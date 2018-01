Hoy por Hoy (29/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días nadie sabe qué va a pasar exactamente esta semana en el Parlament de Cataluña porque depende de alguien que declaró una República sin avisar ni a sus socios se fue a Bruselas y que sigue presentándose allí como presidente de esa república volverá para someterse a la investidura como presidente de una comunidad autónoma muy pocos lo saben lo que sí sabemos es que el Tribunal Constitucional ha ordenado la hoja de ruta de aquí a mañana en su discutida resolución este fin de semana el Tribunal no admitió a trámite el recurso preventivo del Gobierno contra la sesión de investidura por lo que la convocatoria de la sesión sigue en pie pero si Puigdemont quiere presentarse tiene que hacerlo físicamente tras pedir permiso a la justicia de cuya jurisdicción huyó camino de centro Europa así que el Tribunal de Garantías le marca el camino a él y al presidente del Parlament en manos de los independentistas está la decisión de cuanto tiempo pretenden tener bloqueada su comunidad ya ha tenido que ser el Tribunal de Garantías quién lo haga sometido a un enorme estrés ante la evidente falta de dirección política que padecemos en un momento tan delicado este último envite demuestra que el Gobierno central se ve sorprendido permanentemente actúa improvisando a la defensiva delegando en los tribunales toda la responsabilidad aún a costa de forzar las costuras y sin más estrategia política que intentar que Ciudadanos no le coma más terreno mañana sigue convocado el pleno del Parlament al menos dos de los consejeros huidos compuso a Bruselas han renunciado esta noche al acta de diputado para que corra la lista y los separatistas tengan garantizada la mayoría absoluta algunas fuentes le dicen a la SER que el Supremo no es proclive a conceder el permiso a Puigdemont Si viene lo solicitado

Voz 1 02:02 habría que ver si ocurre con qué argumentos

porque existe el precedente jurídico de un etarra al que sí se autorizo acudir a una sesión de investidura al Parlamento de Vitoria que desgraciadamente el espectáculo continuo

es lunes veintinueve de enero y en media hora se reanuda la negociación del convenio colectivo de la fábrica de Opel en Figueruelas en Zaragoza con un pulso de la empresa en toda regla porque amenaza con llevarse la fabricación de un nuevo coche a otra factoría sino hay acuerdo a diferencia de Rajoy que considera que él no debe meterse en eso de los salarios el Gobierno regional de Aragón incluso ha mediado ya pero las espadas siguen en alto y empresa sindicatos vuelven a la mesa con discrepancias sobre los complementos salariales y los tiempos de descanso todas las teorías y todas las grandes palabras que se escuchan en Davos sigue en cualquier otro foro internacional sobre el empobrecimiento de los trabajadores en el mundo occidental sobre el reparto más justo los beneficios todas esas palabras se ponen a prueba en los casos concretos y este es muy concretos Radio Zaragoza Juanjo Hernández

Voz 2 03:22 la empresa reduce la congelación salarial a un año plantea

Voz 1203 03:25 su R E el año que viene el veinticinco por ciento del IPC y el cincuenta en los tres años siguientes las distancias entre las partes es mucha como dices en temas muy importantes para los trabajadores como los pluses y las pausas toda la comunidad aragonesa contiene la respiración si hoy no hubiera acuerdo que la compañía cumpliera su amenaza de llevarse el nuevo Corsa dos mil empleos en la factoría de Figueruelas y tres mil en las empresas que trabajan para ella del entorno estarían en peligro

Voz 1727 03:53 esta mañana en Hoy por hoy nos vamos a meter en otra brecha generacional con Ramón padre y Ramón hijo los dos ingenieros treinta años de diferencia uno a punto de jubilarse con su pensión al alcance de la mano otro el hijo que lleva trampear contratos temporales varios años y acaba de conseguir por fin uno indefinido pero que no le permite vivir de forma independiente lo hace porque suma el sueldo de su novia uno ya era padre a los treinta otro ni se lo plantea

Voz 3 04:21 a mí me genera una preocupación el pensar cuál va a ser el futuro de mis hijos yo tengo muchísimas aficiones que afortunadamente a día de hoy todavía sigo practicando y todo eso me lo ha permitido el tener una

Voz 1727 04:36 estabilidad laboral yo ahora mismo vivo con mi novia

Voz 4 04:39 ya pero si tuviera que plantearme el el vivir por mi cuenta yo sólo probablemente me viera obligado a buscar compañeros de piso y a compartir un piso hace unos tres meses encontré mi primer trabajo con un contrato indefinido pero siempre con la incertidumbre de qué contrato indefinido hoy tampoco me da una la seguridad de que esto ya vaya a ser para siempre y no se vaya a acabar el día de mañana

Voz 1727 05:02 las cicatrices de la crisis como cada lunes en Hoy por hoy la operación en la que la Comunidad de Madrid le vendió a un fondo buitre casi tres mil viviendas públicas y sociales en el año dos mil trece estuvo trufada de irregularidades lo dice textualmente la fiscalía en un escrito al que ha tenido acceso la SER Aimar Bretos

Voz 0027 05:21 ese escrito ya está en manos del juez que investiga esa operación una compraventa por la que están imputados los ex directores generales de Ignacio González cuatro años después de la venta en este tiempo los alquileres han subido entre el cine mil quinientos por ciento según los afectados sólo el treinta por ciento de los inquilinos originales siguen su vivienda

