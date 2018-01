Hoy por Hoy (30/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:12 la Mesa del Parlament de Catalunya se reunen una hora las diez para ordenar el debate de investidura de hoy que de momento sigue convocado a Aimar Bretos

Voz 0027 00:21 en caso de que Puigdemont siga sin aparecer y siga sin contar con la autorización del Supremo con la que por ahora no cuenta el presidente

Voz 1 00:27 la Cámara Roger Torrent va a tener que decidir Susper

Voz 0027 00:29 de ese debate si opta por seguir adelante a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional oxida ilegal

Voz 1 00:35 en el pleno esa decisión de la posible de Sober

un informe interno del Gobierno británico asume que el Brexit será un palo económico para Reino Unido en cualquiera de los escenarios se firme un acuerdo comercial con la Unión Europea según este documento que ha publicado esta madrugada que recoge Reuters si Londres firmara ese acuerdo con Bruselas el crecimiento de la economía británica sería un cinco por ciento más bajo que las previsiones actuales para los próximos quince años pero si no lo firmara la caída sería del cinco por ciento el Gobierno británico reconoce en ese documento que aún que contempla firmar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos China o India ninguno de esos tratados compensaría la pérdida de ingresos vinculados a su permanencia en la Unión Europea en Italia ha terminado el plazo para presentar las listas de cara a las elecciones generales del cuatro de marzo horas el centro izquierda de Matteo Renzi han levantado protestas dentro del Partido Democrático porque están copadas por los partidarios del ex primer ministro y el Movimiento cinco Estrellas por su parte se ha quitado de encima algunas de las voces más histriónica este la etapa de su antiguo líder de Grillo informa desde Roma e Ismael Mons

Voz 0831 01:46 personalidades de la sociedad civil como doctores ingenieros e investigadores encabezarán las listas del Movimiento cinco Estrellas una larga lista de ajenos a la política alejados también del fundador del partido el cómico Beppe Grillo y más en sintonía con el nuevo líder Luigi Di Maggio que los ha presentado este lunes

Voz 2 02:01 el grupo y personen súper competente

Voz 0831 02:04 asegurando que se trata de un grupo de personas súper competentes negando también las críticas que los acusan de falta de experiencia las listas han quedado ya cerradas para todos y a cinco semanas de las elecciones el Movimiento cinco Estrellas se presenta como favorito para ganar en votos sin embargo según todas las encuestas les era imposible gobernar sin pactar con otros precisamente el rechazo otras formaciones ha provocado que un almirante presentado como candidato tuviera que retirarse horas más tarde por haber ocultado que trabajó como asesor para el Partido Democrático Luigi mayo decía que

Voz 2 02:35 eh ya Altria no de toque

Voz 0831 02:38 mientras para otros cerrar las listas ha sido una experiencia devastadora para ellos ha sido ilusionante ante un experiencia entusiasman Se refería a su rival el Partido Democrático de Matteo Renzi al que en su propia formación le han acusado de haber elegido sólo a sus fieles de no haber consultado siquiera a una minoría crítica

investigadores españoles acaban de conseguir curar la fibrosis pulmonar en ratones esta enfermedad que en España sufren ocho mil personas no tiene cura por ahora es una enfermedad que provoca cambios en los tejidos de los pulmones desemboca en problemas respiratorios pero esos científicos españoles han conseguido curar la eso en ratones Javier Gregori la fibrosis pulmonares una enfermedad que ahora no tiene tratamiento y que por lo tanto es potencial

Voz 0882 03:18 mente mortal sin embargo un equipo del genio

Voz 0027 03:21 el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Voz 0882 03:23 ha logrado ya cura el esta grave dolencia en ratones mediante una terapia genética que alarga los telómeros es la primera vez que se cura la fibrosis pulmonar después de rejuvenecer los tejidos afectados además lo más importante de este avances que estamos ante una solución potencialmente viable y eficaz un problema que afecta a ocho mil personas sólo en nuestro país y que de momento como decíamos no tiene cura

el sindicato mayoritario de la Ertzaintza va a llevar a los tribunales a la consejera vasca de seguridad porque ahora mismo la policía autonómica de Euskadi es el único cuerpo policial de toda Europa que no tiene prácticas de tiro obligatorias los propios extrañas aseguran a la SER que hay agentes que en treinta años han hecho tres practicas Isabel León auguran

Voz 0821 04:04 algo dentro de las tareas esenciales de una enseña esta vía decreto una elemental capacidad para el uso y manejo de armas de fuego por ellos según Lerner el hecho de que no haya obligación para esta práctica ha llevado al cuerpo a situaciones como esta

Voz 3 04:16 en la medida en que sobre treinta años tres tirada creemos que es la la peor policía formada en Europa sobre esta cuestión creemos que tiene una obligación la consejera una responsabilidad

