Hoy por Hoy (24/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 KPN S

Voz 3 00:11 son las once las diez en Canarias la Guardia Civil registra hasta ahora las sedes

Voz 4 00:14 la Asamblea Nacional Catalana ideó Omnium Cultural en Barcelona en esta última sede esta Aitor Álvarez bon día

Voz 5 00:20 ya pues sí aquí en la sede de Omnium hay seis guardias civiles de paisano en en el interior han llegado con una orden judicial en mano y piden información a Omnium requerida por el juez Pablo Llarena en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los ex miembros del Govern incontrolados líderes de la ANC ideó Omnium están en una sala esperando a que les den información la información que piden eso en el CAR eso de Omnium bien el caso de la Assemblea Nacional Catalana han entrado al despacho de Jordi Sanchez y están volcando la información de su ordenador aquí ante la sede Omnium solamente hay periodistas y la organización independentista ha pedido que nadie se concentre a las puertas de la sede porque la situación es dicen de tranquilidad en los dos casos están presentes los abogados de Cúllar y Sánchez por cierto también hay Guardia Civil registrando el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat

Voz 4 01:06 en fuentes del Gobierno confirman además a la SER que se ha dado la orden de que no se permita la entrada de Carles Puigdemont a Roger Torrent en la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea Bruselas hoy ambos tienen previsto reunirse en la capital belga desde allí informa Griselda Pastor

Voz 6 01:20 si la reunión definitivamente se va a celebrar en la SER

Voz 3 01:23 el Alianza Libre Europea en una

Voz 6 01:25 ha hecho muy cercano a las instalaciones del Parlamento la prohibición no afecta a tu rehén y a los representantes al Parlamento de Cataluña que según fuentes del Ministerio de Exteriores tienen el libre acceso pero sí a quiénes se consideran prófugos de la justicia razón por la que se impide esta reunión una prohibición que un portavoz de Piqué ha asegurado que van a plantear como ante la justicia

Voz 4 01:52 más cosas acaba de reanudarse el juicio de la Gürtel en la Audiencia Nacional ha comenzado con la declaración del ex secretario general del PP valenciano de Ricardo Costa vamos a la sede de la Audiencia Miguel Ángel Cano

Voz 7 02:01 los ir Ricardo Costa acaba de iniciar

Voz 1552 02:04 interrogatorio ya ha apuntado a Francisco Camps dice que el presidente era quién tomaba las decisiones más importantes en la primera campaña objetos de sospecha ha dicho que su único objetivo Ricardo Costa es el de colaborar después de una profunda reflexión quiero contar lo que pasa ha dicho sonido directo Ricardo Costa confiesa en la Audiencia Nacional en el juicio de la por la financiación ilegal del PP a cuenta de la

Voz 0609 02:29 lecturas Fawcett fuera en el responsable de la realización de esa campaña electoral ni tampoco se ha aprobado ningún presupuesto es más

Voz 4 02:41 sonido llegado de esa declaración de Ricardo Costa en unos minutos además va a intervenir por primera vez el rey Felipe en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza al monarca va a hacer un análisis del futuro de Europa Eden nuestro país llevamos así a las once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad el Madrid en Madrid mañana va a desactivar el protocolo anticontaminación en la capital aunque hoy se mantiene el nivel uno hasta esta próxima medianoche está prohibido circular a más de setenta por hora en los accesos a la ciudad en el interior de la M30 vamos a la Audiencia Provincial donde declara ya a esta hora el guardia civil acusado de asesinar a un conductor de origen marroquí al que le llegó a disparar al menos quince veces sigue manteniendo su tesis de que estaba intentando evitar un atentado terrorista a pesar de los argumentos de la fiscalía que está convencida de que actuó bajo los efectos de la droga Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:32 hola buenos días Ángel Viana reconocido que abrió fuego hasta agotar el cargador de su arma reglamentaria catorce disparos en plena autovía A tres el último en la cabeza de la víctima que según este guardia civil gritaba continuamente a la a la el agente acusado de asesinato reconoce que su cerebro le decía que algo iba a pasar en esa jornada que iba a producirse una T dado terrorista islámico que él de baja médica tenía que impedirlo en su interrogatorio ante las salas está mostrando locuaz ha reconocido ser un consumidor habitual de hachís que no quería matar a nadie pero apareció un trabajador marroquí pensó que era un yihadista la víctima vestía un abrigo o eso por debajo creyó que portaba un cinturón de explosivos

Voz 4 04:15 canarios de Madrid Destino tienen previsto personas esta mañana en la Escuela Taurina Marcial Lalanda debaten en la capital para recoger las llaves de este centro que el cierre después de que el Ayuntamiento de Carmena La ya retirado las subvenciones aquí se han formado toreros de la talla de El Juli El Fandi Joselito trabajadores y alumnos de la escuela tienen previsto concentrarse a mediodía a las puertas del centro en señal de protesta la Comunidad de Madrid no se ha hecho cargo de la financiación según explican desde el Gobierno regional porque ya puso en marcha una escuela taurina en las ventas y el Ayuntamiento de la capital impuso en todo el año pasado casi tres millones de multas por infracciones de tráfico y estacionamiento más de ocho mil al día la mayoría fueron por exceso de velocidad ocho grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 8 04:53 ya

Voz 4 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:07 la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 10 05:11 Toni Garrido

Voz 1995 05:15 como la mayoría de ustedes habrán Pablo Verger ex director de cine es un guionista de éxito responsable de películas que han visto como Torremolinos setenta y tres Blancanieves suave cadáver por supuestas un verdadero placer tenerlo en este en este programa gran parte de su trabajo consiste en plantear escribir guión y en eso coincidimos Pablo bienvenidos hola trabajo de palos muy parecido a nuestra escuela los guiones con distinto objetivo pero básicamente hicimos un poco lo mismo miras esta semana nos han dado una lección los anda un baño a todos sobre cómo plantear hiciera una base Nos llena la boca con las nuevas narrativas los nuevos códigos esta semana el lunes escuchamos a la ya famosa profesora danesa en en Copenhague interpelar preguntar a Puigdemont responsables de la universidad era un ejercicio brillante que no asombrado recordemos algunas de sus preguntas

