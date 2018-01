Hoy por Hoy (26/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:16 qué tal estaban muy buenos días ya se nota la bajada de las temperaturas hoy puede llover en prácticamente toda España y atención en la mitad norte porque allí la cota de nieve baja mucho puede caer hasta los quinientos metros viernes viernes ya menos mal irán en el Gobierno que cierra una semana de tropiezo en tropiezo sobre la mesa tiene las demoledoras revelaciones en el juicio de la Gürtel sumen le el error garrafal de Rajoy minimizando la brecha salarial entre hombres y mujeres y ahora el Ejecutivo completadas semana con una desautorización del Consejo de Estado en la crisis más sensible que tiene abierta la crisis catalana a pesar de todo el Gobierno dice que sigue adelante el Consejo de Ministros tiene intención de enviar hoy al Tribunal Constitucional su recurso contra la designación de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat aunque no cuente con el aval de ese órgano consultivo del Gobierno Ike aguó ayer la solemnidad con la que la vicepresidenta había anunciado el recurso

Voz 1919 01:22 ese ente del Gobierno ha solicitado informes al Consejo de Estado afectos de interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la resolución del presidente del Parlament el señor Torrent en la que propone a la Cámara al diputado Carlos Fusté Mónica Sama yo como candidato a la presidencia de la Generalitat

Voz 1727 01:44 pues el Consejo de Estado dice que no hay fundamento para recurrir que no se puede invalidar una intención sin un acto que la razón que esgrime el Gobierno de no tienen libertad para deambular libremente que esa razón tiene un peso jurídico equivalente a cero pero el Gobierno como les decía sigue adelante con el respaldo de PSOE y Ciudadanos porque el informe del Consejo de Estado no es vinculante y porque sabe que le basta con que el Tribunal Constitucional lo admite a trámite para que la candidatura de Puigdemont quede suspendida durante cinco meses de momento los independentistas que ignoran todas las recomendaciones de los letrados del Parlament de su propio Consejo de Garantías Estatutarias le reprochan al Gobierno central que haga lo propio con el Consejo de Estado Josep Rull de Junts per Cataluña anoche en Hora Veinticinco

Voz 2 02:31 sí sí es inaudito que se impugne una cosa que no existe aquí en un estado normal de derecho quién decide inhabilitar o limitar los derechos políticos son los tribunales no es el Gobierno del Estado

Voz 1727 02:46 parece que ahora el sistema judicial si le parece si les resulta fiable al señor veremos qué pasa con este debate de investidura que ya tiene fecha y hora será el treinta de enero a las tres de la tarde si la Audiencia Nacional acumula ya un nuevo término a su glosario de la corrupción pasa de los sobres con dinero negro para financiar ilegalmente al PP a los para qué tipos de billetes en B Cristina Ibáñez ex gerente popular en la Comunidad Valenciana on line

Voz 3 03:16 llamaba eh a Victor Campos o luego o recado a Víctor y que sean campos menos entregaban varios ingresarle el salto hablaron sobre cómo si como Paquito

Voz 1727 03:31 para qué títulos Víctor Campos será entonces la mano derecha de Camps en el Gobierno en calidad de vicepresidente el Ricardo que se menciona Ricardo Costa La otra mano de Camps se está en el partido como secretario general tales el bochorno que ayer las Cortes Valencianas pidieron a Camps que renuncia a su asiento en el Consejo Consultivo de la Generalitat al que tiene derecho como ex presidente no se opuso el PP que se abstuvo es veintiséis de enero y el Consejo de Ministros va a responder hoy también al Gobierno de Venezuela que ha declarado persona non grata al embajador de España entre acusaciones de injerencias y agresiones Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:13 buenos días culpa a España de las sanciones que la Unión Europea aplicado al gobierno venezolano anunciaba la respuesta el ministro de Exteriores Alfonso Dastis

Voz 4 04:20 el Gobierno tomará medidas de reciprocidad

Voz 1 04:23 da proporcionadas como hemos intentado tomar las cien

Voz 0027 04:27 Maduro acusaba a España entre otros de ordenara la oposición que boicotee las próximas elecciones presidenciales

Voz 5 04:34 estrado hundido la oligarquía bogotana el Gobierno corrupto de España leal oposición que se retiren del proceso de todo el porqué

Voz 1727 04:47 que un juez ha retirado el pasaporte al ex presidente Lula da Silva El reta a la justicia ha oficializado su candidatura a la presidencia

Voz 0027 04:55 en Corea del Sur un incendio esta madrugada en un hospital deja al menos cuarenta muertos

Voz 1727 05:01 Juana Rivas la mujer de Maracena en la provincia de Granada para la que la Fiscalía pide cinco años de cárcel por huir con sus hijos denuncia que nadie está investigando los malos

Voz 0027 05:11 tratos que Sofía ya presentó una denuncia contra su exmarido hace año y medio en España Pérez según su asesora legal Francisca Granados en Italia no tienen noticia de esa denuncia a pesar de Kiss allí en aquel país en el que se está dirimiendo ahora quién se queda con la custodia de los niños

Voz 6 05:25 solicitamos un certificado en el que quedará clarísimo que no existe en Italia ninguna denuncia De Juana Rivas por violencia de género contra Francia Puri aquí efectivamente aquí están los certificados

Voz 1727 05:38 qué ha pagado la voz de la poeta nicaragüense clave la alegría al reposo

Voz 7 05:43 con un buen trabajo Villalón voy y me pregunto soy velorio sevillano quien hay una mezcla insólita de la ABI de la vez

Voz 1727 05:54 fue Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año dos mil diecisiete quince murió ayer en Managua a los noventa y tres años el deporte Suárez y Messi clasificaron anoche al Barça para semifinales de la Copa Sampe buenos días

Voz 1161 06:09 buenos días Pepa sus goles para el dos cero que necesitaban fueron suficientes para tumbar a un español combativo pero débil en ataque debutó en el Barça Coutinho que jugó sus primeros veinte minutos de azulgrana entrando por Iniesta hoy sorteo de semifinales de esta Copa del Rey desde la una de la tarde en la sede de la Federación Sevilla Valencia Leganés Barça en el bombo la semana que viene los partidos de ida hice una el inicio de la jornada veintiuno en Primera con el Athletic Eibar desde las nueve de la noche y con la jornada Veinticuatro en Segunda desde la misma hora Zaragoza Córdoba

