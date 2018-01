Hoy por Hoy (26/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 buenos días Lula da Silva tendrá que entregar hoy su pasaporte a la Policía Federal de Brasil un juez ha ordenado que le requisó la documentación y que no se le permita salir del país son decisiones judiciales por otra investigación que se está haciendo en esta ocasión por tráfico de influencias en la compra de cazabombarderos a una empresa sueca cuando estaba en el Gobierno el ex presidente recibe un nuevo revés judicial apenas veinticuatro horas después de haber sido condenado a doce años de cárcel en el caso Petrobras el Partido de los Trabajadores su partido insiste en que Lula da Silva será el candidato en las elecciones de octubre de hecho

Voz 2 00:55 ayer mismo Lula registro la candidatura

Voz 1727 00:58 E insiste en que no la utiliza para protegerse porque su protección es la inocencia

Voz 3 01:04 que confección que

Voz 1 01:07 sí

Voz 1727 01:08 el veterano líder sindicalista que fue presidente de Brasil durante nueve años les saca veinte puntos en las encuestas a su principal rival el candidato de la ultraderecha y son muchas las voces que hablan de persecución política ayer se registraron algunos incidentes en la ciudad de Porto Alegre tras conocerse la sentencia por corrupción y aquí en España el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el recurso al Constitucional de la candidatura de Puigdemont para ser investido presidente de Cataluña la vicepresidenta Sáenz de Santamaría lo argumentaba por la mañana en la falta de libertad de ambulatoria del ex presidente

Voz 4 01:45 carecen por tanto del derecho de libertad de ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia por qué tan pronto entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial

Voz 1727 01:57 pero por la tarde el Consejo de Estado decía que esa falta de libertad de ambulatoria no es un argumento jurídico para recurrir un acto la investidura que todavía no se ha producido consultar al Consejo obligado para el Gobierno pero el informe es sólo consultivo no vinculante así que por la noche según fuentes de Moncloa anunciaban que van a seguir adelante con el recurso y que en teoría lo van a aprobar hoy en el Consejo de Ministros los independentistas que no atienden los informes de su propio consejo consultivo ni a los letrados del Parlament dicen sin embargo que se van a querellarse cuando ahora el Gobierno central hace lo propio Josep Rull de Junts per Cataluña anoche en Hora veinticinco solo

Voz 5 02:34 vamos a preparar recursos de amparo un caso que se produjese una limitación de derechos de estas características sino que tan bien vamos estamos preparando una querella criminal contra todo el Estado

Voz 1727 02:47 la bronca jurídico-políticas sobre la investidura de Puigdemont tapó un poco ayer el escándalo que persigue a los populares por la confesión de Ricardo Costa señalando a Francisco Camps como la X de la financiación ilegal en la Comunidad Valenciana pero el escándalo sigue ahí las Cortes autonómicas le han pedido a Camps que abandone el Consejo Consultivo de la Comunidad al que pertenece en calidad de ex presidente Fran Ferri es el portavoz de Compromís

Voz 6 03:11 el polivalencia a Parla ya al señor Camps una cosa bien clara señor Camps dimitir nunca Dimitris cada inmediatamente Laurance representa no el boleto al Consell Jurídic Consultiu

Voz 1727 03:24 ningún partido ha votado en contra de esta propuesta porque el PP El partido de Camps se ha abstenido iniciando así la maniobra de alejamiento es viernes veinticinco de enero un grupo de euro diputadas españolas lleva a Bruselas el no nos metamos en esto de Mariano Rajoy sobre la brecha salarial de género Aimar Bretos

Voz 0027 03:45 la Comisión ha recibido varias preguntas de eurodiputados socialistas y del grupo liberal que no conciben como el presidente puede negar la responsabilidad de su Gobierno ante la diferencia salarial entre hombres y mujeres que en España hasta el dieciocho por ciento Beatrice cierra es independiente en el grupo liberal

Voz 7 03:59 creo que la Comisión desde pronunciarse de manera expresa acerca de la afirmación del presidente del Gobierno de España sobre que no tiene competencia para actuar sobre la brecha salarial de género

Voz 1727 04:10 Theresa May dice que está horrorizada con la fiesta machista de Londres

Voz 8 04:15 ah y tú estás ausente

Voz 0027 04:18 creía que este tipo de actitudes hacia las mujeres era una cosa que habíamos dejado atrás pero con esto queda claro que tenemos mucho que hacer esto es lo que decía la primera ministra británica ante los abusos y vejaciones que sufrieron las azafatas que atendían a los trescientos hombres que participaron en una cena benéfica en un hotel de lujo todos ellos incluyendo ex políticos y empresarios todos ellos son

Voz 1727 04:36 presagió en Davos Donald Trump redobla el hostigamiento contra los palestinos

Voz 9 04:41 el medio desempleados Wiki

Voz 0027 04:44 tras su reunión con el primer ministro israelí en Suiza amenazó con cortar las millonarias ayudas que tenían preparadas para los palestinos y puso en cuestión la capacidad de Mahmud Abbas de negociar la paz el presidente de Estados Unidos también se ha reunido con Theresa May esta tarde va a dar su discurso ante los tres mil asistentes

Voz 1727 05:00 ah y en deportes España buscará esta tarde la final del Europeo de balonmano ante su bestia negra Sampe

Voz 1161 05:08 la selección de Francia que en los últimos años atesora un siete cero a su favor en partidos oficiales por títulos medalla y que nos privó de disputar las finales del Europeo de Dinamarca dos mil catorce del Mundial de Qatar dos mil quince desde las seis de la tarde de España Francia con la incorporación a la concentración española del portero Sterbik por la lesión de Pérez de Vargas que le hace ser duda con una distensión del ligamento lateral interno de su rodilla la otra semifinal enfrentará después desde las ocho y media de la tarde a las selecciones de Dinamarca y Suecia

Voz 1727 05:34 ha vuelto el frío en Madrid damos fe en el resto Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:40 buenos días por ejemplo en el Mediterráneo todavía no ha llegado el frío pero está a punto de hacerlo y la prueba son las tormentas que ahora mismo por ejemplo descargan

