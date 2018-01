Hoy por Hoy (26/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias y a partir de esta ahora debe comenzar la reunión del Consejo de Ministros que previsiblemente va a dar luz verde al recurso ante el Constitucional para impugnar que Puigdemont sea candidato a la investidura en Cataluña lo hará a pesar de la advertencia en sentido contrario del Consejo de Estado en Hoy por hoy hemos hablado con el presidente valenciano el socialista Ximo Puig que asegura que respeta que el PSOE acompaña el Gobierno en esta decisión pero cree que hay que tener en cuenta también lo que dicen los expertos

Voz 0966 00:40 hay que saber escuchar a aquellos que sal más jurídico estamos demasiado anclados a planteamientos jurídico que es fundamental pero por otra parte el falta cualquier iniciativa política que el partido tiene toda la legitimidad para de aquello que piensa que es mejor yo creo que y en este momento aún queda tiempo yo creo que sería bueno con los tiempos pero en cualquier caso no quiero contribuir a más confusión

Voz 1 01:09 ya está ahora inician Alemania una nueva ronda de negociaciones para intentar formar gobierno de coalición Antonio Martín buenos días buenos días Pepa una vez que democristianos y socialdemócratas acordaron iniciar esas negociaciones desde hace unos minutos están reunidos representantes de ambos partidos liderados por Angela Merkel por Martín Schultz ambos han asegurado antes de entrar que esperan que la acuerdos anuncio lo antes posible por el bien tanto de su país como de la fortaleza de la Unión Europea

Voz 2 01:33 ah y mencionaba sino los ciudadanos esperan que demos pasos que terminen en la formación de un gobierno yo soy optimista y estoy convencida de que estas conversaciones van obtener un resultado y creo que se puede conseguir en un plazo de tiempo relativamente razonable a Sao Paulo

Voz 3 01:50 hoy comienzan las negociaciones para acordar un Gobierno de coalición y avanzaremos con rapidez Europa necesita una Alemania fuerte frente a los retos que supone en China o Estados Unidos

Voz 1 02:01 de vuelta a nuestro país la policía ha liberado a una docena de mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse hasta cuatro grupos diferentes de proxenetas en Bilbao y en Benidorm amplía a Carlos Cala hay catorce detenidos en Bilbao Alicante Iturbe

Voz 0325 02:14 la pertenecientes a esas cuatro organizaciones que habían traído a España las víctimas engañadas con falsas ofertas de trabajo perdón llegaron a nuestro país a través de rutas migratorias y sufriendo abusos sexuales maltrato y amenazas para ese traslado habían contraído una deuda de más de treinta mil euros que una vez en España debían saldar mediante lo recaudado prostituyó yéndose todos los días de la semana Si alguna vez eso retrasaban en el pago la deuda se incrementaba automáticamente en cinco mil euros más las cuatro redes de proxenetas tenían al frente una persona encargada de blanquear el dinero obtenido de manera

el viento el oleaje y la nieve mantienen a esta hora en distintos niveles de alerta media Españas alerta naranja la segunda más alta en las costas de A Coruña Lugo Girona así como en el interior de Asturias en el Valle de Arán en el norte de Castellón diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0325 03:01 el Madrid en Madrid la Policía Municipal ha detenido al presunto autor del atropello que le costó la vida a una mujer de treinta años hace dos semanas en la capital el conductor se dio a la fuga

Voz 4 03:11 hay según confirman fuentes policiales no tiene ninguna vez

Voz 0325 03:13 la con la víctima como se pensó en un principio el detenido ha explicado en su declaración policial que no labio porque estaba sentada en un bordillo y que huyó porque no supo cómo actuar ha pasado ya a disposición joder

Voz 1 03:24 el secretario general del PSOE de Madrid José

Voz 0325 03:26 Manuel Franco asegura que trabajan con la hipótesis de sumar a otras fuerzas progresistas a su candidatura para el Ayuntamiento de la capital aunque matiza que siempre dentro del proyecto socialista lo ha dicho su llegada a un acto esta mañana dice Franco que es prematuro hablar de posibles candidatos esa lista para la que todavía no han sumado ningún apoyo Israel Aranguez

Voz 0047 03:44 el líder del PSOE madrileño sale así al paso de sus declaraciones para el diario El País Franco confirma que el partido tiene las puertas abiertas a todas las fuerzas que quieran sumarse al proyecto socialista aunque no sea al cien por cien el secretario general evita hablar de nombres para fijar el candidato a dirigir el Ayuntamiento de Madrid esa deseada plaza que tratarán de conquistar en dos mil diecinueve tenemos vocación de gobernar de cambiar la ciudad defiende Franco sin hablar tampoco de partidos ni de Izquierda Unida ni de UPyD con quiénes habría mantenido ya las primeras conversaciones en busca de salir

