Hoy por Hoy (31/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0202 00:00 son las diez las nueve en Canarias pendientes hoy de las carreteras la niebla ha obligado a cortar decenas de kilómetros de la autopista AP dos entre Lleida y Zaragoza

Voz 1275 00:20 está causando problemas en otras vías así que vamos a la Dirección General de Tráfico María Forner buenos

Voz 1 00:25 hola buenos días pues así es van a encontrar la P2 cortada desde el kilómetro ciento veintiséis al ciento sesenta y dos es decir hay treinta y seis kilómetros afectados en el tramo Lleida Atano entre las localidades de Roses y Les Borges Blanques van a encontrar desvíos activos desde esos es por la dos sí desde Les Barthes por la nacional doscientos cuarenta en el tramo oscense de esta vía encontramos dificultades entre el kilómetro setenta hasta el kilómetro ciento veinte entre las localidades de Peñalba Fraga tengan mucha precaución aunque aquí las nieblas son bastante más ligeras por lo que respecta a Zaragoza encontramos niebla también en la nacional II Il la niebla continúa complicando la firma

Voz 2 01:12 población en las comunidades de Castilla La Mancha

Voz 1 01:14 Castilla León y Murcia así que ya saben tengan mucha precaución hoy gracias María todo lo demás hoy es

Voz 3 01:21 cruces Toñi Fernández buenos días muy buenas

Voz 0202 01:24 días el líder del PSOE Pedro Sánchez pide cordura y respuesta ante el impacto que vive hoy la crisis en Cataluña declaraciones hechas en el marco de un desayuno informativo

Voz 4 01:33 en política el que lo hace nada tampoco es nada desde el apoyo que prestamos al Gobierno el presidente debe dar una respuesta política un horizonte de salida a la crisis catalana al señor Rajoy le digo que la finalidad de un gobierno no es conservar el poder sino resolver sus problemas en lugar de clasificarlos

Voz 0202 01:53 Pedro Sánchez ha subrayado que desde ayer el independentismo lucha contra el independentismo y justo a la vez el portavoz del PDeCAT insistía en minimizar las diferencias con Esquerra tras la suspensión del pleno de investidura Carles Campuzano en Televisión Española

Voz 1995 02:07 yo quiero respetar la decisión que todo

Voz 5 02:10 el señor Torrent d'en estoy convencido que el presidente del Parlament tomó la decisión que él creyó más oportuna que a partir de ahí que sitúe Moss que ese resultado electoral ha configurado una mayoría en el Parlament que permite elegir a la persona al diputado propuesto para Cataluña o como presidente de la Generalitat y que en términos democráticos es lo que deberíamos de hacer

un terremoto de seis coma uno grados en la escala de Richter ha sacudido a la capital de Afganistán Kabul de momento no hay información sobre sus consecuencias además la Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba al tráfico de mariguana en Barbate en Cádiz hay ocho detenidos empezábamos este boletín hablando de los problemas que está causando la niebla las carreteras en las carreteras sepan que un brusco envío de tiempo va a dar la bienvenida al mes de febrero un nuevo frente frío que se va a mantener en el tiempo

Voz 1275 03:04 el Madrid en Madrid el beso está dispuesto a apoyar una comisión de investigación municipal sobre Bicimad una propuesta que el PP lleva esta mañana el pleno del Ayuntamiento de la capital pero sólo si se remonta a la adjudicación del servicio que en su momento dice Ana Botella Ciudadanos está de acuerdo pero el Partido Popular no parece que vaya a aceptar la enmienda socialista Felipe Serrano buenos días buenos días la investigación

Voz 0622 03:23 ser completa porque mucho de lo que ha ocurrido con Bicimad tiene que ver también con el momento de la adjudicación en dos mil trece esta es la propuesta del grupo socialista convencido de que

Voz 6 03:32 si de verdad se quiere saber todo lo ocurrido no

Voz 1275 03:56 acción de PP y Ciudadanos la propuesta de Carpena

Voz 0622 03:58 para nombrar al magistrado jubilado Carlos Granados como director de la Oficina Municipal contra

Voz 2 04:04 Fraude y la corrupción gracias Felipe Serrano

Voz 1275 04:06 descontando contando esta mañana en la SER la Comunidad de Madrid no ha ejecutado ni un solo euro del presupuesto que destinado desde dos mil dieciséis para poner en marcha equipos psicosociales de guardia en los juzgados de Violencia contra la Mujer la Consejería de Justicia dice que el problema está en desacuerdo con los sindicatos y el PSOE que presentó la proposición por la que se crearon estos servicios pide explicaciones Pilar Llop

Voz 7 04:25 o esas explicaciones que han dado estén hay que dar este al Gobierno de la Comunidad de Madrid debe explicar por qué ha puesto todavía en funcionamiento las guardias dos juzga en en los equipos psicosociales de los juzgados de violencia