Voz 1727 05:47 distintos puntos del norte de la Comunidad Valenciana

Voz 0978 05:50 sobre todo en Cataluña mucha atención porque aquí las próximas horas la cota de nieve sobre todo a partir de mediodía puede bajar hasta los quinientos metros también al este de Aragón seguirá lloviendo en el Cantábrico cota alrededor de los seiscientos setecientos metros de altura pero en estas dos zonas acabará esta situación la próxima noche en el resto del país todavía algún chubasco pero acabará haciendo más sol que ayer Ribó veinte más frío y el fin de semana muchas horas de sol pero el ambiente será plenamente invernal

Voz 1 06:19 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido veintisiete mil ciento cuarenta Asimismo el número de serie correspondiente árabe

Voz 1161 06:33 claro

Voz 1 06:33 premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido tres hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 2 06:51 todo lo bueno de un crucero en quita con B

Voz 10 06:55 de entrada Bellver reserva ya tú Crucero dos mil dieciocho llena de ventajas Turia el paquete de bebidas gratis cheques regalo de trescientos euros itinerarios explosivos para no perder

Voz 11 07:04 de nada muchas más ventajas informativa en la vertiente dos doscientas cuatrocientos en cualquiera de nuestras setecientas tiendas o el run punto com

Voz 12 07:15 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 13 07:29 que tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct que genera una situación de cielo visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas

Voz 1 07:38 las Direct punto es qué cojones está pasando con estas putas el trece la policía está muchos opaca torturando negros como para resolver ganador Globos de Oro siete nominaciones a los Oscar incluyendo mejor película canapé creéis anuncios en las afueras

Voz 14 07:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con fetén

Voz 1727 07:59 a las siete y ocho la seis y ocho en Canarias el Gobierno va a hacer hoy oídos sordos al informe del Consejo de Estado que rechaza la oportunidad de impugnar en este momento la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat Rajoy seguirá adelante o eso al menos decían anoche en la moda lo ha tras la estupefacción que provocó la negativa del Consejo horas después de que la vicepresidenta anunciara el recurso a bombo y platillo Carolina Gómez

Voz 0393 08:25 el Consejo de Ministros se agarra que el informe es preceptivo no vinculante y según confirma Moncloa la impugnación y el consecuente recurso ante el Constitucional Se aprobará esta misma mañana Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 4 08:35 carece por tanto del derecho a la libertad de ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia por qué era tan pronto entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial

Voz 0393 08:46 el argumento que daba la vicepresidenta al Consejo de Estado cree que no es posible interponer recursos a título preventivo o la adopción dicen de medidas cautelares sobre intenciones o propuestas Mariano Rajoy no tiene el aval de los jueces y los independentistas le acusan de estar dando un golpe de Estado el dinero en España el Gobierno español a solemnizar hoy su poca convicción democrática aseguraba Eduard Pujol de Jones per Catalunya el propio Puigdemont ha pedido la dimisión de la vicepresidenta el presidente del Parlament Roger Torrent convocó ayer el pleno de investidura para el próximo martes día treinta a las tres de la tarde de

Voz 1727 09:18 las consecuencias de la crisis catalana ha hablado la consejera delegada de Bankinter que es una entidad con sede en Madrid Dolores Dancausa ha contado que hubo mucho dinero que se movió por miedo tras el uno de octubre pero que a su juicio la situación ya se ha normalizado

Voz 15 09:33 y yo le aseguro que en el banco no hemos sido nada pro activos

Voz 16 09:37 en en atraer dinero

Voz 1275 09:39 porque te y aprovecharnos de la crisis catalana qué

Voz 15 09:42 más que hubiera gustado que si enero no hubiera llegado conexión que es mucho más importante lo que estaba pasando que el captar unos miles de millones no por lo tanto pues como digo al principio sí hubo inquietud movimiento pero luego afortunadamente la situación se normalizó bastante pronto no

Voz 1727 09:56 y de otra crisis de la crisis financiera y económica ha hablado otro directivo del sector de la banca es el director general de Caixa Bank Juan Antonio Alcaraz que considera que los desahucios de viviendas son una leyenda urbana sobre estas palabras del director de Caixabank fija hoy su mirada Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 10:19 el director general de Caixa Bank Juan Antonio Alcaraz dijo ayer en un encuentro empresarial que los desahucios son una leyenda urbana el señor Alcaraz hablaban sólo por su empresa el debe saber cuáles son sus cifras desde luego pero si se estaba refiriendo al sector bancario en términos generales es evidente que no puede mantener su afirmación los desahucios han sido uno

Voz 1727 10:41 los grandes problemas de la crisis en España

Voz 1910 10:44 en un problema inventado como si fuera el fantasma del espejo fue el autoestopista engrendado según el Consejo del Poder Judicial el número de lanzamientos practicados sólo en dos mil dieciséis fue de más de sesenta y tres mil de los que cincuenta y cuatro por ciento fue consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos es decir de falta de pago del alquiler y uno cuarenta y uno coma nueve por ciento se derivó de ejecuciones hipotecarias es decir de falta de pago de la hipoteca pactada con el banco y eso cuando ya estaba saliendo de la crisis según el Gobierno el señor Alcaraz recuperó un lenguaje que ya casi no se oía en el sector financiero el principal problema de España dijo es Cristiano olvidado de la obligación de pagar las deudas que está bien visto que no se pague lo que debe de nuevo es una afirmación bastante arriesgada sobre todo en un país donde los contribuyentes vamos a tener que pagar una cantidad astronómica precisamente para refinanciar a una parte del sector financiero que tuvo que pedir un rescate millonario de la Unión Europea por malas prácticas que no parece que tenga la menor intención o posibilidad de devolver al Estado todo ese dinero quizá el señor Alcaraz debería dejar pasar unos cuantos años más antes de volver al lenguaje anterior a dos mil ocho

Voz 1727 12:02 y el Consejo General del Notariado ha creado una la sede datos com veinticinco mil políticos y personalidades públicas para vigilar su patrimonio y sus ingresos una medida que según dicen va a servir para prevenir el blanqueo de capitales que hubiera servido en su caso para acelerar la asunción de responsabilidades para Iñaki Urdangarin por ejemplo o Rodrigo Rato Nieves Goicochea