Voz 1727 06:36 los detalles del tiempo con Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:38 buenos días han bajado las temperaturas tanto hoy como durante el fin de semana el ambiente será plenamente invernal en todo el país a pesar de que acabará haciendo cada vez

Voz 1727 06:46 es más sol todavía algunos chubascos aislados

Voz 0978 06:49 hoy en el interior de la península nieve alrededor de los quinientos seiscientos metros las nubes más compactas ya activas en el Cantábrico donde nevará a ratos por debajo de los setecientos metros de altura también

Voz 1727 07:00 norte de Burgos La Rioja o norte de Navarra y en los Pirineos

Voz 0978 07:04 especial atención al este de Aragón y sobre todo Cataluña ya que la lluvia a ratos caerá de manera torrencial con algunas tormentas también bajará la cota de nieve durante la tarde hasta los quinientos metros de altura especial atención en carreteras del interior durante la noche irá mejorando menos en Baleares donde a lo largo de mañana las tormentas pueden decir

Voz 1727 07:21 pegar con fuerza el domingo mucha atención

Voz 0978 07:24 el sudeste de la Península desde Valencia hasta la parte más oriental de Andalucía riesgo de aguaceros nieve en las montañas

Voz 1727 07:35 eh esta ciudad catalana y la valenciana son las dos comunidades en las que hoy como ayer a partir de las ocho las siete en Canarias volvemos a detenernos a nuestra analista Argelia Queralt doctora en Derecho Constitucional que vamos a preguntar claro por ese informe del Consejo de Estado y a continuación entrevista el presidente de la Generalitat de Valencia Ximo Puig Nani De la Fuente buenos días buenos días

Voz 0027 08:23 has Pepa buenos días a todos el expresident Francisco

Voz 1727 08:26 Camps no tiene intención de dimitir afirma

Voz 10 08:28 me siento muy agusto llevo ya unos cuantos años trabajando como ex presidente de la Generalitat a otra cosa es que haya gente en la Comunidad Valenciana de que querría que dimitiese de todo hasta de la ciudadanía valenciana

Voz 0027 08:39 si no dimite añade porque él es inocente Hoy por hoy

Voz 10 08:42 el presidente hoy de la Generalitat valenciana Ximo Puig recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de los valencianos absolución hecha por

Voz 1727 08:51 valencianos elegidos al azar en la que

Voz 10 08:53 jurado popular Ximo Puig recurrió aquella sentencia del Tribunal Supremo me volvió a mí la razón incitó a que me había recurrido que era el propio presidente hoy del Valencia

Voz 0027 09:04 turno de réplica esta mañana del presidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig a las nueve una hora antes en Canarias mesa de análisis con Antón Losada Josep Cuní y Carmen Remírez de Ganuza

Voz 11 09:13 hola qué tal

Voz 9 09:20 todo esto

Voz 12 09:22 no

Voz 0027 09:35 a partir de las diez recibimos en este estudio a Sonsoles Ónega con la que hablamos de su novela después del amor Premio Lara y una hora más tarde escuchamos como todos los viernes la música del futuro que nuestra de Javier Limón llamamos a José Díaz Balart uno de los periodistas más influyentes de EEUU de Telemundo con él vamos a repasar la actualidad norteamericana las últimas ocurrencias de Donald Trump con ustedes también repasamos los viernes las ocurrencias políticas de la semana les invitamos a analizar a valorar a opinar a reflexionar a poner sobre la mesa el asunto de esta semana que más les ha llamado la atención lo hayamos contado no

Voz 13 10:13 barra libre política nacional e Inter

Voz 0027 10:15 nacional en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 10:21 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias Aimar

Voz 0027 10:24 empezamos este Hoy por Hoy de viernes con Roberto más Hamdi Elena Sánchez de ahí con Jordi Jover en la producción

Voz 1491 10:31 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 10:35 a pesar de que el Gobierno no cuenta con el aval del Consejo de Estado para impugnar la candidatura de Puigdemont fuentes de La Moncloa aseguró aunque su intención es seguir adelante con sus planes hoy y aprobar en Consejo de Ministros ese recurso en lugar de de evitar cualquier paso que los independentistas puedan utilizar para deslegitimar la respuesta del Gobierno central en la Moncloa van a presentar esa impugnación sin el aval jurídico de su principal órgano consultivo Sonia Sánchez

Voz 1916 10:59 sí buenos días agarrándose a que el informe del Consejo de Estado es preceptivo pedirlo es obligatorio pero no es vinculante no hace falta que dé la razón al Gobierno el Consejo de Ministros aprobará hoy la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la candidatura de Puigdemont el argumento principal del Gobierno Se basa en lo que la vicepresidenta denominaba falta de libertad de ambulatoria de Puigdemont según Sáenz de Santamaría su estatus jurídico actual le impide acudir físicamente a la sesión de investidura y eso hace imposible que sea el candidato

Voz 1727 11:26 carecen por tanto el derecho a la libertad

Voz 14 11:29 la autoridad que le permitiría acudir a esa comparecencia por qué él tan pronto entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial

Voz 1916 11:38 el Gobierno desoyendo al Consejo de Estado sigue por tanto adelante y el Tribunal Constitucional que no debe entrar por ahora al fondo del asunto tendrá que suspender la candidatura de Puigdemont Un paso que La Moncloa da con la intención de que los independentistas propongan a un candidato distinto a la presidencia de la Generalitat

Voz 0027 11:54 no tanto a pesar del revés político innegable que supone ese dictamen del Consejo de Estado el Gobierno sigue adelante con los planes anunciados por Soraya Sáenz de Santamaría o mucho cambian las cosas en las próximas horas o el Gobierno sí aprobará esa impugnación a partir de ahí cabría la posibilidad de que el Tribunal Constitucional no aceptara a trámite ese recurso con los argumentos o por lo menos con argumentos parecidos a las el Consejo de Estado bueno nos decía anoche en Hora Veinticinco el profesor de Derecho Constitucional Ignacio Álvarez Ossorio que que es muy improbable