Voz 11 06:09 ah Oyu pues sigue como un equino este democracias has dilema de hacer las cosas haciendo siendo lío

Voz 1995 06:16 lo que hizo palos al comienzo de su intervención día más decía que es lo que hace habitualmente pues los alumnos soltó todas sus preguntas al principio todas de dijo Carles Puigdemont usted vaya tomando notas como te hemos dejado aquí hay un papel hasta que yo no termine usted no puede empezar a contestar y claro en este arte de la entrevista que es un arte para muchos y algunos manejan extraordinariamente no es nuestro caso claro preparamos muchas preguntas que luego no formulamos porque el entrevistaba se va pero otro sitio luego vino pregunta pregunta estamos anulando el trabajo previo de unionista que es como tú vienes hoy perfecto así que yo voy a lanzar todas las preguntas que tengo igual que hizo la la profesora When yo voy a Lanzarote todas las preguntas que tengo para ti que nervios

Voz 3 07:02 es un examen Tony eh

Voz 1995 07:03 tú vas anotando cuando yo termine ya si eso tú puedes hacer como Carles Puigdemont que es contestar lo que te dé la gana

Voz 9 07:11 puedo hacer lo mejor posible

Voz 3 07:13 ante yo creo los ministros les dejamos un poco llevar

Voz 1995 07:16 escritura automática bomba no pues eh eh vamos simplemente vamos a intentar hacer algo distinto con un guionista todo mejor que nadie lo vas a entender

Voz 9 07:24 que comienza voy a empezar con la misma frase de la profesora

Voz 1995 07:30 te haré varias preguntas tiene su bolígrafo preparado ya no esperó a la respuesta ya directamente a primera pregunta que los Forqué los Gaudí los Goya ya tienen más antesala que Versalles cómo afrontan director y guionista de éxito esta época de premios Acesa ejercicio para salir mejore los protocolos desarrollas algún tipo de habilidad especial para posicionarse cerca el jamonero options debería ayudar

Voz 3 07:52 toda mi boli no funciona ha visto una trampa aquí

Voz 1995 07:57 desarrollas algún tipo de habilidad especial para posición ante cerca del jamón en los coptos deberías hacerlo porque un año más estas plenamente inmerso la carrera de los premios del cine español y atendiendo a las temáticas de luz películas nos preguntamos si es decir para la que había para ver cuál es la película más rara que se atreven a nominar ya que hablamos de nominaciones que te parecen las de los Oscars por cierto te gustaría tomar algo habrá a tu última película se estrenó el pasado verano con la perspectiva que dan estos meses está satisfecho con su recorrido durante este tiempo has tenido oportunidad de ver todas las películas contra las que compites era así te han gustado eres capaz de ver el resto de películas nominadas con buenos ojos y fair play o pasas una hora y media de duración cruzando los dedos para encontrar un error ya que hablamos de bajos instintos Pablo qué película te habría gustado escribir y dirigir una curiosidad es Verger o Verger lo cierto es que los Feroz que se entregaron el lunes no ha habido demasiada suerte los sueños lo correcto cuando uno escucha que el premiados otro es poner buena cara grabó la tele porque se siente sino es algo parecido a esto cuando no te el Trinity en todo caso los actores tus películas no deben de sentirlo a menudo con Blancanieves Maribel Verdú y Macarena García ganaron el Goya y este año ha sido nominadas Cruz tres películas dos tres protagonistas se pelean los actores alguien tus películas y las productoras televisivas han empezado ya a pelearse Portillo para que dirija es una serie al margen de sida llevado esta oferta de llama la atención el mundo de la tele no tienes algún sueño loco que de gustaría materializar una serie Bilbao en un futuro quizá puede ser la ciudad de tus sueños lo has pensado lo has pasado bien durante esta entrevista uf

Voz 3 09:28 he sufrido eh respira por dices está outlets tres si estoy claro pero lo hace fenómeno aparte que el hecho de que el boli no me pintado ahí estaba ya nervioso venido común estudiante estaba

Voz 1995 09:44 puede empezar desde cuando dice la gana o y pues mira enero es el mes de las galas a te pasas todo el día y mejor quizás me había olvidado

Voz 3 09:55 por qué pero vienen los Gaudí premiadas Días de cine hace Cam los Goya Círculo de Escritores Cinematográficos hay premios a rebosar cuando eres guionista la vives con con alegría porque tu película guionista director en mi casa si tu película es del pelotón en que va a la cabeza pues significa que es de las que ha hecho ruido este año ha asestado entre las ciento cuarenta películas hecho ese año se habla de la tuya es muy buena señal desde luego aún así el gran la gran ola el Vic Caja una ex los Goya pues yo soy de Bilbao como tú has dejan entrever lo somos optimistas lo queremos todos somos chulos tenemos ocho décimos para saber si alguno toca una pedrea o a mí me haría mucho Emma ilusión fíjate Mis actores sería fantástico fíjate Antonio Maribel y José los tres están están nominados como la estaría feliz de recibir instruirá a acoger un cabezón

Voz 1995 11:11 que te preguntado por los Oscar también has visto las películas se conoció conocía las nominaciones

Voz 3 11:17 mire yo soy la forma del agua tiene una pinta estupenda e y el resto de las películas que están dominadas por ejemplo también hay cosas muy interesantes también dando un poco me prepara un poco porque venía de dicho de visto lo mejor guión original es mejor guión adaptado y hay cosas muy es antes yo creo que leí Bieber también de de Greta Aguero huy pinta muy bien Déjame salir también es una película muy muy interesante lo de tres carteles a las afueras obviamente Dunkerque obviamente la peli de Spielberg bueno como siempre yo creo que o los últimos años yo creo que los Oscar no representan al cine comercial americano sino que representan posiblemente lo mejor del cine americano y una tendencia no hoy también a veces pasa en en los voy a veces las películas de mayor éxito comercial en la taquilla tampoco son las que mejores