Voz 1468 12:24 desde el Rey hasta un concejal del municipio mayor de cincuenta mil habitantes directores de empresas públicas y familiares y allegados

Voz 1275 12:30 desde los políticos hasta veinticinco mil personas

Voz 1468 12:32 de las que catorce mil tienen responsabilidades políticas y públicas esa base de datos registra todas las empresas y propiedades de estos cargos públicos esta base dice Pedro Galindo del Consejo del Notariado habría ayudado a detectar antes las responsabilidades en casos como el de Rato

Voz 17 12:48 yo Urdangarin hombre efectivamente habría ayudado por que esta base de datos va a eso a identificar a esas concretas personas que no siendo el que materialmente toca el dinero público sin embargo están contactó con el que toca el dinero público

Voz 1468 13:01 entre otros podrán acceder a este fichero base jueces fiscales o policías

Voz 1727 13:06 dice María en los seguía asegura hoy en una entrevista en el diario El País que sus palabras sean tergiversado es la magistrada recién elegida para representar a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que intenta corregir sus propias palabras publicadas con anterioridad Ana corbata

Voz 0127 13:23 ayer el diario punto es público declaraciones y textos suyos en los que vinculaba la homosexualidad con la enfermedad quienes se empeñan en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías afirma literalmente en un portal vinculado al Opus Dei hoy en esa entrevista en El País intenta matizarlo Se refiere a la homosexualidad no como una patologías sino como un estilo de vida o una filosofía cuando le preguntan si es partidaria del matrimonio homosexual se niega a contestar cuando le recuerdan que en su día ya se posicionó en contra contesta habrá que ver

Voz 1727 13:53 qué he dicho el nombramiento de los Seguí ha recibido el rechazo generalizado de la oposición de los colectivos LGTBI Jesús Generelo presidente de la Federación Estatal de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales estuvo ayer en La Ventana

Voz 18 14:06 es muy terrible que un alto tribunal europeo que está creando una jurisprudencia a favor de los derechos por orientación sexual e identidad de género se refuerce con sectores de lo más ultra Montano se de lo más retrógrados porque esto es lo que envía a España qué podemos esperar de lo que venga de Rusia de Ucrania Polonia

Voz 1727 14:26 son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 0978 14:30 sólo hoy en tu tienda día disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que fuiste corriendo a coger el autobús el conductor espero día calidad y precio están muy cerca

Voz 1 14:41 qué plan tienes para estas rebajas ir de tiendas lo último acto plan de rebajas mejor con Alsa viaja con hasta un cuarenta por ciento de descuento venga

Voz 20 14:52 repita conmigo viernes veintiséis de enero viernes veintiséis de enero botes de Euromillones vamos lote de Euromillones noventa millones de euros no ver tará tará al no no no no repita noventa millones de euros

Voz 21 15:08 la irrepetible este viernes bote de noventa millones de euros y además participas en el sorteo del millón sólo en España juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 1727 15:22 bueno la abogada de Juana Rivas asegura que no existe en Italia ninguna denuncia por violencia de género contra Francesco Couric la justicia italiana no está teniendo en cuenta por tanto los presuntos malos tratos pese a que un tribunal está decidiendo sobre la custodia de los hijos de ambos que viven con el padre Rivas que ha participado en un debate sobre los derechos del menor y la violencia machista asegura que no tiene miedo de ir a la cárcel Mario la Lorenzo año y medio después de que Juana Rivas presentara una segunda denuncia por malos tratos contra sí la pareja ningún juzgado ni español e italiano la está investigando así lo ha revelado la asesora jurídica de la madre de Maracena Francisca Granados

Voz 22 16:00 visitamos un certificado en el que quedará clarísimo de que no existe en Italia ninguna denuncia De Juana Rivas por violencia de género contra Francia Square Curie ir efectivamente aquí están los certificados no existe

Voz 1727 16:14 Juana Rivas dice no tener miedo de ir a la cárcel ante la petición de cinco años de prisión de la Fiscalía por sustracción de menores

Voz 1291 16:21 mi estrategia es fue proteger a mi hijo yo soy víctima y lo voy a pelear y luchar hasta que es haga judicial después de vivir con un maltratador pues la verdad es que no tengo miedo de los horarios de la cárcel ni yo confío en que de mi hijo para no volver muy pronto yo no voy a ir a la cárcel que es lo que yo creo que va

Voz 1727 16:38 abre sus dos hijos siguen en Italia con el padre a la espera de que la justicia de ese país resuelva quién se queda con la custodia esta noche se estrena en Madrid en el Teatro Real de Truman Walking una ópera basada en la película Pena de muerte dirigida en su día por Tim Robbins si protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn es la historia real de una monja que en los años ochenta fue consejera espiritual de un homicida condenado a muerte Luisiana esa monja que ha estado tan cerca de la

Voz 23 17:06 Herrador evidencia de la muerte en un penal

Voz 1727 17:08 estado aquí en Madrid en la presentación de la obra Marta García siete

Voz 24 17:12 te consta como amigas quiere ayudarte a morir con dignidad pero no lo conseguí

Voz 1513 17:16 sin han estrenada en dos mil convertida en una de las óperas más populares en Estados Unidos con trescientas representaciones Dead Man Walking del compositor Jay Hagi parte como hizo la película de Thiemo Ravens con Sean Penn y esos San Sarandon del libro autobiográfico de la religiosa gel entre Jean de Mango quiénes una expresión en argot carcelario que se usa para referirse a un condenado a muerte cuando es trasladado desde su celda hasta la silla eléctrica y sobre el escenario es una historia hay una reflexión sobre el perdón la compasión y los derechos humanos la hermana Helen en Madrid para presentar esta opera hablaba de lo que sea

