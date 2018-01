Hoy por Hoy (31/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:12 la noticia está ahora en España es la niebla Aimar

Voz 0027 00:15 sí que ha obligado a cortar la autopista que une Zaragoza Lleida la AP dos por baja visibilidad situación a esta hora María Forner buenos días

Voz 2 00:22 hola muy buenos días pues sí efectivamente así es en estos momentos está cortada es a P2 a la altura de la localidad de Lleida Tana de esos es hasta Les Borges Blanques son treinta y seis kilómetros de esta P2 está cerrada a la circulación hay desvíos activados por la A2 al paso por Xosé si también por la Nacional II cientos cuarenta para la localidad de él es por es en la parte Zaragozana además esas nieblas han provocado un accidente en la A2 está generando tráfico lento en dirección a Madrid la niebla por otra parte complica la circulación en las comunidades de Castilla y León Castilla La Mancha también en Murcia así que mucha atención y aumenten la distancia de seguridad entre vehículos para tener tiempo de reacción

Voz 0027 01:07 es miércoles XXXI de enero y la activista española Helena Maleno declara hoy por tercera vez ante la justicia marroquí está acusada de fomentar el tráfico de personas en el Estrecho un caso que impulsó en su día la Policía Nacional que archivó aquí la justicia española pero que retomó la marroquí Maleno ha criticado en las últimas horas al al Gobierno español por su silencio ante la situación que ya está viviendo Nicolás Castellano entregara en la documentación que le fue solicitada sobre las actividades de las distintas ONG que trabaja en Marruecos desde la Coordinadora Down deje de España frase Mateo espera que surta efecto la campaña ciudadana para presionar al Gobierno español para que contribuya al archivo de la causa en menos de

Voz 3 01:44 en la campaña de la Coordinadora Española Iris la red de migrantes con derechos han apoyado más de veinte mil ciudadanos pidiendo al Gobierno español que envíe este documento de la Audiencia Nacional que dice que no hay ningún indicio de delito en el caso de Helena Maleno con estas veinte mil firmas también se está criticando la falta de actividad del Gobierno español defenderá de Navaleno el estamos diciendo al Gobierno que estamos al lado de Helena Maleno y de todas aquellas personas que defienden los derechos humanos

Voz 0027 02:13 en su tercera comparecencia ante el magistrado de Tánger la defensora de derechos humanos española espera que el juez tome una decisión rápida sobre si abre juicio oral o archiva las diligencias el Gobierno va a permitir que las comunidades autónomas adelante a abril las reválidas de la ESO esas pruebas que es incluyeron en la polémica ley Wert finalmente quedaron calcinadas es sólo sirven para chequear el sistema educativo porque no cuenta para el expediente no cuentan para la nota Adela Molina

Voz 0011 02:35 el curso pasado la orden del Ministerio de Educación fijaba que la prueba de cuarto de la ESO tenía que hacerse en mayo junio la de este curso que publicó ayer el BOE permite adelantar la abril según el criterio de cada comunidad

Voz 1727 02:46 toma eso evitaría que coincida con los exámenes

Voz 0011 02:48 a final de curso en el resto no hay cambios la prueba como mínimo debe ser muestra al aunque las comunidades pueden decidir que la hagan todos los alumnos y es simplemente diagnóstica no cuenta para la nota ni hay que superarla para conseguir el titulo cada examen durará sesenta minutos con un descanso de quince entre cada uno hice evaluarán las competencias matemáticas lingüísticas y social y cívica la semana pasada el Ministerio también adelantó las fechas en las que debe hacerse la prueba de acceso a la universidad

Voz 0027 03:15 esta noche hemos sabido que en Sevilla la policía ha detenido a un hombre por simular su propio secuestro lo hizo para ocultar un fin de semana de fiesta alcohol y drogas se metió tanto en el papel en la planificación de su fraude que quedó a atarse con bridas tanto a las manos como los pies su secuestro ficticio duró cinco días está detenido Elena Carazo Sevilla buenos días

