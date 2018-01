Hoy por Hoy (30/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1727 00:11 son las diez las nueve en Canarias el presidente de

Voz 2 00:14 el Parlament de Cataluña rehúye Torrent ha convocado a los medios a esta hora momento en el que debe comenzar además la reunión de la Mesa de la Cámara para decidir cómo se va a desarrollar el debate de investidura que sigue convocado a partir de las tres de la tarde Barcelona Pol Foradada

Voz 3 00:28 pues pendientes de esta comparecencia de Roger Torrent después de haber recordemos ayer recibido la modificación del Tribunal Constitucional advirtiendo a él y a los demás miembros de la Mesa de las posibles consecuencias penales si no se cumplía la resolución del sábado del alto tribunal recordemos que no se puede celebrar un pleno de Invest dura con Puigdemont como candidato si Puig Ramón no se presenta el hemiciclo y lo hace con una autorización del juez en las últimas horas las presiones desde Jones Per Cataluña han sido muy grandes para que Torrent mantenga ese pleno veremos si desvela ese interrogante en esa comparecencia que va a como dices con retraso aussie todavía debemos esperar a la reunión de la Mesa que estaba convocado para ahora para las diez de la mañana y en la que el PSC ya ha pedido formalmente a tu Rehn que suspenda al pleno que todavía está convocado para las tres de esta tarde Ike empiece otra ronda de contactos con los grupos para proponer a otro candidato

Voz 2 01:20 iremos inmediatamente en directo el Parlament en cuanto esa comparecencia se produzca el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha advertido antes a Torrent de las consecuencias de desobedecer al Constitucional Antonio Martín buenos días

Voz 3 01:31 buenos días Pepa el presidente del Gobierno ha considerado un prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont no puede pretender aparecer en el Parlament sin un permiso judicial como si no pasara nada lo ha dicho Rajoy hace unos minutos en Televisión Española

Voz 4 01:42 incidentes del Parlament tiene que ser muy consciente de las responsabilidades en las que puede incurrir si se sale

Voz 1727 01:48 una resolución del Tribunal Constitucional

Voz 4 01:50 cosa que por otra parte no se puede hacer si aquí los dirigentes políticos cada uno empieza de decidir lo que estime oportuno y conveniente prescinde de la ley prescinde de las resoluciones de los tribunales pues esto se puede convertir en una selva y sinceramente yo no quiero esto para mi país

Voz 5 02:05 sí

Voz 3 02:06 y más allá de Cataluña el crecimiento de la economía española se ralentizó ligeramente el pasado año el Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta mañana los datos adelantados de dos mil diecisiete la economía creció un tres coma uno por ciento son dos décimas por debajo que en el año anterior informa Nieves González

Voz 6 02:21 la crisis catalana sí ha dejado en otra en el PIB la economía española creció un cero coma siete por ciento en el cuarto trimestre del año de octubre a diciembre una décima menos que el registrado en el trimestre anterior a esta tendencia a la baja se venía anotando desde el mes de

Voz 1727 02:33 Julio aunque el crecimiento económico anual del PIB

Voz 6 02:36 que se ha mantenido en el tres coma uno por ciento de esta manera la economía española encadena diez trimestres consecutivos de crecimiento en torno al tres por ciento por encima de esta cifra el ministro de Economía ya había advertido que la crisis catalana tendría un impacto negativo en el PIB de final de año el Banco de España también había dicho que podría lastrar

Voz 3 02:53 lo sumo el turismo y sumamos una cosa más Pepa hoy los trabajadores de Opel en Figueruelas comienzan a votar si apoyan o no el convenio que pactaron anoche por la dirección de la empresa

Voz 1727 03:02 gracias Antonio hacía mucho tiempo ya semanas casi meses Toni Garrido que no invadía tu territorio buenos días

Voz 1995 03:09 muy buenos días Pepa era Nietzsche el que hablaba del eterno retorno eran las mismas cosas de la misma manera una y otra vez una y otra vez y lo bueno es que esto ya lo hemos vivido y la capacidad de sorpresa la nuestra y la de probablemente la mayoría de españoles que no estén escuchando empieza no sé si a agotarse por un lado y a ser infinita pero otras como convertimos el mundo que queremos un espectáculo que no sé si es edificante eso sí sí

Voz 1727 03:34 ante esto que que dice Toni Garrido Enric Juliana porque efectivamente muchos oyentes no se dicen estamos en el día de la marmota es insoportable nivel de hartazgo del no tema alcanza cotas elevadísimas estos días sin embargo cuántas cosas han cambiado cuántas cosas han cambiado desde que en los meses de septiembre y octubre aquellos meses dramáticos de máxima tensión en Cataluña y en España invadió hemos el territorio de Toni Garrido porque vive una selección es poder el resultado de las elecciones porque que no se nos olvide decía el portavoz de Esquerra en unas declaraciones que hemos recogido esta mañana que el candidato votado por los catalanes a la presidencia de Generalitat y no no es el candidato de la mayoría parlamentaria que tiene todo el derecho a proponer el que quiera pero en estas elecciones por primera vez ha habido un partido constitucionalista que ha ganado la primera cuestión es que han pasado muchas cosas eh

