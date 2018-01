Hoy por Hoy (29/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 00:16 la Tom qué tal en el cole el cole Bitton que estamos haciendo una parodia del vídeo de los Reyes

Voz 1995 00:23 Felipe cumple cincuenta años mañana Nixon envidio donde se les ve comiendo los vídeos son cosas de la realeza ver comer a alguien imaginamos que su gesto de confianza cercanía en este caso comen una sopa marrón con cosas que rige hasta sopa eh

Voz 3 00:42 venal

Voz 1995 00:43 Teresa de que es es como marrón para eso entrar con Raúl tú tú qué haces aquí estoy yo soy Leonor a tenor de que la vale es una sopa de verduras doce horas de luz son podéis poner un poquito sorbió un poquito de parado por favor se querían parecer normales haber puesto que tal en probetas y entiendo Sergio que tú eres un haces de la otra Infantas de la que no cambios que me hubiera gustado Leticia que es que cuenta una historia de cuando era pobre presentaba los informativos a ver qué familia española come entre ruido de flashes por favor pues es dar abeto no hay no hay sopa es un efecto de sonido que hemos puesto simulando que estamos comiendo pero no hay ninguna sopa a la entiendo obtuvo en poder repetir

Voz 4 01:34 la fiesta musical muchas preguntas surgen al ver el vídeo que lanzó la Casa Real once minutos emoción sin fin escuchan ustedes hoy por hoy por hoy vamos a hablar de esta y otras muchas cosas lunes nuestro nos ha salido bien

Voz 1995 01:48 lunes veintinueve de enero a punto de finiquitar el primer mes del año comenzamos

Voz 1 01:54 el ocio

Voz 5 01:58 a él y que se toda toda la gama

Voz 6 02:07 Leonor Del Bosque muy buenos días muy buenos días también mantenemos y tantos hombres de verdad miren con motivos cinco para seguir viviendo además hoy es lunes cosa que hace más complicados así que vamos al motivo números

Voz 3 02:17 sí que hay gente como yo que si se quita las gafas y le preguntan cuántos dedos ves aquí responde

Voz 7 02:22 vale no quince dieciocho

Voz 3 02:25 es que cada vez son más los que vemos peor por eso hoy hablaremos de lo que podríamos denominar como la epidemia de los mío P I

Voz 1995 02:32 me pide Mian mundial de miopes diré dentro de unos años en noventa y ocho por ciento de la población será mio Tello y vamos a intentar conocer las causas Madiba número cuatro

Voz 3 02:41 por qué mañana acaba la Mercedes Benz Fashion Week y así están de agobiados los modelos corriendo de una pasarela otra gran está esquiando en cuero está ocurriendo tápense eso señor gracias hoy hablaremos con alguien que lleva viviendo más de treinta años metido en el mundo de la moda El diseñador Hannibal Laguna motivo número tres por Kio de todo el mundo dice cosas como estas del fundador de Ikea

Voz 8 03:02 es el mejor trabajar que visto que habrá

Voz 3 03:05 posiblemente lo puedes vamos a hacer un repaso de la vida obra y milagros de Ingvar Kamprad con nuestro publicista de cabecera nuestros marketiniana nuestro muy grave todo Toni Segarra

Voz 1995 03:15 porque él estuvo en el pueblo estuvo en la casa del dueño del once grados

Voz 3 03:19 el último número dos porque aunque tu madre no sepa decir Facebook él

Voz 7 03:23 si veis Facebook o

Voz 3 03:33 pues eso no impide que su madre pueda ridiculizar a través de las redes sociales como nos explicará Sabino Urraca que lo ha vivido en primera pero

Voz 1995 03:40 finalmente de vamos al motivo número uno

Voz 3 03:43 son las declaraciones de Fernando Alonso tras quedar el XXXVIII repito el treinta y ocho tres ocho en las veinticuatro Horas de Daytona sigue de pequeño decía jo de un coche que guay pero ahora digo yo vaya mierda el coche es un cuatro delata a ver si al final no va a ser el coche frenando y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1 04:04 también hemos están Daytona ir durante veinticuatro horas unos veinticuatro horas

Voz 1995 04:09 este es bicho Scream bandas hay una muy curiosa e interesante de la BBC de presumen de Brines esa ustedes que todos los días a las nueve todo manda un resumen de noticias la suyos aquel interesante pues hay una de la BBC que habla sobre lo engañoso de alguna SETI quietas como por ejemplo esa que dice agua cien por cien sin gluten que si desea es que Scoop bueno es un hace números muy

Voz 1 04:32 ya no implica el ciclos que es lecturas más largas donde analiza tendencias no de la de un poco de de esos etiquetas absurdas o por lo menos contactos claramente no obras presentan

Voz 9 04:45 tres Aguas hasta ahora a lo que es realmente no sea

Voz 10 04:52 yo es es es José eres sin ser do esas similitudes bueno

Voz 3 04:57 Juan mineral extendida

Voz 1 05:00 dos hombre y con Ita

Voz 9 05:02 también los unas Trueba aguas imposición natural bueno que es una Treball rápido todo es natural pero sí

Voz 1995 05:10 esta ministro el sábado si lo puse en mi cuenta en Twitter y lo vamos a poner también la cuenta de de una aldea fui a comprar un hombre chorizo te desaparece desaparecer y con combate sólo en descubre chorizo dulce cien por cien natural nuevo diseño decenio tomó es de la foto te vamos a poner en la en nuestras redes sociales es un chorizo tiempos y natural con nuevo diseño muy a el antigua no pero muy a la antigua que no es nuevo diseño y qué tal lo probara diez y diez minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 11 05:46 hola qué tal va la mañana aquí estamos de nuevo con buenas noticias y son buenas porque llegan de El Corte Inglés pero esto es salvo a lo

