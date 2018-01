Hoy por Hoy (25/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 0027 01:11 es de la productividad en el año dos mil diecisiete y qué se puede esperar en los datos existentes para el dos mil dieciocho habla de entorno al dos coma tres por ciento de una petición de convenio país del tres coma ocho por ciento no estamos en el seis por cien

Voz 3 01:23 en estos momentos están planteados los metalúrgicos alemanes estamos ante una oposición moderada

sí bleu sindicatos que han calificado también de

Voz 1727 01:33 despropósito la respuesta del presidente del Gobierno sobre la necesidad de actuar para acabar con la brecha salarial dejen pero en España las mujeres cobran de media un dieciocho con ocho por ciento menos en nuestro país y la ley de Igualdad obliga a luchar contra esa realidad pero cuando ayer le preguntaron en Onda Cero se debía sancionar a las empresas que incumplen Rajoy

Voz 4 01:55 el día que los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no y desde luego no hay ninguna que sea

Voz 1727 02:04 e igualar salarios

Voz 4 02:05 no me debería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes por ejemplo francamente ni siquiera diciendo de Si una mujer y un hombre hacer lo mismo deberían cobrar lo mismo

Voz 1727 02:15 no nos metamos en eso demos pasos eh

Voz 4 02:17 la buena dirección no nos metemos en esa dice el P

Voz 1727 02:20 es el Gobierno eso impedir la brecha salarial de género lo dice una ley en vigor en España en este momento no no tuvo un buen día ayer Rajoy

Voz 6 02:32 sí es cierto de las desde

Voz 1727 02:37 la campaña electoral porque tuvo que escuchar al primer alto cargo de su partido reconocer ante un tribunal lo que acaban de escuchar la financiación irregular del PP de Valencia la confesión de Ricardo Costa señaló directamente a Francisco Camps como responsable de las grandes decisiones Camps defiende su inocencia porque es imposible que nadie puede decir en concreto

Voz 1 02:57 nunca nada de mí jamás porque nunca di ninguna orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito

Voz 1727 03:05 pero según ha podido saber esta redacción según ha podido saber la SER la Fiscalía no descarta la imputación de Camps que hasta ahora sólo ha sido procesado por el caso de los trajes y fue absuelto es jueves día veinticinco de enero El Rey regresa hoy a España tras defender en Davos ante la élite mundial que la Constitución española

Voz 1 03:24 hola no es un adorno y que en Cataluña han vivido

Voz 1727 03:33 dentro de socavar las reglas básicas del Estado democrático y que aunque parezca una evidencia en las democracias es necesario preservar el imperio de la ley el pluralismo y allí en Cataluña hoy el presidente del Parlament se reúne con los partidos para concretar ya los detalles de una investidura que a día de hoy sigue siendo una incógnita Aimar Bretos

Voz 0027 03:54 ya Torrent viajó ayer a Bruselas para reunirse con el presidente del Parlament sigue la línea de su partido Esquerra y asegura insiste en que lo ideal sería que le

Voz 6 04:01 este hubiera se hiciera de forma presencial el presente usted Mon tiene todos los derechos igual que cualquier otro diputado de diputada

Voz 0027 04:09 a ser investido consigue sin descartar ser investido y startup

Voz 1727 04:12 así el el tribunal de segunda instancia cierra prácticamente la puerta Lula da Silva para presentarse a las elecciones que se celebran en octubre

Voz 0027 04:23 esta noche Lula ha dicho que la sentencia es una provocación tan grande que ahora quiere ser candidato con más fuerza el Tribunal de Porto Alegre le ha condenado por unanimidad a doce años de cárcel por disfrutar de un apartamento en la playa que pagaron unos constructores ahora sólo le queda apelar al Supremo

Voz 1727 04:36 la Riina sale el hombre que abusó de ciento sesenta gimnastas en Estados Unidos ha sido condenado a ciento setenta y cinco años de cárcel

Voz 7 04:43 el Fandi usados fácil

Voz 0027 04:49 durante tres décadas estuvo vinculado como médico al equipo de la Federación Estadounidense de gimnasia durante el juicio han testificado en su contra ciento sesenta y cinco mujeres tras la sentencia

Voz 8 04:58 pido perdón por haber destruido emocionalmente

Voz 1727 05:01 los polémica en Londres por una cena en un hotel de lujo donde participaban trescientos sesenta hombres atendidos por ciento treinta azafatas a las que acosaron

Voz 0027 05:10 sí es una tradicional cena benéfica a la que acuden políticos empresarios de todo Reino Unido solo hombre es una periodista del Financial Times sin filtró la semana pasada entre las camareras que ha denunciado las situaciones de acoso y vejaciones a las que fueron sometidas un alto cargo del Ministerio de Educación ha tenido que dimitir

Voz 1727 05:28 y en deportes el Barça y Español se disputan esta noche la última plaza en las semifinales de la Copa del Rey Sampe

