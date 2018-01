Hoy por Hoy (31/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0202 00:11 son las once las diez en Canarias Telecinco acaba de difundir unos mensajes presuntamente enviados ayer por la tarde por Carles Puigdemont al exconseller Toni Comín ambos huidos a Bruselas en los que el ex presidente catalán asegura que esto sea terminado en supuesta alusión a su investidura Un cámara de Telecinco grabó el teléfono de Coming cuando estaba recibiendo esos mensajes ampliamos Sonia

Voz 1916 00:33 Sánchez si como dices ha sido un cámara de televisión quién agravado el teléfono del exconseller Comín mientras enviaba mensajes según Telecinco a Carles Puigdemont los mensajes son reveladores por ejemplo dicen supongo que tienes claro que esto ha terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis conseller espero y deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería tarda en esos supuestos mensajes de de también según Telecinco dice el ex president el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque sino el ridículo es histórico es histórico fuentes de la defensa de Puigdemont han confirmado a la Cadena Ser que por el momento no pueden confirmar ni desmentir el contenido de los mensajes ni si se trata de otro interlocutor diferente a Puigdemont esas fuentes sostienen que se están haciendo comprobaciones y que en todo caso sea una información veraz o no van a emprender acciones

Voz 0202 01:22 el penales mediante una denuncia tanto en España

Voz 1916 01:25 como en Bélgica bien sea por manipulación de contenidos o bien por vulnerar la intimidad de los autores de los más

Voz 0202 01:31 en Valencia la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acaba de pedir al presidente del Parlamento catalán que abra una nueva ronda de contacto Ana Talens adelante

Voz 0141 01:41 la vicepresidenta afirma que hay que pensar en el futuro de todos no en el propio un principio que se aplica a ella misma y también a Puigdemont ha señalado que llegado el momento de asumir públicamente lo que se dice en privado Sáenz de Santamaría como dices insta al presidente del Parlament a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos de ese parlamento para buscar un candidato no se cree que no haya ningún diputado capaz de dar el paso hacia la legalidad tamil a dicha Torrent que las mujeres tienen menos derecho a nuestro ha vivido

Voz 0202 02:11 y mientras los líderes de PSOE y Ciudadanos subrayan la ruptura con la que hoy se despierta el proceso escuchamos a Pedro Sánchez y Albert Rivera este

Voz 2 02:19 en declaraciones a COPE involución democrática que sufre Catalunya tiene un nuevo episodio es el independentismo contra el independentismo una lucha de poder cuyas víctimas eran de nuevo

Voz 3 02:31 los catalanes y catalanas hay que reconocer que ellos tienen ahora la pelota en su tejado es decir están divididos están rotos pero les toca proponer un candidato y perderle el miedo a Puigdemont claro es que aquí todo el mundo sabe que el rey está desnudo o en este caso en Bruselas que no es un Rey que es un prófugo y nadie se lo dice

hace sólo unos minutos abierto al tráfico la autopista de peaje con Lleida de Zaragoza que ha permanecido horas cortada en decenas de kilómetros debido a la densa niebla son las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1275 03:02 es el Matri en Madrid el consejero de Presidencia Ángel Garrido piden la oposición que se disculpe con la presidenta Cifuentes por exigir su comparecencia en la Comisión de la corrupción por las actas del canal Garrido entiende que el auto del juez del caso Lezo sobre la aportación de documentos del sumario a la Comisión supone un varapalo a la oposición y hoy mismo se va a dirigir a los grupos para que devuelvan dice las actas del canal entregadas hasta ahora la portavoz de Podemos Lorena Ruíz Huerta no hace la misma interpretación del auto concluye que no tienen ni que pedir perdón ni que devolver documentos

Voz 5 03:31 había ido entregando toda la documentación que había solicitado la comisión de investigación más o menos la mitad documentación alguna estaba pendiente de entrega por las filiales latinoamericanas y a partir de hoy mismo enviar un documento para que se retiren todos los originales de los que dispone la oposición y por supuesto para que no hagan uso de ellas

Voz 6 03:46 sin sentido lo que dice el señor Garrido porque insisto en los jueces no se han pronunciado sobre que la presidenta Cifuentes

Voz 1 03:52 el Gobierno de la Comunidad de Madrid no deba entregarla

Voz 6 03:54 aumenta acción creo que es altamente cuestionable que vayamos a tener que devolver nada

Voz 1275 03:59 a mediodía se reúne la Mesa de la Comisión de la conocen en la Asamblea para estudiar este auto del juez a cuarenta y ocho horas de la comparecencia de Cifuentes el líder del PSOE en Madrid José Manuel Franco ha vuelto a defender su última propuesta de cara a las elecciones del dos mil diecinueve sumar a las fuerzas de izquierda en torno al proyecto socialista