Voz 0568 04:27 eh políticamente han pasado muchas cosas yo con lo del mono esto sea estoy de acuerdo en un sentido de que hay en estos momentos pues probablemente a amplios sectores de la sociedad española una sensación de hartazgo porque cuando se está en un en una situación laberíntica al final se produce cansancio e por mucha pasión y por mucha tensión política que una determinada crisis como la que se está viviendo en relación a Cataluña suscite yo me acuerdo si me permitís una conversación que hace ya unos años con un embajador francés que acababa de llegar los embajadores cuando acaban de llegar son muy interesantes con gente que conoce el mundo que te datos sus primeras impresiones sobre el país si este hombre me dijo lo siguiente dice me dijo mire a mí me sorprende mucho España pues lo siguiente porque ustedes no discuten apasionadamente sobre la inmigración qué es el es uno de los debates centrales en Francia sobre quiénes francés y quién no es francés y quién tiene derecho a ser francés van a ser francés ustedes no debaten de manera apasionada sobre la religión sobre la preeminencia o no de la religión ustedes ustedes están centrados en cuadrante que es la cuestión territorial a sus pasiones sus energías en la discusión pública

Voz 5 05:49 decía gira alrededor de la cuestión territorial

Voz 0568 05:51 entonces él me dijo mire yo no sé si esto es una cosa muy peligrosa porque usted se pasan el día discutiendo sobre la integridad de su país o bien eso constituye una válvula de seguridad porque mientras discutiendo sobre esto no discuten de otras

Voz 1727 06:05 pues vamos a ver de qué están discutiendo en el Parlament de Cataluña porque ya empieza con retraso en la reunión de la Mesa del Parlament desde luego la comparecencia prevista del presidente Soledad Domínguez sabemos a qué atribuir primero la comparecencia segundo el retraso con que se está produciendo todo pues no la verdad es que eso es lo que estábamos comentando ahora mismo los periodistas los compañeros que estamos siguiendo esta previsible comparecencia del presidente el Parlament Roger Torrent que estaba anunciada parate quince minutos hemos visto pasar algunos de los miembros de la Mesa del Parlament que se dirigían hacia la sala donde normalmente se hace en las reuniones recordemos que la de hoy tenía que empezar a las diez de la mañana pero ahora mismo no sabemos demasiado bien a qué atenernos estamos a la espera de esa comparecencia de Rusia Torrent que ha anunciado que tenía que hacer una comunicación importante antes de la reunión de la mesa pero de momento sin pistas sobre qué va a decir bueno pues a la espera en los quedamos retomando lo que de cierre Giuliana Lucía Méndez realidad y la sorpresa fue que los españoles discutieran de la unidad la sorpresa fue la reacción en buena medida que se produjo a lo largo del último trimestre del año pasado por lo que estaba viendo en qué

Voz 6 07:11 tal uña hubo mucha gente sorprendida no

Voz 1727 07:14 por qué hubo de todo ese movimiento de las banderas de repente se convirtió tardamos tardaron los españoles en ser conscientes de la gravedad de lo que estaba ocurriendo pero cuando se produjo la reacción causó sorpresa incluso no sin duda yo creo que que todavía no se ha analizado con poca profundidad

Voz 7 07:34 sí lo lo que cuál es el

Voz 1727 07:37 alcance no lo sabemos todavía de este surgimiento espontáneo de unas de un cierto se llama él aparece comparece el presidente del Parlament Roger Torrent

Voz 1995 07:51 a mostrar una cara

Voz 8 07:52 Fosca el estadio de Bañolas ha mostrado una de sus caras más los curas desde el restaurante es decisión de la democracia Vian fin citrato el Consell de Star qué Humet fraude ley primero cometiendo fraude de ley con una impugnación obviando incluso al Consejo de Estado una impugnación y fundamentos jurídicos la decisión de un tribunal constitucional pues con la decisión de un tribunal constitucional que se reúne de urgencia en fin de semana vicio para decidir la admisión a trámite o no de esta impugnación que era lo que le correspondía sino para fijar unos condicionantes de investidura de Carla Simón ni mu

Voz 9 08:29 ni tan sólo en a ver si quiere al Gobierno le había permitido ese día

Voz 8 08:34 el Tribunal Constitucional petición viene es decir el Constitucional siguen hubo una crítica sin ningún tipo de petición previa ordena a la mesa de edad

Voz 5 08:44 práctico como tiene que interpretar su

Voz 8 08:47 en su reglamento institucional

Voz 9 08:50 en una decisión da Kun por no de secreta a Frau

Voz 8 08:54 la decisión de compromiso para no desacreditar al fraude de ley

Voz 9 08:59 el Gobierno español al Tribunal Constitucional porque tienen familia

Voz 8 09:03 sea que el Gobierno y el Constitucional con estas decisiones pretenden vulnerar los derechos los derechos de los millones de catalanes y catalanas que fueron a las urnas y esto no lo vamos a permitir aceptaremos catalanas amén votaron mal nubes sólo votaron como ellos injerencias a un Parlamento ucranio aceptaremos injerencias un parlamento democrático tiene el deber derechos de investir al presidente que tenga más apoyos seré muy claro la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional ni la vicepresidenta Soraya ni el Constitucional decidirán quién tiene que ser el presidente de la Generalitat de Cantares Oraya ni la vicepresidenta ni el Constitucional decidirán quién tiene que ser el precisas son diputados y diputadas elegidos democráticamente a quienes corresponde hacerlo cerrando la sierra voluntad veintidós de su voluntad mayoritaria si bien que propuse a Carles Puigdemont cándida como candidato a ser investido presidente de la Generalitat nuevas sea obligatoria no fue una decisión aleatoria ni personal frito la voluntad expresada por una mayoría de que surge de la voluntad expresada por una mayoría de esta Cámara voluntad mayoritaria mente en tanto que esta voluntad mantiene capado Trenor a ningún otro candidato a la investidura Carles Puigdemont toda la legitimidad Carles Puyol tiene togas tímida para ser candidato a la investidura tiene todo el derecho de defensa que precisamente para defender este derecho al president Puigdemont tome carta en la que me pide medidas para salvaguardar sus derechos al president Puigdemont SAP cada defensa sabe que la defensa de los derechos de todos los diputados no es sólo una obligación no carne mi cargo de sino también al Camp Nou Wilders se mueve lo que mueve expulsen al ejercicio de mi responsabilidad compromís por eso me he comprometido a ello personal debe inmunidad de comprometido a garantizar su himno tan grande como la tots diputado la suya imputado en la de todos los diputados y diputadas en ejercicio de sus derechos políticos en el Parlamento catalán

Voz 0568 11:21 sí

Voz 8 11:22 está jurídico ha instado a los servicios jurídicos de la Cámara el Parlament tribunal persona haga alegaciones a la decisión del Tribunal Constitucional del president sentirse útil tendiendo a la petición del president Puigdemont su derecho de tener un debate de investidura con garantías presentadas y a la vez expresident para dar tiempo a estas alegaciones que ha presentado Cataluña institucional el pleno de hoy Shurna queda aplazado pocas desconvoca pero en ningún caso desconvocada investidura cantidad Carlos Puche Moreno de investidura del candidato cuyo guión se mantiene convocado esa elaborará hice celebrarán

Voz 9 12:05 aseguren un debate de investidura

Voz 8 12:08 la facción cuando asegura en un debate de investidura efectivo con garantías porque es la voluntad expresada por los grupos parlamentarios también preferente también se aplaza para garantizar el derecho al president Puigdemont debate de investidura efectivo sin injerencias investidura una investir

Voz 9 12:28 el gran valor tenga valor real que Ziggy afectiva y que sea efectiva prometo general y mes

Voz 8 12:36 pero carente la voluntad me comprometo a generar el escenario más favorables para garantizar la voluntad expresada por la ciudadanía en las elecciones se haga realidad la mayor brevedad instó al Tribunal Constitucional a resolver en el tiempo más breve posible al track a resolver las alegaciones que se han presentado para que sea una chapuza en la que ha hecho caído para no caer a el Gobierno español se cuál es asumir responsabilidad y compromiso proteger la responsabilidad de proteger este de hija

Voz 9 13:11 Moure ni un milímetro

Voz 8 13:14 mientras en la defensa de los derechos políticos de los diputados diputado de todas las amenazas que pueda recibir al final iré hasta el final fijo final ofrecer en los derechos del presiden aún daba sean aún debate de investidura con todas las garantías Irán institución dirigidas a la institución diputadas los diputados y diputadas a los votantes han definitiva fue Asensio Universia a defenderla porque la no se esos

Voz 5 13:49 ya

Voz 8 13:50 la voluntad mayoritaria de la voluntad mayoritaria de los catalanes expresada en las urnas el mandato de su mandato que mandato y este mandato sus no se suspende

Voz 9 14:01 que programen para que estén bastarán investidura en Irak

Voz 8 14:06 en su campo el apoyo que reciba el apoyo mayoritario de la Cámara no un tribunal o lo que decida un tribunal ministro anuncie tres a seiscientos kilómetros de distancia que Parlament boutade democráticamente este Parlament votado demócrata el cabreo entre presenta la soberanía de todo el pueblo de Cataluña

Voz 11 14:28 jo

Voz 8 14:29 un respecta y esto merece un respaldo clave Cataluña con respecto al pueblo dejas las merece un respeto muchas gracias y buenos días

Voz 1727 14:37 bueno pues hasta aquí la comparecencia del presidente del Parlament se aplaza el debate de investidura hasta que en sus palabras se pueda celebrar con garantías patada para adelante Ésta es la típica comparecencia de un político parece que va a ir en una dirección con el discurso inicial y acaba yendo Henri Giuliana en la dirección contraria no sé si eso va pues eso es un esquema normativo en el que primeros redoblan los tambores no

Voz 1995 15:03 y cuando ves que redoblan mucho al principio

Voz 1727 15:06 es como como no podrán redoblar más después

Voz 0568 15:09 es decir que hay un giro no hay es una pieza básica no es decir se empieza el reafirmando los fundamentos aquí Toxo y luego se hace el Giro el giro consiste en posponer el pleno es decir no situarse hoy en esto es muy importante en línea de colisión frontal con el Tribunal Constitucional había una advertencia al Tribunal Constitucional esperar que el Constitucional resuelva definitivamente la admisión la tramitó o no del recurso el Gobierno y las alegaciones que van a ser presentadas a la una era