Voz 15 12:21 a mí me ha parecido una forma torticera de hacer uso de la Constitución y lamento decirlo así yo creo que es aprovecharse de un automatismo constitucional el que está escrito en el artículo ciento sesenta y uno puntos pues para sortear la que es la voluntad de una cámara el Tribunal Constitucional muy posiblemente es muy excepcional solamente una vez en su historia que no lo admitirá a trámite porque únicamente lo lo puedes rechazar si defectos de forma de automáticamente porque el Gobierno lo invoca va a suspender el acto de proposición otra propuesta de del señor Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat

Voz 0027 12:59 en ese momento el presidente del Parlament Roger Torrent tendrá que decidir si acata esa suspensión y retirará la candidatura de Puigdemont si por contra la mantiene con todas sus consecuencias de momento los planes de Torrent no los ha cambiado y el pleno de esa hipotética investidura ya tiene fecha Frederic Vincent bon día

Voz 0706 13:15 bon día el martes que viene a las tres de la tarde según la convocatoria firmada que dice explícitamente que es para investir a Puigdemont el candidato con más apoyos lo que no precisa es Si Puigdemont estará en ese debate este anuncio el anuncio el presidente el Parlament se hizo antes de conocer el informe del Consejo de Estado pero después de saber las intenciones el Gobierno de impugnar la candidatura algo que para los independentistas no se sostiene nuevo ni hermanas ni coacción no vamos a aceptar ni amenazas ni coacciones decía Eduard Pujol de para Cataluña mientras en Esquerra su portavoz Sergi Sabrià insistía que pulmones su candidato para

Voz 0027 13:52 los otros el debate hoy es el atropello jurídico el político que se ha cometido desde el Estado para nosotros la propuesta de Puig Damon es legítima y emana de las urnas es lo que dice

Voz 0706 14:02 ya sabría aunque evitaba verbalizar si apoyarían a Puigdemont en caso de que el Constitucional suspenda al pleno C's en cambio aplaudía el recurso del Gobierno Lorena Roldán

Voz 1491 14:11 estamos de acuerdo que el señor Puigdemont no puede ser el candidato no reúnen ninguno de los requisitos

Voz 0706 14:16 CEOE asegura que hubiese preferido esperar a tener algo concreto para impugnar pero también avala el recurso los comunes no pero ojo porque los Comunes apuntan que los independentistas tendrían que presentar un candidato vía

Voz 16 14:26 hable de aquellos partidos que sí que tienen la posibilidad de formar un gobierno desde Cataluña no desde Dinamarca o desde Bruselas desde Cataluña

Voz 0706 14:34 la advertencia que ha lanzado en el Partido Popular ha reclamado al presidente el Parlament otra ronda de partidos para buscar un nuevo canta

Voz 0027 14:41 el dato seis y cuarto cinco y cuarto en Canarias

Voz 3 14:45 sobre eran como se como patitos debían edictos pues fue uno de mi otro de los mil dentro de mil

Voz 0027 14:57 la mujer que hablas llama Cristina Ibáñez fue gerente del Partido Popular en la comunidad valenciana y ayer en el juicio de la Gürtel aseguró que ella no sabía nada de que su partido se financiara de forma ilegal sí pero al mismo tiempo reconoció que ella iba al despacho el vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos que allí cogía esos paquetes de billetes con donativos anónimos empresarios donativos para el Partido Popular y que ella les ingresaba en los bancos casualidad siempre en pequeñas cantidades para que no superarán los tres mil euros para que no saltaran las alarmas bancarias y haya nunca le pareció sospechoso ni eso ni que en lugar de recibir ese dinero de algún dirijan el PP lo recibiera del vicepresidente de la Comunidad Autónoma persona que tenía capacidad para adjudicar muchísimos de los contratos públicos que se movían allí en la Comunitat en el Parlamento valenciano Les Corts Se aprobó ayer una petición para que el ex presidente Francisco Camps dimita de todo cargo público y renuncie al día pero publicó que sigue cobrando el PP se abstuvo gana Talens bon día

Voz 0141 15:52 bon día discuso del no porque entiende que Les Corts no pueden convertirse en un Tribunal de Honor franquista ahí establecer que son comportamientos indignos máxime cuando Francisco Camps ni siquiera está imputado en el caso Gürtel y mucho menos ha sido juzgado ni condenado María José Catalá

Voz 17 16:07 que nosotros digamos que el señor Camps ha incurrido en actos y comportamientos que no son dignos de escisión cuando no hay una sentencia judicial firme tiene trascendencia jurídica seria esquivas los ustedes el magistrado que ha dictado sentencia las somos convertido los otros en un tribunal señorías

Voz 0141 16:25 pero los demás grupos opinan que Francisco Camps no puede seguir cobrando de las instituciones valencianas ha pasado de ser mono hable dicen a ser Moll miserable por haber engañado a todos

Voz 0027 16:34 el portavoz parlamentario del Partido Popular a nivel nacional Rafael Hernando pidió ayer en Telecinco un perdón genérico y además en concreto a los votantes del PP

Voz 18 16:42 yo pido perdón a la gente de de buena fe que ha votado al Partido Popular y lo que hago es garantizarle de que esto no era una conducta común en el Partido Popular que son casos excepcionales

Voz 0027 16:54 la corrupción del PP la crisis institucional en Cataluña clip sean prácticamente el resto de la actualidad política incluida la evidencia de que llevamos diecinueve meses de legislatura el Congreso no ha aprobado ni una sola ley de las que ha impulsado la oposición para revertir la herencia legislativa de la mayoría absoluta del PP son leyes alrededor de treinta que sí tienen una mayoría parlamentaria para ser aprobadas pero que no han aprobado todavía porque los populares también ciudadanos están prorrogando sistemáticamente los plazos con sus enmiendas Mar Ruiz

Voz 1140 17:25 el tapón legislativo afecta ya a cerca de cuarenta proposiciones de ley de la OPEP

Voz 0027 17:29 posición con mayoría política para prosperar

Voz 1140 17:31 lo que siguen paralizadas por esa prórroga infinita en el plazo de enmiendas un bloqueo antidemocrático a juicio de Alberto Garzón que atribuye a PP y Ciudadanos por el que el líder de Izquierda Unida ha pedido oficialmente a la presidenta del Congreso Ana Pastor que tome cartas en el asunto