Voz 1727 05:42 empieza el juicio contra una célula yihadista que planeó atentar en Barcelona

Voz 0027 05:46 diez supuestos integrantes que diseñaron ataques contra edificios emblemáticos como el del Parlament y que además preparaban un secuestro los Mossos desarticularon la célula en dos mil quince con un agente infiltrado la Fiscalía pide de siete a diecinueve años de cárcel El País

Voz 1727 05:58 para el grupo de la oposición siria no acude a las conversaciones sobre el futuro del país que empiezan hoy en Rusia

Voz 0027 06:06 consideran que esta reunión convocada por Rusia Irán y Turquía sólo serviría para dinamitar las negociaciones impulsadas

Voz 1727 06:12 por ello el principal opositor a Putin naval día quedado esta noche en libertad y lo ha hecho después de que la policía lo detuvieran las protestas de ayer contra las elecciones

Voz 0027 06:23 C manifestaciones contra la convocatoria de las presidenciales a las que naval di no va a poder presentarse en los tribunales le han vetado la candidatura con el argumento de que tiene antecedentes penales pero la oposición lo considera una maniobra política

Voz 1727 06:35 esta ha sido una noche de premios Robbie

Voz 1 06:37 hola hola Espar Robbie Alamillo Acció Spark Carla Simón Premi Gaudí Alamillo guión Carla Simón para sino también los Hernández

Voz 0027 06:53 Jeremías en el cine catalán verano de mil novecientos noventa y tres de Carla Simón ha arrasado en los Gaudí con cinco galardones entre ellos mejor película y mejor directora

Voz 1727 07:01 noche de premios en la música

Voz 4 07:06 Juanes

Voz 5 07:06 pues uno

Voz 0706 07:12 los Marx se lleva a casa los seis premios Grammy a los que

Voz 0027 07:16 estaba cerca se ha quedado el rapero en reclamar con cinco premios ambos han sido los protagonistas de una noche de música y no sólo también de solidaridad con el movimiento feminista Michu con las ya habituales críticas a Trump

Voz 1 07:27 sí Pin pues Juan Gris en su ponente en las eh

Voz 0027 07:32 tienes Hillary Clinton ha aparecido en un vídeo leyendo un párrafo del polémico libro sobre el presidente Fuego y furia

Voz 0055 07:42 y así suena un vendaval

Voz 1727 07:53 es el vendaval que provocó ayer hasta doscientas cincuenta incidencias en Málaga en sólo dos horas

Voz 0259 07:58 con cornisas volando y árboles por el suelo hoy siguen las rachas de viento por encima de los cien kilómetros por hora en el sur de Andalucía Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 08:08 buenos días ya sonido dejaba clara una cosa es un viento muy constante sostenido una cosa es cuando hablamos de rachas de más de ciento treinta que es cuestión de segundos pero cuando sostenido por el cine de los ochenta y rachas como decías de más de cien es cuando gana carácter destructivo mucha tensión sobre todo en la provincia de Cádiz que es donde se seguirán superando estos cien kilómetro explora pero también en Ceuta Melilla de nuevo en la costa de Málaga con marcado oleaje en Canarias el viento cada vez va a ir a más en el Estrecho aflojará un poco la próxima noche pero en Canarias Madeira más además con chubascos que afectarán sobretodo las islas más orientales en el conjunto del país llegaron los entraremos demasiado de este viento va a hacer mucho sol un poco de frío ahora mismo durante la tarde las temperaturas al sol darán lugar a un ambiente bastante agradable

Voz 1727 08:53 y el broche de oro de esta portada el triunfo del balonmano español Manu Carreño buenos días

Voz 0027 08:59 buenos días Pepa medalla de oro brillantísima de la selección española de balonmano en el Europeo que terminó ayer en Croacia para quitarse el sombrero habían perdido cuatro finales en campeonatos de Europa al aquí

Voz 1727 09:10 esta llegó la vencida en una final que las

Voz 0027 09:13 fue más fácil de lo que esperábamos contra Suecia donde el verdadero hueso el hueso duro estuvo en las semifinales Francia que no perdió una semifinal desde el año dos mil ocho pues a Francia les eliminamos también en la semifinal con un Sterbik en plan estelar que estaba de vacaciones y ante la lesión del que era el portero titular Pérez de Vargas ha acabado siendo el gran protagonista primero las semifinales contra Francia y sobretodo ayer en la final contra sucede así que chapeau para esa selección de Jordi Ribera medalla de oro la primera en la historia habían sido dos veces campeones del mundo en Túnez y en España y ayer por primera vez campeones de Europa de una selección que está muy por encima del nivel del balonmano en nuestro país de hecho la mitad juegan fuera de España y el siguiente en hacerlo será a Viran Morros uno más que emigra de nuestro país que tiempos aquellos en los que la Liga Asobal tenía el mismo nivel practicamente que el de la selección española hoy eso no ocurre ni por asomo se tienen que ir a jugar fuera porque en España no hay ni dinero para pagarles ni gente que llene los pabellones ni sponsor que apuesten por este deporte y a pesar de ello somos campeones de Europa hasta luego Pepa

Voz 1727 10:20 adiós Manu

Voz 8 13:41 tras tres Tour siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor precio rastreador punto com comparador de la historia

