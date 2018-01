Hoy por Hoy (25/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:12 un constructor que fue testigo durante años de las comisiones ilegales que el PP exigía en la Comunidad Valenciana a cambio de obra pública acaba de desvelar aquí en Hoy por hoy cómo funcionaba ese sistema de mordidas un mecanismo de doble comisión la primera cuando se adjudicaba la obra la segunda mucho más grande cuando a esa obra se le ampliaba el presupuesto Aimar

Voz 0027 00:35 sí según nos ha contado este empresario que insiste en que él nunca pagó comisiones

Voz 1727 00:38 el sistema le llamaban pizza un nombre muy parecido al

Voz 0027 00:41 creo que es como se conoce a la extorsión mafiosa el sur de Italia Vicente mosto sin montó sin ex presidente de los constructores en la provincia de Castellón ha relatado en la SER como desde las administraciones públicas gobernadas por el PP se le invitaba al empresario a presión

Voz 3 00:54 dar una oferta a la baja por una obra para legal a pesar de que el margen fuera tan

Voz 0027 00:59 pequeño que con la Comisión el tres por ciento inicial que pedía el PP al empresario perdía dinero al principio pero las ganancias después entraban por los modificados de la obra con mordidas para el PP de hasta el treinta por ciento dice

Voz 4 01:10 no pero siempre a través de terceros nunca vieron directamente era no sé qué hubiera excesiva confianza con la empresario no es lo normal era comisiones por cierto en algunos casos superiores que realmente dónde estaba el hombre yo puesto no era en porcentaje no sino realmente modificados de los proyectos que implica o han hasta movilizaciones del veinte por ciento con los contratos del Estado pero cuyo cuyo importe ya otros trescientos al treinta por ciento se hacerle denomina o a pizza bueno pues a la práctica habitual que imponía no

Voz 0027 01:49 las palabras de Vicente Mons Onís pueden escuchar ya su testimonio completo en Cadena Ser punto com y en Hoy por Hoy punto es que a raíz del testimonio de Ricardo Costa que ha señalado a Francisco Camps como muñidor del sistema de financiación ilegal en el PP valenciano hoy las Cortes Valencianas Les Corts van a votar una iniciativa

Voz 3 02:05 va de Compromís para pedir la Camps que dimita del puesto

Voz 0027 02:07 que ocupa en el Consejo Consultivo de la Generalitat que es un organismo público en el que el está en calidad de ex presidente no se le puede echar pero iban a votar para pedirle que dimita ya a esta hora el PP todavía no ha dicho si a pesar de todo lo que se ha hecho pública en las últimas veinticuatro horas va a pedir la ex presidente que se vaya o no radio valenciana

Voz 0141 02:26 es una iniciativa política sin efectos prácticos pero el PP ha presentado un texto alternativo que no dice nada de Francisco Camps pero sí que insta a cambiar el estatuto de los expresidentes para que no tengan privilegios y no pasen al Consell Jurídic el PP reta a los socialistas a ser valientes porque la reforma afectaría al próxima expresidente de la Generalitat Ximo Puig pero los populares no dicen que van a votar a la iniciativa de Compromís no aclaran si se abstendrán o no aunque sí que firmaron la iniciativa para que pudiera tramitarse incluirse en el orden del día del pleno de hoy

Voz 1727 02:57 y acaba de publicarse la EPA del último trimestre del dos mil diecisiete la que permite hacer la foto completa del año Rafa Bernardo

Voz 5 03:03 el trimestre final de dos mil diecisiete fue malo subió el paro en treinta y cuatro mil novecientas personas el empleo descendió en cincuenta mil novecientos en cómputo anual dos mil diecisiete se cierra con cuatrocientos setenta y un mil parados menos y cuatrocientos noventa mil ocupados más el número total de ocupados se queda sin dieciocho millones novecientos noventa y ocho mil mientras que el de parados se sitúa entre millones setecientos sesenta y seis mil La tasa de paro

Voz 1727 03:28 sube respecto al último dato dos décimas hasta el dieciséis con cincuenta dice enseguida ampliamos Si tenemos suceso en Italia Aimar

Voz 3 03:35 acaba de descarrilar un tren cerca de Milán los servicios de emergencias confirman a esta hora ya dos muertos y cien heridos y al menos diez de ellos graves informó desde Italia Ismael Montoro los equipos

Voz 0831 03:45 de emergencia trabajan desde hace cerca de una hora para sacar a quiénes siguen atrapados en el convoy muchos de ellos salen en camilla y otros con mantas térmicas porque el balance de momento según los servicios médicos asciende a dos fallecidos diez heridos graves y cerca de un centenar de heridos leves el tren venir repleto de trabajadores que hacen cada día este recorrido desde la ciudad de Cremona a Milán han que antes de llegar a esta ciudad a la altura del municipio de pie entre lo descarriló el tren ha quedado en medio de la vía completamente destrozado lo que complican las tareas de rescate los motivos del accidente todavía no han trascendido