Voz 3 04:38 la policía ha detenido a dos expertos en

Voz 1275 04:40 exhalación de dispositivos para clonar tarjetas en cajeros automáticos los arrestados se han producido los arrestos han producido en Madrid y Toledo los agentes detectaron que habían colocado estos sistemas en más de una veintena de cajeros repartidos por todo el país siete grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 9 05:49 Llibertat independencia ahora

Voz 1995 05:52 para que la quieren pues no parece que sea muy capaces de decirlo además se han dado cuenta de que la gente que no tienen nada que decir lo dije en voz alta miren por ir sin ir más lejos por hablar no de lo nuestro saber un poco de de de nuestro barrio ayer hace unas horas durante una hora y veinte minutos Donald Trump pronunció su primer discurso sobre el estado de la Unión

Voz 10 06:16 qué giro argumental verdad

Voz 1995 06:19 y todo esto para hablar de la nostalgia la música que es el bis va a Perú de la emoción algunas melodías parece que te frota en el pecho y que te despejan creen que alguna vez miraremos estos tiempos con nostalgia apelaré hemos a la emoción para recordar pasados y eso quince años lo que vivimos ahora en este país la política la cultura la música de ahora ahora que cuando la evoque hemos en un futuro pensemos en los buenos viejos tiempos no sabría ser

Voz 11 06:50 que la acoge buena eh

Voz 1995 07:24 la parálisis pero a un grupo de antes parálisis Parlament para

Voz 2 07:31 de las ochenta

Voz 1995 07:33 con España que anticiparon todo este llamaba parálisis Parlamento solas diecisiete minutos una hora menos en Canarias escuchan Hoy por hoy bueno el caso es que necesitamos cinco motivos cinco para seguir viviendo motivo número cinco

Voz 12 07:58 por qué cada miércoles pasa lo mismo en la puerta de la radio

Voz 13 08:03 el pueblo

Voz 12 08:06 no conocí así son los Garzón Herce los fans incondicionales de Baltasar Garzón y su hija María con los que hoy hablaremos de cómo se negocia

Voz 2 08:13 con el juez Garzón Garzón el correcto Barcina emotivo número cuatro

Voz 12 08:18 por qué nuestro invitado dice hoy a pesar de ser muy querido está a punto de recibir críticas como esta

Voz 13 08:23 bueno a lo mejor hoy

Voz 12 08:27 estado otra Si eres tonta no lo puedes dar es lo que tiene presentar los Goya da igual que lo haga bien o mal eres lo peor veremos si está preparado no jugó aquí

Voz 1995 08:36 hoy con nosotros Joaquín Reyes motivo número tres por qué

Voz 12 08:39 sin respuestas como esta dan vergüenza ajena

Voz 2 08:42 cuál es el océano que nunca busca problemas el océano no problemático claro que si el no pero a la pregunta

Voz 12 08:50 como nosotros del hombre que siempre encuentra recicla preguntas para darles una respuesta digna El talentoso ejecutivo Marcos de Quinto estará hoy con nosotros

Voz 1995 08:59 así es motivo número dos requiere una reciente

Voz 12 09:01 cuesta de cálida los pantomima full han sido calificados como son más más

Voz 14 09:06 los que vestir del mes calles con tu novia las aliada

Voz 12 09:09 Carrefour lo ha clavado la ha acabado hoy pantomima vendrán hablarnos un poquito de lo que es la monarquía de los cincuenta años el Rey

Voz 1995 09:16 sí de esa cena esa comida mejor dicho el Toisón de muchas cosas finalmente motivo número

Voz 12 09:21 por qué Marta Rovira de Esquerra Republicana de Cataluña está un poco irritable por culpa de la decisión de Torrent

Voz 2 09:27 son disculpen las quería según dijo qué tal me estoy señora lo a dar una y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 09:41 lo conocía muy buenos días y la verdad es que el Tour resumen de noticias siempre interesantes siempre oportuno cierra hoy una derrota el sistema hay diez mil personas en Inglaterra viviendo en la calle

Voz 12 09:52 aún más es el desconfía más conservador de este viene de la Universidad de Oxford estudiado a fondo

Voz 2 10:00 íbamos a estamos de diez mil personas durmiendo no contando los cientos de miles que duerme

Voz 12 10:06 en el sofá de un amigo esa literalmente durmiendo

Voz 1995 10:10 Soros y que han motivado que les Anabel Lance

Voz 2 10:13 el Ministerio de soledad de gente que va

Voz 1995 10:15 de sola con lo que conlleva empiezan a ser un grave problema de salud de primos social pero diez mil personas invisibles porque quiere decir que esa gente no no no no parece visitaba tu visitas cualquier ciudad a Londres Madrid Barcelona no ves a la gente que va

Voz 12 10:29 en la calle no en Inglaterra también es no en ese es elemental alguien con problemas de adicción otras sólo son gente que económicamente no están no pueden no tienen acceso a casa que es más grave es un problema como tú bien dices invisibles cada día aceptamos más y más IVA aumento inadvertidamente toma esto en serio a nivel estatal no nuestro luego bueno

