Hoy por Hoy (30/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

qué tal está muy buenos días amanece otro día de es la fecha de la investidura de Puigdemont lío sigue intacto a las diez se reúne la Mesa del Parlament para ordenar el pleno de investidura que está previsto para las tres de la tarde pero en medio a la una reunión de urgencia el pleno del Tribunal Constitucional para estudiar las alegaciones que le presentó anoche Puigdemont en las que asegura que no necesita autorización judicial para someterse al debate de investidura porque ese dice es un derecho inherente a su condición de diputado en el Parlament el Constitucional consideró el sábado que antes de cualquier otra cosa pus Demon debe afrontar su condición de fugado de la Justicia imponerse por tanto a disposición del juez Rajoy ayer en la Cope

Voz 3 01:02 señor fugado de la justicia señor que ha pretendido unilateralmente liquidar la soberanía nacional y la unidad nacional pues evidentemente no puede ser presidente nada

así desde el independentismo no se mueven en público ni un milímetro ayer a esta hora les poníamos unas palabras del portavoz de Esquerra diciendo que Puigdemont es el único candidato hoy les ponemos otras otras palabras de las últimas horas

Voz 1 01:26 coplas Julito un candidato no hay renunciaremos es a unos incidiendo

exactamente lo mismo así que la patata caliente está en manos de Roger Torrent del presidente el Parlament que tiene que decidir si acata el auto del Tribunal Constitucional que impide la investidura a distancia sin permiso del juez si delega la responsabilidad en el pleno aussie desobedece lo empezaremos a saber a partir de las diez de la mañana porque a esa hora se reúne la Mesa de la Cámara y los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas en Zaragoza votan hoy el preacuerdo al que han llegado tres de los sindicatos y la dirección de la compañía un pacto que asegura la carga de trabajo pero que supone un año de congelación salarial y otros cuatro cuatro años en los que subirán los salarios lo que suban los precios y también en clave sindical los paros que han convocado Comisiones y UGT para el ocho de marzo el día de la mujer para reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres Cristina Antón entonces de UGT y Elena Blasco de Comisiones

Voz 0268 02:29 sí paro para dar visibilidad todas las discriminaciones que están recibiendo las mujeres esa brecha no sólo salarial sino esa brecha de oportunidades que existe en nuestro país y como tal lo que intentamos de descoordinación masiva para garantizar que este ocho de marzo sea participativo participativo y sobre todo histórico en cuanto a la reivindicación

llaman a todos los trabajadores y las trabajadoras a paros parciales de dos horas por turno la convocatoria se produce en el marco de una movilización más amplia las que las plataformas de mujeres están organizando para ese día una huelga feminista no sólo en el ámbito laboral sino en toda la vida es martes treinta de enero en la Casa Blanca dice que no tiene nada que ver con la dimisión del número dos del FBI y uno de los objetivos favoritos de Donald Trump en Twitter Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:22 Nos días Andrew Mc Laren ha anunciado su dimisión que será efectiva en marzo trampa vinculado en varias ocasiones a Macron la investigación de la llamada trama rusa acusándole de actuar en connivencia con los demócratas

Voz 1727 03:32 estupor en Europa tras conocerse que la industria alemana del automóvil experimentó con seres humanos

Voz 0027 03:37 menos en concreto hizo que instalaran emisiones de motores diésel para demostrar que no son tan dañinas como se dice para la salud las pruebas hicieron en dos mil quince en Estados Unidos pero las pagaron Volkswagen BMW y Mercedes Benz Irlanda uno de los

Voz 1727 03:49 países más restrictivos de Europa con el aborto va a someter a referéndum si amplía los supuestos en los que se puede interrumpir un hembra

Voz 0027 03:55 hasta ahora sólo puede practicarse cuando la vida de la madre corre peligro el primer ministro ha dicho tenemos abortos en Irlanda pero es seguro y no está regulado esto no puede seguir así

Voz 0027 04:17 para imponer a mediodía justo en el día en el que el Rey cumple cincuenta años el recibió el Toisón de manos de su padre el Rey Juan Carlos cuando tenía tres uno más de los que tiene ahora la aprietas a Asturias

Voz 1727 04:28 los deportes el Athletic confirmó ayer la salida de uno de sus jugadores más carismáticos que se va con Guardiola Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:35 buenos días Pepa el central francés criado en la cantera de Lezama americana por por el que el Manchester City de Guardiola depósito finalmente el montante de la cláusula del jugador de la Liga de Fútbol Profesional sesenta y cinco millones de euros la venta más cara de los Leones las entidades central sería cubierta entre hoy y mañana fecha en la que se cierra el mercado invernal por el central de la Real Sociedad Íñigo Martínez por el que el Athletic pagará a su vez la cláusula que asciende a los treinta y dos millones de euros y que el pasado verano estuvo a un paso de convertirse en jugador del Barça

queda el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:04 buenos días hoy el tiempo va a ser muy parecido al de ayer la situación más complicada se mantiene al sur de Andalucía especialmente en la zona del estrecho el viento pierde un poco de intensidad pero aún así algunas rachas especialmente en el Estrecho pueden acercarse a los cien kilómetros por hora con situación marítima muy complicada todavía algunos chubascos también en Canarias

Voz 1727 05:23 en este caso viento del norte y zonas altas

Voz 0978 05:26 ahora con mucha intensidad ir aportando nubes con chubascos y alguna tormenta puede ser fuerte especialmente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote cota de nieve a ratos cerca de los mil seiscientos metros de altura pero en gran parte de la Península también en Baleares centrada ahora mismo hace más frío que ayer tenemos más nieblas en llanos del interior pero cabrá haciendo sol con temperaturas máximas en la mayor parte del país de diez a quince grados cerca de los veinte tanto en Canarias como en Andalucía