Voz 1161 05:33 desde las nueve y media Camp Nou uno cero en la ida para el Espanyol nuestra Mascherano que ayer se despedía del club tampoco jugadores como de lo feo y Denis Suárez y entra en ella cuadros que se recuperan como Iniesta o Alcácer aparte de los recientes fichajes Coutinho

Voz 1275 05:44 Jerry minan el Espanyol Quique Flores dará hoy su convocatoria

Voz 1161 05:46 título va a arbitrar el colegiado valenciano Mateu Lahoz clasificados ayer el Valencia que eliminó al Alavés en los penaltis tras perder dos uno y el Leganés que vencía al Real Madrid uno dos en el Bernabéu

Voz 1727 05:57 y hoy vuelve el agua vuelve el frío Jordi Carbó buenos días

Voz 0027 06:02 buenos días así es mejor prepararse para una jornada lluviosa especialmente durante la mañana en Galicia donde ya llueve desde hace horas poco a poco seguir extendiendo por el Cantábrico Castilla y León también Extremadura a partir de mediodía y a lo largo de la tarde la Comunidad de Madrid Castilla La Mancha llegarán más debilitadas por ejemplo Andalucía no alcanzarán de momento Canarias y el Mediterráneo quedará al margen pero esta madrugada atención en Cataluña porque

Voz 1727 06:25 buenas tormentas algunos chubascos pueden descargar con

Voz 0027 06:27 intensidad y atención también una vez oscuro a la cota de nieve de nuevo esperamos en el centro de la península nevadas que pueden situarse por debajo de los mil metros de altura

Voz 1727 07:49 bueno son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias Donald Trump aterriza hoy en Davos para participar en el Foro Económico Mundial el presidente de Estados Unidos va a desfilar por esta exclusiva ciudad suiza agitando la bandera del nacionalismo una visión que choca frontalmente con lo que hemos escuchado en las últimas horas al resto de líderes mundiales que mayoritariamente defienden la globalización y el libre comercio aunque con correcciones Merkel y Macron aprovecharon el foro para lanzar un mensaje en defensa de Europa enviada especial de la SER María Manjavacas

Voz 11 08:23 la acción se espera esta mañana el presidente norteamericano Donald Trump en Davos para ver como explica cómo defiende su política proteccionista en un foro que precisamente defiende lo contrario el libre comercio y la globalización en la que insistía el presidente Macron en un discurso muy aclamado

Voz 8 08:42 sí

Voz 1 08:43 así

Voz 8 08:44 pero es afrontar los problemas por medio de la globalización y el movimiento multilateral sea demuestra si queremos evitar la fragmentación del mundo necesitamos una Europa fuerte esa es la tesis

Voz 11 09:00 a la que se unió Angela Merkel reforzando la alianza multilateral frente al presidente norteamericano Donald Trump los dos han dejado abierta la puerta a la reforma del proyecto europeo hay que reinventarse decían con ambición para responder con una sola voz ante los desafíos internacionales

Voz 1727 09:17 pueden Macron y me Riquel resucitar el viejo espíritu europeo hemos aprendido algo de la historia para frenar la vuelta del nacionalismo quién debe ordenar que se corrijan las desigualdades que ha creado la globalización preguntas para las que busco respuesta en Davos Soledad Gallego Díaz ayer en Davos

Voz 1910 09:38 hablaron Merkel y Macron los dos dirigentes europeos con más responsabilidad en el imprescindible relanzamiento de la Unión toda vez que Gran Bretaña se retira y que Italia no logra recomponer su imprudencia

Voz 12 09:52 de España mejor no hablar

Voz 1910 09:54 muchos analistas creen que este es un momento especial en el mundo de las relaciones internacionales

Voz 1727 10:00 una oportunidad para que Europa

Voz 1910 10:02 establezca no renunciando a su modelo original como pudo parecer en los años ochenta sino recuperando el lenguaje más inspirador por eso se prestó ayer tanta atención a Merkel y a Macron que hablaron además unas pocas horas antes de que lo hiciera el presidente norteamericano Donald Trump la canciller alemana centró su intervención en el riesgo de la polarización y el miedo a que la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial no haya aprendido suficientemente las lecciones de la historia Merkel recordó que en dos mil dieciocho se cumplen cien años desde el armisticio que puso fin a la Gran Guerra una contienda feroz a la que los responsables políticos del momento fueron casi como sonámbulos aprender de la historia significa saber que la polarización es decir el enfrentamiento que se produce cuando quienes deberían negociar optan por concentrar fue detención en único punto uno única cosa ha sido y sigue siendo un riesgo formidable Macron calificado en su momento como centrista tocó por su parte el segundo gran problema del momento la ruptura del pacto social en Europa el presidente garantizan aseguró que las grandes corporaciones tienen que encontrar una vía moral de beneficios y moverse dentro de un marco fiscal justo el problema como siempre es quien se encarga de que exista esa justicia fiscal y esa ética lo decide en las propias corporaciones o los deciden los gobiernos democráticos en Davos

Voz 12 11:34 no hubo respuesta

Voz 1727 11:38 así que el mundo mirando al futuro y aquí en España atrapados todavía en la corrosión Ricardo Costa cumplió ayer con lo previsto confesó la presunta financiación ilegal de Valencia señaló

