Hoy por Hoy (29/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias en las próximas horas Carles Puigdemont tiene que pedir autorización al Tribunal Supremo si mantiene la indecente

Voz 1491 00:18 presentarse como candidato en el debate de investir

Voz 1 00:20 dura previsto para mañana a Aimar Bretos desconsuelo

Voz 0027 00:23 las por la SER aseguran que es poco probable que el magistrado Pablo Llarena le conceda desautorización a Pedro Jiménez

Voz 2 00:29 Fuentes consultadas por la SER descartando investidura la medida de Push the money ven improbable que el juez Llarena le conceda el permiso para acudir a la sesión de investidura ante un hipotético regreso a España más aún después del respaldo del constitucional que ha supeditado tanto la investidura de Carles Puigdemont como su presencia en el pleno a la pertinente autorización judicial lo contrario sería volver al punto de partida a la ruptura total con el Estado de Derecho resumen estas fuentes y este ha sido precisamente uno de los argumentos de Pablo Llarena en sus autos contra el expresident de la Generalitat cuando señaló

Voz 3 01:00 la notoriedad que ha tomado la proclamada intención

Voz 2 01:03 pulse Mon de restablecer el mismo Gobierno bajo el que se declaró la llamada República catalana e impulsar con ese gobierno su implantación además Carles Puigdemont cuenta con el antecedente de Yunquera hasta aquí en el juez de ha negado la posibilidad de asistir a los plenos ante la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y lo hizo con un argumento que vale para pulmón permitir unas conducciones de salida y retorno del centro penitenciario en fechas y horas determinadas con destino conocido pueden impulsar un grave enfrentamiento ciudadano

Voz 0027 01:38 una jueza de Ourense investigados agentes de la Policía Nacional hermanos gemelos por el homicidio de un compañero ocurría hace casi dos años y en su día se presentó como en suicidio porque la víctima había dejado varios mensajes en los que se encontraba en una red que corrupción policial pero ahora la juez considera que es falsa aquella confesión en la que es sexo culpaba exculpaba a los ahora sospechosos de su muerte Radio Galicia Jaime López

Voz 0846 02:01 los dos agentes fueron detenidos el viernes día diecinueve por el robo de armas en el búnker de la comisaría de Ourense por la muerte de ese tercer agente la jueza decretó la libertad bajo fianza de sesenta mil euros y con la obligación de presentarse todos los días en el juzgado de instrucción la prohibición de salir del país los acusa de robo con fuerza tenencia ilícita de armas revelación de secretos simulación de delitos acusación y denuncia falsa hay presunto delito de homicidio hablamos de la operación Tamburini haces inició en el año dos mil quince a raíz de unos anónimos que relacionaban el robo de las armas con la operación por drogas se saldó con trece detenidos y el desmantelamiento de un grupo de estupefacientes las armas permanecieron en paradero desconocido hasta que un año después apareció el agente muerto quién al lado de una supuesta nota de suicidio Southern pulpo del robo el abogado de la familia de esta gente considera que hay claros indicios de homicidio

Voz 0027 02:52 una conocida marca de pulseras para hacer deporte ha puesto en jaque la seguridad en los soldados estadounidenses que trabajan en zonas de conflicto el GPS que incluye esa pulsera envía la ubicación de cada persona que la utiliza una brecha en la seguridad que se ha publicado en Internet y que ha dejado al descubierto la localización exacta de bases secretas que el Ejército de Estados Unidos tienen distintos países Rafa

Voz 1772 03:13 los ponemos la pulsera hay salimos a correr podemos hacerlo por el Parque del Retiro o Si somos un soldado del Ejército estadounidense en Siria o Irak la pulsera Fit Pitt que utiliza más de veintisiete millones de personas permite saber a la empresa en qué parte del mundo se está utilizando hice hacemos Zuma en las regiones conflictivas de África y Oriente Próximo se puede ver el recorrido que hacen los soldados que llevan la pulsera puesta lo que ha permitido conocer las bases secretas del ejército norteamericano el Departamento de Defensa todavía no se ha pronunciado aunque en dos mil trece animó a los soldados a utilizar estos accesorios para incentivar el ejercicio en las bases militares

Voz 1491 03:57 y esta es la mejor canción del año

Voz 0027 04:07 su autor Bruno Mars el gran vencedor de los Grammys los premios más importantes de la música que se han entregado esta noche en Marina Fernández

Voz 1491 04:13 seis nominaciones y seis Grammys Bruno Mars ha hecho pleno esta noche llevándose además los principales premios Canción del Año Mejor Álbum Mejor grabación pero una vez más el palmarés no ha sido lo más comentado de la entrega de premio a la industria de la ha solidarizado con el movimiento Familia esta Times Up que denuncia el abuso sexual en discursos como el de la actriz money en la alfombra roja en la que han posado con una rosa blanca y sobre el escenario una espectacular que ha cantado suprimen rodeada de mujeres también de blanco entre ellas Camila Cabello otro de los nombres de la noche han no ahora suben me estoy una orgullosa emigrante nacida en La Habana ha dicho la cantante para reivindicar la causa de los crímenes del saque directo también al presidente del rapero LOLLI los seis agujeros de mierda dice sobre los países a los que Trump se refirió en estos términos y en otro de los vientos estelares de la gala que mucha Pin pues Hillary Clinton entre otros ha leído un sketch proyectado en pantalla un fragmento de fuego y furia el libro sobre este primer año de mandato tampoco ha sido una buena noche para el rapero Jay sí tenía ocho nominaciones en los llevado ningún premio

Voz 1 05:24 con cinco ha sumado su gran rival Kendrick Lamar

Voz 1491 05:27 en los Grammy más negros y latinos de la historia no ha podido ser pero despacito una canción en español estaba nominada a Mejor Tema y mejor grabación del año Javier Alonso y la bolsa pasito a pasito hacia atrás Pepa ahora

Voz 4 05:47 mismo desciende un cero coma dos por ciento están al nivel de los diez mil quinientos puntos con la referencia del Nikkei japonés muy muy resienta cerrado hace unos minutos prácticamente plano la prima de riesgo está en récord históricamente bajos desde que se desató la crisis de deuda en Europa han llevado a esta hora está Exactamente Pepa en setenta y seis puntos básicos

