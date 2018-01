Hoy por Hoy (30/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días hoy tendremos la primera respuesta a la pregunta esencial de si el independentismo catalán asume que la vía unilateral se ha estrellado contra el rechazo de la mitad de los catalanes del conjunto de los españoles de la Unión Europea a las tres de la tarde continúa convocado el pleno para la investidura de Puigdemont toda la presión recae sobre el presidente del Parlament si Puigdemont no se presenta Jettu Rent puede seguir adelante con el pleno para investir la distancia Rey iniciando la vía de la desobediencia al Tribunal Constitucional o puede aplazar o suspender la sesión sabremos entonces cuánto tiempo están dispuestos a prolongar el sufrimiento cuánto tiempo están dispuestos a postergar la vuelta a la normalidad en las instituciones catalanas la vuelta del auto tierno Puigdemont no pierde nada con el juego Torrent se juega todo a una carrera política y en un partido Esquerra que aspira a ser un partido de gobierno no hay pistas fiables los partidos independentistas repiten en público el argumentario conocido pese a que en privado la mayoría expresa la necesidad de que Cataluña tenga un Gobierno que gobierne algo imposible con el ex president fugado en Bruselas el día crítico tiene ya la agenda marcada a las Cíes se reúne la Mesa del Parlament para decidir sobre la celebración del pleno a la una vuelve reunirse de urgencia el Tribunal Constitucional para estudiar las alegaciones de Puigdemont Junts per Cataluña que piden la nulidad de las decisiones que tomó el sábado entre otras prohibir la investidura a distancia reunión la del Tribunal Constitucional produce sólo dos horas antes de pleno que si no hay novedad como les digo comenzaría a las tres el nuevo presidente del Parlament anunció en su primer discurso que venía a Cataluña hoy vamos a empezar a comprobarlo

Voz 1 02:09 bueno

Voz 1727 02:23 es martes treinta de enero y los trabajadores de Opel en Figueruelas en Zaragoza votan hoy el preacuerdo al que han llegado tres sindicatos y la dirección de la compañía un pacto que diluye la amenaza de la dirección de la empresa de llevarse la fabricación del Corsa Aimar

Voz 0027 02:39 el bretón el preacuerdo asegura la carga de trabajo pero supone un año de congelación salarial para toda la plantilla hay otros cuatro en los que las nóminas sólo subirán lo que suman los precios José Carlos Jimeno UGT

Voz 2 02:48 es un acuerdo duros un acuerdo difícil pero es un acuerdo que es lo que tiene de bueno es que garantiza el futuro a los próximos seis años no solamente de la fábrica sino del sector pelotón agua

Voz 1727 02:58 escándalo en Alemania al saber que un instituto financiado por los fabricantes de coches hizo

Voz 0027 03:03 pruebas de contaminación con humanos hacia qué personas y monos inhalar los gases de motores diésel con el supuesto propósito de demostrar que no son tan contaminantes como se cree

Voz 1727 03:11 Europa examina hoy a los países que incumplen los límites permitidos de contaminación ambiental entre ellos entre esos países el nuestro España en los picos de contaminación Madrid va a limitar el tráfico según cuanto contamine el coche no según la matricula

Voz 0027 03:26 lo está contando y la SER hasta ahora en el nivel tres de contaminación sólo podían circular por el centro los coches con matrícula par o impar según el día ahora dependerá de si el vehículo cuenta o no con la etiqueta ambiental de las

Voz 1727 03:37 los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se suman a la huelga feminista convocada por las plataformas de mujeres para el ocho de marzo

Voz 0027 03:44 llaman a parar dos horas contra la brecha salarial o el acoso en el trabajo el movimiento feminista la considera insuficiente pero cree que al menos ayudará a sumarse a más mujeres Julia Cámara

Voz 3 03:53 para facilitar el seguimiento de la convocatoria de mujeres que por situación de precariedad por dificultar el supuesto de trabajo o por su propia condición vital no puedan acogerse a un paro de veinticuatro horas

Voz 1727 04:06 la Fiscalía se acoge a la misma doctrina que el PP para pedir que se absuelva al partido por haber destruido

Voz 0027 04:13 en los ordenadores de Bárcenas doctrina Botín e incluso en la jueza del caso dejó claro que ella no veía aplicable en esta investigación

Voz 1727 04:20 sobre el fondo del asunto la Fiscalía dice que la destrucción

Voz 0027 04:23 los discos duros que acumulaba en Génova Bárcenas no ha afectado a la investigación judicial sobre la financiación irregular del PP a pesar de que los jueces de la Audiencia de Madrid habían dicho lo contra

Voz 1727 04:32 en Estados Unidos ha dimitido el número dos del FBI acosado constantemente portarán hipo los republicanos por impulsar la investigación de la trama rusa

Voz 0027 04:41 aquí en Reino Unido un informe interno del Gobierno de Theresa May reconoce que el Brexit será negativo para la economía del país en cualquiera de los escenarios es un informe publicado esa noche por Buzzfeed recogido por Reuters

Voz 1727 04:53 el Rey cumple hoy cincuenta años y le va a imponer a la princesa Leonor el Toisón de

Voz 0027 04:58 creo que es la máxima distinción ligada a la casa de los Borbones en lo recibió de manos de su padre el Rey Juan Carlos a los trece años uno maestros que tiene ahora mismo a la Princesa de Asturias

Voz 1727 05:06 la canción que España envía a Eurovisión suena así

Voz 5 05:21 me

Voz 4 05:31 se titula Tu canción la cantan Amaya hay Alfred al ya para los seguidores se Operación Triunfo la navarra y el catalán representarán a España en el Festival el doce de mayo

Voz 6 05:48 no

Voz 5 05:53 esta

Voz 1727 06:02 el tiempo viene así de calmado Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 06:05 días bastante bastante calmado un poco frío de manera que quizá hubo una canción Un poco más animada esta hora también iría bien porque está el gran parte de Interior en Castilla y León temperaturas incluso por debajo de los cinco grados bajo cero pero bueno va a pasar como los últimos días de cómo va a hacer mucho sol este frío durante la tarde quedará bastante atenuado en los moveremos en máxima es de diez a quince grados

Voz 1275 06:26 de los veinte en Canarias también en Andalucía

Voz 0978 06:28 todavía en Andalucía al igual que en el archipiélago canario mucha atención al viento va perdiendo fuelle pero aún puede superar los ochenta kilómetros por hora con algunos chubascos que algunas nubes ahora mismo en el Cantábrico pero que irán desapareciendo

Voz 4 06:42 Manu Carreño hoy con Piqué un jugador que siempre da que hablar dentro y fuera del campo Manu buenos días buenos días Pepa gran noticia ayer para el Fútbol Club Barcelona la renovación de Gerard Piqué vestirá de azulgrana hasta el año dos mil veintidós digo que se formó en la cantera del Barça y aunque estuvo una aventuras corta en la Premier

Voz 0027 07:01 Manchester United volvió a la que siempre ha sido su casa y ahí se va a retirar es más dijo ayer que si no fuera porque siguen el Barça probablemente ya no seguiría jugando al fútbol lástima que lo extradeportivo Piqué siga siendo el Jaimito del fútbol español el revoltoso de la clase Cledera ondea de la coleta al que tiene delante otro de retirada de el pelo torea retira una goma o coge el tirachinas

Voz 1727 07:22 Piqué es así o pregón Arbeloa

Voz 0027 07:24 ella Macondo poder provoca al Real Madrid ahora le ha dado por el español de Cornellà lado por ahí no hay manera ni siquiera después de que haya escuchado a su entrenador Ernesto Valverde decir que es el Español de Barcelona Valverde Tonterías las justas pero Piqué sigue ayer en ese acto de renovación tirando chinitas al español dice que es tan de Cornellà como el Joventut de Badalona tontería hervida Piqué que el club se llama de toda la vida Real Club Deportivo Español de Barcelona pero bueno ahora le ha dado por ahí en no estar haciendo todo esto de Cornellà porque sabe que el próximo fin de semana hay un Espanyol Barça en Cornellà a lo mejor ni ha caído en ello hasta luego Pepa

Voz 1727 08:02 adiós Manu

Voz 7 08:06 con Pepa Bueno

Voz 4 08:13 David

Voz 8 08:20 piscina

Voz 1 08:30 para mover un carro necesito argüido rastrillee siempre ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 7 08:51 o sea hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Bale arroba hoy

Voz 4 08:59 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 10 09:05 lejos de la hipocresía hemos admirado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas

Voz 1727 09:10 veíamos Olé rodábamos cierta revistas concita

Voz 10 09:13 por por tenido a nuestros padres cerca de la empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Chus Ríos hay una diferencia entre

Voz 1727 09:25 de entre las dos percepciones no

Voz 4 09:30 si se toma el café todos los martes con Carles Francino en la venta

Voz 11 09:42 no lo María no vuelan cae minar la huelga Boreal

Voz 12 09:48 y apetecible viaje a Markel pero que

Voz 13 09:51 manida irá a Marte como

Voz 12 09:53 dice estar tras el espacio es la última

Voz 1 09:56 frontera llega a Podium podcast Honda marciana un viaje al planeta rojo de la mano de científicos astronautas y visionario

Voz 14 10:06 el marciana una producción de Podium Potts

Voz 1 10:09 a punto com

Voz 15 10:12 a saber lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar Deportivo todos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 4 10:27 SER Deportivos a las tres de la

Voz 15 10:30 tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 4 10:34 cadena SER mí me corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 1 10:53 sí

Voz 16 10:57 ni papa está ahí arista

Voz 17 10:58 es que aquí busca darle al final el AK Iris candidata al nada

Voz 18 11:02 esto es en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo por eso necesitas un coche que lo tenga todo el nuevo Seat León por trece mil novecientos noventa euros y ahora con confianza Seat cinco años de garantía asistencia y mantenimiento en tu globo Seat León informa Atencia tutores

Voz 19 11:20 qué tal muy buenos días eh

Voz 20 11:21 bueno que todos en alguna ocasión nos hemos preguntado pesa más la educación o los genes cómo funciona la memoria porque se contagian las emociones del que depende la inteligencia bueno pues ahora todas las respuestas en una colección imprescindible neurociencia y psicología el funcionamiento de nuestra mente ID nuestro cerebro explicados de forma clara y amena cada domingo una nueva entrega con el país

Voz 4 11:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:48 las ocho y doce las siete y doce en Canarias a pesar de la frivolidad extrema con la que Puigdemont ha colgado en Internet una fue todo una calle de Barcelona cercana al Parlament como si la gravísima crisis que vive su comunidad aguantar este tipo de juez de citó a esta hora a sólo siete de la hora fijada para el pleno de su hipotética investidura no hay ningún indicio que apunte a que Puigdemont ha salido de Bélgica Bruselas Griselda Pastor buenos días hola buenos días perdona Frederic Vincent bon día hola buenos días y en Madrid María Jesús Güemes buenos días qué tal buenos días me noticia Griselda de que Puigdemont este camino de España bueno esta tarde tiene anuncia

Voz 1461 12:25 las su presencia aquí en un acto en Lovaina unos treinta kilómetros de Bruselas invitado por la NBA que es el partido flamenco que desde que llegó hace hoy justo de tres meses le trata como a un líder sus abogados le han recomendado como sabéis que se queda quieto aunque desde que España retiró esa demanda días Risto no tiene que comunicarle a nadie lo que hace por lo que esperaremos a las ocho para poderlos confirmar esta tarde con qué mensaje se presenta este año

Voz 1727 12:48 a la pregunta fundamental de que va a él puso de moda hay que sumar muchas otras también cruciales que sólo una persona puede responder es Ruiz Jettu Rent el presidente del Parlament el hombre que dijo que venía coser Catalunya la Mesa de la Cámara se reúne en menos de dos horas a las diez para ordenar el debate pero será el Tour quién quién tenga la última palabra si como todo apunta Puigdemont le pone en la tesitura de tener que decidir entre obedecer o no la prohibición del Tribunal Constitucional Frederic

Voz 0706 13:17 a una de estas opciones es desobedecer y mantener el pleno de hoy otra posibilidad es que suspenda el pleno argumentando la instrucción del Tribunal o una tercera que hay que esperar al fallo definitivo del Constitucional sobre el recurso del

Voz 13 13:29 pero todavía hay un par de acciones más por ejemplo mantener

Voz 0706 13:32 el pleno empezar lo pero suspenderlo enseguida argumentando esto mismo del Tribunal o dejar la decisión en manos de los diputados que estén presentes en este pleno en esta sesión de investidura después de que renunciaran tres de los diputados de Bruselas la pena recordar que los independentistas tienen así a la mayoría en el pleno de hoy aunque pulmón Novaya Un jamón que mandó una carta al presidente del Parlament precisamente reclamándole Amparo reclamándole que haga todo lo posible para que esta investidura su investidura se pueda hacerlo

Voz 1727 13:58 además de pedirle de Puigdemont envió ayer dos escritos uno al Tribunal Supremo y otro el Constitucional al Supremo le dice que no considera que necesite su autorización para la investidura

Voz 0706 14:10 argumenta que es diputado que tiene los mismos derechos que cualquier otro por tanto puede ir a este pleno convocado para investir Le presidente el otro texto al Constitucional es firmado por todo el grupo de Jones para Cataluña pulmón incluido pide anular el acuerdo del mismo tribunal de este sábado el que decía que Puigdemont solo podía ir a su investidura con permiso del juez en este caso el argumento es que el tribunal no resolvió el recurso del Gobierno y que en cambio adoptó estas medidas cautelares sin que nadie lo

Voz 1727 14:34 ahora para resolver esas alegaciones el Tribunal Constitucional se va a reunir de urgencia a la una de la tarde cuando falten por tanto dos horas para que comience el pleno Javier Álvarez

Voz 0689 14:44 el pleno del Tribunal Constitucional quiere tener una respuesta antes de las tres de la tarde de hoy hora de comienzo del pleno y para ello se reunirán de forma extraordinaria a la una para resolver las alegaciones presentadas en la tarde de ayer por Carles Puigdemont y los diputados electos de Llum per Catalunya en las que solicitaban al Tribunal Constitucional que deje sin efecto el auto del sábado con el que se acordó la su pensión cautelar de la investidura de Puigdemont si no se cumplían las condiciones de la resolución recordarán que no se le permite la delegación del voto ni el voto a distancia el voto telemático hice exige por el contrario su presencia física previa autorización del Tribunal Supremo que tiene ordenada su detención en cuanto pisa el territorio nacional el tribunal quiere conocer también antes de esa hora antes de la una de la tarde las opiniones de las demás partes de la Abogacía del Estado ir el Parlamento de Cataluña parado que sólo tienen de tiempo hasta las once de la mañana de hoy

Voz 1727 15:32 Argelia cree aldea muy buenos días

Voz 0247 15:35 bueno el argumento que repite constante

Voz 1727 15:37 durante el independentismo de que Puigdemont como parlamentario goza de inmunidad tiene base o los delitos que supuestamente cometió antes de obtener este acta de parlamentario quedan fuera de esa inmunidad

Voz 0247 15:50 no no no tienen base en el sentido de que o dicho otra latina en base a medias y todo diputado del Parlamento autonómico tal cómo estás mi actual actuales gozan de inmunidad parlamentaria lo que significa que no pueden ser detenido y dar salvo flagrante delito y el problema está entender en qué es flagrante delito esto por una parte y por otra lo que no puede ser es que la inmunidad se acabe convirtiendo en impunidad es decir que una persona que es elegida como diputada de un Parlamento en ese mismo momento queda eximido de toda responsabilidad penal de los actos que haya podido cometer con anterioridad esto como cabe yo creo entender rápidamente que supondría un privilegio del todo contrario al principio de igualdad que rige en todo Estado de derecho por tanto no el hecho de ser diputado no exige no exime no hace desaparecer las responsabilidades penales otra cosa es cómo deben gestionarse de estas responsabilidades penales

Voz 1727 16:59 es decir que si Puigdemont volviera a España su condición de fugado de la Justicia sigue estando ahí sigue están lo acepte

Voz 0247 17:07 solamente ir la cuestión aquí es como como ansiedad cómo gestionarla eh podríamos entender una manera digamos acorde con la jurisprudencia constitucional en materia de inmunidad parlamentaria que es que si bien no sólo puede detener porque no hay delito flagrante no está cometiendo en ese momento ninguno los delitos que se le que se le imputan sí que puede considerarse que al no responder a una llamada no ha el magistrado el Supremo a que vaya a declarar en ese caso sí que se prevé ellas y lo entienden los jueces ordinarios una España que entonces sí se puede obligar a que puso Damon

Voz 21 17:48 acuda al

Voz 0247 17:52 el caso al Supremo y que en la continuación ya el magistrado podría tomar las medidas que considera necesarias para el correcto desarrollo del procedimiento penal que hay en contra de en estos momentos

Voz 1727 18:04 y sobre el otro nombre propio de esta jornada Argelia sobre Roger Torrent a qué consecuencias de frente al presidente del Parlament si no respeta los límites que fijó el Tribunal Constitucional en su auto del sábado

Voz 0247 18:17 pues bien se puede se puede enfrentar a también a responsabilidades penales por incumplir esta decisión del Tribunal Constitucional y esto se deriva de de la de la última reforma de la ley del Tribunal Constitucional que es la que la que él puede velar el propio Tribunal por la correcto cumplimiento de sus decisiones y en los que se prevé como una de las medidas para asegurar el cumplimiento que se deriven responsabilidad es pena es decir que se pueda considerar que están cometiendo delitos por parte de las personas que directamente quedan a percibidas en las decisiones en este caso es la primera de ellas a bellas es el presidente del Parlament eh y por tanto como ya vimos con la actual cooperaban con la ESA del Parlament de la anterior legislatura y con la propia presidenta del Parlament incumplir las decisiones del Tribunal Constitucional puede salir muy caro ya que puede suponer estar como decía estar cometiendo delitos castigados con penas nada desdeñable

Voz 1727 19:26 una última cosa Argelia entre los muchos escenarios que no se pueden descartar a esta hora hay uno al que ya recurrió precisamente en su día la antecesora de Torrent Carmen Forcadell consistiría en llegado el caso de tener que decidir si desobedece como no al Tribunal Constitucional E intenta una investidura sin candidato presente poner esa decisión en manos del pleno que vote toda la Cámara que la responsabilidad no recaiga sólo en la mesa sino que se social dice entre todos los parlamentarios la institución catalana recién elegida recién salida de las urnas volvería a estar al límite en ese caso no

Voz 0247 20:05 volvería a estar al límite pero que yo he yo creo que con el solo hecho de testar la votación sobre si es esta se puede llevar a cabo o a una investidura telemática en este caso Torrent ya estaría incumpliendo digamos el eh decisión del Tribunal Constitucional del del pasado sábado y cuyos razonamientos jurídicos conocimos ayer por tanto esas de divas no de la intento de traspasar la responsabilidad en cierto modo es falsa en tanto que la decisión de decir bueno apostados decido yo de ellos forma parte de la capacidad de las potestades el propio president por tanto ya estarían o pienso cuando hay una una orden hoja esto opción clara de qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se puede hacer en este caso por tanto ese traspaso de responsabilidades puede quedar digamos intento pero a nivel jurídico no excluye de nuevo el el esa responsabilidad que se debería derivaría de ciento

Voz 1727 21:12 Argelia que era es doctor en Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona editora de agenda pública gracias buen día

Voz 0247 21:18 buenos días Pepa por lo tanto las riendas

Voz 1727 21:21 mesa la una el Tribunal Constitucional sea ese ahora todo sigue igual y Torrent no ha desconvocado antes el pleno los partidos no independentistas salvo los Comunes advierten ya de que saldrán de la Cámara si se intenta Frederic una investidura fuera de los márgenes que impuso el Tribunal Constitucional

Voz 0706 21:38 Ciudadanos y PSC ya dicen que lo que hay que hacer es suspender este pleno lo pedirán hoy en la reunión de la Mesa precisamente donde están representados el socialista salvado hoy ya lo anunciaba ayer hurgando a la vez en las diferencias entre independentistas

Voz 22 21:51 deberían de dejar de presionar por Catalunya del PDeCAT a Esquerra Republicana para el incumplimiento de la ley en ese sentido valoramos como valientes e inteligentes las declaraciones del señor Tardà

Voz 0706 22:02 en referencia a lo que dijo Joan Tardá de que si es necesario hay que sacrificar a pulmón Ciudadanos PSC y también el PP creen que todo pasa porque el presidente del Parlament habrá otra ronda de contactos para buscar otro u otra presidencial

Voz 13 22:13 Blair lo que esté en discusión es precisamente Si el candidato que se propone tiene plena capacidad para ejercer la función para la que se propone no la tiene

Voz 0706 22:24 del PP anoche en Hora Veinticinco los comunes por su parte creen que todo pasa también por otro candidato de los independencia

Voz 1727 22:30 esta llega el Gobierno central María Jesús Güemes a esta hora ya no descartan nada en la Moncloa confían en que cunda

Voz 1461 22:36 a la cordura pero no descartan casa monte un nuevo circo temen que se viva otro uno de octubre cuando se dijo que no iba a haber urnas y al final se dio a la gente votando por eso piden a tu que desconvoque el pleno o presente aún candidato limpio en las filas populares están muy pendientes de si siguen adelante con su propuesta de Puigdemont Isidro hace le piden que se atenga a las consecuencias penales esa fue ayer la medida de presión aunque hubo recados para todos porque también avisó a los diputados sobre todo aquellos que ya están imputados posee incurren

Voz 1727 23:04 en reiteración delictiva el Ejecutivo

Voz 1461 23:06 dado que hay unas medidas cautelares clarísimas del Constitucional y anunció que además está dispuesto a recurrirlo todo los conservadores insisten en que Podemos será preso prófugo pero ya nunca president de la Generalitat es desde el mensaje que ayer quiso imponer Rajoy junto a un cierre de filas porque todos a una los conservadores salieron a ensalzar la estrategia de estos último

Voz 1727 23:25 hemos días de vértigo con el fin de acallar las críticas

Voz 1461 23:27 internas Rajoy que habló en la Cope otra vez

Voz 1727 23:30 eh Juanjo López Burniol buenos días o la buenos días Pepa provoca angustia Juanjo este precipicio de la incertidumbre al que Push the moon abocado Cataluña

Voz 13 23:38 verdaderamente Si yo estaba pensando mientras hablabais de que en definitiva todo todo el mundo salvo puse Money su núcleo duro en el cual hay muchos ovnis es decir objetos políticos no identificados todos incluyendo Esquerra las palabras se decía antes inteligentes y creo que lo son dijo de ayer lo muestran saben que no puede ser que no puede ser presidente y lo que

Voz 1 24:01 todo el mundo pienses que es tendría que ser presidente o bien

Voz 13 24:04 entre un independentista por qué porque tienen mayoría parlamentaria pero para que para presidir un Gobierno largo que pueda hablar en prosa que se trate y que trate de temas concretos pero amigo mío la no quieren que se les note el intento es que en los países donde el nacionalismo es una fuerza bastante hegemónica resulta que salirse del canon es muy difícil tanto Nos no que que no se les note el intento que no se les note el intento al final podemos hablar más la la verdad sea dicha yo no sé lo qué va a pasar esta tarde pero pero pienso que por lo menos que fuese del mal el menos es decir que acatarse y aplazase aplazase porque si se entra en la dinámica de votar entonces tenemos planteado un tema un enfrentamiento que entonces hay que llamar a las cosas por su nombre muy grave muy grave por dos razones uno porque se desprecia a la red día de los hechos esto no puede ser no puede ser y además es imposible y luego otra cosa que es muy importante y se desprecia radicalmente al adversario o perdóname a la otra parte la otra parte no es desdeñable

Voz 1727 25:13 eh ya es la mitad de Cataluña precisamente el colectivo entre Pau tregua hoy paz publicaba ayer un artículo en La Vanguardia reivindicando el catalanismo incluyen de pidiendo pidiendo cerrar la fractura actual la social la que va Juanjo mucho más allá de lo que dura un escaño esa es una tarea de largo recorrido pero sin duda lo que hacen los líderes políticos marca el camino y ese camino puede empezar a recorrerse hoy en un sentido o en otro