Voz 1995 10:52 así quieren ustedes recibir el resumen de noticias simplemente suscribirse es muy sencillo que lo pueden hacer en la página de de pro y cada día a las nueve de la mañana Tom les va a mandar su resumen de noticias diez y once minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días mañana seguimos

Voz 1995 13:58 bueno la actualidad ya saben que tiene un foco permanente en este país es un foco curioso porque hasta cuando no dice cuándo de ese foco no hay luz también acaba siendo haciendo noticia así que nosotros vamos a seguir nuestro nuestro habitual y lo vamos a hacer como todos los miércoles con Baltasar con María García íbamos a hablar de algo que sería muy necesario en estos diez y que debería formar parte de la rutina debía ser de lo que habláramos cumple con constantemente el diálogo dos partes que no se encuentran otros partes que no tienen los mismos puntos de vista y que empiecen a dialogar calidad de ponerse de acuerdo así que Baltasar María buenos días minoría en el en el diálogo no forma parte seres las conversaciones dialogar tratar de entender al otro sentarse escuchar dar un punto de vista no está en los titulares de hoy de los últimos no aparece no hay Diallo

Voz 6 14:49 si hay un que saques Gemma diálogo de sordos dialoguen mudos también no estamos en esa fase en cuanto al tema de Cataluña yo diría que en cuanto más temas políticos en eso

Voz 2 15:03 vaya

Voz 6 15:05 faltan por supuesto esa cultura del algo que en otros países están muy muy desarrollada y que ha llevado a grandes acuerdos falta por ejemplo la cultura del diálogo de la Transición que estemos son estemos de acuerdo en todo su integridad pero ahí hubo diálogo y además saliendo de una dictadura no que guían la palabra diálogo este proscrita en todo el conflicto catalán y que sólo se oiga o separatismo independentismo o aplicación de la dura ley de derecho y la justicia pues es son problemas sobre todo cuando es un problema esencialmente político aunque

Voz 1995 15:50 con aristas jurídico pero ahí lo lo comentábamos al comienzo hemos reducido el lenguaje ya solamente utilizamos términos como un todo ciento cincuenta y cinco todos asumimos lo que realmente no sabemos lo que es de ciento cincuenta y cinco más allá de un artículo que aparece en la Constitución pero resumimos los términos el diálogo casi son palabras que sintetizan el pensamiento democracia libertad no puede ser que hayamos dejado solamente en en función de unas pocas palabras todo lo que representa son

Voz 21 16:19 lo hacías que digamos ya la repetimos sin saber exactamente a qué nos referimos pero yo diría más estamos siquiera educados para dos dialogar porque lo que te ves en el día a día es que alguien va cuentas tú tiene muy claro su objetivo cuenta su discurso y a partir de ahí se cierran los oídos entonces esto no deja de ser un partido de tenis en el cual yo dormía argumento todas el tuyo pero

Voz 6 16:41 que han esté escuchando el puede que normalmente cuando vemos las tertulias en medios de comunicación y demás se convierten salvo excepciones rosas nombran en un vocerío permanente en Nos hoy mosso se oyen a sí mismos no hoy en el evento lo oyen alto porque van predeterminados en un encasillamiento concreto y da igual el argumento que tuvieras para lograr tienes que estar abierto a cambiar tienes que estar abierto a aceptar la argumento del otro aunque sea para rebatir lo pero en discutiendo no querer hacerlo

Voz 12 17:21 el entender ello hago de esto desde al fondo de todo claro

Voz 21 17:25 ah y luego falta la capacidad de decir bueno esta persona que me está dando una opinión contraria de dónde viene esa opinión contraria por qué porque dejamos de pensar qué es lo que tenemos delante son con son oponentes sino son personas que es tienen un contexto ir falta mucho el ponerte en lugar del otro para entender desde dónde viene su argumento por qué a lo mejor si tuviéramos esa capacidad it dialogada hacemos más veríamos que no estamos en muchas Mané en muchas veces podemos encontrar puntos de unión

Voz 1995 17:57 viéndolo en lo concreto Baltasar un juez debe tener muchas cualidades la de dialogar debe ser una ellas de juicio sin

Voz 6 18:04 lugar a dudas porque si te quitas a reproducir un interrogatorio por ejemplo pues puede salir viene puede salir normalmente bastante mal hay que aprender incluso a dialogar con quien tienes delante aunque la posición realmente no es igualitaria es una posición de superioridad que te da a el imperio en que ejerce es como como órgano judicial en ese momento pero hay muchas situaciones en las que cuando se trata de la resolución de conflictos esa posición de de juez justiciable no se da aunque es estén debatiendo hechos que tienen categoría criminal de crímenes de esa humanidad etcétera como ha ocurrido pues en muchos países cada vez que al final de un conflicto armado se sientan a la mesa para establecer cuáles son los casos