Voz 13 11:48 a Francisco Camps levantó un cortafuegos

Voz 1727 11:51 con el PP nacional aunque dijo que Génova lo supo lo de Valencia ya en el año dos mil seis una bomba que Nokia políticamente al PP pero que ayer dejó impasibles al menos en público una vez más a los dirigentes nacionales Rafa Muñiz

Voz 1772 12:05 Ricardo Costa es el primer dirigente del PP en reconocer la caja B del partido ha dado detalles fechas concretas de los pagos en negro como los mítines de Rajoy en Valencia en dos mil siete y dos mil ocho ya apuntado directamente al expresidente valenciano

Voz 0455 12:19 han solicitado a una sede de complementos fuegos artificiales alguna pantalla adicional esas cantidades fueron abonadas también con dinero opaco al fisco aportado por empresarios

Voz 1727 12:31 Camps lo niega todo nunca di ni una hora

Voz 8 12:33 den para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito también lo niega Rajoy yo no sabía nada

Voz 1100 12:40 de todo eso que me está contando usted estaré a lo que digan los tribunales

Voz 1275 12:43 en el partido Catalá y Cospedal aseguran que

Voz 1772 12:46 la confesión de Costa es pura estrategia

Voz 0047 12:48 el perfectamente las estrategias de los abogados para intentar minimizar las penas millones de Defensa nada más

Voz 8 12:54 argumentos que no convencen a la oposición problema que afecta nuclear mente a un partido que ha dirigido la Comunidad Valenciana durante veinte años

Voz 1 13:01 el banco una sensación de impunidad y el futuro España lamentablemente está sino frenada por la corrupción del PP

Voz 1772 13:06 escuchaban a Puig Elizo Rivera PSOE Podemos hizo

Voz 1 13:10 Ciudadanos Costa tira de la manta Rajoy no sabe

Voz 1727 13:12 nada Puigdemont está en Bruselas huido de la justicia ya está allí acude para hablar con él el presidente de un Parlamento elegido democráticamente pero que está pasando en España Sastre buenos días

Voz 1071 13:23 todo se ha vuelto tan complejo Pepa buenos días qué solos en los ocurre una prevé esta sencilla ingenua que es lo que pasa Puigdemont quiere ser presidente lío de cámaras por donde va ruta por Europa el juez que le tiene en busca y captura no le manda detener para que no se aburre de la justicia Puigdemont considera que puede mandar desde lejos pero para una reunión el presidente del Parlament tiene que viajar a Bélgica la policía rastreó el Parlament por se encontraba escondido Puigdemont y ahora que amaga con voló él buscará hasta en los maleteros según ha dicho el ministro la vicepresidenta ha utilizado esta metáfora uno no puede prometer servir tortilla huevos fritos calzado dejárselo a la gallina para tener después un pollo que es lo que Puigdemont dijo que tenía España no es la mejor semana para las metáforas que se averió un AVE con Rajoy dentro pero nada perturba sin embargo al presidente que no quiere meterse en eso se eso la igualdad de salarios entre mujeres y hombres se eso su partido como el PP han empezado a pedir cambios el ha dicho ya que quiere volver a presentarse por no meterse Rajoy no se mete en si Francisco Camps milita uno milita en el partido que es lo que pasa que Ricardo Costa hecho ante el juez una detallada descripción de una época con tal empacho de escándalos quizás sea gota de incluso la capacidad de escandalizarse

Voz 14 14:29 pasa todo y aquí no pasa nada eso es lo que pasa

Voz 1727 14:34 la ofensiva militar de Turquía contra la región de Afrin en el norte de Siria entra en su sexto día ya ha provocado ya más de ciento veinticinco muertos según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos Un cuarto de esos muertos son civiles la campaña del ejército de Erdogan tiene el respaldo de Estados Unidos de nada han servido los tibios llamamientos del resto de la comunidad internacional informa desde Beirut para la SER

Voz 1 14:58 Lola Andrés

Voz 15 15:01 tras cinco días de campaña militar

Voz 16 15:03 turca la región siria de Afrín empieza a conocer una devastación que había esquivado durante los siete años de guerra civil en el país ininterrumpidos bombardeos aéreos

Voz 1275 15:11 los ataques de artillería están destrozando calles

Voz 16 15:14 edificios e infraestructuras y causando ya muertes de civiles lo explica para Cadena SER Raña vecina desplazada de una localidad fronteriza con Turquía que lleva cinco noches sin dormir

Voz 14 15:24 salen los bombardeos se especialmente intensos por las noches es una mezcla entre guerra psicológica guerra de verdad todo se mezcla nos deja más sean capaces de ayudar y asustados todos estamos ha tardado

Voz 16 15:37 dice los ataques Se mantienen la situación humanitaria puede empeorar la ofensiva también está provocando colas en las carreteras miles de civiles como Rania han huido buscando protección pero al régimen de Bashar al Assad mantiene cerrados los accesos hacia la vecina ciudad de Alepo convirtiendo Afrin en una ratonera Naciones Unidas estima que el total de personación

Voz 1 15:56 el riesgo es de trescientos veinte mil

Voz 16 15:58 el sanción Telefónica ayer Tram pidió Erdogan delimitar sus acciones militares también de evitar un potencial enfrentamiento entre el Ejército turco y los dos mil militares estadounidenses desplegados en la región kurda de Manbij a juzgar por los precedentes recientes no parece probable que el presidente turco vaya a hacer mucho caso de la advertencia

Voz 17 16:19 Tapie acuérdate de que esta noche tengo la fiesta en casa de mi amiga Celia me tienes que venir a buscar a las tres de la mañana

Voz 1727 16:25 el esperan en el coche que ya es yo

Voz 1 16:28 conducir a veces cuesta pero ahora te costará me tienen fíjate híbrido a precio de gasolina ahorra hasta el cincuenta por ciento incombustible conduciendo tu nuevo Fiat

Voz 18 16:38 vuelve el súper jueves de céntrate oportunidades y El Corte Inglés sólo hoy hasta el ochenta por ciento de descuento en primeras marcas como Ralph Lauren Tommy Hilfiger Fakhet El Ganso y muchas más habernos hoy disfruta de la mejor moda al mejor precio consulta condiciones entienda súper jueves de centro de oportunidades y outlet de El Corte Inglés una oportunidad única

Voz 1 17:02 vuelve a La uno La serie de tu vida esta noche Cuéntame cómo pasó el regreso a la uno de la armada invencible es jueves es

Voz 14 17:13 cuéntame con la cielo qué tal

Voz 19 17:16 aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 20 17:29 que tu hogar con la nueva alarma servicio de Securitas Direct que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1727 17:41 pero bueno mirar a la Europa del siglo XX a través de los europeos de las personas sino de los acontecimientos

Voz 1275 17:47 dos de los grandes hitos de la historia

Voz 1727 17:49 eso está en la exposición de fotografía que acaba de inaugurar la Fundación Mapfre sobre el fotógrafo y cineasta holandés Ed badenes que es la primera vez que su trabajo se expone en Madrid Raquel García

Voz 13 18:01 nunca quiso trabajar por encargo fotógrafo cineasta documentalista su interés fueron las personas los seres marginales que luchaban por sobrevivir y que encontró por las calles de París de Tokio o de Amsterdam su ciudad natal inconformista y comprometido obsesionado con la técnica rompió con la fotografía documental de los años de posguerra

Voz 1 18:20 a Monchi

Voz 13 18:24 cuenta la comisaria de la exposición que abanderó Els que le hubiera gustado tener una cámara en la cabeza para poder filmar todo lo que iba viendo aunque después creía que era mejor llevar una pequeña Leica para echarse a las calles vagar encontrara a su gente con ellos identifica se relaciona Se fotografía incluso se filma su adiós tras detectar un cáncer terminal lo documenta en Bay la película en la que se despide de su familia de lo que fue su obsesión la fotografía

Voz 8 18:54 un minuto ahora para reflexionar sobre el caso Gürtel Rafael desde Alcalá de Guadaira aquí después de lo que todo lo español es sabemos de los miles de casos de corrupción del PP Rajoy se permite decir que él no sabía nada y que se siente fuerte para presentarse otra vez porque sabe que hay muchos incautos que se lo cree que lo van a volver a votar está de acuerdo Juan de Yecla la culpa de los votantes

Voz 4 19:18 porque cada uno tenemos lo que nos metemos Rosa Madrid

Voz 21 19:22 la pena es que no ocurre como en el deporte igual que ahora le han tenido que dar al Lidia Valentín las medallas de plata que hace diez años llegaron al comprobarse que sí Compañet así bando jugadas tenía que ocurrir lo mismo en la política dejar sin efecto las elecciones que el PP ha ganado con ir dopados y Marga Barcelona

Voz 22 19:42 como funcionaria en treinta años la administración no se llegar a imaginar el daño que esto está causando a los que realmente nos creemos que somos la mayoría que la función pública es importantísima himnos es si la credibilidad algún día la va a volver a recuperar todo este sector es una

Voz 23 19:58 pena porque realmente ahí está la diferencia

Voz 22 20:01 una transparencia y una buena gestión

Voz 1 20:03 dinero público muchas gracias a todos

Voz 5 20:15 les une

Voz 1 20:18 hoy

Voz 1275 20:25 qué tal buenos días con más frío Comas nubes con nieve en la sierra el uno uno dos de hecho ha avisado a los ayuntamientos para que estén preparados porque bajan bastante la cota ICOM probabilidad de lluvias débiles en el resto de la región cinco grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía a las propuestas del Gobierno de Carmena sobre los pisos turísticos llegan hoy a la reunión de la junta de Gobierno municipal se lo avanzábamos ayer el Ayuntamiento va a elaborar una nueva normativa y a continuación aplicará una moratoria en el centro para paralizar la concesión de licencias hasta que la situación esté regulada esa moratoria de un año

