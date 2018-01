Hoy por Hoy (25/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 R vicios informativos

Voz 1645 00:10 son las once las diez en Canarias el presidente del Parlament de Cataluña Roger Torrent se reúne hasta ahora con representantes de todos los grupos parlamentarios que están en esa cámara para abordar los detalles de la sesión de investidura que tu Rehn recordemos propone que se celebre el próximo martes vamos al Parlamento amplía Pablo Tallón

Voz 1673 00:26 la intención del nuevo presidente es que el debate se celebre el martes es decir veinticuatro horas antes del plazo máximo y que todo se desarrolle en un mismo día pero habrá que ver si este planing Se mantiene después de hablar con todos los partidos desde hace unos veinte minutos representantes de todos los grupos se reúne en la sala que habitualmente acoge los encuentros de la mesa cuando finalice conoceremos estos detalles del pleno de investidura por lo menos algunos de estos detalles y es que recordemos que la oposición se opone a que Puigdemont ha escogido presiden a distancia ya que los cinco electos en Bruselas puedan delegar su voto en otro compañero de partido de buen seguro todos estos temas se están abordando ahora mismo

Voz 1645 00:58 gracias Pablo Ciudadanos insiste en que es obligatorio para el Partido Popular apartar a la senadora Pilar Barreiro investigada en el caso Púnica para aquellos apoye los presupuestos hasta entonces descartan nuevos acuerdos de calado con el PP según ha dicho esta mañana José Manuel Villegas en La Ser en Murcia

Voz 2 01:12 pues es difícil llegar a nuevos acuerdos si incumplen los acuerdos anteriores que has firmado con ellos pues vamos a firmar nuevos acuerdos que empieza a parecerse a lo que tuvimos que vivir con el caso de Pedro Sánchez no es el negarse a aceptar separar los imputados por casos de corrupción de los cargos públicos cuando se trata de enfrentarse a sus casos de corrupción pues arrastra los que si le cuesta mucho afrontarlos con valentía

Voz 1645 01:41 recordamos los datos de la Encuesta de Población Activa con la que se cerró el pasado año se creó empleo y bajó el paro aunque no alcanzó el objetivo de que esa creación de empleo llegará al medio millón de puestos de trabajo el número de ocupados se sitúa por debajo de los diecinueve millones cifra que si se había alcanzado en el tercer trimestre del pasado año primera valoración de los sindicatos Pepe Álvarez UGT en Televisión Española

Voz 1645 02:17 hoy se ha conocido que los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a cuatro personas relacionadas supuestamente con la muerte de una mujer cuyo cuerpo apareció calcinado en Vegas en Barcelona hace un mes uno de los arrestados es la pareja sentimental de la víctima Barcelona Aitor Álvarez

Voz 5 02:30 las detenciones se practicaron ayer miércoles y lo sabes

la policía ha detenido además en Castellón a un hombre de treinta y dos años que estaba en posesión de cientos de archivos de contenido pedófilo

Voz 1275 03:51 sobre los datos de la EPA que hemos conocido esta mañana con un balance en dos mil diecisiete en Madrid en el que en ha aumentado los parados al mismo tiempo los trabajadores activos UGT asegura que hay un efecto llamada de demandantes de empleo en la región por la mejora de la economía Isabel Vila Vella portavoz

Voz 9 04:04 lo que estamos viendo es que hay un efecto llamada hacia Madrid porque se está viendo que efectivamente hay un crecimiento en la actividad económica en la Comunidad de Madrid la cuestión es que esto no se refleja en el empleo van a llegar muchas personas esperando tener un contrato de trabajo en la Comunidad de Madrid pero un contrato de trabajo precario temporal

Voz 1275 04:22 los hogares madrileños con todos sus miembros en paro alcanzaron los ciento treinta y cuatro mil en el último trimestre del dos mil diecisiete según la Encuesta de Población Activa y un vecino de Madrid ha iniciado una recogida de firmas en Change punto org para pedir al Ayuntamiento de El Escorial que perdone la multa de más de cien mil euros que impuesto a un vecino de esta localidad por talar sin permiso municipal un árbol que amenazaba su casa el sancionado intentó conmutar la pena por trabajos sociales pero el consistorio se lo negó ahora mismo paga dice dos mil euros al mes por esa multa está al borde del desahucio siete grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1995 05:12 ese es el nombre de un invitado ha sido tan descriptivo Belén