Voz 4 03:34 a los buenos días Aimar así maniatado se presentó en la puerta de un colegio donde las limpiadoras avisaron a la policía y ya los servicios de emergencia el hombre continuó con su relato dijo que cuando estaba aparcando el coche su jefe le asaltaron tres extranjero con capucha le amenazaron con una pistola lo metieron en una furgoneta lo mantuvieron cinco días encerrado sin comida en una habitación oscura y húmeda todo para pedirle dinero sin embargo empieza a caer en contradicciones y la policía localizó el coche su jefe el que presuntamente se han llevado los secuestradores aparcado junto a uno de los locales de copas en los que este hombre había estado al final se le imputa un delito de simulación de simulación de secuestro ha acabado reconociendo los hechos

Voz 1 04:10 sí

Voz 0027 04:13 la inflación anual estimada de el IPC de enero es cero

Voz 1 04:18 cinco por ciento interanual es el dato adelantado pero si se confirma supondría la disminución de seis décimas en su tasa anual en el mes de diciembre esta variación fue del uno con uno negocian la bolsa Javier Alonso

Voz 5 04:29 abre con tímidos avances hasta ahora el IBEX35 suma un cero coma uno por ciento está así en el nivel de los diez mil cuatrocientos puntos ni en el mercado de divisas el euro se cambia por un dolar veinticuatro asaltados

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco

Voz 1727 04:46 Arias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 6 04:58 Pepa buenos días a todos Puigdemont no logró nunca aglutinar a todos los catalanes pero al menos aglutinaba a los independentistas hoy llano Yus per Catalunya en las CUP forman un bando Esquerra otro es el mayor fracaso del proceso el independentismo había ido ensanchando su influencia hasta que trazó su hoja de ruta radical desde entonces les reconoce entrado en sí mismo no ha hecho sino Amina ganarse iba ha sido capaz de crecer ahora se ha acercado ese punto de riesgo cuyo principal indicador es la desunión y la fragmentación el mayor error de secesionismo ha sido siempre calcular mal sus fuerzas que eran muchas pero no tantas cabía esperar que lo hubieran comprendido cuando culminaron no sé si cuando se toparon con la verdad de sus limitaciones pero parece que sólo lo aprendido Esquerra que es un partido veterano y conoce los tics de la historia per Catalunya es una concentración de fervorosos y las CUP se mueven por una lógica revolucionaria la realidad presente no les vale debe ser modificada de arriba abajo lo que ocurre es que hay un aspecto de la realidad que no hay forma de eso Laia y es la realidad legal profesor independentismo cometería otro gigantesco error de cálculo si se empecinan en forzar lo que la legalidad vigente no va a permitir porque lo que necesita para hacer valer su resultado es buscar a toda velocidad una alternativa Puigdemont digo a toda velocidad porque cada día que pasa el enconamiento interno aumentará y hará más difícil cualquier acuerdo la línea que separa la perseverancia de la obsesión es bastante tengo

Voz 1 06:25 por no haberla apreciado muchos

Voz 6 06:27 se acabaron de muy mala manera

periodista Pepa

Voz 16 10:32 las personas que están en el paro que están en lista de espera de la sanidad la dependencia no pueden esperar al siguiente capítulo del show de Puigdemont capítulo de Bush compatriotas

Voz 12 10:43 el Rey Felipe VI ha cumplido cincuenta años este martes

Voz 17 10:48 bueno menos

Voz 18 10:56 pinganillo

Voz 1 10:57 suní

Voz 17 10:59 vergüenza corzos hueco de los cines Compromís

Voz 19 11:07 verá Emilio Pons de catalanes y catalanas Nou

Voz 17 11:16 insistiendo en el error

Voz 1 11:21 Llum digno

Voz 17 11:22 el sida eh que seguros un caos porque solo sostenible

Voz 1 11:31 Grant sacrificios personados once

Voz 17 11:37 no

Voz 1 11:41 por el señor pues Yamón no va a volver a ser presidente de zombis que el bloque independentista está anteponiendo los intereses personales y políticos que se puso a los intereses del conjunto de Qatar

Voz 20 11:56 el compromiso de ellos para Cataluña de Esquerra Republicana bis de que Carles Puigdemont el presidente de la Generalitat y hoy por ayer