Voz 0821 04:29 es Roberto Seijo su máximo responsable que nos avanza que ante esta falta de garantías frente a terceros el propio Ertzaintza acudirán en los próximos días ante lo contencioso administrativo van a denunciar directamente a la consejera de Seguridad no es óbice además para que haya otras vías de denuncia a posteriori como la penal

y antes de la bolsa dato que acabamos de conocer la economía española creció en el conjunto de dos mil diecisiete un tres coma uno por ciento según el Instituto Nacional de Estadística esto quiere decir que el crecimiento del PIB el año pasado

Voz 1 04:59 sede de se aceleró dos décimas con respecto

Voz 0027 05:02 a dos mil dieciséis cuando el alza fue del tres coma

Voz 1 05:04 es por ciento la bolsa Javier Alonso

Voz 0858 05:07 eso con descensos en toda Europa quién IBEX35 cae un cero coma seis por ciento pierde el nivel de los diez mil quinientos puntos ya el Ibex cerró ayer con pérdidas en este caso el cero coma tres por ciento también en rojo ha cerrado el Nikkei japonés uno coma cuatro por ciento ha perdido la noticia hasta ahora la tenemos en el mercado de materias primas el fue el barril de petróleo Brent se paga por debajo de setenta dólares está en sesenta y nueve dólares el barril

Voz 1321 05:35 las

Voz 1 05:45 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 4 05:47 buenos días Pepa buenos días a todos comienza uno de los días más estrambóticos de la historia de nuestra democracia porque esta tarde en el Parlamento catalán puede pasar de todo que se celebre la sesión de investidura o que no que aparezca Puigdemont que lo intente y que no se lo permita a la policía que la policía que no se lo permita sea la autonómica osea los Mossos o que sea la Nacional que Puigdemont K pero se desobedezco constitucional se vote por delegación o que se obedezca al Constitucional IS aplazar el pleno para dar tiempo a decidir otro nombre o que el presidente del Parlament no decida sino que en dos en la responsabilidad toda la Cámara o aquella bronca dentro del hemiciclo o fuera afuera en la calle o cualquier otra cosa o que no pase nada de nada lo único seguro es hoy no va a terminar esta tragicomedia el no va más de la locura en en competencia que ha tomado como rehén a la sociedad es arrastrando por el suelo el prestigio del país no terminará sino que se eternizar a lo peor que puede pasar porque la política hace mucho que abandonó la partida hay cedió su puesto Lajusticia todos sabemos que entrar en pleitos significa perder el control de los tiempos hay una forma de desatascar la situación sin tardar demasiado tiempo pues la única fórmula que se me ocurre tiene el pequeño inconveniente de que es imposible pero es la que sueñan sin atreverse a decirlo muchos independentistas muchísimos en Esquerra que renunciara Puigdemont sí le importa su causa más que su suerte debería hacerlo para que el independentismo pueda regresar a la Generalitat pueda desactivar seiscientos cincuenta y cinco y Cataluña pueda recuperar su autogobierno un sacrificio sin duda pero le puede ayudar la razón es evidente que con él no va a ser posible otro día hablaremos esos justo no es justo pero con

Voz 1 07:26 él no es posible ya sé que es absurdo pero hoy es el día del esperpento

Voz 1727 07:36 Rosa Márquez buenos días hola qué tal

Voz 1 10:56 en

Voz 1 14:58 misión habíais escuchado con detenimiento para emitir una obvia

Voz 25 15:01 indocumentada lucía un poco ayer

Voz 1 15:03 escuché Si bueno hombre yo haber teniendo en cuenta las que hemos mandado en los últimos años está no me parece que este más jamón pan línea además con bueno con la que ganó el año pasado las baladas parece que están de moda mi a mí no me me parece que este año bueno no está mal la canción sellos y esto es sumarnos a las modo es un año después nos va a ir bien es esta canción que suena le preguntaba Joaquín Estefanía lo llevo aquí buenos días cantan Amaya y Alfred que no te has enterado el fenómeno de arte

Voz 1727 15:33 ya estaba pillado

Voz 1 15:36 porque estabas Enric tú tampoco estabas no estaba estabas conste que el otro día Pablo Iglesias en una entrevista dijo que era más importante Operación Triunfo que los telediarios bueno pues es esta canción para que lo sepáis bueno los Fernández buenos días buenos días de Enrique Viana buenos días muy buenos y Joaquín Estefanía buenos días buenos días solían Estefanía nuestra Banesto porque estaba en lo que les voy a contar en admite

