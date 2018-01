Hoy por Hoy (25/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1468 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:16 qué tal está muy buenos días hoy cambia el tiempo se acabó la primavera vuelve el invierno y entran nubes que van a dejar lluvias en toda la Península salvo en el Mediterráneo mañana incluso hablaremos de nevadas Ricardo Costa canta

Voz 1815 00:37 sí es cierto del CSIC la campaña electoral el vicepresidente del Gobierno Victor Campos me llama su despacho no me muestra unos sobres y que eso es un han tardado Celia ha hecho el presidente Camps el aludido Camps

Voz 1727 00:56 lo niega yo niego la financiación ilegal del partido

Voz 2 00:58 popular evidentemente lo que está pasando estos días dicen lo contrario pero yo niego esa financiación nunca di ninguna orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito ni de la administración autonómica de la que tuvo de honor de ser presidente ni del Partido Popular de la Comunidad balear

Voz 3 01:14 ir Rajoy Silva yo no sabía nada de todo eso que me está contando un te guste a lo que digan los tribunales y quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento en los tribunales pues ya no estarán en el partido

Voz 1727 01:30 en palabras del presidente del Gobierno en Onda Cero Rajoy insiste en que no sabía nada tras escucharse en un tribunal que sus campañas se pagaron en vez y tras escucharse también que su tesorero fue informado en el año dos mil seis ahora por primera vez lo reconoce un dirigente del Partido Popular Ricardo Costa antes ya lo habían reconocido quiénes pagaban ese dinero negro los empresarios amigos y también quiénes los recibían los cabecillas de la Gürtel Rajoy Silva y el resto del Gobierno minimiza la corrupción y se emplea en la tarea de decir que hay asuntos mayores y menores en el dinero público Cristóbal Montoro afeó ayer a ciudadanos que bloquee los presupuestos de este año sino dimite la senadora popular Pilar Barreiro que está imputada en la Púnica y lo hizo Montoro con este argumento

Voz 4 02:26 es establecer condiciones que pueden ser moralmente más o menos importantes pero que se quedan pequeñas en comparación con la garantía de la estabilidad política de nuestro país

Voz 1727 02:42 es jueves es veinticinco de enero ya sabemos la subida de salarios que quieren los sindicatos para este dos mil dieciocho piden como mínimo un incremento del tres por ciento Aimar Bretos buenos días buenos días Comisiones y UGT

Voz 0027 02:54 en esas cuentas reclaman para empezar el uno con seis por ciento que según el Gobierno van a subir los precios en dos mil dieciocho les suman un punto y medio para empezar a recuperar lo perdido durante la crisis y a partir de ahí unas décimas más en función de la productividad décadas sector presentaban la propuesta Unai Sordo comisiones Pepe Álvarez UGT

Voz 1684 03:09 claro tener tres con uno y el tres con ocho en la mayoría de los sectores esa es una propuesta para negociar una propuesta que moderniza

Voz 5 03:16 la negociación colectiva a mi me parece que estamos ante una posición moderada

Voz 1727 03:23 no estamos en el seis por ciento que en estos momentos están

Voz 0315 03:26 eh planteando los chicos eh

Voz 1727 03:29 el alemanes en Cataluña el presidente del Parlament se vuelve a reunir hoy con los partidos hoy ya para fijar los detalles del

Voz 1275 03:36 debate de investidura que previsiblemente será el martes que

Voz 0027 03:39 en el router Rent se reunió ayer en Bruselas con Puigdemont que sigue sin aclarar cómo piensa participar en ese debate de investidura

Voz 0315 03:45 vamos a intentar que se exactamente como quieren los ciudadanos respetando el mandato del veintiuno de diciembre mandato claro explícito que ha configurado un Parlamento con una mayoría que propone de candidato y por tanto esto hay que restar

Voz 1727 04:01 palabras de Puigdemont solo minutos antes de que el Rey calificara en Davos el proceso como un intento de minar el estado de derecho que debe servir de advertencia a todas las democracias Felipe VI

Voz 1 04:14 Don Juan no quiero

Voz 0027 04:16 lo ir a esta parte de mi discurso sin hablar de la reciente crisis es una parte fundamental del alma de nuestro país y la identidad diversa que nos caracteriza Cataluña donde hemos visto un intento de minar las reglas básicas de nuestro sistema democrático

Voz 1 04:30 lo ocupaba tenemos

Voz 1727 04:37 en Brasil se complica la carrera de Lula para volver a la presidencia tras su condena en segunda instancia por corrupción

Voz 0027 04:44 un tribunal Porto Alegre confirma la condena Ilya aumenta además la pena de nueve a doce años de prisión por recibir de una constructora un apartamento de lujo en la playa detractores del ex presidente

Voz 1 04:54 eh también partidarios de Lula

Voz 6 05:00 se echa a la calle de forma masiva tras ese fallo

Voz 1727 05:14 un día estamos en racha de despedidas Elton John anuncia también que se va o más bien que se irá ha presentado una gira de trescientos conciertos y dice que será la última con tres años se jubila después de medio siglo de carrera trescientos millones de discos vendidos y en los deportes el Leganés hizo anoche historia clasificándose para las semifinales de Copa con su victoria en el Bernabéu Sampe buenos días volvió a su historia Pepa porque es la verdad es que

Voz 1161 05:51 llegan a semifinales y la primera vez que vencen en el Bernabéu uno dos le dieron la vuelta al cero uno que había elaborado la semana pasada los decidan en Butarque goles de Eraso Isabel Pires para el Leganés que se adelantaba en dos ocasiones empató Benzema pero no fueron capaces en cuarenta minutos de hacer el segundo el Leganés estará en el sorteo de mañana junto al Sevilla y junto al Valencia que pasaba también pese a perder dos uno con el Alavés mismo resultado en la ida clasificados en los penaltis hoy tendremos al último semifinalista desde las nueve y media en el Camp Nou Barça Espanyol ventaja españolista por el uno cero de la ida

y nos queda la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:23 buenos días el tiempo casi primaveral que hemos tenido en las últimas jornadas ya se ha acabado la lluvia hoy gana protagonismo iba a partir de esta noche el frío y ha llovido las últimas horas en Galicia parte del Cantábrico lo hará más a lo largo de la jornada de hoy algunos chubascos con intensidad hila lluvias ir extendiendo por toda Castilla León Extremadura alcanzará a mediodía la Comunidad de Madrid si llegará más debilitada al Mediterráneo la próxima madrugada se puede reactivar con alguna tormenta intensa en Cataluña también poca agua esperamos en Andalucía en Canarias de momento al margen de este cambio y mucha atención porque van a bajar las temperaturas igual dos crezca la cota de nieve bajará de los mil metros en provincias como Ávila Soria Segovia también en la parte más oriental de Burgos La Rioja Teruel también en Guadalajara y a partir de mañana el ambiente se volverá invernal en todo el país

Voz 7 07:14 además el momento Que pequeño donde él espera la más que caen como muy tarde a el camino era el del dolor expansionista para mi historia

Voz 1727 07:44 esperando a que salga el sol esperando a que la situación económica personal mejore a la espera de poder ser padres y madres están miles de parejas en la espalda nuestro país es junto a Italia donde más tarde se tienen los hijos hoy a partir de las ocho y media una hora antes en Canarias abordamos en profundidad el reto demográfico las dificultades de la natalidad en España Danny De la Fuente buenos días buenos días Pepa vamos

Voz 0456 08:08 Carles testimonios que ha recogido Lucía Taboada en un reportaje sumamos el análisis de Bruna Álvarez antropóloga e investigadora sobre adopciones familia e infancia es en la Universidad de Barcelona y el de Carlos Ferrás demógrafo y profesor de Geografía Humana de la Universidad de Santiago de compost buenos días a todos a las nueve ocho en Canarias Miguel Ángel Muñoz Encinas nos ha preparado otro acceso restringido sobre Gürtel y sobre la Comunidad Valenciana como nos pedía ayer nuestro ser opinado Antonio Muñoz

Voz 8 08:39 como treinta años de corrupción popular han dejado a una de las comunidades más ricas de España en una de las más pobres tienden a las sería un tema para mí bastante interesante

Voz 0456 08:48 la segunda más endeudada de España nos exacta

Voz 5 08:51 gente muy bien por qué

Voz 0456 08:54 la mesa de análisis con Mariola Urrea Ernesto Ekaitz Eric Javier González Ferrari antes de saludar a Manuela garra a las diez es uno de los maestros falleros más importantes y veteranos y que este año nos lo va a contar está pendiente del deben ir de Puigdemont y a las once entrevista una de las grandes actrices de nuestro país a Belén Rueda con la que hablamos de su nueva película El cuaderno de Sada

Voz 9 09:28 tu eres tú

Voz 0141 09:32 por el reto demográfico hoy por la natalidad preguntamos esta mañana

Voz 0456 09:37 han retrasado ustedes su alguien de su entorno decisiones importantes como la de tener hijos por la economía a qué edad fueron ustedes padres a qué edad lo son hoy sus hijos sus nietos reflexiones demográficas en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y en segundo lugar la corrupción la declaración de Costa la respuesta de Camps los balones fuera de Rajoy en dicho unos y otros a uno y a uno le para

Voz 3 10:02 que vienen y al otro le parece mal desde el otro día me ha dicho estamos hacia la servidumbre de intervenir en público no sea una escuchaba gogós al otro Dana

Voz 0456 10:15 ha ganado nueve uno cinco de estas dieciséis sesenta sean un poquito más claros por favor en el Guaje anotó treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 9 10:30 relacionar gélida la con la que dice Montoro es seis y diez Aimar cinco y diez

en Canarias empieza hoy por hoy la producción con Elena Sánchez y Roberto en la técnica

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 10 10:46 que el exsecretario general del PP

Voz 0027 10:48 Valencia reconoció ayer a las claras la corrupción que imperó en el partido para financiar sus campañas con dinero público a través de adjudicatarios de obra pública de este que Ricardo Costa hiciera ayer esa confesión tan explícita ante el juez el Partido Popular especialmente varios miembros del Gobierno de Rajoy han dedicado las últimas horas a intentar desacreditar a Costa como si todo fuera un invento suyo para quedar bien ante la Fiscalía ahí para que le reduzcan la petición de pena

Voz 5 11:11 entiendo perfectamente las estrategias de los abogados para intentar minimizar las penas de Defensa nada más

Voz 0027 11:17 por eso Cospedal ministra de Defensa ayer Rafael Catalá y más y menos que ministro de Justicia quién en lugar de reconocer o por lo menos criticar lo que sucedió supuestamente su partido intentan restarle importancia a todo lo que admitió ayer Ricardo Costa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 11:30 cardo consta el primer dirigente del Partido Popular todavía con carné del partido que confiesa

Voz 10 11:35 su financiación ilegal sí es cierto

Voz 1815 11:39 que financiaba con dinero negro en los actos de la campaña

Voz 1552 11:43 la costa dio detalles cifras de pagos en negro fechas inculpó ya seguro que Camps Cotino hilos vicepresidente Rambla y campos estaban al frente del entramado de

Voz 0027 11:53 porción a empresarios pedían dinero negro

Voz 1552 11:55 a quiénes tenían contratos públicos en la administración que controlaban Costa también reconoció que se pagó en negro parte de dos mítines de Rajoy en Valencia en dos mil siete y dos mil ocho extras para los actos sufragados con ciento veinte mil euros en b por decisión de Camps

Voz 1815 12:11 el presidente Camps solicitada una serie de complementos por ejemplo el fuegos artificiales por ejemplo en alguna pantalla adicción al por ejemplo un animador la banda de música pero esas cantidades fueron abonadas también eh con dinero opaco al fisco aportado por empresarios o con facturación a emitirá empresarial

