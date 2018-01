Hoy por Hoy (24/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias en unos minutos se retoma el juicio de la Gürtel sobre la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunitat Valenciana hay esta mañana va a suceder la declaración más esperada la del exsecretario general del PP en la Comunitat rica

Voz 1 00:24 cuatro Costa fuentes cercanas a Costa aseguran a la SER que lo va a reconocer todos Javier Alonso no asumirá el sólo al respeto

Voz 0858 00:31 habilidad dicen esas fuentes que sacará a relucir más nombres como ya hizo la semana pasada Álvaro Pérez el Bigotes que señaló directamente al ex president Francisco Camps Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:41 a pesar de las presiones avanzadas por La Ser tanto a él como a su entorno el exsecretario general del Partido Popular en Valencia Ricardo Costa tiene la intención de confesar y también de pedir perdón por el daño causado según las fuentes consultadas por la SER Costa apuntará a quien fuera su mentor en el partido Francisco Camps como el ideólogo la trama de la financiación ilegal del PP mientras que también señalará entre otros nombres al ex vicepresidente Víctor Campos como uno de sus ejecutores las revelaciones sobre Camps en este juicio de la Gürtel conectan esta causa con el caso Taula también de financiación ilegal donde Camps aparecía como recaudador del dinero B para el Partido Popular regional y nacional para los investigadores constata un método sistemático en el Partido Popular de obtención de fondos en negro a cambio de adjudicaciones amañadas para a ganar las elecciones y en dos horas al Rey

Voz 0858 01:36 Felipe VI va a participar en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en Davos en Suiza es la primera vez que un monarca español interviene en este encuentro anual enviada especial María Manjavacas

Voz 2 01:46 buenos días aquí en Davos a completó la delegación española encabezada por el Rey interviene a las once y cuarto ante el plenario donde analizará el futuro de España de Europa ante los desafíos internacionales la geopolítica y la economía protagonizan gran parte de los debates pero hasta aquí este año han llegado se han colado temas sociales y polémicos como el acoso sexual y la discriminación a las mujeres hasta el punto de que el primer ministro de Canadá pedía un debate crítico ante lo que es un problema sistémico e inaceptable en la política y en la empresa que ante la élite económica pedía a los empresarios que promuevan el empleo femenino Illa igualdad salarial ha sido hasta el momento la intervención más destacada esta mañana le toca al Rey que en el marco de este foro se va a reunir en un encuentro bilateral con el presidente de Francia Emmanuel Macron

en Catalunya sigue esa operación policial en marcha de los Mossos d'Esquadra contra una red internacional de tráfico de marihuana también se investiga

sí en Barcelona quemas sabemos Ana consigo día

Voz 3 02:49 buenos días sigue en marcha esté operativo los Mossos d'Esquadra siguen desplegados en Barcelona y también en varios puntos de su área metropolitana están investigando un grupo organizado dedicado al tráfico de marihuana a escala internacional cultivaban aquí esta droga en la enviaban después Alemania donde la policía ha registrado también varios domicilios y ha hecho también algunas detenciones hemos sabido como novedad que este grupo está relacionado con un secuestro que hubo en sus hinchas en junio del año pasado

Voz 0858 03:19 y en el Exterior París se prepara para una crecida peligrosa del río Sena que ya obligaba a hacer las primeras evacuaciones y también a cerrar algunos de los monumentos más visitados de la capital francesa la torre Eiffel por ejemplo ya está cerrada desde ayer la situación se repite por buena parte del norte del país y la previsión dice que va a seguir lloviendo corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 4 03:40 buenos días la evacuación de viviendas próximas al Sena ha comenzado hoy varias estaciones de metro de Cercanías cerrarán ya hoy en París ante la crecida del río la navegación fluvial está interrumpida los muelles anegados cerrados varios colegios de aparcamientos subterráneos las autoridades estiman que el nivel del agua a su paso por el puente Auster Let's el lugar de referencia en la capital francesa podría alcanzar los seis metros diez el viernes es un nivel similar al de junio del dos mil dieciséis en la crecida hasta entonces más importante del siglo pero todavía casi dos metros por debajo de la histórica de mil novecientos diez más de una veintena de departamentos en el norte de Francia y el Este están en alerta por inundaciones o por el riesgo de aludes en las áreas montañosas

la OPI

Jon de Iñaki Gabilondo buenos

Voz 0789 05:00 los días a todos desde el principio el proceso venido combinando audacia y astucia para utilizar las leyes Oh Paradiso Carlas sin pudor pies Cruz