Voz 1995 19:03 es es de transición All de Pat yo

Voz 6 19:05 he vivido situaciones e de ese tipo las he vivido en Colombia las He vivido en TIM a las vivido en Méjico aquí realmente es es es impresionante no porque ahí veras ves que argumentos que te parecía imposible que se hace estarán las partes de los asume por qué se escucha no solo se oyen sino que se escucha en Guía hay un punto en el que efectivamente pareciera que ya es insoluble se encuentra la vía para aproximación pero fundamentalmente es la voluntad de querer solucionar el tema deshaciéndose de alguno de tus planteamientos a que llevan

Voz 12 19:49 a la objetividad no parece que falta esta valoración de objetividad

Voz 1995 19:54 icono que enrocarse en tus propios argumentos es un valor que le damos mucho sentido ha hecho este estos

Voz 21 20:01 tenemos una una diferencia sustancial con estos países por ejemplo estos países que tienen comunidades Sastre ancestrales que lo que hacen sobretodo es dialogar que nosotros no lo tenemos en nuestro ADN no y no se nos ha enseñado ahora sí es verdad que se está avanzando cada vez más y creo que es un valor en la cree en educar en empatía en escucha en gestión de las emociones porque eso es la base y es curioso cómo se está incluyendo incluso a niveles directivos es totalmente necesario está cambiando la manera de gestionar equipos y un hijo un directivo no puede gestionan un equipo sino tiene en cuenta todo esto pero ellos lo tienen en el ADN no nosotros

Voz 6 20:42 pero sí recuerdo yo recuerdo bares desde hace unos años en el Valle del Cauca una asamblea donde había cinco mil indígenas de distintas comunidades donde se estaba debatiendo si confrontar al Estado en relación a

Voz 2 21:02 aspectos relacionados con masacres masacres cometidas por el Ejército masacres cometidas por las FARC en los para

Voz 6 21:09 militares aquí claro los que íbamos en pocos de de modernos occidentales algunos decían bueno llevamos cuatro horas aquí no solucionamos eh es decir no está Rusia lo tanto estamos hablando es el tiempo para hablar es el tiempo para la Comisión si el entendimiento de compresión tarda tiempo en llegar pero al final llega no es decir un es un concepto también del tiempo vienen porque nosotros ya no lo tenemos es la inmediatez de decir oye tenemos dos horas para solucionar esto fue la mejor en dos horas no te a esa proximidad aproximaron y a los aledaños entonces es no es fácil pero es fundamental trayendo la historia aquí a lo que está ocurriendo ahora mismo hay en Cataluña pues es que falta precisamente en todo este componente el diálogo si se me podrá decir es que se está aplicando incluso para aplicar la ley hay que dialogar yo recuerdo una anécdota más en un momento muy crítico sobre la aplicación de la Ley de justicia de paz para la los paramilitares en Colombia e el centro de Toledo para la Paz que yo formaba parte conseguimos desbloquear trayendo los a España a la Corte Suprema de Justicia en el área penal el fiscal general el procurador general trajimos aquí España ha que Lara en ir con la mediación consiguieran una interpretación conjunta de cómo llevar adelante esa importante leí que había Seo de no está demás y que suponía la desmovilización y la reincorporación de todo el paramilitarismo y eso se consiguió igual no lo quiero ni decir la el diálogo con las FARC en Colombia ha habido tensiones pero ha habido cómica

Voz 1995 22:57 desde muy lento pero vamos algo más cercano vamos a acercar ese diálogo hondo a un asunto que conoce bien Baltasar Garzón que es la Gurtel

Voz 22 23:07 por quién mandará uno nada más humedad sujetas de gabinete que la que mandaran Valencià era la señora Michavila porque delante de ni llamara ni decían esta que Alvarito presidente

Voz 12 23:18 eso

Voz 1995 23:19 el Bigotes es la persona a la que estamos escuchando hemos escuchado testimonios que llegan cuando aparece este que cuando ya no hay nada que negociar cuando ya la investigación avanzada demasiado siempre se puede negociar siempre es un buen momento para negociar yo elimine

Voz 6 23:36 sería el término y el verbo negociar cuando se refiere a procesos penales abiertos es decir yo hablaría del verbo colaborar es decir vuelvo a decir allí una posición asimétrica entre el orden judicial lo el fiscal Ki e la persona que va a colaborar en esa asimetría se incluye lógicamente términos de negociación pero lo importante ahí es la voluntad de aportar de colaborar para eso hay tiempos mejores y tiempos peores pero nunca eh deja de ser el tiempo de colaborar porque porque hay dos ámbitos en el tema de la corrupción muy definidos uno es el ámbito jurídico penal el otro es el ámbito político lo social entonces la sociedad necesita esas contribuciones aunque sean temporales aunque incluso tengan motivos espúreos que por otra parte son legítimos y los tiempos judiciales obviamente los marca el proceso y el Código Penal establece que esa colaboración tiene pero entonces gremio voy hacer la pregunta claro voy a hacer de otra manera es decir se negocia la colaboración se habla sobre la colaboración tres que está en el Código Penal