Voz 1995 05:40 ahora ya de mayor exponer el teléfono en la mesa no lo haga hasta que tuve muy influenciable todavía en cartel el último gran fenómeno del cine español perfectos desconocidos injustamente ignorada en algunos de los premios que serán estos días Belén Rueda está a punto de sonar El cuaderno de Sara es una película rodada hace ya algún tiempo en África pero además tiene pendiente el estreno de otra película rodada en Argentina con un planteamiento alucinante tía acaba de terminar el rodaje de una más en Barcelona más o menos eres tú hoja de servicios de los últimos

Voz 1995 06:24 sean sesenta vamos ahí a preguntarte por concretamente vamos a sentar ante esta sino porque que centrar el tiro por el cuaderno de sana que existe hace más de un año

Voz 1995 06:58 no te pasa aclara que como es un trabajo que ya hace algún tiempo robot te despegas de optimismo difícil que tuvo hoy que nosotros valoremos lo que hemos hecho hoy da igual si es en la radio la fontanería la da igual pero hace un año ya te da cierto margen para olvidarte de las condiciones del calor de la situación con lo cual toma cierta perspectiva de Tivisa todo tú veas ahora los cuadernos dejara ya estás un poco de esperada de esa de esa inmediatez eso es cierto criterio pues mira que estoy muy bien la verdad Go esta película me ha salido bien no te distancia

Voz 13 07:30 mira te voy a decir una cosa y hace dos días se hizo un pase para para todo el equipo porque claro ya te digo ha pasado un año desde que acabamos de rodar lo si tu pase para todo el equipo hizo de alguna manera vuelves a refrescar e todo lo todo lo que pasó ayer hay muchas veces que la gente te pregunta cómo tienes como haces para memorizar todo lo que tienes que utilizar cuando estás para cuando haces una película cuando estás en teatro etcétera realmente los otros lo que lo que más me marcamos de lo más tenemos es memoria emocional y te puedo asegurar que cuando estamos delante de la pantalla estoy casi segura de que todos nos trasladamos allí fue la experiencia muy brutal para otros porque estuvimos mes y medio en Uganda se rodó en Uganda aunque la película eso suponer que trascurre en Congo lo que pasa es que claro te tienes que ir a un país el que esté seguro en el Congo no no era seguro

Voz 1995 08:19 por lo que describe la película lo que desvió la película es la mala situación que se vive en el como bueno vamos a hablar lógicamente de de esta película Los cuadernos el cuaderno de de era pero esta semana por ejemplo una voz se ha alzado en la entrega de los Premios Feroz se alzaba una voz que que además ha servido para que muchos se movieran pero es que esto lo hacía a tu llamada esto a los Premios Feroz hace tres días

Voz 14 08:42 el Premio Feroz a la mejor comedia de este año es para la llamada tendrá un premio

Voz 1995 08:50 en premio Belén Rueda te emocionas

Voz 5 09:05 bueno es que claro leucemias

Voz 13 09:07 eh Se seis dieron ese día entorno a la mujer y entorno a los jarabes porque bueno realmente son muy muy simpáticos y en todo esto de una manera muy especial los jóvenes ya sabéis que están continuamente con el teléfono si realmente han sido un fenómeno Un fenómeno and de todo esto y el fenómeno también porque la película año creo para un determinado

Voz 1995 09:28 sí

Voz 13 09:28 a determinadas edades pues es como un como una cosa extraordinaria a mis hijas tienen

Voz 1275 09:32 entre sí dieciocho años Islam visto jefe

Voz 1995 09:35 llama que es un peliculón justa esta semana fíjate en los Premios Feroz la mujer el papel de la mujer la reivindicación sobre los últimos acontecimientos se hizo protagonista de de

Voz 5 09:46 la forma muy muy evidente

Voz 1995 09:48 el cine describe lo hablábamos ayer Tom describe muy bien el momento osea si queremos entender cómo somos ahora pues tenemos que esperar unos años y ver las películas de lo que escribía no ayer hubo una entrevista el presidente Mariano Rajoy donde le preguntaron por un tema que está en la sociedad que está encima de la mesa que es la brecha salarial es lo que ganamos los hombres y las mujeres por el mismo trabajo que no es lo mismo por lo mismo esto es lo que decía el presidente

Voz 5 10:15 no nos metamos en eso demos pasos en la buena dirección no nos metamos goles

