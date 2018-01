Hoy por Hoy (25/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias el paro bajó en más de cuatrocientas setenta y un mil personas el año pasado según el último dato de la Encuesta de Población Activa es el menor descenso de los últimos cuatro años la tasa de paro ha registrado el porcentaje más bajo al cierre del año desde que terminó la crisis desde que terminó el dos mil ocho

Voz 1762 00:30 con Rafa Bernardo Quintero aunque los datos anuales son positivos puesto que en el conjunto de dos mil diecisiete Se crean Play baja el paro son peores de lo esperado porque la pérdida de más de cincuenta mil empleos en el último trimestre hace que no se alcance el objetivo del medio millón de empleos creados en el año sino que se quedan en cuatrocientos noventa mil Además el número total de ocupados vuelve a caer por debajo de los diecinueve millones un hito que se había alcanzado en el trimestre anterior de dos mil diecisiete por primera vez desde dos mil nueve la subida del paro en treinta y cinco mil personas a finales del año deja el total de desempleados en tres millones setecientos sesenta y seis mil y la tasa de paro en el dieciséis cincuenta y cinco por ciento la más baja para un año completo en ocho años pero dos décimas más alta que la alcanzada en el tercer triples

Voz 3 01:05 desde el año pasado yo ya hemos escuchado en la SER como el Partido Popular de la Comunidad de Valencia exigía hasta dos mordidas por la misma obra en aquella comunidad Antonio Martín buenos días buenos días Pepa primero una del tres por ciento y luego otra del XXX cuando se autorizaban modificaciones en los proyectos ha explicado en Hoy por hoy Vicente monzones que es ex presidente de la patronal de la construcción de Castellón y quién no se plegó a ese modelo ilegal ha detallado además como el sistema de mordidas se sustentaba con amenazas de acabar con los negocios del que lo denunciara ose opusiera abiertamente a él

Voz 4 01:34 vamos con la mejor muerto por cierto ciertos fracaso que si sabían todo el modus operandi sean los que eran capaces de arruinarte si sólo faltaba sí además yo fuera al ámbito judicial a estas son las amenazas estos son esto es lo que me ha ocurrido por qué pruebas tengo yo excepto que históricamente se adjudicar un determinado tipo de obras a una sola empresa hijas además no usted negociaban a la gente le adjudicaban así como bueno en un momento de recortar la financiación esté literalmente la sociedad

Voz 3 02:09 los sindicatos han convocado una concentración de la plantilla ante la planta de Opel en la localidad aragonesa de Figueruelas protestan por el anuncio de la empresa de paralizar todas las inversiones en esa planta ya hay una unidad móvil de la Ser con Luis Castellón y Toño está Toño buenos días

Voz 1995 02:23 buenos días enmedio de una densa niebla igual que él

Voz 5 02:25 que se ha posado en la negociación del convenio de Opel así se han concentrado los trabajadores del turno de mañana en la factoría de Figueruelas pero de puertas hacia dentro han tenido hemos tenido que adivinar la concentración desde el exterior de la fábrica gracias a los petos fosforescente Si los gritos y silbatos de la plantilla PSA lanzó ese órdago ayer de buscar otro emplazamiento para fabricar el Opel Corsa

Voz 6 02:43 después de que los sindicatos suspendieran la negociación

Voz 5 02:46 porque ven peligrar sus condiciones laborales en esta factoría recordamos hay más de cinco mil trabajadores y hoy también el presidente del Gobierno de Aragón se quiere reunir con las partes aunque dice que no quieren mediar desde el Gobierno

Voz 3 02:58 llegamos así a las diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1275 03:03 el Madrid Madrid cerró dos mil diecisiete con veintidós mil seiscientos parados menos trece de cada cien madrileños en edad de trabajar está ahora mismo en paro datos de la EPA la Encuesta de Población Activa que hemos conocido esta mañana Israel Aranguez buenos días

Voz 0047 03:16 esa es la cifra de parados se queda por tanto en los cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos unos datos que de nuevo nos deja malas noticias para la igualdad de género todavía hay quince mil mujeres más que hombres en situación de desempleo si nos atenemos solamente a los datos del último trimestre del año la Comunidad sí que registra un aumento en el número de parados casi cincuenta y dos mil sombras también en la ocupación entre los meses de octubre diciembre Madrid perdió más de quince mil puestos de trabajo por comunidades Madrid es la tercera región donde se han registrado los mayores aumentos del número de ocupados alegría que contrasta con que sea el líder de los mayores aumentos del número

Voz 1275 03:48 de desempleados el PSOE asegura que no ha encontrado indicios de ilegalidad en las actas del Canal de Isabel II que la Comunidad de Madrid vetó durante cinco meses y que ahora han llegado ya a manos de la oposición Nani Moya diputada del grupo socialista de la Asamblea hay portavoz en la Comisión de la corrupción estuvo ayer por la tarde en la Ventana de madrid

Voz 7 04:04 qué es lo que nos ha dado tiempo a examinar y concretamente en las actuales y que que corresponden al tiempo en que la señora Cifuentes fue vocal del consejo de administración de Canal de Isabel II nosotros no vemos nada extraño en relación con el caso Lezo

Voz 1275 04:22 la presidenta del Club Deportivo Leganés celebra en la SER la victoria de su equipo anoche con una remontada épica en el Bernabéu ante el Real Madrid que por primera vez ha llevado al equipo pepineros a las semifinales de la Copa del Rey Victoria Pavón estuvo en el larguero

Voz 8 04:35 ya para nosotros llegar a cuartos ya era histórico y si te toca Madrid IRIS es bueno jugar al Madrid dos partidos eso es imposible no porque en un partido puede pasar cualquier cosa a doble partido no lo esperaban cuando volvemos dorado no será porque no lo hemos merecido y estoy muy contenta y muy orgullosa de él

