Hoy por Hoy (31/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:16 buenos días Donald Trump ha dado esta madrugada su primer discurso sobre el estado de la Unión y lo ha hecho frente a un Congreso más dividido que nunca tanto que hace sólo unos días llegó incluso a provocar el cierre parcial del Gobierno Trump ha pedido a los congresistas que trabajen juntos para crear un sistema migratorio seguro pero cuando él habla de seguridad no se refiere a la seguridad de las personas que tienen que emigrar sino por ejemplo al muro con México al que ha vuelto a referirse esta noche corresponsal Marta del Vado buenos

Voz 1510 00:45 días buenos días Donald Trump ha dado un discurso muy patriótico apelando a la unidad y al orgullo nacional ha presentado ante el Congreso un plan para endurecer la política migratoria que ha vuelto a relacionar con seguridad nacional y con la construcción del muro para evitar que miembros de la Mara Salvatrucha y de otras grandes criminales entrena Estados Unidos además ha anunciado que mantendrá abierta la cárcel de Guantánamo que acogerá a nuevos presos en el discurso sobre el estado de la Unión ha ensalzado los éxitos en materia económica y ha pedido a la Cámara una partida de más de un millón de dólares para infraestructuras ha sido casi hora y media de discurso en el que ha alertado del peligro que representa Corea del Norte para EEUU ya ha pedido al Congreso una revisión del pacto nuclear con Irán

Voz 1727 01:29 y aquí en España la política catalana sigue probando lo desconocido hoy acaba el plazo legal para votar a un presidente de la Generalitat sin noticias de que eso se vaya a producir Se está a la espera del nuevo calendario que propongan los servicios jurídicos del Parlamento el aplazamiento sin fecha del pleno de investidura de Puigdemont ha dividido públicamente a los independentistas y ahora son los políticos de Esquerra el partido al que pertenece el presidente del Parlament Roger Torrent

Voz 1275 01:56 los que escuchan reproches en la calle

Voz 1727 01:58 así como van a escuchar recibieron a las puertas del Parlament al portavoz de los republicanos a Sergi Sabrià hemos votado hoy no se ha respetado hubo dos detenidos tres heridos los Mossos tuvieron que escoltar algunos diputados mientras salían de la Cámara donde estaba Puigdemont pues no se sabe exactamente porque no apareció físicamente ningún sitio ni en Bruselas ni en Lovaina solo colgó un vídeo en redes sociales para volver a decir que él es el único candidato posible es miércoles treinta y uno de enero y el camino de Luis de Guindos hacia el Banco Central Europeo se complica lo complica concretamente el irlandés Philip Lane que acaba de presentarse para el mismo puesto al que aspira el ministro de

Voz 0027 02:45 la mía la vicepresidenta del PC en la vicepresidencia de ABC que quedará libre a partir de mañana de momento la única candidatura oficial es la de Irlanda porque España todavía no ha presentado a De Guindos y el plazo termina dentro de una semana

Voz 1727 02:56 la activista española Helena Maleno vuelva a declarar hoy en Marruecos

Voz 0027 03:00 todavía no pesan cargos sobre ella pero la justicia marroquí ha retomado una investigación que ya se archivó aquí en España que se basa en la tesis de que las llamadas de Malena Salvamento Marítimo contribuyen a la inmigración ilegal

Voz 1727 03:10 la justicia española ha ordenado que las dos viudas de un hombre polígamo se repartan la pensión

Voz 0027 03:15 dice el Tribunal Supremo que las dos esposas de ese ciudadano marroquí que sirvió en el Ejército español si tienen derecho a cobrar la prestación aunque la poligamia esté prohibida en España

Voz 1727 03:23 bien Perú a Aimar un camión arrollado literalmente las líneas de Nazca milenarias dibujos en la arena del sur del país que son patrimonio de la humanidad desde el año noventa y cuatro que el camión Samaria

Voz 0027 03:35 por ahí ha destrozado al menos tres figuras que tienen más de dos mil años el Ministerio de Cultura ha dicho ya que les va a denunciar al camionero por entrar ilegalmente en las

Voz 1727 03:44 y en deportes Leganés disfruta hoy de la primera semifinal de la Copa del Rey en la historia de su equipo sangre

Voz 1161 03:50 desde las ocho y media de la noche en Butarque Leganés Sevilla partido de ida de esa primera semifinal buscando una plaza en la final de Copa Garitano cuenta con las dudas de Rubén Pérez Dos Santos y manos que no va a estar seguro el recién llegado saudí Al sería el italiano Montera cuenta con tres de los cuatro fichajes invernales Roque Mesa la Ana faltará Sandro que tiene todavía pendientes superar el reconocimiento médico y son baja Pizarro que Chea arbitrar la primera semifinal de Copa en la historia de Butarque el colegiado castellanoleonés González Gonzalo

Voz 1 04:15 no

Voz 1727 04:17 en qué tiempo nos espera Jordi Carbó buenos días

este aumento hoy parecido al de las últimas jornadas pero mucha atención porque a partir de mañana pena bajan las temperaturas va un descenso que va a ser persistente durante muchas jornadas el ambiente va a ser en todo el país de pleno invierno de manera que a pesar de que hace frío ahora mismo esta tarde todavía al sobre el ambiente será agradable mejor disfrutarlo porque se acaba muchas horas de sol nubes en Andalucía Extremadura poca agua dejarán también algunas nubes en Canarias con algunos chubascos y el viento sin desaparecer poco a poco va aflojando buenos días