Voz 1727 16:11 distraerme a mí esta cita para empezar un día como el de hoy admitamos que nuestras creencias nos están matando esta cita que el artículo de ayer de Joaquín Estefanía en El País no se refiere no a la situación que está viviendo España la crisis independentista se refería a la economía halle la dimisión del economista jefe del Banco Mundial el Rohmer pero me van a permitir ustedes que la traiga aquí esta cita que se atribuye al ecológico Bill Read admitamos que nuestras creencias nos están matando para enmarcar metafóricamente la jornada que tenemos por delante que tiene por delante hoy en concreto el independentismo catalán mañana de grandes expectativas con una agenda catalana que vuelva a ocuparlo todas las se reúne la Mesa del Parlament yo no sé si tenemos pistas Enric de lo que puede ocurrir ahí

Voz 26 16:58 y otros

Voz 0568 17:00 Kiko cerrados difícil

Voz 26 17:02 hace y yo tengo la sensación de que ni él

Voz 0568 17:06 presidente del Parlament ni en su partido Esquerra Republicana quieren ponerse en riesgo que quiere decir ponerse en riesgo hoy pues desobedecer al Tribunal Constitucional en la discutida resolución de del pasado sábado el Tribunal Constitucional hace unas condiciones eh se hizo un algo que llevará mucha discusión no es es decir no admitió a trámite el recurso del Gobierno pero establecido decía más las condiciones son que no se puede investiga a distancia no se puede investir por delegación Ito se podría investir tampoco presencialmente en el supuesto de que Carles Puigdemont ha aparecido hoy en el Parlament sin previo permiso del juez es decir que debería primero comparecer ante el juez cosas que en el caso de producirse absolutamente improbable a mi a mi modo de ver supondría que no podría acudir al Parlament porque porque entraría en una fase de declaración y posiblemente de de encarcelamiento por lo tanto las condiciones el Tribunal Constitucional establecen claramente que en la practica pulmón no puede ser investido entonces la hoy la tesitura en la que sea ella tú rehén y si su partido es obedecer o no obedecer

Voz 18 18:23 eh ese Maese esas tres

Voz 0568 18:27 tres cláusulas establecidas por el Tribunal Constitucional siglas de suele decir pues el propio Tribunal día le advierte que puede ser objeto de denuncia penal no esta es la cuestión ahí está el punto de esta tarde qué ha ocurrido estos últimos días que a me gustaría subrayar muy rápidamente ha ocurrido lo siguiente las decisiones que ha tomado el Gobierno forzando a mi modo de ver la ley desoyendo al Consejo de Estado colocando al Tribunal Constitucional en una posición verdaderamente incómoda han acentuado la desafección que ya es muy alta en Cataluña del sector soberanista que recordemos la ronda el cincuenta por ciento de los votos en Cataluña pero ha ocurrido otra cosa es muy importante tener en cuenta ha consagrado a Carles Puigdemont como líder del soberanismo catalán en estos momentos es Puigdemont hace unos meses podríamos decir que había dos porque en estos momentos Puyol me está ganando es es el hombre se ha convertido hoy lo vamos a ver en Barcelona la manifestación que está convocada por lo tanto en estos momentos la lógica que está puesta en marcha está dando Avs incentivos absolutos a forzar la situación para ir a una repetición electoral

Voz 1727 19:57 y los incentivos de Esquerra Esquerra

Voz 0568 19:59 está en estos momentos desarmada por lo tanto la situación hoy de Esquerra Republicana que insisto preside la Cámara y por lo tanto tiene una responsabilidad muy importante en lo que hoy puede ocurrir es que está entre los fuegos por un lado el deseo de inaugurar una etapa distinta más pragmática pero por otro lado la presión que la propia dinámica eje que genera dedique insisto la propia dinámica del Estado acentuado de de nuevo una una nueva fase de protesta muy

Voz 1727 20:30 pues iremos luego a las decisiones que ha tomado el Gobierno ha cómo queda el Gobierno después de estos días de mucha tensión pero antes de nada lo de hoy Lucía lo de hoy la presión sobre el hombre que vino a coser Cataluña eso dijo en su discurso de toma de posesión como presidente del Parlamento vasco

Voz 1321 20:48 bueno no sé yo estos nunca me lo creí del todos no si el Gobierno se apresuró a decir a qué buen tío fíjate qué cambio de tono en fin yo creo que esto fue una valoración apresurada dice Enrique Puigdemont es el líder de del sector independentista desde luego yo no lo dudo pero lo que no va a poder ser Lucas presidente de la Generalitat de esta atacada es decir que su única alternativa es efectivamente como dices obliga a las otras selecciones y bloquear políticamente la situación en Cataluña hay por tanto también en el toda España porque quiero recordar que los presupuestos esta pendientes de que el cincuenta y cinco dedicación de cincuenta bingos el Levante y Cataluña supere su normalidad bueno yo en fin por no porque claro esto es el tema de Cataluña hay que tomárselo muy en serio porque si no las circunstancias que han concurrido en los últimos días