Voz 9 04:50 del equipo ir corriendo con seis grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 3 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:23 los días es jueves es invierno y si también puedo contarles cosas que ustedes no sepa ya tenemos los datos de la EPA y con esos datos sólo se me ocurre una idea todos los escolares España debería hacer un trabajo que lleve por título que seré si llego a mayor pero en fin tal y como dice Mariano mejor no nos metamos en eso llegamos al veinticinco de enero todo lo que ayer dijo Ricardo Costa que fue mucho lo dijo en sede judicial judicial recubren yo me quedo con la concesión de que el presidente Camps solicitaba como extra de campaña fuegos artificiales solicitar fuegos artificiales como extra es propio de alguien que conoce bien la psique humana alguien que sabe el fundamento con el que estamos hechos es imposible no rendirse ante los fuegos artificiales fuegos artificiales además de describir

Voz 11 06:15 gráficamente una época en España demuestran también la gran capacidad que tenemos aquí de asombrar

Voz 6 06:20 Nos con todos

Voz 1995 06:22 mantenemos abierta con la barbilla mirando al infinito no importa la edad luces de colores que está Gianni desaparecen como si se tratara de polvo de estrellas

Voz 12 06:30 no

Voz 1995 06:34 pero eso fuegos artificiales no irán Polvo de estrellas se trataba de caspa a los de la Gürtel les ha pasado como mío Atom que una vez nos contrataron a una empresa por nuestros méritos a los tres meses debíamos ya dos mil quinientos euros uno de los mayores placeres de adulto es no ir a los sitios eso debe estar pensando Donald Trump al que hoy llevan a la fuerza un pueblo suizo donde ayer Felipe VI hablaba de las bondades de la democracia cada vez que un monarca habla de democracia es decir de un sistema de participación mediante el cual elegimos a nuestros representantes se demostraría que la base misma de la felicidad es la incoherencia pero en fin tal y como dice Mariano mejor no nos metamos en eso Donald Trump acude al Foro de Davos para hablar de proteccionismo la economía americana es la más proteccionista del mundo así que para muchos solo se podrá disfrutar de las palabras de Donald Trump si antes has conseguido dos estacas y un martillo por último no es una señal de que algo está cambiando en el mundo cuando las páginas deportivas de los periódicos están convirtiendo en páginas de sucesos pero en fin tal y como dice Melania al a Donald Trump mejor no nos metamos en eso amigos esto es la radio además por ruido o silencio

Voz 13 07:48 lo del él estaba toda la gaditana

Voz 1995 07:52 eléctrica

Voz 14 07:57 Raúl Del Bosque muy buenos días

Voz 1995 07:59 de atonía necesitamos cinco estoy lo que los tengo ante donde yo esta parte Lago como con asombro pero es mentira ya celos

Voz 6 08:07 ah pero tutela yo vengo a y acabo de verlo yo visto el número cinco y a León hay guión por supuesto aunque esos papeles que tienes delante totalidad son para mí no para los dibujo queda vamos al motivo número cinco

Voz 15 08:20 por qué después de que Tony lanzar ayer doscientas preguntas seguidas a nuestro invitado

Voz 16 08:25 si al ejercicio para salir mejor desarrollas algún tipo de habilidad especial para posicionarse pedían los actores por Salvador Tous peligro llama la atención el mundo de la tienes algún sueño loco que te gustaría materializar lo has pasado bien durante esta entrevista sino se valoran y esperar un poco

Voz 15 08:37 parecen de Machín ya te lo digo es que un buen ahí Toni puedes con estos antecedentes nuestra invitada de hoy no es muy fan tuya

Voz 17 08:45 no fichar helio

Voz 1995 08:48 pero no por ello

Voz 15 08:50 sí nos visitará si es que no se arrepiente antes habiendo escuchado esta la actriz Belén Rueda en Hoy por hoy de los

Voz 1995 08:57 motivo número cuatro que no dormí nosotros vamos a descubrir

Voz 15 09:00 por qué uno de los maestros falleros más prestigiosos de este país no puede trabajar es la comidilla de la mayoría de los valencianos descojono

Voz 18 09:08 aquí no es para menos porque en verde sabremos que tiene

Voz 15 09:10 cree el futuro de Puigdemont en toda esta historia

Voz 1995 09:13 disgusto muy emotivo número tres por quiero yo

Voz 15 09:15 Arenas se ha ido hasta el parque del Retiro para hablar en primicia con Mariano Rajoy

Voz 14 09:20 la de música pararé comido esta canción de cocina que tardarían cien vuelve a Obama Hortal presidirán déjame que tal Gary quién Chucho

Voz 15 09:32 correcto era en el estreno de lo que él ha llamado una sección entrevistas manipuladas

Voz 1995 09:37 hay mucha manipulación más bien a todos

Voz 15 09:41 por qué nuestro chef más que de vanguardia son detraer llenos de calamares lo pinchitos o Flame inquina la gamba la ella la gamba a la plancha los Saladillo lo cortadito la ensaladilla tortilla las magras gastó uno coma ya vienen vienen cargaditos oye oye cómo han vivido Andrea tumbar Sacha Hormaechea todas las innovaciones presentar

Voz 14 10:00 en Madrid pusieron finalmente motivo número uno

Voz 15 10:02 porque aunque parezca que todo va bien según su mujer Puigdemont lo está pasando o regular en Bruselas moderno un ídolo

Voz 19 10:11 se quita

Voz 20 10:14 tan televisores de la radio todas las noticias

Voz 21 10:17 un preocupado por ocupado que

Voz 15 10:20 te lo digo yo creo que debiendo dejando todos los cuartos en la teletienda y hasta aquí los motivos para sí

Voz 22 10:26 firme viendo

Voz 1995 10:29 gracias Raúl diez y diez minutos una hora menos en Canarias estábamos viendo la tele con grandes monitores una reacción veíamos esa imagen de de parlamentarios catalanes yendo hacia Bruselas el comentario de Tom Tom su nombre fue que siento más pequeñas no tenía que ver con la política no tenía que ver con los fondos con los que esos funcionarios al fin y al cabo viajaban a Bruselas no tenía que ver con el asunto sino que asientos más pequeño pero incluso eso poderosos

Voz 6 11:00 Nos están asientos está falseamiento aplastado

Voz 1995 11:03 se hizo hoy es no quiso señores pequeños así están el resumen de noticias de de Tony Allen el tamaño de los baños de los aviones