Voz 1 12:01 vamos en este Hoy por hoy en este escenario un pleno

Voz 6 12:04 en el que el único candidato posible hoy por hoy hoy por hoy es Carles Puigdemont

Voz 1 12:11 UP de investidura bético posible

Voz 12 12:19 debemos pedir en la señora Arrimadas que no deje hueco presente tuviéramos otra ley electoral justo ya le aseguro yo presentaría una investidura

Voz 1 12:27 ha ganado desgraciadamente en Cataluña

Voz 12 12:29 cuando como si hubiera perdido las elecciones

Voz 16 12:32 debacle electoral del Partido Popular y encima con la ley electoral que nos han dejado de le

Voz 12 12:36 no somos lo que hacemos el trabajo duro son los que están silbando desde tendido

Voz 16 12:41 es el Partido Popular en vez de hacer autocrítica de destacar cuatro escaños se dedica a intentar presionar a Ciudadanos

Voz 12 12:47 pues se presentará Xavi Ciudadanos no pueda seguir haciéndolas Tati

Voz 1 12:57 te harás permanentemente por la Constitución

Voz 19 13:00 si la vicepresidente Soraya el Tribunal Constitucional decidirán quién presidirá su

Voz 20 13:05 es una palabra no volamos en cincuenta sin en un candidato viable para producir recurre

Voz 1 13:10 el autogobierno tiene que será alguien que esté presente en Qatar

Voz 17 13:14 con Pepa Bueno porque Cuba

Voz 1727 13:38 son las nueve y catorce las ocho en Canarias mañana de miércoles en Hoy por hoy con Mariola Urrea

Voz 1505 13:45 que a mi lado en Radio Madrid buenos días qué tal Pepa buenos

Voz 1727 13:47 días también aquí a mi lado Luis Alegre buenos días Luis buenos días Pepa y en SER Málaga Teodoro León Gross cómo estás

Voz 1926 13:53 qué tal buenos días señores señoras Visa

Voz 1727 13:56 Thaçi oídas las últimas veinticuatro horas en Cataluña estamos ante una oportunidad o ante un bloqueo irresoluble que acabará en una nueva tanda

Voz 21 14:04 desobediencia es más ciento cincuenta y cinco y nuevas elecciones

Voz 1926 14:09 bueno de momento estamos ante un bloqueo de Cataluña no estamos en esta república cuántica que pretende ser a la vez una república conocerlo no bueno Nos hemos yo digo que nos hemos ido al limbo en este momento el presidente del Parlamento Torrent tenía dos opciones investir a Puigdemont o no en vestirlo eligió la tercera ni lo uno ni lo otro en definitiva mantener a Puigdemont como invectiva le pero sin vestirlo o no la ficción de desoír al Tribunal Constitucional pero no materializar la recomendación del Tribunal Constitucional en fin esto al final es prolongar el ciento cincuenta y cinco como Xavi Vidal folk titula hoy con con en fin con ingeniosa hay certeramente no mientras el reloj esté parado sigue Valdano Mariano no es decir

Voz 1 14:52 sigue sigue dirigiendo el Gobierno en fin

Voz 1926 14:55 es verdad que lo de ayer fue muy paradójico no porque Torrent arremetía contra el Tribunal Constitucional deslegitimado al Tribunal Constitucional y a la vez aplazar la convocatoria de la investidura hasta que se decida el Tribunal Constitucional se pronuncie el Tribunal Constitucional por tanto yo diría que como Inés Arrimadas ha dicho yo también me parece muy certeramente

Voz 1 15:16 que ya no sé hasta qué punto son independentistas desde luego son profundamente prosistas no estamos en el

Voz 22 15:21 vengo de una con un

Voz 1 15:24 como en un tablero de ajedrez endemoniado en el que los jugadores se han logrado bloquear unos

