Hoy por Hoy (31/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:16 qué tal está muy buenos días el Parlament de Catalunya amanece esta mañana despejado ya sin manifestantes rodeando el edificio los últimos Se fueron entrada la noche tras una tarde muy tensa una tarde en la que decenas de personas llegaron incluso a saltar la valla policial que rodeaba el Parlament y obligó a los Mossos a intervenir han detenido a dos personas y hay tres manifestantes con heridas leves los agentes también han tenido que escoltar a varios diputados

Voz 1 00:58 la calle recuperaba protagonismo ayer para presionar al presidente del Parlament Roger Torrent que había decidido por la mañana aplazar el pleno de investidura aunque mantiene a Carles Puigdemont como candidato el aplazamiento del pleno ha provocado la división del independentismo la lista de Puigdemont dice que nadie le consulto esa suspensión y que no la comparten Esquerra que intentaron hablar con Puigdemont pero que no coge el teléfono

Voz 1915 01:21 no sabían Rice no compartimos las ayudas Shurna meses

Voz 1 01:26 al pleno del Parlament

Voz 0027 01:28 Rehn ha intentado ponerse en contacto con el president Puigdemont para así comunicárselo finalmente esto no ha sido posible

Voz 1 01:34 eran Elsa Artadi de Junts per Cataluña hay Sergi Sabrià de Esquerra Republicana Puigdemont salió envidio en vídeo grabado más tarde llamando a la unidad pero proclamándose el único candidato posible para el primer partido del Parlament para ciudadanos el aplazamiento no arregla nada Inés Arrimadas anoche en Hora veinticinco

Voz 1 02:01 lío está ahora en los plazos y los servicios jurídicos del Parlament tienen el encargo de elaborar un informe que aclare el calendario es miércoles ya a mitad de semana treinta y uno de enero y en Estados Unidos hace poco más de una hora que terminado el primer discurso de Donald Trump sobre el estado de la Unión el presidente ha apelado a la unidad ante un congreso en el que reina la fractura Trump decía una cosa pero hacía la contraria

Voz 1 02:32 ensalzando por ejemplo su contra reforma sanitaria frente al desastroso así lo calificado Obamacare que amplió la cobertura sanitaria a veintidós millones de ciudadanos que hasta entonces no la tenía y allí en Estados Unidos se ha anunciado que todos los policías de Nueva York que patrullan la calle van a llevar una cámara incorporada a su uniforme a final de este año Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:56 buenos días sabrá las llevan unos dos mil agentes pero a final de año las tendrán todos esos dieciocho mil que vigilan las calles el objetivo es que cada intervención que de filmada para aclarar si está justificado por ejemplo el uso del arma las estadísticas demuestran que en ese país en Estados Unidos un ciudadano negro tiene el triple de posibilidades de morir abatido por un policía que un blanco

Voz 1 03:14 aquí en España el mes de enero se salda con una bajada del precio de la electricidad del quince por ciento con respecto al mismo mes del año

Voz 0027 03:21 pasado influye casi un mes lluvioso de mucho viento también algunos cambios legales todo esto contribuirá a que el recibo medio pase de los ochenta y siete euros de hace un año a los setenta y cinco de ahora aún así desde Facua insisten en que sigue siendo excesivo Rubén Sánchez

Voz 8 03:35 ahora te estamos por si un recibo barato no da solución al gran problema de carestía de pobreza energética aquí incidir con cambios hay que intervenir al sector el luego el gobierno del Partido Popular no está por la labor de molesta

Voz 1 03:49 huy sabemos también que el sector eléctrico español emitió un diecisiete por ciento más gases contaminantes el año pasado a pesar de lo que dicen los acuerdos del clima de París

Voz 0027 03:58 desde el Gobierno lo achacan a que fue un año muy seco y que se quemó más carbón los ecologistas les reprochan que no apueste más por la energía solar

Voz 1 04:04 en Alemania primera dimisión de un directivo de la industria del automóvil por los experimentos con humanos y monos

Jordi Carbó buenos días

buenos días a pesar de que el viento sigue perdiendo fuerza todavía seguida con algunas rachas intensas en el sur de la Península especialmente en la zona del Estrecho donde se pueden superar los setenta kilómetros por hora también en cotas medias y altas de Canarias y de nuevo será en estos dos áreas donde tendremos algunos chubascos en general débiles pero las islas de Gran Canaria y Tenerife una tormenta puedes cargar con intensidad incluso granizo y en el conjunto de la Península y Baleares como ayer va a ser mucho sol las nieblas que se están formando ahora seguir anticipando el frío actual pasaremos a un ambiente más agradable durante la tarde al sol a la espera de cambios que mañana nos van a traer algunas precipitaciones nieve bajando de cota en cotas medias en muchos puntos de la montaña de la mitad norte y un posterior descenso de temperaturas que lo notaremos sobretodo a finales de semana

Voz 1 06:44 dicen que han recogido datos de treinta y siete millones de pacientes en cuarenta y un países y el estudio concluye que el cáncer es mucho más letal en unas regiones del mundo que en otras no por las condiciones medioambientales no por la carga genética de sus habitantes sino por el nivel de riqueza la fuente buenos días