Voz 0325 04:12 la única en una hora se reúne la Mesa junta de portavoces de la Comisión de corrupción de la Asamblea que va a tener la última palabra sobre la comparecencia de Cifuentes prevista de momento para el próximo viernes el grupos van a estudiar el informe jurídico encargado por el PP que básicamente deja en manos de la mesa la última decisión sobre la citación de la presidenta aunque insiste en que Siria legal preguntarle por el C extras papeleo que daba luz verde para entregar a la oposición las actas del Canal de Isabel Segunda que la comunidad le vetó durante cinco meses las malas condiciones meteorológicas en la sierra han obligado hoy a cerrar la estación de Navacerrada posible hay viento en Valdesquí sólo han abierto ocho de las veintiséis pistas de esta estación

Voz 5 04:47 en el metro sigue la avería en la línea nueve la circulación está interrumpida entre Puerta de Arganda La Poveda cinco grados ahora mismo a la Gran Vía

Voz 8 07:38 hacemos esto un poco por rutina Tom pero ya motivos la gente ya sabes que hoy viernes una suma tan transmitido pero la dubstep vos de Raúl ello patitos en vez de motivo de Grey CPT en donde va créditos para seguir viviendo el lunes pero sea que escrito lo veta vamos los cinco motivos para seguir viviendo motivo número cinco porque si la semana pasada disfrutamos con las rimas independentistas de Laurie Mo'Nique

Voz 9 08:03 en dependen del Santo más Fes España mata a tu cuerpo a cuanto para matar

Voz 8 08:14 sí señor pues hoy seguiremos sufriendo con las cosas que llegan a Sergio Castro vivo número cuatro por que hoy nos visita una periodista que prácticamente vive dentro del Congreso

Voz 10 08:25 pero me voy de aquí yo yo voy al baño

Voz 8 08:28 sería tenía un poquito no queremos que se vaya nunca claro que no presentará su novela después del amor no tuvimos número tres porque así suena de chelo tocado portón calen estás preparado Tom Daschle sueco dale

Voz 11 08:44 un año

Voz 8 08:50 estoy pensando talento musical vale con matar a parar la bala y así suena tocado por el diría ante chelista que presentará hoy Javier Limón el palestino Nothing al atrás

Voz 1995 09:01 alucinante impresionante los números

Voz 8 09:14 por aquí hoy daremos la bienvenida al programa a un nuevo colaborador que no tiene desperdicio muy estricto

Voz 12 09:20 dado compacto muy cuadra edito

Voz 7 09:22 tiene un excelente color textura de pelo ser

Voz 8 09:27 hace es uno de los periodistas más influyentes de América si algo pasa en cualquier punto de América en primera línea allí estará el gran José Díaz va a dar

Voz 13 09:35 desde Ronald Reagan ha entrevistado a todos los presidentes americanos

Voz 8 09:39 Nos jugamos contra un bus Clean

Voz 1995 09:41 Don todos ellos en las manos de José uno de los tipos más influyentes de Estados Unidos que hoy se incorpora con nosotros finalmente

Voz 8 09:50 viernes motivo número uno que Tram via está en Suiza para participar en el Foro de Davos mientras que Rajoy sigue ensayando por si algún día le llaman para participar en cuanto a Roma

Voz 14 10:00 inglés que quiere que te Vila bonita veía un body el uso White buenos días yo no voy You

Voz 1995 10:08 hola tarde

Voz 15 10:36 tú sabe que los japoneses muchos viajan distancias en cada día tener un no sólo los jamones hay gente entre la japonesa

Voz 8 10:44 viaja también distancias sí pero en éste

Voz 15 10:47 acaso en la noticia de que es una ciudad japonesa mitad en fotos ese habla noticia ven una foto de acentúa en una estación de

Voz 8 10:57 elija usted como sería el piso irá en qué le gustaría vivir y la gente quiere oír encima de él

Voz 15 11:02 la estación de tren es como tener eh estación de tren la primera planta de vivienda lamente esto para mí no es ideal te gusta muchos trenes o necesita despertar en trabajo en cinco minutos pues obviamente es práctico sí lo es pero he visto así

Voz 1995 11:19 sin visto bueno en fin y qué cosas pasan menos mayor íbamos todos ellos en Japón pues todavía no no llegan una hora menos en Canarias Rosa Márquez muy buenos días

Voz 8 13:37 yo creo que es un poco pronto todavía pero tiene razón el eso

Voz 13 13:41 vas a pisar será una palabra que John académico podría pronunciarla de padres de Whatsapp pues a quitar cosas del Whatsapp

Voz 21 13:49 el despacho piar sí

Voz 13 13:53 Paul pon pon música piar pues

Voz 21 14:00 me parece no es por nada pero de guasa Pia parece quitar piojos escaleras tras avisar Sergio Castro muy bueno el hombre buenos días a los dos

