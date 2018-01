Hoy por Hoy (29/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:10 son las once las diez en Canarias el abogado de Carles Puigdemont considera que en este momento hay pocas posibilidades de que pida permiso para su investidura el Tribunal Supremo

Voz 0573 00:19 tal y como le ha exigido el Constitucional añadido que nos

Voz 2 00:21 cabe aún cuál va a ser la decisión definitiva de Puigdemont sobrevenido no al Parlament para esa sesión prevista en principio para mañana Jaume Alonso Cuevillas en RAC uno

Voz 3 00:30 la roció al Constitucional no haya parón la resolución del Constitucional no hay por donde cogerla desde el punto de vista jurídico

Voz 4 00:37 es una monstruosidad nos planteaban como opción ir al Supremo para pedir este permiso no lo hemos descartado el todo pero creo que cada vez esta posibilidad está más lejos me resisto a aceptar que la investidura del president de la Generalitat pueda estar sometida a autorización judicial previa eso es un escándalo mascando

Voz 2 00:56 eh y mientras distintos miembros del Gobierno han cerrado filas esta mañana apoyando la decisión del Ejecutivo de pedir la impugnación de esa investidura aunque el Consejo de Estado la desaconsejar a primero el hecho la vicepresidenta el último en defender esa decisión ha sido el ministro de Fomento Íñigo de la Serna que ha estado un acto de la SER en Cantabria Santander María Guti

Voz 1458 01:13 el ministro de Fomento acaba de defender en el Foro Ser Cantabria la actuación del presidente Rajoy si no hubiera tomado la iniciativa que ha tomado el martes dice podríamos haber ofrecido una imagen absolutamente lamentable como país tomando riesgos con visión de Estado por encima de réditos electorales

Voz 5 01:27 el fallo del Constitucional que es un extraordinario fallo por otro lado jamás se hubiera producido si el Gobierno no hubiera presentado el recurso por lo tanto el Gobierno ha vuelto a estar a la altura ya conseguido preservar la soberanía nacional la unidad de todos los españoles y el cumplimiento

Voz 1995 01:47 de nuestra Constitución de la legalidad vigente

Voz 1458 01:49 por cierto anuncia que mañana se publican los datos de Contabilidad Nacional trimestrales correspondientes al último de dos mil diecisiete y señala que ya serán cuatro años de crecimiento consecutivo avanza que de dos mil dieciocho será el quinto

Voz 2 02:01 más cosas esta mañana han publicado los procesos selectivos para cubrir más de cuatro mil setecientas plazas de empleo público de este año son sesenta y cinco por ciento más en relación con las plazas ofertadas en dos mil diecisiete Nieves Goicoechea

Voz 1468 02:12 ahora se abre un plazo de veinte días hábiles para presentar la solicitud a estas plazas el Ejecutivo calcula que se presentarán más de cien mil solicitudes de las plazas convocadas trescientos setenta y seis serán para personas con discapacidad las plazas cubrirán puestos de gestión de la administración civil del estado de personal auxiliar de Gestión de Sistemas e Informática y técnicos auxiliares de informática los interesados también podrán según detalla el BOE deberán rellenar a través de Internet la solicitud de admisión a las pruebas en el extranjero podrán a también cursarse a través de consulados ilegalizaciones diplomáticas

Voz 2 02:46 un hombre ha sido detenido después de intentar secuestrar a una niña de ocho años en una plaza de Alicante ya había sido arrestado hace tres semanas por intentar quedar con menores de edad para mantener relaciones sexuales con ellas llegamos así a las once y tres tiempo ya para la información

Voz 1995 02:58 su comunidad

Voz 0573 03:01 Inés el Madrid aquí en Madrid en media hora el juez de la Audiencia Nacional el juez

Voz 1275 03:05 el caso Lezo Manuel García Castellón ha citado para un careo al ex presidente madrileño Ignacio González y al que fuera presidente de la Razón Mauricio Casals ambos imputados en la trama el magistrado quiere averiguar quién fue la magistrada amiga que aparece en las conversaciones del sumario y que supuestamente dio el chivatazo González de la operación antes de que fuera detenido se lo venimos contando en la SER la Fiscalía concluye que hubo múltiples irregularidades en la venta de casi tres mil viviendas sociales del Ivima a un fondo buitre en el informe final presentado ante el juez el Ministerio Público acusa de malversación y prevaricación a los dos ex directores del Instituto de la Vivienda

