Hoy por Hoy (31/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:08 buenos qué tal buenos días la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría pida Puigdemont que asuma públicamente lo que dice en privado Sáez de Santamaría responde en esos términos a las preguntas de los periodistas sobre las imágenes difundidas por Telecinco como unos Simba unos mensajes enviados supuestamente en la tarde de ayer por el ex presidente catalán al que fue conseller Antoni Comín en los que reconoce su fracaso político

bueno parece que no podemos escuchar en este momento las palabras

Voz 1018 00:38 desde la vicepresidenta del Gobierno las imágenes difundidas esta mañana por Telecinco recogen el momento en el que un cámara de la cadena grabó el teléfono de Toni Comín cuando recibía esos mensajes supuestamente enviados por Puigdemont Sonia Sánchez

Voz 1916 00:53 sí en los mensajes se ve un remitente llamado Carlas que según Telecinco según el contexto sería Carles Puigdemont Piqué habla de lo que se está viviendo los últimos días de la Cataluña republicana dice también dirigiéndose al exconseller Comín supongo que tienes claro que esto sea terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis conseller espero deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería tarda en otro de los mensajes en otros atribuidos por Telecinco al ex president leemos el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto pueda salir todos de la cárcel porque sino el ridículo es histórico no sé lo que me queda de vida espero que mucha pero la dedicaré a poner en orden estos años y a proteger mi reputación me han hecho mucho daño con calumnias rumores mentiras que ha aguantado por un objetivo común eso ahora sea terminado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia fuentes de la defensa de José Antonio aseguran a la Cadena Ser que es están haciendo comprobaciones y que por el momento no pueden confirmar ni desmentir el contenido de los mensajes crisis Se trata de otro interlocutor diferente en todo caso esas fuentes confirman que se van a presentar denuncias tanto en España como en Bélgica bien sea por manipulación de contenidos y los mensajes no son de Puigdemont bien por vulnerar la intimidad de los protagonistas de

Voz 1018 02:02 conversación agenda gracias Sonia bueno parece así podemos escuchar las palabras de la vicepresidenta del Gobierno desde Valencia en las que recordemos pide a Puigdemont y el que asuma públicamente lo que supuestamente ha dicho en primer

Voz 3 02:12 yo creo que es momento de que esa comunidad autónoma pueda recuperar la estabilidad la serenidad y la fortaleza que siempre ha tenido en un país que España es un país fuerte unido mira no lo creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado

Voz 1018 02:39 el contenido de esos mensajes en los que debido supuestamente Puigdemont reconoce que el proceso independentista terminado y asegura que sus correligionarios le han sacrificado como candidatos han convertido en elemento casi monográfico de comentario en los pasillos del Parlament donde ha hablado Inés Arrimadas que es la líder de Ciudadanos recordemos el partido mayoritario de la oposición en la Cámara Soledad Domínguez

sí

Voz 1916 03:00 las asegura que a la espera de que se confirme que los mensajes son efectivamente de Carles Puigdemont su contenido no les sorprende porque que el proceso está acabado es algo que según ella hace meses que dicen en privado los dirigentes independentistas la líder de Ciudadanos cree sin embargo que les falta valentía para reconocerlo en público

Voz 5 03:17 el proceso es una gran farsa y lo dicen en privado no tiene nada que ver lo que venden al público en en abierto no importan todo me parece que que llega la hora de la verdad llega a la hora de que digan la verdad a su propia gente a la gente a la que han ilusionado a la gente a la que han mentido en la gente a la que le han prometido una cosa que no va a llegar nunca

Voz 1916 03:36 desde Cataluña en cambio ponen en duda la veracidad de los mensajes que realmente fueran de Puigdemont e insisten en que si lo fueran formarían parte de una conversación privada conseguida de forma poco ética

Voz 1018 03:53 horas doce tres minutos si tenemos además una noticia importante para el futuro de los cinco mil seiscientos trabajadores de Opel en Figueruelas ha ganado el sí en el referéndum celebrado para avalar o rechazar el acuerdo con la empresa para garantizar la producción del futuro modelo Corsa a cambio de ajustes en las condiciones laborales vamos en directo a esa factoría donde está Toño resta

Voz 6 04:11 el sí por una diferencia de ochocientos votos ha impuesto al no el cincuenta y nueve por ciento de la plantilla que ha emitido su voto ha dado ese consentimiento dos mil ochocientos noventa y siete trabajadores por los dos mil ocho que han dicho que no la plantilla respalda el preacuerdo al que llegaron el lunes con la empresa y por lo tanto habrá cinco años de convenio y en el recordamos que contempla un año de congelación rebajas era cruce de reducción de descansos mientras la empresa asegura la fabricación de ese cosa en noviembre de dos mil diecinueve y recupera los contratos de relevo entre otras cesiones

Voz 1018 04:40 y en Cádiz agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas al consejero delegado del Cádiz Club de Fútbol a Quique Pina en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del traspaso de jugadores y otras acciones supuestamente delictivas que investiga el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional informa Francisco José Román