Voz 1 05:54 que ya estáis acostumbrados si es que

Voz 11 05:56 nombrarse a lo bueno es muy fácil tan fácil como acostumbrarse a la variedad a la calidad aquí cómo no a los buenos precios de Hipercor que el supermercado de El Corte Inglés y es que siempre tienes todo lo que necesitas en alimentación cuidado personal y del hogar a unos precios sin igual hables de primeras marcas además todos los días puedes encontrar los mejores productos frescos desde el pescado fresco quisimos que tengan directamente de las mejores lonjas hasta las carnes más selectas o frutas y verduras seleccionadas en origen elija lo que elija siempre te llevas a casa una relación calidad precio difícil de igualar quizá por eso es tan fácil acostumbrarse a lo bueno claro quizá por eso tú ya te has acostumbrado a los buenos precios de Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida nada más es todo porque mañana como siempre os espero por aquí con más noticias

Voz 6 06:49 estoy muy feliz

Voz 8 06:54 tú que éste tiene las habitaciones que tú querías los muebles que tú elegiste Jazztel mensaje del fin pudo fuiste tú el que lo seleccionó sin embargo como decidiste tu seguro de hogar te lo has planteado la mejor decisión siempre es Línea directa a cambia te tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 07:19 otras dos Neville

Voz 8 07:21 al dentista Sanitas como lo sin tengo seguro pues por eso

Voz 13 07:24 qué puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financien sin intereses mira es así casan Natal claro se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas como allí

Voz 2 07:33 invito maquinitas dentales de Sanitas fue la primera pieza datos

Voz 14 07:40 cuando el equipo de La Ventana le propuso a Borja Cobeaga someterse a la rueda de prensa de todo por la radio su respuesta no fue muy esperanzadora me carcajada llega a cada rincón del salón pero otras ese momento irónico nos dijo que sí a la entrevista para mí lo difícil es es no hacerla así que este lunes cuando Carles Francino Dida venga ver entramos en tiempo de rueda de prensa para captar rueda de saben todo de todo el mundo toda la peña Au toda la vasca preguntará a Borja Cobeaga lo que le venga en gana

Voz 10 08:11 asistente a conciertos de clásica eres capaz de estarse quieto

Voz 1995 08:26 durante este fin de semana no se ha hablado de otra cosa Felipe VI cumple mañana cincuenta años casi cuatro ya como Rey y la Casa Real los hecho un regalo fotografías y vídeos de la Familia Real en la intimidad de camino al cole todos juntos

Voz 15 08:40 tú tienes examen

Voz 1995 08:43 no quiero casa comiendo una sopa o algo parecido muy caliente eso hablando de la importancia de saber actuar en una obra de teatro del colegio

Voz 6 09:01 con importantes que lleva el caso

Voz 1995 09:07 o de cómo manejarse en otro escenario el de la grabación del discurso navideño del Rey

Voz 6 09:12 hola a todos

Voz 1995 09:19 todo ello ambientado con una música de fondo el jueves eh vamos a conocer las impresiones de este vídeo vamos a convertirlas con alguien que conoce muy bien concebido los asuntos a la Casa Real Pilar Urbano muy buenos días les sorprendieron después de que la Casa Real nos haya hecho partícipes de fragmentos privados de la vida de la familia del Rey

Voz 11 09:45 bueno pues si hay que hacer porque se está quedando un corsé tallado es una cosa algo de un oficial yo entonces esto es es más fogoso espontáneo toda esa familia yo más o menos came on line a Nadal siempre viene más intensa de Infanta gran espontaneidad muy bueno a mí me dejan entrar en su casa su coche aunque las conversaciones Bosar un poquito más o menos convencionales pero es para bien oir a mí ha gustado ya a a la la Infanta Sofía a Pablo al Valencia esas ha quedado muy bien nieve nada nada nada estás mucho la salida hacia la relación de la CIA ambas quemándose con la sopa Cortés con estaba previsto en el guión aunque iba en unos aspavientos de una duda llegamos a la mano a la boca son niñas estancadas Il que es ilógico que les entrenador sabedor estaba zamorano Umberto Eco postizo pues el que nos han querer que la reina Letizia sirven la comida sirve la sopa pero no tomo los forma parte del montaje en doméstico es de agradecer por otra parte posa vi parte viendo que mezcló fragmentos de discursos oficiales no del de los miles de la grabación o la niña adelante y a veces una vez es una chica el maquillaje no se aquellas masajito eso simpático indiano y no tengo por qué dudar de que sea una familia me parece son unida feliz contenta hay el que procura en Ray Rey Felipe procura estar esa opción con con una chaqueta de punto hoy una mesa redonda muy familiar

Voz 1995 11:34 los viajen los club Pilar lo cierto es que ni una sola si no hay familia española que pasa el escrutinio de grabar los sentados a la mesa son no hay familia española que no pueda ser objeto de crítica para hacerlo diciendo estoy por delante si si a usted le hubieran consultado qué consejo le hubiera habido algunas hídricas precisamente esa referencia aparece una chica cómo cómo se puede criticar todos a todo eso susceptibles he criticado pero si le hubieran consultado si les hubiera dado algún tipo de consejo

Voz 11 12:04 se quiero que sí que se veían los coches de escolta en colegios lo llevan Blas sitio bueno pues no o en una misma conversación en Infante Infante princesa no les importa vacilar yo decir que tengo Summer otras examen Koke no no no se sé o no ensayado pero estancado más artificiales los mayores los adultos no se nota está más puestos entre comillas en escena y un consejo cubrirse dado bueno pues si es así si el Rey bebe un poquito de vino blanco y la reina no debe porque sabemos que no debe la niña en Najwa pues eh por sólo encuentra o normal estaban educadas servilletas y todo eso pues muy bien y la visita en el norte de incluso al hablar en voz baja está de baja pero Fonte fue encuentro natural me parece que ellos han querido voy a Massa la voluntad quizás el Rey ya sea una apuesta de futuro para lucimiento o querían hijas

Voz 1995 13:06 bueno e insisto ese tanto el camino en el coche como la bajada por las escaleras esa pretendida normalidad artificial porque a uno no