Voz 0573 03:37 la imputados Ana Gomendio Juan Banja

Voz 1275 03:39 en informa Alberto Pozas la Fiscalía dice

Voz 0055 03:42 textualmente que el proceso estuvo trufado de irregularidades y que el objetivo era conseguir que las dos mil novecientas treinta y cinco viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid cayesen en manos de un fondo de inversión a toda costa la operación se firmó en dos mil trece por doscientos millones con Ignacio González como presidente y el fiscal explica por ejemplo que se excluyó cualquier aspirante que no fuese un fondo buitre no se hizo un concurso público y se ejecutó sin el estudio previo para cuando llegaron los informes encargados ellos ya estaban en conversaciones con los fondos de inversión Se trata de un informe aportado por la Fiscalía al juez que investiga el caso haciendo máximos responsables a los dos ex directores generales del Instituto de la Vivienda Ana Gomendio Juan Van Halen ya imputados acusándoles de prevaricación y malversación aunque descartando que se beneficia ASEM personalmente y la plataforma

Voz 1275 04:26 en Salvemos la Casa de Campo exige al Ayuntamiento de Madrid que se tome en serio la preservación de las condiciones del recinto ferial con medidas de prevención y vigilancia después del incendio ocurrido anoche en uno de los pabellones en desuso el antiguo restaurante Guipúzcoa el segundo en dos meses que se sufre el mismo punto las cuatro personas que en ese momento ocupaban el inmueble han podido salir por su propio pie aunque tres policías

Voz 0573 04:46 se han resultado intoxicados leves al tratar de comprobar si había más gente dentro tenemos ocho grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 9 05:34 así SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 05:43 eso conmigo

Voz 1995 05:51 el Foro Económico Mundial en Davos ha salido todos muy contentos os participantes estaban felices hasta Donald Trump reírse han marchado todos muy satisfechos el mundo se deslizan una ola económica alcista que hace que los mercados se muestren esperanzados los beneficios serán estimulantes para las primeras economías del planeta y cómo no para las grandes fortunas parece evidente que no compartimos las mismas ideas tú eres hacernos felices a nosotros está fuera de sus posibilidades por lo que utilicen este tipo de encuentros para desarrollar un estimulante relato de nuestras miserias grandes planteamientos económicos que no transforman nuestra realidad al mismo tiempo que extraordinarios problemas políticos los mantienen asustados desde Davos aparece un nuevo enemigo atentos si un enemigo oculto entre los bolsillos el pantalón las redes sociales que según afirmó George Soros son empresas que explotan el entorno social modificando nuestra conducta sin que seamos conscientes de ello vaya el gran especulador mundial alertando del peligro de una empresa en la que no participa no todos los héroes llevan capa ni todos ellos tienen vergüenza hablando de superhéroes seguro que recuerda ustedes a máquina baja en una de las historietas el gran iba decía Popeye el amigo de Mackie pasan los años y uno se encuentra como vacíos sin haber conseguido dejar nada tras de sí y uno tiene ganas de ser útil a la sociedad Tejar una obra un algún recuerdo que les sobreviva

Voz 11 07:08 a lo que les responde aquí a mí no me engañas tú lo que pasa que está puesto a dieta otra vez

Voz 11 09:11 tu sigues comprando la misma tienda de ser

Voz 1995 09:13 de no sé

Voz 4 09:14 sí esto es es Ratzinger más largo de la historia

Voz 1995 09:18 es Tom sigue va a una tienda se llama me cago en la moda es sigue sigue abierta la de sigue abierto

Voz 4 09:23 según Mario sucursales y triunfando porque no hay muchas

Voz 11 09:30 sus diseños acaba de desfilar sobre la pasarela

Voz 1995 09:33 Cibeles Fashion Week en una última colección inspirada de los países asiáticos Hannibal Laguna se encuentra estos días inversión algún más grande la celebración de los treinta años en afirma que lleva su nombre y que desde finales de los ochenta mantienen la feminidad y el preciosismo como centros de gravedad me encanta las definiciones que tienen que ver con con la moda son muy elevadas y al mismo tiempo muy gráficas por ejemplo decir es uno de los diseñadores más creativos imaginativos y trabajadores de la industria y las flores que fueron suprimidos

Voz 6 09:59 toma de contacto con la moda se han convertido en emblema símbolo

Voz 1995 10:02 el hilo conductor de su carrera es muy gráfico y muy elevado también en bermudas definición de de tu estilo en un mundo repleto de estrellas fugaces las modas pasan pero

Voz 11 10:12 yo Aníbal permanece a nivel Hannibal una bienvenida muchísimas gracias

Voz 1995 10:18 estamos en doce un segundo ventas oíamos atentamente las promesas que estábamos lanzando en el fondo es un artista que cada poco tiempo tiene que mostrar su arte en un día muy concreto una fecha muy concreto y con un público además que va a ser lo suficientemente cercano como para que cualquier detalle si lo tuyo es un tipo de arte muy muy exigente hay que ser un gran trabajador pasivos perderlo

Voz 18 10:43 totalmente la moda la modas así no es un circuito en el que sobre todo la moda de autor como nosotros la defendemos es es una industria es una industria cultural no ahí dentro de esa parte cultural evidentemente no sé si lo que hacen qué es arte o no esté es una polémica bastante abierta en ese sentido pero desde luego si hay que tener arte para poder hacer lo que hacemos eso está eso está claro no lo que sí tenemos es una fecha en el calendario que como decía antes empieza a contar desde el mismo momento en que acabo de

Voz 1995 11:11 el putt puedo seguir siendo Cibeles y Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Voz 18 11:17 pues ahora es Mercedes Benz Fashion Week Madrid pero lo es gracias a a esa cantidad de años que ha sido Pasarela Cibeles para todos en el corazón los sigue siendo no incluso a nosotros de una forma cariñosa muchos de nosotros lo llamamos Mercedes Benz Cibeles Benz porque porque es una forma de acortar Celta Betis Egipto

Voz 11 11:34 en el BF W ha sido este año la M B

Voz 1995 11:38 no sería sería muy difícil en es que están en constante evolución de cada vez que te enfrentas a un desfile el viernes bien desaconsejado

Voz 18 11:47 el hocico fantástico desfile maravilloso ya parcial algo que que que lleva muchísimo tiempo con ganas de hacer que era inspirarme de alguna forma en Oriente ya ha llegado el momento después de tres años después de tres décadas en este caso que fue el desfile anterior que a Nibali Ximo donde estuvimos mirando hacia atrás durante un año para poder preparar el desfile lleno esta ocasión ha sido el momento perfecto para mirar hacia el este hacia ese lugar donde nace el sol no en un viaje desde Tailandia hasta Japón

Voz 1995 12:12 que esa obligación de estar constantemente reinventando a los americanos y yo creo que hice bien esto de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos viendo lo que estamos consiguiendo ser la gente valora lo que haces por lo que has hecho espera eso mismo espera de TIC un diseño muy claro con un estilo muy concreto pero al mismo tiempo espera sorprenderse con lo nuevo giro lo de ante Iker que usar el pasado y el futuro a mismo tiempo

Voz 11 12:36 cómo lo haces sea como extranjero poseyendo un poco las raíces de de

Voz 18 12:39 estética en en mi caso yo desde los inicios y desde los comienzos eh defendido una mujer muy femenina muy romántica a una mujer que no tiene que prescindir de ninguno de estos dos elementos no para demostrar absolutamente nada y aunque fue muy difícil en la época de los noventa defender esta premisa porque existía con una masculinidad de la mujer existía e incluso se llegó al feísmo estético ya parte de la moda era muy tendenciosa quizás el tiempo me ha dado la razón y ahora vive una época pues bastante dulce no en este siglo en donde las tendencias que se acercan muchísimo más a lo social aún no podemos encontrar nuestro estilo y nuestra propia forma de mostrarnos ante los demás con aquello que nos gusta hoy en día es una revista Isa lleva prácticamente todo el barroco el minimalismo las flores las rayas todos cabemos dentro del

Voz 1995 13:26 bueno una revista o basta ver el vídeo de los reyes de este fin de semana el minimalismo barroco también volvería a estar hasta el presente ser importante es lo que mostramos no sé si somos conscientes de lo importante que es como nos mostramos pan Tintín para conseguir un empleo que acaba de salir una como les hemos contado una gran oferta pública de empleo que importantes como los mostramos a a los demás

Voz 4 13:48 indudablemente es como es

Voz 18 13:51 la industria la ves

Voz 4 13:54 pasiones que tu manera de reinventarte y yo creo que es que Audi que decía algo parecido al para hacerlo

Voz 11 14:02 en al hay que siempre volver a los orígenes seguí es una realidad sin lugar a dudas

Voz 1995 14:08 para ser original que volver a los orígenes con lo cual de esos hemos contado más de cien colecciones no sé si usan más incluso en esas cien es una vuelta constantemente es un cierto adelante dos pasos para atrás para adelante dos para el traspaso volvemos al presente y el futuro al pasado y al futuro perdón

Voz 18 14:23 sí en muchas ocasiones ha dicho que practicamente en la moda todo está inventado pero no es así no es cierto o no porque en cada año no tenemos a nuevas tecnologías nuevas formas de tratar los materiales y yo por ejemplo en la colección amplísimo que no ha sido esta sino la anterior la que presente en septiembre utilice un tejido de neopreno cortado al láser que hace treinta años cuando empecé sería imposible lo combine con flores hechas a mano que fuera fue la primera que hice cuando tenía nueve años entonces este tipo de cosas son las que hacen que la moda en definitiva vaya evolucionando

Voz 1995 14:52 es un proceso creativo que cuanta gente hay detrás de de de Hannibal Laguna

Voz 18 14:56 pues hay directamente hay unas veintisiete veintiocho personas indirectamente somos trescientos y pico porque tenemos también todo lo que son los socios industriales que llevan cada una de las líneas satélites alternativas que hay alrededor de la marca Cobo a ser la línea de óptica la línea de maletas la de joyas la de prêt à porter zapatos todo este tipo de duda

Voz 1995 15:13 ya llevan industriales y la industria no no novedad sería pues ya sería totalmente

Voz 18 15:19 sería totalmente imposible y aparte eh yo creo que es algo que debemos potenciar los italianos lo entendieron hace muchos años y en España somos quizás a es algo incipiente es esas esas colaboraciones esas sinergias entre Industria y moda que en definitiva es lo que hacen que sea que sea a una una vez que la cultura pueda llegar a las máximas personas posibles

Voz 1995 15:43 ahora está llena de clichés cuando en la radio hablamos de de moda siempre siempre ponemos esta canción

Voz 1 15:51 de igual siempre hemos estado

Voz 1995 15:54 el uno dos Un proceso creativo que es mucho más complejo el otro día por ejemplo en tu desfile sonaba esto

Voz 19 16:01 sí

Voz 18 16:03 antes de veinte cuidas de todos los detalles eliges la música cada uno se hago el proceso el proceso completo porque aparte es lo que le da valor a realmente al trabajo que presentas en la pasarela en este caso según música oriental divas de los años cuarenta y cincuenta a algunas de Shanghai y otras de Singapur a canta antes incluso de ópera orientales mezcladas con con con todo

Voz 4 16:32 hemos absolutamente actuales siempre también es un concepto muy hace asiático el concepto que se

Voz 18 16:37 sí sí sí pero bueno la colección era así or in blue de es una una explosión vamos de colores de de formas en una sucesión de un proceso que viene desde porque tenemos una idea de Oriente totalmente diferente en Occidente de la realidad no pensamos que todavía desigual y no es así japonesa es una cultura muy muy muy contenida y sin embargo talas Tailandia una explosión de color en este caso complicada era difícil porque la mujer oriental tanto Oriente Próximo medio como el lejano Oriente es una mujer que en su forma de vestir cubierta muy tapada y yo lo que pretendía era todo lo contrario era desnudar la de alguna manera sin perder esa sencilla

Voz 1995 17:14 entonces los clichés entre comillas es decir los juicios geográfico siguen siguen funcionando vemos que la pasta que hay una manera de interpretar la moda asiática Amena que de una manera de interpretar geográficamente seguimos teniendo entiendo que cuando un diseñador asiático quiera

Voz 11 17:29 hacer algo inspirado en España seguro que acaba siendo algo con Toro la vamos a Palestina

Voz 18 17:34 sí por supuesto porque quizás es lo que lo que lo más

Voz 11 17:37 visible de de de un país no

Voz 18 17:40 entonces tenemos ejemplos en donde la cultura española cultura española ha estado siempre muy presente su historia a su arte ha estado muy presente en colecciones de grandes diseñadores internacionales no hay más que recordar al gran Lacroix francés que practicamente la inspiración de toda su carrera había sido España su obra su pintura Schwarzer

Voz 1995 17:59 cuando olas en las nuevas tecnologías en ese traje cortado de Neptuno con con láser eso cambia tu forma de de crear y de de de de asomarse a tu propia profesión porque antes imagino tenías como seguir accediendo las tijeras un poco de tiza para ir marcando los patrones algo para cortar el hecho de que ya tengas diseños de programas fantásticos aplicaciones que por él

Voz 18 18:23 hace que evolucione hemos hace que se hace mejor solución no te hace mejor cine diferente y hace que estés a quistes a tono con lo que está ocurriendo en la sociedad actualmente no en este caso yo hago sí básicamente hago costura hecho durante treinta años hecho costura que es quizás la parte más artesanal la de la moda y el introducir procesos industriales dentro de de de esa de esa de ese estilo de esa de lo que yo defiendo pues realmente es una una novedad no ahora tengo la oportunidad de hacer una colección de prêt à porter que se presenta la semana que viene el viernes será la primera de la firma se llama Juan es la primera colección de que voy a presentar para mí es un reto y en ella si existen muchísimas a muchísimos guiños a la a la tecnología porque por supuesto los procesos industriales estarán presentes

Voz 1995 19:10 Nos da la sensación eh tú conoces bien tu tu Industria tu proceso creativo que la ropa o bien está a nivel que nosotros estábamos hablando desde el encima de un Primark debajo de nosotros hay un primo

Voz 20 19:22 así porque me ha costado encontrar la puerta vacía al lado

Voz 1995 19:27 nosotros estamos hablando de estamos en en encima de un primar de una HM y de un estamos Sentís físicamente estamos encima tendremos como que la moda tiene un punto muy locos muy cercano muy fácil muy consumibles casi de usabilidad no digo que sea sin los casos pero básicamente es casi usar y tirar por contra los movimientos van hacia otro lado hacia una moda muy de Roca súper exclusiva carísima