Voz 1995 24:56 en los delitos de terrorismo

Voz 6 24:59 los delitos de narcotráfico en los delitos referidos a la corrupción en la uno más está prevista expresamente la colaboración con la Justicia para que haya colaboración hombre puede haber una a una confesión pura Illana porque sale desde dentro de la persona que hace sus cálculos Si dice me interesa más ir por aquí que lo contrario pero normalmente eh claro que hay una serie de incentivos si de posibilidades pero siempre hay una asimetría hay una posible pena alguien que dice bueno lo voy a hacer realmente hay pocos que salga desde dentro decir me me me sumo hoy he visto la iluminación no que los hay también que los seis yo lo sé tenido delante y han hecho colaboraciones a cambio de nada aunque al final esa colaboración lógicamente en el ánimo de la otra parte que en este caso son los fiscales o jueces influye

Voz 21 25:58 pero que son eh aquí lo estamos viendo en corrupción pero en procesos de Justicia transaccionales algo necesarios más sea cuando existen por ejemplo en el caso de de ahora del proceso de paz de las FARC que alguna vez lo hemos hablado eh por el tipo de crimen por el número de personas por el número de víctimas estos procesos tienen establecidos esa justicia especial que dice tiene que haber un grado de que si hay petición de perdón arrepentimiento etcétera es bajar las penas porque

Voz 1995 26:30 Mariano tú que has tenido que negociar mucho en tu vida con el juez Garzón pues

Voz 21 26:34 esto es negocio

Voz 1995 26:37 eh has sabido negociar bien con Libia

Voz 6 26:39 yo ya no son los simétricas

Voz 1995 26:43 el humo intento hubiera aseguró Nascimento

Voz 21 26:45 que como hija una va aprendiendo a

Voz 1995 26:48 no te voy a poner cada vez más Lima

Voz 21 26:51 a su padre no estaba calando más como padre es verdad que una va avanzando en la vida haciendo adulta y bueno iba cogiendo esas

Voz 6 26:58 bueno pero no hay hay simetría en los para hacer pero hay asimetría en las decisiones ella ya desde hace muchos toma las suyas y además en los ámbitos que le son propios algunos son

Voz 1995 27:10 Isidre Esteve yo imagino Baltasar que negociar con el juez que está en la portada de los periódicos Garzón a qué hora llegó este sábado no debe ser fácil

Voz 21 27:20 pero he tenido esa idea para mí era mi padre y era negociar con mi padre no tenía no tengo ese concepto que tiene mucha gente de el señor Garzón y que serio y que no para nada entonces porque además el les muy diferente en la vida

Voz 6 27:33 lo Crematorio y no soy yo creo que en ese ámbito ha habido mucha libertad en nuestra familia Hay igual no no no creo que hayamos sido excesivamente rigoristas quizás y con las las fórmulas porque convivimos no varios

Voz 1995 27:52 a lo si es que

Voz 6 27:54 tengo el peso de de los años hace que la memoria selectiva se guarda lo esencial y esas pequeñas fricciones en los horarios y demás se olvidan no pero decía María

Voz 1995 28:07 si eso no hace falta que nos enseñen a dialogar que nos enseñan a discutir que no enseñan a plantear un argumento que se puede hablar y que se transformar otro y no

Voz 21 28:16 en muchos aspectos uno conocer lo que es la las emociones de lo básico de que la persona no habla desde una posición neutral con lo cual tenemos que entender o poder visualizar oye yo estoy hablando desde la ira estoy hablando desde tal igual que la otra persona no y luego ya hasta lo más práctico incluso conocer el lenguaje no verbal conocer eh el tema de los tonos saber controlar el tono saber elegir la palabra muy importante el lenguaje que utilicemos

Voz 6 28:46 hay hay una profundización en el otro quieres llevar un diálogo a buen fin terminó tienes que estar muy atento a ese lenguaje gestual interno hay también psicología es decir necesitas una preparación que a veces te la da la práctica sí pero a veces necesitas sencillamente estar preparado para eso eh un en una negociación como tú dices un diálogo como digo yo una colaboración también es importantísimo analizará la persona que tienes enfrente de los argumentos que utiliza las porque ves que unos producen rechazo y ves que otros producen aproximaciones entonces hay que incidir en decir no lo distribuía lo hago está exento de estoy