Voz 11 13:16 acuden artificial artificial normalidad ponerse a falta o bueno pues no no se varias veces el Rey no es nada os lo llevaron a la puerta está muy pesado muy pesado bueno casi siempre los han uno coches hay cosas así queremos sacarle defectos Podemos no son Ander tenemos un cerebro crítico mucho más los madrileños pero yo agradezco que hayan tenido un gesto de abrir pues no es tampoco nos hemos citado me sabiendo la ducha llena de que hacía

Voz 1995 13:49 de usted de a Pilar que la piedra

Voz 11 13:53 no sé que que la ronda es muy muy muy muy muy estricta el muy exigente y entonces esa disciplina le han comido la misa María hoy muy bien como muy bueno educación entonces eso hay que decirle como tales salga como santo

Voz 1995 14:11 el fragmento que hemos visto es oro así es la tampoco van a poner la niña en rabieta vamos que eso ya no ya la codeína distinto con una familia española grabada mientras esté comiendo no los esto no se soporta milagros

Voz 11 14:23 a lo bueno

Voz 1995 14:25 las un abrazo

Voz 11 14:28 cuenta que ya ya ya ya

Voz 1995 14:30 a Pilar mañana y que da mala suerte anticiparse Pilar Urbano está muchísimas gracias Nos vamos a todo esto es otro escenario real a Inglaterra

Voz 6 14:40 allí tienen gran experiencia en estos asuntos Begoña ayer hecha está una serie más lejos ya he dicho antes Brown

Voz 1995 14:47 que es un poco lo que hemos visto nosotros un poquito más pero sí sé un poco más Barça era poco más que se le hace muy buenos días

Voz 0273 14:55 en qué tal buenos días enseguida hablamos de de de

Voz 1995 14:57 los suyos parecidos pero los medios de comunicación ingleses se han ocupado de de de las fotos de los vídeos de la de la casa real española de alguna forma

Voz 0273 15:04 el franca veinte muy poco han pasado prácticamente desapercibido es el Daily Mail le dedicó un breve artículo señalando que lo que se veía en el vídeo mostraba una familia normal con el Rey gastando una broma aconseja menor pero no ha habido una valoración en general la imagen de de la pareja real española bastante positiva

Voz 1995 15:25 la familia real británica hizo ya esto mismo que hemos visto este fin de semana aquí año dos mil dieciocho esto ya lo hicieron ellos en mil novecientos sesenta y nueve un documental unos su intimidad hay escenas familiares alrededor de la mesa la reina contaba otro tipo de cosas vamos a escucharlo

Voz 6 15:44 si miras cosas

Voz 16 15:47 es extremadamente difícil a veces mantener la seriedad cuando el ministro del Interior me dijo que viene un gorila yo pensé que comentas lo tan extraordinario eso no se dice de nadie entonces nada me pongo en el centro de la habitación de doy al

Voz 8 16:00 hombre se abren las puertas adiós

Voz 16 16:03 lo pasé fatal sabréis tenía el cuerpo cortito los brazos largos que difícil fue quedarme seria

Voz 1995 16:11 otro tipo de contenido el que tienen durante la comida no no hablan de las mismas cosas Begoña

Voz 0273 16:16 bueno la familia real británica era sigue siendo hasta un cierto punto muy distante muy reservada del mundo pero en aquel momento era muchísimo la reina Isabel II nunca ha concedido entrevistas en sesenta y cinco años de reinado hasta hasta este mes que hizo un documental sobre las joyas de la corona hablando específicamente de su coronación ideología que implicaba llevar una corona tan pesada pero nunca ha expresado a mí lo que ella piensan y lo que ella dice ya han mantenido las distancias eh hubo ese vídeo hoy ese vídeo familiar y a la Reina luego lo de texto y un año después ordenó que se retirara de hecho solamente han aparecido unas imágenes de noventa segundos e con motivo de la coronación en el dos mil once pero es ese vídeo tuvo un gran impacto porque era la primera vez que se veía a la familia real charlando en su ambiente hasta un cierto punto contando anécdotas como hemos visto el duque de Edimburgo aparecía incluso a Sando salchichas en fin una apariencia de de familia normal y armoniosa bastante alejada muy diferente desde luego de de la realidad pero que tuvo un gran impacto

Voz 17 17:21 mediático estuviera billón salido utilizar bien los medios de comunicación en su larga trayectoria por más que como unas cuentas nunca se han ofrecido a las entrevistas que han utilizado muy bien los medios de comunicación la última muestra sería esta serie de de la que la propia Reina se declara fan dice que lo es eh

Voz 0273 17:38 eso eso no se sabe muy bien pero sí que es cierto que ha habido una gran evolución una evolución que ha ido desde esa distancia mantenida durante siglos eh a dejar el asunto de las relaciones públicas en manos de especialistas de comunicación e es un cambio que ocurrió sobre todo tras el desastre que fue B para la Corona e en la muerte de la princesa de Ana de cómo se llevaron entonces las relaciones públicas con con la gente en la persona que rompió realmente con la intimidad de la familia real británica fue la princesa Diana cuando en mil novecientos noventa y cinco concedió una entrevista a la BBC en la que aludía directamente a sus problemas con legales a la existencia de una tercera persona en el matrimonio y luego lo hizo el príncipe Carlos dio una entrevista similar después confesando que había cometido un adulterio y como digo tras la trágica muerte de Diana poco después de su divorcio eh aquella muerte ese manejó muy mal por parte de Palacio hubo muchas críticas a la Reina por su frialdad la monarquía británica pasó entonces por un momento muy bajo de Cio decidió replantearse cómo trataba a los medios de comunicación y cómo se presentaba ante el punto

