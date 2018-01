Hoy por Hoy (26/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días el Gobierno se dispone ha recurrido hoy al Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña lo hace pese a que el Consejo de Estado consideró ayer que no es posible este recurso preventivo que sólo cuando se produzca la investidura se podrá recurrir ese acto jurídico el con dejó es sólo consultivo pero su mensaje es claro irse emite sólo horas después de que el Gobierno anunciada con toda solemnidad ese recurso estamos en una situación inédita e insólita nunca antes una parte del Estado había decidido desafiar a la Constitución y mucho menos ligar después las instituciones de una comunidad como la catalana al destino de un político Puigdemont que tras el desafío se fugó para no asumir la responsabilidad de sus actos impensable también que su partido o lo que queda de él y que Esquerra lo hicieran el juego otras huida condenando otra vez al bloqueo a Cataluña tanto los letrados del Parlament como el Consejo de Estado coinciden en que la investidura telemática o por delegación no es posible el desconcierto político en el que estamos es evidente pero el Gobierno central está siendo particularmente torpe y errático en la gestión de los momentos estelares de este penoso proceso lo fue el uno de octubre y vuelve a serlo ahora con el anuncio de un recurso no avalado por el Consejo de Estado pone en un brete al Tribune el Constitucional le da argumentos al separatismo al que se ha reprochado con razón que no atienda las recomendaciones de los letrados del Parlament o de su propio consejo consultivo y le da alas cuando las propias contradicciones de los independentistas los han tenido varios días sin ponerse de acuerdo ni siquiera en la fecha del pleno de investidura como decía ayer nuestra compañera Inma Carretero el proceso está poniendo a prueba todas las costuras del Estado y todavía no sabemos hasta dónde llega el roto

Voz 1727 02:27 es viernes veintiséis de enero y en la Comunidad Valenciana el PP empieza a soltar amarras con Francisco Camps eso sí despacito absteniéndose en la propuesta de todos los demás partidos para que el ex presidente abandone su último cargo institucional su pertenencia al consejo consultivo valenciano en la Audiencia Nacional hemos pasado de los sobres en negro a los Paquito se ve a la las hombres

Voz 1727 02:59 ingresaba de es la última aportación a la Gürtel Aimar se llama Chris

ingresaba de es la última aportación a la Gürtel Aimar se llama Chris

Voz 1727 03:22 les hablaremos enseguida con Ximo Puig el actual presidente de la comunidad que sufrió el expolio vía sobre eso vía paquetillo dos desde ayer además el Tribunal Supremo tiene dos nuevos jueces con un pasado vinculado al PP un exsenador del partido y el ex secretario de Estado de Justicia de Rajoy en su primera legislatura

Voz 0027 03:41 se llama Fernando Román mientra en la sala de lo Contencioso el ex senador por el PP Vicente Magro ocupará una plaza en la Sala de Lo Pelat en la que muy probablemente en el futuro tendrá que pronunciarse sobre casos de supuesta corrupción vinculados al PP os sobre la causa en la que se investiga a los dirigentes independentistas

Voz 1727 03:56 entre la corrupción y la crisis catalana llevamos año y medio de legislatura sin llevarnos la mano a la cabeza porque el Congreso en este tiempo no ha aprobado ni una sola ley de las que impulsa la oposición

Voz 0027 04:08 son cerca de treinta leyes que sí tienen una mayoría parlamentaria para ser aprobadas pero que siguen bloqueadas porque los populares y también ciudadanos están prorrogando sistemáticamente los plazos con sus enmiendas Alberto Garzón izquierda

Voz 2 04:21 lamento creemos que la presidenta Ana Pastor es perfectamente consciente del problema que se está generando pero tiene que ser consciente también de que es plenamente responsable ella

Voz 1727 04:31 euro diputadas españolas llevan a Bruselas la desidia de Rajoy ante la brecha salarial de género

Voz 0027 04:36 por aquel no nos metamos en eso o John no tengo competencias la Comisión ha recibido ya las preguntas de eurodiputados socialistas y del grupo liberal como Beatriz Becerra

Voz 3 04:45 no que la Comisión debe pronunciarse de manera expresa acerca de la afirmación del presidente del Gobierno de España sobre que no tiene competencia para actuar sobre la brecha salarial de género

Voz 1727 04:58 España va a responder hoy a la decisión del Gobierno venezolano de declarar persona non grata al embajador español en Caracas

Voz 4 05:09 la oposición que se retiren el proceso electoral el porqué humana

Voz 0027 05:15 el Gobierno de Maduro acusa a España de injerencias y agresiones por las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a destacados chavistas que Caracas dice que están integradas por el Gobierno español Alfonso Dastis ministro de Exteriores

Voz 5 05:25 el Gobierno tomará medidas de reciprocidad proporcionadas como hemos intentado tomar

Voz 1727 05:31 y no se pierdan el desplante artístico del Museo Guggenheim de Nueva York a Donald Trump

Voz 0027 05:37 Blanca le había pedido al museo que les cediera un Van Gogh para colgarlo en la residencia presidencial de Trump pero el Guggenheim se ha negado a cambio le ha ofrecido una obra de arte que es una taza de váter doradas escritura América que es una denuncia satírica contra la acumulación de riqueza dando

Voz 1727 05:53 que quería viene a España al Guggenheim de Bilbao cuidado con la nieve hoy en cotas bastante bajas en el norte Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:05 buenos días la nieve justamente yace presencia lo hace desde hace rato en provincias como Teruel en la misma capital también en Burgos incluso en Albacete la nevada de Albacete irá desapareciendo o cada vez más débil en cambio en todo el Cantábrico en la cordillera cantábrica especialmente a partir de setecientos metros la nevada va a ser muy copiosa al norte de Burgos también en la Ibérica Hannah norte de Navarra en los Pirineos en todo el interior del País Vasco también nevada intensa cuidado porque en Cataluña hemos sido tormentas hasta hace poco rato en breve también la cota de nieve bajará hasta los setecientos metros quinientos metros durante la tarde cuando llegue la noche irá mejorando de hecho en el resto del país va a ser mucho más que ayer pero con frío y a partir de esta noche y durante todo mañana tormentas fuertes en Baleares el domingo en el sudeste de la Península

Voz 1375 06:56 buenos días Pepa anoche nos contaba Marta del Vado en El Larguero desde Estados Unidos nuestra corresponsal de la Cadena SER los sonidos de la juez cuando le decía a la cara mirando a los ojos a pasar que se va a pudrir el resto de su vida en la cárcel

Voz 0027 07:10 nunca probablemente una juez juez haya sido tan

Voz 1375 07:13 imparcial pero seguramente en esas palabras estaba el mensaje que todos nosotros quisiéramos haberle dicho a la cara y sobre todo que las atletas las gimnastas todos los familiares padres madres amigos hermanos novios de las atletas que sufrieron sus abusos sexuales y hubieran querido decir a los ojos este Larrinaga que durante tantos años fue medio

Voz 1727 07:33 con la selección de Estados Unidos del equipo

Voz 1375 07:36 en Asia Ike durante toda su carrera estuvo abusando de más de ciento cincuenta mujeres vaca acabar en la cárcel el resto de sus días después de ser condenado a entre cuarenta y ciento setenta años de prisión que se suma a los sesenta que ya estaba cumpliendo por posesión de pornografía infantil yp todo esto debería servir no para alarmar no para creer que esto ocurre que en cada rincón en cada equipo o encara gimnasio pero sí para lo más importante para alertar para estar prevenidos para avisar a los padres y madres que tienen hijos que tienen hijas jugando entrenando que lo importante es estar atentos y sobre todo no tener miedo y denunciar porque de las ochenta y ocho que empezaron denunciando sea pasaba a más de ciento cincuenta gracias a eso y gracias a ese miedo que perdieron la reina ser deja de ser un peligro público para acabar en la cárcel hasta luego Pepa

Voz 8 09:33 en SER Deportivos y que día es un viaje un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva de esta

Voz 1375 09:39 estamos en todos los sitios contamos todas las noticias

Voz 9 09:43 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Paco Forjas desde Villafranca Quillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets qué tal Pacojó muy buenas su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata

Voz 4 09:57 hacia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenos la noticia tiene nombre propios Yeray que vuelta a entrenar con él

Voz 1375 10:03 grupo no Medal en este partido Roberto Ramajo muy buenas tardes

Voz 10 10:16 señoras y señores oyentes escuchantes y caramba el gran Isaías con todos ustedes promo más descriptiva de la Unidad de Vigilancia la zona ha sido un está quemando

Voz 1375 10:30 además precisó que ha pérdida ya hay cinco mil millones de empleos sola que en España la más adelantada a su tiempo feliz dos mil dieciocho

Voz 8 10:38 igual más cercana ni con la P de Pedro con la Pérez hola Bellido Columbine Mariano Rajoy la más bilingüe si misma cincuenta y dos millones de personas que hablan el castellano

Voz 1727 11:49 las ocho y doce las siete y doce en Canarias cuando el Consejo de Estado confirmó ayer a última hora que no avalan los planes del Gobierno de impugnar preventivamente la candidatura de Puigdemont la presidencia catalana en la Moncloa tenían dos opciones una dar marcha atrás y evitar cualquier movimiento que legitime aunque sea mínimamente la respuesta casi quirúrgica escrupulosa desde el punto de vista legal y política que el Gobierno está obligado a dar a una crisis institucional de esta envergadura la otra opción era ignorar al Consejo de Estado y han elegido esta última Sonia Sánchez buenos días hola qué tal buenos días Javier Álvarez buenos días buenos días Frederic Vincent bon día habrá cambio en el Gobierno tiene intención de aprobar hoy esa impugnación sin el aval de su principal órgano consultivo vamos primero con los argumentos del Consejo de Estado por los que no ve base legal para ese recurso preventivo Javier

Voz 0689 12:39 pues el Consejo de Estado como señalas ha asesorado al Gobierno que no presente el recurso porque no es el momento no hay fundamento jurídico le dicen para una impugnación sobre unos hechos que todavía no se han producido según fuentes del órgano asesor del Ejecutivo los argumentos que utilizan los consejeros para rebatir la oportunidad de presentar el recurso se resumen en que no es posible Inter poner los recursos ahora recurso a título preventivo adoptar medidas cautelares sobre intenciones o propuestas ahora dicen los informes sólo se trabaja con esa hipótesis con actos previsibles pero que no se han llegado a ejecutar y por tanto no hay hecho jurídico fundamento para impugnar porque no se puede actuar contra acontecimientos futuros se trata de una cuestión cronológica nos matizan eso sí porque si se produjeran esos actos entonces sí se podría recurrir cuando se produzca por ejemplo una proclamación una investidura nos encontraríamos con un hecho real que sí sería recurrible

Voz 1727 13:33 o sea que te dicen las fuentes del consejo que en ese momento si se podría recurrir así es

Voz 0689 13:38 la proclamación como candidato para que intente ser investido en pleno no supone un acto reprobable jurídicamente según el Consejo de Estado el informe da la razón desde luego al Ejecutivo para que una investidura telemática por voto delegado en Lacan en la que el candidato esta distancia no presente físicamente en el Parlamento sí sería inconstitucional pero hoy por hoy eso no se ha producido por tanto no cabe recurso

Voz 1916 14:00 pues a pesar del revés del Consejo de Estado que políticamente supone un golpe para el Gobierno Rajoy y Sáenz de Santamaría esa aferran

Voz 1727 14:07 a algo que es legal efectivamente el informe no es vinculante y hoy tienen previsto aprobar la impugnación en el Consejo de Ministros

Voz 1916 14:14 sí sí es algo que la verdad Pepa no recordamos que haya ocurrido nunca antes como dices la decisión del Gobierno es legal porque el informe del Consejo de Estado es preceptivo es obligatorio pero no es vinculante y el Gobierno no tiene porqué hacer caso su recomendación pero como decimos es una situación insólita el Gobierno no esperaba claramente que le dijeran que no escucha como la vicepresidenta decía ayer mismo que irían al Constitucional si el informe fuera positivo

Voz 16 14:36 a esta mañana la firmado esa petición de informe a fin de que una vez recibido el mismo y si es positivo

Voz 1727 14:44 si pudiera interponerse si es posible

Voz 16 14:47 mañana mismo la impugnación ante el Tribunal Constitucional de esa decisión

Voz 1916 14:52 sí es positivo decía pero fue negativo ahí a pesar de eso la Moncloa confirmaba anoche que el Consejo de Ministros que se reúne a las diez va a aprobarla al llevar al Constitucional la impugnación de la candidatura de Puigdemont será interesante Pepa escuchar hoy las explicaciones del Gobierno veremos si son o no de la propia

Voz 0259 15:09 venta en esa rueda de prensa de los interesantes y sonido

Voz 1727 15:11 ah y además después de conocer la decisión del Consejo de Estado PSOE Ciudadanos mantiene

Voz 1916 15:16 apoyo la decisión de impugnar la candidatura no sé si tanto PSOE como Ciudadanos siguen apoyando al Gobierno aunque tras ese patinazo de ayer la verdad es que no percibimos tampoco muchísimo entusiasmo en esos apoyos explican por ejemplo en el PSOE que ellos mantienen su respaldo por lealtad al Gobierno en esta materia que afecta a la soberanía española los socialistas tienen reunión hoy vamos a ver si hay o no cambio de postura Ciudadanos mantiene también ese apoyo que había dado al recurso del Gobierno incluso a pesar de que La Moncloa no había forma informado a la formación naranja antes de hacer el anuncio algo que sí hizo con el PSOE eso también Pepa nos da la medida del malísimo momento que están atravesando las relaciones entre PP y Ciudadanos aunque ninguno de los dos partidos quiere pelear públicamente en este terreno escucharemos también hoy Pepa Albert Rivera que comparecerá tras la reunión de su ejecutiva en Toledo y a partir de aquí Javier

Voz 1727 15:59 escenarios que se abren cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional siga la línea del Consejo de Estado y no acepte la impugnación del Gobierno

Voz 0689 16:09 pues no Pepa por esta vía perdón por esta vía no van a poder resbalar el Tribunal Constitucional sólo tiene que observar que ese recurso que presenten este bien presentado que cumpla con todos los requisitos formales y lo admitirán automáticamente a trámite este recurso según la ley como viene presentado por el Gobierno es de admisión automática suspensivo de lo que soliciten que luego por tanto el Tribunal Constitucional no va a entrar por ahora en el fondo del asunto porque para ello tienen cinco meses de plazo pero suspenderá los actos que el Gobierno haya impugnado el tribunal no tiene una fecha urgente para esta reunión recordando que el pleno puede ser el próximo martes perfectamente podrían producirse una reunión el lunes por la mañana ser notificada el mismo lunes apenas unos minutos después de aprobar en el pleno su control

Voz 0259 16:53 si eso ocurre si el Constitucional admite atraer

Voz 1727 16:55 de la impugnación la ley establece que la candidatura de Puigdemont quedaría automáticamente suspendida en ese momento el presidente del Parlament Roger Torrent tendría que acatar esa prohibición proponer otro candidato o adentrarse con todas las consecuencias en el terreno de la desobediencia de momento Torrent mantiene la investidura de Puigdemont Frederick

Voz 0978 17:17 el martes a las tres de la tarde no sólo mantiene sino que esta convocatoria que habla explícitamente de Puche Montse hizo después de conocer las intenciones del Gobierno de impugnar la candidatura Jos para Cataluña decía anoche que el informe del Consejo de Estado demuestra que el Gobierno local retorcer la ley John Ruiz en Hora Veinticinco

Voz 17 17:32 no se podía atacar una hipótesis que no existe en estos momentos una voluntad de una intención una teoría

Voz 0978 17:40 la Esquerra cierra filas asegura que Puigdemont es su candidato pero no precisa SIVE apoyarían en caso de que el Constitucional suspenda el pleno para nosotros

Voz 18 17:48 debate hoy es el atropello jurídico político que se ha cometido desde el s

Voz 0978 17:52 dado para en el resto de partidos ciudadanos aplaudía el recurso

Voz 1510 17:55 no estamos de acuerdo en que el señor Puche no puede ser el candidato no reúne ninguno de los requisitos

Voz 0978 18:00 comunes no apoyan el recurso pero sí apuntan que los independentistas tendrían que presentar otro candidato uno viable

Voz 19 18:06 ya aquellos partidos que sí que tienen la posibilidad de formar un gobierno desde Cataluña no desde Dinamarca o desde

Voz 1727 18:13 las desde Cataluña es lo que decía desde los con

Voz 0978 18:15 con esa en su portavoz Frédéric Vincent

Voz 0259 18:18 a Sánchez Javier Álvarez buen viernes gracias a ustedes

Voz 1727 18:21 hasta luego hasta luego Puigdemont tuiteo anoche un enlace a la noticia con los argumentos del Consejo de Estado y escribió literalmente la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tiene que dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar Puigdemont con una orden de detención en vigor e imputado por tres delitos derivados de supuestos incumplimientos muy graves de la Ley pide dimisiones por fraude de ley en esta locura estamos Argelia que les doctora en Derecho Constitucional es analista de agenda pública en la lista en este programa buenos días bon día

Voz 1916 18:54 bon día Pepa el Consejo de Estado dice que no encuentra

Voz 1727 18:56 la Argelia bases jurídicas para impugnar preventivamente esa candidatura que no se pueden adoptar medidas cautelares sobre intenciones su hipótesis pero la confirmación oficial de Puigdemont como candidato a la investidura que está publicada en el Boletín del Parlament no es un acto en sí mismo impugna

Voz 1916 19:14 puede entender que no es un acto impugna hable sino que es es decir que como no son acto que pone fin a la investidura es un acto de trámite y que por tanto no es todavía susceptible de ser impugnado sí lo que habrá que ver al documento final escrito con todos los argumentos del del Consejo de Estado que hasta donde yo sé todavía no se ha hecho público no para ver cuáles son sus argumentos pero precisa te además uno de los reporteros Javier Álvarez decía no que que el Tribunal Constitucional en el momento que se cumplimentó con todos los requisitos formales debe admitir este recurso presentado hoy por el Gobierno

Voz 1727 19:53 qué tipo de defecto de forma puede tener para qué quiere decir no hay casi ninguna hipótesis Nos decía Javier de que ser rechazo por parte del Constitucional un recurso que presenta el Gobierno de España

Voz 1916 20:03 efectivamente pero precisamente no hablando con colegas porque todo este proceso no está poniendo sobre la mesa problemas que no nos habíamos planteado jamás se podía entender que como es un acto de trámite en un acto final y por tanto no es susceptible de recurso que esto supusiera no cumplir con los requisitos formales que exige G la ley orgánica del Tribunal Constitucional y que esto diera pie a una inadmisión por parte del del Tribunal Constitucional yo creo que aquí lo más sensato por parte del Gobierno después de que el Consejo de Estado haya dicho claramente no es el momento procesal oportuno esta frase que Nos gusta tanto a los juristas es decir no es todavía el momento y subrayó el todavía el Gobierno hoy en Consejo de Ministros yo creo que debería no adoptar la decisión de impugnar y esperar al pleno del martes saber qué es lo que finalmente sucede porque todavía faltan muchos días falta muchas horas y como sabemos nos podemos llevar muchas sorpresas una

Voz 1727 20:59 ellas que es que pues Ramón no comparezca

Voz 1916 21:01 a que parece lo más lógico es que finalmente la Mesa no admita la investidura telemática con lo cual se habría Inter se habría interpuesto un recurso preventivo que al final no hubiera resultarían no ser necesario pese que hubiera supuesto la suspensión de eh no de esta ha de esta propuesta por parte del presidente del Parlamento catalán

Voz 1727 21:23 en Argelia de lo que pasa es que el lío jurídico y político con un Puigdemont investido es monumental si lo que ocurre o intentando ser investido vamos sí pero intentando ser investido lleva siéndolo

Voz 1916 21:35 ya tiempo no y en todo caso insisto estamos en el ámbito de la política y por tanto hay que dejar que la política intente todas las vías posibles yo sigo manteniendo quizá porque es excesivamente optimista aunque es difícil en estos tiempos que el martes nos podemos llevar la sorpresa positiva de ahí que finalmente la mesa ante primero el informe de los letrados luego la opinión argumentada de muchos juristas decidan finalmente no aceptar esa investidura telemática que se otro candidato presentado por Jones para Cataluña o por Esquerra es decir que llegan al acuerdo respecto de otro candidato igualmente Independent dista eh porque aquí no se trata decirnos que no puede ser independentista sino un candidato que no esté huido de la justicia y que se encuentre físicamente en el Parlament que sería la solución política que podría empezar a eh da a recuperar no aquí sí cierta normalidad institucional porque ahora nos encontramos en una situación de absoluta anomalía institucional en todos los ámbitos

Voz 0259 22:40 Argelia gracias vendía gracias a ver

Voz 1 22:49 lo sobre serán como si como para que Tito venían pitos Pozo uno de mi dentro de mí

Voz 1727 23:01 a qué títulos paquetes de billetes con donativos anónimos de empresarios para qué títulos que la ex gerente del PP de Valencia Cristina Ibáñez reconoce que ya ingresaba en el banco cuando se los entregaba el vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos ella la ex gerente asegura que a pesar de todo no tenía ni idea de que el PP se estuviera financiando ilegalmente ingresaba los para qué tipos de billetes siempre en pequeñas cantidades que no superarán los tres mil euros para que no saltaran las alarmas bancarias pero no sabía nada contó ayer ante el tribunal de financiaciones opacas por lo que se ve tampoco le llamó nunca la atención que ese dinero para el PP que ya creía que era legal lo recibida de mano no de un cargo del PP sino de un vicepresidente autonómico con capacidad de adjudicar obras Ximo Puig presidente de la Comunidad Valenciana bon día en los tres años que yo como ustedes al frente de la Generalitat han encontrado evidencias de adjudicaciones del pasado concedidas de forma irregular a cambio de los paquetes hitos

Voz 13 24:05 el punto de vista Janus jurídico nazis las que observamos las generalmente judicial estamos por recuperar sobre todo lo que es el dinero robado sustraído a través de estas iniciativas podido situada en ese campo después intentamos recuperar la imagen de la Comunidad Valenciana que está maltrecha

Voz 1727 24:29 días otra amor

Voz 13 24:31 con malestar con sufrimiento porque efectivamente no tiene nada que ver con las prácticas corruptas de estos señores

Voz 1727 24:39 el presidente debía hacer una propuesta vamos a intentar mejorar esta conexión telefónica que tiene un sonido no muy bueno lo intentamos en unos minutos de acuerdo muchas gracias hasta ahora ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1727 27:18 hablamos en Hoy por hoy con el presidente de la Comunidad Valenciana con Ximo Puig sobre las revelaciones a lo largo de esta semana en el juicio del caso Gürtel en su rama la rama que afecta a su comunidad le preguntábamos a Ximo Puig sí han podido comprobar en los tres años que llevan al frente de la Generalitat evidencias de adjudicaciones que se hubieran hecho a cambio de esos paquetillo sobres eran antes paquetillo es ahora de dinero negro nos decía el presidente todo lo que hemos encontrado lo hemos puesto en manos de la justicia Ximo Puig su partido fue acusación en este caso derivado de la Gürtel que ahora está en juicio qué le pareció la confesión tan explícita que ha hecho esta semana a Ricardo Costa

Voz 13 28:00 realmente en la Comunidad Valenciana no son lo que de lo que se ha dicho estos días realmente los pusiera teníamos bastante interiorizado todo lo que había pasado el conjunto de la sociedad a los medios de comunicación ahora evidentemente la crudeza de las declaraciones pues la verdad es que tan un sentimiento agridulce por una parte porque hubo muchos periodistas muchos políticos muchos empresarios que han sufrido estabilidad de durante este tiempo la humillación que recibimos a muchas ocasiones hecho a partido le costaba incluso el que vender a la se realmente ha habido mucho esfuerzo igual no pues ahora al final gracias a a muy poco a todos a la justicia sobre todo pues se ha visto que finalmente está democracia contaminada que hemos vivido esa democracia en mal estado con finalmente puede devolver la normalidad a puede ver la decencia a la política

Voz 1727 28:59 pudo escuchar ayer el testimonio en este programa de Vicente Mons y el ex presidente de los constructores de Castellón nos contó que la mordida llegaba cuando se ampliaba el presupuesto hasta el treinta y tres por ciento había oído usted hablar de esto en concreto de lo que Monsó Nice nos dijo

Voz 13 29:15 es sí por supuesto yo conozco al presidente de esos al ex presidente de los empresarios ya estaba en Castellón una en la Diputación en aquel tiempo guardados de la oposición y lo viví lo sufrimos equinos y persona me tiene familia quiero decir que no se iba con con armas ahí tienen usted me lo permite campos que lo sufrió directamente cuando no no iba de broma digo va muy en serio un tipo que había una hegemonía tan enorme en lo social en lo económico que que bueno pues yo entendí ya perfectamente el testimonio de este empresario que decía que que no se atrevió a decir nada porque efectivamente sin decir ya se imaginaba las entidades en la machacada por tanto se ha vivido una Democracy bajo mínimos a una democracia una bajísima calidad y que ha afectado te da afectado sociológicamente por eso yo ahora estoy encantado en el ver cómo Serra cumplirá la sociedad valenciana como en estos momentos hemos pasado del paradigma es el epicentro de la corrupción conmoción al paradigma de políticas más progresistas además sociales yo si encima medida español al crecimiento del empleo se puede regenerar claro que así pero haciendo desde luego otra tipo de políticas basadas siempre en la honradez

Voz 1727 30:29 Mons Onís también nos dijo que esto no era solo cosa del PP que también ve había visto corrupción en otros partidos a usted le consta

Voz 13 30:37 mire eso no me consta que la verdad es que además ese tiempo era alcalde y en ningún momento y aceptamos entrar en ninguna situación de estas características no yo no sé si a nadie está exento a poder tener algún tipo de situación de estas características si sino principios sólidos pero yo no no lo he vivido en absoluto en ningún otro partido lo aquí lo como que es una corrupción sistémica Losada Partido Popular

Voz 1727 31:07 eso así

Voz 13 31:09 es cierto que tenían un control casi absoluto vamos a ver si sigue siendo el más importante

Voz 1727 31:15 no tiene ningún cálculo de cuánto le ha podido costar a la Comunidad la corrupción

Voz 13 31:20 bueno hay distintas cifras se habla de varios miles de millones pero lo que es evidente es que nos ha costado mucho más nos ha costado la reputación recuperar la reputación es muy complicado la primera es que yo fui a Bruselas de la Comisión nos miraban como si fuéramos prevén encuentre en cuentes el que el hubiera hubiéramos estafado porque realmente él se había mentido con las cifras se había estado pues incumpliendo la ley permanentemente teníamos quince expedientes abiertos es todo muy importante el intangible de la recuperación tirón conste coste enorme para una exagerada

Voz 1727 32:02 Comunidad Valenciana es además la segunda más endeudada de España por detrás de Cataluña contábamos ayer aquí en este programa como durante el mandato de Camps solo en la construcción de colegios hubo sobrecostes por encima de los mil millones de euros se puede presidente hace una vinculación directa entre la corrupción que imperó en la Comunidad lo esquilmados que quedaron determinados servicios públicos

Voz 13 32:25 aparte por supuesto nosotros estamos en Palma de financiación autonómica que está vinculado pues a estáis afinación pero también desde luego una mala gestión corrupta y también despilfarrador a porque ha habido cosas que ha sido increíbles vive aquí hay unas sino lo contemplan consentimiento sinuoso que han costado millones de que no no tenía ningún programa no por tanto hubo un tiempo y rosas que nos ha traído una resaca enorme eso no cuarenta y cinco mil millones de euros son aparte están vinculados a la corrupción a despilfarro y eso no tenemos papá nosotros por eso decimos a parte la infracción que que nosotros queremos que es eso sí una parte del pasado

Voz 1727 33:08 no hice podrá recuperar el dinero

Voz 13 33:11 estamos recuperando poco a poco algunos no no no creo que eso luego hay una parte que que es evidente caso pagar gobernar pero se está recuperando más recupera viva la parte una parte de la trama del caso Blasco no estamos hay ahora hay también intentando recuperarlo de la forma el bueno algunas cosas conoceremos someras club quince expedientes ahí para de recuperación bueno pues va a costar porque es costoso el procedimiento judicial pero es evidente de un objetivo fundamental es la recuperación del dinero sustraída después la asunción de responsables políticos para que el Partido Popular que a unos nos ha asumido finalmente desde luego lo que queremos es superar esta situación para poder pasar página y continuando con esta con esta nueva etapa que es una etapa ilusionante para la Comunidad

Voz 1727 34:05 cree que debe dimitir del último cargo institucional que tiene Francisco Camps su presencia en el Consejo Consultivo creo que no

Voz 13 34:11 que estamos siempre muchas veces el Consejo de Política es desconocida ya de carácter jurídico tras las declaraciones de todos los que eran amigos y sus máximos colaboradores es evidente que no tiene ya ningún tipo de coartada por tanto el señor Camps por decencia si Chile tiene la más mínima iniciación Espino va a las instituciones de la gaita debe dejar de hacer a esta tierra y por tanto de política es que incluso aunque no tuvieran ninguna responsable jurídica es que tiene una enorme responsabilidad política debe sustanciar lo más rápidamente posible por los que vienen de la Comunitat

Voz 1727 34:55 Ximo Puig usted apoya que el Gobierno tras la hablamos ahora de Cataluña que el Gobierno central impune hoy en el Consejo de Ministros presente el recurso a la candidatura de Puigdemont para la presidencia catalana incluso sin el aval del Consejo de Estado

Voz 13 35:11 van a estar bastante de acuerdo con con el análisis que hacía anterior a la persona que ha intervenido Argelia que era a mi familia yo estoy bastante de acuerdo pero es que además hay que hay que saber escuchar a aquellos que es el más jurídico en términos jurídicos y creo que que los pirita bastante correctamente a mi parecer

Voz 1727 35:33 Argelia no fueron no podemos ver

Voz 13 35:35 permanentemente en el día de la marmota en Catalunya con esta situación estamos en el día de la marmota estamos demasiado anclados al planteamiento jurídico que es fundamental no puede haber democracia sin seguimiento a los incumplimientos de la ley pero por otra noté el falta cualquier iniciativa política para desbloquear esta situación de lo parte de los independentistas que lo racional sería poner a alguien que pudiera ser presidente efectivo pudiera desde sus sinceras por supuesto que incumpliendo la ley irá avanzando y recuperan una normalidad que está haciendo muchísimo daño a la sociedad catalana

Voz 1727 36:14 apoya usted la tesis de Argelia que era el que ha dicho que el Gobierno debería no presentar hoy ese recurso porque no tiene el aval del Consejo de Estado sabe que su partido apoya que se presente incluso sin el aval del Estado

Voz 13 36:27 bueno pues es que mi partido tiene este partido tiene toda la legitimidad para defender aquello que piensa que es mejor yo creo que en este caso lo que lo que hay que hacer de una vez por todas es buscar alguna solución alguna salida sí ciertamente mal en este momento aún no se ha producido aún queda tiempo yo creo que sería bueno con los tiempos pero en cualquier caso no quiero contribuir a más confusión ni quiero abrir ningún tipo de tensión te puede hacer unido a quienes no saben a poco

Voz 1727 37:06 cosa que le pediría a su partido que reconsidere su apoyo

Voz 13 37:09 no me partidos supongo que tomara decisiones en función de todos los paramentos que tiene toda la información que tiene que yo no estaba tomada tenga

Voz 1727 37:17 el Cuco como presidente de sino otro

Voz 13 37:19 la situación fines Cataluña porque nosotros unas relaciones muy estrechas con Catalunya sabemos que final es todo lo que pase tiene algún tipo de secta también hay alguno positivo pero muy coyuntural yo quiero de verdad que finalmente se encuentra una solución porque desde luego esto sí que va a generar economías y que va a generar estabilidad estabilidad perdón y ir yo creo que para España es de antiguo

Voz 1727 37:47 Ximo Puig le agradezco que haya estado en la Cadena SER esta mañana muy buenos días bon día buenos días bon día

Voz 1727 38:57 dice el New York Times ha publicado esta madrugada que Donald Trump intentó despedir hace unos meses a Robert Miller el fiscal que investiga la supuesta injerencia rusa en las últimas elecciones en Estados Unidos

Voz 0027 39:10 pero se tuvo que echar atrás porque el abogado de la Casa Blanca se negó a firmar Ile amenazó con dimitir corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 39:17 sí es una información que los investigadores de la trama rusa han obtenido de altos cargos de la Casa Blanca a los que ya han interrogado según cuenta el New York Times citando a cuatro personas conocedoras del caso el presidente ordenó el despido de Robert Müller el pasado mes de junio apenas un mes después de asumir la investigación en sustitución precisamente del director del FBI James con mi también despedido

Voz 1727 39:38 por trampa el abogado de la Casa Blanca Donald

Voz 1510 39:40 Magán se negó a tramitar el despido en el departamento de Justicia y amenazó con renunciar a su cargo y al final Trump se echó para atrás a la Casa Blanca en un comunicado se ha negado a hacer comentarios al respecto lo último que ha trascendido sobre la investigación de la trama rusa es precisamente el empeño de Müller por aclararse el presidente ha cometido algún delito de obstrucción a la justicia

Voz 0027 40:01 Brasil la justicia la retirado esta noche el pasaporte al ex presidente Lula le prohíben salir del país por una investigación distinta a la que por el miércoles fue condenado a doce años de cárcel por el piso en la playa que le pagaron unos constructores ahora le quiten el pasaporte por una investigación por tráfico de influencias en la compra de cazabombarderos a una empresa sueca la respuesta de Lula ha sido registrar su candidatura a las presidenciales del año

Voz 5 40:23 eso no quiere entonces creo que se

Voz 0027 40:27 dicen que no utiliza esa candidatura a las presidenciales para protegerse judicialmente porque según él su protección es la inocencia ahora mismo Lula les saca veinte puntos en las encuestas a su principal rival

Voz 1727 42:39 la magistrada que envía a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos María Elósegui asegura que no cree que la homosexualidad produzca patologías pero sí considera que ser gay o lesbiana es una elección más de todas las que las personas pueden hacer en su vida en lugar de considerar la homosexualidad como una orientación sexual en los seguidita hoy en El País que a su entender Aimar es una filosofía de vida

Voz 0027 43:02 así en ningún momento dice o demuestra que sean falsos los extractos de entrevistas artículos y capítulos que atribuye el diario punto es repletos de consideraciones homófobas y tránsfugas cuando la periodista de El País le pregunta si está de acuerdo con el matrimonio homosexual ella responde no voy a contestar cuando la periodista María Fabra les recuerda que su día la jueza se posicionó en contra ella contesta habrá que ver qué he dicho y añade literalmente el público se puede quedar tranquilo porque ya aplica de la ley esté de acuerdo o no

Voz 1727 43:31 las asociaciones de gays y lesbianas así como buena parte de la oposición consideran inaceptable que el Gobierno propusiera esta catedrática en la terna Mario lo ha ido buenos días buenos días Pepa en la SER hemos hablado Mariola con miembros del Consejo de Europa que insisten en que en la elección de los seguí pesó la poca presencia de mujeres en el tribunal

Voz 0259 43:52 tras hurgó sí es la interpretación que hacen para explicar que María Elósegui fuese elegida por la asamblea parlamentaria a pesar de no ser la preferida en la evaluación jurídica creen que se benefició de que en el tribunal sólo hay dieciséis mujeres de cuarenta y nueve jueces como decías los colectivos LGTB y la oposición consideran sancionan denuncian que el Gobierno de Rajoy propusiera una persona con S

Voz 1727 44:15 el pensamiento tan reaccionario en la terna de candidatos Juan Fernando López Aguilar ex eurodiputado socialista lo escuchamos

Voz 13 44:22 hablando de responsabilidad del Gobierno no de la magistrada que resultado finalmente votada por la Asamblea Parlamentaria sino del Gobierno que de manera chapucera incompetente maniobró por lo que pudo de gobierno del PP para promover a su candidato fracasó en su empeño es además intenta colocar de Reyero a una mujer porque está obligado por el equilibrio de género en la proposición de la eterna y lo hace en una persona de orientación ultraconservadoras en el que el integrismo religioso puede afectar cubrición interpretación sobre el contenido y el alcance los convenios

Voz 0259 45:01 en conversación con la Cadena Ser María Elósegui insiste asegura también en que todo es una tergiversación que sus textos están sacados de contexto sesgados la nueva jueza de la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos niega que sea homófoba dice que no va a renunciar al puesto en Estrasburgo donde estará nueve años Grace