Voz 1995 12:16 pero como digo las películas nominadas a los obtengan nuestro nominado por poner un ejemplo Alex de la Iglesia en las categorías técnicas llevas bien sí pero que no esté nominado el tipo que probablemente más pelea por el cine que presenta este año dos películas que no tenga ningún premio de su profesión de premio pues es llamativa no sé si habría que nominar las películas de superhéroes americanas pero es llamativo que las piedras que se seleccionan no corresponden con el gusto del público nunca

Voz 3 12:47 muy pocas veces en el caso de de Alex en el clavo digo que yo soy muy amigo de Alex empezamos juntos gran admirador de su trabajo sí que me parece injusto pues que que no esté Alex con bueno con con perfectos desconocidos un director que se mueven en ese lugar ideal que es comercialidad

Voz 0609 13:08 hay compromiso artístico no

Voz 3 13:11 pero también luego de repente situaciones extrañas por ejemplo perfectos desconocidos se estrena muy tarde hay situaciones que de repente muchos no lo habían visto no seguramente que si se hubiese estrenado antes lo hubiesen votado al es muy querido ha sido presidente de la Academia pero sí que es verdad hay otras situaciones que yo creo que sí que se pueden comparar con las películas de superhéroes que son películas comerciales de gran éxito en España que a lo mejor rondan los diez millones las grandes comedias que vamos a decir son las películas o los grandes que luego los académicos de alguna manera ningunean y que prefieren por el cine independiente

Voz 1995 13:49 a Verger

Voz 3 13:50 es Verger y si me pongo a siempre han interesante mi bisabuelo era francés decía oye que es pastor Verger pero sigue la fonética española el colegio cuando decían por lista Aguirre Verger

Voz 1995 14:05 vale estamos hablando con Pablo Verger estamos la temporada de premios vamos a hablar de los Goya o solar de de las nominaciones de su película habrá cada extraordinaria película pero lo vamos a hacer dentro de unos segundos

Voz 12 14:20 cadena SER estreno coche nuevo estreno ser torista lo mío no es felicidad lo mío es felicidad al cuadra

Voz 13 14:26 estrenar coche nuevo y Estrela fadista puede haber algo mejor y es que con directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros no un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 15 14:43 hoy por hoy en Cadena Ser punto com guíen las redes sociales

Voz 16 14:48 arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 2 14:56 en SER Deportivos y cada día es un viaje

Voz 17 14:59 desde aquí en nombre de toda la relación deportiva

Voz 1995 15:01 está en todos los sitios

Voz 2 15:04 ya os contamos todas las noticias

Voz 18 15:06 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Paco Forjas de Sevilla Fran Paquillo muy buenas tardes o la Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos

Voz 19 15:16 se perderán el choque liguero Adriá Albets qué tal Pacojó muy buena

Voz 17 15:18 su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenos

Voz 8 15:24 ya tiene nombre propios Yeray que ha vuelto a entrenar con el grupo

Voz 17 15:26 las novedades de ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal Pacojo mejor deporte y toda la información en SER Deportivos

Voz 8 15:34 de lunes a viernes desde las tres

Voz 17 15:36 Francisco José Delgado

Voz 8 15:39 cada polemista y ahí está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 10 15:44 por tener derechos de autor cronista se ha acabado

Voz 8 15:50 bueno pues así comenzamos este mes de septiembre con la resaca del día si de una madrugada que trajeron muy buenas vigilante

Voz 20 15:58 para otro otro reverso de reverso

Voz 8 16:01 es decir él es más que es una falsa moneda pero Isaías Lafuente

Voz 3 16:08 en La Ventana con Carles Francino

Voz 21 16:21 las emisoras de la Cadena SER no pagan a cambio de obtener información o determinados testimonios

Voz 8 16:27 el libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 10 16:36 cafeína se corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 9 16:48 se va al dentista Sanitas comercio sabes sintiéndose bueno pues por eso

Voz 22 16:53 qué puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga eh

Voz 8 16:55 puro más que financian sin intereses mira

Voz 22 16:58 así casan Natal claros Se nota cuando llevas una sonrisa sanitos

Voz 8 17:01 como yo pitos más finitas dentales

Voz 23 17:03 Sanitas fue la primera consultas gratis y empieza el año cuidando tu sonrisa

Voz 24 17:08 no eres

Voz 2 17:10 ahora en el Corte Inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike así Monza impresos y muchas marcas más sólo hasta el veintiocho de enero semana desde

Voz 8 17:24 EFE El Corte Inglés

Voz 25 17:28 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa pro

Voz 21 17:42 que tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct que genera una situación de cielo visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es de los creadores de

Voz 26 17:58 vuelve

Voz 1 18:00 sí

Voz 21 18:00 punto de los cuartos de final de la Copa del Rey este miércoles a partir de las siete de la tarde una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com y la onda media IBEX de Mendizorroza Alavés o sea que cuando lleguen las ocho y media así y media en Canarias Portugal habitual

Voz 2 18:24 pareció una semana normal pero añade emoción goles el pasa

Voz 1995 18:47 es cierto que el PP se financiaba con dinero negro enseguida nos vamos eso es lo que acaba de si Ricardo Costa en la Audiencia Nacional siguieron vamos hasta allá pero mientras ya saben que estamos con alguien con un invitado que no está del todo bien es la persona a la que se le ocurrió hacer una película en la que Javier Cámara dirigir una versión porno de Ingmar Ingmar Bergman

Voz 21 19:07 tras estas películas educativas en sus propias casas bien con una pregunta

Voz 1995 19:13 es la misma persona pensó que era buen idea rodar una versión muda bien blanco y negro de Blancanieves ambientada en la España de los años cincuenta que es el mismo hombre que dijo una comedia de ciencia ficción en la que José Mota

Voz 19 19:26 esta

Voz 1995 19:27 hace de hipnotizado por

Voz 3 19:33 a medida

Voz 1995 19:35 con con esos ingredientes no me pregunten ustedes cómo ha logrado hacer tres magníficas películas