Voz 1 06:08 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y seis las

Voz 1727 06:12 ocho y seis en Canarias

Voz 6 06:21 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos de victoria pírrica en victoria pírrica desoyendo el Consejo de Estado y obligando al Constitucional hacer contorsionismo el Gobierno salvó la situación con una fórmula cojitranca no consiguió lo que pretendía la suspensión del Pleno dura pero sí logró frenar a Puigdemont cuyas posibilidades quedan oficialmente reducidas a la que siempre me pareció su única estrechísima salida regresar ser detenido pedir permiso para acudir al Parlament invocando lo ocurrido con el etarra Yoldi en el año mil novecientos ochenta y siete ser investido presidente e irse a la cárcel Coronado pero considera que a día de hoy aunque no sea etarra y represente a una mayoría parlamentaria esperan un permiso como aquel es creer en el hada Campanilla Ike si viene se iría directamente a la cárcel sin investidura tal parece por tanto que el independentismo sólo le va a quedar culminar lo cunde Diallo definir como la ruta dadaísta tras la declaración simbólica de independencia Intras la programación simbólica de la República la proclamación simbólica de Puigdemont presiden y acto seguido elegir a otro o a otra eso o que siga la bronca nuevas elecciones pero por de pronto para ir paso a paso lo primero es saber qué pasa con el permiso si se pide o no se pide si se concede o no se concede

Voz 1727 07:44 Rosa Márquez buenos días

Voz 7 07:47 al muy buenos días saludos de El Corte Inglés como se llama tu José María Julia Laura da igual tuya mala adelanta t il dale un toque antes de que haga planes propone un súper plan para hoy verás cómo se apunta porque ir a por las mejores marcas a las rebajas de El Corte Inglés es una oferta que no podrá rechazar sobre todo porque ahora tienen un veinte por ciento de descuento adicional sí sí

Voz 1727 08:10 un veinte adicional en marcas de moda

Voz 7 08:13 en prestigiosas convocada con Al Sharq en Nou lover Scola Barbour Jack Jones Tim Berlanga Levi's en muchas más están las que te gusta Nati hiato amiga y también hay marcas para hombre infantil jóvenes zapatería y accesorios yo desde luego si me ofrecen una oportunidad así no me lo pierdo por nada así que si queréis aprovecharla no olvidéis que el veinte por ciento adicional en marcas de moda sólo estará hasta el treinta y uno de enero y sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 1491 08:41 Nos vamos de rebajas en un recetas esperó hasta luego adiós

Voz 8 08:50 sin luz

Voz 9 08:54 en el servicio posventa venta hacemos magia realiza tu control gratuito de seguridad y colabora con el proyecto Mal día para los corazones

Voz 10 09:03 proyecto favor de menudos corazones y habrá condiciones y servicios oficialista adheridos en Citroën punto es

Voz 11 09:12 no es que superen los

Voz 7 09:15 ocho millones de usuarios de de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas antes Gaza no esta aplicación otros Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER y estamos muy satisfechos pero Jerez

Voz 12 09:41 o menos la Cadena SER

Voz 9 09:49 si lo que te gusta es el baloncesto todas las semanas tienes una cita

Voz 13 09:53 eh más que

Voz 9 09:55 motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales ti porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busques lo en cuenta tras cada semana en Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado todo el equipo

Voz 13 10:24 son de lunes a jueves no My Lol eh nos han enviado

Voz 14 10:29 caqui nunca que si en la terraza tienes que ponemos cámaras y a ver qué pasa ahí que a lo mejor de repente vemos a Michael Robinson con un pasamontañas robando Kaká o Francino qué bueno hablando

Voz 13 10:45 Kaká y lo de Cataluña vida moderna con David Broncano has vuelto acaba así lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 1 11:09 en Atenas ser

Voz 15 11:18 en el capítulo de ayer

Voz 16 11:24 es el chavismo en España es la democracia española o sólo será un recuerdo Puigdemont es Le Pen a la catalana

Voz 17 11:40 que somos los defensores de la unidad de la igualdad de los españoles amor de sangre caliente y por eso apoyaremos al Gobierno en las decisiones que tome para que se impida cualquier fraude a la Constitución no gusta la vida a nosotros nos importa sacar más o menos escaños importa España critica

Voz 1 12:00 nunca antes se ha visto este tipo de imágenes en lo que es la nueva estrategia de Zarzuela para acercar la figura del Rey en su cincuenta cumpleaños

Voz 9 12:06 como si fuera un cuento

Voz 18 12:24 menos habría

Voz 1491 12:27 qué haces

Voz 13 12:30 preparada

Voz 9 12:34 hay que recuperar la capacidad para generar acuerdos no se puede avanzar sino hay muchos acuerdos más o Rubén dos Louis Purroy hoy por hoy es que acordarse una necesidad es que hoy por hoy hoy por hoy prescindiendo de cualquier mayoría es estar juntos todos los constitucionalistas

Voz 16 12:59 maduro Si Puigdemont son las dos caras de la misma moneda populista con los mismos personajes vestidos de manera dices

Voz 3 13:12 eso de intentar tomar el pelo a la gente y perdonarle que quiero hacer con esto ninguna metáfora

Voz 1491 13:15 pues bien gol Caldes entrenado que lleva el caso no la otra imagen inédita es una comida en la Zarzuela una sopa

Voz 1 13:25 hemos

Voz 9 13:34 tiene que venir a España no hay vestirse como presidente sirio cuenta entrar justicia Rajoy impida al esperpento

Voz 1 13:43 ahora

Voz 20 13:48 y no pueden

Voz 21 13:50 hacer esta historia infantil que hacerlo niños que taparse los

Voz 15 13:53 José y el problema no existe el problema existe

Voz 20 13:57 que te Oteiza

Voz 1 14:21 ella lo sé dónde estarán los duros nueve y catorce ocho y catorce en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy con Lola García directora adjunta de la vanguardia buenos días Lola buenos días José Manuel Calvo director adjunto de El País buenos días qué tal muy buenos días Pepa Pablo Simón que sigue aquí haciendo horas extras se hola de nuevo a la que tanto para mañana del lunes esperando la respuesta en realidad a dos preguntas lo decía Iñaki Gabilondo hace unos minutos primera pregunta