Voz 0027 17:46 existe en el Congreso una mayoría que quiere

Voz 19 17:49 darlas pero no se pueden cambiar porque en la Mesa del Congreso hay una mayoría de PP Ciudadanos que lo bloquea

Voz 20 17:54 esto supone el cierre del Parlamento

Voz 19 17:57 por lo tanto la vulneración de los derechos de la ciudadanía sentirse representados es gravísimo

Voz 1727 18:02 entre las iniciativas paralizadas desde hace meses la suspensión de la Lomce las

Voz 1140 18:06 Vida del salario mínimo interprofesional

Voz 1727 18:09 la derogación de la ley mordaza hasta ahora a Conejo

Voz 0027 18:11 son entre el Parlamento y el Gobierno la ejercía José Luis Ayllón secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que hoy ya sí será nombrado oficialmente nuevo jefe de gabinete de Rajoy y ahora la incógnita en el PP es a quién elegir Rajoy para sustituir a John María Jesús Güemes

Voz 1461 18:26 días hoy el Consejo de Ministros designará a José Luis Ayllón nuevo jefe de gabinete de Rajoy en sustitución de Jorge Moragas y los dirigentes del PP tampoco acostumbrados a los cambios con uno ya se emocionan y se lanzan a hacer quinielas pensando en quién ocupará entonces la secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes has y dentro del Grupo Popular hablan de tres nombres para el puesto por un lado de su secretario general José Antonio Bermúdez de Castro a quién ven con cintura política algo muy necesario para un cargo que debe mantener un estrecho contacto con el resto de formaciones pero también hay quien señala a Francisco Martínez ex secretario de Estado de Seguridad les parece un buen perfil porque además de ser el portavoz de la Comisión Constitucional también es letrado de las Cortes y por último a las filas populares apuntan a Rubén Moreno algunos preparado para asumir esa responsabilidad pero a otros les parece que ya tiene bastante con presidir la gestora del PP de Valencia

Voz 1727 19:17 en la Moncloa nos comentan que puede ser estos nombre

Voz 1461 19:20 os de pueden barajar otros pero en lo que tienen claro es que la elección no va a ser fácil porque Sáenz de Santamaría es muy exigente y quiere otro Ayllón dicen que busca diputado bien visto por el partido de carácter dialogante con conocimientos parlamentarios y políticos que tendrán que ser los requisitos de la nueva mano derecha de la vicepresidenta

Voz 0027 19:37 la elección que ha resultado un escándalo ha sido la de la magistrada que España va a enviar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos María Elósegui un nombramiento para los próximos nueve años y nombramiento después del cual hemos conocido el pasado de entrevistas de artículos de capítulos con consideraciones homófobas que arrastra esta señora los literales los publicó ayer el diario punto es y hoy Elósegui dice en una entrevista en El País que no cree que la homosexualidad produzca patologías pero que sí considera que ser gay o lesbiana es una elección y en vez de considerar que la homosexualidad es sencillamente una orientación sexual ella dice que es una filosofía de vida cuando la periodista de país María Fabra le pregunta si está de acuerdo con el matrimonio homosexual ella responde que no va a contestar cuando le recuerda que en su día ella se posicionó en contra Elósegui contesta habrá que ver qué he dicho es como decimos la mujer que va a representar a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Juan Fernando López Aguilar eurodiputado del PSOE

Voz 1186 20:34 yo estoy señalando la responsabilidad del Gobierno no de la magistrada ha resultado finalmente votada por la Asamblea Parlamentaria sino del Gobierno que de manera chapucera incompetente maniobró por lo que pudo de gobierno del PP para promover a su candidato fracasó en su empeño y además intenta colocar de Reyero a una mujer que está obligado por el equilibrio de género en la proposición de la eterna y lo hace en una persona de orientación conservadora y en el que el periodismo religioso puede afectar jurisdicción Jeffrey interpretación sobre el contenido de alcance los por el convenio

Voz 0027 21:12 sí a Bruselas han decidido llevar varias eurodiputada españolas el desdén con el que Rajoy respondió no nos metamos en eso o yo no tengo competencias cuando le preguntaron el miércoles en Onda Cero por la diferencia salarial en España entre hombres y mujeres Griselda Pastor por la derecha

Voz 0738 21:27 la salarial y la discriminación laboral entre géneros Rajoy paseará su particular examine en Bruselas porque la Comisión ha recibido las preguntas de eurodiputada socialistas del grupo liberal que no coinciden que el presidente de un Gobierno europeo como es España pueda negar la responsabilidad nacional ante este tema sin provocar una reacción de las instituciones europeas

Voz 21 21:50 creo que la Comisión debe pronunciarse de manera expresa acerca de la afirmación del presidente del Gobierno de España sobre que no tiene competencia para actuar sobre la brecha salarial de género

Voz 0738 22:01 Beatriz Becerra independiente en el grupo liberal quiere al margen de las declaraciones del presidente del Gobierno

Voz 1727 22:07 no que la Comisión diga también

Voz 0738 22:09 Se la situación española merece o no la apertura de un expediente

Voz 0027 22:18 el Consejo de Ministros va a responder hoy a la decisión del Gobierno de Venezuela de declarar persona non grata al embajador español en Caracas el Gobierno de Maduro le acusa de injerencia si agresiones por las sanciones la Unión Europea ha impuesto destacados chavistas que Caracas dice que está en instigada por el Gobierno español de momento el Ministerio de Exteriores de nuestro país dice que la respuesta va a ser proporcional Arco ratón buenos días

Voz 1916 22:39 buenos días proporcional recíproca en palabras del ministro de Exteriores que no descarta expulsar al embajador de Venezuela en España Alfonso Dastis

Voz 1 22:45 el señor Maduro no conoce la proporcionalidad rechazamos las acusaciones de injerencia y nosotros es evidente que vamos a tratar de actuar con proporcionalidad pero que tenemos que también aplicar el principio de reciprocidad que es un principio muy útil en las relaciones diplomáticas

Voz 1916 23:01 el chavismo asegura en un comunicado que el Gobierno de Rajoy es responsable de que la Unión Europea haya impuesto sanciones contra siete altos cargos venezolanos por la violación continuada de los derechos humanos y las cargas represivas contra América estantes aunque lo habitual es que una persona declarada non grata abandone el país el comunicado del Gobierno de Maduro no orden expresamente que Jesús Silva el embajador de España en Venezuela tenga que marcharse de allí así que de momento está a la espera de ver qué ocurre en las próximas horas