David de la Fuente buenos días escuchen atentamente este tema por qué les voy a pedir su opinión en dos minutos

Voz 6 07:02 eh

antes les cuento que tenemos por delante en este Hoy por hoy a partir de las ocho de las siete en Canarias les acompañan Juanjo López Burniol y Argelia Queralt para contemplar los posibles escenarios que podemos ver hoy en el Parlament de Cataluña allí en los tribunales y una hora más tarde más análisis y tertulia con Lucía Méndez Enric Julian hay Joaquín Estefanía

a partir de las diez un interesante cara a cara atonía

la Rido Sergio del Molino y Nacho Carretero van a hablar con sabor y Adrián González dos hermanos gemelos de Ourense uno presidente de las Nuevas Generaciones del PP y otro de las Juventudes Socialistas gallegas interesante esa convivencia hay esas discusiones que mantienen en qué pasando lo van a trasladar promete saltar chispas como entre estos dos tortolitos de Operación Triunfo a partir de las once entrevista al chef Ferran Adrià uno de los grandes cocineros de este país

Voz 8 08:09 no

Voz 0027 08:11 hasta luego

Voz 4 08:14 los no

bueno pues ya la están escuchando es la canción que han escogido los espectadores y queremos saber qué les parece

seguro que a las que os gustos Salvador Sobral el año pasado estaréis encantadas con este Amar pelos Boys

Voz 1 08:31 dices en femenino muchas señoras

también encantada hasta el año pasado Virgilio eres y señores si a ustedes les gusta el tema les aburre les emociona nos representa deja de ser tu canción para ser nuestra canción qué posibilidades tenemos de ganar o de quedar en un buen puesto ya que peor no puede ser quiero escuchar sus opiniones en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV cuatro sesenta y seis también sus reflexiones sus bailes sobre España y sobre Catalunya que ya habían llegado algunas nueve uno cinco de estos dieciséis sesenta notas de voz

Voz 9 09:05 al seis tres ocho treinta y uno treinta

Voz 0027 09:08 tres S

la seis y nueve cinco en Canarias

a esta hora nueve horas de que empiece supuestamente el pleno que todavía sigue convocado para la hipotética investidura de Puigdemont a pesar de que el Constitucional establece unas condiciones que no se dan porque Puigdemont no ha pedido autorización al Supremo a nueve horas de ese teórico inicio del pleno no

Voz 1275 11:17 hay indicios de que el ex presidente catalán

hay indicios de que el ex presidente catalán

Voz 0706 11:37 buenos días la Mesa del Parlament tendrá que decidir si mantiene el pleno y por tanto sí desobedece al Constitucional Oslo suspende o o lo aplaza para esto podría argumentar por ejemplo que hay recursos presentados ante la justicia y que por tanto hay que esperar a que se resuelvan precisamente anoche Puigdemont alegó ante el Supremo que es diputado Ike no necesita permiso para ir a un debate de investidura como si defiende el constitucional a la vez subgrupos Cataluña reclamo precisamente el Constitucional anular el acuerdo del sábado argumentando que ese extra limitó no fue el único documento que trascendió de pulmón ayer también pidió por carta al presidente del Parlament que haga lo posible para que sea investido sobre esto el portavoz de Esquerra ayer mismo también insistía

Voz 11 12:15 el pueblo ha escogido a un candidato no vamos a renunciar seguiremos trabajando con el plan de gobierno y la estructura del Gobierno y seguro que tendremos un acuerdo

Voz 0706 12:26 sin embargo fuentes de Esquerra se preguntaban exactamente que pretende Puigdemont que haga el presidente del Parlament y evitaban decir Si su apoyo al ex presidente catalán se mantendrá si le tienen que investir a distancia a las diez es cuando se reúne la Mesa del Parlament y ahí ciudadanos y al PSC ya pedirán que se suspenda el pleno

Voz 12 12:42 el presidiendo por Rubén

Voz 0831 12:44 abrir una nueva ronda de consultas

Voz 0706 12:47 también pedirán que el presidente del Parlament habrá una nueva ronda de consultas para buscar otro candidato como comentaba el socialista Salvador algo que también defiende el Partido Popular los Comunes creen que todo pasa por otro presidenciable de las filas independencia

Voz 0027 13:00 está entre los muchísimos escenarios posibles que hasta ahora no se pueden descartar ayuno que sí implicaría en la práctica desobediencia pero que no limitaría la responsabilidad sólo a la Mesa del Parlament Roger Torrent tiene la opción de llegado el caso de tener que decidir si sigue adelante con esa investidura Torrent se puede poner esa decisión en manos del pleno que vote toda la Cámara y que por lo tanto todas las responsabilidad sea colegiada por lo menos de quiénes y decidan votar hoy no se vayan del pleno bueno a esta hora claro como ven no hay nada salvo que el Constitucional se vuelve a reunir a la una de la tarde para resolver las alegaciones de Carles Puigdemont que pide dejar sin efecto el auto por el que el propio Constitucional le obligaba a pedir la autorización al juez Llarena si quiere ser investido Javier Álvarez

Voz 0689 13:42 el pleno del Tribunal Constitucional quiere tener una respuesta antes de las tres de la tarde de hoy hora de comienzo del pleno y para ello se reunirán de forma extraordinaria a la una para resolver las alegaciones presentadas en la tarde de ayer por Caldes Food de Mon y los diputados electos de Llum per Catalunya en las que solicitaban