Voz 13 10:21 si hiciera una película diciendo continuamente esto no no aquí es decir cuando se nos pasa a todos pero el ejemplo tendría un guión y dices bueno tengo que enfrentarme a este guión que a mí cuando cuando el guión ya me gustan nervio porque dices quiero estar a la altura de esto que está que está escrito yo creo que los políticos deberían estar a altura de lo que está pasando en cada momento y solucionarlo porque sino nunca se soluciona nunca se acabarían las cosas en el caso por ejemplo de esta película me encantó porque es una película que es una aventura emocional pero al fin y al cabo tiene aventura de también tiene mucha acción decidieron los los los que los encargados de cine de Mediaset encargarle a una mujer porque porque parece que las aventuras solamente las pueden vivir los hombres Ice ice tiene una visión muy diferente y en esta película estando en África en unas condiciones bastante bastante complicadas en en muchos casos hay acción también en saltamos de camiones

Voz 5 11:20 hemos vino a tráileres a casa saltase

Voz 13 11:23 debe ser porque hay que repetir hace calor y malaria en fin hay un montón de cosas así de dificultad de factores que que que es porque no lo puede hacer una mujer a mí me encantó que ellos tuvieran la la la idea y las ganas de que fuera la mujer la que todo protagoniza se Irujo parte había lo más importante es que tiene una historia de amor entre dos hermanas que eso también es muy actual en la familia hay veces que hay problemas de hacemos supongo a mejor como Rajoy en este caso no

Voz 1995 11:54 es sí que mejor no entramos en eso yo estaba te estás escuchando una película de acción con Marianne eh

Voz 16 12:03 las

Voz 1995 12:04 el Tracy Mariano aquí bueno pero con buen guionista todas ellas es clave para una cosa que yo creo que no hay guionista Tom perdona no hay guionista en este país capaz de de repetir uso lo diálogo de de muy muy españoles muchos españoles no soy guionista previos a decir

Voz 17 12:21 yo es que es lo que me pasiones sesenta o que tú tú eres profesional tuvo un papel pero tiene que ser muy diferente a ser tu trabajo en estas condiciones

Voz 18 12:30 como estar en un plato

Voz 17 12:32 no todo controlado el aire perfecto el sonido no hay nada para para molestar distraer sin embargo haciendo encima de de un camión en afiliación y desde muy diferentes

Voz 13 12:45 bueno mira también es verdad que te llegamos todos a África en en Uganda donde estuvimos rodando no se había rodado antes una película había rodado solamente una película antes de de Disney la mitad del equipo español librarnos un equipo reducido porque en fin los presupuestos que se manejan en España no son los que se manejan en otros países entonces la mide la mitad del equipo español la otra mitad era era ugandés Idi hasta que te ha coplas es un poquito complicado pero también te digo que la convivencia con ellos te hace enter un país hay haría extensible a un continente que parece que desde aquí no lo no lo entendemos muy bien te puedo asegurar que las dificultades al final es lo contrario porque es como que es tu día a día no aquí no saltas de un camión continuamente en vez de dejase

Voz 5 13:31 el asfaltadas algo que no va a suponer un gran collage gravedad no

Voz 1995 13:37 María las Navidades es así en el Primark y hay que saltar al taxi si si así bueno hablamos del cuaderno de Sara

Voz 19 13:45 a que estás sólo ninguno de los periodistas tomaron la foto me parece tomará

Voz 16 13:54 un peligro aunque se estrena el próximo dos de febrero vamos a hacer una pequeña pausa muy pequeña y enseguida volvemos

Voz 13 14:04 no

Voz 1995 18:43 seguimos hablando con Belén Rueda que viene a presentarnos entre otras muchas cosas el cuaderno de deshará que está destinado a convertirse en el cuadro más famoso de España después el famoso gobierno azul de de Aznar Clavería utilizan envoltorio de un thriller para tratar algunos de los grandes problemas de la situación del continente africano

Voz 5 18:59 niños soldados señores de la guerra o terrible problemática en torno al coltán

Voz 17 19:05 supongo que este nuevo oro negro como lo dicen los minerales de Sada el problema es que para fabricar esos aparatitos hace falta influencer materiales alguno de ellos bastantes casos como la casita o el coltán del Congo a escasos trescientos kilómetros de aquí está el ochenta por ciento de las comunidades esa es la razón coltán con la que más casos mineral

Voz 1995 19:28 Cesáreo para la fabricación de muchos de los dispositivos que hemos convertido en imprescindibles el teléfono la Tablet y que en algunos países supone especulación crueldad guerras lo hemos comentado en alguna ocasión Belén parece que la ficción es mucho más útil a la hora de describir los problemas que padece el planeta es mucho más útil que la realidad es seguramente mucha gente va a entender bien por fin que supone el coltán gracias a los cuadernos a Hinault gracias a la portada de un periódico