Voz 0027 23:25 en Reino Unido el escándalo por la cena machista en la que trescientos sesenta políticos y ejecutivos todos hombres manos sea Aaron y acosaron la semana pasada a las ciento treinta azafatas del acto todas mujeres ese escándalo ha llegado hasta la oficina de la primera ministra Theresa May que ha dicho que está horrorizada con lo desvelado el Financial Times y que pensaba justificación de las mujeres será algo que había quedado atrás en un país en el que la jefa de Estado islas del Gobierno son mujeres y cada paso de Trump incendia un poco más Oriente Próximo los palestinos califican de chantaje las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos en las que les amenaza con retirar todos los fondos todos de ayuda a Palestina si los palestinos no se sientan a negociar la paz con Israel corresponsal en Jerusalén Beatriz de converge

Voz 1140 24:11 con sus palabras Trump chantajea castiga al pueblo palestino que lucha cree su libertad la reacción de los palestinos al discurso del presidente estadounidense no se ha hecho esperar trampa asegura que los palestinos han faltado al respeto de Estados Unidos por no haberse reunido con su vicepresidente que estuvo en Jerusalen esta semana y amenazó ayer Davos con suspender su ayuda financiera a los palestinos pero secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina Saeb Erekat ha respondido que el dinero de Trump no podrá comprar la dignidad de su pueblo según Erekat Washington sigue perdiendo legitimidad para ser de nuevo el mediador en un proceso de paz entre israelíes y palestinos el responsable consideró además que la decisión del presidente estadounidense de reconocer Jerusalén como capital de Israel ha abierto los ojos de los países

Voz 0027 25:00 el mundo entero dejar hacer

Voz 1140 25:02 salen fuera de la mesa de negociaciones ha dicho Erekat es imposible porque está en los corazones de todos los palestinos pero las decisiones de Trump si tienen un efecto en la moral de los palestinos Un sondeo publicado el viernes muestra que el porcentaje de ciudadanos que cree en una solución de dos estados sigue bajando y apenas supera hoy el cuarenta por ciento

Voz 0027 25:23 antes de los deportes escuchen el corte de mangas simbólico que le ha hecho el Museo Guggenheim de Nueva York a Donald Trump a la Casa Blanca había pedido a ese museo que les cediera un Van Gogh para colgarlo en la residencia presidencial en la Casa de Trump pero el museo se ha negado a cambio le ha ofrecido una obra de arte

Voz 0706 25:43 que es una taza de váter dorada

Voz 0027 25:45 se llama América es una denuncia satírica contra la acumulación de riqueza Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 25:50 buenos días dieciocho kilates de oro recubren esta taza de váter valorada en un millón de euros el váter funciona así que si lo quieren Trump y Melania es todo suyo viene a decir la carta que recibieron los inquilinos de la Casa Blanca es extremadamente valioso y algo frágil pero les daremos instrucciones para su instalación y cuidado continúa la misiva no sabemos si Trump finalmente ese sentará en ese trono de oro lo que es seguro es que no tendrá el cuadro de Van Gogh que quería porque el cuadro veía bajar va a viajar a nuestro país más concretamente al Museo Guggenheim de Bilbao que es quién va a recibir la pintura de este Bangkok tan ansiada portarán en los próximos meses

Voz 0027 26:31 la Copa del Rey en raya en su última fase con el sorteo de semifinales esta mañana Sampe buenos días

Voz 1161 26:35 buenos días Aimar desde la una de la tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol de las Rozas estarán en el bombo los cuatro equipos que todavía pueden luchar por el título copero Sevilla Valencia Leganés y desde anoche el Barça que se imponía por el mínimo necesario para pasar dos cero con goles de Luis Suárez y Messi antes de la primera media hora resultado que dejaba abierta la eliminatoria hasta el final como reconoció Valverde

Voz 0027 26:53 el español ha estado metido en la eliminatoria

Voz 22 26:56 el último minuto nosotros pues bueno dominando el partido igual que en la ida pero no hemos podido resolver meter ese tercer gol de la tranquilidad siempre estás expuesto a bueno a una fatalidad como nos ocurrió en el en Cornellà que no hicieron un hongo la última hora y bueno lo queríamos evitar afortunadamente José Bono estamos en las semifinales

Voz 1161 27:12 contento el técnico con los veinte minutos que pudo jugar Coutinho el recta final del partido sus primeros minutos como hace

Voz 3 27:17 en Granada sobre nerviosos ojo puede ayudar porque tiene desparpajo porque tiene buenas situaciones de uno contra uno siempre vean

Voz 0027 27:24 libre cuando está cerca del área se intuye el peligro

Voz 3 27:26 no

Voz 1161 27:26 el brasileño se mostraba también contento y agradecido por haber podido debutar

Voz 23 27:29 ahora no intente esa tranquilos claro estamos un poco ansiosos bueno ahora estoy muy contento muy bien con todos Audi con los de momento muy increíble porque siempre fueron Grondona ídolos y ahora estoy compartiendo vestuario ponerle avispero para aprende mucho con todos los jugadores sí ACB en el campo

Voz 1161 27:50 en el Espanyol Quique Sánchez Flores defendía el planteamiento mostrado en el Camp Nou que siempre el estuvo con esas opciones de clasificación abiertas

Voz 24 27:56 hemos hecho lo que debíamos hacer una lectura de menos a más en el partido de ida y hemos competido muy bien este segundo partido las ternas hubiera podido irse hubiese ensañado con nosotros y el equipo hasta último momento ha mantenido la ilusión de poder seguro que las autoridades

Voz 25 28:11 y en cuanto a la actuación arbitral de Mateu Lahoz sin quejas Víctor Sánchez estás estos equipos al final siempre se le permite un poquito más de lo que se les permite a los demás pero creo que creo que estuvo bien creo que dejó jugar bastante a ellos los paró bastante en ese sentido con algunas estrógenos sacan si no hemos pasado eliminatorias no sean buenos