Voz 8 15:44 yo no existiría para acabar el que

Voz 0568 15:46 ha citado en varias ocasiones se deberá hacer una investidura con garantías ahí hay una una vez se pronuncie el Tribunal Constitucional habrá que ver exactamente cuando Roger Torrent dice que se tiene que llevar a cabo una investidura con garantías qué es lo que supone es decir cómo se casa la investidura con garantías una vez exista una posición definitiva del Constitucional con esta reafirmación de que el candidato escuchen

Voz 1995 16:14 a dejarme suplente señalar más allá de las palabras injundia

Voz 0695 16:19 es cuyo Torres

Voz 1995 16:20 deberíamos aprender los medios en la expectativa cada vez que aparece un dirigente catalán diciendo que va a pasar algo los medios este país concentran todo el foco concentra la atención y deberíamos empezar en ocasiones como como bien dice Enrique los tambores empiezan a sonar pero se desinflan a los pocos minutos deberíamos empezar a manejar un poco mejor Lucía

Voz 12 16:39 a la expectativa con la que una y otra vez manejan el en él

Voz 1995 16:45 marco narrativo de toda la situación que estamos yendo todos desde el intemperie independentismo Catón

Voz 1727 16:49 bueno es que yo creo que el independentismo catalán a a mi me parece que ha cimentado su hegemonía precisamente en un manejo magistral y casi diabólico desde el punto de vista del Estado no poco hay que así me refiero que desde el punto está del Estado sí porque no sabe cómo hacer frente a eso en en la imagen en la imagen en el desarrollo de las de las fotos las grandes manifestaciones las imágenes bonitas Un señor fugado que dice que está exiliado la cárcel que tiene en fin la carcel pues fijaros que relato tiene claro a eso que se que se opone a eso lo que queremos es que se opone hoy en el día de hoy porque tú dices primero dices Antonio hizo hoy todas las expectativa ante el señor Torrent y enfrente exactamente qué es lo que hay el presidente del Gobierno en en Televisión Española perdona recordando que cuando hay sol ese digo común que si eso es el líder de la oposición Pedro Sánchez que creo que ha puesto un tuit sobrepoblación triunfo en el otro partido segundo de la oposición que se llama Podemos que tampoco se sabe muy bien donde está y ahí el señor Rivera de ciudadanos disfrutando de esos miles y esto es todo lo que hay entonces claro dices cómo es posible que les dediquemos tanta expectación pop porque son los únicos que se mueven es que esto lo lo es decir además es que yo creo que lo han visto han visto que esto da de sí que es eficaz hoy tocaba pasar de las palabras a los hechos lo que ha hecho Torrent es aplazar el pleno y evitar por lo tanto como decía Enrique la colisión con el Estado esto es un aplazamiento de la colisión

Voz 0958 18:34 hemos tocado Cowboy ese ha sido nuestro análisis desde hace tiempo pero hoy específicamente es decir que que espere que la investidura se resuelva en la primera vuelta antes del día treinta y uno

Voz 1995 18:45 como se preveía está equivocado

Voz 0958 18:48 y al final del camino probablemente están las nueva al final

Voz 13 18:51 los dos meses están las las nuevas elecciones bases entramos en un limbo e Irán hay plazo

Voz 0958 18:58 hablaba Enric del embajador yo suelo yo recordaría lo que decía Ortega se queda en este país muchas veces disco discutimos de los hechos no de las opiniones es decir discutimos de que ahora es de día

Voz 1727 19:09 lo que ahora es de día y otra evidencia que esa puesta de manifiesto hoy efectivamente Puigdemont no tienen nada que perder ya Iturralde tiene toda una carrera política por delante es un valor en alza en Esquerra Republicana que se cuidará muy mucho de quemarlo en el comienzo la había olvidado Pepa cenital hoy el acto del Toisón de Oro que también es una forma de que el Estado se manifiesta en el día de hoy el acto en el que el Rey le impone a la infanta Leonor el Toisón de Oro coincidiendo con toda venta aniversario ausencia de todas las instituciones del Estado que esos otro o otra pantalla añadir a este día en el que hemos vuelto a invadir el territorio de Toni Garrido pero ahora se lo devuelvo

Voz 0958 19:50 poco tiempo

Voz 1727 19:51 el mañana en el programa que queda mucho de aquí a las doce

Voz 1995 19:55 si hay una actualidad que viene Green intensa no sé si acabar todo esto no sé si de una forma muy extraña deberíamos acabar poniendo otras es la canción de Operación Triunfo que va a representarnos en Eurovisión

Voz 1727 20:06 otra pantalla del día otras ya no sé si esto

Voz 1995 20:08 sería la mejor manera acabáramos pareció dices oye Torrent que es tu canción pero es una canción que la misma Donato sea puedes cambiar que te suena exactamente es un Se llama electro latino por lo machacón digo sea en fin

Voz 1727 20:20 vale

Voz 1995 20:21 arrancamos si te parece Pepa como siempre un verdadero placer

Voz 1995 27:49 lo moral y lo inmoral decía Jardiel Poncela es gastar dinero en aburrirse buenos días al nuevo siguen escuchando hoy por hoy ya ya entendemos que hasta ahora el interés la inquietud del está en ese en ese entorno en esa periferia del Parlament catalán