Voz 13 19:58 bueno yo creo que es una mezcla de todo realmente porque mira ahora estamos aquí esto es radio es importante también que los periódicos nos apoyen cuando se estrena una película y cuando tiene una parte de un problema el problema peca social pues también hay algo de eso y por ejemplo para nuestra película es muy importante también eh se ha hecho es está haciendo bueno se ha hecho ya un documental sobre el contaban que lo ha hecho a Antonio Pampliega hay ir es importante que este documental esté tan bien al la vista para que se sepa que es el coltán porque yo he de confesarte que hace un montón de tiempo antes de empezar la la la película dos años antes vinieron con la idea y me dijeron nos vamos al Congo para documentación estuve allí cuando me dijeron nos vamos ya digo yo sí sube hasta en la película yo quiero ir entonces visitamos muchas oenegés de todo tipo en en el Congo no pudimos lógicamente ir a ninguna mina de coltán conseguimos siga a una mina de oro que en teoría era del Gobierno y el ministro de Minas nos dio los permisos etcétera que todo esto parece muy sencillo pero el camino hasta si había un montón de de de barreras parones enseñamos el permiso no sabía si te iban a dejar pasar si no se iba a pasar algo realmente el como es un país con con mucha inseguridad pero sí que es verdad que todo el tiempo y que hemos estado allí este estos conflictos existen parece que están escondidos y una película puede hacer que otra vez se pongan en la palestra y que de alguna manera se le de un pequeño empujón ya hay una cosa que digo cuando estábamos allí en África Nos dijeron Nos dijeron a la gente con la que ha con la que trabajamos si no se tiene que dar una visión de África en general con todos los conflictos de él que esto no se puede solucionar esa tiene que haber esperanza que es lo que pasa que normalmente la miramos como como algo muy general es decir bueno esto es imposible que yo lo soluciona a nivel individual de cada persona y entonces lo dejas de lado pero pequeñas cositas se pueden hacer nosotros rodamos por ejemplo en escuelas y en un orfanato y entonces nos hemos quedado ligados al orfanato en el pie en este año que no hemos estado allí pues con pues con determinados actos de de cortos etcétera hemos conseguido reunir dinero y en el orfanato donde estábamos para hacer una hora para que para que el agua se quiere decir hay veces que que que que con cuando los conflictos nos parecen muy grandes los aparcamos decimos no podemos hacia ese puede hacer pequeñas cositas

Voz 1995 22:23 a las sesiones hasta esa dosis de esperanza a mucha gente le pasa con ese tipo de experiencia hemos visto algunas imágenes de de rodaje gente muy apelamos a buenos imposible cuando estuve en África me dejé algo allí algo de mí se quedó en tu caso pues pudo ser una rodilla perfectamente un trozo de brazo porque realmente es muy exigente contigo Jassé a estar malherida herida en el corazón los señores pero Mahler

Voz 13 22:50 por ello bastante erudita no teníamos son especialistas que me decía no no que tenemos a alguien digo que no que lo quiero hacer yo porque de alguna forma quieres ya sabes que los actores son busco así a mí me gusta de alguna forma vivir las experiencias de mi personaje sin llegar a ponerme demasiado en peligro porque entonces todas las personas que que trabajan en la peligrosa amparadas en los días de eso soy buen hasta un punto soy consciente pero pero sí que es cierto que que que no se en en un momento dado esas dificultades no son tantas y no te parece que es que aquello es es increíble lo que pasa es que no se allí ves que supera las dificultades en el día a día con una sencillez y con una naturalidad que te te te crees mucho más fuerte en todo eso es verdad que detrás de África muchas cosas para empezar su futuro es mañana nosotros pensamos siempre el futuro mejor a dos a dos meses a dos años para ellos el futuros mañana de verdad yo lo digo y es que nosotros tenemos que pagar aún se coló una pasta impresionante para que nos diga vive el día a día como si no existiera mañana

Voz 1995 23:56 el concepto de la tienen el entiendes

Voz 13 23:58 la concepto hipoteca no ayuda para eso

Voz 1995 24:01 los dentro de cuarenta años que termine de pagar la hipoteca ahí empezó entonces el de él

Voz 17 24:06 no hay que tú sabes yo soy de la escuela yo compre dvd es todavía saber si bien pero de un making of no me parece tema I

Voz 1995 24:15 es decir que vas a espera a comprar el DVD de la película para verlo