Voz 1 05:08 lo para burlar a las autoridades del Estado

Voz 0789 05:11 dos ejemplos clamorosos el seis de septiembre día en el que se aprobaron dos leyes clave la del referéndum y la de la transitoriedad jurídica saltándose todas las normas con un descarado cóctel de habilidosa Ollerías el uno de octubre cuando lograron poner en marcha la maquinaria del referéndum que las autoridades del Estado aseguraban haber neutralizado sacó esto a colación porque creo que estamos asistiendo a otro número de prestidigitación jurídica por de pronto ya ha cumplido con el precepto número uno del ilusionismo atrapar la atención general que anda tratando de adivinar cómo por dónde podría aparecer en el Parlament con Zoido sus hombres en alerta máxima abriendo maleteros luso meando por los rincones para cazar a David Copperfield luego pasará algo distinto hoy en Bruselas en compañía del nuevo presidente de la Cámara catalana Puigdemont estudiará la manera de pedir el voto por delegación en el último instante cuando el Constitucional ya no le queda tiempo para maniobrar o para volver a Barcelona y hacerse detener porque no es inverosímil que logre un permiso para acudir a la investidura porque reavivar y así la llama heroica de su causa al tiempo es que el Gobierno entraba en un enredo formidable en definitiva un espectáculo más indescifrable que una película afgana de arte y ensayo al que para que no le falte de nada tiene hasta un juez que no detiene al que considera un delito

Voz 0027 06:31 cuente porque este quiere ser detenido

Voz 0789 06:34 es una policía de los nervios no porque se ha escapado un delincuentes sino porque está pensando en volver sería cómico si no fuera tras

Voz 1 06:41 ya

Rosa Márquez buenos días qué tal muy buenas

mujer convierte las cifras

Voz 9 08:53 mujer convierte las cifras

mire detrás Wall Strett con Carles Francino Cadena SER

en el capítulo de ayer así señores queridos amigos de esta mañana he hecho bastantes cosas Hoy por hoy

Voz 17 11:18 mejor si no para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo Thabo

Voz 1 11:25 la muy preocupado porque una persona que está teniendo esta conducta no se sabe qué es lo que puede hacer un Barça

Voz 18 11:47 un expresidente autonómico saltimbanquis que trata de reclamar nuestra atención con sus permanentes volatín

Voz 19 11:59 lo que hacen nuestros militares es permitir que vivamos en un país en libertad

Voz 20 12:08 que vamos a estar trabajando de una manera muy

Voz 1 12:11 o sea mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través del helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco

Voz 19 12:33 cuando el Ejército del Aire está cuidando de nuestra soberanía el Ejército de Tierra en tierra o la Armada de nuestro mar territorial defendiendo la seguridad y la libertad de todas las familias españolas

Voz 1 12:48 es verdad que contamos con un experto en la Guardia Civil la Policía Nacional no hay ninguna alternativa a la ley

Voz 9 13:13 a este hombre el viaje que tenía que hacer es el viaje a la región

Voz 21 13:17 de ahí a la legalidad

Voz 23 13:25 Catalunya debe pasar la página negra

Voz 1 13:28 la de hoy en la foto del de belleza

Voz 23 13:31 bueno esa foto será pájaros ni normalmente la temperatura nunca están van

Voz 24 13:41 lo está trabajando

Voz 1 13:42 mucho y muy bien

Voz 0789 13:47 y en mi opinión no hay alternativa a esto que acabo de decir eras más

Voz 1 14:08 el Esther Palomera muy buenos días Díaz Maris alegre cómo estás buenos días Pedro León Gross muy buenos días buenos días

Voz 0027 14:16 las analizar con vosotros lo primero esta mañana descarta una carta que los oyentes pueden consultar ya en Cadena Ser punto com carta manuscrita de Joaquim Forn el exconseller catalán de interior de conocimos anoche y explica de puño y letra ha anunciado a su acta de diputado bueno lo primero ya lo dijo su abogado como estrategia de defensa básicamente para los saca de la cárcel para facilitar esa excarcelación pero además

Voz 1 14:37 Forlán explicita en ese escrito

Voz 0027 14:40 lo que cuando compareció la última vez ante el juez el adquirió unos compromisos que podrían contradecirse a partir de ahora con algunos pasos que vaya a dar su grupo parlamentario al que él iba a estar adscrito del de Junts per Catalunya está reconociendo abiertamente que no las tiene todas consigo de que Cataluña vaya a ti Nurse a ese compromiso con la ley con la renuncia a la unilateralidad con la defensa de la independencia pero renunciando a la unilateralidad compromiso que el adquirió ante ante Llarena Teo

Voz 9 15:12 si no es que no las tiene todas consigo es es que nadie en España la tiene todas consigo no decir quién puede quién puede en este momento pensar que la hoja de ruta en el Parlament va a ser la ley ser la legalidad no y de momento el presidente del Parlamento esta viajando hoy a Bruselas en un viaje como mínimo conflictivo no como mínimo polémico aquí en fin habla ya de la sumisión del Parlament como mínimo simboliza la supresión del Parlament al guber no debe decir igual incluso diría la sumisión de del Parlament a Puigdemont que es un tipo que en este momento fugado de la justicia no prófugo de la justicia bueno por tantos en fin el escenario es bastante caótico yo creo que hombre la carta de forma que es muy reveladora en efecto no hay nadie ni siquiera a la prensa catalana hoy se ahorran el titular decir simplemente para tratar de evitar la cárcel para tratar de salir de la cárcel no es la debilidad de FON es muy dente seguramente esto es es interesante no por el por lo que ha sido forma es decir Fon es un es un aunque no es un digamos un catalanista de pura cepa de nacimiento o no es hijo de una ecuatoriana ahi ir digamos se tuvo una formación en el Liceo Francés menos apegada a la tradición catalana pero

Voz 0789 16:27 luego la universidad desde los años ochenta cuando ya fue

Voz 9 16:29 eh ya presidió el sindicato NEC y entró en el catalanismo y el año noventa y dos es uno de los grandes activistas de del de la introducción del debate de la independencia en Cataluña debate que en ese momento no existía con aquella campaña junto a Oriol Pujol de de Freedom for Catalonia no idea la organización de la pitada al Rey por tanto es un tipo que que viene del activismo independentista desde muy pronto pero es verdad la vez que es un tipo que dentro de todo ha guardado siempre las formas con una cierta seriedad con un cierto rigor y dentro de una posición dura no es decir es de esos tipos que ha demostrado que no hacía falta digamos una una exhibición muy grande me parece muy sobreactuado para que para mantener una posición muy dura eh que ha sido la suya al frente de los Mossos él no solamente el uno de octubre sino también con los atentados yihadistas donde donde la actuación digamos fue también ciertamente polémica pero lo que nos encontramos es que la cárcel es muy dura la casa les dura empiezan a derrumbarse ese billón las últimas declaraciones ante Llarena ahí yo creo que Ford sencillamente busca no ya una estrategia de defensa busca salir de la prisión porque la prisión machaca mucho

Voz 0027 17:39 cojo ellos teniendo una de las aristas de todo lo que ha dicho hotel hubiese Esther y el viaje El viaje de

Voz 10 17:45 frente está ahora mismo montado en un avión viajando

Voz 0027 17:48 a Bruselas ese viaje es un viaje entendible de un presidente del Parlament al que es el candidato oficial ya por cierto que está en el Boletín del Parlamento candidato oficial a la investidura de por lo tanto esa asumible que tiene que reunirse con él o es un viaje que demuestra la sumisión del presidente de una institución la sumisión a la que somete a esa institución al ir a visitar ex profeso a una persona que que es prófuga de la justicia Luis bueno me parece

Voz 10 18:11 eh completamente evidente es que me parece me parece indudable que su viaje de de relevancia política no es verdad que nos encontramos en una situación tan tan enredada en la que bueno pues propone un ciento cincuenta y cinco para recuperar cuanto antes la normalidad democrática y como nos gustan los los resultados pues empiezan a hacer todo tipo de maniobras de nuevo judiciales e para para intentar bloquear lo que hubiera sido ser ese resultado que en definitiva iba iba orientado a a normalizar a normalizar la situación democrática gira completamente normal que el presidente del del Parlament Reus en seco con el que es el candidato con el que han propuesto como candidato a presidir la Generalitat ni más ni menos es verdad que ese candidato están Bruselas bueno claro estamos extremadamente compleja pero claro que ahora estemos volcando y cargando las tintas contra la posibilidad de ese viaje ya digo que es que es imposible no comprenderlo en en términos políticos cuando nos encontramos con que a día de hoy el el Congreso y el Senado se sigue negando a hacer público los detalles de los viajes de los diputados es decir es decir en el primer en el primer semestre por ejemplo el Congreso salados han gastado dos coma cinco millones de euros y se niegan a detallar se niegan a esos esos gastos saltándose la o lo que establece el Consejo transparente hacia el gira quisiéramos un problema verdaderamente gravísimo porque se trata de viajes privados muchas veces que no se sabe ni a dónde van ni por qué van a decir con eso tenemos un problema gravísimo de repente resulta que el único problema lo centramos en que el presidente del Parlament va a reunirse con el candidato oficial a presidir la Generalitat hombre vamos a ver el problema lo tenemos ahora de pensar porque ese president de la de la llenar ese candidato está en Rusia

Voz 9 19:54 Luis en el país

Voz 0027 19:56 es un abuso cuando vamos a ir muy mal esta primera ronda un segundo Teo Palomera

Voz 0591 20:00 no hay que yo por por por opinar sobre las dos cuestiones en en la renuncia de forma efectivamente eh yo creo que hay varias lecturas una la legítima estrategia de defensa que ve que tiene cualquier cualquier imputado y otra el que pretenda o no evitar así a la la prisión pero a mí lo que me llega del mundo el independentismo es que además de se ha producido una fractura en una fractura notable entre fueron lo que llaman el show de Poulsen Mon quiero decir de la misma forma que que Esquerra Republicana de Catalunya no comparte no comparte de forma más o menos abierta todos los pasos que está dando puso Mon que en algún momento tendrá que que que que separarse de esta de esa estrategia y lo que me llega a mí de la cúpula del independentismo cómo es que por el Ford está completamente en contra de todo lo que está haciendo en este momento el ex president Puigdemont que otro de los motivos de esa renuncia ahí esa carta tiene que ver con su distanciamiento de del expresidente de la Generalitat