Voz 8 19:40 minados al Goya a la mejor dirección son Pablo Verger mejor guión original

Voz 9 19:46 habrá cada sea la clave porque

Voz 1995 19:49 hombre hace magia deberíamos empezar a emitir eh después lo que se dice aquí durante buenos momentos en los que no están ustedes escuchándonos qué es eso de los bomberos toreros el que a veces

Voz 9 20:06 hay comentarios tan interesante como cuando está puesto en público

Voz 1995 20:10 tal y como yo es que fue el sueco Déjame ellos que durante un tiempo palo fui representante del Bombero Torero

Voz 9 20:18 Internacional internacional es es una larga historia pero la vida tiene muchos

Voz 3 20:24 muchos inesperados sobre ruedas de trabajo o no

Voz 9 20:26 no duró mucho era un pequeño esfuerzo de llevarlos a Japón para este lo más exótico todavía no así que bueno pues eso no

Voz 3 20:34 poco los los trabajos que uno tiene que busca de vez en cuando tenemos conexiones yo trabaje con los los enanos toreros agua mujeres mujeres japonesa que parece caigo

Voz 9 20:44 un mundo de construir encima de espectáculo que tendrá un éxito según fue fue a Japón no no no yo no llego tan lejos no llegó a ningún sitio y hablamos con Pablo hay muchos temas pero me gustaría poner el foco eh

Voz 1995 21:02 en el año dos mil dieciséis ha reivindicado a más de la mano del sindicato de guionistas Alma han denunciado las condiciones que tienen los sionistas en este país y es muy por ahora quitan dos premios y un poco y la ídem terciopelo rojo y las alfombras van a estar ahí puestas que reivindicar el trabajo primigenio de todo esto que consiste en un tipo generalmente con boli en un ordenador pensando en en en Albi pensando en grande o reivindicamos ese trabajo toda esta industria la poca que existen en este país no se sostiene

Voz 3 21:33 sin sin duda esto no es como qué fue primero el huevo la gallina qué fue primero la película o el guión el guión es el origen de todo yo siempre digo que que el guión es el mapa del tesoro y hay que reivindicarlo hay que colocar el guionista se merece para mí siempre es es es el autor es es aunque el cine sí que es verdad que es la suma de de un montón de jefes de equipo que aquí hacen que la película sea algo único pero sí alguien está ahí que tiene algo que contar y que los productores tienen que que de alguna manera remunera de una manera justa considerarle como una de las estrellas entre comillas de de una película como pasa en en en la industria americana sin duda aquí estoy para reivindicarlo

Voz 1995 22:20 Natura incluso

Voz 3 22:22 te da de alguna de alguna manera aunque el el el guión no no es un género literario como tal y cinematográficas sí que es verdad que que el autor de un guión es clave fijaros en en Estados Unidos qué importancia tienen los los guionistas en el cine

Voz 1995 22:39 pero Pablo cuando hablamos de la condición de los sionistas tú cuánto tardas en Esquire unión

Voz 3 22:46 la verdad es que es como tú hubieras dicho de los guionistas hay muchos tipos yo soy guionista director entonces en mi caso suele ser un año el proceso desde que empiezo a escribir un borrador primeras ideas a documentar

Voz 1995 23:00 tú este año de que vives

Voz 3 23:02 yo como he dicho soy una excepción por ser guionista director productor pues a veces puede ser del desarrollo de de que me ha dado mis productores o de los beneficios de mi anterior película en mi caso yo seguido de de película en película también ha dado muchos cursos de guión aquí la la reivindicación sobre todo es para esos guionistas puros los guionistas directores y que somos somos casos atípicos como como tuvieras a leer mi biografía Soy una persona afortunada por mi trayectoria pero pero a veces tienes que pensar en los que los que están detrás tuyo que son esos esos guionistas puros huesos esas personas que que se dedican a la escritura que sí que verdaderamente encuentran grandes dificultades para llegar a a final de mes la vida es una

Voz 1995 23:50 la fuente de de inspiración constante el lo es por más que trate de evadir unos cuantos películas y series han a España a los años cincuenta en blanco y negro al final es un reflejo muy muy muy evidente de de la sociedad de quiénes somos ahora hay del cine dentro de sus muchas virtudes una de las más importantes es esa no hacer ruido a fiar la sociedad entender además y ser capaz de trasladar para un futuro quién estamos en un momento concreto mira en estos momentos está declarando vamos a escuchar el sonido directo desde la sala de la Audiencia Nacional donde Ricardo Costa admitiendo la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia señalando a Camps y Rambla como responsables de esa financiación irregular

Voz 0609 24:31 por ello la recuerdo perfectamente el motivo oficial era o el que a mí me trasladó era porque el Pablo estaba estaba muy afectado

Voz 1995 24:43 esto es sonido en directo tú como director de cine como como guionista Si yo te pongo por ejemplo una música muy propia de cine

Voz 8 24:52 vamos a soltar esta música mientras escuchamos de fondo a Ricardo III

Voz 0609 24:59 podría emitir en León una Far activistas hacer entrar

Voz 1995 25:02 miles de esto de los creadores de lo locutor sigue dese de las estrellas y la música que una mosca puede cambiar el significado de la historia completamente pero entonces espera que a cambio de estrategia

Voz 19 25:18 ah nazi

Voz 0609 25:23 buena dirigió esto esto ocurrió en en el dos mil en finales del dos mil ocho una historia que tal habían contado mil veces

Voz 3 25:32 te habías creído hasta

Voz 0609 25:37 moría de un país de carencia

Voz 3 25:41 estoy un poco dramático no me echaron echar una mano

Voz 1995 25:44 el POM país en decadencia tales como la X es un buen título para la peli es que claro yo no sé muy bien si es la vida evitando es una reflexión que hemos compartido muchas veces con Tom de la vida imitando al arte del arte imitando imitando la vida como cuando se estrenó Los Soprano que los mafiosas empezaran a vestirse así mafiosos no se vestían de vieron motorista tampoco en Scarface empezar a vestirse así