Voz 1910 20:56 probable a otro también afectará a los hijos

Voz 1275 20:58 doble residenciales que quieran convertirse en hoteles bien vi asegura que todas estas medidas no le van a afectar la Comunidad de Madrid cargue contra el Ayuntamiento y le acusa de generar caos además de improvisación la oposición municipal también cree que es un plan

Voz 1727 21:12 insuficiente que no va a traer mejoras menos

Voz 1275 21:15 puedes González PSOE José Luis Martínez Almeida PP Begoña Villacís ciudadanos me gustaría saber lo que es la moratoria destaca

Voz 1 21:21 vendido la moratoria de de la nada y estoy completamente de noventa días

Voz 1910 21:26 así se lo hemos hecho hasta llegar al delegado en reiteradas ocasión

Voz 0047 21:29 desmienten a los madrileños porque para tener un piso turístico en la ciudad de Madrid en estos momentos el Ayuntamiento no está exigiendo ningún tipo de licencia

Voz 24 21:36 aprobado algo que es ilegal se puede combatir la la liberación de los pisos turísticos tienen muchísimas herramientas para hacerlo para empezar inspecciones que no han hecho ni una

Voz 1275 21:46 la Federación Regional de vecinos opina en cambio que el Gobierno de Carmena va por buen camino sin embargo desde la asociación Lavapiés donde vas que se creó hace un año precisamente por la preocupación por los vecinos por los pisos turísticos creen que el Ayuntamiento no está poniendo soluciones sobre la mesa Luis Alonso aporta

Voz 6 22:02 es un poco raro pero va a sacar una normativa y una moratoria sobre su propia normativa entonces para que la zaga podría no sacarla podría anunciarlas obligarla tímidas tanto hacer inspecciones irregular lo que hay Nos parece que es un poco como juego de manos como decir que sacó una moratoria no sacarla porque no sólo afecta a centro cuando debería afectar a un área mucho mayor y no afecta al resto de licencias turísticas como son hoteles Foster es todo esto que estás sucediendo ahora

Voz 1275 22:35 la Comisión de la corrupción de la Asamblea vuelve a citar a Cifuentes titulares con Israel Aranguez

Voz 0047 22:39 esta vez a ciudadanos no le han importado los reparos de los letrados de la Cámara ante la nueva citación de la presidenta por su papel en el canal entre dos mil doce y dos mil catorce aunque todo va a depender de un informe jurídico que conoceremos mañana el PSOE eso

Voz 8 22:51 jura que de la documentación ocultada a la oposición

Voz 1275 22:54 se desprenden indicios de ilegalidad hizo el que fuera director de nuevos negocios del Canal Isabel II a Pablo Heras defienda ante el juez la legalidad de la compra de Inalsa hoy es el turno del ex director económico del Canal José Antonio Caixa Cachemira citado también para aclarar cómo se produjo la adquisición que supuso el desembarco de la empresa madrileña en América Latina sin acuerdo entre empresa y trabajadores de avanzaba

Voz 0047 23:12 sus la empresa de autobús que conecta la capital con más de veinte municipios del sur de la región los vecinos afectados han presentado mil firmas ante la Comunidad para que ponga fin al conflicto

Voz 1275 23:20 pie Leganés en deportes hace historia lo grande tras vencer por dos a uno al Real Madrid en su campo en el Bernabéu los pepineros se cuelan por primera vez en semifinales de la Copa del Rey

la policía ha detenido a un hombre por violar y abusar sexualmente de dos mujeres una de ellas compañera del albergue de San Isidro donde residen ambos Alfonso Ojea

Voz 0089 27:43 una violación y un abuso sexual sobre dos mujeres una de ellas alojada en el centro de acogida para personas sin hogar San Isidro situado en el Paseo del Rey el presunto autor de estos dos ataques sexuales es otro de los usuarios de este albergue municipal que obligó en contra de su voluntad a que las víctimas le acompañaran a un parque cercano donde consumó los delitos los hechos tuvieron lugar el martes pasado el presunto responsable ya está detenido por los agentes de la comisaría de Moncloa donde ambas mujeres

Voz 1071 28:09 fueron atendidas tras las agresiones

Voz 0089 28:12 se trata de un ciudadano portugués que violó a la primera víctima española en ese parque cercano marchándose después horas más tarde el detenido quedaba con una amiga a la que invitó a consumir bebidas alcohólicas después comenzó a abusar de la mujer justo en esos instantes los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que ya estaban investigando el primer ataque le detenían

Voz 1275 28:33 cuenta atrás para el cierre de la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda de venta de Batán ayer estaba previsto que el centro entregará las llaves al ayuntamiento que dejado de su mencionarlo amigos alumnos y maestros del toreo se dieron cita allí para arropar a la escuela Éste es José Miguel Arroyo Joselito

Voz 1727 28:48 un chaval

Voz 34 28:49 ser uno menos atracador y vendedores de droga hijas de esa estar aquí está ilusionado con estar aquí y aprender lo que me enseñaron aquí fue pues y utrero que una persona válida para la sociedad no