Voz 0027 04:18 la Unión Europea va a aprobar hoy la construcción de un cable submarino que irá de España a Francia a través del Golfo de Vizcaya hay que duplicará la capacidad de interconexión eléctrica entre los dos países y que por lo menos en teoría debería ayudar a evitar picos en los precios de la luz va a ser la mayor inversión sufragada en la historia con fondos europeos casi seiscientos millones de euros corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 1727 04:37 exactamente sí es una tercera parte del coste

Voz 0738 04:39 el proyecto incluido en el programa de interconexiones europeas comunitarias desde el dos mil catorce con objetivo de desbloquear las reiteradas reticencias de Francia la conexión eléctrica a través del Golfo de Vizcaya exige ese cable submarino yo doscientos ochenta kilómetros que hoy severa confirmado con esta subvención comunitaria que ahora queda pendiente de la cofinanciación necesaria un proyecto al que la Comisión a la parte más importante del dinero de un total de diecisiete proyectos colectivos que hoy por fin se verán cuantificados

Voz 6 05:11 la Bolsa Javier Alonso que aquí en España abren positivo suman hasta ahora el IBEX treinta y cinco una décima en el nivel los diez mil quinientos puntos tras el cierre de hace unos minutos en el equipo

Voz 0789 05:19 japonés allí con descensos considerables del uno

Voz 6 05:21 coma uno por ciento la prima de riesgo sigue a la baja hasta el setenta y seis puntos básicos y el euro al alza se cambia por un dolar veinticuatro centavos en la cara

Voz 1 05:35 días la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:46 buenos días Pepa buenos días a todos a la misma hora en la que ante el juez el ex secretario general Ricardo Costa lo contaba todo sobre la financiación ilegal del PP en Valencia en un testimonio sangrante demoledor Ron hoy que debió haber dimitido hace tiempo por este y otros asuntos similares anunciaba en Onda Cero su intención de repetir como candidato a la presidencia lo contó en el barco en una conversación en la que era imposible discernir si hablaba

Voz 1 06:10 un inconsciente

Voz 0789 06:13 hoy sólo asume su responsabilidad en las noticias económicas positivas lo que va mal no es de su incumbencia el incomoda el hecho de que bajo su mandato se haya producido la mayor fractura de la historia de nuestra democracia Sierra Gil hubiera sido el capitán del Titanic no hubiera aceptado ningún reproche porque el destrozo no lo había provocado sino un iceberg Rajoy quiere repetir por fuerte que sea la tradición de docilidad del PP espero que alguien se atreva a convencerle de que debe hacerse a un lado lo necesita el propio partido porque la parálisis política progresiva de su líder está deteriorando a toda la organización que degenera a su imagen y semejanza de Orcasitas sobre todo España que es un país al que Rajoy ha cortado las alas y que ya no sabe soñar y sólo se mira al ombligo un país que se ha convertido en una hucha que sólo vale por lo que quepa en ella y en el que nadie vale sino tiene mucha un país al que Rajoy no propondrá nunca más proyecto que un ahora mismo conformista y sin el menor aliento transformador para ir a la pata coja mientras el mundo vuela Rajoy quiere repetir y aún se atreve a alardear de sentido común

Voz 1 07:23 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenas

Voz 3 11:59 el del Partido Popular

Voz 1815 12:01 sí es cierto que el PP se financiaba con dinero negro evidentemente dicen lo contrario

Voz 25 12:06 yo pero yo niego esa financiación me parece que son nociones de personas concretas las dudas

Voz 1815 12:11 si pones más importantes las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana el señor cambia cómo es posible que nadie

Voz 3 12:20 las jamás haya nombrado nunca jamás Francisco Correa

Voz 1727 12:23 porque es imposible que nadie puede decir en concreto

Voz 3 12:26 nunca nada de mí jamás jamás jamás

Voz 8 12:33 una defensa tiene un límite que es la fecha Touré los ojos no lo sean nosotros nunca no

Voz 26 12:43 ahí

Voz 1815 12:45 ajeno a elegir sitio Génova ponía su empresa

Voz 25 12:50 a fuer yo no sabía nada de todo esto que en era y estaré a lo que digan los tribunales creer

Voz 26 13:00 pero fría sale del bar no

Voz 3 13:05 no he sido acusado nunca de nada como se exigido responsabilidades políticas

Voz 27 13:12 un enfado profundo y muy serio muy serena y una negación absoluta de cualquier tipo de actitud

Voz 1815 13:26 unos sobres de dinero en efectivo pero los empresarios le aportan

Voz 3 13:31 ningún empresario podrá decir nunca jamás ha recibido ninguna indicación para hacer ningún tipo de aportación nunca jamás

Voz 26 13:41 hoy por hoy son tres eh

Voz 1815 13:45 el acto central del Partido Popular en la plaza

Voz 0027 13:48 toros con Mariano Rajoy

Voz 26 13:52 en común probar

Voz 25 13:54 todas las personas a los que se recibieron ya no estará en el partido

Voz 26 13:58 eh

Voz 1815 14:01 el Partido Popular la fiesta no se acaba nunca es reciente Camps solicitaba una sede complementos fuegos artificiales un animado la Banda de Música de Eva

