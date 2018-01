Hoy por Hoy (29/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es medio día las once en Canarias

el abogado de Carles Puigdemont da prácticamente por descartado que el expresidente huido se plantee pedir permiso al Tribunal Supremo para acudir a la sesión de investidura prevista para mañana en unas declaraciones a RAC1 el letrado Jaume Alonso Cuevillas califica de monstruosidad jurídica la decisión que adoptó el Tribunal Constitucional el pasado sábado de prohibir la investidura si no cuenta con autorización previa del magistrado instructor la sesión está prevista para las tres de la tarde de mañana y en principio al menos a esta hora no hay ningún indicio de que vaya a suspenderse vamos ya a Barcelona Pol Foradada

Voz 2

00:42

buenas tardes este hecho hace pocos minutos el presidente al parranda en Rusia de tu todavía no estaba a la espera de recibir la notificación oficial del Constitucional para poder estudiarla a fondo decidía a pesar de que oficialmente pulmón sigue siendo el único candidato del independentismo en Esquerra no son partidarios de que la Mesa del Parlament empiece la legislatura desobedeció no por lo tanto trenes una de las personas sobre quién recae la presión la otra es el propio Ramón quien sigue escondiendo sus cartas su abogado aseguraba esta mañana que están contemplando todos los escenarios desde que vuelva hasta que se recurra a instancias europeas lo que parece descartado es lo que se anunció ayer pedir permiso al Supremo Jauma Alfonso Cubillas en Rabat