Voz 1161 28:30 la eliminatoria de Copa se funda una semana más con el inicio de la nueva jornada de Liga la XXI en primera división desde las nueve de la noche en San Mamés Athletic Eibar visita vista puesta en sí Laporte será uno titular ante lo que parece solería inminente del club sigue siendo baja el portero Kepa además de Balenziaga Muniain De Marcos y Ziganda no despeja dudas sobre la

Voz 26 28:46 él está tranquilo que no ha dicho es que el entrenar entrenar bien pues adelante disponible mañana van a jugar los que de Ayón pero están mejor preparados físicamente y mentalmente

Voz 1161 28:56 en el Eibar Mendilibar tendrá que descartar a dos jugadores de los veinte convocados es baja Oliveira va a arbitrar desde las nueve de la noche el colegiado andaluz Melero López arranca también la jornada veinticuatro en Segunda División con el Zaragoza Córdoba arbitrar el colegiado vascos Bagués Bosco en el Europeo de balonmano España busca esta tarde desde las seis de la final del campeonato ante su gran bestia negra la selección de Francia que es el siete cero favorable en partidos clasificaciones no se fía habla Dinart

Voz 27 29:19 España es un equipo peligroso porque ellos siempre hacia una buena tan bien los partidos y atacan bien aquí son gente que debemos de me gusta mucho al juego español

Voz 1161 29:29 en los últimos tiempos Francia nos privó de disputar las finales del Europeo de Dinamarca dos mil catorce y del Mundial de Qatar dos mil quince a las ocho y media de la otra semifinal Dinamarca Suecia en el Abierto Australia detenido desde las nueve y media de la mañana la sensación del torneo el coreano Chang y el eterno Federer buscarán una final en la que ella les espera el croata Marin Cilic y en baloncesto jornada veinte de la Euroliga ayer ganó el Real Madrid aunque ha al Efes Pilsen y Unicaja perdió con Baskonia esta tarde desde las siete menos cuarto Fenerbahce Barça

Voz 28 30:00 son las seis

Voz 1727 30:01 media las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy bueno el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional por la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat

Voz 0027 30:20 sí lo va a hacer a pesar de que el Consejo de Estado no lo avala el órgano consultivo del Gobierno asegura en un informe que no ve fundamentos para la impugnación de esa candidatura porque no se puede recurrir algo que todavía no ha pasado satélite el Consejo el Gobierno alega que este no es un informe vinculante Il independentismo anuncia que va a responder con una querella criminal Josep Rull diputado Junts per Cataluña Antxon hora25

Voz 2 30:41 no se puede atacar una hipótesis que no existe en estos momentos una voluntad una intención una teoría estamos hablando estrictamente de eso lo más grave quién inhabilita teórica el de un cargo público o quién limita el derechos a un ciudadano son los tribunales y no

Voz 0027 31:00 consejo de ministros y el secretario general de la OTAN que ha visitado España este jueves asegura que hay informes de países aliados que sí hablan de la injerencia rusa en la crisis en Cataluña Stoltenberg afirma que según esos documentos los intentos de Rusia por interferir en procesos políticos occidentales han aumentado en los últimos meses Mariela Rubio así es después de

Voz 1727 31:18 unirse con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal el secretario general de la OTAN reconocía la existencia de informes que vinculan a Rusia con la crisis catalana

Voz 29 31:27 huy hemos debatido ya abordados nuestras reuniones de hoy los informes que he visto sobre los intentos de Rusia de interferir en asuntos internos de varios países en que viven

Voz 30 31:36 por supuesto

Voz 29 31:39 leyendo informes sobre Cataluña hemos visto un crecimiento significativo de los intentos de interferir a través de distintas vías en procesos políticos internos y el volumen y la complejidad de esos intentos ha aumentado significativamente nos tomamos esto muy una España fuerte y unida

Voz 1727 31:55 es buena para la OTAN decía el secretario general de la Alianza que agradecía a Cospedal su compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el uno coma cinco por ciento del PIB en dos mil veinticuatro

Voz 0027 32:10 él y York Times ha publicado esta madrugada que Donald Trump intentó despedir en junio a Robert Müller el fiscal que investiga la supuesta injerencia rusa en las últimas elecciones de Estados Unidos al final trámite tuvo que echar atrás cuando el abogado de en la Casa Blanca se negó a firmar ese despido y amenazó con dimitir corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 32:26 sí es una información que los investigadores de la trama rusa han obtenido de altos cargos de la Casa Blanca a los que ya han interrogado según cuenta el New York Times citando a cuatro personas conocedoras del caso el presidente ordenó el despido de Robert Müller el pasado mes de junio apenas un mes después

Voz 1727 32:41 desde asumir la investigación en sustitución precisamente del director del FBI James con mi también despedido por Trump el abogado de la Casa Blanca Donald Mc Guns N

Voz 1510 32:50 o a tramitar el despido en el departamento de Justicia ya amenazó con renunciar a su cargo y al final Trump se echó para atrás la Casa Blanca en un comunicado se ha negado a hacer comentarios al respecto lo último que ha trascendido sobre la investigación de la trama rusa es precisamente el empeño de Müller por aclarar si el presidente ha cometido algo

Voz 1727 33:07 a un delito de obstrucción a la justicia

Voz 0027 33:11 hay nieve ya en algunas carreteras moría Forner buenos días

Voz 14 33:14 hola muy buenos días pues sí ahora mismo en la Comunidad de Madrid son obligatorias las cadenas para circular por la M seiscientos uno en el puerto de Navacerrada y también van a encontrar nieve en el asfalto en la A uno a la altura de Buitrago de Lozoya además tráfico en aumento en todos los grandes accesos a la capital en Barcelona complicaciones en la AP siete en Barberà del Vallès a causa de un accidente en dirección a Martorell y en toda España como decís hay cuarenta y nueve días afectada por Nieves seis carreteras cerradas diecisiete donde son necesarias las cadenas lo peor en el Principado de Asturias Cantabria y Aragón

Voz 0027 33:47 al frío por lo tanto ha vuelto ya a toda España para quedarse al menos hasta el domingo vamos a tener temperaturas bajas durante todo el fin de semana hoy se espera esa nieve de la que hablábamos en la mitad norte de la península en cotas bastante bajas mañana sábado fuertes tormentas en Baleares el domingo lluvia en toda la costa del Mediterráneo desde Astaná

