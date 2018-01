Hoy por Hoy (30/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy desde mañana Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días y el precio

Voz 1018 00:09 del Parlamento catalán Roger Torrent aplaza sin fecha el debate de investidura previsto para las tres de la tarde de hoy aunque mantiene la candidatura de tema

Voz 1 00:17 no va a petición del president Puigdemont

Voz 2 00:20 atendiendo a la petición del presidente Puigdemont a garantizar su derecho a tener un debate de investidura con garantías y a su vez para dar tiempo a las alegaciones presentadas por el propio president a través de Cataluña al Tribunal Constitucional el pleno de hoy queda aplazado pero en ningún caso desconvocado

Voz 1 00:38 bronca desconvocado

Voz 1018 00:41 Torrent compareció pasadas las diez de la mañana a la sede de la Cámara para realizar una declaración oficial cargada de reproches a las actuaciones de la vicepresidenta del Gobierno hice el Tribunal Constitución

Voz 1673 00:50 a mí el presidentas Soraya ni al Tribunal Constitucional ni la vicepresidenta Soraya ni el Constitucional decidirá

Voz 0721 00:59 mira quién tiene que ser el presidente de la Generalitat de Catalunya

Voz 1673 01:02 Soraya ni la vicepresidenta ni el Constitucional decidirán quién tiene que hacer el preciso son

Voz 1018 01:09 la Mesa de la Cámara está reunida hasta ahora lo cierto es que la decisión de posponer sin fecha ese pleno de investidura ha causado malestar en el grupo político de Puigdemont vamos al Parlament Pablo Tallón

Voz 1673 01:19 sí malestar profundo en Jones para Cataluña que hasta ahora reúne a su grupo parlamentario y cuyos miembros de la Mesa han respondido con un lacónico no a la pregunta de si Torres les había consensuado la decisión de hecho fuentes del partido aseguran que el presidente del Parlament ni siquiera les había comunicado el aplazamiento del pleno afirman que se daban todas las condiciones políticas para que hoy se celebrará te dura y exigen a Torrent que se comprometa públicamente a no proponer ningún candidato que no sea Carles Puigdemont la presión hacia Esquerra también llega de las entidades concretamente desde la Asamblea Nacional que mantiene la concentración de esta tarde en Barcelona expresa su rechazo a que un tribunal dice dicte las decisiones del Parlament por su parte los republicanos reprochan al expresident que esta mañana haya sido incapaz de coger el teléfono Torrent quién aseguran fuentes con su dadas la llamado en varias ocasiones en paralelo a todo esto la Mesa ha aprobado la delegación de voto de los encarcelados Oriol Junqueras y Jordi Sánchez con la única oposición de Ciutadans y el PP también ha encargado un informe a los letrados para que aclaren cómo queda ahora el calendario después de que se vayan a incumplir los diez días máximos para celebrar la primera votación que es lo que marca el regreso

Voz 1018 02:21 esto uno que sacudieron interpretas alejamiento de este pleno como consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho Enric Millo que es el delegado del Gobierno en Cataluña ha dicho que te borren ha tenido que acatar al constitucional pese a su declaración disfrazada de desobediencia en el Congreso de los Diputados anuncian para los próximos minutos las primeras reacciones de Pedro Sánchez y Albert Rivera para dentro de una hora estaba convocada una nueva reunión del Tribunal Constitucional para estudiar las alegaciones contra los acuerdos adoptados el pasado sábado que condicionaba ese debate finalmente aplazado Javier Álvarez

Voz 1673 02:51 así es José Antonio y hasta hace diez minutos los once jueces del Tribunal Constitucional no tenían en sus manos ni las alegaciones solicitadas al abogado del Estado ni la respuesta de Bush de mono del Parlamento de Cataluña los jueces están pendientes de estudiar estas alegaciones y después reunirse en un pleno dentro de una hora para deliberar qué respuesta dan fuentes de la institución han explicado

Voz 1 03:11 que quieren tener la respuesta antes de las tres de la tarde pero también

Voz 1673 03:13 reconocen que la urgencia que había ha desaparecido porque el pleno está aplazado ahora mismo hay reuniones entre magistrados comentando las posibilidades pero no parece probable según las fuentes consultadas que los magistrados vayan a variar su opinión y se mantendrán en las condiciones que impusieron para el debate nada de voto delegado nada de voto telemático y la obligación imprescindible de acudir presencialmente a la investidura previa autorización del juez del Tribunal

Voz 1 03:38 hombre

Voz 1018 03:44 hora doce y trece minutos estará de comenzará en el Palacio Real de Madrid la ceremonia de la imposición de la insignia del Toisón de Oro la princesa Leonor la Princesa de Asturias por parte de su padre el Rey Felipe VI de cumple cincuenta años una ceremonia arropada entre otros por el presidente de algunos miembros del Gobierno y la participación de un grupo de niños que tienen la misma edad que la princesa María Manjavacas

Voz 3 04:02 en el Salón de Columnas celebra el acto en el que el Rey impondrá el Toisón a la princesa Leonor en su primer acto institucional en el que va a tener un papel protagonista aunque ella no va a hablar sólo lo hará el Rey tras entregarle lazo con la miniatura apoyar es muy pesado a la ceremonia asistió la familia real al completo y los presidentes del Gobierno del Congreso del Senado del Poder Judicial Iván los ministros y para que haya una conexión generacional con la princesa van a asistir veinte escolares de seda de todas las comunidades otros asistentes los españoles que tienen el Toisón como Javier Solana o Víctor García de la Concha el collar que recibirá es el que perteneció a su bisabuelo Don Juan de Borbón es el que le impondrá aquí en unos minutos el Rey a la princesa en una ceremonia a la que asisten todos los poderes del Estado y que continúa aquí en el Palacio Real

Voz 1018 04:47 ni en Sevilla frente al Ayuntamiento concentración silenciosa en recuerdo y homenaje al exconcejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García asesinados por ETA hace ya veinte años en un atentado que conmovió de forma singular a la opinión pública andaluza Mercedes Díaz Rafa

Voz 1541 04:59 al con principal del Ayuntamiento de Sevilla una pequeña pancarta recuerda a todos que hace veinte años faltan Alberto y Ascen aquí han guardado un minuto de silencio roto un enorme aplauso políticos de todos los colores y representantes de diferentes instituciones sevillanas y andaluzas todos acompañan como cada treinta de enero a la familia del concejal popular de la procuradora asesinados por ETA hace veinte años aquí están sus hermanos y algunas sobrina a sus hijos no han querido venir algunos ciudadanos y también funcionarios del Ayuntamiento se han acercado a este círculo que forman en memoria también de todas las víctimas de ETA

Voz 1018 05:31 el testimonio más Mariano Rajoy esta mañana en Televisión Española que ha matizado o si ustedes lo prefieren de alguna forma rectificado sus palabras de la entrevista de la semana pasada cuando apuntó que su Gobierno no se planteaba adoptar medidas para obligar a las empresas a erradicar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres

Voz 0721 05:46 no no lo mantengo evidentemente

Voz 4 05:48 las dedicado cada uno puede interpretar lo que uno dice basta simplemente con que haya una duda para que no lo mantengo no mire cualquier esfuerzo que que hagamos en esa dirección es sin duda un esfuerzo necesario es un esfuerzo imprescindible y desde luego con mi Gobierno ya se han conseguido porque aquí hay gente que habla mucho pero luego la hora de tomar decisiones siempre resulta resultados acaba teniendo un problema estamos caminando en la buena dirección pero todavía más

Voz 1018 06:14 queda mucho por hacer y en unos segundos algunas cuestiones más con Carlos Cala y Adrián Prado

Voz 0019 06:18 los trabajadores de Opel en Figueruelas votan hoy el preacuerdo de convenio alcanzado con la compañía el texto congela los salarios este año y los adecua al IPC en los próximos cuatro los sindicatos admiten que el acuerdo es duro pero al menos garantiza el futuro de la planta la economía española creció un tres coma uno por ciento en dos mil diecisiete dos décimas menos que el año anterior el producto interior bruto en cadena no obstante cuatro años de su vida hay tres consecutivos encima del tres por ciento de la firma de hipotecas bajó un tres coma siete por ciento interanual en noviembre poniendo fin a las subidas de los seis meses anteriores el capital total prestado subió casi un siete por ciento y los préstamos rondaron de media los ciento veintidós mil euros Bruselas convoca nueve países entre ellos España para advertirles de posibles medidas legales si no se ataja la alta contaminación atmosférica Madrid estudia prohibir la circulación episodios de alta contaminación a los coches sin etiqueta ambiental de la DGT

Voz 1 07:00 en Boston y esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias José Antonio seguimos doce siete una hora menos en Canarias la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido atentos a esta historia laboratorios Love Pleiss Vaio Medical precios todo de una película base militar de Alburquerque coño de Alburquerque Nuevo México año

Voz 5 07:31 dos mil tres estaban rodando ahí

Voz 1 07:35 la Asociación Europea de estudios sobre la salud y el medio ambiente en el transporte somete a un grupo de diez primates no humanos a emisiones de motores diésel les encierra en una habitación les pone la tele para que se distraigan y arrancan los motores poco después esa misma asociación sometería XXV seres humanos extraer si a un experimento similar en la Universidad de Aquisgrán se hacen una idea en qué consiste ese experimento

Voz 5 08:02 vamos a ayudar

Voz 6 08:07 sí

Voz 1 08:10 quiénes son estos sádicos de la Asociación Europea de estudios sobre la salud y el medio ambiente en transporte muy buenos días

Voz 0721 08:19 la Asociación está formada por las tres grandes automovilísticas alemanas Volkswagen BMW Daimler más el gigante farmacéutico vos y el escándalo destapado por el New York Times de investigado también por dos publicaciones alemanes ha sido tremendo el Gobierno alemán se ha mostrado indignado ha tildado los experimentos de ridículos y repugnantes ha declarado que no existe justo qué hacían ni científica ni moral para realizar este tipo de pruebas y ha exigido a las empresas que dejen de intentar probar que las emisiones no son dañinas y que se dediquen a reducirlas que sería lo lógico

Voz 1 08:48 a cada masón estudios falsos como después veremos cómo reaccionaba a las empresas

Voz 0721 08:52 bueno pues se han declarado conmocionados han anunciado que pondrán en marcha una investigación han condenado el experimento enérgicamente otros sean distanciado del experimento lo que da una sensación de ser un grado menos de condena pero en general sean distanciar

Voz 1 09:05 pero recordemos que Volkswagen por ejemplo aún no se ha recuperado de escándalo del dos mil quince cuando se supo que tocaban el Software de sus motores para sortear los límites de las emisiones de gases tóxicos

Voz 0721 09:15 es más Toni el científico que llevó a cabo el experimento de Aquisgrán ha reconocido que el experimento no tenía validez porque el Software del coche con el que se realizó también estaba trucado

Voz 1 09:25 en fin es es que el mundo está lleno tramposo menos encontrar algún culpable

Voz 0721 09:31 pues pocos porque es la Asociación Europea de estudios sobre la salud y el medio en el medio ambiente en el transporte ya fue desmantelada el año pasado de modo que la condena ejemplar que han pedido a destacados políticos alemanes como el primer ministro de la Baja Sajonia Stephan Weil probablemente no lo sean tanto es lo que te pasa cuando demandas hacer trabajos sucios en Alburquerque

Voz 1 09:50 que todos sabemos lo que pasa que es un lugar que para siempre además va a ser un sitio turbio de la imaginación popular

Voz 0721 09:56 no es sólo el escenario de un lugar turbio en la ficción los Lab laboratorio is donde se llevaron a cabo los experimentos es uno de los centros de experimentación en animales más importantes del mundo se trata de un gran complejo de investigación alojado en el desierto en las instalaciones de una base aérea del Ejército con seguridad militar donde se llevan a cabo experimentos con ratas conejos hurones primates no humanos Se especializan por ejemplo según su web en probar los efectos del tabaco en animales que bueno ellos son verdad fumando en los Latin American laboral otro Yellen quirófanos tienen más de noventa salas para animales por supuesto se jactan de darles un trato humano cosa que visto de lo que somos capaces como especie no me da muchas garantías

Voz 1 10:43 eh presumen de dar un trato humano bueno en el fondo es vivir en Madrid meterte en una sala AM de hoy con coches que ya veremos después cuáles son las medidas que les venimos contando es la veda como una un ciudadano medio de Madrid sería equiparable conocimiento que necesita a ir a la NASA a saber cuándo puede cogeré el coche en esta ciudad más o menos vale si tenemos la garantía de que los Boys no funciona en nuestro país ni lo hace en Europa

Voz 0721 11:08 bueno una pregunta similar e le hizo Pepa Bueno esta mañana Adolfo dulce que es el director de comunicación de Anfac la patronal de los fabricantes de coches en España y lo que dijo fue esto

Voz 7 11:18 aquí no creo que sea ya se casó principalmente porque ese tipo de desarrollos de del vehículo siempre se llevan a cabo fuera de nuestro país

Voz 1 11:28 bueno aquí la esto aquí no no sabemos hacer no la bastante fuera no sé si me quedo mucho más tranquilo eh que esto lo hagamos en Albuquerque no significa que como especie tengamos mucho de lo que presumir por más que no sabes entre va Gross muchísimas gracias a las doce y once minutos una hora menos en Canarias

Voz 5 11:51 Toni Garrido cadenas

Voz 12 12:28 extrema gravedad eludieron y en realizaron con un modo ordinarios de contratación los acusados atentaron contra el estado de actuación resultará muy costosa separación

Voz 1 12:41 claro que acreditado

Voz 12 12:43 hola Javi voy a pedir la señores que diste en una sentencia ejemplar

Voz 0721 12:48 Hora Veinticinco a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sigue

Voz 1 12:55 cuando la corrupción formación

Voz 17 19:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y tónica