Voz 18 13:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:57 son las ocho y catorce las siete y catorce en Canarias hoy ya nadie se atreve a calificar de decisiva la semana que comienza agotados de semanas decisivas como estamos entre las trampas de Puigdemont y el separatismo y las torpezas del Gobierno central pero aquí estamos convertidos todos en constitucionalistas tratando de aplicar una plantilla genérica a una situación que a veces muchas veces escapan la razón el entorno de entiende que el ex presidente catalán si iba a pedir la autorización del Tribunal Supremo para someterse a la investidura como le marcó el Constitucional este fin de semana su abogado en España Jaume Alonso Cuevillas asegura que están estudiando también otras opciones pero no las concreta así que la incertidumbre es total a treinta horas de que comience hipotéticamente el debate de investidura en el Parlamento catalán Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 14:47 cuando iba en Madrid Pedro Jiménez buenos días qué tal buenos días ahora mismo no consta que Puigdemont Ayesa

Voz 1727 14:52 lo de Bélgica a pesar de que si quisiera pedirle esa autorización al magistrado Llarena tendría que venir él en persona y ni siquiera el abogado de Puigdemont allí en Bélgica sabe que va a hacer exactamente pero Junts per Cataluña la lista de Puigdemont si mantiene Frederic al menos en público que Puigdemont se va ceñir a ese camino que le marcó el sábado el constitucional que piensa pedir la autorización

Voz 0706 15:16 así lo anunció en varias entrevistas radiofónicas el exconseller Josep Rull

Voz 0171 15:19 el president Puigdemont ha quejarás te da mucha

Voz 0055 15:24 como pedir hasta autorización al juez decía

Voz 0706 15:26 que esta decisión todavía no se activado como mínimo su abogado el abogado de Puigdemont aseguraba anoche en Twitter que se están analizando todas las alternativas El incluya el Supremo pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos además en estas últimas horas Cataluña hay Oscar han insistido que no se plantean otro candidato que no sea Puig después de que Joan Tardá

Voz 11 15:47 sí mucho Puigdemont

Voz 0706 15:50 cobren de sacrifican dijeran La Vanguardia que si es necesario habrá que sacrificar textualmente al ex presidente catalán los que han confirmado que renuncian a su escaño son dos de los diputados de Bruselas Clara Ponsatí Lluís Puig lo anunciaba en Twitter para que los sustituyan los siguientes nombres en las listas y asegurar así la mayoría independentista también añadió amarilla también en Bruselas pero su partido Esquerra ha asegurado a que esto no está confirmado

Voz 1727 16:13 en caso de que Puigdemont si le pida al juez esa autorización para la investidura que hará Pablo Llarena hay un antecedente un preso de ETA parlamentario de Rey Batasuna que pudo ir al Parlamento vasco en el setenta y ocho a defender su proyecto para ser investido pero fuentes que ha consultado la SER no tienen tan claro que Llarena vaya a aplicar ese antecedente Pedro

Voz 0706 16:33 no Pepa es más todo lo contrario estas fuentes ven improbable que Pablo Llarena conceda el permiso Carles Puigdemont para que acuda este martes al pleno del Parlamento y menos aún con el respaldo que ha recibido este fin de semana del constitucional que ha supeditado tanto la investidura del candidato de Cat como su presencia en el pleno a la pertinente autorización judicial hacer lo contrario sería volver al punto de partida explican estas fuentes Llesta es precisamente la línea roja que ha dibujado el juez instructor del Supremo cuando se negó a reactivar la euroorden de detención al subrayar la notoriedad que ha tomado la proclamada intención de Puigdemont de restablecer el mismo Gobierno bajo el que se declaró la llamada República catalana e impulsar su implantación además Carles Puigdemont cuenta con el antecedente de Junqueras aquí en el juez ya ha negado la posibilidad de asistir a los plenos con un argumento que vale para el expresident de la Generalitat dijo que permitir unas conducciones de salida y retorno del centro penitenciario en fechas y horas determinadas con destino conocido pueden impulsar un grave enfrentamiento ciudadano

Voz 1727 17:34 quién también tiene que tomar decisiones inminentes es el presidente del Parlament Ripollet Urra entre la primera fundamental si acata la prohibición de que mañana se intente una investidura a distancia Torrent también tiene en sus manos una posible suspensión del Pleno Frederic que lo puede dilatar todo

Voz 0706 17:50 el pleno ahora mismo sigue convocado mañana a las tres de la tarde aunque mañana por la mañana a las diez se reúne la Mesa del Parlament donde se decidiera suspender el pleno recordemos que el plazo legal para hacer una sesión de investidura termina pasado mañana el miércoles diez días hábiles después de que se constituyó el Parlament por tanto una opción quería suspender el pleno de mañana convocar otro con un candidato o candidata distinto para el miércoles sino estos centrarían un escenario todavía más incierto es por esto que en Junts per Cataluña a cientos presión están

Voz 0171 18:17 el bidón ve a expresar a ocupan si Men cada al presidente del Parlamento de Cataluña actuará la Corte ampliarlas

Voz 0706 18:27 Eduard Pujol de Cataluña decía que están convencidos que recorrer el presidente al Parlament actuará con la legitimidad que le corresponda

