Hoy por Hoy (25/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias hoy por hoy horas

Voz 1018 00:06 José Antonio gran fan de Elton John Marcos buenos días estuve viendo en el Palacio de los Deportes de Madrid hace un par de actos como si te he visto monitoras cadena me dejas algo más serio y por supuesto volvemos a empezar en Barcelona porque ha terminado ya la reunión del presidente del Parlament Roger Torrent con los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la que según parece todavía no se ha decidido oficialmente la fecha del debate ni el formato de la posible investidura de Carles Puigdemont Soledad Domínguez

Voz 1909 00:32 hay dos propuestas encima de la mesa la del propio president que avalan Esquerra Republicana los comunes para que el pleno se celebre el martes día treinta y una segunda de Cataluña para que ese debate comience el miércoles treinta y uno a las cuatro de la tarde escuchados los argumentos de unos y otros Roger Torrent se ha comprometido a que en breve seguramente hoy mismo va a convocar formalmente la sesión en pleno que según ha dicho ocurren a los portavoces se va a desarrollar con normalidad Ciudadanos del Partido Popular no se fían de hecho los populares van a registrar una petición por escrito para que cuarenta y ocho áreas antes de la sesión les digan si el candidato va a estar en la sala os iba a delegar el voto o intervenida distancia sobre las delegaciones de voto del resto de diputados en Bruselas no se decidirá nada hasta la reunión de la Mesa del próximo martes

Voz 1018 01:15 en fin otros Yves suficientemente confuso gracias ole añadimos sólo anterior que la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría va a comparecer en el Palacio de la Moncloa dentro de quince minutos en principio para anunciar algún tipo de iniciativa en torno al proceso político de Cataluña estamos pendientes de la reanudación del juicio de la Gürtel con la declaración hoy de Cándido Herrero que fue gerente de la empresa de Álvaro Pérez el Bigotes Orange Market tras las acusaciones lanzadas ayer por Ricardo Costa sobre la financiación ilegal del PP valenciano por orden de Francisco Camps la Fiscalía Anticorrupción revisa todos los indicios posibles para la posible imputación del que fuera presidente valenciano vamos a la Audiencia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:52 confirma de la Fiscalía General lo avanzado por La Ser Las fuentes consultadas advierten la comisión de nuevos delitos de prevaricación malversación de caudales públicos y cohecho en los hechos narrados por Costa y El Bigotes que pueden afectar a Camps y Cotino o Víctor Campos entre otros Anticorrupción estudia abrir un procedimiento nuevo ni tomara la decisión bueno cuando concluya la prueba prevista por las partes en este juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel hoy desde hace más de una hora declara Cándido Herrero el jefe de producción de Orange Market la marca valenciana de la Gürtel ha admitido que la empresa cobraba en vez del Partido Popular pero dice que de recoger los sobres se encargaban Crespo y El Bigotes también admite que elaboró algunas de las facturas falsas por las que empresarios pagaban a la trama los actos electorales del PP por servicios no prestados pero argumenta que actuaba al dictado de un mero amanuense vamos

Voz 1018 02:46 la recesión pues bueno pues sobre la forma en que funcionaba esta trama esta mañana hemos que escucharon el destino bueno muy directo aquí en La Ser en Hoy por hoy ese testimonio del empresario Vicente Monzón que fue presidente de la patronal de los constructores de Castellón además de decir que un alto cargo del Gobierno valenciano que era amigo suyo le dijo que estaba muerto desde el punto de vista económico porque se negaba a pagar comisiones explicó una doble vía de financiación a la que llamaban pizza en alusión a los términos de la mafia italiana comisiones que empezaban en el tres por ciento ITER miraban en el treinta

Voz 2 03:16 Alonso dijo que eso estaba muerto por cierto fracaso conmemoran conversiones próximos al tres por ciento en unos casos superiores realmente dónde estaba el hombre yo la cuestión no era en el porcentaje no sino realmente en los modificados todos los proyectos qué implica o no está movilizaciones el del veinte por ciento son la ley de contratos del Estado Pedro cuyo cuyo importe ya número tres por ciento a un treinta por ciento

Voz 1018 03:51 hora doce y cuatro minutos la Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del pasado año confirma la creación neta de empleo en dos mil diecisiete y un descenso del paro aunque sin alcanzar las expectativas del Gobierno de crear medio millón de puestos de trabajo al año terminó con cuatrocientos noventa mil nuevos empleos y el último trimestre como suele ser habitual registró un repunte en la cifra de parados Rafa Bernardo