Voz 9 26:12 hablar así yo no sé al final

Voz 1995 26:15 es el arte que imita la vida o Alcorcón al contrario es la vida que está invitando

Voz 3 26:20 bueno es es un poco es un camino que que va y viene y me gusta pensar que las películas o el cine que yo hago es como una especie de espejo de forma ante de la realidad habrá cadáver habrá de de la España de hoy de una sociedad Si quieres anestesiada por el fútbol por los Rial Laetitia y eso está ahí lo que pasa a la forma de una de una fábula Un cuento moderno y lo que decías del cine como invita la vida la vida al cine yo creo que Almodóvar es un claro ejemplo en este país yo creo que va Madrid se parece o en muchas ocasiones hay muchas décadas parecidos al cine de Almodóvar no

Voz 1995 26:58 y donde Franco

Voz 3 27:00 es que también es verdad donde estoy

Voz 1995 27:02 a ver tu cine porque cada vez más ir al cine es una experiencia en en cinismo pero vamos de viaje digo a tener que salir a muy lejos coger el coche ir donde se a ver cine tiene algo que ver el soporte porque nos planteamos estos días iba a ser uno de los grandes temas de futuro que la televisión desaparece como tal tal como la conocemos va a desaparecer hiciera una televisión donde Netflix HB hoy otros operadores van a ser los los los play relevantes dos jugadores relevantes como donde donde vamos a ver tus películas en futuro

Voz 3 27:34 sin duda las pantallas caseras cada vez va a ser más grande es la caída de Sanyo va a ser mejor sabemos que el Stevenson en realidad pero también como ya anticipo un poco Steven Spielberg si Lucas hace unos años en una charla dijeron que los cines cada van a ser más grandes haber menos pero yo sí que creo que va a asistir el cine como gran evento pero como no algo excepcional como puede como llegó a pasar con con la ópera con el vale está claro que que el cine está cambiando

Voz 1995 28:02 vi que estamos en primera línea para presenciar hoy estas enamoré de yo he Pablo Verger muchísimas gracias mucha suerte tenemos que ir a la Audiencia Nacional para conocer qué ha dicho hasta el momento Ricardo Costa Miguel Ángel Campos buenas de nuevo

Voz 1552 28:14 hola muy buenas siempre nuevo puedes Ricardo abierto en canal no está contando absolutamente todo es una confesión de libro yo les apuntando a Camps a Juan Cotino administrador campo dice que no les daba la la vale el dinero negro directamente poder el teniente de serios está recogiendo todos absolutamente todos los hechos narrados por la Fiscalía en su escrito reputación que corroboran las llamaban la financiación ilegal del partido está dando mucho más incluso cifras y nombres de empresas en en el que no se conocía como ciento cincuenta mil euros pagados en béticos Rober alcista trescientos cincuenta Enrique Ortiz el constructor o quince Haute seco como decíamos una confesión muy relevante hasta en tres ocasiones ha dicho

Voz 28 29:05 lo hizo con Ricardo Costa que él lo sabía que no lo

Voz 1552 29:11 dio su obligación para anunciarle que está dispuesto a las elecciones está hablando ahora de las elecciones generales de dos mil ocho escuchamos a Ricardo cocina fiscal

Voz 0609 29:22 decirles que el sistema de la exactamente idéntico al de las elecciones municipales hicieron directa a la dirección nacional

Voz 1995 29:31 el Cardo Costa en estos momentos en sede judicial de la Audiencia Nacional reconociendo la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia vamos a esperar porque quizás todavía afortunadamente no hemos pedido toda la ingenuidad vamos a esperar la reacción a todo esto hay muchas preguntas que se plantean después este mundo dije Miguel Ángel sea abierto en canal

Voz 9 29:53 después de conocer de primera mano cómo funcionan y aparecer además con nuevos datos nuevos números nuevas cifras nuevas compañías

Voz 1995 30:00 tras digo esas reacciones pero también si las elecciones tal y como está contando ahora mismo Ricardo Costa las elecciones del dos mil siete Las llegarán a unos señores que hacían trampas deberíamos empezar a cuestionar los más profundamente si el sistema que nos si hay algún tipo de de de sistema real para que esta gente lo siga controlando el dinero público que no siga al frente de las instituciones que los tramposos no tengan premio porque parece que si atajarla en el camino a llegar al éxito no parece Curra nada en fin va a haber muchas reacciones en el día de hoy esperemos que todas ellas sean en el mismo sentido siguen escuchando Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 10 30:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 30:45 estreno coche nuevo y estrenos cierto dista lo mío no es felicidad lo mío es felicidad

Voz 13 30:50 estrenar coche nuevo y estrenar ser fadista puede haber algo mejor y es que con directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros novecientos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 8 31:02 una doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos obtuvo el cincuenta por ciento en vena la Super Rebajas consulta condiciones

Voz 15 31:17 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales spain arroba Hoy por hoy

Voz 16 31:23 y en facebook Hoy por hoy

Voz 0609 31:27 el reírse cuando escucha usted en la Cadena Ser

Voz 29 31:31 de de todo ha habido Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario de allí no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 28 31:44 ya ya ya ya decía aquello de les habla añadido

Voz 8 31:49 en Hoy por hoy aquí su acuerdo como gracias por escucharnos decir Gabilondo era pequeña

Voz 20 32:06 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la Cadena SER ha llegado el momento en el gallinero en Carrusel Deportivo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado

Voz 8 32:14 por muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket del número uno Rafa Nadal el atletismo mundial afronta una nueva era como tengamos un perennes fuertes búnkers morenos bastante con Cristiano cumplió Griezmann brillo y Messi deslumbra va a crecer iba a ser otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre veremos qué pasa cuando llega el Mundial cuando llegue la hora de la verdad que me gusta el deporte

Voz 30 32:52 en esta linternas desde la que abre cada semana sentimos a Benjamín leer