Voz 1552 12:40 y sostuvo que denunció la situación a la dirección nacional a través de Bárcenas pero nada se hizo al contrario Camps siguió pidiendo a la Gurtel para que organizara sus actos a pesar de que eran los más caros según Costa por su parte el ex vicepresidente Rambla se quitó de enmedio dijo que no tenía responsabilidades en el área a pesar de dirigir la campaña después de añadir que nunca recibió instrucciones de Camps y Cotino respecto al dinero negro en ningún momento desmintió a Costa cree que su confesión de ayer en esa confesión hubo un

Voz 0027 13:08 cuando de verdad confesión que pone contra las cuerdas a Francisco Camps Él ha hecho prácticamente lo mismo que el Gobierno en las últimas horas ha intentado hacer pasar a costa por un hombre desesperado que apunta hacia arriba para para liberarse él pero hay tantos datos concretos Ana confesión de Costa que nadie ha salido a respaldar en público a Camps y hoy de hecho en las Cortes valencianas se va a votar si se le pide a Camps que dimita del Consejo Jurídico Consultivo que es un organismo público en el que Camps está en calidad de expresidente no se le puede echar pero hoy se va a votar en las Cortes sin le piden que dimita y toda la atención está puesta en lo que haga el PP valenciano Ana Talens bon día

Voz 0141 13:43 Andy hay es que el PP no ha aclarado aún qué va a votar y lanzó una bomba de humo ha presentado un texto alternativo en el que insta a despolitizar el Consell Jurídic pero no querido decir si se abstendrá o no el texto original como dices insta a Camps a renunciar a permanecer en el Consell Jurídic y al resto de privilegio

Voz 1727 13:58 adiós que mantiene por haber sido el jefe del Consell

Voz 0141 14:01 Camps se defendía negaba la financiación del PP y sobre todo negó haber dado ninguna instrucción

Voz 10 14:06 porque es imposible que nadie puede decir en concreto nunca nada de mí jamás porque nunca di no

Voz 2 14:12 una orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito ni de la administración autonómica de la actitud de honor de ser el presidente ni el Partido Popular de la Comunidad Valenciana

Voz 0141 14:22 Cannes tendrá que declarar como testigo justo ayer la juez rechazaba su recurso contra su imputación en el caso que investiga la organización de los campeonatos de la Fórmula uno en Valencia

Voz 0027 14:30 con la confesión de consta todavía caliente el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro intentó ayer en convencer a ciudadanos de que dejen pasar una de las condiciones que han puesto para aprobar los Presupuestos la de que dimita la senadora del PP Pilar Barreiro que está imputada en la Púnica en lugar de pedir la Barreiro que dimita Montoro le pide a ciudadanos que no someta la estabilidad presupuestaria a lo que él llamó condiciones que pueden ser moralmente más o menos importantes pero que se quedan pequeñas según Montoro al lado de unos Presupuestos Generales del Estado esto lo dijo el ministro de Hacienda en el coche ingreso en la comisión en la que concretó que si los presupuestos de este año no están pactados para finales de marzo el Gobierno prorrogará los anteriores empezará a trabajar ya en los de dos mil diecinueve Nieves Goicoechea

Voz 1468 15:10 la falta de apoyos políticos al presupuesto de este año Nos devolvió al Montoro de hace tiempo al catedrático de universidad que tiene que pelear con los alumnos diputados para que entiendan los conceptos económicos a Javier Lasarte PSOE le tocó la letra C de Cupo vasco

Voz 11 15:23 la League del quinquenio del cupo vasco si tiene caducidad Llama quinquenio caduca la R

Voz 1468 15:31 el recorte social que recortar deducir

Voz 11 15:34 pero que está subiendo el gasto por la AD

Voz 1468 15:36 lo hacía a Ferran Bel del PDeCAT no

Voz 0141 15:39 no poder hacer

Voz 11 15:41 pueden ser independentistas claro que pueden ser independiente estar pero aspiren a cambiar las leyes

Voz 1468 15:48 diputados alumnos que no se callaron Francisco de la Torre ciudadanos dijo lo siguiente si quieren nuestro apoyo limpie el PP de corrupción

Voz 0027 15:55 en mientras esto no ocurra tenemos los

Voz 12 15:58 John congelada

Voz 1468 15:59 como reconoció en los pasillos después Montoro se fue a su casa añorando aquellos tiempos ya aquellos pactos de legislatura con Puyol donde había que negociar leía ley pero con la garantía de apoyos políticos a cuatro años

Voz 0027 16:13 ya conocemos la propuesta que los sindicatos han planteado para la negociación colectiva de este año piden subidas diferentes en cada sector pero con unas bases comunes que sea superior siembra de inflación una inflación que el Gobierno prevé en el uno con seis por ciento para este dos mil dieciocho Además piden que se sume un uno con cinco por ciento para el poder adquisitivo perdido en la crisis y después ya la productividad según sectores por lo tanto con la suma como mínimo mínimo los sindicatos plantean una subida del tres coma uno por ciento a Rajoy le preguntaron ayer en Onda en Onda Cero por por la brecha de género en los salarios y responde así los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no y desde luego no hay ninguna que sea el eh e igualar salarios no me debería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes por ejemplo francamente que

Voz 6 17:00 la diciendo de Si una mujer y un hombre hacer lo mismo deberían cobrar lo mismo

Voz 10 17:05 no nos metamos en eso eh demos pasos en las

Voz 0027 17:07 buena dirección a pesar de que está la ley de igualdad a pesar que está la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que recoge sanciones expresas para las empresas que establecen salarios distintos por sexo dice Rajoy que los gobernantes

Voz 10 17:19 no tienen ninguna competencia en igualdad salarial suministra de igualdad dice que no es cosa suya Adela Molina