Voz 1926 15:29 otros no diré que estamos en tablas pero sí que la SER

Voz 1 15:32 hacen es bastante endemoniada claro yo diría pero

Voz 1505 15:34 para que plantearía dos dos aspectos brevemente porque vamos a tener seguramente tiempo para desarrollarlos el primero la pregunta de fondo más allá de el conjunto de de aspectos que concurrieron ayer y que merecen sin duda una las Nancys en profundidad la pregunta de fondo yo creo que sigue siendo la misma de hace no se seis años si queremos en España vivir juntos sí o no y cuando digo España por supuesto incorpora también a los catalanes a Cataluña hay la cuestión es si queremos vivir juntos estamos a tiempo de retocar aquello que haya que retocar para qué todo el mundo sienta que sigue mereciendo la pena ese proyecto común ese proyecto de país común donde se acepten la diferencias etcétera etcétera y creo sinceramente que no hemos avanzado mucho en la solución o en una respuesta con acciones políticas a esta pregunta pero más allá de eso al caso de de de ayer mira yo tengo la impresión de que el presidente del Parlamento lo que hizo acertada o de esa acertadamente el tiempo lo dirá es defender algo tan preciado en la vida eh de democracia y en la separación de poderes como es la autonomía parlamentaria e insisto con más acierto o menos acierto lo veremos con una carga de profundidad política que no podemos ignorar pero la autonomía parlamentar

Voz 21 17:02 ya es clave Si nos vamos hace no más de unos meses en sí

Voz 1505 17:07 junio del dos mil diecisiete veremos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por cierto tan protagonista estos días por cosas lamentables ya resolvió que Atutxa al que por defender la autonomía parlamentaria se le inhabilitó se le dio la razón se condenó a España así que ojo con acciones que adopta un presidente en ejercicio de su autonomía no vaya ser que la vía judicial en Estrasburgo no sea tan clara como la que pretenden hacernos ver algunos aquí en España este tema es mucho más complejo que utilizar el derecho como una herramienta para resolver cuestiones políticas que me incomodan o pretendido ridículos políticos que yo me imagino porque el derecho no está para eso

Voz 1727 17:59 el Gobierno de la calle te refieres temor al ridículo del Gobierno

Voz 1505 18:03 le refiriendo a que en la vida política la cuestión no se puede plantear en términos de alguien se está riendo de nosotros perdone Carles Puigdemont tiene o no tiene privados los derechos políticos porque si no tiene los derechos políticos privados por un tribunal o la eh manejamos el derecho con un poquito más de prudencia de mesura sobretodo porque esto es lo que fortalece la democracia Hinault la detenida

Voz 1727 18:31 el presidente del Parlament hizo uso ayer de la autonomía que tiene efectivamente el presidente de un de un Parlamento en doble dirección con respecto a lo que le llegaba del Gobierno de España pero también con respecto a sus socios independentistas porque la primera queja que salió de labios de es Artadi de Junts per Catalunya fue no lo sabíamos no lo sabíamos probablemente ante la experiencia de los últimos meses la que ponerse de acuerdo

Voz 1505 18:57 en algo o anunciar

Voz 1727 18:59 una decisión que no fuera del agrado del mundo independentista se encontraba inmediatamente un boicot en la calle o en las redes el presidente hizo uso de su autonomía y anunció públicamente lo que no había ni consultado con sus socios no Luis

Voz 23 19:13 sí yo quería recoger un poco las las dos preguntas fundamentales que creo que ha hecho Mariola y creo que sólo las preguntas cruciales en realidad la primera es preguntar bueno en España un ciudadano conserva sus derechos políticos mientras una sentencia firme no se los límite sí o no y en esa pregunta nos jugamos no la independencia en Independent esa pregunta no jugamos la democracia esto es una cosa que que tenemos que que tener en cuenta la segunda pregunta crucial que yo creo que que planteaba Mariola que la decisivo en definitiva la pregunta de fondo en realidad es la de bueno queremos vivir juntos sí o no si queremos vivir juntos lo que necesitamos ante todo es un proyecto de país un proyecto ilusionante algo que a los alumnos aglutine y eso es responsabilidad del Gobierno proponerlo no saque que cuando un país en definitiva tiene tiene un proyecto ilusionante por delante es mucho más difícil que se generen estos estos problemas es decir esa situación habría sido muy difícil muy difícil que se produjera pues mientras estamos saliendo del franquismo como país mientras estamos entrando en la Unión Europea mientras estamos entrando en el euro mientras estamos como país intentando sacar a Aznar por Popo por la posición internacional de de compromiso con la guerra y tal o mientras estamos como país eh orgullosos de de colocarnos a la vanguardia de los dos muchos civiles en todo el mundo es decir mientras hay un proyecto de país es mucho más difícil que estas cosas ocurran qué es lo que ocurre bueno pues tenemos un Gobierno que está completamente paralizado no propone nada no hace nada no se mete en política no se marca ningún proyecto no decide nada todo lo delegan los tribunales todo lo delega incluso incluso asumiendo el riesgo de descrédito de de erosión de las principales instituciones del Estado personalmente creo que la Monarquía está haciendo el ridículo los últimos los últimos días el Tribunal Constitucional está sufriendo una erosión una erosión muy notable porque porque les están obligando a hacer como una especie de de de juzgado de guardia a tomar decisiones a tomar decisiones