Voz 12 28:07 imagino a este funcionario abriendo esta mañana a las puertas del Parlament catalán a primera hora repartiendo el correo en los despachos copiando el orden del día pensando en otra jornada histórica en la que lo mismo no llega a recoger los niños al colegio

Voz 21 28:29 dándole vueltas a porque entre todos los parlamentos del mundo el independentismo tuvo que entrar en el suyo le imagino de pie

Voz 1995 28:36 al lado de la reunión de la Mesa escuchando las seis

Voz 21 28:39 tienes que toman esperando a que lo transcribo para hacer más fotocopias

Voz 12 28:46 copias tendrá que volver a repartir mientras camina por los pasillos del Parlament pensando en el rudo alías que le volverá a llevar con retraso a casa

Voz 32 28:57 y espera para Fandi

Voz 21 29:10 final de trayecto hice la descripción más gráfica del proceso fuera de un tren con retraso en gente queriendo ir a un sitio y que no puede ir porque el tren no llega o lo mismo es que ya paso perder trenes en este país es casi una costumbre si me permiten trataremos de hacer con la política como con el hambre trataremos de distraer la arquitectura

Voz 33 29:35 las cosas que han pasado en las últimas horas de verdad pupas

Voz 21 29:38 muchas cosas pero de todas ellas lo de Julian Muñoz es digno de mención por primera vez en la historia de España alguien entra en prisión diciendo de manera textual y con todo el sentido del mundo que me quiten lo bailao eh no es fabuloso preso por sevillanas miren por dónde miren la actualidad

Voz 1995 30:00 de Philippe par que sólo cabe recordar aquí las últimas palabras de Aldous Huxley el creador de un mundo feliz en mil novecientos sesenta y tres instantes antes de inyectarse la jeringuilla dijo LSD cien microgramos para derivar tan calen buenos días hay qué pasa con los herederos de Ikea que bueno tú sabes

Voz 13 30:25 que hay en el mundo general es un titular pero la muerte digna obviamente pues se va a ocupar las portadas y los medios otras mucho tiempo porque van especulando y qué ha pasado con los hijos tiene tres hijos yo veo aquí un obras expresa una saga vikinga tú eliges donde ya va a pasar pero lo primero es lo más un elige tu propia aventura o sea que van pasando

Voz 1995 30:49 tú vas eligiendo

Voz 13 30:51 te lo haces tú a bueno pues bueno pues nada filósofo de del padre El padre tenía han dejado muy claro este está titular hoy en la prensa como como quería que después como recorra de Elia hace con sus cenizas la alejada tan claro como es las instrucciones para montar un belén no es llevar sus cenizas una colina con árboles de Abdul esta árbol tan tan sueca

Voz 1727 31:14 ahí al lado de un de un lago

Voz 1995 31:17 su provincia astucia Noeles de abedul étnica o tendría también gracias

Voz 13 31:21 debería el AVE Dhul es unos primeros palabras que aprenden castellano que yo creo que hasta ahora nunca tener que utilizarlo porque aquí

Voz 1995 31:28 dar e insultar y abedul fueron sus primeras palabras en castellano muy bien gracias Tonga la indicio de Matallana una hora menos en Canarias dicen que el periodismo consiste en gente que le cuenta a otra gente cosas que le pasa a gente que está lejos tienen los actualidad les tenemos a ustedes y por esa razón aunque hoy estemos un poco desperdigados y con la actualidad aún poco desmontando esta primera hora de nuestro Hoy por hoy pero les tenemos a ellos a Sergio del Molino que hoy está después de un largo viaje por Colombia donde afirma haber trabajado mucho hay festival en Cartagena indias Sergio del Molino bienvenido qué tal muy buenas estaba aquí la traza Tom oteando el horizonte viéndose parecía pues Yamón Gerona no había suerte no

Voz 0695 32:06 no habido suerte porque además no había niebla hoy nada pero sí que veía la neblina de los cigarrillos que sabes que esa terraza terrazas usa fundamentalmente para eso

Voz 1995 32:12 sí sí sí es ahí si sales a tomar el sol y cuenta como que asuma totalmente iban de sí un poco más de niebla de manera que quizá por ahí pueda escabullirse del asunto en Radio Vitoria Nacho Carretero muy buenos días buenos días cómo estáis cómo estás amigo estaba año vigila

Voz 34 32:31 cuando pero estoy muy decepcionado porque al final yo esperaba un a no ser una aparición de Puigdemont algo estelar descartado

Voz 13 32:38 reitera hay otra

Voz 34 32:40 con laderas por la frontera no sé yo apostaba por mini submarino incluso pero es que claro este aplazamiento me acaba de

Voz 0695 32:46 yo me acaba de Afers yo esperaba que no hubiera salido nunca del Parlament es gente que de repente apareciera deje vallisoletano de estado en el despacho sin moverme todo el tiempo realmente no que hacía