Voz 1 21:42 pues quizás

Voz 1321 21:43 y permitiría en tomar casi casi como una sátira yo creo que lo que hay que lamentar desde el punto de vista de los del ciudadano y es que hoy vayamos a volver al seis y siete de septiembre no es decir que hoy en el Parlamento de Cataluña probablemente vaya a suceder cosas parecidas en ese sentido de líos follones varios en el pleno de lo que sucedió cuando se aprobaron las leyes de desconexión y aprobaron pues a uña de caballo violentando todas las leyes en ese caso lo hizo la señora Forcadell en este caso a lo mejor lo hace el señor Torrent pero también quiero recordar que no sólo el señor Torrent el que correr peligro es que hay diputados en la Cámara están en libertad condicional a condición de no volver a violentar las leyes que son dados que pueden incurrir otra vez pueden tener el riesgo en fin devolver a prisión donde están todavía otros de sus colegas que hoy tendrán que votar por delegación porque no podrán estar ahí yo en los últimos días lo que no sé lo que no no alcanzo a comprender muy bien desde el punto de vista de las personas mayores inmaduras es que Leo en todas partes que todos los de ERC muchos de You de el PDeCAT algunos de Junts per Cataluña lo que quieren es quitarse de encima pues Debón y no pueden lo que no entiendo es por qué no puede decir no llego a comprender cómo es posible que nadie pueda ir a hablar con este señor decirle mira es que como no vas a poder ser presidente de la Generalitat como tú horizonte penal y judicial es muy complejo y estamos una sanción muy complicada pues chico fin escapar lado y cantarle esta frase de que no es posible que todo un pueblo Pérez un hombre eh

Voz 1727 23:47 sí lo hizo Artur Mas Lino puede hacerlo Enric

Voz 27 23:51 a petición de la CUP en aquel caso

Voz 0568 23:54 bueno Artur Mas se encontraba ante una simple lo importante son cuáles son las tesitura es cuáles son las los dilemas que hay que afrontar el dilema Artur Mas se agotaban los dos meses de plazo para la investidura venía el veto de la CUP por lo tanto sólo quedaba dos opciones eso buscar un recambio cosa que finalmente hizo o bien agotar el plazo ir a nuevas elecciones tuvo miedo de ir a nuevas elecciones y sobre todo tuvieron miedo sus consejeros porque temían que los resultados estamos hablando de diciembre de dos mil quince los resultados fuesen malos fue son peores que los obtenidos en las elecciones de dos mil quince en las que sea recordemos porque ha pasado tantas cosas pues en que los Esquerra y Convergencia acudieron juntos en una candidatura Jones Jones pero sí que bueno sacar un buen resultado pero dependían absolutamente de la CUP para completar la mayoría soldados fueron peores dieron de que Esquerra no aceptase repetir la coalición la unitaria que Convergència tuviese que ir a peor lo sola que que la semana que Esquerra quedan por delante y temía en aquel momento y el ascenso de los comunes que en aquellos momentos estaban estaban altos

Voz 18 25:12 el miedo no pudo más

Voz 0568 25:14 y entonces más sentido dio un paso atrás sí apareció Puigdemont en estos momentos lo tiene todo perdido yo creo que esto es una consideración que vamos a hacer cuando las personas lo den todo perdido e como se dice popularmente de perdidos al río eh cuando uno lo tiene todo perdido pues se atreve a hacer cosas que quizá no haría cuando tiene otras opciones no pudieron ha decidido colocar la cuestión legítimo en el centro de la política catalana es decir se trata de restituir la presidencia no sólo que la que él dice fue cesada ilegalmente por el Gobierno español del artículo ciento cincuenta y cinco sino que además ha sido reválida por el resultado electoral y por lo tanto ahora se devolver legitimar porque ha de ser esta es la línea argumental y entonces con respondiendo a tu pregunta es es decir cuál es la fuerza de en momentos la fuerza está en que el pueblo soberanistas que bebe si me permitís la expresión es decir la ciudadanía que ha votado soberanista en estos momentos está a su lado está en la báscula yo quiero insistir en este punto porque me parece importante es una cuestión de que cómo está la opinión pública sobre la opinión de soberanista en estos momentos está alrededor de Puigdemont Lucía dice esto les servirá de poco porque no podrá ser investido presidente no te lo niego pero les sirve para

Voz 1321 26:44 podrá ser presidente y le sirve investido

Voz 0568 26:47 bueno para ir articulado o sea el propósito no es ático yo creo que hay algunos medios de comunicación que están obsesionados en España presentarlo como una especie de extrema sea receta de extraterrestre no es un lunático sus sus sus opción esas políticas pueden ser muy discutibles pero tiene dos o tres ideas en la cabeza bastante claras una de ellas una de ellas la siguiente es ir al unificación del soberanismo en un nuevo una nueva organización política en Catalunya es el embrión de un movimiento político nuevo refundir Say Esquerra Republicana en un nuevo sujeto político que él evidentemente no podrá ser el presidente Bachar Qualitat pero él será

Voz 1727 27:34 el propulsor del al partido único de la izquierda a derecha

Voz 11 27:37 eh eh el partido el modelo S

Voz 0568 27:39 a la Scottish National pan es decir el Partido Nacional Escocés es la idea atención es una idea que es se refiere que Pujol cuando en el setenta y cuatro fundó Convergència Democràtica de Catalunya está la idea de Pujol

Voz 2 27:54 Joaquín El día de estaba pensando vanos

Voz 0958 27:57 es que no pero sí estaba pensando en una Ucranía que es arrancar donde lo dejó Iñaki supongamos que desaparece de nuestras vidas hoy no que que no lo creo no es decir desde ese momento se desatascan de alguna manera la situación tendremos un presidente independentista con otro nombre

Voz 2 28:21 tendremos un gobierno

Voz 0958 28:23 independentista hay tendremos un par un Parlamento con mayoría absoluta independentista y en ese momento que ocurre en decir cómo se establecen las relaciones con el Gobierno de España cuando el Gobierno de España dado tantas manifestaciones de inoperancia de no entender lo que estaba ocurriendo allí es decir ese es el problema que tenemos por delante en el momento que desaparezca de nuestras vidas por las circunstancias que sea que yo creo que no va a desaparecer es decir yo creo que se va di esto de hoy es un espasmo más que no sabemos cómo va a resolver es un drama que tiene la explosividad y el nudo pero no sabemos el desenlace yo creo que se va a dilatar no sé por qué procedimientos es decir para llegar a una repetición de renovarse por circunstancias que tú mencionabas hace un momento Enrique recién porque en estos momentos en proyecto y además ve muy fuerte Ebay que puede repetir resume dados con una mayoría más más grande de la que tiene en estos momentos pero realmente lo que me inquieta es esto hay no sé si habéis oído hablar ayer oigo hablar a algún amigo y ella lo visto escrito en algún sitio no sé si lo había habéis hablado aquí de lo que se llama Operación campo la habéis oído hablar de su bueno la historia es la siguiente en el año mil novecientos setenta y tres Perón no podía volver a Argentina porque los militares no les dejaban y entonces qué hizo presentó a un delegado que era campora es decir que fue el que gobernó entonces allí se gritaba creo recordar que era algo así como campo al Gobierno Perona el poder no bueno pues la posibilidad de establecer una situación de este tipo en donde haya un delegado que sea el presidente lega ya haya un presidente que es el presidente legítimo eso podía estar en la cabeza no no no no no podía está

Voz 1727 30:14 y que hay en la cabeza del Gobierno de España vamos a eso enseguida

Voz 15 32:08 años de garantía en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 32:17 con Lucía Méndez Joaquín Estefanía y Henry Giuliana decíamos veremos qué hace el independentismo en Cataluña hoy

Voz 1727 32:24 con ese pleno del Parlament convocado para las tres de la tarde que tiene que ordenar la Mesa de la Cámara a partir de

Voz 1 32:29 Diez

Voz 1727 32:30 en medio hay una reunión extraordinaria del Tribunal Constitucional para atender las alegaciones que presentó anoche Puigdemont también las presento Junts per Cataluña contra la decisión del sábado de cómo debería celebrarse el pleno que tomó el tribunal de garantías Nos preguntábamos antes de irnos a la publicidad y el Gobierno de España que porque la situación allí puede eterno iniciarse allí en Cataluña puede eternizarse puede consolidarse o no ese movimiento el plan soberanista que describía Enric Giuliana que pretende Puigdemont puede Puigdemont regresar o quedarse en Bruselas pero mientras tanto que hace el Gobierno de España y desde luego la decisión más controvertida de los últimos tiempos es ese recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional en contra de la opinión del Consejo de Estado en contra de la opinión de los propios letrados del Constitucional dividiendo el Constitucional que para salvar esa división entre interna decidió responder a una pregunta no lo habían hecho eh preguntaron admite usted este recurso no lo admite dijo voy a ordenar el pleno del martes el recorrido legal de aquí al pleno del martes no

Voz 0568 33:37 si Torrent parece que comparecerá en quince minutos

Voz 1727 33:42 Rueda de prensa comparecencia buenos días

Voz 0568 33:44 así si en el Parlament dentro de él

Voz 1727 33:47 los allí en cuanto se produzca que hace el Gobierno de España lucía ayer mencionábamos he tu artículo en el que describía las horas dramáticas en el Gobierno y escribieron prácticamente en soledad la vicepresidenta y luego Rajoy porque no consultaron con nadie según contabas tú que entraron en pánico y horas después de que el presidente dijera aquello de no se puede recurrir lo que no ha ocurrido pues recurrieron lo ocurrido todavía no