Voz 6 21:07 vivas de asumir la normalidad

Voz 23 21:09 calidad procedimental que es que es la clave también del estado del Estado de derecho lo que he dicho que es lo que ha dicho al final el Tribunal Constitucional que por videoconferencia no se puede bueno sea lo decía el reglamento al menos a la lectura que hacen que hacen los letrados en ya está si se cumple ese requisito pues el pleno se declara nulo sin efectos ya está pero eso de que el Tribunal Constitucional preventivamente antes de que le hayan preguntado entonces ni admitan y deje de admitir que decir todo esto genera un enredo que obviamente erosiona las instituciones del Estado

Voz 1926 21:40 me sorprende Luis sinceramente me sorprende comparto algunos de tus de tus CRIT no pero me sorprende mucho que hayas hecho el el cuadro crítico que haya extraído incluso a Aznar el franquismo el Gobierno la monarquía haciendo el ridículo el Tribunal Constitucional que desacredita Irán tu cuadro en tu retablo no hayas tenido oportunidad de meter el desafío de un Gobierno de un gobierno autonómico que trata de Al margen de las leyes y vulnerando toda toda digamos todo fundamento constitucional romper un Estado democrático de forma parte de la Unión Europea me sorprende mucho que no hayas tenido tiempo de mencionarlo porque porque al final yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con

Voz 1 22:18 el ya mencionadas tuteo vale sí por eso

Voz 1926 22:21 por eso lo estoy haciendo precisamente porque creo que es muy pertinente no perderlo de vista yo entiendo como Mariola planteaba esa pregunta de luces largas no el proyecto de país de estoy completamente de acuerdo en que ésta es una cuestión la pregunta que nos hacía Pepe era una pregunta más de actualidad no periodísticamente sobre lo que sucedió ayer pero yo creo que efectivamente este país necesita hacerse esa pregunta de luces

Voz 1727 22:43 la sí llevamos cinco años aclara pregunta reiterando la esa cómo estás diagnóstico está claro

Voz 1 22:49 efectivamente vamos pues la casuística porque sino

Voz 1727 22:51 vamos a morir eso es no yo yo en eso

Voz 1 22:54 ha sido hombre y yo yo me temo

Voz 1926 22:57 respondían en parte Mariola yo me temo que ayer Roger Torrent no actuó precisamente en nombre de la autonomía parlamentaria no creo que fuera la bandera que estuviera defendiendo entre otras cosas porque desde el seis y el siete de septiembre y también al desoír a los letrados del Parlamento hace unos días yo creo que que que en buena medida hemos visto que el Parlament va muy unido al proyecto independentista hay claramente han asumido una posición de sumisión al proyecto independentista yo creo creyendo yo creo que ayer lo que vimos yo creo que ayer lo que vimos fue fundamentalmente la escenificación del conflicto del choque entre Esquerra IU ir a Puigdemont más que más que el PDeCAT porque en Cataluña porque las cosas hoy en las crónicas ya ni se menciona al al partido es Push the money Esquerra yo creo que en ese sentido

Voz 1727 23:44 bueno pues es una oportunidad o es un a tu juicio no eso es una oportuna abre una una guía para que en algún momento al margen de que arregle hemos España Cataluña tenga un Gobierno que gobierne

Voz 1926 23:56 claro porque quiero yo creo que ayer lo que hizo Esquerra a través del Parlament no por autonomías si no