Voz 1 34:04 Lucía

Voz 32 35:20 que tira gira tan bien

Voz 1727 35:31 a las siete menos veinticinco la seis menos XXV en Canarias abrimos hoy la Mesa de España en Cataluña los Mossos han detenido allí a cuatro personas relacionada con la muerte de una mujer en el municipio de Begues los agentes creen que el asesinaron tras una discusión relacionada con las drogas descartan que se trate de un caso de violencia machista encontraron el cuerpo calcinado en un camino rural Frederic Vincent bon día

Voz 0706 35:55 bon día de estas cuatro personas detenidas uno era la pareja de la mujer que apareció calcinada hace un mes estas detenciones hicieron anteayer sin embargo en parte porque el cuerpo fue complicado de identificar porque estaba calcinada porque tampoco

Voz 1727 36:09 daba documentación encima según los Mossos va a este grupo de cuatro personas son tres hombres y una mujer están acusados de asesinar a la mujer quemar su cadáver dejarlo en una zona boscosa

Voz 0706 36:19 terminó encontrando un cazador que pasaba por la zona

Voz 1727 36:26 empresa y sindicatos de la planta de Opel en Figueruelas en la provincia de Zaragoza retoman hoy las negociaciones del nuevo convenio colectivo ha tenido que mediar el Gobierno de Aragón ante la amenaza de la compañía de llevarse la producción del nuevo Corsa si finalmente no había acuerdo Pepe las Marías qué tal buenos días

Voz 1012 36:44 hola buenos días fue una jornada intensa de reuniones en la sede del Gobierno aragonés en la que el presidente Javier Lambán tuvo encuentros por separado con la dirección de Opel y con los sindicatos ya a media tarde se reunía con las dos partes al final acuerdo para volver a negociar como explicaba en la presidente del comité Sara Martín y el director de Opel España Antonio Cobo comité por unánime

Voz 1727 37:02 Irán ha decidido restablecer la mesa de negociación la dirección ha puesto el límite para conseguir un acuerdo próximo al día veintinueve de enero

Voz 0027 37:11 necesitamos un acuerdo de competitividad para poder invertir en esta y en cualquier planta de las que hay en Europa sin un acuerdo de competitividad no es posible sacar a Opel de la situación en la que está en es posible de cumplir el objetivo de que Opel vuelva a la rentabilidad

Voz 1012 37:25 el principal escollo en la negociación está los ajustes en nóminas y costes laborales que plantea la empresa los sindicatos piden que Opel presente un plan industrial de futuro para Figueruelas antes de abordar los ajustes que pide la dirección

Voz 1727 37:37 aquí en Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días y el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha enviado un mensaje de tranquilidad a los hoteleros después de anunciar esta semana que va a suspender nuevas licencias para pisos turísticos aseguran desde el Ayuntamiento que esta moratoria no va a afectar a las licencias hoteleras

Voz 1275 37:55 concejal de Desarrollo Urbano Sostenible niega en la que la nueva moratoria para licencias turísticas que se aplicaría una vez se apruebe la nueva normativa suponga un cerrojazo como el que se dio en Barcelona José Manuel

Voz 20 38:05 los hoteles podrán seguir funcionando puedan seguir abriéndose en aquellos lugares donde ya es posible es decir en todo lo que por utilizar un término iguales ante técnico en todo lo que hay

Voz 1727 38:16 de uso terciario es decir uso donde sepuede plante

Voz 20 38:18 era un hotel esa suspensión de licencias en principio sí

Voz 1275 38:21 aprobada el jueves de la semana que viene la moratoria afectará a nuevos hoteles y apartamentos turísticos del distrito Centro pero el Ayuntamiento no descarta extenderla también a otros barrios de la capital masificados si volvemos a Cataluña

Voz 1727 38:32 que ya son siete los brotes de sarna detectados en hospitales y residencias de la Comunidad en total Frederic cincuenta y nueve personas afectadas

Voz 0706 38:41 el brote mayores en el Hospital Sant Joan de Reus aquí hay XXXV afectados todos trabajadores del centro incluyendo dos estudiantes en prácticas pero ayer se conoció otro brote en otro hospital en Sant Joan Despí en Barcelona en museos braille cuatro afectados aquí de nuevo los cuatro trabajadores del centro han salido otros casos tres en residencias geriátricas por ejemplo pero el gobernador existía ayer en quitarle importa

Voz 0027 39:02 informe diagnóstico

Voz 1727 39:05 no es que su

Voz 0706 39:07 dice el secretario de Salud Pública que no es raro que haya brotes de sarna y que si salen más es porque se detectan más y mejor sí reconoce que están investigando si como Red como denuncia Comisiones Obreras con denuncias sindicato los casos de Reus se comunicaron excesivamente tarde la administra

Voz 32 39:23 que aquí gira la habilidad Akira

Voz 1727 39:30 bien los vecinos de Albacete van a dejar de escuchar cerca de casa este sonido de los cerdos por qué el Ayuntamiento le ha declarado la guerra la seguirán las de estos animales en el último año se habían instalado al lado de algunas urbanizaciones Cristina López Huerta buenos días

Voz 1491 39:51 hola buenos días además de pedirle a la Junta que no subvencione este tipo de instalaciones el concejal de Urbanismo en este caso señalaba que endurecerán las condiciones para que estas empresas no puedan instalarse en la ciudad es Juan Francisco Jerez

Voz 33 40:05 Nos comprometemos a estudiar la posibilidad de endurecer adeptos y seguiremos endureciendo las condiciones para la implantación de estas actividades tanto del punto de vista urbanístico como medida

Voz 1491 40:17 en la capital hay ahora mismo tres proyectos uno de ellos paralizado por el Ayuntamiento además de otro a cinco kilómetros de una Piedad

Voz 1727 40:23 mía los frescos del monasterio de exigencia se van a quedar de momento al menos en el museo de Cataluña hay una sentencia que obliga a devolver también esas pinturas pero una jueza de Huesca considera que se pueden deteriorar si se trasladan así que ha paralizado la ejecución de esa parte de la sentencia

Voz 1203 40:42 a Juanjo Hernández hola hola hola hola sí dice la juez que la fragilidad de las pinturas hace especialmente vulnerable el proceso de desmontaje transporte pero además añade que el Gobierno de Aragón no ha acreditado que hayan terminado las obras de restauración en la sala capitular del monasterio donde irían estas pinturas murales la Consejería de Cultura Mayte Pérez no comparte esta afirmación la escuchamos

