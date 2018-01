Hoy por Hoy (24/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

muy buenos días hoy ya si Ricardo Costa va a señalar a Francisco Camps después de que los acusados hayan ido confesando y apuntando hacia arriba en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia esta mañana declara Ricardo Costa exsecretario general del PP en la Comunitat según ha sabido la SER tiene intención de confesar confiando en que su admisión de la corrupción suponga una rebaja en los siete años y nueve meses de cárcel que le pide la Fiscalía según las mismas fuentes Costa apuntará a Francisco Camps como el ideólogo de la trama de financiación ilegal del PP y al ex vicepresidente valenciano Víctor Campos como uno de los ejecutores desde la administración pública hoy el presidente del Parlament catalán Roger Torrent viaja a Bruselas a reunirse con Puigdemont y con el resto de los diputados electos huidos allí asegura Torrent que el viaje se lo va a pagar el después de que la oposición le haya advertido de que bastante desprestigio implica ya que el presidente de la institución viaje a reunirse con prófugos de la justicia como para que lo coste con dinero público

Voz 3 01:16 no se ha reunido con todos los diputados de Ciudadanos en cambio se va a reunir con varios de ellos uno El que se postula para presidente pero también se va a reunir con otros que no tienen más valor que cualquier otro diputado del Parlamento

Voz 0027 01:31 es José María Espejo Saavedra vicepresidente del Parlament por ciudadanos anoche en Hora veinticinco y La Ser avanza a esta hora en detalle del despliegue que ha activado el Ministerio del Interior sobre todo en la frontera con Francia para detener a Puigdemont en caso de que intenté entrar en España ahora mismo hay cien agentes de la Guardia Civil en la zona en los alrededores del Parlament en la desplegada es la Policía Nacional fuentes policiales reconocen que el diez de la composición de la Mesa del Parlament la semana pasada se ordenó a los Mossos que rastrearon con perros todo el edificio del Parlament y que se hará previsiblemente lo mismo el día de la votación de investidura para comprobar que Puigdemont no esté escondido dentro se vuelca por tanto el Gobierno en que no se repita la pifia de las urnas que los servicios de inteligencia no encontraron que aparecieron después el uno de octubre por ciento Se de esquí categoría si esta mañana vamos a hablar en Hoy por hoy con la primera jueza mujer que envía a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es María Elósegui catedrática de Filosofía del Derecho experta en la lucha contra el racismo y la intolerancia su elección supone un revés para el Gobierno Carolina Gómez

Voz 0733 02:33 sí porque el Ejecutivo de Rajoy confiaba en enviar a Estrasburgo a Francisco Pérez de los Cobos el ex presidente del Tribunal Constitucional que llegó a estar afiliado al Partido Popular

Voz 0027 02:41 Montoro explica hoy en el Congreso sus planes sobre los presupuestos para los que sigue sin apoyos políticos ante la posibilidad cada vez mayor de una prórroga hacinan prepara un decreto para aprobar entre otros la subida salarial a los funcionarios una subida que ya ha cuantificado Montoro les ofrece a los sindicatos para los próximos tres años un incremento del cinco y medio por ciento que podría llegar al ocho pero sólo si la economía se dispara

Voz 0733 03:02 el CESIF advierte de que es insuficiente y de que hoy van anunciar protestas Miguel Borra su

Voz 4 03:08 a lo largo de estos años hemos perdido más del veinte por ciento de poder adquisitivo nosotros tenemos los pies en el suelo sabemos que en tres años concedió ese veinte por cierto es muy difícil pero desde luego lo que también los ciudadanos tienen que saber es que practicamente coliseos

Voz 5 03:21 lo por ciento en tres años escasamente unos

Voz 4 03:24 serviría para poder cubrir la inflación

Voz 0027 03:26 a la SER esta mañana el Ayuntamiento de Madrid suspende durante un año la concesión de licencias para pisos turísticos a aplicar

Voz 0733 03:32 en una moratoria en todo el centro que durará un año y que podrá prorrogarse un año más el equipo de Carmena pretende aprobar una nueva normativa por la que los pisos que se alquilan más de noventa días al año necesitarán una licencia específica porque pasarán a considerarse negocios

Voz 0027 03:48 la ofensiva militar de Turquía sobre los kurdos en el noroeste de Siria obliga a escapar a cinco mil personas según la OCDE

Voz 2 03:56 el video turco asegura haber matado o detenido

Voz 0733 03:59 doscientos sesenta miembros de las milicias kurdas a las que intenta expulsar de la parte siria en su frontera

Voz 0027 04:04 en Egipto el ejército ha detenido al que era el único rival de Al Sisi para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela

Voz 0733 04:11 el chavismo adelanta las presidenciales para fortalecerse la oposición debate si presentándose legitiman a la Asamblea Constituyente oficialista que las

Voz 0027 04:19 y un dato más los españoles ven mucha menos agua al día de lo que recomiendan las autoridades europeas la ingesta media es de uno con seis litros diarios las mujeres uno con siete los hombres

Voz 0733 04:28 a pesar de que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dice que las mujeres deberían beber de media dos litros y los hombres dos y medio son datos de un estudio que publica la revista nutrias que constata que tanto los franceses como los italianos beben notablemente más agua que los españoles

Voz 0978 04:44 hoy todavía poco frío bastante sol en la mayor parte de España Jordi Carbó