Voz 6 11:11 también también tres lo que es para un hueco de casi dos metros y entrar ahí en intentar usar el baño negó estos lavabo por por su

Voz 1995 11:21 eso es el Daily Telegraph sea no es una cosa es noticia en el Daily Telegraph que habla de la incapacidad de muchos pasajeros de usar los baños de los aviones pero el tamaño es que de habla aunque concretamente dicen está aquí

Voz 6 11:34 la los mano a clavar una mano a la vez pero lo peor es totalmente no está exagerado es un espacio requiere un cierto espacio no me no sé si es un adorno es una cosa más te no no él los baños de los aviones sirve para algo muy a veces de urgencia

Voz 1995 11:55 eso descartaría por ejemplo que Puigdemont

Voz 14 11:58 en un avión en escondido en el baño no caben

Voz 6 12:00 no cabe no cabe nadie sabe

Voz 1995 12:03 gracias a que tu visión de la vida me encanta es EEES si quieren ustedes además disfrutar de ella o tienen en la página hoy por hoy en los resúmenes gracias letón cala en el Tones Latham mucho las diez y doce minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 23 12:18 en llena mucha verdad bueno y lo que falta todavía para llegar a casa Un ponerse una ropa cómoda estirar las piernas relajarse acurrucado Se bajo el edredón pues mira estáis de suerte porque ella está aquí el mejor momento del año para disfrutar de tu hogar con los mejores descuentos de blanco color ahora en blanco los de El Corte Inglés puedes conseguir un cincuenta por ciento de descuenten una gran selección de fundas nórdicas juegos de cama edredón es y espérate que todavía hay más y hasta un treinta por ciento de descuento en las mejores marcas de ropa de cama es decir firmas como Calvin Klein va SETI Reis Martí es el momento no lo dejes pasar luego te arrepentirás irás olímpica el año que viene no o el plan

Voz 21 12:57 color sí que es tu momento

Voz 23 13:00 disfruta ahora de los descuentos blanco Lord en el Corte Inglés recuerda sólo hasta el veintiocho de febrero lo más es todo mañana como siempre os espero de nuevo por aquí ser muy felices adiós

Voz 9 13:16 acabo de estrenar coches y acaba de estrenar ser estadista tú es que sea felices que soy doblemente feliz estrenar coche nuevo dista puede haber algo mejor y es que condicione directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 24 13:32 así va al dentista Sanitas como lo sabes sin extenderse Bono pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro además te financian sin intereses mira eso sí Casa Natal claro se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como ayer

Voz 23 13:45 quitan las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis empieza el año cuidando tu sonrisa

Voz 25 13:52 silencia

Voz 1 14:00 el criminal Triman y tenemos mucho Fable el modelo de mini en el que más vas a disfrutar del excelencia la cuarta temporada de Leire y criminal ya disponible en Podium podcast punto com su aplicación para dispositivos iOS y Android

Voz 28 14:22 la serie de tu vida esta noche Street recuento de pasado

Voz 29 14:27 el regreso a la uno de la armada invencible es jueves es

Voz 30 14:32 cuéntame de los creadores de atrás

Voz 31 14:36 el uno

Voz 32 14:38 sí

Voz 1 14:40 Copa vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey este jueves a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias desde el Camp Nou imberbe en la Ciudad Condal

Voz 9 14:57 parecía uno semana normal All de goles

Voz 1995 15:10 a mostra escucha a cadenas de

Voz 33 15:13 sí

Voz 32 15:16 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:21 de todas las personas pendientes en este país de Carles punto Bon y hay mucha gente millones de personas todo un país en estos momentos pasándolo mal empecemos en todos los policías que están desplazados hacemos en todos los líderes políticos a los periodistas en los ciudadanos lógicamente gente que vive en un sin vivir por culpa de una situación eh realmente particular será investido Carles Puigdemont como president de Catalunya el próximo martes será detenido en el intento se quedará finalmente en Bruselas bueno pues de todas las personas que están muy preocupadas con el futuro el del país hay un hombre que en estos momentos lo está pasando francamente mal

Voz 33 15:58 Manuel muy buenos

Voz 1995 15:58 días como como esta usted amigo

Voz 34 16:02 pues bien el nombre tampoco me quita la vida eh

Voz 1995 16:05 no no lo contarán ayer Manuel Se si digo de Dios y no tiene pinta de que esto mañana usted ya lo sepa no no la verdad

Voz 34 16:17 pero la verdad es que yo creo bueno como el resto de los ciudadanos nosotros estamos a la expectativa a suceder para los dos podrán plasmar

Voz 10 16:24 sí

Voz 6 16:24 pero pero es que usted está ya que

Voz 1995 16:27 no vamos

Voz 6 16:29 con el agua al cuello que no tiene mucho más margen

Voz 34 16:31 sí porque el tiempo se nos acaba o tendremos que tomar una decisión final Hinault sabemos si ponerlo con raya au dejarlo o dejarlo de presidente o a ver que vamos a ver lo que va a suceder el el

Voz 1995 16:45 unas patatas fritas en Bruselas lo digo por dar idea se gravísimo es que bueno Lescott Manuel es artista fallero está terminando a gran falla pero claro para terminarla falla necesita un final de la historia está comiendo mejillones en el Museo Tintín sigo dando ideas y no para de crecer en Bruselas si lo detienen en un camión en la yunquera con tomates rojos camisas Rosaleda fenomenal de la falla a Manuel si están el preside si está de presiden en el Parlament si bien en helicóptero al paran o en un maletero que decía el ministro Zoido usted necesita el fin de esta historia

Voz 34 17:26 y mira que lo normal es que me gusta eh

Voz 6 17:28 así da ideas no pero pero

Voz 34 17:31 si no es esperaremos es una decisión que Bono al final tendremos que tomar nosotros la decisión ahí decidiremos de una manera o de otra manera

Voz 1995 17:39 en fin lo nos lo contaban ayer nuestros compañeros Santiago Botella reactor de la Cadena Ser en Valencia Santiago buenos días