Voz 4 04:14 sigo apostando

Voz 7 04:16 Ida ahí no me va a mover nadie porque una posibilidad para poder ganar las elecciones en la ciudad de Madrid es que en nuestra lista en torno al proyecto socialista esto quiero dejar muy claro puedan sumarse todas aquellas personas y colectivos que compartan las líneas maestras de nuestro programa electoral

Voz 1275 04:35 Franco no se moja con los futuros candidatos de su partido de Ángel Gabilondo ha vuelto a decir que estará donde quiera el ahora portavoz del Grupo en la Asamblea y una cosa más el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde para que el consistorio asuma la gestión de teleférico se hará cargo de su explotación a través de la EMT después de que no renovará la concesión que tenía hasta ahora Parques Reunidos siete grados en la Gran Vía

Voz 4 06:10 ahí te va a pillar mira les ha no lo dice mi reto es de tiros Dir escena hay narices

Voz 13 06:20 casi venidos a la trigésimo segunda edición de la GAL Hall

Voz 1 06:28 el dos tiros uno no

Voz 14 06:33 esté del del viernes

Voz 4 06:37 allí

Voz 12 06:38 pero no vamos a lo retro

Voz 4 06:41 de la fiesta del cine español sea cuando tú firmas el contrato por lo pone

Voz 10 06:46 tienes que decir si porque tienes

Voz 4 06:48 qué decir que los Goya son la fiesta de cine español hay un número determinado de casos a veces diez historia mínimo lo tienes que decir creo que media docena de veces como mínimo pero Joaquín dime quién eres pues que soy mira te voy a decir sigo siendo ese muchacho de Albacete que llegó a Madrid con su maleta llena de ilusión de acuerdo

Voz 10 07:11 tú sabes que me tú conoces a mi hija Retail el sueño de su vida

Voz 14 07:16 que me lo dijo

Voz 4 07:19 sí sí me lo dijiste que es ir al vacío el Albacete no me extraña es el sueño de mucha gente porque Albacete es clara pero estuviera yendo a Murcia es que hemos compartido parque en Murcia

Voz 10 07:33 todo a Murcia este año dijimos bueno pues vamos a parar a Il le preguntamos a a mi cuñada que yo Albacete le preguntamos por un sitio donde comer más a una pizzería en el centro al que el quince de agosto sea reina porno Erreka puede ser puede ver qué a unos sí y para mí la gran maravilla que esto es lo contrario a lo mejor es publicista Toni Segarra que es lo he contado como para mí la gran maravilla es descubrir que hay un centro comercial que se llama atentos Alba cementera

Voz 4 08:08 claro que sí eso me pareció Joaquín digo

Voz 10 08:11 la gente de aquí digo por especial por brillan departamentos no es normal lo normal

Voz 4 08:16 lo nuestro la verdad es que no pero somos tan humildes que

Voz 12 08:19 no no no no no no no no gusta

Voz 4 08:23 alardear fíjate si se Albacete hay muchísimo talento te y aquí no a quién no hay que hacer esta pregunta aquello que esto lo estoy tomando poquito de broma no no perdiera Antonio yo estoy lo estoy bien yo en este terreno de la ironía en ningún momento porque dijo si de Albacete pero te digo una cosa por ejemplo lo hace todo lo que es el sur que con Jaén la sierra esto es prestigio conoce los valencianos van muchísimo no dan puntada sin hilo general en general valenciano siempre en valenciano cerca para que te alegre la vida pero bueno pero ahora Duke quiero que esa es consciente que presentar los Goya encierran compromiso fue muy grande puesto cierto también te digo que en estas semanas previas ya durante la ceremonia pase a tener la oportunidad de poner en evidencia de eso debías bueno ya lo ha Toni siempre yo me quedan tres días creo que por tiempo a la poca gana mucho porque queda para mañana pasado pues en él pero mira te digo una cosa sobre todo me hace muchísima ilusión nos hace muchísimo lesión porque como saben nuestros oyentes informados oyentes de la SER la presentamos a ello Mi gran amigo nos hace muchísima ilusión presentarlo Goya porque era nuestro sueño Antoni era nuestro sueño presentar los Goya no no me mires así que estoy cuando me lo las clases de verdad no lo no no me mires porque es verdad me hacía muchísima ilusión y de hecho si tú risas mis entrevistas interesantes todas siempre he dicho que me encantaría presenta lo Goya mira esto decías

Voz 10 10:07 hace aproximadamente un año me encantaría

Voz 4 10:10 me encantaría que presentamos la gala de los Goya mes del año en el programa El Aix en me encantaría que presentarán la gala de los Goya pero es que me hace muy como vemos convenció al resto para trabajar usado por la noche mira yo Ernesto lo llamé estaba tomando cañas le dijeron quién estaba Ernesto esto yo le tomando cañas cosa rara vez a mí me digo yo como padre de familia que estuviese prendía que estuviera ahí estaba yo estaba en no sé qué estaba haciendo lijar resto quieres que presenta la gala que lo lo han propuesto me dejó claro que sí Joaquín luego me he dicho madre mía me metió en esta después paquete para que te dije que sí pero bueno ya sabes que él tiene cambios ha pasado por todas las fases ha pasado por la negación por la ira por la menos ya tendríamos afinar por la aceptación estamos muy contentos Natura aquí funciona en este país también las parejas cómicas hay una larga

Voz 10 11:00 dicción y lo digo una vez más no me esto ahora con ironía no no no no yo estoy yo estoy pero porque funcionan también las parejas el el humor funciona pues todo muy raro por todo el mundo

Voz 4 11:13 sí yo creo que el que la pareja en la comedia funciona por contraste sí claro es ese algo como es de las veces de la comedia no la parejas el caso en nuestro caso lo raros que hay que seamos los dos tan atractivos no no vayamos proveniente que no quiero es que ha sido otro uno de los atractivos y lo dos muy espabilados eso es lo moderno quizás alguien hay que os hayan elegido pero el físico tampoco es físico abierto muchas puertas Toni ya lo sabes tú te portas automática se puertas anda que no lo vamos a hacer una pequeña pausa dentro de tres días sólo tres días

Voz 10 11:52 Joaquín Reyes

Voz 4 11:53 va estar presentando los Goya con lo que eso conlleva claro por qué porque que fije Kiki de inflexión

Voz 10 12:03 bueno vamos a hacer una pequeña pausa y si analizamos el porqué de los Goya y luego ya por extensión el porqué de la presentación de Joaquín Reyes que los Goya

Voz 12 14:31 tienes que ver a esta persona desnuda eh porque vamos plazo un perro que sapos

Voz 10 14:37 como frase que Caixa lo podemos eso hablando cuando Tondo cuando tu vida Julián López pero todavía con los Feroz si nosotros ahora con los Goya fíjate que Carlos Areces los TP yo se habrá que buscar

Voz 21 14:51 las

Voz 4 14:52 pues que estamos conquistando el mundo del espectáculo poco a poco bueno a mí me hace sentir muy orgulloso que estúpida Julián presentando los Feroz que además lo hizo de maravilla

Voz 10 15:03 pero sabes querían atizado por el modelo inicio

Voz 21 15:07 ah bueno era era tela y era tela marinera marinero

Voz 4 15:13 y eso que no era la gran fiesta del cine español por su ya digo que sea es consciente de los Feroz sola bueno tiene el tiempo es primeros una gala que organiza la prensa especializada tiene otro perfil más gamberro más canalla que comen esa palabra que es la antesala de la gran fiesta del cine español

Voz 13 15:32 es que claro es la antesala de los Goya sí sí

Voz 4 15:35 esa es otra frase que que es muy bonita de decirla pero en nuestro caso yo creo que el que el humor va ir por otro lado tiene halagado Goya tiene además la Academia lo quiera si tienen que cuando lo hace la de la academia si uno se imagina un foro no soy un tipo teatro romano lleno de académicos pues bueno hay aquí vamos a hacer esto existe entonces eh

Voz 12 15:59 no mejor no

Voz 4 16:03 cultural y eso funciona si realmente la Academia hombre esto es un encargo que te hace la Academia por lo tanto tienes

Voz 12 16:10 ah bueno tienes que escucharles eh

Voz 4 16:14 claro ha habido chistes que les han dicho Palmira preferimos que estés estos chistes no lo digas pero general al final hemos llegado por supuesto a un audio en el que estamos contentos todos nosotros estamos muy muy muy muy felices con lo que vamos a decir porque al final vamos a decir bastantes chorradas la Academia está también muy muy contenta yo creo que más contenta cuando era termine

Voz 10 16:37 bueno escuchábamos antes como pedía es presentar los premios Goya si vamos a volver a escucharlo me encantaría me encantaría que presentaremos la gala de los Goya de hecho

Voz 4 16:48 en el año dos mil quince existe una

Voz 10 16:51 en Change punto org de una persona con muy buenas intenciones que en el año dos mil quince solicitaban esa plataforma que sirve como todos sabemos para grandes fines sociales útiles si diversos solicitaba que vosotros que tú concretamente presente las los Goya tres años después la plataforma cuenta pueden ustedes comprobar no me estoy inventando nada con la friolera de ochenta y nueve firmas

Voz 4 17:17 esto es la plataforma voto voto para redondear voto yo para redondear lo llegar a las no dejaron ochenta y nueve que está tampoco quiero abrumar osea pues fíjate gracias al apoyo de esas ochenta y nueve personas al final he logrado el objetivo gracias llama les pueda las gracias personalmente a en una mañana de las nueve buenos que ya estuvisteis en la gala del año dos mil nueve