Voz 0027 04:48 buenos días buenos días hecho mejor

Voz 0978 04:50 notar la jornada de hoy porque va a ser la última de esta primavera avanzada en lo que respecta las temperaturas además van bajando poco a poco hace más frío esta mañana que en las últimas las heladas van ganando protagonismo también las nieblas no son los sitios donde las últimas mañanas teníamos que hoy no van a ser tan persistentes en el interior de la Península sino que ganan protagonismo en el Mediterráneo ahora mismo visibilidad muy reducida en Ibiza Formentera pero esta noche también alcanzarán la costa de la península

Voz 0027 05:32 en la contraportada sobre el Atlético Manu Carreño

Voz 1375 05:35 las cosas del fútbol son difícilmente explicables un equipo que estaba muerto como el Sevilla después de que cambiaran de entrenador Berizzo por Monte la que llegaba de Italia sin conocer el fútbol español después del cinco dos que le metió el Betis en el Pizjuán y que dejó al equipo claramente noqueado ha echado de la copa al Atlético de Madrid enhorabuena al Sevilla que se mete en semifinales Ike deja a un Atlético de Madrid bastante tocado y para mí sigue en la senda de lo que ya decía hace un tiempo caer en la Champions en el grupo tocó era un fracaso caer en cuartos de final de la Copa este equipo sigue siendo un fracaso no sabemos cómo acabará la temporada pero esta plantilla que evidentemente no puede competir en presupuesto con la del Madrid era del Barça pero si compite en sueldos con los del Madrid y con los del Barça hay que pedirles más de Cholo es el tercer entrenador mejor pagado del mundo y las nóminas y los sueldos de jugadores como Griezmann como Costa como Koke como Saúl como Black como Godín están a la altura de los mejor pagados del mundo y como tal hay que exigirles es verdad que no son el Madrid y el Barça pero que este Atlético de Madrid con esta plantilla Yeste entrenador haya caído eliminado en la Champions eliminado en la Copa en cuartos y esté a once puntos del líder en la Liga se llame como se llame Un fracaso

Voz 0027 10:09 ocho y diez de la mañana siete y diez en Canarias en un movimiento para conseguir que el juez Llarena les saque de la cárcel el exconseller catalán de Interior Joaquim Forn dimite como diputado renuncia al acta y además anoche conocimos el contenido de una carta que ha escrito de su puño y letra es una carta muy explícita que pueden leer ya en Cadena Ser punto com en la que explica que se va porque no puede garantizar que las decisiones que vayan a tomar sus compañeros de lista de Cataluña en los próximos meses no colisionan con aquello a lo que él se comprometió cuando compareció ante el juez

Voz 0127 10:39 el se comprometió a respetar la legalidad

Voz 0027 10:41 defender la independencia de Cataluña pero renunciando a la vía unilateral Ana acordado buenos días buenos días en esa carta Fornas

Voz 0127 10:47 firma que su situación personal le hace inviable participar en la toma de decisiones de su grupo parlamentario porque el pasado once de enero cuando declaró ante el juez Llarena adquirió unos compromisos y esto es textual que en algún momento pueden llegar a ser una contradicción con determinadas líneas de actuación de su partido en Cataluña la decisión llega después de que la Fiscalía haya vuelto a pedir que siga en prisión junto al número dos de su partido Jordi Sanchez al Ministerio Público no le convencen las explicaciones que dieron ante el magistrado cuando renegaron explícitamente de la vía unilateral se comprometieron a dejar su acta si el Govern volvía a salirse de los cauces constitucionales para buscar la independencia para al Fiscalía sigue existiendo el riesgo de reiteración delictiva y por eso pide que sigan

Voz 0027 11:27 hoy el presidente del Parlament de viajar Bruselas para reunirse allí con Puigdemont pero también con los demás diputados electos que siguen fugados en la justicia que son cuatro según aseguran a la SER fuentes de su entorno todo apunta a que la mayoría terminará renunciando al acta como ha hecho Fórum para que el independentismo se asegure la mayoría en el pleno de investidura de la semana que viene Frederic Vincent bon día

Voz 0706 11:48 bon día así como Ford límite para salir de la cárcel como comentabais no es una estrategia porque el Supremo avaló que los presos puedan votar por delegación otra cosa son los de Bruselas todo apunta que no se les permitiría votar a distancia insisto pasara los independentistas perderían estos cuatro votos y por tanto su mayoría por ese motivo fuentes de la independentismo aseguran que de los cinco diputados de Bruselas todos menos pulmón cuatro podrían renunciar a sus escaños con lo cual le sustituiría los siguientes en las listas y los independentistas entonces se garantizan la mayoría en el pleno de investidura además desde el independentismo dicen que también así se rebaja algo la tensión que se podría generar ayer la Mesa del Parlament no abordó pasó de puntillas por la situación de la delegación del voto el mismo día que Carles Puigdemont apuntaba insinuaba un posible regreso para esta investidura

Voz 15 12:34 qué mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos

Voz 0706 12:46 los la de prensa de pulmón en Dinamarca después de saberse por otra parte que ha retirado su petición de voto delegado en su entorno aseguran que si finalmente no regresa podría pedir otra vez este voto delegado sería dicen justo antes de empezar al pleno de investidura que recordemos tendría que ser el miércoles que viene como

