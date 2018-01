Hoy por Hoy (24/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio y a las once en Canarias hoy por hoy no atentos que hoy en día viene muy intenso José Antonio Marcos muy bueno

Voz 1018 00:09 qué tal si buenos días vamos a empezar la Audiencia Nacional porque el exnúmero dos del PP valenciano Ricardo Costa responsabiliza a Francisco Camps de financiar al partido con dinero negro Costa para quien la Fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel está declarando en el juicio sobre la trama valenciana de la Gürtel ya situado ya el foco directamente en Camps línea portando con la audiencia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:31 el dirigente político Ricardo la enredarme Imperio general sea algo del Tribunal no van del todo hemos hechos ninguno de ellos

Voz 1 00:42 de hecho en entrar en el Comité Ejecutivo regional

Voz 1552 00:51 Ricardo Costa ha apuntado a Camps como el ideólogo también a Cotino a Rampla campos giro incluso más allá ofreciendo detalles de negro ilegal aportaban también ha dicho que la dirección nacional del partido donde el galardón era sabedor a quienes psico vacías porque él se lo trasladó al Jerez ha sido gerente del Partido Popular Luis Bárcenas les dijo que no debía ya está recibir dinero de otras empresas acordó porque en ese caso sino que se trataría de un Filesa dos Cardo Costa ha acabado pidiendo perdón

Voz 1018 01:24 las dificultades en todo caso hemos escuchado ya el testimonio de Ricardo Costa desde la Audiencia Nacional Mariano Rajoy que sube a primera hora en Onda Cero ha señalado que Camps ya asumió responsabilidades políticas y ni siquiera sabe si continúa siendo o no militante del partido presidente de Gobierno que también lo es del PP ha subrayado que no sabía nada de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

Voz 1487 01:44 sabía nada de todo eso que me está contando un té usted estaré a lo que digan los tribunales si quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento de los tribunales pues ya no están en el Partido Popular pero insisto nosotros ya hemos hecho nuestra labor y ahora corresponde a los jueces hacerla suya ya todos respetarla y acatarla

Voz 1018 02:06 Rajoy también ha recordado a Carles Puigdemont que sus maniobras políticas no le liberan de sus responsabilidades judiciales pues es bueno que todos

Voz 1487 02:13 mundo tome su responsabilidad a ese señor Puigdemont que haga lo que estime oportuno y conveniente pero él ya sabe cuáles son las reglas de juego y la primera regla de juego es que España es una democracia en España se respeta la ley cuando no se respeta la ley hay consecuencias

Voz 1018 02:30 podemos ser reúne a esta hora en Bruselas con el presidente del Parlamento catalán con proyectos el Gobierno ha prohibido que utilicen la sede de la Delegación de la Generalitat en Bruselas por lo que finalmente el encuentro se desarrolla en dependencias de la Alianza Libre Europea a la que pertenecen a partidos independentistas de varios países por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña está previsto que ambos comparezcan al término de esta reunión seguramente para aclarar cómo quieren llevar a cabo la sesión de investidura prevista en principio para el próximo martes Griselda por

Voz 0419 02:59 pues sí aquí estamos en la puerta de esta delegación la última hora pasa por el cierre de la delegación catalán en Bruselas un cierre hasta nueva orden que acaba de decretar el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta que ha llegado una noticia aunque por el momento no hay ninguna reacción esperamos a que terminen esta reunión para saber qué es lo que iban explicarnos los que están ya reunidos de momento tu Rehn putts común a la espera que se unan a esta cita el resto de personas vinculadas al Gobierno de la Generalitat

Voz 2 03:28 el pues en la Generalitat no es ningún foco la justicia tampoco dos con series que le acompañan a España no las reclama no que reclama en Bélgica no les ha reclamado en en Dinamarca cuando el desplazamiento del del president y esto además un estrépito lesionado es territorio estricto belga por lo cual nosotros nos reservamos el estudio las acciones legales que puedan ser consecuentes de esta de este veto

Voz 1646 03:48 que solamente improcedente indignó

Voz 0419 03:52 son las declaraciones de Joan Maria Piqué portavoz de Puigdemont amenazando con llevar la impedimento de entrar en la sede de la delegación catalana hasta la justicia

Voz 1018 04:02 el Rey está interviniendo por vez primera en el Foro Económico Mundial de Davos en su discurso se ha referido ya a la crisis política de Cataluña enviada especial María Manjavacas