Voz 13 25:38 yo recuerdo una imagen muy hermosa de un historiador de Termes que decía el catalanismo es como un río un río que recibe afluentes de muy distinta naturaleza hay verdaderamente yo creo que el hecho de la afirmación de las características de del pueblo catalán por parte incluso ayer me recuerda algún catalanista que en definitiva si fuese solamente por por la pura biología ya en estos momentos Catalunya serían dos millones de habitantes o poco más son siete y pico de millones han conservado es todo es han conservado su identidad la lengua etcétera Todo esto es hermoso y es positivo ahora bien es positivo en la medida en que es integrador mira yo hace mucho tiempo que tengo una idea clara el nacionalismo como todo en esta vida es neutro en sí mismo puede ser utilizado para bien o para mal se utiliza para bien cuando es integrador y así por ejemplo el nacionalismo en Estados Unidos ha sido integrador ahora bien cuando el nacionalismo se convierte en exclusivo aquellas palabras que se dijeron en el acto de apertura del Parlamento catalán aquel país que dijo el presidente por edad este nacionalismo excluyente es el que provoca una escisión social tremenda un enfrentamiento ir no lo ven una sino lo vemos se entre en una etapa de retroceso económico de fractura social ir posiblemente de crisis muy muy muy grave en Cataluña y en España que este es un problema español Juanjo López Burniol un abrazo adiós buenos días gracias Pepe Barrios un abrazo así

Voz 1727 27:08 empieza este martes sin ninguna certeza de cómo puede acabar Sastre buenos días

Voz 1071 27:13 dos días Pepa pues hay periodistas que eran al Parlament que a esta ahora mismo van hacia la ADE hay diputados que no saben todavía qué es lo que será cuando den las tres en una imagen que retrata en realidad el momento que vivimos con fotos incluso que juegan al despiste atentos a lo que insinúa un abogado que puede ser una cosa y su contraria a lo que dice un portavoz atrapados en el que el Parlament ya vio y que acabó como acabó los plenos de investidura eran de lo más previsibles apenas tenían sorpresas y ahora sería sorprendente saber qué es lo que va a pasar no lo normal sería ver las portadas de los periódicos en las portadas a esta hora imágenes del Parlament pero si se acercan al quiosco encontraran estampas de controles policiales y hasta de revisiones de alcantarillas imágenes streaming despistes alertas en el móvil que cada minuto el escenario da un vuelco en vez de programas de investidura se habla de resoluciones judiciales Se escucha a esta hora de la mañana una pregunta qué es lo que va a pasar esa pregunta aparece ya retórica

Voz 23 28:07 ya

Voz 13 28:12 así no Battery váter humano

Voz 24 28:14 como en el servicio posventa Citroën hacemos magia realiza tu control gratuito de seguridad y colabora con el proyecto Mal día para los corazones

Voz 25 28:24 proyecto favor de menudos corazones y habrá condiciones y servicios oficiales adheridos en Citroën punto es

Voz 1 28:30 las tres astur siempre no sea ayudas a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor precio rastrea otro punto com comparador de la historia

Voz 19 28:40 el día tomando Axel encubierta en media del Mediterráneo vimos un musical Disney maravillosos

Voz 26 28:50 el reserva hasta el cinco de marzo podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta doscientos cincuenta euros de El Corte Inglés vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes el Corte Inglés

Voz 7 29:00 consulta condiciones

Voz 4 29:02 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido trece mil setecientos treinta ido Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cincuenta y tres hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día en la puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 19 29:35 el día tomando el sol encubierta en medio del Mediterráneo vimos musical Disney maravilloso artificiales

Voz 26 29:45 reserva hasta el cinco de marzo podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta doscientos cincuenta euros de El Corte Inglés vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes el Corte Inglés consulta con

Voz 7 29:56 acciones

Voz 27 30:00 son las ocho y media a las siete y media

Voz 1461 30:02 crías Caixabank patrocina este espacio

Voz 13 30:04 ya

Voz 1727 30:11 en la negociación para el pacto educativo entra en el punto crítico en el de la financiación

Voz 0027 30:18 los recortes han hecho que el sistema educativo tengan ahora ocho mil millones de euros menos que antes de la crisis los partidos políticos piden más fondos para una mejor educación pero eso choca con los planes del Gobierno con los que ha enviado por lo menos a Bruselas y en los que anunció nuevos recortes Adela Molina

Voz 1727 30:33 vemos ya han advertido de que sin acuerdo para incrementar los recursos el sistema educativo y revertir los recortes el pacto por la Educación no tiene sentido para Ciudadanos lo fundamental es que no haya diferencias entre comunidades autónomas mientras que el ministro de Educación ha hablado siempre de la necesidad de que haya una financiación estable y suficiente en lo que no suponen necesariamente aumentar el presupuesto la portavoz socialista de Educación Luz Martínez Seijo en una reunión con periodistas la semana pasada aseguró que si no hay acuerdo firme en este punto el de la financiación puede que algún grupo se levante de la mesa del Pacto Martínez Seijo añadió que no es posible hablar de reducir el número de alumnos por aula o mejorar la formación de los profesores sin garantizar más recursos PSOE llevará como propuesta alcanzar el cinco por ciento del PIB en ocho años eso supondría que hasta dos mil veinticinco no se recuperaría el nivel de inversión que había en educación en el año dos mil nueve la petición choca además con los planes del Gobierno que en las previsiones económicas remitidas a Bruselas prevé seguir recortando la financiación de la educación hasta el tres con siete por ciento del PIB en el año dos mil veinte actualmente está en el cuatro por ciento

Voz 0027 31:41 excéntrica defensa del supuesto líder de una célula yihadista en la Audiencia Nacional se llama Jakob Orellana dicen que los XXXVIII kilos de azufre que tenía en casa no eran para atentar sino que eran de un antiguo inquilino con síndrome de Diógenes

Voz 29 31:55 desde que era líder de una célula terrorista sino pude Nieva hacen autónomo

Voz 4 32:00 cuando su abogado García Montes le pregunta al dar quiere decir Josep crédito poderoso como los cristianos X viva la Virgen del Rocío

Voz 29 32:08 no hay gente que dice viva Nacho Vidal

Voz 4 32:12 lo que les guste tienes un minuto claro now para para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerlas desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubre ya Family Now

Voz 30 32:34 Caixa Bank

Voz 31 32:39 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 18 32:57 en Carrefour todo cuenta por eso quienes aseguran aunque el setenta por ciento de descuento en todos los nuevos paneles dos ruta suele extraer surgió entonces el segundo parte cuesta seis euros y que refuerza entonces

Voz 1 33:07 millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás nuevos rasca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar al hasta un millón de euros Albers tanto hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Nobel borrasca mega millonario de la ONCE Hazte Villaraco

Voz 4 33:34 la mera rápido

Voz 32 33:36 no es que juegan superen los ocho millones de usuarios de Arcadio un millón ciento veinte mil nos siguen en pueda a más de quinientas treinta y seis mil personas en Face tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido tiene más de dos millones de personas han descargado no está fija hacia la tratarse Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechas pero queremos ser más a los señores Cadena SER Zone

Voz 1 34:15 qué tal seguro que tú alguna vez pensabas la unión hace la fuerza claro hasta que te estuvieron seguro del coche prêt te preguntas te espera porque a mí si tengo todos mis seguros de la misma compañía cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio el seguro y cada día

Voz 0027 34:28 qué hace la gente vuelven es ahora mutua

Voz 1 34:30 esas que han subido al seguro de tu coche veinte a la mutua y seguro que te lo vas a nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones en mudo a punto es Amós veinte a la mutua en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 34:54 cada año más de cuatrocientos mil europeos mueren prematuramente a consecuencia de la contaminación y España es uno de los nueve países de la Unión Europea que supera y además por mucho los límites de dióxido de estrógeno y otras partículas que permiten las autoridades de Bruselas hoy la Comisión se va a reunir con esos nueve países para exigirles medidas ya sino amenaza con llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Griselda Pastor podemos decir que la reunión de hoy es la última oportunidad de que los estados rectifiquen por las buenas bueno pretende

Voz 1461 35:28 pretende convertirse en una especie de tirón de orejas porque en la práctica la Comisión tendría ya que había abierto expediente por infracción contra estos países quizás pero porque en las esta están todos los grandes ha preferido convocar a sus ministros de Medio Ambiente para intentar obtener compromisos concretos o al menos recordarle esas cifras que como has dicho vinculan hasta cuatrocientas mil muertes cada año con enfermedades del corazón respiratorias por la contaminación del aire

Voz 1727 35:54 España va a estar representada en esa reunión clave por una secretaria de Estado la ministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina delegado en ella la responsabilidad de estar allí hoy en Bruselas tú sí pudiste Griselda hablar ayer con la ministra hay te vino a decir que la responsabilidad de la contaminación es de los ayuntamientos no del Gobierno

Voz 1461 36:11 si delega en la secretaria de Estado y pasada culpa las alcaldesas de las dos grandes ciudades porque mantiene que el problema no es español sino de Madrid y Barcelona la escuchamos

Voz 28 36:20 la mentalmente las grandes ciudades Madrid Barcelona y alguna otra no hay un problema generalizado de calidad del aire en España pero los puntos donde hay problemas de calidad del aire eh pues afectan a una población muy importante

Voz 1461 36:37 Madrid Barcelona y los agricultores porque Tejerina pide que se aumenten los niveles de el baremo que marcan a España ya asegura que los agricultores Si esparcen los purines a ras de suelo reducirán de un solo gesto el veinte por ciento de contaminación fuera mayor

Voz 1727 36:52 ya lo saben la contaminación responsabilidad de los ayuntamientos bueno pues precisamente hoy en la SER les estamos contando que el mayor ayuntamiento de España el de Madrid va a introducir un cambio fundamental en el protocolo que se activa cuando hay un pico de contaminación hasta ahora cuando el nivel del aire era irrespirable Se puede llegar a vivir circulen los coches con matrícula par o impar depende del día bueno es algo muy excepcional pero ya ha ocurrido alguna vez y ahora Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:19 días ahora el Ayuntamiento quiere mejorar esa limitación

Voz 1727 37:22 son que no dependa de la matrícula sino de lo que contamine cada coche

Voz 1275 37:26 sí básicamente los cambios que prepara el Ayuntamiento de Madrid iban a afectar a los escenarios dos tres Si en el dos hasta ahora se prohibía aparcar en las zonas de estacionamiento regulado ahora esa prohibición se olvida hilos coches contaminantes los que no tengan el distintivo ambiental de la DGT no podrán acceder al interior de la ciudad a todo lo que queda dentro de la M30 en el escenario tres nos olvida hemos ya como decías de si la matricula es paro impar se extiende a la M30 inclusive la prohibición de circular a los coches sin esa etiqueta ambiental que proporciona la Dirección General de Tráfico además este escenario tres se alcanzará antes se activará cuando se encadenaron tres días de preaviso son de momento propuestas que van a incorporarse al nuevo protocolo en el que se sigue trabajando tiene que recibir la luz verde de la Comisión también pasar por el periodo de alegaciones el Ayuntamiento quiere que entre en vigor en verano en la prueba de que la contienda

Voz 1727 38:13 hicieron es un problema global no sólo no municipal ni Nacional siquiera sino global el escándalo de las últimas horas vinculado la contaminación que viene de Alemania allí se ha sabido que un instituto financiado por Volkswagen BMW y Mercedes probó con humanos y con monos las emisiones sus motores diésel corresponsal en Berlín Carmen Viñas las pruebas en humanos fue en monos no

Voz 0391 38:37 de justificarse éticamente de ninguna manera esta ha sido la contundente reacción del Gobierno alemán al conocerse que la industria automovilística del país había financiado un experimento en el que se hacía inhalar gases emitidos por motores diésel a monos y seres humanos el portavoz del Ejecutivo alemán Stefan Cyber les ha instado a trabajar para reducir las emisiones

Voz 34 38:56 otro lo que tiene que hacer la industria es reducir las emisiones contaminantes reducirlas cada vez más sentido pretender demostrar que estas emisiones no son dañinas con ayudas de experimentos con monos y está con seres humanos según han publicado varios medios alemanes el estudio fue realizado por un instituto de investigación fundado por

Voz 0391 39:17 Vázquez Mercedes y BMW del experimento con humanos veinticinco personas se sometieron a inhalaciones de gases contaminantes para después ser examinadas en un hospital universitario de Alemania las automovilísticas afectadas se han desmarcado rápidamente del estudio afirman que se aleja radicalmente de sus valores y principios éticos

Voz 1727 39:35 Adolfo dulces director de comunicación de Anfac que es la patronal de los fabricantes de coches en España muy buenos días

Voz 1006 39:42 muy buenos días qué tal se puede garantizar que en España

Voz 1727 39:45 ella nunca se te están las emisiones como humanos ni con ningún otro ser vivo aquí no

Voz 1006 39:50 creo que sea yo se casó principalmente porque ese tipo de desarrollos de del vehículo siempre se llevaban a cabo fuera de nuestro país

Voz 1727 40:00 habíamos invitado en realidad esta mañana para analizar la negociación difícil negociación entre empresa y trabajadores en la planta de Opel en Figueruelas en Zaragoza haya un preacuerdo los trabajadores lo están votando hoy la empresa se compromete a seguir fabricando el en Aragón pero a cambio los empleados siguen con el sueldo congelado este año Zaragoza Pepe las Marías buenos días

Voz 1012 40:20 hola buenos días sí sueldo congelado en dos mil dieciocho subidas del IPC a partir de diecinueve pero la mitad de ese incremento ligado a la productividad

Voz 13 40:28 la empresa los ciento setenta trabajadores

Voz 1012 40:30 es que no fueron renovados el uno de enero son apuntes el preacuerdo de convenio para los próximos cinco años Ana Sánchez de Comisiones Obreras considera que han conseguido avances importantes

Voz 35 40:39 no se negocios y donde se han sido durísimas hasta el último minuto estamos convencidos todavía más convencidos de que es el acuerdo que pese a no quería y que que sea no desearía tener en este momento encima de la mesa hablábamos de contención salarial creemos que aquí tenemos contenido de manera importante esa al grupo PSA

Voz 1012 41:04 a la una de la tarde comienza la votación en los diferentes turnos productivos terminará de votar mañana a las dos de la tarde cuando se conocerá el resultado

Voz 1727 41:11 Adolfo dulce hablamos de un sector que ingresa dinero que tiene beneficios y que además en los años duros ha estado fuertemente subvencionado con dinero público son admisibles esta especie de chantajes como el que hemos visto estos días en Figueruelas la amenaza de llevarse la producción del Corsa si los empresarios no aceptan rebajar los trabajadores no aceptan rebajas en sus condiciones laborales

Voz 1006 41:35 yo no hablaría tanto de chantaje como quizá de estrategias de negociación es verdad que finalmente ha habido un acuerdo de acuerdo no satisface del todo a ninguna de las dos partes normalmente suele ser el mejor de los acuerdos posibles cuando ninguna de las dos partes están completamente satisfechas

Voz 1727 41:51 espero que se siga produciéndose amenaza me llevo la producción sino hay acuerdo en fin a estas alturas después de lo que hemos visto en estos años de crisis es habitual que ocurra que siga ocurriendo

Voz 1006 42:02 no lo creo que sea alguna algo habitual pero dentro de las estrategias de negociación de cada compañía pues cada uno utiliza aquellas que cree más convenientes en cada momento

Voz 1727 42:12 los sindicatos denuncian que a nuestro país L adjudica modelos de poco valor añadido y lo vinculan al hecho de que los centros de decisión de las fábricas están fuera fuera de de España es así

Voz 1006 42:23 no ha sido el todo es verdad que los centros de decisión no están fuera de nuestro país por eso nuestras fábricas han de ser tremendamente competitivas para atraer esas inversiones como han sido a lo largo de todos estos años en así con la consiguiente creación de empleo pero es verdad que no es del todo cierto que se adjudiquen modelos de poco valor añadido a nuestro país cosa que quizá hace años podía ser así pero hoy en nuestro país se fabricaban vehículos de todo tipo de desde pequeños utilitarios hasta los grandes vehículos industriales pasando por berlinas de ruinas bridas con todo tipo de mecánicas ir desde luego valor añadido con sistemas de conectividad con sistemas en muchos casos de algunos sistemas de conducción autónoma con lo cual cada vez el valor añadido de los vehículos que estamos fabricando en España es mayor de hecho y se refleja en que veinte de los algo casi la mitad de los cuales en España se fabrican cuarenta y dos modelos de vehículos la mitad de ellos hace en exclusiva para todo el mundo y vehículos fabricados en España se venden Noruega Alemania Francia Reino Unido pero también Estados Unidos o incluso en países tan alejados como Nueva Zelanda

Voz 1727 43:36 cuánto preocupa la patronal de la fabricación de coches en España la evidencia de que la contaminación es un problema de salud público y que por lo tanto tarde o temprano en las instituciones se tienen que ocupar de ese tema

Voz 1006 43:47 desde luego preocupa ahí lo hemos denunciado desde desde Anfac en numerosas ocasiones uno de los problemas que causan esta calidad del aire no del todo satisfactoria en sobre todas las grandes ciudades es el envejecimiento del parque tenemos un parque automovilístico con una edad media de doce años eso significa que hay muchos cientos de miles de vehículos circulando por nuestras calles y carreteras de más de veinte años y un vehículo con más de veinte años con más de quince años no tienes los sistemas de desde luego de control de las emisiones pero tampoco de seguridad como cualquiera de los que hoy podemos adquirir en un concesionario y eso influye en en esta calidad del aire notablemente desde que vemos que no es razonable que si tenemos parte de la solución con la nueva tecnología esta no se aplique que la tecnología no sea una de las de los factores que influye en mejorar esta calidad de de la