Voz 1727 14:51 vendrá Puigdemont a pedir autorización al juez para someterse a la sesión de investidura dos qué respuesta le dará el juez Llarena bueno por si sirve de pista el abogado de Puigdemont aquí en España Jaume Alonso Cuevillas acaba de decir en RAC1 que el sábado por la noche nos planteábamos pedir permiso al Supremo persistirá el pleno pero aunque no lo hemos descartado del todo cada vez lo vemos más lejano no no sé si te da alguna pista Lola

Voz 12 15:21 bueno yo me voy a hacer aquí un ejercicio de confianza en que creo que no va a volver en fin y nos puede sorprender a todos pero estoy convencida de que de que no va a volver

Voz 1727 15:33 porque bueno pues porque al fin

Voz 12 15:36 acabo toda la estrategia que ha seguido ha sido precisamente para eludir el ingreso en prisión y entonces el no no creo que que se esté planteando volver y creo que las insinuaciones que ha hecho en los días anteriores a la decisión del Constitucional eran precisamente para introducir esa duda sobre sí podía volver o no hay por tanto que no hubiera ninguna acción preventiva que es lo que finalmente ha habido no entonces creo sinceramente que que en lo que va a ocurrir es que mañana pues en la Mesa del Parlament propondrá su candidatura cuando se veía que no estaba pues habrá que decidir si se suspende el pleno o José desobedece al Constitucional

Voz 1727 16:20 con lo cual toda la responsabilidad recaerá sobre Ruiz de Torrente

Voz 1 16:24 el presidente del Parlament tendrá José María

Voz 1727 16:26 calvo la patata caliente en las manos

Voz 15 16:29 caliente no es un poco caliente porque las dos cosas son complicadas tanto la desobediencia

Voz 1491 16:34 Bush en el pleno

Voz 15 16:37 suspenso creo que tiene toda la razón Lola cuando dice que que no va a volver si había alguna duda si este tenso fin de semana viernes sábado domingo había despejó algunas dudas sobre si se debe entregar su buena disposición yo creo que tanto a Jaume Alonso Cuevillas como el propio Puigdemont celebra ha aclarado al ya de constitucionalista Agustín Ruiz Robledo en el país cuando diste tanto lío con los derechos y lo derechos se nos ha olvidado eh que que que que Puigdemont está huido de la Justicia se nos olvidó que ha desobedecido al desobedecer ya al estar huido ya no está dentro del ordenamiento jurídico ya no puede ejercer determinados derechos la frialdad en el pensamiento el razonamiento vuelve no es como si hubiese grita Puigdemont puso Puigdemont es admitir en público algo que es muy duro admitir no Puigdemont no va a ser el presidente ya se ha empezado a hacer sobre todo en las zonas de Esquerra Republicana IU yo estoy seguro de que en privado también a todo se va a quedar decía ya que hace unos minutos en el terreno de lo simbólico en las caretas de Puigdemont en el nombre en la no comparecencia pero lo normal es que las cosas vayan por ahí

Voz 1671 17:51 de todas maneras no olvidemos una cosa dentro del propio bloque independentista también existen muchas restricciones a propósito de la candidatura es que hay por ejemplo no un dato que creo que es bastante iluminador prácticamente un cuarenta por ciento de los votantes de Esquerra Republicana prefiere la candidatura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat antes que el propio Juncker las por otra parte Junts per Cataluña no es una amalgama digámoslo así cohesionado como un partido sino que tiene algo así como fidelidad personal al propio Carles Puigdemont estamos por lo tanto en unas circunstancias en las cuales todo depende de en qué medida él está dispuesto o no vamos a aflojar presión de dar un paso atrás para permitir otro candidato que yo creo que es la lógica en la que ya está la mayoría de los cuadros tanto de Esquerra Republicana como del PDeCAT pero insisto es muy difícil el que dentro del mundo independentista se pueda claudicar sin tratar de escenificar el hecho de que Carles Puigdemont era el presidente legítimo porque al final es la retórica que se ha construido durante su campaña electoral es el presidente legítimo y por lo tanto es en última instancia los órganos jurisdiccionales españoles los que no nos permiten a presentarlo a él como candidato algo que por cierto también tendría que hacernos un poco pensar porque al final el Gobierno de España ha abusado a mi juicio de las prerrogativas que tenía cuando puso el el recurso ante el Tribunal Constitucional y ha colocado al tribunal en una situación

Voz 1 19:08 muy cómoda e iremos después el caso

Voz 1671 19:10 simplemente dejar sobre la mesa en red a día de hoy las restricciones dentro del campo independentista siguen presentes que no lo que no lo olvidemos porque tienen que hacer un último gesto de una manera de otra que todo el mundo sabe que va a ser teatralizada pero tienen que hacerlo porque sino no pueden vender ni salvar la cara ante sus propios votantes

Voz 12 19:26 sí sí yo quería puntualizar que que que señor Puigdemont no está condenado y por tanto sus derechos

Voz 1727 19:32 políticos en este momento están intactos

Voz 12 19:35 tanto para votar como para ser elegido mil por tanto tiene absoluto derecho a presentar su candidatura y el presidente del Parlament tiene absoluto derecho a presentar la candidatura de Puigdemont para la presidencia de la Generalitat este es el el el atolladero en el que nos encontramos no en esta en esta aparente contradicción entre los derechos políticos de bajarse las elecciones Si la situación judicial de de pulmón y de otros cargos políticos creo que efectivamente ahora iremos a ello pero la reacción del Gobierno ha sido precipitada Isère todo sea eh ha dilapidado el él argumento que ha venido utilizando solamente ha venido utilizando un argumento que ha sido el el legalista no el Gobierno del PP durante cinco años el argumento es mientras el Gobierno de la Generalitat se salte la ley no hay nada de qué hablar por tanto lo único que hay que hacer es aplicar la ley entonces claro yo no digo que esté incumpliendo la ley el Gobierno del PP pero empieza traspasar determinadas líneas rojas que reprochaba a los independentistas que se saltaban hace dos meses es el el único argumento que tienes empieza a dejar que haya fisuras tienes un problema

Voz 15 20:56 perdona yo yo creo que tiene toda la presunción de inoperancia creo que le apoya todo el principio de realidad pero tiene un pequeño problema y es que he oído de la justicia como tal huido de la justicia sólo podrá acudir a ese pleno si lo autoriza al juez que pida permiso a es decir que un conductor de ilegalidades como Puigdemont peor que mal puede abusar del argumento de están aplicando la ilegalidad yo creo que el dictamen constitucional a la desesperada forzado el los últimos otros como sea que lo que ha puesto las cosas bastante su sitio usted tiene sus derechos naturalmente pero usted ha huido de la justicia después de haber cometido ilegalidades venga arreglamos su situación lo aclaramos póngase a disposición veremos ingresé impresión sin luego pide permiso para el pleno ya lo veremos pero lo primero es lo primero es desde el pequeño

Voz 1671 21:50 pero es decir para el fondo nadie lo discute es decir todo el mundo está de acuerdo en que la realización de una investidura telemática no se ajusta al reglamento y que evidentemente tiene el problema de que Carles Puigdemont tendría que regresar a España pero el Gobierno sin embargo sí que ha forzado a a la hora de ir al Constitucional adelantándose a aquel acto administrativo estuviera hecho desoyendo al Consejo de Estado amenazando incluso la propia unidad de acción del constitucional

Voz 1 22:11 diversos Rajoy no dijo esta misma semana

Voz 1671 22:13 claro el mismo vivido el mismo levantó es entonces

Voz 1 22:16 al final es que la estrategia de hurtar

Voz 1671 22:18 por media ante lo las togas la la sólo una solución política al final lo que está haciendo es tensionar las instituciones yo creo que eso también es algo que hay que tener muy presente porque el fondo nadie lo discute lo que estamos hablando es que en democracias fondo y forma por lo tanto hay que ser también muy escrupulosos con los procedimientos sino al final estamos en la misma deriva que es un deterioro institucional continuado allí aquí

Voz 1727 22:39 la decisión del del Gobierno de recurrir al Constitucional anunciar que si va a recurrir y que y que por lo tanto se de se ponía en marcha el proceso que que necesitaba de la consulta previa al Consejo de Estado se anuncia el jueves y el miércoles por la mañana es cuando en Onda Cero el presidente del Gobierno Mariano Rajoy le ha descartado no la la secuencia que describía este fin de semana Lucía Méndez en el mundo edad bastante es bastante dramática políticamente como a lo largo de del miércoles y el jueves se cambia de opinión aún a riesgo de que ocurriera lo que había por lo que ocurrió finalmente que no encontraron acomodo esas peticiones del Gobierno ni en el Consejo de Estado ni en los letrados del Constitucional al final el Tribunal Constitucional toma una decisión que a mi juicio ordena no ordena el tribunal de garantías está este vacío de de de de dirección política en la que estamos qué hacer cuando estamos en una situación inédita con alguien que trampear de manera sistemática que tensiona del sistema democrático como es pues temen que hacer puesto que no hay una dirección política que se había aclara en la Moncloa que se me aclaran no hay ninguna le ha tocado mediante un estrés tremendo ordenar los pasos de aquí al pleno de mañana al tribunal de garantías esos gratis no no es gratis no eh José Manuel

Voz 15 24:02 claro claro que no es gratis y yo vamos a ver yo creo que el Gobierno tenía una obligación en nombre del Estado democrático la obligación del Gobierno era para dar esta investidura para la investidura del ciudadano Carles Puigdemont un por cualquier de cualquier forma telemática delegada etc bueno y no sé muy bien de qué manera de mala manera pero ha parado y luego mañana habrá el trauma habrá espectáculo habrá aplazamiento no lo son muy bien el tramo principal que el deterioro el quebranto principal para el Estado de Derecho que se hubiera podido proceder a esa investidura telemática el Gobierno con los líos que acabamos de describir con la declaración del viernes al final a optó por esta vía para hacer que el Constitucional se definiera por cierto lo ha hecho por unanimidad aparecer esos diferencias Ikea hecho que no es legal esta participación semántica y que no puede delegar bueno un átomo una decisión política el Gobierno el fin de semana la ha sacado adelante sea forzado las cosas yo creo que sean forzados los cosas

Voz 1 25:10 para respetar el proceso

Voz 15 25:12 democrático y ha ahora eh

Voz 1 25:15 es embarazoso muchas de las cosas que me han ocurrido

Voz 15 25:17 ahí se ha producido algún año peldaño principal yo no tengo la menor duda era no haber parado la investidura como parecía en algún momento

Voz 12 25:26 es lo que hay que ver también es porque se intenta parar de esta forma sea yo creo que es una cuestión meramente de imagen el el Gobierno intenta frenar que la investidura la imagen de la votación no porque después sea imposible revertir el resultado de esa de esa votación porque esa votación al día siguiente o el mismo día de la investidura en el momento en que se produce la propuesta de de la Mesa del Parlament resulta que allí no está el candidato el Gobierno puede puede recurrir al Constitucional en un día a anula esa decisión del Parlament por tanto las consecuencias las puedes evitar perfectamente lo que hace el Gobierno es intentar que no se produzca la foto de esa votación que es justamente lo que por imagen busca también pero poner en riesgo el lo que es

Voz 1727 26:15 el precio no cuál es el precio

Voz 12 26:18 dirigió del constitucional de un órgano tan importantes como el constitucional porque en fin porque por una cuestión de imagen el Gobierno no quiere quedar como que impulse Molly ha tomado el pelo y ha conseguido una una votación me parece que no en la balanza no no está muy bien medido

Voz 1 26:36 estamos en lugar otra cosa podemos ir peor

Voz 12 26:38 estando ya en en en los siguientes pasos porque eso lo que me da la impresión de que el Gobierno tampoco está pensando porque Puigdemont no se va a parar aquí

Voz 1727 26:48 no os propongo una cosa vamos a hacer una pausa pero antes de irnos a la pausa una declaración que da la medida de hasta dónde llega en fin la consciencia dentro del Gobierno dentro del PP de coste que están pagando por esto que tantas veces hemos dicho a lo largo del último año a propósito de los independentistas tú acabas de mencionar ahora Pablo no la demócrata ya es fondo y forma es fondo y forma iraquí y es muy importante que que vayan de la mano no no todo vale en democracia le han preguntado en un desayuno informativo en el que está a la vicepresidenta del Gobierno que es la persona a la que Rajoy puso al frente de la gestión de este conflicto si la acumulación de errores el hacía que se sintiera cuestionada ayer respondido esto

Voz 1491 27:39 yo creo que el Gobierno nos sentimos satisfechos todos los días de cumplir con nuestra obligación mire gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo

Voz 1727 27:51 bueno es un desayuno obviamente era caminos el desayunos porque designando con un poco más

Voz 1 27:58 por unos minutos y volvemos enseguida

Voz 1727 28:01 ya

Voz 9 28:03 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 7 28:07 nuevas calderas temor consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 22 28:14 que fui la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de foto la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 8 28:28 por Kuga con motor Eco Boost ahora por dieciocho mil quinientos euros solo este mes aproveche el eco bonus de seis mil euros

Voz 15 28:33 los financiando con FC Bank condiciones

Voz 8 28:36 punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 23 28:39 Sete Sivall dentista Sanitas como los sabes sin extenderse Bono pues por eso

Voz 24 28:44 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financien sin intereses mira eso sí que nota claro se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como allí

Voz 25 28:53 Tito citan las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza el año cuidando tu sonrisa

Voz 15 28:59 la vida está llena de decisiones complicadas voy al gimnasio termino la presentación me pongo traje para la reunión o basta con mi sonrisa para impresionar

Voz 8 29:07 todos son dilemas pero gracias a la nueva serie

Voz 3 29:09 HP oficial pero tengo una cosa menos de la que preocuparme el mejor color y calidad profesional al menor coste además imprime a alta velocidad desde el móvil sería HP oficial pero la decisión más rentable inteligente desde sólo noventa euros

Voz 8 29:23 vuelven los días sin IVA de Conforama salones sofás colchones del XXV de XXXI de enero todos sin IVA aprovecha hay renueva tu hogar en Conforama y Conforama punto es

Voz 26 29:33 tras el día tomando el sol encubierta en medio del Mediterráneo vimos musical Disney maravilloso

Voz 27 29:43 de reserva hasta el cinco de marzo podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta doscientos cincuenta euros de El Corte Inglés vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes el Corte Inglés consulta condiciones

Voz 15 29:56 unas doscientas

Voz 3 29:58 afán gafas de sol lentillas audífonos o sea

Voz 15 30:00 dictado o el daño principal y a partir de aquí Bono pues habrá que procurar hacer mejor las cosas de todas formas alguien decía antes tenemos mucho asunto para rato mucho o poco no lo sé Puche Bonn para rato

Voz 28 30:12 ah y mucho mucho problema parados

Voz 15 30:15 por delante de todas maneras no olvidemos al menos tres

Voz 1671 30:18 cosas la primera es que con total certeza y presidente de la Generalitat que va a ser independentista selfies sabemos que no va a ser Carles Puigdemont pero que va a ser un presidente independentista probablemente de Junts per Catalunya y que eso pondrá fin a la al artículo ciento cincuenta y cinco es verdad que quien esté al frente de la Generalitat es importante para que va a hacer después pero no olvidemos una cosa tenemos que hablar también del para qué es decir tenemos que empezar como planteaba antes Lola dibujar cuáles son los escenarios que puede venir a futuro segunda variable que yo creo que es muy importante no olvidemos que el espacio en el campo independentistas está configurando es decir el centro derecha catalán tradicional de PDeCAT Junts per Catalunya eso ahora mismo es una amalgama que no se sabe muy bien dónde está hice tiene que reconfigurar para también ser capaces de sentarse a la mesa con interlocutores válidos porque pensemos una cosa Esquerra Republicana tiene algo muy bueno que no tiene Junts per Catalunya que es que es un partido es decir tiene una lógica en la cual sabe que en cuatro años se tiene que enfrentar unas elecciones que quiere impulsar un programa electoral que tiene una cierta tradición organizo

Voz 15 31:16 archiva eso falta dentro de ellos per Catalunya Dios

Voz 1671 31:19 hace todo problemático pero es que ese luego tú vas al campo Alcampo en los partidos de ámbito español tú tienes al Partido Popular totalmente atenazado por el miedo que tiene ahora que Ciudadanos está comiendo el terreno en las encuestas el qué están en una lógica de subasta en la que nadie quiere mover porque al fin y al cabo comparte electorado en el centro derecha composiciones muy centralistas y por lo tanto ninguno tiene incentivos para hacer ninguna oferta ni tratar de moverse san esperando casi a que el otro caiga y luego las izquierdas españolas como están divididas con este tema también están paralizó las de tal manera que estamos en una situación que hasta que no terminemos de de desencallar la cuestión de la investidura es cierto que no se va a precipitar todo pero no olvidemos las otras ramas también que al final para cualquier propuesta política hace falta organizaciones cohesionada detrás y eso falta en ambos campos y ahí es donde un poco podemos dibujar o no si la dirección política marca la diferencia que es donde de momento no estamos viendo eh

Voz 15 32:09 y es totalmente cierto va a haber un presidente tremendista no es la primera vez ya lo ha habido este ex presidente independentista ya hubo en dos mil quince un presidente independentista Artur Mas por cierto su partido cedió a las presiones de la CUP fue tuvo que ceder su puesto a Puigdemont es decir el problema no es que lo haya cómo no si la gente lo ha votado el problema es si se respeta la ley ice respeta la Constitución es la ilegalidad o legalidad lo que de Fira no lo que pienso el presidente por suerte este es un país a pesar de lo que el ex presidente es decir en la excursión de Bruselas este es un país libre y democrático por eso puede ser presidente catalán un presidente independentista claro

Voz 12 32:51 sí lo que pasa en podría haber un presidente independentista pero yo creo que que que que desde de este los partidos españoles desde los poderes del Estado se puede pensar en que en que bueno eso supone que acabamos en una conlleva Lancia no pero es que la conllevan fíjese tiene que trabajar día a día se tiene que renovar también ese tiene que es decir llevamos pues treinta y pico años de de de conllevan CIA que durante unos años pues ha funcionado bastante bien y ahora pues quizá