Voz 0027 06:21 en la Cadena SER Hoy por hoy estamos

Voz 1727 06:27 son las siete y seis las seis y seis en Canarias pero el reloj catalán lleva casi veinticuatro horas parado así que sigue el ciento cincuenta y cinco en la práctica siga al frente de la Generalitat Rajoy el reloj de la legislatura se detuvo en el momento en que Millet Torrent decidió aplazar el pleno la investidura de Puigdemont y no sabemos cuándo se pondrá en marcha de momento el presidente de la Cámara ha pedido un informe a los letrados del Parlament para saber cuáles son los nuevos plazos para votar un candidato a presidente candidato que según dijo tu renta ayer sigue siendo Puigdemont pero espera a que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente sobre si admite o no la impugnación del Gobierno central a esa candidatura Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0978 07:10 donde hablaba el aplazamiento estuvo adornado con

Voz 1727 07:13 toda la retórica independentista hay en defensa de Puigdemont pero los de Puigdemont no se lo esperaban y lo criticaron

Voz 0706 07:20 corren aplazaba la investidura para que tenga valor real y efectivo decía pero en Cataluña esto no sentó bien evitaban los reproches en público

Voz 0605 07:27 lo insistían creían como democracia Miso Journey a sus

Voz 0706 07:31 la democracia NYSE aplazan y se suspende lo decía al mismo pulmón en un discurso anoche en las redes sociales en el que también llamó a la unidad de los independentistas después de una jornada de tensiones muy especialmente en privado porque es en privado en la que Funds en la que fuentes de Cataluña acusan a Esquerra de tener decidido ya de antemano no investir a Puigdemont en Esquerra lo niegan insiste en que el lunes aprobó su ejecutiva hacerle presiden pero que a cambio pedían detalles detalles del programa de gobierno o de discurso de investidura Iker Cataluña dicen no les enviaron nada en esto la CUP estaba con la antigua Convergencia

Voz 0978 08:04 al Tribunal Constitucional

Voz 0706 08:07 decían que la decisión de Torrent supone acatar al Constitucional lo cual ven incompatible con la defensa de la soberanía del Parlament en el frente independentista PSC y comunes aplauden el gesto de Torrent Ciudadanos no

Voz 7 08:17 pero lo que no comparto mucho es el de la idea de que la decisión debe reconocer a lo mejor posible porque yo creo que no lo mejor posible reconocer que esto es una locura

Voz 0706 08:26 todo esto dentro mientras a las puertas del Parlament se reunían centenares de personas que consiguieron entrar en el parque de la Ciutadella con enfrentamientos con los Mossos que terminaron con dos detenidos y veintisiete atendidos por golpes la mayoría policías

Voz 0027 08:42 los concentrados lanzaban gritos de apoyo a Puche

Voz 0706 08:44 la policía montó un cordón para evitar que se entrara en el Parlament fue por aquí donde salieron los diputados de Ciudadanos entre varios abucheos

Voz 1727 08:52 en todo lo ocurrido ayer son muy importantes los detalle esta mañana Soledad Gallego Díaz pone su atención en ellos el presidente del paro

Voz 1910 09:01 lamento catalán Roger Torrent optó ayer finalmente por aplazar el pleno de investidura una decisión que está totalmente respaldada por su partido Esquerra Republicana de Cataluña por su máximo dirigente Oriol Junqueras cien desde la cárcel lanzó un mensaje dándole las gracias por su compromiso en defensa de Cataluña la democracia y la recuperación de sus instituciones nada que ver con la respuesta de Carles Puigdemont el anuncio del presidente del Parlamento evidenció la el grietas en el bloque soberanista especialmente el malestar del ex presidente de la Generalitat quién desde Bruselas reiteró que no está dispuesto a dar un paso atrás que se considera el único candidato posible pase lo que pase y que lamento claramente el aplazamiento la decisión de Torrent puede haber recibido asimismo una acogida diferente en las dos organizaciones civiles que han venido organizando hasta ahora el movimiento independentista la Asamblea Nacional de Cataluña y el Omnium Cultural la Asamblea pareció respaldar a los centenares de manifestantes que rompieron el cordón policial que rodeaba al parlamento para exigir que el pleno siguiera adelante y que protagonizaron los incidentes más desagradable insultando reiteradamente a los diputados de los partidos no independentistas algunos de los cuales llegaron a pedir amparo al propio presidente del Parlamento catalán el Omnium se mantuvo por el contrario en un plano más discreto en su tónica de las últimas semanas

Voz 0978 10:31 son matices que merecen atención

Voz 1727 10:38 la luz que hemos gastado durante todo este mes de enero nos va a salir más barata que el año pasado en concreto un quince por ciento más barata en esta bajada del recibo influido el tiempo este mes ha llovido más se ha hecho más viento pero también al

Voz 1275 10:50 buenos cambios legales Isabel Villar buenos días

Voz 0605 10:53 buenos días la factura media de la luz este mes de enero ha sido de setenta y cinco euros frente a los ochenta y siete que marcaba el año pasado una bajada que explican la lluvia y el viento de enero que han favorecido la producción de energías renovables que son las más baratas además sabidos y cambios legales destinados a evitar fuertes subidas en el mercado de la luz pero Rubén Sánchez portavoz de Facua cree que el recibo todavía es demasiado alto

Voz 8 11:14 no significa que ahora tengamos por si un recibo barato no da solución al gran problema de carestía de pobreza energética hay que incidir con cambios hay que intervenir el sector

Voz 0605 11:23 Facua insiste en que la bajada de este mes es coyuntural porque la luz todavía cuesta mucho más que hace dos años

Voz 1727 11:29 no salimos del sector de la energía en España que durante todo el año pasado vertió a la atmósfera un diecisiete por ciento más de gases contaminantes que en el dos mil dieciséis y eso a pesar de que el Gobierno se había comprometido a reducir las emisiones de CO2 cuando suscribió los acuerdos del clima de París Javier Gregori

Voz 0882 11:47 en contra de lo firmado en el acuerdo de París para frenar el cambio climático en el dos mil diecisiete las emisiones de CO2 en España han vuelto a subir en el sector eléctrico y además el incremento importante un diecisiete por ciento según los datos de la Red Eléctrica Española en nuestro país emite más gases que provocan el recalentamiento de la tierra porque en el último año ha quemado más carbón para generar electo ciudad sin embargo desde el Ministerio de Medio Ambiente le echan la culpa a la sequía porque ha reducido la producción de energía eólica y la hidráulica que redujo en el dos mil diecisiete un cincuenta por ciento su contribución al sistema energético nacional en conjunto las fuentes de energía renovables han producido en el dos mil diecisiete un siete por ciento menos pero esto también ocurre por el escaso apoyo del Gobierno del PP a la energía solar

Voz 1727 12:30 son las siete y doce las seis y doce en Canarias

Voz 0978 12:34 motero no se come ni un atasco

Voz 1727 13:30 el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha entendido por fin que su Gobierno si tiene que meterse en eso de la brecha salarial de género

Voz 11 13:37 no no lo mantengo tres basta simplemente con que haya una duda para que no lo mantengo no mire cualquier esfuerzo que que hagamos en esa dirección es sin duda un esfuerzo necesario estamos caminando en la buena dirección pero todavía nos queda mucho

Voz 12 13:49 para hacer el presidente eligió para rectificar sus

Voz 1727 13:52 palabras a Televisión Española y a propósito de las diferencias entre hombres y mujeres de todos los permisos por nacimiento de un hijo que se pidieron el año pasado apenas el dos por ciento lo compartieron ambos progenitores son datos del Ministerio de Empleo que cuenta también que el noventa por ciento de las excedencias que se concedieron para cuidar a un familiar las pidieron mujeres Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 14:14 buenos días de los doscientos sesenta y ocho mil permisos de maternidad que solicitaron en España el año pasado apenas cuatro mil fueron compartidos por el padre la madre el noventa y ocho con dos por ciento de las bajas de maternidad fueron asumidas exclusivamente por las mujeres la disparidad es similar en las excedencias laborales para cuidar de los familiares el noventa por ciento de las registradas en el Ministerio de Empleo fueron solicitadas también por mujeres pero hay un dato positivo y es que a pesar de que la natalidad ha bajado el número de permisos de paternidad si ha aumentado un ocho con dos por ciento en dos mil diecisiete el año pasado recordamos que ese permiso sea amplió de dos a cuatro semanas

Voz 1727 14:50 y en Reino Unido una auditoría independiente en la BBC no

Voz 0605 14:54 no ha detectado brecha de género en los salarios

Voz 1727 14:57 buena paga a sus trabajadores a pesar de este informe el Parlamento va a seguir investigando las denuncias de muchas empleadas de la empresa que aseguran que cobran mucho menos que sus compañeros corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 15:09 el director general de la BBC Tony Hall comparecerá hoy ante una comisión parlamentaria de la Cámara de los Comunes para responder sobre las acusaciones de brecha salarial en la cadena pública también ofrecerá su testimonio Cary cree es la antigua delegada de la BBC en China la periodista dejó este mes el cargo como protesta por su salario muy inferior al de sus colegas masculinos en puestos similares ciento setenta periodistas mujeres editoras presentadoras corresponsales de la BBC se han venido quejando de las desigualdades salariales en este sentido

Voz 0605 15:41 sin embargo una auditoría independiente

Voz 0273 15:43 eh que ha analizado la paga de ochocientos empleados de la cadena pública asegura no haber hallado pruebas de discriminación en razón de sexo sí critica en cambio a la corporación por la falta de transparencia a la hora de establecer

Voz 1727 15:56 los salarios Arboz

Voz 0978 15:58 Biden con respecto a los salarios quiero que

Voz 0273 16:01 seamos la organización más transparentes porque la transparencia llevará a una mayor confianza en el sistema para hombres y mujeres comentaba ayer Hall el grupo de mujeres profesionales de la BBC también ha acusado a los managers de la corporación de haberles engañado escondiendo la brecha salarial de haber recibido amenazas veladas por sacar el tema a la luz

Voz 0978 16:23 en Rusia

Voz 1727 16:24 en Sochi la Conferencia de Paz para Siria que había promovido Moscú con los gobiernos de Irán y de Turquía ha terminado sin ningún avance la declaración final de esta cumbre confirma los temores de la oposición a Bashar al Assad que habían avisado de que acabaría con un texto amable hacia el régimen las negociaciones vuelven ahora el marco de Naciones Unidas informa desde Beirut para la SER Orio la Andrés

Voz 12 16:47 declaración de mínimos para intentar salvar la cara la conferencia de paz para día celebrada en la localidad rusa de Sochi terminó ayer y lo hizo con el único compromiso de crear un comité para la redacción de una nueva construcción Siria en el marco de las conversaciones impulsadas por la ONU por lo demás los opositores critican que el documento no recoge sus demandas tampoco había mucho que negociar ya que al final hubo presencia escasa de los contrarios a Asad al boicot del principal grupo opositor sirio se sumó en el último momento el de los rebeldes apoyados por Turquía y aterrorizados en el aeropuerto de Sochi dieron marcha atrás Ahmed Tomás representante del grupo explicaba los motivos

Voz 0978 17:28 no no sorprendió ver que nada de lo prometido se cumplía separaron los frutales bombardeos NYSE quitaron las banderas y emblemas del régimen sirio de los carteles de la conferencia

Voz 12 17:38 aún era muy recientes las imágenes de los bombardeos en en clip el día anterior más de treinta personas murieron en unos ataques que golpearon también un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras

Voz 1727 17:48 Arabia Saudí ha confiscado casi cien mil millones de euros a príncipes y empresarios supuestamente corruptos y que están siendo detenidos por la monarquía desde el mes de noviembre comenzó entonces una auténtica purga contra la corrupción al menos oficialmente Rafa Muñiz

Voz 1645 18:04 Arabia Saudí ha dado por terminada esta macro investigación contra la corrupción que ha durado tres meses El País asegura haber recuperado más de ochenta y seis mil millones de euros después de llegar a un acuerdo con los detenidos aunque no todos han firmado ese acuerdo por lo que cincuenta y seis de ellos han sido enviados directamente a prisión el fiscal general considera que varios miembros de la Familia Real y empresarios desviaron miles de millones durante años todos ellos han estado retenidos desde noviembre en un hotel de lujo de Riad teniendo acceso a comedor gimnasio y piscina el hotel reabrirá sus puertas en Feria

Voz 13 18:36 pero bueno

Voz 0978 18:40 recogemos historias de familias con grandes dependientes

Voz 14 18:43 mi nombre es más del que antes de Villalonga un pueblito de Valencia que tengo a mi hijo autista quince días al mes los otros quince está en una residencia porque también tengo meca de mi madre con demencia senil hace casi dos años que estoy esperando una ayuda ya que tengo tres alcaldes gracias Mabel Cristina Mollet del Vall

Voz 15 19:03 hoy es un día en que no tiene recursos pues hace lo que buenamente pueden que es estar las veinticuatro horas del día pendiente de esa persona porque no sé si sabes que hasta hay que moverlos sobre todo cuando son los de gente que no se pueden imponer nada nada el cuerpo necesita irlo moviendo el tener que a medianoche y darle la vuelta al cuerpo que son muchos cuidados muy específicos

Voz 16 19:23 ese Barcelona proyecto a los pobres veinticuatro años tenemos que estar las veinticuatro horas pendiente de día somos autónomos además ir temblando que llegue la las vacaciones y que no podamos irnos porque tengamos que estar pendiente de ella porque cuando no es el asma es cualquier otra cosa ayudas hacia tener centros de día y eso olvidemos no

Voz 0978 19:44 abrió Gibraltar o vieron los uno Íñigo tengo mi suegra que tiene veintiséis años en un centro Teseo hizo presente porque yo la verdad es que no podía con ella la verdad que mire puede está muy contento al mismo tiempo ha sido un mundo descanso pueda familia aunque o cocido podido verlo pero mira de un descanso muchas gracias a todas

Voz 1 20:07 hoy por hoy

Voz 18 20:16 bueno

Voz 0978 20:16 doy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:21 qué tal buenos días cinco grados hasta ahora en la Gran Vía tiempo tranquilos sin muchos cambios con bastante sol y temperaturas como la de estos días este mediodía se reúne de urgencia la mesa de la comisión que investiga la corrupción de la Asamblea para aclarar para analizar el auto del juez del caso Lezo el juez Manuel García Castellón que asegura que la documentación de sumario no puede ser entregada a los grupos esta comisión un auto que llega dos días de la citación de Cifuentes precisamente por las actas del Canal de Isabel II en esa comisión que obran desde hace semanas en manos de la oposición porque otro juez sí que había lo que se entregaran al aclarar que no estaban bajo secreto de sumario para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la orden del magistrado es clara hay de hecho o iban a pedir a los grupos que devuelvan las actas entregadas pero la oposición cree que hay matices de ese auto por aclara

Voz 0861 21:07 Javier Bañuelos este auto es la respuesta que el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno Cifuentes después de que a comienzos de enero consultas en al Consejo General del Poder Judicial si debían o no dar la información requerida por la comisión sobre la corrupción el magistrado Manuel García Castellón dice que no en su auto el juez responde que no procede la entré la de documentos de causas que se encuentren en la fase de instrucción una de las razones que alega para justificar esa restricción es que impedir la entrega de documentos es una vía para preservar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados también añade que la comisión de investigación no está facultada para recabar informar John o documentación al poder judicial y en eso se basa la oposición para hacer otra lectura de este auto aclaran que la comisión nunca reclamó directamente esa información al juez sino al Gobierno madrileño la Comunidad en cambio defiende que la decisión del magistrado avala su tesis importante invadida la entrega de las actas del canal a la comisión de investigación esta mañana en cualquier caso se va a reunir la comisión para que su abogado aclare las diferentes interpretación

Voz 0978 22:13 es para que defina si afectan algo al trabajo de los

Voz 1275 22:17 lo dicho la oposición tiene dudas sobre ese auto en el debate político de La Ventana de Madrid de los martes por la tarde aquí en la SER el diputado del PSOE José P de la portavoz de Podemos en la Asamblea Lorena Ruíz Huerta hacer una primera valoración tras una lectura urgente de este año

Voz 19 22:30 aquí de lo que se trate de llegar hasta el final y de conocer la verdad y para eso está una comisión de investigación política nosotros queremos llegar hasta el final para que los casos de corrupción tan flagrante que ha habido nunca más se vuelvan a producir abre

Voz 20 22:44 que ver si se puede hacer uso de las actas no se puede en todo caso lo que sí sabemos es que el caso Lezo está bajo investigación judicial que los jueces ya han dicho que hay sobradas pruebas de que se produjera un manifiestas irregularidades en la compra venta de misa o que la presidenta Cifuentes formaba parte del consejo de administración cuando se hizo aquella operación por parte del Canal de Isabel Segunda

Voz 1275 23:07 el caso Lezo vuelve a marcar la agenda informativa de este miércoles en Madrid con más novedades que hoy les cuenta la SER titulares con Javier Jiménez

Voz 0706 23:13 el juez ordena a la Guardia Civil que devuelva a sus propietarios entre ellos Ignacio González los seis coches incautados en este caso al mismo tiempo el magistrado invita a sus dueños que los vendan para hacer frente a posibles responsabilidades civil

Voz 1275 23:25 el PP amenaza ciudadano socio de investidura en la Comunidad con un cambio de relación por la comparecencia de Cifuentes en la comisión de la corrupción mientras tanto la formación naranja Podemos han anunciado ya que en la reunión convocada el día siete por la presidenta para abordar el pacto por la regeneración

Voz 0706 23:39 hoy comienzan las negociaciones entre Heineken España y los trabajadores sobre el ERE que afectaría a las cuatro plantas productoras que tiene esta empresa en el país entre ellas la de San Sebastián de los Reyes por el momento se desconoce cuántos trabajadores se verán afectado mieles deporte

Voz 1275 23:51 el Leganés disputa esta noche la primera semifinal de la Copa del Rey de su historia será desde las nueve y media de la noche en Butarque un partido que le enfrenta al

el Leganés disputa esta noche la primera semifinal de la Copa del Rey de su historia será desde las nueve y media de la noche en Butarque un partido que le enfrenta al

qué tal las carreteras DGT María Ferrero la de nuevo hola pues continuamos registrando tráfico en aumento estamos en plena hora punta en los accesos a la capital en la dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares en la tres en Santa Eugenia la A cuatro en el cruce con la M treinta de Pinto en la A5 en la zona de campamento y Alcorcón y en las seis desde Majadahonda circulación densa en la A42 tanto en Parla como en Getafe tráfico intenso la M40 en los tramos habituales especialmente ahora mismo en Pozuelo pasando los túneles de El Pardo hacia la uno atención a la M607 porque hay tráfico intenso en Colmenar Viejo hacia Madrid y especialmente en el entorno de la Universidad Autónoma por la avería de un vehículo en ambos sentidos complicaciones por último en la M50 en Boadilla del Monte hacia las seis en la capital como despierta hoy el tráfico pantallas se suman sirvió buenos días hola qué tal muy buenos días Laura a niveles de circulación muy altos pero atentos si acceden por la prolongación de O'Donnell después del túnel van a encontrar en el carril

Voz 21 25:02 Izquierdo ocupado debido a un accidente también tenemos que destacar el acceso por la avenida del Mediterráneo un tráfico Jupp también muy intenso en el acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza y sobre todo de la M30 desde Méndez hasta alcanzar el puente de Ventas dificultades también desde el nudo de Costa Rica el sentido Nudo de Manoteras o en el arco oeste en sentido

Voz 6 25:20 este conducir costumbre

Voz 0978 28:12 de Antonio Gades en Vallecas Madrid ramas

Voz 1275 28:17 estas malas nueve y cuarto de esta mañana se retoma la segunda sesión del pleno de enero en el Ayuntamiento de Madrid que debate este miércoles una iniciativa del PSOE para reprobar a la delegada del Gobierno Concepción Dancausa tras el recurso que llevó a los tribunales para frenar la equiparación salarial de los funcionarios municipales con los empleados del Ayuntamiento de la sesión del martes los queda el enfrentamiento entre PP y ahora a Madrid por la compra de Bicimad por la que los populares han llevado a Inés Sabanés a los tribunales

Voz 30 28:43 de las distintas el tal alternativas era la que yo les digo dejar tirado servicio decir la culpa es del PP que hizo un contrato infame y mientras tanto los madrileños no tienen bicis conociendo los este acto seguido la culpa

Voz 31 28:57 no por usted un solo documento para justificar o responder a la pregunta que le hemos hecho la pregunta es tan sencilla como que informe de la EMT está firmado que justifique diez coma cinco millones de euros

Voz 1275 29:11 sobre las nuevas restricciones del protocolo anticontaminación que prepara el Gobierno de Carmena que adelantábamos ayer en la SER que tienen intención de prohibir la circulación en los coches sin distintivo ambiental de la DGT durante los picos de polución expertos y científicos habló de las restricciones pero creen que son sólo parches sino avalan la raíz del problema Paco asegura es portavoz de Ecologistas en Acción

Voz 32 29:30 nos parece positivo que se endurezca el proto

Voz 33 29:32 lo de actuaciones ante picos de alta contaminación porque hasta ahora no está siendo suficiente como para que se cumpla la ley ahora centrarlo todo exclusivamente en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico a los parece cuanto menos limitado sobre todo porque esas etiquetas responden a lo que declaran los fabricantes que emiten sus coches cuando sabemos

Voz 34 30:00 son las siete

Voz 1727 30:01 Media las seis y media en Canarias

Voz 0978 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el miércoles treinta y uno de enero agotados el mes con sol y con frío y esta madrugada se ha publicado el

Voz 0605 30:21 Copa Mundial de la supervivencia al K

Voz 1727 30:23 dicen los expertos suelen decidir que la probabilidad de superar un cáncer influye más el código postal que el código genético este nuevo estudio el mayor que se ha hecho hasta la fecha sobre la supervivencia la enfermedad acaba de corroborarlo los autores denuncian una inaceptable desigualdad en el acceso a los servicios médicos y hablan incluso de un Cop plutocracia es decir que los progresos contra el cáncer ocurren sólo en los países ricos Patricia Fernández de Lis es redactora jefa de materia la sección de Ciencia del país buenos días hola buenos días cuéntanos antes de nada los detalles de la investigación si se trata

Voz 0605 31:02 efectivamente del mayor estudio sobre el cáncer realizado hasta la fecha tiene datos de treinta y siete coma cinco millones de pacientes en setenta y un países de dieciocho tipos de cáncer es la buena noticia es que el análisis de estos datos revela un aumento generalizado de la supervivencia desde el año dos mil

Voz 1727 31:18 España como Saleh parada en eso pues en España

Voz 0605 31:20 por ejemplo la supervivencia cinco años después del diagnóstico ha pasado del cincuenta y seis al sesenta y tres por ciento en los pacientes de cáncer de colon del veintiuno al veintisiete en los tumores cerebrales que también ha mejorado en otros cánceres de peor pronóstico como el de hígado y páncreas y esa supervivencia dos cinco años prácticamente se puede considerar curación en muchos tipos de cáncer según recuerdan los autores de esta investigación que se publica hoy en la revista The Lancet

Voz 1727 31:42 Patricia la mala noticia del estudio lo decíamos al principio es la desigualdad a la hora de sobrevivir al cáncer

Voz 0605 31:47 sí efectivamente la mala noticia es que trabajo constata una inaceptable desigualdad en el acceso a los servicios médicos ese inaceptable es literal lo dicen los propios investigadores hay algunos ejemplos de hecho que son sangrantes la supervivencia a los cinco años de un cáncer de mama es del noventa por ciento en Estados Unidos es sin embargo la India se reduce al sesenta y seis y otro ejemplo en Finlandia más del noventa y cinco por ciento de los niños que tienen leucemia plástica aguda que es bastante grave siguen vivos a los cinco años es de diez Slam la inmensa mayoría de estos niños en Ecuador sin embargo sólo siguen vivos el cuarenta y nueve coma ocho a menos de la mitad si los autores esta macro investigación exigen acabar con lo que decías la aunque plutocracia en la que los progresos en la lucha contra el cáncer solo benefician a los países y los pacientes más ricos escuchamos a Rafael Marcos ligera que es epidemiólogo del Instituto Catalán de Oncología y ha participado en el Macron

Voz 14 32:38 Rowling que esas diferencias muchos eh

Voz 32 32:41 las relacionadas pues a la posibilidad con la el acceso a diagnósticos de calidad y también a los servicios de tratamiento no presenció estos países que no tienen recursos sanitarios pues bueno el acceso al sistema sanitario es más difícil más complicado y los diagnósticos es un realizar más y entonces esto se explicaría una supervivencia más baja en estos países

Voz 1727 33:09 donde se registran la supervivencia es más alta

Voz 0605 33:12 en la mayoría de los dieciocho cánceres estudiados las su prudencias más altas se registrarán en Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda en los países nórdicos es decir en los países ricos no menos que la cosa no parece mejorar porque algunas de las nuevas terapias contra el cáncer que son las más esperanzadoras son extremadamente caras y sólo están disponibles para los más ricos de los países más ricos por ejemplo para que nos hagamos una idea la primera terapia génica contra el cáncer aprobada en Estados Unidos que ha sido desarrollada por la farmacéutica Novartis contra Pedro UCM cuesta unos cuatrocientos mil euros por paciente Rafael Marcos Nájera no explica porque estos tratamientos son tan caros

Voz 32 33:45 para ver si realmente son eficaces tratamientos diríamos que evaluar la supervivencia a nivel de toda la población más absurdo aplicar los tratamientos a la población y eso significa que es son son tratamientos caros que los márgenes de beneficio de las farmacéuticas pues yo creo que tendrían que controlar

Voz 0605 34:08 el cáncer por tanto no es una lotería como se suele decir la realidad es que si vives en un país rico si tienes dinero tienes menos posibilidades de padecerlo I más D sobre sobre todo de superarlo gracias Patricia Pepa

Voz 1727 34:21 ni sobre cáncer son pocas las historias que llegan a los tribunales a propósito de pacientes que hundía abandonaron su tratamiento médico por prácticas de curanderos sin ningún tipo de acreditación científica y una de esas historias es la de Julián su hijo murió de leucemia con veintiún años un individuo lo había convencido semanas antes para dejar su tratamiento

Voz 0978 34:42 que he vivido en mis propias carnes como un enfermo que tenía leucemia mi hijo hablando el lenguaje muy popular le han comido el tarro varias hizo falta una semana para dice papá han equivocado o no no no te has equivocado que han comido la cabeza cama ADO Julián consiguió llevar su caso a los chicos

Voz 1727 35:02 Canales a un juzgado de Valencia que acaba de absolver al acusado el juez considera que no hubo intrusismo Ny relación entre las practicas del curandero y la muerte del joven incluso reprocha al padre que haya recurrido a los medios para convertir el proceso dice en un juicio público Radio Valencia Talens el lo pública el País el juez absuelve al curandero de los delitos dentro

Voz 1510 35:23 muy homicidio por imprudencia rechaza que la muerte del joven

Voz 1727 35:26 atribuible al acusado Julián Rodríguez el padre del chico anuncia que recurre

Voz 1510 35:30 da a la audiencia la sentencia que señala que las decisiones últimas sobre el tratamiento las adoptó el joven no se puede ponderada hasta qué punto el retraso en el tratamiento provocó su muerte pero Julián Rodríguez pasaba ayer por los micrófonos de la SER para insistir en que el curandero esto al chico abandonar el tratamiento

Voz 35 35:45 basamos nueve días sin ingresar por qué estaciones decía que le iba a preparar un tratamiento más fuerte ese retraso de nueve días fueron importantísimos para quien ya no tuviera solución Mario

Voz 1510 35:57 el juez dice además que ha quedado acreditado el papel que desempeñó la madre fallecida en diciembre a la hora de adoctrinar al joven en la creencia de que las falsas terapias sirven para curar

Voz 1727 36:06 en Madrid lo cuenta la Cadena SER ahora mismo si una mujer acude al juzgado de Violencia de Género en horario de guardia no encontrará ni un psicólogo ni un trabajador social la Comunidad de Madrid lleva tres años presupuestado dinero para equipos psicosociales pero no ha ejecutado ni un euro Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0978 36:25 en dos mil dieciséis el Gobierno regional presupuestó doscientos cincuenta mil euros pero cuando acabó el año no se había invertido ni un euro para este fin lo mismo ocurrió en dos mil diecisiete Rocío Gómez ex vicedecano del Colegio de Psicólogos de Madrid

Voz 36 36:37 por dejadez de la Administración la Consejería de Justicia e no tiene ningún interés real en que haya un servicio de calidad pase térmicos en los órganos judiciales entonces

Voz 32 36:47 no se ha preocupado de ejecutar esos

Voz 0978 36:50 probaron los psicólogos recuerdan que es fundamental su papel para valorar el grado de peligrosidad del presunto agresor la Consejería de Justicia echa la culpa a los sindicatos por pedir demasiado dinero

Voz 1727 36:59 hoy en Palma ha comenzado el juicio por la agresión a un testigo protegido que desveló que el empresario de la noche Bartolomé cursada daba fiestas con drogas y prostitutas para comprar a policías locales el testigo protegido asegura que desde que destapó la historia sufrido acoso y amenazas de muerte Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 37:19 mientras el acusado niega de forma tajante los hechos ya asegura que la madrugada en que se produjo la agresión estaba en casa en testigo protegido número veintinueve insiste en que el acusado propinó una paliza en venganza por haber colaborado con los investigadores explica que en su casa en el parking de la comunidad antes de coger el ascensor le agarraron por la espalda le tiraron al suelo y le dieron patadas puñetazos ha identificado ha acusado como al agresor a quien vio dicen otras ocasiones cerca de su casa añade que incluso desde el entorno del grupo cursar una abogada leyó ofrecer hasta veinte mil euros para que se marchara del país el juicio continúa este miércoles

Voz 0978 38:13 con Pepa Bueno son las siete y treinta y ocho la seis siete

Voz 1727 38:16 de hecho en Canarias y esta noche en el estadio de Butarque sonará esto

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 38:43 sonará el himno de Leganés por primera vez en unas semifinales de Copa Sampe

Voz 1161 38:48 el partido de ida de semifinales de Copa del Rey primera de ellas la otra queda para mañana en el Camp Nou Barcelona Valencia probamos con lo de hoy cómo afronta Garitano esta oportunidad histórica de alcanzar la final copera Óscar Egido buenos días o las Sampe muy buenas

Voz 1643 39:00 entrenados por la tarde a puerta cerrada en Butarque con las únicas ausencias de Rubén Pérez de Mauro idea si manos que iba a sacar Garitano para hoy un once muy similar al que ha ganado en el Bernabéu la semana pasada con la presencia de algún Bau en el centro del campo además se prohíbe llenen en Butarque para esta noche ya que quedan menos de ochocientas entradas en las taquillas a las diez de la mañana y ayer habló en rueda de prensa días Garitano y dijo que el objetivo para partir esta noche es salir vivos y que puedan competir en el pie jugar por estar en la final de la Copa aquí como llegan los demás

Voz 38 39:26 pelas ante Ortega buenos días hola buenos días el Sevilla llegó anoche a la capital de España con las tres incorporaciones en la lista de convocados tanto Arana como Roque meció el Aaiún están en esa lista de jugadores que pueden participar esta noche en el encuentro que el Sevilla va a disputar frente al conjunto género con las ausencia de Pizarro y también la de que busca el Sevilla un buen resultado para abordar el partido de vuelta y conseguir entrar en la final de la Copa del Rey

Voz 1161 39:48 faltará también Sandro cedido Bertone anunciado anoche al que le resta por superar el reconocimiento médico para poder estar a las órdenes de Montella el partido va a ser dirigido por el colegiado castellano leonés González González y no fue el de Sandro el único fichaje del martes más llamativo fue el del central de la Real Sociedad Íñigo Martínez por el Athletic a cambio de los treinta y dos millones de su cláusula un viaje que él mismo negó hace tres años

Voz 39 40:07 los amigos treinta millones es ni pienso en eso ni ha sido nunca feria al otro bando para nada

Voz 11 40:17 Quique ayer justificaba durante su presentación eran otros años otra época todavía era muy joven esa etapa de mi vida pensaba sí Oliva pues pienso lo contrario

Voz 1161 40:27 dichas relámpago por la salida de Laporta al City unas reformas que no han sentado nada bien al presidente Jokin Aperribay

Voz 8 40:32 pues quizás sí podría haber llamado como han hecho otras club desastres aunque pues se hizo con lo nuestro con que cualquier otro club con los poquito antes estaban desastre las cosas pero pues procede como quiere está no

Voz 1161 40:45 es que se mostraba además sorprendido por la elección del jugador tras las llamadas que había recibido el pasado verano

Voz 40 40:50 hemos pasado un verano el Inter de Milán y el Barcelona

Voz 0978 40:55 las ofendida conociendo la ambición de Iñigo pues no haya optado por un equipo que pueda las Champions que

Voz 40 41:01 la optar a esas finales semifinales de Champions

Voz 1161 41:05 otros fichajes del día fueron por ejemplo el de Bartra por el Betis

Voz 39 41:08 hola bético soy Bartra y espero veros mañana representación en el Benito Villamarín para vernos para devolver

Voz 0882 41:15 ese cariño también que me estáis

Voz 41 41:17 desde el primer día a aquí estoy para hacer aún más grande

Voz 12 41:20 el Betis

Voz 1161 41:22 o el de José Antonio Reyes que estaba sin equipo y jugará lo que resta de temporada en Segunda con el Córdoba en la Premier fue presentado con el Manchester City Guardiola se defiende de los que le acusan de haberse gastado tanto dinero en defensas

Voz 42 41:34 al equipo se gastaron trescientos mil cuatrocientos en dos

Voz 1727 41:36 Ecuador incluso unos doscientos en seis

Voz 1161 41:39 empieza a calentarse la eliminatoria del año la que enfrentará en Champions en menos de quince días al Real Madrid con el París san Germain Neymar volverá a España y el brasileño habla del brasileño habla de Mary

Voz 43 41:48 neymar dentro toda su genialidad dentro de todo su aportación individual que pueda al equipo pues también es un jugador de equipo admite magia no y los demás pues con esa magia Poyales tallos sólo Se ese esa alumna mucho más

Voz 1161 42:01 también Pellegrini que no ahora pero si algún día se lo imagina blanco

Voz 44 42:04 yo sentía que me vaya

Voz 8 42:07 el diez esta tarde es cierto lo mejor a su club la idea político a tío siempre que coopere sin lugar a dudas seguramente algún

Voz 1161 42:16 pues a aunque al que se vincula últimamente con los blancos esa al argentino Ricardi lo dice Sampaoli

Voz 45 42:22 está por ETA siendo observado y casi ten

Voz 0978 42:26 dado por el Real Madrid

Voz 1161 42:27 del resto en baloncesto se disputa hoy la jornada trece en la Champions FIBA desde las seis y media va a Mónaco UCAM Murcia desde las ocho y media tenéis fecha ayer se imponía estudiantes al Banville setenta y ocho setenta y tres también Gran Canaria en cancha de Berlín setenta y dos setenta y cinco en la quinta de el Top dieciséis de la Eurocup y en la NBA San Antonio ciento seis ciento cuatro dieciocho puntos ocho rebotes de Pau Gasol no jugó Juancho Hernangómez dobles números también de Ricky Rubio veintitrés puntos once asistencias en la victoria de Utah sobre los Warriors ciento veinte nueve noventa y nueve ganó o en Nueva York el derbi con Brooklyn Victoria de Toronto sobres Minnesota hay derrotas de Auckland

Voz 46 43:21 va a ejecutar Eraso mano derecha arriba la pizarra Garitano la pone el punto de mira

Voz 1 43:26 bien remando

Voz 1 43:41 onda media Leganés

Voz 0978 43:45 ah

Voz 1 43:57 vamos a escuchar

Voz 1727 44:25 buenos días cuando vaya descargar una acción en el móvil revise bien qué permisos Le pide porque sin darnos cuenta podemos estar dando acceso a un desconocido a datos personales bancarios sobre nuestra ubicación para escoger una aplicación fiable búsqueda del desarrollador oficial que es la que más garantías da insinúa es la oficial que tenga al menos mil descargas mire los comentarios para saber si la gente habla bien o mal de ella y antes de instalarla compruebe los permisos que acepta y mire también si puede desactivar los después sino está convencido

Voz 0027 44:53 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 48 45:31 el ojo izquierdo que doy hoy