Voz 1 34:14 bueno yo creo que la la la

Voz 1321 34:16 lo que pasó la semana pasada seguramente tendremos que esperar que pase el tiempo para analizarlo para ver exactamente cuáles son las consecuencias me es completamente cierto que en el en el combate del Estado contra el independentismo catalán en este caso para frenar al señor Puigdemont en el que el Gobierno en este momento pues aparece casi en solitario porque el Partido Socialista está desaparecido no sabemos dónde está Ciudadanos se limita de vez en cuando a decir que el apoyo al Gobierno con lo cual es el Gobierno el que está gestionando en solitario esto particularmente quién lo está gestionando es la vicepresidenta y el presidente en solitario es verdad que la semana pasada se produjo un momento de de pánico ante la posibilidad de lo que podría pasar hoy cuál era el miedo del Gobierno el miedo del Gobierno era ya por lo menos así lo explicaron la imagen pública de bochorno ante la posibilidad de que efectivamente fuera hoy investido el Parlament de Cataluña y a partir de ahí lo que se improvisó fue un parar a Puigdemont como sea como sea es como sea como sea es eh no acata un informe del Consejo de Estado como sea es forzando al Constitucional a tomar una decisión a ponerlo entre la espada y la pared porque el Constitucional evidentemente se siente estado estaba en una situación muy comprometida lo que ha pasado es que ha puesto en marcha una especie de derecho creativo cuyas consecuencias en la doctrina ya veremos cuáles son Ike creo que solamente veo que los medios por ejemplo suele apoyase apoya la decisión del Constitucional solamente porque es un combate del Estado contra los malos malísimos que quieren destruir al Estado sino se pondría en cuestión seguro porque no tienen pase eh

Voz 1727 36:19 varios constitucionalistas de me me Andy

Voz 1321 36:21 hecho en los últimos días

Voz 1727 36:24 no hay democracia que aguante no lo chantaje al que le está sometiendo Carles Puigdemont y eso explica buena parte del momento en el que estamos pero tú decías como sea

Voz 27 36:33 como sea lo cuenta

Voz 1727 36:35 Anabel Díez en en un artículo en el diario El País como sea el Gobierno hablando con los magistrados

Voz 0027 36:42 sí dicen que el Gobierno dentro especialmente en pánico el sábado a mediodía ante las primeras noticias de que había diferencias reales entre los magistrados del TC que en ese momento el Gobierno Rajoy

Voz 0568 36:52 incluido empezó a ponerse en contacto

Voz 0027 36:55 los magistrados del Constitucional dicen desde el Gobierno que no era para presionarles sino en Vara para trasladarles la preocupación del Ejecutivo por el quebranto que sufriría el Estado su Puigdemont fuera investido pero según las fuentes que cita a Anabel Díez por parte del Tribunal compartió la extrema gravedad el conflicto pero se debió a la independencia de criterio de cada uno dos

Voz 1727 37:15 pues que es el Gobierno que los magistrados del Constitucional necesitaban que alguien les recordará el momento claro advirtió

Voz 0958 37:23 eso ocurrido siempre me temo vamos más qué sensaciones de que las presiones de los gobiernos de los gobiernos sobre los magistrados somos los presidentes del Tribunal Constitucional ha pasado siempre pasó probablemente la sentencia de Rumasa pasó probablemente

Voz 1321 37:37 Gasol tuvo exiliarse

Voz 0958 37:40 esta del del Estatuto pasó muchas de pero no nos enterábamos es decir bueno por lo menos lo hacían con un poco de colon con un poco de de cómo hay que hacer las cosas no hizo sin embargo en este caso todo el mundo es consciente de esas de esas presiones yo creo que lo que ha pasado en los últimos en este fin de semana tiene cierta gravedad es decir estamos todo el tiempo hablando de lo de de Push the money todas estas cosas pero el rector cimiento de los procedimientos el el el dar toda la estrategia de negociación al tiempo y a los jueces Innova la politica es ha dado un salto cualitativo este fin de semana un salto cualitativo y tenemos que tener cuidado con la con la tesis esa del mal menor es decir todo valen es decir para resolver el problema principal es decir ya tenemos mucho a muchas muchos precedentes de a dónde nos llevan esa ese mal menor

Voz 1727 38:41 en un país como España que necesita factores de cohesión y habría que tener el cuidado de poner determinadas instituciones al margen de la batalla no

Voz 0568 38:49 bueno yo creo que es que vamos a ver qué está ocurriendo algo absolutamente insólito la percepción que en estos momentos tienen muchos españoles

Voz 1 38:59 su nombre sólo un hombre solo está poniendo en pánico al Estado es absoluta es alucinante

