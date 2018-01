Hoy por Hoy (26/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1645 00:10 son las once las diez en Canarias a esta hora hasta un centenar de carreteras por toda España presentan complicaciones por la nieve en la red principal se circula con más facilidad aunque por ejemplo la niebla estaba provocando algunos problemas en la A uno actualizamos a la Dirección General de Tráfico María Forner buenos días

Voz 2 00:24 hola muy buenos días pues ahora mismo hay ciento cuatro vías afectadas por nieve en toda España siete carreteras cerradas dos de ellas corresponden a puertos de montaña hay sesenta y seis donde son necesarias las cadenas en doce puertos de montaña asturianos entre ellos el de Pajares y Leitariegos también en dieciséis vías secundarias en la provincia de León en once en la de Teruel en seis en la de Huesca y en cuatro en la de Ávila en cuanto a las vías principales precaución especial en Asturias en la AP sesenta y seis en Cantabria la A67 en León en la AP sesenta y seis en Segovia en la A seiscientos uno aunque todas ellas están en nivel verde en Madrid precaución sobretodo en la uno a la altura de Somosierra porque hay fuertes bancos de niebla

Voz 1645 01:09 está ya en marcha el pleno del Ayuntamiento de Barcelona en el que previsiblemente ese va a rechazar el presupuesto para este año Ada Colau no tiene apoyo suficiente Isidro saca las cuentas adelante deberá someterse de nuevo a una cuestión de confianza siguiendo el pleno está Monica Peinado

Voz 1600 01:22 el debate de Presupuestos se ha convertido en un cruce de reproches al primer teniente de alcalde ha criticado que el PSC haya decidido votar no e impedir la aprobación de las cuentas

Voz 3 01:31 son Raonic únicamente en digan una personal

Voz 1645 01:35 sí es la subalterno

Voz 1600 01:37 dice pisar el lo que no sabe si la decisión de los socialistas responde a razones personales de subalterno dada al PSOE o de complejo respecto a Ciudadanos el PSC insiste en que Colau se ha plegado a las exigencias de los independentistas y ha renunciado a políticas de izquierda

Voz 1645 01:52 en el Congreso grupo parlamentario de Unidos Podemos acaba de registrar una proposición de ley sobre el maltrato animal para pedir que se endurezca el Código Penal proponen por ejemplo un incremento de las penas para los maltratadores y también mayor protección para los animales salvajes vamos a la Cámara Baja informa Mar Ruiz

Voz 1441 02:08 sí en concreto duplicar las penas por maltrato animal hasta los dos años y medio de cárcel e inhabilitación actualmente ese castigo máximo es de un año y modificar el Código Penal para ampliar el delito no sólo a los animales domésticos como ocurre hasta ahora sino también a los salvajes Juantxo López de Uralde

Voz 4 02:22 pues es una modificación que creemos que llega al Congreso con un gran apoyo social puesto son seres sin dientes tanto a los animales domésticos como los animales no domésticos y por lo tanto el maltrato puede realizarse en cualquiera de los casos y no tiene sentido que se excluyan los animales no

Voz 1645 02:39 la proposición de ley pide también que se pueda retirar la custodia a aquellos

Voz 1441 02:43 años que maltratan a sus animales domésticos

Voz 1645 02:46 el ex presidente de Banesto Mario Conde se encuentra ya en la Audiencia Nacional donde va a declarar hoy a petición propia Conde está siendo investigado por supuesto alzamiento de bienes blanqueo de capitales y fraude fiscal llevamos así a las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:01 Madrid en Madrid el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital arremete contra el PSOE contra su líder regional José Manuel Franco por la lista única de izquierdas que ha propuesto para competir por la alcaldía de la capital a un año y medio vista de las elecciones José Luis Martínez Almeida

Voz 6 03:15 lo único que hace es seguir a su electorado hace poco han dicho que iban a romper las relaciones con Podemos a nivel nacional y en Madrid se descuelgan con la idea de poder hacer una lista única de izquierdas lo que el PSOE debería hacer en estos momentos es garantizar que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid se debe al interés general y al servicio de los ciudadanos no entrar ahora mismo en esa carrera electoral por ver si de alguna manera u otras puede tocar poder