Voz 1491 17:27 el presidente del Gobierno dice que no hay que meterse en acabar con la brecha salarial y la ministra de Igualdad responde que ese tema no es cosa suya Dolors Montserrat

Voz 1275 17:34 pues es competencia del Ministerio de Empleo y presidentes

Voz 1468 17:36 a Rajoy ha dicho esto es que lo tienen ha hablado con la

Voz 1275 17:39 la ministra de Empleo Sam no puedo avanzar una cosa que no es de mi competencia

Voz 1491 17:42 para los sindicatos las palabras de Rajoy son un despropósito Unai Sordo CCOO Pepe Álvarez UGT

Voz 10 17:48 como enanos que se tenga que meter es que está en la obligación de poner las condiciones objetivas para eliminar la discriminación de género salarial la brecha salarial que sigue existiendo en este país

Voz 12 18:00 a uno le parece que algunas veces el presidente del Gobierno está en la luna me parece que es un desprecio hacia las mujeres absolutamente insoportable

Voz 1491 18:12 el PSOE cree que lo dicho por el presidente es inaceptable y refleja su insensibilidad ante más de la mitad de la población ciudadanos y en común Podem han presentado preguntas en el Congreso y en el Senado ante la falta de interés del presidente por este tema para que el Gobierno aclare cuáles son sus competencias en materia de

Voz 0027 18:27 al dar un dato para la alerta el número de patentes por descubrimientos científicos en España se ha desplomado un sesenta por ciento coincidiendo con los recortes que ha sufrido el presupuesto público dedicado a investigación en los últimos nueve años son datos de un informe que vamos a ampliar esta mañana a las siete y media y que presenta hoy la fundación Alternativas elaborado por doce prestigiosos científicos españoles Marina Fernández buenos días

Voz 1491 18:48 buenos días España ostenta el dudoso honor de ser el país occidental que más ha recortado la inversión en ciencia en concreto más de un treinta por ciento en los últimos nueve años dicho así ya parece mucho pero explica mejor que supone ese porcentaje José Molero catedrático de la Complutense y uno de los doce científicos que han trabajado en el informe hemos

Voz 2 19:06 la Cultural la cifra en dos mil nueve y dos mil nueve habría que estar subiendo cada año

Voz 1491 19:12 Casio cinco mes veinte mil millones menos de inversión que se han llevado por delante un buen número de patentes en número de registros ha caído un sesenta por ciento nueve años en el país recordemos responsable inventos tan fundamentales como el submarino el teleférico la jeringuilla desechable o la notan llamativa pero imprescindible

Voz 0027 19:29 el contraste a los recortes en la investigación el anuncio que hizo ayer la ministra de Defensa Cospedal que confirma que España va a duplicar el gasto militar en siete años

Voz 13 19:38 el esfuerzo presupuestario programado refleja un claro incremento del gasto dedicado al defensa se situaría en torno al uno coma cincuenta y tres por ciento del PIB

Voz 0027 19:48 eso en dos mil veinticuatro se invertiría en defensa un uno con cincuenta y tres por ciento del producto interior bruto ahora invierte el cero ochenta y seis por ciento hoy por cierto Cospedal va a ofrecer su primera rueda de prensa en España desde que fue nombrada ministra hace un año y tres meses va a comparecer con el secretario general de la OTAN

Voz 1 20:11 está siendo condenado es presentas imputada

Voz 0027 20:14 o crimen es uno de los tres jueces de Brasil que han ratificado la condena al expresidente Lula da Silva por corrupción y por lavado de dinero lo han hecho por unanimidad y además elevan la pena de cárcel de nueve a doce años a pesar de que Lula va a recurrir esta condena una condena por haber disfrutado de un apartamento en la playa pagado por unas constructores a pesar de que la va a recurrir esta decisión de los jueces de Porto Alegre le dificulta enormemente a Lula el camino para volver a ser presidente él ha dicho esta noche que lo piensa seguir intentando Ana corbata buenos días

Voz 1491 20:42 buenos días ante cientos de simpatizantes que se han concentrado

Voz 1275 20:45 a una plaza de Sao Paulo

Voz 1491 20:51 ha dicho que la sentencia es una provocación y que va a luchar para ser candidato en las elecciones del próximo mes de octubre para las que parte como favorito aunque esta condena le inhabilita técnicamente para presentarse

Voz 14 21:01 los de recoger Nou fue usa secta Aris por cierto

Voz 0027 21:06 Nos luz mus muy tú

Voz 1491 21:09 su abogado ya ha anunciado que van a recurrir la decisión una decisión que ha dividido aún más al país con manifestaciones en las principales ciudades a favor del ex mandatario como esta que escuchamos y también en contra

Voz 0027 21:25 así finalmente el economista jefe del Banco Mundial ha anunciado su dimisión lo hace después de reconocer hace unas semanas que la institución el Banco Mundial manipuló con fines políticos los datos de competitividad de Chile para perjudicar al Gobierno progresista de Michelle Bachelet dibujaron una imagen artificialmente buena del gobierno del conservador Piñera semejante escándalo lo reconoció este economista jefe del Banco Mundial después se retractó pero al final ha emitido y una investigación del Financial Times ha destapado el acoso sexual constante que se daba en una cena sólo para hombres que muchos de los principales empresarios financieros de Reino Unido celebraban cada año una cena benéfica en la que todo lo que se recaudaba iba para hospitales infantiles separada otras organizaciones

Voz 15 22:07 una tela en la que las azafatas eran sólo mujeres

Voz 0027 22:11 sufrían vejaciones de todo tipo con coqueteos con preposiciones por parte de de hombres poderosos que incluso llegaban a sacarse n allí en mitad de la cena se ha producido ya la primera dimisión de la administración se ha disuelto este grupo de supuestos líderes sociales que llevaban reuniéndose más de tres décadas escenas como la del jueves pasado que ahora ha salido a la luz corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 22:31 había trescientos sesenta invitados ciento treinta azafatas contratadas para la velada entre ellas una periodista encubierta del Financial Times Madison mafias que ha descrito el ambiente de acoso sexual los tocamientos y las proposiciones indeseadas y groseras de los comensales