Voz 1727 18:35 y un detalle que refleja a las claras el juego o la improvisación de Puigdemont a esta hora del partido de la extrema derecha flamenca sigue contando con él mañana por la tarde en un acto en Lovaina al que lo han invitado para que cuente como esto es literal rompió la hegemonía socialista en la alcaldía de Girona Puigdemont no lo ha desconvocado que se sepa ese acto todavía Argelia que era el buenos días buenos días Pepa doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona editora de agenda pública analista de este programa ayúdanos a interpretar la decisión del Constitucional que es muy excepcional y que te propongo analizar en es planos sobre el contenido del auto del tribunal de garantías sobre las decisiones que tomó elaborando esta especie de hoja de ruta que le estamos llamando a nosotros hacia el pleno de mañana que opinas

Voz 0247 19:23 bien lo primero que hay que tener en cuenta es que

Voz 19 19:25 eh el auto del

Voz 0247 19:28 de de este viernes no no del sábado es sin duda una solución de compromiso tanto hacia fuera en el sentido de que el Constitucional con este auto logra dar una respuesta al Gobierno y otra hacia dentro ya que consigue que el Tribunal Constitucional no se rompa en dos no que era uno de los miedos que se tenía Se aprueba por unanimidad respecto el contenido el lo que viene a ser este auto es el planteamiento unas medidas cautelarísimas en las que siguiendo el hilo que planteaba por cierto el Consejo de el del Consejo de Estado también la pasada semana eh se reconoce la autonomía parlamentaria y la las potestades el presidente del Parlament de Cataluña eh hoy también se reconocen los derechos de participación de de Carles Puigdemont en tanto que el tribunal constitucional lo que dice es que no tiene restricción alguna y que por tanto no se le puede negar presentarse a la investidura pero lo que sí que veta totalmente es la posibilidad hacer una investidura telemática por delegación o toda aquella que no sea una investidura presencial me por tanto tiene que estar presente el candidato o candidata el día treinta en el pleno es decir mañana para en su caso poder ser investido

Voz 1727 20:47 esto sobre el contenido y sobre la forma Argelia puede un tribunal constitucional dictar una especie de batería de medidas cautelares porque esas esa es la la impresión que da es esa su función

Voz 0247 20:58 a ver su función no es esa claramente

Voz 20 21:01 sí hay yo creo que como

Voz 0247 21:03 hacía el el auto del otro día de de este sábado bien responde a esa solución de compromiso no porque que en teoría este el recurso que presenta el Gobierno sólo daba sólo podía dar pie a dos soluciones una admitir y por tanto que se produjera la suspensión automática recordemos del nombramiento propuesto por el presidente del Parlament que eso es lo que el Tribunal Constitucional no ha hecho de momento no o por otra decir no miren no se cumplen los requisitos formales no admitimos no ha hecho ni una cosa ni la otra sino lo que ha hecho es dejamos esa decisión para un momento pues

Voz 0706 21:39 exterior pero para salvar lo que

Voz 0247 21:42 derecho hicimos salvar el objeto del proceso de estamos una serie de medidas que es cierto son una innovación absoluta porque no están previstas específicamente en la ley pero yo creo que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es dar una respuesta a esa situación de tenso tensión miento continuo al que viene sometiendo por una parte pulsa Mon al ordenamiento jurídico no que es la encantando utilizar y retorcer todos los posibles vericuetos digamos jurídicos por una parte y por otra parte a esa presión que también desde el Gobierno Rajoy está ejerciendo en el que la falta decisiones políticas está llevando al Tribunal Constitucional en muchas ocasiones a sustituir a través de decisiones jurídico-políticas esa esa esa toma decisiones que debería adoptar el Poder Ejecutivo

Voz 0706 22:34 estamos estamos ahí está buenos días muchas gracias y hasta luego a pesar de la evidencia de que el Constitucional sea resiste

Voz 1727 22:41 ido a aceptar el recurso del Gobierno el recurso que presentó el Gobierno contra la opinión del Consejo de Estado anoche el ministro portavoz Méndez de Vigo intentó presentar todo lo que ha ocurrido en los últimos tres días casi casi como un ejemplo de de de de de destreza política Carolina Gómez

Voz 0247 22:57 si no se pronunciara a los magistrados sobre el recurso del Gobierno no consiguieron ponerse de acuerdo pero el ministro portavoz del Ejecutivo dice que están muy satisfechos porque se ha conseguido el objetivo último de Moncloa que era impedir una farsa y una burla institucional

Voz 0171 23:10 el pleno del día treinta a menos que el Tribunal Supremo autorizara no podrá hacerse tal y como estaba previsto y el Gobierno y el Gobierno tinto con eso está satisfecho porque cree que se ha evitado una burla a las instituciones democráticas

Voz 0247 23:24 el Tribunal Constitucional según Méndez de Vigo da cumplimiento al objetivo del Gobierno el Consejo de Estado les respalda en el fondo del asunto

Voz 0171 23:32 Consejo de Estado en el fondo da la razón al Gobierno cuál es el fondo de la cuestión es si una persona que está unida puede presentarse a una investidura

Voz 0247 23:41 en declaraciones a la Sexta Méndez de Vigo defendía el recurso del Gobierno como una decisión política que les correspondía tomar a ellos y que siguen considerando hacer

Voz 1727 23:50 pero la realidad es mucho más poderosa que la propaganda y el patinazo del Gobierno ha sido tan evidente que en el PP muchos han corrido a pasarle factura factura política a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría María Jesús

Voz 1461 24:02 Juan buenas días Sáenz de Santamaría lleva tiempo siendo objeto de críticas mucho