Voz 7 14:12 todo bien todavía en meras agua Titi desea vengo

Voz 21 14:16 agua Pizarro quisieron porque esto es muy poco agradecido uno llega los bienes limpia la casa ya unos cuantos días lo tiene todo otra vez perdido como si no hubiera hecho nada pero es mi trabajo ir así y como tal me lo me lo tomo bueno voy a empezar tocando un género que yo habitualmente aquí no frecuento qué es El justo el de los mes pero no me queda más remedio porque él tras la eliminación del Real Madrid esta semana en Copa del Rey frente al Leganés Amy Whatsapp llegaron un montón de de de mes por ejemplo el de la cabeza de Zidane en el cuerpo de Homer Simpson mientras vigila la central nuclear de Springfield con el lema Zidane en el banquillo del Madrid anoche contra el Leganés

Voz 22 14:58 o esa otra foto en la que aparece en los tres jugadores esto

Voz 21 15:01 desde el Madrid la BBC pero que ya no se llaman Bale Benzema y Cristiano sino Bye bye copa y así

Voz 13 15:08 el mes un género hombre eso

Voz 23 15:11 la verdad es que eran mucho mucho recorrido ya extrañado

Voz 21 15:13 esta semana estaba en contra de los que vivieron

Voz 13 15:16 pasaron anoche alegré fue los jugadores del Leganés

Voz 21 15:18 traje que creo que no lo que no lo sé porque esta semana esa misma madrugada del miércoles al jueves me llegó a mi grupo de Whatsapp Se lo que vivisteis el último verano este audio de la celebración de los jugadores delega en el vestuario del Bernabéu bueno ahí lo tenéis que igual puede ser el lugar de Leganés en la final al Madrid o un documental sobre los últimos días de Manson una te dígalo

Voz 13 15:49 eh podemos borrarlo de bueno

Voz 21 15:51 otra velada fuera bueno hablando de estados de ánimo equinos pasa cómo podemos entender el mundo en el que estamos inmersos en editan reflexiones sosegadas en fin yo encontrado porque me ha llegado a mí a un grupo de Whatsapp esta reflexión ponderada de un señor que trata de explicar lo que nos pasa

Voz 24 16:08 yo realmente a veces en ocasiones

Voz 8 16:11 junto borra que que Sexton bueno me hasta es bastante viral esto es bastante viera el esta semana el hombre loco lo habré decirlo Tito borrador Huff pues es todo

Voz 21 16:26 esto por el contrario creo que sí que os va a gustar hablando de pelotazos virales no hay nada más masivo que este audio de una canción de un partido político mexicano llamado movimiento en la A

Voz 8 16:37 la preciosos recordáis la historia se coge

Voz 21 16:39 a un niño de la calle que canta una canción que está adscrita a ese partido político es el número uno Spotify y claro tiene ya más de veintisiete millones de visualizaciones en Youtube y era imposible que no llega a España me he llegado a varios grupos de whatsapp Iniesta es en sí la canción pegadiza que una vez las escuchas se te queda todas las semanas dentro

Voz 1995 17:13 esto le ha llegado además al de Albert Rivera

Voz 8 17:16 oye pues sí le ha llegado que sería una buena idea escuetas explicaciones e sí pero José acaso luego Ramos por favor que más cosas enamorado no

Voz 21 17:23 bueno mi padre o madre tengan me mucho la vida de muchos sentidos pero sobre todo en unos días en el que entras a formar parte de cientos de miles de quizás cientos de miles de grupos de Whatsapp mil ella es de tu hijo nosotros lo explicamos aquí cuando contábamos y dramatizar hundirlo de guardia real con contenidos de un Whatsapp de padre

Voz 8 17:41 por ello

Voz 21 17:42 eh tío hoy es esta semana me ha llegado en grupo familiar este Guás una reflexión que es larga la podemos ir escuchando sobre lo que supone para una madre tener hijos y lo que eso afecta a su grupos de guasa

Voz 26 17:53 Scolari escolariza están comprando solamente grupo grupo de mujeres

Voz 7 18:06 que emana gimnasia artística así pues sí multiplicándose discusión

Voz 8 18:17 la que muchos de ustedes si están en ese tema comparten seguro que están ahora mismo con la calle diciendo Cecil Beaton

Voz 21 18:25 a decir que también la sufren que también la sufren

Voz 8 18:27 sí bueno eso ratillo bueno que también te digo

Voz 21 18:30 tampoco de todo pero en cualquier caso parra borda bueno no van a no abandonamos Argentina porque me Clellan envió a mi primo que vive en que ha vasito este audio que es la historia de una queja Iker rompe moldes ahora mismo en este país seguro que muchos de los que nos escuchan alguna vez han alquilado la casa de un particular para pasar unos días de descanso de repente la perspectiva del sol la playa la oportunidad de perder el tiempo una época en la que nada importa en la que todo está bien puede empezar a ir mal si todo empieza a torcerse

Voz 0277 18:58 escúchame Fernando es mi nombre sordina soy la esposa de Fernando que te echamos cincuenta veces que en tu casa Lima entraron a robar mira realmente tengo la Copa al plato porque tuvo unas vacaciones de mierda