Voz 1727 22:48 pago en alta

Voz 0273 22:50 lo peor que me contó una de las azafatas fue que vio a uno de los invitados enseñando el pene durante la cena otro le dijo una azafata que dejará la copas de champán se quita para las bragas bailara encima de una mesa no cree que estas cosas pasan en el dos mil dieciocho a ella misma sufrió el acoso me toque crearon varias veces y se de un buen número de azafatas a las que les ocurrió lo mismo había manos levantando faldas manos en los culos manos en las caderas en los estómagos brazos alrededor de tu cintura cuando menos lo esperabas no es me imagino a un nivel muy elevado de toque Theo pero una de las cosas más extrañas fue que cuando hablabas con un hombre de pronto comenzaba a cogerse de la mano en la agencia de contratación nunca les advirtieron que una cena así supondría tal nivel de acoso sexual algunas de las azafatas estaban en verdadero estado de shock a raíz del escándalo el club de los presidentes ha dejado de existir los hospitales infantiles y otras instituciones que recibían lo recaudado han prometido devolver todo el dinero la clase política condenó los hechos en una sesión de urgencia celebrada ayer por la tarde en la Cámara de los Comunes

Voz 0027 24:02 las fuerzas de seguridad de Libia han desmantelado ya la desde mafiosos y traficantes de personas supuestamente responsables de las torturas a migrantes de Sudán del Sur de las que les hablamos

Voz 9 24:11 pero aquí en Hoy por hoy

Voz 0027 24:16 torturas con cera hirviendo torturas a latigazos que los mafiosos grababan en vídeos como este que enviaban a las familias de los migrantes para extorsionar tras filtrarse estos vídeos a los medios Libia asegura haber desarticulado a Rafa Muñoz buenos días buenos días

Voz 1772 24:30 antes de Sudán del Sur Se recuperan a esta hora en un hospital libio algunos de ellos no se pueden poner de pie por las heridas que le provocaron los latigazos en la espalda allí esperan como relata la periodista llena Moussa a contactar con su familia varios medios libios publican hoy una entrevista con el hermano de uno de ellos que asegura que habían salido de Sudán del Sur hace siete meses para buscar trabajo en Europa aunque terminaron en Libia torturados por la mafia las fuerzas de seguridad han conseguido liberarles de tener a sus captores ahora esperan volver a casa cuando antes aunque primero tiene que juntar el dinero para comprar los tíquets de vuelta

Voz 16 25:10 no hay que nadar más de una milla para llegar a la costa salvando las fuertes corrientes y el agua está tan fría que en pocos minutos setenta y hasta la T4 aunque sepas nadar muy bien sería un milagro que lo consiguiera meto

Voz 0027 25:24 es uno de los diálogos de La fuga de Alcatraz película de mil novecientos setenta y nueve que contaba la huida de tres presos de la prisión más famosa del mundo ahora una carta confirma que el milagro ocurrió que consiguieron sobrevivir a la travesía llegar a tierra es firme desde la isla de Alcatraz esta carta que acaba de salir a la luz desmonta la creencia histórica de que nunca nadie consiguió escapar con vida de esa prisión de la prisión de alta seguridad en la bahía de San Francisco tres personas y lo consiguieron Julia Molina buenos días

Voz 17 25:50 buenos días la historia de película podría tener un final todavía más inesperado la cartas envió supuestamente en dos mil trece en ella uno de los prófugos explicaba que los cincuenta y uno años que estuvo fugado vivió en tres estados del país y que sus dos compañeros murieron después de conseguir la libertad el texto fue analizado por el FBI pero la oficina nunca revelado si es verdadera o no de serlo rompería con las leyendas que ha protagonizada ha protagonizado decenas de teorías documentales

Voz 1 26:16 hoy Ángel

Voz 17 26:20 y es que en los veintinueve años que alcatraces tú abierto XXXVI hombres intentaron escapar a veintitrés lo escogieron huyendo a seis los mataron ido se ahogaron a los tres que inspiraron la película los dieron por muertos pero uno de ellos presume de estar vivo y en la carta se ofrece hasta entregarse a las autoridades eso sí con dos condiciones una que el Gobierno le prometa que sólo pasará un año en la cárcel y otra que recibirá atención médica para curarse del cáncer que padece

Voz 0027 26:48 el Leganés eliminó anoche al Real Madrid is Zidane reconoce que su supuesto peligra antes si no lo dicen y la presa directiva lo dice él mismo

Voz 1 26:56 la sensación de que se está jugando su

Voz 1727 26:58 puesto de trabajo en la mina

Voz 18 27:01 esto está clarísimo yo suelo reponsable de esto son el entrenador yo tengo que encontrar la solución es lo que tengo que es asumirlo asistió

Voz 1161 27:11 el Real Madrid uno Leganés dos adelantaba el llega a los treinta minutos gol de Eraso con el cero uno se llegaba al descanso y recién comenzada la segunda conseguía el empate Benzema con lo que tras el cero uno de la ida aparecía en la eliminatoria sentenciada pero en un córner apenas ocho minutos después llegaba el de Gabriel Pires que colocaba el uno dos cuarenta minutos tuvieron los blancos para conseguir un gol que nunca llegó el Leganés hace historia metiéndose en semifinales y eliminando al Real Madrid en su propio estadio Victoria Pavón presidenta del Leganés ni lo imaginaba en la previa

Voz 19 27:35 ya verás nosotros llorar al cuarto ya era histórico oí toca Madrid IRIS es bueno jugar al Madrid dos partidos eso es imposible no porque en un partido puede pasar cualquier cosa a doble partido no lo esperaba árabes

