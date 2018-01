Hoy por Hoy (29/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 qué tal está muy buenos días hoy iban a subir un poco las temperaturas en prácticamente toda España pero el temporal va a seguir azotando en el Estrecho con lluvia y con viento muy fuerte se va calmando mientras tanto en el Mediterráneo también puede llover con fuerza en Canarias y mañana se supone que debe comenzar el debate de investidura en el Parlament de Cataluña aunque todavía quedan muchas incógnitas por despejar el Tribunal Constitucional fijó este fin de semana las reglas de ese debate y dijo que si Puigdemont quiere someterse a la investidura debe hacerlo físicamente tras pedir permiso a la justicia de la que huyó y las fuentes del entorno de Puigdemont dicen que lo va a hacer aunque todavía no lo ha hecho nadie sabe cómo ni cuándo va Cerro fuentes del Supremo le cuentan a esta redacción que la concesión del permiso es dudosa ante la insistencia de Puigdemont en restablecer el mismo Gobierno que declaró la república catalana veremos qué pasa desde el Gobierno desde el Gobierno central que ha visto como el Constitucional no admitió su recurso contra el pleno de investidura aunque sí reconoce sus argumentos de fondo el ministro portavoz anoche en las esta decía que lo que tiene que hacer Puigdemont es presentarse ante la Justicia José Mono tiene su ADN algo diferente al todos los españoles tuvo diferente al señor se un juez

Voz 0055 01:48 la dictó una orden de captura señor Puigdemont

Voz 1727 01:50 está en España lo que tiene que hacer esto en bastante juez juez será detenido será puesto a disposición judicial así están las cosas mientras el las grietas se abren y se intenta cerrar en el independentismo desde sus centros de mando insisten en que no hay alternativa Puigdemont Sergi Sabrià portavoz de Esquerra

Voz 2 02:09 mucha se a nuestra candidata que uno no me John no numerosos porque Cataluña sin niños

Voz 1727 02:14 salía así al paso de las palabras del diputado de Esquerra también Joan Tardà que en una entrevista en La Vanguardia había dicho

Voz 1 02:22 critica o president Puigdemont cobrándose crítica

Voz 1727 02:25 que si hay que sacrificar a Puigdemont se les sacrificará para conseguir tener un gobierno en Cataluña y mientras también el independentismo ha conseguido conservar la mayoría en la Cámara ahora que sabe que los diputados huidos a Bruselas no van a poder delegar el voto los dos diputados de Junts per Cataluña han renunciado ya sus actas así que ahora corriera la lista se plantea hacer lo mismo la diputada de Esquerra huida Meritxell Serret y noticia que hoy les contamos en la Cadena SER la Fiscalía considera que el proceso por el que la Comunidad de Madrid vendió casi tres mil viviendas públicas a un fondo buitre estuvo trufado de irregularidades el fiscal Se lo dice así textualmente al juez que lo investiga la venta se hizo en el año dos mil trece con Ignacio González como presidente y sin concurso público el fondo buitre se quedó con las casas de protección oficial por doscientos millones de euros a razón de sesenta y ocho mil euros por vivienda de media los inquilinos ni se enteraron de que su casa estaba en otras manos ahora dos ex directores del Instituto de la Vivienda de Madrid el Ivima están imputados por prevaricación y malversación de fondos públicos es lunes veintinueve de enero y no nos queremos ni imaginar la resaca

Voz 1 03:46 con la que se van a levantar ellos levantando el trofeo de campeones solo los hispanos a la quinta fue la vencida y España por fin es campeona de Europa de balonmano

Voz 1275 04:29 el próximo Mundial dos mil diecinueve el siguiente europeo de dos mil veinte

Voz 1727 04:34 en Rusia miles de personas han salido a la calle para llamar al boicot de las elecciones presidenciales del mes de marzo Aimar Bretos buenos días buenos días denuncian que Putin

Voz 0027 04:43 diseñado en proceso fraudulento después de que la justicia haya inhabilitado al principal opositor Alexei Navalni una inhabilitación camisote internacional ha denunciado como maniobra política a Navalni ayer

Voz 1203 04:55 volvió a ser detenido sonaba cuando iba precisamente a participar en una de las manifestaciones en Colombia Ready de la pesadilla del terrorismo con tres atento

Voz 1727 05:03 dados contra la policía en sólo dos días atentados que dejan al menos siete muertos y cuarenta y ocho heridos hay ya cuatro sospechosos detenidos y la policía intenta verificar una nota en la que la guerrilla del ELN se atribuye los ataques

Voz 1 05:18 España verá

Voz 1727 05:22 mil novecientos noventa y tres sigue su camino imparable hacia los premios Goya tras arrasar anoche en los galardones del cine catalán se ha llevado cinco Audi

Voz 0027 05:33 entre ellos los tres principales mejor película mejor dirección

Voz 1727 05:36 mi mejor guión

Voz 5 05:39 ya

Voz 1727 05:45 en Estados Unidos esta es la canción del año o al menos

Voz 1275 05:48 eso dicen los premios Grammy

Voz 1727 05:50 premio para Bruno Mars que se ha llevado otros cuatro entre otros el de Mejor Álbum Mejor grabación

Voz 1 05:57 más cada mes

Voz 1727 06:08 a ritmo de uno Marx nos vamos al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:11 buenos días han bajado las temperaturas tanto hoy como durante el fin de semana el ambiente será plenamente invernal en todo el país a pesar de que acabará haciendo cada vez más sol todavía algunos chubascos aislados hoy en el interior de la península nieve alrededor de los quinientos seiscientos metros las nubes más compactas ya activas en el Cantábrico donde nevará a ratos por debajo de los setecientos metros de altura también al norte de Burgos en La Rioja o norte de Navarra y en los Pirineos pero especial atención al este de Aragón sobre todo Cataluña ya que la lluvia a ratos caerá de manera torrencial con algunas tormentas y también bajará la cota de nieve durante la tarde hasta los quinientos metros de altura especial atención en carreteras del interior durante la noche irá mejorando