Voz 26 14:16 en Uruguay

Voz 28 14:19 la venta a lo mejor hay gente que es perfecta que estén organizaciones donde jamás se ha cometido un error y militante del Partido Popular serán militante no lo sé sé siempre me quedaré en el Partido Popular se llame como se llame espero que sigue llamándose Partido Popular en el futuro

Voz 1727 14:38 a las nueve y cuarto de las ocho y cuarto en Canarias abrimos la Mesa del análisis hoy con Mariola Urrea buenos días

Voz 1505 14:46 tal Pepa buenos días aquí a mi lado en Radio Madrid

Voz 1727 14:48 bien Ernesto el Kaiser buenos días y Javier González Ferrari buenos días buenos días y ampliamos los datos de la Encuesta de Población Activa que hemos avanzado las nueve de la mañana es el último trimestre del año

Voz 0027 14:58 por tanto permite una foto completa del dos mil diecisiete pero empecemos Rafa Bernardo por el último

Voz 1727 15:03 trimestre del año como ha ido pues ha ido mal

Voz 29 15:06 que normalmente es un mal mal trimestre el cuarto no por la estacionalidad en la economía española preste ido peor que en años anteriores porqué pues porque eh subió el paro en treinta y cuatro mil novecientas personas se perdió empleo cincuenta mil novecientos ocupados menos hace un año por ejemplo se perdieron diecinueve mil cuatrocientos ocupados es decir uno V P una pérdida empleo menor el paro bajó en en dos mil dieciséis en el último trimestre en ochenta y tres mil personas mientras que en esta ocasión su

Voz 1727 15:34 cómo le ha ido a Cataluña por cierto cuando el paro registrado vimos que mal cómo llevarla de pan

Voz 0027 15:39 Pepa para teniendo en cuenta el dato del trimestre leva

Voz 24 15:42 mejor que al conjunto de España el total de la ocupación en el trimestre ha caído un cero veintisiete por ciento en el total mientras en Cataluña ha caído solamente un cero coma cero uno y en cuestión de paro ha subido un cero noventa y cuatro por ciento en el trimestre en el conjunto de España mientras que en Cataluña ha subido un poco menos un cero setenta especial

Voz 0027 16:02 Enrique foto nos deja este año fuese la foto del año los datos son positivos puesto que se crea empleo baja el paro

Voz 1762 16:08 no es el cuarto año seguido de creación de empleo el quinto de bajada de paro pero no son tan buenos como se esperaban los datos porque no se ha ganado medio millón de puestos de trabajo han sido finalmente cuatrocientos noventa mil trescientos la bajada del paro ha sido de cuatrocientos setenta y un mil cien cero personas eh se pierde un hito que se había recuperado en el último trimestre el de los diecinueve millones ocupados la caída de la ocupación en este último trimestre ha sido tal que el final del año hace que se quede por debajo de esos diecinueve millones ocupados un hito que se había alcanzado momentáneamente no

Voz 1 16:40 Nos podemos estar por debajo de diecinueve en de cotizar

Voz 1762 16:42 de esos no era un hito ya te digo que se había alcanzado desde dos mil nueve no alcanzaba el trimestre anterior se marcó ahora en este

Voz 1727 16:49 deberán yo no esos otros detalles que nos deja la Etoo por ejemplo el paro de larga duración

Voz 1762 16:53 pues el paro de larga duración sigue estando alto ha aumentado en términos absolutos no hasta casi los el millón novecientas mil personas el cincuenta con cuarenta y tres por ciento de los parados sigue siendo parados de larga duración y hogares con todos sus miembros en paro un dato que también nos fijamos aumentan en el trimestre en dieciséis mil setecientos esto es infrecuente últimamente bajaban siempre ese ese número de hogares con todos sus miembros en paro Estévez han subido hasta el millón doscientos diez

Voz 1 17:22 le están saliendo los datos ahora mismo está analizando Rafa Bernardo en primera lectura casi otro detalle que te llame la atención

Voz 1762 17:30 pues yo diría así de primera vista eh los datos de la fotografía que deja el empleo en dos mil dieciocho tiene pues algunas notas especiales por ejemplo se pierden autónomos no buenos momentos eh crisis muchas veces el una autónomos lo primero que tira y en esta ocasión se han perdido un uno con cuarenta y seis por ciento en relación con los datos de comienzos del del año anterior de finales del año anterior el sector público

Voz 0027 17:55 se está creando empleo a un ritmo más rápido

Voz 1762 17:57 que el sector privado también es una cosa pues e inhabitual no lo de desocupados el sector público ha crecido un dos con noventa y siete por ciento los ocupados del sector privado un dos con cincuenta y nueve por ciento y también se pierden ocupados a tiempo parcial Juan cosa con la crisis eh también venía aumentando ahora los ocupados a tiempo parcial cero noventa y siete por ciento menos los ocupados a tiempo completo crecen a un ritmo del tres

