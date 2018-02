Hoy por Hoy (01/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

qué tal muy buenos días hoy vuelven a bajar las temperaturas en toda España hay atención además a la nieve en las comunidades del norte Asturias y Cantabria amanece en alerta roja por nevadas un silencio atronador por parte del independentismo ha seguido a la publicación de los mensajes de Puigdemont en los que reconoce que su aventura sea terminado mensajes que enviaba a su exconsejero Toni Comín mientras se difundía un vídeo en redes sociales en el que decía que seguía siendo el único candidato posible la evidencia del doble discurso público privado enmudeció ayer a las filas separatistas silencio o alguna alusión al realismo Teresa Jordà es diputada de Esquerra en el comer

Voz 3 01:06 de momento el candidato es Carles Puigdemont y estamos a la espera de a ver qué pasa pero sí repito e intentando que esta investidura sea real

Voz 1727 01:16 iba porque con los simbolismos no vamos a ganar un país con los simbolismos no vamos a ganar un país poco más podemos ponerles porque los mensajes de Whatsapp difundidos en el programa de Ana Rosa en Telecinco eran tan explícitos que el propio Puigdemont contó en Twitter que correspondían a un momento de debilidad veremos cómo sigue la película porque de momento la legislatura catalana está en el limbo ayer terminó el plazo para la primera sesión de investidura no la hubo y los letrados del Parlament no acaban de publicar un nuevo calendario desde el Gobierno central la vicepresidenta Sáenz de Santamaría le pide al presidente de la Cámara catalana que busque otro candidato a la investidura creo que el señor

Voz 4 01:57 Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado señor Puigdemont no no me puedo creer que entre los más de cien disputarse cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo

Voz 1727 02:14 con seis sobre Cataluña y el movimiento independentista una voz más la del director británico Ken Loach lector define director por ejemplo de Yo Daniel Blake Lady verle vivero tierra en libertad en declaraciones a la SER no se pronuncia sobre el fondo del asunto pero deja una pregunta en el aire

Voz 1161 02:33 sí sí

Voz 5 02:34 el empleado de la espera vendiendo no veo

Voz 1727 02:40 la masa social detrás del independentismo la independencia fortalecerá los intereses de la clase trabajadora se pregunta el cineasta comprometido siempre con los más desfavorecidos por el sistema es jueves ya estrenamos mes de febrero y en el Congreso Unidos Podemos y Ciudadanos se han levantado el veto mutuo que ambos partidos habían establecido impactan una agenda de reuniones para impulsar la reforma electoral Aimar Bretos buenos días

Voz 6 03:10 buenos días tanto Pablo Iglesias con Albert Rivera creen que la subcomisión que estudia esos cambios en el Congreso apenas avanza así que han pactado una agenda de encuentros para ir progresando porque estas dos formaciones son las más penalizadas por la ley actual

Voz 1727 03:20 Ciudadanos que ha pasado de pactar con el PSOE la derogación de la prisión permanente revisable a proponer ahora que se endurezca

Voz 6 03:28 la respuesta de los de Rivera al Partido Popular que ha hecho bandera del mantenimiento de la cadena perpetua José Manuel Villegas C's

Voz 7 03:36 a la calle a los quince años espera acceder al tercer grado y salir a la calle a los que los años como pasa ahora pues que no lo pudiera hacer hasta los veinte años y así en una serie de delitos siempre intentan endurecer para determinados insisto para determinados delincuentes ese es acceso al tercer grado

Voz 1727 03:55 le preguntaremos esta mañana Inés Arrimadas de Ciudadanos por la situación en Cataluña claro pero también por ese primer gesto de distensión entre su partido y Unidos Podemos por la prisión permanente revisable Turquía libera por fin al presidente de Amnistía Internacional que llevaba siete meses en prisión provisional

Voz 6 04:16 el Gobierno le acusa de vínculos golpistas el tribunal deja ahora en la calle permanente que los Oscar

Voz 1727 04:20 Cuba acusa a Estados Unidos de querer violar su soberanía con los planes de Washington para expandir internet en la isla

Voz 6 04:26 el acceso a la red en Cuba está muy limitado por los servicios de seguridad del régimen castrista la Casa Blanca quiere romper ese bloqueo para acabar con el monopolio estatal de la información