Voz 8 19:11 cuando otras Contemporani de mierda

Voz 0277 19:14 día de Plaça me voy al sábado metro la luz todos los días este es el primer día que no tengo luz entro a tu casa y me quisieron robar Sosa tuve a cámaras un nunca me pasó esto como abono

Voz 13 19:25 Sergi andinos

Voz 0277 19:27 hasta entonces y mañana tengo un día de hoy a las nueve y media de la mañana a la plaza porque imagínate dice ochocientos kilómetros para para acá tuvo un solo día de imputado no sé o menos soluciones porque de cara a cara cerrada ahí no puedo externa de Cranston Facebook escrache son la televisión Claudio que este lugar es una requieren da miedo no lo falso acristala ahora cambia

Voz 23 19:52 se puede decir que no lo mismo no cumplía con las expectativas ahora lo es que es el caso es que ha hecho todo eh bueno pueden ajenas sesiones no va a ir a dudas sobre la cancha el plato estrella está resiste no lo vamos a borrar la este lo guardamos indultado sé que estoy en el fallido que dará venga al último rápido

Voz 8 20:11 bueno pues un poco toda argentino pues yo tengo la culpa

Voz 21 20:15 aquí esta semana ha dado todo de allí estas una conversación entre alguien que vive de las empanadas si me ha llegado también ha llegado si vamos a escucharlo

Voz 27 20:25 hola qué el y me cuido dos empanadas es una verde y queso una de carne para contarlo porque a lo mejor me lo decís un poquito más ordenado Alan bueno listo va nuevo hace cuatro para mes una Hardwicke eso alguna de hecho creo una de carne otra hecho clama para atrás para para no pudo así ordena cuantas y así no es tan difícil si entonaba son disculpaba me habéis dicho harta

Voz 8 20:51 vale

Voz 27 20:53 de hecho claves uno uno Nos queda más a centros es una madre carnes blancas bueno sí hubo darle Dani rapidito porque tengo mucha gente a la otra de carne y otra madre Ecarna viendo bueno al no está la Patum Se me cambió los planes ahora tengo que meta sobre la marcha te sabe que edita me lo como quiera porque hemos hecho una hecho que el carné cinco de choques cinco en qué te pasa tengo eviten no comenta

Voz 13 21:23 no

Voz 8 21:25 esta llegó la de El señor que abre una botella de champán de treinta mil libras

Voz 21 21:30 esta no fuera

Voz 8 21:33 sus bueno que su señor de treinta y cuatro mil cuatrocientos euros ISIS Acayro

Voz 1995 21:41 entonces Ramón éste se mira este lo que ha demostrado hologramas en indulto tanto Larrea que contamos dos sonidos su Sergio Castro gracias y cuida de de los carga el día

Voz 28 22:29 los para nada

Voz 29 23:20 hoy por hoy Toni Garrido si le pregunta es el dueño de un negocio que es para él la palabra Patinir que tira un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser Patil un par

Voz 13 28:00 Toni Garrido qué difícil es dedicarse a la política hay hablar del amor bueno no les pues no sé si es difícil Infanta pueden ustedes ver la tele hablando con políticos de políticos hablando de enmiendas criticando rifirrafe eso pueden leer su novela esto ya es lo que ustedes de después del amor Premio Fernando Lara de Novela dos mil diecisiete y uno de los grandes Peter Sellers del año te usa digo que trabaja aquí enfrente de la casa libre y él decía yo también soy un bestseller soy un gran mensaje pero no de la misma forma todo Sonsoles Ónega ya es la escritora que hace directos en el telediario

Voz 8 28:33 no

Voz 38 28:33 en mucha gente que cuando estaba hablando pues si se mira la serie

Voz 13 28:42 después del amor es su primera gran historia de amor e trata de una vida apasionante la Historia

Voz 8 28:48 Carmen Trilla la Greta Garbo de Barcelona que Castro

Voz 13 28:50 de ahí contestó hijos enamoró de un militar también casado se divorció de historia es un regalo para cientos de miles de lectores como también lo fue imagino que Baratillo Sonsoles bienvenida

Voz 8 29:01 es un regalo que la vida te te

Voz 13 29:03 informa de Historia llegados menos dices que qué hago con esto

Voz 4 29:06 llegó con esto me quema Dios mio una historia que me cuentan dos señoras que ahora tienen ochenta y siete años que es la historia de su madre me cuentan en realidad daban de su madre pero desde el primer momento yo supe que ahí había que ahí había algo o no luego claro me pareció una maldición que todo el marco histórico de esta historia de amor me devolviera a la política pero bueno las cosas a veces vienen así no me volverá a la política esa Catalunya de los años treinta esa Barcelona del año treinta y cuatro y todo ese marco que es el de la novela de forma absolutamente casual ya que la casualidad nunca has un desenlace pero en este caso sí lo fue no no había nada de premeditación en esta historia hay en su coincidencia con lo que está pasando ahora con Cata la luna no el eterno retorno del de el la cuestión catalana pero volviendo al a lo que me preguntaba si claro que fue un regalo de eso