Voz 0027 21:03 Dámaso Alonso entramos ahora en el tema del del viaje pero tenemos una noticia de última hora Radio Barcelona Frederic Vincent bon día todas las Aimar vuelos no sabemos la fecha que les va a proponer el presidente del Parma Enrique Torrent a los grupos para celebrar el debate de investidura

Voz 0706 21:17 sería el martes que viene la idea del presidente del Parlament según nos cuentan fuentes parlamentarias es que el martes que vienes cuando se hacen

Voz 25 21:23 sobre este este debate de Yves

Voz 0706 21:25 dura en una propuesta que aparte incluiría hacer este debate en un solo día una sólo jornada de una sola jornada de debate y votación de la de la investidura de de Carlos pulmón que como sabéis es el candidato propuesto porque es el único según el presidente el Parlament a partir de las rondas de contactos que ha hecho que tiene los apoyos los apoyos necesarios todos modos esto está pendiente de una nueva ronda de contactos esta vez para hablar de la fecha que sería en principio mañana que es cuando habrá confirmación oficial estas fuentes parlamentarias lo que nos dicen es que es posible o como mínimo no sé si probable pero posible si que hubiera algún ajuste en estas intenciones del presidente del Parlament después de hacer esta esta ronda de contacto por lo tanto tenemos la la propia

Voz 0027 22:03 esta de fecha de Roger Torrent para ese debate de investidura lo que no sabemos es cómo pretende

Voz 26 22:08 que no se organizar

Voz 0027 22:10 el independentismo se debate de investidura que a día de hoy su idea sigue siendo que sea a distancia Palomera perdona que te cortado

Voz 0591 22:16 no así en la fecha del día treinta que que nosotros en el en el Jaffa hace unos minutos que ya que ya la hemos ha adelantado efectivamente parece que es la fecha que sea elegido en hoy que va a ser en una en una sola sesión y el viaje no creo que que nos quedaba pendiente yo creo que el presidente torre en ha aclarado que ese viaje lo iba a costear ropa con sus lo iba a costear consumo con su dinero es decir que no iba a haber ningún cargo para las arcas públicas de esta forma acalla a los que anticipadamente de forma preventiva estaban acusando ya de malversación de fondos públicos no como como fue el caso de Ciudadanos yo hasta ahora no he visto eh ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad en los pasos que ha dado el presidente Ford el el presidente Torrent perdón en es es verdad ahí es conocemos todos que la brecha que se ha producido entre Junts per Cataluña y la estrategia de Aramón y Esquerra Republicana de Catalunya es más que evidente y hasta ahora a lo único que ha hecho es seguir paso a paso lo que establece el reglamento de la Cámara para fijar una sesión de investidura proponer un candidato es decir la ronda obligada de contactos con todos los grupos parlamentarios ver cuál es el candidato que tiene más o menos apoyos en este caso es el señor puse Money por lo tanto propone un nombre y es que está obligado a hacer eso él lo debe entrar en la cuestión jurídica porque no es su competencia hay un candidato que tiene acta de diputado recordemos esto que es muy importante de lo contrario no podría proponerle como candidato a la presidencia de la Generalitat y por lo tanto ahora le corresponde a la justicia decidir si ese candidato puede enfrentarse a la investidura o no

Voz 11 23:58 Nos puede gustar más o menos

Voz 0591 24:00 que Puigdemont sea candidato a esa investidura pero hasta ahora desde el punto de vista reglamentario jurídico los pasos que ha ido dando Torrent son impecables

Voz 9 24:09 Teodoro León Gross si yo creo que conviene matizar algunas de las cosas que estamos diciendo no especialmente me gustaría contestarle Luis decía hombre vamos a centrarnos en el único problema del viaje de ríe tu renta a Bruselas no es que es la pregunta que más ha hecho Aimar quiero decir no es que yo haya escogido entre todo lo que está pasando hoy en el mundo el viaje como comenzaba la pero como ejemplo de ella nuevas

Voz 10 24:34 ilegalidades que se están cometiendo obligado a que nuestro tema

Voz 9 24:37 por ejemplo en nuestro temario decía no hay digamos es el viaje de Torrent está en el tema del día Lewis se yo lo lo siento quiero decir Pérez podíamos hablar efectivamente de la de la escandalosa opacidad de los viajes en el Congreso que me parece escandalosa

Voz 0027 24:50 está en el tema del día es Torrent hablemos del viaje

Voz 9 24:53 que volviendo el viaje de Torrente de hombre Si Puigdemont está defendiendo que la nuevas tecnologías del siglo XXI le permiten actuar desde Bruselas el presidente del Parlament hubieran venido muy bien las tecnologías del siglo XXI para hablar con el vía Skype o para encontrarse por qué porque efectivamente aunque no cometa ninguna ilegalidad o irregularidad como dice Esther Palomera sí que es un hecho muy simbólico evidentemente tiene una potencia simbólica grande si es un viaje institucional que se justifica lo pagaría la institución pero cómo justifica su institucionalmente ese viaje con lo cual es un viaje privado el presidente del Parlament puede hacer un viaje privado a visitar efectivamente a quién va a ser a quién a quién va a ser el candidato

