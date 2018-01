Hoy por Hoy (30/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1762 00:00 son las once las diez en Canarias el presidente del Parlament de Cataluña ha anunciado el aplazamiento del debate de investidura que estaba previsto para hoy Roger Torrent ha justificado la decisión argumentando que se va a convocar ese pleno cuando allí a las garantías suficientes para que se pueda celebrar y espera por tanto al que el Constitucional resuelva las alegaciones contra la decisión de vetar la investidura a distancia de Carles Puigdemont ha comenzado además a esta hora ya la reunión prevista de la mesa de San

Voz 0477 00:34 la Cámara vamos al Parlamento informa Soledad Domínguez

Voz 1909 00:36 Unión ordinariez de hecho con un contenido muy menor una vez que el presidente del Parlament Roger Torrent ha anunciado que se aplaza hasta nueva orden el pleno de investidura que tenía que comenzar dentro de cuatro horas lo ha hecho en un discurso muy duro en el que rehúye Torrent ha criticado tanto la actuación del Tribunal Constitucional como la del Gobierno español y muy especialmente la de la vicepresidenta primera Soraya Sáez de Santamaría Torrent advertía que se va a mantener firme y que defenderá con todas las consecuencias el derecho de Carles Puigdemont a optar a la investidura

Voz 1 01:05 no hay ni un milímetro a la defensa no me modere ni un milímetro en la defensa de los derechos políticos de los diputados y diputadas por muchas amenazas que puede recibir iré hasta el final hasta el final para defender el derecho del candidato Puigdemont para someterse a un debate de investidura con todas las garantías porque la democracia no se suspende porque la democracia no se suspenden

Voz 1909 01:30 desde la oposición el PSC ha registrado formalmente una petición para que tu Rehn abra una no

Voz 0477 01:34 vas ronda de contactos busca un candidato alternativo

Voz 1762 01:37 ya hay una primera reacción del Gobierno considera que esa decisión de Torrent es la consecuencia lógica de la acción del Ejecutivo y de los tribunales Sonia Sanz

Voz 1916 01:44 sí desde La Moncloa vienen a decir que es que al presidente del Parlament no le ha quedado otro remedio gracias al recurso del Gobierno y a las cautelares dictadas por el Constitucional se ha evitado que hoy se haya producido una burla nuestra democracia dice dicen desde el Ejecutivo en la Moncloa por tanto permanecen a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional y de lo que haga el Parlament el Gobierno central tiene claro que lo que debería hacer es pro Bonn proponer a un nuevo candidato a ser posible limpio sin causas pendientes con la Justicia para que la situación de Cataluña pudiera comenzarán a normalizarse los independentistas saben que están obligados a cumplir la ley como el resto de los ciudadanos señalan fuentes del Gobierno

Voz 1762 02:19 al mismo tiempo a esta hora están citados en el Tribunal Supremo los ex consejeros catalanes que dimitieron antes de la declaración unilateral de independencia amplía Alberto

Voz 2 02:27 As el en llegar ha sido Jordi Jané que declara ya ante el juez Llarena como testigos desde hace unos minutos después será el turno de ellos monte de Meritxell Ruiz los tres son exconsejeros del Govern de Puigdemont que cesaron o fueron destituidos en julio del año pasado cuando el proceso independentista entraba en su fase final de cara al referéndum ilegal del uno de octubre el juez quiere escuchar su testimonio sobre todo las explicaciones de porqué se bajaron del barco antes de que el proceso unilateral independentista llegase al punto de no retorno

Voz 1762 02:49 en los mercados la bolsa pierde alrededor de siete décimas hasta ahora está cotizando por debajo de los diez mil quinientos puntos llegamos hacia las once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 es Madrid en Madrid Bicimad entra a esta hora el primer pleno del año en el Ayuntamiento de la capital la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés acaba de comparecer a petición de la oposición después de que el PP Lalla demandado los tribunales por la compra de servicio de alquiler de bicicletas dice Sabanés que heredaron un servicio insostenible literalmente ha dicho Cibeles Felipe Serrano Quero

Voz 0622 03:21 aún contrato infumable buenos días buenos días Carmena ha dejado en manos de su delegada de Medio Ambiente las explicaciones sobre el asunto de Bicimad Sabanés ha defendido que heredaron un contrato infumable que lo más fácil era dejar caer el servicio ellos optaron por mantenerlo garantizando la solvencia hay pensando en el futuro querían ver bicis tiradas por toda la ciudad le ha reprochado Sabanés al portavoz del PP Martínez Almeida ha preguntado si hubo una valoración económica previa dentro o fuera de la emite Easy el coste fue de diez coma cinco millones ose pagó una cantidad sensiblemente superior interviene ahora al concejal socialista Ignacio Benito

Voz 0477 03:57 esa transparencia es la que les demandamos nosotros lo verdaderamente importa

Voz 1275 04:01 entre los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid la patronal de fabricantes de automóviles Anfac aplaude los cambios que va a introducir el Ayuntamiento de la capital en el protocolo anticontaminación para prohibir circular a los coches sin distintivo ambiental en los días de alta polución lo hemos avanzado hoy en la ser Adolfo Randolph dulce ex director de comunicación de que ha estado en Hoy por hoy

Voz 3 04:17 es una decisión es extremadamente acertada de hecho hace años ya cuando estaba Ana Botella en el Ayuntamiento debe fue una de las propuestas de fácil de eliminar el paro impar que digamos resta el cincuenta por ciento del parque circulantes pero no el cincuenta por ciento de la contaminación porque hay vehículos muy antiguos con alto poder contaminante que seguirían circulando sin embargo sí optamos por el etiquetado que reduce mucho más el potencial contaminantes de los vehículos que circulan los más contaminantes se quedan

Voz 1275 04:45 digo hizo una avería en los sistemas de señalización en Cercanías en Atocha mantiene suspendido hasta ahora el servicio de la línea C4 entre Chamartín y Villaverde Alto siete grados en Gran Vía

Voz 4 05:03 el nueve coma nueve nueve nueve por ciento de que han cerrado el grifo del lavabo

Voz 5 05:07 por eso las familias de verdad necesitan un seguro como el de Mapfre que nunca haya que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord para que vida sin preocupaciones Mapfre colaborador de Alicante Puerto de salido de la vuelta al mundo a vela

Voz 1 05:21 eso dije Hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 6 05:29 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 05:33 once y cinco minutos una hora menos en Canarias Ferran Adrià muy buenos días buenos días Ferrán in es son tomate

Voz 0659 05:43 pues depende para para quién no un tomate son muchas cosas para en el mundo biológicos una planta

Voz 8 05:50 John fruto

Voz 0659 05:53 de ahí las hojas del tomate la de la flor del tomate para una persona que venda el tomate serán aún no una herramienta para venderlo o no para un cocineros un recurso que tienen para crearon una elaboración cuando maten o cocinar una relación con tomate o utilizarlo para mal que tienen comunicación que tiene que comprar no ese tomate eh para un poeta pues puede ser una fuente de expiración son muchas cosas y esto es un poco la la la filosofía de desatiende esta metodología que utilizamos desde la Foundation que es conectar el conocimiento no para para comprender entonces eh normalmente tendemos a ser dogmáticos y que las cosas son sólo una cosa las cosas son muchas

Voz 7 06:41 Atsu Ferran Adrià vivido experiencias maravillosas que que que le han llevado a a conocer a grandes premios Nobel estar

Voz 1995 06:50 campus donde están los los tipos más interesantes el planeta Fran como el despacho de un premio Nobel porque siempre valoramos mucho el entorno últimamente Abbas hablamos de cómo mejorar nuestros entornos de trabajo de cómo hacerlos mejores para ser más eficientes podrías explicarnos cómo es el despacho de un premio Nobel que trabajamos en Harvard donde tú asesta

Voz 0659 07:09 se Palmira yo desde hace ocho años estado profesora en Harvard conozco muy bien el MIT también que sobre otra institución increíbles más sabes tú sales institutos Technologies investiga prestigio al punto y lo más increíble es que son sitios pequeñitos bueno a los males y esto demuestra que si quieres tener un espacio chulo y tal está bien pero no fundamental entonces esto demuestra saber no hay una verdad puede haber muchas maneras de enfocar yo yo en este caso siempre pocas siempre hemos tenido sitio sencillo donde crear igual a gusto al final puedo entender que que la gente esté a gusto en un lugar caiga un gimnasio inmensas me importa impone y tal pero yo siempre a mí no me hace falta yo para jugar al pimpón no voy al trabajo sabérselo pero no pero hay trabajo y trabajo mira yo vi en una vez en Nueva York a cómo trabajan la la gente los Brook lo la gente que analiza para todo el tema de la bolsa SARS no una empresa claro te prometo que esta gente necesita un masaje cada cuatro cinco horas la tensión que ante un ordenador para hacerle los análisis de las empresas para después comprarlas para lo que sea un broker más menos más o menos al uso brutal no nunca de algunos cada cada cada profesión es diferente y cada profesión que haga lo que quiera cada proyecto que gravedad

Voz 1995 08:36 pero utilizando es ejemplo fíjate el setenta por ciento de las operaciones en Bolsa ya se hacen lo que ellos llaman el trading de alta frecuencia no que ya no son humanos sino son máquinas especulando vendiendo y comprando en milésimas de segundo y esa es la diferencia que a lo largo el día que vea millones

Voz 0659 08:53 claro hay siempre siempre hay uno hay tiene que está solo hace al final el que va a decidir tal Aura

Voz 7 08:59 con la calle Cervantes tiene la inteligencia

Voz 0659 09:02 difícil al y la tenéis la inteligencia humana tienen que estar juntos hizo momentos de tensión brutal volcarán un clic te puede jugar el trabajo mes pero

Voz 1995 09:11 decía esta misma semana que estuvo en en Davos el consejero delegado de Google una empresa que tú conoces bien asestaron su campus decía que la inteligencia artificial cambiará la vida del ser humano de la especie humana como lo hizo en su día el el fuego el Homo erectus Se calcula que cuatrocientos mil años antes de Cristo recordemos que cuatrocientos un mil novecientos sesenta y dos después de Ferran Adrià que serían como los dos hitos grandes para la la cocina pero dice que va a cambiar nuestra forma de debida la inteligencia artificial tú crees que eso es posible

Voz 0659 09:42 sin siendo alguna lo que estamos empezando y hay los límites siempre hay que ver no hay aún no hay un medicamento al cien por cien para el tema de la gripe A y aún vamos con fregona que es mucho mejor que antes pero vamos con fregonas te quiero decir que hay que ver eh los hitos a nivel de de innovación e hay que verlo siempre con el tiempo yo estoy convencido que de aquí cincuenta años habrán cosas increíbles pareja hay que vivir vivir el día a día de hoy en día sitúe entre Google es la biblioteca más maravillosa del mundo pero posta gustaría que aún fuera mejor no te gustaría que estuviera más conectada impuesto esto la inteligencia artificial o otro a ceder la inteligencia artificial no es capaz de decirte lo que yo te he dicho el tomate a uno la ingente artificial lo que hacen es que cuando suele poner datos muy buenos muy buenos ella va haciendo cosas mejor si los datos que hay no son muy buenos pues no puede hacer maravillas es un espárrago de que hablaban de un espárrago blanco verde morado pequeño grande congelado o no congelado todas estas variables aún que yo conozca quiere esto tengo la suerte de trabajar con Telefónica desde hace ocho años y conozco por todo lo que está pasando en el mundo ícono de grandes empresas como Google Microsoft y todas estas grandes empresas nadie me ha dicho mira hay un lugar que todo esto te lo va a arreglar los trabajos que hacemos con sapiens este diálogo antes de la inteligencia artificial inteligencia humana drama era muy básica bueno al final lo hacemos de una manera básica hay a veces eh con la con la lógica es lo que hace que te has mira eh tú preguntas a cualquier universidad como hacer un currículum da un grado que vaya sorpresas de cómo se hace te van a decir la mayoría bueno esto es algo de hace años que sea intenta mejorar al año a año pero no hay una pregunta de cómo está conectado este conocimiento en hicimos con Fundación Telefónica un otras llama escuelas creativas y eso es lo que hemos hecho y hemos sido a escuelas maravillosos y entonces me decían que el lo que están intentando que cuando un niño o una niña eh escuche arte y después vengan a hablar de ciencia esté conectado no que vengan el profesor de arte te explico un discurso venga al profesor de Química otro discurso el de deporte otro discurso el conectar este conocimiento es uno de los trabajos que hacemos probablemente que la respuesta