Voz 1 18:19 a ver qué dice el Gobierno gracias Rafa racios primera

Voz 1727 18:21 análisis Ernesto

Voz 0587 18:23 no hay que verla en encuesta ha tenido ocasión de de nuestro colega y yo creo que ha dicho una cosa que es muy importante ya el año pasado a finales del año pasado se nota una desaceleración en la creación establece confirma esa desaceleración en lugar de lugar de

Voz 0789 18:40 bajar el paro como párroco el año pasado lo último

Voz 0587 18:43 trimestre en la de paz esta vez sube pero yo creo que a nuestros oyentes nuestros escucha antes hay que empezar en mi opinión puede ser polémica hablar de otra cosa no tiene ya sentido hablar de la economía de El Comercio como hablábamos en el pasado porque porque el crecimiento de las desigualdades es tal que un sector que la delito que vive en una economía que se recupera efectivamente no sólo macroeconómica Méndez sino también en su bolsillo se sus beneficios empresariales y todo eso contrasta con el pequeño porcentaje de gente que ve la recuperación lo decías tú antes eso se consolida por lo tanto esa gente que vive en la economía en esa economía que no es gente que no es la la recuperación Olabe hizo lo ve los resultados de esta recuperación que es la precaria la precariedad estructural no como baja colateral momentánea para luego recuperar la situación anterior sino la precariedad como sistema de funcionamiento esto es por lo tanto de lo que hay que hablar de

Voz 1 19:50 las economías no se puede hablar

Voz 0587 19:53 de la economía desde luego hablamos

Voz 1 19:55 igualdad en recuperación que es una enorme novedad no se sigue multiplicando abriendo la brecha de la desigualdad lo dice todo el mundo lo constatan todas las cifras mientras la economía se recupera hay del paro Sir

Voz 0881 20:11 es la precariedad institucionalizada eso

Voz 0027 20:14 que me parece tremebundo

Voz 1 20:16 del paro el empleo la difícil salida de la crisis para amplios sectores de la sociedad española que es de lo que estamos hablando a la realidad de una Comunidad Valenciana que ayer asistió como el resto de los españoles a la primera confesión de un alto cargo del PP sobre cómo se fue el dinero por la alcantarilla de la financiación irregular al menos en Palencia esta mañana quedemos radiografiar esa comunidad la que padeció en sus arcas públicas el mecanismo de adjudicación de contratas públicas a cambio de dopaje en sus campañas al partido en el gobierno de la Generalitat la Comunidad Valenciana que es la segunda más endeudada de España tras Cataluña con casi cuarenta y cinco mil millones de euros Miguel Ángel Muñoz Encinas buenos días Pepa buenos días

Voz 30 21:04 ninguno minutos

Voz 1727 21:14 la Administración autonómica que presidió Francisco K

Voz 1 21:17 pues entre el dos mil tres y el dos

Voz 1727 21:19 el once está bajo sospecha vicepresidentes consejeros directores generales jefes de gabinete de distintos departamentos están imputados procesados o condenados a pena

Voz 0027 21:30 de cárcel si la corrupción salpicó a casi todas las áreas de sus gobiernos desde la construcción de colegios hasta la ayuda a la cooperación antes de la visita del Papa hasta la organización de todo tipo de eventos habrá un stand de Fitur por poner un ejemplo desde las campañas electorales del PP hasta la llegada de la Fórmula uno a Valencia como guinda de este pastel tóxico quién fue secretario general del Partido Popular valenciano Ricardo Costa ratificó ayer ante el tribunal que le juzga que esta formación política se financió durante años con dinero negro de constructores y contratistas por orden del presidente Francisco Camps lo que eso Costa lo han reconocido ante el mismo tribunal los financiadores del PP es decir empresarios beneficiados por el Gobierno de Camps

Voz 32 22:07 decente Cotino Escrivá señor batallar arraigada Enrique Gimeno este Rey que Tomás Ortiz Selfa Antonio Ponce todos los Alejandro Pons Tomás Martínez

Voz 2 22:20 esto es así por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacer traducciones al Partido Popular esto es así eh esto ocurre así todo lo que es así con el propósito de obtener mayor despliegan el proceso electoral tanto en las elecciones de dos mil siete como las de dos mil ocho abonarle una parte de los gastos en parte en efectivo y en parte a través de hacérselo fue así en el caso de Piaf las facturas con con dolor reconocían los empresarios

Voz 0027 22:53 también lo han reconocido los intermediarios es decir la trama corrupta de Francisco Correa que en Valencia la lideraba Álvaro Pérez más conocido como el Bigotes

Voz 33 23:01 llama delante de mí a la persona a la que le consultara siempre todo entonces me dice aquí hay problemas importantes de esta manera problemas muy serios no podemos encontrar con problemas serios todavía esa persona dice que es la única manera de cobrado si me interesaría mi sino que lo deje

Voz 0789 23:23 Francisco con esa persona es Francisco Camps dijo el Vigotes era el juicio además hay pruebas en el sumario facturas falsas documentos conversaciones telefónicas entre los imputados

Voz 0027 23:33 que apuntalan la oscura historia de un partido el Partido Popular y una comunidad la valenciana sin embargo cuando hace justo ahora nueve años en dos mil nueve estalló el escándalo Costa decía otras cosas