Voz 1995 29:34 desde necesitábamos una una master class de tu parte no hablo de interrogar pero sí de cómo analizar está enfrente seguro que es muy útil para nosotros y para la gente que nos está escuchando saber desde tu experiencia como interpretará el que está enfrente como un llevarle a un terreno de voy a hablar de colaboración de Diallo interesante si te parece sólo podemos hablar la semana que viene pero este es un tema interesante que nos cuentes desde tu punto de vista desde tu experiencia cómo voy a decir cómo entrevistar interrogar quizá pueda ser peyorativo como entrevistar o cómo interpretar las señales hay que está enfrente María Baltasar siempre un placer aprendimos mucho con una de las figuras más importantes de los últimos de las últimas décadas en este país la primera línea desde hace mucho tiempo y con con el apoyo de Mariano nos hace entender mucho mejor quiénes somos porque algunas de las carencias conmemoró con la de hoy en día lo

Voz 2 30:24 para Baltasar verdadero placer juvenil alegría seguimos en Hoy por hoy

Voz 24 30:57 tu un rito

Voz 2 36:53 el buenos días y bienvenido buenos días hoy te pillamos al vuelo a partir de ahora ya está aquí

Voz 1995 36:59 a partir de ahora ya el mundo es eso hogar pues ellas a ustedes cómo funciona esto nosotros damos las que juntas

Voz 6 37:06 sí

Voz 1995 37:06 las lanzamos in barcos en las toma y la responde vamos a la primera el líder de Podemos Pablo Iglesias ha concedido estos días una entrevista diferentes periodistas en la redacción del diario tres en ella entre muchas preguntas sobre su liderazgo secuela una cerca de el último gran fenómeno televisivo

Voz 35 37:25 Podemos la cuenta oficial también ha titulado sobre OT que está pasando con eso hegemonía cultural de repente ha pasado de no ser de cosas relacionadas con 15M han cosas relacionadas con el mismo tiempo está bien que así sea a mí me choca porque te lleva cuánto lleva veinte años y de repente hay un cuando hay un enganche que va mucho más allá de los chavales

Voz 1995 37:49 cómo cómo se explica eso anime

Voz 36 37:52 es Thomas a que Pablo Iglesias puede estar pecando de lo mismo de lo que acusa al PP él dice que Rajoy está tapando con el tema de Cataluña lo que está saliendo de la Gürtel en Valencia y estas cosas yo creo que de alguna manera lo mejor Pablo Iglesias está tratando de tapar con lo de la Gürtel de Valencia o incluso con lo de BP lo de su descalabro en las elecciones catalanas de lo que ya casi ni se habla yo creo que el descalabro viene de que tanta tanta es su obsesión anti Rajoy que no sólo le ha hecho ponerse de perfil ante el independentismo que hasta yo podría sospechar que incluso hasta en el contencioso sobre Gibraltar solo

Voz 1995 38:29 era de poner hasta de perfil con Picardo

Voz 36 38:32 y la verdad es que yo creo que se ha hecho un poquito aún falsa el censo Carolina Bescansa Íñigo Errejón y tal que siempre ponían un poquito más

Voz 2 38:40 en el discurso diga eso de lo del Brexit mañana

Voz 1995 38:43 tenemos el del Brexit Kevin Gibraltar están muy preocupados colgó pueda ocurrir porque realmente van a tener que responder a la pregunta que no han querido formularse nunca somos británicos somos españoles ahora van a tener que hacerse ellos esa esa pregunta y elegir qué quieren ser de mayores pero se será mañana segunda pregunta según hablando de libres la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas esta pregunta retórica durante una entrevista a la televisión catalana

Voz 37 39:10 a qué usos de sin coste tan en alguna cosa Bono

Voz 3 39:14 las catalán pensando una cosa abona

Voz 1995 39:17 una cosa buena hombre gays te diría que armen

Voz 36 39:20 los creo que esto ha ayudado a que muchos catalanes se dieran cuenta de que Catalunya estaba siendo hervida lentamente en la olla del independentismo yo creo que esto es un poco como lo de la rana que se pone a hervir como el fuego se ha ido aumentando poco a poco en la últimos años pues muchos ni se daban cuenta de que iban a ser cocidos hoy las empresas se ha visto que han saltado de la hoy hay muchos catalanes ha saltado de la olla y algunos otros pues se les ha ido la olla

Voz 1995 39:48 muy reportaje en profundidad sobre delincuencia callejera del canal Univisión incluye el testimonio de Carlos Acosta un ex pandillero perfectamente reintegrado que se formula asimismo esta pregunta de forma recurrente

Voz 6 40:02 amigos míos caían a mi lado en ocasiones Levante al que estaba muerto o herido me acuerdo de que

Voz 36 40:12 pues probablemente yo creo que no le tocó para que hoy pudiera estar denunciando lo que denuncia que es un tema pues pues muy triste

Voz 1995 40:24 la escritora y dramaturga nigeriana Chim Ananda con si participaba en un evento cultural en París cuando la periodista que dirigía la actual hacer una pregunta que indignó a la invitada