Voz 0027 13:01 bueno pues ante esas especulaciones que promueve el propio Putin Puigdemont sobre un hipotético regreso a España el ministro del Interior Se lanza ayer en la tele a describir lo grande que es el operativo que ha preparado para que

Voz 6 13:13 no entre dice que vamos a estar

Voz 16 13:16 trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través del helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que separar fe a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que sólo pueda pasar y que la legalidad sea la que impera en España nosotros vamos a procurar que no pueden operar en mi en el maletero del coche

Voz 0027 13:40 palabras de Zoido en Antena tres y hoy en la SER les estamos avanzando en qué se concreta exactamente ese operativo son cien agentes de la Guardia Civil que están desplegados ahora mismo en Girona Ana Terradillos buenos días qué tal buenos días y es un despliegue policial

Voz 0125 13:54 ha comenzado las últimas horas y que tiene ese único objetivo detener al expresident de la Generalitat uno de los puntos que se reforzados Girona de allí es de Monti las previsiones de interior sitúan este punto como caliente según fuentes policiales cien agentes de la Guardia Civil permanecen iban a permanecer desplegados en la zona para evitar que se pueda colar son efectivos el Grupo GRS efectivos del Grupo de Reserva de las unidades de seguridad ciudadana de la Benemérita otro de los puntos donde está desplegado presencia policial es en el Parlament es otro de los escenarios rojos que esa marca de interior como posible destino aquí hay desplegados miembros de la Policía Nacional en concreto de los su IP de las Unidades de Intervención Policial dos patrullas a la mañana dos por la tarde según fuentes policiales el día de la composición de la Mesa del Parlament se ordenó a los Mossos en concreto a la unidad de búsqueda de personas que rastrea en con los perros todas las dependencias del Parlament se intentaba comprobar que Carles Puigdemont no se había escondido dentro del edificio es probablemente lo que se va a volver a hacer el día que tenga lugar el debate de investidura finalmente las fronteras siguen con el despliegue permanente y fuerte que comenzó ya hace meses la más reforzadas la de la yunquera donde policías nacionales y guardias civiles realizan controles de forma permanente

Voz 0027 15:08 si en las últimas horas tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos han criticado con dureza al joven que ayer en Copenhague le hizo a Puigdemont besar una bandera de España Pedro Sánchez decida anoche ninguna persona debe humillar a otra por muy diferentes que sean sus ideas nuestro objetivo es la convivencia empecemos por respetarnos y Juan Carlos Girauta el portavoz parlamentario de Ciudadanos decía lo que le han hecho a Puigdemont es intolerable no hay nada por encima de la dignidad el individuo Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días Aimar que te sugiere

Voz 0706 15:34 el episodio de la bandera pues fíjate qué subido casi me ha costado muchísimo acabar de verlo ha subido bastante desagradable y cómo estás explicando ahora ninguna diferencia justificó justifica perdón la humillación de nadie aquí en ese vídeo se se insulta primer y luego se intenta humillar a Puigdemont de una forma que además encaja en el retrato grueso que el independentismo ha hecho de español como es decir es es ese perfil que se fomenta no pueda simple que lo hace todo por sus cojones y sólo dice el literalmente además en el vídeo que supone una amenaza para la convivencia los conflictos políticos siempre han construido o buena parte de ellos han construido en base a la CIA reducción perdón del del otro en hacer una categoría de una conducta individual lo que se hace ahora en convertir a los que antes eran los tontos del pueblo en representantes del pueblo

Voz 0027 16:18 por lo tanto me dices que el vídeo te ha costado verlo las fotos y que las vistas de la reacción de Puigdemont

Voz 0706 16:21 Mercy y la reacción es una reacción educada que reduce al mal educado un aún balbuceos ridículo como siempre ocurre cuando se presenta una persona así es curioso porque lo que se condenaba a este a este chico que obligaba a besar la bandera pues hemos emitió una y otra vez la imagen de Puigdemont besando la bandera esto merece me me parece a mí otro análisis es decir yo supongo que la otra demasiado potente como para pararse en la forma tan vergonzosa de conseguirla me recuerda el titular de uno de esos diarios agregadores de de clic digital que decía un Jancker roba fotos de una modelo mira aquí la galería de imágenes efectivamente es decir el espíritu más o menos el es el mismo aquí no está en la discusión política el asalto a la privacidad hacia la dignidad de nadie por tanto deberíamos de tener más cuidado también con el resultado de ese asalto

Voz 0027 17:03 la Boys hasta mañana al hasta vayan a un beso y el nudo catalán será el asunto al que probablemente más horas de dedique José Luis Ayllón a partir de ahora como nuevo jefe de gabinete del presidente Rajoy el elegido ha elegido al hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para sustituir a Jorge Moragas que dejó el cargo hace un mes para ex embajador de España ante la ONU con la elección de Ayllón Rajoy encumbra convierte casi en su sombra a un hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría Sonia Sánchez buenas ideas