Voz 0027 13:57 al Constitucional que deje sin efecto el auto

Voz 0689 14:00 el sábado con el que se acordó la suspensión cautelar de la investidura de Puigdemont si no se cumplían las condiciones de la resolución recordarán que no se le permite la delegación del voto ni el voto a distancia el voto telemático hice exige por el contrario su presencia física previa autorización del Tribunal Supremo que tiene ordenada su detención en cuanto pisa el territorio nacional el tribunal quiere conocer también antes de esa hora antes de la una de la tarde las opiniones de las demás partes de la Abogacía del Estado ir el Parlamento de Cataluña parado que sólo tienen de tiempo hasta las once de la mañana de hoy

Voz 0027 14:30 la tensión en el Gobierno por lo que vaya a suceder en las próxima las horas en Cataluña es notable nadie descarta nada en la Moncloa María Jesús Güemes buenos días

Voz 1727 14:37 buenos días mucha expectación al Gobierno a la espera

Voz 1461 14:40 ver verlo caso cede hoy en el Parlament en La Moncloa confían en que cunda la cordura pero no descartan que a monte un nuevo circo temen que ese diva otro uno de octubre cuando se dijo que no iba a haber urnas y al final se dio a la gente votando por eso piden a tu run que desconvoque el pleno o presente a un candidato limpio en las filas popular les están muy pendientes de si siguen adelante con su propuesta de San Isidro hace le piden que se atenga a las consecuencias penales esa fue ayer la medida de presión aunque hubo recados para todos porque también avisó a los diputados sobre todo aquellos que ya están imputados por si incurren en reiteración delictiva el Ejecutivo recordó que hay unas medidas cautelares clarísimas del Constitucional y anunció que además está dispuesto a recurrirlo todo los conservadores insisten en que será preso prófugo pero ya nunca president de la Generalitat es el mensaje que ayer quiso imponer Rajoy junto a un cierre de filas porque todos a una los conservadores salieron a ensalzar la estrategia de estos últimos días de vértigo con el fin de acallar las críticas internas

Voz 0027 15:35 a la una de la madrugada el diputado de Esquerra Ferran Sevilla a tuitear este mensaje como la seda hemos llegado y entregado el paquete con esas palabras cerraba un hilo de conversación en Twitter en el que ha ido relatando su supuesto viaje de vuelta en coche desde Bruselas dando a entender que viajaba viajará con él de camino a Barcelona obviamente es falso es una gracieta por cierto no lo habría toreado pero da la medida de la frivolidad con la que parte de la política catalana enfoca el escenario actual una estrategia casi de juego que iniciaba horas antes el propio Puigdemont colgando en internet una foto de una de las calles que da acceso al Parlament de Cataluña en ese juego está colaborando la derecha nacionalista flamenca ahora dicen que no pueden garantizar que Puigdemont vaya a estar hoy allí esta tarde en Bélgica en un acto político que tienen convocado corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 16:22 esta tarde a las ocho silla a priori en Lubina Puxeu tiene cita en un acto convocado por la NBA es su copa de Año Nuevo con los vecinos de esta zona de Bélgica en la que anuncia en un discurso del renovado candidato exterior a presidente catalán es evidente que las situaciones extrañas también para los belgas que siguen sin saber qué pasará bien hubo proceso pendientes de intentar clarificar Si Puche Moon sequedad o no

Voz 0027 16:57 la Fiscalía pide que no se juzgue al Partido Popular por el borrado de los ordenadores de Bárcenas dice la Fiscalía que aquella destrucción de la información que acumula

Voz 1 17:05 a Bárcenas en Génova no ha afectado

Voz 0027 17:08 la investigación judicial sobre la financiación irregular del PP esto dice el Ministerio Público a pesar de que los jueces habían dicho todo lo contrario

Voz 1552 17:16 Ángel Campos la Fiscalía sostiene que no se ha podido acreditar que los ordenadores fuesen de Bárcenas ni guardase en información relevante para el caso de la caja B del Partido Popular una aseveración que con

Voz 0027 17:27 otra dice a la Audiencia Provincial de Madrid que manifestó que con el borrado de los equipos

Voz 1552 17:31 dos y es literal se impidió una diligencia relevante en una causa criminal de indudable trascendencia en referencia a la investigación sobre la caja B la Fiscalía también considera que al retirar Bárcenas su acusación Inui ejercerla el ministerio público este caso por encubrimiento daños informáticos no puede sostenerse sólo con las acusaciones populares de aplicar la doctrina Botín para ordenar su archivo también aquí el Ministerio Público discrepa de la juez instructora Rosa María Freire quién dice que la posible destrucción de pruebas en el caso de la caja B del PP impide apreciar la naturaleza estrictamente privada del delito de daños informáticos y la consiguiente aplicación de la doctrina Botín para la juez Freire la causa puede tal de interés general por lo que no sería de aplicación aún más la Fiscalía pide la absolución del PP de la tesorera Carmen Navarro y del resto de implicados en la destrucción rallado hasta XXXV veces de los ordenadores de Bárcenas

Voz 0027 18:26 declaración en la Audiencia Nacional del hombre les está juzgando como supuesto líder de una célula yihadista desarticulada en Cataluña en dos mil quince una célula que según la Fiscalía planeaba atentar en algunos lugares emblemáticos de Barcelona a este hombre se llama Jacob

Voz 1727 18:39 por Yllana ayer ante el juez

Voz 0027 18:42 protagonizó una excéntrica explicación exculpatoria

Voz 13 18:45 tez era líder de una célula terrorista sino pude ni hacen autónomo al bar quiere decir yo soy grande todo poderoso como los cristianos decimos viva la Virgen del Rocío pero hay gente que dice viva Nacho Vidal y cada uno porque lo que les guste eso español catalán de musulmana independentista musulmán de religión no soy independentista por eso lo he dicho es algo que se dice europeo también somos europeos