Voz 1727 33:21 hay que volver a pasar por el taller no

Voz 12 33:24 coches siga siga funcionando que hay veces que que tenemos problemas sí pero sea lo que en lo que no puede ser es simplemente a resignarse a que va a haber un presidente independentista y a lo mejor lo ahí durante quince años pero no hacen ninguna ninguna propuesta de de encaje de cómo entendemos como

Voz 1 33:44 claro solucionar el problema un problema no tanto ir preside Lin la interlocución con

Voz 12 33:49 el presidente sino la interlocución con la sociedad

Voz 1671 33:52 el canal algo algo pasa no Lola cuando tú tienes más de dos millones de personas en una comunidad autónoma que se quieren ver

Voz 1 33:58 pero que ya no me preocupan tanto los dos millones sino a lo mejor lo siguiente es que ese es su fíjate camino

Voz 1727 34:06 atención hay sí José Manuel no no que queremos decir

Voz 1 34:09 lo que sí que los de los que uno es muy importante yo lo

Voz 15 34:11 lo que digo es que el presidente no

Voz 1 34:14 dentista o no lo puede ser ese el primer representante del Estado si Cataluña no el primer dinamizador del Estado en Cataluña si eso lo tiene claro que es el primer representante del Estado

Voz 15 34:24 con entonces luego otras reformas negó

Voz 1 34:27 Naciones cambios lo que sea porque no debemos se hizo el Gobierno defiende al tiene razón

Voz 12 34:32 ahora mismo no tiene interlocutores políticos en Cataluña

Voz 1 34:34 incluso si que a mí me llevaba pero me llamaba la atención la Pérez

Voz 1727 34:37 invitación del Gobierno con el tema del recurso en los últimos días de la semana pasada porque

Voz 12 34:42 el evidente las grietas y las contra ahí

Voz 1727 34:45 dentro del independentismo no sólo entre Esquerra Republicana Junts per Cataluña sino dentro de cada una de las formaciones no se ponen de acuerdo en y para la fecha de la celebración del pleno ahora parece que hay desacuerdo en como sea el guber cuando lo formen

Voz 1 35:00 bueno no es otra que hemos publicado un en una entrevista a Joan Tardà eso iba ahora impresionante a eso iba ahora Joan Tardà

Voz 1727 35:10 en esta entrevista dice que si hay que sacrificar a Push the Moon se les ha que edifica fue muy claro

Voz 29 35:15 si es imprescindible y si es imprescindible tener gobierno si es necesario habrá que sacrificar a Puigdemont o no habido patriotas a lo largo de la esto

Voz 1671 35:26 Oria que se han tenido que sacrificar

Voz 29 35:29 para poder seguir avanzando seguir siendo lo que somos una nación sin Estado

Voz 1727 35:34 pero más claro imposible no sé qué sacrificarlo se sacrifica salió inmediatamente Sergi Sabrià portavoz de Esquerra a decir que el único candidato que contemplaban los de Esquerra era bueno pues Gabriel Rufián acaba de decir

Voz 30 35:51 que nadie es imprescindible dijo algo muy obvio e algo que que desde minutos

Voz 0712 35:56 pero han dicho líderes de este proceso como

Voz 28 35:58 no como el propio Artur Mas au

Voz 0712 36:01 uno en Yunquera es que no hay nadie imprescindible que este proceso nos trasciende a todos nosotros en curso trasciende siglas ahora también recordó que nuestro candidato hora Carlas entendemos perfectamente la la polémica porque porque es muy muy vendible los medios de comunicación pero Joan Tardá no dijo nada que no se dijera desde desde hace ya cuatro cinco años sotos no dejamos caer a nadie de hecho es que es perverso

Voz 13 36:24 para trasladarle la la parte

Voz 0712 36:27 de culpabilidad al al independentismo de que caiga Tous de Mon uno puede ser presidentes por culpa de la persecución

Voz 1727 36:34 es perverso perverso

Voz 12 36:36 lo que recaiga sobre los hombros de Esquerra quiere es evidente que ahí que ahí ahí

Voz 1727 36:41 en fin muchas grietas mucha tensión en muchas contradicciones

Voz 12 36:44 pues te diría incluso que la frase de Tardà suscribiría perfectamente Artur Mas Marta Pascal en fin no solamente gente de Esquerra seguramente sí sabría en privado también

Voz 1 36:55 asumiría mirar que sus propias contradicciones

Voz 1727 37:00 están caminan en la dirección de que la vía unilateral es imposible con un candidato como Puigdemont no puede presidir presidir el Gobierno en en en el porque por lo que no podemos presuponer que va a pasar con el con los procesos judiciales que tiene abiertos pero es que tiene abierto un proceso judicial por tres delitos muy graves es que es una evidencia luego las propias contradicciones que había entre esa generación que sabe que tarde o temprano tiene que dar un paso al lado dejar que entren otros iba a aquí inducir a reconducir la situación

Voz 1671 37:33 soy un dilema irresoluble once persisten Carles Puigdemont no se retira el ciento cincuenta y cinco o al revés es decir si la prioridad de las fuerzas soberanistas independentistas catalanas es restablecer el autogobierno de su comunidad autónoma volver a una senda de normalidad institucional saben todos ellos saben perfectamente que Carles Puigdemont ahora mismo es un punto de bloqueo el problema es como saltar ese punto de bloqueo en qué medida son más o menos rehenes de la propia estrategia la siguiendo Carles Puigdemont porque es que en Esquerra lo tienen muy claro incluso el propio discurso de Ruiz de Torrent daba entender cuando él tomó posesión de la presidencia en el Parlament de Catalunya de que la prioridad era el restablecimiento del autogobierno catalán y eso pasa poco

Voz 1727 38:11 de ahí en buena parte del PDeCAT se calcula que son unos quince diputados del Parlament lo que es de los que están ahí en la tesis de puso

Voz 15 38:18 no pero pero claro pero hay que decir las cosas más claras lo que ocurre es que cuesta cuesta establecer esas prioridades de los que hablamos hay que decir todo clarísimo hoy Camilo Baquero acaba su crónica en el país con esta cita de un dirigente de Esquerra en Esquerra todos sabemos que Puigdemont no puede ser presidente y también lo saben muchos en el PDeCAT pero no vamos a ser nosotros los que salgamos públicamente a decirlo tienen que verlo ellos