Voz 1916 17:32 sí buenos días José Luis Ayllón es seguramente el miembro del Gobierno que más y mejor trato tiene con la prensa el todavía secretario de Estado de Relaciones con las Cortes está acostumbrado a trabajar cada día con los periodistas en los pasillos del Congreso su ascenso supone un refuerzo para el área de la Moncloa que el propio presidente cree más floja el de la comunicación hace unos días recordaréis Rajoy emitió en Génova que el partido tenía que comunicar mejor hombre dialogante y amable Ayllón mantiene también una muy buena relación con políticos de todos los partidos forma parte de su actual trabajo e igual que su antecesor Jorge Moragas es catalán una clave importante en este momento tan convulso Ayllón pertenece al círculo de los más cercanos a Soraya Sáenz de Santamaría ya desarrollado toda su carrera reciente al lado de la vicepresidenta su nombre ha sonado en los últimos años en varias quinielas para ministro pero al final asciende a un puesto de menos protagonismo público pero de enorme peso el jefe de gabinete en la sombra de Rajoy el puesto más importante de la llamada fontanería de La Moncloa

Voz 0027 18:29 en esa estrategia para comunicar más Si retomar la iniciativa hoy en periodo inhábil en el Congreso van a comparecer cinco ministros en la Cámara Baja José buenos días

Voz 1071 18:38 la Haimar buenos días al poco de que las selecciones catalanas hundieron al PP impulsarán a Ciudadanos en las encuestas el PP señaló que debía mejorar la comunicación que es lo que se señala siempre cuando no se quiere señalar a nadie así que hoy es la gran coincidencia el Ejecutivo pone a comunicar a cinco de sus ministros llegarán a comparecer siete la Cámara de la que apenas sale leyes y que no tiene anotó desde de los presupuestos será un carrusel de explicaciones lo que asegura una foto la imagen pero no necesariamente resultados el Gobierno quiere marcar la agenda intenta incluso pactos de Estado pero le contra programarán la situación en Cataluña hoy la declaración de Ricardo Costa la agenda tiene esas cosas al poco de las elecciones catalanas hubo en el PP que impidió cambios que es lo que siempre se pide sale Moragas entra Ayllón esos son los cambios Rajoy se tiene sobre esta frase ABC es la mejor decisión es no tomar ninguna decisión y eso es también una decisión lo dijo así hace unos años aunque a veces parezca un tuit fijado

Voz 0027 19:34 es precisamente hacer política a golpe de tuit es lo que Gobierno y PP le reprochan a Ciudadanos en su nueva estrategia por atacar y buscar el frente a frente con el partido de Rivera

Voz 17 19:43 no no puede pretender tender la solución a todos los fieles de España con un Philippe esto es como prometer a los españoles que con un solo hueco lo sirves en tortilla frito calzado de Massa lo dejas a la gallina pateras de esfuerzo

Voz 0027 19:56 yo creo que uno tiene

Voz 18 19:59 eh muy muy consecuente

Voz 17 20:01 en los discursos

Voz 0027 20:04 de Santamaría ayer en Televisión Española ese pulso entre PP y Ciudadanos está escenificando especialmente a un año de las elecciones autonómicas en uno de los gobiernos autonómicos del PP que apoyan los de Rivera que es el de la Comunidad de Madrid en la SER les hemos contado esta semana como Cristina Cifuentes la presidenta llegó a amenazar a sus socios con romper el pacto que mantienen si le seguían atacando en público acto seguido Ciudadanos retrocedió y evitó con su voto que Cifuentes que te tuviera que comparecer en una comisión para explicar las actas del caso Lezo que su Gobierno había ocultado a la oposición a pesar de que ya no estaban bajo secreto de sumario y a pesar de que el juez les había avisado específicamente de que no había razón para mantener el secreto sobre esos documentos evitó Ciudadanos por tanto que compareciera Cifuentes pero horas después de que eso generará un revuelo mayúscula se interpretaba que que están protegiendo su socia horas después ayer Ciudadanos volvió a cambiar de posición y en un enésimo giro ahora sí van a forzar que Cifuentes tenga que dar explicaciones en la comisión de la Asamblea de Madrid sobre la corrupción Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 21:03 hola buenos días y Ciudadanos ha tardado apenas veinticuatro horas en reactivar una vieja petición que ya estaba registrada para sentar a Cifuentes sí O'Shea el dos de febrero en esa comisión de la corrupción en la que la presidenta de la Comunidad acudiría en el caso de que finalmente hoy los grupos así lo decidan por segunda vez en esta legislatura esta vez hay un pero sí la citan los papeles vetados del Canal de Isabel Segunda no sería en el objeto de la comparecencia por lo que está por ver si Cifuentes estaría obligada a responder a los grupos por esta cuestión esa era la intención inicial

Voz 19 21:30 Ciudadanos la mantiene Ignacio Aguado lo que queremos es que la presidenta de su visión sobre lo que ha sucedido en el Canal Isabel II nosotros preguntaremos sobre las actas del canal sobre el contenido de las actas del canal perdiendo tendrá la oportunidad de explicarse a mí me llama la atención sinceramente una presidenta regional monte este guirigay hablando de exigir dimisiones a Ciudadanos

Voz 1275 21:51 Podemos también ha reactivado otra petición que llevaron a la Asamblea hace tiempo y que también tiene Cifuentes entre los comparecientes el PSOE por su parte no va a dejar que lo de las actas pases y más impedirán una reconsideración de su propuesta a la Cámara madrileña Cifuentes por su parte está dispuesta lo decía anoche a comparecer donde

Voz 0027 22:06 yo iré a la Asamblea Ada

Voz 20 22:08 las explicaciones que tenga que dar siempre lo hecho pero no van a poder con nosotros si creen que el camino para acabar con el Partido Popular es el camino del desgaste personal están muy equivocados demuestran conocernos poco

Voz 1275 22:25 sí hizo encuestas mantiene el pacto con Ciudadanos en Madrid a pesar de que su Gobierno ha pedido dimisiones en la formación naranja llamada incluso con querellarse contra ellos por prevaricación

Voz 0027 22:33 gracias Laura ahí sobre explicaciones y en este caso dimisiones una semana le ha costado dejar su cargo al concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Murcia al que grabaron haciendo semejante exhibición de clientelismo vinculado al PP murciano

Voz 2 22:45 gente que no se olvide esto es obvio no se olvide

Voz 0027 23:06 bueno pues después de mucho negarse este hombre Roque Ortiz dimitió ayer a última hora con una carta en la que dice que él sólo cometió un error verbal Radio Murcia arroz García buenos días

Voz 1856 23:15 buenos días Roque Ortiz se va asqueado de la nueva política dice en contra de su voluntad reconociendo que cometió un desafortunado error verbal pero con la cabeza alta Illa seguridad del deber cumplido lo hace a través de una carta remitida al alcalde de Murcia al que no quiere perjudicar con esta crisis y con una frase lapidaria dice Ortiz que se va sin estar ni imputado ni

Voz 1510 23:33 investigado no como otros y única y exclusivamente

Voz 1856 23:35 para no poner en riesgo el proyecto de ciudad que impulsa el PP Murcia desde las filas populares la agradece la labor desempeñada IS acto de generosidad a la oposición es partidaria de seguir con la moción de censura contra el alcalde Ballesta porque el problema dicen no se resuelve sólo con una dimisión desde ciudadanos lamentan que esta dimisión responda más a una lucha interna en el PP que una voluntad clara de regeneración de la vida política

Voz 21 24:00 buenos días

Voz 22 24:01 el sorteo del triple Estela XI de ayer el número

Voz 2 24:03 tenía dos y quinientos ochenta y ocho no olvides que el participaría

Voz 0027 25:48 tres veinticinco de la mañana siete y veinticinco en Canarias

Voz 12 25:58 poco a poco

Voz 0027 26:03 los huérfanos españoles de la violencia machista piden a la Unión Europea protección y ayudas para poder rehacer sus vidas lo han hecho en Bruselas donde el Fondo de Becas Soledad Cazorla ha recibido un premio por su apoyo a estas víctimas invisibles en la forma más cruel del mayor enviada especial a Bruselas ir

Voz 0259 26:18 cuatro familias beneficiarias del Fondo de Becas Soledad Cazorla han denunciado en el Parlamento Europeo su situación de desamparo y las grandes dificultades y obstáculos a los que se enfrenta como Joshua su madre fue asesinada el año pasado en Redondela por su expareja para hacer volar la casa con bombonas de butano y gasolina este joven se hizo cargo de su hermano de ocho años y no recibió ninguna ayuda pública para rehabilitar la vivienda destrozada

Voz 27 26:42 que nos sentemos son solos para eso estamos aquí nos sentimos desprotegidos no son los cincuenta tengo veintiséis años pero también con pérdida de mi madre a mi padre

Voz 11 26:52 Paloma es hermana de Jessica otra víctima de Toledo a sus tres sobrinos la Seguridad Social les llegó a denegar una pensión de orfandad de trescientos euros para los tres que los huérfanos de la violencia de género están olvidados no recibimos ninguna ayuda

Voz 28 27:05 familias que no somos hecho Carbó de ellos muy invisibles en mi caso mi hermana murió hoy nos hicimos caso Mi madre y yo de los tres niños que quedaron huérfanos siendo muy pequeños entonces hemos ido poco a poco consiguiendo todo a base de

Voz 0259 27:17 luchar mucho nosotras casi un año después el Congreso todavía no ha aprobado la reforma legal para que todos los huérfanos ciento ochenta y seis en los últimos cinco años tengan derecho a la pensión de orfandad

el Sindicato de Funcionarios CSIF va anunciar hoy movilizaciones después de que el Ministerio de Hacienda les hayan puesto sobre la mesa una propuesta de subida salarial que ellos consideran no cubre ni de lejos el poder adquisitivo que los empleados públicos han perdido durante la crisis Montoro empezó ya a negociar esa subida que aprobará por decreto en el caso de que tenga que prorrogar los presupuestos Montoro les ha planteado un incremento de al menos un cinco y medio por ciento en tres años con una parte que dependería de la evolución económica de España Roberto oreja

Voz 1827 30:35 es la misma oferta del año pasado de aquí a los próximos tres años una subida garantizada del cinco y medio por ciento puede llegar al ocho en función del crecimiento de la economía una propuesta dicen los sindicatos insuficiente para un sector que durante la crisis ha perdido el veinte por ciento de su poder adquisitivo

Voz 5 30:50 nosotros tenemos los pies en el suelo sabemos que en tres años concedió ese veinte por cierto es muy difícil pero desde luego lo que también los ciudadanos tienen que saber es que practicamente con ese ocho por ciento el tres años escasamente no serviría para poder cubrir la inflación creemos que debemos de tener una subida que nos garantice que no vamos a perder poder adquisitivo y que vamos a empezar a recuperarlo