Voz 1275 27:45 bien en la plantilla blanca profunda decepción Sergio Ramos

Voz 0455 27:48 Nos queda la carta sólo de la Champions si no queda aguantar pues este tipo de de momento que no es para nada agradable hoy es un día jodido no sólo para Zizou hoy para los jugadores pero también es un día jodido para el aficionado oí lo entendemos no entendemos que que la gente esté tocada este dolida y decepcionada con el Madrid y con sus jugadores y chicos su entrenador también Dani Carvajal muy duro una noche dura no nos va a costar dormir tú has jodido a casa no somos merecedores de estar en semifinales ha tocado fondo el equipo y mono ojalá no que que éste es al fondo iremos para arriba las sensaciones son son malas no estamos eliminados de la Copa perdiendo en casa sabemos que la afición está está estafada con nosotros no estamos mereciendo pues que los ovación el no nosotros no no estamos altura de de lo que implica a este escudo estamos teniendo muchos puntos las sensaciones no son buenas así de que revertir la situación

Voz 1161 28:37 clasificado también el Valencia derrotó dos uno en Mendizorroza con el Alavés el mismo resultado que Mestalla el les llevó a los penaltis donde el héroe fue el portero del Valencia a Jaume Doménech que resume así lo que se siente traspasar en la tanda de penaltis

Voz 5 28:47 es la verdad que sirve descargas una adrenalina de locos madre mía

Voz 1161 28:50 Valencia Leganés y suman al Sevilla y los tres estarán mañana en el sorteo esperando al último invitado que saldrá esta noche del partido que se disputará desde las nueve y media en el Camp Nou Barça Espanyol uno cero en la ida a favor del Espanyol no está en la convocatoria máscara no Mascherano que vive hoy su último día como azulgrana después de haber recibido ayer el homenaje

Voz 1275 29:04 el club se quedan fuera también Deulofeu Denis Suárez

Voz 1161 29:07 están en ella jugadores que se recuperan como Iniesta o Alcácer aparte de los recientes fichajes Coutinho Jerry mina sobre el partido hablan Valverde Quique Flores qué

Voz 0027 29:14 las cosas favoritos pues que el que quiera hacerlo que lo haga pero la realidad es que nosotros no vamos vamos ganando de hecho el cero cero los finalizaría hay nos sacaría de la competición

Voz 5 29:24 sabemos que va a otra cosa es doble arbitrará el partido el colegiado el valenciano Mateu Lahoz en balonmano España disputará mañana las semifinales del Campeonato de Europa ante la selección de Francia trasferencia

Voz 1161 29:33 el ayer Alemania XXXI veintisiete en el Abierto de Australia de tenis Marin Cilic Kyle Edmund disputan esta mañana la primeras hoy

Voz 1727 29:39 el masculina en el cuadro femenino está ya en la final de la Danes

Voz 1161 29:41 a Wozniacki también juegan la segunda la rumana alemana Kerber y en baloncesto derrota en Graz de Gran Canaria en la Eurocup Victoria Tenerife ayer en la Champions FIBA hoy Euroliga las no menos cuarto André Efes y Unicaja Baskonia

Voz 20 30:00 sí

Voz 1727 30:01 y media a las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy el presidente del Parlament se reúne hoy con los partidos para abordar la sesión para investir un presidente de Catalunya la próxima semana

Voz 21 30:18 Roger Torrent se vio ayer compuso

Voz 1727 30:21 el así ninguno aclaró si el ex president viajará a Barcelona para esa sesión

Voz 0027 30:24 después de esa reunión en Bruselas Torrent sí advirtió de que Cataluña necesita un gobierno efectivo desde el primer minuto corresponsal de la Ser en Bruselas Griselda Pastor

Voz 22 30:33 días detalles pocos mensajes varios tu Rehn informa a Puigdemont que quiere un Gobierno rápido y eficiente para acabar con el ciento cincuenta y cinco

Voz 5 30:41 si hace falta desterrar el ciento cincuenta y cinco de unos tres instituciones que necesitamos un gobierno que gobierne y ponga fin a la paralización que supone el ciento

Voz 23 30:53 cincuenta y cinco yp Puigdemont responde que el objetivo objetivos conseguirlo sin vulnerar el voto de quiénes quieren que él sea el presidente vamos a intentar

Voz 0315 31:01 que se exactamente como quieren los ciudadanos que sean es respetando respetando respetando el mandato del veintiuno de diciembre los ciudadanos mandato claro ató explícito que ha configurado un Parlamento con una mayoría que me propone de candidato y por tanto esto hay que

Voz 22 31:17 a una hora de reunión sin concretar si finalmente la investidura será por plasma porque Pixel Moon cree que que cuantías aún

Voz 6 31:25 para entrar en detalles

Voz 0027 31:29 la alarmante crecida del Sena en Francia ha desbordado el río en varios tramos y se teme supere los seis metros de altura durante el fin de semana los contras del Sena como éste están sin electricidad desde hace días Francia ha tenido que recurrir al Ejército en las localidades más afectadas y el museo del Louvre en París ha tenido que cerrar su planta baja ante la posibilidad de por completo

Voz 1727 31:49 sin alma no

Voz 0027 31:52 la alcaldesa de París Anne Hidalgo asegura que se ha reunido de urgencia con los servicios de emergencias y que se están tomando las medidas oportunas para evitar males mayores China ha conseguido clonar con éxito a dos monos utilizando la misma técnica con la que en el noventa y seis se creó a la oveja Dolly los científicos creen que este avance permitirá estudiar enfermedades que afectan a los humanos Javier Gregory se llaman juega son dos monos idénticos genéticamente y si han convertido los primeros primates de la historia en ser clonados utilizando la misma técnica de la oveja Dolly sin embargo los responsables de este avance científico un equipo de investigadores de la Academia China de decir

Voz 0882 32:31 Mejías han asegurado que su objetivo no es crear humanos sino poder investigar enfermedades o probar nuevos fármacos en una especie genéticamente uniforme y muy próxima a la nuestra desde que Dolly el primer mamífero clonado nació hace dos décadas los investigadores en todo el mundo han utilizado esta técnica con éxito para clonar más de veinte especies diferentes pero en primates siempre