Voz 1762 04:11 sí además ha sido peor de lo esperado con treinta y cinco mil parados más y cincuenta mil empleos destruidos los datos anuales como dices siguen arrojando una notable creación de empleo cuatrocientos noventa mil puestos más en el conjunto de dos mil diecisiete y una notable reducción del paro cuatrocientos setenta y un mil desempleados menos sindicatos y patronal eso sí tienen valoraciones contrapuestas sobre este dato Lola Santillana comisiones Jordi García Viña

Voz 1 04:31 eh

Voz 3 04:32 es el peor cuarto trimestre desde dos mil tres en el empleo creado además es precario porque sigue aumentando la tasa de temporalidad por crecimiento de otros dos etílico por cierto le gustaría haberlo tenido durante muchos años que nos Führer

Voz 1762 04:48 con los datos de hoy el total de ocupados cae ligeramente por debajo de los diecinueve millones el desempleo repunta hasta los tres millones setecientos sesenta y seis mil y la tasa de paro se queda en el dieciséis cincuenta y cinco por ciento que es la más baja en términos anuales desde dos mil ocho pero es dos décimas más alta que la que había justo en el trimestre anterior presentan desde el comité de empresa de Opel en Figueruelas se reúnen a esta hora el corresponsables de la como

Voz 1018 05:06 Sonia para abordar la situación planteada ayer tras la amenaza de paralizar la producción del nuevo Opel Corsa en esa factoría de Zaragoza por la falta de avance en las negociaciones del convenio propio presidente autonómico Javier Lambán va a recibir después a los delegados de los trabajadores Toño Roskam

Voz 4 05:19 Jornada maratoniana hoy en Opel consecuencia del anuncio ayer de PSA la nueva dueña cuya intención de paralizar las inversiones y buscar otro emplazamiento para el nuevo Corsa ha precipitado los acontecimientos a las nueve y media de la mañana los empleados pedían un convenio

Voz 5 05:32 la gente no se merece no sé que va a ocurrir lo que tienen ocurrir lo que no se echaba encima de la plantilla por supuesto que hay unión no Death Note tendríamos que depender tanto de esta planta ateo por la gracia depende de aquí y queremos su futuro para toda esta gente cuando su tratamiento

Voz 4 05:45 tras la concentración primera vez que se visibilidad el desacuerdo con una protesta la compañía ha mantenido una reunión de la Comisión Permanente de la que por el momento no ha trascendido el resultado a la una de la tarde ronda del presidente aragonés que se mete de lleno con la política en este conflicto para conocer las posturas de las partes

Voz 1 06:06 unos segundos algunas gestiones más con Carlos Cala y Adrián Prado cuatro detenidos por el asesinato de una mujer en Begues Barcelona el pasado veintiocho de diciembre el cuerpo de la mujer apareció calcinado en un camino rural y entre los arrestados está la pareja sentimental de la víctima detenido en Castellón un hombre de treinta y dos años por prostitución explotación sexual y corrupción de menores la Policía la intervenido cientos de archivos de contenido pedófilo algunos de ellos de especial crudeza cuatro muertos y un centenar de heridos diez de ellos en estado crítico y de otros diez graves al descarrilar un tren cerca de Milán la Fiscalía ha abierto una investigación la principal hipótesis apunta un problema en el cambio de vía sigue subiendo el nivel del Sena en París aunque el picos espera mañana por la noche una parte del Museo del Louvre ha sido cerrada así como vías de circulación y estaciones de tren además algunos municipios cercanos a la capital han evacuado también los barrios próximos al Sena hoy terminan los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol Barça Espanyol con un uno cero para el español en la ida de primera convocatoria de Coutinho Jerry mina el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos después de ser eliminado anoche por el Leganés

Voz 1018 07:00 son siete Toni gestó es algo de lo que tenemos Florence en

Voz 1995 07:02 cuanto salgan las fechas de los conciertos de Elton John en España de lo cuento oye pues sí

Voz 1018 07:06 además si consigue gen inviten plomiza mejor que mejor sujetaba la mano en estas

Voz 1995 07:09 soy bueno lo suficiente una hora menos en Canarias hoy por hoy

Voz 6 07:20 la Cadena SER Hoy por hoy con esto

Voz 1 07:24 Garrido a punto hemos estado detenido

Voz 6 07:26 eh que celebrar

Voz 1995 07:28 María Elósegui catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza es la nueva jueza española nada más y nada menos que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo venció contra pronóstico en la votación del Consejo de Europa por ciento catorce votos frente al sesenta y siete del candidato del Gobierno Francisco Pérez de los Cobos ex presidente del Tribunal Constitucional que sacó un cero en la entrevista oral cuando se demostró que a diferencia de lo que afirmaba en su currículum nivel de inglés medio medio alto no hablaban inglés ni francés ni papa ni idea ni remotamente así que cero lo pusieron bueno el fondo muy representativo de este país pues fuera a la noticia y pensamos bueno una mujer en el tribunal