Voz 1727 24:07 a Cobo le recuerdan siempre el fracaso de su operación

Voz 1461 24:09 diálogo y la desastrosa gestión del uno de octubre van buscando fallos y ahora suman el varapalo del Consejo de Estado algunos no entienden cómo el Gobierno no iba con todo atado y bien atado y otros lamentan que Rajoy se eleve a cada vez más blindado por los horarios que es como llaman a los colaboradores de la vicepresidenta aseguran que ellos son los que proponen disponen de todos modos llegó el sábado y el constitucional salvo los muebles al Ejecutivo no era lo que se había pedido pero hubo alivio generalizado en la Moncloa confían en que en los próximos días todo el plan salga bien para callar de una vez por todas

Voz 1727 24:41 las voces internas las que rodean a

Voz 1461 24:44 María destacan que hace un año el presidente quiso que se ocupara de Cataluña y explica ante desde entonces trabajan con él en equipo que es lo que algunos ni quieren y saben hacer así nos lo dicen que también nos cuentan prefiero de estrategia de la semana pasada fue entre otras cosas para preservar la figura del Rey porque Felipe VI se podía haber abocado a refrendar la investidura de Puigdemont que de manos recalcan que ya no haría nada sin la autorización del jefe lo que les hace pensar que todos estos ataques van realmente dirigidos a dinamitar ya el liderazgo de Rajoy

Voz 0171 28:08 el plazo oficial publicado en el BOE en julio pasado en fuentes próximas a la Comisión nos recuerdan que ésta empezó a trabajar en septiembre con medios escasos y que su informe estará en febrero o marzo son catorce expertos designados por el Gobierno con aportaciones de partidos y sindicatos tienen que elaborar una propuesta para reducir a largo plazo las emisiones de CO2 en dos mil treinta la generación de energías renovables tendría que alcanzaron veintisiete por cien según la Comisión Europea el Parlamento europeo lo ha elevado al XXXV hay que fijar el porcentaje definitivo antes de este verano conseguirlo dice el Gobierno preservando la competitividad económica y el empleo

Voz 1727 28:43 el Gobierno lleva años prometiendo una ley de Cambio climático y transición energética para reducir las emisiones de CO2 pero en la práctica Eladio sus últimas decisiones torpedear el cierre de las centrales de carbón una de las energías más contaminantes

Voz 0171 28:57 la producción con carbón sigue aumentando en los años secos y las emisiones de CO

Voz 2 29:01 dos cuando Iberdrola anunció su intención de cerrar

Voz 0171 29:03 sus dos últimas centrales de carbón en España el Gobierno impulsó un decreto que le da más capacidad para impedirlo con criterios como el precio de la energía y el ministro Álvaro Nadal ha insistido en que se hicieran esas centrales subir la luz eliminamos el carbón

Voz 25 29:18 meses de invierno y algunos de los meses de verano donde ponemos mucho el aire acondicionado lo que llamamos las puntas cuando más se consume sube un quince por ciento el precio

Voz 0171 29:26 la Comisión de Mercados y Competencia dice que el decreto va en contra de las directrices europeas pero su informe no es vinculante el Ejecutivo pueda aprobar el decreto mientras sigue retrasando la Ley de Transición Energética que ahora deja para el segundo semestre de este año después de que Europa haya fijado sus objetivos para dos mil treinta algo que no ha sido obstáculo para que otros países europeos como Francia o Italia tengan ya sus estrategias para reducir las emisiones de carbono para Pilar Lucio del PSOE el Gobierno no debería evitar medidas apresuradas antes de diseñar la política energética general

Voz 26 29:58 está legislando a corto plazo en algo que requiere realmente una visión estratégica el arco recorrida

Voz 1727 30:06 cuestión de prioridades gracias Eladio Caixabank

Voz 0171 30:10 el cine a este esta hacía

Voz 16 30:13 no

Voz 27 30:21 la Comunidad de Madrid le vendió a un fondo buitre tres mil viviendas públicas y sociales en el año dos mil trece Desde entonces los alquileres se han multiplicado hasta por cinco ahora la Fiscalía advierte de que aquella operación estuvo repleta de irregularidades lo hizo un uno

Voz 0027 30:36 al que ha tenido acceso la Cadena Ser que ya está en manos del juez que investiga esa operación una compraventa que el entonces presidente de Madrid Ignacio González defendía así

Voz 2 30:43 ese proceso ha sido un proceso transparente pulcro inmaculado donde no se ha producido ninguna circunstancia que vulnere ni la ley pero ahora la Fiscalía ineficaz

Voz 0027 30:52 transparente pulcro e inmaculado más bien poco que hubo irregular

Voz 0055 30:56 entonces por todas partes Alberto Pozas la Fiscalía dice textualmente que el proceso estuvo trufado de irregularidades y que el objetivo era conseguir que las dos mil novecientos treinta y cinco viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid cayesen en manos de un fondo de inversión a toda costa la operación se firmó en dos mil trece por doscientos millones con Ignacio González como presidente y el fiscal explica por ejemplo que se excluyó cualquier aspirante que no fuese un fondo buitre no se hizo un concurso público quise ejecutó sin estudio previo para cuando llegaron los informes encargados ellos ya estaban en conversaciones con los fondos de inversión Se trata de un informe aportado por la Fiscalía al juez que investiga el caso haciendo máximos responsables a los dos ex directores generales del Instituto de la Vivienda Ana Gomendio y Juan Van Halen ya imputados acusándoles de prevaricación y malversación aunque descartando que se beneficia ASEM personalmente