Voz 34 23:44 tengo ganas de poder ir a contar la verdad y por lo tanto de poder aclarar cuanto antes que las acusaciones que se vierten tanto contra el presidente Camps contra mí y contra Víctor Campos contra Rafael Betoret son absolutamente falsas e infundadas

Voz 1727 24:13 sin embargo ayer en la cárcel en el horizonte Costa señaló directamente a Francisco Camps tras esa confesión ya lo comentábamos con Miguel Ángel Campos a las ocho de la mañana resulta aún más llamativo Miguel Ángel que nueve ahí años de procesos judiciales abiertos después Camps siga sin un rasguño de la justicia

Voz 0027 24:32 así verdad igual intuía Campsa algo porque siempre pronosticó un final feliz vamos a situarnos en el año dos mil nueve En febrero de ese año estalla el escándalo de la trama Gürtel un par de meses después en abril cuando el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana abrió diligencias contra Camps hice supo que iba a declarar

Voz 3 24:48 ella dijo que acabaría bien yo yo tengo sitio y eso me da mucha felicidad para poder contar la verdad y acallar tantas mentiras como escucha durante estas semanas

Voz 37 24:59 tengo también la felicidad de que esto terminará

Voz 0027 25:01 con un final feliz unos días después aquel mismo abril de dos mil nueve Camps insistía en que las cuentas de su partido estaban limpias cola

Voz 1727 25:09 bueno de momento la justicia

Voz 38 25:12 aquí de trama nada que aquí de corrupción nada en que aquí de financiación ilegal ilegal el partido nada impedirá que del otro también nada de nada

Voz 0027 25:29 mientras Camps decía que no había nada Mariano Rajoy empezaba ese mes de abril de dos mil nueve a poner la mano en el fuego por Cannes

Voz 39 25:35 y también por Costa yo tengo plena total y absoluta confianza en el señor Camps y en el señor Costa desde luego tienen el pleno total y absoluto apoyo del partido

Voz 0027 25:45 un mes después en mayo de dos mil nueve Rajoy también pronostica con final feliz como Camps decía que quienes le acusaban tienes acusaban al entonces presidente valenciano lo tenían

Voz 3 25:54 son ni corazón estamos contigo como siempre ahí

Voz 40 26:00 Túria será una historia feliz y por eso la inmensa mayoría de los valencianos de todos los españoles se van a llevar una enorme alegría para

Voz 3 26:11 disgusto de esos inquisidores del siglo XXI con una crueldad infinita que no tienen razón ni corazón

Voz 0027 26:21 si el éxtasis de este crescendo de apoyo de Rajoy a Camps llegó un mes después en junio de dos mil nueve

Voz 3 26:27 son palabras que seguro que les van a sonar querido Paco una de la mejores que le pueden pasar a uno en la vida es decir lo que piensa y decirlo con mucha gente delante yo creo te he visto actuar muchas veces y yo siempre estaré detrás de ti

Voz 41 27:01 co

Voz 1727 27:09 el periplo de Camps por los tribunales le llevó a ser juzgado en el año dos mil doce y absuelto por un jurado popular por cinco votos a favor y cuatro en contra pese a las pruebas numerosas de que la red Gürtel la agasajó con más de treinta mil euros en trajes y otros regalos por mayoría

Voz 39 27:27 con cinco votos a favor y cuatro en contra encontramos al acusado Don Francisco Camps Ortiz no culpar

Voz 1727 27:35 el hecho delictivo ese percance judicial lo había obligado a dimitir como presidenta autonómico en el verano del dos mil once

Voz 0027 27:42 en concreto el veinte de julio de dos mil dos de dos mil once y aquel día en el que renuncio Camps insistió en que no había nada nada de nada escuchado antes decir esa frase que insistió en que era inocente pero añadió que dimitía como un sacrificio pero sacrificio en favor de quién

Voz 42 27:56 el fresco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno para que el partido los viernes España aquí para que España se esa gran nación que los españoles queremos

Voz 0027 28:13 durante estos años Camps ha conseguido esquivar todas las causas que han llevado a sus vicepresidentes consejeros directores generales al banquillo de los acusados salvo la de la organización de la Fórmula uno en Valencia en la que está imputado

Voz 0789 28:23 esa causas investigan delitos de prevaricación

Voz 0027 28:25 y malversación de fondos públicos es la única causa en la que Camps está imputado por ahora de hecho el ex presidente balear Jaume Matas es curiosa esta comparación fue condenado a prisión por adjudicar sin concurso la organización de eventos a la empresa nos la de Iñaki Urdangarín la Infanta Cristina

Voz 3 28:39 Camps hizo exactamente lo mismo en Valencia pero el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad no apreció indicios suficientes para imputarle los delitos que llevaron este caso si a condenar a Matas en Palma de Mallorca

Voz 1815 28:49 sí

Voz 1727 29:02 la historia de corrupción

Voz 1 29:04 en la administración que presidió Camps Durán

Voz 1727 29:06 de ocho años ocupa decenas de miles de páginas de sumarios cargados de pruebas sonrojantes para cualquier gobierno la crónica negra judicial del Gabinete Camps es abundante