Voz 8 04:35 porque sobre todo según científico frustrado hubiera querido ser científico al final por muchas razones termine estudiando Derecho y luego literatura

Voz 1727 04:44 de hecho literatura este científico frustrado es el nuevo Premio Alfaguara de Novela el mexicano Jorge Volpi se lo lleva gracias a una novela criminal como se llama su última obra una novela sin ficción con la que según el jurado rompe con los límites del género y en deportes el mercado invernal de fichajes se ha cerrado las doce de la noche con la llegada de diez jugadores a primera división Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:10 buenos días Pepa aparece ganó al Levante las formas y Málaga los valencianos los delanteros Pazzini Rochina a los isleños yemení que yo te voy a los andaluces les tiene Success además regresa a la Liga española el central mexicano Héctor Moreno que suple la baja de Íñigo Martínez en la Real Sociedad al Eibar llega Jovanovic Boyer al Celta y Carlos las rocas Sánchez al Espanyol aunque la revolución llegó en el Córdoba en Segunda en que en el cierre contrató a seis jugadores en la Copa del Rey anoche Leganés uno Sevilla uno hoy desde las nueve y media Barcelona Valencia

Voz 1727 05:40 Nos quedan los detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:43 buenos días a partir de hoy van a bajar las temperaturas un descenso que va a tener continuidad es como mínimo la primera semana de este mes de febrero vamos a tener en muchos puntos del país a lo largo de los próximos días temperaturas igual o más bajas que las que hemos tenido a lo largo de lo que llevamos de invierno de momento ahora no se nota demasiado ya es tarde van a bajar sedas sobre todo a partir de la próxima noche ir nubes abundantes en todo el país pero alternando con ratos de sol las más compactas en el Cantábrico donde ya van dejando chubascos que se irán remitiendo a lo largo del día cota de nieve bajando avanzada la tarde hasta los quinientos metros de altura nevada copiosa en la cordillera Cantábrica también en parte de la ibérica y en los Pirineos y a medida que se acerca la noche nubes más compactas en el Mediterráneo con lluvias nieve a partir de quinientos metros en Cataluña en el resto de montañas del Mediterráneo también en Baleares nieve esta noche a partir de ochocientos

Voz 4 06:51 ah hemos escuchado en portada la vicepresidenta de animar a los constitucionalistas a liderar un camino hacia la

Voz 1727 07:17 legalidad en Cataluña dice en el capítulo de ayer también escuchamos a Inés Arrimadas responder a estas presiones de miembros del Gobierno del Partido Popular

Voz 6 07:26 estamos en esta situación es gracias a que el Partido Popular y el Partido Socialista nunca han tenido la valentía de cambiar la ley electoral porque si tuviéramos otra ley electoral justa ya le aseguro yo presentaría una investidura porque tendríamos opciones realistas de poder ganarla

Voz 1727 07:40 pues como les hemos anunciado esta mañana a partir de las nueve las ocho en Canarias hablamos con ella con Arrimadas Danny De la Fuente buenos días

Voz 1161 07:47 buenos días Pepa buenos días a todos llamamos por teléfono a la líder de Ciudadanos en Cataluña que se siente presionada reconocía y mantenemos una mesa de análisis con Esther Palomera Ernesto y Javier González Ferrari una hora antes nos acompaña de nuevo Juanjo López Burniol para descifrar el desconcierto en la mensajería del independentismo y vamos a hablar también de educación les vamos a contar cómo se ha estancado la tasa de abandono escolar y abordamos las diferencias territoriales con dos consejeros de Educación el de Baleares y la de Euskadi también en el capítulo de ayer estuvo la presidenta andaluza Susana Díaz en Bruselas advirtiendo entre otros asuntos de las consecuencias del Brexit al ser su comunidad fronteriza con Gibraltar hoy a partir de las diez profundizar los en esas consecuencias en esos riesgos con el director del Gibraltar Chronicle y abordamos además por cierto la crisis en los medios de comunicación y cómo les afectan las nuevas tecnologías y a las once una hora antes en Canarias recordamos el año mil novecientos sesenta y ocho con Ramón González Ferri autor de mil novecientos sesenta y ocho el nacimiento de un mundo nuevo un libro que no recuerda los grandes acontecimientos de ese año

Voz 1727 09:10 si mantenemos barra libre sobre la situación en España en Cataluña hoy con los mensajes de puso sobre la mesa