Voz 10 25:32 es un viaje privado te sólo para él no se lo pagaré

Voz 9 25:35 joder todo desde julio

Voz 11 25:37 ahora mismo para evitar todo el hooligan y Harald lo paga si los pabellones

Voz 10 25:44 sanciones malversación y entonces claro la pregunta inicial que hacía de de decir las podemos tener al hilo de la carta de de FON las podemos tener todas con nosotros de que van a respetar la legalidad hombre depende de la interpretación que hagamos la legalidad porque claro sino nos echamos al monte hasta el punto de empezar ya condenar como prevaricación que el presidente del Parlament se intente reunir con el candidato a presidir la Generalitat pues entonces ya aclaró nadie pueda surgió a nadie vaya a cumplir la legalidad o no de de haber vendido

Voz 9 26:12 habló de potencia simbólica no estoy de acuerdo en que no hay un hay una ilegalidad pero sigue sin resolverse esta cuestión seis es viaje institucional no tendría sentido que lo pagara de su bolsillo un viaje privado nos obliga a analizarlo en términos de viaje privado que ahora

Voz 0591 26:25 como lo del dedo y la luna sinceramente Theo y yo creo que más allá de que deba o que sea oportuno desde el punto de vista político que viaja no me parece un viaje que es importante de que desde luego está dentro de lo que pueden ser los cometidos no digo obligaciones pero sí sentido de la responsabilidad de un señor acaba de ser elegido presidente el Parlament quiere conocer de primera mano cuál es la intención del señor Puigdemont que por cierto todo el país estamos pendientes de los pasos de las palabras que diga este señor por lo tanto a mí no me sorprende que el presidente del Parlament viaje a Bruselas para hablar con este señor imaginémonos no que imaginemos nos que en esta conversación en el último minuto pulmón se eche a un lado imaginemos que diríamos

Voz 11 27:09 hay que tener una gran imaginación eso sí bueno no lo sabemos tú eres capaz de predecir algo de lo que puede pasar en los próximos días en Cataluña es difícil que desde luego no hay nada nada mirando atrás nada que permita pensar que lo de hoy concluye echando establece la semana que viene si quieres volvemos a hablar si quieres volvemos a hablar pero entonces explícame cómo va a llegar el señor puso on al Parlament que va a ser investido hombre si hacemos el análisis en términos de porque yo era policía haciendo los maleteros de todos los españoles no lo veo bueno pues otra cara próximos días es otro capítulo en el que estoy de acuerdo contigo en que puede ser absolutamente chusco pero hacer este análisis sobre la posibilidad de que se retire me parece absolutamente aventurero en términos de en términos dialécticos a decir es que no hay nada que justifique pensar que Puigdemont se va a echar a un lado nada nada quieres volvemos a hablar la semana que viene muy de verdad estás de dentro de Mon va a conseguir entrar en el Parlamento

Voz 0591 27:59 ser investido que se produzca el pleno

Voz 9 28:01 dicho nada el éxito eso yo no he dicho nada parecido a eso

Voz 0027 28:04 acabo de decir Rajoy en Onda Cero Puigdemont viene va a ser desde va a ser detenido ha reconocido el presidente del Gobierno que que ha enviado una respuesta por escrito a Roger Torrent el presidente del Parlament a esa carta que le mando Torrent en la que les decía que reúne vámonos para hablar de la investidura dice Rajoy que él ha respondido no desvela el contenido de esa respuesta pero si dice nunca me he reunido con ningún presidente de ningún Parlamento autonómico para hablar de una investidura

Voz 0591 28:34 bueno nunca hemos tenido en España la situación que tenemos con respecto a Cataluña por lo tanto a mí no me no me hubiera aparecido en mi desafortunado ni delirante que el presidente del Gobierno se reúne con el presidente del Parlament que hasta ahí podíamos llegar que estamos hablar

Voz 0027 28:50 persona que está reclamada por la justicia española

Voz 0591 28:53 pero vamos a ver el presidente del Gobierno lo primero que dijo después de que conociéramos la la carta que le había mandado el señor torrentes que él de la situación judicial del señor Puigdemont no podría no podía hablar obviamente hasta ahí llegamos pero desde el punto de vista político qué problema hay en que el presidente del Gobierno se reúna con el presidente del Parlament yo de verdad que sea hablamos de anormalidad esto para mí forma parte de la normalidad en la que estamos viviendo porque tenemos un problema no político sino institucional y hoy es existe Si se puede desencallar en una conversación o puede contribuir a desbloquear esa situación esa conversación a mí desde luego me parecería que que sería lo normal en democracia hay uno lo normal en las relaciones políticas

Voz 10 29:34 estaría ni siquiera que Rajoy coger un avión se fue a Bruselas se hablará con no lo va a hacer porque lo va a hacer nada absolutamente nada nunca lo ha hecho y no no va a empezar ahora pero me parecería perfectamente razonable Iggy vamos no no tendría nada

Voz 9 29:47 ah pues según Ferrari bueno hombre sí se ve que cree que lo que el don dónde queremos buscar elementos simbólicos importantes son digamos tienen un tiene una distancia entre la el discurso del miedo desde luego enorme porque yo creo que por supuesto la fuerza simbólica que tendría que el presidente del Gobierno se fuera a visitar a alguien que es prófugo de la Juve

Voz 11 30:06 dice española no no yo no habla de Torrent

Voz 0591 30:09 Ello supone prófugo de la ONU ha preguntado hay

Voz 11 30:12 a poner sobre la mesa la posibilidad de que Rajoy se fueron

Voz 9 30:15 estoy contestando Luis no pero contestando por otra parte a a Esther yo creo que sí que que hubiera podido tener de drogo me parece mucho más normal que Rajoy reciba Torrent que Torrent se vaya a Bruselas por supuesto en cualquier caso creo que Rajoy prudentemente antes de que Torrent la actúe de un modo que puede terminar en un recurso ante el Tribunal Constitucional creo que prudentemente ha decidido esperar a que se produzca la investidura yo creo que guardar durante esa semana no era imprudente por parte de Rajoy todo lo contrario no se iba a ganar nada es posible capturarle convirtiera darles aspecto de normalidad institucional pero es que si se propone finalmente pues de Mon hice recurre al Tribunal Constitucional está todo patas arriba en ese sentido yo creo que el presidente del Gobierno ha sido prudente no digo ya a Bruselas sino con posponer la reunión

Voz 0027 31:01 Torrente que os parece por cierto esa exposición casi orgullosa que hizo ayer el ministro del interior en televisión de lo amplio de es el dispositivo que su departamento ha preparado para capucha aún no pueda entrar no ya dice el año o para detenerle sino para que no pueda entrar a España dice ni en el Cop Theron y en ultraligero ni en barco ni en el maletero de un coche a mí

Voz 10 31:23 me apetece sencillamente bochornoso nuevos hay que decir recordemos que estamos en un país en alerta cuatro antiterrorista o sea que yo entiendo que debería haber que debería haber otras prioridades es un suministro muy muy cuestionado por su absoluta incompetencia absoluta incompetencia ha salido a decir venga voy a dar voy a dar pruebas de que Miguel Peter de crisis están verdaderamente algo que están internos el ocurre mejor cosa que decir que ha bloqueado el país con todos los medios para impedir que entre un supuesto prófugo de la justicia peligrosísimo al que se le piden treinta año pero claro es que es una cosa muy grave decir es muy grave no solamente la escenificación ridícula que que ha hecho muy grave el contenido mismo como que es la de impedir entrar decir debería entrar poner a disposición de la Justicia lo que pasa es que claro ahora en los hechos contamos con todo un entramado que está haciendo Tica de la forma más más chabacano el entramado institucional incluidos los jueces esos hay que decir que esto yo lo vinculó haría con el planteamiento que hacía Llarena que francamente me parece también bochornoso porque porque porque el que plantaba Llarena básicamente es como no quiero que Puigdemont sea president Easyjet de tengo es posible que lo sea pues no le voy a detener a un que sea un criminal peligrosísimo porque eso facilitaría facilitaría su investidura decir pero señores Salt tienen que darnos alguna alguna posibilidad aunque sea minúscula de que fijamos al menos que los jueces no responden a consideraciones políticas esto sencillamente despeja toda posibilidad

Voz 0027 32:49 Teo Palomera idea la verdad es que encontremos

Voz 0591 32:51 motivo serio de preocupación después de escuchará al ministro de Interior porque cada vez que Interior o los responsables de la seguridad del Estado Nos decidan de forma solemne que no se iba a producir algo en este país ocurría me estoy refiriendo al referéndum del uno a las urnas para convoca para celebrar ese referéndum uno a las papeletas etc etc etcétera es decir que la seguridad del Estado no ha estado muy espabila cada o quiénes son los máximos responsables de la seguridad del Estado desde luego no han estado muy afortunados en todos estos operativos por lo tanto eh preocupación máxima después de las palabras del ministro del Interior y lo que tiene que hacer el mis el ministro del Interior es trabajar si no anunciar que va a trabajar porque porque esto no no no no sirve de nada en todo caso este esta operación por muy E mayúscula que sea Si algo ha demostrado Push the money desde mi punto de vista Side demostrando es que es bastante más astuto de lo que está resultando ser este gobierno no parece que es el que mueve todos los hilos iba tres pasos por delante de la Justicia del Gobierno y de todos