Voz 1 08:16 sus humanos Estrasburgo una mujer española que buena noticia Marielo Elósegui se llama Eva crudo muy buenos días

Voz 7 08:22 muy buenos días hay que decir que María Elósegui

Voz 1 08:25 no ha sido la experta española la Comisión Europea contra

Voz 7 08:27 el racismo la intolerancia ha trabajado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres y ella misma lo recordaban de la Cadena SER la llamaba para felicitarla por su nombramiento

Voz 8 08:35 bueno yo he luchado muchísimo por la igualdad de hombres y mujeres sido unas cuatro expertas que la ley orgánica de igualdad efectiva dice monjes y hombres de lo obvio de dos mil siete que está en vigor

Voz 7 08:47 en el ámbito de la igualdad de mujeres todo bien el problema es que aparece una información exclusiva del diario punto es que tiene que ver con sus posicionamientos en materia de sexualidad porque por ejemplo María Elósegui vinculaba homosexualidad con enfermedades no una sola vez sino de forma sistemática en entrevistas libros y artículos

Voz 1995 09:04 que la mujer que va a representaron el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo vincula homosexualidad con enfermedad

Voz 7 09:12 sí por ejemplo en una entrevista de dos mil catorce con el portal al Mundi punto org vinculado al Opus Dei declaraba a quiénes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y paisana y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías eso está claro

Voz 1995 09:33 el ámbito de especialización de esta mujer ha dejado claro que es el derecho no la medicina la psicología atesoró o no la biología

Voz 7 09:41 pero ella considera no obstante que tal vez las cirugías pagadas con dinero público no sea la mejor salida para las personas transexuales desliza como solución las terapias psicológicas psiquiátricas para ello alega que en España han sido los propios colectivos de transexuales los que han influido en la ley española de marzo del dos mil siete para que no exija la previa cirugía transexual pero claro en España no es imprescindible pasar por una cirugía de reasignación de género para que la sociedad es reconozca por el género con el que Teide

Voz 1995 10:10 dice la déjame que a lo mejor ahora el Tribunal se llama Tribunal derechos de algunos humanos no te todos los humanos aunque quede claro que en España no es imprescindible pasar una cirugía de reasignación de género para que la sociedad de que reconozca por el género con el que tú te identificas

Voz 7 10:26 claro pero eso no debería ser obstáculo para que la Seguridad Social sufrague esa cirugía en los casos en los que el paciente y su equipo médico lo consideran necesario para una vida plena el problema de las posturas de María Elósegui es que en ellas existe una tendencia a hablar de estilo debido homosexual que es algo que a mí me suena prejuicio la

Voz 1995 10:43 debe porque pone un ejemplo por ejemplo un capítulo

Voz 7 10:45 el libro el rostro de la violencia publicado en dos mil dos y firmado a medias con la también catedrática Carmen Cuello Elósegui defiende que la fidelidad es el valor más importante para la felicidad de la pareja tanto para

Voz 9 10:55 el varón como todavía más para la mujer como que todavía más más herida

Voz 7 11:01 no sé por qué sin más importante que para el hombre pero ella hace distinciones entre las diferencias de raigambre biológica entre hombres y mujeres y alude a numerosos estudios sobre la conducta homosexual de los hombres imagino que como se sabe es mucho más compulsiva ahí lleva a pesar de la gran necesidad afectiva de estas personas homosexuales a tener un elevado número de paz

Voz 10 11:22 has que peli

Voz 1995 11:24 esas son las generalizaciones señora

Voz 7 11:27 Elósegui habla de la promiscuidad como estilo de vida hay dice que ha llevado a la implantación de un modo masculino el del orgasmo ideas Uribe le que significa inagotable que ha llevado a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual y a la aparición o el aumento de patologías psico sexuales

Voz 1995 11:42 he escrito muy pantanos en el que se mete esta mujer

Voz 7 11:45 sí es cierto que reflexiona sobre sexo y género establecer lo que es normal y lo que es patológico en materia de libertad sexual es un complejo jardín del pensamiento contemporáneo también es cierto que las reflexiones de María Elósegui en esta materia tampoco son burdas del blanco y negro pero los especialistas en Derecho diseñan leyes que otorga no arrebatan derechos a las personas y hay que estar atentos porque el pensamiento tradicional sobre sexualidad el pensamiento con

Voz 1995 12:09 esas definiciones de normalidad

Voz 7 12:11 juicios sobre supuestos modelos de vida o la raigambre biológica de determinados comportamientos socio sexuales han hecho

