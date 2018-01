Hoy por Hoy (29/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1727 00:17 buenos días al menos dos de los ex consejeros catalanes huidos a Bélgica van a renunciar están mañana a su escaño para tratar de blindar la mayoría independentista en el Parlament ante la evidencia de que no podrán delegar el voto abandonan los diputados de Junts per Cataluña Clara Ponsatí Lluís Puig queda por ver qué era la consejera de Esquerra que también está huida en la capital comunitaria en todo caso los en dentistas ya tendrían garantizados los sesenta y ocho votos que necesitan para una hipotética investidura de Puigdemont pero pero la gran incógnita es precisamente Si Puigdemont se va a presentar ante la justicia iba a pedir autorización para acudir a la sesión de investidura como señaló en su auto este fin de semana al Tribunal Constitucional en su entorno dicen que sí que lo hará Fuentes consultadas por la SER ven poco probable que el magistrado accede a esa petición y le permite acudir al pleno de investidura aunque nada está escrito hasta que la petición se formalice y de momento no se ha formalizado es lunes veintinueve de enero y noticia que les cuenta esta mañana la Cadena SER la Fiscalía considera que el proceso por el que la Comunidad de Madrid vendió casi tres mil viviendas públicas a un fondo buitre tuvo trufado de irregularidades la venta se hizo sin concurso público en el año dos mil trece con Ignacio González como presidente de la comunidad ese fondo buitre se quedó con las casas de protección oficial insisto y pagó de media sesenta y ocho mil euros por cada vivienda en total doscientos millones de euros los inquilinos ni se enteraron de que su casa estaba en otras manos dos ex directores del Instituto de la Vivienda de Madrid el Ivima están imputados por prevaricación y malversación de fondos públicos eso aquí Prusia Aimar el líder opositor Alexei Navalni ha salido esta noche en libertad con cargos

Voz 0027 02:08 sí lo ha confirmado su abogada a la agencia Reuters la policía ha detenido este domingo nada más llegar a la manifestación convocada en Moscú en la que se pedía el boicot a las elecciones presidenciales de marzo y en las que a él le han vetado su candidatura es la cuarta vez que tienen Ana Baldi en Venezuela

Voz 1727 02:25 en Rusia también hoy comienza la cumbre sobre el futuro de Siria

Voz 0027 02:28 y lo hace con mal pronóstico con el principal grupo opositor no va a acudir el portavoz de la oposición Yahya Al Hariri asegura que todo es una maniobra de Al Asad y Putin para desacreditar las conversaciones avaladas

Voz 1727 02:42 aquí en España hoy les contamos un nuevo capítulo de la situación de acoso que está sufriendo la ex mujer de un líder sindical de la policía

Voz 0027 02:50 pareja del Secretario General de la Unión Federal de la Policía Víctor Hugo denuncia en la SER que está sufriendo represalias dentro del sindicato por haber denunciado al que fuera su marido asegura que intenta apartarla Beatriz Corredor

Voz 1727 03:02 he tenido varias ocasiones cuyo tengo que demostrar que su la Vic Cuba con que puede ser que no lo está inventando todo ello parte de un plan para echar a secretario general que claro que me siento desplazada el supuesto acosador

Voz 0027 03:14 fue detenido por meter el móvil de ella en páginas web de prostitución está siendo investigado por un supuesto delito de acoso y el juez le prohibió comunicarse con con la mujer

Voz 1727 03:22 la Fiscalía pide dos años de cárcel para el rapero Pablo Ager Cell por enaltecimiento del terrorismo e injurias al raíz vuestros días

Voz 0027 03:30 en concreto por un vídeo en You Tube titulado Juan Carlos de Borbón por alabar a terroristas de ETA y los GRAPO en Twitter el juicio será el jueves en la Audiencia Nacional que ya le condenó en dos mil catorce por lo mismo esta sentencia fue confirmada por el Supremo pero no entró en la cárcel porque no tenía antecedentes

Voz 1727 03:46 esta noche se ha celebrado la edición número sesenta de los Grammy

Voz 2 03:51 década me creo

Voz 1712 03:54 bueno informar

Voz 0027 03:57 Bruno Mars gran triunfador de la noche ha ganado seis Grammys entre ellos mejor canción y mejor álbum por primera vez lo más comentado en han sido los vestidos en la alfombra roja ellos y ellas han llevado en las solapas rosas blancas en apoyo al movimiento

Voz 1727 04:11 más premios en deportes los hispanos ya tienen Sampe su a oro europeo en balonmano

Voz 1712 04:16 se nos había negado en España noventa y seis Italia noventa y ocho Suiza dos mil seis y Polonia dos mil dieciséis ayer España veintinueve Suecia veintitrés

Voz 1910 04:23 pero europeo a sumar los oros mundiales de dos mil cinco dos mil trece con lo que sólo les falta a los hispanos el oro en los Juegos Olímpicos aunque para Viran Morros el conseguido ayer es el más complicar

Voz 3 04:31 dos de los tres sin duda porque el final deporte meramente quise concierto las mejores selecciones si por fin se puede traer para acá