Voz 1827 31:11 es Miguel Borra presidente de CSIF el ministro Montoro se ha comprometido incorporar estas cifras en los presupuestos de este año aunque hay plan B en caso de que no consiguiera los apoyos para sacar adelante las cuentas

Voz 5 31:22 ministro nos han dicho que vía decreto de procedería al incremento salarial de los empleados públicos y luego se llevaría al Congreso para ratificar

Voz 1827 31:31 los sindicatos anuncian hoy movilizaciones para que la recuperación económica llegue también a las nóminas de los dos millones y medio de funcionarios

Voz 0027 31:38 la justicia europea va a tener la última palabra sobre el control efectivo del horario laboral de los españoles Audiencia Nacional constata que los asalariados no tienen en España un mecanismo útil que mida que jornada hacen de verdad cuentas horas extra hacen al día en el trabajo o cuántas horas trabajan directamente sin que sean extras porque las extras por definición se pagan muchas de las horas de más que se trabajan en España el trabajador no las cobra el Tribunal Supremo ha optado en varias ocasiones por dejar las cosas como están porque las empresas no tengan que implantar un sistema para que los empleados puedan demostrar cuál ha sido su jornada efectiva pero ahora la Audiencia Nacional pide a Europa que ese pronucia Nieves Goicoechea

Voz 1468 32:16 los españoles acumularon el año pasado trescientos millones de horas extras sin remunerar según datos de la epa los sectores más afectados son las inmobiliarias la banca y la educación la Audiencia Nacional ha enviado varias preguntas al Tribunal de Justicia Europeo porque cree que en España no hay forma de probar las horas extra el origen de todo esto es un conflicto laboral en el que se pedía a Deutsche Bank que estableciera un registro de la jornada que hacía la plantilla hasta ahora el Tribunal Supremo no obligaba a llevar este registro de la jornada laboral sólo lo hacía con las horas extra la Audiencia así defiende que se apruebe este mecanismo porque los empleados no tienen herramientas ni manera para aprobar si excede no o no su jornada de trabajo de esta forma la Sala de lo Social de la Audiencia alerta de que lo habitual en este caso es dejar en manos del empresario el control de las horas ordinarias de los descansos semanales de los diarios

Voz 0027 33:04 Jordi García Viñas director de laboral de la patronal CEOE buenos días

Voz 5 33:08 hola buenos días

Voz 0027 33:10 Derio federal del sector financiero oficinas y seguros de UGT muy buenos días son las ocho y XXXIII las hemos invitado esta mañana para conocer de primera mano la posición de los representantes de los trabajadores y de los empresarios por otro lado García Viñas CEOE la epa dice que hay trescientos millones desde horas extra que se trabajan al año en España y la mitad por la cara sin ningún empresario que las pague qué hacemos con esto

Voz 5 33:33 en la época una encuesta lo que a nosotros no nos sirve es si la inspección de trabajo y la y los jueces son los que determinan esa cuestión cosa que él no decir no sabemos los datos

Voz 0027 33:44 usted no se cree no se cree la encuesta

Voz 5 33:47 no yo lo único que me di lo único que digo es que el jurídicamente son no estemos aquello que es verdad judicial lo que son los datos que lo están Costa Estados

Voz 0027 33:57 pero usted sabe que la EPA se utiliza de referencia para muchísimos cálculos a nivel europeo

Voz 32 34:01 sí por ejemplo en cuanto al desempleo la la

Voz 0027 34:04 la referencia más fiable ese la epa usted cree que los trabajadores Le exageran al entrevistador el número de horas extra que les paguen

Voz 5 34:12 claro eso no lo sé yo lo único que constato es que él no se puede decir que los españoles somos absolutamente ilegales lo que cometemos mucho fraude si no está absolutamente demostrado

Voz 1 34:23 es un concepto jurídico

Voz 0027 34:26 usted no cree que hay empresarios que basan aunque sea una parte de su modelo en dar por hecho que los empleados van a prolongar la jornada cuando sea necesario incluso en muchos casos sin que esas horas se paguen

Voz 5 34:36 desde CEOE estamos absolutamente en contra de cualquier ilegalidad por tanto nunca defenderemos a ningún empresario que cometa fraude lo que ver elegimos nosotros es que ese fraude como es un concepto jurídico ha de estar demostrado que lleva a cabo por medio de los vehículos normales

Voz 0027 34:54 Roberto tornará UGT usted comparte el diagnóstico

Voz 33 34:58 no en absoluto pero no solamente es una cuestión de la pasión claro está se puede ir a la urbe trabajo que durante años llevamos denunciando los sindicatos y ha habido actuar de francés ni de infracción porque son los inspectores de trabajo no encuestadores los quedando hemos dado que trabajadores estaban en las oficinas bancarias pues trabajando produciendo fuera del horario normal establecido en convenio no es un hecho no es una cuestión de que sea una encuesta una a una encuesta es una cuestión de que la legislación tienen un agujero por el que se están colando millones de horas productivas que nos separan a la Hacienda pública ni a la seguridad social que se está abusando sí que hay que hacer un cambio legislativo que es lo que indicó incluso el Tribunal Supremo en la sentencia a además año pasado en la que se echó atrás la de la Audiencia Nacional que nos daba la razón sobre la necesidad de un control horario diario y que ahora en el caso de Deutsche Bank pues se eleva a la consulta una Superior de Justicia perdón al Tribunal de Justicia Europeo