Voz 6 17:44 hola buenos días yo desde que lo supe

Voz 1995 17:47 yo digo claro es que la vida se tiene mucha establece muchas márgenes muchos intereses muchas aristas pero claro en este caso en el caso Manuel es definitivo es que este hombre está todo el año trabajando para esto de Santiago

Voz 9 18:00 así es así EEES además lo comentábamos antes también fuera de victorias que una falla esa

Voz 6 18:05 espectacular por por por la parte artística pero es mucho más espectacular mucho más efectiva cuando se acerca mucho más a la actualidad sobre todo si es la actualidad política entonces claro en estamos en una situación en el que tanto Manolo Algarra como muchos artistas falleros tienen preparado una escena de Carles Puigdemont pelo como tú dices no sabe muy bien cómo cómo acabarla

Voz 1995 18:26 Manuel ahora como el tinglado como está ahora mismo saque que es lo que tiene llamas

Voz 6 18:30 el borrador

Voz 34 18:33 pues mira yo creo que vamos haciendo el ciento cincuenta y cinco de nuevo porque ya habíamos descartado pero creo que lo vamos a resucitar otra vez y lo vamos a ir preparando porque no creo que creo que va a estar otra vez el actualidad me lamento pero creo que va a ser así

Voz 1995 18:47 ciento cincuenta descartado

Voz 34 18:50 mira que en principio dije pues mira yo tenemos la escena con ciento cincuenta y cinco inmenso equipo nuevos al presidente pero se descartó era posiblemente

Voz 6 18:59 volvamos al toreo de resucitar

Voz 1995 19:02 piensa usted como pienso por ejemplo en esas grandes directores de cine americano un final abierto usted nombre de hecho de agujero negro un Phil Félix León

Voz 34 19:15 lo del final siempre se queda siempre se queda al final abierto en situaciones como ésta ya ha pasado otras veces con elecciones y con tal siempre nos toca al final hacer una una una escena de manera que podamos ir decantar los por un sitio o por otro por el medio

Voz 1995 19:29 pero a usted le tiene usted margen ahora por ejemplo eh si el martes lo tiene que pasar el martes pasar a usted le da margen porque cuanto plan cuando tiene que plantea el tiempo

Voz 6 19:40 hay tiempo todavía los otros nosotros plantar Rafa

Voz 34 19:43 ella tiene que esta planta día dieciséis de marzo a las ocho de la mañana es nuestra fecha tope si tenemos tiempo todavía para desarrollar la escena a tener en cuenta que esto

Voz 21 19:50 es una escena no es el el el el poeta

Voz 6 19:53 bueno grande de las Fallas sino sino son escenas de base

Voz 34 19:57 eso sí queda tiempo material para realizarlo detrás intentamos mantener el máximo posible entonces siempre hay escenas como en este caso porque hay actualizadas que bueno los puedes tocar hoy y sabes que dentro de un mes y medio pues pues las cosas van a estar todavía hay pero este como estas que son tan cambiantes pues no sabes muy bien que esperar a último hasta que veas el máximo tiempo posible para que para que mantengan esos mantendrá la máxima autoridad

Voz 1995 20:21 en Santiago el conflicto catalán estas en el taller de Manuel Algarra artista fallero imagino que conflicto catalán no se de cada diez ninots ocho o nueves grande el conflicto catalanes es el gran tema de este año

Voz 6 20:35 oye te diría incluso los diez deja hacer concreta es una de las grandes estrellas que se esperan para para estas Fallas dos mil dieciocho pero bueno ya te digo que no se va a librar mucha gente muchos políticos no se van a librar de estas Fallas dos mil dieciocho de ser pasto de esas llamas incluso políticos internacionales por qué bueno Donald Trump no va a faltar tampoco estas Fallas dos mil dieciocho como tampoco va a faltar uno de los ninots en los que nos encontramos ahora mismo aquí al lado Manuel estamos al lado de de Maduro no lo tenemos aquí al lado

Voz 34 21:06 sí sí Maduro el yo creo que me ha dado este año en juego ya que que igual que Trump no son personajes que dan siempre es bueno hacer el internacional nosotros al final somos un reflejo de lo que sucede esta esta gente que estamos viendo a diario en los informativos y estamos oyendo hablar de ellos nosotros al final los relevos en la falla de una manera pues pues cálido caricaturizado una volea y bromista no de haciendo un guiño a la actualidad pero a la vez haciéndolo de una manera jocosa fotónica que también está

Voz 6 21:37 aquí decapitado Montoro Montoro en está por aquí claro porque está terminando la están librando tiene una cara un poco así blanca ahora mismo de de ese de ese corcho está sin lijar liberamos parece él está decapitado ya te lo digo yo

Voz 1995 21:50 de haber tristemente enero febrero marzo sea bueno te iría bien porque como la declaración no no no estoy pensando se al mes siguiente te la juegas con eso Manuel

Voz 34 22:00 Dorado Montoro es un personaje que yo ya desde que está es sido Mis Fallas los suelos los sólo colocar habitualmente en posiciones muy graciosas bueno ya que yo creo que Milla que me fastidia mi durante todo el año pues pues yo pues me permito ligeras de quemarlos quemaron las vallas con gusto

Voz 6 22:17 a través de verdad con mucho gusto

Voz 1995 22:20 estamos pensando que lo paradójico Manuel sería que que usted finalmente propusieran Lino de Puigdemont Ike lo indultar a una especie de quiebro del destino que la comisión fallera indultar a ninot

Voz 14 22:38 la condena y así cambiar la tienes no te lo hago ya te voy a decir no

Voz 6 22:44 cosa Doni aquí donde lo tengo es uno de los artistas que más ninots

Voz 34 22:48 no de los más artista que ha conseguido más niños sin duda

Voz 6 22:51 that's en las fallas que eso lo sabéis pero se vota por auxiliar en la exposición tú imagínate que ahora mismo todo el mundo se pusiera de acuerdo en votar es también muy bien a Puigdemont

Voz 1995 23:01 parece que es una pena Manuel que los niños se indulto y no prescriban chino hay Camps sería