Voz 1995 12:33 otro agente fue lo primero que no se no se separó de los de los animales empezar a razonar empezara a buscar las conexiones bueno vamos a hablar mucho de de del Bulli Foundation Ferran Adrià tiene una mente tan grande expansiva que uno piensa que que hubiera sido siempre dedicarte a la cocina Ferran tuviera dado por no sé qué ser astrofísico por por por querer cambiar lectura

Voz 7 12:57 arquitecto se soy que Rozas todas las artes Ferran en el fondo

Voz 0659 13:00 con con un panel gastar todas a la vez que mismo giro además no pero yo lo tengo una un concepto político oí la cara de aprender morgue que que que los humanos una de las MIT cientos de maneras de clasificar sería los que tienen ganas de aprender como tú y como yo la gente gradual y me parece muy bien eh no porque tenga ganas de aprender ballet es mejor o peor pero hay gente que dice que una Stephen bien como esto porque aprender al final exige normalmente un esfuerzo personas que que que ya están bien como estar cosa que me parece muy bien yo hay cosas en mi vida que no quiera aprender de ello por ejemplo moda pues mira voy con Roma negra más o menos normalito tan no quiero aprender ya muy bien sin embargo mi profesión que ya no es mi profesión sino en mi manera de vivir para aprender y las suele querido pues de estar con la gente más increíble ver de Frank Gehry a premios Nobel de Química y Ayoze vestir de Economía intento cada día como intento aprender de esta entrevista de que la mayoría entrevistas que me hacen veo que no ha visto muy bien lo que hago es son suele entrevistar un poco extrañas porque al final que es Kuchar de tal contigo veo que que que te has interesado por lo que hago que se quemaron menos pues puede seguir un poquito de trabajo que has visto la Fundación aprendo que eh que su importantísimo fue cuando a las personas me quieren hacer una entrevista que vean los hechos

Voz 1995 14:30 a y pasa el preguntaban año noventa y dos con motivo de la Expo hicieron

Voz 0659 14:35 unos grandes conciertos con los mejores guitarristas

Voz 1995 14:37 mundo estaban todos eh todos trepa todos los grandes guitarristas del mundo el momento y le preguntaban a todos quién era el mejor guitarrista entonces uno iba saliendo entonces el guitarrista de The Queen Brian May dijo mira el mejor guitarrista de todos es Paco de Lucía porque el P

Voz 1 14:55 qué hacer lo que hacemos nosotros ninguno de nosotros puede hacer lo que hacen para mí

Voz 1995 15:00 Paco hay Ferran Adrià en este en este rango de gente que bueno pues se puede podría hacer lo que hacen los demás pero nadie es absolutamente esa ganar no hay nadie capaz de hacer lo que hace Ferrán Adriá Ferrán vamos a hacer una pequeñísima pausa te agradezco lo que dices que hace una pequeña pausa y enseguida volvemos con Ferran Adrià en Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 6 15:19 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 15:24 curiosidad cuánto tiempo tardaste en elegir tu seguro de que acoger de la mejor decisión siempre es línea directa candidata seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 1 15:40 este es uno de los sonidos que más me apasiona por eso confió Ongay porque

Voz 7 15:44 como mi esa pasión asentir escucha

Voz 4 15:47 bueno tengáis somos verdaderos expertos inaudito

Voz 11 15:49 tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde seiscientos noventa euros

Voz 12 15:53 los que llama al novecientos ochenta y tres cincuenta y siete cero siete Gades nos apasiona la vida nos apasiona escucharla

Voz 13 16:00 otra vez repita conmigo Martes treinta de enero un Martes treinta de enero o te de Euromillones vamos de Euromillones noventa y ocho millones de euros noventa Johnson trata todos no no no resultan noventa y ocho millones de euros

Voz 14 16:15 luego Dnepr irrepetible este martes bote de noventa y ocho millones de euros que además participas en el sorteo semanal del millón solo y a España juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 6 16:28 en vitamina es tener estilo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha este mes el veinte por ciento de descuento en implantó logia ortodoncia estética pide una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empiezan tuvo para tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 4 16:51 ahora

Voz 15 16:51 rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda un veinte por ciento adicional in Barbour que and now lover Scola polen Shark muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 12 17:10 hola cielo qué al aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct tiene fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 6 17:24 la proto ejemplo hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es Los obras todo de tu equipo de fútbol favoritos los obras todo de tu equipo de Pas que favorito de tus deporte favorito sólo tienes que sintonizar SER Deportivos todos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una

Voz 16 17:57 hora menos en Canarias con Francisco José Delgado de Ms

Voz 17 18:04 con hijos

Voz 18 18:09 y no

Voz 19 18:21 en un comunicado

Voz 20 18:30 el sólo en dobla el toro

Voz 4 18:33 eh

Voz 20 18:39 lo lamento aprenderán única cada paso lento

Voz 9 18:43 hay asunto dicho sapiens la UIP día

Voz 7 18:48 doscientos cuarenta y seis Ferrán cuesta hasta elegir el tema hablar contigo si no vas a un problema

Voz 0659 18:54 a es todo mira hará voy habrá así la semana que viene llevamos con Telefónica implicado cada frente a los seis siete años habló de un tema porque si no lo que sucede es que cuando mezclo todo es muy difícil entender mira para simplificar de qué estamos haciendo Trebolle Fundación estamos haciendo dos museos de unos cuatro mil metros cuadrados es positivo para que la gente pueda hacerse una idea como el la el Museo Dalí de Figueras o el match ball de Barcelona a niveles positivos uno uno están rosas donde estaban no obstante si el otro lo estamos eh conceptualizando aquí en Barcelona veremos en qué ciudad estará estará del mundo mal porque no está decidido aún después por otro lado estamos haciendo un antílope día de tren unos treinta y cinco libros de seiscientas páginas académicas valen que es la Antic propicie que conozcamos sobre una profesión y un sector más este extensas y esto es lo que para simplificar va partido aquí siendo la Fundación Vela que hemos hecho ocho exposiciones en ciudades uno de estos últimos años ocho ancho que muchos esto la gente a veces le cuesta seguirnos o el proyecto con con Disney tan bonito desde dentro en la cocina o escuelas creativas que lo que hemos intentado es que Sapin su entren en las escuelas de primaria secundaria donde hemos visto unos profesores

Voz 21 20:25 profesoras increíbles increíbles que conozco

Voz 0659 20:29 poquito brutal

Voz 21 20:31 hay y esto es un poquito no

Voz 0659 20:33 en la misión de Bulli Foundation es guardar el legado de el Bulli tanto material como inmaterial ayudar a un poquito a las pymes microempresas medianas empresas a hacer más eficientes en la innovación el cincuenta por ciento de las pymes y microempresas no duran más de cinco baños el XXII no duran más de dos años tenemos un problema económico brutal brutal en estos son miles de millones de euros que se pierden cada año porque en el colegio no te explican cómo hacer empresario me decían en escuelas maravillosas de diseño arquitectura tal que no les explican que es una empresa entonces si tú eres un día arquitecto quiere montar un taller te tienes que saber confundiera la empresa sí

Voz 7 21:29 eres llegan los hilos que hablábamos antes de empezar a atar el conocimiento del arquitecto económico esas dos Arroyo

Voz 0659 21:36 que a verdaderamente si tú quieres ser un emprendedor un empresario tres creadores de empresas de tu profesión en este calor yo al cocinero de las profesiones que en tu sector decir yo tengo que conocer un poquito que son director de sala tal IC si tengo actitud innovadora tengo que comprende que es la innovación

Voz 1995 21:56 uno de los muchos son muchos trocitos de de de Ferran Adrià yo creo que uno de los más importantes es juntar en un mismo libro

Voz 0659 22:02 de todas las marcas de Disney Pixar ha hecho nunca vamos que sepamos himnos de hecho nunca llama esto fue una un un éxito de de de Disney desde aquí desde España que lo consiguieron

Voz 1995 22:16 SER Star Wars con Mickey Mouse Ferran Adrià

Voz 0659 22:20 sí pero no es es hicieron como una prueba hasta el punto de que después ha sido imposible hacerlo fuera de España uno por qué porque que es ilógico ver a Mickey Mouse en un mismo lugar con el Darth Vader Darth Vader no hice además por en medio a un personaje de carne y hueso sea yo sea otro verdad ha un proyecto muy bonito muy bonito y una expediente pues mira que siempre que cocinado con Mickey Mouse Ferrer como está cambio entonces nuestra sería el único que cocinaban dijimos cómo está cambiando tanto

Voz 1995 22:52 la relación que tenemos con con la comida con la alimentación

Voz 0659 22:55 Don con el entorno tú crees que llegará el día en el que

Voz 1995 22:58 comer carne

Voz 0659 22:59 esté mal visto a Benzema tenemos que saber la historia de la humanidad para entender qué somos quiénes somos porque comamos carne yo creo que está muy bien magno e criticar a analizar reflexionar sobre todo pero nosotros éramos carnívoros sobre todo el cerebros en los AC grande y evolución vamos porque comemos carne primero cruda después pasada para el fuego este analizar repartir aquí hay que escuchar a los expertos a mi papá murió de cáncer de colón por lo que estoy concienciado al máximo de esto sabe sino igual estudia Figuereo dos años au tres no recuerdo donde decían que comer carrera peligroso a un nivel importante no yo creo que tenemos que escuchar a los expertos los cocineros nos tenemos que dedicar a lo que sabemos hacer cuchara los por ir no contextualizar no y después decidir no pero yo estoy en contra de prohibir nada nada nada es la vida es cierto aclara que legal nada que sea leer no no no no no no no no es importante esto vale aparte de aquí a matizar pero no veo nada porque porque el primero no frontera meter cuál es la mejor dieta y esto lo dicen los expertos comer de todo y poca cantidad esto no hace falta ser muy muy experto Sabino ahora que es ama qué pasa que no los activos Ramos de un plato de patatas fritas con un pedazo viste que sí que está muy bien pero que sepas que esto no lo no lo mejor para tu salir aunque sean las mejores patatas del mundo fritas con mejor aceite de oliva del mundo digo lo buenos un trocito de viste con unas cuantas patatas

Voz 22 24:44 en este sentido la alegre al que los científicos por ejemplo ahora sí podemos comer carne huevos durante mucho tiempo el el humilde delicioso

Voz 23 24:53 huevo duro o era

Voz 22 24:56 casi prácticamente prohibido no habrá Huelva

Voz 23 24:58 esto tiene que dar alegría a alguien como él

Voz 22 25:01 de tener más opciones otra vez ahí

Voz 0659 25:05 siempre que tú puedes comer yo yo como en casa cuando esté en casa sencillo difícilmente el día no como seis cosas valen para comer me diera cocinando pero además la frutas la gente va a comer frutas llevan monotemática hoy tu baja una frutería normal no hace falta ir a una cosa gourmet en cuentas lo mínimo lo mismo entrar frutas hay una para cada día no pero es que la gente nos cuesta nos cuesta el ejercicio de los metódico nos cuesta mucho en la región esta edición en la comida de y que algún día puedes hacer este soy yo hago bastante excesos porque me encanta comer te mucho fuera con mi mujer y tal pero pero hay que explicarlo anormal entonces cuando hablábamos de cocina salud es un discurso cuando hablamos de cocina el tema del placer hedonismo tal es otro cuando hablamos de cocina su valor en el turismo es otro cuando hablamos de cocina qué significa esto bueno para el día a día de las personas como entretenimientos otro hay muchas versiones no de lo que de la cocina hay que comprender todas ya no no no hace falta un experto