Voz 1275 29:04 la Comunidad de Madrid en la que la Carmena ofreció la financiación de esta escuela no se ha hecho cargo según explican desde el Gobierno regional porque ya puso en marcha una escuela taurina en las ventas desde la escuela aseguran ahora que ellos van a seguir entrenando en estas instalaciones quieran no el Ayuntamiento de la capital enseguida vamos a llegar a las siete y media de la mañana recuerden que hoy cambia el tiempo en Madrid baja bastante la cota de nieve de aviso del uno uno dos por fuertes nevadas en la sierra y además esperamos más frío más nubes y lluvias débiles en el resto de la comunidad

Voz 5 29:43 sí

Voz 1727 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy no comienza el jueves veinticinco de enero y el tiempo vuelve a hacer juego con el calendario vuelve la lluvia menos mal y el agua se va a extender por todo el oeste y el centro de España y a partir de la noche comenzarán a caer las temperaturas en picado cae también la ciencia de España como consecuencia de la dieta de austeridad de los últimos años un recorte del treinta por ciento en investigación y desarrollo que arroja ya consecuencias muy concretas entre el dos mil ocho y el dos mil catorce las patentes nacionales se han reducido un sesenta por ciento un dato demoledor ciertamente y que está incluido en el informe que presenta hoy la fundación Alternativas Javier Gregori

Voz 0882 30:53 en los últimos nueve años el Gobierno ha recortado en más de un treinta por ciento el presupuesto público dedicado a la investigación

Voz 1 30:59 con

Voz 0882 30:59 esto ha reducido ya un sesenta por ciento el número de patentes según denuncia un informe sobre ciencia que presenta hoy la fundación Alternativas este estudio ha sido realizado por doce destacados científicos españoles como José Molero catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid hemos dejado de poner más de veinte mil dicho

Voz 1 31:17 para recuperar las cifras del dos mil diez dos mil nueve habría que está subiendo en cada año

Voz 0882 31:23 el Real casi el cinco durante la crisis económica España ha sido el país occidental que más ha recortado la inversión pública en ciencia además la inversión privada en nuestro país es también un treinta por ciento inferior a la de las acciones líderes en ciencia y tecnología

Voz 1727 31:37 Vicente la Raga es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinador del informe sobre Ciencia de la Fundación Alternativas muy buenos días muy buenos los explíquenos las consecuencias que tiene para nuestro futuro esa caída de las patentes un sesenta por ciento

Voz 35 31:55 simplemente incrementa notablemente nuestra dependencia exterior un regalos como decía mire hasta Ramón y Cajal lleva años todo aquello que mi mente con nosotros pagaremos con su peso en oro eso es exactamente lo que está sucediendo lo que seguirá sufriendo si no se cambiar las cosas

Voz 1727 32:12 hemos vuelto al que inventen ellos no

Voz 35 32:14 eh hacer sandeces gráficamente si es así es realmente una realidad muy mala

Voz 1727 32:21 recorte histórico en investigación en España mientras en Francia o Alemania ocurrido justo lo contrario han aumentado hasta un treinta por ciento su inversión a pesar de la crisis económica lo que demuestra que es una cuestión de prioridad no de recursos

Voz 35 32:34 hombre desde luego la decisión de de Alemania dejan siempre les ha favorecido sí está perjudicando muy muy gravemente claramente vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para simplemente seguirlas pela de los países que se supone que que son nuestros vecinos pero también a nuestros competidores

Voz 1727 32:55 y además perdemos capital humano cae el número de investigadores estamos ya por debajo de la media europea también en esto sí sí

Voz 35 33:02 ese esa estamos seis con ocho mientras la media europea siete con nueve allí me dieron una cifra que realmente creo que es muy esclarecedora el número de científicos españoles que están inscritos en las sociedades es científicos españoles en el extranjero fundamentalmente los países occidentales en Estados Unidos es de treinta y siete mil quiere decir que estamos alimentando los sistemas de otros países dándoles nuestros investigadores que cuesta carísimo o simplemente formal unido estirar y luego se lo regalamos a nuestros vecinos

Voz 1727 33:34 y lo peor en esta cuestión ya terminamos es que este es el diagnóstico así estamos pero cuanto más tiempo pase sin meterle mano a este agujero más va a costar remontar

Voz 35 33:44 sin duda es una cuestión de urgencia ahí ir afecta todos los aspectos de la vida es mucho más de lo que las personas normales que lo ya piensa que de no es lo mismo que que pase el terremoto con qué pasa en Haití y eso fundamentalmente es una cuestión de nivel técnico esperabas algo tan aparentemente tan tan alejados no pues si no hacemos algo realmente urgentemente algo serio pues que no solamente fue también es una cuestión de de la estructura del sistema

Voz 36 34:16 nadie y eso lo hemos descubierto también

Voz 35 34:19 a lo largo de este año con los datos que hemos llegado

Voz 1727 34:22 Vicente del Arrabal es el autor de este informe que hace este diagnóstico de la situación de la ciencia en España y de la necesidad urgente de revertir la situación mucho