Voz 1995 32:59 todo el género de las novelas policiacas está al género

Voz 29 33:01 las novelas de atracadores Nieves

Voz 31 33:04 historias que una cosa es abolir la monarquía y proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la Caparrós amarillo para ver la televisión podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante Irene filosofar que soy eh que es la vida la única certeza es soy

Voz 8 33:22 a Carlos para mí tiene un defecto la película es un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con aspersores hay un problema con la cobertura hay un problema a Juan Ángel escuchar el Requiem de Verdi por encima de todo es humano a Mikel mirad es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observa cuando ya unos se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir él es más que suficiente a Mona asustar el susto corre entre una oreja y otra oreja otras yo estoy mal está tu cabeza y a Paco vía campo una placita pequeña encantadora muy recolectaron están la Fundación Palin ventana un espacio abierto al conocimiento Carles Francino

Voz 9 34:22 bon motero no se come ni un atasco

Voz 8 34:24 un pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 32 34:28 de tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 8 34:42 vuelve el súper jueves

Voz 23 34:44 tú unidades si outlet de El Corte Inglés sólo mañana hasta el ochenta por ciento de descuento en primeras marcas como Ralph Lauren Tommy Hilfiger Fakhet El Ganso en muchas más ven a vernos y disfruta de la mejor moda el mejor precio consulta condiciones entienda súper jueves de centro de oportunidad de Xian fre de El Corte Inglés una oportunidad única

Voz 9 35:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido no creo que lo de Ricardo Costa pueda tomarse como un emprende

Voz 1995 35:14 perdóname creo que no tiene nada que ver con eso pues se emprendieron en una en una fosa no creo que sea pues ocio pero no es que no no vamos a hablar de emprendedores llega estartapeando con Rafa Bernardo pero no tiene que ver

Voz 10 35:31 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por todos

Voz 3 35:37 con un buen profesional los negocios que están al día venden más en la SER

Voz 7 35:46 qué tal buenos días hoy vamos a hablar de una combinación entre

Voz 1762 35:49 el sector tradicional el de los talleres con el mundo online y con un ingreso

Voz 7 35:53 Temas que es clave a la hora de nunca

Voz 1762 35:55 que es cuánto te va a costar todo porque ya en las plataformas digitales para concertar reparaciones pero de la que hoy hablamos aborda también la cuestión del presupuesto Diego Renedo socio fundador de autobombo buenos días o Lobo buenos días qué tal bueno en qué se diferencia vuestra plataforma de reserva de citas en talleres para concertar reparaciones de otras similares y cómo funciona un bingo

Voz 1358 36:13 pues varias plataformas más dónde puede es eh pregunta presupuesto para hacer una reparación pero no hay ninguna en la cual tengamos en tiempo real el precio cerrado nuestra gran particularidad nuestro gran valor solamente pedimos la matricula ya a partir de ahí en el sector del automóvil el cincuenta por ciento de los usuarios hacen mantenimientos con lo cual es muy sencillo solamente metes los kilómetros si te da ya un precio cerrado para tu mantenimiento en esos kilómetros concretos ir luego hay distintas reparaciones aún más cincuenta por ciento de ese cincuenta por ciento que nos quedaba restantes que son identificables osea véase pastillas de freno amortiguadores aunque distribución un cambio de filtros lo habría otro porcentaje hablamos de un veinte por ciento que no sería identificable pueblo usuario pero somos capaces de asesorarles para buscar un taller cerca de él y que el propio taller pueden hacer una diagnosis Elektra eléctrica uno

Voz 8 37:04 vernos Iris de la reparación

Voz 1358 37:06 terminar con su vehículo arreglado simplemente luego meterá su código postal los Subdirección lo que prefiera o provincia o lo que como como quiero ubicarse o incluso que podemos geo localizar ya así podrá tener talleres cercanos en un radio pues no son menos cómodo por decir así por valoración por experiencia de usuarios por lo el número de mecánicos por x cosas podrá seleccionar un taller

Voz 1762 37:30 vale parece cerrado pero cómo se consigue que una vez que uno va a un taller no aparezca un problema no en la junta de la tiró cola que haga que se dispare el gasto como se paga en autismo y cómo se controla esto

Voz 1358 37:41 se paga online pero se paga después de la reparación nosotros pues como hacen otras plataformas tú podemos pedir la tarjeta T podemos pedir tu cuenta de Pay Pal pero eso te hace ningún cargo hasta la reparación se ha finalizado que nos comprometemos a que el importe que éste va a cargar sobre la tarjeta Sortu tu cuenta de Pay Pal sea exactamente el importe que has visto la plataforma con lo cual nunca se tiene sorpresas es cierto que reparaciones asociadas otras reparaciones Maale nosotros tenemos un equipo de gente que ha estudiado automoción en en nuestro equipo redunda hacia para asesorar al usuario completamente con lo cual hablamos de tú a tú con los talleres y son talleres con compromiso para que no haya este tipo de sorpresas no se rompa la Junta de la cola cuando vas a unas pastillas de freno

Voz 1762 38:21 una cosa peculiar de vuestra plataforma su origen no sale de la nada sino que forma parte está asociada a un grupo que tiene mucha experiencia en materia de automoción cuéntanos el proceso por el cual esta empresa tradicional lanza un servicio como el vuestro autogobierno en grupo