Voz 15 23:07 le

Voz 1995 23:08 el ninot prescrito sería también una buena figura no

Voz 34 23:11 sí bueno yo creo que la época de cambiado de Diallo ya ya dio trabajo en Fallas

Voz 6 23:15 se los dio muchos bulos la existen en un olvido

Voz 35 23:18 pues Elvis Vigón T

Voz 34 23:22 sí sí era un poco

Voz 6 23:25 yo creo que ahora que ha salido que está

Voz 34 23:27 otra vez en el que el caso Gürtel ahora mismo está en este

Voz 1995 23:32 es una manta una manta ya estaban una manta por encima al ninot

Voz 34 23:37 bueno a ver yo no voy a punta

Voz 14 23:41 Trevor Manuel que tengo que me llega al taller evolutivo sino Pardo de crear tocó tierra

Voz 34 23:46 pues mira como guionista corresponsalías buen papel

Voz 1995 23:49 Manuel Algarra artista fallero uno de los mejores e ánimo eh nos gusta mucho hablar eran usted hay muchas gracias a los compañeros de Valencia gracias a Santiago que esta mañana se han desplazado hasta ayer porque nos parece que la actualidad es descarnada es preocupante es desquiciante pero bueno la actualidad también tiene dobleces que nos permiten verlo con otro tipo de de de preocupación este caso artística y no pensamos que había algo de arduo artístico encerrado en todo en todo este asunto Santiago muchísima suerte pase lo que pase nosotros somos ya devotos de de su taller Santiago fallas en general Thiago Botella es verdad que tengo que no vamos Santiago Botella redactor de la Cadena Ser en Valencia abrazó de amigo

Voz 16 24:27 a vosotros estáis invitados las vallas esperamos cuenta con los todos nosotros que sepa Santiago nos han invitado

Voz 1995 24:32 a las mejores fiestas una sola vez punto uno

Voz 6 24:35 es la segunda vez una invitación los invito en la abrigo

Voz 34 24:39 yo yo os doy yo lo hago extensiva a todo el equipo así es que si quería venir en Valencia en Fallas

Voz 1995 24:44 volver a oídos pues nada BBC haciendo sitio en el taller que somos unos cuantos un abrazo grande diez y veinticuatro horas una hora menos en Canarias

Voz 1 25:20 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 36 25:24 estreno coche nuevo y estreno cierto dista lo mío no es felicidad lo mío es felicidad al cuadrado

Voz 9 25:29 estrenar coche nuevo y estrenar ser fadista puede haber algo mejor quisque con línea directa tiene un todo riesgo aprecia de terceros no otros un dos tres cero once consulta condiciones en directo punto com

Voz 1 25:39 quieres ante una baza en las principales radios y al mejor precio entra en el club de la radio punto com que eres tú anuncia con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de los actores preferidos de sólo veinte euros entrar el club de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida muy económica deja que los encargados de todo E incluso a Radio punto com para que vendas más

Voz 38 26:07 hoy por hoy en Cadena Ser punto com guíen las redes sociales

Voz 1 26:11 el Iker arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy si hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repasó la información del día algunos fallos en la gestión del temporal y dos buenas buenas noches antes a niños buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 39 26:55 que a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño

Voz 16 27:00 cuando decimos que este es tu Larguero lo decimos algo habré guitarras pulsión a Ramos sí o no me parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de tu opinión cuenta de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 1995 27:13 dar el nombre para que manden tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 40 27:17 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el número

Voz 38 27:19 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias bandas tu nota de voz y con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto

Voz 30 27:28 es Cadena Ser de lunes

Voz 40 27:31 jueves no My Lol fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca la homeopatía

Voz 14 27:40 ya

Voz 38 27:45 la vida moderna con David Broncano la vida moderna de poner en el currículum tertuliano cronista después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 41 28:05 cita a transparente sin intimida

Voz 42 28:08 a mí recuerda que estos hallazgos casi tu costaría la guerra ha provocado un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no todos un futuro protegido en una actitud transparente donde todo este dominio público extrañamente alegre cero dentro de una ciudad

Voz 1 28:36 la ficción sonora apresada en vez de Ray Loriga vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Leonor

Voz 6 28:45 Imanol que renunciar a cualquier demonio que nos diga que no es posible

Voz 33 28:54 no corren nuevos

Voz 38 29:00 la Cadena SER

Voz 37 29:06 sí

Voz 9 29:11 unas doscientas

Voz 28 29:13 tapas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visionar ven a la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 38 29:24 en inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike marcas más sólo hasta el veintiocho de enero Semana del Deporte en El Corte Inglés

Voz 28 29:43 uno la serie de tu dice este cuento de pasó

Voz 29 29:49 el regreso a la uno de la armada invencible es jueves es

Voz 30 29:55 cuéntame Gone el uno de cuyos ir millonario

Voz 45 30:00 la serie millonario yo voy a ser millonario no millonario es yo yo yo yo yo a ver a ver el pero de momento ni yo ni yo ni nada tú vas a ser millonarios y tú porque este viernes ahí

Voz 1 30:12 voten el Eurochamp Monte la puedes ser millonario Eurojust pote la ONCE

Voz 28 30:19 en un bote de ochenta y dos millones de euros Sticky Ernesto si tú puede ser millonario de la ONCE

Voz 46 30:28 no tenían por qué tocar los datos de hipotecas y es probable que tenga tengas cláusulas suelo de da a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan de fácil

Voz 14 30:51 eso ocurre en todos los niveles de la vida pero

Voz 1995 30:54 sí concretados este asunto en un entorno que hasta hace poco era familiar cercano nos damos cuenta consumir televisión tal y como lo hemos conocido hasta ahora se muere

Voz 47 31:06 ha muerto

Voz 1995 31:09 el pisotean permítame el al respecto dos consideraciones iniciales la actividades que si coge usted el periódico en las últimas páginas las de programación de televisión se darán cuenta de lo poco importante cada vez más de lo importante que resulta saber a qué hora él quiera echan en la tele su serie favorita