Voz 0027 19:15 seis y diecinueve de la mañana cinco y diecinueve en Canarias Europa examina hoy a los países que incumplen los límites permitidos de contaminación ambiental y ahí está España con una calidad del aire mucho peor que la permitida por las autoridades sanitarias la Comisión la Comisión Europea ha convocado hoy a los gobiernos a una reunión fundamental pero por parte de España la ministra de Medio Ambiente no va a ir lo deja Nos en la Secretaria de Estado que además responsabiliza de reducir la contaminación a los ayuntamientos derivado del control de estas emisiones contaminantes tremendo escándalo en Alemania al descubrirse que los principales fabricantes de coches financiaban a un instituto que probó en humanos los test anticontaminación en humanos y monos a los que se les hacía inhalar gases de motores diésel corresponsal en Berlín Carmen Viñas según ha publicado varias medias

Voz 0391 20:02 alemanes el estudio fue realizado por un instituto de investigación fundado por Volkswagen Mercedes y BMW en el experimento con humanos veinticinco personas se sometieron a inhalaciones de gases contaminantes para después ser examinadas en un hospital universitario de Alemania las automovilísticas afectadas se han desmarcado rápidamente del estudio el portavoz del Ejecutivo alemán Stefan Cyber ese estado a trabajar para reducir las emisiones

Voz 0978 20:27 qué tiene que hacer la industria automovilística es reducir las emisiones contaminantes reducirlas cada vez más y no pretender demostrar que estas emisiones no son la inguinal con ayudas de experimentos con monos y hasta con seres humanos

Voz 0027 20:43 después de de que anoche dimitiera el número dos del FBI casi acosado en los últimos meses por Trump por los republicanos por impulsar la investigación de la trama rusa hoy Trump pronuncia su primer discurso sobre el estado de la Unión según su entorno en ese discurso en el Capitolio si abordará su muy controvertida política migratoria en previsión de las cosas que vaya defenderá allí un grupo de estrellas de Hollywood ha convocado ya un acto alternativo con el que pretenden denunciar lo que llaman la agenda supremacía blanca de este presidente corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 21:12 buenos días Donald Trump va a hacer balance de su primer año en la Casa Blanca según fuentes cercanas a él va a ser un discurso emotivo en el que recurrirá a los valores americanos para apelar a la unidad del P insistir Llorens es a seis son ahora el título del discurso sobre el estado de la Unión se llama construyendo una América asegura fuerte y orgullo seguir que la portavoz de la Casa Blanca ha adelantado que Trump se centrará en resaltar sus logros económicos de creación de empleo va a proponer un plan bipartidista para endurecer la política migratoria impedirá el aumento de los fondos en seguridad nacional además hablará de la crisis con Corea del Norte de los avances en la lucha contra Daesh lo que no está claro ese hará alguna referencia a la investigación sobre las trama rusa que está en un momento crítico en el que el presidente podría ser interrogado próximamente no es el primero que da un discurso sobre el estado de la Unión en esa situación Nixon en el setenta y cuatro pidió que se cerrara la investigación del caso Watergate Bill Clinton sin embargo obvio en la Cámara el caso Lewinsky mientras el Senado tramitaba su proceso de impeachment

Voz 0027 22:13 bien Italia acaba de terminar el plazo para presentar candidaturas a las elecciones generales del cuatro de marzo las el Partido Democrático han sido muy polémicas porque Rent sigue el ex primer ministro Renzi ha colado en las listas al setenta y cinco por ciento de los suyos y los críticos de su partido lo han condenado abiertamente en la candidatura del Movimiento cinco Estrellas quedan pocas de aquellas voces algo histriónica es que rodeaban a su antiguo líder Pepe Grillo in estas listas Se ven ahora profesionales ajenos a la política tradicional pero fieles al nuevo líder vivió y mayo estos últimos van a hacer con toda probabilidad los más votados en los comicios de marzo pero tendrán muy difícil gobernar sino consiguen alianzas informa desde Roma Ismael Monzón personalidades

Voz 0831 22:51 la sociedad civil como doctores ingenieros e investigadores encabezarán las listas del Movimiento cinco Estrellas una larga lista de ajenos a la política alejados también del fundador del partido el cómico Beppe Grillo y más en sintonía con su nuevo líder Luigi Di Maggio que los ha presentado este lunes grupo Super competen asegurando que se trata de un grupo de personas súper competentes deriva negando también las críticas que los acusan de falta de experiencia las listas han quedado ya cerradas para todos y a cinco semanas de las elecciones el Movimiento cinco Estrellas se presenta como favorito para ganar en votos sin embargo según todas las encuestas les era imposible gobernar sin pactar con otros

Voz 0456 23:28 precisamente el rechazo otras formaciones aprobó

Voz 0831 23:30 tocado que un almirante presentado como candidato tuviera que retirarse horas más tarde por haber ocultado que trabajó como asesor para el Partido Democrático Luigi mayo decía que

Voz 15 23:40 ya Altria no de que Far

Voz 0831 23:43 mientras para otros cerrar las listas ha sido una experiencia devastadora para ellos ha sido ilusionante ante un experiencia entusiasman Se refería a su rival el Partido Democrático de Matteo Renzi al que en su propia formación le han acusado de haber elegido sólo a sus fieles de no haber consultado siquiera a una minoría crítica

Voz 0027 24:01 esta noche el Gobierno de Guatemala ha pasado a considerar oficialmente a las maras una amenaza a la seguridad nacional estas bandas criminales son las responsables de la mayoría de los asesinatos que se cometen en ese país en Guatemala una media de dieciséis cada día Rafa Muñoz buenos