Voz 0568 39:08 Nos da la medida de problema nos da la Medea problema problema mal mal enfocado como acaba de irse acaba de decir es decir el el de Joaquín lo acaba de explicar no sea afrontado políticamente sea decidido que fuese el tiempo de los Juan sabes quién es decir quiénes resolviese la cuestión catalana bueno pues ha pasado el tiempo tiempo ha ido pasando ya sea de forzar a los jueces Ésta es la conclusión el tiempo ha ido pasando las elecciones del veintiuno de diciembre convocadas por el Gobierno de España dieron mayoría parlamentaria independentista lo cual quiere decir que hay una realidad tozuda cuarenta y siete coma cinco por ciento prácticamente el mismo resultado que habían sacado en septiembre en el quince se puede decir no son la mayoría absoluta Garay no lo son es verdad no lo son pero la pierna rozan les faltan sólo dos puntos y medio por lo tanto ahí hay político la resistencia la negativa la tozuda negativa a querer afrontar la cuestión de Cataluña como lo que realmente una cuestión de orden político en la que hay que hablar en la que hay que negociar negociar no significa conceder todo lo que nosotros están planteando significa en situar las cosas en otro plano la negativa hacer eso no está conduciendo la situación actual que es absolutamente estratosférica la impresión de que un hombre solo situado en Bruselas alojado en un hotel lleva de cráneo al Estado el ministro de Interior ordenando bloques policiales para

Voz 18 40:35 sí de registrar coches se han

Voz 11 40:38 llegado al sea he llegado a enviar a la Guardia Civil a un aeródromo de Toledo porque había noticia de que llegaba un avión

Voz 0568 40:46 desde Bruselas que eran unos cazadores una gente que iba a cazar a Castilla La Mancha y entonces les presentó la Guardia Civil allí todo esto todo esto es una novela de Alejandro Dumas y además se fuerza a los que es lo que pasa

Voz 18 41:00 sería bueno sí lo son la Pimpinela

Voz 1321 41:05 al menos cuarto está convocada esa comparecencia

Voz 1727 41:07 presidente del Parlament de Cataluña que tiene en sus manos hoy cómo va a ir la jornada cómo va a ir el pleno y que va a pasar en los días inmediatamente posteriores en Cataluña lo tiene en sus manos desobedecer o no al Constitucional así que nos vamos a ir a publicidad para volver a esa comparecencia

Voz 1 46:03 o Joaquín Estefanía Enrique Giuliana y Lucía Méndez justo antes de irnos a la publicidad sabíamos que el presidente

Voz 32 46:11 el Parlament de Cataluña tiene prevista una comparecencia pública en teoría para hace un minuto estamos pendientes para irnos hasta allí en directo en cuanto ocurra lo hace minutos antes de que a las que se reúna la Mesa del Parlament decida tome esa decisión transcendental de si sigue adelante o no con el pleno de investidura de Puigdemont previsto para hoy está Rajoy en Televisión Española está diciendo solo

Voz 1 46:35 lo que ha pasado en Cataluña en fin una obviedad que venimos repitiendo lo largo de toda la mañana

Voz 1487 46:42 yo espero que no tengamos que hacer nada porque eso no se produce pero el propio Tribunal Constitucional es muy claro le dice al presidente del Parlament

Voz 35 46:51 eh

Voz 1487 46:52 que no puede ser candidato el señor Puigdemont si no está allí si no está allí además autorizado por el juez lo cual por otra parte es de puro sentido común porque oiga no se puede ser un prófugo de la justicia residir en Bruselas sin pretender que uno lo elijan presidente de una institución democrática por tanto y en ese caso el presidente del Parlament sin duda alguna incurriría en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales también todos aquellos que apoyaron su decisión en el supuesto que fuera contraria a lo que dice el Tribunal Constitucional que ya digo espero y deseo que no sea así porque creo que en Cataluña hay que recuperar ya la normalidad institucional social y económica

Voz 1727 47:32 yo insisto en que la situación es difícil compleja y en que Puigdemont desafía permanentemente al Estado esto es una evidencia insisto para enmarcar pero el presidente del Gobierno tiene que hacer todas sus declaraciones sobre Cataluña detrás de la posición de los tribunales Lucía

