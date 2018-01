Hoy por Hoy (31/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días sólo el tiempo dirá si la división que se manifestó ayer en el independentismo tiene recorrido desemboca en un candidato libre de causas con la justicia que pueda formar un gobierno que gobierne en Cataluña o si por el contrario caminamos hacia un bloqueo que acabe en Nueva desobediencia más ciento cincuenta y cinco y otras elecciones lo cierto es que la decisión de Ruiz Jettu rehén de de aplazar la investidura de Puigdemont ha hecho emerger un secreto a voces que en el propio separatismo hay muchos que consideran acabada la vía unilateral la del enfrentamiento con el Estado de Derecho y la vulneración de la ley el giro hacia la realidad si es que finalmente se produce no va a resultar fácil el propio discurso inflamado de Torrent lo demostró sacó primero toda la artillería de agravios acusaciones han antes de suspender el pleno para no desobedecer al Constitucional los próximos días serán determinantes para saber si el independentismo exaltado lo convierte en un traidor o se impone la evidencia de que Cataluña necesita un president aquí ahora y que pueda completar una legislatura haría falta firmeza para que desde todos los ámbitos posibles en Barcelona y en Madrid se explore y estimule la vía del realismo no parece en estos tiempos de firmeza sino de obcecación de frivolidad y de cobardía electoral y dos notas al margen la primera un Parlamento es el lugar sagrado de la democracia el lugar donde se materializa la voluntad de todos los ciudadanos ayer nadie pudo supo quiso impedir que el Parlamento catalán la expresión del voto de todos los catalanes el veintiuno de diciembre fuera asediado y algunos diputados tuvieran que salir con escolta algo muy profundo empieza a romperse si contemplamos todo esto como una anécdota irremediable la segunda tanto Torrent como Puigdemont se refirieron repetidamente a la vicepresidenta del Gobierno de España como Soraya no hemos oído nunca que ambos se dirijan en público a Rajoy como Mariano a Juncker como Jean Claude o a Puyol como Jordi quizá si la Mesa del Parlamento hubiera alguna mujer más quieren una de siete tendrían más claro cómo respetar a las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad que en general y hasta hace bien poco sólo habían tenido ellos

Voz 1 02:40 Pepa Bueno

Voz 2 02:48 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:55 es miércoles treinta y uno de enero y Donald Trump confirma que no va a cerrar Guantánamo lo ha dicho esta noche en su primer discurso sobre el estado de la Unión discurso Kun llamamientos a la unidad mientras descalificaba a continuación la herencia de Obama Aimar Bretos ha sido un discurso muy autocomplaciente

Voz 0027 03:11 de que ha terminado sin novedades para los inmigrantes sigue adelante Trump con el muro

Voz 1 03:14 Hitchcock picadas es

Voz 0027 03:18 trampa despreciada los Dreamers diciendo que todos los americanos son soñadores sino sólo los migrantes que llegaron al país de niños a los que el amenaza con deportar

Voz 1 03:26 ante Whats App según víctimas ustedes han parte de nuestra historia vamos a luchar vamos a luchar por ustedes y no nos vamos a dejar es el demócrata John de la réplica a Trump que le he dicho que ningún matón ha doblegado nunca al pueblo estadounidense

Voz 1727 03:48 hoy les vamos a contar aquí en España hay ciento veinte mil grandes dependientes sin plaza en residencias públicas son personas enfermas ancianos en el tramo final de sus vidas que necesitan una atención total o casi total y a las que la Administración deja en exclusiva en manos de la familia

Voz 3 04:04 esto supone un drama porque son personas que están viviendo en su domicilio ir acompañados

Voz 1 04:12 seguramente por una familia

Voz 3 04:15 que no tienen la capacidad para atenderlos en ese domicilio

Voz 0027 04:19 José Manuel Ramírez presidente de la Asociación de gerentes y directoras de los servicios sociales y esa falta de plazas públicas a boca decenas de miles de familias a pagar centros privados es el caso de Elena una chica joven que con su hermano pequeño hacen esfuerzos cada mes para costear la atención que necesita a su madre con un ictus

Voz 4 04:34 como no encontraréis que ganamos yo él tiene el que por qué

Voz 5 04:39 somos cada uno es es bastante es una gran proporción de nuestro Sol

Voz 1727 04:45 un datos sobre los cuidados y su reparto por género o mejor su no reparto el noventa por ciento de las excedencias para cuidar a un familiar las pide mujeres

Voz 0027 04:54 de todos los permisos de maternidad que se pidieron el año pasado en España apenas el dos por ciento Se compartió entre madre y padre España

Voz 1727 05:01 sume hoy con trescientos soldados el mando de la misión europea en Malí en un momento muy delicado

Voz 0027 05:06 en grupos terroristas acercándose al centro del país el general Enrique Millán desde hoy comandante de la misión dedicada a formar al Ejército maliense esencialmente un desplazamiento

Voz 6 05:15 esto de una derrota de ciertos grupos terroristas en otras partes del mundo están buscando un sitio en anclarse tienen un sólido y mejoren las arenas del desierto de están buscándolo fortalecerse a las orillas del río mítico

Voz 1727 05:27 el juez del caso Lezo impide a la Guardia Civil seguir utilizando los coches de Ignacio González

Voz 0027 05:32 los agentes de la UCO los estaban usando por las carencias de su propio parque móvil pero ahora el juez ordena devolvérselo a los imputados eso sí les recomienda que los vayan vendiendo para que tengan dinero

Voz 1 05:42 hacer frente a posibles responsabilidades civiles es el tiempo y el deporte la crónica de una gesta los seguidores de la vida moderna

Voz 1727 06:03 drama que presentan cada madrugada aquí en la SER Broncano que que Ignatius han conseguido convertir el himno del programa en la canción más viral de Spotify en España

Voz 0027 06:13 como dirían ellos el CAM cráneo ha podido alzar angina porque se lo propusieron para sacar de ahí una versión remix del cara al sol

Voz 1 06:21 a partir de ya cuando nos de la gana todo el rato en bucle por favor queremos que sea número uno viral en Spotify

Voz 1727 06:28 sí sí sobretodo queremos desbancar al cadalso si queréis otra canción y esa es la propuesta parece más clara la la propuesta si si superamos el ganso al con el modelo

Voz 1 06:38 hemos conseguido un poquito de Petin como bueno lo han conseguido el líder somero

Voz 0027 06:43 más viral de España en Spotify esta noche seguro lo celebran con más comedia iría Ignatius

Voz 7 06:51 pocos cambios en el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:55 buenos días pocos cambios hoy pero se prepara un cambio importante a partir de mañana y que nos va a llevar a temperaturas bajas y todo apunta que no va a ser una entrada fría como las últimas que hemos tenido que aguantar unas cuantas jornadas después vuelven a subir las temperaturas esta no esta promete para quedarse durante muchas jornadas gran parte de la semana que viene por ejemplo de aumento hoy todavía podremos disfrutar de sol hay muchas nieblas obra en el interior hace frío heladas fuertes especialmente en Castilla y León pero después el sol durante la tarde hará el ambiente más agradable todavía nubes en Andalucía Extremadura algunos chubascos viento fuerte en el Estrecho pero menos también en Canarias viento fuerte chubascos que irán perdiendo intensidad

Voz 1727 07:34 y Manu Carreño habla esta mañana de enfados y romanticismo Manu buenos días

Voz 1375 07:39 los días Pepa anda cabreada a la Real Sociedad toda la afición de el equipo de San Sebastián después de que el Athletic Club de Bilbao haya fichado a Iñigo Martínez pagando la cláusula de rescisión puedo entenderlo pero habría que decir a la Real Sociedad que ellos pueden fichar en el día de hoy también pagando la cláusula cualquier jugador de cualquier otro club todos están jugando la misma partida aunque con distintas cartas pero el juego es el mismo para todos el City se ha llevado a Laporta del Athletic de Bilbao pagando la cláusula del Atleti ha hecho lo propio con Iñigo Martínez de la Real Sociedad lo que pasa que casi duele menos que se lo lleve el Manchester que no que te lo lleve tu vecino de enfrente es un pacto no escrito es algo que no sea firmado pero que durante muchos años se ha respetado el Athletic le toque la Real ningún jugador ni la Real se estoque al Atleti y sobre todo que si los barato

Voz 1727 08:26 que Se avisen antes

Voz 1375 08:28 es algo que anoche Aperribay en El Larguero criticaba extrañaba o echaba de menos al menos una llamada del Athletic Club de Bilbao diciéndole que se iban a llevar a Iñigo Martínez así que aunque a muchos les cuesta entender que pase de celebrar goles con la camiseta blanquiazul de la Real a celebrar los con la rojiblanca de los leones de San Mamés esto es fútbol y aunque todavía quedan románticos por ahí esto es así casos como el de Julen Guerrero con toda su carrera en el Athletic o el de Xabi Prieto con toda su vida en la Real son dignos de alabar pero no por eso hay que matar a quién decide cambiar de camiseta aunque sea para irse

Voz 1 09:03 al vecino de enfrente hasta luego Pepa adiós Manu

Voz 1375 09:07 en la cara

Voz 8 09:12 no tenían por qué tocar los datos de hipotecas y es probable que tenga las cláusulas suelo de da Pérez a reclamar te parece un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagamos

Voz 9 09:30 lo fácil

Voz 10 09:33 para mover un carro necesito argüido rastrillee siempre ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 11 09:57 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel

Voz 7 10:00 el sociales veía Iker arroba

Voz 12 10:02 hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 13 10:08 escucha jóvenes milenios

Voz 14 10:11 Time Asher el cargo Caloca loca juventud Lot adelanto estamos inmerso en las redes sociales el burel bien instalada Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes tenemos Twitter lo dado Caloca loca juventud el ascenso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 7 10:35 ha pillado de perfil en Twitter

Voz 1 10:39 al mismo tiempo somos clásicos clásico

Voz 13 10:46 está probado Pétain

Voz 15 10:49 no cambia son las dos de la tarde la una en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan el del guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 7 11:01 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable y no queremos que te pierdas nada

Voz 1 11:09 en Alemania la victoria al Partido Socialista decir aguantar a seguir en la carrera electoral explotar un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 16 11:21 queremos hechos y queremos acción

Voz 17 11:23 pues que es un auténtico acto de valentía sin de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 7 11:29 hora catorce José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 1 11:37 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los apasionados por el bel canto Parsifal es una ópera han viciosa religiosa críptica mágica y mística Cadena Ser punto com la radio que tú programa

Voz 9 12:01 millonario en un abrir y cerrar de ojos millonario chasquido en un santiamén en cero coma millonario a toda mecha millonario echando chispas millonario a la velocidad del rayo nuevos rosca mega millonario de la ONCE el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros estar hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios es borrasca mega millonario de la ONCE de millonario me garra

Voz 18 12:30 y allí estaba aquí Airbus cada al final el a caer es candidata al nada

Voz 1 12:35 estas en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo por eso necesitas un coche que lo tenga todo el nuevo Seat León por trece mil novecientos noventa euros y ahora con confianza a cinco años de garantía asistencia y mantenimiento en tu nuevo SEAT informa tenía puntos en Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:55 las ocho y trece las siete y tres en Canarias la Cámara de Comercio de Barcelona han pedía más bien imploraba ayer que no se siga jugando con las cosas de comer

Voz 19 13:04 al estamos de que si no se produce una solución al conflicto político esta situación se puede agravar desde el punto de vista económico pueden darse situaciones más perjudiciales todavía para la economía catalana

Voz 1727 13:19 a pesar de todos los avisos hoy Cataluña amanece sumida en un bloqueo político de muy compleja resolución porque hoy termina el plazo legal para que el Parlament celebre una votación de investidura pero ni la hubo ayer ni labra en las próximas horas así que las instituciones catalanas vuelven a explorar terreno desconocido con los independentistas lanzándose reproches públicos entre ellos Frederic Vincent bon día a día lo más urgente es aclarar qué posibilidades hay dentro de la ley para salir de este escenario no contemplado exactamente por ninguna norma los letrados del Parlament tienen el encargo de aclarar el calendario Se sabía cuándo harán público su informe