Voz 1995 18:44 he leído este fin de semana no tiene nada que ver que el único premio que ganó la princesa Diana durante sus años escolares esos años estudios en la única mención que se hace en todo su currículum es un premio que ganó por cuidar de sus hámster dan premios para eso sí allí sino bueno bueno es verdad que los tiempos evolucionan la familia real británica tiene una forma de actuar y una forma de convencerse hace mucho tiempo que se ajusta un poquito más a estos tiempos por más que conserva todo sede abolengo con la idea de que es muy importante estar desde principios de siglo del siglo pasado es muy importante estar al lado del del del pueblo significarse hacerse fotos que se vea tiene otra forma con comportarse y hace eso tesorero que marca las diferencias con con otras casas reales a nuestra incluida por más que este fin de semana ya hemos visto un intento de de acercamiento Begoña Arce corresponsal de la cadena de Londres muy buenos días en muchísimas gracias a vosotros

Voz 1 19:42 de vivir yo no tengo ningún tú sabes que la reina de Inglaterra supuestamente escucho Hoy por hoy cada mañana

Voz 18 20:13 no

Voz 1 20:31 Toni Garrido cadenas

Voz 8 20:34 escucha con atención recuerdes por qué elegiste tu seguro de hogar memoria la mejor decisión siempre es Línea directa candidato y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantiza

Voz 12 20:45 nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 20 20:50 no

Voz 21 20:55 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Baby arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 23 21:08 a

Voz 1 21:13 esta noche se emita en la madrugada del sábado al domingo está grabando pero sino lo oyes en directo puedes descargaba el podcast y todo nuestro mundo está dentro de un ordenador está en el ordenador y así puede recorrer a cualquier día llora el mejor cine de todos los tiempos

Voz 21 21:33 poner vive allí César Romero vive ahí Viguera Cooper en esa casa de la derecha

Voz 14 21:37 todo esto en Sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena Ser y también en los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com

Voz 24 21:49 a ver

Voz 25 21:54 no

Voz 21 21:59 en SER Deportivos su novia un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva destacó que estamos en todos los sitios os contamos todas las noticias desde Chipre hola Javier Herráez nuevo Nasarre hola qué tal Paco Forjas les desde Villafranca Quillo muy buenas tardes hola Paco Ayestarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perdería el choque liguero Adriá Albets qué tal Pacojó muy buenas su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata el Valencia

Voz 1995 22:24 está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy bueno

Voz 21 22:27 la noticia tiene nombre propio es Yeray que vuelta a entrenar con el grupo novedades de este partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal recoge mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres con Francisco José Delgado

Voz 12 22:42 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los cocineras que siguen sin saber porqué Nocedo hace llorar la ACB

Voz 6 22:50 ya les imposible de tío para panal una sustancia con la que las tengo ya se defienden de sus depredadores sea

Voz 14 22:57 a otros para los que quieren incorporar un icono de derrame en navegadores y buscadores ya sin hacer runner hay con un movimiento social y deportiva que pide a los principales buscadores la incorporación del icono o disfrutar de un paisaje blanco inmenso yo

Voz 0273 23:12 llegó la nieve ha continuado nevando iba a continuar nevando pistas Blancas

Voz 6 23:17 cadena SER punto la radio que tu programa

Voz 21 23:22 la más completa información de todo el deporte en protege mejor entretenimiento en TDT ya puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Niza lo ITA Andrés en tu mano toda la programación de la cadena de radio en España tira demando escucha tu radio preferirá laca te escucha la idea disfruta

Voz 27 24:03 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 28 24:08 te gustaría que tu negocio ese reconociese a la primera en la radio ahora

Voz 14 24:12 con el club de la radio Puntocom puede deshacer

Voz 28 24:14 lo grabamos un anuncio de películas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold aquí en él

Voz 29 24:25 invita gente escenarios te lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha este mes el veinte por ciento de descuento en implantó cogía ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empiezan tuvo tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 30 24:46 con la cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos piques vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 8 25:00 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1995 25:13 en esa este miope porque existe una altísima probabilidad de que lo sea cada vez esa prueba probabilidad va a ir aumentando estima que en cuarenta años el noventa y ocho por ciento de la población será miope hablamos de

Voz 31 25:29 eh

Voz 1995 25:30 casi una epidemia buenos especialistas la han dicho de una epidemia de miopía a usted de de pequeños decía niño no te acerques tanto la tele creo sagrada ciego o niño no leas tanto que vas a dejar los ojos tras haber cargos pues quizá nuestras madres nuestros padres tenían razón doctora tenía razón nuestros padres

Voz 31 25:50 lo que sí

Voz 1995 25:52 la doctora Rosario Gómez de Liaño profesora titular de Oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Europea de Traumatología

Voz 1 25:59 la epidemia global de miopía doctora si hay un aumento

Voz 31 26:05 ante de la miopía en los últimos años asociado a los cambios culturales y sociales que estamos teniendo en lugares como Seur en Asia que se ha disparado la miopía mil noventa y ocho por ciento de los niños sean miopes eso es lo que dicen las estadísticas y además este desafío lo ha sido en un tiempo relativamente corto el incremento ha sido contó en el equipo

Voz 4 26:32 de Hoy por hoy salvo Tom somos todos todos llevan gafas días Botín tipo de nuestra vista no no es corre

Voz 1995 26:40 esta porque somos miopes porque cada vez somos más miopes

Voz 31 26:44 pues tradicionalmente lo más importante era la miopía pero se está viendo que cada vez es más importante el hecho de no estar al exterior estar estudiando siempre el interior y probablemente ustedes hayan estudiado mucho para llegar aquí

Voz 32 27:00 con algunos más que otros

Voz 31 27:03 además el eh el el uso de tablets dispositivos el número de de lectura el número de clases extraordinarias particulares que estamos teniendo que de nuevo nos obligan a trabajar de cerca y en el interior todo ello confluyan que tengamos más no

Voz 1995 27:19 siempre va de luces prueba de que no estamos dejando los niños muy bueno nosotros ya ni te cuento pero que prohíben problemas que no dejamos a los niños jugar fuera

Voz 31 27:28 no la etiología todavía está discutida pero parece ser que el reducir a la gente al interior el disminuir el número de horas de luz de exposición a la luz no parece que es uno de los factores más importantes