Voz 15 31:26 pues oye por Internet escribo M rememora cuando empieza una película porno

Voz 1995 31:31 a esta noche

Voz 48 31:34 con un uso a qué hora está lo cual evento deportivo

Voz 34 31:38 veintiocho puntos sumando nuevas

Voz 48 31:40 telas como Madrid donde echan mes

Voz 1995 31:45 dónde eso donde lo echan

Voz 49 31:47 Luis HBO Amazon Google Play

Voz 1995 31:50 el primer se entre otros se que muchos más el futuro los guerra acuden que que está la camiseta del Barça es una tele buenas mucho más se enseñaba bueno es casi ya el presidente ya hablamos de futuro hablamos el presente y además conforme pasan los meses las semanas el consumo es mayoritariamente a la carta túneles pues es pecar nadie a un niño no espérate siéntate aquí a ver qué es lo que pone la tele y esto es así y claro eso va a alterar un entorno dedicado a la publicidad que hasta ahora tenía muy claro cuál era su camino bueno la segunda de esas consideraciones en las que les hablaba resulta fascinante poder ser testigos de ese cambio somos unos privilegiados cambio hablamos con dos de los publicistas más geniales de este país acostumbrados a vivir en los cambios Isabel perfectamente cómo interpretarlos mi Segarra muy buenos días buenos días yo creo que somos afortunados vivimos una época de cambios constantes y los vivos en primera fila

Voz 0621 32:48 sí somos nosotros la segunda final la primera es falsa de los somos generales no no en el caso de baile Gonzalo pero el mío pero lo que sabemos adaptarnos al cambio eso es una

Voz 6 32:59 total que habría que contar con la primera fila

Voz 0621 33:02 a la pregunta de qué está pasando dólar alerta la pregunta que te apasiona la respuesta no

Voz 14 33:06 la vida pero sí sí la la el es verdad que que no es normal

Voz 0621 33:11 el privilegio de asistir a una revolución de estas proporciones en el oficio

Voz 1995 33:15 pues fíjate Gonzalo Madrid muy buenas que el presidente el CEO de Google decía hace tan solo dos días que los cambios que va a provocar en nuestra vida la inteligencia artificial son mayores que los que provocó el fuego o la imprenta este hombre o o escribir un poquito sobre Aíto

Voz 18 33:34 a ver yo estoy convencido lo que pasa es que no vamos del tema pero yo estoy obsesionado con el impacto de la tecnología en en en en nosotros como especie humana toda esa nueva religión entras humanismo cómo vamos a ser cuando la tecnología que pueda poner en Chipre mi cadera como cuando tenemos el envejecimiento cambiamos como especie damos un salto evolutivo es verdad que cuando cuando contemplar el futuro el impactó a tecnología desde un salto evolutivo de la especie pues como que fue va como mínimo estará al al fuego Spirou

Voz 1995 34:00 por poner un ejemplo concreto en este caso Otón tú que eres amigo y costumbrismo tu cuánto hace que no te sientas a ver qué echan en la tele

Voz 6 34:08 pues ese es buena pregunta yo no soy más al día de esto usted no sé yo yo oigo rumores si este programa en mis compañeros sobre lo que existe

Voz 1995 34:18 pero todo no te sientes el mundo está cambiando dice madre cambiando por allí

Voz 6 34:23 por otro lado sea es lo bueno es que no tengo este como alternativa menos mal que no me obligan porque sinceramente yo como persona llame lo que quiere pero realmente disfruto más con un libro S P

Voz 0621 34:40 fíjate que la aquí el asunto es que no nada se va a morir al tema es que el que vamos a coexistir con distinta posibilidades esos lamenta la confusión porque si como se anunció cuando aparece la traición que la radio va a morir pues dado a Dios muerto vuelvan a construirse sido menos complicado la radio hasta aquí muy viva

Voz 15 34:57 discrepo a medias vas con los Gaudí va con varias cosas a la bueno no no discrepo con la radio ya está aquí la selección y lo partido

Voz 18 35:05 está claro ya sabe dónde estaba al revés creo que tiene más futuro la radio que muchos canal de televisión a ver yo creo que aquí no muere nada sino que nace la posibilidad como decía Toni en la entrada de ver las cosas como nos da la gana y eso es para celebrar yo creo que sea ahora mucho de la muerte de la tele porque hay determinados agentes que empiezan a perder mucho dinero y no de muerte pero aquí de lo que desde un nacimiento de algo positivo yo creo que lo que nace es un nuevo modelo de consumir la televisión que es a la carta por tanto a conversaciones a la carta o lineal Viñales como lo hemos consumió toda la vida a alguien decide cuál es el orden de las cosas y a la cartas que lo decidí

Voz 1995 35:38 con ello la conversación

Voz 18 35:39 este leo Internet ni siquiera la conversaciones Netflix o Telecinco la conversaciones

Voz 1995 35:44 a la carta o es liberó al fin a la carta pero vamos a dar si es a la carta quién va a sufrir son los canales que conocemos hoy día hay eso sí iban a morir claro que íbamos a bajar a la realidad porque sino nos vamos

Voz 14 35:57 todo el mundo intermedia entre la realidad

Voz 1995 36:00 Tommy Haas hizo algunos de los mejores anuncios que hemos visto en este país si quieres no lo digo yo el mejor publicista europeo de todos los tiempos cuando la gente ya no se sienta a ver la tele cambia la forma en la que tú tienes que dirigirte a ellos mediante espacios publicitarios decir Si hasta ahora las pausas publicitarias básicamente según algunos era lo que considera televisión y entre medias la publicidad lo que ponían eran programas y cambia tu forma la forma en la que tú te relaciones con la publicidad y por extensión con la audiencia ha cambiado completamente sí

Voz 0621 36:28 también es verdad que cambia el modelo clásico de intrusión hay que decir que lo de la tele es a los cincuenta cuarenta cincuenta años de de unas Tele mono monopolísticas es la anomalía es decir antes de eso ya ahora después de eso lo que hay es la confusión la fragmentación y el lío lo que va a pasar entiendo es que vamos a pasar de un modelo de publicidad que que interrumpe un contenido a publicidad que es el contenido pero eso ya es decir nunca tuve sensación de que Popeye era un anuncio de copiar anuncia todo Hollywood que ya hemos hablado aquí en Hollywood es propaganda entonces es decir la película Star que todo el mundo habla de de Spielberg de Vélez atentado hombre eso es sospechoso que salga ahora que Jeff Bezos sea por qué así que Trump consigue eso hay algo detrás de eso no por tanto pasaremos a un universo en el que no sabemos distinguir muy bien lo que es contenido doble de lo que es propaganda que es una cosa que ocurrió siempre pero

Voz 18 37:21 sí siempre acusa a lloros completamente de acuerdo yo creo que es Jeff Bezos que Nacho el Post ya está con Spielberg pero volviendo volviendo a lo que tu decías de estos pero

Voz 1995 37:31 en para que es el dueño de Amazon que simplemente ayer por por unir todos los cabos ayer El Corte Inglés pedía amparo sin vamos a luchar todos con las mismas condiciones El Corte Inglés apelando a regular el mercado y con con cariño decir el enemigo El Corte Inglés cesar a Amazon la película que se estrena en Steven Spielberg que habla de esos papeles de un periódico que compra el dueño de Amazon

Voz 18 37:53 cuando empieza estar todo demasiado bueno yo tenía una conversación ayer lo que pasa es que igual estoy pero apasionante como Amazon es el primer agregador de audiencias del planeta y entonces cómo está vendiendo los datos porque además no es como Google que sabe lo que tú has buscado Amazon sabe lo que tú has comprado y vende los datos sabiendo lo que tú has comprado portando tiene mucho más valor no es una intención es una realidad entonces como Amazon es el principal agregador de de audiencias del mundo se ha convertido en el primer medio el mundo y digo también eso sí pero pero para Telecinco

Voz 1995 38:21 eh de Netflix y del ejemplo para mucha gente que este es un hito que van a escuchar es casi un orgasmo

Voz 50 38:32 y ahora empieza tu seria

Voz 1995 38:34 esa este vamos a repetirlo tú te sientas es además casi un una señal de Terim less de abrir la puerta entonces abre la puerta del placer

Voz 6 38:45 nosotros y ahora empieza a diez

Voz 1995 38:48 este otro es el de es que es tan sutil lo hacen también

Voz 22 38:51 este es el de HBO

Voz 14 38:57 un abrazo

Voz 1995 39:01 pero no es exactamente igual que es mucho más sutiles mucha más gente en vosotros recordó la EPO

Voz 0621 39:07 te acuerdas de Canal Plus con su decodificador se recuerda buena noche maravilloso de la del fútbol de Canal Plus que decía olores son árabes y aparecía el codificado que había gente mucha gente que veía determinadas cosas del Canal Plus codificadas no no vamos a decir que yo

Voz 1995 39:24 no

Voz 6 39:26 tampoco no pero ello yo Clay

Voz 18 39:28 has

Voz 6 39:30 hay gente que veía que de esta forma absurda de la razón que el último avance técnico

Voz 1995 39:37 pero tú valoras es la imprenta a partir de ahí gana

Voz 6 39:39 no es una cosa déjame defenderme en ese sentido yo reconozco que la gran creatividad hoy en día en la carretera de esa asombroso existe en la pantalla yo creo que Hollywood ha quedado detrás o Hollywood se acerca ahora poco a poco en la pantalla pequeña porque creo los Cinemateca yo creo que esto las en Telecinco Gonzalo

Voz 18 40:00 a mi me parece que cuando hablamos de la televisión a la carta y gracia por qué te dicen no es que en modelo de seleccionada acata la gente lo que Telecinco entonces parece que es que la conversación es la salud del contenido diciéndonos que no tiene que ver si te gente va a querer Sálvame que Netflix y eso no hay ningún problema el problema es si lo ves a la carta o The man o bajo demanda tienes un mando en la mano si tienes un mando en la mano cuando llega la publicidad la paz

Voz 1995 40:23 porque hay una gran pregunta que es quién

Voz 18 40:26 con capacidad de no ver la publicidad quiere ver la publicidad nadie si tú pasa es la publicidad lo que no tiene Telecinco en un modelo a la carta modelo ingresos quiebra no es una es una paradoja Sálvame podrían verlo no no seis veintidós mil millones de personas pero sí las veintidós mil millones de personas lo hacen en un modelo que tienen capacidad de no haber publicidad la publicidad notifican los anunciantes no estarán ahí tendrá audiencia no es un problema de salud el contenido la gente lo querrá ver lo que la marca no querrán estar

Voz 0621 40:52 donde gozar yo que soy mucho más dijo que tuvo ese debate lo viví

Voz 6 40:55 vamos con la aparición de mando a distancia las cadenas privadas

Voz 0621 40:57 exactamente el mismo

Voz 1995 40:59 con el reciclado cuando yo yo

Voz 0621 41:02 yo viví una época en que solamente había la un helados de pronto aparecen qué compañía de pronto apareció una artilugio diabólico que es el mando a distancia y el gran debate de la policía en aquel momento era con el mando a distancia hemos muerto

Voz 1995 41:14 pero sabes qué pasa Antoni y ha durado unos años es decir esto yo me siento de esa generación de españoles que hemos sido el mando a distancia que avanzados al niño Amelia HF cambia la tele de forma que yo ahí para Amine discusión yo cuando apareció el mando a distancia para Audi me cambió la vida

Voz 18 41:34 eso entonces todos juegan con la regla del juego entonces hemos sobrevivido

Voz 1995 41:39 porque había Zynga había nunca a tratar pero

Voz 18 41:42 sí lo que no es lo que yo creo que no hay ninguna duda posible es que si estoy sentado tengo la capacidad imagínate que ver un partido de fútbol un grabado pero bien los anuncios pasarelas una cosa alguna