Voz 1275 24:14 las buenos días el ministro de interior de Guatemala pide

Voz 0027 24:17 declarara las maras como grupo terrorista

Voz 16 24:19 la reforma el Código Penal en la cual se tipifica las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha de la Mara dieciocho como organizaciones terroristas

Voz 1772 24:31 lo que según el ministro permitiría ampliar y abrir nuevos procesos de investigación contra estas pandillas la actividad de las maras supone un coste de tres mil seiscientos millones de dólares en la economía guatemalteca Rodrigo bares

Voz 17 24:43 es experto en Maras la complejidad es tratar de tendrá que un mismo grupo puede hacer desde Rouen muy simples hasta llegar a asesinar a alguien y eso lo hacen un fenómeno mucho más complejo porque además es un fenómeno social no sólo un olor

Voz 1772 24:57 actualmente Guatemala cuenta con más de veintidós mil pandilleros pues de los que sólo mil están encarcelados

Voz 0027 26:10 en el fútbol se va animando la recta final del mercado de invierno el fichaje Sampe buenos

Voz 1161 26:14 buenos días Aimar entramos ya en las últimas cuarenta y ocho horas con movimientos destacados como el de ayer de la con la confirmación de que el Athletic dos saldrá uno sale ya uno de los jugadores más carismáticos descentrar francés criado en la cantera de Lezama americana por el Manchester City de Guardiola depósito finalmente el montante del causa del futbolista en la Liga Paul profesional sesenta y cinco millones de euros es la venta más cara en la historia de los leones y el segundo defensa más caro del mundo otras Van Dyck o iba a ser presentado por los citizens la salida del central sería cubierta entre hoy y mañana fecha en la que se cierra el mercado por el central de la Real Sociedad Íñigo Martínez porque el Atlético apagar también su cláusula que asciende a treinta y dos millones de euros y que el pasado verano estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Barça además de lo feo se marcha cedido por el Barça al Watford Krohn Dehli deja el Sevilla para marcharse al Depor y precisamente al Sevilla llegan el lateral mexicano El Aaiún cedido por el Oporto y al que pretendía el Betis Roque Mesa ex de la Unión Deportiva hay que llega también cedido por eso Annecy con opción de compra en verano también están ya en la Liga los jugadores saudíes algo que ha sido muy criticado y que no sentó bien en la Federación en la fe algo que Javier Tebas presidente de la Liga no entiende que pintarás

Voz 0831 27:14 no lo sé si éstos no lo que pasa es que la Federación hola a saber que es un poco complicado no es una competencia de los clubes y quieren firmar jugadores o no es que no hay no hay nada más es que yo no sé si cualquier club cuando fichan a favor llamada Rea l preguntó hoy fichar este colombiano no no nadie no

Voz 1161 27:29 en eso en casa porque también se anima en Europa el Dortmund anunciará en las próximas horas la salida de Millán rumbo al Arsenal a cambio de sesenta y cinco millones de euros saldría Giroud rumbo al Chelsea del Paris san Germain que en quince días a enfrentar al Real Madrid en la Champions saldrán en las próximas horas Lucas Moura al Tottenham posiblemente Pastore al Inter de Milán el que no va a salir a Neymar por muchos rumores que suenen al que te vas le gustaría ver de nuevo en España

Voz 0831 27:49 como ves y no quiero que nadie se quede el PSOE ayer una cosa es decir que no afecta tanto a la liga española y otra cosa es que me gustaría hacer al mejor jugador igual que metería usted era Guardiola

Voz 1727 27:58 Mourinho entraron en España aunque más que el regreso

Voz 1161 28:00 sonó del brasileño Tebas le preocupan cánticos como este

Voz 19 28:03 tras dos veces de de mareo

Voz 1161 28:13 cánticos racistas que se pudieron escuchar el pasado fin de semana en el Molinón y que reprueba Tebas anoche en El Larguero

Voz 0831 28:18 esto me preocupa allá rebotes allá rebote estas últimas semanas ha habido hechos que a mí desde luego no me preocupan porque desde luego no es bueno ni sinceramente podría decir que estoy preocupado teme los ejes una cántico coreado en grupo importante por lo tanto de sostiene es objeto de sanción durísima no hay más que hablar pues yo creo que el Sporting Juan hace muchos esfuerzos pero claro no sé si pasa estos que no son sufría

Voz 1161 28:40 sí confirmaba que todo estará listo para que finalmente la próxima temporada llegue a nuestras competiciones

Voz 0027 28:45 si no hay bar es que no sabemos hacer bien

Voz 0831 28:47 cosas en este país no hay debe estar el Bari esperemos que por parte la haría estemos todo preparado y esperemos ahora que yo creo que también por parte de la Federación y del colectivo arbitral también ha mejorado habrá bares

Voz 1161 28:58 en cuanto lo deportivo la jornada veintiuno en primeras encerraba Noche Celta tres veintidós deja al Celta en la séptima plaza a dos puntos de Europa y al Betis ya décimo tercero y en cuanto al resto así eran recibidos los hispanos a su llegada a España

Voz 1 29:14 el recibimiento que sorprendió a positivo

Voz 1161 29:18 la mente a los jugadores Gurbindo a los dijo a unos nuevos

Voz 0027 29:21 los que iban a venir algunos autobuses con niños con equipos a recibirnos y en otros decíamos bueno a lo mejor ahí no se cuarenta cincuenta personas hígado ya lo había visto todo eso ha sido pues ya te digo una pasada una pasada porque no nos imaginamos para nada