Voz 1727 17:53 día cuando veía la mezzosoprano Joyce Di Donato

Voz 1513 17:56 en ponerse en su piel

Voz 25 17:58 se en mayo cuando Joyce cantan

Voz 1727 18:01 el viaje es el viaje de cada persona sobre los derechos humanos sobre el sufrimiento de gente que es muy diferente a mí pero que son seres humanos y eso vale más que lo peor que hayan hecho en su vida sobre eso va a la ópera y eso te lleva como un látigo de vuelta de sufrimiento a sufrimiento porque las víctimas se parecen y cualquiera puede ponerse en el lugar del otro

Voz 25 18:22 si alguien mata Mi hijo isla alguien mata a mi madre

Voz 1727 18:26 que quiero que les suceda después de esta experiencia universal noticias

Voz 1513 18:31 opera propone un viaje en el que se necesitan dice la religiosa cinturón de seguridad Perejaume se pregunta cuándo llegaremos a ese estado de humanidad en el que nos demos cuenta de que responder con violencia a la violencia no es la solución

Voz 25 18:44 en el delito que cometió inglés no les disculpo pero no tiene sentido mata para decir que está mal

Voz 1 18:53 un minuto ahora para terminar de repasar la semana con

Voz 26 18:56 claro de Palencia buenos días no puedo entender la alegría de la ministra de Trabajo cuando los jóvenes se siguen marchando fuera hilos que trabajan aquí se están muriendo de hambre con los salarios que perciben con Elvira de Murcia

Voz 2 19:09 hay que darle el premio cortinas de humo a Rajoy ayer estaba en la cuerda floja por las declaraciones de Costa en Valencia hubiera sido hoy primera noticia en toda la prensa pero seguidas es sacaron al enemigo público número uno a Puigdemont para que pasara a ser primera noticia

Voz 0027 19:26 en sobre Rajoy Isabel Madrid

Voz 24 19:28 te en Rajoy se calla pero sigue nombrando a gente tan impresentable au siguen nombrando a gente como María Elósegui fuera absolutamente de órbita de la realidad con esas palabras sobre los gays en fin un señor que no Moncada explicaciones de nada de su responsabilidades y se vertido que se va a presentar otra vez pero que hace Pedro Sánchez yo creo que él está imitando está desaparecido sobre el Parlament de Cataluña Cristina

Voz 0978 19:51 no yo del Bayern sea hablan de Oviedo

Voz 9 19:54 pues sí hace meses y meses y meses pero es quedar Tina Ramos

Voz 27 19:59 a ninguno muchas gracias

Voz 1 20:07 en Hoy por hoy hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 qué tal buenos días cuatro grados en la Gran Vía como ha frío esta mañana bajan las temperaturas no se descartan lluvias débiles y más nieve en la sierra seguro ahora mismo hacen falta cadenas para circular en el puerto de Navacerrada ahora si tres años después de que la Asociación Arco Pauli denunciara el contenido de un manual de FP por transformó el Ministerio de Educación ha dado orden a todas las comunidades autónomas para que retiren ese capítulo que estudien quiénes están formando para ser educadores en la etapa infantil y que hace referencia la identidad sexual de los menores Madrid lo va a retirar una vez que reciba esa orden del ministerio que quiere analizarlo para determinar si viola la ley entre otras cosas es Emmanuel recomienda a estos futuros educadores que no hay que prestar demasiada atención a aquellos alumnos que se identifican con otro sexo porque dice reforzarían esa conducta Elena Jiménez

Voz 1463 21:09 los futuros educadores infantiles tienen que es todo

Voz 1509 21:12 eran unos apuntes que comienzan señalando que el problema mayor que puede presentarse en este campo a estas edades es cuando un menor dice pertenecer al sexo contrario del que realmente tiene Ruben López ex portavoz de Arco Polly asociación LGTB de Madrid

Voz 28 21:25 yo no sé quién es la persona que ha decidido cuál es el sexo que realmente tiene una persona desde luego queríamos juicio moral para los educadores que está fuera de todo lugar

Voz 1509 21:34 los apuntes dicen también que no se debe prestar demasiada atención al menor que hay que etiquetar le correctamente señala dándole su verdadera identidad eres un niño o

Voz 1727 21:42 eres una niña añade más Zaida García

Voz 1509 21:45 es presidenta de crisis Madrid Asociación de Familias de menores transexuales

Voz 28 21:49 sí recomienda incluso reeducar esa identidad y luego encima les da una solución además una solución hablando de reforzar no con juguetes de niños de niña como si eso fuera una cosa que existiera

Voz 1509 22:04 el Ministerio va a examinar este material y ha avisado todas las comunidades autónomas incluida Madrid para que lo retiren de sus plataformas online dice que los apuntes se elaboraron en dos mil nueve con Ángel Gabilondo como ministro educar

Voz 1727 22:17 el elaborar en dos mil nueve aunque en dos mil

Voz 1275 22:20 ella había una denuncia pública sobre su contenido aún así nadie ha movido ficha hasta ahora cuando la SER ha preguntado al

Voz 1 22:25 tenía

Voz 1275 22:28 viernes dieciséis de enero cuenta atrás para que comiencen las obras en la Gran Vía el Ayuntamiento de Madrid mantiene el calendario previsto titulares con Israel Aranguez

Voz 0047 22:35 las obras darán comienzo el próximo uno de marzo y podrían estar listas para las próximas navidades el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo dijo aquí en la SER que habrá trabajos en superficie en Montera por las obras del túnel que unirá el metro de Sol con el de Gran

Voz 1275 22:47 sí a Antiviolencia propone sancionar con cien mil euros a Ignacio Racionero el ultra acusado de apuñalar a la semana pasada otro hincha del Atlético de Madrid en los alrededores del Wanda Metropolitano el organismo también quiere prohibirle el acceso a los recintos deportivos durante los próximos cinco años

Voz 0047 23:00 el PSOE insta a Manuela Carmena en presentar el borrador de los presupuestos de dos mil dieciocho lo decía ayer la portavoz de los socialistas Purificación Causapié asegura que sólo entonces decidirán si apoyan o no las cuentas de este

Voz 1275 23:09 año y la gratuidad del enlace con la R cuatro para los vecinos de Parla irá al Congreso a propuesta del PSOE los socialistas van a presentar una proposición no de ley para que el Gobierno central atienda un reclamo que podría revertir el colapso que cada mañana sufre la A42 la carretera de Toledo