Voz 5 32:54 había fallado hasta ahora y por lo tanto sacaba de derribar una nueva barrera en el mundo de la ciencia como está el tráfico María Forner buenos días hola

los días pues tráfico en aumento ya en todas las grandes entradas a Madrid también en la M cuarenta intensidad circulatoria en los tramos habituales en la VIII un accidente en Bizkaia en Bilbao está generando ahora mismo tráfico lento hacia Cantabria y además hoy tengan precaución porque tenemos previsión de precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en toda la zona norte de la península puestas

Voz 0027 33:26 precipitaciones que de momento son de lluvia en el norte van a viajar esta tarde a Madrid Extremadura y Andalucía un descenso generalizado de las temperaturas hoy ya si cambia el tiempo

Voz 28 35:27 hoy por hoy la Mesa de España

Voz 7 35:33 que gira gira

Voz 1727 35:43 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias hoy comenzamos en Madrid un residente de un albergue para personas sin hogar ha sido detenido acusado de violar a una compañera de intentarlo horas después con otra las dos las agredió en un parque cercano al albergue en el que se alojaban que está en la zona de Príncipe Pío Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:03 buenos días y una violación y un abuso sexual sobre dos mujeres una de ellas alojada en el centro de acogida para personas sin hogar San hicieron el detenido como presunto autor de estos dos ataques es otro de los usuarios de este albergue municipal que obligó en contra de su voluntad

Voz 1727 36:16 a sus víctimas le acompañarán a un parque

Voz 1275 36:19 Cano donde consumo los delitos son los hechos tuvieron lugar el pasado martes se trata de un ciudadano portugués que violó a la primera víctima española hay después se marchó horas más tarde quedó con una amiga a la que invitó a consumir alcohol y después comenzó a abusar de ella justo en esos instantes los ojos en horarios de la policía que ya estaba investigando el primer ataque le detenían a más mujeres fueron Hatem

Voz 1727 36:39 vidas en la comisaría de Moncloa en Galicia amarilla Dios bos días días la joven a la que hay chicle intentó secuestrar en Boiro y cuya denuncia sirvió para resolver la desaparición de Diana que ha pedido ayuda al juez contra el acoso mediático no aprendemos denuncia que no puede llevar una vida normal porque hay equipos de televisión haciendo guardia frente a su casa la joven cuya identidad la Guardia Civil trata de guardar con celo asegura que no puede abandonar su vivienda ya que su casa está siempre cuestionada por periodistas ha pedido amparo ante el juez que lleva su caso distinto al que investiga el de Diana con evidente nerviosismo ha relatado en los juzgados que se siente acosada ha recordado que en ningún momento ha hecho declaraciones ni quiere hacerlas pide que se respete su derecho de permanecer en el anonimato la joven sigue de baja laboral padece constantes ataques de ansiedad una situación que no mejora con la presencia de las cámaras de televisión el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia el propio martes denunciaba este tipo de prácticas recuerdan la necesidad de respetar en todo caso la intimidad de las personas implicadas en los hechos gracias María y en Valencia ha quedado visto para sentencia el juicio contra el curandero que recomendó a un joven en tratamiento un tratamiento alternativo para la leucemia el chico que murió a los veintiún años dejó la quimioterapia a cambio de una dieta basada en suplementos nutricionales con la que esperaba curarse Ana tales bon día bon día Pepa la acusación particular que ejerce el padre del chico pide para él

Voz 0141 38:03 curandero una pena de dos años de prisión por intrusismo y otros cuatro años por homicidio por imprudencia además de una indemnización de medio millón de euros por daños morales el acusado reconoce que no tiene ningún título médico y que le unía al joven una relación de amistad como casi como la de un padre y un hijo fue el chico dijo quien renunció el tratamiento y que él no le recito ni le prescribió nada sólo le aconsejó unas pautas dietéticas complementarias pero nunca con finalidad curativa sino para fortalecer su cuerpo el padre quiere que este caso mate que un precedente no es suficiente dice la denuncia pública hacen falta sentencias duras eh

Voz 1727 38:38 en Castilla La Mancha Cristina López Huerta buenos días buenos días el Seprona de la Guardia Civil ha destapado una red ilegal de residuos peligrosos supuestamente llevaban los productos a la planta de Chile Loeches en Guadalajara Carrió hace dos años y los eliminaban sin descontaminar

Voz 0441 38:57 sí un gestor simula el transporte de los residuos producidos en una empresa química de Madrid hasta suplanta de Soria donde supuestamente dice tratar los descontaminar los pero este paso no se realiza los residuos van sin tratar Achi lo hechos para ser eliminados algo muy grave según el Seprona porque en caso de accidente de trabajadores ni servicios de emergencia por ejemplo estarían preparados para tratar con tóxicos activos para ello confeccionaban certificados de gestión falsos dice la Guardia Civil que esta empresa es la misma que protagonizó el famoso incendio en el verano del dos mil dieciséis son cinco los investigados en varias empresas de Madrid Barcelona Guadalajara se cree que se ha actuado así con hasta tres mil toneladas de residuos tóxicos

Voz 1727 39:37 se ha dado la razón a un conductor multado en Madrid por un semáforo con cámara dice la sentencia que es la primera de este tipo en la capital que la imagen es de tan baja calidad que no se puede distinguir el color del disco con el que el coche pasó ese semáforo Laura

Voz 1275 39:52 si el Ayuntamiento le ha impuesto una multa de doscientos euros y cuatro puntos del carné pero ahora la justicia le da la razón al conductor básicamente porque las pruebas del aforo foto rojo no son válidas el vehículo que en la fotografía de la sanción no tiene visible la matrícula y además no se distingue el color en el que está el semáforo en esa imagen Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos Asociados