Ganar Móstoles apremia al PSOE a buscar sustituto

Voz 1275 03:41 el recién dimitido alcalde el socialista David Lucas su renuncia ya sea formalizado en el pleno del Ayuntamiento y su socio de gobierno le da de plazo hasta el lunes en Madrid este Belén Campos

Voz 7 03:51 la situación se empieza a poner tensa para la elección de nuevo alcalde o alcaldesa en Móstoles los socios en el gobierno municipal del Partido Socialista ganar Móstoles apremia al PSOE de mover ficha y critica que de momento nadie haya contado con ellos Gabriel Ortega portavoz de Ganar Móstoles

Voz 8 04:08 debo decir que nosotros no somos el grupo socialista nosotros no tenemos que participar en la gestión de la solución de un problema interno sino en la gestión del gobierno municipal y si no se cuenta con nosotros que nadie cuente con nuestros votos

Voz 7 04:25 desde Ganar Móstoles apuestan por la continuidad del gobierno municipal tal y como estaba ahora mismo

Voz 1275 04:30 quién se lo estamos contando esta mañana en la SER la Comunidad de Madrid va a retirar el contenido de un Manuel de FP a petición del Ministerio que va a estudiar si es un texto transformó un manual incluido en el temario de quiénes forman para ser de educadores en la etapa de infantil Educación ha dado orden a todas las comunidades para que de forma temporal prescinden de él recomienda esa entre otras cosas no prestar demasiada atención a los alumnos que es idéntica pican con otro sexo para no reforzar dice el manual esa conducta seis grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 0809 10:02 yo siempre a cada vez es mayor la implicación de las empresas en la inclusión laboral de personas con discapacidad aunque son necesarias una serie de directrices para que se haga de manera correcta y por ello plena inclusión Madrid ha publicado la Guía para preparadores laborales sobre recursos para la inclusión laboral Javier Luengo es el director general

Voz 15 10:22 bueno el objetivo es ser una herramienta constituirse en una herramienta que facilite la incorporación al mercado laboral de este colectivo de las personas con discapacidad intelectual Iker se convierta en una ayuda que sea importante que sea valiosa para todos aquellos profesionales que se dedican a un mundo de la inserción laboral que se dedican a intentar encontrar oportunidades militar oportunidades de empleo a las personas de nuestro colectivo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual

Voz 0809 10:52 el documento trabaja también en el ámbito de las habilidades y fomenta prácticas formativas para favorecer la integración desde la experiencia una de las claves la motivación

Voz 15 11:01 la sociedad en general está cada vez siendo más consciente de que todas las personas tienen su papel tiene sumó su lugar también el mundo de las empresas es verdad que es un camino todavía con gran recorrido de mejora yo creo que es estaban Sando necesitamos encontrar contar con la ayuda con la colaboración con la sensibilidad de todo el mundo empresarial de todo el sector empresarial que al final son los que van a facilitar que las personas con discapacidad intelectual puedan tener acceso a un empleo y no olvidemos que el empleo es condición fundamental para tener una calidad de vida y unas oportunidades en la vida en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos

Voz 1 12:25 lo que quieras azotó en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 16 12:36 primero para miré a ver persones con una vida normal de Historia increíble que contar

Voz 1 12:44 historias de una vida entregada al Depor al esfuerzo y la superación imagino que todo efectista tienes a Apple clavaron hace exactamente pero también soy como su hermana Maya decir que sea ella la que los que porque lo supero Tigris sueños que cumplir todos los años que tiene cada uno

Voz 18 13:04 que no los abandonen jamás hay que luchar en la vida todo por penas te quieres cosas

Voz 1 13:12 veinte Robin ir la tu mano del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con mal que el rock síguenos también en acento Robinson punto es