Voz 28 24:18 más sin más a que confesar que soy más DVD la falta de gracias pero bueno así ahí ahora perdona

Voz 1995 24:25 así es vive en otro siglo veo bueno que hablamos de ser sino también de no dormirá

Voz 37 24:32 está alcanzando las ciento ocho horas sin dormir el cansancio Cruise activa sugieren

Voz 5 24:44 el embrión no dejar dormir a alguien en Abu Ghraib los americanos torturaban no dejando dormir a la gente Guantánamo clásico de laderas

Voz 1995 24:54 convertido en periodista cinematográfica súper interesante no dormidas

Voz 13 24:58 es muy lo que pasa es que bueno eso eso es una mujer que que monta una obra de teatro con unos actores con cinco actores y les someta el insomnio durante cuatro días para hacer una sola función porque sino sería imposible pero es voluntario no es que ya les obliga

Voz 1995 25:12 es decir no no fueron no es una peli sobre la tortura

Voz 13 25:15 a el sobre la tortura lo que sí que es cierto es que cuando haces cualquier película que hagas a los actores Nos encanta documentar no si verlo y es verdad que ha sido un tipo de tortura Hay los estados dormido robo reprobó que pasa que yo era la que mandaba yo dormía de que no dormían al Shakhtar sí sí que dormía pero bueno todas y todos hemos pasado a lo mejor dormir el pasado en el nuevo año no se ahora no oye

Voz 26 25:42 bueno pues en tres te lo cuento

Voz 13 25:45 a veces los actores sí que es verdad que para para llegar a un determinado

Voz 37 25:50 culto emocional tu Kansas tu cuerpo corre eso o a lo mejor no has nos dormido el día anterior

Voz 13 25:57 y es verdad que las emociones aflorando una manera diferente primero porque la concentración tiene que ser diferir mucho mayor después porque como el cuerpo no te acompaña las Asimov los sentidos esa el olfato la vista y el oído se acrecientan el problema es que cuando llevas cuatrociento dormir el cerebro aunque parezca que no está durmiendo entonces no distingue entre el sueño

Voz 38 26:20 la que el el está

Voz 1995 26:23 tres que eso me pasa a mí muchos días de ahora sí sí me down que me pongo me pongo la radio escucharan a estos ello que no ha dormido veía que no he dormido lo que me están contando

Voz 5 26:40 bueno y acaba de terminar de rodar

Voz 1995 26:41 en Barcelona el pacto que es su nombre particular dadas las circunstancias una además de la realidad era una película

Voz 13 26:48 te puedes creer Antonio Durán de esta película llegue para rodaje el día anterior el referéndum a Barcelona se llama El pacto IBI dos mil pues hay casualidades los los primero me lo contaron lo vi yo hablé es diferente

Voz 5 27:06 gente es verdad que la lo definía

Voz 13 27:09 Stefan había si el ambiente era frío

Voz 5 27:12 bueno no nos equivocamos al principio bando

Voz 1995 27:14 decíamos lo de Belén Rueda que es un hombre muy muy propia describe muy bien la la situación el próximo doce Fred que es lo más inminente el próximo dos de febrero se estrena el cuaderno de Sara con Belén Rueda con absoluta protagonista y con Africa y la realidad de un cercano con con un trasfondo interesante siempre es un placer al goteo de que es gracias las luego es fíjate mucho

Voz 20 28:13 ah tunning

Voz 7 28:28 estreno coche nuevo y estrenos cierto dista lo mío no es felicidad lo mío es felicidad

Voz 1995 33:46 once y treinta y tres minutos una hora menos en Canarias José Antonio Páramo muy buenos días

Voz 48 33:50 hola qué tal Toni verdad que cuando algo te apasiona te entregas en cuerpo y alma a la pasión te lleva a superar de hacer cosas mejor que los demás por eso puedes confiar en Gales porque les apasiona sentir y escuchar y lo saben hacer como nadie porque son verdaderos expertos en Audición tanto que para mejorar la tuya te ofrecen un audífono desde seiscientos noventa euros ya My reserva tu revisión auditiva gratuita en el novecientos ochenta y tres cincuenta y siete cero siete Gades

Voz 1995 34:18 hoy la mayoría de cocidos este país hoy están agotadas ayer concluyó la décimo sexta edición de Madrid Fusión más de cien cocineros sesenta demostraciones culinarias en directo veintiuno talleres formativos quince concursos perdimos el de la croqueta Atom de dije yo que ciento cincuenta expositores entre los que los dineros que asistieron pues dos de los mejores cocineros de este país Andrea tumbar el hoy Sacha Hormaechea sea el cómo estáis amigos