Voz 1 24:01 como correa de transmisión lo que hizo fue dar

Voz 1926 24:04 puñetazo encima de la mesa no es decir pues como sigue diciendo ayer lo dijo con toda claridad no hay otro candidato posible no hay otra aritmética posible esto totalmente falso esa es la lógica Ana de repetir irrepetible las cosas hasta que aparezcan verdad por supuesto hay otro candidato posible Puigdemont se mueve con la idea de que sólo Excel cuando ayer decían es que no sabíamos nada bueno pero luego luego se reveló que le habían llamado cinco veces por teléfono descolgar te refieres

Voz 1505 24:31 a la disputa política que hay de fondo dentro del independentismo y que probablemente acabará con la candidatura de Carles Puigdemont por supuesto que es así pero porque si la manzana ya estaba madura en términos políticos hemos tenido que retorcer el derecho torticeramente hemos tenido que tensionar las instituciones del Estado para acelerar no para sostener unos días más una candidatura que políticamente está ahí inhabilitada y que la fruta ya está madura dentro del sector de la independentismo para que caiga por sí solo Yeste para mí es el error este es el error y este es el deterioro institucional la injerencia la precipitación en la malversación del derecho para conseguir algo que políticamente ya estaba conseguido y que era cuestión de que ese celebrada ese pleno bien por vía telemática Chez anulara bien con la presencia de Puigdemont irse le detuviera ir las cosas las sin dañar las instituciones más de lo que ya están perjudicadas entonces esa precipitaciones lo que francamente yo honestamente ni se entiende y creo que desde un punto de vista de calidad democrática no debemos aceptar yo entiendo que un ciudadano de a pie esté tan molesto con la situación que esté dispuesto a aceptar cualquier cosa que una acción contundente pero yo al ciudadano de a pie no le pongan la responsabilidad que le pongo al presidente del Gobierno

Voz 1 26:10 evidentemente que tiene que velar porque la de

Voz 1505 26:12 democracia siga apoyándose en que cada institución tiene que hacer lo que debe hacer sin interferir una a la otra porque políticamente el independentismo con la candidatura de Puigdemont lo sabe a ciencia cierta no va

Voz 1727 26:26 en un sitio hay dos profesores se que esta mesa Luis Alegre y Mariola Urrea que están en sobrevolando eh sobrevolando a distancia lo que nos está pasando en España porque estamos hablando de España cuando hablamos de Cataluña pero cuando hablamos de autogobierno de España que es el que tiene la mayor responsabilidad en cuanto a la iniciativa política y hay dos periodista Teodoro León Gross y yo intentamos lo que ocurrió ayer de esa noticia que vimos por primera vez públicamente había discrepancias en el mundo independentista no es sólo una anécdota ni un chascarrillo periodístico es quizá el comienzo que es lo que trataba de poner sobre la mesa si el comienzo quizá de ese giro difícil porque no va a ser fácil después de lo que hemos visto en los últimos meses que se produzca entre los independentistas un giro de aterrizaje en la realidad parece que Esquerra sí que va por ahí decimos parece porque no hay evidencia más allá de que el presidente del Parlament desde luego no quiso desobedeces

Voz 1 27:28 el año esto parece evidente no ha no

Voz 1727 27:30 quiso desobedecer de no quiso comunicarlo antes de decirlo públicamente y mantuvo esa retórica inflamada de defensa de Puigdemont el presidente legítimo yo no sé si como efectivamente retórica mientras se negocia un candidato lo que pueda gobernar no ojalá ojalá veremos apañar garantizo directos ojalá ojalá se produce

Voz 23 27:55 pues a ese distanciamiento entre Esquerra Republicana ahí el PDeCAT porque aquí desde desde España es fácil meterlos en el mismo saco pero pero son dos partidos que no tienen absolutamente nada que ver el PDeCAT es un partido tan corrupto como el Partido Popular por lo tanto el tema de la corrupción lo tienen bloqueado aplicado recortes en Cataluña tanto con el Partido Popular por lo tanto el tema de los recortes los temas sociales los tienen bloqueados ya apoyado los Red Cortés del Partido Popular en España de tal forma que eh no no tienen más tema en realidad no tienen más tema posible que que la independencia cambios Esquerra Republicana es un partido que puede añadir cosas cosas distintas cosas suceden fue añadido otros temas otros temas a la agenda ojalá ojalá esa distancia se produzca pero lo que quería decir es

Voz 1505 28:37 ojalá se produzca también en el blog

Voz 23 28:40 que en el bloque constitucionalista es decir lo que sigue siendo escandaloso es que partidos como el Partido Socialista que podrían ocupar esa esa posición reconstruir un espacio central sin embargo están haciendo seguidismo al Partido Popular incluso en una situación que erosiona gravemente las instituciones si me permites os pero lo que lo que planteaba claro yo no he reprochó falta de proyecto a los independentistas bueno pues porque nos guste o no los independentista no tienen tienen un relato tienen relato que puede ser delirante irreal lo que sea pero tienen un relato de país y España no lo tiene y es eso lo que hay que que es un relato de país podría ser oye vamos a ponernos a intentar conseguir ser el país con menos desigualdad del mundo entre hombres y mujeres pero cada Rajoy dice no lo metamos en eso esto es esto es un proyecto de país del que podríamos sentirnos colectivamente colectivamente orgullosos y no tenemos no lo tenemos y esto es un es

Voz 1926 29:33 Brennan honor a la verdad Luiz la la exorbitante metedura de pata de Rajoy que a mí me pareció muy sonrojante muy bochornosa fue rectificada Jordi pronto habrá que dura propone

Voz 23 29:43 Mariano Rajoy siempre propone como país

Voz 1926 29:45 yo yo creo que frente al al independentismo España sí tiene un relato el Gobierno sí tiene un relato y conste que con esto no pretendo ser indulgente con el Gobierno haya dicho que si miramos con luces largas a mi me parece que el Gobierno ha tenido una enorme fracaso político en estos últimos años y que ha atendido claramente a la luz el único

Voz 23 30:00 claro que era el único relato que tiene Teo es la ley la ley la ley la ley

Voz 1 30:05 no es sus para explicar la ley hay que recorren

Voz 23 30:08 ver el derecho de una forma escandalosa

Voz 1 30:10 Luis perdona Luis es un relato es es un relato me apuras si me apuras cerró la tutela perdonar unos proyectos de futuro sin metales

Voz 23 30:19 ley la ley incluso incluso si eso implica retorcer la hasta estar a punto de romperla es una

Voz 1 30:25 lo he visto me apuras prefiero el relato de la ley

Voz 1926 30:28 al relato de la ilegalidad de las

Voz 1 30:31 defensa de la Constitución

Voz 23 30:33 ese distinciones tramposa hoy o no pero pero

Voz 1 30:36 creo que vamos a comprender lo que ofrezca tramposo

Voz 1926 30:40 deterioro institucional lo produce el Tribunal Constitucional

Voz 1 30:43 el Gobierno hombre yo creo que hay que ser más ponderado que hay que ser más ponderado en este análisis

Voz 1926 30:48 los dos trincheras y tienes están disparando desde León

Voz 1505 30:51 en ninguna trinchera

Voz 1 30:53 no dijo te dos trincheras el conflicto Mariola no Cataluña el Gobierno Cataluña y el estado están digamos en esas dos trincheras en esas pero si hay sitio

Voz 23 31:02 no porque yo creo que no es exacto que el conflicto era entre legalidad e ilegalidad el conflicto será entre dos principios de naturaleza distinta que es el principio de legalidad y el principio democrático los de alzas apelan al principio de legalidad y eso sí lo hacen su advirtiendo los retorciéndose derecho el bloque independentista al menos hasta ahora con la vía unilateral ha estado no apelando a la ilegalidad sin apelando al principio

Voz 24 31:26 debemos gratitud en las mayorías retorciéndose lo también perdona tiene quemaron su cuantos quieran llamar sin hogar no me dejaba a mí no me deja

Voz 23 31:34 además del mide Luis luego la palabra algo es a lo que apelan es al principio democrático pero retorciéndose lo también porque claro es una forma torticera de apelar al principio democrático pensar que con un voto más o ni siquiera con moto más con un escaño más se puede tomar una vía unilateral que lleve a la independencia es decir cada uno está apelando a un principio de naturaleza distinta sin embargo estar retorciéndose el propio principio al que dice apelar

Voz 1926 31:59 bueno la palabra eso justamente me refería cuando hablaba de dos trincheras es que desde Cataluña desde León estado o desde la Administración central se está se está desarrollándose está desplegando un conflicto en el cual chocan una serie de principios y chocan posiciones políticas habéis hecho hasta ahora ahora no Luis por tu parte pero estabais haciendo unos relatos en el que únicamente parecía que la parte centro fuera responsable del conflicto es más Mariola narcotráfico ha explicado no ha explicado claro que me toca mi Luis yo yo sinceramente no le ahorró una crítica al Gobierno pero desde luego me parece insólito considerar que el deterioro institucional de España lo está produciendo el Gobierno y el Tribunal Constitucional claro que me resulta insólito y me parece que es necesario recordar que el Gobierno tiene derecho a presentar un recurso al Tribunal Constitucional recurso que el Tribunal Constitucional de momento pro pospone no responde a ese recurso yo comprendo yo no soy jurista no voy a entrar en la en la cuestión exacta lo que sí ayer el Tribunal Constitucional explicó bien que se limitaba a constatar que ellos tienen la facultad de suspender los actos recurridos por el Gobierno antes de admitir a trámite la impugnación y luego ya en fin se pronunciara sobre el fondo del asunto yo creo que el Tribunal Constitucional considerar que con ese pronunciamiento así ha provocado el deterioro institucional de España a mí me resulta insólito sinceramente en este conflicto

Voz 1505 33:15 a mi me resulta muy incómodo pero también me resulta muy arriesgado que alguien trate de traducir las palabras e ir yo creo que Theo eh la tu posición queda claro pero yo te diría que no traten de colocarme a mí en ninguna trinchera Niccolò Carme a mí en una dejadez déjame terminar que no trata es de colocarme a mí en en una exposición argumental en torno a Si pongo el foco más en I más instituciones como responsables de un conflicto o en otras porque creo que el debate de la ley pues habrá alguien que interese colocarle al oponente en un espacio distinto al de la ley pero no esto yo ahí no me vas a colocar ahí y puede resultar atractivo en términos dialécticos pero francamente a fracasar en el intento porque es el debate no es si Mariola Urrea afronta o no afronta el respeto de la Constitución eh aquí el debate es otro el debate es que no vale todo para intentar destrozar destruir un proyecto político que nos guste o no nos guste tiene una mayoría determinada en el Parlamento lo que estamos diciendo es que por supuesto que la ley es importante respetar la fíjate si es importante que no se nos olvide que Cataluña no tiene autogobierno porque precisamente por vulnerar la Constitución la propia Constitución y los poderes han actuado están bajo el artículo ciento cincuenta y cinco no es el de lo que tú quieres llevar a esta mesa

Voz 1 34:52 que hoy ocupa España pero seguiremos hablando de España

Voz 1727 34:55 de Cataluña a la vuelta de la publicidad

Voz 1727 50:13 bueno quedan diez minutos para las diez de la mañana para las nueve en Canarias hoy la comitiva del Mobile World Congress llega a Barcelona para presentar la próxima edición es el acontecimiento económico probablemente más

Voz 1 50:25 importante del año en en Barcelona

Voz 1727 50:27 pero tanto en Cataluña muy importante para España también el espectáculo que recibe es penoso una comunidad que tiene una presidencia de su Gobierno provisional no nos olvidemos que como señala bateo y apunta hoy en en el país el folk en ausencia de investidura gobierna Mariano gobierna el presidente del Gobierno de España porque no hay investidura una comunidad en este caos en esta parálisis hay hay un aspecto que se nos suele olvidar es verdad cuando estamos en en en la discusión estrictamente política que es la vida de las personas es que hay muchísima gente con mucha incertidumbre económica y con expectativas personales pendientes de un hilo de pedir un traslado

Voz 1505 51:13 todo quedarme de esto va evolucionar hacia una convive

Voz 1727 51:16 es razonable ose Baguería dar más el día a día todo esto está y también eh todo esto no se nos puede olvidar de ninguna manera ahí tenemos