Voz 9 13:29 es lo más emocionante que ha pasado estas

Voz 1 13:32 vale a ver si aciertas que nuestro Megaupload cada esté entre los cincuenta primeros de días

Voz 19 13:40 en La Script tenemos mega pocas que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios de las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 20 13:51 es muy triste como están los más a media en este país

Voz 1 14:03 corren nuevos tiempos vamos a escuchar Cadena SER

Voz 21 14:17 sí

Voz 1 14:22 ahora en El Corte Inglés semanas con un cincuenta y un sesenta por ciento de descuento en marcas de moda joven un cincuenta y sesenta él Levi's bienestar duques Tintoretto Esprit y muchas marcas más sólo hasta el cuatro de febrero semana en El Corte Inglés los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerdan el plan

Voz 14 14:52 eso de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País grupo

Voz 0958 15:04 a estas alturas ya se habrán dado cuenta ustedes les confirmo por si acaso que a nosotros como más nos gusta la música

Voz 1 15:12 es Colima

Voz 0958 15:19 Javier Limón concretamente lleva años demostrando en su trabajo como productor una sorprendente capacidad para autorizar la materia prima más frágil el talento como el origen de creaciones memorables la hora como profesor en la Berklee School of Music Javier Limón está rodeado de una desbordante creatividad emergente que necesita figuras como la suya para encontrar el canal que conduce la excelencia musical desde allí contribuye cada día la construcción de las estrellas de la música del presente y sobre todo del futuro y nosotros nos aprovechamos porque gracias a él las conocemos antes que nadie

Voz 22 15:58 mira la verdad

Voz 0958 16:01 del es que es muy bonito lo que digo de ti antes de saludarte buenos días

Voz 23 16:05 sí sí bueno la verdad es es mucho más cruel pero bueno gracias por tu bella palabra aquí en de Boston seguía

Voz 0958 16:13 debe ser muy difícil en el frío de Boston caídas frío frío verdad tenéis a los New England Patriots en las finales en la Superbowl los Celtics que han roto ante los Clippers su mala racha de la oferta de ocio música deporte es extraordinaria en Boston y alrededores

Voz 23 16:33 sí bueno es una ciudad con mucha vida y que está en un punto muy es una ciudad muy muy presente yo creo que en en todos los aspectos de de la vida social en general norteamericana histeria que Tom Reilly es un tío bastante majo cercano yo le he visto cuatro veces porque viven en el mismo barrio que nosotros en Wroclaw llevando a su niño a la pista de esquí y es increíble que un tipo que puede convertirse probablemente en como Michael Jordan en los mejores deportistas de la historia de la humanidad de todos los deportes pues es el de los Tio más normales y naturales que te puedes echar a la cara

Voz 0958 17:09 en el caso de tu nombre y cuenta son los cuántas son las Bergós cuatro-cinco cuentas cuantas bueno ya esté Weise

Voz 23 17:14 hacia un chiste el otro día muy gracioso porque el otro día tenía una cirugía en la mano y se metía todo el rato la mano como para protegerse la y lo que decían es que se había operado y se había puesto un sexto dedo para ponerse sexto anillo o

Voz 0958 17:28 bueno es un tipo es que en el pasado tuvo algunas polémicas como la de los balones creo que fue el año pasado un poco más para ganar este torneo que es cien por cien americano el no no hay nada dada la NFL de las de los pocos deportes que conservan una esencia hay una forma ser puramente americana pero en el fondo de la visto crecerá generaciones tenéis algo en común Javier ha visto a generaciones y generaciones de nuevos uno tiene ya cuarenta años que para para ocupar el puesto de quarterback

Voz 24 17:57 que es me da ya muy avanzada en

Voz 1 18:00 la alta competición en el fondo el deporte y la música es algo más que virtuosismo puramente bueno para mí era el caso

Voz 23 18:06 de de este de Tom Reilly el yo como aficionado de sobretodo de la Super Bowl a mí me pasa lo que en el fútbol

Voz 0958 18:14 me gusta la final de la Champions

Voz 23 18:17 yo creo que realmente este tio roza el arcén yo le veo como un artista o las cosas acordados el año pasado en la Superbowl total

Voz 9 18:25 mente perdido hundido el

Voz 23 18:28 yo me fui a dormir me fui a la cama de repente al día siguiente me despierto el tío había ganó la Superbowl de nuevo sabiamente mágico en el Portobello no entre el tío no es un artista en el sentido de que es capaz de emocionar con el deporte no

Voz 1 18:42 si a esto te dedicas esto porque la musica básicamente emoción no no no no hay otra explicación rábano hago mi flexiones estamos ahorita hago la música para emocionar a los cara son distintas de punto de vista aquí no se va a presentar os voy a presentar a uno de los mejores músicos que yo he conocido ya eran Berkeley sino en general en los últimos años

Voz 23 19:05 el se llaman así es de un pueblo llamado Belén en Palestina que de algo me suena a mí me suena y es un músico palestino que toca el chelo de gran formación clásica con un profundo conocimiento de de su raíz y que se va a convertir ya es pero se está convirtiendo en un gran solista tocando su instrumento que es el chelo es es Nothing de Palestina de encanta

Voz 0958 19:29 dado vamos a seguir así tocan asimetrías solistas músico de estudio músico de cámara profesor aun así encantada de conocer las muchas gracias espectacular la manera en la que la que tú maneja la representación no digo que solamente ciudadanas siempre la cultura árabe nivel mundial tú eres una de sus grandes grandes representantes eso es mucha responsabilidad

Voz 23 20:00 así por por los grandes maestros que todos conocemos de hasta yo Yoma desde Pau Casals etcétera sal nuestros jóvenes pero es cierto que así ha acogido el el chelo hilo

Voz 9 20:14 lo ha elevado o lo ha llevado a un nivel

Voz 23 20:17 más cerca no yo creo que a la voz sobre todo lo ha metido en un mundo árabe donde la manera de interpretar melodías es totalmente diferente no tiene que ver con la música occidental entonces de la misma manera que Paco de Lucía acogió el cajón peruano hilo llevó al flamenco pues yo creo que nací me acogido Elche el occidental y lo ha llevado a a o lo ha llevado

Voz 0958 20:38 la música árabe tan especiales que es fácil decirlo pero claro no soy camiseta palabras pero sería fantástico escuchar a Anna Simó en directo si fueras en directo en Hoy por Hoy en la Cadena Ser vamos a escuchar

Voz 20 20:54 los grandes talentos de la música internacional Asimo Natra

Voz 25 21:03 a nada

Voz 20 22:26 eh

Voz 0958 23:04 Irán Javier tiene un papel importante la música árabe o echarles un rara avis dentro de sí

Voz 23 23:10 bueno no Sega lo primero que tengo que decir que todo esto lo acaba de improvisar eh no ha sido hoy una improvisación como que se pone a hablar el chelo todos los instrumentos que no tienen tras tés son más fáciles de incluir la música árabe porque pueden tocar los cuartos de tono digamos esas notas que nosotros no entendemos para ellos la música tiene decimales para un occidental no

Voz 0958 23:36 cuartos de no

Voz 23 23:37 si los cuartos de tono a ellos tocan la nota que está entre el dos y el dos sostenido océanos queremos poner didácticos porque somos gente divertida pero digamos que hay una forma musical eh una forma de acercarse a la música que necesita esos micro tonos que que un esto un piano no puede dar por ejemplo con un piano no se puede tocar

Voz 0958 23:58 música árabe pero con esta gran variedad yo me pregunto es porque es decir que si yo podría con esta manera improvisar y con esa capacidad para más cierta meticuloso en en la descripción de de sentimiento como acabas de ser lo interpretando esa esa pieza yo puedo te dirán sin que por ejemplo que no esté su opinión sobre la actualidad en el caso por ejemplo Donald Trump el podría resumir que opina donarán tocando el cielo

Voz 14 24:26 lo que empezaban

Voz 0958 24:27 vamos a empezar hablando de Tom Brady de la Super perro quién va a ganar la Super Bowl puede Chelo rímel

Voz 26 24:37 con el chelo

Voz 1 24:37 vale vale haber

Voz 27 24:42 eh

Voz 1 24:46 New England Patriots al vale claramente qué opinas

Voz 28 24:55 de llevan al Chamba

Voz 1 24:57 en

Voz 26 25:04 no

Voz 29 25:08 es muy oscuro y es posible que algún día desaparezca el conflicto entre árabes e israelíes es posible que desaparezca y que haya paz en tu país

Voz 1 25:20 así creo que no Chelo ha con el planeta

Voz 0958 25:42 es la desesperada de la esperanza e ganarán los New England Patriots no nos gusta Donald Trump es posible creer en la paz fue posible en así es un verdadero placer Vueling ha admitido es uno de los grandes encantado de conocer la ahí estaremos muy contento o sea que pronto pronto

Voz 1 26:03 venías a este país que ganas de devolver a visitar España verles allí o de las sueño Chris brillo se lo han Javier Limón al chelo y a Javier

Voz 0958 26:17 tras el chelo elegir si yo yo yo

Voz 23 26:24 por qué pues la caja pero Luis extras

Voz 0958 26:27 además Javier Limón como siempre un privilegio compartir contigo hasta un abrazo

Voz 1 26:39 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 11 27:25 dentro del género de las novelas policiacas está al subgénero de las novelas de atracador

Voz 0958 31:21 nosotros casi nos cuesta un disgusto esta mañana espero que a ustedes no les pasó lo mismo llevamos un tiempo comprobando que para cada chiste para cada comentario hay alguien ofendido esta mañana discutíamos sobre este asunto algunos que decían que sí otros que den ganó otros que no puede otros que alguien tiene que poner límites pero quién poniendo límites les hablamos de un asunto que está día sí día también encima de la mesa la última ofendida es Andrea Janeiro hija del torero Jesulín de Ubrique de Belén Esteban que esta semana ha iniciado acciones legales contra una chirigota que en la fase de preliminares del pasado concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz incluyó en su actuación una letra en la que satirizar van su aspecto físico

Voz 39 32:04 en este informe

Voz 0958 32:10 esta semana los abogados de a Gmail han solicitado la agrupación que se retracte de sus bromas en este cuplé que eliminen todo el contenido de la actuación en Internet en redes sociales y que abandonen el concurso porque consideran inapropiado los chistes a costa de su clienta el debate sobre una vez más los límites del humor sobre las resbaladizo plagado de matices de lugares comunes y utilizando una regla de tres simples Falete Kiko Rivera podrían tener saturado el sistema judicial de este país si quisiera pero no lo hacen así que Pablo González Batista muy buenos días efectivamente porque la límites

Voz 1645 32:44 amor suelen estar en el ofendido no es cierto que que ese eterno debate pues es un terreno pantanoso de hecho los propios humoristas solamente se ponen de acuerdo en que es un debate muy aburrido demasiado recurrente desde esta chirigota que por cierto se llama una corrida en tu cara iban vestidos de toreros lo que ya ofrece una pista de que su mensaje no va muy en serio creen que esta polémica parte de una incomprensión de cuál es la dinámica del Carnaval de Cádiz en la que entre la parodia y la ironía ya forman parte del código que hiciesen por supuesto que no tenía ninguna intención de ofender de hecho nos estamos fijando en este fragmento concreto porque hay un requerimiento por parte de los abogados de Andrea Janeiro pero es que un minuto antes en esa misma actuación a la chirigota eleva están treinta segundos para meterse con Junqueras Icon El Langui

Voz 39 33:30 eso es

Voz 0958 33:42 y ahora viene la pregunta no vale pongamos límites pero quién pone los límites que quién se dedica a poner los que denominamos un consejo

Voz 1645 33:53 sólo exactamente dónde los ponemos sino quién a quién le atribuimos

Voz 0958 33:56 el otro ejemplo muy cercano hace unos días hablábamos de esta comparsa de esa con pasa que condenaba a muerte por decapitación apuntaban provocó que el Círculo Catalán de negocios pidiera la intervención de la Fiscalía

Voz 1645 34:07 claro basta tirar un poquito del hilo para comprobar que la polémica forma parte del trabajo del de la esencia de las comparsas y las chirigotas y además esa polémica no hay muchas veces no es sino una demostración de que algo están haciendo bien lo que no es tan común sin embargo es que el asunto llegue a tener implicaciones judiciales aunque hay algunos precedentes primeros muy llamativo porque es un caso muy muy parecido al de Andrea Janeiro en el año dos mil cinco el juez de menores de Granada Emilio Calatayud pidió públicamente que se guardará un mayor respeto al honor de los menores en las letras a raíz de esta de una comparsa que suma vamos por Cai que dedicaron al hijo de Ana Obregón y el conde Lequio fijos porque es un caso casi calcado

Voz 1 34:41 bendito decía la diferencia es que en esta ocasión

Voz 1645 35:05 protagonista de la burla era un menor y aún así la polémica no pasó más allá de una petición de cautela por parte del Defensor del Pueblo Andaluz que por entonces era José

Voz 0958 35:12 echados bueno definitivamente esta historia que se repite y seguirá repitiéndose desde de las chirigotas tampoco innovan demasiado eh

Voz 1645 35:19 pues sí en el año dos mil diez los sindicatos de la Policía Local de Cádiz presentaron otra querella contra la chirigota Los famosos al considerar que esta letra vulneraba su honor

Voz 1 35:27 voy a Béziers debería

Voz 1645 35:39 esta querella se llegó a admitir a trámite pero fue archivada en seguida y el sindicato decidió no recurrir y es curioso porque fue precisamente un policía local quien en dos mil seis escribió una letra que sí conlleva una multa

Voz 1 35:48 Gregory

Voz 1645 35:56 esto fue no el Carnaval de Cádiz sino en el Carnaval de Ceuta

Voz 1 35:59 todo político local denunció por el contenido razón

Voz 1645 36:02 estas a la chirigota Los polluelos que varios años después en dos mil once fue condenada a llegar a un acuerdo condenada a pagar una multa de veinte euros por cada uno de sus miembros es así en el Carnaval de Las críticas no se libra nadie de hecho no sé siquiera el Papa

Voz 1 36:22 Cádiz todavía recuerdan esta letra del año mil noventa noventa

Voz 1645 36:25 tres de la comparsa Los miserables que dedicó entonces a Juan Pablo II en este caso no hubo consecuencias legales pero su autor Antonio Martínez Arias fue fue

Voz 26 36:33 lo de su cofradía Pablo González socialista expulsar temporal memos y todo puedes volver

Voz 0958 36:44 se negadas las palabras para definir a nuestros siguientes colaboradores que pasa es que esas palabras no pueden ser pronunciadas en público no estaría bien así que con todos ustedes Álvaro Carmona hay Tomás Fuentes

Voz 1194 36:58 hay que repetir eso que no aprende nunca puedes decir es Pepa Bueno la que ha hablado esta contigo Jack Lemmon este mes y de la radio eso sí tenía gracia

Voz 24 37:11 sí ahí

Voz 1 37:14 sí sí sí vamos trabaja con ellos oído algo

Voz 40 37:18 el arma estaba las de Henar gracia ya es la

Voz 1645 37:21 la octava novena colaboración de autonomía

Voz 1194 37:23 a y dos horas eh que pasa mapas venga empezamos la sección tú lo pides así con esa voz aquí venga esta semana una vez más la actualidad pasa por Cataluña

Voz 41 37:37 al contrario que Puigdemont que de momento no pasa por Qatar

Voz 1645 37:39 a la vista por Bruselas será visto por Copenhague incluso hay quién dice que será visto ojo a esto en Eurodisney

Voz 1194 37:45 sí sí pero lo que pasa es que se demostró que no que era un muñeco

Voz 41 37:48 la atracción de Harry Potter que es nueva este año graves

Voz 1645 37:50 no es el liderato by hay un operativo montado para interceptara a Puigdemont en caso de que cruza la frontera lo decía el ministro de Interior Juanan Juan Ignacio Zoido esta semana en Espejo público vamos a verlo

Voz 42 38:02 qué vamos a estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco a pesar de todo eso nosotros vamos a procurar que no pueden operar en Ny en el maletero del coche

Voz 1194 38:19 ni en el maletero en coche de me me me interesaría mucho verlo entraron en un helicóptero que no sé lo que es

Voz 1645 38:24 en ultraligero porque primero hay que comprar el único que queda en el mundo el caso es que Puigdemont insiste que intentará a venir al Parlament a ser investido si O'Shea y eso que Soraya Sáenz de Santamaría dejó ayer en rueda de prensa que

Voz 1194 38:36 impugnarán la investidura se evidentemente lo tuvo que comunicar Soraya por la dificultad que implica que Rajoy

Voz 1645 38:42 hoy eh pronuncia la palabra impugnar sí

Voz 1194 38:45 sí hombre claro ella

Voz 0958 38:48 cambiamos de tema

Voz 1645 38:51 semana hemos sabido que Hacienda está investigando a Shakira por presunto fraude fiscal

Voz 1194 38:56 favorecida si la cantante colombiana ha dicho que ella

Voz 1645 38:58 ah no sabía nada Ike se declara inocente ciega y sordomuda torpe traste y testarudo

Voz 1194 39:03 la Agencia Tributaria les reclama alrededor de treinta y un millones de euros ojalá se lo que en dinero a las arcas del Estado supondría un par de azulejos extra en el próximo puente de Calatrava hombre en Siria estarían

Voz 1645 39:16 de Bono Shakira con esto se une a la lista de celebrities que presuntamente han cometido fraude fiscal en estos últimos años junto con Messi que defraudó cuatro coma uno millones de euros o Cristiano Ronaldo que defraudó a la afición en el partido de Copa contra el Leganés mucha gente es el caso es que antes defraudar a Hacienda era delito pero ahora gracias a los famosos ahora es Trending en Hawai

Voz 1194 39:37 sí pero yo quiero defraudar tío claro si la hace hace Cristiano y Messi bueno hay mucha gente preocupada por el ejemplo que dan estas estos famosos temen que los jóvenes españoles pues intentan emular también a sus ídolos pero yo creo que por eso el no hay problema porque en España no hay un joven dice desde hace décadas claro claro ahí estamos tranquilos seria de Maragall

Voz 1645 39:57 la Agencia Tributaria ya adaptado su servicio telefónico de ayuda a las celebrities que tienen pensado defraudar en su próxima declaración

Voz 1194 40:04 no no sé si lo sabía es ningún sí sí sí es un servicio nuevo oí Si nos importa yo yo voy a llamar porque claro ahora somos celebrities de la radio igual unos unos cruje Hacienda ahí vamos a engañarnos llama venga vamos de amaré siempre

Voz 5 40:22 ver sí

Voz 38 40:25 una llamada al teléfono de ayuda de la Agencia Tributaria siquiera información sobre el programa PADRE pulse uno Si es usted rico y famoso deja a su mayor que pulse dos no vaya a estropearse los dedos

Voz 1194 40:37 vale pues yo soy rico y famoso dado darle al dos Álvaro oye que yo no soy tu mayordomo tú dale venga

Voz 38 40:44 bienvenida la cena VIP exclusiva premium de Hacienda si quiere saber cuánto le toca pagar pulse uno si quiere una lista de gente a la que culpar cuando el investiguen por fraude fiscal y usted diga que no sabía nada porque eso se lo lleva a otra persona pulse dos

Voz 1194 40:57 ver se iba a ahogar el el la soledad labrarse larga a ver yo quiero saber lo que me lo que me toca pagar darle al uno

Voz 38 41:05 usted ha pulsado o no lo que quiere decir que en el rico de verdad sino sabía de sobras que Enrico nada tiene que pagar nada en este momento nuestro sistema informático está tomando sus datos y le podemos asegurar señor las fuentes que en la declaración de señal de vamos a crujir a Dios

Voz 26 41:22 todas Tomás fuentes Álvaro Carmona a la semana un ratito muchísimas gracias por otra sabrá

Voz 17 42:55 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 44 43:03 seis y cuéntanos lo que quieras polemista James a la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan nosotros tener derechos de autor cronista

Voz 47 45:08 sí mira a veces uno piensa que aquí en Estados Unidos uno está viviendo en dos países es a la vez muy quizás sea porque uno como latino vive una vida pues no se rodeado de otros latidos muchas veces hablando en castellano y entonces hay en Estados Unidos que que no conoce hispanos que no se relaciona con con personas diferentes a lo que hay Ellos están acostumbrados haciéndose son dos mundos distintos son representa un mundo estadounidense es muy real que el pasado ocho noviembre salió a las urnas y que rechazó el EEUU políticamente tradicional podemos decirlo porque Barack Obama había roto tantas barreras que en muchos sentidos había pues hecho un país que muy distinto al que muchos estadounidenses asienten a parte de ese país y es interesante no ver ver la dicotomía que hay entre estadounidenses e la forma de pensar hasta la forma de expresarse como ha cambiado en este último año a raíz de Joan Chrome

Voz 0958 46:30 para las minorías a las hace un momento de los de los latinos como ha cambiado la situación porque en apenas hace lo el durante el mandato de Obama pudimos comprobar cómo era posible un cambio si bien la frustración que generaron algunas promesas no convertidas en realidad quizá provocaron esa esa falta entusiasmo y quizá justificarían la la figura del presidente tan pero cómo es la vida ahora para para los latinos a grandes minorías entre comillas en Estados Unidos

Voz 47 46:57 mira hay cincuenta y seis millones de latinos en Estados Unidos y para muchos Schavan pasando por una parte problemático especialmente para los millones y uniones de de hispanos que tienen un familiar documentado un nuevamente una amistad de indocumentada que el el enfoque hacia la comunidad indocumentada en este país estamos hablando de por lo menos doce a catorce millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos y que hasta hace poco el el ataque a la comunidad lo indocumentada por parte del Gobierno siente Obama era vamos a sacar a la gente más criminal de ese grupo como prioridad ha dicho vamos a sacar a los criminales indocumentados como prioridad pero tenemos nosotros indocumentados que caigan también tienen que salir por eso tome interesante Bell que ayer por la tarde sale el documento que es un borrador porque el lunes anuncia formalmente en la Casa Blanca yo estaré ahí una propuesta migratoria por parte del presidente Trump algo que no hizo por ejemplo en sus ocho años de Gobierno el presidente Obama poner en papel en escrito lo que quiere para una reforma migratoria integral si estos primeros puntos que está poniendo el presidente Chan sobre la mesa son verdaderamente interesantes si me das unos segunditos te digo cuáles son que es la legalización de los uno coma ocho millones de jóvenes indocumentados conocidos como soñadores que incluyó el presidente Obama en su legalización e incluye ochocientos mil pero más que duplicando la la la cantidad de de jóvenes indocumentados que pudo calificar para quedarse y tener ciudadanía en un periodo limitado

Voz 0958 49:00 sí

Voz 47 49:01 pero además está aprendiendo veinticinco mil millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera veinticinco mil

Voz 0958 49:09 el niño Elián la parte positiva la parte negativa es es muy interesante y es un verdadero privilegio contar con José Díaz Balart el la entrevistado a todos los presidentes norteamericanos desde Ronald Reagan y es un placer escucharte de nuevo y compartir de nuevo contigo camino José Díaz un placer

Voz 1 49:25 en Pekín hay muchas gracias ante un abrazo

Voz 48 49:31 todos