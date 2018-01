Hoy por Hoy (25/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:08 sí es cierto que se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del dos mil siete las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del partido las de la Comunidad Valenciana al señor Camps el acto central del Partido Popular en la comunidad valenciana ante la plaza de toros con Mariano Rajoy Génova elegía sitio Génova ponía su empresa entonces residente Gangs escrita una serie de complementos ejemplo eh fuegos artificiales por ejemplo un animador fuera una me consta que esas cantidades fueron abonadas con dinero opaco al fisco aportado por empresarios o con facturación emitida expresar eso Héctor campos me llama su despacho y me muestra unos sobres donde el dice que dinero en efectivo me comenta que es dinero de los empresarios le aportan tique eso es una encaró que le ha hecho el expresidente Camps me desplazó a la sede nacional del partido Luis Bárcenas dijo eso es una práctica la vivida en el Partido Popular a nivel nacional sería aún Files saldos soy consciente de lo que estoy diciendo quiero declarar y manifestar mi en mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la ciudad española de valenciana y en particular a mi familia que será a sufrir consecuencias con esta muchas gracias

Voz 1727 01:53 llegó llegó el momento de escuchar a un alto cargo del partido de Rajoy confesar ante un tribunal diez años después de que Rajoy proclamara que la Gürtel era una operación contra el PP un veterano de las filas populares le dice al juez que la operación era en realidad contra las arcas públicas de la Comunidad Valenciana la más endeudada de España después de Cataluña y también contra la libre competencia política en nuestro país porque según esta confesión su partido el PP acudió a las elecciones con recursos ilegales con dinero negro que no utilizaba a los demás partidos crudo y conciso Ricardo Costa canta Camps lo niega

Voz 4 02:33 yo niego la financiación ilegal del Partido Popular nunca di ninguna orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito ir Rajoy Silva yo no sabía nada de todo eso que me está contando usted a lo que digan los tribunales

Voz 1727 02:47 Rajoy no sabía aunque su tesorero Luis Bárcenas sí sí lo supo según consta en el año dos mil seis de que Nos estará enterando ahora el presidente del Gobierno no le salió a Rajoy ningún disculpen ustedes ni perdón a los valencianos y por supuesto ningún anuncio de asumir las responsabilidades políticas teniendo en cuenta además que el PP valenciano de sostuvo a él cuando desde dentro de su partida le movieron las sillas la democracia española ha salido indemne de un desafío muy grave en los últimos meses con representantes del Estado saltándose la ley y obviando la Constitución la democracia española tiene derecho a salir indemne también de quiénes la han sangrado para competir y ganar en condiciones ilegales y ventajistas

Voz 1727 03:46 es jueves veinticinco de enero y hoy la SER les cuenta además que la Fiscalía Anticorrupción estudia abrir una nueva causa Francisco Camps tras lo escuchado ayer en la Audiencia Nacional Aimar Bretos

Voz 0027 03:56 la corrupción se plantea iniciar un procedimiento específico contra los señalados por Ricardo Costa o Álvaro Pérez el Bigotes en la Fiscalía albergan dudas eso sí de que los hechos supuestamente delictivos no hay hombres que tórridas

Voz 1727 04:05 el Gobierno le pida ciudadanos que no se ponga así que tampoco exija tanta regeneración

Voz 0027 04:10 Montoro les invita veladamente a que dejen pasar una de las condiciones que han puesto para aprobar los presupuestos que dimita la senadora del PP Pilar Barreiro imputada en la Púnica

Voz 5 04:18 no deberíamos establecer condiciones que pueden ser eh moralmente más o menos importantes pero que se quedan pequeñas en comparación con la garantía de la estabilidad política de nuestro país

Voz 1727 04:34 esta mañana vamos a analizar en Hoy por hoy el reto que significa tener hijos ahora mismo la media de edad para tener el primer hijo en España llegó en el dos mil diecisiete por primera vez a los treinta y dos años

Voz 0027 04:45 estamos a la cola de Europa junto a Italia un retraso provocado en gran parte por el mercado laboral por los fallos en las políticas sociales vamos a escuchar testimonios como el de Ana que no es madre y como Glory Vicente que lo son de un bebé de cuatro

Voz 6 04:56 en mi casa mi sueldo se dedica a pagar

Voz 1 04:59 prácticamente íntegro el alquiler el dedo impar

Voz 6 05:02 a los gastos así que poco queda así te planteas tener un hijo

Voz 7 05:06 no es verdad que antes no a lo mejor no no nos lo habíamos planteado pero con estabilidad voy a tener un hijo

Voz 8 05:14 la propia sociedad que somos todos todavía que que el cuidador pertenecen a la mujer claro

Voz 1727 05:21 a las ocho y media en Hoy por hoy el progresivo retraso de la maternidad de la paternidad en nuestro país ya a las nueve vamos a conocer la encuesta de población activa con la que terminó dos mil diecisiete

Voz 0027 05:31 que traerá previsiblemente datos positivos en términos anuales se habrán sumado en torno al medio millón de empleos y la tasa de paro bajara hasta quedarse en torno al dieciséis por ciento

Voz 1727 05:39 las patentes por descubrimientos científicos en España se han desplomado un sesenta por ciento

Voz 0027 05:44 coincidiendo con los recortes que ha sufrido el presupuesto público dedicado a investigación en los últimos nueve años Vicente las Raga fundación Alternativas esta mañana en Hoy

Voz 4 05:51 se incrementa notablemente nuestra dependencia exterior es rearme como diciembre hasta Ramón y Cajal de aducir años todo aquello como un ente con nosotros pagaremos con nuestro su peso en oro Alavés esfuerzo presupuestario programado refleja un claro incremento del gasto dedicado al defensa se situaría en torno al uno coma cincuenta y tres por ciento

Voz 1727 06:14 aquí la ministra de Defensa Cospedal confirma que España va a duplicar el gasto militar en siete años

Voz 0027 06:20 dos mil veinticuatro invertirán descenso el uno con cincuenta y tres por ciento del Producto Interior Bruto ahora invierte el cero ochenta y seis no se alcanzará la tasa del dos por ciento que pide la OTAN

Voz 1727 06:29 hoy por cierto viene a España el secretario general de la OTAN se va a reunir con Rajoy y con Cospedal también con el Rey recién llegado de Davos donde ha defendido la Constitución española frente a quienes han intentado socavar en Catalunya en Brasil la justicia al eleva la pena de cárcel a Lula da Silva y le cierra el camino hacia las presidenciales

Voz 0027 06:48 un tribunal de segunda instancia sube en tres años hasta los doce el tiempo de condena a Lula por haber disfrutado de un apartamento pagado por unos empresarios que le ha respondido que recurrirá y que considera que esta sentencia es una provocación tan grande que ahora tiene más ganas aún de presentarse a las elecciones

Voz 1727 07:04 las fuerzas de seguridad de Libia han desmantelado

Voz 0027 07:06 a la red de mafiosos y traficantes de personas

Voz 1727 07:09 supuestamente responsables de las torturas a migrantes de Sudán de eso

Voz 0027 07:16 torturas convencer habiendo latigazos que los mafiosos grababa como este que enviarán a las familias de los migrantes para extorsionar les tras filtrarse estos vídeos a los medios de comunicación Libia asegura haber desarticulado a dar

Voz 1727 07:31 así vuelve el agua vuelve la lluvia hay bajan las temperaturas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:36 buenos días en pocas palabras vuelve el invierno Illes que parecía que ya no iba a regresar pero va entrar de incluso contundencia de manera que mucha atención en la próxima madrugada de nuevo a la cota de nieve en cotas medias luego detallamos de momento la lluvia ya afecta a Galicia se extiende por Asturias lo hará al resto del Cantábrico las próximas horas también de Castilla con Extremadura a partir del mediodía lluvia también en la Comunidad de Madrid Castilla La Mancha más débil en Andalucía y al Mediterráneo de momento llegará muy debilitada pero cuidado porque esta noche se va a reactivar en Cataluña de madrugada una tormenta intensa atención como decíamos a la cota de nieve sobre todo en provincias como Ávila Segovia Soria al este de Burgos en La Rioja Teruel o Guadalajara ya que esta próxima madrugada la cota de nieve se situará alrededor de los setecientos ochocientos metros de altura

Voz 1727 08:25 después del fracaso del Real Madrid anoche eliminado de la Copa del Rey por el Leganés Manu Carreño avisa de que el globo de Zidane puede haberse pinchado ya

Voz 1375 08:34 Manu buenos días buenos días Pepa el Madrid se sigue desangrando según avanza la temporada Si ayer decíamos que me parecía un fracaso la temporada del Atlético de Madrid a estas alturas lo del Real Madrid empieza a no tener nombre no sólo por los resultados sino también por la actitud ayer la primera vez que Zidane señaló a los jugadores diciendo no hemos competido haciendo alusión a la primera parte y en este Madrid que se desangra como digo a borbotones en lo que llevamos de temporada a diecinueve puntos del Barça en la Liga y eliminado por el Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey no para dice que el efecto Zidane cause efectos los jugadores y parece que empieza a ser necesario algo más que el efecto Zidane que dos años después y ocho títulos en las vitrinas da la sensación de que empieza a ser insuficiente nadie consigue encontrar la razón por la que el Madrid está como está en una temporada en la que se lo van a jugar todo a una carta la Liga de Campeones puede ser o puerta grande o enfermería sobretodo para Zinedine Zidane hasta luego Pepa

Voz 1727 09:34 adiós Manu