Voz 18 19:52 intermedios puede que haya algo sigue entre medias hay muchas cosas audiencia media y la realidad de lo que ocurre en la calle no y que esto precisamente no es algo que se presentan las pasarelas y es algo que yo pretendo hacer en julio que es presentar en una pasarela en la realidad de lo que ocurre lo que ocurre en la calle llevaba con una camisa o llevamos un pantalón que nos ha costado mucho poco dinero pero luego lo combinamos con un abrigo en el que hemos invertido más y sin embargo las pasarelas están totalmente diferenciadas como bien dices tú existen las pasarelas de prêt à porter es dicen las pasarelas de Alta Costura pero nadie subió a una pasarela a las dos cosas juntas no y esto es algo que bueno nosotros vamos a hacer en el mes de julio porque

Voz 4 20:28 pues un estilo low cost lujo Lezama algo así no

Voz 18 20:32 sí bueno yo yo yo realmente lo que defiendo es el rival que ha buscado que es el el el coste real de las cosas que es aprender a consumir siempre digo que algo pasa cuando pagamos ciento y pico euros por un perfume porque todos sabemos que no lo vale hay algo pasa cuando pasábamos pagamos una noventa y nueve por una camiseta eso quiere decir que alguien está haciendo algo mal

Voz 1995 20:49 pero el coste real si aplicamos el coste real nos íbamos a ir más llevamos a minutos de la risa posiblemente empezáramos a

Voz 18 20:56 para darle esto hay que educar realmente en esto hay que educar realmente porque como digo eh eh una una camiseta un vaquero no puede costar un euro ni puede costar noventa y nueve porque esto quiere decir que hay alguien detrás sufría a que hay algo espero un poco

Voz 1995 21:10 porque costar mil quinientos exacta vamos a un ejemplo que lo lo por salir de la moda que va a ser mucho más fácil para no ponerte en una situación compleja las entradas de los conciertos procedía me mandaba un amigo que estaba usando tras para U2 que vino todo el Madrid intentó de mil quinientos euros entonces no lo es una experiencia sino no no no Valencia no verse vamos a York quién sea con una guitarra encima de un escenario sea con todo respeto Teodosio a todos no vale mil quinientos euros

Voz 18 21:37 la entrada de fútbol en en en todos pero cuando hablamos de que detrás hay un trabajo artesano he dicho si hablamos de que a lo mejor en un vehículo

Voz 1995 21:45 por también cambiar la moda con coches usados

Voz 18 21:47 picadero de un coche que está hecho totalmente al mano y que lleva quinientas horas porque la madera es una madera porque todo lo demás el cuero cómo está montado evidentemente tiene un valor muy distinto a otro que está hecho en una cadena industrial hablamos de esto igual que hablamos de un vestido nosotros tenemos vestidos que tienen precios muy asequibles pero tenemos otros que son eh totalmente inalcanzables pero porque porque hay horas horas horas y a veces incluso meses de muchas personas trabajando

Voz 1995 22:11 en los inalcanzables a se vende veían

Voz 18 22:13 se venden para personas que tienen un poder adquisitivo muy muy muy muy elevado y que quieren algo totalmente exclusivo algo único y que aparte incluso muchas de ellas como son mujeres de países árabes au rusas eh que tienen grandes fortunas y sus propias joyas quieren que las incluya dentro de sus

Voz 11 22:29 los así es si esto ocurre

Voz 1995 22:32 esa este es un anillo y tu quiero unas piedras diamantes

Voz 18 22:35 sueltas perlas eh todo este tipo de cosas eso es muy habitual que ya esté las traigan para que las incluya abordemos dentro de sus propios festivos

Voz 1995 22:43 aprendemos algo cada día a ella es de nival tiene más veces de las que queráis aprendimos bastante cada día y esto es uno de los lujos de de trabajar aquí encima de un Primark Hannibal Laguna tres décadas convertido ir dices que esta semana se presenta su primera colección hasta ahora solamente hecho alta costura y el viernes ya se presenta su colección la película

Voz 18 23:02 por qué la vamos que la que la hemos llamado One y que de alguna manera lo que hacen es vestir el All day de la marca para mí era un reto pero un reto importante no me gusta nueve aprendido con otra serie de productos que ya llevaba que ya llevan en la calle muchísimo tiempo y que son muchísimo más utilitarios son urbanos me da muchísima satisfacción se trata a la consulta del médico y ver que cuando se quita las gafas son días no es Otero aún subidas

Voz 11 23:27 por cierto la verdad hay gente que viene pujando ayer vimos a colección de Palomo Spain que se presentó el catorce hay esta mañana todos los medios se hacen eco de de de de esta colección vemos que viene gente española Álamo

Voz 18 23:39 la española realmente es una moda muy muy creativa realmente vivimos en una en en Madrid tenemos una pasarela que es una pasarela que es el reflejo de la moda internacional porque no hay que olvidar que Madrid Mercedes Benz Fashion Week Madrid de esta primera también la hispana es la primera a pasar la de habla hispana del mundo no