Voz 1358 38:33 lleva más de cincuenta años vendiendo recambios en Madrid ir digamos que se juntan como dos afluentes para dar lugar a un río por una parte estaría el grupo industrial Sanz o como decía lleva cincuenta uniendo recambios si tienen conocimiento del sector enorme por otra parte y yo llevo ya tres años haciendo es Commerce de recambios hacia importación conocía varios distribuidores y buscando distribuidores pues me encontré con el grupo íbamos a un acuerdo para hacer todo este camino juntos hasta llegar a ser lo que es lo que es ahora después de juntarnos autismo digamos que se habló la UTE cinco porque es un genérico heleno tiene como tres pilares por una parte está lo que llamábamos antes autismo que es puramente Le commerce de recambios por otra parte estaría cuidamos tu coche es una especie de directorio de talleres a través de los de los del cual puedes hacer lo que hacen otras plataformas como hablábamos antes que consultas presupuesto en veinticuatro cuarenta y ocho horas en un presupuesto en un taller teníamos también otro pilar que se ya disparó que es un proyecto de coche conectado a través del cual puedes conectar te pueblo bedeles hace diagnosis a distancia hacemos chequeos de los usuarios para llegar a todo lo que es lo que se ha hecho es desde mayo poner todo bajo el mismo paraguas esta es una idea que hayamos hace mucho tiempo porque queríamos llegar al usuario final es usuario yo tienen conocimientos de mecánica que vemos que es un mercado mucho menos manido y mercado mucho más amplio en el cual pues esto quedado un poco mal decirlo pero casi Nos vemos solos no nos vemos solos sí a nivel mundial vemos grandes plataformas en Reino Unido y Estados Unidos que te dan estimaciones

Voz 1762 40:10 ninguna tiene un compromiso con el precio como tenemos nosotros bueno esta es la historia cuál es el futuro cuáles son los próximos pasos que queremos

Voz 8 40:16 pues el futuro pasa por traje

Voz 1358 40:18 al con fuerza por ser reconocido tengo como yo siempre pongo el mismo ejemplo no tenerlo de los restaurantes pues el tenedor de los talleres luego pasa por la internacionalización para dos mil dieciocho tenemos ya la vista puesta en cinco países de Europa además de España y varios países de Sudamérica

Voz 1762 40:37 Diego Renedo socio fundador de Otín muchas gracias por estar hoy con nosotros

Voz 1358 40:40 bueno gracias a vosotros

Voz 2 40:44 sabías que los tres primeros negocios en Google se llevan hasta el setenta y cinco por ciento de los clicks vamos casi todos con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante además te ayudarán a posicionar T para que estés en lo más alto de los buscadores descubren Vodafone punto es barra autónomos O'Neill catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 1762 41:12 vamos ahora con un proyecto que anunciamos en su momento que se estaba preparando y que ahora es ya una realidad con fecha de inicio y todo una escuela de programación para mujeres en paro o riesgo de exclusión en Bilbao impulsada por la asociación de mujeres emprendedoras en Pekín su presidente Susana Zaballa Susana buenos días

Voz 33 41:28 hola buenos días la escuela de programadores empieza

Voz 1762 41:30 cuando si la escuela pondrá el líder

Voz 33 41:33 el cinco de febrero de este año y tendrá una duración de cuatro meses hasta el treinta y uno de mayo

Voz 1762 41:38 qué perfila mujeres están buscando para que puedan recibir esta formación que hay que subrayarlo está subvencionada es decir es gratis para las participantes

Voz 33 41:45 bueno pues estamos buscando mujeres que en el paro de larga duración lo hace trece meses el Faro y mujeres que estén en riesgo de exclusión social que puede ser que estén cobrando la renta de garantía básica RGI o porque cien familias Ales como inmigrantes que tengo a la cualificación de refugiada pueblos son varios los perfiles que Diputació de deber ella considera riesgo de exclusión social

Voz 1762 42:14 qué tipo de formación van a recibir qué competencias nuevas van a tener cuando terminen el curso

Voz 33 42:19 bueno él esta escuela lo que tratamos de hacer es formar en programa a personas que no tienen conocimientos iniciales de programación entonces va a ser una formación muy básica pero no con la idea de que cuando salgan puedan desarrollar ese trabajo es decir va a ser fórmulas formación una formación en el programación web

Voz 1762 42:40 lo que ocurre después porque cuando hablamos por primera vez de este proyecto la idea era que tuviese continuidad

Voz 33 42:45 bueno hace ya un tiempo hablamos con vosotros acerca de cuáles son los requisitos para que pudiéramos poner en marcha esta escuela lo el principal requisito era post del culo fuentes de financiación que no tiene todo el proyecto en este caso va a ser Diputación Foral de Bizkaia al Departamento de Empleo también hemos firmado un convenio de colaboración con el cluster sobre las empresas de tecnología de Euskadi es que claro que él es el que ha diseñado la formación para que sea eminentemente práctica y también con el fin de solventar un problema que tienen las empresas que forman parte del cluster que es una falta de perfiles esto en los perfiles personas forman la acción y no lo encuentran ese tipo de perfiles en el mercado laboral entonces este programa tiene como objetivo precisamente cubrir esas plazas vacantes no el sector tecnológico es un sector tractor que estar las personas para trabajar en el entonces al finalizar el curso el propio cluster realizara una selección de entre las mujeres que finalicen con el fin de que puedan trabajar en las

Voz 8 43:58 Ana

Voz 1762 43:59 la presidenta de en Pekín muchas los expresar hoy con son

Voz 8 44:02 muchas gracias a vosotros pues hasta aquí llevamos por hoy

Voz 1762 44:06 próximo estartapeando este viernes en Hora pero siempre les escuchamos en redes Twitter y Facebook en el correo startup

Voz 3 44:11 cuando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima

Voz 34 44:15 si le preguntas al dueño de un negocio que es para él la palabra Patinir te dirá un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un par

Voz 35 44:24 con Vodafone One Profesional el Russell asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 1995 44:41 once y cuarenta y cuatro minutos una hora menos en Canarias

Voz 0609 44:45 en breves momentos Checa tanto misma Fuller

Voz 7 44:50 como avance avance de hoy deciros que venimos de dejar el traje en la tintorería vale

Voz 19 44:56 y que todavía nos dura la resaca del lunes

Voz 1358 45:01 el lunes

Voz 8 45:02 hay que tiene un problema pero no fue el caso el lunes nos quedamos con la élite pantomima full se viste de gala en breves momentos su sección más glamurosa

Voz 7 45:15 sí bueno glamurosa para pagar nosotros que nunca vamos a nada si de de cosas elegantes hicimos a los Premios Feroz