Voz 1 38:43 sí es verdad buenas tardes se está reproduciendo la la la la lucha que venimos sufriendo desde hace

Voz 12 38:49 mucho tiempo entre entre entre Esquerra y el PDeCAT en el sentido de de quién quién es el traidor no tiene

Voz 1 38:57 aparece ante la opinión pública independentista

Voz 12 39:00 como como el que bueno es que hace lo que el Gobierno central dice a Cata oí ese y se muestra sumiso no este problema

Voz 15 39:11 mientras tanto el problema es que no haya la producción ratas no voy a traducción clara de que Puig amor no puede ser presidente mientras tanto sigue la inestabilidad si de enfrentamiento sigue creo que le cómica estupendo desde una fuero que Esquerra vez

Voz 12 39:28 estaba pensaba que lo que iba a ocurrir es que es que sería anulado a la votación de Puigdemont como presidente osea que podría producirse sería anulada por tanto cada uno tendría lo que lo que iba a buscarla no entonces eso de es bloquearía la situación con con el recurso del Gobierno pues lo que se ha provocado es que a lo mejor no se desbloquee la sitúa

Voz 1 39:52 sí efectivamente quiero decir no quiero decir con ello que el Tribunal Constitucional no haya decidido lo que tiene que decidir evidentemente supongo que si además decide estamos analizando lo que creemos que pasará pero juicios de pero pero

Voz 12 40:07 la consecuencias esta que que puede bloquearse aún más porque si ahora las decisiones tan Puigdemont si si él decide que bueno pues que va a insistir en que el candidato Hessel pues a lo mejor tenemos que hubo el presidente del Parlament ronda

Voz 3 40:23 sí claro que lo que estamos viendo estos son judo

Voz 1671 40:27 entre ellos per Catalunya sobretodo y Esquerra Republicana porque el resultado de las elecciones fue totalmente perverso porque el soberanismo gano de la peor manera posible con Carles Puigdemont aventajando como partido más votado dentro del bloque soberanista sin despejar del todo cuál de los dos partidos se convierten hegemónicos si Esquerra o lo que después venga de los convergentes que ahora se llama por eso es cierto Esquerra Republicana también está diciendo bueno pues el vosotros los queréis un paso también aprovechar para decir que Carles Puigdemont no es viable entonces en esa lógica que estamos viendo ahora de la micro competición entre los dos partidos seguimos bloquear

Voz 7 41:00 pues eso es lo que te doy la palabra enseguida José Manuel la hacemos una pausa Tapie acuérdate de que esta noche tango la fiesta en casa de mi amiga feliz me tienes que venir a buscar a las tres de la mañana pero espérame en el coche que ya es algo

Voz 9 41:15 conducir a veces cuesta pero ahora te costará me Gemma team FIAT híbrido a precio de gasolina ahorra hasta el cincuenta por ciento incombustible conduciendo tu nuevo Fiat

Voz 31 41:29 la oyente seamos realistas

Voz 1491 41:35 puede abandonar tuvo invita sin que te lo esperes Braulio siéntate bueno amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir puede echar echarte

Voz 13 41:51 Braulio hay que la vida es incierto estar pendiente de un pero tranquilo Castilla abandonara la Cadena SER no exacto se veía venir

Voz 32 42:05 a venir desde el principio a ver si atendemos a hacer giros inesperados en las cuñas perdón

Voz 31 42:11 camino sin siempre estaremos contigo

Voz 32 42:15 a Andy la Nuño desde que empecé a oírla

Voz 33 42:23 hora catorce de lunes

Voz 7 42:25 viernes desde las dos de la tarde la una finca

Voz 33 42:28 Arias con José Antonio Marcos

Voz 7 42:33 corren nuevos tiempos vamos a escucharlos Cadena SER

Voz 13 42:38 de que me tenéis casado

Voz 1491 42:40 veintisiete años el cincuenta y cuatro páginas en blanco

Voz 26 42:46 niega pódium la aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent en los zapatos de tres Family Guy Valeria no escriben ahora Nerea es decirme que Nerea Towers

Voz 1491 42:55 espero que es otro amigas risas lágrimas amor hombres unos contó con los que había enamorado de Borja

Voz 3 43:09 los zapatos hasta paladea con la dirección de Juan Echanove un exclusiva de Podium podcast

Voz 7 43:15 y ahora me voy a casa a pensar en lo muy perra que son

Voz 14 43:21 en Hora Veinticinco es que yo aluciné con los interrogatorios el oiga usted juré perjurar que es fan de la Constitución más o menos le vino en estos otros le promete que va a ser bueno

Voz 0027 43:30 afirmó Annan

Voz 3 43:32 en la actualidad pero está en Bruselas porque les da la real y si marrana que no olvidaré verdad eso es cierto tú sabes los lunes a las nuestro programa electoral tenía algún tenemos que bueno que no muchos en Hora Veinticinco mediante reparto palabras Sergi Odón el Páramo con Angels Barceló

Voz 13 43:52 la protección de confidencialidad de las fuentes

Voz 9 43:54 este es un principio clave del periodismo

Voz 34 43:57 en antena libros de estilo de la Cadena SER editado

Voz 1727 44:00 no ya a la venta

Voz 1491 44:03 imagino es una carretera sin señaló

Voz 13 44:09 sí se más puros

Voz 1491 44:12 el comunicado es existía

Voz 26 44:15 si quieres algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cincuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 23 44:34 el set va al dentista Sanitas comer los aves Seal tengo seguro pues por eso

Voz 24 44:41 qué puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además se financian sin intereses mira eso sí que se nota se nota cuando llevas unas sonrisas Anita como allí

Voz 25 44:49 quita citan las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza el año cuidando sonrisa

Voz 8 44:55 porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor in el supermercado de El Corte Inglés que ofrece

Voz 26 45:00 hemos buenos precios todos los días y ahora del veinte por ciento de regalo en legumbres arroces Calduch y cremas bonificaciones confiables del uno al catorce de febrero por compras superiores a quince euros en estos productos Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 13 45:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con fetos