Voz 3 04:09 saludos desde Davos el Rey ha subido al estrado para despejar dudas y sacar pecho por la economía española a pesar de la crisis catalana el primer mensaje ha sido para los inversores España económicamente hablando no sólo por el turismo puede presumir decida de sistema sanitario y es un país donde se cumple las leyes han sido a mitad de discurso donde ha ido directamente a Cataluña donde ha dicho literalmente se ha visto un intento de saltarse la norma básica de nuestro sistema democrático y la lección que hemos aprendido decía no sólo sirve para España sino también para todas las democracias del mundo tras este discurso que se celebra aquí en el plenario de Davos se reunirá con el presidente de Francia Emmanuel Macron

Voz 1018 04:56 a las doce y cinco seguimos hablando de Cataluña porque bordando todo el magistrado del Supremo Pablo Llarena la Guardia Civil se ha personado en las sedes de Omnium Cultural y Asamblea Nacional de Cataluña donde tenía su despacho el diputado Jordi Sánchez número dos en la lista de lleva por cierto ya cien días en prisión gays encuentran sí

Voz 0196 05:14 desde de la Policía Judicial de la Guardia Civil están donando los correos electrónicos de Jordi Sanchez enviados recibidos entre el veintiséis de abril del dos mil dieciséis y el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete su abogado Jordi Pina asegura que no le preocupa el contenido y ha pedido que nadie se concentre ante esta sede de la entidad

Voz 4 05:32 decirle a la gente que no hace falta que nadie venga aquí a concentrarse y a dar apoyo de ningún tipo ni nada por el estilo porque no no es necesario y hago este llamamiento expresó para que nadie venga concentrarse aquí para nada y que la diligencia transcurra con total normalidad

Voz 0196 05:47 el miento expresó que ha hecho el abogado que pretende aunque no lo digan abiertamente evitar que se complique la salida de prisión de Jordi Sanchez por cierto que a diferencia de Four no se plantea dejar el acta de diputado

Voz 1018 05:58 los agentes han están registrando el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat donde se centraliza sistema informático de la administración catalana hay Omnium Cultural cuyo líder eh Jordi Cuixart también está en prisión provisional Aitor Álvarez

Voz 5 06:09 aquí en la sede de la fotografía es casi idéntica a la que contaba Ana de la ANC cinco agentes de paisano y el secretario judicial llevan toda la mañana dentro desde Omnium nos dicen que el propio personal de la entidad está colaborando para darles lo que piden Marcel Mauri es el portavoz de Omnium

Voz 6 06:24 no tiene más que está que esta petición de correos electrónicos que en sí evidentemente a significó un hecho de gravedad que entrena sede de unión cultural y que nuestro presidente está en la cárcel a cómo vamos reclamando cada día en estos cien días que que llevamos

Voz 1646 06:40 los correos electrónicos que pide el juez Pablo Llarena el Tribunal Supremo son los de Jordi Cuixart Inma de abril de dos mil dieciséis hasta octubre de dos mil diecisiete pues son ya

Voz 1018 06:52 la prácticamente y esto es algo de lo que tenemos

Voz 1646 06:54 por si quisiera sanción son informativos o aseguró que hasta las cuatro seguimos aquí lo que haga falta extranjeras José Antonio Marcos doce siete una hora menos en Canarias

Voz 1995 07:12 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 07:16 Toni Garrido el alma de la Unión Europea tiene que serlo

Voz 1995 07:18 el alma de sus ciudadanos dice el Rey Felipe donde no se puede protestar porque hay

Voz 7 07:25 nieve hay nieve vamos a hablar el tiempo aquí

Voz 1995 07:29 vamos a hacer en términos muy contrarios a los que padecemos en este país seremos contra esta mañana la Cadena Ser a primera hora a la ciudad de París está en alerta ante el posible desbordamiento del río Sena

Voz 8 07:43 evacuado ya viviendas cercanas al río la navegación fluvial

Voz 1995 07:46 la queda interrumpida varias estaciones de metro y Cercanías permanecen hoy cerradas ante el riesgo de inundaciones y se prevé que el caudal siga aumentando en las próximos en los próximos días ya la atención que mientras en nuestro país sufrimos azote implacable de la sequía cuando Valencia registraba este domingo la temperatura más alta de su historia ya en el mes de enero veintiséis coma cuatro grados aquí mientras en Europa se está sufriendo un arranque año particularmente duro en lo meteorológico parece que los Pirineos es separan otra vez así que va lo González Batista muy buenos días muy buenos días