Voz 1 27:45 además de la luz natural además

Voz 31 27:48 eh de la genética es decir por ejemplo hay un ejemplo que sí que hemos intentado es no es lo mismo estar al exterior que estar pegado a la ventana no es lo mismo se ha estimado que el beneficio de la luz es a partir de los mil lux es o te pega solamente gana al que cristal o no recibes luz incluso se ha intentado crear una bombilla de cuarenta mil lux es para meterla en interiores de las casas pero todavía hay problemas de efectos secundarios pero por ahí van las

Voz 1995 28:19 pero como como se explíquenos entienda que no nuestros conocimientos científicos son bastante limitados básicos porque la luz natural e impediría la progresión de la de la miopía

Voz 31 28:31 parece ser que la miopía la miopía es un ojo que crece que crece y parece ser que la liberación de la dopamina es lo que afecta al crecimiento ocular y entonces la luz actuaría sobre estos receptores digamos estos marcadores que hay dentro del ojo para la liberación de la dopamina entonces esto es lo que se sabe la luz afecta la liberación de la dopamina por ello tendríamos menos dopamina que inhibe el crecimiento

Voz 1995 29:02 o sea lo de Niño vete a jugar a la calle deja ya el ordenador dejara consola niños a este verano pero nos estaríamos actuando pero inició ya no sorprende que el niño tome aire sin estaremos evitando los problemas mayores en el futuro

Voz 31 29:18 sí eso está demostrado incluso hay un estudio muy bonito realizado en China en donde cinco colegios aumentaron cuarenta y cinco minutos el recreo sirvió que esos cinco colegios progreso menos la miopía que en el resto de colegios de China

Voz 1995 29:35 no está demostrado

Voz 31 29:37 mostrado y además con trabajos de alta calidad científica

Voz 1995 29:42 eh valen todos los que nos están escuchando niños incluidos por favor salgan a la calle los a jugar a la pelota a hacer lo que sea porque la luz no es el único método pero sería fundamental que más cosas podemos hacer para tratar de ninguno lo que estemos toma no para que nuestro entorno esa miopía no sea tan evidente insisto en que todos aquí somos somos miopes íbamos o Cadel vamos a ver qué podemos hacer doctora bueno pues

Voz 31 30:05 hay una serie de intervenciones médicas que se están desarrollando es el uso de unas gotas gotas de atropina muy diluidas eh que se ponen por la noche en los niños que les

Voz 1995 30:18 la Caixa mucho a la miopía

Voz 31 30:20 también hay otros estudios de un poquito menos tiempo de seguimiento que exponer unas lentes de contacto progresivas otras lentes que se ponen por la noche otro tipo de lentes todavía más específicas que desenfoque en la periferia la retina esto es muy técnico es decir toda sigue estudios con lentillas que aunque tienen menos años de seguimiento y menos estudios y menos digamos fiabilidad pero parece que tienen un futuro abierto sobre la influencia en que crezca menos la miopía

Voz 4 30:50 sin ustedes presumen los profesionales

Voz 1995 30:53 es otra pregunta que tiene más que ver casi lo personal usted recomiendan que que quisieran pero que este corrija la miopía mediante una operación

Voz 31 31:00 Liga esto ya es para otro la franja de edad lo que estábamos hablando era para los niños para que no les por eso estoy ya son adultos que ya tienen la miopía estable y que se quieren operar de la miopía por cuestión cosmética fundamentalmente para no tener que llevar gafas o por cuestión imagínese que usted es actor y no puede ir cobra por cuestiones cosméticas en la eh eh la indicación es una indicación opcional es decir con ello uno el ojo no se cura pero uno está más cómodo es una elección personal nosotros si el ojo está en condiciones de poderse operar el paciente entiende que hay un pequeño riesgo si aconsejamos la cirugía de la miopía pero le voy a dar un ejemplo muy concreto yo soy miope tengo dos dioptrías yo no me he operado porque para mí quirófano me venía bien no estar operada sin embargo a lo mejor otros chicos que quieren ser militares o para otras cosas sí que les aconsejamos la cirugía de la miopía

Voz 1995 31:59 pues no pues me deja usted igual poco eh eh lo importante hay una epidemia global de miopía todos los que no estén escuchando voces harán que sus hijos hagan a jugar que les diera la luz que parece que es lo único que tiene un efecto inmediato científico y notable sobre nuestros ojos y los ojos que nos deberían durar toda la vida Hay en un estado más o menos en perfecto estado de uso doctora pues millones de gracias la doctora Rosario Gómez año profesora de Oftalmología la Universidad Complutense de Madrid muchísimas gracias muchas gracias usted es un placer tú no tú llevas gafas de leer de leer para hacerte la interesante eso es Gemma agencias seguimos en Hoy por hoy

Voz 33 32:50 no spas siete sobre de estar aquí qué espera eh eh

Voz 1995 33:45 vete y visionario Tom porque no quería tampoco ya ha muerto el fundador de Ikea este fin de semana en nombre de revolucionario Tom ya lo siento bueno sí ha marcado mi vida es la vida de muchos fuegos gente puesto de pato

Voz 6 33:59 aquí también liberada que no lo importante

Voz 1995 34:03 desde luego yo creo que tal vez puede ser es poco más emblemático de los cepos Bodas quien no tiene un mueble una estantería una caja de cebolla frita de ahí que más que un vendedor de muebles era un símbolo de Suecia

Voz 7 34:16 no

Voz 34 34:18 pura yo no he hay mil chistes supondría en fines depilación véase figura uno manual de que es el libro más vendido en el mundo más más leído en el año se escribió el Manuel el libro más leído en el baño

Voz 1995 34:36 ahora es un gran publicista colaborador de pero él fue el creador de una de las campañas más exitosas de la marca bienvenido a la república independiente de tu casa este eslóganes de Toni Sagarra el tren vamos a ver si podemos hablar con el Tony estás ahí estoy encantado de saludarte tú estuviste en el pueblo del fundador de Ikea del señor cómo era ese Paul