Voz 1 23:25 soportará BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:34 siete veintitrés minutos de la mañana vamos a crear otro vistazo las carreteras DGT María Forner buenos días

Voz 1727 23:39 hola muy buenos días pues hace apenas unos minutos

Voz 29 23:41 ha retirado ese aviso para utilizar cadenas en la M seiscientos uno en el puerto de Navacerrada que la situación va mejorando aunque todavía les pedimos precaución en toda la zona norte especialmente al paso por Somosierra la AP seis AP sesenta y uno hay nacional seis Se encuentran transitables con precaución encontramos además tráfico un aumento en todos los grandes accesos a la capital circulación congestionada la A42 en Parla también en la M cuarenta en los tramos habituales

Voz 1275 24:09 en la capital como despierta esta mañana el tráfico pantallas Margarita Pérez buenos

Voz 1727 24:13 hola buenos días bueno pues destacamos eh

Voz 30 24:16 incidentes para que reparen ellos los conductores por la parte recordamos que hay cortes en el túnel de Pío XII ese mantiene cortado en sentido Barrio del Pilar y en sentido M30 tan sólo se puede tomar desde Monforte de Lemos por lo tanto atención este punto en el túnel de la Plaza de Castilla continúan los trabajos de mantenimiento a esta hora cortan dos carriles en sentido centro ciudad y último para los conductores insistimos en la zona norte también deben reparar en las obras que se realizan en la avenida de Ramón y Cajal a la altura del cruce con Alfonso XIII dejan solo libre un carril en sentido paseo de la Castellana

Voz 31 24:54 con Nuria acostumbrado está tu corazón a las emociones de un gran viaje si sientes esa necesidad viaja al corazón de BMW donde podrá aprobar la gama más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón bailan al ritmo de nuestros motores vena BMW madre

Voz 2 25:10 concesionario oficial BMW estables el corazón de BMW

Voz 23 25:15 cinco minutos llegamos a las siete y media estoy preocupada

Voz 32 25:18 tengo que llegar a mi hijo al dentista y lo sé sea dónde ir

Voz 33 25:21 la verdad es importante que sea un dentista Aino un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza poco en un colegio de odontólogos yo esto matutinos preocupadas por su salud

Voz 34 25:39 Sanitas trabajamos para ofrecerte una asistencia médica de calidad los mejores servicios y cuando decimos los mejores es porque lo son como la nueva Clínica Universidad de Navarra en Madrid un referente en el mundo de la salud disponible para clientes de Sanitas te gustaría contar con el mejor cuadro médico informante en el nueve cero uno cinco uno cinco cinco uno seis joven Sanitas punto es

Voz 17 26:00 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 35 26:04 de arrendamiento el tranquila el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis el novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 36 26:34 este dos mil dieciocho me apetece disfrutar de las cosas buenas que me ofrece la vida como la sirena porque del veintidós al veintiocho de enero por compras a partir de veinticinco euros puedes conseguir hasta veinte euros de regalo no te lo pierdas la sirena sencillamente a mi manera

Voz 2 26:50 recuerdas cuando llevabas un callejero en la guantera del coche la calle que buscabas estaba en el cuadrante seis de la página ciento noventa y tres el que está justo al lado del cuadrante de siete de la página ciento noventa y cuatro así justo donde

Voz 25 27:03 las echas de menos adiós pasado

Voz 2 27:06 está la generación que quiere vivir el presente la que quiere tener su propio estilo ya hay una que quiere decirlo todo descubrir hasta dónde

Voz 19 27:14 puede llevar el Audi Q3 La Kline visión entra en la generación Cook con un Audi Q3 Black la inadmisión con sistema mm y navegación llantas de aleación Audi Sport de diecinueve pulgadas y paquete Black Light por ciento noventa euros al mes más información en tu concesionario oficial aunque bienvenido a la generación cuya red de concesionarios oficiales

Voz 0978 27:33 mira hasta cinco mil euros de ahorro en un Opel GLP y además Repsol te regala cuatrocientos euros de Repsol Auto Gas Repsol autoras es el carburante alternativo de Repsol para la gama Opel con tecnología híbrida GLP más gasolina

Voz 37 27:45 mueve con Opel Repsol Auto Gas ahorra disfruta de las muchas ventajas de la etiqueta eco dúctil de la Comunidad de Madrid

Voz 1 27:57 hoy pero las noticias de Madrid

Voz 1275 28:00 la magistrada titular del Juzgado de Violencia de Género de guardia ha dejado en libertad al hombre arrestado en un avión deban bajas cuando estaba a punto de despegar a Colombia tras quebrantar la orden de alejamiento de su expareja que es leve ha impuesto por malos tratos ni las partes ni la Fiscalía han pedido prisión provisional para él y la jueza no ve ánimo criminal que justifique su privación de libertad a pesar de que según la víctima la insulto Illa volvió a amenazar digo

Voz 1727 28:22 día

Voz 1622 28:23 tenía una orden de alejamiento por maltratar a su ex pareja pero no la cumplió la víctima le había denunciado por malos tratos pero ese salto esa orden al insultarla Whatsapp y enviarle fotos con gestos amenazantes la mujer alertó a la policía de sus mensajes los agentes fueron a buscar al agresor a su casa para detenerle fue entonces cuando el hombre trató de huir de España en un avión no lo consiguió ya que en una de las fotos que había enviado a su ex mujer Se le veía en el aeropuerto de Barajas donde finalmente la policía le detuvo el detenido tiene antecedentes por violencia machista traspasada al por disposición judicial ahora ha quedado en libertad provisional aunque eso sí tiene que cumplir con la orden de alejamiento que en un principio se la había impuesto

Voz 1275 29:01 hoy en la Audiencia Provincial ha comenzado el juicio un hombre que en agosto de dos mil dieciséis intentó asesinar a su exmujer Se acababan de divorciarse y la espero a la salida del trabajo escondido para acabar con su vida la hirió gravemente la Fiscalía