Voz 11 23:56 y esto es un referente importante pues un verdadero placer Hannibal Laguna tres décadas convertido en un referente de modas de este de este país si nos gusta sí que conforme vaya mejor latinos voy mejor que los demás así que mucho representa bien esa marca España exhibió lo hemos marca España

Voz 1 24:15 buenos días no muy no muy positivos sin tu caso cuando alguien por ahí fuera sea donde sea uno de ellos vestidos eso debería hacernos orgullosos a todos los demás así que muchísimas gracias gracias a vosotros siempre para apoyar sobre todo obras

Voz 21 24:29 qué quiere hacer

Voz 1 25:00 pero

Voz 1995 31:48 sociales a George Soros se lo contábamos antes el multimillonario de origen húngaro que en su día quebró el Banco de Inglaterra fue el hombre que agrada a la libra hace unos años ha alertado en Davos en el Foro de Davos de que Facebook y Google son un peligro para la democracia Facebook tardó sólo ocho años y medio en llegar a tener mil millones de usuarios y la mitad de ese tiempo en añadir mil millones más si sigue a este ritmo de crecimiento en cuestión de meses no habrá nadie en el planeta que pudiendo estar no está en Facebook dependerá solamente de la penetración de Internet

Voz 41 32:23 ya empieza a llegar a su tope de ahí

Voz 1995 32:26 uno de los peligros sí agradecemos mucho a George Soros un hombre siempre muy preocupado por el Prado la chica democracia que nos avise del peligro de las redes sociales pero no es el único peligro George la gran amenaza el vértigo más absoluto el terror letal para muchos

Voz 41 32:43 es que su madre esté en Facebook

Voz 20 32:48 madre Face digo un problema pero sí en fin

Voz 11 32:56 saben lo que es bueno habrá leído ya Sabina Urraca la leído en el islam leído en el diario punto eso también ha leído su novela las niñas prodigio de la que todo el mundo habla ahora también lo escuchamos aquí en Hoy por hoy hablando de la vida contemporánea porque Sabina tiene para todos porque Sabina también tiene Facebook Sabina muy buenos días hola buenos días tienes Facebook tengo

Voz 0573 33:17 pero lo doscientos pero yo Facebook no es la red social de moda no no estoy yo estoy bastante adecuada pero reconozco que soy una yonqui total del registro es químico por yo creo que no está en Facebook no la gente de dieciocho años por ejemplo les sonaba algo que tienen sus madres para comunicarse con sus hermanas que viven en Palencia

Voz 1995 33:40 en el fondo fotos de bueno vas al resto porque he tus padres te siguen en Facebook es Facebook uno de los muchos sitios de publicas

Voz 0573 33:49 sí tengo a mi madre en Facebook y que lo usa básicamente para saber si estoy viva dice ella y en ese sentido práctico lo reconozco pero a juzgar por los testimonios que ha recogido de otras personas tener a tus padres en Facebook no es nada seguro nunca se sabe lo que puede inquieta inyectará a una madre por ejemplo pues esto le ocurrió a un amigo fiestero

Voz 42 34:14 una de las historias de las peores es que pues ese día que estábamos de borrachera ir ya sabía ha acabado la fiesta vamos bastante ciegos pues bueno pues a mí me dio por meterme de Facebook no me digas porque publicar pepino como como es decir Pino tal cual sin más Estado

Voz 11 34:37 pues debía ser una noche larga puso en su estado pepino bueno bueno pues tu madre sobreentendido ciertas cosas

Voz 42 34:48 la siguiente pues hombre de espíritu tenían varias llamadas perdidas de mi madre y un mensaje que decía que la llamara

Voz 43 34:54 entonces nada yo en plena ahí a ver si

Voz 42 34:58 está muy de los nervios pero también como muy contenida entonces empezó a decirme que pues quizás teníamos que tiene una conversación y es que llevaban tiempo sospechando citas aspectos míos y que la publicación que había hecho serían el facebook pepino le había llamado mucho la atención y creía que ya sabía por dónde íbamos

Voz 11 35:21 no sé por dónde íbamos con un promedio Tino

Voz 0573 35:26 no se sabe pero bueno te sorprenderá ver la la imaginación que es capaz de tener una madre

Voz 42 35:31 los tres empezó pues a decirme que qué hacía con mis amigos que esto el Erasmus a mí me habría cambiado seguramente de que se lo contara entonces estaba dando cuenta de que mi madre sospechaba que ya estaba salió del armario

Voz 11 35:45 vamos todo lo contrario poner en Facebook como Estado pepino es una sería una forma muy económica de Spanair el de pepino

Voz 0573 35:58 sería genial te ahorras un montón de explicación por sale mal trago que dar tenemos que hablar simplemente a casa de los parte dieciséis pepino