Voz 0027 31:44 la ex pareja del líder de la Unión Federal de Policía denuncia en la SER que está sufriendo represalias por parte de este dirigente del sindicato policial que se llama Víctor Duque que está imputado por un supuesto delito de acoso contra esta mujer que también es policía hay directiva del sindicato Duque llegó a publicar su puesta

Voz 0259 31:59 el número de ella en páginas web de prostitución

Voz 0027 32:02 Mariela Nuria Beatriz Corona acaba de ser apartada

Voz 0259 32:04 de su cargo como secretaria regional del sindicato en Castilla y León para el que fue elegida por unanimidad en dos mil quince asegura que Victor duque ha maniobrado para adelantar la renovación de este puesto en un proceso según ella plagado de irregularidades ahora se siente doblemente víctima

Voz 28 32:20 tenido que escuchar que en varias ocasiones que yo tengo que demostrar que su la víctima porque

Voz 1727 32:24 puede ser que me lo estoy inventando todo

Voz 28 32:27 el un plan para echar al secretario general vi claro que me siento desplazada si tengo miedo estoy pasando los peores momentos de mi vida no solo tengo miedo mi integridad física sino también otro tipo de represalias

Voz 0259 32:38 Beatriz tiene además responsabilidades en ejecutiva nacional es vocal de Mujer y Familia acusa a Victor duque de presionar a los dirigentes que cuestionan que continúe como secretario general de la Unión Federal de Policía pese a haber sido detenido por supuestamente haber introducido el móvil de Beatriz en páginas web de prostitución fue puesto posteriormente en libertad pero está siendo investigado por un presunto delito de acoso y el juez le impuso una orden de prohibición de comunicarse con ella

Voz 0605 35:12 los jubilados soportaron mejor los peores años de la crisis económica entre dos mil once y dos mil catorce apoyados en las pensiones mientras los jóvenes vieron cómo su renta y su riqueza cayeron en picado

Voz 32 35:42 nada que antes lo que podría ser la generación de mis padres objeten a lo mejor uno vosotros los precarios pero su transición a la vida adulta era mucho más temprana con serían digamos cierta estabilidad laboral mucho antes

Voz 33 35:54 yo como Pedro una pensión más alta que los jóvenes que conozco con lo cual internos en unos este sistema de Tim sirves que es totalmente inviable

Voz 32 36:05 el resultado dramático es que las personas jóvenes somos el colectivo de edad con mayor

Voz 1727 36:10 corrías pobrecitos

Voz 34 36:15 el equipo tanto mi padre como un abuelo cobrando pensión más que yo trabajando eso no es lo que es vergonzoso porque el primero han trabajado y luchado por lo lo que es vergonzoso y penoso son los salarios que tenemos hoy en día son irrisorios

Voz 1727 36:41 los peores años de la Gran Recesión las rentas que más sufrieron fueron las de los jóvenes las que menos se vieron afectadas en términos absolutos las de los pensionistas mayores de sesenta y cinco años aunque después en muchos casos esa pensión tuvieron que compartirla con la familia que se quedaban el paro sencillamente que ese empobrecido la renta es sólo uno de los indicadores de algo que sigue creciendo es lo que se llama la brecha generacional padres e hijos pertenecen a mundos tecnológicamente diferentes Icon realidades laborales y vitales muy distintas una brecha que hace tambalear el paradigma o la promesa bajo el cual crecieron los jóvenes de generaciones anteriores el Progress haría más económicamente que sus padres una década después del comienzo de la gran crisis que ser joven hoy comparado con lo que era por ejemplo hace sólo treinta años un padre y un hijo se lo han contado a María Angela en una nueva entrega de nuestra memoria de una crisis

Voz 4 37:38 hola soy Ramón tengo treinta y un años Ramones mi padre soy Ramón tengo sesenta años que Ramón es mi hijo

Voz 1727 37:47 un padre y un hijo casi tres décadas de diferencia

Voz 0605 37:52 ambos estudian Ingeniería fiestas eran sus expectativas cuando estaban en la carrera

Voz 4 37:57 a mi horizonte cuando estaba finalizando la carrera pues era comenzar a trabajar tan pronto como pudiera ir muy reto más inmediato digamos era hacer la mili pero con el objetivo de al volver de la mili empezar a trabajar te estoy hablando del año mil novecientos ochenta y uno cuando yo tenía veinte tres años estudió ingeniería e informática siempre se comentó durante la carrera que nosotros no teníamos problemas con el empleo que era una carrera muchas salidas y que podíamos optara a muchísimos puestos pero siempre estaba ahí esa esa idea del del programa por informático el desarrollador de aplicaciones cuando empezaron a trabajar en qué condiciones se empecé en el año mil novecientos ochenta y tres a trabajar cuando contaba veinticinco años afortunadamente entre como profesor la Escuela de Ingeniería de Béjar que pertenece a la Universidad de Salamanca puesto en el que continuó hasta el día de hoy ya empecé a trabajar con veintiséis años que estuvo enlazando contratos temporales contratos de becario sueldos muy bajos de hecho la primera vez que empecé a trabajar no cobre durante cuatro meses ningún tipo de salarios y he ido enlazando hasta el día de hoy ese tipo de contratos hasta un total de cinco seis contratos temporales hace unos tres meses encontré mi primer trabajo con un contrato indefinido pero siempre con la incertidumbre de que un contrato indefinido hoy tampoco me da una seguridad de que esto ya vaya a ser para siempre y no se vaya a acabar el día de mañana no se imaginan su jubilación reglamentariamente debería jubilarme con sesenta y cinco años pero sé que por mi el tipo de contrato que tengo porque que me vincula con la universidad puedo jubilarme con sesenta y tres años que Bono con una pensión espero que digna porque en función de la cotización que hago pues más o menos sería la pensión máxima que se puede percibir ahora mismo ni me la imagino es una cosa es la que supongo que la gente de mi edad lo ve todavía lejos y no piensa en ello pero sí es cierto que que si te paras a pensarlo siguiente preocupa porque digamos que las expectativas no son