Voz 1275 07:04 buenos días Pepa a las siete y media seis y media en Canarias

Voz 1 07:06 lo contamos todo con Patricia Fernández

Voz 0456 07:09 en la redactora jefa de en materia la sección de Ciencia del país los ricos se benefician más de los progresos contra el cáncer buenos días a todos a partir de las ocho de la siete en Canarias volvemos hacernos la eterna pregunta y ahora que contemplamos los diferentes escenarios en Cataluña hay entrevistamos a Josep Borrell a las nueve mesa de análisis con Mariola Urrea Teodoro León Gross y Luis Alegre

Voz 1620 07:32 vamos a intentar no invadir hoy el tramo de Toni Garrido para salud de alguna de ustedes que hay

Voz 11 07:37 ayer a eso de las diez Bella Aurora estoy yo hoy ya saturada e ya está bien está bien desde las seis de la mañana como el mismo rollo no se están haciendo el juego y los centristas otra quiero rollos Dios mío qué pesadez no lo soporto ya eh acabo la radio encienden la radio ya estoy estoy toda Santa mañana Madre de Dios menos mal que pues llega Tony prohibía al fin pues mira podemos estar una sonrisa venga adiós king yo sabes tú ves que el paciencia

Voz 1620 08:09 a las diez las Garzón Mari hay Baltasar Garzón no es trasladar la importancia del diálogo y la negociación para un juez

Voz 13 08:14 cuando la noche

Voz 0456 08:19 sí nos acompaña María Guerra que ha viajado a Estados Unidos armada hasta los dientes para entrevistar a Clint Eastwood ha sido un viaje duro una entrevista compleja porque como canta bebe son muy diferentes

Voz 15 08:29 les a ustedes los de la prensa sólo les interesa la muerte y la violencia y no les importa aquí la plastron para conseguirlo déjeme decirle algo no me gusta que vayan diciendo que me van a matar peor me caen los periodistas entender su índice de audiencia apostando por esos así

Voz 0456 08:42 qué ha pasado algo a María Guerra que no les puedo adelantar pero que nos va a contar once para que te siga riendo Aurora de Mallorca a las once hablamos con el humorista Joaquín Reyes de la gala de los Goya que va a presentar el fin de semana junto Ernesto Sevilla unos dicen que no quieren mucha política pero sí que va a haber reivindicaciones feministas

Voz 1 09:11 vamos a contarles también el déficit la carencia de plazas públicas de residencias para grandes dependientes así que por ellos por los grandes dependientes preguntamos

Voz 0456 09:22 queremos saber queremos escuchar que nos cuenten qué pasa en una familia cuando hay un gran dependiente un anciano en el final de su vida o un enfermo grave que no puede moverse queremos escuchar su historia su experiencia o la de sus conocidos en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y un whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y como todos estos días de incertidumbre instalados en el ahora que también les escucho sobre Cataluña y España nueve uno cinco dos dos dieciséis

Voz 1620 09:48 sesenta notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1 09:59 son las seis y diez a las cinco y diez en Canarias imagen

Voz 0027 10:02 en Hoy por hoy con Roberto más Hani Elena Sánchez en la técnica y cónyuges

Voz 1 10:05 Fábregas la producción

Voz 0027 10:09 hoy por hoy aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 9 10:25 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es conducirlo la misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches

Voz 17 10:41 es difícil calcular bien las distancias son entes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducción encuentre láser óptico de confianza en seis punto es barra visión

Voz 9 10:56 en la Cadena SER Hoy por hoy los letrados

Voz 0027 11:00 el Parlamento catalán deben publicar hoy su informe en el que se espera alguna concreción de qué posibilidades legales hay para salir de este bloqueo institucional en el que ha entrado Cataluña desde que el presidente de la Cámara Roger Torrent aplazara ayer el plan no de investidura sine die la ley marca que hoy como tarde debía celebrarse una investidura que si fracasara entonces a partir de ese momento empezarían a correr dos meses tras los que se volverían a convocar elecciones pero ni hábitos esa investidura Noise va a votar nada así que llegados a este punto Frederic Vincent bon día

Voz 0978 11:27 más de qué posibilidades se abren lo que dice la ley es que si en dos meses después de la primera votación no hay elecciones ascienden a Si dos meses después de la plena votación de investidura no hay candidato hay elecciones pero votación no ha habido ni la habrá como comentabas el primer escenario que fuentes parlamentarias ven improbables que se considere que aunque no haya habido votación se considera que el elogia ha empezado a correr es decir que a partir de hoy empiezan dos meses en los que si no hay presidente presidenta volveríamos a elecciones otra posibilidad que estudia el independentismo es que el presidente el Parlament interprete que los plazos quedan congelados hasta que el Constitucional resuelva definitivamente los recursos pendientes hay un tercer escenario es el más estricto el que estas fuentes ven menos probable que sería plantear que si hoy no hay pleno ya sean incumplir los tiempos del reglamento por tanto quedan convocadas

Voz 0027 12:12 ya las elecciones Éstos son los distintos escenarios hipotéticos después ya están las evidencias la decisión de Torrent ayer de aplazar el pleno y por lo tanto la negativa de Esquerra a forzar el orden legal ha partido la unidad del bloque independentista llegamos a escuchar la palabra traición entre los partidarios de puta pulmón