Voz 0706 13:58 y a lo largo del día de hoy por lo que dicen fuentes parlamentarias hay tres grandes escenarios posibles el primero el que estas fuentes consultadas ven el más probable es que eso considera que el reloj empieza a correr ya recordemos casi dos meses después de la primera votación de investidura no hay presidente o presidenta hay elecciones automáticamente pues bien lo que dice esta tesis es que aunque no haya todo votación mañana ya empezarían a correr estos dos meses la segunda posibilidad que estudia sobre todo el independentismo es interpretar que los plazos quedan congelados que estarían así hasta que el Constitucional resuelva definitivamente los recursos pendientes esto eliminaría el tope de los dos meses hay un tercer escenario el más estricto el que como mínimo por ahora sede menos probable que sería plantear que si hoy no hay Pleno algo bastante complicado Se dan por incumplidos los tiempos del reglamento y quedan ya convocadas

Voz 1727 14:46 bueno pues así están las cosas y anoche Puigdemont hizo el inevitable llamamiento a la unidad pero no ofreció ninguna salida que no pase por él

Voz 20 14:54 oiga Camargo en ningún otro candidato posible ni ninguna otra combinación aritmética posible lamentablemente el pleno Nos ha celebrado el presidente del Parlamento ha optado por otro camino y debemos respetar su deseos pacta

Voz 1727 15:05 una insistencia que ha terminado por fracturar la cohesión independentista que llega a frágil Puigdemont y sus fieles han comprobado por la vía de los hechos que Esquerra ya no parece Frederic dispuesta a cruzar con ellos cualquier línea legal

Voz 0706 15:18 los reproches dentro del independentismo se hacían sobre todo en privado en público eran algo más sutiles no sé yo

Voz 21 15:26 que si la democracia no se aplazara

Voz 0706 15:29 dignidad no está sujeta al Constitucional decía Eduard Pujol de Cataluña algo que por cierto también repetía Putxet en este mensaje en las redes sociales fuentes de la formación fuentes de sus para Cataluña acusaban a Esquerra de tener decidido de antemano no investir a Puigdemont que ayer decían había una reunión para cerrar el programa de gobierno al que los republicanos no se presentaron aseguraban en cambio en Esquerra tenían otra versión

Voz 1275 15:50 esta mañana pues el presidente ha intentado ponerse en contacto con el president Puigdemont para así comunicárselo finalmente esto no

Voz 0706 15:56 ha sido posible el portavoz Sergi Sabrià además Esquerra defiende que su Ejecutiva aprobó el lunes por la noche investir a Puigdemont pero que a cambio pedían detalles del programa de gobierno o por ejemplo que iba a decir el ex president en su intervención garantías que Cataluña siempre según Esquerra no les hicieron llegar la ocupan estos deportistas se ponía de la antigua Convergencia mientras que los partidos no independentista

Voz 7 16:18 a cualificar él las seis siguió

Voz 0706 16:21 calificaban de prudente la decisión del presidente el Parlament lo decía Miquel Iceta del PSC excepto Ciudadanos todos la valoraban bien esto dentro del Parlament fuera centenares de personas superaban el cordón policial y se plantaban delante mismo de la Cámara con enfrentamientos con los Mossos dos personas detenidas veintisiete atendidas la mayoría por golpes leves gritos de apoyo a Puigdemont hemos votado y nos ha respetado como escuchábamos los Mossos hicieron un cordón por el que salieron protegidos los diputados de Ciudadanos entre varios gritos y abucheos algunos manifestantes incluso se plantearon pasar la noche allí pero sobradas once han decidido en Astana

Voz 1727 17:00 L a retirarse ojo al detalle imposible que hablaran ayer por teléfono Torrent Bush de Mon que pretende gobernar telemáticamente en fin hasta dónde llegará esa posición de Esquerra lo sabremos pronto desde el Gobierno central desde el PP doble mensaje a los independentistas que presenten otro candidato y a sus socios y rivales a ciudadanos que intente la investidura de Arrimadas Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 17:22 buenos días Moncloa cree que ahora lo mejor sería que los independentistas propusieran un candidato sin causas pendientes con la justicia y en el Partido Popular plantean que sea la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas la que dé un paso al frente y active la maquinaria Javier Maroto

Voz 22 17:36 debemos pedir a la señor Arrimadas que no deje hueco y se presente a la candidatura es la oportunidad de oro para quienes creemos que devolver la legalidad la convivencia y la normalidad a Cataluña

Voz 0393 17:48 Arrimadas no cree que haya garantías para poder sacar adelante su candidatura y culpa al Partido Popular por su irresponsabilidad de no haber cambiado la ley electoral declaraciones en Hora veinticinco

Voz 23 17:57 no creo que quién ha hecho la estatua ha sido el Partido Popular durante treinta y cinco años que podría haber cambiado la ley electoral pero prefirió hacer la estatua en mantener una ley electoral que beneficia a los partidos independentistas y al bipartidismo claro

Voz 0393 18:09 en el PSOE hay dirigentes que estos días han criticado la torpeza del Gobierno pero Pedro Sánchez no quieren y ambigüedad ni confusión en el discurso socialista

Voz 21 18:16 estamos ante una crisis de Estado eh creo que es importante que los españoles vean al principal partido de la oposición apoyando al Gobierno en esta situación tan difícil tan compleja

Voz 0393 18:30 los líderes nacionales de Podemos no hicieron ayer declaraciones públicas delegaron en Xavi Domènech Josep Borrell

Voz 1727 18:36 buenos días

Voz 24 18:38 hola buenos días qué tal bien

Voz 1727 18:40 qué significa a su juicio que interpretación política hace de esa suspensión aplazamiento ayer del pleno de investidura por parte del presidente del Parlament

Voz 24 18:49 ah pues y dio la casualidad de que ayer yo estaba en Bruselas en un en un seminario donde váter la Fundación Ewerthon precisamente tratando sobre los problemas era disgregación europea hay datos realmente pues todo el mundo siguió en directo lo estaba al pasando en Barcelona de baja que desde Bruselas oíamos irá escuchábamos lo que estaba pasando allí debo decir que los colegas europeos en particular los alemanes pues estaban tan interesados como como sorprendidos frente a unos acontecimientos frente los que hay que tendrá que tener paciencia y tiempo porque creo que ahora ya no queda más que esperar a que el constitucional tome la decisión que ha aplazado porque hasta entonces seguro que el presidente del Parlament no tomará tampoco ninguna

Voz 1727 19:45 el cisma que se manifiesta ya en el seno del independentismo al menos públicamente cree que sólo una batalla por el poder o quieres realmente que Esquerra abandona la vía del enfrentamiento con el Estado de Derecho

Voz 24 19:56 lamente no lo sé yo no estoy en los secretos de su vídeo Heras y sus colegas pero hay algo paradójico chino porque fue Esquerra Republicana que empujó obligó a Puigdemont ha como a no convocar yo es él lo sea estamos donde estamos por lo que Puigdemont lo llevó a la práctica el acuerdo que hubiese evitado la actual situación no lo hizo porque así que la República no impidió y ahora resulta que desgarra republicana la que lo quiere continuar por esa vía de una manera de tenderá a Puigdemont cuando dice oiga que yo estoy donde estoy porque ustedes no me dejaron estar en otro sitio

Voz 1727 20:43 cuánto tiempo puede aguantar una democracia este estado de cosas este desafío permanente retorcía miento de las normas y la parálisis de una comunidad de la envergadura que tiene Cataluña en el conjunto de España

Voz 24 20:54 cansino todo esto yo supongo que debe haber mucha gente en Cataluña que este y a de un proceso que no lleva a ninguna parte decías económicas graves que se irán notando poco a poco pero de momento ya digo que le vamos a hacer y tal como están las cosas el presidente del Parlament deja que los días pase pues no hay en ninguna capacidad de maniobra médica frío obra para evitarlo y cuando dice que ahora se Arrimadas presente su calles

Voz 1727 21:31 muy dura

Voz 24 21:33 bueno hay que recordar que el señor Rajoy no quiso aceptar la propuesta de presentar su candidatura a la presidencia del Gobierno porque dijo que no les salían las cuentas si no tenía apoyos suficientes en el Parlamento no lo cual era era cierto todo no quiso intentarlo porque viejo para que si tengo votos suficientes como pueden ahora ha a las Arrimadas que que lo haga cuando también es manifiesto aritméticas la aritmética los ciento doce dos cuatro que no tendría los votos suficientes

Voz 1727 22:08 Se equivocó el Gobierno al presentar el recurso del coche al constitucional del recurso de la sesión de investidura de la investidura de Puigdemont

Voz 24 22:15 yo creo que yo no soy jurista de la verdad es que creo que incluso los juristas andan un poco digamos debatiendo no pero ya ha sido elegido diputado señor fuésemos no está inhabilitado sepa no hay ninguna sentencie que él haya privado de sus derechos políticos decir que no pueda ser elegido pues a mí me eh plantea una cierta perplejidad la duda porque porque no puede ser candidato si es diputado y no está inhabilitado porque no puede cerca de ciento otra cosa es que para hacer lo tenga que estar presentes son dos cosas diferentes una cosa es que lo pueda hacer y otra cosa es que para hacerlo tenga que hacer los de determinada manera no entonces plantear la mayor plantear la que ni siquiera puede ser diputado porque puede candidato antiguo Estado ya lo es que ni siquiera puede ser candidato a la presidencia porque tiene causas pendientes con la Justicia pendientes con la justicia no sé si es una visión acertada de las las cosas no lo que sí ha dicho el Tribunal Constitucional de momento Rodrigo que ha dicho es que bueno que las investiduras telemáticas au por delegación o por procura al que mandó una carta que alguien le o no vale que tiene que estar allí bueno una cosa es que para ser investido tenga que estar allí y otra cosa es que no pueda ser investido de ninguna manera son dos cosas diferentes yo creo que en este sentido el Gobierno planteó algo que ya vivos que al los propios miembros del Tribunal Constitucional y les produjo una cierta controversia luego lo debe estar paralizar

Voz 1727 24:08 ya y usted cree que Saleh erosionado el constitucional de este envite

Voz 24 24:13 no porque es no

Voz 1727 24:15 curso permanente del Gobierno central a que retomen las decisiones los tribunales incluido el Tribunal de Garantías bueno porque

Voz 24 24:22 eso eso es dar los tribunales eso erosiona en todo caso el Gobierno que lo hace no no los tribunales están allí para hacer el trabajo que se les pide que hagan

Voz 1727 24:33 nosotros venimos contando estos días esa impresión de de desconcierto y desorientación que provoca este momento exactamente no el Gobierno central se refugia efectivamente de las detrás de las decisiones judiciales los partidos de la oposición en España no se ponen de acuerdo esto es una evidencia ninguno tiene potencia o eso dicen las encuestas para convertirse en una alternativa clara en solitario en Cataluña Stemm Patti parece repetirse sin fin esta parálisis que se observa en la legislatura hay en la vida política española tendrá un precio muy alto Señor Borrell usted comparte este análisis ante antes de nada

Voz 24 25:13 es fácil no es oración tampoco hay que dramatizar

Voz 1727 25:16 hombre no hacemos más que claro

Voz 24 25:18 a uno de cada Gobierno cada partido cada presidentes de parlamento por utilizar los recursos que la ley pone su alcance es una situación que tendrá consecuencias económicas sobre todo todo para algunos sectores en particular el sector turístico y en particular en Cataluña se rota no se notará de forma inmediata pero poco a poco habiendo que eso desde luego es muy malo para la economía imagino que hay mucha gente que eh es irá enganchando de un proceso que no llevan a ninguna parte pero de momento ya han votado el Parlamento está constituido su composición es con estos bueyes hay que arar habrá que tener como le digo paciencia porque no hay otra solución desgraciadamente las que esperar que los plazos se cumplen que los tribunales estable y que los grupos políticos tomen decisiones al respecto pero las cosas son como son

Voz 1727 26:14 una última cosa los colegas europeos con los que ayer compartía en fin la curiosidad por lo que estaba pasando y la preocupación por lo que estaba pasando en Cataluña que les dicen qué opinión tienen me imagino que no es unívoca pero en fin que le cuentan

Voz 24 26:28 pues hay una una cierta perplejidad más lógico no yo siempre les digo bueno bajini se que esto pasara en su país que pasaría pasaría en Alemania o en Francia o en Italia si de repente on a una región proclamase la independencia por las bravas no claro pues está claro claro el Gobierno reaccionaría pues como un acuerdo con la Constitución está al día el Benito también ha pedido hacer un referéndum de autodeterminación en el Tribunal Constitucional italiano le ha dicho que no que no lo puede hacer porque la Constitución no lo permite en Baviera el Tribunal Constitucional alemán acabas de decir exactamente lo mismo no puede ser por la Constitución no mi tenis bueno pues son como nosotros países que se definen unitaria mente donde esta clase de decisiones poco por las bravas pues no son aceptadas reconocidas Ny ya aplaudidas por mucha simpatía leer por unos o por otros pero sí Carlos Saura situación de digamos de de perplejidad bueno pero eso como como puede ser se preguntan lo mismo que los de Pepa ahí ellos pregunta mas llegar eso y cómo van a salir Douste desde esta pues mire en Canadá les costó veinte años cada que gusto veinte años superar una situación parecida está ahí hoy en el País Vasco afortunadamente pues también nos costó mucho pero y estamos una normalidad así que se puede hablar del oasis vasco no yo creo que mantener la tranquilidad tranquilidad no porque tranquilo no puede estar nadie en esta situación no pero a paciencia Hay no sacar los pies del tiesto hizo esperar que el Tribunal Constitucional confiar en los tribunales en ese sentido jurídico y el buen hacer de sus miembros del Tribunal Constitucional diga lo que tenga que decir pero con lo que ha dicho ya ya es suficiente tanto como para que el grupo no había puesto la directa siendo el freno

Voz 1727 28:50 los tribunales hayan pronunciado cuando el Constitucional haya resuelto esta última Meta Volante hay algo en la política que se pueda hacer para superar el asunto de fondo esa fractura social que existe en Cataluña para intentar convencer a quiénes votan independentismo que dejen de hacer por la vía unilateral puede hacer algún gobierno de España pueden hacer algo los partidos la política tiene un territorio además de la justicia

Voz 24 29:17 es que sólo la política tiene territorio porque que otra cosa hay que otra cosa hay aparte de la política una vida democrática en un país que no quiere recurrir a soluciones traumáticas como por desgracia hemos hecho demasiado de nuestra historia que otra solución ahí más que la política quiere decir discutir encontrar en puntos de equilibrio entre las demandas de unos y de otros creo claro si usted un señor como señor Junquera es que le dice que aunque España fue el país más perfecto del mundo él no quiere ser parte de El día por una cuestión de dignidad pues pues el diálogo es tiene unos límites muy estrechos no que que que elevados de decir a un señor que dice de independencia sí o sí no piensa como él Cataluña seguramente hay un veinte por ciento Estoy estimando lo vemos demasiadas bases científicas de gente que por la crisis por lo que sea el sentido o no suficientemente atendido por un Gobierno español por la propaganda que han recibido en sin contrapartidas pues han colocado una posición a favor de la independencia que yo creo que no es estructural permanente ínterin siga existencialista cómodas de esas señor Junqueras no es que se puede cambiar Se puede cambiar si se plantean cuáles son los problemas reales que existen que se pueden resolver cuáles son los problemas que son imaginarios que que no existen que son el fruto de la propaganda o de la emoción en lo que realmente hay que disipar a través de una tarea de pedagogía política hay problemas después de resolver ese deben resolver deberían haber resuelto ya y muchos de ellos no necesitan reformas de la Constitución sino problema sin actuaciones de gestión pública concreta y hay otros que que como fue imaginarios no se pueden resolver habrá que explicar que Osorno y convencer a la grande de que los problemas que tiene Cataluña de enlace en el conjunto del Estado español lo de España pues deben de poder resolver a través del diálogo de la ida el acuerdo si es que no hay otra

Voz 1727 31:44 a ver es que no hay otra hay otras Josep Borrell queríamos esta mañana este diálogo tranquilo después de la tempestad de ayer de otro día de crítico en la vida de Cataluña gracias y un abrazo

Voz 24 31:57 muchas gracias

Voz 21 31:59 así consta sepa buenos días tú que tienes tedio

Voz 1727 32:02 cansancio preocupación exaltación

Voz 21 32:05 yo ya estoy hace tiempo instalado en el carril del humor directamente sé que es muy preocupante evidentemente no lo expresó convenientemente fíjate lo que ocurrió ayer a las instituciones la más importante de todas el Parlamento en la que la que tiene la ostenta la representación de todo el pueblo Cataluña han pasado a ser de ser lugares en los que antes escenificaba una batalla política a convertirse ya ellas mismas en elementos en elemento de esa batalla es decir cualquier cosa con tal de no ser usadas para gobernar porque allí no se gobierna desde hace muchísimos meses eso está completamente olvidado de eso cuando acabe todo esto es

Voz 0706 32:37 el acuerdo para qué servía el Parlament cosas que

Voz 21 32:39 la Biblia no tú ya sabes que este tipo de este tipo de causas lo que hacen es prever tiene significado de las palabras y en este caso la institución es también el Parlament parece que va a ser utilizado ya para otra cosa que no sea gobernado por cierto

Voz 1727 32:50 lo que no apareció en ningún sitio e ni en Barcelona ni en Bruselas Lovaina sólo a par Cio vida vía vídeo en redes sociales

Voz 21 32:59 yo tenía la esperanza de que de que consiguiese burlar a la Guardia Civil pero al final fue delatado por el típico hostelero de pueblo que le anunciase que era el turista un millón yo no sé si tú sabes hace años cuando cuando éste estaba haciendo subir bueno cubriendo San extenso quisimos homenajearon señor pues el turista no sé que número no llevamos a los fotógrafos y las cámaras ya porque también la guardia porque lo está no hay no hay que os escape de un concejal de turismo ya te lo digo mira dentro de veinte años ayer está viendo las imágenes de toda esta gente con las caretas de Puigdemont la verdad decía lo del humor aunque realmente es un motivo más de preocupación dentro de veinte años un catalán tendrá que contarle a su familia que una etapa adulta de su vida llevaba puesta una careta pues como por la calle vamos a ver quién era puso de el presidente que no quiso declarar la independencia por dos veces suspendiendo aquellas dos ruedas de prensa que cuando es la declaró se fue de fiesta su pueblo y a la semana siguiente huyó de su nueva república ahí dejó el resto metido en la cárcel su partido todo el famoso partido de la corrupción recortes sociales es defendido a muerte por Esquerra hay por la CUP entonces a mi me parece que empieza a tener su mérito empezamos a estar ante una figura a la que a lo mejor tenemos que someter a un escrutinio más serio de que estamos haciendo tú sabes lo que está pasando en algún pueblo gallego que esta pasando a decía para Josep Borrell cuánto va a durar todo esto bueno en en la alcaldesa ha puesto a dieta a su pueblo hay un treinta por

Voz 1727 34:15 es literal un treinta por ciento con sobre

Voz 21 34:18 eso les ha dicho que tienen que adelgazar ha reunido a los médicos y les ha dicho hay que levantar esto o más bien hay que hay que bajar es bueno esto sí que es un gobierno hard corre es decir si tú gobernando puedes impedir que estos vecinos no comment Cristina de nata cómo no vas a poder hacerlo para que no comulga con tus propias ruedas de molino quiere decir hay algo más poderoso hay algo más fuerte hay algo más que que que que requiera más voluntad de gobierno que poner adelgazar un pueblo no se me ocurre Jabois eso no tiene nada que ver con la desconexión mental de un país ya algún día

Voz 1727 34:49 como ya es así vengas así está bañada

Voz 21 34:51 hasta mañana varias

Voz 25 34:56 buenos días en el sorteo del Tricicle de la once de ayer el I

Voz 1 35:00 ha sido ochocientos prenda

Voz 1275 35:03 no

Voz 1 35:03 no olvides que el participar en los juegos de la ONCE

Voz 25 35:07 social piden el trece Estela XI a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en fuegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga son grande ha

Voz 7 35:20 tras tres Tours siempre nos ayuda a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche parque consigo es el mejor precio rastrea otro punto com el mejor comparador de la historia

Voz 12 35:30 el sábado la piscina se cuida tanto

Voz 1727 35:50 hola pega me encanta disfrutar de la vida

Voz 1 35:53 sin perder de vista ningún detalle por eso elijo las lentes progresivas Bariloche porque la vida es para verla todas las Istán Piers disfruta el doble con Mari Luz soluciones ahora tu segundo parte progresivas incluís consulta las condiciones en varios puntos

Voz 18 36:10 ni papa y allí estaba yo aquí éramos cada el final a caer es candidata al nada

Voz 1 36:16 estas en este momento en la vida en el que podrías hacerlo todo por eso necesitas un coche que lo tenga todo el nuevo Seat León por trece mil novecientos noventa euros y ahora con confianza si a cinco años de garantía asistencia y mantenimiento en tu nuevo Seattle informa tenía puntos

Voz 1727 36:33 con Pepa Bueno son las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias

Voz 0027 36:37 Caixa Bank patrocina a este espacio

Voz 1 36:43 poco a poco

Voz 1727 36:53 aparte de a los senadores y congresistas republicanos que han ovacionado esta madrugada cada frase de Donald Trump el primer discurso sobre el estado de la Unión del presidente también ha gustado Aimar al líder del Kukushkin

Voz 0027 37:04 si Trump ha apelado al sueño americano para justificar su política antiinmigración las fronteras seguirán cerrándose progresivamente es la principal conclusión del primer discurso de Trump sobre el estado de la Unión en el que ha confirmado que piensa mantener abierta la cárcel de Guantánamo aquí en España el ministro de Energía comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones por la subida de la luz que fue del cuatro con seis por ciento en las primeras tres semanas de diciembre comparece a petición del PSOE sin embargo este enero se cierra con una bajada notable en las facturas por cambio normativo uno que se introdujo en octubre pero también por la meteorología Eladio Meizoso

Voz 0527 37:38 pues yo viví más viento que hace un año con más energía renovable a precio cero en el mercado mayorista y más importaciones desde Francia a precios bajos además es novedad Red Eléctrica ha interrumpido seis veces el suministro a empresas que reciben dinero a cambio de esa disponibilidad es la primera vez que se aplica por criterios económicos después de un cambio normativo en otoño para evitar una fuerte subida como la de octubre en los llamados mercados de ajuste así que el precio medio del kilovatio hora se queden doce céntimos frente catorce con siete hace un año el recibo medio estará en los setenta y cinco euros frente a ochenta y siete hace un año pero por encima de los sesenta y siete de hace dos según el modelo de Facua Rubén Sánchez es su portavoz

Voz 26 38:16 lo que ocurre ahora en relación a factores externos que algún bache que con el Gobierno no da solución al gran problema de carestía de pobreza energética hay que incidir con cambios hay que intervenir el sector desde luego el gobierno del Partido Popular no está por la labor de molestar demasiado al sector Le

Voz 1 38:37 si tienes un mil hutu ahora claro luz Nau para aquí

Voz 17 38:41 para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubres The Family Now

Voz 27 38:53 Caixa Bank

Voz 1 38:55 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 38:59 ah bueno hoy termina enero y posiblemente una de las historias más dramáticas que se han escrito durante este mes en las páginas del diario de Hoy por hoy es la de Elena

Voz 5 39:10 me llamo Nena mi madre sufrió un ictus se en mayo del dos mil tres que por entonces tenía cincuenta años poco después seamos los mismos trámites de dependencia

Voz 1727 39:22 la chica joven que con su hermano pequeño recién salido del mercado laboral al mercado laboral tienen que hacer malabares económicos para pagar los cuidados que necesita la madre su madre ella la madre sufrió hace cinco cuántos Un ictus que la dejó en la cama incapaz de valerse por ella misma y aunque la Administración le ha reconocido el grado de gran dependiente no hay plaza para ella en ninguna residencia pública así que su hermano tienen que sacar de donde pueden mil euros al mes que es la diferencia entre las ayudas públicas que reciben lo que les cuesta el Centro Especializado privado que necesita su madre Lucía Taboada

Voz 1322 39:58 cuando la madre de Elena sufrió un derrame cerebral tenía cincuenta y un años era dos mil trece Elena recién independizado hay su hermano todavía universitario conforman el núcleo familiar tras unos meses en rehabilitación y una estancia en un domicilio familiar en otra comunidad autónoma llegan a una situación límite

Voz 5 40:14 ella todavía está en el domicilio que tendrá que era muy a un centro pues fue cuando decidimos empezamos anidar centros para personas con daño cerebral en en Madrid si lo hiciéramos uno menos lo trajimos animara a Madrid se la dejamos en el centro eso fue

Voz 1322 40:35 de hacinados de diciembre del dos mil quince es el año dos mil diecisiete cuando comienzan a recibir la prestación económica vinculada al servicio de trescientos euros

Voz 5 40:43 empezamos a recibir el cheque y bueno pues en servicios sociales me decían que que había muy pocos centros para para personas con discapacidad que la Comunidad de Madrid y la lista de espera era muy larga que hasta donde yo sabían que pueda tardar diez años a la espera de esa plaza en unas

Voz 1322 41:00 presidencia publiqué English

Voz 5 41:03 eh que yo mismo poquito tiempo esperando que es muy poquito tiempo operando vino prenda que iniciamos los trámites dependencia en noviembre de dos mil trece El en la residencia llevados años pues no se teniendo en cuenta que ahora mismo cola sus ideas y el IPC el IPC en enero de este año hemos pagado más de tres mil cuatrocientos euros fue de residencia

Voz 1322 41:23 mientras ayudados de la pensión de gran invalidez del cheque de trescientos euros siguen asumiendo entre ella y su hermano más de mil euros mensuales

Voz 5 41:30 teniendo en cuenta lo que ganamos de madre yo él tener que poner quinientos euros cada uno es bastante en proporción de destrozó el ser una gran proporción

Voz 1727 41:42 y como la madre de Lena en España hay ciento veinte mil personas que tienen una dependencia grave con atención total y continua pero que no encuentran plazas públicas en residencias y eso sólo si contamos los casos más graves sino la cifra casi se triplica

Voz 0259 41:58 la Mariola al herido buenos días buenos días Pepa trescientos diez mil dependientes siguen en lista de espera a pesar de tener reconocido su derecho a la prestación casi el cuarenta por ciento son personas que sufren una dependencia grave y estas son las estimaciones sobre el déficit de plazas de residencia que hace la Asociación de gerentes y directoras de Servicios Sociales José Manuel Ramos

Voz 3 42:18 mire se necesitarían veinticinco mil plazas residenciales para atender especialmente a las ciento veinte mil personas que están en lista de espera hay que tienen un grado II

Voz 21 42:29 el grado tres esto supone

Voz 3 42:32 un drama porque son personas que están viviendo en su domicilio ir acompañados seguramente por una familia que no tienen la capacidad para atenderlos en ese domicilio la patronal de

Voz 0259 42:45 eh residencias coincide tiene más de veinticinco mil plazas vacías por estas razones que explica el secretario general de la Federación Empresarial de la dependencia José Alberto Echevarría

Voz 28 42:54 pues por los recortes porque no conciertan con nosotros ligeramente porque no quieren invertir más dinero en en la depende cien por cada dos usuarios que se está tendiendo en una plaza residencial se cree un puesto de trabajo en su puesto de trabajo de calidad es fijo estable y no se localiza no se puede ir a otros sitios con una incidencia importante es un empleo femenino y además muchos de los casos empleos rural

Voz 0259 43:16 las mujeres entre cincuenta y setenta años son las que cargan con la dependencia son el ochenta por ciento de las cuidadoras familiares un modelo tradicional cada vez más insostenible por la incorporación de la mujer al mercado laboral entre otras causas las jóvenes cualificadas y con buenos empleos ya no tendrán ese rol cuidador Lina Gálvez es catedrática de Historia e Instituciones Económicas y experta en Género igualdad

Voz 29 43:39 la va a afectar especialmente este potencial efecto de falta de inversión pública en en en dependencia puesto posiblemente en mayor medida aquellas mujeres con menos niveles de renta menos niveles educativos no porque tendrán menos oportunidades en el mercado de trabajo porque también al tener menos renta tendrán menos posibilidades de externalizar los cuidados a terceras personas no

Voz 0259 44:01 el futuro modelo pasa por potenciar los servicios profesionales y los

Voz 21 44:04 cursos muy deficitarios tras un recorte alguno

Voz 0259 44:07 dado de cuatro mil millones de euros aplicado al sistema por el Gobierno de Rajoy se han promocionado las para familiares una opción más barata más de novecientos mil dependientes reciben Sue

Voz 1513 44:17 Jutta pero más de cien mil han muerto

Voz 0259 44:20 desde dos mil doce esperando por su prestación gracias Mario la son las nueve menos cuarto las ocho menos cuarto

Voz 1727 44:25 en Canarias

Voz 30 44:30 sí sí

Voz 1 44:31 sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés que ofrecemos buenos precios todos los días salmón noruego el cohete Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 31 44:49 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct me fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 1 45:03 se protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un en Securitas Direct punto es

Voz 0259 45:14 es el más espacioso de su categoría con quinientos veinte litros de maletero y totalmente equipado de mil seiscientos euros

Voz 7 45:19 jo más espacioso de su categoría tot vent equipado por seis

Voz 1 45:26 cuando el coche que quieres está a buen precio te gusta más lleva confía tipo dan por nueve mil seiscientos euros con cuatro años de garantía llega algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés sólo cuatro días un treinta por ciento de regalo para próximas compras además de hasta el ochenta por ciento de descuento en primeras marcas de moda para hombre mujer jóvenes infantil del uno al cuatro de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades El Corte Inglés

Voz 25 45:51 la consulta condiciones entienda

Voz 32 45:57 hola qué tal es verdad que cuando salgo con mis amigos siempre quieren que conduzca yo confía en el mismo está muy bien y sin embargo qué pasa que me han subido el seguro del coche pero porque a mí sí soy buen conductor cada día miles de personas también se preguntan por qué les han subido el precio el seguro y por eso cada día más gente se viera la mutua ya sabe si te han subido el precio de seguro de coche moto veintiuno mutua hay sea cual sea te lo bajan nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco condiciones el mucho a es

Voz 0706 46:24 a sus veinte a la mutua

Voz 1 46:35 imagine por un momento ir en metro leyendo un libro y que el limpiador del vagón

Voz 1727 46:41 en el que usted posiblemente no ha reparado sea el escritor de su libro de esa novela que lleva entre las manos y que él si le haya esto usted que se esté fijando las reacciones de su cara a medida que pasa las páginas y esto no es ciencia ficción esto le ha pasado como limpiador a Kike Ferrari un muy premiado escritor argentino que a pesar de esos galardones de lo que cobra por Las Ventas sigue trabajando en el metro de Buenos Aires en lo que allí llaman el SUP T entre aquellos túneles y estaciones ideó una de sus novelas más exitosas que ahora llega reeditada en las librerías españolas se titula que de lejos parecen moscas una novela negra ambientada en la clase burguesa argentina cercana al poder que ni muerta por cierto viajarían el SUP T Marta García

Voz 1513 47:28 Machi es un tipo que acumula dinero poder ir desprecio a partes iguales que se queda tirado en una cuneta con un BMW descubren que lleva un cadáver en el maletero es el protagonista de la novela que de lejos parecen moscas el argentino que que Ferrari que radiografía una clase social podrida la de quienes se hicieron ricos con la dictadura argentina

Voz 34 47:48 nueva burguesía construida a partir de los negocios en la dictadura y que sea cómodo bastante bien al juego democrático en la argentinas curiosamente en la presión mi personaje es muy parecido al cogió del presidente del país un claro ejemplo de esta nueva ofrecía no ilustrada

Voz 1513 48:04 una historia en la que hay mucha testosterona prostitutas matones cocaína corbatas Armani mecheros Dupont pero también Borges o las palabras y las cosas de Foucault y eso que algunos llaman conciencia de clase que Kike Ferrari llama rencor

Voz 34 48:18 la patronal hoy el capital no solamente una cuestión de conciencia o de justicia o de la clase que tiene la posibilidad histórica de móvil han perímetro sodio la gente el trabajo Gerardo personalmente a cada uno pero sí cómo cómo clase un problema bancario

Voz 1513 48:37 Ferrari no vive de la literatura aunque quizá podría pero dice que no quiere que alimentar a sus hijos dependa de sí escribe o no escribe libros trabaja por las noches como limpiadora en el metro de Buenos Aires y le preguntamos si no está harto de que eso acabe siendo el titular de todas las entrevistas

Voz 34 48:53 a mí me tocó Pitufo prole ETA no pasa hagan eso me sirve para los libros ya lo ven como agentes esperamos me sirve para hablar de trabajo no está mal poder decir las puedan escribir es un trabajo y además los trabajadores yo sólo soy una mosca blanca de nada hay un montón de nosotros produciendo cultura y me parece que sea algo interesante para decir realmente lo tengo a decirle adiós

Voz 2 49:21 se les ve el alambres tres eh

Voz 1727 49:37 de Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León Gross les espero a partir de las nueve

Voz 2 49:44 a la mañana

Voz 1727 49:50 ahora son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 2 49:56 hoy por hoy

Voz 35 50:06 hoy

Voz 1 50:06 pero las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:11 qué tal buenos días con cinco grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía y con otro día de sol y temperaturas agradables por delante Madrid se lo estamos contando esta mañana en la SER la Comunidad de Madrid lleva tres años sin ejecutar ni un solo euro del más de medio millón que ha presupuestado en este tiempo para que haya equipos psicosociales de guardia en los juzgados de violencia sobre la mujer no Siem vertido nada y de momento no hay psicólogos ni trabajadores sociales a disposición de las víctimas de jueces y fiscales profesionales que recuerdan que su papel es fundamental para valorar el grado de peligrosidad del agresor para proteger a la víctima Rocío Gómez es vicedecana del Colegio de Psicólogos de Madrid

Voz 16 50:48 sí que vamos que por las medidas cautelares el supuesto algo que el acusado de acuerdo pues evaluar me para ver la peligrosidad que tiene ir a picar una mi esta aunque la que sea lo más acorde a la situación y la otra acompañen entonces la víctima no sólo toma de declaración y sentido de ver cuál es su situación que te relata la historia que la cal Messi que la pare un poquito en cuanto al daño que quiere como

Voz 1275 51:13 el PSOE que impulsó la proposición no de ley que creo en los equipos psicosociales de guardia reclama que se implanten esas guardias que de Gobierno de la Comunidad de explicaciones la Consejería de Justicia asegura que el problema está en el desacuerdo económico con los seres

Voz 1 51:25 todos

Voz 1275 51:31 y a mediodía se reunen de urgencia los grupos de la Comisión de la corrupción de la Asamblea con un nuevo auto de la Audiencia Nacional sobre la mesa dos días de la comparecencia de Cifuentes prevista para el viernes una comparecencia que ha venido motivada por la reciente exactas del Canal de Isabel Segunda entregadas a la oposición esta vez el juez Manuel García Castellón asegura que la documentación de su Mari es el caso Lezo lo puede ser trasladada a esta comisión responde a una interpelación del Poder Judicial que fue preguntado por este asunto por la Comunidad de Madrid sin embargo aunque para el Gobierno regional queda claro que el auto inhabilita a los grupos para hacer uso de las actas del canal exigirá su devolución la oposición tiene dudas sobre la interpretación de este auto que hoy va a estudiar con los servicios jurídicos de la Asamblea de ánimo ya es la portavoz del partido socialista en esta comisión