Voz 1995 32:55 insisto en que debemos empezar a manejar de otra manera

Voz 0695 32:58 expectativas no creo que lo marca muy bien

Voz 1995 33:01 algunos que no sé si merecen toda la atención de esta mañana todos los medios de comunicación todas las digitales las radios estamos pendientes de alguien que ha salido a decir oye que lo de esta tarde se aplaza y ya está y lo puedes decir más largo o más alegría por sevillanas como Julian Muñoz pero básicamente oye que lo esta tarde que no me parece que estamos dando demasiado debemos empezar a apartar un poco mejor los los plazos en cualquier caso Menos mal que estáis vosotros vamos a empezar esta hora afirmando que teníamos razón finalmente será esta discutíamos que decía Nacho Cano Sergio estaba en Colombia eh ver finalmente esta canción que nos va a representan en Eurovisión que está muy contento me siento plenamente aplastante veintiocho representados espaldas minas mal ahí está ya ahí atenta a ver si es esta que bien yo creo que este año tenemos más opciones Ésta es la que va a ir a Eurovisión no si Amaya y al FEEF yo soy muy de Eurovisión pero bueno pues que también la hoy es propiedad de Nacho como Rubén

Voz 0695 34:06 pues esta es una de las noticias del día así que lleva en el que en el Wall medievales

Voz 1995 34:12 hacía tiempo que no escuchaba para definir esto para los más jóvenes que no estén escuchando es donde se escucha música chicos donde señores mayores las nieblas de tiempo la cosa que pasaba mucho hoy llegaba a la cintura bueno seguramente a este idilio añadir seguramente recordarán es una famosa película protagonizada por dos gemelas

Voz 35 34:35 yo estoy grabando por ver a mamá es ya hemos de ser capaces de llevar a cabo podemos hacerlo somos mellizas verdad yo quiero conocer a mamá irá a mí también se me pone piel de gallina

Voz 36 34:47 estás pensando lo que es exactamente

Voz 1995 34:51 y una fue Boston y la otra California la historia es conocida es un clásico algo que según se mire puede tener cierto paralelismo con la historia que les vamos a contar ahora hablamos de dos gemelos que también han decidido encauzar destinos distintos aunque en este caso es un destino muy concreto que es el político uno es el presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Orense ir otros el presidente de las Juventudes Socialistas de Galicia son hermanos gemelos y los dos nos escuchan en los censora de Santiago de Compostela ciudad a la que restó

Voz 37 35:21 eh

Voz 1995 35:21 Navarro González Fariñas muy buenos días hola buenos días Adrián González Fariñas muy buenos días

Voz 8 35:26 qué tal buenos días industrial hay similitudes entre

Voz 1995 35:29 eh tú a Boston y yo a California en vuestro caso políticamente sí

Voz 1293 35:33 sí políticamente y también en el ámbito de los estudios hay no diferenciamos un poco pero bueno en otras cosas de la vida sí que coincidimos bastante

Voz 1995 35:41 hemos decidido Adrian labor utilizarlos para hacer un pequeño experimento veréis voy a hacer una se pregunta Se trata de que Nacho de de que Sergio distingan quién es el del PP y quién es el del Sol sigue yo voy a hacer una serie de preguntas vosotras solamente tienes que contestar si si asistentes mucho yo creo que se va a ver el plumero pero sí decisión a una serie de preguntas queremos saber si esos no son capaces de averiguar quién es el de las nuevas eh el de Juventudes Socialistas y quiénes el de Nuevas Generaciones os parece pues vamos allá por primera pregunta Nagore a favor de la independencia de Catalunya Adrian desde la independencia de Cataluña no

Voz 0695 36:23 en el primer no sonó con más contundencia yo diría que más de Nuevas Generaciones el primer no que

Voz 1995 36:32 ni de qué piensas de Podemos

Voz 11 36:35 pienso que es un partido que representa una parte importante de la población pero que está abocado pues a ser la segunda fuerza de la izquierda

Voz 1995 36:43 Adrian qué opinión tiene esto es Podemos queda claro

Voz 1293 36:47 yo creo que es una respuesta a una situación de crisis que vivimos aquí creo que es lógico el enfado que que pudo haber en la sociedad española pero creo que la sociedad española es tiene claro que apuesta por alternativas serias

Voz 1995 37:03 yo creo la lo ha complicado un poco Nador a favor del aborto libre gratuito se Adrián a favor del aborto libre y gratuito recuerdo está cumplirá presenta otros alternativas por eso insisto uno representa a las Nuevas Juventudes Socialistas en Galicia y el otras nueve genes del PP de Orense ambos presidentes última cuestión Nador tú qué estudias políticas Adrián tú qué estudias

Voz 11 37:33 Economía

Voz 13 37:36 bueno yo me voy me voy a arriesgar creo que por la mínima que abren las del PP

Voz 1995 37:42 pero a día han PP en tu caso que dices

Voz 12 37:47 no creo que Adriana PP PSOE pero por qué me dieron la pista sobre todo porque dice que el pop que Podemos está abocado a ser la segunda fuerza

Voz 0695 37:59 y decía más satisfacción porque para los demás por lo demás y creo que es buena noticia no difieren tanto yo creo que habló poco de una nueva generación que viene de de políticos

Voz 1995 38:13 por dejarlo claro a favor es el presidente de las Juventudes Socialistas

Voz 8 38:16 Secretario general el Secretario Xeral perdón

Voz 1995 38:20 Adrián ahora sí es el presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Orense Verdú

Voz 5 38:23 tampoco Secretario General

Voz 1995 38:26 es que digan que aún siendo políticos conocéis bien vuestro trabajo osea ninguno lo que dicen hechos interesantes verá que