Voz 1 12:17 mucho daño a históricamente al colectivo LGTBI

Voz 7 12:19 a también a las mujeres mucho

Voz 1995 12:22 de mucho tiempo demasiado así que las posturas de nuestra flamante juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos todos pues en fin nos preocupa sobre todo si un tribunal que trata de regular di de facilitar la vida de protegerla en muchos entornos nos preocupa que esa sea nuestra representante porque ni tan siquiera se sí es muy representativa de este país muchísimas gracias en Twitter

Voz 11 12:49 yo pues cierta cierta movilización

Voz 1995 12:52 sí que si van ustedes tienen es decir pueden hacerlo también

Voz 11 12:54 eh

Voz 1995 12:55 a través de nuestra cuenta doce trece minutos una hora menos en Canarias

Voz 9 12:59 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 13:03 Buda curioso cuanto tiempo tardaste en elegir tus seguro de tía acoger de la mejor decisión siempre es Línea directa cambiar y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el dime directa punto com

Voz 12 13:20 los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los obras todo de tus deportistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 6 13:37 SER Deportivos a las tres de la tarde y una hora menos en Canarias grande

Voz 13 13:47 ahora en El Corte Inglés Semana Joven con un cincuenta y un sesenta por ciento de descuento en marcas de moda joven un cincuenta y un sesenta Levi's bienestar duques Tintoretto Esprit y muchas marcas más sólo hasta el cuatro de febrero Semana Joven en El Corte Inglés

Voz 14 14:06 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerdan el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 1 14:25 a las dos de la tarde la una en Canarias nos ponemos en marcha agentes de la Guardia Civil han acudido a primera hora

Voz 1995 14:30 con una orden judicial

Voz 1 14:33 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce José Antonio Marcos la decisión no es firme pero a medida que ha ido avanzando la mañana ha ido tomando cuerpo síguenos también en Hora catorce puntos que apenas un escénica

Voz 15 14:51 aquí empieza bien el año y aprovecha solo este mes el veinte por ciento de descuento en implantó cogía ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empiezan tuvo boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 1 15:11 aquí con el ordenador mirando hablar más que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa pro

Voz 16 15:24 que tu hogar con la nueva alarma servicio de Securitas Direct que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 15:36 ahora en las rebajas

Voz 17 15:37 de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda un veinte por ciento adicional in Barbour que and now lover Scola polen Shark muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte

Voz 6 15:51 es de los creadores de Greenpeace

Voz 12 16:00 la Copa vueltas de las puertos de final de la Copa del Rey este jueves a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias boutiques del Camp Nou el derbi en la Ciudad Condal parecía una semana normal pero añade le emocione All de goles

Voz 18 16:30 vamos a escuchar Galway unas eh

Voz 13 16:34 Tunis Garrido Cadena SER

Voz 1995 16:37 el día antes de acabar no sabemos de las preguntas que nos deja el día de hoy pregunta número uno mantendrá el PP en su partido a Costa y Camps para nuestro el buen dato del paro que ha salido publicado hoy quién se alegró más ayer con la victoria de Leganés Garitano por tumbar al Madrid fue el padre de Neymar por lo que va a sangrar les el próximo verano tercera pregunta es normal que para Televisión Española la declaración de Costa sea la cuarta noticia del día la resuma con el siguiente titular Costa exculpa al PP nacional la pregunta número cuatro después de llevar un año intentando explicar por el mundo el conflicto catalán no es normal que Dastis mayor ayer en Davos al oír hablar de cohesión social la cinta pregunta habrá algún caso la historia de la política mundial donde un presidente se le pregunta por el problema social en este caso el desequilibrio en los sueldos de hombres mujeres y responda mejor en los metemos en esta pregunta no es un poco triste muy triste que leamos el mismo día que vamos a duplicar el gasto militar y que los recortes han reducido un sesenta por ciento nuestras patentes científicas que lleva a los supermercados al campo a incluir en su promoción alimentos para comer sano bolsas de gominolas helados híper católicos bollos de chocolate la octava pregunta todos sabemos que la leucemia no seguras una dieta pero puede condenar sea el curandero valenciano que se la recomendó a un paciente mayor de edad que acabó muriendo al ver al millonario al que se le cayó una botella de champán de treinta y cuatro mil euros que Costa cayó la verla no nos alegramos un poquito su última pregunta si la comisión de mercados no para de multar a Mediaset podía Mediaset por exceder el tiempo de publicidad no podría darse cuenta a la comisión de mercados que es que les sale más rentable pagar la multa que quitar anunció es que nos vamos mañana es equívoco es viernes o no las vías casi sido tocamos con los esas volveremos mañana a partir de las seis con más Hoy por hoy con Pepa Bueno hasta entonces

Voz 1 19:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido