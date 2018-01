Hoy por Hoy (26/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias la DGT alerta de que hasta once carreteras de la red estatal pueden verse afectadas hoy por las nevadas Aimar Bretos

Voz 0027 00:20 la de autovías y autopistas de Galicia de Asturias Cantabria Castilla y León y la Comunidad de Madrid entre ellas la AP seis que ya se vio afectada por el caos del día de Reyes así que lo primero vamos a ver cómo se conduce a esta hora en principio todavía sin problemas María Forner déjate buenos días

Voz 2 00:34 hola muy buenos días pues en estos momentos encontramos ya ochenta vías afectadas por la nieve hay seis carreteras cerradas y cuarenta y dos donde son necesarias las cadenas lo peor lo vamos a encontrar ahora mismo en el Principado de Asturias en Cantabria y en Aragón como decís en la Comunidad de Madrid ahora mismo no se registran complicaciones

Voz 0027 00:56 el presidente de la Comunidad Valenciana el socialista Ximo Puig acaba de exigir en Hoy por hoy al expresidente Francisco Camps que renuncie a su puesto en el Consejo Consultivo de la Generalitat el cargo público que ostenta Puig considera insostenible la permanencia de Camps después de que los testimonio

Voz 3 01:10 este de los imputados en el caso

Voz 0027 01:12 te lo hayan descrito como cabecilla políticos del aborten en la Comunitat también por la herencia que ha dejado dice en forma de deuda de coste reputacional hasta el punto de que según Puig a los representantes valencianos en Bruselas los recibían como ladrones

Voz 4 01:25 la primera vez que yo fui abusa las la Comisión nos miraban como si fuéramos prevé cincuenta son en cuentes del que había el hubiera se hubiéramos estafado porque realmente se había mentido con las cifras se había estado no pues incumpliendo permanentemente teníamos quince expedientes abiertos él es todo un importante el intangible de la recuperación tiene un coste enorme para una exagerada

Voz 0027 01:53 la dirección de la planta de Opel en Figueruelas en Zaragoza y los sindicatos retoman hoy las negociaciones para intentar firmar un nuevo convenio colectivo por ahora la dirección ha llegado a amenazar incluso con llevarse fuera la producción del Corsa que ha obligado al Gobierno aragonés a mediar Radio Zaragoza Pepe las Marías

Voz 1012 02:08 fue una jornada intensa de reuniones en la sede del Gobierno de Aragón el presidente Javier Lambán due encuentros por separado con la dirección de Opel con los sindicatos a media tarde se reunía con las dos partes al final hay acuerdo para volver a sentarse a negociar el principal escollo en la negociación está en los ajustes en nóminas y costes laborales que plantea la empresa los sindicatos piden que Opel presente un plan industrial de futuro para Figueruelas antes de abordar los ajustes que pide la dirección hay una fecha límite para un acuerdo el próximo lunes la empresa amenazó con no fabricar el nuevo Opel Corsa

Voz 0027 02:35 te uno de lo que pondría en peligro cerca de dos mil empleos y una cosa más antes de la bolsa en Reino Unido han identificado a una momia del siglo XVIII que es familia del ministro Boris Johnson es la madre del bisabuelo de su bisabuelo razones el ministro británico es uno de los pocos con un árbol genealógico tan antiguo su visa momia como él mismo la ha bautizado murió

Voz 3 03:00 en mil setecientos ochenta y siete es decir siete generaciones atrás se llama Anna Katharina viscoso y forma parte de una

Voz 0027 03:08 familia adinerada ahora una prueba de ADN extraído de un dedo del pie ha permitido confirmar su vínculo con Boris Johnson tras conocer la noticia el ministro británico de Exteriores ha dicho estar emocionado tras descubrir astuta

Voz 0027 03:23 atar abuela

Voz 0858 03:26 la Bolsa Javier Alonso las bolsas europeas al ha puesto en esta mañana por aperturas mixtos Saquín IBEX35 se decanta por las pérdidas a esta hora cae un cero coma uno por ciento está en el nivel de los diez mil quinientos puntos tras el cierre de ayer en el que sumó un cero coma tres por ciento como referencia el Nikkei japonés ha cerrado hace unos minutos allí con descensos de una décima la prima de riesgo arranca el viernes en ochenta y un puntos básicos

hoy por hoy con Pepa Bueno en las nueve y cuatro las ocho y cuatro en

Voz 7 03:55 Canarias

la columna de Almudena Grandes

Voz 1 04:07 seguramente recordarán ustedes aquella época en la que todos los columnistas de este país eran expertos en economía hoy todos tienen conocimientos jurídicos yo no me atrevo a opinar sobre lo que está pasando desde el sentido común y la experiencia histórica la sabiduría de los jueces no les exime de la facultad de razonar propia de los humanos por tanto saben mejor que nadie que la investidura telemática y el Gobierno desde el extranjero son un disparate pero por muy irritantes que resulten las piruetas de Puigdemont también deberían comprender que no les interesa alimentar las en ningún grado ni siquiera en nombre de la ley imagino que el juez Llarena su nombre inteligente con recursos narrativos e intelectuales de sobra para renunciar a los argumentos políticos presente

Voz 8 04:49 en su auto

Voz 1 04:50 supongo que si no ha recurrido a algún oportuno tecnicismo para enmascarar los es porque no ha querido sin embargo en mi opinión lo último que conviene es que se puede dudar de la existencia de una efectiva separación de poderes en nuestro país sobre todo mientras el ex president será esa regla para que no invitan a una universidad danesa comprendo la evitación del juez pero con todos mis respetos que la manifieste en público me parece una torpeza si hay algo que deberíamos saberlos España españoles es que la ley sólo es sagrada hasta que alguien la arrolla con tanques o con propaganda y si algo hace falta ahora mismo en España es la sutil inteligencia que siguen derrochando nos guste o no los propagandistas de la presunta república catalana

Voz 14 07:12 el mundo cambia son las dos de la tarde la una en Canarias espero que el Partido Popular cumplan en el guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 9 07:24 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable y no queremos que te pierdas

Voz 15 07:32 en los demoren nuevos hundido burdo dar la victoria al partido es decir aguantar a seguir en la carrera electoral ha explotado un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 16 07:44 que hechos y queremos acciones que es un auténtico actuales

Voz 3 07:48 para reliquias sin de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es

Voz 3 08:33 se prohiben las grabaciones subrepticia es de las palabras de otra persona tanto de audio

Voz 0027 08:38 como libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 18 08:49 nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 11 08:58 sí

Voz 3 09:02 hola amigos os voy a explicar muy claro lo del bote del euro Jack POT de la ONCE para que no haya dudas vale vamos a ver este viernes allí con un montón de millones Itu si si tú puede ser millonario cuando digo tú me refiero a que te podría tocar Hadid que toca bueno que este viernes hay voten el euro Jacques de la ONCE y tú sí y tú puedes ser millonario vaya ya están Eurojust pote la ONCE bote de ochenta y dos millones de euros este viernes tú si tú puedes ser millonario Eurojust

Voz 19 09:34 el la es de que plan tienes para estas rebajas viaje ir de tiendas contarlo último tu clan de rebajas mejor con Alsa viaja con hasta un cuarenta por ciento de descuento

Voz 13 09:51 en el capítulo de ayer muy buenas vías a todos gracias a todos por su presencia me gustaría informarles de una

Voz 0199 10:00 consecuencias jurídicas de esa decisión digamos centrado en llevamos ya mucho tiempo un limbo político pesca abramos centrado en un limbo jurídico donde absolutamente nada es seguro donde nadie sabe muy bien cuáles serían las consecuencias exactas de de las diferentes escenarios diferentes alternativas porque estamos explorando los territorios desconocidos para nuestro sistema jurídico estamos entrando en situaciones que no están previstas simplemente porque seguramente el legislador jamás se le pasó por la cabeza primero que se produjeran hice un lo que es intentar resolver por la vía jurídica problemas políticos porque la principal consecuencia de la decisión que hoy seguramente adoptará el Consejo de Ministros contra el criterio del Consejo de Estado yo creo que por primera vez en la historia lo los que ha que yo recuerde es que coloca al Tribunal Constitucional en una situación dificilísima es decir vas al Tribunal Constitucional que no está pensado para esto que no es este su diseño que simplemente un guardián de la Constitución que no le corresponde resolver este tipo de de dilemas políticos va a tener que tomar una decisión que tome la que tome dañar todavía más a la institución que es el a largo plazo la principal consecuencia de todo lo que está sucediendo el daño institucional gravísimo que esto está produciendo porque ahora le corresponde al Tribunal Constitucional tomar una decisión que yo creo que el informe al Consejo de Estado deja muy claro que es todo no es una decisión jurídica

Voz 6 11:28 Junín más allá de las cuestiones jurídicas un vayamos a las políticas punto número uno la vicepresidenta no tuvo ayer su día eso me parece evidente convocar una rueda de prensa extraordinaria anunciando que se ha pedido al Consejo de Estado para que luego el Consejo de Estado diga oiga si aquí lo tiene pero no es lo que usted me pide porque no procede todavía nos lleva a la cuestión de tomar medidas preventivas en exceso aquí todos preventivo hay una serie de políticos en la cárcel preventivamente hay un impedimento una voluntad de impedimento de una investidura preventivamente como también preventivamente hace ya algunos años más se tomó la decisión política de no acatar los resultados electorales perdón en aquel caso de referéndum de consulta oficial del Estatut de Cataluña volvemos a estar en una situación que los independentistas evidentemente plantean como análoga José a los catalanes votamos a favor del Estatut y luego resulta el que el Constitucional lo rebatió ahora los catalanes quienes hayan votado por pulmón por el frente independentista que es el único que tiene posibilidad de formar gobierno han optado por unas decisiones que serán las que sean las que ya sabemos y ahora resulta que el Gobierno tampoco acata eso primera consideración del mundo independentista por eso salen otra vez envalentonados Aquino ese respeto a la democracia evidentemente si sólo entramos en ese titular o en esos titulares tienen su parte de Roma

Voz 1 12:55 hombre no deja de tener su aquel Cuní eh que hable de respetar el Consejo de Estado no digo que digo porque nosotros nosotros tenemos una mirada panorámica tú yo sobre lo que está pasando y de respetar al Consejo de Estado quiénes han saltado el y a los letrados del Parlament el coso con esta medida el Gobierno lo que hace es que lo incapacita para utilizar ese argumento

Voz 6 13:16 que ahí iba porque si resulta que el Govern de Catalunya el Parlament de Cataluña en su momento no quisieron tener en cuenta el dictamen del Kun seis Consultiu Consejo Consultivo precisamente para evitar lo que fue nefasto horroroso condenable aquel pleno terrible del seis y siete de septiembre la razón tiene ahora el Gobierno español cuando hace exactamente lo mismo sea los consejos consultivos como su nombre indica están pues eso para ser consultados pero no nos llenamos la boca de que cuando su dictamen me apetece lo aplico cuando no me apetece menos alto sobre todo

Voz 1 13:50 porque llevan utilizando el argumento de que Forcadell se había saltado los dictámenes

Voz 6 13:54 aquí está todo el trimestre y ahora a aplicar en el futuro bueno es que por otra parte vamos a ver aquí fue más quién hablo Artur Mas quién habló de astucia pero quien realmente actúa de manera astuta porque les pone contra las cuerdas permanentemente desde el día que llegó y ahí está esa pugna ir alguien se olvida de que Puigdemont también tiene sus asesores jurídicos y alguien se olvida que el mundo jurídico está dividido las interpretaciones jurídicas de lo que se está analizando y se está aplicando

Voz 0199 14:24 no es que nadie sabe qué pasaría si mañana por eso presente por eso no atrás que de entrada no hay que olvidar que es un diputado electo que ha tomado posesión de su acta Iker ampara la inmunidad parlamentaria prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña es artículo cincuenta y siete

Voz 1 14:40 déjame hablar a Carmen y luego seguimos

Voz 7 14:43 a ver que aquí estoy de acuerdo en que hay dos planos unos el político jurídico y creo que primero que ponen en contexto lo que le el embrollo en el que estamos el contexto consiste en que aunque sabemos que pus Debón no va a poder presidir la Generalitat el Gobierno se ha encontrado con la certeza de ya la certeza después de un error de diagnóstico previo sobre la actitud de de Torrent de que Puigdemont puede ser investido entonces lo que ha hecho es un una acción instrumental yo creo que es instrumental más que jurídica que ha falla todo por el hecho de no estar concertado con los órganos independientes gracias a a este estado de derecho que tenemos en España voces es instrumental todavía habrá que esperar a ver si efectivamente tiene éxito o no porque todavía puede ocurrir que que el Tribunal Constitucional aunque sea con dejándose pelos en la gatera claro porque si está dividido se una es es una pésima noticia pero todavía hay que decir que el Tribunal Constitucional puede admitir a trámite este es si sino pero me estoy

Voz 20 15:51 pero en la primavera daneses o no pero déjame que me pongo

Voz 7 15:53 la primera tesis yo estoy bastante de acuerdo con vosotros en que el el Gobierno no tiene razón de fondo pero yo quiero ir a lo político primero entonces en lo político si el Gobierno consigue que el Tribunal Constitucional suspenda esta investidura habrá tenido una un una justificación digamos el movimiento que ha hecho que a mí me pareció arriesgado ideal es muy difícil que les salga bien pero tiene

Voz 9 16:19 esa justificación de unos pon nos tenemos

Voz 7 16:21 de poner en el día del referéndum el día del referéndum se había anunciado como imposible el Gobierno hizo el ridículo más espantoso no solamente en España sino fuera de España que es lo que importa también entonces ahora está encontrando con el mismo problema ha dicho muchas veces que Bush de Mon no va a ser investido porque es imposible ir resulta que nos estamos acercando la fecha iba a ser investido porque resulta que sí que es posible ese es el problema con el que se encontró el Gobierno ya ha querido

Voz 20 16:47 es un pensamiento político es que es lo que estoy diciendo sí

Voz 7 16:49 me dejas termino con lo político y luego si quieres convergentes en lo jurídico lo que en lo político creo que el Gobierno está intentando a la desesperada con un acto instrumental de dijo de discusión jurídica porque es discutible yo le he preguntado a muchos juristas y es discutible ya hay unos que dicen una cosa y de otros que dicen la contraria en mi opinión no está justificado jurídicamente pero creo que la discusión le habilita para intentar

Voz 1 17:15 el Carmen el Gobierno lo tenía obligación de ser muy muy muy muy escrupuloso puesto que al final le da argumentos a a los separatistas con este tipo de sí sí sí sí

Voz 7 17:25 yo estoy de acuerdo es una torpeza no le he dicho que esto es torpe en tantos salga mal en tanto salga malí de momento está saliendo muy mal es torpe Eden criticable

Voz 20 17:36 lo único que digo es que nos tenemos que poner en el momento

Voz 7 17:38 esto en que el Tribunal Constitucional acabe por sentencian que esto que es por sentenciar que es una torpeza porque si el Tribunal Constitucional suspende la investidura habría que decir

Voz 20 17:49 ya que habrá quien diga hay que ver pues se trata del Gobierno

Voz 0199 17:54 o sea el Gobierno no quiere que Puigdemont salga elegido president eso es un problema político hay que resolverlo con problemas con soluciones políticas y las soluciones políticas sume usted una mayoría alternativa gane usted unas elecciones negocios T apoyos parlamentarios para presentar un candidato alternativo

Voz 20 18:13 es un honor usado seño decir sí sí si no me lo creo que estoy de acuerdo contigo disfrutaba

Voz 0199 18:24 cuando uno pierde ya ya pero es que cuando esto es lo que se dice tantas veces en el fútbol no no se puede intentar ganar en los despachos lo que nos ha ganado en el campo que es exactamente lo que hemos visto lo que hemos visto hacer ayer además con un deterioro institucional porque es que estamos muy centrados en Cataluña preocupa Cataluña datos pues que el Tribunal Constitucional sigue funcionando toma decisiones sobre cosas que no tiene nada que ver con Cataluña el daño que se está haciendo es irreparable

Voz 6 18:53 porque está perdiendo su condición

Voz 0199 18:55 si la ha perdido su condición de árbitro pero aparte de eso no mezclemos los planos pero sobre todo no justifica hemos lo las soluciones instrumentales como dices tú con los problemas políticos porque no son justificables el usted no quiere que Puigdemont se presente Si usted no quiere que pues Debón salga investido president busque alternativas políticas pero no fuerce el ordenamiento

Voz 1 19:18 vale que si deja hacer grande

Voz 20 19:21 por favor os dejo a los os Cunit

Voz 1 19:24 no yo sencillamente iba a ampliar el foco

Voz 6 19:27 ha puesto Carmen encima de la mesa diciendo que el Gobierno gobierno fracasado en este tipo de aplicación del ciento cincuenta y cinco me atrevería decir el gobierno fracasado estrepitosamente en la política con Cataluña porque no ha hecho política no voy a entrar ahora en la ironía de aquello que pudo haber sido y no fue pero me parece bastante lógico por lo menos dudar de que si en su momento cuando todo eso empezó hubiera habido negociaciones políticas pactos políticos acuerdos políticos diálogos políticos no estaríamos

Voz 20 19:52 pero eso está muy lejos pero

Voz 7 19:55 aquellos polvos estos lodos y si vamos a de inmediato que es día de lluvia negra allá yo lo que querría decir es que por criticar al Gobierno también diré que me parece que lo que está haciendo ahora es decir que que es impugnar una candidatura que en su día animó luego fíjate si estaré en desacuerdo con la actuación del Gobierno sin embargo simplemente quiero advertir de que en el caso hipotético que yo no lo creo probable pero en el caso hipotético de que el Tribunal Constitucional suspenda la investidura no sabremos ahorró un bochorno nacional e internacional que consiste en que es elegido él mismo señor que que desafió al Estado que conculcar la ley vuelve que es un prófugo de la justicia

Voz 20 20:38 sí las cosas como son algo así como si ya no pero sí

Voz 7 20:42 es un bochorno absoluto todo fruto

Voz 20 20:45 bueno bueno no no pero pero tenemos que estamos dos perdón Carmen gratis un millón de votos

Voz 6 20:50 se casi un nombrado

Voz 20 20:53 no no lo demuestra

Voz 0199 20:55 es que vivimos en un país donde afortunadamente lo que decía el otro día al Rey en Davos de Rulo Flo el imperio de la ley rige y mientras un ciudadano español y catalán no es condenado por una sentencia firme sus derechos políticos siguen un momento eso es lo que veremos

Voz 20 21:13 en relación no es que determinadas por favor eso es lo que dice

Voz 0199 21:15 mostraría la investidura de Puigdemont donde tú ves bochorno yo veo todo lo contrario es un país democrático del siglo XXI que funciona democrática

Voz 7 21:24 estoy de acuerdo en que esto es un Estado democrático funciona estupendamente y me felicito por ello hasta pero lo único que te quería discutir es que haga falta una sentencia firme porque existe ahí ahora ya déjame ahora vamos a lo jurídico existe la ley de juicios viento criminal un artículo que es el trescientos ochenta y cuatro bis que dice que basta con un procesamiento por rebeldía para perder los derechos políticos yo estoy deseando ojalá porque esto

Voz 20 21:51 claro es la separación de poderes con momento claro

Voz 7 21:53 no pero en el caso de que el juez dictara un procesamiento e incluso imagínate que el fiscal había conseguido la que que el que el juez dictara la euroorden el lugar de enredarse el el juez que lo que en un primer momento con el tema de Bruselas en mi opinión esto hubo brillante que evitó que la causa sea achicar a para Bush de mono para los demás creo que en el tema de Dinamarca pues se ha metido unos vericuetos políticos que que son bastante meta jurídicos vale entonces si se hubiera atendido a la petición de la euroorden tuviéramos aquí a este señor a lo mejor con un simple procesamiento había sido imposible

Voz 20 22:33 bueno ya pero estoy hablando de lo jurídico pero decir que hay muchas lo algunos hay mucha cuestiones acordar Carlos

Voz 0199 22:42 no hay eh entre los delitos por los que uno puede pedir la euroorden no es tal delito rebeldía

Voz 20 22:47 pero bueno no está pero no no pero es que

Voz 0199 22:50 esta está muy cerrada está muy tasada

Voz 20 22:52 pero que no es por eso se retiró acción y en Dinamarca había remitido un hombre que no por favor no tiene nada que

Voz 0199 22:59 a ver eso es para las casos de adicción a perfil

Voz 20 23:01 laterales no da una Fiscalía General del Estado que te argumentado con con con con argumentos de peso que eso

Voz 0199 23:07 la euroorden es un es un sistema de a automático que como tal tiene muy tasados cuáles son los delitos en base a los cuales se puede activar tiene que haber una ciudad en el delito de rebeldía no está tipificado con lo cual se titula pides amparándose precisamente en que en el país donde tú cursar la euroorden existe ese delito puedes encontrarte con la con nadie te garantiza que en la aceptación de la euroorden quede excluido el delito rebeldía por eso el juez Lamela no la querido pediré por eso el día perdón era Llarena lo o pedir en su momento la la juez Lamela cuando la envié la la presentó para Bélgica tuvo que circunscribirse únicamente a los delitos relacionados con asuntos de corrupción es que no es tan fácil la euroorden no es un mecanismo tan automático que funciona a partes lo importante es que a mí me gusta vivir en un país donde mientras al ciudadano puse Mou o no lo profesa sentencia firme pueda ejercer sus derechos políticos y si se presenta a la investidura la gana políticamente pues eso habrá que contestar lo política

Voz 6 24:16 esta es la pregunta dejadme aprovechar

Voz 1 24:18 tenemos aquí a Cuní que tiene habitualmente muy buenas fuentes en todo lo que se cuece en Cataluña dado que va en todos los frentes volverá porque claro y y luego vino el segundo capítulo de esta serie que estamos contando se va a presentar físicamente alguna duda real de que vaya a venir a España Cuní no lo sé y creo que lo sepa nadie porque es mucho

Voz 6 24:44 la cosa es que quienes oficialmente lejana

Voz 1 24:47 pues yo deseen que venga o no venga que me temo que deseen que lo venga como también me temo que deseen que sea investido para que luego su investidura quede anulada escoció

Voz 0199 24:58 el follón es forma es bueno ahí está ahí está

Voz 1 25:01 jurídico político es que es que ahí eso meses

Voz 20 25:03 por que quieren evitar en algo por eso se han arriesgado porque porque lo que están vamos de los negro pero es que el futuro político a los dos lados ya había preguntado aprendieron no no no

Voz 6 25:14 es que es que es muy interesante todo eso que esté de los nervios porque claro el otro día al ministro diciendo no vamos vamos a impedir sea como sea que este señor llegue incluso en el maletero de un coche ese ministro ese ministro no consiguió encontrar cuatro mil urnas que por cierto no eran pequeñas eran grandes oiga en fin a partir de ahí ese ministro fue el responsable de lo que pasó el uno de octubre este señor no sólo no presenta su dimisión sino que sigue ahí ya no voy a hablar de lo de las nevadas y todo eso que también ayuda a que hombre su perfil no es que sea precisamente de un ministro eficientes estoy para qué podemos hacer broma

Voz 1 25:50 más que además está bien que hagamos alguna broma que hay sirvieron estábamos entorno a un asunto muy serio ha costado pero

Voz 7 25:58 hay una comunidad pendiente de tener gobierno un gobierno que gobierne

Voz 1 26:01 me imagino que es lo que quiere tener cualquier no

Voz 7 26:04 da un gobierno honorífico se dedique ahí por el mundo pregonando los agravios sino

Voz 1 26:11 cuenta con la pelota estará en el tejado de ríe tu Rehn contamos la que decidir si admite una investidura a dieciséis Juega Se la juega tan bien jurídicamente judicialmente