Voz 1161 09:20 dorar esa debilidad humana o las declaraciones de las últimas horas en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:29 sí hablando de mesa pero de la de comer atención a este titular que les vamos a ampliar en media hora los pescadores españoles proponen convertir la buena alimentación en asignatura lectiva que es

Voz 1161 09:41 una buena alimentación hoy que la hemos sustituido tantas veces por comida basura les preguntamos qué platos echan en falta hoy en día en estos tiempos que no tienen tiempo de preparar o no tienen quién ese Losada nueve cinco dos dos dieciséis sesenta notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 5 09:59 Jordi

Voz 0027 10:03 o no se acuerdan cómo se hace

seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 12:06 el independentismo ha intentado esquivar en las últimas horas la catarsis pública después de leer los mensajes del derrota de Puigdemont el desconcierto que ha rodeado tanto a Junts per Catalunya Esquerra ha derivado en silencio ante los medios pero en privado muchos dirigentes independentistas empiezan a reconocer que es imposible que pueda aspirar ya a la presidencia Frederic Vincent bon día

Voz 0706 12:25 a día Puche Mono aseguraba en un mensaje en las redes sociales que estos mensajes responden a momentos de duda pero que no se va a arrugar en el independentismo como decías ayer predominó básicamente al silencio hubo alguna excepción Carles Campuzano del PDeCAT insistía el proceso soberanista ha llegado para quedarse

Voz 0027 12:40 no puede comprender la posición política del Partido Demócrata ha ido hoy por supuesto la posición política del grupo parlamentario de Junts per Cataluña no va a variar por estos mensajes

Voz 0706 12:50 Pero Esquerra tampoco hablaba prácticamente nadie pero después de las tensiones de anteayer a raíz del aplazamiento del pleno de investidura los republicanos mantenían el mensaje digamos oficial

Voz 3 12:59 esto depende de los sesenta y ocho diputados independentistas de momento el candidato es Carles Puigdemont intentando que esta investidura sea real sea efectiva

Voz 0706 13:08 hacía atrás desbordada en un día en que fuentes de ambos partidos aseguraban a la SER que ya el martes por la noche recuperaron los contactos insisten ven margen todavía para el acuerdo Yus para Cataluña defiende que la reacción de la Moncloa al aplazamiento del pleno que califican de triunfalista hace todavía más necesario investir a Puigdemont varias voces en Esquerra aseguran en privado que es imposible que pueda acabar ejerciendo de

Voz 0027 13:30 por qué la crónica temporal hace todavía más sangrante la diferencia entre el que decía en público y en privado esa confesión de una derrota personal y política confesión que captó una cámara del programa de Ana Rosa envía SMS empezó diez minutos antes de que las cuentas de Puigdemont en las redes sociales difundieran aquel vídeo en el que decía que él seguía siendo el único candidato y en el que llamaba a todo el independentismo a seguir unido en torno a él ese vídeo lo subió a las redes a las veinte XXXVI del martes los mensajes privados pues de los envía o los empieza a mandar a las veinte XXVI diez minutos antes Sonia Sánchez

Voz 1916 14:04 sí cuatro mensajes que aparecen en la pantalla del exconseller Comín grabados por un cámara de Telecinco el remitentes Carlas Carles Puigdemont según ha reconocido él mismo en el primer mensaje dice que se están viviendo en los últimos días de la Cataluña republicana el segundo mensaje es éste el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel

Voz 1915 14:23 porque si no el ridículo es histórico los Mensa

Voz 1916 14:25 Hess tercero y cuarto parecen indicar que Puigdemont ha tirado ya la toalla supongo que tienes claro dice que esto sea terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis consellers espero y deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà no sé lo que me queda de vida espero que mucha pero le dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación me han hecho mucho daño con calumnias rumores mentiras que ha aguantado por un objetivo común esto ahora se ha terminado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia Puigdemont envía estos mensajes a través del sistema Signal en un intervalo de cincuenta minutos y Comín en ese tiempo no responde a ninguno de ellos

Voz 0027 14:59 en cuatro meses sin respuesta mensajes que el Gobierno interpreta como señal de su triunfo aunque nadie ni en el Ejecutivo en el PP explica que se puede referir ese plan Moncloa del que habla Puigdemont y al que vincula la liberación de los presos requieren que eso no ha existido nunca y les piden a los independentistas que empiecen a decir en público lo que se ha demostrado que reconocen en privado Caroline