Voz 1646 08:19 Toni efectivamente el frío empieza en los Pirineos veintitrés regiones francesas entre ellas todas las regiones que recorre el río Sena hoy están en alerta naranja es decir en un nivel tres de un total de cuatro por posibles inundaciones ante la crecida de las aguas como producto de esas inusuales precipitaciones que ha recibido Francia durante este invierno sumadas al deshielo de los últimos días lo cierto es que las crecidas del Sena no son una novedad son una imagen relativamente habitual en París durante el invierno pero sí es cierto que las de este año están siendo especialmente peligrosas tener en cuenta que las autoridades calculan que este viernes este mismo viernes el caudal del río podría alcanzar los seis metros diez centímetros con lo que se igualaría la mayor crecida de las últimas tres décadas que se produjo curiosamente un mes de junio un mes de junio del año dos mil dieciséis aunque eso sí son cifras que aún está muy lejos de esos ocho coma seis metros que en mil noventa a Díez provocaron la inundación de una buena parte del país también por cierto hay que tener en cuenta que está en observación el comportamiento del del río Rin en Alemania y Holanda que existe riesgo de que salga de su cauce en el noroeste y además de las inundaciones también supone un problema estos días la acumulación de nieve en los Alpes que ya ha obligado a reactivar los avisos en gran parte de las zonas montañosas del centro Europa ante la posibilidad de que se produzcan aludes

Voz 1995 09:34 pues este arranque del dos mil dieciocho está siendo muy difícil el meteorólogo

Voz 1646 09:38 en la zona central continúan efectivamente como recordaréis este dos mil dieciocho arrancó con el paso de dos tormentas diferentes Carmen y Eleanor que se sucedieron con apenas unas horas de diferencia hay resultaron especialmente devastadoras también en Francia donde dejaron varias muertes decenas de heridos y daños por valor de cientos de millones de euros y de hecho ya en esos primeros días del año las autoridades francesas tuvieron que tomar medidas la similares a las que están tomando hoy cerrando algunas de las zonas de París más próximas al río Sena entre ellas la torre Eiffel aunque por entonces la alerta era sólo amarilla recordemos que la de hoy es naranja en el oeste de Alemania el Leonor provocó inundaciones en varias ciudades y llegó a suspenderse la navegación en algunas zonas del Rin porque simplemente la altura del agua era tal que no dejaba espacio suficiente para que las embarcaciones pudieran pasar por debajo de los puentes y en España ya lo sabéis los Reyes no extrajeron una nevada que provocó el colapso de la AP seis con sus ya conocidas consecuencias o más bien con su falta de ellas

Voz 1995 10:32 fue un buen arranque de año pero cómo han ido evolucionando las cosas cómo ha ido evolucionando la situación estas primeras semanas del año pues fijaos cuando Europa

Voz 1646 10:39 no había tenido tiempo de recuperarse de esas dos primeras tormentas esta última semana el huracán Frederic llegó con vientos que en algunos puntos del norte de Europa han superado los ciento cincuenta kilómetros por hora free

Voz 1995 10:49 Eric ha sido decretado en Alemania como el temporal

Voz 1646 10:51 más fuerte desde el año dos mil siete la prensa holandesa lo ha calificado como la tormenta más potente que ha sufrido el país en los últimos veintiocho años pero más allá de comparaciones históricas ese temporal trajo vientos que como como hemos podido ver en varios vídeos en las redes eran capaces de volcar camiones de arrancar tejados de hacer volar directamente las bicicletas con lo que con las que habitualmente se desplazan muchos holandeses este que vamos a escuchar ese sonido de un vídeo en el que vemos cómo

Voz 9 11:16 cae una torre de contenedores industriales en el puerto de Rotterdam

Voz 1995 11:26 hemos visto volar gente literalmente literalmente fría

Voz 1646 11:30 Eric afectó muy especialmente a Holanda Bélgica y Alemania donde ha causado al menos nueve muertos varios heridos y los problemas habituales asociados a este tipo de fenómenos es decir aeropuertos colapsados carreteras cortadas barcos amarrados en los muelles cortes de electricidad y un importante caos ferroviario de hecho Alemania llegó a interrumpir el jueves todos sus trenes de larga distancia y lo cierto es que la situación en algunos puntos del norte de Europa sigue siendo difícil en Austria el riesgo de avalanchas es el más alto de las últimas décadas en Rumanía el viento y las tormentas han obligado a cerrar colegios y carreteras principales y en el Reino pido especialmente en Gales Escocia e Irlanda del Norte llevan semanas pasando de alerta en alerta por culpa del frío el hielo y las inundaciones incluso en Escandinavia en países que están acostumbrados digamos a este tipo de inclemencias los periódicos pues llevan semanas habla abriendo con imágenes de sus nevadas que han provocado acumulaciones de nieve de hasta un metro y medio en algunas de sus ciudades más importantes y lo hablábamos antes con Tom no resulta llamativo que las autoridades suecas tengan que dar a sus ciudadanos recomendaciones de cómo comportarse ante las nevadas porque lo estoy acordando ustedes si los ecos Isabel