Voz 11 36:07 pero bueno al menos la madre de

Voz 0573 36:09 de Aitor que es que no contaba esta historia fue fue discreta y no comentó nada directamente en el muro de claro

Voz 11 36:14 claro claro sobre números hay madres

Voz 0573 36:17 sí que comentan directamente no eh y la madre de Pedro por ejemplo en cambio que ahora lo escucharemos no se cortó tanto su hijo le abrió una cuenta ella que es una señora que tiene insomnio en una noche de insomnio se documentarlo todo esa misma noche

Voz 44 36:32 había algunas en las que de repente se ponía como muy amorosa demostrado todo el amor que tenían a mi ponía de repente guapo guapísimo debe ser el mejor yo qué sé cosas así no en la foto de grupo bueno que tenía con mi colega me ponía mi niños salen más lindo de todo

Voz 11 36:53 no pero eso puede padre ya pero eso puede causar un poco de de cisma eh Facebook no está mal no está mal madre te comentar tus fotos y eso está muy bien muy bonito madres de España hagan eso hasta aquí está todo

Voz 0573 37:08 bien pero el problema fue cuando empezó a documentar cuando no

Voz 44 37:11 pues ahí sales muy delgado que fue cuando estuviste es malo de la barrigas no me encuentro que mogollón de foto tenía unas trece catorce foto ponía gastroenteritis

Voz 11 37:26 no está mal justificaría que el mundo sepa que mi Joaquín no sale guapa

Voz 0573 37:31 por qué tenían una gastroenteritis de alguna manera es una madre intentando hacer justicia yo lo puedo entender pero obviamente la gente que lo está viendo pues flipa no también está la madre de Pedro también llegó a hablar de sí misma incluso de partes concretas de su anatomía creando unas repercusiones sociales pues de gran calado en el muro de ayer de Pedro

Voz 44 37:53 ocho puntos me dieron en mil partes por echar al mundo a este bombón no gustó a mi amigo venga a poner corazón era reírse lies de todo no está buenos crearon un grupo y todo para para comentarlo los comentarios de mi madre no

Voz 1995 38:08 es genial la madre de P

Voz 11 38:11 genial bueno realmente aceptar tu madre en en Facebook que es bueno hacerte de una parte de tu intimidad aclara está claro

Voz 0573 38:19 a la gente de lo que más me me cuenta que es muy peligroso que es dejar una herramienta en manos de alguien que Quijada no la controla hay de todo hay madres que obviamente hay padres que controlan perfectamente Facebook

Voz 18 38:31 pero una de las cosas

Voz 0573 38:32 es de las que más se queja la gente por ejemplo me dicen que es que sus madres no no diferencian los mensajes públicos y los privados con los juegos con lo cual empiezan a comentar cosas en el muro de sus hijos que no son conscientes que la que las pueden leer más de cinco mil personas en realidad no eh pero es curioso porque en algunos en algunos casos para los padres y abuelos y tíos mayores el facebook es un mundo aparte que no tienen nada absolutamente nada que ver con la realidad y sucede en el caso de de Nuria que tenía a su abuelo en Facebook y que al principio pues todo fue bien pero luego

Voz 45 39:06 el problema fue cuando cuando vino el 15M Ícaro el 15M pues yo con la foto de manifestaciones porque yo fui a apoyaba sólo gritan y de repente me acuerdo que no es es obviamente mucho ha dado opinar y tal Pusa critica la foto me no sin su amigo por perro flautas tendencias incluso buena moto que mediar

Voz 20 39:29 con buena bonita

Voz 11 39:33 este peligro aquí hay una barrera generacional no difícil de controlar

Voz 0573 39:39 sí claro la pobre Nuria se tuvo que ir al pueblo ese fin de semana apurada agobiada misma pensando que su abuelo la ayuda de ese heredar

Voz 45 39:47 pues es el fin de semana me fui a pueblo a ver qué pasaba no fue un poco raro porque es verdad que nada más llegar toda la verdad es que me dio un beso y un abrazo como si nada yo le dije pero ha dicho Powell felicitó a mi a mis amigos así que de repente te lo tomes como si nada yo no sé si es que no sabemos bien de qué va la movida igual indie siquiera sabe la de Ferguson ellos pero me dijo así como que bueno que una cosa era Facebook eso es una cosa de lo de ordenadores y otra cosa eh poder la vida real y su nieta y su familia

Voz 11 40:24 bueno está bien parece interesante final feliz amenazan inscribir entre la realidad y Facebook en el fondo Facebook no es la vida real mucha gente creía al Villarreal

Voz 0573 40:33 pero eso pero bueno tampoco relacionado no bueno el caso es que Nuria me contó que desde entonces siguen discutiendo a muerte en Facebook su abuelo ellas a esos así y en la realidad se quiere muchísimo y todo sigue perfectamente