Voz 0706 06:50 los en paliar es donde a lo largo de mañana las

Voz 0978 06:53 cuentas pueden descargar con fuerza el domingo mucha tensión en el sudeste de la Península desde Valencia hasta la parte más oriental de Andalucía riesgo de aguaceros nieve en las montañas

Voz 6 07:02 son perseguidos por los perros del dinero no podemos demostrarlo que valemos no

Voz 5 07:16 eh sí pero no a nuestro sirve

Voz 7 07:39 sube el borde

Voz 1727 07:42 hoy emitimos el tercer capítulo de nuestra memoria de una crisis la serie de reportajes que hemos estrenado en el dos mil dieciocho que se cumplen diez años una década del estallido de la crisis económica y financiera en el capítulo de la semana pasada analizábamos la situación de los bancos

Voz 1 07:58 de otras entidades financieras en el de hoy

Voz 1727 08:01 fuente buenos días buenos días Pepa hablábamos con la brecha

Voz 0456 08:04 Nacional de entre los más jóvenes cuyas rentas son las que más han sufrido durante la crisis y los más mayores cuyas pensiones han perdido valor sí pero menos tenemos salarios menores que hace días

Voz 1 08:13 daño

Voz 8 08:14 los trabajadores acariciado mucho majas se ve que la pérdida de rentas empieza a ser brusca a partir de dos mil doce justo coincidiendo con la aprobación de la Ley de retoma a bordo

Voz 0456 08:24 las diferencias de renta a las ocho y media siete y media en Canarias buenos días a todos con somos jóvenes de jamones con tacones este grupo murciano y que tenemos a oyentes de Murcia habiendo aquí el programa en directo jamones con tacones exigen que elevemos la voz que gritamos que no se acostumbren a nuestros hijos

Voz 5 08:40 a decir sirve

Voz 0456 08:46 y Pablo Simón nos va a presentar el muro invisible que acaba de publicar junto con político sobre los recortes que han sufrido los jóvenes se queda a la mesa de tertulia a la que sumamos a Lola García ya José Manuel Calvo antes de que llegue Eva Cruz advertirles de la epidemia de los miopes atentos a punto de estrenarse en la televisión pública maestros de la costura una especie de Operación Triunfo de la moda y aprovechando que mañana termina la Benz Fashion Week hoy a las once una hora antes en Canarias entrevistamos al diseñador Hannibal Laguna que lleva más de treinta años metido en este mundo y también recibimos a Sabina Urraca que se ha dedicado a todo entre otras cosas a hacer literatura en su perfil de Facebook acaba de publicar su primera novela Las niñas prodigio viene a hablarnos de ellas de las redes sociales

Voz 9 09:40 eh

Voz 1727 09:45 subimos ya el volumen de nuestro buzón de voz Eden nuestro Whatsapp para escuchar sus reflexiones además de opinar libremente sobre la situación en Cataluña en España en general hoy queremos preguntar con algo muy concretos sobre la brecha generacional

Voz 0456 09:59 queremos ver a qué edad se independizó en ustedes a qué edad se fueron de casa a sus hijos si es que se han ido y a los J penes les invitamos también a participar a qué edad os independiza asterisco seguís viviendo en casa de vuestros padres podéis contarnos la situación en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis también se les escucha sobre España y Cataluña

Voz 1 10:27 Salva Antonio Luis que han venido

Voz 1727 10:29 Murcia para estar con nosotros tan temprano

Voz 0027 10:32 con Aimar con Roberto Mahan Elena Sánchez Jordi Fábrega

Voz 10 10:42 entonces tú eliges puede empezar a ahorrar un poco cartilla durante años para cuando se te estropee la caldera lo puedes cambiar hoy tu vieja caldera y empezar a ahorrar de verdad

Voz 15 11:51 luego el loca loca juventud el evento estamos inmerso en la red social Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes ya éramos Twitter locas locas locas

Voz 0027 12:10 el uso de las nuevas tecnologías

Voz 15 12:13 no nos ha pillado de perfil

Voz 1 12:19 somos clásicos

Voz 14 12:24 está probado Pétain

Voz 1 12:28 cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 12:31 al menos dos de los diputados catalanes en busca y captura en Bélgica para oficializar hoy su renuncia al acta para que el independentismo mantenga mañana su mayoría absoluta en el pleno que teóricamente se va a celebrar el pleno de investidura de Puigdemont teóricamente porque hasta ahora sólo ha anunciado no no ha ejecutado sólo ha anunciado a través de su entorno político además que va a pedir la autorización del juez del Supremo Pablo Llarena para presentarse a la investidura una autorización que es lo que le exige el Tribunal Constitucional Frederic Vincent bon día

Voz 0706 12:58 bon día cuéntanos cómo está la situación ahora mismo puso ahora mismo a los que presentan esta los ex consellers que han presentado esta renuncia como comentabas son Clara Ponsatí Lluís Puig lo anunció el mismo lo mismo Puyo en Twitter también añadió a Meritxell Serret pero Esquerra matizaba después de que ella no había dado todavía el visto bueno final a esta decisión el mismo Puchades salvo por su incontinencia tuitera textualmente a Puig Ponsatí les van a sustituir los siguientes nombres en las listas que sí podrán estar en el Parlament lo que hará que los soberanistas los independentistas sumen sesenta y siete escaños esto es a uno de la mayoría absoluta si finalmente también renunciara entonces y que la mayoría soberanista estaría asegurada y después está como comentabas también la opción que ha tomado fuerza la de que Puigdemont pida permiso al Supremo para ir a la investidura lo anunció en varias entrevistas radiofónicas

Voz 0027 13:45 el president Puigdemont al quejarás estará que esto

Voz 0706 13:48 tu litros en América pero esta decisión todavía no está tomada cien porcino como mínimo no sea oficializado abogado del ex presidente catalán decía anoche en Twitter que están analizando todas las alternativas entre las que incluía incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Yus para Cataluña y Esquerra insiste en que no se plantean otro candidato que no sea Puigdemont pese a que Joan Tardá ha dicho este fin de semana en La Vanguardia que si es necesario habrá que prescindir de la Express

Voz 0027 14:10 el quedan ahora mismo XXXIII horas para que comía el debate de investidura casi tantas horas como escenarios posibles alguien este tiempo pero fuentes consultadas por la SER consideran que en caso de que Puigdemont haga lo que ha dicho su entorno político que va a hacer en caso de que le pida al juez esa autorización para ir mañana al tenor de intentar ser investido allí esas fuentes consultadas por la SER consideran improbable que el juez Llarena se lo permita Rafa muy buenos días

Voz 1772 14:34 buenos días esas mismas fuentes sostienen que por anteriores

Voz 0027 14:36 resoluciones judiciales el magistrado Llarena

Voz 1772 14:39 que se perfila improbable que el juez le conceda el permiso para ir al Parlament más aún después del respaldo del Tribunal Constitucional que este fin de semana condicionó la investidura de Puigdemont a esto hay que sumar que el ex president cuenta con el antecedente de Oriol Junqueras a quien el juez Llarena denegó a

Voz 0027 14:54 asistir a los plenos del Parlament para pedir la otro

Voz 1772 14:57 quizá acción Puigdemont tendría que venir a España solicitarla en persona lo que conllevaría su detención si decidieran no volver y quedarse en Bruselas la pelota pasaría entonces al tejado del presidente del Parlament Roger Torrent quien tendría que decidir si acata la decisión expresa del constitucional de prohibir la investidura telemática o mediante delegación de voto en el hipotético caso de que decidiera ignorar esa prohibición el propio Tribunal ya le advirtió en su auto del sábado sobre las consecuencias penales a las que se enfrentaría además ordenó que se le comunicará tanto a Torrent como al resto de la mesa del contenido de ese auto para que estuvieran

Voz 0027 15:32 forma tras horas de debate el sábado los magistrados del Tribunal Constitucional no admitieron a trámite el recurso del Gobierno tampoco lo rechazaron sino que hicieron algo muy excepción tal fue buscar la manera de aplazarlo en el tiempo diez días pero no lo admitieron como quería el Gobierno lo habría invalidado a la candidatura de Puigdemont a pesar de ello a pesar de que este recurso no está admitido a pesar de que se presentó contra el criterio del Consejo de Estado a pesar de que los letrados del Tribunal Constitucional consideraban que no debía admitirse el Gobierno insiste al menos en público en que todo ha salido como él quería Carolina Gómez

Voz 0821 16:04 los días buenos días Méndez de Vigo asegura que el objetivo del Gobierno era impedir una farsa y una burla a las instituciones democráticas y que eso es lo que se ha conseguido con las medidas cautelares el Tribunal Constitucional

Voz 16 16:14 el pleno del día treinta a menos que el Tribunal Supremo autorizara no podrá hacerse tal y como estaba previsto etcétera y el Gobierno y el Gobierno está contento con eso está satisfecho porque cree que se ha evitado una burla a las instituciones democráticas

Voz 0821 16:28 edita el portavoz del Gobierno referirse al hecho de que el Constitucional haya evitado pronunciarse sobre su recurso y niega que hayan obviado las recomendaciones del Consejo de Estado porque en el fondo del asunto el órgano respeto

Voz 16 16:38 la el Consejo de Estado en el fondo da la razón al Gobierno cuál es el fondo de la cuestión es si una persona que está unida puede presentarse a una investidura telemáticamente o por delegación o sin pasar por el trámite de acudir al Tribunal Supremo Ése es el fondo de la cuestión Consejo de Estados absolutamente de acuerdo con eso

Voz 0821 16:59 el ministro portavoz asegura en La Sexta que es al Gobierno a quién le corresponde tomar esa decisión que es política y que a día de hoy siguen considerando hacer

Voz 0027 17:06 por lo tanto certezas sobre qué va a suceder políticamente en España y en concreto en Cataluña en las próximas cuarenta y ocho horas ninguna para ahondar en ese desconcierto un dato más el partido de la derecha nacionalista flamenca que le está dando apoyo a Puigdemont en Bélgica el NBA sigue contando con él para mañana en un acto político en Lovaina por la tarde a casi mil cuatrocientos kilómetros de Barcelona hay Puigdemont que sepamos armamento no la desconvocó pero seis y diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias la operación por la que la Comunidad de Madrid le vendió a un fondo buitre casi tres mil viviendas públicas y sociales en dos mil trece esa operación estuvo trufada de irregularidades lo dice la fiscalía ha escrito al que ha tenido acceso la SER se lo estamos contando esta mañana un escrito que está ya en manos del juez que investiga esa operación fue una compra venta por la que están imputados dos ex directores generales del Gobierno de Ignacio González Alberto Pozas lacio

Voz 0055 17:57 calizas dice textualmente que el proceso estuvo trufado de irregularidades y que el objetivo era conseguir que las dos mil novecientas treinta y cinco viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid cayesen en manos de un fondo de inversión a toda costa la operación se firmó en dos mil trece por doscientos millones con Ignacio González como presidente y el fiscal explica por ejemplo que se excluyó cualquier aspirante que no fuese un fondo buitre no se hizo un concurso público y se ejecutó sin el estudio previo para cuando llegaron los informes encargados ellos ya estaban en conversaciones con los fondos de inversión Se trata de un informe aportado por la Fiscalía al juez que investiga el caso haciendo máximos responsables a los dos ex directores generales del Instituto de la Vivienda

Voz 0027 18:35 Ana Gomendio Juan Van Halen ya imputados

Voz 0055 18:37 acusándoles de prevaricación y malversación aunque descartando que se beneficia ASEM personalmente