Voz 2 39:55 buenas yo llevo cotizando poco tiempo para lo que yo creo que debería llevar

Voz 4 40:00 o por lo menos lo que entiendo que sería lo normal

Voz 0605 40:04 cuando Remón tenía la edad que hoy tiene su hijo ya era padre esperaba el nacimiento de su segundo hijo

Voz 4 40:10 estabilidad en el puesto de trabajo bueno pues hay que reconocer también un sueldo digno me ha permitido pues hacer una serie de cosas en mis primeros años digamos de vida laboral como por ejemplo pues cuando apenas tenía treinta años comprar mi mi primera vivienda no yo tuve me casé a los veintisiete años tuve a mi primer hijo Ramón a los veintinueve años eso es algo que evidentemente piensas sobre todo cuando tienes una pareja estable como la que tengo ya de hace cinco años pues es una cosa que te planteas Si sale muchas conversaciones y es algo que como que lo ves que va a llegar en algún momento pero parece que los años van pasando nunca es el momento adecuado Port sobretodo la estabilidad laboral

Voz 0605 40:47 comprar una casa tampoco está de momento en los planes de Ramón es más yo ahora mismo

Voz 4 40:52 vivo con mi novia pero si tuviera que plantearme el el vivir por mi cuenta yo sólo probablemente con los sueldos que tenemos y demás y en una ciudad como Madrid donde el alquiler está ahora mismo por las nubes probablemente me viera obligado a buscar compañeros de piso y a compartir un piso evidentemente a mi edad con treinta y un años una experiencia que creo que ya he vivido y que hoy día creo que ya no me to

Voz 0605 41:16 mire en su entorno Ramón que gana veintiocho mil euros brutos al año se sienten bastante afortunada domingo amigos

Voz 4 41:23 que todavía viven en casa de sus padres con mi edad con algún año menos sólo con algún año más siguen viviendo en casa de sus padres pero porque no todos tienen la suerte de tener un sueldo que les permita independizarse hay algunos de ellos que tienen que seguir viviendo en casa Gossos padre

Voz 0605 41:39 cuando se le pregunta si cree que dirá mejor que sus padres duda

Voz 4 41:44 yo espero vivir como mínimo igual que medios su padre unas optimistas yo creo que nos encontramos lamentablemente el el primer momento de la historia reciente que eso no va a ser así solamente con mirar en mi entorno familiar tengo la suerte de que Ramón bueno pues hizo Ingeniería Informática ahí está trabajando y bueno pues de alguna manera bien no digamos pero el segundo que es Carlos pues no tuvo la suerte de hacer una carrera universitaria tienen una formación a nivel de formación profesional que ahora mismo se encuentra en desempleo aquí nuestra hija pequeña Cristina Kus también siguió el camino de Carlos sí se encuentra trabajando por contratos ese si hay algo que éramos la envidia su hijo naturalmente los treinta y un años

Voz 35 42:26 no puede ser otra cosa no

Voz 4 42:31 no

Voz 1727 42:32 bueno la edad es lo que el envidia Ramón padre Ramón hijo pero a los treinta años que les separa no sólo marca la distancia en su presente sino en algo que las sociedades del bienestar conquistaron y ahora está rodeado de incertidumbre la seguridad económica para el tramo final de la vida las pensiones le hemos pedido a nuestro compañero Rafa Bernardo que eche cuentas que nos diga qué retiro pueden tener Ramón padre es Ramón hijo

Voz 1762 42:57 la carrera de Ramón padre le llevará jubilarse en el entorno de la pensión máxima ahora en dos mil quinientos ochenta euros al mes pero el golpe de la crisis sobre el empleo y los salarios que propició además las dos últimas reformas de pensiones harán que a Ramón hijo les Perec casi seguro otra aprehensión tal y como están hoy las normas al hijo le pilla de lleno el factor de sostenibilidad que desde dos mil diecinueve bajará la pensión inicial de los nuevos pensionistas a medida que aumente la esperanza de vida

Voz 36 43:19 claro el que se marche ahora el caso del padre respecto de lo que tendría su hijo que se marcha en el año dos mil cincuenta y dos pues se la diferencias muy notable estamos hablando con un recorte del aprehensión de casi el veintidós por ciento

Voz 1762 43:35 es Carlos Bravo responsable de pensiones de Comisiones Obreras por su parte Robert Menéndez profesor de la Universidad de valencianos hace un cálculo teórico una simulación para ilustrar si todo sigue como ahora Sidi Ramón hijo continuase en su trabajo actual con su sueldo actual

Voz 37 43:47 más hipótesis razonables de IPC de crecimiento salarial del uno coma ocho por sean la pensión a la que tendría derecho a esta persona serían en el valor actual de una unos mil setecientos euros