Voz 0027 36:06 el asunto

Voz 33 36:08 efectivamente como bien decía en la entrada en el programa una cosa son las horas extras y otra cosa son las horas productivas que nos separan

Voz 1 36:17 Jordi García Viñas eh

Voz 5 36:19 vamos a al unos el especie manos no porque la Audiencia Nacional ya lo intentó el dos mil quince el Tribunal Supremo le es legítimo esto el museo en fríos es como si la la Hacienda española decidiera que los españoles somos fraudulentos por naturaleza unos hiciera por ejemplo llevar una lista de todas las facturas que terminemos con la complejidad que supone para nosotros porque claro cómo somos digamos tan ilegales nosotros lo que decimos es que esa obligación de llevar un registro no existe el éxito nunca

Voz 33 36:51 es nuestra ley y por tanto que sí

Voz 5 36:54 los fallos humanos son hable que quiso que se forme la ley pero que no seamos tribunales esos que se mal ahí

Voz 0027 36:59 a usted le parecería razonable que existieron el registro le pregunto a Jordi García Viña Excel hacer dije puede ser razonable le parecía razonable que se cambiará la ley para que se impusiera un registro de la jornada efectiva de los trabajadores

Voz 5 37:12 mire nosotros defendemos que si los trabajadores y los empresarios deciden que razonable necesario en un determinado sector eso lo determinen en un convenio colectivo Dial convenios colectivos en los que establece eso establecerlo por ley no sólo no razonable sino que además va en contra de las nuevas tendencias de flexibilidad con filiación todos estos elementos como el que estamos juegan a partir del futuro uno por tanto si hubiera ese cambio lo aceptaríamos pero nos parece que va un poco en contra del futuro del mercado de trabajo que todos aspiramos a que pueda ser mucho más flexible que pueda compartir todo lo que es la vida profesional y laboral

Voz 0027 37:49 pero la flexibilidad también posee podría registrar

Voz 5 37:53 no porque entonces es mucho más difícil porque plantea muchas más dudas cuando se trate a horarios flexibles en los que por ejemplo es del trabajador que elige horarios de franjas

Voz 33 38:02 flexible sí rígidas de sus muy difícil de

Voz 5 38:05 el de registrar ya estamos pensando en un registro a la antigua usanza donde al trabajador pasamos ficha pero si eso es absolutamente obsoleto

Voz 1 38:13 Roberto Torretta mira UGT

Voz 33 38:15 pues con muy demagógico lo que su porque que en casi todos los centros por conducir en todos los centros de trabajo grandes hay tornos donde se controla la patronal que sale informáticamente quedar ha estado cuánto tiempo está ausente de su puesto de trabajo en Muro de la digitalización nos han convencido de que estamos digitalizados con los con problemas y se puede decir que se quiere volver a las la o a la hoja de la firma hoy el hay trabajadores que están trabajando por la calle ejerciendo su labor con una Tablet con un portátil es muy fácil muy fácil controlar el tiempo de conexión por lo tanto eso me parece absolutamente demagógico que seguían este que es un problema la demostración de las horas la ley ya pone las horas extraordinarias en el articulo treinta y cinco puntos cinco el Estatuto de los Trabajadores ya dice que las horas extraordinarias tiene que controlarse el problema es que la ley no pone qué pasa con las horas productivas que no se considera en extraordinarias claro ese es el fraude si se convoca un trabajador a un curso a una reunión fuera de su horario laboral son horas productivas porque muchas digiere formaciones adiestramiento para explicarle un nuevo producto que cuando pasa la campaña la formación ha desaparecido estamos acumulando millones de horas extraordinarias fuego hablando por ejemplo de contratar a más de catorce mil trabajadores y trabajadoras el sector financiero un sector que está destruyendo empleo desde el año dos en diez a nombre de la crisis y que ya vamos cerca de los cien mil espinoso Éste es el problema que tenemos sobre la mesa y que os te cambia la legislación que también estamos trabajando en esa línea o los tribunales de justicia imponen como

Voz 0027 40:00 la Audiencia Nacional

Voz 33 40:02 eh contra Bankia porque tenía que llevar un registro diario de la jornada efectiva de trabajar

Voz 0027 40:08 el señor torna mira este fenómeno de las horas trabajadas gratis será sobre todo en las empresas más pequeñas en las que no hay representación sindical presente aún no tiene por qué

Voz 33 40:18 yo creo que sea en todo el espectro de empresas evidentemente los bancos no son pequeñas empresas lo que ahí eso es un abuso generalizado por ejemplo en el colectivo de contrato de contratados con contratos de tiempo de tiempo parcial que luego se les aplican horas complementarias más no sólo las complementarias eran todo incluso los límites que establece la ley que hay un abuso permanente hay una sobreexplotación de los trabajadores en este país que tantas reformas laborales como se ha hecho como sólo estaban pensadas para el abaratamiento de costes de las empresas pues nunca se ha pensado en el control del trabajo en el control también yo estamos hablando todos de la deriva hacia la Seguridad Social que creo que tenemos un pequeño problema lo digo con ironía de pequeño llena el sistema público de pensiones es por aquí por donde habría que resolver el problema de las pensiones no tanto por otra