Voz 35 34:56 bueno ellos estuve además en invierno ahora la Antártida una cosa tremenda desde este sentir veinte grados bajo cero y un pueblo pequeñito comuniqué enorme y con muchas peluquerías

Voz 1995 35:07 qué es lo que lo de las peluquerías tiene algún sentido

Voz 35 35:12 no no sé yo lo pregunté y me vinieron a decir algo así como que era los bares de las mujeres con tanto frío y sin reformas algún sitio la curiosas ya demasiadas

Voz 1995 35:22 y como era como érase en el interior porque digamos que estabas en el kilómetro cero de que donde desde donde salen todos los diseños todas las ideas el desarrollo como en ese lugar

Voz 35 35:33 bueno ahora están muy ir es decir en sedes centrales en dos sitios en Copenhague por ejemplo Ángels importa pero era éramos sitio curioso porque efectivamente dueña había mantenido esa obsesión casi de de que el pueblecito donde había nacido fuese el centro neurálgico de las operaciones no irá a nada hasta que el frontón antinatural pero que se va con mucha naturalidad de hecho la casa del fundador podía ser visitada allí vivía su hermana ya tendríamos con mucha amabilidad no estuve nunca pero con pasa en los miedos de la Agencia esto

Voz 36 36:03 pero si yo la visita como como se hace muy normal y muy nadaban a comer tal seguir anticipada yo creo también estatutos de Ikea cuenta la leyenda tu Mike

Voz 1995 36:18 poco más y no podéis salir de ese y que ha central te creas que encerraron

Voz 35 36:24 no es cierto yo entendí ahí el el concepto de que todos utilizamos de hacerse el sueco significa que se van sin decir nada a nosotros estábamos trabajando eso de las cinco seguiremos trabajando porque somos españoles trabajó mucho y de pronto nos quedamos sin ella no había nadie empezamos a buscar en los despachos adyacentes y seguía sin haber nadie no había nadie en todo el local y tomamos la decisión incluso de llegar a dormir allí porque era comerá unos oficinas tienda pues había en Can Barça esta cumbre

Voz 1 36:52 no hay camas ahí

Voz 35 36:53 cada ya al final dentro un tipo con su bicicleta que había ido a ceder de ejercicio en horario de veinte grados bajo cero al igual que los abrió la puerta eso no sales

Voz 1995 37:07 bueno e ICREA eso es hacerse el sueco si desde luego si dejas ahí sólo Ikea factura casi cuarenta mil millones de euros al año emplea ciento noventa mil personas en todo el mundo Ikea es una ante suponen antes y después es imposible encontrar una casa da igual si es la de los Reyes que vimos en el vídeo el fin de semana da igual que es imposible encontrar una casa donde no haya un mueble una lámpara un somier algo de Ikea

Voz 35 37:34 sí sí yo creo que que ha es una en realidad es una gran revolución social y política desde que que la influencia de tipos como este optó como el fundador de Easyjet o como a Jobs como Cage esas antes superior a la de muchos políticos o la de casi todos los políticos no es es realmente la la idea de que ha transformado nuestra relación con la con los muebles con las casas ha permitido por ejemplo que alguien voy a independizar el hundía una cosa que no podía ocurrir nunca que puso a decorar una casa el día que he decido irme de la mía y eso ha transformado por completo nuestra vida realmente no

Voz 1995 38:10 llegan un Toni que yo sepa cómo se llama Amín estantería

Voz 35 38:14 no es normal que que su nombre muy extraño lo sabes

Voz 1995 38:19 Billy semen es las verdad Lele entre los nombre más normales pero hemos incorporado a nuestro vocabulario términos y una serie que quién no sé si es normal

Voz 35 38:30 bueno también hemos incorporado yo creo que es una una adherencia de la sociedad de consumo general todos los todas las marcas y los puntos tiene nombre y los muebles no tenían y bueno supongo que Aimar Can Prats fue lo suficientemente listo como para entender que había una relación afectiva superior suyo Letonía nombre a las cosas

Voz 1 38:49 también es cierto ya trabaja su humor estoy viendo yo estoy viendo

Voz 35 38:51 hasta ahora pero entiendo que es una razón contenedores envite

Voz 1 38:54 no no no yo indudable indudablemente yo haya conocido personas que trabajaban y que en aquellos años formativos este señor era muy especial tiene una una filosofía una actitud ante la vida que era muy muy austero por ejemplo dijo Guti tenían que bajar no podían usar taxis tienes que viajar en transporte público que está muy bien Estocolmo Madrid en Tailandia quiso es más complicado no es prohibida

Voz 6 39:18 llevar cualquiera prohibido llevar corbata en el trabajo por ejemplo

Voz 1 39:22 Eagles Lin llevar ese señor que ha fallecido andaba en el parque mientras los coches de la empresa para mira al que nadie ha puesto un toque personal y su coche se mantenía rigurosamente el coche oficial de que era un señor un poco peculiar hasta casi excéntrico también sí señor

Voz 1995 39:40 sí era era era adverso

Voz 35 39:42 medicación de low cost a este señor

Voz 1995 39:45 sí y desde luego no se sabe todavía el testamento opera como una fundación de forma que bueno si los hijos no van a seguir me al timón pues no no con la austeridad espera mismo área Toni Segarra viajando en un tren de AVE básicamente también vive los en las tiendas de Ikea que es donde vive Toni Segarra un abrazo muy grande gracias ahora ha negado que hubiera Quique transformó nuestra relación con la vida con el entorno con nuestra casa con la declaración y muchos de sus inventos nos gusten unos guste han alterado no nuestro entorno por eso Sigmar Can Prat ha sido hoy y estoy completamente acuerdo con noticia Toni Segarra uno de los grandes tipos de nuestra era con más influencia en nuestra vida que la mayor parte de los políticos que supuestamente no representan diez y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias escúchame