Voz 1995 26:25 rendición periodista malagueño a Manolo Alcántara que decía que el jamones a muchísima distancia del perro el mejor amigo del hombre hay algo más extraordinario que es que algún alimento que tú conozcas más extraordinario que que el jamón que nuestro jamón

Voz 0659 26:41 a ver eh yo soy un loco del jamón un embajador del jamón pero jamón un japonés aunque sea el mejor del mundo la va a gustar Paul con japonés no está hecho al rancio el jamón te quiero decir con esto que para nosotros es el primer producto del mundo pero hay que contextualizar porque así lo dice usted que ha sido tan difícil ahora a una por primera vez en estos tres últimos años yo estuve en Tokio en en diciembre veía que el ibérico empezaba a tener éxito poco a poco tal y sobre todo como carne fresca también el secreto la presa tal está siendo una carne casi tan valorada Laura como uruguayo esta carne japonesa que hay pero el jamón que para mí es uno de los cincos cosas que más me gusta en el mundo igual te viene viene alguien de fuera de de pues no tengo no tiene razón hay que contestar eso para mí es uno de las eh el ibérico no sólo jamón el cerdo ibérico y todo lo que hay sería uno de los pocos signos de de entidad diferenciales de la gastronomía española hecho estoy diciendo que igual alguien puede puede entrar lo que está diciendo es muy difícil que cualquier país del mundo cualquiera tenga algo que no tenga otro de una manera generalizada

Voz 7 28:01 tiendo a mi me gusta el mano a mí también me gusta me gusta jamón bueno pero si no hay el regular de los cinco cuáles serían los otros cuatro

Voz 0659 28:12 a mí que me gusten no pero es un tema personal m digo a mí me encanta la acento ya es una araña es una araña pero una araña amiga

Voz 9 28:21 eso nada

Voz 1995 28:22 en Europa vela la araña bien cuál es el suyo

Voz 0659 28:26 desde el caviar aunque es una cosas humano el sentido que la gente por desgracia mucha gente no puede comer que habían pero creo que es una textura única no hay cosas igual es verdad que los últimos tiempos ha bajado el precio pero aún así salto no pero sí una sardina a mí es la sardina es un producto a mí que vuelve en una perfecta más personales pero a ver qué es el lujo el lujo yo siempre pongo un ejemplo haber ido a una panadería para adherirse comprar una baguette salir y comerte la punta no aquello cuando ese momento es el lujo lujo lo que te apetece en cada momento es la tortilla de patata que te hace nacía mi madre que se que étnicamente nombrada mejor pero hombre pero mi madre sí que era la mejor entonces el lujo lo que depende en cada momento

Voz 1995 29:15 el lujo es poder hablar con freno día me voy a quedar con esta imagen del Cusco y la baguette eso es todo lo demás es tontería que eso es el lujo Ferran Adrià desde

Voz 7 29:27 Barcelona siempre siempre es un placer aprender con contigo un abrazo muy grande muchas veces las once y veintinueve minutos una hora menos en Canarias por ahí

Voz 6 30:33 Toni Garrido existe existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan

Voz 24 30:39 porque a mí citen subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro o cinco vamos

Voz 1 30:51 nos vente a la mutua condiciones en moto a punto es

Voz 25 31:00 Colita a través del whatsapp menos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV

Voz 11 31:07 sesenta y seis cuéntanos lo que quiera

Voz 4 31:09 las

Voz 1 31:12 la filosofía no es una lista de nombres LOC Hume Adam Smith Descartes Spinoza

Voz 4 31:19 a la Benjamín son pensamientos ideas reflexiones incertidumbres certezas

Voz 26 31:26 qué es hoy que es la vida en la única certeza

Voz 4 31:29 soy mortal ilesa de esa condición

Voz 26 31:32 tal es de donde parte cualquier otro pensamiento

Voz 4 31:35 exterior Irene Lozano piensa allí existe todos los martes la bélica las garras Francia para cadenas

Voz 1 31:48 de lunes a jueves el nuevo My Lol el turno de oficio molesto con la imagen que de ellos se proyecta la película Tadeo Jones dos

Voz 14 31:58 pese a que no todo uno

Voz 6 32:04 la vida moderna con David Broncano

Voz 4 32:07 eso páginas dice

Voz 9 32:13 cómo se llamaba la provincia de que hay entre leonesas

Voz 0477 32:16 mamá

Voz 6 32:21 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 27 32:32 ganáramos María Novo en las mejores orquestas cae en la cuenca Boreal

Voz 28 32:37 y apetecido un viaje a Marte pero que

Voz 0477 32:40 la humanidad irá a Marte como

Voz 28 32:42 lo dice estar tras el espacio es la última frontera

Voz 24 32:46 llega Podium podcast marciana un día

Voz 1 32:49 el planeta rojo de la mano de científicos

Voz 24 32:52 Astronautas y visionarios marciano una producción de Podium podcast

Voz 29 33:00 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los cocineras que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla óxido de Etiopía panal una sustancia con la que las te hoy ya se defienden de sus depredadores osea

Voz 4 33:15 otros Play Gastro para los que quieren incorporar un icono de runner en navegadores y buscadores ya sin hacer runner ahí con un movimiento social y deportivo que pide a los principales buscadores la incorporación del icono de Brynner SER Runner o disfrutar de un paisaje blanco inmenso