Voz 1161 29:35 en baloncesto que tenemos dos partidos desde las ocho Alba Berlín Gran Canaria en la quinta jornada del Top dieciséis de la Eurocup y desde las ocho y media jornada trece en la Champions FIBA estudiantes van Beatty en la NBA victoria de Memphis ciento veinte ciento nueve sobre Phoenix dobles números doce puntos diez rebotes de Marc Gasol no jugó Juancho Hernangómez en Denver ciento diez Boston ciento once

Voz 20 30:00 son las seis

Voz 1727 30:01 a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:04 la Cadena SER Hoy por hoy

no la incertidumbre se apodera otra vez el Parlament de Cataluña horas antes de la sesión de investidura que todavía no sabemos si se va a celebrar porque

Voz 0027 30:19 somos sigue sin aclarar si intentará acudir a la Cámara sino lo hace y si se queda en Bruselas será el presidente del Parlament Roger Torrent quien tenga que decidir qué hacer con ese pleno se lo suspende si lo aplaza Özil opta por la desobediencia a mejorar las condiciones que impuso el Tribunal Constitucional esa prohibición de prohibición de la investidura de forma telemática o delegando el voto a la espera de lo que políticamente ocurra hoy en Cataluña en paralelo que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha tirado esta mañana a los exconsellers de Puigdemont que salieron del Gobierno catalán poco antes del uno de octubre Alberto Pozas este martes arrancan las testificales de todos aquellos miembros del Govern que se bajaron del barco del proceso unilateral independentista antes de que entrase en su fase crítica al imperio

Voz 1 31:00 Gené amén Ruiz ayer en la presidencia Neus Munté

Voz 0027 31:07 a los ex consellers Jordi Jané Meritxell Ruiz declaran hoy el entonces president Puigdemont anunciaba su cese el catorce de julio del año pasado mañana Laurent Jordi Vallet el ex director general de los Mossos todos tienen algo en común salieron de la nada

Voz 21 31:20 estación catalana antes de que el virus es encararse la recta final de la organización del referéndum ilegal del uno de octubre mientras se de forma irreversible que la justicia denomina la vía unilateral el juez escuchará estos días por tanto las explicaciones de los altos cargos que no comulgaba con el rumbo del Guber

Voz 0027 31:36 si la negociación para de pacto educativo entra en el punto crítico que es el de la financiación los recortes han hecho que el sistema educativo tenga ahora ocho mil millones de euros menos que antes de la crisis los partidos políticos piden más recursos para una mejor educación pero eso choca con los planes del Gobierno le comunicó ya a Bruselas y en los que se comprometía a introducir nuevos recortes Adela Molina pesa

Voz 0011 31:56 sí podemos ya han advertido de que sin acuerdo para incrementar los recursos el sistema educativo y revertir los recortes el pacto por la Educación no tiene sentido para Ciudadanos lo fundamental es que no haya diferencias entre comunidades autónomas mientras que el ministro de Educación ha hablado siempre de la necesidad de que haya una financiación estable y suficiente lo que no suponen necesariamente aumentar el el supuesto la portavoz socialista de Educación Luz Martínez Seijo en una reunión con periodistas la semana pasada aseguró que si no hay acuerdo firme en este punto el de la financiación puede que algún grupo se levante de la mesa del Pacto Martínez Seijo añadió que no es posible hablar de reducir el número de alumnos por aula o mejorar la formación de los profesores sin garantizar más recursos el peso

Voz 1727 32:37 se llevará como propuesta alcanzar el cinco

Voz 0011 32:40 por ciento del PIB en ocho años eso supondría que hasta dos mil veinticinco no se recuperaría el nivel de inversión que había en educación en el año dos mil nueve la petición choca además con los planes del Gobierno que en las previsiones económicas remitidas

Voz 1727 32:53 puse las prevé seguir recortando la financiación

Voz 0011 32:56 de la educación hasta el tres con siete por ciento del PIB en el año dos mil veinte actualmente está en el cuatro por ciento

Voz 0027 33:04 el tráfico María Forner buenos días

Voz 1275 33:06 días pues hasta ahora aumentan los niveles de tráfico

Voz 1727 33:09 críticamente todos los accesos a Madrid

Voz 1275 33:12 en la A42 hay tráfico intenso y también en algunos tramos de la M cuarenta pavor efectos del temporal en Las Palmas continúa interrumpido el tráfico en dos carreteras secundarias y en otras seis carreteras de Santa Cruz de Tenerife también van a encontrar que está interrumpida la circulación además son necesarias las cadenas en siete carreteras de la provincia de Almería precaución hoy por niebla muy densa en la provincia de Lugo

Voz 0027 33:37 atención al sur de Andalucía donde las rachas de viento van a seguir siendo voy muy fuertes afectando a la situación marítima lluvias en el Estrecho y en Canarias sol bastante sol en el resto de España

Voz 1510 35:14 hoy

bueno y mesa de España

Voz 1510 35:18 ya

Voz 26 35:19 que gira gira

Voz 1727 35:30 son las siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias comenzamos en Aragón los trabajadores de la fábrica de Opel en Figueruelas en la provincia de Zaragoza van a votar hoy el preacuerdo que alcanzaron anoche el comité de empresa y la dirección ese preacuerdo contempla congelar parcialmente los salarios a cambio de garantizar el empleo durante cinco años con la fabricación del Corsa Ana Sánchez borro y buenos días

Voz 0148 35:54 buenos días los trabajadores de Opel votan a partir de la una de la tarde en los tres turnos que tiene la factoría zaragozana el salario se congela en dos mil dieciocho y a partir de dos mil diecinueve el preacuerdo recoge subidas del IPC la mitad de esa cantidad ligada a la productividad también volverán a Figueruelas Los ciento setenta trabajadores

