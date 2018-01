Hoy por Hoy (24/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 apenas se servicios informativos

son las diez las nueve en Canarias el presidente del Parlament de Cataluña propone que la primera sesión para intentar investir a un nuevo presidente de la Generalitat se celebre el próximo martes Roger Torrent ha llegado además hace unos minutos a Bruselas donde se va a reunir hoy con Carles Puigdemont Barcelona Frederic Vincent en Mieres

Voz 0706 00:26 es que vienes cuando se cumple el plazo de diez días hábiles después de la constitución del Parlament en los que había que celebrar este pleno de investidura por tanto Roger Torrent propone que el pleno sea un día antes de que se cumpla el plazo y además su planteamiento es que el debate se haga en un solo día una sola jornada según ha adelantado Cataluña Radio y confirman fuentes parlamentarias Éstas son las intenciones de Torrent pero podría estar sujeto a la nueva ronda de contactos que tiene que mantener con todos los grupos políticos representados en el Parlamento una ronda de contactos que se harán

Voz 1762 00:54 principio mañana hoy les estamos contando los detalles del despliegue de las fuerzas de seguridad en zonas fronterizas de Cataluña en las cercanías del Parlament por ejemplo un centenar de guardias civiles vigila la provincia de Girona pose pulmón volver a España el ministro de Interior acaba de decir en el Congreso que se toman las medidas necesarias para que se cumpla la ley Juan Ignacio Zoido

Voz 3 01:13 que la situación del señor Puigdemont ante la justicia española es la que todo nos conocemos como todos conocemos la situación que tiene lo único que les puedo yo comentar es que los dispositivos policiales están para ser por un lado diseñó después ejecutado pero nunca contado

Voz 1762 01:32 pero en los minutos a retoma también al juicio del caso Gürtel hoy va a comparecer el ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa según han explicado fuentes cercanas a Costa a la SER esté va a reconocer irregularidades iba a dar nombres entre otros señalará como principal responsable al ex presidente valenciano Francisco Camps el presidente del Gobierno ha reconocido esta mañana que el PP ha cometido errores en materia de corrupción pero asegura que no sabía nada de las presuntas irregularidades del partido en Valencia Rajoy en Onda Cero

Voz 4 02:00 yo no sabía nada de todo eso que me está contando usted usted estaré a lo que digan los tribunales si quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento los tribunales pues ya no estarán en el Partido Popular pero insisto nosotros ya hemos hecho nuestra labor y ahora corresponde a los jueces a hacer la suya ya todos respetarla y acatarla

Voz 1762 02:22 idea de esta mañana en Hoy por hoy a cuenta de la posibilidad de registrar las horas extraordinarias de los trabajadores los sindicatos defienden que deben ser contabilizadas todas las horas trabajadas de modo exhaustivo para evitar abusos la patronal considera que obligar a que se contabilicen por Leiva en contra de las políticas para flexibilizar horarios escuchamos a Jordi García Viña de la CEOE a Roberto torna mira de UGT

Voz 5 02:41 establecerlo por ley lo razonable sino que además va en contra de las nuevas tendencias de flexibilidad con filiación todos estos elementos como el que estamos juegan a partir del futuro con muy demagógico lo que puso porque el problema es que la ley no pone qué pasa con las horas productivas que no se considera en extraordinarias claro ese es el fraude si se convoca un trabajador a un curso o a una reunión fuera de su horario laboral sonoras productivas

Voz 1275 03:13 es Madrid Madrid hasta ahora a los trabajadores de los autobuses avanza que llevan más de tres meses en huelga se concentran a las puertas de la Real Casa de Correos la sede del Gobierno regional para protestar por la inacción de la Comunidad ante su conflicto laboral que está perjudicando a miles de usuarios Ayeste Israel Aranguez buenos días

Voz 6 03:29 hola buenos días miércoles de huelga en el que han decidido concentrarse aquí en la sede del Gobierno regional los trabajadores también molestos porque hasta cuatro propuestas han presentado a la empresa sin que ésta dicen haya aceptado sus peticiones peticiones como la renovación de la flota o al menos la mejora del mantenimiento y la recuperación del poder adquisitivo que denuncian haber perdido durante la crisis por el momento la Consejería de Transportes avanzaba la semana pasada la apertura de un expediente sancionador a la empresa avanza por los incumplimientos de los servicios mínimos durante los paros poco a poco comienzan a llegar los trabajadores con chalecos reflectantes quieren hacerse ver y evitar bien alto que la comida solucione por fin este conflicto

Voz 1275 04:04 la policía investiga la agresión que sufrió anoche en Carabanchel en la capital un joven de veinticuatro años que fue literalmente pateado en la cabeza por varios individuos en plena calle Ángel Casas es portavoz de Samoa

Voz 7 04:13 elegimos una aviso de una agresión e acudimos al distrito de Carabanchel nos encontramos a un varón de veinticuatro años de edad que presenta traumatismo craneoencefálico severo siendo necesario al realizarle la deuda el aislamiento de la vía aérea Izquierdo trasladado con pronóstico grave al Hospital Doce optó

Voz 1275 04:29 no hay detenidos la policía no ha podido identificar a una los autores de esta brutal agresión el Ayuntamiento de Madrid va a estudiar mañana nuevas propuestas para poner coto a la proliferación de pisos turísticos en el distrito Centro el Gobierno de Carmena va a poner en marcha una moratoria de un año prorrogable a otro año más en la concesión de licencias para este tipo de alojamientos una vez que entre en vigor la nueva normativa que obligará a los propietarios que alquilen su vivienda durante más de noventa días al año

Voz 2 04:51 a pedir ese permiso tenemos siete grados

Voz 1275 04:54 ahora mismo la Gran Vía

Voz 1995 05:13 Toni Garrido vueltas atrás lo lo difícil estos días es elegir con qué se indigna uno es muy difícil bueno indignarse está bien es necesario porque eso te te mueve mueve la sangría de mueve impulsa a hacer algo más a la acción pero qué es lo que te es difícil hacer una lista el tres dos a uno de la indignación hay muchos temas para elegir esta misma mañana escucharemos en unos minutos a Ricardo Costa hablando de la Audiencia Nacional probablemente todo en todo indica que va a señalar a Camps como como la X es tenemos a un ministro ahora mismo en el explicando en sede parlamentaria el caos de una autopista ahí será seguramente otro en el que tenga la culpa tenemos a un presidente en Onda Cero hace un rato diciendo que bueno son seis a siete señores de dobles afiliado al Partido Popular diciendo que seis a siete que bueno que han cometido actos no demasiado es decir repasamos la actualidad hoy tenemos un atentado contra Save the Children en Afganistán es decir repasamos la actualidad

Voz 8 06:19 hoy

Voz 1995 06:21 no sé cuál es el número uno no sé qué es lo que más me indigna

Voz 8 06:25 pues yo creo que es un conjunto de todo indigna la corrupción porque es cáncer uno de los cánceres de la democracia instrumentos el crimen organizado indigna el crimen organizado la mafia hecho expansión la ley Vida a la hora de perseguir determinadas conductas indigna la violencia machista la violencia contra la mujer es hoy mismo pues nuevos acontecimientos en Málaga en cualquier parte del mundo indigna la guerra indigna a los políticos falsos o la falsedad en la política pero con la indignación no basta tenemos que hacer algo más la indiferencia es absolutamente eh reprobable pero la indignación por no hacer algo es insuficiente tenemos que pasar a la indignación activa significa aportar ideas aporta reflexiones para solucionar los problemas a actuar actuar no podemos solamente quedarnos en esa crítica

Voz 1995 07:34 hoy Baltasar Garzón presenta la indignación activa una mirada personal para transformar la realidad un libro editado por Planeta cuando hablas de movernos de activamente indignar nos ha costado la carrera merece la pena

Voz 8 07:50 yo creo que no es que merezca la pena es absolutamente necesario en esta vida hay que aprovechar cada latido de vida que tenemos para hacer algo que nos merezca la pena vivir para mi vida ha sido prácticamente de servicio público el ámbito de la judicatura Hay ahora en el ámbito del activismo y ejercicios de la profesión de abogado

Voz 9 08:18 pero no entiendo

Voz 8 08:21 eh la pasividad de determinados gentes no entiendo qué eh haya personas que siguen dando confianza a quiénes la traicionan sistemáticamente en cualquier país por ejemplo en España no entiendo ni acepto a los mentirosos a quienes hacen gala para obtener una posición no mantenerse de la mentira no acepto la violación sistemática de derechos humanos y no acepto esa ese desconocimiento de derechos de los más vulnerables no acepto es decir me indigna hasta lo más íntimo la violencia contra la mujer pues que es de cobardes admiro a personas como el presidente de Canadá que discurso en Davos pues ha hecho una defensa de desde la mujer eh admiro o aquellos que se la juegan como Save the Children participando en acciones que les cuesta la vida es decir hay muchas cosas por las que merece la pena vivir por la única que no merece la pena vivir es por el inmovilismo y la mentira Cultures que vamos ganando

Voz 1995 09:33 partida sí

Voz 8 09:35 si no sería absolutamente frustrante es lo que pretendo

Voz 1995 09:39 estuvo Baltasar sabes como el triste perdóname es como existe de boxeador en el quinto asalto estén ya no puede más le tiene el el el rival lo lo tiene cada vez que va al Rin al a su esquina perdón el entrenador le dice sino nota tocado en otra entonces siguiente asalto le ha tocado ya

Voz 10 09:59 ah bueno pues vigila al árbitro porque alguien me está

Voz 1995 10:02 poniendo Amorós ha ganado la partida Baltasar de

Voz 8 10:06 claro pero a lo mejor es que nos tienen que poner morados como como tú dices sostiene que el que algo quiere algo le cuesta yo siempre he dicho que soy un pesimista en positivo como alguna vez hablamos de buen amigo ya fallecido José Saramago yo es decir el pesimismo en el optimismo acaba con con las a la sociedad porque nunca se hace nada el pesimismo es inmovilista pero el el pesimismo positivo los que creemos que sí se puede hacer algo las vamos a llevar muchos golpes pero intentamos cambiar las cosas eh sin lugar a dudas hay mucha gente que lo está intentando lo que ocurre es que los que no quieren que esto sea así son los que hacen ese discurso es decir está noqueado alguien me las está dando para que te vas a mover No te muevas bueno yo lo que creo es que hay que hacerlo yo lo llevo haciendo toda mi vida con mejor o peor suerte y mira que me las han dado eh por que me ha costado mi en mi carrera profesional pero merece la pena hay que seguir tú mencionabas al inicio que hoy quizás se pueda producir acontecimientos judiciales bueno pues eso sí iba en esa línea será muy positivo

Voz 1995 11:20 hombre sería casi lucha contra la corrupción es necesaria

Voz 8 11:22 área son muchas las derrotas pero también algunas victorias y sobre todo es la constancia para erradicar esta lacra

Voz 1995 11:31 sería casi justicia poética que hoy día en el que tú presentas de indignación activa una mirada personal para transformar la realidad sería justicia poética que hoy justo supiéramos quién era la X de la Organización de Gürtel

Voz 8 11:45 bueno esperemos que que eso pueda ser pero en lo importante aquí es que se desvelen los mecanismos que durante muchos años han identificado a una forma de hacer política a la falsa a sólo fijada en el interés personar en el protagonismo de uno mismo para promocionarse Hinault tanto en el servicio público y la necesidad de los ciudadanos ese son poco la línea

Voz 1995 12:19 ha dicho Rajoy esta mañana que eran seis siete seis siete en que individuos

Voz 9 12:25 no eso bueno yo

Voz 8 12:28 lo que diga el presidente del Gobierno Mariano Rajoy a estas alturas en materia de corrupción ya ni me produce sonrojo sino que me produce rechazo no porque a los ciudadanos y no se les puede mentir en forma sistemática pero por lo menos desde la estructura más salta de una de las estructuran las altas hasta el Estado él sabe que no es así no no porque yo quiera ir más allá sino porque las evidencias dentro de los tribunales ya están obvias no no hablemos de las responsabilidad políticas

Voz 1995 13:04 ahí tengo que llevar tendría si se nos puede ciudadano

Voz 8 13:07 valor podían dar un aviones no se vea pues te hace una forma reiterada por eso es la indignación activa es decir por eso tenemos que ponernos por eso tenemos hay algo que se está perdiendo yo creo o que quieren que se pierde que es la defensa de los valores básicos de un sistema democrático en los distintos ámbitos lucha por una justicia limpia independiente de la lucha por una contra la desigualdad ya decimos que estamos en la opulencia nuevamente ya se superó la crisis si tenemos informes como los de Oxfam de ayer mismo que nos dan un golpe lo reducen claro han salido pues en la ONG

Voz 1995 13:49 el uno por ciento se lleva el ochenta y dos por ciento de la nueva riqueza genera bueno Baltasar Garzón es un buen entrevistados la dialéctica hasta siempre de su parte por eso voy a necesitar a María Garzón es eso eso es fácil hablar es fácil edificio hablar con tu padre e María buenos días buenos días

Voz 11 14:05 hola buenos días llegó la conversación donde la

Voz 12 14:07 si no totalmente sí

Voz 1995 14:10 no es a mí solo no

Voz 12 14:12 yo creo que el arte la retórica a lo son muchos si no

Voz 8 14:18 la verdad es que queréis que os diga no es decir yo tengo que quiere decir aquello en lo que creo no se eh mantener una mentira en forma sistemática contra los ciudadanos es decir que se me ponga un presidente del Gobierno a decir bueno pelillos a la mar Estados son seis Société bueno no esto ocurrió hace mucho tiempo sino los vamos al tema de la memoria a no España tiene nuestros problemas actuales cuando estamos infectados de hay una inflación de procedimientos judiciales por temas de corrupción pues es no estar en la realidad Easy eso afirma en esta ocasión para este tema a mí me da mucho miedo que eh a alguien así siga al frente de los destinos España esperando a ver lo que ocurre no

Voz 1995 15:05 no sabe si es muy fuerte este esta irrealidad en la propuesta o esta mentira y cualquiera de las dos no parece la mejor opción para el hombre que tiene la máxima responsable en este país vamos a hacer una pequeña pausa vamos a seguir hablando con Baltasar Garzón y con María Garzón de la indignación activa de esa mirada personal que nos atañe a todos para transformar la realidad que debería ser una la gran tarea de lo que deberíamos estar hablando con el presidente de lo que estaríamos de lo que deberíamos esto hablando en Catalunya de lo que deberíamos estar hablando general es de transformar la realidad son las diez y quince minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por ahí

Voz 1995 50:21 semanas buscamos en nuestro alto ejecutivo de Coca

hay que decir que sí luego ya luego ya veremos pues vamos allá la hija adoptiva de Woody Allen Dylan Farrow ha concedido una entrevista exclusiva al canal CBS en la que se ha reafirmado las acusaciones de abuso sexual hacia su padre durante la charla a la periodista de cuestiona sobre la imagen que Allen sigue teniendo entre gran parte de la élite de Hollywood

Voz 2 50:42 muy buenos días

Voz 35 50:44 preparar para nuestra descargas semanal de preguntas en busca de respuesta bueno uno nunca siempre está preparado pero ver qué voy a hacer lo que se pueda

siempre es una cuestión repetir para se siguiente se hacen durante la conferencia Algar las puto mono este fin de semana hace dos días pero en el lunes en Copenhague la profesora Marlene Witt directora del centro la política europea del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague planteo una complicada batería de preguntas al convergente la Quili cuestionado acerca de la legitimidad de su naturaleza política dentro de la Unión Europea

cómo define democracia es sólo referéndums y votos y sondeos de opinión os Se trata del imperio de la ley de la Constitución Xuxa

Voz 35 51:27 bueno yo creo que todas las personas tienen distintas facetas y no pasa nada por admirar algunas de ellas y rechazar otras como cineasta Woody Allen porque yo creo que puede ser mujer pero por ejemplo como clarinetista es muy flojo toca los miércoles ahí Eurocup cerca de de donde yo vivo en Nueva York y como canguro de por supuesto me número pensaría un par de veces antes de contratarle pero lo mismo pasa por ejemplo con los futbolistas Toni han mucho los puedes admirar por su habilidad con el balón y al mismo tiempo pues te puede no gustar la habilidad que algunos de ellos demuestran con las declaraciones de hacían distintas facetas el autor y la hora

Voz 1995 52:07 siempre es una cuestión repetir para se siguiente se hacen durante la conferencia Algar las puto mono este fin de semana hace dos días pero en el lunes en Copenhague la profesora Marlene Witt directora del centro la política europea del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague planteo una complicada batería de preguntas al convergente la Quili cuestionado acerca de la legitimidad de su naturaleza política dentro de la Unión Europea

Voz 43 52:35 cómo define democracia es sólo referéndums y votos y sondeos de opinión os Se trata del imperio de la ley de la Constitución Xuxa