Voz 7 26:22 te la juegas sí desobedece al TC por eso por eso está dispuesto a hacer esta investidura en tan tan fraudulenta es fraudulenta pero no es ilegal porque todavía no le ha dicho nada al Tribunal Constitucional de ahí que el que el que el Gobierno haya intentado hacer este atajo que ya y ya digo que en mi opinión es de es de alto

Voz 20 26:41 a riesgo de la de la misma manera perdona Carmen que

Voz 6 26:43 el señor Turró y ha tomado esa decisión de momento también en eso está asesorado por los letrados de la

Voz 20 26:51 pero conmigo resulta que perdona Un perdón

Voz 6 26:53 tanto en los letrados de la Cámara lo que le dijeron es que la investidura telemática no pero yo le han dicho que el señor Pujol no pueda ser candidato

Voz 0199 27:01 pero volviendo al tema que planteado a Pepa cartas e incluso presente Puigdemont no esto nada pero yo yo sí creo que se va

Voz 1 27:09 quién descargas nada en el momento que estamos consiguiendo

Voz 0199 27:11 nada nada por rompe porque estamos en un juego de Asturias como yo rompiendo el tópico que suele rodear a los de mi condición que eran los federales a los cascos a los de las galeras si me voy a definir yo creo que se va a presentar porque es lo más inteligente que puede hacer en este momento diferente desde el punto

Voz 7 27:28 te ves capaz de aguantar en la cárcel Pola

Voz 20 27:31 primero el tema de las cárceles no no es muy serio es un tema Jean

Voz 0199 27:36 asimismo jurídicamente discutible cuando que Christie's

Voz 7 27:38 no es la cantidad de tiempo que le queda por delante como no

Voz 20 27:41 porque no me refiero a eso me refiero al tema en que pueda ser detenido y enviado a la cárcel ahora mismo de manera que es discutible dice porque ello les ampara la inmunidad

Voz 1 27:50 pero como diputado del artículo al cuello

Voz 20 27:52 ha sido alguna que vamos a ver qué nos cuenta

Voz 7 27:56 doce sales y me aseguran que puede incluso que la Policía Judicial puede pese a lo que se ha dicho puede perfectamente si el juez lo pide entrar en el Parlamento si si se diera el caso porque no podemos imaginar porque creo que es a la vez no sirve de nada

Voz 0199 28:13 yo no quiero entrar en un debate jurídico que seguramente hasta ahora es muy aburrido pero bueno él disputa el diputado al Parlament la ampara la inmunidad parlamentaria sólo puede ser detenido en caso de flagrante delito y el tema de si la Policía puede entrar en el Parlament yo creo no tiene discusión ninguna pero dejemos a partes asunto

Voz 20 28:29 pero que al punto de vista estén cómo estás

Voz 0199 28:33 el desde el punto de desde la alegría que me da haber tener estudios de Derecho ITER

Voz 20 28:37 British los estadios género dejando aparte tiene el suyo es dejando

Voz 0199 28:41 soy yo quería al aspecto políticos M si me permites porque ese es un debate jurídico que resolverá en su momento los tribunales no los jueces desde el punto de vista político lo más inteligente que puedo hacer puso de moda es presentar porque el el el lo que conseguiría sería primero clarificar la situación segundo obligar a los socios hipotéticos de Cataluña que este caso entonces que obligará a definirse y ha dejado de si jugando al gato y al ratón y ello es decir clarifica haría una situación de muy inestable que en este momento hay la mayoría nacional nacionalista o independentista y sobre todo colocaría al Gobierno español ante una tesitura política nada fan el de gestionar que es qué hacer con la figura de un candidato que se presenta ahí que quiere ser investido porque todo el argumento el de la del recurso que se plantea ayer es que Puigdemont no se puede presentar en el momento que se presentan ese argumento decae

Voz 1 29:41 ya tendría exiliado pongo en eso estoy yo ese es el fallo jurídico de apoyo del que hablaba a menudo pollo tiene el Gobierno español para alimentar este luego yo autónomos que no hay que descartar nada efectivamente vamos a hacer una pausa y después de la publicidad no se esperan unos patéticos

Voz 30 32:38 hoy veo el lunes veintidós en las diez cero ocho de la mañana en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1727 33:55 es la voz de Cristina Ibáñez ex gerente del PP valenciano que ayer en el juicio de la Gürtel explicó que ella ingresaba esos paquetillo dos con billetes procedentes de donaciones de empresarios y que los ingresaba siempre en pequeñas cantidades y al mismo tiempo juro que no tenían idea de que eso fuera financiación ilegal del partido da la impresión no sé si la compartís de que el PP es ahora mismo uno