Voz 0268 36:10 es que no fueron renovados el uno de enero después de

Voz 0148 36:13 doce horas de negociación José Carlos Jimeno de UGT ponía en valor el preacuerdo alcanzado

Voz 27 36:17 es un acuerdo duros un acuerdo difícil pero eso me acuerdo que es lo que tiene de bueno es que garantiza el futuro a los próximos seis años no solamente de la fábrica de Opel sino que el agua del hemos sido capaces de rebajar las pretensiones las tres a tenerlas en una situación en la que creemos que no favorece a los trabajadores porque él lo que no garantiza es el futuro para los cinco años como digo

Voz 1727 36:39 la empresa garantiza la fabricación del nuevo Opel Corsa lo que

Voz 0148 36:41 la fianza dos mil empleos de los cinco mil quinientos que tiene la planta el acuerdo lo han suscrito los sindicatos UGT Comisiones Obreras ya al hilo rechazan CGT Yusta

Voz 1727 36:51 hay preocupación entre los trabajadores de Heineken en España la multinacional cervecera anuncio un ERE que va a empezar a negociar a partir de mañana en Sevilla con los sindicatos Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa al parecer la intención de Heineken es despedir a un centenar

Voz 0534 37:08 de esos más de dos mil cuatrocientos trabajadores de momento lo que sabemos que la empresa ha anunciado que va a iniciar mañana miércoles como decía es la negociación con sindicatos y representantes de los trabajadores del expediente de regulación de empleo con la plantilla española que afectaría a un centenar de personas los sindicatos de momento desconocen los departamentos sólo centros de trabajo que se van a afectar que se van a ver dados por la medida el pasado mes de julio firmaron el convenio de la empresa que contempla que en caso de despido colectivo que afecte a trabajadores con cincuenta y cuatro o más años se les reconocerán las condiciones acordadas en el plan social de la empresa Heineken que cuenta con sede social en Sevilla tiene fábricas en cuatro ciudades entre ellas Sevilla y Jaén que además oficinas a quince Ville también en Madrid de una plantilla de dos mil cuatrocientos trabajadores el cuarenta por ciento trabajan en los centros de la capital andaluza donde tiene su mayor fábrica

Voz 1510 37:59 el juez ha ordenado

Voz 1727 38:02 al ojo de la antigua sede de Banco Madrid en la capital de España que está ocupada por el colectivo neonazi Hogar Social en ese edificio viven ahora mismo unas veinte personas entre ellas dos menores de trece y quince años Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 38:16 buenos días la justicia les ha puesto fecha el nueve de febrero deben abandonar las oficinas del Banco de Madrid que les ultraderechistas de Hogar Social ocupan desde abril del año pasado un edificio situado en la plaza de Margaret Thatcher cerca de Colón que fue desalojado cuando la entidad bancaria fue intervenida por el Banco de España en dos mil quince meses después los militantes de Hogar Social Madrid ocuparon esas instalaciones de las que cuelgan sus enseñas sin que hasta el momento hayan sido pulsado este colectivo neonazi ha mostrado su preocupación por el futuro de las personas a las que dan alojamiento aquí entre ellos dicen dos niños un octogenario dos personas con minusvalía varios millones de sesenta y cinco años según ellos mismos han hundido

Voz 1727 38:53 para Julian Muñoz está de nuevo en la cárcel tras ser pillado bailando sevillanas en un bar el exalcalde de Marbella llevaba casi un año fuera de prisión por motivos médicos se le permitió cumplir condena en casa con una pulsera telemática que controlaba sus pasos ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días menos de un año

Voz 28 39:12 yo le ha durado al exalcalde de Marbella Julián Muñoz este régimen de semilibertad que le concedió la Audiencia Nacional le daba autorización para que cumpliesen su casa el resto de la condena que le quedaba padece una enfermedad incurable con una supervivencia estimada de entre uno y cinco años ahora tras ser cazado en plena fiesta flamenca bailando con agilidad unas sevillanas en un bar de copas de Mijas vuelve a prisión al Centro de Inserción a su abogado lo considera un atropello jurídico

Voz 1727 39:37 el mismo día bon día Pepa la periodista Tona Catalá que es esposa del actual presidente de Les Corts que es de Compromís el presidente será juzgada por llamar maricón de España aún asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia Catalá el mensaje en redes sociales el mismo día en que se conoció que Luis Salom se encontraba con investigado por el blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento Salom lo denunció y ahora la Justicia descarta un delito de odio pero sí que dispone la apertura de juicio oral por un delito de injurias con publicidad también ordena a Catalá el depósito de veinte mil euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que en su día se puedan declararse procedentes si una mujer de noventa años ha muerto en una residencia de ancianos de la provincia de Toledo después de que su marido le haya dado una sustancia que él también tomó el el hombre está en el hospital ella tenía alzhéimer y los investigadores creen que el marido la habría envenenado por compasión Castilla La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 40:36 buenos días ocurrió la pasada madrugada Anna una residencia de Mazarambroz ambos ancianos ocupaban dos de las plazas concertadas por ese Ayuntamiento la mujer padecía Alzheimer y según fuentes cercanas era un matrimonio muy unido y sin hijos el hombre que continúa hospitalizado pues tomó ese mismo veneno ha dejado una carta en la que explica por qué lo hizo y que ya está en manos de las autoridades judiciales la Guardia Civil de Toledo ha abierto una investigación

Voz 1727 41:01 y en Torrevieja en Alicante una madre ha sido imputada por un delito de abandono familiar perdió a su hijo de tres años al enterarse de que estaba en manos de la policía no fue a recogerlo hasta el día siguiente porque según dijo a los agentes estaba cansada Ana si la mujer está en libertad provisional pero se le ha retirado la guardia y custodia del pequeño de manera cautelar el niño está bajo la tutela de la Generalitat

Voz 1510 41:24 deambulaba solo por una zona de terrazas

Voz 1727 41:26 pijama descalzo un vecino llamó a la policía su madre estaba con unos amigos pero nos interesa el niño hasta la

Voz 1510 41:33 mañana siguiente según dijo estaba cansada y le tranquilizaba saber que el estaba con la Policía Local

Voz 29 41:41 no no

Voz 13 41:44 no muy bien

Voz 1727 41:53 sí así saltamos a las seis y cuarenta y dos cinco y cuarenta y dos en Canarias de la Mesa de España la Mesa del mundo y lo hacemos a Israel que quiere deportar a cuarenta mil personas la mayoría eritreos que huyeron de la guerra el Gobierno de Nepal ya negocia con un tercer país con Ruanda para enviarlos allí las ONG denuncian que se trata de una expulsión ilegal y muchos de los afectados prefieren ir a la cárcel que salir de Israel donde han formado y a sus familias la corresponsal de la Cadena Ser en la zona en Jerusalén vencerle con Berry ha estado en el centro donde los eritreos espera la deportación

Voz 30 42:29 quiebre Hewitt Meles huyó de Eritrea hace casi quince años llevaba dos años sometido a trabajos forzados tras haber sido detenido en la universidad dejó detrás todo

Voz 1 42:40 y a todos

Voz 31 42:43 quería ir a Europa pero tenía que pasar Libia en ese momento el Gobierno libio Gadafi estaba reportando a los Treo ahí no le en la universidad ha aprendido que la él era uno de los países democráticos de Oriente Medio y me dije hay pues tengo suerte y All Star

Voz 30 43:00 treinta mil inmigrantes ilegales procedentes casi en su totalidad de África concretamente de Eritrea Sudán deberán abandonar Israel antes del uno de mayo sino serán deportados a un tercer país o a su país de origen o encarcelados en Israel la mayoría de estas personas según organizaciones que trabajan con inmigrantes han huido buscan refugio y asilo graves Kubot tiene hoy XXXVIII años ya ha fundado una familia en Israel de Hunter

Voz 31 43:27 definitivamente prefiero la cárcel porque no voy a volver a mi país sería muy peligroso

Voz 30 43:33 Ruanda suena con especial fuerza como país que podría recibir a estos inmigrantes las autoridades de este país africano han avisado públicamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que no aceptará ningún inmigrante que sea forzado a abandonar Israel sin embargo las negociaciones entre los dos países continúan yo NG es como la jota de ayuda a inmigrantes y refugiados denuncian esta actitud del Gobierno e extra de Hank Lee

Voz 0268 43:59 Israel es el único país del mundo que de Porta gente hacia lo desconocido basándose en acuerdos confidenciales

Voz 30 44:06 así se expresa drogas a Dodd portavoz de esta organización en uno piscina abarrotada de inmigrantes africanos que huyen de la prensa y tienen miedo de conversar sobre su sino

Voz 0268 44:16 evasión hemos triplicado el número de personas a las que atendemos porque nadie les explica qué está pasando en Israel están creciendo las protestas y las peticiones en contra

Voz 30 44:28 esta decisión que el Gobierno de Netanyahu defiende basándose en su derecho de proteger al país de la inmigración ilegal

Voz 0268 44:36 el y Rafael tira a la basura todas sus obligaciones legales inmorales ahí en el mundo de cinco millones de refugiados e Israel se niega a absorber a cuarenta mil personas

Voz 1727 44:52 Marruecos ha aprobado una serie de medidas para mejorar la imagen de sus edificios y la convivencia de los vecinos la más polémica es la prohibición de las antenas parabólicas en las fachadas y es que en este país no suele haber antenas comunes comunitarias y cada propietario tiene su propia parabólica Rabat Sonia Moreno los millones de antenas parabólicas

Voz 0268 45:13 que crecen en los edificios marroquíes como champiñones podrían pasar a la historia al menos en las edificaciones administradas en condominio de hecho cada ciudadano tiene la suya hay cuando se cambia de casa la lleva a cuestas para instalarla en su nueva terraza o balcón un decreto sobre el estado de la copropiedad publicado en el Boletín Oficial del uno de enero prevé la instalación de antenas parabólicas en las fachadas y balcones de los edificios para preservar la belleza de las ciudades explica desde Tánger como es difícil vivir sin

Voz 13 45:41 antenas asegurarse bueno pues trajeron técnico arreglarme para cubrir que se estropeó por el viento le costo que sí de doscientos Dir te puedo asegurar que no podemos vivir sin antenas parabólicas porque nos los están adquirir

Voz 32 45:59 pero otro donde son que más abierto e te pite puedo asegurar también que estas antenas parabólicas sana han ayudado a la transformación democrática del

Voz 1727 46:12 hoy es el artículo trece el documento también pruebas

Voz 0268 46:14 de los aparatos de aire acondicionado en las fachadas el Ministerio de Vivienda político urbana quiere terminar con costumbres domésticas muy arraigadas como sacudir las alfombras por las ventanas o deshacerse del agua sucia del hogar a través de los balcones además habrá que respetar los espacios verdes las reglas de higiene en las zonas comunes otra estampa habitual que tendrá que desaparecer es la del portero de la finca con la esponja mano lavando los coches de los residentes a pie de calle se acabaron los animales peligrosos que perturben la tranquilidad y la seguridad de los habitantes y también habrá que pagar

Voz 0978 46:45 multa por el uso de claxon en el condominio

Voz 33 46:54 para la Unión

Voz 4 46:59 nunca he llegaría así que viaja a la lo serio