Voz 0978 12:29 los reproches son sobretodo en privado en público no sé lo que se dice es que la democracia no sea aplaza que la dignidad no está sujeta al Constitucional es lo que comentaba de Cataluña mientras Puigdemont colgaban ocho un mensaje en las redes sociales

Voz 0027 12:44 oiga capaz combinación

Voz 0978 12:46 Bético positiva recordaba que no hay otro candidato posible sólo él aunque pedía respetar la decisión del presidente del partido

Voz 0027 12:52 en en privado sin embargo fuentes de ellos para Cataluña

Voz 0978 12:55 acusan a Esquerra de tener decidido de antemano que no iban a investir a Puigdemont aseguran que ayer a primera hora había una reunión para cerrar el programa de hoy pero que Esquerra no se presentó los republicanos tienen otra versión

Voz 0027 13:06 esta mañana pues el president ha intentado ponerse en contacto con el president para así comunicárselo finalmente esto no ha sido

Voz 0978 13:13 es posible pero ha portavoz del partido Sergi Sabrià además Esquerra defiende que su Ejecutiva aprobó el lunes investir a Puigdemont pero que pedían detalles por ejemplo en el programa de gobierno o de el discurso de Puigdemont unas garantías que si Cataluña dicen estas fuentes de Esquerra no les hicieron llegar a la CUP en todo esto curiosamente se pone del lado de la antigua Convergencia

Voz 18 13:31 la decisión que Press o president del Parlament significa un acaten unos su misión

Voz 0978 13:37 decía que la decisión supone someterse al Estado una sumisión al Estado los diputados de la CUP por cierto se sentaron en el Parlament a la hora a la que tenía que haber empezado

Voz 0027 13:45 todo el pleno los no independentistas

Voz 1620 13:48 cualificada él llevan las siguió

Voz 0978 13:51 el socialista Miquel Iceta calificaba de prudente a la decisión del presidente del Parlament con excepción de ciudadanos todos la valoraron

Voz 0027 13:57 eso dentro del Parlamento en la calle Federico a esta hora ya no queda ni rastro ni rastro de la concentración de ese convocó ayer que terminó con dos detenidos en enfrentamientos con los Mossos y que obligó a algunos diputados a salir protegidos por la policía

Voz 0978 14:10 quedaban un centenar de personas que iban a pasar la noche en teoría en tiendas de campaña pero finalmente sobre las once votaron levantar esta protesta las entidades soberanistas habían convocado movilizaciones ante el parque de la Ciutadella donde está el Parlament y que estaba cerrado por los Mossos pero algunos manifestantes rompieron las puertas y consiguieron entrar y a partir de este momento centenares de personas llegaron a las puertas del Parlament con estos enfrentamientos con los Mossos que decías dos personas detenidas veintisiete atendidas la mayoría por golpes leves veinticuatro de las cuales eran Mossos d'Esquadra los concentrados lanzaban sobretodo gritos de apoyo a Puigdemont pulmón presiden escuchábamos la policía montó este cordón para evitar que se entrar en el Parlament fue aquí donde salieron sobretodo los diputados de Ciudadanos entre muchos abucheos y muchos gritos las entidades soberanistas se desmarcaron de esta concentración que sí apoyaron los llamados Comités en defensa de las

Voz 0027 15:03 superada esta primera meta volante critica el Gobierno no esconde su alivio se dedica difundir que el escenario menos negativo a su entender sería que el independentismo eligiera ahora a un nuevo candidato y eso a pesar de que en público el PP está metiéndole presión a Ciudadanos para que Arrimadas se someta a un intento de investidura fallida para que empiecen a correr los plazos ella Arrimadas ya dijo anoche en Hora Veinticinco que se olviden Carolina

Voz 1 15:25 hola buenos días el Gobierno cree que las medidas

Voz 0127 15:27 cautelares el Tribunal Constitucional tras su recurso han evitado lo que prometía ser una burla de la democracia Moncloa cree que ahora lo mejor sería que los independentistas propusieran un candidato sin causas pendientes con la justicia y en el PP plantean que sea Arrimadas la que dé un paso al frente y active la maquinaria Javier Maroto

Voz 18 15:43 no debemos pedir en las no lo Arrimadas que no deje hueco presente a la candidatura es la oportunidad de oro para quienes creemos que es necesario devolver la legalidad la convivencia y la normalidad a Catalunya

Voz 0127 15:56 en la líder de Ciudadanos en Cataluña respondía aquí anoche en Hora Veinticinco decía que el Partido Popular tuvo la oportunidad de cambiar la ley electoral antes del veintiuno de diciembre y no lo hizo

Voz 5 16:05 yo creo que quién ha hecho la estatua ha sido el Partido Popular durante treinta y cinco años que podría haber cambiado la ley electoral pero prefirió hacer la estatua en mantener una ley electoral que beneficia a los partidos independentistas y al bipartidismo claro

Voz 0127 16:18 en el PSOE hay dirigentes que estos días han criticado la torpeza del Gobierno pero Pedro Sánchez dice que no quieren y ambigüedad ni confusión en el discurso socialista

Voz 0978 16:25 estamos ante una crisis de Estado

Voz 1620 16:28 eh creo que es importante que los españoles vean al principal partido de la oposición apoyando al Gobierno en esta situación tan difícil tan compleja

Voz 0127 16:39 desde en cómo pueden Xavi Domènech aplaudía la decisión de Torrent de aplazar el pleno

Voz 18 16:43 yo creo que ha sido solido y ha sido claro y por tanto creo que el presidente ha hecho bien en aplazar este pleno hasta que se dieran garantías para la propia dignidad

Voz 0127 16:54 los líderes nacionales de Podemos no hicieron ayer declaraciones públicas

Voz 19 17:05 Rocío

Voz 0027 17:09 con dos minutos de ovación de los congresistas y senadores republicanos han recibido Trump esta madrugada en el Capitolio en el que ha sido su primer discurso sobre el estado de la Unión una rendición de cuentas política sobre su primer año de mandato un discurso de enorme autocomplacencia en el que ha confirmado que mantendrá abierta la cárcel de Guantánamo ir el que ha hecho una defensa cerrada de sus políticas migratorias hasta el punto de que esa parte la referida la inmigración aplaudido el líder del Cúcuta clan el sobrino de John Kennedy que que le ha dado la réplica se ha dirigido a los Dreamers hablando en español corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 17:41 buenos días el presidente de Estados Unidos ha dado un discurso muy patriótico donde ha resaltado los éxitos en materia económica ha pedido al Congreso una inversión de más de un Trillo de dólares para en frases

Voz 1 17:52 ya ha apelado a la unidad nacional

Voz 4 17:56 es la hora de una nueva América no ha habido un momento mejor para empezar a vivir el sueño americano porque los estadounidenses reseñado

Voz 1510 18:07 el siguiente ha propuesto a los congresistas un plan para endurecer la política migratoria que ha vuelto a relacionar delincuencia y con la necesidad de construir el muro para proteger las fronteras además ha anunciado

Voz 4 18:18 equipo Open en la cárcel de Guantánamo seguirá abierta

Voz 1510 18:24 esta que acogerá a nuevos presos trampas señalado a Rusia China como sus enemigos ha pedido al Congreso que revise el pacto nuclear con Irán ya advierte de que Corea del Norte puede ser muy pronto una amenaza real para Estados Unidos por la complacencia ha dicho de las administraciones anteriores ha sido el discurso sobre el estado de la Unión más largo desde el año dos mil ha durado más de una hora y veinte minutos y en el que no ha hecho ninguna referencia a la investigación sobre la trama rusa por la que podría ser interrogado en las próximas semanas por el FBI desde las filas demócratas las réplicas helado el congresista John Kennedy crisis que ha resaltado es la división que provoca esta administración que decide quién merece ciertos derechos y quién no ha dicho el reto de Robert Kennedy en base a su clase social su religión o su lugar de origen

Voz 0027 19:13 en España el juez del caso Lezo le impide la Guardia Civil seguir utilizando los coches de Ignacio González los agentes de la UCO los estaban usando para sus investigaciones por las carencias de su propio parque móvil pero ahora el juez ordena devolver esos coches a los imputados en la Lezo eso sí les recomienda estos que los vayan vendiendo para que tengan dinero para hacer frente a posibles responsabilidades civiles Pedro Jiménez

Voz 1450 19:34 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordena la devolución de los seis vehículos intervenidos en el marco de la operación Lezo a Lourdes Cavero Ignacio González su hermano Pablo y al jefe de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás vehículos que hasta ahora utilizaba la Guardia Civil debido al deficiente parque móvil con el que cuenta el juez sigue el criterio marcado por la Sala de lo Penal que estimó el recurso de la defensa de Ignacio González y asegura que no consta claramente acreditado la vinculación de dichos vehículos con la comisión de los delitos que se atribuyen a los investigados ni que hayan sido producto de las ganancias ilícitas obtenidas García Castelló con entrega los coches a los investigados pero les advierte de que deben conservarlos en buen estado y que deben de estar en todo momento a disposición del juzgado al estar embargados además les invita a acordar la venta anticipada de los vehículos para cubrir las elevadas responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir en la que

Voz 20 20:32 Mario faltando dos semanas para morirse me dijo Papá dame equivocado y yo le contesté eh equivocado te han mareado a la cabeza Julián Rodríguez es el

Voz 0027 20:41 padre de Mario un chico de veintiuno años que murió en dos el trece de leucemia había dejado la quimioterapia día después de que su madre le convenciera para que se pusiera en manos de un supuesto curandero que le prometió que le iba a curar con remedios naturales desde que el joven murió este hombre el padre inició una batalla judicial para que el curandero pagara por haber hecho que Mario dejar los tratamientos médicos pero un juzgado de Valencia acaba de absolver al curandero el juez no ve vinculación directa entre su actuación y la muerte del joven y además el juez le reprocha al padre que haya recurrido a los medios de comunicación para convertir todo este proceso judicial en un juicio a la pseudo terapias han acordado en buenos días bueno

Voz 0127 21:20 los días en la sentencia el magistrado considera que el joven adoptó de forma libre y consciente todas las decisiones y añade queda acreditado que su madre le hizo creer que las falsas terapia sirven para curar el cáncer lo confirma el padre de Mario anoche en Hora Veinticinco

Voz 20 21:33 su madre muy amiga de las mal llamadas medicinas alternativas terapias alternativas enemiga de la ciencia del hospital desde el principio era contraria a la quimioterapia el hospital

Voz 0127 21:44 Mario se sometió a una primera fase de quimioterapia pero retrasó varias mesas la segunda

Voz 20 21:49 basamos nueve días sin ingresar porque este señor es decía que iba a preparar un tratamiento más fuerte ese retraso de nueve días fueron importantísimos para que ya no tuviera solución Mario

Voz 0127 22:00 varios meses no queríamos decir varias semanas la sentencia dice que no queda acreditado que los productos que el acusado prescribe al joven pudieran influir negativamente en la evolución de su enfermedad y que tampoco queda probado que el aconsejará abandonar la quimioterapia el juez reconoce que el hombre no tiene titulación sanitaria pero dice que no se le puede condenar por intrusismo el padre de Mario ha anunciado que va a recurrir a la Audiencia Provincial de Valencia

Voz 0027 22:22 esta madrugada ha publicado como les venimos contando el mapa mundial de la supervivencia frente al cáncer y ese mapa vuelve a demostrar que los ricos se siguen beneficiando mucho más de los avances en los tratamientos la supervivencia a los cinco años por ejemplo tras el diagnóstico de alzheimer es del noventa y cinco por ciento En Finlandia pero en Ecuador es el cincuenta por ciento los expertos lo llaman o plutocracia Marina Fernández buenos días

Voz 0127 22:44 buenos días qué significa según los investigadores que han acuñado el término que los pacientes ricos con cáncer tienen mejor pronóstico que los pobres o lo que es lo mismo que para saber si un enfermo va a sobrevivir es más importante mirar su cartilla de ahorros y su nacionalidad antes que sus marcadores tumorales esto es una realidad tanto a nivel interno en los setenta países analizados como a nivel macro este estudio que se publica hoy en la revista The Lancet demuestra que el mapa de los países más ricos coincide con el de los países en los que es más fácil superar un cáncer por ejemplo de los dieciocho tipos de tumores más habituales la supervivencia es más altas se registran en Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda y los países nórdicos otro ejemplo más concreto aquí

Voz 1915 23:21 en Europa la supervivencia de un niño con tumores

Voz 0127 23:23 cerebral es del ochenta por ciento en Suecia frente al sesenta y seis por ciento de España una desigualdad inaceptable dicen los autores de la investigación con la que piden acabar denuncian las diferencias en el acceso a los servicios médicos no sólo eso también el precio de algunos tratamientos como la terapia génica que acaba de aprobarse en Estados Unidos que cuesta atención cuatrocientos mil euros por paciente y todavía sobre sanidad cero también sobre

Voz 0027 23:45 Economía Wall Street cerró anoche con el mayor retroceso en meses se desplomaron las acciones de las grandes corporaciones de seguros médicos después de que tres grandes empresas norteamericanas entre ellas Amazon hayan anunciado que van a crear su propio servicio médico Julia Molina buenos días buenas

Voz 1510 24:00 buenos días la noticia ha tenido consecuencias el sector aunque todavía no se conozcan los detalles porque entre las tres empresas entre Amazon JPMorgan Morgan y Berkshire Hathaway suman un millón de empleados un millón de personas que dejarían su seguros privados se sumarían al de sus compañías la iniciativa pretende rebajar los costes que supone para los trabajadores para las empresas pagan del sistema sanitario ya que a diferencia de España en Estados Unidos la sanidad privada para ello se creará un servicio que se encarga de cubrir todas las necesidades médicas de los empleados la decisión de las tres corporaciones llega en un momento en el que la sanidad está en el centro del debate político esta misma madrugada Donald Trump ensalzaba ante el Congreso su contrarreforma contra el Obamacare el sistema sanitario que amplió la cobertura sanitaria millones de ciudadanos y que todavía no ha conseguido tumbar

Voz 0027 24:50 esta mañana les vamos a contar una sentencia inédita del Tribunal Supremo que acepta la poligamia para el reparto de una pensión de viudedad las dos esposas que tuvo un ciudadano marroquí que se crió para el Ejército español en el Sahara ahora van a poder cobrar la pensión de viudedad pero van a tener que repartirse las encontramos en unos minutos pero ahora no vamos a Sevilla porque la policía

Voz 1 25:09 debido a un hombre que simuló haber sido

Voz 0027 25:12 secuestrado para tapar un fin de semana de alcohol y drogas se llegó a inventar que tres hombres la habían retenido durante cinco días para sacarle dinero y la película que montó llegó a tal nivel que se entregó atado de pies y manos con unas bridas Elena Carazo buenos días

Voz 1510 25:25 bueno oficio Aimar puede este hombre de veintinueve años se presentó en la puerta de un colegio como decía maniatado asegurando que la acababan de liberar sus secuestradores las limpiadoras del centro avisaron a la policía y este hombre continuó con su relato dijo que había estado que cuando está aparcando el coche su jefe y le asaltaron tres extranjeros con capucha que le amenazaron con una pistola lo metieron en una furgoneta lo mantuvieron cinco días encerrado y sin comida en una habitación oscura y húmeda con la única intención de pedirle dinero pero cuando la policía empezó a preguntarle ya para investigar empezó a caer en contradicciones de hecho el coche del jefe que supuestamente se habían llevado los secuestradores estaba aparcado junto a un local de copas donde este hombre había estado bebiendo finalmente ha Abbado reconociendo lo que había hecho que había estado bebiendo ir de copas tomando droga en algunos locales la policía lo ha detenido como presunto autor de un delito de simulación de simulación de secuestro

Voz 1620 26:18 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 29 30:00 sobre las seis

Voz 1 30:01 a las cinco y media en Canarias

Voz 9 30:03 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 30:10 España asume hoy el mando de la misión europea para entrenar al Ejército de Mali

Voz 0027 30:15 en un momento muy delicado además esa misión con una presión

Voz 1 30:18 la creciente de los yihadistas la ministra de de

Voz 0027 30:20 piensa María Dolores de Cospedal ha llegado ya a Malí enviada especial de la SER Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 30:25 buenos días desde Bamako donde hoy la ministra de Defensa asiste al acto de asunción por parte de España del mando de la misión europea en Mali España duplicado el contingente aquí hasta los trescientos efectivos desde hoy estará al mando de la misión de entrenamiento de las fuerzas malienses el momento no es ni mucho menos el más fácil la situación de seguridad en el país ha empeorado sensiblemente en los últimos meses grupos terroristas y milicias insurgentes se acercan desde el norte hacia el centro del país el desde hoy comandante el general español Enrique Millán señala que el país africano se enfrenta al enorme reto de impedir que grupos terroristas como el Daesh encuentren refugio aquí

Voz 30 31:01 ha habido esencialmente un desplazamiento y una derrota de ciertos de los grupos terroristas en otras partes del mundo y están buscando un sitio donde dan clases tienen un sólido a lo mejor en las arenas del desierto de están buscando con fortalecerse a las orillas del río Níger

Voz 1450 31:15 el reto eso sí será de las fuerzas malienses la misión que desde hoy comanda España no es de combate sino de entrenamiento el coste previsto del despliegue español ascenderá este año a ochenta y ocho millones de euros

Voz 0027 31:28 la activista española Helena Maleno declara hoy por tercera vez ante la justicia marroquí acusada de fomentar el tráfico de personas en el Estrecho un caso que impulsó en su día a la Policía Nacional un caso que ese archivo aquí en la justicia española pero que retomó la justicia marroquí a Leno ha criticado en las últimas horas el silencio del Gobierno español ante su situación Nicolás Castellano

Voz 1620 31:47 la defensa de Maleno entregar al juez la documentación que le fue solicitada sobre las actividades de las distintas ONG's con que trabaja en Marruecos desde la Coordinadora de ONG de España Francesc Mateu espera que surta efecto la campaña ciudadana para presionar al Gobierno español para que contribuya al archivo de la causa en menos de veinticuatro horas la campaña de la Coordinadora Española

Voz 31 32:06 es la recta inmigrantes con derechos la han apoyado más de veinte mil

Voz 1620 32:09 Gere órganos pidiendo al Gobierno español que envíe este documento de la Audiencia Nacional que dice

Voz 31 32:15 que no hay ningún indicio de delito en el caso de Helena Maleno con estas veinte mil firmas también se está criticando la falta de productividad del Gobierno español en defenderá de Navaleno estamos diciendo al Gobierno que están más lazos de Helena Maleno hoy de todas aquellas personas que defienden los derechos humanos

Voz 1620 32:31 en su tercera comparecencia ante el magistrado de Tánger la defensora de derechos humanos española espera que el juez tome una decisión rápida sobre si abre juicio oral o archiva las diligencias el Gobierno permite a las comunidades autónomas adelantar a abril las reválidas de la eso una prueba incluida en la LOMCE pero que no tiene efectos académicos no cuenta para la nota ni para obtener el título Adela Molina

Voz 0011 32:51 el curso pasado la orden del Ministerio de Educación fijaba que la prueba de cuarto de la ESO tenía que hacerse en mayo junio la de este curso que publicó ayer el BOE permite adelantar la abril según el criterio de cada comunidad autónoma eso evitaría que coincida con los exámenes de final de curso en el resto no hay cambios la prueba como mínimo debe ser muestra al aunque las comunidades pueden decidir que la hagan todos los alumnos y es simplemente diagnóstica no cuenta para la nota ni hay que superarla para conseguir el titulo cada examen durará sesenta minutos con un descanso de quince entre cada uno is evaluará las competencias matemáticas lingüísticas y social y cívica la semana pasada el Ministerio también

Voz 1 33:26 adelanto en las fechas en las que debe hacerse la prueba de acceso

Voz 0011 33:28 a la universidad

Voz 1 35:56 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias y abrimos la Mesa de España en Andalucía el Tribunal de Cuentas va a investigar las irregularidades que han encontrado en la construcción del tranvía de Jaén que sigue sin funcionar pese a que las obras terminaron hace siete años Elena Carazo buenos días

Voz 1915 36:13 buenos días Pepa ha abierto diligencias preliminares para tratar de aclarar la responsabilidad ante las irregularidades detectadas y que ya remitido a la Fiscalía y la Abogacía del Estado entre la documentación está el convenio firmado con la Universidad de Jaén con Ferrocarriles de la Junta por valor de más de sesenta y ocho mil euros para una investigación sobre la integración de personas con dependencia en el sistema tranviario o las obras realizado por el Ayuntamiento de Gijón deja en para el traslado de la Policía Local las obras del tranvía de Jaén comenzaron en dos mil nueve y terminaron en dos mil once fecha en la que se entregaron también la flota de trenes ligero por parte de la Junta al Ayuntamiento Heene Denzel el tranvía llegó a funcionar en pruebas con pasajeros durante unos días en mayo de dos mil once pero la empresa concesionaria del servicio público de transporte interpuso un recurso por la competencia desleal que entendían que suponía este servicio que fuera gratuito se han realizado otras pruebas pero de momento el tranvía sigue sin explotar se comercialmente a pesar de que se han invertido ciento veinte millones de euros

Voz 1 37:09 la Comunidad Valenciana Talens bon día bon día Pepa los partidos del tripartito el PSOE Compromís y Podemos hacen autocrítica por la falta de renovación de la plantilla de la nueva radio televisión pública valenciana la gran mayoría de los empleados nueve de cada diez vendrán de la antigua Canal no y es que la experiencia prima a la hora de seleccionar a un empleado por lo que el noventa por ciento de los elegidos para las bolsas temporales de empleo trabajó en la extinta Canal Nou los tres partidos afirman que se cierra la puerta a una generación de periodistas jóvenes y reclaman que se corrija la situación según la ley de creación del nuevo ente el Consejo Rector que es el que está haciendo la selección es independiente pero en los tres partidos que aprobaron la ley opinan que no es justo que los jóvenes profesionales se queden fuera de la radiotelevisión pública también ciudadanos del PP critican la selección que se está haciendo

Voz 1510 38:03 la Guardia Civil ha detenido en Villafranca de los Caballeros en la provincia de Toledo a un conductor que tuvo un accidente junto al Ayuntamiento y que se dio a la fuga dejándose la matrícula dio positivo en alcohol y drogas y además tenía prohibido conducir porque le habían retirado el carnet Castilla La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 1915 38:22 buenos días a este hombre se estrelló contra una valla en pleno centro del municipio junto al casino y frente al Ayuntamiento terminó saliéndose por el camino por el que pretendía huir pero le frenó una viña allí fue interceptado por la Guardia Civil además de dejarse la matrícula en el lugar del primer siniestro perdió una rueda del coche nuevo que lamentar daños personales pero sí materiales dio positivo en alcohol y drogas y conducía sin carné el conductores natural de la localidad vecina de herencia

Voz 1 38:49 y si nos escucha desde Sevilla preste mucha atención porque un padre pide ayuda a los vecinos de la capital de Andalucía para encontrar la prótesis del brazo que su hijo un bebé de ocho meses iba a estrenar esta misma semana para poder regatear el hombre perdió esa prótesis cuando circulaba en moto por las calles de la ciudad helena

Voz 1915 39:10 ante esta situación el padre Luis María hacía un llamamiento a mediodía a través de su cuenta de Twitter donde ya ha conseguido más de veintitrés mil tuits y la colaboración de miles de personas que se han sumado a la búsqueda de la prótesis incluso algunos han ofrecido hacerle una nueva y es que el pequeño de ocho meses la necesita para aprender

Voz 1 39:28 SER haga de Arce el habían hecho a medida

Voz 1915 39:30 en el los especialistas del Virgen del Rocío el hombre iba en moto con esa prótesis dentro de una bolsa con dibujos de montaña que también ha publicado la foto en Twitter por si ayuda cuando se le cayó en ese recorrido que hacía entre el hospital Virgen del Rocío y la facultad de Biología el Ayuntamiento de Sevilla a través de su cuenta de emergencia Sevilla en Twitter ha publicado incluso un mapa con el trayecto que recorrió este hombre en moto para tratar de facilitar la tarea

Voz 1 39:55 ojalá la encuentre gracias Elena ojalá que sí y Pepa otro caso de brutalidad con los animales investiga tres personas de la misma familia por enterrar presuntamente vivos a nueve cachorros de perro en una finca de Mula en Murcia sólo dos cachorros han salvado la vida Ruth García buenos días

Voz 1439 40:13 la Pepa buenos días los enterraron vivo sin ningún miramiento según la denuncia de la Guardia Civil varias personas habían enterrado vivos a los nueve cachorros de una camada de perros con pocos días de vida de los que sí resultaron muertos siete fue una perra de raza Labrador la que había tenido una camada con nueve cachorros en una casa de campo de Mula los cuidaba en el interior de un agujero excavado en el suelo por unos vecinos los que comprobaron después de varios días que la perra quedó sola la madriguera donde los cribas encontraba tapada con tierra barro y piedras lo destaparon encontraron a los cachorros llenos de barro y con hipotermia sólo pudieron salvar a dos que han sido llevados a una casa de acogida los guardias civiles del Seprona han logrado identificar a los tres presuntos autores miembros de una misma familia a los que les imputan varios delitos por maltrato animal

Voz 1510 41:01 en Galicia todo pueblos ha puesto a dieta a María Dios bos días días el Ayuntamiento de Narón

Voz 1 41:07 de cuarenta mil habitantes quiere que sus vecinos con sobrepeso adelgace cien mil kilos en dos años el retomaría además de saludable es solidario

Voz 1915 41:16 on treinta por ciento de la población en el municipio coruñés tiene obesidad es el motivo que ha impulsado la campaña bautizada como cien mil motivos de peso el reto para bajar el índice cero cuenta con una fórmula conocida por todos dieta equilibrada ejercicio físico y un seguimiento médico periódico El reto en común empieza oficialmente mañana los kilos que adelgace en cada uno los sonarán en productos de primera necesidad una iniciativa pionera María Ferreiro alcaldesa

Voz 6 41:43 quería ir un poco más allá de poneros en deporte somos pioneros en cultura de creamos que bueno que había un sector de la población que sí que los índices de obesidad aumentaba nunca entre todos tenemos que dar una vuelta que tenemos que no tenemos que tener obesidad

Voz 1915 41:57 en un ayuntamiento en el que inspirarse el reto no no saldría mal alguno

Voz 1 42:01 el veintiséis de enero no satírico Marías el curso que la cosa saludable sí pero ya está no

Voz 1915 42:07 ya es ahora un beso perra

Voz 1 42:10 ante el veintiséis de enero pasado salieron a la venta las entradas para el concierto de U2 en Madrid Se acabaron en diez minutos es algo que ocurra habitualmente que las entradas para los grandes conciertos por muy muy caras que sean sacamos en un abrir y cerrar de ojos la diferencia es que esta vez el Ministerio de Cultura ha tomado cartas en el asunto y ha pedido al Ministerio del Interior que abra una investigación Rafa Muñoz

Voz 36 42:35 es un hecho que ya está investigando la Policía según el Ministerio de Interior el pasado viernes se vendieron las dieciséis mil entradas para el primero de los dos conciertos de U2 en Madrid la web para comprar los tíquets se colapsó por completo el Gobierno ve ahora indicios de una supuesta reventa abusiva

Voz 0456 42:56 y es que la especulación en torno a entradas de espectáculos es un negocio que mueve sólo en Estados Unidos más de ocho mil millones de dólares al año algunos artistas como Taylor Swift intentan atajar este problema el de la reventa dando prioridad a los fans que hayan visto sus vídeos o escrito sobre ella en las redes sociales hasta luego Rafa

Voz 1275 43:14 según las seis y cuarenta y tres cinco y cuarenta y tres en Canarias

Voz 7 43:27 de toro

Voz 1 43:33 abrimos la Mesa del Mundo más de la mitad de las francesas un cincuenta y uno por ciento se sienten inseguras en el transporte público y no se trata de una valoración subjetiva porque nueve de cada diez víctimas de agresión sexual en la red son mujeres París Carmen Vela buenos días

Voz 1915 43:50 buenos días hace ya tres años que algunos

Voz 37 43:52 ayuntamientos franceses decidieron hacer campañas contra el acoso de los comportamientos sexistas a juzgar por una reciente encuesta del Observatorio Nacional de la delincuencia la situación no ha mejorado más de la mitad de las mujeres francesas no se siente segura cuando utilizan los transportes públicos los intentos de sus Teo excesivo y algún tipo de giro pos refuerzan ese sentimiento de vulnerabilidad las mujeres consideran que la probabilidad de ser víctimas de violencias sexuales más elevada que la de los hombres no se trata sólo de un problema de percepción pues el Observatorio indica que el ochenta y cinco por ciento de las víctimas de violencia sexual en los transportes son mujeres la inmensa mayoría no denuncia cuando se trata de manoseo tampoco cuando insultos a Amena así aunque la mayoría de esos delitos están castigados con multas de veintidós mil euros y hasta penas de cárcel

Voz 1 44:51 la Policía de Toronto en Canadá se enfrenta a críticas muy duras por ignorar durante años la desaparición de varios homosexuales su jefe reconoce que se equivocar después de que los cadáveres de cinco de ellos hayan sido encontrados enterrados en macetas el presunto asesino ya detenido es un jardinero que podría haber cometido más crímenes Ana

Voz 1915 45:11 Button buenos días buenos días la presión de la comunidad

Voz 0127 45:14 ley de Toronto a las autoridades ha sido fundamental para que la policía es decir se decidiese a investigar a fondo las desapariciones de mujeres y hombres homosexuales en los últimos años

Voz 38 45:23 sí bueno o discrimine canciones de las que son

Voz 0127 45:28 después de las críticas y de la campaña contra la policía el jefe del cuerpo ha reconocido que se equivocaron que están ante un asesino en SER

Voz 38 45:35 el al no falla efectos

Voz 0127 45:39 que el jardinero puede ser responsable de muchas más muertes en la principal ciudad canadiense

Voz 38 45:44 mientras que que héroes a probar su Peridis

Voz 0127 45:47 por eso la policía se ha incautado de doce macetas que hay por toda la ciudad y ha ordenado que cientos de agentes registren los treinta jardines en los que este hombre de sesenta y seis años ha estado trabajando en los últimos años creen que allí podrían encontrar más restos humanos que ayuden a ídem

Voz 1 46:01 cara nuevas víctimas

Voz 4 46:05 su hija impulsa los estudios universo

Voz 1 46:08 citarlos del canto tiro les los amantes de esta música típicamente alpina podrán hacer una carrera de cinco años en la Universidad de Lucerna bajo la tutela de la mayor estrella del género Pascual Donate buenos días

Voz 1275 46:19 buenos días nadie a ras la que fuera niña prodigio del tiro les convierte en maestra de maestros

Voz 39 46:30 suya será la labor de profesionalizar un canto que inventaron los pastores suizos para comunicarse en la montaña Un canto sin palabras que pasa sin transición de graves agudos técnica por cierto que no es exclusiva de los Alpes