Voz 1915 15:19 algo más buenos días buenos días al gobierno niega que haya un plan que incluya una negociación con los independentistas como daba a entender Puigdemont Moncloa considera que esos mensajes son la evidencia de que el proceso es una burla Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 4 15:32 lo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado

Voz 1915 15:41 la vicepresidenta reclama rolletes Rehn que abra una ronda de contactos con los grupos políticos para encontrar otro candidato que apueste por el consenso en la línea del Gobierno el PSOE espera que los independentistas sepan cambiar el paso

Voz 4 15:51 los los problemas llegan al límite aparece soluciones que hasta ese momento no se han visto que dentro de los propios partidos independentistas sean capaces de imaginar un escenario distinto

Voz 1915 16:04 Cristina Narbona aceleraba como Albert Rivera que se imponga el principio de realidad

Voz 16 16:07 pues de bueno hay que reconocer que los mensajes dice la verdad

Voz 0141 16:10 aunque sean mensajes le pediría

Voz 16 16:12 separatistas que vuelvan de Matrix que vuelvan a la realidad que pisen con los pies en el suelo

Voz 1915 16:17 el líder de Ciudadanos insiste en que la candidatura de su partido no es viable por culpa de la ley electoral y Pablo Iglesias

Voz 17 16:22 a nosotros la situación de las bomberos y los bomberos forestales en Catalunya y en España nos parece más importantes que los SMS es que se mande en el señor Puigdemont el señor Comín

Voz 1915 16:33 el líder de Podemos evitaba así referirse a esos mensajes

Voz 0027 16:39 el Gobierno deja en el limbo el pago de los mil trescientos millones de euros que ya cobró ACS por el fiasco del almacén de gas Castor un almacén de gas que se paralizó por los terremotos que provocaba en la costa de Castellón el Constitucional ha suspendido la manera en la que se les estaba devolviendo los bancos esa indemnización que ellos que adelantaron a la constructora qué pasada por cobrándolo a los consumidores en las facturas buena parte de esa cantidad el Constitucional lo ha parado por el gobierno dice que no va a buscar otra fórmula para pagar así que se espera un rosario de juicios por parte de los bancos que en su día ya le adelantaron esa indemnización a la constructora de Florentino Pérez Eladio

Voz 0527 17:15 no Álvaro Nadal Se refirió en el Congreso a la suspensión de pagos ordenada por la comisión de Mercados y Competencia ya anunció que esa misma sentencia los usuarios de gas natural dejarán de pagar el recibo la parte correspondiente ese coste cuando ya al término de la sesión los periodistas le preguntamos si el Gobierno va a impulsar otra norma para retomar los pagos Ésta fue su respuesta

Voz 18 17:36 no no no vemos que la razón decir en un momento determinado nosotros hemos aplicado una norma hemos hemos aprobado una norma esa norma eh esa declare inconstitucional pues aquí es acaba el PC aquí sacaba el asuntos eh constitucional y por tanto no forma parte del sistema la constructora liderada por ACS ya cobró

Voz 0527 17:53 en su día el dinero íntegramente mil trescientos cincuenta millones financiada por los bancos que son los que ahora venían cobrando mes a mes el propio ministro prevé que habrá mucha litigiosidad es decir que los acreedores van a ir a los tribunales pero los pagos o una posible reclamación para que la constructora devuelve el dinero es según el ministro competencia de la Comisión de los mercados Hinault de su departido

Voz 0027 18:14 ti prácticamente toda la oposición le pide al Gobierno que las pensiones vuelvan a subir por lo menos lo mismo que suben los precios hoy no sólo ese pírrico cero veinticinco por ciento que se están revalorizado ahora la ministra Fátima Báñez dijo a defender ayer en el Congreso que los jubilados no han perdido poder de compra desde que empezó la crisis

Voz 19 18:29 la moderada subida de pensiones de lo último año han hecho posible que lo pensionistas hayan mantenido durante este tiempo el poder adquisitivo que los datos son tozudos están ahí fíjese las pensiones han mantenido su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis exactamente han ganado un cero coma cero dos por ciento