Voz 0027 18:42 la caída de los salarios durante esta década económicas la crisis deja un titular para la reflexión la pensión media de los recién jubilados super ya la renta media de los españoles y no por poco además es casi un seis por ciento más alta Javier Alonso buenos días

Voz 0858 18:55 buenos días semanas justo lo contrario de lo que ocurre en la media de los países desarrollados donde las pensiones de los recién jubilados son un siete por ciento inferiores a la renta media de cada país lo dice un informe de la OCDE que recoge esta mañana el diario El País que refleja el profundo cambio social que ha dejado la crisis in

Voz 0706 19:11 no porque las pensiones hayan disparado en este periodo

Voz 0858 19:14 sino sobre todo porque los salarios se han hundido de hecho en dos mil seis los recién jubilados en España cobraban casi un veinte por ciento menos que la renta nacional el caso español no es un fenómeno un fenómeno aislado ocurre en ocho de los treinta y cinco estados que forman el club de los países desarrollados pero España es el segundo donde la brecha es más grande solo no supera a Francia allí la pensión de un recién jubilado es casi un diez por ciento superior a la renta media de los franceses

Voz 0027 19:45 la Fiscalía pide dos años de cárcel para el rapero Hazel también una multa de cuarenta mil euros por los tuits en los que el Ministerio Público ve delitos de enaltecimiento del terrorismo de calumnias injurias contra la Corona tuits sobre el Rey sobre presos de ETA miembros del GRAPO por los que el rapero va a ser juzgado esta semana en un nuevo juicio porque Jasen ya está condenado a dos años por otros tuits por enaltecimiento como entonces no tenía antecedentes no entró en la cárcel pero ahora sí tiene esos antecedentes Ana

Voz 0127 20:11 buenos días el escrito de acusación de la Fiscalía recoge más de mil novecientos tweets publicados entre los años dos mil

Voz 1275 20:16 la torcidos mil dieciséis son comentarios contra

Voz 0127 20:19 las fuerzas de seguridad en los que dice por ejemplo la policía asesina a quince inmigrantes on sanitos el pueblo se defiende de su brutalidad y somos violentos terroristas comentarios también contra la Corona dice textual el mafioso

Voz 1275 20:31 de mierda del Rey dando lecciones desde un palacio millonario

Voz 0127 20:35 a costa de la miseria ajena y tuits alabando también a terroristas ya fallecidos escribió por ejemplo Joseba Arregi asesinado por la policía torturándolas el Ministerio Público cree que son comentarios denigrantes y también cree que es delictivo

Voz 1275 20:47 en un vídeo en Youtube sobre el Rey Juan Carlos con una canción del rapero con frases como qué legitimidad tiene el heredero

Voz 0127 20:54 de Franco que en juergas y putas nuestra pasa está tirando ahora has el podría volver a ser condenado porque ya en dos mil quince el Tribunal Supremo dijo que el discurso del odio no está protegido por la libertades

Voz 0027 21:05 seis y veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias la ex pareja del líder de la Unión Federal de Policía denuncia en la SER que está sufriendo represalias por parte de este dirigente del sindicato policial se llama Víctor Duque está imputado por un supuesto delito de acoso contra esa mujer que también expolicía y además es directiva del mismo sindicato Duque llegó a meter supuestamente el número de ella en Webster prostitución Mariola Loureda

Voz 0259 21:27 Beatriz Corona acaba de ser apartada de su cargo como secretaria regional del sindicato en Castilla y León para el que fue elegida por unanimidad en dos mil quince asegura que Victor duque ha maniobrado para adelantar la renovación de este puesto en un proceso según ella plagado de irregularidades ahora se siente doblemente víctima

Voz 17 21:45 que escuchar que en varias ocasiones que yo tengo que demostrar que su la víctima porque puede ser que me lo estoy inventando todo ello parte de un plan para echar al secretario general y claro que me siento desplazada si tengo miedo estoy pasándolo

Voz 1727 21:58 duros momentos de mi vida y no solo tengo miedo a mi integridad física sino también otro tipo de represalias

Voz 0259 22:03 Beatriz tiene además responsabilidades en ejecutiva nacional es vocal de Mujer y Familia acusa a Victor duque de presionar a los dirigentes que cuestionan que continúe como secretario general de la Unión Federal de Policía TS haber sido detalla

Voz 1727 22:16 nido por supuestamente haber introducido el móvil

Voz 0259 22:18 Beatriz en páginas web de prostitución fue puesto posteriormente en libertad pero está siendo investigado por un presunto delito de acoso y el juez le impuso una orden de prohibición de comunicarse con ella

Voz 0027 22:34 la localidad rusa de Sochi frente al mar Negro alberga durante dos días una nueva conversaciones para discutir el futuro de Siria una iniciativa de Rusia de Irán de Turquía que son tres actores la mentales en esa guerra han conseguido convocar a más de mil quinientos participantes entre representantes políticos diplomáticos de grupos étnicos religiosos pero la oposición o el principal grupo opositor no va a estar porque consideran que ésta es una maniobra de Putin para dinamitar los conversaciones impulsadas por Naciones Unidas informa desde Beirut para la SER Oriol tres con mal pronóstico entre reproches y acusaciones cruzadas empieza hoy el Congreso del Diálogo Nacional Sirio

Voz 0055 23:08 en la localidad rusa de Sochi la decisión

Voz 0027 23:11 el principal grupo opositor de no participar en las cosas

Voz 0055 23:13 sanciones de paz hace prever el enésimo fracaso negociador lo soporta

Voz 0027 23:18 tres consideran la conferencia de paz promovido

Voz 0055 23:20 por el mismo presidente Vladimir Putin como una vía para minar el proceso políticos diciendo por Naciones Unidas acusan a Rusia de falta de compromiso a la hora de presionar al régimen de Bashar Al Asad para aplicar las resoluciones de la ONU lo explicaba el portavoz de la oposición Siria Yahya Allariz

Voz 18 23:37 muy Garanties hemos escuchado muchas garantías en relación con su compromiso pero ninguna de ellas se ha concretado estamos cansados de y necesitamos una implicación real

Voz 0055 23:48 Al Ali diablo desde Viena donde la semana pasada tuvo lugar la novena ronda de conversaciones de paz promovidas por la ONU de nuevo sin avances a pesar de ello su enviado especial para Siria Stefan De Mistura sí estarán Rusia sea como sea la preparación de una nueva concepción para Siria a unas futuras elecciones temas principales en la agenda de Sochi parecen aún muy lejos

Voz 0027 24:09 allí en Rusia manifestantes anti Putin salieron ayer a la calle en multitud de ciudades llamando a boicotear las elecciones presidenciales de marzo porque el principal líder de la oposición no va a poder presentarse en los tribunales le han vetado la candidatura con el argumento de que tiene antecedentes

Voz 0706 24:23 es penales pero la oposición lo consideran una maniobra

Voz 0027 24:25 política del Kremlin este opositor naval di ha quedado esta noche en libertad después de que la policía detuviera horas antes el domingo Ángel Villaescusa

Voz 19 24:33 el principal opositor de Putin ha sido detenido cuando se dirigía a la plaza Pushkin en el centro de Moscú para participar en las protestas que él mismo había convocado y que no estaban autorizadas por el Gobierno

Voz 2 24:44 no

Voz 19 24:46 cuando se acercaba a la zona en la que estaban los manifestantes muy cerca de la sede del Kremlin un grupo de policías se abalanzó sobre naval ni lo detuvo tras su detención el opositor ha instado a sus seguidores a seguir con la protesta no porel sino por el futuro de los rusos y diestros han continuado la manifestación con cánticos como Putin es un ladrón abajo con el Kremlin y abajo con el Zar en otras ciudades del país miles de personas se han sumado a las protestas para pedir el boicot en las elecciones del próximo dieciocho de marzo a las que naval ni no puede concurrir tras haber sido inhabilitado en total doscientas cuarenta personas han sido detenidas en varias ciudades del país

Voz 0027 25:24 la oposición también lleva al boicot de las elecciones en Egipto son presidenciales están previstas para finales de marzo pero la oposición Al Sisi pide no participar en ellas porque Al Sisi va a ser el único candidato porque han detenido han acosado han intimidado a todos aquellos que dieron señales de querer rivalizar con el Julia Molina buenos días

Voz 20 25:41 buenos días el último en caer ha sido su principal rival un antiguo jefe del Ejército Sami Anan que apenas unos días después de anunciar su candidatura

Voz 0027 25:50 tu

Voz 20 25:52 detenido por supuestamente violar la ley al presentarse al cargo

Voz 0027 25:55 sin permiso de las Fuerzas Armadas antes de él

Voz 20 25:58 otros tres opositores se retiraban por miedo por intimidaciones o por haber sido detenidos así hasta quedarse solo en la carrera presidencial Al Sisi ha decretado además que los colegios electorales permanezcan abiertos durante tres días para así conseguir un respaldo mínimo que legitime su mandato en dos mil catorce apenas logró superar el cuarenta por ciento de participación a pesar de que también amplió el tiempo para votar los que busca lo que buscan ahora precisamente los opositores es que los ciudadanos se abstengan de votar no reconozcan los resultados para deslegitimar las elecciones de momento han convocado una marcha pacífica para pedir una transición democrática

Voz 0027 26:33 hoy

Voz 0456 26:34 en los deportes los hispanos ya tienen su campeonato de Europa de balonmano Sampe buenos días buenos días Aimar en su quinto intento después de haber perdido a los anteriores finales de España noventa

Voz 1161 26:44 visita al noventa y ocho Suiza dos mil seis y Polonia dos mil dieciséis la final de Croacia por fin nuestra el título del Europeo España

Voz 1727 26:50 veintinueve Suecia veintitrés coronando una estela

Voz 1161 26:52 de campeonato con partidos muy duros como reconocía en El Larguero hubiéramos

Voz 4 26:55 no se habrá que hemos quedado tres finales seguidas porque el partido Alemania también fue muy muy complicado muy difícil para meterse dicho de finales el viernes ganar a la todopoderosa Francia habrá que fue casi épico y hoy tenemos que rematar si no se nos podía escapar esta y la verdad que el equipo hasta y un pelín nervioso al principio pero pero mira al final hemos echado para delante hay campeones desde

Voz 1161 27:15 es un título al que le dan mucho más valor porque lo consideran más duro de conseguir que los Juegos Olímpicos del Mundial Viran

Voz 4 27:21 sin duda porque el final va a un deporte meramente europeo y aquí se concierto las mejores selecciones sí la verdad que muy muy difícil habíamos jugado bueno excepción había joya cuatro finales y por fin Se puede traer la de oro para casa corona

Voz 1161 27:34 una enorme Sterbik en la portería que estaba de vacaciones y al que se haya lesionado Pérez de Vargas para ser el héroe ante Francia en semifinales y el mejor jugador ayer de la final con este título el balonmano español vuelve a la élite después de haber sacado fuera de los Juegos de Río y de no

Voz 1203 27:45 brillar en el pasado Mundial y el título europeo

Voz 1161 27:47 triple premio porque aparte del oro España ya está clasificada para el próximo Mundial dos mil diecinueve y el siguiente europeo de dos mil veinte cuando al fútbol el domingo nos cerraba con el Barça dos Alavés uno nuevo partido que remontaron a los de Valverde en los últimos veinte minutos con goles de Luis Suárez y Messi superando el inicial de Guidetti polémica además por un par de penaltis no señalados supuestamente jugadores del Barça otro sobre Messi y con fuera de juego previo de Alcácer en la falta que da lugar al segundo gol azulgrana Valverde despejaba la polémica con la típica frase cada

Voz 21 28:14 fijado desde el punto de vista de su equipo nosotros lo vemos el nuestro no desde el suyo y esto es así hay veces que bueno que el balón entra ahí yo te lo van y otras cosas pues cosas

Voz 1161 28:26 aunque en el Alavés no se piensa lo mismo la guardia

Voz 22 28:29 Nuestra perjudicado claramente no te digo que vaya predispuesta o premeditado a ello pero bueno yo creo que la famosa jugada de Mestalla le ha personado mucho a la hora de decidir esas acciones sabe que si se equivocaba otra vez en contra el Barça hubiera montado un escándalo bueno es mejor pitará a favor cubrirse bueno así ha sido y lo vamos perjudicados

Voz 1161 28:46 el resto del domingo nos dejaba también el Leganés tres Espanyol dos Atlético Madrid tres Las Palmas cero Sevilla uno Getafe uno con lo que sigue líder el Barça once puntos sobre el Atlético que junto Valencia y Real Madrid ocupan las plazas Champions Villarreal y Sevilla las de Europa Ligue el descenso es para Deportivo Las Palmas y Málaga y la jornada veintiuno se completa esta noche con el Celta Betis desde las nueve los dos equipos separados sólo por un punto en la tabla todos disponibles para Unzué Setién cuenta con las bajas de Campbell y Sanabria va a arbitrar el colegiado murciano Sánchez Martínez en segunda completadas la jornada veinticuatro Huesca y Cádiz ocupan las plazas de ascenso directo Oviedo Rayo Lugo hoy Osasuna las de promoción el descenso es para Almería Córdoba sigue Atlético Lorca en baloncesto sea ha iniciado ya la segunda vuelta del campeonato seguido cuando el Real Madrid con cinco victorias sobre Barcelona y Valencia y finalmente cerró Fernando Alonso desde el puesto XXXVIII su primera participación en las veinticuatro Horas de Daytona el piloto español satisfecho

Voz 23 29:32 contento muy cansado porque al final he conducido cerca de ocho horas o un poco más ahora disfrutando muchísimo una carrera llena de de percance Si problemas Nos hicieron perder muchos minutos al final el contento como digo de de la experiencia de conducir tantas horas de luchar Ari sentirnos competitivos siempre que que estábamos en la pista

Voz 24 30:00 si era así

Voz 1727 30:02 y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:05 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:10 en las próximas horas van a ser determinantes para el futuro de Puigdemont que tiene que decidir si asiste o no a la investidura que está prevista para mañana martes

Voz 0027 30:19 está previsto que hoy Le pida al juez del Supremo Pablo Llarena autorización para asistir a ese pleno el de su propia investidura aunque fuentes consultadas por la SER consideran improbable que ya arenales de ese permiso en estos momentos en Bruselas Griselda Pastor ni siquiera el abogado belga de sabe cuáles son sus planes

Voz 0738 30:34 el abogado del gas de ficción uno quiere hacer declaraciones aunque sí manifiesta una profunda sorpresa por lo que considera trabas para obtener el acta de diputado un derecho jurídicamente incuestionable afirma aunque también añade que en este caso no le corresponde a él el defenderlo en Bélgica saber si el Constitucional con esta decisión ha parado el reloj que marcaba los tiempos es decir congelado los plazos para la formación del Govern de la Generalitat es otra hipótesis con la que trabajan fuentes jurídicas cercanas

Voz 0027 31:06 Puig Comín que dan por hecho que pueden seguir en Bélgica por mucho tiempo aunque los afectados

Voz 0738 31:12 no dicen nada al margen de aceptar la invitación de la NBA el partido flamenco para estar en Lovaina a las ocho de la tarde del martes día treinta acto al que inicialmente se quiere prohibir la entrada a la prensa española argumentando que ésta sólo prevista invitación para la prensa belga

Voz 0027 31:31 además al menos otros de los cuadros consellers fugados del gira Clara Ponsatí Lluís Puig de Jones Per Cataluña ambos van a hacer efectiva hoy su renuncia al escaño para que corra la lista para que el independentismo tenga asegurada su mayoría absoluta en la Cámara catalana la Guardia Costera italiana ha rescatado este fin de semana a más de ochocientos inmigrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa entre ellos siete niños a los que tuvieron que atender con urgencia porque tenían agua en los pulmones las ONGs españolas que trabajan en la zona ayudándonos rescates denuncian falta de medios alertan de que puede haber muchos más desaparecidos Almudena López sino

Voz 25 32:04 el sábado ochocientas personas fueron localizadas cerca de Italia del mar Se recuperaron los cadáveres de dos mujeres que cayeron al agua sin que las ONG que operan en la zona pudieran hacer nada por salvar sus vidas Pro Activa Open Arms es una de las organizaciones que este fin de semana participado en estas operaciones rescatando a más de trescientos inmigrantes su fundador Oscar Camps ha explicado en declaraciones a la SER y los migrantes viajaban en embarcaciones muy precarias neumáticas sí de madera y ha advertido de que puede haber decenas de desaparecidos

Voz 0027 32:33 que vérselas con una embarcación

Voz 26 32:35 eh neumática de las que acostumbran a ver entre ciento treinta y ciento cuarenta personas pero en esta ocasión estaba muy hinchada de ellos llegaron después de tener un conflicto con los libios habían unos setenta y tres personas a bordo se desconoce el paradero del

Voz 25 32:50 los desde Pro denuncian una vez más la falta de medios en las zonas de emergencia en los rescates de este fin de semana sólo han participado tres embarcaciones entre ellas la fragata Santamaría de la armada española en total tuvieron que cubrir una distancia de más de doscientos cincuenta kilómetros para llegar a todos los puntos de rescate

Voz 1203 33:59 este negocio si me compré una furgoneta busco local para cumplir los propósitos de año luego a veces necesitas ayuda por eso presentamos la número siete unidades limitadas con un precio espetó

Voz 5 35:22 mira

Voz 1727 35:29 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y hoy comenzamos hablando del temporal que todavía mantiene en alerta al sur de Andalucía Canarias aunque la peor parte hasta ahora se la han llevado en Castilla La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 1161 35:43 hola buenos días también en la Comunidad Valenciana natal

Voz 1727 35:45 Jens Bondi a bon día Pepa comenzamos contigo Cristina porque más de un millar de vecinos de Yeste en Albacete continúan a esta hora sin luz en casa por la nevada hay además carreteras intransitables

Voz 1161 35:56 desde primera hora del domingo unos ochocientos abonados de enero hay otros quinientos de Yeste y sus pedanías se quedaban sin suministro las averías están localizadas según Iberdrola están en vías de solucionarse

Voz 1727 36:07 tres días la alcaldesa de Yeste

Voz 28 36:11 no no te he dicho yo de cómo vivan adaptar la cobertura acaba de llegar de Estado la mayor parte cuando Pablo que viene antes de la aldea en Yeste y en las pedanías que podía y después regresar pasa ahí como si de la cobertura llegará acaba de llegar la cobertura no pero cobertura de móvil

Voz 1161 36:35 la nieve también afectada como decías a varias carreteras de la zona en estos municipios y en otros como Río paro Le Tour en los que están trabajando equipos de mantenimiento de Diputación Provincial bomberos y trabajadores Forés

Voz 1727 36:45 nieve Albacete tromba de agua a ciento ochenta kilómetros al este en Valencia

Voz 30 36:49 la que está cayendo valenciana Amore chaparrón pirotécnico dijimos bueno bueno

Voz 1727 36:58 vamos con ganas no todos han disfrutado igual que este chico de la gota fría que ha obligado a cerrar el puerto de Valencia durante siete horas por las olas el agua ha negado colegios y obligado Ana a rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en un

Voz 0141 37:13 con el con sus coches ese las lluvias se han concentrado en la mitad sur de Valencia y el norte de Alicante en algunos sitios se recogieron hasta ciento cincuenta litros por metro cuadrado por ejemplo en Alicante ciudad llovió ayer más que en todo el año y lo que llevamos de invierno juntos el si el uno uno dos ha recibido medio millar de llamadas y los bomberos han tenido que actuar por caídas de árboles y rescatar como decías a dos personas que habían quedado atrapadas en dos túneles con sus coches en Torrent y en Alcàsser en el colegio público avisen Gironés de Ontinyent han suspendido hoy las clases al menos hoy porque algunas de las aulas y otras dependencias se han inundado

Voz 29 37:54 las vamos a Galicia María Dios on

Voz 1727 37:55 las intemporal verdad María sin

Voz 29 37:58 habrá que tal hoy pasar a disposición judicial

Voz 1727 38:00 hombre que la policía detuvo ayer en Ourense por secuestrar y abusar sexualmente de una mujer a la que mantuvo retenida en su casa varios días el hombre tiene cuarenta años y antecedentes penales

Voz 1628 38:11 durante los días en los que la mujer estuvo retenida en casa del presunto autor fue sometida a abusos sexuales a continuas vejaciones los hechos los denunció la propia madre de la joven quién advirtió a la Policía Nacional de que el captor podía tener armas en la vivienda situada en el entorno de San Francisco en la capital ourensana a las ocho se desplazó allí el dispositivo policial que extremar las medidas de seguridad aunque en el registro de la casa no apareció ninguna la investigación continúa abierta tras el traslado de la mujer a un centro de acogida mientras el hombre ha sido trasladado a los calabozos a la espera de que pase a disposición judicial

Voz 1727 38:42 quinientas familias catalanas siguen esperando para adoptar un niño en en otros países en países extranjeros un trámite cada vez más complicado largo y costoso y es que las adopciones en el extranjero han caído la mitad en Cataluña sólo en los últimos cinco años Frederic Vincent bon día buenos días en dos mil diecisiete

Voz 0706 39:00 dotaron sólo ciento treinta niños y niñas de otros países es la mitad que cinco años atrás y mucho mucho menos incluso que una década atrás la Generalitat dice que la explicación básica es esta que los trámites han hecho que el proceso de adopción internacional sea ahora más largo y sobre todo más costoso

Voz 15 39:18 sobre todo porque esto genera incertidumbre admitida la director del Instituto Catalán de Acogida Rocío

Voz 1727 39:24 y en Madrid Laura Gutiérrez hablábamos hola buenos días clases les avanza esta mañana la propuesta de Podemos para las residencias de mayores de la Comunidad el partido morado quiere que las familias puedan participar en las decisiones que se toman en estos centros

Voz 1275 39:38 hoy es una propuesta de ley que Podemos va a registrar hoy en la Asamblea de Madrid una norma que garantiza personal suficiente en todas las categorías y que regula los requisitos materiales que deben tener los centros la cantidad hasta los metros cuadrados que debe tener cada usuario en las zonas comunes también introduce la figura del Consejo de Residentes en el que también tendrán voz las familias Raúl Camargo creemos

Voz 12 39:59 eso es una medida fundamental porque hará de los consejos

Voz 31 40:01 los siguientes unos organismos de control diario por parte de las personas que también están acudiendo a las residencias para cuidar a sus familiares ya que en este momento las personas que residan en muchos casos tienen altos grados de dependencia y no pueden digamos estar también participando en este tipo de consejo

Voz 1727 40:16 la propuesta de Podemos crea además la figura de la

Voz 1275 40:19 persona de referencia un profesional que se encargará de hacer el seguimiento del residente el Ayuntamiento de La Muela en la provincia de Zaragoza celebra