Voz 1910 04:39 España se clasifica además para el Mundial de dos mil diecinueve y el Europeo de dos mil veinte pendientes hoy del temporal de viento en el sur y en Canarias Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:50 buenos días y es que los vientos se siguen azotando con fuerza todo el sur de Andalucía especialmente la zona del Estrecho donde todavía tenemos rachas de más

Voz 4 04:58 a cien kilómetros por hora algunos chubascos pero

Voz 0978 05:00 los remitiendo durante la tarde y lo peor va hacia Canarias viento fuerte también marcado oleaje lluvia es que retos poder ser intensas en las islas más orientales en el conjunto del país muchas horas de sol frío ahora pero durante la tarde en ambientes se notará agradable al sol

es lunes veintinueve de enero

Voz 1712 06:38 investidura la medida de Push the money ven improbable que el juez Llarena le conceda el permiso para acudir a la sesión de investidura ante un hipotético regreso a España más aún después del respaldo del constitucional que ha supeditado tanto la investidura de Carles Puigdemont como su presencia en el pleno a la pertinente autorización judicial lo contrario sería volver al punto de partida a la ruptura total con el Estado de Derecho resumen estas fuentes Éste ha sido precisamente uno de los argumentos de Pablo Llarena en sus autos contra el expresident de la Generalitat cuando señaló la notoriedad que ha tomado la proclamada intención de punto

Voz 4 07:10 de Mon de restablecer el mismo Gobierno

Voz 1712 07:13 bajo el que se declaró la llamada República catalana e impulsar con ese gobierno su implantación además Carles Puigdemont cuenta con el antecedente de Yunquera Saquín el juez ya ha negado la posibilidad de asistir a los plenos ante la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y lo hizo con un argumento que vale para de Mon permitir unas conducciones de salida y retorno del centro penitenciario en fechas y horas determinadas con destino conocido pueden impulsar un grave enfrentamiento ciudades

Voz 1727 07:44 el Gobierno lleva horas tratando de presentar común el triunfo el auto del Constitucional que en realidad no admitió su recurso contra el pleno de mañana en el Parlament recurso preventivo que no contaba con el aval del Consejo de Estado ni de los letrados del tribunal y que dividió a los miembros del Constitucional al final ya lo saben los magistrados emitieron un auto sobre cómo debe hacerse y cómo no ese pleno que el Gobierno pedía impugnar Carolina Gómez

Voz 0393 08:09 no se pronunciara los magistrados sobre el recurso del Gobierno en la impugnación preventiva de la candidatura de Puigdemont no lograron ponerse de acuerdo y acabaron emitiendo un auto que exigía la autorización del juez del Supremo para una investidura presencial pero el ministro portavoz del Ejecutivo dice que están muy satisfechos porque se ha conseguido el objetivo último de Moncloa que era impedir una farsa

Voz 7 08:27 el pleno del día treinta a menos que el Tribunal Supremo autorizara no podrá hacerse tal y como estaba previsto etcétera y el Gobierno y el Gobierno está contento con eso está satisfecho porque cree que ha evitado una burla a las instituciones democráticas

Voz 0393 08:41 el Tribunal Constitucional según Méndez de Vigo da cumplimiento al objetivo del Gobierno el Consejo de Estado le respalda en el fondo del asunto

Voz 7 08:49 el Consejo de Estado en el fondo da la razón al Gobierno cuál es el fondo de la cuestión es si una persona que está unida puede presentarse a una investidura telemáticamente o por delegación o sin pasar por el trámite de acudir al Tribunal Supremo Ése es el fondo de la cuestión Jo de Estados absolutamente de acuerdo con eso

Voz 0393 09:09 en declaraciones a la Sexta defendía el recurso del Gobierno como una decisión política que les corresponde y a tomar a ellos como Gobierno que en siguen considerando que fue acertada

Voz 1727 09:19 llevamos meses diciendo que la democracia es fondo y forma de Fórmula portentosa

Voz 1910 09:25 la califica esta mañana Soler

Voz 1727 09:28 la Gallego Díaz la resolución del Tribunal Constitucional

Voz 1910 09:30 el Tribunal Constitucional ha conseguido casi de manera portentosa encontrar una fórmula para no responder a lo complicado ademán de del Gobierno de impugnar la candidatura de Carles adscrito como presidente de la Generalitat y al mismo tiempo poner una serie de condiciones cautelares que haga muy difícil que esta candidatura que lleve a efecto parece que la fórmula elegida ha evitado una votación sobre el tema de fondo la impugnación de un candidato a votación si hubiera llegado a producirse hubiera dado

Voz 1727 10:00 preguntado polémico algo que los compra

Voz 1910 10:02 desde el alto tribunal intentan evitar desde hace Messi exigiendo si aquí mismos unanimidad en todo lo relativo al contencioso catalán se comprende ese deseo de ofrecer una interpretación de la Constitución en un tema tan delicado pero quizás habría que recordar algunas de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo de Estados Unidos o del Tribunal Constitucional alemán blanquillo por mayoría no por unanimidad sin perder por eso forfaits o valor sea como sea el Gobierno quizás debería moderar sus continuas apelaciones al Tribunal Constitución