Voz 36 34:31 es gracias buenos días buenos días

Voz 1727 34:36 en dos horas están llamados a concentrarse los trabajadores de la fe Erika de Opel en Figueruelas en la provincia de Zaragoza ayer la compañía les comunicó que paraliza el proyecto del nuevo Opel Corsa en la factoría que va a buscar un nuevo emplazamiento la causa la suspensión de las negociaciones del nuevo convenio Radio Zaragoza Ana Sánchez borró hoy no podemos ir a Zaragoza en Palma y al menos treinta y tres personas contagiadas de hepatitis A en un brote detectado en un restaurante del centro de la ciudad el brote lo propagó un trabajador enfermo al manipular los alimentos Radio

Voz 1157 35:12 Lorca Juan Antonio Bauzá el contagio tiene su origen en ese restaurante de la capital balear y se descubrió cuando dos pacientes acudieron al médico de familia el pasado mes de diciembre con síntomas de esta enfermedad se descubrió que habían comido en el mismo establecimiento el Servicio de Epidemiología realizó una búsqueda activa de casos de Patti Disa detectó uno en una persona trabajadora de este restaurante mediante la manipulación de alimentos el trabajador provocó el origen del brote el local a permanecer ha permanecido cerrado varios días hasta sedes infectado y ahora ya ha reabierto sus puertas ninguno de los pacientes ha presentado de momento problemas en su recupera

Voz 1727 35:44 una vecina de Oviedo ha sido condenada a dos años de cárcel por no revelar el paradero de su hijo que tiene ocho años insiste en que el niño está con el padre biológico pero no da más datos la mujer cumple ya condena por abandonara en el año dos mil catorce a sus otras tres hijas se las encontraron solas sin comida del lo de la vivienda una de ellas tenía sólo un mes cedida Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0174 36:07 en aquella ocasión las tres niñas de corta edad fueron halladas con síntomas de desnutrición ateridos de frío y sucias en un piso rebosante de basura fue condenada a tres años por abandono condena que cumple en la actualidad hay a la que se suman ahora dos años al no revelar el paradero de otro niño del que no consta desde su nacimiento ni vacunas ni visita alguna a su centro de salud sólo consta el registro del nacimiento hace ocho años la mujer se limitó a decir que está en Portugal con su padre también de Philae filiación desconocida la defensa alegó que trataba de proteger su intimidad y anunció que recurrirá la sentencia

Voz 1727 36:39 motos y agentes de la Guardia Civil con sagrados con agua bendita ha ocurrido durante la presentación de las nuevas motos de la Guardia Civil en Tenerife al acto acudió también un sacerdote que roció a los agentes en los vehículos la Asociación Unificada de la Guardia Civil califica esta bendición como impropia del siglo XXI redacción en Canarias Agustín Padrón

Voz 37 37:01 la asociación defiende que como institución de seguridad pública que es la Guardia Civil debería estar al margen de cualquier confesión religiosa respetando la diversidad de creencias que existen en la ciudadanía española la seguridad pública apuntan no es una cuestión de fe sino de medios técnicos y humanos y actos como el de Tenerife es seguir anclado en tiempo de blanco y negro a anuncian además que van a solicitar la apertura de un proceso de información reservada para depurar responsabilidades también se presentaron motos en Gran Canaria pero sensata de los Heat presencia de ningún sacerdote

Voz 1727 38:18 en concreto bueno siete y XXXVIII seis y treinta y ocho en Canarias los aficionados del Leganés se levantan esta mañana se pellizca iban que no que lo que vivieron ayer en el Bernabéu no fue un sueño

Voz 36 38:29 ya para nosotros a cuarto ya era histórico pero Caja Madrid IRIS es bueno jugar al Madrid los partidos eso es imposible no porque en un partido puede pasar cualquier cosa doble partido no lo esperaba ahora no no hemos logrado no será porque no lo hemos merecido estoy muy contenta y muy orgullosa de que el equipo

Voz 8 39:04 uno dos en el Bernabéu resultado que da la vuelta al logrado

Voz 1161 39:07 en la ida de cero uno por los blancos y que abre ya una brecha demasiado potente en la crisis blanca tanto que ya se empieza a preguntar a Zidane por su futuro

Voz 18 39:14 da la sensación de que está jugando su puesto

Voz 1 39:17 bajo la eliminatoria contra claro

Voz 39 39:19 esto está clarísimo yo suelo reponsable de esto el entrenador yo tengo que encontrar las soluciones lo que tengo que hacer yo es asumir la situación

Voz 1161 39:29 decepción profunda en la afición blanca y también en la plantilla resumida en las palabras de pánico

Voz 0455 39:33 Hall suelos Carlos III los va a costar ver todas jodido a casa no somos merecedores de estar la les ha tocado fondo el equipo y bueno ojalá que que éste sea el fondo vamos para arriba las sensaciones son malas no quedamos eliminados de la Copa perdiendo en casa sabemos que la afición está a estar con nosotros lo estamos mereciendo pues que los ovaciones no nosotros no lo estamos altura de

Voz 2 39:55 de lo que implicará este escudo estamos perdona muchos puntos gracias a temas los monas así que cree ver quién