Voz 10 12:35 la escrito eh que ya allí aquí en la que se monta dice que la culpa de la concesionaria pero allí no hay excusa no no tenemos es conocido de allí de aquel echa la vista

Voz 1646 12:45 para no hay nada echar la culpa a sus se hace el sueco

Voz 1995 12:52 pues gracias habló dos mil doce una hora menos en Canarias seguimos

Voz 1 12:59 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 13:04 acabo de estrenar coche y acaba de estrenarse es que sea felices que soy doblemente feliz estrenar coche nuevo y estrenarse dista puede haber algo mejor que con Lidia directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros no muestre dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 12 13:19 los números en economía esconden mensajes el mensaje es señores ciudadanos señoras y a los españoles hay un problema con las pensiones o la cobertura con la recaudación y ojo que estamos todos vigilados esto carpas de verdad lo estoy diciendo en plan negativo estos un Big Brother estos Un adverbio

Voz 1 13:42 el posee los miércoles en La Ventana el economista Santiago Niño Becerra divierten las cifras detrás de Wall Strett con Carles Francino Cadena SER

Voz 14 13:57 ah sí sí

Voz 1 14:01 ahora en las rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda veinte por ciento adicional in Barbour and now lover Scola Ponzio ARG muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en como Si Abbado nadie sabe nada el programa en el que puede pasar Humberto

Voz 16 14:33 buenos días hola puede intentar hablar contigo

Voz 1995 14:36 fingiendo absoluta normalidad pero

Voz 16 14:39 debajo de tu huevos

Voz 1 14:42 admirado nadie sabe nada que apenas

Voz 1646 14:46 no

Voz 15 14:47 en Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil empieza Line leyó y aprovecha este mes el veinte por ciento de descuento en la antología ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empiezan tu boca Tusk lucen empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 17 15:09 saber lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte que es fácil tan sólo tienes que sintonizar

Voz 18 15:15 deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad

Voz 1 15:21 por arriba SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 1995 15:33 y antes de acabar no seremos las preguntas que nos deja el día de hoy pregunta número uno cuál es el monólogo con más puyas de la semana el de Julián López en los Premios Feroz o el que sea marcados Ricardo Costa en estos momentos sigue en la Audiencia Nacional pregunta número dos serán todos los ponentes del Foro de Davos tan sinceros como nuestro Monarca que hoy va a hablar de está hablando de que la economía española va fenomenal y que no hay ningún problema en Cataluña europeo pregunta número tres sí estamos estresados en el trabajo debería animarnos pensar que al menos no somos en qué tiene que residir en las conferencias del Foro de Davos a Mariano Rajoy hay generalmente cree que porque Manuela Carmena vaya a eliminar las licencias de pisos turísticos en el centro de Madrid en el centro de Madrid vaya a dejar de haber pisos turísticos quién está hoy más disgustado con el audiovisual Spielberg porque no ha sido nominado a los Oscar Fu el que intentó provocar a buche Mon con una bandera de España que besó con total normalidad por cierto porque ese algunos medios están tan indignados con las formas del chaval con la bandera porque es tan tan indignados pero al mismo tiempo la hacen tanta publicidad mostrando una y otra vez su vídeo la pregunta número siete después de ver a ese joven al que la él estalla la batería de un iPhone porque la muerde para comprobar si es auténtica nos preguntamos qué clase de persona muerde la batería de un iPhone para comprobar si es auténtica la metáfora de estos tiempos es que ayer ese montara una cola tremenda para aprobar el nuevo supermercado de Amazon que garantiza que no hay que esperar colas esto sí es un enigma la cola estaba fuera en el supermercado que garantiza que hay cola tremendo bueno que hoy la metáfora de estos tiempos en España es que ayer se montara una cola de cinco mil personas para aspirar a uno de los cien puestos de trabajo que oferta uno Tele Madrid enmiendas prohibiendo que la superficie dura ha mandado ya a la enfermería Nadal Djokovic Murray Nishikori y otros tantos cabezas de la ATP la llamaran en pista rápida porque es la en la que menos duran los tenistas mi última pregunta como un evento benéfico en Londres a favor de un hospital infantil acaba con decenas de azafatas denunciando los invitados por acosar Las y enseñarles el pene el Londres año dos mil dieciocho tono emires así

Voz 1646 17:58 de beneficio además a unos petardos

Voz 1995 18:01 no nos vamos nos vamos porque además hay plancha lancha Paco tan Ricardo Costa el rehén dados de jamón que construye en en Bruselas eso en este momento así que agárrense que vienen curvas

Voz 1 19:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 19 19:48 Toni Garrido

Voz 1646 19:52 no no no no