Voz 1727 45:21 has Mariola eso aquí en Reino Unido

Voz 32 45:24 falta de tu a tu estás

Voz 1727 45:28 bebé la primera ministra Theresa May dice estar horrores en por el escándalo de la cena de trescientos hombres vinculados el poder y en la que se acoso constantemente durante seis horas a las ciento treinta azafatas contratadas para el evento un periodista del Financial Times que se infiltró como azafata ha destapado esos abusos que iban desde coqueteos constantes hasta invitaciones a quitarse las bragas incluso ha relatado que uno de los asistentes se quedó medio desnudo ante las camareras ayer ya les contábamos que se club machista sea disuelto después del escándalo que habían empezado las dimisiones aunque todavía quedan políticos que estaban en la cena y que se resisten a dejar el CAR algo por ejemplo un diputado laborista al que Yeremi Corbijn le ha pedido que se marche Manuel Jabois buenos días

Voz 0259 46:16 qué tal Pepa buenos días era una cena

Voz 1727 46:18 la de Navidad una cena de caridad

Voz 0259 46:20 dad fíjate una cosa y la primera norma de esa cena desató con la primera de forma que tienen ellos como un poco al modo de ley sagrada es no acosar al personal de servicio es decir imagina que entras a formar parte de un club y lo primero que te dicen es cajista prohibido violar por ejemplo yo lo primero que pienso es que eso es un club de ex violadores de rehabilitación Godin violadores en potencia pero en el caso de esta cena de presidentes que es como como les llaman está claro que hay un problema de acoso cuando supone tu primera preocupación no es normal que te digan nada más entrar en esto es como los hombres que te dicen que una mujer con minifalda de madrugada provocando y no debería ir sola preocupa el mejor de qué te parece a ti que va provocando las razones por las que te está provocando

Voz 1727 47:05 la organización reclamaba azafatas altas guapas y delgadas como requisito para trabajar

Voz 0259 47:11 si te decía serán trescientos creo que los hombres que participan de están esa en trescientos hombres reunidos para ejercer la caridad recuerda pero deben de pensar que son mejores que trescientos hombres reunidos para ver el fútbol o que deben de tener una autoridad moral distinta a otros hombres desde esos requisitos pedidos hasta todo lo que pasó después demuestra algo conocido que es la posición de poder ejercida de todas las formas posibles fíjate se reproduce una especie de cliché la idea de que una azafata tiene que prestar sus servicios profesionales pero cambio poder ser requerida para otros es decir esa idea de que tiene que estar acostumbrada y que al estar acostumbrada lo puede sentirse molesta si le hacen las invitaciones han hecho por si acaso lo está las obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad es decir esta este reportaje sale porque una previstas infiltra Im nadie nadie pudo hablar nadie puede contarle nada

Voz 33 48:01 es uno como como acabas de decir

Voz 0259 48:04 a enseñar el pene en en esa cena que algo que te quiere comentar ya en un aparte la cantidad de gente que va por ahí enseñando el pleno en cualquier circunstancia escasos que que estamos conociendo y lo más dramático es que también hay mucha gente que le quita importancia diciendo que no es violencia o que no supone una conducta de acoso lo dicen supongo con el pene fuera también es decir si esto los acoso habría que estudiar porque casi siempre se le enseña el pene azafatas a las fans de tu espectáculo o a gente que está tu cargo

Voz 1727 48:35 haciendo abuso de autoridad además gracias un beso buen fin de semana

Voz 0259 48:39 un beso chao

Voz 1727 48:45 ya una semana de los Goya poco cine español se estrena este finde en las salas María Guerra

Voz 1457 48:53 este fin de semana los directores europeos se imponen a los americanos en la cartelera empezando por Llámame por tu nombre del italiano Luca dañino turbadora historia de un primer amor

Voz 4 49:05 ah vale

Voz 1457 49:08 ambientada en una mansión italiana y con guión del veterano James Ivory especialista en grandes pasiones entre británicos aristocráticos esta película aspira a cuatro Oscar incluido película guión y actor protagonista para el americano Timothy sea la Med con sólo veintidós años también se estrena otra de las grandes cintas del año la última del director de Leiria tan titulada sin amor donde una pareja se pelea para no quedarse con

Voz 34 49:36 su hijo imagina que te despiden de Tucker Simó trabajo mandar a tu hijo unos fans ahí a Iker Casillas personalmente me río un montón consta

Voz 1457 49:48 desde Francia llega Se la vi comedia de los directores de intocable una parodia de las bodas de alto copete picaresca

Voz 5 49:57 salen prepara un lenguado con Biaggi

Voz 4 50:00 yo se colocaron toldo eso sí

Voz 20 50:04 a todos los desastres imaginables pasan en esta comedia resultó una que ha batido récord de taquilla

Voz 1727 50:12 gracias María son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:34 qué tal buenos días ahora PSOE José Manuel Franco el líder de los socialistas madrileños propone una lista única de la izquierda a la imagen y semejanza de a Madrid a la desesperada cuando falta todavía año y medio para ir a las urnas y ante las pocas posibilidades que tiene el PSOE en solitario para revalidar los resultados que obtuvo en la capital en los comicios pasados Franco ha comenzado a pulsar algunas teclas entre la vieja Izquierda Unida entre antiguos cargos de UPyD aunque todavía no hay acuerdos cerrados con ninguna de las partes Israel Aranguez buenos días