Voz 22 29:58 las cosas que que no se espera que te pueden pasar pero que pasan también

Voz 4 30:03 son estos sueños perdón por la cursilería pero que cuando piensas que quizás se pueden hacer realidad

Voz 13 30:08 el que se va a ser cursi hasta fenomenal porque yo creo que lo creo que el motor los sueños y la felicidad debería ser un tema del que habláramos todo el rato firme lo digo sin ningún tipo dio que cuando estás en la puerta del Congreso hoy vamos tenemos un grupo de periodo cazo habría que prende oiga usted feliz y que dicen que hemos les escuchamos en muchos entornos pelucas diga señor presidente de eso esté feliz estaba realizado o qué sueños tiene cuál es su aspiración

Voz 4 30:37 igual a veces tendríamos que escapar del guión del Kangoo taza de esa inmediatez de preguntar lo último que ha pasado y esperar la reacción inmediata normalmente esperamos que el político se equivoque no nos vamos a engañar

Voz 13 30:47 incontables políticos centrales no sé si eso ha sido uniendo que cuando la puerta del Congreso según el se pone y buscamos una aclaración un tiempo en el que el político decía de cuanto lo quieres CD quiere de para el telediario ya segunda perfecta y clavaba la declaraciones diez segundos y entiendo que era la única manera en la que tú periodista nuevas a modificar ni unas horas sus palabras eso se sigue dando

Voz 4 31:07 bueno es que han aprendido y hacerlo así es verdad que hubo un tiempo en en de esa transición entre lo el periodismo más largo porque yo aún yo me he criado en el Periodismo largo digamos no en la que las piezas de televisión duraban podían durar dos minutos una escuela de CNN Plus ya extinguida por desgracia no pero ahora ellos han aprendido a hacerlo en un tuit en quince segundos en que no va a entrar más que eso y han domesticado su pensamiento para condensar lo ven en sólo en esos segundos con lo cual es pues muy complicado que digan cosas muy interesantes en tan poco tiempo

Voz 13 31:40 si nunca pasa nada nadie dice nada hay todos vimos cómo con esa expectativa de haberse alguna vez pasará algo a ver alguna dice algo a tu protagonista de tienen amigo esto es rigurosamente cierto le pilló la crisis argentina el famoso corralito le pilló haciendo es un tratamiento de pelo cada poniéndose pelo hace ya muchos años de si le pilló con las circunstancias históricas te pilla este emporio pues nada así se quedó durante muchos años se quedó a medio con medio tratamiento el pelo hecho tiene una parte que sí que lleguen que no sé si es el mejor ejemplo pero a tu protagonista Lezo un acontecimiento histórico como la Guerra Civil y nos olvidamos de las equipos grandes y dramáticos acontecimientos históricos históricos encierran minúsculas pequeñas que en algunos casos banales historias que llevan por delante todo además eso sí y probablemente el amor que se cruza en su vida hubiera sido de una forma distinta a Carmen Trilla no no le hubiera pillado una guerra civil

Voz 4 32:36 bueno claro no está esta es una de las

Voz 8 32:39 es gratificante que voy a hacer la pregunta he visto Pedro bueno pero no de Argentina quedo con esto eh pero no pero es verdad

Voz 4 32:49 que es es una de esas grandes historias que estoy segura que que las haya porrones que ocurren en la trastienda de la otra gran Historia con mayúsculas no es sin duda Carmen Trilla que era una mujer acomodada de la burguesía catalana que lo tenía absolutamente todo a medida que se maquillaba con lo mejor que venía de Europa tenía todo en casa y sobre todo tenía para comer porque ya un momento en el que no tuvo ni para comer se cruzó con un hombre en Hoy estas cosas que ocurren pues creemos a veces que no ocurren ocurren en un tren en el que ellos dos Se cruzar una mirada ya a partir de ahí empieza su gran historia de amor nada hubiera sido de esta manera sin la otra historia con mayúsculas si no hubiera habido en el año treinta y cuatro una declaración del Estado catalán si no hubiera habido una guerra civil sino tuvieran que haber cruzado la frontera para para irse de España pues probablemente la historia hubiera sido de otra manera no

Voz 8 33:41 pero fue así

Voz 15 33:43 es es fascinante porque es una vida no sea desigual que asentía retratar esta muchas vidas duras sin cuando te encuentras a alguien

Voz 8 33:52 de escribir sobre esta tú crees que la vida sigue producen yo no lo sé eso lo de los libros tan en poco trabajo anterior pero tú crees que la vida sigue produciendo gente lo suficiente vida

Voz 13 34:04 es ante como para lo que es el que esos se yo

Voz 8 34:07 yo creo que no se pueden vajilla no pero porque fíjate la morosidad Mariano hay que elegir y elegir la vida claro hoy igual a una serie de tu crees

Voz 4 34:19 no lo sé no no conozco su intimidad

Voz 8 34:21 antes a ver Sánchez un hombre es que esta

Voz 4 34:27 novela tiene un personaje no no me lo ponga es tan complicada y luego me lo pongas tan complicado yo pero igual luego esconden grandes pasiones que desconocemos no lo sé pero yo creo que la Gran Vía por ejemplo está llena de historias seguro

Voz 8 34:41 luego te llega no no te llegan

Voz 4 34:43 pero yo creo que que los que

Voz 6 34:46 de ejercemos este oficio del periodismo

Voz 4 34:48 también de de la literatura en

Voz 7 34:51 todos

Voz 4 34:53 estamos siempre esperando esa historia no sólo hay que escucho

Voz 8 34:57 te has dicho algo

Voz 13 35:00 sí pero he dicho algo muy interesante es que lo mismo ocultan una historia yo creo que la gran derrota es que la mayor parte de los prohombres sin pro mujeres y grandes no ocultan nada es que son así el problema es que esos grandes personajes ocultan vidas alucinantes que estaban escondidas había que asomarse que es la la que tú te encuentras escribes en después de el peligro que nuestra derrota es que que gestiona así aquí

Voz 8 35:24 tal lo que lo que ves pero prematuro ante los de la prima

Voz 4 35:27 en fila no y además es que no es Circus escribimos al mundo de la política dando efectivamente no no no encuentro personajes interesantes lo suficientemente interesantes como para detenernos en sus vidas de verdad lo creo eh

Voz 13 35:41 es duro vamos a otro ámbito el que tú quieras me da igual el Depor elige un ámbito donde creas que se siguen creando ese tipo de personajes como los que están en Toulouse

Voz 4 35:48 bueno es que vamos a ver en este libro para empezar a un momento histórico que hace que la historia de amor sea casi imposible clandestina en sus inicios y todo eso lo que hace muy atractivo el texto no pero en la vida hay fuera bajamos a la Gran Vía hay un montón de personajes con historias muy podrá

Voz 8 36:05 ya lo creo de verdad hilo

Voz 4 36:07 hay una hay una España hay una sociedad con historias de superación de emociones de sueños que no que no las contamos no la red tratamos no lo iba a decir no sé porqué sí probablemente ese porqué no porque nos consume el día a día y esos trescientos cincuenta diputados que no que no están escribiendo el gran relato de nuestro tiempo sin duda alguna

Voz 13 36:26 no Itu donde exorcizar sus demonios esa utilizas la literatura para tratar de evadir seguramente no necesites pero después de todos dijo para que la gente normal la gente no se da cuenta y hay un acto físico que es su heroico guías estar ocho horas de pie en el Congreso de los Diputados esperando Jover según merluza le dice algo con perdón pero es un acto físico de una gran parte dura consiste en esperar en esperar a que salga espera a ver si dicen a volver a esperar a ver si a ver siendo pero el camino es exorcistas ese esos demonios con la literatura o al revés utilizas el trabajo el periodismo

Voz 8 37:04 un poquito de no haber

Voz 4 37:06 es una gasolina fundamental incluso mi literatura hay mucho de de oficio periodístico en mis libros no sólo en este quizá en este más porque tiene una tarea de documentación e importante yo no conocía el periodo histórico del que iba a hablar no he vivido evidentemente la Barcelona de los XXX se ha escrito muchísimo sobre la Guerra Civil yo no quería cuál es un espacio que probablemente ni siquiera desde el punto de vista generacional me correspondía hay mucho por eso de oficio periodístico hablar con alguien y buscar realmente el titular literario que también existe no pero luego el folio en blanco para fines terapéuticos es una tabla de salvación frente a la dictadura de los Veinticinco segundos de las Caleta del informe nativo de Pedro Piqueras que adoro trabajar en él porque me da otro me me me me colma de digamos la la la la pasión de hablar en directo contar en directo comunicar en directo e intentar que tu abuela de noventa y dos años mi abuela suele me entienda que no se fije sólo la chaqueta no eso también es un reto de momento pues ese es una dualidad profesional que bueno que que me hace muy feliz ambas ambas facetas no pero donde me quito los fantasmas es escribiendo más que haciendo periodismo

Voz 13 38:17 sin Sonsoles está aquí hace alguna

Voz 4 38:19 la torta amparan

Voz 13 38:22 o sea trabajó en un programa que es hablarporhablar un problema que ha generado grandes grandes fenómenos de la comunicación de este país porque yo creo que superaba que otra quién trabaja en el de una sensibilidad especial para detectan en en el tono de voz la verdad o la mentira de quién está al otro lado es un broma qué radiografía como ningún otro vi con una sensibilidad más alucinante quién está enfrente y me imagino que eso te ha sido después de ayuda de algún tipo de de una forma que no puedo sospechar te habrá servicio de ayuda

Voz 4 38:49 bueno vamos a ver yo en la que en aquel programa era una minúscula becaria que estaba al otro lado y que solamente cojea las llamadas

Voz 13 38:57 parece y es aún más importante el programa probablemente sea ese acto

Voz 8 39:00 es decir en escucha

Voz 4 39:02 al otro lado si de hecho en en mi novela anterior citaba que el programa con un momento de intimidad de la protagonista porque me parecía me parecía impresionante no que alguien tuviera esa necesidad de contar lo que les estaba pasando a través de la radio como sigue ocurriendo y probablemente también para salvarse de todos sus dramas y Trauma así pesares no pero sí ahí está ese ese programa en Mi premia a habernos

Voz 13 39:26 sí cuando escuchas alguno se cocía en Riviera ellos insulto Nebot no utilizas las mismas estemos está aguantando una peli

Voz 4 39:34 yo sé que esto lo aprendía a golpe de Kanouté cazó que todos los políticos mienten y me produce una gran desazón y el otro día fíjate al nuevo jefe de gabinete de Mariano Rajoy solo le dije me da mucha pena que te vayas del Parlamento porque nunca has mentido

Voz 6 39:48 Ayllón

Voz 4 39:50 así al menos pues

Voz 8 39:53 de forma consciente otra cosa es que

Voz 4 39:56 no pudiera contarte algo y eso me parece también que los políticos tengan subo su lado reservado y que no compartan absolutamente todo ni siquiera con una estrategia no deben compartir la yo creo que tiene que haber una parte de reserva en la política y las grandes estrategias de Estado luego nos podemos pregunta hay estrategia de Estado mi opinión es que no pero esa es otra historia no pero el pulso resultó un poco de a mí me resultó descorazonador llegará el paro lamento y descubrir que todos mentían y que y que era muy fácil hacer una agenda porque todo estaba en el teléfono venía del mundo de los tribunales de tratar con con el juez Garzón con el juez Del Olmo que no tenía ni televisión con lo cual no sabía ni quién eras ni remota posibilidad de que lo hiciera no con fiscales con gente que hablaba a través de autos de resoluciones de providencias sentencias periodismo que se hacía con el papel en lo que tú no podías decir van a condenar a quince si iban a condenar a diez no de repente en el Parlamento descubrí que el rigor periodístico pues se desfilaba por un hilo muy fino y que en cualquier momento se puede ir al traste Si si te creías todo lo que te conté

Voz 8 40:57 es quizá pero estoy

Voz 15 40:59 que la política no es parte de su lesión esparcidas

Voz 8 41:02 problema cuando debería ser parte

Voz 4 41:04 la solución pero ahora mismo no debería ser en este momento con todo el conflicto catalán ser la solución pero indudablemente quién está entendiendo que el problema político lo tienen que solucionar jueces entonces fue a mi juicio

Voz 13 41:16 sí además entiendo que las leyes como la energía ni se crea en sede esto yo solamente se transforman Hinault las leyes no están para esa pero que bueno eso que dices saber qué jefe de gabinete de de Mariano Rajoy no ha mentido conscientemente

Voz 4 41:29 al menos a mí te hablo de mi opinión personal pero que quizá compartida por los colegas que

Voz 13 41:34 pese a los la alfombra más arregla Valverde han tenido esa regla Sonsoles Ónega es la autora del libro de momento después amor Premio Fernando Lara dos mil diecisiete estás tú cuarta novela

Voz 4 41:47 clínica

Voz 8 41:51 bueno es que la

Voz 4 41:52 es la mayoría están catalogadas

Voz 8 41:55 qué quieres es un autor de culto notarán el culto por eso

Voz 13 42:00 las han catalogado es uno de los grandes éxitos literarios de la temporada sigue siendo periodista a pesar del éxito literario el sueño es lindo tenerlo Susa si tú pudieras ya vivir de Ari que imagino que sigue en este éxito que llegarán oportunidades varias para seguir haciendo cosas pero dejará según previsión para dedicarte sólo la literato

Voz 4 42:20 pero a día de hoy no y además es que estoy segura de que cuando yo estoy escribiendo en casa soy inmensamente feliz y entonces pienso el resto de mi vida quiero ser esto y hacer esto pero como me conozco también se que el periodismo me me da Mi otra mitad de vida mientras pueda seguir haciéndolo ya llegará un día en que mis hijos pues renuncio

Voz 13 42:40 a mí entonces pues no tenga que plantea Dame veneno que quiero oreja señor Azam placer gracias a las diez y cuarenta y dos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 13 47:56 todos los viernes juntamos información capital que previene de las dos grandes ciudades del planeta dos que representan lo bueno y lo malo de dos mundos separados por un océano y Londres capital del mundo que habla inglés en barrotes muy buenos días

Voz 34 48:12 el decía porque yo creo que ya

Voz 13 48:15 fusión hace tiempo Nueva York Los Angeles por fines Londres la gran capital económica y cultural del planeta para la gente ingleses Londres sin duda

Voz 34 48:25 sin duda alguna ahora vamos a ver qué pasa si si la única buena noticia es que es una ciudad que ha hecho que Trump decidan no visitar hay mucha gente que está muy contenta con eso

Voz 23 48:38 co cómo tuvo que ser la conversación ayer suma de lo lo ovario Foment porque ayer hablaron se erudito cara cada tanto que tú fenomenal venga ya no es el momento

Voz 13 48:54 cuando apenas amanece bueno falta todavía un rato para que amanezca en Miami capital del mundo que habla español Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 49 49:02 hola qué tal feliz día para todos dado

Voz 50 49:04 ven amanecen ustedes con el presidente echó

Voz 49 49:07 ese lado de la historia

Voz 13 49:09 ahí hay una noticia no se ha dado tiempo a incluirla en en lo que os hemos mandado hace un rato para que nos pusiéramos de acuerdo en algunos de los temas pero el Bate sí aquí está reordenando pero quiero empezar que sé que no es lo más importante tú eres fantástico el váter de oro el presidente Trump ha pedido al nuevo indicó que está emocional

Voz 7 49:29 sólo expresión pidió banco exacto pero todos los presidentes tienen en alusión

Voz 34 49:33 en el inodoro que el inodoros se llama América representa al la mínima población que puede permitirse tener un un un inodoro como este aunque éste ha sido utilizado por cien mil personas que han visitado el Guggenheim quedárselo quieren mandar a la Casa Blanca

Voz 13 49:51 si el sistema el sistema marciales que extradición que los presidentes pidan al Guggenheim algún tipo de obra para decorar durante su estancia la Casa Blanca solicitaron como como nos cuenta además un cuadro de Van Gogh hizo el comisario El museo ha dicho no te voy a prestar otra cosita y es un baño de oro

Voz 50 50:08 un bar exactamente no está disponible el Van Gogh que ustedes quieren pero con muchísimo gusto tenemos a disposición de la Casa Blanca precisamente este inodoro de oro además perfectamente funcional porque muchísima gente creía que nada pues esto es para que la gente vaya y lo mire no perfectamente funcional para que sea instalado en alguna parte de la Casa Blanca sobre todo que sería un préstamo a largo plazo así que no se preocupen Le dijo la persona encargada de del váter en el Guggenheim a la gente de la casa blanca a lo que todavía no hay una respuesta que sepamos

Voz 8 50:44 pero puede que si no sabemos

Voz 50 50:46 finalmente lo han aceptado

Voz 13 50:49 si algo de bizarro cien mil personas han vivido la experiencia hacer Pipi o Popo en el váter ya incluso

Voz 15 50:56 pues yo no yo no sé si es la Casa Blanca hay que decorar las paredes Jones el grito del Estado

Voz 13 51:01 esta es una obra de arte que se puede bueno vamos a poner un poco más serios porque durante toda esta semana hay las imágenes y la imagen de esa juez ha sido tremenda el juicio a Larry Nasar ha sido uno de los grandes grandes asuntos en Estados Unidos Marcela

Voz 50 51:18 definitivamente yo creo que es un hombre que ha sentado un precedente para seguir llamando a diferentes hombres que haga lo mismo como monstruos porque creo que es uno de los episodios más doloroso si seré difíciles que ha tenido que vivir el deporte norteamericano y la sociedad americana en general creo que las declaraciones más la fuerza que han tenido todas las gimnastas de los Estados Unidos en acusarlo en denunciarlo en poner en evidencia una situación que llevaba décadas años sucediendo ha sido bastante triste y ha dejado digamos en evidencia también esa debilidad de muchos de los directivos que hacían parte de los JJOO sobre las personas encargadas de los JJOO Toni

Voz 13 52:04 es un vamos a la verdad es que lo que hecho la jueza es necesario cuando hemos visto a todas y cada una de las chicas todas aquellas que han querido participar en contra su testimonio es que el el el efecto multiplicador incluso la jueza sea permitir pido que pidió por carta además que le que le vamos a escuchar momento de ser pick-up asimismo estas la jueza Aquilino

Voz 7 52:28 frente al estar tal vez le parezca duro estar aquí escuchando pero nada es tan duro como lo que sus víctimas sufrieron durante miles de horas por su culpa

Voz 13 52:41 muy poco después eh larga de acusado el envió una carta donde pedía que el evitaran ese trance porque no sabía si iba a poder soportarlo psicológicamente y esto es lo que ocurría

Voz 7 52:52 es muy fuerte muy valiente y no está sola te has vuelto a recomponer perfectamente gracias por formar parte de la sonoridades supervivientes tu voz lo es todo

Voz 13 53:04 hablaba con con las chicas que decidían dar su testimonio y por fin ocurría esto sí

Voz 7 53:12 por un privilegio escuchará las hermanas supervivientes tanto como es un honor y un privilegio sentenciarle porque señor usted no merece salir de una prisión nunca jamás