Voz 1762 44:01 novecientos euros de diferencia con la pensión de Ramón padre eso sí la edad de jubilación sería la misma

Voz 37 44:06 esperar los sesenta y cinco años dado que según la legislación actual podría jubilarse a esa edad con el cien por cien de

Voz 1762 44:14 al empezar a trabajar a los veintiséis años Ramón hijo evita justos

Voz 1727 44:17 lo de tener que esperar a los sesenta y siete años para

Voz 1762 44:19 tirarse de lo que no se librará ni el hijo ni el padre cuando se retiran este perder poder adquisitivo si siguen los aumentos de pensión anual es del cero veinticinco por ciento

Voz 36 44:28 algo de veintitrés años que se pueden estimar que la vida media de una persona cobrando la pensión desde que se jubila significa un ajuste del trece por ciento

Voz 1762 44:36 aumentos del cero veinticinco que vienen sucediendo desde la reforma de dos mil tres

Voz 1727 44:40 EFE esta mañana hemos adelantado la entrada de Pablo Simón en Hoy por hoy hola Pablo buenos días hola buenos días que Pablo Simón es coautor del libro el muro invisible que publicó a finales del dos mil diecisiete finales del año pasado el colectivo político todos los autores del libro han nacido a partir de los años ochenta Si que aportan su experiencia Sobrequés el joven hoy además de su conocimiento científico para analizarlo cual es el muro invisible porque salieron los jóvenes más perjudicados de la crisis

Voz 1671 45:08 bueno el muro invisible básicamente lo que señala esa barrera que existe al menos tangible muchas veces el mercado de trabajo y en el sistema de bienestar entre los cortes de edad que están nacidos a partir de los años ochenta respecto a todas la generación anterior y es cierto que con los datos que tenemos en la mano el incremento de la pobreza ha sido el dieciséis por ciento entre los jóvenes que estaba entre dieciocho y veinticuatro años los jóvenes tienen el problema de encadenar siempre contratos temporales prácticas contratos de falsos autónomos lo cual hace que cuando hay una crisis económica como la que hemos vivido sean los primeros era bando al mercado de trabajo y son los que más han sufrido en renta han perdido casi un sesenta por ciento de su renta disponible para además hay un problema adicional que es que nuestro sistema de bienestar está muy basado en cotizaciones a la Seguridad Social es decir tienes que trabajar para poder llenar un poco la mochila de prestaciones que después recibidas y eso nos aboca una situación muy complicada para todas estas

Voz 0171 45:59 en que sólo se corrige desde los poder

Voz 1727 46:01 es públicos en el libros argumenta algo que te escuchado varias veces en el programa que puesto que decidieron recortar al aplicar las políticas de austeridad prefirieron hacerlo de las políticas que afectaban a los jóvenes tocar lo menos posible las políticas que afectaban a los mayores por razones electorales

Voz 1671 46:19 pero porque al final los jóvenes Sears tienen más son un corte de de población menos numeroso hizo menos interesantes para los políticos porque se movilizan en situaciones muy concretas ponemos casi siempre el mismo ejemplo las pensiones que siguen siendo bajas en España teniendo ciertos problemas fueron lo último en ser tocado lo primero que cayeron fueron las becas y por ejemplo las prestaciones en escuelas de infancia en la educación de cero a seis años lógico no los niños no se moviliza no votan

Voz 7 46:44 no tanto son menos interesante desde una perspectiva

Voz 1671 46:47 Toral y eso nos aboca a un problema casi sistémico porque al final la viabilidad de nuestro modelo de bienestar depende en gran medida de en qué grado I habían está en nuestra sociedad para nuestros joven

Voz 1727 46:56 nuestros niños los niños de de la primera infancia no votan pero sus padres sí probablemente sus padres tienen mucho que ver con la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el panorama político español sin embargo eso no ha cambiado mucho la política las políticas

Voz 1671 47:10 no ha terminado de cambiarse porque al final estamos en una situación un poco extraña de impacto en términos de transición política es verdad que tanto ciudadanos como Podemos tiene un electorado en promedio más joven que el que tiene tanto PSOE como Partido Popular yo creo que esto tal vez a partir de dos mil diecinueve podamos verlo corregido porque en el momento en el que para formar gobierno tenga que hacerse coaliciones entre partidos de carácter más seniors partidos de carácter más Junior que tal vez veamos algún cambio en las políticas públicas no yo por ejemplo en esto tal vez podamos ser un poquito más optimista con temas tan cruciales como los permisos de paternidad a las escuelas a primera infancia las becas o incluso modificar nuestro sistema de prestaciones en el mercado de trabajo

Voz 1727 47:48 lo iremos viendo gracias Pablo quédate que contamos contigo a partir de las nueve y la memoria de una crisis vuelve la próxima semana y hablando de hijos en muchas familias hasta ahora el sonido es el de salidas apresuradas de casa camino del cole en algunas con más jaleo que en otras pero con conversaciones muy parecidas

Voz 38 48:12 que los exámenes orgía preparada

Voz 1727 48:20 Manuel Jabois muy buenos días qué tal Pepa buenos días y querías hablar de ese vídeo que se ha difundido desde la Casa Real con motivo del cincuenta cumpleaños del Rey en el que se ve esa escena que comentaba esa escena cotidiana de salir camino del colegio