Voz 1 34:19 partido noqueado hemos visto esto mismo en otros momentos de la historia eh a propósito del PP a propósito del PSOE en su día un partido noqueado al que todo empieza a salirle mal de repente no presenta al Tribunal de Derechos Humanos un candidato que no poder responder en los idiomas oficiales de la Unión Europea en inglés ni en francés sale elegido da una magistrada con un pasado plagado declaraciones cuanto menos controvertida y polémicas sobre la homosexualidad ojo una magistrada que va a tener que tomar decisiones sobre derechos humanos inaugura un AVE y les supera un cercanías le dice a Carlos Alsina que su Gobierno no tiene nada que decir sobre la brecha de género salarial que mejor no meterse en eso llegó por fin llegó esta semana el día de escuchar a un alto cargo del Partido Popular exalto cargo ya decir esto

Voz 18 35:08 el que financiaba con dinero negro los actos de la campaña electoral

Voz 1 35:15 sí es cierto que el PP se financiaba con dinero negro y al día siguiente escuchar a un empresario de la construcción de Castellón aquí en Hoy por hoy Vicente Montse Onís elevar el tres por ciento hasta

Voz 4 35:26 con eran con personas próximas al tres por cierto no algunos casos superiores realmente donde estaba el meollo de la cuestión no era en el montaje no sino realmente en los movilizados otros proyectos cuyo importe Jean otros trescientos al treinta por ciento de Rosalía denominado a pizza bueno pues a la práctica habitual que que que se imponía no

Voz 1 35:50 dice italiano y por suculenta imagino

Voz 6 35:53 bueno pero teniendo en cuenta lo que es puesto antes serían mini pizzas porque si eran paquetillo hitos sería minipíldora son bromas aparte por lo del viernes se disculpa de evidentemente me parece que aquí lo que estamos viendo es algo inevitable la impunidad no existe aunque lo quieran creer puede tardar más o menos en saberse cualquier cosa que haya sucedido pero se sabe en este momento con más urgencia que antes pero se sabe el Partido Popular se está rompiendo el esquema que había pensado que Bono quien día pasa pues todo ese tiempo que ganamos y aquí no sucede nada ayer fue un día fatídico yo no quiero volver al tema anterior pero tampoco es descartable que por estrategia o táctica mejor dicho política teniendo en cuenta todo esto se decidiera hacer todo aquello para ver si tapamos una cosa con otra o por lo menos Despistaos la atención

Voz 7 36:46 algo algo ha podido tener que ver y la prueba es que que no se consultó conciudadanos porque hasta ahora todo lo el ciento cincuenta chico en todo lo que tenía que ver con Cataluña se había consultado con PSOE y con Ciudadanos y sin embargo esta vez no se ha hecho eso es lo que prueba que tal vez el el el Gobierno quería sobre quería llevarse el triunfo es el triunfo que que perseguía no sobra eso tiene que haber acordado

Voz 1 37:10 las estáis queriendo decir sobreactuar ayer para tapar

Voz 7 37:13 yo creo que no yo creo que no sólo por la escalera también tiene que ver con los con su lucha conciudadanos y el y el la serie el resultado de las elecciones catalanas es decir que son las dos los dos factores pero sí que es verdad

Voz 0199 37:26 el que no fue una decisión dictada por el interés del Estado sino que fue una decisión dictada por el interés

Voz 7 37:31 pues yo creo que fue yo creo que fue lo lo las dos cosas creo que fue un sinceramente sí sí sí te lo digo si lo estoy diciendo desde el principio creo que es un es un es un un interés legítimo en defender el prestigio del Estado pero también también movido por la decisión de sacar pecho como partido porque en este momento el Partido Popular pues está pasando uno de sus peores momentos lo cual no significa que no se recupere en cuanto sea prevén los presupuestos en cuanto es venzan todas estas cosas porque es que hay que decir una cosa está políticamente tocado con la corrupción estas declaraciones de Ricardo Costa son letales sin embargo en lo jurídico bueno es bastante

Voz 20 38:11 la la la voladura porque leerle cuelga el muerto al descuelga en el almuerzo que es Cannes que no tiene algunos problemas que

Voz 0199 38:18 conciliar los intereses el estado de los intereses del Partido Popular pero aparte de eso yo que yo no yo creo

Voz 20 38:24 ahí la buena intención

Voz 7 38:26 otra cosa es que quieran aprovechar para el propio beneficio

Voz 0199 38:30 sí que que qué casualidad que coincida el interés del Estado con el beneficio pero bueno en cualquier caso yo creo que lo de ayer sólo se explica en términos de interés partidista del PP y no en términos de mejor defensa de los intereses del Estado para dejando aparte eso yendo al tema de la corrupción yo es que empieza a tener la sensación de que estamos asistiendo a un espectáculo donde hay mucho ruido donde hay mucha traca hay hay mucha mucho espectáculo pero al final si te fijas las consecuencias jurídicas de todas las cosas que nos están contando son muy limitadas no por ejemplo la la frase de Ricardo Costa que más ahora que más titulares ha provocado que es lo que voy a el Camp hubiera ordena pero yo voy corriendo a Génova a explicárselo y Bárcenas me dice que no