Voz 49 34:48 qué bien eso es laico y todo

Voz 1995 34:51 se nota que venía cancillerías intensos G

Voz 15 34:53 que si el caso yo creo que había el número dan más procederemos técnicas a que los los momentos de los grandes talleres

Voz 1995 35:04 la verdad es que si esa oportunidad Sasha es la casa del virus aun cocinero cuando vine a Madrid va a Sasha pero pero las que le parece bien que venga uno pero todos claro aunque luego no hace caja muchos evita así la la puerta de se reserva el derecho de admisión vago

Voz 15 35:22 ya pero yo no pasas en Luchani ascendía en restar en estuviese lleno de gente que no me dejas entre eso que a mí no me dejasen entrar los otros frentes esto sería

Voz 1995 35:34 Jan De Gea que olió a hacerse como ganador de ese de esa subasta de trufa negra que todos los años organiza la Diputación de de Soria en Madrid Fusión cuanto ofrece Sandra cuanto

Voz 5 35:46 ya es una tradición a la

Voz 16 35:49 es imposible les va siempre de tumbarlo de la trufa este año lo he comprado junto a una productora no practicó Fishman que está haciendo álbum con Ángel León grabando algo con Ángel desde luego luego fui al la Kitchen nada hacer una cena

Voz 15 36:10 sí están ha sido el año Memo hombre sí sí sí

Voz 16 36:17 la gente no no no no no no que la gente nos empuja a gente no es géneros no es generosa no estaba al auditorio Junio ignoren lo empujaban espectadores todas de baja desde el subastas que tiene un carácter benéfico que me adoran a mil

Voz 1995 36:33 eh

Voz 16 36:34 la nos también con vosotros

Voz 1995 36:37 más allá de la trufa hubo huevos fritos con yemas de colores una propuesta de menú azul la langosta que se come con caparazón presentaba precisamente por por Angelina y Ángel León presentó me han entendido muy bien cochinillo del mar ya más atún no no una morena curada al sol sin espinas urgente

Voz 50 36:59 que a las de la Cava

Voz 15 37:03 eh cortando como si fuese Cándido

Voz 1995 37:06 tenemos el mandato que es este

Voz 51 37:08 esto es reconstruirlo Amorim

Voz 44 37:13 aparte el nuevo cochinillo qué barbaridad

Voz 15 37:25 otro de los grandes Rato paralela Gerardo se escucha

Voz 52 37:28 a la abajo tengo claro que son amores

Voz 15 37:31 las tablas del iba cortando con como si fuese

Voz 1995 37:33 queda el coche le da es de noventa y uno de los momentos más emotivos es cuando aparece Montserrat fontanero que es la madre de los Roca Rico cosas el sonido negro que preparar una una sopa Yerbabuena junto a sus hijos es muy bueno pero es una señora que probablemente tiene eh toda la sensatez de la profesión reunida en sí misma es una mujer

Voz 16 37:57 Llosa Unica Unica no dice que tiene que tiene ochenta de culpa tiene sus clientes que sus famosos que pueden comer con diez euros

Voz 15 38:07 ella sigue al frente del estaban dejando de además esto que desean de ochenta todo el mundo envidia a la gente que trabaja en la roca fueron en su restarán agradecida de Can Roca pero no solamente por trabajar con los grandes sino porque todos con él lo que cocina su madre mala Jover ahí con eso dice que te lo siento hijos

Voz 1995 38:33 hice puede iros a Podemos diez euros dos ball para nosotros vamos a una vez que vamos a comer a cenar y luego bueno todos Cardona luego no estarlo de la madre ha ido todos los concursos yo a mí me daba mucha atención pero eh hay algo más Itu de estos sabes muchas hacha hay algo más extraordinario que comerse un buen bocata un bocadillo llego mejor con bocadillo eh eh yo creo que no venga luego día podemos hablar de experiencias maravillosas con la trufado de perdonar

Voz 15 39:09 porque además un bocadillos muy íntimo esa es tu bocata acordarnos todos en el colegio que lo haces es salvaguardar tuvo cantan illa el acto de amistad es te dejo coger un poco de lío cata compartir ruido ponía el dedo para no decir no