Voz 23 29:12 pide veinte años de cárcel para él este es el testimonio

Voz 14 29:16 entre sollozos de la víctima

Voz 1 29:23 muy a morir ya es demasiado tarde

Voz 1275 29:29 dijo una agresión con cuchillo que duró varios minutos y que ha dejado marcada de por vida a Cristina enseguida llegamos a las siete y media de la mañana tenemos ahora mismo cuatro grados en la Gran Vía ya hacen falta cadenas en Navacerrada como los ha comentado la DGT pero si hay que circular con precaución por las carreteras de la sierra madrileña

Voz 23 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:02 sí

Voz 1 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el viernes veintiséis de enero se cierra una semana horribilis para Rajoy comenzó el lunes adelantado por un cercanías en la inauguración de un ave fue camino de Castellón justo en la tierra de la Gürtel donde según Ricardo Costa se cobraba mordidas a diestro y siniestro continuó con su no nos metamos en eso en relación a porque su Gobierno no hace más para evitar que hombres y mujeres cobren distinto salario por el mismo trabajo y hoy hoy preside un Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la candidatura de Puigdemont la presidencia de Catalunya y lo hace con el rechazo del Consejo de Estado mal viernes también parada con o que tienen las cuentas municipales en el aire Colau se queda sin nuevos presupuestos tras el rechazo ayer a última hora del PSC con los que rompió su acuerdo antes de las elecciones del veintiuno de diciembre dicen los socialistas que se descuelgan porque la alcaldesa ha claudicado ante los independentistas éste no obliga ahora Colau a presentar por segunda vez una cuestión de confianza para prorrogar el presupuesto Radio Barcelona Frederic Vincent cola había conseguido la abstención de Esquerra

Voz 0706 31:25 de pero el no del PSC hace que esto no sea suficiente los socialistas atribuyen su rechazo a que según dicen la alcaldesa ha cambiado de prioridades no va a claudicar

Voz 2 31:35 vamos a claudicar en los proyectos emblemáticos para la Izquierdo en nuestra ciudad ni vamos a claudicar tampoco a la lógica del proceso independentista por lo que decía

Voz 0706 31:44 el socialista Jaume Collboni hasta hace poco socio de Colau como comentabas el teniente de alcalde Gerardo pisar el acusado precisamente al PSC de cobrarse ahora el hecho de que les expulsaran del gobierno municipal

Voz 1 31:54 yo honestamente con todo respeto creo que el despecho ha podido más que la altura de amiga

Voz 0706 32:00 no todo apunta que el Ayuntamiento presentará una cuestión de confianza si en treinta días la oposición no puede formar un gobierno alternativo los presupuestos de este año quedan aprobadas automáticas

Voz 1727 32:08 divorcio en Barcelona mientras en Madrid los socialistas verían con buenos ojos y consideran incluso ilusionante una candidatura conjunta de toda la izquierda en las próximas municipales Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 32:21 contra esta mañana El País el PSOE de Madrid su secretario general José Manuel Franco ha iniciado una ronda de contactos de conversaciones primero con Izquierda Unida después con antiguos dirigentes de UPyD de momento para intentar unir fuerzas y aglutinar a todos los sectores de la izquierda en la capital en torno a una misma candidatura Franco está dispuesto a que el PSOE sume fuerzas con personas vinculadas a Podemos y otros colectivos que compartan el proyecto socialista el PSOE sostiene ahora mismo en el gobierno de la capital Ahora Madrid el partido

Voz 1727 32:45 lo de Manuela Carmena que todavía no ha despejado la X no

Voz 1275 32:47 confirmado si estará o no en la candidatura de dos mil diecinueve

Voz 1727 32:51 en todo caso el PSOE aclara que no se trataría de una coalición entre partidos sino de personas a título individual sin tener que renunciar a su militancia al frente de esa candidatura según los socialistas estaría una persona de reconocido prestigio en el mundo de la izquierda podría ser Ángel Gabilondo que hasta ahora siempre ha reafirmado su intención de repetir como candidato a la Comunidad de Madrid empresa sindicatos del corazón económico y laboral de Aragón de la planta de Opel en Figueruelas en la provincia de Zaragoza retoman hoy las negociaciones del nuevo convenio colectivo ha tenido que mediar el Gobierno autonómico ante la amenaza de la compañía de llevarse la producción del nuevo Corsa a otra fábrica si finalmente no hay acuerdo Radio Zaragoza Juanjo Hernández pues fue una

Voz 0027 33:32 Herrada intensa de reuniones en la sede del Gobierno de Aragón en la que el presidente Lambán tuvo encuentros por separado con la dirección de OPI con los sindicatos y a media tarde se reunía con las dos partes del final acuerdo in extremis para volver a negociar las próximas horas son muy importantes el principal escollo en la negociación que están los ajustes en nóminas y costes laborales que plantea la empresa los sindicatos piden que Opel presente un plan industrial de futuro para Figueruelas antes de abordar los ajustes que pide la dirección de una fecha límite para este acuerdo próximo lunes

Voz 1727 34:01 las Cortes de Castilla La Mancha vuelven a pedir el Gobierno central la paralización definitiva del cementerio nuclear en el municipio conquense de Villar de Cañas el pleno de las Cortes ha aprobado una resolución que presentó el PSOE con el apoyo de Podemos Ser Toledo Cristina López Huerta

Voz 1509 34:16 durante el debate los socialistas señalaban que la sentencia que anula el plan urbanístico del pueblo hace inviable su construcción y que la elección del emplazamiento fue una chapuza y desde el PP recrimina a la Junta que restan oportunidades de crecimiento a la comarca de Agustina García consejera de Fomento María Roldán diputada del PP

Voz 39 34:32 estos argumentos unidos a la sentencia urbanística que da la razón a la Junta de Comunidades sin duda deberían ser suficientes para hacer recapacitar al Gobierno de España

Voz 25 34:43 el señor Page que esto no va a significar anular el ATC de Villar de Cañas

Voz 1509 34:49 podemos también votó a favor porque dice que la tramitación fue ilegal y contraria al medio ambiente