Voz 1 39:15 el cortafuegos

Voz 0199 39:17 en Filesa dos skin un guionista de Hollywood escribe una frase tan perfecta ojo

Voz 1 39:22 demuestra que Génova lo sabía al menos desde el dos mil seis

Voz 0199 39:26 sí sin duda pero es que yo creo que es hora es algo bastante notorio no pasa nada

Voz 7 39:31 de que Génova dice que ellos lo que deja de Bárcenas

Voz 0199 39:37 al Génova ya lo sabía los digamos es una información que ya tenemos por qué en su momento Mariano Rajoy unos informó de que había echado de la sede de Génova el templo

Voz 20 39:46 por eso el juez anterior ya pero quiero decir que había

Voz 0199 39:49 conocimiento de esas prácticas no pero me me llama la atención la pena

Voz 20 39:53 gran esa es la situación de la frase

Voz 0199 39:55 atención la perfección de la frase el guión de si es que parece un guión entonces yo canto lo justo para imputara o para señalar a a Francisco Camps que en todo caso los delitos parece que prisionero por lo menos la mayoría de ellos pero al mismo tiempo planto un cortafuegos es más con una frase que es de película fieles a dos de paso sacamos de de rebotes sacamos la el caso de corrupción que en su día fustigó al Partido Socialista no empieza uno a tener que bueno desde el punto de vista jurídico las consecuencias van a ser muy limitadas y además conforme avanzan los juicios refuerzan pocos te discurso del Gobierno Bono son casos de pasado ya están juzgados mientras no salten o no canten personajes clave como Camps y Bárcenas que no lo van a hacer pues va a ser muy difícil que esto tenga más recorrido jurídico de términos políticos yo creo que estamos a la espera de lo que suceda en las próximas elecciones aquí hay dos tesis la tesis de de Rajoy del PP que es que el el coste político ya está pagado y a nosotros nos va a jugar sobre todo por la gestión de la economía en las próximas elecciones generales y Cataluña y los que pensamos que Bono el costo de la corrupción en términos electorales se ha pagado buena parte de la factura pero esta permanente resurgir de los casos de corrupción produce un desgaste enorme sobre todo alimenta a su gran competidora electoral que ciudadanos que este momento se presenta como bueno yo soy una derecha o centro derecha o liberal progresista o cómo se definan en este momento moderna europea sobre todo sin casos de corrupción

Voz 1 41:24 son las nueve y cuarenta y siete las ocho y cuarenta y siete en Canarias

Voz 1727 46:40 bueno voy a resucitar el código Mariano de Antón Losada para saber si esta descripción que venimos haciendo de la presunta corrupción del Partido Popular no tanto en términos jurídicos que esto solo

Voz 1 46:52 dejamos a los jueces verdad que son los que saben

Voz 1727 46:54 eh sobre delitos

Voz 1 46:57 sino políticamente es soportable la eterna pregunta que venimos haciendo hace mucho tiempo pero es que ahora ya están los tribunales era primero la instrucción de la poli primero el escándalo periodístico luego la instrucción de la policía luego la extracción instrucción judicial y finalmente en la vista pública en la vista pública delante de un tribunal ha empezado lo que parece una secuencia de confesiones que tiene como objetivo último que a nadie se le escape exculparse o conseguir la pena mínima por parte de cada uno de los protagonistas que estamos viendo desfilar por los tribunales pero es que esto no ha hecho más que empezar esto no ha hecho más que empezar Carmen es soportable políticamente políticamente lo que estamos escuchando esta semana sea mucho poco guión en para hacer un cortafuegos a Génova pero a la vez reconocerlo del para qué Tito en en en Valencia es soportable

Voz 7 47:48 creo que en absoluto creo que precisamente dentro de muy poco tiempo los españoles pagar van a hacer su declaración de la renta es absolutamente insoportables saber que el partido del Gobierno ha pagado en negro y ha hecho irregularidades es que es así de cajón sí sí vamos en lo político por ejemplo te diré que pidió el juicio moral te te pedía el juicio político lo soporta el PP ah yo creo que yo creo que se va a depender va a depender creo que va a depender como decía antes de los logros políticos en el en la medida en que pueda pactar o bien como has hecho hasta ahora con PNV o con o con Ciudadanos o lo que el propósito que tiene encomendado que es pactar con el PSOE y si consigue eso sí lo consigue superará políticamente el baldón de la corrupción creo

Voz 1 48:43 pelillos a la mar Antón pues

Voz 0199 48:46 sí yo creo que sí lo va supera porque el partido primero porque el Partido Popular es eso

Voz 20 48:50 verdad es una máquina política

Voz 0199 48:53 no bueno sí esto yo no

Voz 1 48:55 por razones los diferentes ellos