Voz 9 33:55 es igual horario español sin duda bueno yo creo que es completamente hechos con no es verdad que quienes conocer la trayectoria quienes conocemos desde Andalucía la trayectoria de Zoido de su equipo sabemos que les es piensan mucho más eficientes haciendo anuncios que cumpliendo los y la que en el trabajo eficaz no no les ha distinguido y desde luego desde el uno de octubre a los presos en Archidona al rededor de la niña de la nevada hasta la crisis de la nevada verdad mente en fin que ayer Zoido dijera que les sorprende que el independentismo una autocrítica cuando a su departamento lo está contando tanto hacer autocrítica resulta sorprendente pero yo creo yo estoy de acuerdo con con Esther es muy verosímil que vuelvas de Mon hoy me hacía gracia algo que crecía Albert de Paco decía bueno pues que puse mono entre con peluca es difícil porque la trae de serie dice pero la fórmula Espartaco que todos los parlamentarios una peluca aconseje poner

Voz 0027 34:49 el cinco de la mañana ocho y treinta y cinco en Canarias

Voz 0027 38:39 Miguel Borra presidente del sindicato de funcionarios CSIF buenos días buenos días ustedes han anunciado que ayer se reunieron con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que éste les confirmó que haya o no haya Presupuestos este año si habrá subida salarial para los funcionarios y que les ofreció un cinco no y medio por ciento de incremento para los próximos tres años que podría subir incluso hasta el ocho por ciento Si la economía fuera muy bien a ustedes esta subida no les basta

Voz 35 39:01 entre ellos mantuvieran una reunión con el ministro Montoro lo que hacíamos era retomar las negociaciones en el mismo punto dejábamos en junio cuando ya se supo que no iba a haber presupuestos la oferta sigue siendo en principio la misma es decir un pacto a tres años con una sociedad hasta un máximo de un ocho por ciento vinculado a la evolución Belzoni tendríamos garantizado en cinco veinticinco en tres años según la evolución del PIB hasta el ocho por ciento indudablemente no nos basta porque tienen que entender todos sus oyentes que con esto practicamente ni siquiera garantizamos el que no perdamos poder adquisitivo porque vamos a depender muchísimo de la evolución del PIB y sobretodo de la evolución de la inflación y estamos hablando de colectivos que hemos perdido a lo largo de esta situación de crisis más de un veinte por ciento de poder adquisitivo nuestros médicos o nuestros maestros

Voz 0027 39:47 usted sabe también que muchos de los oyentes que nos están escuchando divisan jodió daba un brazo vuelven a garanticen que en tres años me suben un cinco veinticinco y que puede llegar incluso al ocho

Voz 35 39:56 totalmente de acuerdo con usted lo que ocurre es que ahora estamos hablando de presupuestos que es la única vez a lo largo de todo el año se habla de los salarios públicos y también yo creo que todos nuestros oyentes se tienen que saber que los salarios que estamos cobrando de los empleados públicos se lo pueden preguntar a un médico del centro de salud enfermero al docente de su hijo pues es que son salarios para ser profesionales que hemos superar un proceso selectivo la inmensa mayoría de los casos una cualificación universitaria son salarios que desde luego no se sitúan en lo que estamos a lo que se puede cobrar en el resto de Europa entendemos que la crisis ha sido muy dura para todos ahora en los momentos presupuestos es cuando se habla única y exclusivamente empleados públicos porque dependemos estos presupuestos tenemos los pies muy en el suelo pero lo que no queremos es seguir perdiendo poder adquisitivo un año lo también leemos en los periódicos que nuestros enfermeros son nuestros médicos están yendo a Inglaterra a Portugal por qué pues porque tienen mejores salarios queremos unos salarios justos y que nuestros profesionales

Voz 0027 40:55 retribuido te marea digna cuál sería cuál sería la oferta que de este CCIB considerarían asequible dijo en este incremento en estos tres años que van a pactara

Voz 35 41:05 es una pregunta compleja no es una pregunta muy compleja a la que usted me está planteando nosotros partimos de la base que se ha perdido en torno al veinte por ciento de poder adquisitivo nosotros lo que queremos es empezar a ver qué se empieza a recuperar ese poder adquisitivo yo creo que tenemos que superar con creces el crecimiento de la inflación estaríamos hablando pues que tenía que ser entorno día y medio por encima del crecimiento de la inflación cada uno de los años es decir a lo mejor podríamos estar hablando entorno a una subida en tres años reitero en tres años de un diez por ciento y que no estuviera condicionada a la evolución del porque es que también que dicen que podemos influir el médico que está en urgencias o el bombero que está pagando un incendio en la evolución del CIS también queremos que se vincule a nuestro salario que no nos oponemos pero que esté relacionado con variables que puedan depender de nosotros

Voz 0027 41:52 cuando usted ayer le dice a Montoro un diez en tres años un diez por ciento de base sin que esté vinculado a al PIB el que le dijo

Voz 35 42:00 bueno pues el ministro Montoro lo que dijo es que eso en estos momentos el creía que no era asumible que podíamos entrar a hablar de otras de otras variables yo tengo que decir que también este Gobierno ha hecho un esfuerzo en el tema de la Oferta Pública de Empleo firmamos un acuerdo muy bueno en el año dos mil diecisiete si hay Presupuestos en este dieciocho tendremos una buena oferta pública de empleo y bueno pues estos son las daciones y exceda el primer disparo de estas negociaciones el los platos hablaba de que pensaba que podría tener la la ley el anteproyecto de ley aprobado el Consejo de listos a finales de marzo y que en el Congreso se podría aprobar en junio tenemos meses por delante y bueno pues nosotros lo que sí que vamos a hacer yo el tenemos una rueda de prensa a las diez y media donde bueno pues vamos a anunciar una serie de medidas que desde que vamos a tomar y también menos anunciar porque estamos en contacto con otras organizaciones sindicales porque la defensa de los servicios públicos y la defensa de los salarios públicos tenemos que estar todos los ciudadanos las organizaciones sindicales por supuesto todos los empleados públicos el borrador y lo que le

Voz 0027 43:00 Montoro que va a tener ya preparado para salir del Consejo de Ministros en marzo son los presupuestos o es el decreto por el que aprobaría estas medidas dando por hecho que no va a sacar adelante los presupuestos

Voz 35 43:11 bueno el ministro Montoro cuenta hay trabaja la en la idea que conseguirán los apoyos parlamentarios con lo cual estas fechas que nos daba eran fechas para intentar tener presupuestos finales de Marto aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Presupuestos y luego llevarlo al Congreso si al final no hubiera Presupuestos si al final no irá presupuestos el ministro también lo que nos ha garantizado es que Via decreto se produciría el incremento salarial es decir que no tendríamos congelación

Voz 0027 43:38 cuando sería ese vía de esa ese decreto Si no hubiera Presupuestos cuando se aprobaría ese decreto se lo dijo

Voz 35 43:45 yo creo que esas fechas todavía no se saben cuando ellos si al final no consigan los apoyos parlamentarios desde luego la fecha tope para poder tener ese anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros y los apoyos es si la desde primeros de abril con lo cual a partir de esas fechas y no consiguieran los apoyos parlamentarios sería cuando tendríamos que barajar esta otra opción

Voz 0027 44:03 cuando dice que Montoro se trabaja con el escenario de si aprobar los presupuestos es porque lo dijo que tienen ya algo y que ahora mismo están en una debate público o no

Voz 35 44:12 no no cuando me dijo que estaban trabajando los presupuestos cosas que están trabajando en los presupuestos nosotros en ese en ese tema hablábamos de los presupuestos desde un punto de vista técnico el punto de vista político a nosotros nosotros no tenemos nada que

Voz 0027 44:26 Miguel Borra presidente de CSIF gracias buenos días

Voz 35 44:29 buenos días gracias a que el Gobierno está pensar

Voz 0027 44:31 todo ese decreto con el que podría aprobar la subida salarial y otras cuestiones en caso de que no hubiera presupuestos nuevos son casuales que tuvieran que prorrogar los antiguos es porque asume Palomera que no va a ser capaces de sumar los apoyos necesarios para las cuentas

Voz 0591 44:45 el Gobierno está obligado a contemplar todos los escenarios en este momento no tiene fácil el apoyo que necesita para sacar esos presupuestos uno el de Ciudadanos el del Partido Nacionalista Vasco este este último desde luego ha puesto como condición que se aclare la situación en Cataluña cosa que no parece que vaya a ocurrir ni mañana ni pasado ni dentro de un mes ni dedos por lo tanto queda pendiente el el apoyo que es que es absolutamente necesario del Partido Nacionalista Vasco Por otra parte ciudadanos tampoco está muy por la labor mientras no se despeje el futuro político de la senadora Barreiro como consecuencia de su imputación en el caso Púnica Il horizonte penal al que se enfrentan en este momento determinados dirigentes del Partido Popular y los juicios que se van a producir en el ámbito de la de la justicia que tienen que ver con casos de corrupción del del Partido Popular bien sea en Madrid en Valencia no ponen fácil este apoyo que Ciudadanos tiene que dar a la a los presupuestos generales del Estado y por lo tanto cuando pase la fecha del treinta de marzo es probable que el Gobierno se ponga a trabajar en los presupuestos

Voz 0027 45:50 en dos mil diecinueve eso es tío

Voz 9 45:54 yo creo que perdón yo creo que Ciudadanos si tiene si llega a tiempo ciudadanos va a apoyar los presupuestos lo que sucede es que en este momento digamos en un clima de incertidumbre al ciudadano le interesa tensar la cuerda en Un la beligerancia que en este momento hay fuerte entre el Partido Popular y Ciudadanos naturalmente ciudadano no va a hacer gestos complacientes no en fin y la tensión por cierto que ayer a cuenta de Cifuentes se recrudeció de humor mías pero no a como ha dicho Esther Si el treinta y uno de marzo no hay presupuestos para el Gobierno acaba acaba digamos el el agenda porque porque los tres meses de tramitación parlamentaria harían ya que fuese muy muy complicado sacar presupuestos con lo cual Montoro se pondría a trabajar en lo del dos mil diecinueve en ese sentido motor ya lo ha anunciado a han aprobaría vía decreto una serie de medidas de un carácter por otra parte muy electoralista pensando en el la enorme digamos Un agenda larga y tensa campaña electoral del del año próximo preparará