Voz 1727 34:55 cinco menores compañeros de un colegio de Logroño han sido detenidos por difundir a través de Whatsapp un vídeo que la Policía define como de alto contenido sexual imágenes de abusos cometidos por un adulto sobre una persona joven lo habían descargado de un portal de internet Ana corbata el director del colegio al que van los cinco menores detenidos es el que ha presentado la denuncia ante la policía le avisó de lo que pasaba el padre de uno de los alumnos según el comunicado policial en el vídeo se ve como un adulto abusa sexualmente de una persona joven uno de los menores lo descargó de una página web hice lo pasó al resto los cinco detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Menores de Logroño en la nota la Policía aconseja a los padres que hablen con sus hijos para que sean conscientes de los riesgos de compartir determinados contenidos en redes sociales en la Comunidad de Madrid barretina por fin el contenido transformó sobre identidad sexual de un manual de formación profesional lo hace por orden del Ministerio de Educación tres años después de la primera denuncia pública sobre su contenido en el capítulo en cuestión se dice por ejemplo que hay que etiquetar correctamente al menor señalando dándole su verdadera identidad sí es niño es niño si es niña es niña Radio Madrid Israel Aranguez

Voz 0047 36:05 los futuros educadores infantiles tienen que estudiar unos apuntes que comienza señalando que el problema mayor que se puede presentar en este campo a estas edades es cuando un menor dice pertenecer al sexo contrario del que realmente tiene deben reforzar en ellos ir otro de los puntos cualquier manifestación que se corresponda con su sexo sus vestidos los adornos o incluso los juguetes Aída García presidenta de Madrid

Voz 1727 36:25 que recomiendan incluso

Voz 28 36:27 educar esa identidad y luego encima les da una solución además una solución hablando de reforzar no juguete es el niño de niña como si eso fuera una cosa que existía la mina

Voz 0047 36:41 serio va examina de este material y avisado ya a todas las comunidades autónomas incluida Madrid para que lo retiren de sus plataformas online

Voz 1727 36:47 y esto que van escuchar ahora es un fragmento de la película El cosmonauta una película realizada en el año dos mil ocho por tres veinteañeros españoles fue un proyecto financiado de forma colectiva en Internet es decir por Craig Fandi algo revolucionario

Voz 25 37:09 de momento si hubo película pero también la quiebra de la empresa juicios y el fin de una amistad

Voz 1727 37:16 hoy se estrena un documental sobre su historia Haris indica que se puede ver de forma gratuita en Internet Pepa Blanes

Voz 1463 37:21 antes de que Paco León estrenará Carmina en Internet sin eso Kenneth Lewis llegara con su polémica Come tres jóvenes españoles entre

Voz 1910 37:29 ellos una mujer produjeron y realizaron

Voz 1463 37:32 la película que en dos mil ocho ya se distribuía gratis en Internet

Voz 40 37:35 era una película que desde un principio planteamos que va a ser financiada de forma colectiva que queríamos que se distribuirá de manera

Voz 1463 37:43 era el cosmonauta todo un reto primero por la financiación Crowe Fandini por su estreno en la red en plena época de descargas y tercero por ser una cinta de ciencia ficción género inusual en nuestro cine sin embargo la productora se fue a pique entre otras cosas por un cambio de criterio con las subvenciones delicada

Voz 41 37:59 que descubrimos es que en esta subvención de la que sólo se ha hecho una convocatoria que obviamente es muy nueva ICAA no le ha puesto mucho cuidado dentro de lo que hecho se adaptaron unas bases antigua a un modelo completamente nuevo

Voz 1463 38:10 cuando presentamos todas nuestras facturas todas nuestras

Voz 1291 38:13 cosas Nos dijeron oye pero falta

Voz 1463 38:15 al setenta y cinco mil euros que lo habéis gastado Arturo Antolín es director del documental Jara sin ni que retrata el rodaje de esa película entrevista a los tres autores la cinta se estrena

Voz 1727 38:26 en Filmin la plataforma de cine online y también en la propia

Voz 1463 38:28 la página web del documental Una historia que demuestra que el talento y el riesgo de los jóvenes cineastas en España choca con la propia industria con las administraciones públicas pero que abrió el camino para muchos proyectos venideros

Voz 32 38:44 cómo funciona la memoria que el país presenta neurociencia y psicología que el funcionamiento de nuestra mente y cerebro explicados de forma clara por expertos de cada campo en una colección imprescindible domingo veintiocho por uno con noventa y cinco con El País

Voz 0027 38:59 la vida está llena de decisiones complicadas voy al gimnasio termino la presentación me tomo otra vez que para la Reunión o basta con mi sonrisa para impresionar a todos

Voz 42 39:07 dilemas pero gracias a la nueva seria HP oficial pro tengo una cosa menos de la que preocuparme el mejor color y calidad profesional al menor coste además imprime a alta velocidad desde el móvil sería HP oficial pro la decisión más rentable inteligente desde sólo noventa y nueve euros

Voz 1727 39:25 con Pepa Bueno son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias

Voz 1 39:29 Volkswagen si el deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 39:38 después de una semana con mucho fútbol Sampe esta tarde nos tendrá en vilo la selección de balonmano que puede volver a la final de un Campeonato del Europeo eso es

Voz 1161 39:47 está disputando en Croacia ante Francia que ya nos dejó fuera de las finales del Europeo de Dinamarca dos mil catorce y también del Mundial de Qatar dos mil quince nuestra auténtica bestia negra Diego González buenos días

Voz 0497 39:56 buenos días Juan Antonio pendientes de si Jordi Ribera puede contar con Gonzalo Pérez de Vargas lesionado en su rodilla derecha aussie inscribe a Sterbik que por el portero toledano en frente a la favorita Francia en la primera semifinal seis de la tarde la otra la fueran Dinamarca Suecia España busca repetir final será necesario poner en el cuarenta por veinte su mejor defensa sus mejores soluciones en ataque para doblegar a los franceses el objetivo con el que se llegó a Croacia está cumplido pero hay mucha ambición entre los jugadores españoles

Voz 1161 40:21 es que ha sido una semana como decías con mucho fútbol fútbol de Copa del Rey que anoche nos dejaba al Barça ya como último clasificado para semifinales de Copa tras vencer al Espanyol dos cero con goles de Suárez y Messi debut de Coutinho valorado por Valverde