Voz 2 40:35 en las librerías de miseria

Voz 1995 40:38 existen las librerías en Nigeria mea Chop

Voz 36 40:40 a que en París cuna de la cultura exista gente tan inculto y tampoco bajada con esta periodista o París ya no es lo que era ya este paso quizá tampoco llegue a valer una amistad por cierto lo que sí yo creo que sí debería de de de ser explicado esta periodista es que donde sí

Voz 2 40:57 empiezan a desaparecer las librería

Voz 36 41:00 ya sé si tiene Estados Unidos

Voz 12 41:03 que Amazon practicamente las ha borrado del mapa

Voz 36 41:05 yo espero que mi querida por lo menos todavía no se cierre porque además tengo algunos cupones para alcanzar algún que otro libro

Voz 1995 41:12 date prisa agradeces llevas ahora Estados Ness

Voz 36 41:15 en cambio los rápidos quinta pregunta

Voz 1995 41:18 el periodista de la CNN Van Jones entrevista al rapero Jay acerca de su opinión como afroamericana sobre el mandato de Donald Trump en un momento de la conversación Jon se ponen el papel del abogado del diablo para formular Le esta pregunta

Voz 12 41:32 los demócratas nos alaban pero no nos dan trabajo y puede que decía cosas terribles pero pone dinero de nuestros bolsillos convierte eso no

Voz 36 41:41 sí mira esto es una buena reflexión yo creo que a veces los partidos toman e Bay vibrante toman por sentado a su clientela piensan que por representar una determinada ideología ya la parroquiales que les va a votar yo creo que no entienden que ellos están ahí no para hacer apostolado a su mayor gloria sino para resolver los problemas de la gente y cuando no lo hacen pues luego vienen los disgustos déjame déjame que os pongo un ejemplo a quién elegiría This vosotros como presidente de vuestra comunidad de vecinos alguien simpático que además de tu mismo equipo de fútbol pero que no sepa hacer nada o alguien que aunque sea del equipo contrario con el conecte tomaría cola pero que resuelve los problemas del edificio

Voz 2 42:22 pues ahí está el director retórica yo yo quiero Putin

Voz 1995 42:32 precisamente el presidente de los Estados Unidos el presidente de la comunidad de vecinos Estados Unidos Donald Trump concedió a la BBC británica su primera entrevista internacionalmente televisada en ella el periodista Piers Morgan a cundía la haremos este periodista exhibir Olga personaje curioso le formula esta cuestión

Voz 36 42:51 se identifica como feminista es ustedes feminista como bueno es es capaz de yo no he visto a nadie con tanto desparpajo como como este hombre inseguro que además se puede posicionar como feminista del ala ultra feminista de Javi ejemplar he tenido ocasión de conocer y se va de desagradable que visto que leído

Voz 1995 43:16 séptima cuestión el tenista Roger Federer concede una entrevista justo después de ganar en Australia su vigésimo vigésimo Grand Slam

Voz 12 43:26 entonces la oportunidad de convertirse en el más grande no hace sino crecer con este título como te sientes cuando escuchas que se refieren a ti de esta manera

Voz 36 43:34 bueno yo yo aquí no no comen yo me yo me descubro porque Federer es espectacular dentro y fuera de la pista dice hay alguien que lo dudas que lo dude oye pues que que que se acuerda de Mc Enroe por ejemplo

Voz 2 43:47 la grandeza de la cuestión

Voz 1995 43:50 la actriz australiana Margot Robbie recientemente nominada a un Oscar por su papel en el biopic de Anthony jardines entrevistada en su papel en su país perdón que abandonó con diecisiete años para conseguir su sueño te preguntan sobre el momento actual de su carrera

Voz 12 44:05 amiga algún momento en el que ir a una fiesta mirar alrededor y ver a todas las Celebrity cerca hayas pensados Dios con Mueller dado hasta aquí

Voz 36 44:16 esto ha pasado alguna por supuesto yo creo que de pequeño tú nunca ves como creces llegó a nivel de estatura si tienes un poco las madres te dan cuenta de cómo crecen los hijos pero eso tienen que hacer estas marcas en la pareo las puertas para verlo lo mismo sucede profesionalmente os la vida te va empujando te va empujando y de repente te encuentras en un sitio que a lo mejor hacía veinte años ni imaginabas que pudieras estar

Voz 12 44:41 ahí ellos grada mañana señor yo también de repente dijo que ha quedado aquí al lado de Toni Garrido

Voz 2 44:48 pero bueno efectivamente

Voz 1995 44:50 interpretar ambos comentarios de de buena manera

Voz 2 44:53 lo importante es ser feliz no donde se llega sino ser una cuestión

Voz 1995 44:58 el actor hubieran dejó acude al show de ser Meyers para hablar de su última película Florida pero yo iré debe responder a esta pregunta sólo un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia las celebridades ser confundido con otro

Voz 2 45:11 Joris consciente confunden más a menudo

Voz 36 45:16 Marcos Martín yo no sé con quién me gustaría ser confundido pero lo que sí tengo clarísimo es con quién no me gustaría ser confundido entre ellos pues ella estoy algún nombre décima cuestión