Voz 1321 47:49 pues es que yo creo Pepa que esa es una de las razones fundamentales por las que estamos donde estamos no es decir creo que creo que la estrategia de fiarlo todas las decisiones de los tribunales tendría acabará así pero creo también otra cosa el el el relato que nos facilitaba el Gobierno según el cual no ser recurrían hipótesis dice recurrían deseos NYSE recurrían declaraciones sino que esa recurrían hechos ese relato naufragó la semana pasada Si el Gobierno hubiera he hecho lo que ha hecho con el Constitucional este fin de semana hubiera recurrido ya la primera declaración de soberanía del Parlament de Cataluña que tuvo lugar en que en dos mil trece en dos mil catorce creo que fue en dos mil trece es decir dijera no no no pasa nada porque esto es una declaración que no tiene no estos efectos fuera no hay 9N no hay uno no hay y eso ha sido así el Gobierno ha presumido de actuación limpia unívoca impecable de los tribunales hasta ahora esto así así hasta ahora por qué ahora se ha pegado un acelerón pues porque ahora se ha quedado en evidencia que convocar las elecciones inmediatamente al amparo del ciento cincuenta y cinco con personas en la cárcel ha sido fatal para el objetivo político

Voz 0568 49:28 en mi opinión eh a mi juicio el objetivo

Voz 1321 49:30 político de los contrarios al independentismo que tiene que ser ganarles en las urnas es decir no no no no hay otra manera no hay otra manera con unas personas encarceladas haciendo victimismo con Puigdemont en Bruselas esto es muy difícil es muy difícil

Voz 0568 49:45 estoy de acuerdo contigo coincido practicamente el cien por cien en lo que acabamos de decir Lucía pero otra cosa que hay

Voz 18 49:53 hay hay sectores de opinión en España

Voz 0568 49:56 sí particularmente que dice no no el ciento cincuenta y cinco esto tenía ha aplicado durante una año y convocarla

Voz 18 50:02 las selecciones ahí con una situación muy dominado dominada no

Voz 0568 50:06 cosas es decir si se aplica al ciento cincuenta cinco durante un año si hay elecciones el resultado de las elecciones habría sido el mismo o incluso más favorable al soberanismo por qué porque hay una situación de fondo que esto es lo que hay que abordar hay una situación de fondo al soberanismo sólo se podrá derrotar cuando se consiga se hagan propuestas políticas viables viables que hagan que un sector de la población que hoy se ha ido a votar a los soberanistas se desplace hacia otras posiciones Ésta es la única forma en términos democráticos Ésta es la única forma y para ello hay que entrar en el terreno las propuestas en el terreno al diálogo político Ésta es la única forma viable lo otro es introducir una compresión muy fuerte a la sociedad catalana que tiene que tiene efectos reabra gravísimo ahora mismo

Voz 1321 50:57 mismo está está expresando estos lo tendrá muy bien apelar al diálogo político ahora mismo no es posible ahora mismo una vez que los tribunales se han puesto en marcha y hay hay hay sumarios judiciales en marcha hay que esperar a que se resuelva eso probablemente la clase política catalana tendrá que renovarse es que no hay otra manera no

Voz 11 51:17 así diálogo político aquí ahora el problema en este país es que incluso cuando uno dice ahora dialogo político puede parecer un blando incluso un traidor un traidor en Cataluña hay en en Barcelona en Madrid el que hoy hable de algo puede parecer un traidor no había el diálogo es la única manera civilizada y democrática de ganar tus posiciones no hay otra no

Voz 1321 51:37 sí es posible en este momento yo creo que

Voz 0958 51:39 si después de lo que ha ocurrido este de suena ahí en el momento que estamos ahora a lo mejor dentro de cinco minutos estamos desatascar por algún sitio que no que no conocemos tenemos que valorar el hecho de que durante todo este tiempo cada una de las partes ha subestimado a la otra

Voz 0568 51:54 sí claro es su caso

Voz 0958 51:56 no es decir es decir los independentistas creía que que este era un Gobierno de un estado de Chinchinay no es nuestro éxito porque tiene tiene la posibilidad de activar a la justicia etcétera etcétera y el Gobierno creía que iba a doblar la mano de los del del independentismo con el ciento cincuenta y pico a ninguna de la dos cosas ha servido es decir el problema está en frente de nosotros en frente de los otros compuso mono sin punto es decir esto claro uno ve en las declaraciones de de Larra

Voz 36 52:28 Abi hoy de la televisión del presidente de Gobierno y es que según de es que según hunde porque no ven ninguna estrategia de ningún tipo para para salir de esta situación ninguna estrategia es que hay tiempo transcurrido

Voz 1727 52:41 desde las elecciones ante la evidencia de que se reproducía estén lo que parece un empate infinito no me parece un empate que tiende al infinito en la sociedad catalana que eso tensa la vida en la Comunidad que veníamos de un trimestre muy estresante en qué se ha empleado este tiempo osea a además de lo obvio del recorrido que está en los tribunales y eso no tiene vuelta atrás eso no tiene vuelta atrás en que se ha empleado este tiempo cuales son las gestiones para tratar de entender de buscar alguna manera de salir de este lío porque esto sí que es un lío cuando habla de dijo el presidente de gobierno esto sí que es un lío de este lío en el que estamos hasta dónde llega por cierto lucía el desgaste de la vicepresidenta