Voz 10 38:35 ah

Voz 1995 38:35 en el fondo no estáis tan lejos más allá de algunos matices y más allá de la del entusiasmo y la intención y el tono no está está lejos Naos

Voz 11 38:45 bueno no estamos tan lejos físicamente genéticamente probablemente lo políticos sí que a veces podemos coincidir con que la unidad de España por ejemplo puede estar de acuerdo pero luego ya la solución yo defiendo modelo federal el defiende algo diferente y en todo lo que tiene que ver con política social de bienestar en general en todo prácticamente la política incidirán algo básico en lo concreto pues diferir totalmente fácil

Voz 1995 39:07 la Adrián habéis vivido lo mismo del mismo entorno a casa cuando os dais cuenta de que vuestros criterios en estos planteamientos políticos son tan diferentes

Voz 1293 39:16 bueno ya desde que empezábamos a debatir en casa de política Haitar a ver los telediarios ya con dieciséis diecisiete años aproximadamente pues empezábamos a ver qué había diferencias claras no bueno que eso que lo más importante en lo básico sigue coincidíamos pero que luego a la hora de entrar en debate vía se colorao mucho el ambiente la verdad

Voz 1995 39:34 en las comidas te familia como son

Voz 11 39:36 son calientes muchas veces se ya en las cenas de Navidad citan los dicen relajados un poco con la política porque sino ya sea con el tema de Cataluña incendios tuvo un poco

Voz 1995 39:45 cuando más o menos a queda descubriste insisto porque claro esto de pequeñas escanea hay seguro con con el tema óseas dais guantazos

Voz 11 39:52 sí que al principio la era bastante tenso y cada noticia en el telediario

Voz 8 39:56 la hora de comer o de cenar sí que saltaba

Voz 11 39:59 estaba un una puya de el PSOE y PP las encuestas también siempre estaban ahí la corrupción y quieras que no lo vimos como bastante a flor de piel entonces pues claro cualquier cosa que decía uno el otro saltaba entrábamos en un bucle ahí de de discusión el pues claro no daba la razón y uno al otro

Voz 0695 40:14 sí claro pero es importante para mí que seis gemelos porque así fuera seis uno mayor que el otro entendería que la posición política del menor está condicionado por la mayor no lo es decir por llevar la contraria pero aquí no se está llevando la contraria realmente es una cosa genuina en casa discutir de política tener una familia donde se vive la política o no

Voz 1293 40:33 no para nada la verdad no tenemos ningún tipo de familiar que que militará algún partido político y además en nuestra casa Mis padres nunca tuvieron eso de hablar de política ni tal no justo sea el les importaba no justo como la mayoría de los españoles que es como tiene que ser pero nosotros decidimos complicarnos la vida

Voz 1995 40:49 no

Voz 13 40:49 quería Antoni no sé si soy quería aprovechando que ambos son de Ourense y hay un nombre propio en la política gallega en Ourense que es José Luis Baltar que yo lo definiría como el último gran cacique que ha conocido Galicia lo digo porque él mismo se definió como un cacique bueno eso lo pongo en su boca que fue el presidente de la Diputación de Orense veintidós años cargo que ahora ostenta por herencia su hijo José Manuel este hombre fue estos mismos años presidente del Partido Popular de Ourense y fue finalmente condenado por prevaricación por colocar a ciento cuatro personas en el organismo que él dirigía Baltar es una de las últimas representaciones tan meridiana de lo que durante muchos años fue la política en Galicia y uno de los problemas de la política en Galicia estos negó caciques de este amiguismo Iniesta y este conocimiento de la Galicia profunda yo quería preguntarle a ambos tanto a favor como Adrian su opinión sobre su consumo ciudadano sobre esta política gallega y cómo ven ellos el futuro de la política gallega

Voz 1293 41:58 yo creo que que no sea yo personalmente yo José Luis Baltar no lo no lo conocí porque bueno yo llevo aquí milita en el Partido Popular nada dos años y bueno a manos Baltar sí que sí que lo conozco y sé que tengo que decir que mi opinión es el mejor presidente de Diputación de una sé que podemos tener más cada no hay más que ver la situación de innovación que es una persona que está poniendo en el mapa que es una persona que además eso de que es un cargo heredado no es cierto porque paso por paso tres Congreso si no me equivoco

Voz 5 42:22 hoy en concreto se cumple ocho años de CEPYME

Voz 1293 42:25 por eso si no me equivoco y eso que en mi opinión es un es un político ejemplar y no hay más que ver que seguimos siendo teniendo récord en resultados a niveles municipales han vuelto a niveles autonómicos tenemos una mayoría absoluta en la Diputación de Ourense que lo corrobora

Voz 11 42:37 los difiera totalmente de conste yo creo que de hecho es además de cacique completamente machista que de hecho salto a las altas saltó pues yo creo que pierda

Voz 1995 42:48 quiero que no se invitéis a comer invitados

Voz 0568 42:50 pues que había que me tenía que meter el dedo si no era todo de acuerdo enóloga y esto hace que definimos totalmente

Voz 1995 42:56 por ejemplo no por poner algunos ejemplos de fuera están a punto en Alemania el Partido Socialdemócrata que en un profundo debate a propósito de la posibilidad de apoyar al Gobierno de la derecha de de Angela Merkel conocéis además que han consultado habían dicho que no es el famoso no es no que aquí también conocemos por Pedro Sánchez el famoso no es no vosotros ya os el caso serían capaces ya no hablo solamente la política local en Orense en Galicia Chris que sería bueno que en algunas cuestiones au o establecer algún momento determina un gobierno de concentración Gobierno representado por los dos partidos mayoritarios