Voz 1 45:23 esta mañana es lunes tenemos los titulares del futuro com Pérez me muero de ganas de escucharlo pero antes en los titulares el presente está vamos con la incertidumbre de qué puede pasar en las próximas veinticuatro

Voz 1491 45:36 treinta y seis horas

Voz 1727 45:38 de lo previsto para mañana a las tres de la tarde y que bueno se mantiene la incertidumbre de si se celebra porque si algo dejó claro el constitucionales que esa investidura sólo puede realizarse con la presencia de su abogado dice que lo tenían medio claro hasta el sábado que ahora se lo están replanteando mientras en fin es cada vez más evidente las citas que se producen en ese mundo entre quienes pretenden intentar una legislatura normal con un gobierno que gobierne y quiénes están en el mito en la presunta legitimidad que devolvería por cierto todo a la comunidad autónoma catalana del seis de septiembre eh

Voz 1671 46:13 que está en discusión

Voz 1727 46:16 de manera de no encontrar contradicciones pero quería hablar José Manuel

Voz 15 46:19 no justo cuando nos íbamos estaba pensando hoy muy rápido que hemos empezado hablando hace unos minutos de las insuficiencias chapuzas errores de Gobierno con este asunto de forzar los aparatos del Estado hemos acaba doblando le de las contradicciones entre los dentistas el hecho de no aceptar que el secesionismo unilateral es un callejón sin salida por lo tanto lo que a mí me da la impresión de que antes de hablar claro antes de decir lo que dice tarda de manera general Clara buenos da la impresión de que lo que quiere Esquerra parte del PDeCAT es que el Gobierno heleno al trabajo sufrió y esa es la impresión es decir resuelve este problema mientras yo digo que no puede ser justo

Voz 1 46:59 tuviésemos el francés el Gobierno sólo se empeñan allanar el camino hacia la gente contando defender el Estado hemolítico el Gobierno se lo hace pero en fin hay madres mayores males menores el Gobierno sale lo hace por cierto a propósito

Voz 1727 47:12 el Gobierno ya sabes que hay una tensión fuerte en Aragón Aragón y en realidad en toda España porque la fábrica de Opel en Figueruelas en Zaragoza es muy importante y están renovando el convenio colectivo el asunto ha llegado al extremo de que la empresa plantea un órdago dice oiga si no hay acuerdo me llevo la fabricación del nuevo Opel Corsa a otro a factoría en una deslocalización industrial de las que hacía mucho tiempo que no se veían el el Gobierno aragonés ha mediado el Gobierno lo español no sabemos sino cree que no se tenga que meter en esto como en tantas otras cosas pero De Guindos acaba de hablar en un comunicado el Ministerio dice que pide a las partes que pongan todo su empeño en lograr un acuerdo para mantener la plantilla de la planta de Opel en Figueruelas a las partes a las dos partes le pide al Gobierno que se esfuercen en mantener este es uno de los gravísimos problemas que tenemos encima de la mesa esta dependencia de nuestra economía de de del exterior porque no deja de ser una multinacional que puede llevarse la factoría efectivamente al menor desacuerdo otro sitio y que y que apenas aparecen el debate en esta legislatura que yo me resisto a llevar la basura pero hacíamos cuentas ahora con Pablo desde cuándo existe una parálisis real en nuestra vida pública y no salía el verano del quince porque volvíamos el verano del quince a las elecciones del veinte de diciembre luego los seis meses y legislatura se repitieron las elecciones salimos de aquello y entramos en el proceso

Voz 1671 48:39 la web bueno eso los procesos internos de los partidos porque el PSOE también en las primarias ganaremos en las suyas todo bloqueado estamos en una situación en la que es verdad es que al final se nota porque afrontamos un coste de oportunidad tremendo caminos que por ejemplo no lo de los no hablaba Lola los presupuestos es un buen ejemplo no se pueden negociar unos presupuestos con éxito hasta que no se retire el ciento cincuenta y cinco por qué el Gobierno se tiene que aproxima a ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco sino tenemos presupuestos en todo pues muchas partes de la política económica quedan en suspenso también en una situación en la que yo casi me atrevería a hacer un pronóstico que es que estos pueden ser los últimos presupuestos de la legislatura porque el año que viene con las macro elecciones de dos mil diecinueve que tenemos europeas municipales y autonómicas todavía va a ser más difícil que con la mayoría precaria que tiene el Gobierno pueda trenzar apoyos en el Parlamento y ante esa situación si no le damos cuerda al reno esto se nota y los problemas siguen ahí eh es decir todos los enormes costes que tiene todas esas personas que salían de la burbuja inmobiliaria el diecinueve por ciento de abandono escolar del que hemos hablado antes la brecha generacional sostenibilidad de las pensiones que hay tantísimos temas que siguen en cartera y que no somos capaces de meterle mano porque estamos en una situación tan tan tan de parálisis citan mirando el psicoanálisis del día a día de qué es lo próximo que va a hacer un personaje u otro que al final de los grandes retos de país no se habla nada queda minuto quién lo quiere

Voz 15 49:59 bueno yo estaba pensando que estando de acuerdo con todo lo que estoy escuchando a dar la impresión de que este debe ser un país muy resistente porque es urgente salir de lo parones y es verdad que eso es esto

Voz 1 50:11 desde pero es muy resistente porque es totalmente

Voz 15 50:13 cierto pasa todo eso y más que es urgente salir de ello pero bueno mientras tanto vamos tirando aquí resistir es vencer para en algunos el único problema es que no está en buena forma no hay nadie en buena forma política excepto algún partido temporalmente para abordar con energía y con liderazgo todos estos problemas es urgente pero resistentes

Voz 1727 50:34 deja veinte segundos José Manuel hola

Voz 12 50:37 no no no realmente pienso que la única forma de que de que aquí en Cataluña se desbloquee la situación es precisamente que Rajoy necesita levantar el ciento cincuenta y cinco cuanto antes porque si no tiene estos presupuestos efectivamente tendrá que prorrogar los actuales ya no llegará al final de la legislatura en fin creo que hará todo lo posible para que eso para que eso no ocurra

Voz 15 51:00 tengo hoy por hoy

Voz 1491 51:02 punto hola Peláez buenos días