Voz 1995 45:33 no tengamos el lío ya bastante del hemos el cantante colombiano mal Uma fue entrevistado estos días en Los Ángeles en el programa de radio on Erwin Ryan Seacrest durante la charla una de las colaboradoras del programa Live formula esta pregunta

Voz 2 45:47 tienes idea de cuántos bebés han hecho gracias ahí pues que quieres que te diga porque para mí

Voz 36 45:56 que el tráfico y el reggaeton pues no es el tipo de música que me inspira para tener bebés yo yo soy quizá un poquito más clásicos hoy más de ser Gaines bus teman amplíe ese tipo de cosas pero eso de reggaeton la verdad no me parece demasiado inspirador no sé cómo habrán salido los hijos de una generación inspirados en este cantante colombiana

Voz 1995 46:16 pero deberíamos preguntarnos el resultado final es esperar cada enero gran regresión habrá que esperar unos cuantos años ocurre Marcos de Quinto respuesta a todas nuestras preguntas quisimos nosotros

Voz 38 46:31 no

Voz 18 46:33 en Hoy por hoy con Antoni Garrido

Voz 1995 51:29 lo perdió todo un periódico con con el prestigio madre mía ya el pasado veintiuno de enero hace unos días The Sunday Times el prestigioso prestigioso antes antes prestigioso periódico dominical británico es un especial sobre nuestro país Marca España a tope hoteles con encanto playas maravillosas espectacular gastronomía dentro es especial es cierto que hay un artículo titulado Cómo ser español que encendido las idas y los lamentos de todos España entera Sun quejío en Twitter eso sí

Voz 44 52:03 ahí

Voz 1995 52:06 el autor how llama Chris lleva Cruz que ha intentado ponerse en contacto con él mintiendo diciendo oye Chris nos ha gustado mucho tu artículo pero no ha contestado no

Voz 3 52:18 cada uno iba Eva Cruz bonos buenos días Toni te veo poco bronceado para ser España Chris mucho tiempo trabajando claro pues este es el segundo requisito imprescindible para hacerte pasar por hijo de la piel de toro el primero es hablar español y el tercero saber distinguir una tapa de un pincho

Voz 1995 52:38 no es fácil ejemplos cacahuetes no vale como etapa hay mucha gente pone eso no cuenta que tenga contratado más hace falta para ser este año todavía menos

Voz 3 52:46 bueno pues sobre todo dejar atrás la buena educación el decoro y la discreción entramos en los bares abrazando y besando a desconocidos hablamos a gritos y tiramos al suelo todo lo que no podemos movernos como salvaje

Voz 1995 52:56 pero en que España en que en que España

Voz 3 52:58 en una España en la que todo lo tiramos al suelo menos los vasos vemos Sálvame tardamos dos horas en comer y luego nos echamos la siesta Easy somos damas llevamos abanico porque no se atribuye una curiosa habilidad somos capaces por nuestra propia naturaleza hispánica de saber instintivamente donde corre el aire donde

Voz 1995 53:14 esto no lo había pensado pero a lo mejor el abanico es un gran

Voz 3 53:19 invento español también dice aquí que lo normal es llegar tarde media hora tarde incluso aquí no se corre a no ser que te esté persiguiendo un toro esa frase la dice

Voz 1995 53:26 claro está en España pues no no está sentado bien crees o no

Voz 3 53:29 el español tuitero está indignado en general vete a tu isla no vuelvas maldito hooligan este artículo promueve el odio entre pueblos dice otro la gente se lo ha tomado fatal especialmente les ha molestado un comentario dejarlo dice que para hacerte pasar por español tienes que termina arte todo lo que te ponen en el plato porque los países que hemos pasado por hambrunas esto lo llevamos mal y esto ha puesto a la gente

Voz 1995 53:50 leer no sé muy bien porqué no ha acertado en nada

Voz 3 53:53 bueno dice yo para hacerte pasar por español tienes que llevarte el móvil al baño siempre ha por si te mando un mensaje Tu amante secreto IB porqué en están ya todas las luces de encendido activado por el movimiento están programadas para pagarse a los cuatro segundos no me digáis que en esa no tiene

Voz 1995 54:07 es verdad que muchos bares vas al baño como si estuviese es bailando la discoteca es

Voz 3 54:15 totalmente esto yo la verdad opino que la falta de el humor sobre nosotros mismos y un exceso de orgullo también es muy español de hecho hay una tuitera que dice gritos con orgullo que no se puede ser más español que decir eso peor son los ingleses en Salou y en Tenerife le dice a otro y los que hacen balconing en Mallorca otro da la enhorabuena irónica a Dastis como si el equipo de Exteriores del Gobierno tuviera a mano en lo que escribe un articulista debía

Voz 1995 54:37 yo hablemos de Chris quiénes Chris