Voz 37 40:34 porque hoy por hoy

Voz 8 40:38 Colin Toni Garrido hay personas que caminan durante horas por enormes pasillos de una tienda para decidir las cortinas de su cuarto de baño por el contrario tardan un minuto en elegir su seguro de hogar curioso Berta la mejor decisión siempre es Línea directa la Titan tras el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta convicciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 41:04 en los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el país

Voz 14 41:10 abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerdan el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com

Voz 26 41:21 en el país

Voz 21 41:29 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado por guardar los audios que te guste crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que P

Voz 1995 41:54 cientos curarla

Voz 21 41:57 defunciones sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales gusta la SER la aplicación te encantará

Voz 14 42:14 India Giddens se había traído la guitarra hay recuerdos sobrevoló muy divertida en el que Luis comenzó uno de

Voz 1 42:22 sus clásicos discursos la sociedad ningún problema de escasez hay gente sin casa sin empleo gran desconcertados hasta los más especialistas y no sabía evitar llorar desconcertante borró para siempre la sonrisa en el rostro pero Carlas para una última opinión

Voz 38 42:40 a cero euros que incluía dos cero euros

Voz 35 42:44 estado los tiros menos treinta y tres millones

Voz 14 42:46 la situación era insostenible en Irene consiguió levantarnos el ánimo aquella tarde maneras de amarse a uno mismo vivir para uno mismo y para el exterior pero al final el líder nos reunió en torno a la mesa nos tranquilizó

Voz 6 43:01 todos están pasando cosas estamos contando pero podemos aguantar

Voz 21 43:06 promo relatos La Ventana de Carles Francino cadena

Voz 39 43:15 esta declaración televisiva de Ana Orantes desencadenó su muerte

Voz 40 43:20 era de Cuende de los pero te dan econtrala

Voz 11 43:22 sí me ponía recado así

Voz 40 43:24 la carpa seguimos vendían respirar

Voz 39 43:28 veinte años del asesinato de Ana Orantes documental sonoro producido para Podium podcast por la periodista Noemí López Trujillo que reconstruye los hechos analiza qué falló para que el sistema no la protege a pesar de sus denuncias reflexiona sobre lo que ha cambiado en nuestra sociedad Veinte años después del asesinato historia al completo en Podium podcast punto com

Voz 41 43:52 no

Voz 42 43:53 de noche a partir de las once y media

Voz 21 43:56 Clarke Manu Carreño cuál

Voz 43 43:58 no decimos que este es tu Larguero los décimos fuera algo habré guitarras fusiona Ramos sí o no parece justa

Voz 0273 44:03 la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de consulta

Voz 43 44:06 opinión cuenta de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete sesenta el número para que d'Estudis d'Opinió que creo recordar que existe a me dice Javi Blanco que sí que está bien el número

Voz 21 44:17 pero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 12 44:22 Manu Carreño mandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones que nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 44 44:35 ahora en El Corte Inglés semanas con un cincuenta y un sesenta por ciento de descuento en marcas de moda joven un cincuenta sesenta Levi's bienestar de póquer Tintoretto te Esprit y muchas marcas más sólo hasta el cuatro de febrero Semana Joven en El Corte Inglés

Voz 45 44:55 para mí la radio también eh porque las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no es algo el trabajo y en el coche no puedo con poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque mujeres tampoco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no siempre supo acompaña

Voz 21 45:17 el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 6 45:21 comercial

Voz 1995 45:25 José AM buenos días buenos días qué tal

Voz 46 45:28 sabéis cuánto tarda en desintegrarse una bolsa de plástico ciento cincuenta años y cuántas tienes guardadas en casa si los envases de plástico nos facilitan mucho la vida pero hay que reciclar los siempre darle un buen uso y no te olvides de reciclar las vale en su compromiso con la sociedad Coca Cola multiplica su apuesta por la innovación para que el cien por cien de sus envases sean reciclables o reutilizables en España esto ya es una realidad pero hasta que pueda conseguirlo en el resto del mundo ha puesto en marcha la estrategia mundial Un mundo sin residuos con el que esperan en dos mil treinta reciclar el equivalente al cien por cien de los envases

Voz 1995 46:02 que pongan en el mercado es un buen objetivo el tuyo cuidar el planeta es responsabilidad de todos los subió comentar que las doce hay previsto un minuto de silencio en todos los ha de Suecia para guardar los bolis que iban a bajarlo los polis y entonces los Jazz esos que te regalan al entrar las metros la media asta se pueda ser en su casa también afecta mucho Ikea a las doce bueno es lo más sorprendente vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con el deporte los lunes en todo el mundo habla de deporte en nosotros a no más sorprendente de la final femenina del Open de Australia disputada este fin de semana no es que la rumanas Simona Halep perdiera sino que en su indumentaria no hubiera ni un solo rastro de una marca deportiva que le patrocina se Basi marca un y lo habitual en esto siendo dárselo diario Si bueno le desde hace ya meses vive a contracorriente de los tiempos rompió hace ya un año con su sponsor desde entonces juega los torneos con ropa comprada por internet

Voz 6 47:08 esto en estos tiempos es bastante raro Sergio

Voz 10 47:12 hola buenos días pues sí porque si oye un matrimonio indisoluble en el que los deportistas de élite se congratulan con alguien digan empatía con alguna cosa escuela publicidad y hoy estamos acostumbrados a ver a nuestras estrellas practicamente jugando y haciendo publicidad al mismo tiempo

Voz 1995 47:27 problemas hablar de Pau Gasol y su relación con

Voz 10 47:30 la compañía aérea lo que has conseguido hasta ahora

Voz 6 47:33 no importa hasta donde ha llegado no importa no importa quien seas no importa lo que ha sufrido quién tengas delante

Voz 10 47:41 no importa del matrimonio entre Iker Casillas y una empresa de seguros

Voz 47 47:54 aquí me siento seguro

Voz 10 47:58 el que para muchos es hoy el mejor deportista de todos los tiempos Rafa Nadal el día que