Voz 6 33:29 hoy llegó la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas

Voz 29 33:34 en Cadena Ser punto com en la radio que tu programa

Voz 4 33:47 corren nuevos

Voz 6 33:48 tiempo

Voz 30 33:50 Musa excusarnos

Voz 31 34:00 sí

Voz 32 34:05 ahora en El Corte Inglés Semana joven con un cincuenta y un sesenta por ciento de descuento en marcas de moda joven un cincuenta y un sesenta el Levi's bienestar de póquer Tintoretto Esprit muchas marcas más sólo hasta el cuatro de febrero Semana Joven en El Corte Inglés

Voz 11 34:25 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 7 34:42 es conducirlo todo

Voz 4 34:44 la misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches més difícil calcular bien las distancias

Voz 11 34:52 traerse son entes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducción

Voz 33 34:57 encuentra el en óptico de confianza en seis punto es barra visión

Voz 1995 35:05 José Antonio A M muy buenas ideas qué tal Toni piensa en la cantidad de envases caso usado sólo esta mañana por ejemplo sin salir del baño el botellón

Voz 34 35:13 Sampol el de gel la pasta de dientes los envases forman parte de nuestro día a día pero también suponen un gran problema para el medio ambiente sino los reclamos por eso Coca Cola sigue apostando por la inversión la innovación para que el cien por cien de sus envases sean reciclables o reutilizables en España esto ya es una realidad pero hasta que pueda conseguirlo en el resto del mundo ha puesto en marcha la estrategia mundial Un mundo sin residuos con el objetivo en dos mil treinta de reciclar el equivalente al cien por cien de los envases que ponga en el mercado es un buen objetivo el tuyo cuidar el planeta es responsabilidad de todos

Voz 7 35:51 para saber si un bar Vélez era pena los ahí como Paquita Salas que pide un Larios y unos Torres nos Torres no si con eso ya el vale pero hay gente

Voz 8 36:00 poco más y más compleja

Voz 7 36:03 para sofisticada David de Jorge lo tenía claro hace una semana

Voz 0659 36:07 ten en cuenta que además es un gran termómetro

Voz 0477 36:09 del de un establecimiento cuando entonces en un local Cali la croqueta es buena en Navarra eso es sinónimo de que uno se puede sentar a comer

Voz 1995 36:16 croqueta como termómetro de un bar

Voz 7 36:20 interesante bueno siempre es muy interesante hombres Loire Jorge Trigo buenas buenos días mira el éxito es que un amigo me enviara el vídeo que hablas de los cocineros sí sí es la Vuelta a España pero pero por qué porque si tienes vídeos buenísimos

Voz 0477 36:39 ya ya pues no sé porque serán verdades como puños lo que digo no hay casi a la gente le hará mucha gracia que hay que un cocinero reivindique que los cocineros comportamos como cocineros no hay que nos dejemos de tanto misticismo de tanta tanta cosa canta cosa rara no hablemos de sofrito como estaba hace un segundo hablando de ciento hoy Aso hablando de ese tipo de cosas no concurran yo soy como antes o tomate eso el cuscús la barra de pan así como de placeres no

Voz 7 37:07 hay algo que represente mejor elogio que soy comprar el pan y comerte el cuscús antes de llegar a cinco meses a lo dos arrestados

Voz 0477 37:15 a mi madre cuando llegaba la hora de los dos cuscús Curro había cisma familiar

Voz 6 37:21 pronto

Voz 7 37:23 bueno voy con eso que decías hace una semana nos parece que es una fantástica manera primero de abrir los teléfonos y compartir criterio y oportunidad con nuestros oyentes así que ya menos a nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque queremos saber si están de acuerdo con esa idea fin vamos a elaborar una lista el partiendo de la croqueta que es muy indicativa de la calidad del sitio pero queremos compartir con ustedes esa idea de que es lo necesario para saber si el sitio está bien siesta mal nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1995 37:53 una buena croqueta es tan complejo siguen

Voz 7 37:55 el discurso de Adrià hacen falta tantas cosas tanto avance

Voz 9 37:59 para hacer una buena quita tanto rato tanto rato sobre todo para hacer una buena probeta que hacer un cocido hay cancelaciones espera el aceite

Voz 0477 38:09 muy complejo sí sí eso un lío yo no creo que sea complejo B los yo creo que al final Cristina abajo está bajo claro sonoras Si en un negocio pues al final las horas hacia falta manos hacia falta personal es complicado y luego el la industria alimentaria que hace cosas muy buenas también nos lo pone muy fácil Diogo es muy tentadora el que en un momento dado por ejemplo todos esos fritos artesanos que toda la vida si los han currado un montón de cocineros y cocineras o no los compremos si los matamos en la freidora ahí se acabó no y es verdad que que entra ya en el terreno de la artesanía el una buena croqueta una buena AMPA nadie echa en casa es ese tipo de cosas no

Voz 7 38:47 bueno pues ya menos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta por ejemplo en Mallorca hay una cosa es Yamón variedad que ponen el mismo plato

Voz 8 38:55 cosas muy distinta desde

Voz 7 38:58 unos calamares a una especie hizo con mis amigos ya Mercy están en Mallorca ya menos también expliquen aquí al mundo que es un varía porque es una cosa muy típica autóctona plato de pinchada creemos que el plato combinado deberíamos empezar a reivindicar el plato combinado con foto porque si no tiene foto no es plato conmigo

Voz 0477 39:18 los anti italiano este tipo de cosas no pero es verdad que el plato combinado cuánto bien ha hecho a la humanidad al plato combinado eh y cuentan puedes hemos cambiado las combinaciones de los plazos combinadas que yo que en esos establecimientos SAS cafeterías en las que siempre se debería plato combinado siempre jugábamos un poco Trigueros no se puede cambiar la patata se puede quitar croquetas pimientos en vez de un huevo se pueden poner dos en vez fiscal OPS puede poner filetes tipo de cosas no

Voz 7 39:43 combinación en un caso plato combinado

Voz 0477 39:47 pues yo creo que al final tantas combinaciones como comensales o como golosos y gordos el mundo no he faltado nunca la patata frita el flete un timbre de gloria de la gastronomía española el filme empanada o escaló o como lo queréis llamar qué maravilla

Voz 7 40:03 aún milanesa

Voz 0477 40:05 a qué cosa Valbuena verdad o las bravas Hoyo que sea o los calamares en fin que cosas muy buenas

Voz 7 40:11 pero las bravas no debería haber un estándar de es de salsa de bravas porque me he perseguido las patatas bravas ahí sí sí hay cosas

Voz 0477 40:21 barras pero bueno al final yo creo que pasa como con todo o no al yo creo que es muy difícil encontrar dos trozos de patata iguales no y lo grande de las bravas es que sea también complicado encontrar los goles no lo interesante es que era una establecimiento todos los días te silban las mismas pruebas igual de buenas o que te silban una tortilla de patata igual de una todos los días que hay mucha lo consigue pero yo creo que en esa variedad está el gusto o no en el umbral del pico de un complementar las al Saura bacon mayonesa o no añadirle alioli o no lo que la patatas temas Blanca quería patatas fritas más crujiente en fin es un poco esa discusión de de bueno pues que nos gusta tanto a los españolitos de a pie no

Voz 7 40:59 siguiendo estas peculiares que harían que un restaurante ya de entrada estuviese vino mal yo tenía un amigo Domingo que decía que en España tradicionalmente el pan y las ensaladas sólo pierde los restaurantes sí sí

Voz 0477 41:13 pues es una cosa que bueno o no lo sé Simon generalizando puede ser pero por ejemplo en el norte que tenemos un acceso mucho más fácil a las huertas en pasa en las grandes ciudades es algo que normalmente solemos perder no en las ensaladas en cuidar mucho mejor aquí en el norte dice otro lado toda la cornisa cantábrica tenemos esa suerte de poder recoger lechugas tiernas todos los días son cebolleta este tipo de cosas así yo creo que es más fácil encontrarse hojas verdes comestibles y ricas pues que en los grandes cascos urbanos ese tipo de cosas no y el pan yo creo que el pan por ejemplo es algo que ya está más democratizado no yo creo que hay una un interés general mayor afortunadamente hay una oferta interesante de pan puedo comer muy buen pan no solamente en las grandes ciudades sino también pues en los pueblos eso es algo más generalistas

Voz 7 41:58 sí pero es verdad es que es muchos sitios buenos bajan el tono con el pan es un pan congelado que acaban de sabe que no pasa eso es curioso e incluso esta mejora el panel mucho antes lo que hacen es que tienen para congeló que calientan antes el servicio ya que dura bueno te hace media hora

Voz 0477 42:17 el pan congelado bueno hoy pan congelado malos que es lo de siempre la final el poderoso caballero don dinero que decía que él no y es verdad que hay panes

Voz 9 42:24 congelador así panes congelados espantosos David tú defiende todo lo quiere

Voz 0477 42:31 yo no defiendo todo yo no yo no sé de qué va a mí me leches como eran no me callo y ya sabéis que siendo como luego muchas cosas pero pero es verdad que en el mundo de congelar por ejemplo que también lo hablamos antes la industria alimentaria industria que lo hace bien pues que vende cosas espantosas de panes congelados que al final los traen con que les falta quince minutos de cocción panes sea blanco y hay gente que que venden panes congelados extraordinarios así de claro

Voz 7 43:01 bueno queremos que ustedes nos cuenten cuál es para ustedes que decir la puerta de entrada de la boina o no gastronomía y es el elemento que hace que algo indica un restaurante en el caso de David las partidas

Voz 0477 43:14 bueno me lo luego tiene ocho indicadores que es la actitud de con la que te atiende la gente es muy importante tortilla de patata luego hay cumplo se compraba Darío que a mí no me gusta nada yo creo que a nadie le gusta que también es determinante para que se es en exceso de compadreo pues en en las en un sitio ese tipo de cosas muy

Voz 35 43:34 o sea que si muy bien y eso es verdad que que hay

Voz 0477 43:38 quizás también sea una lacra una las carcajadas ahora mismo nacional no lo compara con el compadreo no en los locales esa sensación que tienes que me conoce sabe que vengo no

Voz 22 43:47 como se nota directamente tú entras sinusitis sino directamente el ambiente no sé los camareros sin caras de enfado es si éste es enseguida ese es tan tan

Voz 0477 43:56 sí o no o si te te digan tú te tienes que sentar ahí no porque me tengo que sentar a ellos buenas tardes según los riesgos que pasa aquí no se da por la puerta y me me me poder sentar donde donde a mí me apetezca sentarme nombres bueno en fin es lo que hay

Voz 7 44:08 nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos contaba Ferran Adrià hace un momento ha dicho las cinco cosas pero nos hemos quedado en cuatro en sus cinco básicos de las cosas que desde su punto de vista personal para él representa lo más excelso ahora del caviar y es verdad que es un producto que no está al alcance de cualquiera los lectura pero hablaba por ejemplo de la sardina de la centollo de el jamón en tus cinco imprescindible en tu top cinco que estaría bahreiní

Voz 0477 44:33 mi top cinco podrán ante el jamón ibérico seguramente el aceite de oliva que me lo voy a voy voy a morro yo me lo amor el vinagre de Jerez me parece un producto hacen increíble la huella de pesca o la web pescado seca que en España es un producto que darnos cuenta que yo creo que llevamos dos mil los dos mil quinientos años comiendo él mismo producto tan fantástico no hacerlo de Maruca en fin esa salazón no y luego pues no sé por ejemplo cerdo en sus distintas versiones no nos ante el jamón sino el tocino la neta ese tipo de cosas no no sé la patata también me parece un producto extraordinario yo no podría vivir la verdad que sin patatas no no sé si no se llama incluso relajo me atrevería decir ya sabéis como decía aquel que está lleno de los juicios religiosa pero últimamente soy muy aficionado a la joven y quiero que lo decía Camba que la sociedad española estaba llena de prejuicios religiosos no hay el ajo

Voz 7 45:31 quite más lo segundo eh ahora

Voz 0477 45:33 yo la verdad pero bueno quizás también dentro del hit parade no sé si los cinco pero es imprescindible

Voz 7 45:40 sí sí bueno lleva así lleva siete ocho pero me me me parece más me parece más que correcto bueno vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos y les escuchamos a ustedes que es lo que indica si el sitios bueno mala nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 6 45:58 hoy por hoy con Toni Garrido marido padre y conductor

Voz 36 46:04 me tengo que terminaron los años te pagar más por tener el mejor

Voz 6 46:06 servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche hoy es el principio de hoy es el día hoy voy a hacerme línea

Voz 10 46:17 hasta el seguro con todo tienes el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 31 46:26 sin

Voz 6 46:32 hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 37 46:44 hola me llamo Myriam Íñigo busca emocionar

Voz 38 46:48 cero me llamó José mi voz busque sorprender texto me llamo busca sugerir Kimi voz buscaba seducirte

Voz 6 46:59 Millán Kimi voz busca ilusionar

Voz 4 47:03 estas voces no tengan trabajan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio La Ser credibilidad fiabilidad y eficacia aparatos anuncios por cierto me llamó Jorge

Voz 9 47:30 salud doctor bonito que le pasa a este Real Madrid

Voz 7 47:33 se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba

Voz 16 47:38 mira yo con Rajoy ha hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de Icon

Voz 0477 47:43 ya te te puede costar un jugador de las características

Voz 16 47:46 la feria verdad música

Voz 11 47:48 agradezco mucho general es un placer yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes gris

Voz 16 47:57 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues vamos a hablar de todo libre todo un poco pero en El Larguero con

Voz 4 48:06 los Carreño Nos también en cadenas

Voz 1 48:12 en Hablar por hablar nos encanta saber decir conocer tu historia Estefi

Voz 40 48:17 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía le contó a Adriana Mourelos acerca de su primera Boris escuchar con mucha atención Maricarmen nosotros la huimos muy bien así que cuando quiere puede empezar qué nos cuenta

Voz 4 48:30 en Hablar por hablar además de estos testimonios nos interesamos por el mundo que compartimos

Voz 0127 48:35 para conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH

Voz 4 48:39 mundos tiene unos y estamos por la historia un guiño esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermeras

Voz 41 48:46 saturada que en sus noches de guardia escribe en Twitter

Voz 4 48:49 buenas noches Nike escuchábamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 29 49:03 el montaje de una entrevista grabada no debe alterar nunca el sentido de la respuestas de la entrevista debe respetarse siempre escrupulosamente el sentido de las declaraciones

Voz 42 49:12 en antena Libro de estilo de la Cadena SER

Voz 4 49:15 editado por Taurus ya a la venta

Voz 40 49:22 corren nuevos tiempos

Voz 31 49:32 sí

Voz 29 49:37 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed de usted agenda de servicios útiles

Voz 0127 49:52 buenos días desde el año dos mil catorce los bancos tienen la obligación de remitir a sus clientes un informe anual en el que aparecen de forma detallada todas las comisiones y gastos que nos han cobrado hilos intereses que nos han aplicado y que hemos recibido el año anterior ese documento suele llegar a lo largo del mes de enero así que si ya tiene el suyo la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda pararnos un momento a revisarlo haciendo cuentas puede darse cuenta de que ha pagado demasiado el interesa mirar otro banco donde más podemos ahorrar es pagando menos comisiones de mantenimiento de la cuenta corriente de la tarjeta y con la posibilidad de poder hacer transferencias sin coste

Voz 29 50:27 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 4 50:35 este viernes hay un bote de noventa millones de euros

Voz 6 50:45 Eurojust tutelado botas de noventa millones

Voz 4 50:48 es de euros este viernes

Voz 1 50:50 esto sitúa ser millonario de la ONCE

Voz 40 50:55 Pekín me tenéis casado

Voz 4 50:58 veintisiete años cincuenta y cuatro páginas podium la aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent Valeria no escriben al decirme que Nerea Meyers espero que es cuatro amigas risas lágrimas hombres así nos contó con los que había enamorado de Borja

Voz 10 51:26 aquí los zapatos de Valeria con la dirección de Juan Echanove Boon exclusiva de Podium podcast

Voz 40 51:31 a punto Alcántara y ahora me voy a casa a pensar en lo muy perra que son

Voz 7 51:40 idea ahora mismo en Puerto Rico serán que se las cinco de la mañana vamos a Javier muy buenos noches no sé muy bien madrugada

Voz 44 51:50 buenos buenos días y madrugadas hola y cincuenta ganar mañana

Voz 7 51:56 porque más hasta ahora de la madrugada desde Puertollano decantara por qué no estás durmiendo tú que estás en Puerto Rico

Voz 44 52:05 ahí porque estoy trabajando

Voz 7 52:08 sí a qué te dedicas

Voz 44 52:09 pues yo trabajo en un restaurante así el jefe de cocina del restaurante en todos los días el restaurante yo y me toca madrugar pero va a ser bastante fuerza arribó a las seis de la mañana

Voz 9 52:22 la cocina para empezar a preparar con mucha el restaurante ya que estamos a no sé si nos pilla un poco de mano pero como sabemos restaurante pues he llamado

Voz 44 52:33 como o Ben llama es un restaurante de una cadena de comida italiana que yo trabajo aquí en el de Pozo recogen unos de de los que hay en Puertollano

Voz 7 52:45 Bardem lo lo lo conoces verdad

Voz 0477 52:47 sí sí sí hombre pues eso voy a Puerto Rico Leire idea con tomate sofrito a tope ahí está haciendo salsa de tomate claro

Voz 44 52:58 María estamos haciendo eso para que bueno cuando verdura recibiendo compra que a venir un montón de gol

Voz 9 53:05 sí hoy croquetas muy bien croquetas a ver me iba yo no pregunto por la país entonces no para palear echado Torres no todos risotto

Voz 7 53:19 o sea que yo pensaba que las cadenas tipo que son grandes cadenas de restaurantes no sé si en España tenemos algo parecido pues son buenos restaurantes pero encadena su saque cocina subyace realmente su propia su propia cocina