Voz 0027 29:17 vamos a intentar resumir la de forma muy contenida porque su consejero de Cooperación Rafael Blasco fue condenado a seis años y medio de cárcel por desvío de fondos públicos destinados a proyectos de ayuda a países pobres su consejera de Turismo Milagrosa Martínez condenada a nueve años de cárcel por amañar contratos en favor de la Gürtel Juan Cotino a quién nombró presidente de las Cortes Valencianas está procesado por adjudicar ilegalmente un contrato de siete millones de euros a la trama Gürtel para instalar pantallas e iluminación en el recorrido de el Papa en Valencia su primer vicepresidente Víctor Campos está condenado por cohecho

Voz 3 29:47 Campos admitió haber recibido trajes de regalo la trama Gürtel la misma causa la que eh

Voz 0027 29:52 Camps fue absuelto is último vicepresidente Vicente Rambla está procesado por la financiación ilegal del PP valenciano lo venimos contando

Voz 1727 30:00 se enteró de nada Ése ha sido su argumento hasta ayer y hoy mismo aunque muchos encausados Miguel Ángel han hablado con naturalidad el presi

Voz 0027 30:07 en concreto Álvaro Pérez el Bigotes responsable de la trama en Valencia gestionaba el cobro de los mítines a través de contratistas de contratistas de la Administración valenciana hablaba con unos y con otros y cuando la cosa se complicaba

Voz 0789 30:18 amenazaba como decías con recurrir al presi ha sido llamaba la amistad el Bigotes con Camps llegaba casi hasta la muerte bueno sin casi

Voz 4 30:26 qué contarás durante muchos años homilía altas vale

Voz 3 30:32 hijo de puta durante trato Vita

Voz 4 30:33 es obvio es que espero que sean muchos ya pero bueno lo de vivir durante Boyero tiene un límite de caducan alaba la labor lleva razón siempre me tienes se ve que esa es la ventaja de estar todos más grato micro es educado tu cabal de palabra tu facilidad de palabra reales lleva razón te quiero mucho aquí la familia vale un beso hasta luego adiós hasta luego la lealtad

Voz 0027 30:58 el peloteo Pepa Se acabaron la semana pasada mientras

Voz 1727 31:01 Pepe la Gürtel presuntamente se enriqueció enriquecida mutuamente en la Comunidad Valenciana en los servicios públicos y las cuentas de la región seguían yéndose por el desagüe

Voz 0027 31:09 la educación pública fue uno de los sectores que más sufrió para la construcción de colegios se cree una empresa pública que gastó durante el mandato de Camps casi tres mil millones de euros con unos sobrecostes de más de mil mil ciento treinta para ser exactos y pese a ese esfuerzo inversor y a la vez despilfarrador los barracones al comienzo del curso señalaban a la Comunidad Valenciana como la primera de España en problemas escolarización el curso pasado sin ir más lejos había quince mil escolares dando clase en barracones para colmo el año que Camps dejó la presidencia de la Comunidad Valenciana se manipularon los datos de la deuda y el déficit hace un mes la Unión Europea confirmó la multa a España de diecinueve millones de euros por la información incorrecta sobre gasto sanitario que facilitó entonces la Comunidad Valenciana España

Voz 1727 31:48 eh recurrió pero el recurso fue rechazado en definitiva una comunidad fallida no por sus recursos y sus atractivos no por la vitalidad de su economía sino por esta gestión está ahora mismo en los tribunales Miguel Ángel gracias

Voz 1727 34:46 ah bueno explicó Javier González Ferrari Ernesto Kaiser y Mariola Urrea y con ese esa descripción sangrante que ha hecho nuestro compañero Muñoz Encinas de de cómo está la situación en en Valencia la Comunidad Valenciana después de los años de gestión de Francisco Camps con el Gobierno practicamente investigada en los tribunales y ese testimonio que nos ofrecía a las ocho de la mañana el que fue presidente de los empresarios de la construcción de Castellón

Voz 8 35:13 qué nos ha contado de una manera muy gráfica como habría una primera mordida en el momento de la adjudicación

Voz 1727 35:21 de una obra del tres por ciento pero luego enseguida venía un sobrecoste que llevaba añadido una segunda mordida ésta del treinta por ciento se llama Vicente Solís

Voz 4 35:31 no siempre a través de terceros nunca normalmente no sé si con ello no se unos hemos al que por cierto no unos casos superiores si realmente dónde estaba el hombre yo la cuestión noveno en porcentaje no sino realmente los todos los proyectos qué implica algo no está modificaciones del veinte por ciento Algunos encontró todos los algo pero cuyo cuyo importe ya en otros trescientos euros al treinta por ciento se le pizza bueno pues la práctica habitual que

Voz 0789 36:11 Ernesto dejará de sorprendernos alguna vez porque por lo que vamos viendo queda mucho por saber