Voz 0027 18:52 que ya es presumir de cero coma cero dos por ciento pero es que además esto choca por completo con los que con los datos que sostienen los sindicatos que denuncian que sólo en los últimos cuatro años los pensionistas han perdido un tres coma cinco por ciento de ese poder adquisitivo

Voz 20 19:07 muy malo era pudiera hacer penando balinés

Voz 1727 19:14 es decir

Voz 0027 19:16 no hay malo en un día que haya niebla que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil según le contó ayer el juez según le contó ayer al juez este imputa lo de la Púnica Eduardo de la Peña conocido como ambas el conseguidor de la trama David Marjaliza le pidió en su día que quemará documentación clave de Francisco Granados el ex secretario general del PP de Madrid y el obedeció y que no todos esos documentos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:40 presagio Eduardo de la Peña identificado como el napas por el conseguidor David Marjaliza admite ante el juez que quemó tres carros con documentos comprometedores sobre el caso Púnica aprovechando tal fenómeno meteorológico para no ser avistados por la Guardia Civil el mapas dice que actuó por orden de Marjaliza Yeste que siguió el consejo de Francisco Granados dos para no llamar la atención borrar toda huella después de recibir el chivatazo de la Púnica el ñapas también desveló el método para cobrar al menos ochocientos mil euros en mordidas de la empresa con Feli por contratos de eficiencia energética en municipios de Madrid mediante la elaboración de facturas falsas por conceptos inexistentes que giraba a la mercantil investigara a continuación con Feli pagada como trabajos lo que en realidad eran comisiones en gratitud por haber obtenido los contratos públicos la mayor parte de las mordidas en las que daba Marjaliza que entregaba una parte al napas de la Púnica

Voz 0027 20:34 a la corrupción la política Ilda corrupción en el fútbol la Policía Nacional ha detenido por supuesto blanqueo de capitales al consejero delegado del Cádiz Quique Pina por presuntas irregularidades en el traspaso de jugadores y en Mallorca se va a sentar en el banquillo Santos Márquez agente de futbolistas que por ejemplo fue intermediario en el fichaje de Iker Casillas para el Oporto tanto la Fiscalía como la acusación piden prisión Pedro Jiménez

Voz 1712 20:56 Santos Márquez se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida según los escritos de acusación de la fiscal Concepción Gómez y el letrado Jaime Campanella Santos Márquez y el querellante Jorge Ignacio Sastre constituyeron una sociedad para intermediar en el mercado de fichajes el primero se comprometía a negociar salidas incorporaciones y el segundo a sufragar los gastos qué ocasión harán esas gestiones en el verano de dos mil quince empiezan los contactos para que el ex portero del Real Madrid y de la selección española fiche por el Oporto en esas fechas Santos Márquez con la intención de obtener un beneficio económico según la fiscal creó otra empresa a espaldas de su socio para ejecutar el fichaje de Iker Casillas por el que se embolsó cuatrocientos cuarenta y cuatro mil euros en comisiones que es la cantidad que ahora le reclama el Mini

Voz 1161 21:40 hecho público la acusación particular eleva en B

Voz 1712 21:43 en dos mil euros esa cifra al imputarle además los gastos que tuvo que abonar el agente en los dos meses que duraron las negociaciones

Voz 0027 21:50 el Senado ha trasladado a la Fiscalía una carta la que el alcalde del PP de Pajares de la Laguna en Salamanca el envío al presidente del Senado Pío García Escudero también del PP una carta en la que este alcalde le llama por Rivero a García Escudero por aceptar que se tramite el cambio de una calle franquista de esa localidad y no queda ahí no se queda ahí en la misiva también el alcalde se refiere a Zapatero como un indigente mental por haber promovido la ley de Memoria Histórica el PP le ha abierto ya un expediente y el PSOE le pide que dimita como alcalde y como director de un colegio público de Salamanca Mariola al herido

Voz 0259 22:20 esto es lo que piensa el alcalde del PP de Pajares de la Laguna sobre la Ley de Memoria Histórica que es aberrante abyecta infame un despilfarro público manipuladora de puesta por un tal José Luis Rodríguez el rojo un individuo indigente mental a Pío García Escudero el presidente del Senado le llaman Borrero de los de Podemos dice que son una pandilla de vagos maleantes violentos antisistema delincuentes matones pro terroristas y anti demócratas

Voz 0027 22:45 su respuesta en una carta a la que ha tenido acceso la SER

Voz 0259 22:47 sí a la petición dos senador de Compromís para que cambie el nombre de una calle franquista el Senado va a denunciar ante la Fiscalía a este señor que se llama Juan Antonio Benito de Dios y que en declaraciones a la SER en Valladolid pide ahora disculpas

Voz 21 23:01 sí se ha ofendido a alguna persona con los términos utilizados que en ocasiones han sido muy poco de alto tono tiene el Parlamento no era mi intención molestar a nadie

Voz 0259 23:11 el PP se ha limitado abrirle un expediente informativo y el PSOE exige que le aparten de la alcaldía y que lo destituya como director del colegio público San Mateo de Salamanca

Voz 0027 23:25 seis y veintitrés de la mañana cinco y veintitrés en Canarias la ONU va a investigar a más de doscientas empresas israelíes y extranjeras que están presentes en las colonias israelíes en territorio palestino ha creado la ONU para eso un listado con los nombres de esas compañías que operan allí en los asentamientos ilegales corresponsal en Jerusalén Beatrice con Verdi

Voz 22 23:41 una lista negra de más de doscientas seis empresas el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha anunciado que está examinando las actividades de estas compañías que están presentes de alguna manera en las colonias israelíes estos asentamientos que se extienden por Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales según el derecho internacional pero en ellos viven ya seiscientos mil colonos israelíes y el Alto Comisionado no ha divulgado el nombre de estas compañías pero sí ha detallado que casi la mitad tiene su sede social en Israel ya el resto en Estados Unidos y en países europeos como Alemania Holanda o Francia este proceso de identificar a las empresas presentes en los asentamientos israelíes arrancó en dos mil dieciséis Hasta el momento el alto comisionado sólo ha contactado con sesenta de ellas el embajador israelí ante la ONU Dan y Danone estimo tras conocer la publicación de este documento que esta lista negra era vergonzosa y que Israel iba a hacer todo lo que esté en su mano para impedir la publicación del nombre de las compañías

Voz 0027 24:42 sí a Naciones Unidas se han dirigido esta semana más de una decena de ONGs pidiéndole que presione a Egipto para la abolición de la pena de muerte El país bajo el Gobierno de Al Sisi ejecutó en dos mil diecisiete a por lo menos cuarenta y nueve personas que es el doble que en dos mil dieciséis y que es siete veces más que en dos mil quince informa desde El Cairo Ismael es un Nuria Tesón

Voz 1916 25:01 dos son ejes locales han publicado un informe manifestando su preocupación por esta tendencia que ha llevado Egipto a convertirse en el sexto país del mundo que más aplica la pena de muerte e Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales ir centro justicia para los Derechos y las Libertades aseguran que en dos mil diecisiete los tribunales egipcios tanto civiles como militares emitieron un total de trescientas ochenta y ocho condenas a muerte estas y otras organizaciones denuncian que en ningún momento se respetaron los derechos de los condenados como explica Sara sheriff de la organización contra los juicios militares a civiles

Voz 3 25:32 y pum Without ejecutaron a la gente sin ninguna notificación a sus familias lo supieron un día más tarde todas las víctimas y sus familiares tienen derecho a saber cuándo dónde morirán tras la sentencia

Voz 1916 25:44 pero no sólo al ejecutarse la sentencia se produjeron irregularidades los activistas denuncian los juicios militares a civiles y el componente político además en muchos casos los interrogatorios hicieron sin la presencia de abogados y muchos procesados denunciaron haber confesado después de que se les torturará al menos otras veintiséis personas están pendientes de ejecución inmediata aunque sheriff denuncia que no se les facilitan los datos así que no pueden confirmar el número exacto de condenados esta misma semana trece organizaciones de derechos humanos remitieron una carta al secretario general de Naciones Unidas pidiéndole que presión Egipto las como un primer paso a la abolición de la pena capital

Voz 0027 26:22 ya antes de los deportes una cosa más un astrónomo particular de Estados Unidos un aficionado ha conseguido lo que la NASA no había logrado en más de una década ha recuperado el contacto con un satélite que la NASA dio por perdido hace doce años Rafa Muñiz se llama Scottie en su rastreo habitual de satélites espías por el espacio ha descubierto algo mucho más

Voz 23 26:41 importante el satélite que la NASA creó en el dos mil para enviar imágenes de la Magneto esfera terrestre una especie de escudo que nos protege del viento solar