Voz 48 48:03 echar manchan charangas con mis amigos de siempre el día que confía en más a supersticiones que a mi juego el día que cambie Mallorca por la llave ese día cambia de coche mientras tanto seguiré siendo Rafa y este será mi coche huevo

Voz 1995 48:17 muy atento pero esto no siempre fue así podríamos también madurar soluciones

Voz 6 48:21 capacidad interpretativa el Valencia global

Voz 1995 48:24 los hacer pero no siempre fue así nunca esta relación que llevamos pero de deportistas bolivianos entre Juanito

Voz 10 48:29 no claro que no nosotros deberíamos remontarnos en España una historia bien curiosa que data de mil novecientos sesenta y dos que ya ha llovido cuando Alfredo Di Stéfano hizo una campaña publicitaria que revolucionó a todo el país se trataba de un anuncio de medias de mujer en vallas publicitarias en las que Sevilla las kilométricas esbeltas piernas enfundadas en una media de una modelo con el cuerpo

Voz 1995 48:49 la cara de Alfredo Di Stéfano

Voz 10 48:52 anuncio podía leerse Si yo fuera mi mujer le sucedía a medias Wert Shi además hubo una pequeña campaña de radio lamentablemente no encontrarle en donde lo único que se decía era eso si yo fuera mi mujer llevaría medias y nosotros lo único que hemos podido encontrar lo más parecido esta explicación no muy comprensible de Alfredo Di Stefano

Voz 7 49:14 bueno pues suele Naomi

Voz 10 49:18 lo de No somos casi no se entiende nada es que Alfredo Di Stéfano es entendía desde el pie y no desde la boca

Voz 1995 49:26 las que más ejemplos en la historia del deporte buenas horas en relación con

Voz 10 49:30 la policía sólo decir que cobró ciento setenta y cinco mil pesetas que el Real Madrid lo obligó a devolver hice anuló la campaña porque Bernabéu no estaba de acuerdo porque si cierras ese tipo de publicidad no eran otros tiempos es un gran escándalo la la agencia encantada porque hubo un gran escándalo hizo publicidad las medidas y le devolvió el dinero no

Voz 1995 49:45 emergió una hora Tom que el presidente del Madrid dice no no me gusta esa publicidad devolver el dinero fuese sería impensable

Voz 10 49:54 los años setenta la publicidad en España descubrió un gran filón

Voz 1 49:57 para unos el deporte es afición

Voz 1995 50:01 es una profesión como afición a Johan Cruyff le gusta pintar hasta hacerlo bien pinturas nombre bueno era bueno no eh

Voz 10 50:11 antes había hecho uno de calzoncillos que hubo también su polémica porque se empezaron a vender calzoncillos Jim masivamente en Barcelona y no en Madrid por aquello de que el jugador que representaba anunció era del del Barça pero es que en realidad en los años setenta y ochenta era cada vez más habitual ver a grandes estrellas también mundiales afanarse en eso de la publicidad quién no recuerda este anuncio

Voz 49 50:31 muy apurados señora Mc Enroe suave editado muy apurado cierto mi apetito Convit gana millones y se afeita con una María vivida en económica

Voz 1 50:45 claro porque tengo que pagar más campeonato en consigo un montón de buenos afectados Tom

Voz 6 50:50 mi vida por maravillosa frase generacional

Voz 1995 50:56 en qué momento se produce un salto cualitativo en esa relación entre deportistas de elite hombres y mujeres anunció por fin

Voz 10 51:02 sinceramente con este hombre

Voz 6 51:06 noches

Voz 10 51:10 es él es David Beckham aquí lo hemos encontrado en un restaurante de comida rápida pidiendo imbatido de fresa como lo hemos visto en calzoncillos como lo hemos visto en traje como he visto en todo tipo de cosas era en su época atónito el hombre más fotografiado del mundo lo sabía Él lo sabía el Real Madrid que universalizó su marca colectiva a través de David Beckham y lo sabía la publicidad a la publicidad se dio cuenta de que no había que ser muy buen deportista para ser el mejor publicitariamente y eso que los habían con David Beckham lo supieron ver muy bien en esta otra mujer en esta deportista en Anna Kournikova como Pegaso es mi línea telefónica en Méjico decía la tenista incapaz de ganar un torneo del Grand Slam pero quién cobraba trescientos mil euros por anuncio

Voz 1995 52:07 tu época bueno hemos empezado hablando de Di Stéfano como el gran precursor publicitar en nuestro país incluso resulta difícil no acabar esto con dos futbolistas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Voz 10 52:19 son los dos grandes iconos mundiales equiparables a cualquier otros de cualquier otra especialidad en el mundo el sesenta por ciento de los un patrimonio de ambos se calcula que está en la publicidad sino en lo que ganan que ya es mucho y nosotros hemos encontrado un buen ejemplo pan Bimbo México

Voz 1995 52:34 lo hizo un anuncio con los dos primero se basó

Voz 10 52:36 en Leo Messi

Voz 6 52:39 para mí dijo el cantante baskonista blanco Bimbo con Compromís necesita crecer

Voz 1 53:04 no importa que no sepa quién es Lionel Messi

Voz 1995 53:07 bueno este anuncio tenían Orozco de retranca porque decía mi hijo también lo lo lo consume permita crecer ya está sí el elegirse

Voz 6 53:17 Copa Davis

Voz 8 53:20 Marcial que comercial

Voz 6 53:22 sí fáctico cristiana

Voz 22 53:27 sí

Voz 1995 53:31 Cristiano e cuánto puede cobrar Cristiano Ronaldo no sé por una foto

Voz 10 53:35 gran pues según la agencia Hooper Se calcula que por cada vez que sube a Instagram una foto suya cobra trescientos cincuenta y un Milan pues nuestro más

Voz 50 54:02 cero no es pues bien

Voz 8 54:41 cuánto tiempo tardaste en elegir tu seguro de tía acoger de la mejor decisión siempre es Línea directa cambiante tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado