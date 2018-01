Hoy por Hoy (30/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días al presidente del Parlament a Roger Torrent que habló en su toma de posesión de coser Cataluña les toca hoy pasar de las palabras a los hechos y decidir qué hace con el pleno de investidura de Carles Puigdemont si lo suspende lo aplazan lo mantiene a las diese reúne la mesa lastre es está convocado ese pleno el Constitucional prohibió el sábado una investidura que no pase por la presencia física del candidato siempre que lo haya autorizado la justicia puesto que se trata de un prófugo Puigdemont ha presentado ya lo hizo anoche sus alegaciones a esta decisión del Tribunal los magistrados se van a reunir a la una de la tarde es decir dos horas antes de que empiece el pleno para analizar el escrito del ex presiden que dice que no necesito un permiso de ningún juez para presentarse a la investidura Justo lo contrario decía ayer otra vez en la Cope Mariano Rajoy

Voz 2 01:09 el señor fugado de la justicia señor que ha pretendido unilateralmente liquidar la soberanía nacional y la unidad nacional pues evidentemente no puede ser presidente nada

Voz 1727 01:20 y nada dicen los partidos independentistas de cómo piensan investir a Puigdemont aunque insisten en que sólo tienen un candidato Sergi Miquel de Junts per Cataluña en Hora Veinticinco hay una mayoría parlamentaria

Voz 0622 01:32 la mayoría independentista que puede investir a un candidato el te la segunda fuerza de las elecciones de veintiuno de diciembre que no podemos investir a ese candidato es que están Bruselas ya a mi me gustaría que

Voz 1727 01:42 tuviera aquí también en Esquerra mantienen hasta ahora que su candidato expuso el sigue jugando en las redes sociales en las últimas horas con las instituciones catalanas pendientes devolverlo o no a la normalidad se ha dedicado a colgar una foto del paseo Picasso de Barcelona por dónde se entra al Parlamento es martes treinta de enero y los trabajadores de la fábrica de Opel en Figueruelas en Aragón votan hoy el preacuerdo de convenio colectivo que alcanzaron anoche con la dirección Aimar Brett

Voz 0027 02:10 es un preacuerdo que congela los salarios para este año pero que asegura la fabricación del Opel Corsa en la planta zaragozana a partir del año que viene según José Carlos Jimeno de UGT es lo máximo a la que podían aspirar

Voz 3 02:20 es un acuerdo duros un acuerdo difícil pero sí me acuerdo que es lo que tiene de bueno es que garantiza el futuro a los próximos seis años no solamente de la fábrica sino que el sector

Voz 0978 02:31 y también sobre coches quiso ustedes a su calmen sus inscripciones

Voz 1727 02:37 es el portavoz del Gobierno alemán condenando los experimentos con humanos de Volkswagen BMW

Voz 0027 02:43 experimentos que no tiene justificación ética ni científicas según el portavoz de Merkel un instituto financiado por esas empresas hacía qué grupos de personas y de monos inhalar instalaran emisiones de diésel supuestamente para demostrar que no es tan perjudicial como hombres

Voz 1727 02:56 se las amenazas Donald Trump con represalias si abre una guerra comercial con Europa

Voz 0027 03:00 según la Comisión Europea habrá una reacción decidida si Estados Unidos limita las exportaciones europeas una amenaza que llega después de que Trump dijera en una entrevista que la relación comercial de su país con la Unión es injusta

Voz 1727 03:11 Trump que ha conseguido la cabeza del número dos del FBI

Voz 0027 03:14 Andrew Mac Kay ha renunciado a su puesto después de que Trump lo asediada en redes sociales entre otras cosas porque trato de contratar al espía británico responsable un informe sobre supuestas relaciones el presidente compost con prostitutas

Voz 1727 03:25 el nuevo iPhone diez no termina de convencer Apple ya ha dicho a sus proveedores que sólo va a comprar la mitad de los teléfonos que les pidió en un principio

Voz 0027 03:33 quieres reducir la producción porque desde que salió al mercado Se ha vendido la mitad de los teléfonos que esperaba la compañía

Voz 0622 03:39 en España cuesta más de mil cien euros

Voz 1727 03:43 y en los deportes el presidente de la Liga Javier Tebas confirmó anoche en El Larguero que el vídeo arbitraje llegará la próxima temporada Sampe

Voz 1910 03:50 el tan nombrado bar para el que según Tebas la Liga ya está preparada y espera que los demás imbricados cambió

Voz 0027 03:55 él lo tenemos todo preparado y esperemos ahora que yo creo que también parte de la Federación y dos colectivo arbitral Arjona

Voz 1910 04:01 no habrá al Marsella retire retiró reiteró que su competencia caerá en la Federación Española de Fútbol como el resto de competencias arbitrales y que los colegiados

Voz 1275 04:09 pensarán con el proceso de aprendizaje entre finales de febrero

Voz 1910 04:11 zifios de marzo para empezar a ser aplicado como prueba en campeonatos juveniles dependientes de la propia Federación

Voz 1727 04:19 qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

buenos días pierde un poco de intensidad del viento pero aún así seguirá azotando con fuerza toda zona del sur de Andalucía especialmente en la zona del Estrecho con rachas de más de ochenta kilómetros por hora también Canarias en estas dos zonas chubascos pero cada vez más aislados en el conjunto del país destacar que ahora mismo mejor abrigarse más que ayer hace más frío más heladas niebla sobretodo en la cuenca del Segura y en algunos tramos del Ebro nubes bajas en el Cantábrico pero en general será un día soleado y a pesar del frío actual durante la tarde al sol el ambiente será agradable

Voz 6 05:24 con la cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos has vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct M fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 1727 06:01 bueno son las siete y seis minutos de la mañana a las seis y seis en Canarias en el orden del día del pleno que hoy tiene previsto celebrar el Parlament Se mantiene el texto que el presidente de la Cámara firmó el veintidós de enero

Voz 0978 06:15 ese texto para proponer como candidato al

Voz 1727 06:18 presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont pero desde aquel veintidós de enero han cambiado algunas cosas la principal que el Tribunal Constitucional ha prohibido la investidura telemática a distancia o delegada y a falta de ocho horas para que empiece la sesión seguimos sin saber qué iba a hacer Ruth Jettu renta Si Puigdemont no se mueve de Bélgica Radio Barcelona Frederic Vincent bon día buenos días qué decisiones se pueden tomar en la reunión de la Mesa del Parlamento a partir de las diez de la mañana

Voz 1275 06:44 una posibilidad es que suspenda el pleno argumentando

Voz 0706 06:46 hay que esperar al fallo definitivo del Constitucional la recurso del Gobierno esto supondría ser celebrar este pleno más allá del plazo que marca el reglamento que en teoría vence mañana pero hay un detalle el reglamento no precisa que pasan un caso así por tanto dependería de la interpretación que hiciera la Mesa del Parlament otra posibilidad que se suspenda el pleno porque no se cumplen las condiciones del Constitucional convoque otro pleno con un candidato distinto para mañana mismo por ejemplo por tanto dentro del plazo sin embargo estas dos opciones implican de una manera o de otra renunciar a Puigdemont algo que los independentistas no contemplan al menos de puertas para fuera Sergi Sabrià es el portavoz de Esquerra

Voz 7 07:21 sabemos lo que nos jugamos colectivamente y también en muchos casos individualmente ibamos a tirar hacia adelante el pueblo ha escogido un candidato y no vamos a

Voz 0027 07:32 Esquerra sin embargo no detalla si estoy

Voz 0706 07:34 pollos se mantiene en caso de que haya que investir a Puche Mora distancia esto lleva una tercera opción que es que la mesa de su obedezca al Constitucional mantenga al pleno o una intermedia que sería mantener la sesión de investidura pero empezar la explicando las condiciones del Tribunal pidiendo los diputados que es lo que quieren hacer entonces los grupos se tendrían que pronunciar Ciudadanos PSC y PP o iban a defender que el pleno no se puede celebrar que lo que tiene que hacer el presidente del Parlament es empezar una nueva

Voz 1727 07:58 la ronda de contactos y después de todo lo que ha visto el Parlament de Catalunya después de las sesiones del seis y siete de septiembre el Gobierno central no descarta que hoy se monte lo que califican textualmente como un nuevo circo en la Cámara autonómica Carolina Gómez buenos días buenos días tras

Voz 0393 08:15 el auto del Tribunal Constitucional el Gobierno respira un poco más tranquilo porque tanto la investidura telemática como la presencial irían contra las tesis de los jueces serían nulas de pleno derecho al no contar con la autorización del Supremo por eso dicen que a esas alturas Carles Puigdemont ya no tiene opción alguna de ser presidente legítimo de Cataluña Santi Rodríguez diputado del PP catalán anoche en Hora veinticinco

Voz 0706 08:35 lo que está en discusión es precisamente Si el can

Voz 8 08:38 el dato que se propone tiene plena capacidad para ejercer la función para la que se propone no la tiene

Voz 0393 08:46 sólo le quedan dos opciones a Puigdemont según el Partido Popular ser preso o prófugo decía ayer Maíllo los populares confían en que el presidente del Parlament Roger Torrent suspenda el pleno de investidura que convoque una nueva ronda de conversaciones con los grupos políticos para nombrar a otro candidato independentista que no esté imputado quizás a Inés Arrimadas aunque tampoco se descarta en Moncloa el peor de los escenarios y es que Puigdemont consiga llegar al Parlament a pesar de que estará acordonado por la pole

Voz 1727 09:11 la presión mucha presión hoy sobre el presidente de la Cámara catalana todas las miradas fijas sonríe Torrent y también la de Soledad Gallego

Voz 1910 09:23 el protagonista de este día no están tocarlas poquito Mon por mucho que el ex presidente de la Generalitat reclamó siempre el primer plano como el presidente del Parlamento catalán huye Torrent de quien depende realmente el desarrollo de esta importante jornada Torrent que militante de Esquerra Republicana de Cataluña un partido con mucha tradición distinto del que encabeza Puigdemont tiene que decidir dos cuestiones primero se aplazó o no el pleno convocado para esta tarde y segundo si mantiene a Carles Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat esté o no presente en el hemiciclo pese a que ya ha recibido la resolución del Tribunal Constitucional que impone medidas cautelares que hacen imposible hoy por hoy esa candidatura según los expertos Torrent puede iniciar el pleno suspenderlo inmediatamente devolviendo la iniciativa

Voz 1275 10:16 al Tribunal Constitucional que en el plazo

Voz 1910 10:18 de diez días no tendrán más remedio que decidir si admite o no el polémico rebufo presentado por el Gobierno contra la investidura del señor Puigdemont a poder también rechazar las medidas cautelares bien porque considere nula la resolución del Tribunal bien porque opte directamente por la desobediencia en cualquiera de los dos casos sus decisiones y la eventual celebración del pleno quedaría invalidado dice abriría un nuevo plazo de dos meses para decidir si que presenta otro candidato distinto al señor Puigdemont se convocan nuevas elecciones lo que implicaría en todo caso que el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1275 10:53 es en vigor la Generalitat sigue Inter

Voz 1910 10:55 venida por el Gobierno central quizá la pregunta que debería hacerse hoy Roger Torrent es cuál de sus decisiones puede ayudar a restablecer ante la normalidad y el autogobierno catalán claro que el regreso a la normalidad no es algo que no es decir que sólo Cataluña sino toda España

Voz 9 11:17 este y ha visto a los que que ir busca darle al final el AK Iris candidata al nada

Voz 1727 12:25 a las siete y doce las seis y doce en Canarias el PSOE acusa al Gobierno de estar vendiendo humo con la Oferta Pública de Empleo que acaba de anunciar para cubrir cuatro mil setecientas plazas en la Administración considera que las plazas corresponden sobre todo a interinos y que la oferta perpetúa la precariedad entre los funcionarios los detalles de la convocatoria los tiene Nieves Goicoechea

Voz 1468 12:48 los aspirantes a estas plazas tienen veinte días hábiles para formalizar la solicitud a través de Internet desde el extranjero se deberá tramitar en consulados y embajadas las plazas que se convoca son para personal administrativo dentro de la Administración General del Estado esta es la oferta correspondiente al año pasado queda por convocar el resto de oferta

Voz 1727 13:06 Erika de empleo para los mil dieciocho empresas indica

Voz 1468 13:08 todo CSIT su vicepresidente Francisco Iglesias pide que se agilicen estas oposiciones

Voz 13 13:13 que dan por convocar todavía la oferta extraordinaria eh que habíamos aprobado en ese momento el total de plazas y que a día de hoy todavía no está tampoco convocada es necesario agilizar todos estos procesos de los que dos mil diecisiete y a la vez hablar de la de dos mil dieciocho

Voz 1468 13:32 el Ejecutivo calcula que habrá más de cien mil peticiones la convocatoria incluye más de ochocientas plazas de acceso libre modalidad que no se había puesto en práctica desde mil novecientos noventa

Voz 1727 13:42 y Unidos Podemos ha presentado un presupuesto alternativo a las cuentas generales que tiene que presentar el Gobierno todavía la formación apuesta por aumentar el gasto público este año en más de veinticuatro mil millones de euros destinados en buena parte a financiar un plan de Renta Garantizada Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 13:59 buenos días este plan es la más cuantiosa de las alternativas que ha presentado Podemos en concreto son quince medidas de aumento de gasto además de ese plan de Renta Garantizada Se incluye una ley para garantizar el acceso gratuito a la educación de cero a tres años la revalorización de las pensiones o la gratuidad del material escolar podemos plantea financiar este gasto con más impuestos medioambientales y a la riqueza una menor reducción del déficit y confiando en un mayor impulso de la economía en lo político Pablo Iglesias confía en que estas medidas sean aprobadas en el Congreso

Voz 14 14:31 es una cuestión de voluntad política se ha demostrado ya varias veces en el Congreso de los diputados que se pueden sumar mayorías suficientes para sacar adelante proposiciones de ley in proposiciones no de ley que señalan la política económica alternativa a la del Gobierno

Voz 0980 14:48 Podemos ya anuncia también que presentará una enmienda de totalidad a los Presupuestos del Gobierno cuando

Voz 1727 14:53 mí en Reino Unido un informe del Gobierno de Theresa May reconoce que el Brexit será sigo sí perjudicial para las empresas del país es un documento confidencial que estima que sea cual sea el acuerdo con Bruselas la economía británica se verá perjudicada tras salir de la Unión Isabel Villar buenos días

Voz 15 15:11 buenos días y según este documento que publica que publican medios locales si Gran Bretaña firmaron acuerdos de libre comercio con Bruselas el crecimiento de la economía británica será un cinco por ciento más bajo de las previsiones actuales de cara a los próximos quince años y si finalmente no hay acuerdo el crecimiento se quedará un ocho por ciento por debajo de las estimaciones la caída sería menor del dos por ciento si Londres siguiera dentro del mercado común de la Unión el Gobierno británico reconoce también en ese informe que aunque contempla firmar nuevos acuerdos comerciales

Voz 1727 15:39 los países como Estados Unidos China o India

Voz 15 15:41 ninguno de esos tratados podrá compensar la pérdida de ingresos que llegan ahora de la Unión Europea a raíz de esta filtración el Ejecutivo de May se ha limitado a decir que no comenta en público sus informes

Voz 1727 15:52 no sobre el Brexit las mujeres irlandesas sólo pueden abortar si hay riesgo para su vida la de Irlanda es una de las normas europeas más restrictivas para interrumpir un embarazo está prohibido incluso en caso de violación y el Gobierno ha decidido someter esa ley a referéndum Rafa Muñiz buenos días

Voz 0978 16:08 buenos días lo ha anunciado el primer ministro irlandés

Voz 1772 16:14 quedáis el que asegura que la posibilidad de abortar actualmente en Irlanda es insegura los irlandeses votarán por tanto en un referéndum a finales de mayo si votan a favor de cambiar esa legislación se evitarán situaciones como la de Irán

Voz 1727 16:27 el fue hecho que trabajo TV3

Voz 1772 16:32 una mujer irlandesa que sido obligada a abortar en Reino Unido porque su hijo iba a nacer muerto según las últimas encuestas el cincuenta y seis por ciento de los irlandeses está a favor del derecho al aborto hasta las doce semanas

Voz 1727 16:44 gestación la caja de Pandora que se abrió con las denuncias al productor Harvey Weinstein en Hollywood ya tiene su equivalente en España más de tres mil mujeres del mundo del arte y la cultura españolas se han unido para presentar un colectivo que se llama precisamente así la caja de Pandora que denuncia que aquí también hay muchos casos de acoso sexual Marta García

Voz 16 17:05 Caja de Pandora funciona como espacio de sonoridad de hermanamiento entre mujeres para darnos el calor y la cercanía que nos han querido arrebatar Nos posición Amos unas unas junto a las otras formulando un grupo heterogéneo

Voz 1275 17:19 comunitario para tejer una redes

Voz 16 17:21 los recuerden que no estamos solas un espacio que fue

Voz 17 17:24 Acciona como un grupo privada de Facebook que aglutina a más de tres mil mujeres el arte y la cultura unidas para canalizar compartir y escuchar testimonios de víctimas de abuso y acoso sexual La caja de Pandora nació el verano pasado a raíz de la denuncia pública por abuso sexual que la artista Carmen tome interpuso contra el Comisario de Arte Javier Duero un proceso aún en fase de instrucción Se mira mis González es miembro del colectivo define su objetivo

Voz 18 17:49 encaminada a hacer Un grupo de denuncia del acoso sexual de la discriminación sexual en el mundo del arte

Voz 17 17:55 las mujeres La caja de Pandora piden a las instituciones protocolos pactos y consensos que eviten la violencia machista

Voz 19 18:03 en algo

Voz 20 18:12 qué les parece este tema que mandamos a Eurovisión o la buenos días claro

Voz 21 18:16 con mucho de los gustos de atención provisional por muy buena

Voz 1 18:22 Mercedes Granada

Voz 20 18:24 con uno uno

Voz 22 18:25 es muy tuvo Olsen muy duro se que se llaman tío no no son como esto ya se sabe pero a mí es que no

Voz 0978 18:33 Eva Asturias ojalá me equivoque

Voz 23 18:36 mucho que ganemos Eurovisión con esa canción y no lo digo porque es la canción sea fea osea mala simplemente porque dos años Sergi dos dos canciones lentas como que no lo veo

Voz 24 18:47 Vive Alicante creo que Televisión Española ha sucumbido al poder explique este del noviazgo ha hecho que esta canción vallas que total gana sino cuando va comparto comparto suele Nicolas Descharnes que también está muy bien Nickon Lorena ya no sé qué te me parece que es una pérdida de tiempo

Voz 25 19:03 a Fernando Cádiz a pesar de que la canción tiene menos ritmo que el crecimiento de la economía española me gusta empezar el día con un tema diferente al de la

Voz 1 19:13 corrupción dice Mou la violencia

Voz 25 19:16 o del masoquismo

Voz 26 19:21 que hablen de mí aunque sea para mal apunta Antonio de Jaén no son Mariah Carey Ipod estamos hablando de ellos soy treinta Aurora Ciudad Real

Voz 10 20:12 pero las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:19 qué tal buenos días lo avanza la SER los cambios en el protocolo anticontaminación de la capital cambios que van a endurecer las medidas para frenar la polución el Ayuntamiento de Madrid quiere prohibir la CIA colación a los vehículos que no tengan el distintivo ambiental dentro de la ciudad dentro de la M30 cuando se active el escenario dos que es la prohibición para los que carezcan de la etiqueta de la DGT se extendería a la M30 inclusive durante el escenario tres son dos de las propuestas del área de Medio Ambiente que ya tiene un primer borrador para modificar el protocolo lo Felipe Serrano

Voz 0622 20:52 el Gobierno de Carmena va a endurecer el protocolo dado que la actual no ofrece los resultados esperados para su entrada en vigor tiene que pasar también por la Comisión de Calidad del Aire además de superar el periodo de alegaciones con escenario dos no se podrá circular por toda la almendra central sino se tiene esa etiqueta ambiental y en el nivel pues tampoco por la M30 en cuanto a los índices será más fácil llegar al escenario tres ya que se activará cuando se encadenan tres días de preaviso lo que supondrá un mayor número de días en ese nivel la revisión propuesta tendrá más en cuenta a los distritos del exterior de la M30 tanto a la hora de activar los diferentes episodio odios y escenarios como en la toma de medidas el nuevo protocolo pretende tomar más medidas para conseguir reducir antes los niveles de contaminación con el fin de garantizar la salud pública el Ayuntamiento que quiere anticipar aún más los avisos para activar los diferentes escenarios espera que el nuevo texto pueda estar en vigor tras el verano

Voz 1275 21:52 la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés va a responder hoy a dos preguntas de la oposición en el pleno municipal el primer pleno del dos mil dieciocho sobre el protocolo anticontaminación is espera también que tanto Sabanés como la alcaldesa Manuela Carmena den cuenta la posición sobre la compra de Bicimad una operación supuestamente irregular por la que el PP se ha querellado contra la delegada de Medio Ambiente luego entramos esta mañana el día a día de los familiares de los niños ingresados en la UCI pediátrica del Hospital doce de Octubre que fueron evacuados por causa de una inundación titulares con Javier Jiménez Bas

Voz 0887 22:25 quince días después del desalojo los padres se sienten abandonados teniendo por ejemplo que para sentarse en sillas plegables de madera que les han facilitado las enfermeras

Voz 1 22:33 por ello piden a la afluencia que deje de improvisar

Voz 0887 22:35 les facilite un espacio más adaptarlos

Voz 1275 22:37 trabajadores del uno uno dos han acabado con la huelga comenzaron el pasado diez de enero lo han hecho después de conseguir el compromiso de la Comunidad de Madrid para mejorar sus condiciones laborales

Voz 0887 22:45 otra ordenado el desalojo de la antigua sede del Banco de Madrid ocupado por el colectivo neonazi Hogar Social la veintena de personas que viven en su interior entre ellos dos menores deberán abandonar las oficinas el nueve de febrero

Voz 1275 22:56 deportes el Leganés prepara el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que le enfrentará mañana antes de las nueve y media de la noche al Sevilla lo hace con la preocupación de Garitano de recuperar a varios jugadores como si va a ser asó lanzar

siete y veintitrés minutos de la mañana Andre nos acercamos a las carreteras DGT María

Voz 0978 23:26 una avería en el entorno de los recintos

una avería en el entorno de los recintos

Voz 1275 23:53 la capital como despierta el tráfico a esta hora pantallas Margarita Pérez buenos días

la capital como despierta el tráfico a esta hora pantallas Margarita Pérez buenos días

Voz 1275 24:23 en Cercanías debido a una avería en Atocha en los trenes con origen y destino en Alcobendas no circulan en el tramo Chamartín Villaverde Alto

Voz 0137 27:43 desde comienzos de mes de enero siete centros de mayores en Fuencarral El Pardo y Ciudad Lineal se han quedado sin cafetería y comedor los mayores no pueden disfrutar de estos servicios y los trabajadores que estaban se han quedado sin trabajo la adjudicataria responsable de ajetreada están concurso de acreedores según los empleados que no cobran sus salarios desde agosto los problemas con los pagos comentaron en dos mil dieciséis Desde entonces se han sentido aseguran abandonando el Ayuntamiento durante de los Santos ex empleada el Centro Príncipe de Asturias en Ciudad Lineal

Voz 18 28:12 que ellas no pueden hacer nada que es un problema sindical entre empresa y trabajador en sólo se lo cree nadie estos dos es lo que está pasando pero vamos está en las situaciones muy graves

Voz 0137 28:22 hay un arte en curso de los empleados no saben qué pasará con sus puestos por ello han asegurado que se movilizarán para evitar que según eran sus derechos

Voz 18 28:29 el día nueve de febrero los vamos a concentrar de diez segundos en el Ayuntamiento para exigir la reapertura y que por favor se los garantiza nuestra subrogación que no está en nuestros puestos de trabajo en peligro que se pongan a hacer algo y a solucionar esto

Voz 1275 28:41 la Junta de Distrito está elaborando un informe de penalidades que incluye la resolución del contrato y buscando una nueva adjudicataria que asuma el servicio no descartan poner incluso una demanda y la policía sigue investigando las causas de la muerte de una mujer que falleció tras caer por la ventana de la vivienda del detenido un hombre de cincuenta y siete años que confesado que contrató los servicios sexuales de la víctima Alfonso Ojea

Voz 0089 29:01 es el primer homicidio del año en la región y el primer crimen machista en estos treinta días de dos mil dieciocho el presunto autor de esta muerte un varón de cincuenta y siete años pasaba a disposición judicial en Plaza de Castilla decretando el ingreso en prisión provisional incomunicada y sin fianza su llegada a la sede de los Juzgados de Instrucción de Madrid ya confín Emma que la investigación policial no discurre por un presunto delito de violencia de género porque los agentes no han acudido con el detenido a los juzgados de este tipo la línea de investigación se centra en un crimen por razones de prostitución la víctima ha sido asesinada por su clientes más el cadáver presenta lesiones que se han producido antes de que la mujer de veintisiete años cayera por la ventana de un edificio en el distrito de

Voz 1275 29:46 bajas llegábamos a las siete y media con cinco grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1727 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy no comienza el martes treinta de enero con mucho

Voz 1727 30:17 dentro todavía en el Estrecho y hoy Europa examina la calidad de nuestro aire Bruselas ha convocado este martes a nueve países por su contaminación atmosférica entre los malos alumnos llamados al orden figura España la Comisión avisa o se toman medidas o habrá consecuencias legales la ministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina asegura que la calidad del aire en España no es un problema generalizado y apunta a los ayuntamientos más importantes

Voz 1 30:44 Madrid Barcelona y alguna otra no hay un problema generalizado de calidad del aire en España

Voz 1727 30:50 Tejerina que por cierto no estará a ella en esa reunión envía la secretaria de Estado de Medio Ambiente bueno pues precisamente Madrid mueve ficha para Enduro el y modificar su protocolo anticontaminación lo adelanta hoy la Cadena Ser en caso de pico de contaminación la prohibición de circular no sea da por matrículas pares o impares como hasta ahora sino según lo contaminante que sea el coche Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 31:16 sí además será más fácil llegar a ese escenario tres ya que se activará cuando se encadenan tres días de preaviso lo que supondrá un mayor número de jornadas en ese nivel la revisión propuesta tendrá más en cuenta a los distritos del exterior de la M30 tanto a la hora de activar los diferentes escenarios como en la adopción de medidas el nuevo protocolo pretende así reducir antes los niveles de contaminación con el fin de garantizar la salud pública el Ayuntamiento espera que el nuevo texto pueda estar en vigor tras el verano este borrador tendrá que ser ahora enviado a la Comisión de Calidad del Delaye

Voz 1727 31:45 a la otra gran ciudad española Barcelona sede del Parlament de Cataluña estarán dirigidas hoy todas las miradas a esta hora no hay certeza de si Puigdemont estará o no en el pleno de investidura parece que no pero tampoco es seguro cien por cien y tampoco sabemos hasta qué punto el independentismo quiere forzar la máquina esta vez empezaremos a despejar la X de esta ecuación a partir de las diez de la mañana cuando se reúne la Mesa de la Cámara y en este tiempo de gestos el Ayuntamiento de Girona acaba de rechazar que los premios de la Fundación Princesa de Girona se entreguen en el auditorio del palacio de congresos de la ciudad Radio Girona Raúl MUSAC

Voz 0027 32:22 el Ayuntamiento comunicó la noticia la Fundación hace quince días justo después de que los premios fueron anunciados con la presencia de Felipe VI el Ayuntamiento anunció que iba a invertir un millón y medio de euros para remodelar el recinto ferial la tramitación ha querido que los trabajos coincidan con la entrega de estos premios aun así la concejal de Promoción Económica Gloria Plana admite que el discurso del Rey del cuatro de octubre algo tiene que ver

Voz 39 32:45 en unas declaraciones totalmente ojo neutrales de una un cargo institucional como es el suyo no tiene que ver porque son el motivo son las obras pero claro un poco sí que tienen que ver no diría que no

Voz 0027 32:58 plan ha ido más allá y ha dicho que si la Fundación decidir a cortar amarras con Girona a resultas de esto no lo lamentaría está convencida de que la mayoría de los habitantes de Girona dice tampoco

Voz 1727 33:09 la Policía investigue investiga una posible violación múltiple a una menor ocurrida el pasado fin de semana en Salamanca la menor ha denunciado que varios chicos le pusieron algún producto en una bebida que le hizo perder la consciencia Radio Salamanca Jesús Martín

Voz 40 33:26 la menor de diecisiete años explica en su denuncia ante la Policía Nacional que se encontraba en un bar de la ciudad y que luego sin saber qué había pasado se despertó en una vivienda junto a un chico que en las dependencias había otros jóvenes la menos no recuerda nada por lo que no se descarta que le hubiesen echado algo en la bebida según informan fuentes de la Comisaría Provincial se descarta en principio la agresión grupal a pesar de la presencia de esos jóvenes en el lugar de los de los hechos aunque están a la espera de los resultados de los análisis médicos el Juzgado de Instrucción número tres de Salamanca abierto ya una investigación para esclarecer los hechos

Voz 1727 34:01 la dirección de la cárcel de Alhama en la provincia de Pontevedra pide el traslado de chicle del asesino confeso de Diana Quer por motivos de seguridad porque otros presos pueden atentar contra su integridad física ahora el juez el juez instructor tiene que aprobar o no ese cambio Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 34:18 sería su segundo cambio de cárcel el chicle fue ingresado en el penal de A Lama tras pasar diez días en la prisión de Teixeiro A Coruña donde se encontraba desde el uno de enero allí ya se temió por su seguridad al estar en contacto con reclusos que conocía implicados en la operación Piñata en la que se le condenó por un alijo de cocaína ahora la dirección de la cárcel pontevedresa cree que hay riesgo BG otros reclusos atenten contra su integridad física por el momento permanece en el módulo de enfermería lleva diecinueve días sin salir al patio Si el juez finalmente acceda al cambio Salamanca o Estremera serán los destinos a los que podría ser enviado aunque lo normal en estos casos es que el principal acusado se encuentre cerca del juzgado que instruye la causa al de Ribeira por si es necesario que se presenta ante

Voz 1727 35:00 con la temporada turística la vuelta de la esquina en Baleares plataformas como Airbnb continúan sorteando la ley turística de esta comunidad autónoma a día de hoy se mantiene más de mil anuncios que tenían que haber sido retirados y las multas siguen sin llegar a Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 35:19 esos anuncios son ilegales desde la aprobación del pasado verano en de la ley turística aquí en Baleares está prohibido el alquiler vacacional en pisos y además está en vigor una moratoria por la que no se concede nuevas licencias para esta actividad tampoco en casas unifamiliares el Gobierno impuesto ninguna multa a pesar de que el pasado mes de diciembre anunció el inicio de un expediente de sanción que podría llegar a los cuatrocientos mil euros para hervía Moby o Trip Advisor en el Ejecutivo admiten que uno de los principales problemas es la falta de inspectores

Voz 1727 35:45 y así estamos en un hospital

Voz 0978 35:47 campaña como un hospital de campaña

Voz 1727 35:50 define una de las madres con un niño ingresado el estado de la UCI pediátrica del Hospital doce de Octubre de Madrid hace dos semanas la unidad tuvo que ser evacuada por una inundación y dos semanas después las familias se tienen que Turner para sentarse en sillas plegables de madera se pasan el día rodeadas de reig letras con ancho

Voz 0027 36:10 luces y bombas de oxígeno Radio Madrid Laura

Voz 1727 36:12 sí es una situación precaria en la que se encuentran las

Voz 1275 36:15 familias que acompañen ahora mismo a los siete niños que están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital doce de Octubre desde hace quince días comparten un espacio súper reducido en el que no caben sanitarios

Voz 0887 36:25 James a las e irónico decidimos un espacio adaptado tanto para padres como para profesiones como para pacientes completamente a todas las necesidades no pedimos nada más un espacio para padres para padres para estar con sus acompañados hijo las veinticuatro horas de que estamos en el derecho profesionales que tengan el espacio adecuado para trabajar

Voz 1275 36:43 no se quejan absoluto del trato sanitario que están recibiendo sus hijos solo piden un espacio más adaptado la Gerencia Andrés vital dice que están tratando de mejor

Voz 1 36:51 ah

Voz 1727 36:52 Ciudad Real rinde hoy homenaje a los casi cuatro mil asesinados en la provincia víctimas de la represión franquista

Voz 41 37:01 y lo hará acto

Voz 42 37:13 pero eh

Voz 1727 37:18 conocimiento con nombres y apellidos fruto del trabajo conjunto de la Diputación y del Centro de Estudios de memoria de la UNED aquí entre los homenajeados estarán dos mujeres hermanas Rufina Beatriz dice Úbeda Palomares las fusilaron con veintidós y veinticuatro años por no ceder ante un privilegio

Voz 43 37:39 bien no dejaron que una señorita del pueblo

Voz 1727 37:42 se colara en el lavadero Laser

Voz 43 37:44 hablado con su sobrina una emitía leer dijo

Voz 44 37:47 delante de mí lo vas a coger agua porque yo estoy aquí esperando y me toca a mí las que violen detrás te quieren dejar que te dejen pero yo el agua me la voy a llevar ya que me toca entonces la otra la amenazó diciéndole que poquitas ACS iba a volver a por agua la fue

Voz 1727 38:00 en apenas veinticuatro horas después fueron detenidas ser de Ciudad Real Mireya Moro John

Voz 45 38:07 fueron apaleada despojadas de sus dotes como novia y tras varios meses en prisión fusiladas en el cementerio es sólo un testimonio de las casi cuatro mil víctimas que han sido identificadas en la provincia de Ciudad Real en AVE no Har Miguel Cerrato no descansará hasta dar con los restos de su bisabuelo Maximino venga John

Voz 18 38:25 su mujer me cuenta mi abuela se que se vuelve si era de tanto llorar no tanto por Corsi lo al matado si no que se suponen que lo habrán matado al no volver a regresar sino por la incertidumbre de de de donde está ahora Si manteniendo la esperanza de si Messi puede volver

Voz 45 38:46 le mataron con cincuenta y tres años un veinticuatro de julio del treinta y nueve tuvieron esa certeza porque alguien del pueblo presenció aquellos fusilamientos ese tomó el interés de hacerles entrega

Voz 11 38:56 su ropa decenas de familias han confirmado su asistencia al acto institucional de homenaje organizado por la Diputación de Ciudad Real con el que se quiere poner en valor el compromiso con la democracia y la libertad de aquellos y aquellas cuyos nombres se ha pagaron con su vida

Voz 1 39:16 porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés que ofrecemos buenos precios todos los días salmón noruego Hipercor y supermercado de El Corte Inglés

Voz 1727 39:36 con Pepa Bueno son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias apuñalamiento en las cercanías del Wanda Metropolitano ciento cincuenta ultras el sábado pasado en las gradas del campo del Valencia el domingo estos cánticos en el campo del Sporting de Gijón