Voz 0587 36:17 hombre quedarán por número quince años de juicios pongo ningún cálculo esta quedarán siete piezas de Gürtel ocho piensas de Gürtel que el gran cáncer de la corrupción en la Comunidad de Madrid tenemos ocho diez años con juicios sentencias recursos al Tribunal Supremo casación en fin todo tipo de de por lo tanto eh el problema consiste en que Rajoy cree que esto es un error pero es una banda organizada de ladrones no es un error política determinada y por lo tanto es muy importante esta esta diferenciación el dice que esto ocurrió hace muchísimos

Voz 1762 36:56 yo como ocurrió lo ya muchísimos años

Voz 0587 36:59 en fin Rajoy esa flor y por lo tanto vamos a soportarlo durante los años que quedan de legislatura ya veremos pero lo más importante de ayer me pareció es que constan en la defensa de Costa pasó por la finca en la ventanilla de la Fiscalía Anticorrupción el miércoles el jueves de la semana pasada querían sumarse al mismo pacto que también estaban pidiendo valoró Pérez El Bigotes Pablo Crespo la Fiscalía no está de rebajas dijo hablando y luego veremos nosotros porque porque la fiscalía esta condición debe probar todo lo que sostienen es decir fíjate en lo que pasó ayer a mí yo nunca lo he visto en divida termina de grabación de de multa e te llega al teléfono móvil ya los inmenso Un comunicado comunicado de la oficina de prensa Ricardo Costa un comunicado sobre su declaración te dice cómo debes titular Costa despejó la X de la financiación ilegal Costa es el primer dirigente del Partido Popular que denuncia la financiación ilegal vamos al está muy bien muy a la americana todo estupendo le dice a los periodistas cuáles deben ser los titulares la resume las declaraciones todo tiene la culpa menos él él es un ejecutor un consentido por problema consiste en que hay otro señor que está jugado allí que se llama Vicente Rambla fue nada menos que mil genes

Voz 1 38:23 es decir entre el dos mil cinco

Voz 0587 38:25 mal el cielo cuando se desarrollaron estos hechos lo que vino a decir es que el dinero menos empezó a utilizar hasta que empezó a utilizarlo el señor Costa como secretario general del Partido Popular de Valencia para tenía entonces el problema con Rick el problema con Rick que me recuerda al río café de Casablanca es que ahora descubierto que sí

Voz 0789 38:46 que en esta timba que ya la conocíamos todos

Voz 0587 38:49 por lo tanto él ha revelado una parte de la historia pero terminó Ric Ricardo Costa tenía una estaban los lado del mostrador porque se beneficiaba con cien gramos de Karachi caviar cuando lo necesitaba está grabado es una pena que haya no lo pusiera en el juicio José compraba un informe un Infinity se lo conseguía para no hacer cola el señor al que por lo tanto él está las dos partes del mostrador también se beneficiaba de esta historia

Voz 51 39:17 más allá de A

Voz 1505 39:19 donde nos conduzca los juicios y cuánto duren todos los procesos judiciales que depuren responsabilidades penales la pregunta a mi juicio eh modestamente es si ya no hemos tenido suficiente como para demostrar a nivel simplemente ciudadano de a pie que estamos ante un sistema corrupto que los jefes de la banda han sido responsables políticos que han estado mucho tiempo gobernando una comunidad autónoma otros están asumiendo todavía responsabilidades políticas del máximo nivel a nivel nacional ir la cuestión es si una democracia depurada con cierta calidad puede consentir esto si la respuesta es que no le corresponde a los ciudadanos tomar cartas en el asunto no podemos declinar nuestra responsabilidad en lo que vayan a decir los jueces los jueces dirán lo que tengan que decir en orden a encarcelar llegado el caso las personas que cometieron delitos pero los delitos no son las reglas en Hora habilidad que marca la vida política en la vida pública quién asume responsabilidades políticas que no representa tiene que tener unos estándar estándares de comportamiento superior a los que fija el Código Penal que son de mínimos mínimos mínimos y la pregunta es con lo que ya sabemos no es suficiente

Voz 0881 40:51 críticamente está visto para sentencia

Voz 28 40:54 ante el tribunal de la opinión pública

Voz 0881 40:56 es políticamente está visto para sentencia independientemente de los años que tengamos que soportar los procesos judiciales y sus correspondientes en fin políticamente está visto para sentencia tenemos unas elecciones municipales y autonómicas municipales y autonómicas y en el próximo año el año diecinueve queda todavía un año eh en un año en este país puede pasar de todo absolutamente de todo si tenemos por un lado el frente de la corrupción y por el otro lado el frente político de Cataluña ninguna de las dos cosas están siendo abordadas inteligentemente políticamente inteligente entonces dónde estamos decir esto ya sólo se arregla con urnas sólo se arregla con urnas siempre y cuando esas urnas de un resultado con una cierta claridad porque el problema es que desde el año quince

Voz 1505 41:52 desde el año quince

Voz 0881 41:54 no hay ninguna claridad y tenemos un Gobierno en en Súper minoría que no puede sacar unos presupuestos que ahora dicen que a lo mejor en marzo y usted es que no se puede