Voz 11 40:45 pues un beso a su abuelo ambos encantador seguro pues te haga usted el Facebook si quieres George Soros te vienes un día de nos cuentas porque ves este peligro tan incipiente que Sabino raca muchísimas gracias a esta semana que muchas gracias

Voz 8 41:45 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 43:39 en cien palabras parecen pocas pero dan para mucho más ni menos que en mil cuatrocientos noventa y cuatro seis nueve mil cuatrocientos noventa y seis es una auténtica barbaridad decir que no en ABC a partir hacia la frase cerró los ojos y soplos

Voz 1 43:54 no

Voz 0573 47:10 acto

Voz 15 47:13 esto justo el momento en el que después de muchas acceder a la información en directo campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata hagan a la calle aquí en Washington para decir no ahora dónde estabas tú

Voz 6 47:27 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 17 47:32 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 1995 47:43 hace cuarenta y nueve años el hombre llegaba a la Luna hace cuarenta y nueve años se casaban en Gibraltar John Lennon y Yoko Ono y los Beatles lanzaban su mítico Eddy Ruth

Voz 53 47:56 eh

Voz 1995 47:59 su cuarenta y nueve años que en plena guerra de Vietnam emitía por primera vez en Estados Unidos Barrio Sésamo

Voz 54 48:08 sí

Voz 11 48:10 cuarenta y nueve años desde la última vez que España ganó Eurovisión con esta canción esto es así expectativa esta noche si decide la canción que presentará el próximo doce de mayo Lisboa nueve canciones candidatas cinco individuales tres dúos y una grupal el ganador

Voz 1995 48:35 por saldrá esta noche de uno de los cinco finalistas de la edición de Operación Triunfo dos mil diecisiete según todas las apuestas será este dúo interpretado por Amaia

Voz 10 48:44 si tu canción

Voz 1995 49:01 sí están las apuestas en esta ser es la favorita para conocer algo más para que nos ayude saber qué canción podría tener más opciones nos escucha Iván Iñárritu que es vocal de la Asociación de eurovisivo es España y experto gran experto en Eurovisión Iván muy buenos días

Voz 23 49:21 hola dos de Ashton y buenos días a todos cuantos

Voz 1995 49:23 años llevas viendo Eurovisión

Voz 23 49:27 yo creo que desde que tengo uso de razón tengo treinta y ocho años pues yo creo que desde que tenemos hizo siete medió en el salón de mi casa con mi hermano es viéndolo

Voz 11 49:36 si alguna vez ha sido ha al festival los bisabuelos indirecta

Voz 55 49:39 sí he tenido la suerte de ir

Voz 23 49:42 eh cuatro veces Si Lisboa será la quinta

Voz 1995 49:45 ya tienes ya tienes asentadas de Lisboa

Voz 23 49:48 mira este años estadística dije bueno tengo entradas pero da igual el ambiente que se vive la ciudad es tan especial tan bueno que tengo entradas para ensayo general pero

Voz 56 49:57 yo aunque no te lo entradas para la final ahí Fontanar algo

Voz 1995 50:02 y con todo el mundo gratis vale independientemente a la canción independientemente a basta ir

Voz 23 50:10 sí Sevilla los servidores de Eurovisión más allá de lo que pueden enviar España o no para nosotros el festival es un todo entonces se igual sentimos tan alta en nuestro corazón la canción de Estonia como la canción de Bulgaria por ejemplo

Voz 11 50:26 los os eurofans que son legión vive en el festival de una forma muy intensa Bono cuéntanos

Voz 1995 50:31 para ti es esta que estamos escuchando de fondo la canción de Amaia Alfred la la gran favorita es para ti también la que debe ir al festival

Voz 55 50:39 eh yo creo que aquí sí

Voz 23 50:41 la Junta una canción que está bien hecha se junta la ocasión del fenómeno que está haciendo Operación Triunfo la historia entre Alfred y Amaya esa autenticidad es decir alguien que lo ponga el sábado por la noche hubiera esta canción ve una canción bonita IVE autenticidad igual yo creo que el pacto que es un poco lo que hay que buscar de cara Eurovisión el Paqui ideales estas

Voz 11 51:03 sabes qué pasa aquí como el año pasado este habla siempre de la geopolítica de los países que está ayudarnos a otros de los votos que no tienen tanto que ver con la calidad del tipo de canción que suele gustar en Eurovisión pero como el año pasado digo este señor gano

Voz 57 51:18 a uno

Voz 11 51:26 portugués cantando una melódica canción de ellas arrasó en el Festival el año pasado lo que confirmaría la idea Iván aquí no

Voz 1995 51:34 Isabel nada

Voz 23 51:36 exactamente es elegir eh puede haber mil factores que influyen a la hora de obtener un buen resultado pero cuando lo que al otro lado de la pantalla gente de diferentes culturas diferentes países percibe como auténtico real que leyeron entienda lo que diga pues eso llega tiene votos si te votan en cualquier lado que es lo importante