Voz 1275 10:35 en uno de principales instituciones

Voz 1910 10:37 dado que sufrió momentos anteriores un desgaste muy poco razonada

Voz 1275 10:41 sí

Voz 1910 10:42 nueve el Tribunal Constitucional el lugar adecuado para que el Gobierno encuentre los recursos que es incapaz de descubrir en su propia Caixa

Voz 1727 10:53 en octubre del año dos mil trece El Instituto de la vivienda de la Comunidad de Madrid el Ivima vendió casi tres mil viviendas públicas y sociales

Voz 1275 11:01 a un fondo buitre lo hizo a precio de saldo

Voz 1727 11:04 sin comunicarlo a los inquilinos y ahora la Fiscalía cree que fue

Voz 1712 11:07 proceso irregular señala a dos exalto

Voz 1727 11:10 los cargos del Gobierno madrileño Alberto Pozas

Voz 0055 11:12 la Fiscalía dice textualmente que el proceso estuvo trufado de irregularidades y que el objetivo era conseguir que las dos mil novecientas treinta y cinco viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid cayesen en manos de un fondo de inversión a toda costa la operación se firmó en dos mil trece por doscientos millones con Ignacio González como presidente y el fiscal explica por ejemplo que se excluyó cualquier aspirante que no fuese un fondo buitre no se hizo un concurso público se ejecutó sin el estudio previo para cuando llegaron los informes encargados ellos ya estaban en conversaciones con los fondos de inversión Se trata de un informe aportado por la Fiscalía al juez que investiga el caso haciendo máximos responsables a los dos ex directores generales del Instituto de la Vivienda Ana Gomendio y Juan Van Halen ya imputados acusándoles de prevaricación y malversación aunque descartando que se beneficia ASEM personalmente

Voz 1727 11:57 en contraste el segundo semestre en la Universidad de Valencia comienza hoy con una huelga de los profesores asociados y ojo porque son legión mil trescientos docentes que están llamados a secundar los paros para denunciar unas condiciones laborales lamentables por ejemplo cobran menos de cinco euros la hora Radio Valencia Talens bon día brandy

Voz 0141 12:20 es una huelga indefinida para reivindicar unas condiciones laborales y salariales dignas comienza hoy será revisando en función de las circunstancias afirman que durante años de la crisis la Universidad de Valencia ha aumentado el número de profesores asociados hasta límites casi extra legales con una cifra que supone el treinta por ciento del personal docente investigador el cuarenta Si se añaden los asistenciales hospitalarios que imparte según sus cálculos cerca del setenta y cinco por ciento de la docencia de los grados con unas retribuciones como dices de unos cinco euros la hora los profesores

Voz 8 12:51 asociados de la Universidad de Valencia cuenta con el

Voz 0141 12:54 podido de sus colegas de la Politécnica de los sindicatos de estudiantes

Voz 4 13:02 Colombia necesita un Gobierno que recupere el orden público que el presidente sea el primer soldado el primer policía es el expresidente

Voz 1727 13:11 de Colombia Álvaro Uribe cargando contra el actual presidente contra Juan Manuel Santos por los últimos atentados del Ejército de Liberación Nacional contra la policía en los últimos dos días han muerto siete agentes y medio centenar han resultado heridos Ana corbata

Voz 0127 13:26 esta noche se han perpetrado dos de los ataques con bomba el tercero y más grave fue el sábado en Barranquilla las autoridades han conseguido detener esta madrugada a cuatro sospechosos vinculados con los atentados

Voz 4 13:36 actos como es que tan cobardes

Voz 9 13:39 es lo que hace es darnos más fuerzas para pelear con más contundencia contra este tipo de delincuentes este tipo de criminales este tipo de terrorismo

Voz 0127 13:49 palabras del presidente del país Juan Manuel Santos después de conocer la muerte de los policías la guerrilla del ELN se ha atribuido la autoría de los ataques a través de un comunicado el Gobierno está verificando la autenticidad del documento gracias Ana las

Voz 1727 14:05 así suena el Sena a su paso por el puente de Los Inválidos el agua casi casi se podría tocar con la mano no obstante la crecida del río está siendo un poco más lenta de lo previsto inicialmente doce departamentos están todavía en alerta naranja y una de las líneas de Cercanías de París va a permanecer cerrada hasta la semana que viene Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 14:25 buenos días esta noche el Sena ha alcanzado su máximo en lo que llevamos de año los cinco coma nueve metros once centímetros menos de los registrados en dos mil dieciséis cuando murieron dos personas

Voz 10 14:36 encima no conste que el Caudal

Voz 1772 14:39 el río sigue creciendo aunque más lentamente como asegura el jefe de la policía de la capital francesa está prohibida la navegación fluvial doce estaciones de tren continúan cerradas aunque las autoridades consideran que la situación es mejor de lo que esperaban porque las lluvias han sido menos importantes de las pronostica das antes del fin de semana desde que comenzó la crecida más de mil personas han sido evacuadas de la región de París y más de mil quinientos hogares han sufrido cortes de luz

Voz 11 15:08 está los que hay que ir buscarle al final el AK Iris candidata al nada

Voz 4 16:37 a La vida perra de Juanita Narbona ni

Voz 1727 16:41 Ángel Vázquez ha vuelto a las librerías es una obra de culto que se publicó por primera vez en el año mil novecientos setenta y seis llegó a ser finalista del Premio de la Crítica en aquel momento se hizo una película basada en el libro Raquel García nuestra compañera hablado ahora con el escritor Bernardo Atxaga sobre ese personaje y sobre el Tánger internacional de los años veinte

Voz 2 17:03 qué pereza

Voz 1727 17:05 no hay que olvidar y no me doy cuenta mil novecientos setenta y seis en plena transición cuando vio la luz La vida perra de Juanita Narbona mi mujer locuaz y deslenguado protagonista absoluta de este monólogo inclasificable

Voz 0285 17:17 en una de las características de Juanita en unos Boni es que tiene la lengua muy larga

Voz 13 17:22 mucho y piensa y todos los estamos oyendo

Voz 0285 17:25 esto estábamos leyendo y es una evidentemente no es un soliloquio es un es un hablar pero muy largo y muy rítmico al mismo

Voz 1727 17:36 el tiempo en un tono original y único que mezcla utilizando varias lenguas el rencor la ingenuidad el lirismo Juanita Narbona unos describe el mundo lo hace empezando en Tánger el Tánger cosmopolita de mediados del XX que acogió a toda una generación de artistas y de escritores

Voz 0285 17:52 por una parte digamos esta la vida digamos triste un poco deprimida llena de rencor quizá de de una vida sus frustradas de Juanita Narbona Imbroda parece estaba una ciudad que es espléndida una ciudad que incluso esa novela cuando les ha novela dices bueno tengo que volver a a Tánger no

Voz 1727 18:10 describe la protagonista una vida llena de soledad y de sombras a quién beneficia el alter ego de Ángel Vázquez autor maldito injustamente olvidado íntimo de barro UVI del matrimonio bolsa atormentado y alcohólico terminó sus días en una oscura pensión de la calle Atocha murió en mil novecientos ochenta de un ataque al corazón poco antes había quemado sus dos últimas obras

Voz 14 18:30 sí sí

Voz 15 18:34 o les preguntamos esta mañana a qué edad se fueron de casa a qué edad se independizarse

Voz 0534 18:40 buenos días aquí Lola a Palma de Mallorca yo pinta

Voz 8 18:42 indicó que con dieciocho años y no para casarme sino para estudiar adquirió un piso en Barcelona cobraba una beca con veinte años compré un piso para comprarlo mi empresa presta a sus trabajadores cosa que hoy en día no sucede en absoluto con el salario podido apagar el set Uteca mi mis estudios en el conservatorio espigado ojalá hoy en día pasan a estas cosas se pudo evolucionar de la misma forma que evolución damos la gente de mi generación que ya nos parecían carísimo los intereses

Voz 15 19:10 gracias Lola ojalá Isabel de Madrid se fue de casa a los veintiuno

Voz 16 19:15 agencias sea salir solo de la casa de los padres sino la independencia económica lo hizo mi hijo con dieciséis años por qué seguía estudiando vivía en casa pero desde los dieciséis años y tiene treinta y dos no ha vuelto a pedir ni un solo céntimo en casa

Voz 15 19:29 en Madrid seguimos con Raúl tiene cuarenta y siete se independizó a los Veinticinco

Voz 17 19:33 no tenía el trabajo que tengo ahora bastante fijo me fui a vivir a un apartamento Tito oí bueno pues a esperar a que me entregaran el piso que estaba que estaba comprando entonces

Voz 1727 19:44 es la gente de mi generación teníamos bastante

Voz 17 19:47 más oportunidades

Voz 4 19:49 terminamos buenos días

Voz 18 19:51 Carlos de Burgos abre la brecha generacional ayer el ministro portavoz del Gobierno con la jovialidad que le caracteriza dijo a la juventud que ya pueden notar los perros con longanizas lo único que no dijo tres donde

Voz 4 20:05 estaba para optar al perro me pone malo muchas gracias a todas la cadenas

Voz 19 20:12 hoy por hoy

Voz 1 20:21 hoy

Voz 2 20:21 puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:26 cinco grados hasta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días lo avanza a la SER el gobierno de Cifuentes va a extender las subvenciones de la casilla social de la renta a las ONGs que se quedaron sin ellas finalmente habrá ayudas para todos los proyectos que ya estuvieron el año pasado después de que la Red Española de inmigración amenazara con llevar a los tribunales a la comunidad por la gestión de estas subvenciones la Consejería de políticas sociales elevó a definitivo el listado provisional de ONGs subvencionadas sin permitir alegaciones a las entidades el Ejecutivo regional aun así no asume errores en el proceso Teresa Rubio

Voz 1727 21:00 el departamento de Carlos Izquierdo va a iniciar un procedimiento para analizar qué proyectos se financiaron en dos mil dieciséis a través de la cuota para fines sociales de la declaración de la renta y cuáles han perdido la ayuda si cumplen los requisitos las entidades recibirán la misma cantidad de dinero de la que dispusieron el pasado año para mantener activos sus proyecto

Voz 20 21:18 vamos a poner un crédito es ampliable por lo tanto lo que vamos a su periodo para que las entidades no es precisamente una qué objetos del dos mil dieciséis ver si esos proyectos tienen financiación por parte del Ministerio y todos aquellos que entre los vamos a financiar con notan esto va a ver crédito suficiente para poder perdido

Voz 1727 21:40 perdón no reconoce errores en el proceso pero de esta forma solucionan los problemas ocasionados por el formato elegido que han llevado a la Red Española de inmigración a presentar un recurso en los tribunales

Voz 1275 21:50 según una les sigue la investigación por la venta de casi tres mil viviendas sociales del Ivima a un fondo buitre cuatro años después de esa operación la Fiscalía se lo contamos esta mañana concluye ahora que fue un proceso lleno de irregularidades titulares con Javier Jiménez más

Voz 6 22:03 así lo asegura en el escrito que ha remitido al juez Ferlosio lo hacen máximos responsables a los dos ex directores del Instituto de la Vivienda imputados Ana Gomendio Juan Van Halen la Fiscalía les acusa de prevaricación y malversación de

Voz 4 22:14 caudales públicos aunque cree que no se enriquecieron con las

Voz 1275 22:17 nuevo incendio en uno de los edificios abandonados desocupados de la Casa de Campo en este caso el antiguo restaurante Guipúzcoa las cuatro personas que estaban dentro salieron a tiempo pero tres policías resultaron intoxicados por

Voz 6 22:26 el detenido un hombre de treinta años por apuñalar presuntamente a otro de cuarenta y tres en el distrito de Villaverde la víctima recibió tres puñaladas en el tórax e ingresó en el Hospital Doce Octubre en estado muy grave

Voz 1275 22:36 y en los deportes Juan Domingo para los equipos madrileños de Primera División tanto el Atlético como el Leganés vencieron en sus respectivos partidos el Getafe por su parte empató frente al Sevilla en el SAE

Voz 1727 22:46 el Pizjuán

Voz 0534 26:28 a City veintiséis minutos de la mañana como ciudadano lo lógico es cumplir compromisos Miralles bastante complicado al GTI eh sitios del norte porque creo que solamente hay buses que pasan cada ahora sabes bastante complicado y el metro no ya entonces si alargan el cercanías de Alcobendas solo

Voz 1275 26:45 vecinos de Algete que este fin de semana han protagonizado un encierro y una marcha para pedir que de una vez por todas el cercanías llegue a su localidad una promesa incumplida desde dos mil ocho que de momento no se va a hacer realidad también los vecinos de Mirasierra Montecarmelo Se han echado este domingo a la calle para reclamar que Fomento habrá ya la estación Paco de Lucía que lleva terminada desde verano pero los trenes sigue sin parar aireó Serradilla

Voz 0047 27:07 más de tres años llevan los vecinos esperando la apertura de la estación fue en dos mil catorce cuando se comenzó a construir dos años después la entonces ministra de Fomento Ana Pastor les dijo que las obras estaban a punto de finalizar la estación ya está construida pero los vecinos siguen esperando que se abra

Voz 28 27:22 esto es una vergüenza que la estación siga cerrada desde junio de dos mil dieciséis contó la infraestructura hecha de mí solamente me afecta ha puesto a trabajar bastante menos entonces tendría que sacar el coche

Voz 0534 27:33 la pena es que es una infraestructura totalmente determinada y hay muchos vecinos de este barrio pues que hemos planificado la vida pensando que estoy va a estar abierto hace dos años

Voz 0047 27:42 es una hora tarde en algunos vecinos en llegar al centro de Madrid viven en una zona dicen donde las retenciones de tráfico son habituales ir al trabajo en tren por ejemplo es ahorraría las largas esperas de coche los vecinos responsabilizan a Adif y a la Comunidad de Madrid aunque desde Adif aseguran que todo se debe a un retraso de las autorizaciones para que la estación empieza a funcionar hemos

Voz 1275 28:03 lo de arte contemporáneo que el Ayuntamiento de Madrid tienen Conde Duque sigue creciendo esta vez con la adquisición de una obra del reconocido artista Marcel lían Túnez cofundador de La Fura dels Baus es la primera instalación de videoarte interactiva que adquiere este museo Javier Jiménez

Voz 1727 28:16 buenos días buenos días obra con la que Antúnez pretende

Voz 0887 28:18 homenajear al grupo esquifos de Madrid movimiento de los años setenta y ochenta y que contó entre sus filas con creadores como Luis Gordillo Rafael Pérez Mínguez o Chema Cobo

Voz 29 28:26 hay una caja con una cámara que llamamos Oxfam que funciona como una interfaz pones la cabeza dentro de esta caja gritas inmediatamente aparece con tu cara y el cuerpo del personaje de estos cuadros no de algún modo adquiere es durante unos minutos una identidad efímera entorno a esta proyección

Voz 0887 28:46 desde el Consistorio aseguran que la incorporación de esta obra se enmarca en su empeño por impulsar el museo con la adquisición de obra coetáneo

Voz 29 28:53 el Museo de Arte Contemporáneo yo creo que ofrece una visión muy original muy particular con obras buenísimas bueno yo tengo la suerte de estar ahí no

Voz 0887 29:00 el coste de la obra se sitúa en torno a los veintisiete mil euros

Voz 1275 29:04 sí por primera vez la línea XXXIV de la EMT de empresa municipal de transportes que une Cibeles con el barrio de Las Águilas ha sido la más utilizada en dos mil diecisiete por los madrileños lograron más de ocho millones y medio de personas les siguen la línea setenta quiere Plaza de Castilla con el sacia las circulares C1 C2 y la XXXI que va de Plaza Mayor a lucha contra las menos usadas el año pasado no llegaron ninguna a los quinientos mil viajeros fueron la ciento uno Canillejas Barajas la doscientos quince de Felipe II a Roma la ciento diez Manuel Becerra Cementerio de la Almudena Illa ciento setenta y uno que une Mar de Cristal con Valdebebas en total EMT transportó en dos mil diecisiete a casi cuatrocientos veintiocho millones de usuarios seiscientos cincuenta mil menos que un año antes son datos los del Ayuntamiento de Madrid así llegamos a las siete y media cinco grados ahora mismo una amiga

Voz 1727 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:15 comienza el lunes veintinueve de enero y lo más urgente hasta ahora es hacer un balance del temporal porque en Alicante por ejemplo ayer llovió en apenas doce horas lo mismo que en los últimos cuatro meses lluvia la que se unió el viento y el oleaje que obligó a cerrar el puerto de Valencia Radio Valencia natal en bon día

Voz 0141 30:34 las olas alcanzaron los cuatro metros se procedió al cierre de las instalaciones el uno uno dos recibió ayer medio centenar de llamadas sobre todo de Valencia y de Alicante donde llegaron a recogerse hasta ciento setenta litros por metro cuadrado lluvia y viento que derribó algunos árboles en Ontinyent el colegio Vicent Gironès ha suspendido hoy las clases porque se han inundado algunas aulas y en Málaga

Voz 1727 30:58 no se podía ni andar por el viento y el fuerte vendaval que azotó la provincia se puede medir en un dato doscientas cincuenta incidencias en dos horas hubo caída de árboles de cornisas de cableado eléctrico e incluso de farolas y hay dos heridos ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 31 31:15 en estado grave continúa la ciclista de sesenta y siete años que fue arrastrada por el viento en el Paseo Marítimo de Málaga otro vecino de Fuengirola se recupera tras caerle encima la tapadera de un depósito de agua hoy vuelve a activarse el aviso por vendaval se vuelven espera rachas de viento que van a superar los ochenta kilómetros por hora

Voz 1727 31:32 y en Albacete el problema no ha sido el viento ha sido la nieve más de mil vecinos de Yeste han estado más de doce horas sin luz e incomunicados por la nevada hasta ahora van recuperando poco a poco la normalidad Radio Albacete Kiko Aznar

Voz 1910 31:45 sigue habiendo carreteras con nieve en Pyeong Yeste en Río para según la DGT aunque todas las vías están transitables los bomberos del CPI realizaron ayer más de mil kilómetros con las quitanieves para limpiar carreteras de la red secundaria llegó a haber hasta quince centímetros de nieve acumulada o una previsión de nevadas si de lluvia en esta zona de la sierra más de mil vecinos de ayer se quedaron

Voz 1275 32:05 suministro eléctrico más de doce horas ese retraso

Voz 1910 32:07 decía ayer por la tarde aunque durante toda la noche han tenido cortes intermitentes como apuntaba Kiko hoy el temporal remite pero continúa

Voz 1727 32:13 a la alerta naranja en las costas de Málaga Granada y Cádiz se esperan rachas en el estrecho de hasta cien kilómetros por hora Aragón mida esta mañana a su principal pulmón industrial la la fábrica de Opel en fin Teruelas hoy termina el plazo fijado por la compañía ya para negociar el convenio colectivo y sobre la mesa está la amenaza de Opel de una deslocalización industrial sino no hay acuerdo Radio Zaragoza Juanjo Hernández

Voz 1203 32:40 esa amenaza se concretaría en fabricar el nuevo curso en otro sitio estarían en riesgo dos mil empleos en la planta y otros tres mil de la industria auxiliar se podrían ver afectados en el entorno la compañía no acaba de concretar su oferta está previsto que lo haga hoy esto complica el compromiso sindical de votarle en referéndum entre los trabajadores la empresa reduce un año la congelación salarial pero las posturas se mantienen muy alejadas en temas como pluses y pausas a las ocho y media volverán a sentarse dirección y comité

Voz 1727 33:06 dato que nos llega de Andalucía pone número a la brecha generacional en la comunidad andaluza sólo el dieciséis por ciento de los Heat

Voz 1275 33:14 tienes entre dieciséis y veintinueve años

Voz 1727 33:16 ha podido emanciparse sólo el dieciséis por ciento de los jóvenes menores de treinta años ha salido de casa de sus padres Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0534 33:24 son datos del último informe del Observatorio de emancipación de la juventud que señala que aunque la ocupación entre la población menor de treinta años ha crecido el empleo que consigue es sobretodo temporal y además con salarios más bajos Un joven de veintiséis años que accede hoy al mercado laboral cobra al año un treinta y tres por ciento menos que lo que cobraban joven de esa misma edad hace una década en España a esto se suma el aumento del nueve por ciento en los precios del alquiler en el último año por lo que los jóvenes tienen que dedicar más del setenta por ciento de su salario a pagarlo Rafael Álvarez vicepresidente del Consejo Andaluz de la Juventud

Voz 32 33:55 bueno salario bastante bajo hecho una brecha salarial generacional bastante importante con la que en algunos casos llegáramos a cobrar haciendo el mismo trabajo casi el cincuenta por ciento menos que una paz la mayor de treinta años eso no nos permite entrar en una vivienda

Voz 1910 34:09 desde el Consejo Andaluz de la Juventud lamentan que el está

Voz 0534 34:12 los suprimiera las ayudas para el alquiler de los jóvenes

Voz 1727 34:14 tras el inicio de la crisis y el riesgo de pobreza de los jóvenes será menor que el de los mayores en la salida de la crisis Se ha invertido esa realidad brecha que vamos a analizar a partir de las ocho y media en una nueva entrega de nuestra memoria de la crisis los Mossos alertan en Cataluña cada vez más pequeñas y medianas empresas caen en la conocida como estafa del CEO y en qué consiste pues los delincuentes usurpa la identidad de un directivo de la compañía y piden un trabajador del área financiera que realice una transferencia a una cuenta bancaria cuentas controladas claro por los delincuentes ser Tarragona Jordi Cartaya

Voz 33 34:54 la cantidad de la transferencia de dinero no suele ser desorbitada para no levantar sospechas que además según asegura la Policía catalana los casos que sea investigado el engaño

Voz 1910 35:02 estaba muy bien elaborado hay indicios pero que no

Voz 33 35:05 Nos pueden ayudar a levantar las orejas como que el director financiero de nuestra empresa nos pida que hagamos una transferencia un viernes por la tarde esta es una estafa que hasta ahora se hacía sólo en las grandes multinacionales que cada vez pues han endurecido más las medidas de seguridad por lo tanto los delincuentes ahora ponen el foco en las pequeñas y medianas empresas para pasar más

Voz 1727 35:24 desapercibido que la policía ha detenido en Tenerife a cuatro personas por crear un burdel digital para extorsionar a los clientes a mañana van los encuentros sexuales los grababan y luego chantajear van a los clientes con difundir los vídeos Radio Club Tenerife palmero

Voz 0760 35:41 E incluso aunque realizaron un primer pago el acoso no cesaba y les solicitaban más dinero los arrestados se hacían pasar por una prostitutas establecían el lugar donde se realizaría el contacto y la tarifa acordada de esta forma podían colocar de forma previa el dispositivo de grabación en las habitaciones para luego filmar a ambas partes sin su consentimiento luego reclutaron a la mujer a través de anuncios en la red y la citaban en el domicilio marcado la víctima sería hay realizaba el pago del dinero en sobres cerrados y depositados en lugares próximos a gasolineras

Voz 1727 36:09 y hoy cumple una semana de vida el AVE a Castellón cumpleaños empañado por un nuevo incidente una avería técnica que impidió ayer la salida del tren de alta velocidad hacia Madrid los cuarenta y siete viajeros que estaban a bordo tuvieron que coger el Cercanías hasta Valencia y allí ya sí tomaron el AVE Radio Castellón Nieves Atsuara

Voz 0534 36:29 una nueva avería técnica canceló ayer el AVE Castellón Madrid que salía a las siete de la mañana los pasajeros tuvieron que coger un tren de Cercanías hasta Valencia y desde allí un AVE a Madrid es la segunda incidencia que se produce después de que el pasado lunes sufriese un retraso en el día de su inauguración por un fallo en el intercambiador de vías que obligó al AVE a estar veinte minutos parado en Sagunto con varias autoridades dentro entre ellas el presidente del Gobierno Mariano Rajoy según Renfe el fallo de ayer no se produjo en las vías sino en el mismo tren la compañía ferroviaria reintegrar a la mitad del coste del billete

Voz 1727 37:02 a los pasajeros que lo soliciten en taquilla

Voz 34 37:07 están ahí fuera merodeando tienen el coche impecable y todavía se preguntan por qué a mí

Voz 1727 37:28 con Pepa Bueno las siete y treinta y ocho las seis y treinta y ocho en Canarias hicieron falta cinco intentos pero nuestra Selección de balonmano lo tiene ya el oro que redime cualquier sufrimiento pasado

Voz 36 37:42 el día veintitrés

Voz 0534 37:47 entonces

Voz 36 37:48 el trofeo de campeones en solo

Voz 3 37:51 a que tanto en la verdad que el equipo hasta el y un pelín nervioso al principio pero pero mira al final hemos sacado adelante hay campeones de Europa son las ocho horas hasta las ocho allanaron el deporte por hoy

Voz 1712 38:20 pues no lo sé pero imagino que es posible porque no es para menos bien merecida la tienen después de haber los golpes que Sadam y lo que ha costado desde luego ganarlo ese España veintinueve sucia XXIII parecen resultado a priori cómodo que no refleja el camino que tuvo que recorrer selección hasta llegar a él como reconocía en El Larguero Viran Morros

Voz 3 38:36 para que hemos tenido tres finales seguidas porque el partido Alemania también fue muy muy complicado muy difícil

Voz 1275 38:42 el Reino de finales el viernes ganara a todo poderoso Frank

Voz 3 38:45 ya la verdad que fue casi épico y hoy tenemos que rematar si no se nos podía escapar esta y la verdad que el equipo hasta el y un pelín nervioso al principio pero pero mira al final hemos echado para adelante y campeones de desde

Voz 1712 38:56 en este Europeo se suma a los oros mundiales de Túnez dos mil cinco y España dos mil trece sólo les falta a los hispanos el oro en unos Juegos Olímpicos aunque para Viran Morros el conseguido ayer es el más complicado de todos ellos

Voz 3 39:05 eso sin duda porque el final birmanos un deporte meramente europeo y aquí se concentra las mejores selecciones y la verdad que muy muy difícil habíamos jugado bueno sección había joya cuatro finales y por fin se puede traer la de oro para casa

Voz 1712 39:18 destacado el papel del portero Sterbik al que sacaron de sus vacaciones para suplir al lesionado Pérez de Vargas para ser el héroe ante Francia en semifinales y el mejor jugador ayer en la final con este oro en el Europeo de Croacia resurge el balonmano español después de no haberse clasificado para los Juegos de Río el discreto papel del pasado Mundial de dos mil diecisiete y la victoria deja además triple premio porque aparte del oro España está clasificada ya para el próximo Mundial dos mil diecinueve y el siguiente europeo de dos mil veinte es oro en balonmano eclipsa una nueva remontada liguera del Barça con la que ese cerraba el domingo de nuevo con goles de Suárez y Messi para ese Barça dos Alavés uno varias jugadas polémicas que molestaron mucho a los vitorianos como reconocía del Larguero el alavesista Laguardia

Voz 10 39:55 Nuestra perjudicado claramente no te digo que vaya predispuesta premeditado a ello pero bueno yo creo que a la famosa jugada de Mestalla y la apersonado mucho a la hora de decidir esas acciones sabe que si se equivocaba otra vez al Barça hubiera montado escándalo bueno es mejor votar a favor cubrirse bueno así ha sido y lo vamos

Voz 1712 40:12 los también de ayer Leganés tres Espanyol dos tres Las Palmas cero Sevilla uno Getafe uno con polémica también en el gol del Getafe que llegaba en el minuto noventa y tres y en el que los sevillistas reclamaban falta de cata sobre Sergio Rico Bordalás lo ve diferentes

Voz 37 40:24 los imágenes Infantino falta disfrutar de entrega

Voz 1712 40:29 una jornada más sigue líder el Barça once puntos sobre el Atlético que junto Valencia Real Madrid ocupan las plazas Champions Villarreal y Sevilla están en la Europa League el descenso es para el Deportivo Las Palmas Málaga y la jornada veintiuno Se completa todavía esta noche con el Celta Betis desde las nueve dos equipos separados por sólo un punto en la tabla todos disponibles para Unzúe Setién cuenta con las bajas de Campbell y Sanabria lesionados va a arbitrar el colegiado murciano Sánchez Martínez en segunda completó la jornada veinticuatro Huesca y Cádiz ocupan plazas de ascenso directo Oviedo Rayo Lugo y Osasuna en promoción el descenso es para Almería Córdoba Sevilla Atlético y Lorca en baloncesto iniciada ya la segunda vuelta del campeonato sigue dominando el Real Madrid son cinco victorias que tiene sobre Barcelona y Valencia Basket y finalmente cerró Fernando Alonso en el puesto XXXVIII su primera participación en las veinticuatro Horas de Daytona el piloto español terminó satisfecho

Voz 2 41:14 con

Voz 38 41:14 esto es muy cansado porque al final he conducido cerca de ocho horas no un poco más a disfrutando muchísimo fue una carrera por desgracia un poco llena de de percance si problemas en los hicieron perder muchos minutos al final descontento como digo de de la experiencia de conducir tantas horas de luchar hoy sentirnos competitivos siempre que que estábamos en la pista

Voz 1712 41:35 en la NBA victoria de San Antonio ciento trece noventa y ocho sobre Sacramento con dobles números de Pau Gasol catorce puntos once rebotes los rozó también y Ibaka con once puntos nueve rebotes en el Toronto ciento veintitrés Lakers ciento once y poca presencia en las otras victorias dos minutos de Abrines en la victoria de Oklahoma no jugó Calderón en la de Cleveland derrota de Chicago noventa y seis ciento diez conmigo aquí diez puntos cinco rebotes de Mirotic y además también victorias de Houston y los Clippers

Voz 42 45:33 con el ojo izquierdo que doy pero

Voz 43 45:37 hola y cada paso peor que el anterior dice José Mari buenos días Pepa lo horrible veinte mal comienza la nueva legislatura del Parlament catalán

Voz 1727 45:49 Wall el desenlace final