Voz 11 43:29 no no yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque desdibuja completamente lo que defiende el Partido Socialista en este caso que es la alternativa al Partido Popular y lo que uno siendo lo contrario en la gran parte de políticas de la gran parte de materias al Partido Popular desdibuja completamente al partido tener que puedes estar en coalición con el Partido Popular yo ahí obviamente

Voz 1293 43:47 sí que sí que difiere de Mi hermano bastante porque tenemos que entender que hemos hemos pasado

Voz 11 43:52 poco tiempo de un marco bipartidista en el que efectivamente los partidos tenían que ofrecer una alternativa

Voz 1293 43:56 más distinguidas a un plano más multipartidista y sobre todo

Voz 1995 44:00 judicial para del Partido Socialista Obrero Español porque sí

Voz 1293 44:02 encuentro como una fuerza su Izquierda que efectivamente les les llevó sus peores resultados históricos y en ese sentido el Partido Socialista yo creo que tiene que ser maduro tiene que saber que que hay que apostar por modelos como el alemán que apuestan por estabilidad entre los grandes partidos que nos encontramos ubicados en el centro yo creo que el modelo alemán a su modelo a seguir porque la propia aritmética parlamentaria lo pide y los propios ciudadanos españoles dos uno lo piden

Voz 1995 44:25 cuántos años tenéis veinte genera finalmente obtuviera casi tocaba más en este mismo posicionamiento más Podemos Ciudadanos no nunca había pensado en que esas esos nuevos posicionamientos políticos representan un nuevo modelo de España una nueva generación de españoles que da un paso adelante empieza a tomar el poder

Voz 11 44:42 no yo creo que no en absoluto sea la nueva generación de españoles el partido solicita tiene ciento cuarenta años de historia no son los españoles hace ciento cuarenta años lo que lo votan actualmente son españoles actuales en los que los Volta en España en los que votan por tanto que sean partidos nuevos no significa que traigan pues ten ideas nuevas a veces sí pero tampoco recuerda ni tampoco suya hace la juventud unas ansias por Ciudadanos y Podemos yo lo veo la facultad muchas veces de que bueno al principio sí pero ahora que ya pasaron cuatro años de estos grandes partidos pues

Voz 0695 45:11 ya son algo cómodo no Sony nueva política

Voz 11 45:13 la ley deja políticas políticas secas

Voz 0695 45:16 qué es lo que me ha sorprendido como ha dicho Tony que no tanto que se es gemelos que que es muy llamativo como la juventud veinte años es verdad que sus dirigentes de de las juventudes de vuestros partidos pero estamos acostumbrados a ver dirigentes de la Junta desde vuestros partidos que ya son como cuarentón unos que ya son que si gana

Voz 11 45:33 las múltiples Juventudes eh seis Juventudes reales de las vendas yo creo yo que Pedro socialistas son bastante jóvenes que que las de las cuales formamos parte de ellas trabajamos por eso porque cada vez seamos más que a través de la política que es el único instrumento que hay para poder cambia

Voz 1995 45:51 la realidad porque

Voz 11 45:53 Cesáreo apuntar los gritos individuales de cada uno en su casa las reivindicaciones que tiene sino usa la política para cambiar lo que creen justo

Voz 13 46:02 es injusto para los Adrian por vosotros me dais con vuestros padres vivís juntos se tenéis normas como durante la comida no habla de política o porque claro entiendo que la convivencia hay que regularla Un poco

Voz 1293 46:14 en principio no no hay norma osea sí que es verdad que una vez que una vez que son los debates empiezan a tensar un poco ya empezamos a porque buena confianza pues uno rapidamente hay rápido empezar

Voz 5 46:22 deja

Voz 1293 46:22 va a debatir bastante con bastante fuerza siempre con respeto y en ese sentido siempre está a mi padre mi madre de árbitros que nos ayudan a frenar un poco ya hay momentos en los que mi padre dice basta acabó la discusión

Voz 5 46:32 hay que ponerse dan una opcional esas tropas vuestro queda quedado neutrales políticamente a hablar de política la calle Summer ya lo mataron a Santiago a estudiar para

Voz 1995 46:44 el secretario general de las Juventudes de Nuevas Generaciones y de las nuevas generaciones ganador Secretario general de las Juventudes Socialistas un placer son dos hermanos gemelos que demuestra Neuilly es un que escucharlos también que que que desde muy joven uno tiene sus convicciones Si no es un tema de educación es un tema velos no es un tema absolutamente personal y enhorabuena por dar un paso y lo que decís hay que empezar a tratar de cambiar las cosas desde donde sea sé que respetar y apoyar los siempre habían haber muchísimas gracias en cada uno en unos segundos vamos a volver es bueno hacerlo seis que hay empresas que dedican ya romper e igual que hay empresas que gestionan tu boda hay gente que gestiona desde la pareja si me parece genial y es una forma de bueno tenemos que hablar Sergio Nacho tenemos que hablar

Voz 38 47:39 Toni Garrido Cadena SER hay