Voz 1 40:32 su a venir vieran los ojo a ayudar porque tiene desparpajo porque tiene buena situaciones de uno contra uno siempre ve al jugador libre cuando está cerca del área

Voz 25 40:40 y el peligro y también por el propio Coutinho entente estaba tranquilo escalaron el estaba un poco ansiosos bueno

Voz 43 40:47 estoy muy con gente muy bien con todos los con los que para mí es un momento muy increíble porque siempre fueron grandes y ahora estoy compartiendo vestuario avispero para aprende mucho con todos los jugadores si en campo

Voz 1161 41:02 cuestionada la labor arbitral de Mateu Lahoz aunque sin influencia en el resultado final como reconoce el jugador del Espanyol Víctor Sánchez

Voz 44 41:08 se a estos equipos al final siempre se le permite un poquito más de lo que se les permite a los demás pero creo que creo que estuvo bien creo que dejó jugar bastante a ellos los paró bastante sentido con alguna tarjeta que cayó otros otros que nos sacan si no hemos pasado eliminatoria no sean morosos

Voz 1161 41:23 el sorteo de semifinales hoy desde la una de la tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas estarán en el bombo los cuatro equipos que todavía pueden luchar por el título copero Sevilla Valencia Leganés y Barça los partidos de ida la próxima semana ayuna después los de vuelta a los que nos dejarán los finalistas que pelearán por el título el próximo sábado veintiuno de abril en el Wanda Metropolitano y una semana más lo comprimido del calendario de la eliminatoria de Copa

Voz 1727 41:44 en una nueva jornada liguera en este caso la XXI en prime

Voz 1161 41:47 era en el Athletic Eibar novedades Iván Martín buenos días qué tal buenos días San Mamés acoge esta noche su primera cita en tierras de la temporada

Voz 0978 41:55 segunda consecutiva para un Athletic con Aymerich

Voz 1161 41:58 por a la espera de oficializar su pase al City en una convocatoria de veinte jugadores con una racha de nueve jornadas sin perder y ante un Eibar dos puntos por delante en la clasificación de los rojiblancos con las bajas de Oliveira Enric y que quiere desquitarse del empate del lunes

Voz 0047 42:11 ante el Málaga derbi vasco para arrancar la jornada

Voz 1161 42:14 con arbitraje de Melero López tiene pinta el con la lluvia como protagonista hoy a partir de las nueve de la noche en esta jornada XXI llegan con sendos momentos de crisis tanto Real Madrid como Atlético Enrique Cerezo defiende la continuidad

Voz 1 42:24 tiene Simeone no tiene ciclos es también hable es interminable digamos es permanente en Atlético de como califica la temporada hasta ahora estaba dentro de lo de lo previsto piensa que estén hemos podido fichar afortunadamente no desgraciadamente

Voz 1161 42:37 arranca también hoy la jornada veinticuatro en Segunda con el Zaragoza Córdoba desde las nueve de la noche va a arbitrar el colegiado vasco saque esos Coz además en el abiertos le tenis desde las nueve y media de la mañana a la sensación del torneo el coreano Chang y el eterno Federer buscarán una final en la que ya espera el croata Marin Cilic en baloncesto jornada veinte de la Euroliga ayer Real Madrid ochenta y siete F sesenta y ocho y Unicaja ochenta y tres Baskonia ochenta y cinco esta tarde desde las siete menos cuarto Fenerbahce Barça desde las ocho y media Valencia Basket Khimki y en la NBA sólo ha jugado en los dos de los dos hermanos Hernangómez en el Denver ciento treinta Nueva York ciento dieciocho nueve puntos del español tampoco ha jugado Abrines en el Oklahoma ciento veintiuno Washington ciento doce Además Miami ochenta y ocho Sacramento ochenta y nueve y Warriors ciento veintiséis Minnesota ciento trece

Voz 45 43:15 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura Torrigo y todo lo mantenimiento

Voz 19 43:23 el huido presentamos el Polo no hubo Riis todo un Volkswagen Polo con todo el equipamiento que necesitas sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un polo por seis euros al día hay renting consulta condiciones aunque en punto es

Voz 45 43:41 así no Battery váter humano

Voz 1291 43:43 sí hemos realiza tu control entonces y colabora con el proyecto

Voz 1 43:49 al día para los corazones

Voz 46 43:53 proyecto favor de menudos corazones si habrá cada habrá condiciones y servicios

Voz 1100 43:56 el ex adheridos en Citroën punto es

Voz 47 44:00 no teníamos por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga las cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan fácil

Voz 12 44:19 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos pijas vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct M fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa pro

Voz 13 44:33 que tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula una

Voz 0978 44:41 en el Securitas Direct punto es

Voz 1 44:45 Nuestra ilusión es serles de utilidad por eso la UCI le invite a escuchar y usted actúan desde servicios útiles

Voz 1727 45:00 buenos días cada vez recurrimos más a las toallitas húmedas de usar y tirar para limpiar a los bebés para desmaquilla hornos o incluso para limpiar la casa pero aunque en el envase ponga que son desechables tenga cuidado porque no se pueden tirar al inodoro no son biodegradables y por la forma en que están elaboradas son muy resistentes provocan atascos en desagües de alcantarillas alteran el funcionamiento de las depuradoras y acaban en el mar tienen un gran impacto en el medio ambiente así que recuerde que siempre hay que tirarlas a la basura

Voz 1 45:27 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno si lo señor lo graban no nos líder Florentino Fernández de esquí tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo tú también deberías pensar lo mismo porque este viernes tú si tú también puedes ser millonario con el euro Jack por Eurojust tutela once en once de ochenta y dos millones de euros este viernes

Voz 2 45:55 esto si tú puedes ser millonario europeo de la ONCE

Voz 49 46:00 el ojo izquierdo que Joy toro

Voz 1275 46:04 último ojo de las

Voz 1727 46:05 emana que hoy dice arrastras y equivocándose buenos días Pepa arrastra su equivocados las hizo en todos y cada uno de los