Voz 27 39:28 busca grandes

Voz 15 39:31 bueno esto de los de los concursos de es lógico al final hay patrocinadores si hay una cosa que es verdad luego nos movemos no según el que ha ganado el concurso ustedes más gente que que va a su local sea de bocadillos de croquetas sea lo que sea y los concursos en la cocina viene muy bien para algo algo fundamental que es como la madre los Roca muy bien para qué

Voz 16 39:59 tu familia tu gente que saque vales para él estar profesor

Voz 15 40:04 hasta altas horas tantas horas que que que ahí momento que cuando te dan un premio pero quiero agradecer de tu familia como ha salido de la poco natal

Voz 1 40:14 Contador tiene rusa no es nada fácil ser jurado de un concurso de ese tipo vosotros habéis participado muchas lado

Voz 15 40:21 no lo digas porque yo hace una semana fui jurado para elegir la mejor forma de

Voz 49 40:28 dónde está la elaborará

Voz 17 40:32 por cocineros que estaban fuera

Voz 15 40:35 Asturias ganó un lugar de un lugar de tu has es Murcia Murcia hasta Avilés el Águilas Murcia hasta la mejor Fava de fuera de Asturias sí pero yo te digo que tomar Teka probar catorce Abbás es un efecto claro es el lo creo o no

Voz 17 40:56 cosa tienes efectos efectos secundario estás

Voz 18 40:59 la clase debido a que no se note

Voz 17 41:01 desvanecido os acordáis hace

Voz 15 41:04 a tenía que debe romper lo primero que tienes que decir es no declarar el caso porque son nadie te quiere durante una época es la primera vez que después de la cuarta aquí

Voz 1995 41:12 la fabada ya da igual como si te dan hay eres capaz de verdad de seguir apreciando los abortos matices la textura

Voz 15 41:20 sí desgraciadamente haces un esfuerzo porque con esfuerzo para ser coherente porque primero lo que hay que valorar es la gente que se presenta a los concursos de cualquier ha decidio Sofres les valoro porque además lo sabemos todos todos no escuchan igual siempre pongo dice porque no te presentas en un concurso ahora diría famosa historia de de Chaplin

Voz 1995 41:45 sí que se presentó veo tercer así que se ha presentado a un concurso de imitadores de charlatanes

Voz 17 41:49 Elvis también se fue un concurso de imitadores del Ibex

Voz 1995 41:52 acabó en el tercer los tú como como Yves esa responsabilidad habría de decidir quién

Voz 16 41:58 fue horrible el año pasado a la primer concurso la mejor ensaladilla y es finalista hemos probado diese ensaladilla no había una ensaladilla como claro del concurso de la ensaladilla una ensaladilla tradicional un desmán todos los amputadas les ha llevado a hacer cosas que no pintaba nada eran puré a patadas no se votaba dada eh le metían de todo la patata violeta esto distinción radica en no había una tradicional

Voz 15 42:30 pero un problema vuelve a ser lo mismo es que hacia un italiano siendo jurado en concurso de ensaladilla rusa en España ensaladilla rusa se llama Oliviero en Rusia pero me invento don Francés pero estamos ya

Voz 16 42:47 sido representando a España

Voz 5 42:50 en Argentina presionados vaya Yosemite

Voz 1995 42:51 voy a decir que no solamente con esto sea lo que me expongo pero la mejor ensaladilla rusa de este país yace en Murcia y aquí se acaba la sección en Murcia en Murcia hemos

Voz 5 43:06 no hay basta no quiero y no puedo volver a casa Don y esto hay que dan mucha estemos gracias amigos por la plaza de las Flores hay un montón de sitios te puedes tomar hay una marinera con poco

Voz 1995 43:25 su Juancho y Times que soy uno ahí siguen no estará eh hay mucha es muy bueno sitios

Voz 5 43:35 Chan de un verdadero placer como siempre once y cuarenta y tres una hora menos en Canarias seguimos

Voz 1995 48:37 hoy me ha prometido que por fin he entendido la filosofía de esta sección Viajar desdibujar las fronteras conocer nuevas culturas nuevas gentes nuevas profesiones ahí por fin ya sé de qué va extranjeros por el mundo con Joan Arenas

Voz 14 48:53 buenos días los oyentes novedades hoy traigo novedades cambiamos de formato fíjate que lo había pillado a yo decir que abandonamos a los protagonistas anónimos de extranjeros por el mundo para escuchar pero hombre no me pilló ya cómo va

Voz 5 49:06 sino no pero traigo voces

Voz 14 49:09 si las el más de a diario El la entrevista manipuladas

Voz 17 49:16 tiene mérito pero avisaron por cabeza el delito antes y dotarán chirimiri Diriri para nada