Voz 1161 40:01 más de dos ex jugadores blancos y comentaristas de Carrusel y del Larguero la eliminación copera a Mijatovic y Álvaro

Voz 40 40:06 Scan han jugado mejor que tú pues que la han puesto más más ganas más pasión más interés que tú han preparado mejor todo lo que tú que te han ganado que hoy en mi opinión se toca se toca fondo Saab

Voz 0455 40:16 peor peor imagen que hoy es difícil

Voz 36 40:19 yo no voy a pagar yo esa noche no nos ha sido prácticamente nada Leganés les paraban prácticamente en todo eso sí que es preocupante

Voz 1161 40:28 clasificado también el Valencia derrotó dos uno en Mendizorroza con el Alavés mismo resultado que les llevó los penaltis donde del héroe fue el portero del Valencia Jaume Domenech que resume así lo que se siente traspasar en la tanda de penaltis dentro

Voz 36 40:38 la verdad que sirve descargas en la unidad de locos

Voz 1727 40:41 bueno mira

Voz 1161 40:42 Valencia suman al Sevilla y los tres van a estar mañana en el sorteo esperando el último clasificado que saldrá de esta noche del partido que se disputa desde las nueve y media en el Camp Nou novedades del Barça Espanyol Adriá Albets buenos días

Voz 0017 40:52 qué tal buenos días un derbi con muchos alicientes el que viviremos esta noche en el Camp Nou porque el Barça tiene que darle la vuelta a la eliminatoria para estar en semifinales de Copa porque puede debutar Coutinho que ha entrado por primera vez en la convocatoria junto a Jerry mina porque vuelve Andrés Iniesta el capitán azulgrana ahí porque antes del partido se va a despedir de su público Javier Mas anotó Valverde ha convocado a diecinueve jugadores tendrá que descartar a uno para el partido de esta noche vuelve también Paco Alcácer tras más de un mes lesionado y se quedan fuera por decisión técnica Denis Suárez Gerard Deulofeu además de los lesionados de envíele Vermaelen en el español Quique Sánchez Flores ha concentrado a toda la plantilla y pendiente de Piatti iré Jurado que arrastran molestias físicas

Voz 1161 41:33 arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz en Balonmano España cumplía y llega a donde quería a la lucha por las medallas Diego González buenos días

Voz 0497 41:39 buenos días Juan Antonio de España así aprovechó la oportunidad que le brindaba este Europeo hizo el mejor partido a esta hora pasó por encima de una al final desesperada Alemania treinta veintisiete y se mete en la lucha por las medallas al rival a la favorita Francia mañana a las seis de la tarde pendientes del portero Gonzalo Pérez de Vargas distensión en su rodilla derecha el cuerpo médico no tiene mucho tiempo así que en función de las pruebas se llamaría a este RIP para que viniese ya a Zagreb que es donde se traslada la fase final de este Europeo

Voz 1161 42:04 en el Abierto de tenis Marin Cilic Kyle Edmund disputan esta mañana la primera semifinal masculina en el cuadro femenino ya está en la final la danesa Wozniacki están jugando la segunda semifinal la rumana alemana Kerber de momento con empate a un set en baloncesto derrota de Gran Canaria ayer en la Eurocup y victoria del Tenerife sobre el paddock en la Champions FIBA hoy jornada veinte de la Euroliga desde las nueve menos cuarto Real Madrid Efes y Unicaja Baskonia

Voz 1727 42:25 el mundo contradicciones como que el posible

Voz 5 45:41 sí

Voz 4 45:42 buenos días Pepa cada vez que se construye la gran coalición en Alemania veteranos y juicioso los dirigentes del PSOE acostumbran a salir al escenario

Voz 1100 45:51 cargados de sabiduría o para exigir al propio lo que monten su partido que tomen nota de lo que hacen los países importantes obviamos el debate teórico donde lleva al socialismo pactar con la derecha aunque para este Ojo está bien claro que sólo conduce su disolución en la tenaza insaciable del capitalismo más feroz un camino de la nada a la miseria sorprende la actitud de los viejos socialistas ciegos al parecer ante las diferencias entre uno y otro caso alguien recuerda que se haya acusado a Angela Merkel de cobrar sobresueldos con dinero negro que su partido se haya financiado con billete de las alcantarillas como él mismo Ricardo Costa vemos en Gürtel tiene era la líder alemana sentados en el banquillo a decenas de sus dirigentes incluido el sus tesoreros pactar una gran coalición con Mariano Rajoy significa no sirven de nada que ustedes cierren los ojos que se blanquear la corrupción institucionalizado a verse partido que es exactamente lo que hace Ciudadanos ya tiene su aquel apoyar al PP en su política hacia Cataluña aunque quizá lo exigiera así la gravedad de la situación pero quédense los socialistas en ese escalón el PP de Rajoy es un producto altamente tóxico el ojo izquierdo

Voz 45 47:53 soy de un pueblo de Málaga que se llama Arriate

Voz 1727 47:55 Si Bono durante los últimos diez años