Voz 1727 40:26 hoy un pleno que se anticipa tenso hay varios concejales del Partido Aragonés que habían planteado junto al PP una moción de censura al alcalde que este la Chunta Aragonesista la formación el Partido Aragonés los expulsó para evitar esa moción de censura y ahora la batalla política se juega en el terreno jurídico Juanjo Hernández buenos días

Voz 1203 40:46 buenos días es decir que el pleno estaba convocado aunque veremos si finalmente llega a celebrarse porque tras la expulsión de esos tres concejales del PAR el todavía alcalde Adrián Tello asegura que hay falta de quórum para mantener la convocatoria dice que lo avalan tres informes jurídicos mientras tanto esos tres concejales expulsados del país como los otros cuatro del Partido Popular es decir los impulsores de la moción de censura han anunciado que hoy acudirán al registro a primera hora para solicitar el aplazamiento del pleno de censura hasta que haya una resolución judicial vamos a escuchar a Carlos Rodrigo el es él es el el expulsado que se postulaba precisamente como alcalde

Voz 32 41:20 el sintamos un programa electoral casi ganamos las elecciones los sesenta el votos de la mayoría los coloca a gobernar no entienden los vecinos que desde nuestro partido los prueba gobernar llevar adelante este programa electoral

Voz 1203 41:35 bueno veremos a ver qué pasa lo que pasa hoy finalmente en esta conocida y cercana localidad de la capital aragonesa a un beso Juanjo dado otro grande adiós

Voz 1727 41:50 volvemos para cerrar la Mesa de España Barcelona allí se celebraron anoche los Premios Gaudí los premios del cine catalán

Voz 1 41:58 película inglesa tal como está

Voz 1727 42:07 Alicia de película verano de mil novecientos noventa y tres de Carla Simón ha arrasado con cinco premios entre ellos Mejor Película Mejor Dirección Mejor Guión Frederick

Voz 0706 42:18 si esta película que explica la historia de una niña con su nueva familia adoptiva de hecho por este motivo híper de una manera compartía el Premi antes las familias la directora Carla Simón compartir el premio con las familias de acogida o las que deciden adoptar verano mil novecientos noventa y tres ha sido la gran triunfadora aunque inserta Gloria Se llevado ocho premios entre ellos el de mejor actriz la culpa prevé que yo esté aquí triangular Nuria Nuria Prince agradecía con un por tu culpa estoy aquí temblando al director Agustí Villaronga once de los veintidós premios han sido para mujeres en una noche muy reivindicativa aquí han Santa Elena Adell lanzaban en referencia al movimiento mi tú de denuncia de acoso sexual en un momento en que la platea se llenó de carteles con el lema las mujeres están aquí

Voz 0055 43:06 el asesinato de aduanas histeria

Voz 0027 43:10 y Mercedes Sampietro

Voz 0706 43:11 el honor denunciaba los insoportables asesinatos de mujeres y niñas una gala reivindicativa también en lo político la actriz Montserrat Carulla recordaba a los presos a los que están en Bruselas por cierto que hizo una breve intervención en el vídeo de arranque de la banda

Voz 5 43:32 bueno me me

Voz 1727 43:45 ya a las seis y cuarenta y cuatro cinco y cuarenta y cuatro en Canarias comenzamos en la Mesa del Mundo en el Reino Unido y más concretamente en la Cámara de los Comunes que esta semana va a acoger un debate profundo sobre la brecha salarial sexismo hablará allí una ex directiva de la BBC que dimitió al conocer que cobraba menos que sus compañeros hombres por realizar el mismo trabajo Cebek en Reino Unido si se mete en eso

Voz 1 44:09 es encontrar el opina Rajoy Julia Molina eso empezó si con la denuncia de la trabajadora

Voz 20 44:14 público británico

Voz 1 44:18 en sí nuevo GR

Voz 20 44:21 Tracy que se negó a colaborar con la discriminación salarial su situación es uno de los temas que se analizarán en este comité del Parlamento también se abordará el sexismo en el trabajo después de los escándalos de abusos que han salpicado a políticos y empresarios de todo el país el comité lo formarán once diputados y en él comparecerán entre otros el director general de la BBC y el presidente de la cadena según y es que según el informe el último informe de Eurostat Reino Unido es uno de los países europeos más desiguales las mujeres cobran un veinte por ciento menos que los hombres a partir de hable de abril las empresas públicas o privadas con más de doscientos cincuenta empleados deberán publicar por primera vez las cifras de su brecha salarial

Voz 1 44:59 no ya despide al fundador de Ikea Ingvar Kamprad que ha muerto a los noventa y un años en su casa al sur del país

Voz 1727 45:12 a los diecisiete años quedó la empresa que dio lugar luego a la Meca de los muebles asequibles para todos los bolsillos la suya es una personalidad compleja y una biografía llena de luces y sombras José María Patiño

Voz 34 45:25 deben tener cerillas a sus vecinos en su pueblo natal a crear una multinacional que ha cambiado la mentalidad de medio planeta sobre el hogar Ingmar Kamprad fue una gozada ante desde pequeño y con el dinero que le dio su padre a los diecisiete años por haber sacado adelante sus estudios pese a la dislexia creo Ikea en mil novecientos cuarenta y tres primero con un camión de reparto de leche y quince años después con su primera tienda hay un catálogo que ya reflejaba el diseño nórdico de muebles producidos por proveedores locales pese a su amor por la granja en que nació al sur de Suecia en la que murió el sábado rodeado por su familia vivió treinta y siete años en Suiza hacía gala de una austeridad extrema

Voz 0027 46:03 ha comprado a los productos al límite de cada día

Voz 34 46:06 ciudad en el supermercado y vestía ropa de segunda mano adquirida en el mercadillo en su juventud simpatizar con grupos fascistas aunque reconoció que fue un error contradicciones de un pragmático emprendedor que en algo más de sesenta años construyó una empresa que factura casi cuarenta mil millones de euros al año y emplea a ciento noventa mil personas

Voz 0027 46:26 As en varias partes del mundo mientras