Voz 5 49:29 contestarme al menos así si abona así que para la próxima así si próxima estaría jugando a lo mejor un poquito el puesto de trabajo verdad

Voz 14 49:36 sólo en esta entrevista manipular te va a encantar te va a gustar muchísimo políticos actores los protagonistas de la actividad de la actualidad van a pasar todos por la entrevista manipulada Donald Trump Puigdemont Gary Oldman Rihanna Francisco Camps Manuela Carmena Uriel Rufián GRE tengo muchas ganas

Voz 5 49:52 no entiendo que está manipulada sí pero por falta de tiempo que da igual porque pasa manipular que no están contigo vamos como las mal

Voz 14 49:59 lo que sí sí lo que pasa que yo como la Alcudia cómo se maneja los tiempos de la radio sabes hay veces que a lo mejor hay hay momentos que no valen para nada sabes entonces

Voz 5 50:06 yo que ese tema podemos en una conferencia para esto es lo hizo la hija llega entonces cómo no va a venir mucha gente que cómo no van a venir como las manipulado y con quien empezamos con Mariano Rajoy tuvo ayer con él me retiro va a ser otro personal cualquier las niña compadre no ya lo has hecho niños piden a uno para la semana que viene lo de Rajoy ya está hecho ya está hecho esta semana cuando al cambio climático ese calentamiento no tirarlo darle Rajoy en el Retiro da el día estamos mal

Voz 27 50:37 del Retiro de Madrid presidente buenos días muy bien muy conocido que muchas gracias por acceder a esa manipulación muchas gracias por cierto menuda mañana o buena que se ha quedado

Voz 14 50:52 claro que sí está usted mejor comparado

Voz 5 50:54 te voy a decir porque estamos mejor porque soy el presidente del Gobierno y por tanto

Voz 27 50:59 mejor Open acaparar decir bueno muy bien

Voz 14 51:02 ya conoce usted la dinámica adelante revista hay tres tipos de preguntas normales raras y tipo test así que en cualquier momento le puedo preguntar cosas como un sinónimo de a favor partidario partidario perfecto lo ha pillado a la primera cuando usted a tiempo

Voz 27 51:17 pues vamos allá se abre el telón y aparecen Puig de como se titula la película la negociación imposible correcto de Air France se me gustaría terminar su currículum pisé muy bien menuda picardía presidente para los filetes pueden ser de ternera cerdo rusos ruso el board yo hubiera dicho de pollo prefieren está bien influye este globo y haga una figurita poner el por favor perrito cita esto sin duda alguna es mejorable pero no me parece el tema más importante no es cierto lo importante ahora mismo es usted echa de menos a los Jordi digo no sé si volverán pero yo desde luego pido que vuelva con música dar haré conmigo esta canción de cocina que tardaría Obama Hortal precederán déjame pienso mucho correcto más calor cómodo definiría al cambio climático políticas para combatirlo es yo no me dormí Opinió yo pienso bueno y a ver si

Voz 5 52:24 no habrá vale

Voz 27 52:25 ahora lo hubiera leer una lista de imputados del Partido Popular en casos de corrupción bueno me tiene que decir lo primero que les pase por la cabeza yo tampoco he venido aquí a Noruega o criticar ni unos ni otros mire pues va a tener suerte porque la lista es muy similar a aparte claro pero de todos los pueblos presidente cómo resolvería usted este pronto

Voz 22 52:46 de tener imputado en temas de corrupción

Voz 5 52:49 en el Partido Popular la mejor forma de resolverlo brindar con cava catalán como con riojanos sería lo mejor resolverlo

Voz 27 52:58 pues muy bien presidenta ya se pueda quitar el bañador porque finalmente no vamos a hacer la prueba de natación cuyo pues podía usted de haberlo dicho antes de todos modos yo estoy bien cortado el agua precisamente

Voz 15 53:16 que tampoco era difícil yo quiero

Voz 5 53:18 tirarte por tierra la sección nueva pero claro ayer a mí manipuló yo ya que brillaba el primero al personaje así muchos españoles sí la verdad es que la mitad de la de la entrevista por la vemos ahí no si es que no te necesita Rajoy es el único personaje todos para que manipularlo pásalo y luego lo rápido que anda anda venga venga voy tirándome tres horas ha gustado a mí me gustado vale gracias innecesario de verdad pero gustó gustito cuidado que estamos en estudio pequeño al tema de la tele cuatro once

Voz 5 54:26 adiós