Voz 19 40:12 la sentencia más anulan y condena al Ayuntamiento

Voz 29 40:16 Costas anula una multa de foto rojo porque son ilegales doscientos euros y cuatro puntos hizo infracción por la que los madrileños y pierden más puntos pero el problema es que es un sistema que no ofrece garantías

Voz 1727 40:30 es la primera sentencia de este tipo en la capital pero no en España negro es el color de uno de los acontecimientos culturales más importantes que se celebran en Zaragoza hablamos del Festival Aragón Negro que hoy concede su premio de Honor al escritor cubano Leonardo Padura Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 0270 40:47 tal buenos días Padura recibirá el galardón por su extraordinaria aportación a la novela negra escrita en castellano su compromiso con la libertad y su capacidad para indagar en la historia del presente Leonardo Padura ha tenido otros reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de las Letras el que otorga la Semana Negra de Gijón el Nacional de Literatura de Cuba o el Premio de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza ahora comienza además en Zaragoza una gira internacional para presentar su última novela la transparencia del tiempo también va a recibir un premio el periodista Francisco Pérez Abellán como reconocimiento a una extraordinaria trayectoria en el campo de la investigación criminal lógica el ensayo y el periodismo de sucesos

Voz 1727 41:24 gracias a todos y cuarenta y uno cinco y cuarenta y uno en Canarias

Voz 30 41:31 me con uno de mucho serán en todo lugar

Voz 1727 41:43 hoy se cumplen siete años de la primavera egipcia que acabó con Hosni Mubarak pero pasado este tiempo el dictador goza de un retiro dorado y otro militar de la misma escuela Al Sisi preside el país con mano de hierro sin rivales para las elecciones presidenciales del mes de marzo después de la detención de el único candidato que le podía hacer frente El Cairo Nuria Tesón

Voz 31 42:06 si Egipto celebra hoy el séptimo aniversario de la revolución con un regusto amargo el tiempo ha volado y así lo han hecho también las esperanzas de aquellos que salieron a la calle pidiendo pan libertad y justicia social en el palacio de Heliópolis

Voz 1727 42:18 Don a Mubarak se sienta ahora otro militar

Voz 31 42:20 de Fatah Al Sisi en sus cuatro años al mando ha encarcelado a más de cuarenta mil prisioneros políticos sesenta y cinco periodistas y acabado con cualquier espacio de libertad

Voz 1727 42:29 tentando a la sociedad civil a través de desapariciones

Voz 31 42:31 Sosas torturas y juicios militares y lo peor es que a pocos les cabe duda de que el Rey se encuentra cómodo en la poltrona tendrá tiempo de acomodarse hay otros cuatro años al menos en dos meses hay elecciones presidenciales sin ningún candidato que pueda hacerle sombra hace dos días el Ejército restaba al último que se atreve a desafiar le Sami Anan el ex jefe del Estado Mayor había anunciado su candidatura la semana pasada el martes el Ejército emitió un comunicado en el que aseguraba que no ignora haría las flagrantes violaciones de las leyes del servicio militar y acusaban de falsificar documentos oficiales

Voz 1275 43:02 en los que se aseguraba que su servicio militar a termina

Voz 31 43:04 dado para poder presentarse a las elecciones poco después de que se hiciera público el comunicado el candidatura detenido llevado ante la Fiscalía Militar antes que el otro militar Ahmed Shafiq regresó a Egipto para lanzar su campaña antes de poder empezar siquiera anunció su retirada argumentando no ser el hombre adecuado su círculo más cercano asegura que es el amenazó con investigar viejos casos Corrupción El sobrino homónimo de Anuar el Sadat también lo intentó irse apartó de la contienda hace una semana porque el clima actual según él no garantice elecciones libres ayer se caía de la carrera por la presidencia también Jaled Ali un abogado y activista de izquierdas con su retirada las elecciones del próximo marzo amenazan con convertirse en un referéndum dando la puntilla a las esperanzas que afloraron con la revolución de dos mil once

Voz 1727 43:52 cuatro meses después del paso del huracán María por Puerto Rico que dejó sesenta y cuatro muertos las consecuencias de la devastación se notan en las grandes cosas y en las cotidianas por ejemplo en el peinado la falta de electricidad y de agua limpia ha obligado a los puertorriqueños a cambiar su corte de pelo Pascual Donat

Voz 1684 44:10 la mayoría de las mujeres Llanos se tiñen las raíces ni llevan el pelo liso o largo ahora lo llevan corto y enseñan su risa natural ellos también se deja el pelo un poco más corto que antes pero al mismo tiempo luciendo una larga el cambio de look de los puertorriqueños recogido por el diario The Gardian Se debe a la falta de agua corriente y luz en la isla y es que todavía hay medio millón de hogares sin electricidad hay más de dos millones de personas viven en zonas de riesgo por agua contaminada sin sacadores en casa ni en las peluquerías los puertorriqueños sacrifican la imagen por la comodidad hay peluqueros incluso que ante las altas temperaturas y la humedad han trasladado sus salones a la calle y es habitual verlos cortara el pelo en una acera en sombra las brigadas de ayuda que llevan agua potable medicinas y comida a los pueblos comunicados

Voz 1275 44:51 Puerto Rico ofrece también un servicio gratuito de corte de pelo según dicen

Voz 1684 44:56 es una de las mejores formas de subir la autoestima los afectados

Voz 1 46:39 al no

Voz 1727 46:53 cada vez tenemos menos hijos los tenemos más tarde y esta mañana vamos a abordar en profundidad el reto demográfico los problemas de natalidad en España

Voz 0456 47:03 complicado reconoce Joaquín desde el Puerto de Santamaría

Voz 34 47:05 con un sueldo no se puede llevar un poder para adelante tienen que trabajar los dos miembros de la pareja que además la jornada

Voz 0027 47:11 es que hay actualmente puede entrar

Voz 34 47:14 que va en de de día hora diaria e aunque sólo reconocemos ocho o cuatro alguna vez