Voz 47 39:52 los jugadores de color

Voz 1727 40:10 rebrote de la presencia ultra en el fútbol que preocupa Sampe al presidente de la Liga

Voz 1910 40:15 qué luchando junto a los clubes para terminar con la lacra que representan pero es cierto que en estos que estos últimos hechos preocupan y mucho se lo reconocía anoche a Manu Carreño El Larguero Javier Tebas

Voz 0027 40:24 me preocupa vaya ya remoto en a remolque en estas últimas semanas ha habido techos que a mí desde luego me preocupan porque desde luego no nos bueno noni sinceramente podía decir que estoy preocupado enero asemeje es una cántico coreado te un grupo importante por lo tanto esos cierres objeto de sanción durísima no hay más que hablar estos yo creo que el esposo dije Juan hace muchos esfuerzos pero claro no sé si pasa esto es que no son suficiente

Voz 1910 40:46 pero no fue el único tema que repasaron por ejemplo la llegada del bar que Tebas confirmó es inminente

Voz 0027 40:51 si no Aibar eh es que no sabemos hacer bien las cosas en este país no hay debe a estar el Bari esperemos que por parte área lo tenemos todo preparado esperemos ahora que yo creo que también por parte de la Federación y del colectivo arbitral también Arjona

Voz 1910 41:04 no habrá al Barça también la múltiple llegada de jugadores saudíes que no ha hecho demasiada gracia hace y Federación

Voz 48 41:09 pues sé que pinta es no lo sé si es correcto no lo que pasa es que la federación a saber que timbre que tocar es un poco complicado no es una competencia de los clubes y quieren firmar jugadores o no es que no hay no hay nada más es que yo no sé si cualquier club cuando fichan jugador llamada Rea l preguntó oye todo fichar este colombiano no no nadie no o estas palabras de Piqué

Voz 49 41:26 más Fenoll que están Cornellà es una

Voz 0027 41:28 me da que para Javier Tebas no son ni procede

Voz 1910 41:31 antes me atinadas desafortunadas

Voz 0027 41:33 las acciones yo creo que es el Espanyol de Barcelona creo que lo he dicho también Valverde no hay más que hablar no yo creo que muchas veces nos lo que sí es también como se dice cuando se dice y la forma que se dice y no a mí no me no me ha gustado no hacen mucho por la labor de intentar que los derbis pues sean lo más amistosos posibles entre todos no

Voz 1910 41:50 en cuanto a lo deportivo al jornada veintiuno en primera Se cerraba anoche con el Celta tres Betis dos que deja al Celta en la serbio aplazada dos puntos de Europa a menos de cuarenta y ocho horas de que se cierre el mercado invernal de fichajes en el fútbol se van cerrando operaciones la más mediática ha sido la salida del central del Athletic por por el que el Manchester City de Guardiola depositó ayer los sesenta y cinco millones de euros de su cláusula la venta más cara en la historia de los leonés y el segundo defensa más caro del mundo otras hoy va a ser presentado por los Siri Saëns su marcha puede ser cubierto con la llegada de Iñigo Martínez el central de la Real Sociedad por el que el Athletic tendría que depositar también la cláusula que asciende a treinta y dos millones de euros además Deulofeu se marcha cedido por el Barça al Watford Krohn Dehli deja el Sevilla para marcharse al Depor y precisamente al Sevilla llegan el central mexicano El Aaiún cedido por el Oporto y al que pretendía el Betis is Roque Mesa ex de la Unión Deportiva y que llega también cedido por eso Annecy con opción de compra en verano eso en casa porque también se anima en Europa por mundo anunciará en las próximas horas los liderado ve Millán rumbo al Arsenal a sesenta y cinco millones de euros saldría Giroud rumbo al Chelsea del Paris Saint Germain que en quince días enfrentará al Real Madrid en la Champions saldrán en las próximas horas Lucas Moura al Tottenham posiblemente Pastore al Inter de Milán y más cosas por Larguero pasaron tres de los hispanos tercer Europeo de balonmano sorprendidos por el recibimiento a su llegada a Madrid

Voz 0027 42:59 Pinto a los que algunos medios que iban a venir algunos autobuses con niños con equipos a recibirnos y en decíamos bueno por ahí no se cuarenta cincuenta personas y lo veo algo mal visto todo eso ha sido pues ya te digo una pasada una pasada porque no lo que imaginamos para nada

Voz 1 44:35 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 54 44:46 eh

Voz 0127 44:50 buenos días la Sociedad Española de Oncología Médica alerta de que cada vez son más los pacientes con cáncer que abandonan los tratamientos con evidencia científica como la cirugía la quimioterapia o las

Voz 1727 45:00 adiós terapia para acudir a las llamadas

Voz 0127 45:03 ciencias o productos milagro los oncólogos advierten no está comprobado científicamente que sean eficaces incluso pueden ocultar datos en las pruebas clínicas e interactuar con el tratamiento oncológico por eso recomiendan a las personas con cáncer que no hagan terapias ni tomen sustancias sin conocimiento de su médico y que no abandonen el tratamiento

Voz 56 46:02 ya y nos preocupa pos de Mon dice

Voz 1727 46:05 creo más bien exclama esta mañana alojó