Voz 4 04:57 Fuentes fuentes policiales han explicado a la SER que la operación está siendo desarrollada desde primera hora de la mañana por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial con sede en Madrid que han actuado de manera simultánea en las sedes del Granada ahí del Cádiz Club de Fútbol en el Nuevo Estadio Ramón de Carranza la investigación pretende determinar si Pine su entorno pudieron aprovechar operaciones de fichajes y traspasos de jugadores para incluir comisiones que no repercutió en los clubs los fondos podrían haber sido blanqueados mediante operaciones inmobiliarias desarrolladas fuera de España

y en unos segundos algunas cuestiones más con Carlos Cala y Adrián Prado la jueza que investiga la presunta violación de una menor por parte de tres jugadores de la Arandina rechaza la declaración de nuevos testigos pedida por las defensas de los futbolistas en el auto la juez deniega para evitar una una nueva victimización de la joven Tram no va a cerrar la prisión de Guantánamo según ha confirmado esta madrugada en el discurso sobre el estado de la Unión el presidente estadounidense ha destacado sus supuestos logros económicos y ha insistido en construir el muro con México y deportar a los Dreamers España asume el mando de la operación militar de la Unión Europea en Bali la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal ha destacado en Bamako la importancia de instruir al Ejército maliense que la lucha contra el terrorismo y la criminalidad ocho detenidos en una operación contra el narcotráfico la Guardia Civil se ha incautado de cuatro toneladas y media de hachís y ha recuperado ocho vehículos robados utilizados para transportar la droga llegada a la costa gaditana desde Marruecos la inflación se modera seis décimas y se sitúa en el cero coma cinco por ciento interanual en enero según el dato adelantado por el INE en ello ha influido la bajada del precio de la electricidad en enero en comparación con la subida experimentada en el mismo mes del año pasado signo mixto en los principales parqués europeos con Milán en rojo y el resto con leves ganancias el Ibex treinta y cinco sube menos de una décima y cotiza por encima de los diez mil cuatrocientos puntos la prima de riesgo se sitúa en los setenta y dos puntos básicos comienza la primera semifinal de la Copa del Rey de fútbol a las nueve y media de la noche Leganés Sevilla mañana Barça Valencia además comienza el Europeo de fútbol sala para España las nueve menos cuarto debut frente a

Voz 1 06:50 no son practicamente siete Doni estos algo de lo que tenemos gracias Antonio seguimos hoy por hoy doce en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido hace unos días nos hacíamos eco de una polémica que tenían lugar durante los Carnavales de Cádiz una chirigota dedicada a uno de sus temas Andrea Janeiro hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban y hubo follón Jesulín de Ubrique y la propia afectada a través de sus abogados solicitaron a la chirigota que rectificase por calificarla de horrenda pues la chirigota ayer pidió disculpas lo que pasa es que lo hizo a su manera

Voz 7 07:39 en problema

Voz 1 07:56 Cristóbal Porras es uno de los miembros de la ya tan polémica como famosa chirigota una corrida en tocar a Cristóbal buenos días

Voz 8 08:04 hola buenos días en Cabilia o Cristóbal

Voz 1404 08:09 sí sí la verdad es que se ha habido mucho revuelo oí Nina pues a salió este año de esta manera

Voz 1 08:17 bueno estamos hablando y aquí así que lo mismo mal tampoco sea empezaba así la la chirigota de disculpa que seguía disculpándose ayer con esto

Voz 3 08:32 vidilla

Voz 1 08:52 qué perdón perdón Cristóbal no sabría de donde donde aparece pero cuál es el lo digo completamente serio instó al cuál es el límite quién decide de lo que se puede reír uno de lo que no de lo que si de lo que está viendo lo que está mal

Voz 1404 09:08 es el límite lo pone al final acabo la la misma persona no aquí no se a en Andalucía tenemos Moses y la virtud por defecto de Reino de todos los males hay porque tenemos bastante o mucho paro y muchas cosas de aquí para sobrellevar lo normalmente pues no hacemos bromas todos siempre ha pasado siempre los carnavales ha sido la forma irónica de de cantarle a la actualidad todo el año en tono irónico los broma is claros hay veces que te pasas au creciente hay gente mal por lo que se comenta la baño pues ahora el tema de las redes sociales da más que a gente más persona más rápido y más lejos sé si soy amable además de los otros dos fue el primer día que cantamos en el concurso de poder nosotros el cantó más grupo ahí no avión ningún problema a nadie ha dicho nada entonces digo esto por fue el que tuvo la repercusión

Voz 1 10:25 tú que es ahora una tercera entrega porque habrá que ver cómo reacciona el entorno de Janeiro habrá una tercera entrega de esto

Voz 1404 10:32 indio pero que no porque en los otros no la de todo el mundo por por esto no no tampoco nos gustan a nosotros hace loca naval llevamos años en loca la Vall ir siempre sea la canta una copla aquí nunca vio ningún problema pero no sé no sé qué este año la gente está más susceptible porque hay o no se bonos no saben lo porque porque te que le cantó de mono por qué nosotros para mí iban vamos de torero hay que que la gente de pueblo ánima vistas se quejaron porque estaba a favor en al que no es así porque el Soto parodiando a los famoso

Voz 1 11:22 si quieres empezar a critica Cristóbal es difícil hacer todo me di por no ir por cantar por cantar fino es una es una interesante más allá de de la broma es más allá de las críticas más allá lo sensato o no de criticaron bueno hay algo hay un tema de fondo que es muy interesante no y estamos hablando de bueno sillares no podemos reír de lo que está ocurriendo pues ya paga al empate una gran cultura también hoy aparte hay una una actualidad de la que solamente desde el humor ese asimilables y nos tragamos lo que no estábamos en muchas ocasiones veces Albor si no fuera por el humor esto sería insoportable así que Cristóbal muchísima suerte el concurso como Ice

Voz 1404 12:06 bueno cantamos Lumen con lo que ha puesto oí hasta el sábado pues no sabríamos si pasar a la siguiente eliminatoria que sería sencilla pero vamos que no es otro de aquí vamos nosotros la verdad no no hemos querido en ningún momento que con André pues se molestara aquí si quiere podido Bon Bibi culpa ahí y que vamos que se lo toman con humor oí que en ningún momento nosotros todo el persona

Voz 1 12:37 pues dicho queda Cristóbal todas la suerte o un abrazo grande las doce y doce minutos una hora menos en Canarias sigue no se escucha

hoy por hoy con Toni Garrido