Voz 1 42:05 sí sí como dice Ferrari desde el punto de vista de de la política el tema de la corrupción está visto para sentencia en el PP deben esperar la condena porque sino no se entiende la actitud de Rajoy no de absoluta falta de empatía con la indignación que esto provoca un poquito más allá IBI podríamos interpretar bueno están entendiendo lo gordo que es el camino que tienen por delante pero es que nada de nada de nada de nada

Voz 1505 42:35 para alguien como Mariano Rajoy le interesa en primera persona prolongar el debate en términos judiciales hasta que llegue el juicio final en sentido casi literal porque de la otra manera si aplicamos eh el criterio de la responsabilidad política que es el que estamos manejando o que el que estoy manejando yo ante estos micrófonos es que la pregunta se la tiene que hacer en primera persona cómo es que nadie sabía nada en Génova como es que es creíble

Voz 28 43:17 ante un tribunal puede ante el Tribunal de Unión puro

Voz 1 43:20 está reconozca que es alguien que se tiene que defender de las acusaciones que pesan sobre el edite por lo tanto está en fin está contando no sé si toda una parte pero desde luego en beneficio de su situación procesal como haría cualquiera ha investigado imputado dijo que a Bárcenas es lo contó en el año dos mil seis ay si esto es así

Voz 1505 43:42 y no sólo por la declaración de Ricardo Costa es que desde hace ya años no tenemos elementos indicios suficientes como para saber que dentro de la estructura del partido popular había un método y un modo de funcionamiento que escapaba con creces de lo que son las normas jurídicas válida Si ya la los estándares de honorabilidad ni te cuento Ike al frente Trump Tura estaba está señor Mariano Rajoy pero esto es así sí o no porque si es así si hay indicios suficientes de que pues la la respuesta es yo no sé jurídicamente lo que dirían los tribunales ya está dónde tendrán la responsabilidad penal ya lo veremos pero senos el debate hoy el debate es es sostenible en términos democráticos esto yo creo que no

Voz 1 44:33 los para hacernos una idea de cuál es la respuesta del Gobierno ante esta situación que venimos de escribiendo todos los medios y que con detalle nos ha contado Miguel Ángel Muñoz Encinas para hacernos una idea lo Copito el ministro de Hacienda el responsable de las arcas públicas verán que lo están pasando mal esas arcas verdad pues preguntado ayer por lo que estaba contando en el juicio si tu compañero y número dos del PP en la Comunidad Valenciana

Voz 52 45:01 esto es lo que decía Montoro habla a uno y a uno le parece bien y no me parece mal desde el otro que ha dicho usted que yo ya me ha dicho estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no sea una escucha evacuados al otro relación Dana hacia

Voz 1 45:19 el ministro de Hacienda Villel como ministro de Hacienda no escucha

Voz 0881 45:21 pues nada dentro de su propio partido

Voz 1505 45:24 me yo de todas las formas creo que entiendo que el que estaba dentro de dentro defienda sus intereses pero la respuesta para mí de indignación más profunda es la que estamos dispuestos a dar los ciudadanos porque la democracia española y la calidad de nuestra democracia no consiste en repetir en Davos y en todos los lugares del mundo decir que la Constitución no es un adorno esto es una obviedad sí queremos que nos respeten si queremos que nuestros representantes políticos no respete si queremos que nuestros representantes políticos estén a la altura de la democracia que se merece España los ciudadanos no podemos tragar con toda la porquería que nos echen estamos tragando con demasiada porquería los jueces ya dirán cuánta de esa porquería se traduce en delitos con las pruebas suficientes para ayudar a las personas a la cárcel pero es que yo no quiero que me gobierne o me deje de gobernar a alguien que no esté en la cárcel es que quiero que me gobiernen alguien que sea honorable

Voz 0587 46:25 el problema es que realmente uno tiene la sensación de estar en un mundo digamos en el mundo de la mafia cuando digo el mundo de la mafia lo digo porque los actos estos extremos que noventosa reproducido nuestro compañero aquí que NN en estos actos nosotros lo que estamos los cuatro que estamos aquí somos unos inquisidores

Voz 1 46:46 sin corazón por qué porque hablamos de tu porque denunció íbamos bien

Voz 0587 46:52 Porta que las cosas vayan a los tribunales para Rajoy somos unos inquisidores sin corazón sin razón os diría

Voz 1 46:59 día no os metáis en eso hemos dirigido os diría Rajoy no os metáis en eso para nosotros nos va a remedio lo decías tú nos vamos a meter enseguida

Voz 8 47:11 qué plan tienes para estas rebajas viaje ir de tiendas contarlo lo último acto clan de rebajas mejor con alza vieja con hasta un cuarenta por ciento de descuento

Voz 1727 52:02 bueno estamos aquí con arresto que dice Mariola Urrea Javier González Ferrari constatando la impotencia política te produce la repetición de argumentos cuando el caso Gürtel la púnica la Lezo fin tantos hay abiertos avanzan avanzan avanza sin que ningún representante del PP haga un mínimo gesto de entender la gravedad