Voz 21 17:44 sólo quería preguntar una cosa todo disfrazados Los cuatro fantásticos

Voz 10 17:51 visteis en el año dos mil trece

Voz 12 17:53 no quería proponer el transporte a la gala de los Goya adelante mejor desnudo gratuito Mejor Comedia no pretendida buenísimos aquí actor joven al que es el entiendo hablando está que sea honorífica

Voz 22 18:15 en el año dos mil catorce ha sido un año maravilloso para el cine español hemos hecho muchísima taquilla y y se han producido muchas más películas el Gobierno ha puesto en marcha medidas para impulsar la industria

Voz 10 18:31 una película creo que contaba administra que después tuvo que explicar que yo julios

Voz 4 18:38 pues sí luego en la fiesta no entendido nada la broma esta que queríais decir Ernesto ahí en estos días una bomba Vima tu desapareció pero es verdad que no te enfrentas a un saquito

Voz 10 18:49 primero que necesita de crítica y es muy muy permeable y siempre misántropo luego vas a encontrar con esa gente

Voz 4 18:56 sí claro esto esto es un esto son esto forma parte es algo consustancial a la profesión de cómico luego te deje es posible cabe la posibilidad de que te enfrentas a a a la a la persona a la que le ha hecho el chiste

Voz 10 19:13 aquí repasando tu tu carrera segunda que has dicho ya unas cuantas películas ya tienes lo que se dice Trayectoria

Voz 4 19:21 digo sí y además que citar las todas son claro de las cito cita citar toma ya

Voz 10 19:32 acción sexual no resuelta la Mata buenísima tres bodas demás que sale si el objeto finales si me engañaron me engañó Javier el director me dijo que iba a ser abriendo la película afilar salvo al final señor hay estar latente pienso que si te vale el de rápido de cine Promoción fantasma cuerpo de elite muy buena también que se ha hecho bien si la base hasta ahora eran ellos

Voz 4 19:59 si donde el ministro interior conservador un primo un papel por fin a la altura del calidad interpretativa se va a estrenar este verano futbolísticos también el partido llevado en la última de José Luis Cuerda te digo yo que la voz a sí que eso sea el acabose no llama tiempo después estoy muy contento porque era de fútbol hicimos porque va a ser un bombazo y me gusta mucho libros de Roberto Santiago es la de José Luis Cuerda porque esos otro sueño hecho realidad trabajar en una película de cuerdas cuando amanece que no es poco rodada en Albacete nuestra biblia previa rodada en Albacete en la sierras nombraba antes tan bonita en Ayna vale entonces

Voz 10 20:43 con esta trayectoria

Voz 23 20:46 hombre yo creo que de sobra sobradamente preparado para para enfrentarte a la no

Voz 4 20:49 la fiesta había duras Toni pero gracias por desplegar mi currículum gracias pero no cabe duda la gente estaba encantada Él había dicho no ahí bueno el punto org ningún nadie quería que no que no que no debo presentar no no eso eso es un ochenta y nueve personas en este mundo que digas pero sí que debo yo he visto ha dicho estos días que las

Voz 10 21:12 la gala va a ser una acaba vais a ser muy fieles a vuestro humor impuestos a la política a las la la sátira política no no existe la crítica de la tú no sabemos si Willy Toledo y además van a echar de menos esa parte de de no algo no lo que sea te digo estáis a tiempo e incluir algún tipo de desprecio hacia alguien

Voz 4 21:34 pero qué es que sorprendía

Voz 10 21:36 quiero en esta vida nosotros lo que hemos

Voz 4 21:41 planteado es una gala que sea corta a ver si lo conseguimos que sea divertida está por ver también si lo vamos a conseguir

Voz 24 21:48 donde sobre todo oprime

Voz 4 21:50 el humor absurdo que es lo que a nosotros nos gusta también hemos querido que en este año el la mujer esté presente en la gala que lo va a estar por méritos propios estaría bueno porque hay dos películas dirigidas por mujeres que son la librería verano de mil novecientos noventa y tres hay ahí nominadas entonces creo que es el año de la mujer lo he dicho ya en alguna entrevista desgraciadamente por el tema de los abusos pero también porque la mujer ha dicho aquí estoy yo ya llevaba tiempo diciendo pero pero que creo que es el el año donde esto hay que ponerlo ahí sobre la mesa vale perfecto

Voz 10 22:27 el cierran esta sería me despacho Bono que va fíjate todo lo que tengo

Voz 21 22:32 no hay que volver a muchos todavía les vale vale pero iba a recordar

Voz 10 22:35 que tú estás aquí en esto no ha venido pero que tenemos una frase viernes