Voz 0706 41:10 otro mecanismo pero no es el caso y casos

Voz 33 41:13 es un fraude hay un fraude a la Seguridad Social en francés de los trabajadores y fraude a la Hacienda Pública

Voz 0027 41:18 terminamos señor García Viñas CEOE usted no no reconocen UBS fraude promulgado

Voz 5 41:24 vamos a ver decir que todas las empresas españolas que todos los ciudadanos españoles somos fraudulentos yo pienso que no tiene razón de ser hizo el fraude es un concepto jurídico se tiene que demostrar requiere seguridad jurídica existen los procedimientos no sirve de decirlo doscientas veces porque decirlo doscientas veces intenta gritar mucho no lo convierte en el concepto jurídico tanto todas aquellas situaciones que se fraudulentas tenemos las herramientas necesarias las habituales que todos los países de la Unión Europea para poderlos solventar pero no podemos convertir a todo el mundo han delincuente porque en España no lo sé

Voz 0027 41:59 al hemos herramientas se señor torno mira UGT es un trabajador se encuentra en esa situación en la de tener que trabajar más y más horas al día de lo que establece su su contrato sin que paguen por la presión de los jefes en una y segundo compromiso mal entendido hacia la empresa qué opciones tiene ese trabajador

Voz 33 42:17 fuera del trabajador lo tiene es acude a los nitratos como están haciendo porque los sindicatos actuamos a todos los sitios que somos trabajadores que estamos en estas empresas que estamos muchos centros de trabajo que muchas veces también sufrimos la presión porque el sindicalista somos un trabajador más aquí lo único que podemos hacer es denunciar que es lo que estamos haciendo los sindicatos yo lo único regirían a señor Guineas porque yo lo he visto en ningún momento violentos he dicho que hay un fraude generalizado en el mundo empresarial que es muy diferente

Voz 0027 42:46 venga terminamos muy brevemente por alusiones señor Viñas algo algo que aportar

Voz 5 42:50 no no por favor se firmemente a nosotros lo que nos parece es que hemos de cumplir el ordenamiento jurídico pero no hacer presunciones de esta es nuestra criterio porque la seguridad jurídica esas facturas veinte fundamentada

Voz 0027 43:01 Jordi García Viñas CEOE Roberto a mira UGT gracias por estar en la SER buenos días

Voz 5 43:06 gracias muchas gracias buenos días

Voz 0027 43:08 ocho y cuarenta y tres de la mañana siete y cuarenta y tres en Canarias

Voz 0027 43:45 este sonido los recoge hoy la televisión árabe Al Yazira llega de Libia el sonido de las torturas a base de latigazos que recibe supuestamente Un grupo de sudaneses en la espalda la mafia libia secuestró a estos jóvenes que han viajado hasta allí intentando cruzar Europa les envía estos vídeos a sus familiares en Sudán pidiéndoles una enorme suma de dinero y además este en las últimas horas se han conocido más vídeos de torturas allí en Libia hay migrantes homicidio terrible en el que el queman la espalda a unos jóvenes africanos Carolina goles

Voz 0733 44:13 este último vídeo lo ha publicado también la televisión Al Yazira en el se ve a un hombre tumbado en el suelo retorciéndose de dolor mientras su secuestrador le derrama acera de repetida por la espalda la televisión árabe no ha podido corroborar la autenticidad de esta imagen ni tampoco la de esos cinco hombres sudaneses que recibían latigazos pero la periodista llena mouse del canal Agbar asegura que ha hablado con la familia de estos últimos que han sido liberados de sus secuestradores gracias a que el vídeo se había realizado en las redes sociales la Unión Africana ha abierto una investigación no es la primera vez

Voz 0393 44:45 que trascienden los horrores de Libia un país dominado por las milicias tras la guerra en noviembre varios medios internacionales publicaron un artículo muy profuso donde se explicaba cómo la violación se utilizaba como arma de guerra en el país donde se modernizan a los prisioneros utilizando un palo de escoba incrustado en la pared o colocándole es un cohete entre las nada

Voz 0027 45:03 en Egipto el ejército ha detenido al que era el único aspirante a disputarle la presidencia en las próximas elecciones al actual gobernante al mariscal Al Sisi lo han detenido en las últimas horas bajo supuestas acusaciones de irregularidades que no han concretado IS proceder esa detención es básicamente lo que les pasó a los otros dos hombres que dieron el paso de atreverse a presentarse a las elecciones contra sí sí ahora con todos los rivales en prisión o Acorralados Al Sisi probablemente va a concurrir como

Voz 31 45:28 candidato único a la presidencia Pascual donante el eje

Voz 1684 45:31 citó acusa a Sami Anan exjefe del Estado Mayor de falsificar papeles oficiales para poder presentarse a las elecciones intentar crear disputas entre las Fuerzas Armadas el pueblo La detención se produce

Voz 6 45:41 tres días después de que Annan

Voz 1684 45:46 anunciara públicamente su intención de concurrir a las elecciones previstas para finales de marzo su equipo de campaña ha suspendido todos los actos para garantizar la seguridad de sus seguidores a la espera de que la Fiscalía militar concluya la investigación Annan de sesenta y nueve años será el número dos de la junta militar que gol verano Egipto tras la caída del presidente Mubarak renunció al cargo justo dos días antes del golpe militar encabezado por Al Sisi a quién ahora quiere disputar la presidencia del país