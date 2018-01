Hoy por Hoy (26/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1018 00:06 los de Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días más de un centenar de carreteras de la red principal y la Secundaria registran problemas hasta ahora a causa de la nieve el empeoramiento del tiempo afecta sobre todo al tercio noroccidental de la Península hay parece que se va a mantener al menos durante las próximas horas vamos por tanto a la DGT María Forner

Voz 2 00:24 hola muy buenos días pues ahora mismo hay ciento nueve vías exactamente afectadas por nieve diez carreteras cerradas dos corresponden a puertos de montaña y las cadenas son necesarias en sesenta y ocho vías especialmente de la red secundaria lo peor lo encontramos en Asturias hay doce puertos de montaña en los que van a necesitar cadenas entre ellos el de Pajares y Leitariegos también en catorce vías secundarias de León doce de Teruel seis de Huesca Hi5 de Ávila en cuanto a las vías principales precaución especial en Asturias en la AP sesenta y seis en Cantabria en la A sesenta y siete en León en la AP sesenta y seis en Segovia en la A seiscientos

Voz 1 01:03 es una en todos ellos se puede transitar

Voz 2 01:05 eso sí con precaución cuidado especial en Madrid en la A uno en Somosierra porque hay niebla muy densa

Voz 1018 01:12 gracias eh tráfico lo último pasa además por el Ayuntamiento de Barcelona como estaba previsto el pleno municipal ha votado ir rechazado los presupuestos presentados por el equipo de Ada Colau fundamentalmente por el voto en contra de los concejales socialistas El reglamento contempla la necesidad de que la alcaldesa someta antes del mes de marzo a una cuestión de confianza en la que en principio anunciará modificaciones en las cuentas locales para que salga adelante con el posible respaldo de Esquerra el PDeCAT Monica Peinado

Voz 1600 01:39 el gobierno municipal se ha comprometido a mantener en los presupuestos los acuerdos a los que había llegado con Esquerra Republicana y con el PDeCAT estos dos grupos se han abstenido pero no ha sido suficiente porque el PSC ha acabado votando en contra de las cuentas el socialista Jaume Collboni defendía que la negociación ha sido sólo un paripé para esconder un cambio de alianzas de Ada Colau

Voz 3 01:58 es un camino prioritarios Talgo ha señalado Colau un cambio

Voz 4 02:01 qué alianzas ha habido reproches para el PSC

Voz 1600 02:04 también para el gobierno municipal la concejal del grupo demócratas Sònia Recasens cree que la equidistancia le ha pasado factura a Colau

Voz 1 02:11 la equidistancia la pubertad al aire amén mes por My bis

Voz 1600 02:17 a partir de ahora se pone en marcha el mecanismo para aprobar las cuentas a través de una cuestión de

Voz 2 02:21 confianza el Gobierno cree que los presupuestos

Voz 1600 02:24 pueden estar aprobados en marzo

Voz 1018 02:31 horas doce dos minutos casi todo lo demás pasa por la decisión que previsiblemente adoptará hoy el Consejo de Ministros de recurrir al Tribunal Constitucional la candidatura de Carlas a pesar del informe contrario del Consejo de Estado el Gobierno mantiene la iniciativa que ayer anunció la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con la que busca paralizar el debate de investidura previsto para el próximo martes a partir de las tres de la tarde suele Sánchez si Ana

Voz 1916 02:54 se desde La Moncloa confirmaban que el Consejo de Ministros de hoy aprobaría la impugnación así que salvo cambio de opinión radical eso es lo que saldrá de la reunión del Gobierno la solicitud para que el Tribunal Constitucional suspenda la candidatura de Puigdemont ayer fue la vicepresidenta la encargada de hacer el anuncio de que se había encargado su informe al Consejo de Estado todavía no sabemos quién comparecerá en la rueda de prensa de este mediodía para explicar la polémica decisión del Gobierno de desoír la recomendación de ese órgano constitucional

Voz 1018 03:20 ya estaba al menos no hay cambio de planes por parte de la presidencia del Gobierno catalán Pol Foradada

Voz 0743 03:26 el pleno para investir a Puigdemont está oficialmente convocado para el martes así plica hoy en el Boletín del Parlament tal y como era de esperar sin dar detalles de cómo se piensa hacer en el caso de que el Constitucional suspenda ese pleno la decisión estará entonces en manos del presidente de la Cámara del republicano Roger Torrent desde la candidatura de Puigdemont presionan para que no dé marcha atrás a Eduard Pujol hoy en Cataluña

Voz 1895 03:47 cada vez que de manera arbitraria tengan un capricho

Voz 1018 03:51 sobre la voluntad de los ciudadanos no se saldrán con la suya

Voz 1895 03:54 porque si ahora cedemos en la presidencia de la Generalitat el siguiente paso es ceder absolutamente en todo por muy fuerte que sea la presión del Gobierno español y del Estado no podemos renunciar y agachar la cabeza no podemos eso va de Carles Puigdemont o Carles Puigdemont Iria ahí no nos moveremos Moure Turró

Voz 0743 04:11 en ha llegado hace pocos minutos al Parlament donde también hay responsables de los grupos y es que en paralelo siguen los contactos sobre el programa de gobierno y es que más allá de si puede o no ser investido Puigdemont aún necesita ganarse el aval de la Copa

Voz 1018 04:24 gracias desde Toledo donde has reunido el comité ejecutivo de su partido líder de Ciudadanos Albert Rivera ha lamentado el Gobierno no haya consensuado con todos los grupos que apoyaron el ciento cincuenta y cinco en la decisión de presentar ese recurso pese a lo cual si decide mantenerlo el Consejo de Ministros de hoy respaldarán la iniciativa Guillermo Lerma

Voz 1 04:43 seguiremos siendo leales ha dicho Rivera para confirmar

Voz 0743 04:45 que a pesar del informe contrario del Consejo de Estado Ciudadanos mantiene su apoyo al Gobierno un respaldo que no oculta sin embargo el malestar que hay en la formación porque Rajoy sólo ha consultado esta decisión con Pedro Sánchez palabras del líder de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 6 04:58 pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho lo escrito y como han argumentado el escrito eso no nos corresponde a nosotros yo si hubiera sido presente Gobierno hubiera buscado apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar que lo importante es España no cada partido de cada uno en este caso lo importante es sumar esfuerzos no así que nosotros a diferencia del PP o del PSOE no vemos en esto un debate partidista vemos en esto un problema para España hay una oportunidad también de unir fuerzas

Voz 0743 05:22 Ciudadanos que asegura que mantendrá su respaldo al Gobierno siempre y cuando lo haga para estos asuntos para intentar frenar lo que considera un golpe de Estado en Catalunya

Voz 1018 05:37 unos segundos algunas gestiones más con Carlos Cala y Adrián Prado

Voz 0325 05:40 Trump asegura que es falso que intentará despedir al fiscal encargado de investigar la trama rusa Robert Mueller como publica el New York Times a su llegada al centro de congresos del Foro de Davos ha dicho que son noticias falsas

Voz 0019 05:49 ha añadido típico del New York Times el Gobierno responderá hoy a la expulsión del embajador de España en Caracas al que el Ejecutivo de Venezuela dado setenta y dos horas para salir del país el ministro Dastis asegura que se tomarán medidas proporcionadas y de reciprocidad

Voz 0325 06:01 nueva negociación en busca de un gobierno de coalición en Alemania la canciller Merkel se declara optimista y el líder socialdemócrata Martin Schulz cree que ese avanzará con rapidez hacia un acuerdo necesario para Alemania hay para la Unión Europea

Voz 0019 06:11 el comité de empresa de Opel en Figueruelas ha retomado la negociación del convenio colectivo con la dirección tras la mediación del Gobierno de Aragón la fecha fijada para alcanzar el acuerdo es el próximo lunes veintinueve de enero

Voz 0325 06:21 la policía libera doce mujeres nigerianas en Bilbao y Benidorm obligadas a prostituirse por cuatro redes de proxenetas hay catorce detenidos acusados de traer a las víctimas engañadas

Voz 1018 06:30 con falsas ofertas de empleo contraído una deuda

Voz 0325 06:32 a de treinta mil euros que se incrementaba semanalmente sino pagaban con puntualidad

Voz 0019 06:36 acuerdo de conciliación entre la Arandina dos de los jugadores acusados de abusar de una menor el club reconoce el despido improcedente así como el derecho a la presunción de inocencia de los futbolistas

Voz 0325 06:45 deportes a la una de la tarde sorteo para las semifinales de la Copa del Rey de fútbol con cuatro equipos Barça Valencia Sevilla y Leganés esta tarde a las seis España y Francia se enfrentan en la semifinal del Europeo

Voz 1 07:10 a Garrido ya saben que una de las polémicas estos días extra en esa cena en el president exclama con hombres si haciendo todo tipo de tocamientos y conducta inapropiada totalmente inapropiadas las azafatas claro nos hemos preguntado qué es eso de los clubes para caballeros británicos siguen activos caro se puede seguir llamando caballeros después de la polémica

Voz 4 07:38 buenos días muy buenos días el PSOE es clave no es un club tradicional para caballeros es una asociación de en fin sí me gusta ya caradura pero los clubs para caballeros tradicionales británicos surgieron en el siglo XVIII no digo que sean mejores pero bueno por lo menos surge en el siglo XVIII tomaron el relevo de las Coffee House es de aquellas primeras cafeterías donde servían café en platillos hice reunían los primeros especuladora especuladores en Bolsa tirando de café como estimulante para su saber duras económicas cuando estos establecimientos se pon popularizaron en exceso para los gustos de la aristocracia surgieron los primeros clubs Waits Brooks Buda grandes y lujosas casonas del centro de Londres donde los aristócratas que tenía en casa en el campo se reunían a leer el periódico a charlar cosas de hombres beber ni comer echan la siesta en butacas de cuero

Voz 1 08:27 y ponerlo en nuestro contexto cumpliría una función parecida a los casinos en muchos pueblos

Voz 4 08:34 los casinos no hacía falta que prohibieran la entrada de mujeres pero las mujeres no iban los clubs la prohibe directamente

Voz 1 08:40 explícitamente claro

Voz 4 08:43 además se parecen a los casinos en el sentido de que también eran lugares donde se jugaba así apostaba dinero cosa que entonces estaba prohibida fuera de los establecimientos para socios no admitían día mujeres ni tampoco claro a pobres porque el las reglas para entrar en los clubs en muchas ocasiones son muy estrictas el Caledonia han por ejemplo que es el club de Los Caballeros escoceses en Londres había que demostrar ascendencia escocesa en el tráilers que había que demostrar que se había viajado a una distancia de al menos quinientas millas en línea recta desde el centro

Voz 1 09:13 en Londres y esto es lo que va de José cimenta Millán llegas a Europa pero mucho más aparte de esas

Voz 4 09:22 estrictas reglas las cuotas para ser socios son muy altas exige vestir con elegancia que cuesta un dinero y no es fácil de entrar incluso aunque tengas dinero algunos en la época dorada que es en la segunda mitad del siglo XIX tener lista de espera de hasta dieciséis años

Voz 1 09:35 eso explicaría porque está lleno de gente mayor muy mayor

Voz 4 09:40 que además son viejos que recuerda en su en su infancia un miembro típico de un club inglés sea educado en un colegio sólo de chicos como interno desde los seis años hasta que practicamente sale de la universidad es un entorno masculino según ellos les resulta relajante su clubes un lugar donde pueden comportarse con más naturalidad que se hubiera mujeres delante

Voz 1 09:58 bueno uno de los era se sacó el pene tuvimos se refiere a Kosovo para ellos es la naturalidad aquí las mujeres podían entrar en estos clubes en algunas circunstancias

Voz 4 10:11 como invitadas como invitadas pero sólo a las zonas públicas de los clubs no a los Santa Santorum es básicamente dudosos los pillos echan la siesta las reglas fueron relajado a partir de los años setenta pero no en todas partes hace apenas tres años en dos mil quince uno de los clubes con más solera del western en el Garry fundado en en mil ochocientos XXXI en honor del gran actor shakespeariano Dave Garrett voto seguir con el veto a las mujeres necesitan sesenta y seis por ciento de los miembros que votaron a favor y no lo consiguieron es interesante porque el Garrick del Garrick Sony han sido miembros algunas de las personalidades más destacadas de la vida pública ya artística del Reino Unido

Voz 1 10:47 por ejemplo por ejemplo Chas

Voz 4 10:49 más famoso del mundo en el siglo XIX y todos los grandes creadores de ese siglo como el hombre que inventó a estos personajes muy Winnie detuvo a mil dejó al Garrick como heredero de sus derechos de autor que no es poca cosa también fue miembro del club el creador de este otro personaje clave de la literatura infantil así que andar es Peter Pan JM Barrie era miembro del Garrick era la casa el talento el dramaturgo algo ordenes del poeta tiesa Elliot Kingsley Amis Isaiah Berlin los políticos más intelectuales como Kenneth Clarke y también claro grandes actores cómo ser olores Olivia Stephen Fry o Rex Harrison cuyo personaje en My Fair Lady dio voz a ese pensamiento tan específicamente masculino que los hombres comparten en lugares como el Garrick clave Maicon que hubo un mes por qué no fue de una mujer ser más como un hombre

Voz 1 11:42 oy mira me lo preguntas has visto además un machismo arraigado no circunstancial forma parte de una esencia esa exclusividad de hecho está acabando con los clubs ahora

Voz 4 11:56 el clave en Google salen básicamente clubs de estriptís y centros de explotación sexual demasiadas veces el cartel de sólo hombres oculta comportamientos como el de los hombres que acudieron a la cena del president exclama aunque según la serie Padre de Familia en los clubs clásicos se limita a sentarse en butacas de cuero detrás de grandes periódicos instó Sen

Voz 8 12:15 tiene razón necesitamos otro negro porque si no somos otros

Voz 1 12:18 no blancos aburridos como el club de caballeros del lote

Voz 8 12:20 es

Voz 1 12:23 qué hará Toxo durante muchos minutos bueno dije yo creo que es por sus clubs no estar con la humanidad estar ahí sólo puso para estar con sus pares con sus parejas hay siempre también hay Leire de los obreros hay muchos clubs sociedades gastronómicas que es mucho más abierto mucho más divertido y con en fin mucho más sano por ahí regalos a la cultura de nadie te Clos muchísimas hasta el trece minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy

Voz 2 13:04 Pekín me tenéis casado veintisiete años cincuenta y cuatro páginas en blanco

Voz 1 14:10 bueno cuatro de Carrusel deportivo sabemos

Voz 12 14:13 dicho esto por eso y estará con nosotros su líder espiritual tu primo Dani Garrido Active paso les vamos a enseñar

Voz 1 14:20 internacional

Voz 13 14:22 el perdona perdona pero sabemos perfectamente que nuestro especialista en fútbol internacional se llama Bruno ni se apellida alemana lema ahí Albany leales al baño al Bayern Lansky como nuestro le llamamos como recalarán este sábado antes de las tres una hora menos en Canarias Murcia Real Madrid de Girona Villarreal Real Sociedad Carrusel deportivo con Dani Garrido hermano Álvaro excepto el ritmo Pakea decirlo dice Bruno Alemany Cruz y buscamos

Voz 14 14:55 así

Voz 1 16:11 antes de despedirnos no sabemos a las preguntas que nos deja el día pregunta número habrá ofendido el Guggenheim atrás con su carísimo inodoro de oro como representación quizá extrema de su Twitter pregunta números qué tipo de negocio de negociaciones acepto legalizar a uno coma ocho millones de inmigrantes si a cambio humedad veintidós mil millones de dólares para construir un muro en México para que no llegue ni uno solo más la tercera pregunta que lo dirán en Nochebuena tienes camino que es miembro de una familia de inmigrantes que ha sido designado por Trump para evitar que lleguen Estados Unidos familias de inmigrantes según el director general de Caixa Bank dice que los desahucios son una leyenda urbana lo que es una leyenda urbana es que haya banqueros que viven en este mundo real si vale de algo que iban Obradoiro concejal del PP en la intente desmentir que ha hecho una película porno cuando todo su pueblo está viendo su cara en Tomasa la zorra pescadero cómo es posible que con la que está cayendo ayer consiguieron entrar en el Camp Nou cincuenta ultras del Espanyol con ganas de bronca cuando María Elósegui dice que no quiere contestar ya saben ustedes la juez nombrada para formar parte del Tribunal de Derechos Europeos derechos humanos en Europa cuando dice que no quiere contestar si está a favor del matrimonio homosexual no está en realidad contestando animará algún madridista Cristiano salga la portada el as diciendo ánimo madridistas con cara de funeral y el PSOE madrileño apuesta por hacer una lista única puramente de izquierdas no debería empezar por sacar de ella al PSOE madrileño cita qué tipo de personal le que los científicos japoneses han diseñado un plátano con cáscara comestible y piensa por fin nos vamos a fin se ha inventado el caso de plátano con cáscara comestibles tres solas sólo trescientos al año algo que es una fruta bastantes décadas en fin Nos vamos que eso te ustedes del fin de semana hasta el lunes