Voz 25 22:38 esto venga otra vez desde luego que sí tal vez desde luego reflexión no lo había pensado así fíjate una cosa que me ha llamado la atención esto es se en esto

Voz 10 22:53 es si te he dicho yo este recurso lo utilizaría con entonces no serio formal muy poca gente lo digo completamente en serio asocia el trabajo duro quejar Walker a la comedia pero tú eres tú cuántas horas pasan estaba tú son gran trabajador es bueno muy muy currante

Voz 4 23:11 he intentado que que las galas este trabajada que que la gente tenga la sensación cuando la vea que diga diga bueno aquí han trabajado las bromas están bien escritas pues lo bueno de la comedia es que estás todo el día pensando en chorradas

Voz 10 23:29 este Meji refrendar yo te he dicho que eres

Voz 4 23:31 incurran que sí pero bueno que hay tú que refrendarlo no ido estoy refrendando hemos echado muchas horas hay de Papá papá de que describir bromas hemos intentado que las bromas sean lo más graciosas posibles si las hemos dejado muy jurídicas verdad que hay que trabajar la gente piensa seguimos ahí al ojo y no hay drama tras el todo está nuestro humor están fresco Toni que se cree que lo improvisado pero no no hay muchas horas

Voz 10 23:55 además lo digo ahora completamente serio sentido casi renacentista anti pintas escribes artículos escribe sea realmente tienes medida idea del del arte y de la comedia mucho más amplia

Voz 4 24:07 bueno la mayoría sobre todo porque él a mí es que me da la oportunidad de hacer muchas cosas eso es algo que tengo suerte la gente me encarga cosas muy variadas muy muy estimulante Kill pero lo que más te gusta dibujar no son lo que más me gusta dibujar sí esto es un placer estar ahí a solas dibujando eso a mí me encanta pero sí sí sí sí es un momento en el que estás ahí tú muy a gusto pero me vaya me dedico a la comedia que son te pagan cumbre si no sé si ellos lo lo os va a sorprender esto pero alojó cinco les pagan mejor que a los ilustradores

Voz 24 24:47 sí pero me dedico una profesión que

Voz 4 24:52 cuyo objetivo es hacer feliz a la gente y esto aunque son un poco cursi es una cosa maravillosa

Voz 10 24:58 si bien no no no suena no es que además hay que recordar

Voz 4 25:01 a la gente cuando se nos acerca a felicitarnos primero el cómico la gente no es percibido como un amigo como alguien cercano y no pocas veces te te dicen cosas como yo tenía un he tenido una mala racha y gracias a vosotros pues lo lo lo ido llevando mejor te dicen eso pues lo que hago es que les abrazo y formar parte de la palabra de esta sí que es cursi del acervo popular del acervo Vila porque los grandes habéis incluido fuera

Voz 10 25:30 Se Sex presione a GSM ya sabéis incorporado al al diccionario acería algunos están en el diccionario calado de vuestra cabeza ahí de vuestras clase de Bellas Artes han escalado al Diccionari Joaquín pues si eh

Voz 4 25:45 el humor también tiene esta virtud de colocar frases Si palabras nosotros de una forma bueno no oigo en voluntaria Perón en absoluto planeada hemos colocado palabras nosotras sea útil las utilizábamos porque primero a nosotros nos hacían gracia pero luego la gente las ha utilizado y eso te hace sentir muy orgulloso cuando oyes alguien decir viajó uno o en ratones ahora palabras por ejemplo de reciente creación sobre todo las que vendan Carlos Gómez como vía joven

Voz 10 26:22 es es una maravilla es una locura bueno el sábado a la

Voz 4 26:26 aquí empezamos es una locura dice Toni empezamos porque tú también vas a estar yo así sí vio la tele viendo estaban Ayala no está yo soy muy de criticar que yo me pongo ahí me pongo me quedo con el Twitter sólo aquí empezamos mira empezamos a no lo sé

Voz 21 26:44 si quiere

Voz 4 26:46 como todos los Raúl a las nueve al

Voz 21 26:48 las nueve a las nueve el sábado a las nueve

Voz 4 26:55 no y además eso lo hacéis el sitios ahí está un poco lejos pronto un hotel que es es una maravilla si voy a ir voy a salir pronto del toro vamos hay guapísimo juntas smoking que nos han hecho en Tomb las púgil que eso son canalizan Ramallah gente va a decir bueno vamos a Javi a descansar a Joaquín gracias que necesitan tomar distancia de cinismo un poco es que estos dos días que te quedan yo me tomaría un poquito de respiro o vas a tener que es hallar hasta voy a voy a veces hallarlo todo otra vez para que se me entienda al hablar la verdad es que dice Ernesto yo sobro el cine español dice Ernesto ya con llegar puntual y sobrio ya un luego el próximo sábado a las nueve los premios Goya con Joaquín y Ernesto Sevilla que van a estar al frente de la trigésimo segundo fichaje luego también un poco hay de verdad a gusto vigésimo segunda gala de entrega de la fiesta del cine español es decir los Goya eh fenomenal y en unos minutos nosotros en Hoy por hoy

Voz 10 28:04 vamos a pantomima full

Voz 30 33:41 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Juan profesional los negocios que están al día venden más Gad en la SER

Voz 1762 33:54 buenos días hoy vamos a hablar de dos proyectos que tienen que ver con la educación aunque abordan el tema desde perspectivas distintas se dirijan a públicos pues muy diferentes unos para niños otro para jóvenes están pensando en la educación superior ir a que tienen en común es

Voz 4 34:06 ambas iniciativas están radicadas en Valencia

Voz 1762 34:09 hasta allí nos vamos Jose Aberdeen CEO de educó y qué tal muy buenas muy buenas bueno hablamos deduzco voy pero éste es en realidad un proyecto que van a hacer ahora fruto de un pilotaje de una evolución de vuestra idea original cuéntanos cómo ha sido el proceso

Voz 17 34:21 educó Way es una empresa que que es una evolución es una evolución que que se va constatar este mes de febrero nacimos de FP agrado FP de Grado nació de una necesidad la necesidad de aquellos estudiantes de Formación Profesional que querían continuar sus estudios con la universidad en la cual no podían convalidar esos dos años de educación por lo tanto necesitan cuatro años más de inversión para tener un grado universitario conseguimos ir como servicio digamos pionero fue convalidar esos dos años por completo en universidades públicas concretamente en Dinamarca y el estudiante hace directamente al último año y medio el universitario por lo tanto aparte de obtener un grado universitario homologado en menos tiempo la carreras hace totalmente en inglés en universidades con una metodología muy práctica con la solución de problemas trabajando con proyectos muy internacional porque estudiantes de hasta ochenta nacionalidades y una de las cosas que les gustan mucho a todos que se cien por cien subvencionado como podríamos decir de otra forma gratis

Voz 1762 35:21 así como descubres este mundo de este tipo de educación podríamos decir nórdico

Voz 17 35:25 como te he comentado al principio era una necesidad pero para ser honesto era una necesidad propia entonces al al no poder convalidar lo que es la formación profesional en España y me pedían cuatro años más de para obtener un grado universitario busqueda algunas alternativas y fórmulas y buscando en países diferentes como fue Holanda fue Suecia Finlandia al final con el sistema educativo danés nos permitió hacer esta convalidación idea ahí ver pues bueno esa ventaja que aporta todos los estudiantes no sólo eso sino ver qué países relacionados como es Suecia estamos trabajando ahora o Finlandia pues proporcionar una educación pues ideal de calidad muy alta y como digo antes en inglés metodologías prácticas cien por cien subvencionada

Voz 1762 36:09 vale estas el origen el recorrido hasta ahora cuál sería la visión de cara al futuro

Voz 17 36:13 es la visión que es una realidad lo que hemos hemos ampliado países estén ahí hemos ampliado con Finlandia pero también con Holanda en Holanda las condiciones son muy similares son carreras que tiene un coste bastante asequibles son dos mil seis euros al año pero como nos constatamos ahora en esta evolución en educó Wei somos orientadores Bono nacionales hemos visto la necesidad de los estudiantes de Bachiller que invierte mucho tiempo en en estudiar un selectivo en sacar una nota poquito tiempo en decir que carrera van hacer iba a dedicar resto de sus vidas en ese momento es cuando entramos nosotros orientando qué tipos de carreras podrían interesarles ir realizando todo el proceso

Voz 1762 36:54 cuál es la carrera a la formación que más os demandan más sonados han demandado hasta ahora

Voz 17 36:58 es una buena pregunta de un padre me lo hace y bueno yo creo que en la carrera estrella podremos decir siempre es business dentro de business hay que tener en cuenta que hay muchas líneas tenemos Business en administración eh management más enfocada liderazgo obispo Business con idiomas Business eh cada año lo haces en uno de los países más internacional pero hay carreras que ya han mucho como puede ser las ingenierías Jan iría mecánica e hay City o por ejemplo también carreras relacionado con son Where is no se te podría decir varias pero digamos que estas dos son las más más

Voz 1762 37:33 dadas José Aberdeen CEO de educó Wayne muchas gracias gracias a vosotros

Voz 30 37:39 sabías que los tres primeros negocios en Google se llevan hasta el setenta y cinco por ciento de los clicks vamos casi todos con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante además te ayudarán a posicionar te para que estés en lo más alto de los buscadores descubre lo en Vodafone punto es barra autónomos pone el catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 1762 38:05 no habíamos quedado en que íbamos a hablar de educación ahora para niños es que nos encontramos ante un programa formativo que echa mano de las técnicas de las capacidades de la forma de ver el mundo de los emprendedores para propiciar actividades pues pues entretenidas porque están enfocadas a los más pequeños han acarreado CEO de Txiki emprendedores bienvenida muchas gracias por Benet

Voz 0202 38:24 la hacia atrás que hacéis Sanchidrián premios

Voz 1762 38:26 pues no vayan Chicken DNS en ese programa

Voz 0202 38:29 que fomenta las habilidades el espíritu emprendedor en niños y niñas pequeñas como bien indicabas de

Voz 1762 38:35 de siete a catorce años aproximadamente y cómo lo hacéis como lo es la práctica pues

Voz 0202 38:40 nosotros bebemos de las metodologías los conocimientos y las habilidades que tienen los emprendedores hilo transformamos en retos para que los niños aborden con

Voz 4 38:52 pues en esta perspectivas y métodos

Voz 0202 38:54 ya es tan diferentes como el Design Thinking aborden retos concretos que además son aplicables en la vida real porque estos retos vienen lanzados por empresas e instituciones que están en activo en el mercado

Voz 1762 39:07 qué capacidades lo que valores desarrollan los niños que participan en vuestros programas o dicho de otro modo que tiene de educativo el modo de vida emprendedor

Voz 0202 39:14 para el modo de vida emprendedor o El espíritu emprendedor e tiene muchas de las habilidades que cualquier profesional hoy en día necesita sea cual sea la actividad en la que los empleos

Voz 15 39:26 de

Voz 0202 39:26 desde la capacidad de resiliencia ante los fracasos que sabes que es una una habilidad que está muy poco trabajada y de ahí pues los la las

Voz 17 39:36 estaciones que diremos cuando somos mayores

Voz 0202 39:38 fracasamos no sabemos salir de de ese hoyo habilidades como por ejemplo la conexión de ideas personas más en lo que nosotros llamamos cooperación que también es muy necesaria cuando llegas a una edad adulta impone a esa a rodar tus proyectos La la creatividad como sistema de resolución de conflicto

Voz 13 39:59 estos problemas la comunicación

Voz 0202 40:03 todo este tipo de habilidades son necesarias y están muy poco trabajadas en los currículos educativos y por eso nuestro programa lo refuerza utilizando buena pues al emprendedor y sus metodologías como una excusa

Voz 17 40:14 sí sí

Voz 0202 40:15 pero tratando de desarrollar habilidades que que como te dicho cualquier persona necesita hoy en día

Voz 1762 40:20 y todo esto con qué formatos se lleva la práctica qué tipos de talleres por ejemplo ofrece es buena FARC

Voz 0202 40:25 Matos que trabajamos son muy diversos hemos hecho talleres específicos sean empresas que han querido que sus los hijos en este caso de sus empleados pues se forme este tipo de habilidades que a su vez se acerquen a la propia empresa pues como una acción propia de de comunicación interna de RSC lo hacemos también con talleres que intentamos implantar cuando los niños no tienen colegio en vacaciones de verano Navidad Pascua etcétera en modo campo sus que funciona muy bien y luego dentro de los colegios estamos abriendo nuevas líneas de formación para ayudar y apoyar al personal docente que es realmente el que pasar más tiempo con estos niños a desarrollar lo que ahora se llama la metodología de proyectos de aprendizaje por proyectos con unas líneas mucho más cercanas a lo que el mercado esta esta desarrollando hoy en día algo mucho más realista

Voz 1762 41:15 Ical al mensaje convence a los padres y los educadores esto de que el emprendimiento trae cosas buenas a los niños

Voz 0202 41:20 bueno cala bastante porque los propios padres a las familias de estos niños son los primeros que que han visto que necesitan de esas habilidades en un en un entorno laboral que hemos visto que en muy poco tiempo ha acelerado los cambios que ha presentado un contexto totalmente incierto no entonces ante esta incertidumbre lo único que se pueden potenciar de verdad son habilidades que son las mal llamadas es que es que son habilidades blandas pero que en realidad te dan una formación transversal que te ayuda a sentar otro tipo de conocimientos y sobre todo a aplicarlo

Voz 1762 41:54 Nos Ana Carrau CEO de Txiki emprendedores muchas gracias por estar hoy con nosotros gracias a esa terraza

Voz 36 41:59 de emprendedor a emprender

Voz 4 42:03 antes de ir más una de esas recomendar

Voz 1762 42:04 no es que los emprendedores que pasan por estartapeando dan para aquellos que estén pensando en dar el paso y lanzar su startup escuchamos a Sergio Navarro que es arquitecto y gerente de la empresa de viviendas modulares casas

Voz 10 42:14 el primer consejo que le daría posteridad escuchar atender para encontrar ese nicho de mercado donde puede desarrollar arte y luego cuando ya los he encontrado evidentemente rodearse de un gran equipo sin un gran equipo no puede es empujar mucho tiempo tienes que olvidar un poquito el flujo de la caja porque al principio todos creo

Voz 23 42:33 qué habremos empezado igual el flujo de caja muy pequeñito pero el equipo sí que es importante en rodear te escuchan y luego ya una vez decidido Qasem ha hecho algún diferente se hacen lo mismo todos los días no esperes que sucedan cosas distintas a casa encontrado algo diferente que realmente en su sitio Kutxa empujar

Voz 21 42:51 empujar con otra vayan confirmando que realmente lo que estás haciendo es correcto

Voz 1762 42:57 pues cerramos estartapeando por hoy pero seguimos en contacto en Twitter en Facebook y en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima si le preguntes

Voz 8 43:05 dueño de un negocio que es para él la palabra Patinir te dirá un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma Un par

Voz 37 43:14 con Vodafone One Profesional el brazo

Voz 4 43:16 el asesoramiento que necesitas para que tu negocio

Voz 37 43:18 delante Vodafone tú Partner en la era digital informa tiene el catorce

Voz 4 43:22 tres Vodafone

Voz 1 49:13 de noventa millones de euros Eurojust tutelados de noventa millones de euros este viernes esto sitúa puede ser millonario Eurojust pote de la ONCE

Voz 10 49:36 como todos los miércoles a esta hora recibimos a los hombres que esta mañana hablamos de ellos como los Trip Advisor de la vida califican todo lo que manera de presentar sitio en eso que acabas de la acaban poniéndole nota a la vida y eso es algo necesario muy necesario pantomima full Alberto Casado Rober Bodegas pantomima full que bien que estéis aquí para esperar a esta eh hemos visto mucho de lo del rey pero no sabemos muy bien cómo

Voz 35 50:11 cómo colocarlo en donde ha especial para todos a este país estaba de celebración

Voz 0509 50:16 sí esa es la la labores comentaba aquí que es

Voz 21 50:19 a Felipe celebró su cincuenta cumpleaños nosotros pues da prima Veritas nosotros no no no fuimos

Voz 10 50:34 coste del Rocío del Rocío

Voz 35 50:37 no fuimos al cumpleaños no nos apetecía mucho porque buscamos Palacio de la Zarzuela en Google tiene una puntuación de tres con nuevos la gente ha votado bajar palacios Zarzuela hizo lo vamos a sitios que tengan más de cuatro vale

Voz 0509 50:49 esto hay que aclarar que es un dato real reales buscas en Google ya aparece como esa fundación es decir la Familia Real vive en un sitio que la gente ha puntuado

Voz 35 50:57 con tres con nueve por ejemplo el Palacio de Oriente tiene un cuatro con seis y el de Aranjuez un cuatro conciso

Voz 21 51:03 y no entendemos por qué no se quieren poner a la gente a los puntuada de verdad la gente no es tonta eh no no no tiene no

Voz 0509 51:13 entendemos que no se mude no porque son palacios que están vacíos y más allá de que haya que poner Internet en una tele del resto de todo pero bueno son tan campechano

Voz 35 51:21 saben que haga un palacio de tres con nueves Bono

Voz 0509 51:23 a vivir lo que yo veo si más allá de esto sabemos pues poco lo decías tú Tony que hay gente que sabrá alegrado por el cumpleaños de Felipe IV que esto no lo soporta

Voz 35 51:33 ya en nosotros como todo esto de la política nos pilla de nuevas Nos hemos dado cuenta de que a día de hoy no sabemos sino gusta la la monarquía o no no lo no saber

Voz 10 51:40 no por eso digo que esto es que hay muchas noticias es bueno es necesario vuestra puntuación

Voz 0509 51:44 vamos a vamos a ver lo vamos a ver las cosas que nos gustan y las cosas que no para poder valorarla

Voz 21 51:50 hay cosas que nos gustan del Rey organiza una Copa de fútbol esto no encamina

Voz 35 51:57 esto esto ya lo hacían su padre esto está muy guay es genial que siga con la costumbre

Voz 0509 52:02 sí es verdad que no es la Champions la Copa del Rey pero bueno tiene esas cositas de que siempre hay sorpresas que el Leganés eliminan Madrid o cosas de estas

Voz 21 52:10 la otra cosa que me gusta es que no se mete donde no le llaman los que vivimos en una época en la que cualquiera opina de todo por Twitter

Voz 0509 52:16 por Facebook y el Rey siempre está ahí

Voz 35 52:19 que mira que podré decir algo sobre las elecciones catalanas del Gobierno la corrupción el cartel del Primavera Sound por pero no lo dicen

Voz 10 52:27 idea que dio un discurso como tío el tema Bruce es el definía pero es verdad que dice poco