Voz 34 41:02 si las condiciones de la sala capitular después de las últimas obras cumplen las condiciones absolutamente de sobra y que lo que hemos intentado es mejorar incluso esas convicciones que puede tener en este momento las pinturas Morrell morales en el menor o en cualquier otro museo es decir vamos a tener la última tecnología pero hoy día desde luego cumple las condiciones

Voz 1203 41:22 bueno de hecho a finales de febrero se podrán visitar en el monasterio de las cuarenta y cuatro obras de arte que fueron devueltas por el Museo de Lleida en el mes de diciembre Ramon Besa Juanjo otro otro Dios

Voz 1727 41:33 adiós cerramos la Mesa de España en Canarias con Agustín Padrón buenos días Agustín

Voz 0027 41:38 hola buenos días la directora de cine Isabel

Voz 1727 41:40 hoy se inaugura hoy el Festival Internacional de Cine Documental que este año muy en línea con la actualidad apuesta por buscar la verdad frente a los simulacros

Voz 0027 41:50 sí Isabel Coixet va a recibir el reconocimiento a su trabajo

Voz 35 41:53 en el Festival Miradas Doc debería de Guía de Isora al sur de Tenerife yo hice podrán ver por ejemplo su documentales Aral el mar perdido y hablando de robos a partir de mañana durante nueve días comenzarán las proyecciones en las distintas secciones la oficial también la de ópera Prima cortos largos internacionales y nacionales en total dieciocho horas del mejor sin hedor documental

Voz 1727 42:16 los cambiamos de Mesa de la de España la del mundo a las seis y cuarenta y dos las cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 36 42:27 viene un duro

Voz 1727 42:39 comenzamos en Italia donde una espectacular operación policial de los Carabinieri ha permitido descabezar al clan espada el grupo criminal más poderoso del litoral de Roma en los treinta y dos detenidos controlaban mediante la extorsión los principales negocios de la localidad de Ostia Marina Fernández

Voz 1491 42:59 en una operación de película para descabezar una magia

Voz 1727 43:01 Nicolás

Voz 37 43:04 desde la Fundación un par de millones de euros Itu campeones otra ley sobre la periferia quisiera como las

Voz 1491 43:12 en la pequeña localidad de Ostia en la costa de Roma a sus ochenta y cuatro mil habitantes no se asoman a la mafia a través de la ficción a través de su burra allí es algo muy real tiroteos en plena calle extorsiones y luchas a muerte entre clanes rivales como la que llevó a los espada hacerse con el control de Osetia el que hasta ahora era su líder carmín Espada está acusado de las asesinato en dos mil once de los dos jefes de una familia rival los mataron Él y su hermano Roberto encarcelado desde hace meses por agredir brutalmente a un periodista hicieron desde entonces con el poder absoluto del negocio

Voz 1727 43:41 eh un homicidio y a tu el punto

Voz 1491 43:47 nos lo explicará si el fiscal adjunto de Roma Michel de Presti Pino tras la operación en la que en total han sido detenidos treinta y dos miembros del clan espada prestigio reconocido además la presencia en el corazón de Italia de múltiples organizaciones mafiosas desde el punto de vista criminal ha dicho la capitales Roma cita a puerta

Voz 1727 44:14 México necesita combatir la violencia está dispuesta a hacerlo parece por todos los medios por ejemplo legalizando la marihuana es la propuesta que ha hecho el ministro de Turismo que plantea autorizar el consumo de esta droga en los principales destinos turísticos del país Julia Molina

Voz 1628 44:32 el ministro también propone legalizar la producción y venta de la marihuana en las zonas más turísticas en Quintana

Voz 1275 44:37 luego donde se encuentran Cancún y la Riviera Maya

Voz 1628 44:39 en Baja California de esta forma seguiría en la estela de otros países

Voz 38 44:43 deberíamos empezar a ser siempre los ejercicios diferencial si así lo han hecho en Estados Unidos

Voz 1628 44:48 y es que el ministro Enrique de la Madrid teme que de estar prohibido muchos turistas prefieran quedarse en sus países en lugar de visitar México

Voz 38 44:54 con país en el que el turismo aporta un ocho coma siete

Voz 1727 44:57 ciento al PIB mexicano si queremos

Voz 38 44:59 el resultado pero impuso debemos tomar medidas

Voz 1628 45:03 de la Madrid cree que con esta medida bajarían los niveles de inseguridad ahí defiende que la legalización del cannabis no tiene que ver con cuestiones médicas

Voz 38 45:10 es una droga que científicamente es menos dañina que el alcohol

Voz 1628 45:14 ahora el debate en México sobre la legalización han quedado abierto y ante las críticas de los expertos el ministro ha tenido que aclarar que se trata de una opinión personal

Voz 39 45:30 papi acuérdate de que esta noche tengo la fiesta en casa de mi amiga Celia me tienes que venir a buscar a las tres de la mañana pero espérame en el coche que ya salgo yo

Voz 1727 47:06 en Cataluña una semana más y la corrupción a raíz del juicio de la trama Gürtel valenciana son los temas favoritos de estos siete días de los oyentes que ponen dari sobre la mesa también otros asuntos sí

Voz 0027 47:21 en Cataluña vamos a empezar con algo que les contábamos ayer Ricky analizábamos con un experto en este programa

Voz 42 47:26 donde Adán y Bondy a todos personalmente lo que me han llamado la atención Hydro que oído hablar poquito esta semana es un informe que se presentó ayer creo de la fondos años en España con una pérdida al sesenta por ciento en las patentes presentadas a grupos pequeños de investigación que tienen que cerrar grupos que no pueden comprar sus equipos nuevos porque si compran equipos nuevos se quedan sin dinero para comprar reactivos para los equipos antiguos en fin un éxito más de nuestros políticos

Voz 0027 47:53 gracias Xavi de Barcelona más asuntos

Voz 43 47:55 el día pues agradeciendo a realismo nueve los viernes eh mi correo va dirigido a la letra pequeña que en la época en la que hay gente que ha trabajado horas o que trabaja durante la semana únicamente horas está todo el mundo anestesiados