Voz 19 45:21 el lunes pero para los que estaba allí una gala más

Voz 8 45:29 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 36 45:32 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 37 45:50 es

Voz 2 45:57 hoy por hoy en cadena

Voz 15 45:58 SER punto com free en las redes sociales Bate

Voz 16 46:01 arroba hoy por hoy piel facebook Hoy por hoy

Voz 8 46:09 sólo un clic de la tarde la una en Canarias puede recorrer el mundo e incluso buenas tardes hasta llegar al lugar exacto

Voz 5 46:17 el son ocho los supervivientes entre en el momento

Voz 8 46:19 justo el momento en el que después de muchas acceder a la información en directo o campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata salgan a la calle aquí en Washington para decirnos ahora él motro estás donde estás tú

Voz 25 46:34 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 8 46:38 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 30 46:46 una cita a transparente sin intimidad

Voz 8 46:49 bueno pues

Voz 38 46:53 si tu casa así la guerra ha provocado un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no todos

Voz 39 47:01 ciudad transparentes sólo irán los que estén

Voz 8 47:05 un futuro protegido

Voz 38 47:06 en una ciudad transparente donde todo es de dominio público extrañamente alegre pero dentro cabe un ocio

Voz 21 47:17 la rendición ficción sonora besaba en la orilla vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Leonor guapa

Voz 40 47:26 Manolo Solo rendición ya disponible Podium podcast que les renunciar a cualquier demonio que nos diga que no que

Voz 1762 47:35 pues sí

Voz 1995 47:40 la vida está llena de secuencias es una película que es

Voz 42 47:43 está bien contada no tampoco

Voz 3 47:46 provoca demasiado entusiasmo pero que Seve se ve bien el tema sobre todo me parece apasionante

Voz 9 47:53 por eso el cine se parece tanto a la vida digamos para mí tiene un defecto la película es un exceso de honradez Carlos Boyero los miércoles con

Voz 0609 48:03 Carles Francino en la gran pantalla de La Ventana

Voz 2 48:15 la más completa información tutte de todo el deporte en el PP mejor entretenimiento en TDT hacia puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor el recinto Niscalo y Andrés en tu mano toda la programación de la cadena de radio en España irá demando escucha tu radio preferirá laca

Voz 8 48:46 corren nuevos tiempos

Voz 14 48:56 sí

Voz 2 49:01 lo estrelló de Kerry

Voz 21 49:03 serles de utilidad por eso la ONCE le invite a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 0127 49:16 buenos días iba a viajar con un menor en coche y tiene que llevarlos sentado en la silla recuerde que no debe ir con el abrigo puesto y si iba vestido con una chaqueta gorda o con un chubasquero los cinturones de la silla no se a ajustar por completo a su cuerpo y su seguridad está en peligro si sufrimos un accidente para que no pase frío además de encender la calefacción del coche podemos ponerle una manta o una chaqueta pero siempre por encima del cinturón

Voz 21 49:40 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 44 49:47 un coche deportivo descapotable si le un coche de época simple un biturbo con miles de caballos le un sumergibles si le vete preparando para tener todos los coches que quieras porque este viernes hay voten el Europeo

Voz 8 50:02 sí tú puedes ser millones europea cautela un bote de ochenta y dos millones de euros este viernes sitúa puede ser millonario Eurojust vote la ONCE

Voz 1995 50:18 leo literalmente el guión durante los próximos minutos les contaremos la realidad a través del punzante y desternillante sentido del humor de un dúo sin embargo una pareja que ya está en la historia gracias a su particular y original modo de contar las cosas que a todos nos pasa

Voz 9 50:35 llegan pantomima full

Voz 8 50:43 no excluir puso no nada menos

Voz 1995 50:46 sí lo ponéis ahí arriba ahora viene claro

Voz 8 50:49 ahora hay que ser coherente con una ahora es terminemos Rice tal pero escuetos vuestra movida yo he aquí que es colega Alberto Casado Rober Bodegas pantomima full apoyarnos y tenemos a contaros lo que lo que hacemos el lunes que participamos en la gala de los Premios Feroz

Voz 7 51:08 que a lo mejor ya habéis hablado de ello pero pero los que estábamos ayer

Voz 8 51:10 con nosotros venimos a contar un poco para para que no lo sepan los Premios Feroz que tampoco es lo más famoso del mundo Somalia

Voz 19 51:18 sí como la antesala de los Goya o los Globos de Oro

Voz 8 51:20 españoles así como habéis dos definiciones poco prometedoras

Voz 1995 51:24 en empieza muy arribará a casa

Voz 8 51:26 la nuestra primera

Voz 19 51:27 de algo oí queremos contaros cómo vivimos este evento desde dentro

Voz 7 51:31 sí porque la gente que nos escucha no va ir nunca a una gala de esta vale porque para ir tienes que escribir escribieron apele producirla interpretarla y es mucho curro para dos horas de fiesta no una escena

Voz 9 51:41 no compensa con la definición

Voz 1995 51:44 donde nuestra primera gala de algo

Voz 8 51:46 es nuestra primera gala cinco

Voz 9 51:49 en el desternillante cuenta las cosas que nos gustaron vale

Voz 8 51:56 mira Ropero gratis allí

Voz 19 51:58 sí sí sí esto es la primera cosa destacar de de esta gala de algo en este caso de cine ojo de es pagar el euro del ropero pero ahí se vio la grandeza el cine el cine no paga Ropero estonio

Voz 7 52:09 otra cosa buena esta gala es que no no tienes que ver las películas podéis sin verlo

Voz 19 52:14 no sé si nosotros íbamos con un poco de miedo porque habíamos visto casi ninguna pero sin problema si ves a alguien con premio en la manos a la buena ahí

Voz 7 52:23 exacto solo habíamos visto Verónica porque porque Paco Plaza Sfar nuestro entonces ya por la vimos Cores

Voz 19 52:29 sí ha para nosotros la razón principal a a la hora de ver una peli o escuchar un grupo o lo que sea