Voz 1727 44:45 en esta evidencia del problema de la contaminación tiene dos vectores para ustedes uno bueno que es que usted señala el invitara a renovar los los coches y vender más pero otro para el sector preocupante no porque se estimula la reducción del uso del coche y por lo tanto utilizar la bicicleta o caminar dejar de de comprar y utilizar tantos coches no

Voz 1006 45:06 el gafas y desde luego nunca nos hemos opuesto a lo que nosotros llamamos la movilidad inteligente no somos defensores a ultranza de de de desplazarnos con el coche desde el punto hasta el punto de justo donde donde vayamos a ir en muchos casos es la ciudad entendemos razonable que el desplazamiento sean transporte público en coche compartido como con Podemos utilizar en muchas de las grandes ciudades españolas en bicicleta es porque no desde luego no nos oponemos a a a la movilidad antes tipos de de Movilidad y eso no creo que vaya en detrimento de de los vehículos desde luego creemos que hay que hacerlo la movernos dentro de las grandes ciudades de la manera más inteligente y eficiente

Voz 1727 45:54 una última cosa por lo tanto cómo valora valora bien esa decisión del Ayuntamiento de Madrid de cambiar la etiqueta para los picos de como de contaminación de par impar a coche contaminante menos contaminante

Voz 1006 46:06 desde luego se creemos que es una decisión extremadamente acertada de hecho hace años ya cuando estaba Ana Botella en el Ayuntamiento bebé fue una de las propuestas de Anfac El varía en eliminar el paro impar que digamos resta el cincuenta por ciento del Parque del Perdón de el cincuenta por ciento del parque circulante pero no el cincuenta por ciento de la contaminación porque hay vehículos muy antiguos con alto poder contaminante que seguirían circulando sin embargo sí optamos por el etiquetado como parece que va a hacer Madrid a partir del verano o ya están haciendo en Barcelona y sus zonas aledañas se reduce mucho más el potencial contaminantes de los vehículos que circulan los más contaminantes se quedan se queda en casa

Voz 1727 46:48 Adolfo dulce ex director de comunicación de Anfac de la patronal de la fabricación de coches en España gracias buen día buenos días los grandes sindicatos Comisiones y UGT se han sumado en las últimas horas a la huelga feminista convocada para el ocho de marzo el Día de la Mujer una huelga contra la brecha salarial el mayor impacto de la precariedad en las mujeres el acoso laboral por razón de sexo una parte de esa huelga se va a traducir en protesta laboral pero las convocantes quieren enfocar la también al mundo de los cuidados incluso el consumo pero la deriva de laborales muy importante claro una huelga hay por eso es un empujón notable que Comisiones y UGT hayan convocado paros de dos horas para ese día Mariola hizo no era lo que querían pero considera aún

Voz 0259 47:31 eran avance que los sindicatos mayoritarios convoquen paros parciales porque demuestra la fuerza del movimiento feminista

Voz 1727 47:37 que ayudará a sumarse al ocho de marzo

Voz 0259 47:40 las mujeres lo dice una de sus portavoces Julia Cámara

Voz 3 47:43 para facilitar el seguimiento de la convocatoria de mujeres que por situación de precariedad por dificultad en su puesto de trabajo o por su propia condición vital no puedan acogerse a un paro de veinticuatro horas

Voz 0259 47:56 aclaran que las que quieran ir a la huelga de veinticuatro horas podrán hacerlo hay cobertura legal porque el han convocado la CGT y la CNT y añaden que hay motivos de sobra para esta medida de protesta

Voz 3 48:07 empezando por la brecha salarial el suelo pegajoso no la dificultad que tenemos las mujeres para salir de los puestos de trabajo e peor pagados más precarios e inestables la feminización de la pobreza creemos que motivos hay de sobra

Voz 0259 48:22 además del laboral la huelga se centra en otros ámbitos el estudiantil contra el acoso sexual los cuidados para visibilizar el oculto el trabajo de las mujeres en casa el consumo contra la publicidad que codifica las mujeres sede denunciarán por supuesto los asesinatos machistas ir a falta de presupuesto para el pacto de Estado

Voz 1727 48:45 y hoy Manuel Jabois se entrega la memoria su memoria de adolescente porque ha cerrado Interviú se acuerda del impacto que provocó la aparición de la revista en su

Voz 1389 48:55 vida Jabois buenos días buenos días Pepa cuando todo era viejo en esta casa vieja la casa de mis abuelos había dos clases de secretos los que estaban debajo de la cama y los que estaban encima del armario así encontré por primera vez una revista Interviú a un niño de trece años que se podría ser un pueblo la Interviú era lo más parecido al pecado que podía encontrarse nunca yo era un niño católico perdido que creía de verdad que Dios me miraba todo el rato así cada vez que ojeado la revista el domingo me iba a confesar al cura don Ramón que el éxito de Interviú mi pueblo no se media tanto por los ejemplares que vendía como por la cola de los confesionarios con los años aprendiz tres cosas que en aquellas páginas hacía periodismo hicieron periodistas que las portadas enseñaban tanto que terminaban escondidas

Voz 1727 49:44 y que cada vez falta menos para que encima del armario esté todo lo que significó algo mientras crecíamos como si de tanto subirnos a la silla para ver qué había allí termina somos nosotros mismos fuera del alcance de los niños un beso Pepa un eso Jabois con Lucía Méndez Henry Julian hay Joaquín Estefanía les espera a partir de la semana

Voz 36 50:09 hoy por hoy

Voz 4 50:19 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:24 qué tal buenos días el Gobierno de Carmena va a endurecer el protocolo anticontaminación los cambios los estamos avanzando hoy en la Cadena Ser en Madrid las propuestas que ha elaborado el área debe Medio Ambiente que se incorporará al nuevo texto que podría entrar en vigor este verano el Ayuntamiento de Madrid va a prohibir la circulación a los coches que no tengan el distintivo ambiental de la DGT dentro de la M30 cuando sea civil escenario dos y esa prohibición se va a extender a la M30 inclusive en el escenario tres los coches contaminantes se quedarán fuera ya no habrá distinción por matriculas paro impar o prohibición de estacionamiento en zonas reguladas Felipe Serrano