Voz 1995 41:53 una última pregunta producto siempre han resistido eso sí bueno voy a hacer ultima pregunta porque este este asunto es muy diferente y hay muchas aristas mimas se anuncia que los derechos deportivos y de la Premier League la liga de fútbol a la que la Liga española imita en su modelo de retribución y de ingresos si anuncia que para las temporadas diecinueve veintiuno y diecinueve veinte y veintiuno el propietario esos derechos va a ser Facebook de manera que el fútbol ya no va a ser una cosa que que sí podemos compartir socialmente en algunos entornos en bar en casa pero lo vamos a ver a través de la tele o no a través de la T a ver

Voz 18 42:31 a través del canal de televisión que lo hizo otra vez el televisor John Lennon

Voz 0621 42:36 es el uno Telecinco a ver si si

Voz 18 42:38 dicen que la televisión lineal como tal tiene sentido desde los deportes las noticias yo creo que lo noticias las consideremos en el móvil de pertenecen al móvil y por tanto serán de Twitter será de la radio que lo que mejor vive en el móvil y los deportes que le pertenecen lineal lo vamos a ver pero le pertenecen a Facebook

Voz 1995 42:54 ahí se produce ahí algo muy perverso en ese momento se que comparto es decir la televisión que conocemos vive muy bien cuando hay noticias verdad cuanto ocurre algo el problema es que cuando no hay noticias la tele tiene que seguir emitiendo y lo que ocurre vemos en este programa es que cuando no hay noticias Esteban aquí rellenando la parrilla está ahí y cuando no hay noticia nos la inventamos y creamos una sensación de expectativa de emergencia de urgencia cuando Noray y hay muchos programas no voy a decir mecanismo no voy a quienes hay muchos las que viven todavía no ha pasado nada atentos cuidado ojo eso que no hagas ileso de forma la visión que tenemos de la información de manera que bueno esto está inventado cuento que esto debería drogo CD Alcoyano no le das ese valor Toni

Voz 0621 43:44 hay otro debate de que se que es que del que hablas que es el el formato es decir también hay libros que tienen doscientas páginas porque hay que tener páginas y con veinte estarán acabados lo pasa que no existe el formato libremente páginas las que no tenían que durar una hora y media que podían durar en minutos pero no existe por programas de radio y exención los los los los los formatos Nos gobiernan y eso sabe mucho Gonzalo

Voz 18 44:04 Segarra yo no sé de qué habla Garrido nos

Voz 1995 44:07 no

Voz 15 44:08 sí yo tengo a ver a mi hay una reelección hoy le toca felicitar

Voz 0621 44:11 por por el por el por el prólogo ese al principio monólogo o lo que sea porque me gusta mucho la metáfora viales casi un emocionado hombre pues este hombre sin el día lo conseguirá City el que Toni Segarra ti si te vimos la semana

Voz 1995 44:27 si viene nombre sesudo hoy con muy buenas ideas no puedo decir lo mismo de Gonzalo al hablar del fin de la radio sí

Voz 18 44:34 sí he dicho que el futuro de noticias está en la radio

Voz 1995 44:38 salida anhelada

Voz 14 44:40 está aquí porque ahí sí podía voy me pueda posicionar como él en el siglo XVI como representante de un mundo que yo tengo que hace tome en el programa Madrid

Voz 1995 44:51 agarran gracias

Voz 51 45:02 se

Voz 22 45:07 igual huía

Voz 1 45:20 tonito rica cadenas

Voz 36 45:23 paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles que digo casos Lao crees que me dan envidia pues no cómo voy a tener las así estreno coches nuevos estrenos está sí disfrutó de doble felicidad

Voz 9 45:35 estrenar coche nuevo y estrenarse lista puede haber algo mejor y es que con línea directa tiene todo riesgo a precio de terceros Novés tres dos un dos tres cero once consulta condiciones el libre directo punto com una acompañaba quinto

Voz 30 45:47 la fiebre dolores leves somos grasas

Voz 1 45:50 secreción nasal con indico adiós a los primeros síntomas de gripe recupera T

Voz 52 45:55 Il Vico comprimidos recubiertos está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y Qatar al es que cursan con fiebre dolores leves o moderados y secreción nasal a partir de doce años a las instrucciones de este medicamento consorcio farmacéutico Merck

Voz 37 46:07 sí

Voz 38 46:13 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales

Voz 1 46:17 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 9 46:24 el camino hacia la final de la Champions ya ha tenido muchas extracciones

Voz 53 46:28 siempre menos y a la playa disfrutando de la previa Inglaterra horas antes libro Alemania Romero la Flagey turismo la nombre Romero las han dado muy bueno

Voz 0684 46:42 ya te lo cual a lo mejor desde el corazón del Pireo en Atenas ángulos desde los que fresquito aquí en ellos Stadium de Madrid Barça de Messi visita al Sporting de magia quién lisboeta nunca me paren fríos a los dos ex del Juventus Stadium con la Liga de Campeones está día espectacular el de Wembley carros tras fútbol europeo

Voz 1 47:13 seguimos rumbo aquí a los otros son carros el Deportivo con Dani Garrido Miniporque campeón

Voz 30 47:35 no tenemos límites geográficos

Voz 54 47:37 su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo

Voz 6 47:46 intente a la historia de Europa nos gusta

Voz 9 47:48 el recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de esas templarios esos monjes con Mc doble tan Games tienen el dinero podían en el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 55 48:03 a esta hecha de límites

Voz 1 48:05 así demasiado pronto este

Voz 55 48:08 bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 9 48:11 la acá en este cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León a Javier Sierra Jesús Callejo y siglos de historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia apuntó es Cadena SER

Voz 27 48:34 eh

Voz 44 48:36 en

Voz 9 48:37 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos qué tal

Voz 0621 48:45 dio el pavo Marta primer pavo no

Voz 14 48:48 sí para hacer mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos

Voz 1995 48:57 en Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 38 49:06 corren

Voz 6 49:07 nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 19 49:18 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando a las más que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 9 49:32 con la alarma cero visión de Securitas Direct que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres

Voz 30 49:39 no calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 28 49:45 la serie de tu vida

Voz 29 49:50 el regreso a la uno de la armada invencible es jueves es

Voz 30 49:56 cuéntame vuelve el súper jueves de gente hacia