Voz 24 26:51 o

Voz 0027 26:52 en realidad suena así ya fase

Voz 25 26:55 nado a los miembros de la NASA

Voz 22 26:57 la OMS

Voz 26 27:00 otro de la Generalitat en su día se refirieron a él como

Voz 25 27:02 es un reto la agencia estadounidense espera ahora recuperar el contacto con el satélite este próximo fin de semana lleva doce años orbitando alrededor de la Tierra y hasta ahora se le daba por perdido

Voz 6 27:16 seguís veintisiete de la mañana cinco y veintisiete en Canarias

hoy hoy

y el Real Madrid ha sido el único equipo de Primera que no ha hecho movimientos en este mercado invernal de fichajes infernal pero este mercado invernal de fichajes Sampe buenos días

Voz 1161 27:34 buenos días Aimar dijo Zidane y lo cumplió no ha llegado nadie ni nadie se ha marchado hoy en la última jornada la de ayer diez contrataciones los que más se movieron fueron Levante Las Palmas y Málaga con dos cada uno el Levante de dos jugadores de ataque Pazzini Rochina los isleños de Paco Jémez con los nigerianos y que los andaluces con el belga y el nigeriano Success que vuelve a la Liga española como también regresar el central mexicano Héctor Moreno que estuvo en el Español llega ahora desde La Romana Real Sociedad para suplir la baja de Iñigo Martínez otro que regresa no está Ligas el colombiano Carlos la roca Sánchez que estuvo en el Elche llega cedido Lloll desde la Fiorentina ahí también desde Italia desde el Torino llega decidido al Celta El delantero argentino Lucas Boyer y al Eibar llega al central serbio Jovanovic cedido desde el Girondins aunque lo más llamativo estuvo en Segunda en el Córdoba que en el cierre contrató a seis jugadores Aythami Araújo Quiles Montelongo Valentín y que en taquilla y sorprendió a la salida a última hora de Trashorras del Rayo Vallecano en cuanto la Copa del Rey empate a uno ante el Leganés Sevilla deja todo abierto para el partido de vuelta el próximo miércoles en el Pizjuán hice deduce de las palabras de Garitano que empate gracias

Voz 27 28:30 el Sevilla en este caso lo mejor de nosotros sí con cero uno se veía más cerca el cero dos para nosotros el hacer ese gol luego sufrir porque hemos tenido muchos problemas estos días con gente de salud de nos ha costado mucho poder aguantar a un equipo como el edil

Voz 1161 28:45 gol polémico de Leganés por posible falta sobre el portero Sergio Rico aunque no se vio fácil en el campo el centrocampista del Leganés Gumbau dice que es más errores

Voz 6 28:53 portero el portero tiene mucha ventaja no

Voz 28 28:56 puede coger el balón con las manos en su área y creo que en las salidas tendría que comerse todo lo que tiene por delante para no crear dudas no si es falta o no yo creo que no era falta y hemos podido meter gol

Voz 1161 29:05 la resolución de la eliminatoria el próximo miércoles en el Pizjuán y esta noche segunda semifinal partido de ida desde las nueve y media de la noche en el Camp Nou Barça Valencia Valverde no va a hacer rotaciones salvo la habitual de será en la portería

Voz 29 29:15 cuando estás en una semifinal de la tienes que jugar eso está clarísimo pero no porque Liga sea tengas una renta de más o de menos sino porque bueno unas semifinales una oportunidad de a final de nosotros tenemos que intentarlo todo son bajas los lesionados

Voz 1161 29:28 entregó mes Dembélé y Vermaelen y dejó fuera Semedo hoy en el Valencia bajas importantes para Marcelino Guedes Garay cuando voy a Murillo a las puertas de una final el técnico no bajan los brazos no vamos a poder acudir a esta semifinal como realmente quisiéramos Si con todos nuestros efectivos disponibles pero también disponemos el resto de la plantilla en nuestra ilusión va a ser máxima por a afrontar esta eliminatoria con el ánimo de de llegaron a arbitrar el murciano Sánchez Martínez

son las seis y media a las cinco y media en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy con P

Voz 1727 30:10 no el mensaje sentenciador de Puigdemont dando por terminada su carrera sigue agitando el panorama político bien el judicial el juez del Supremo que investiga el referéndum ilegal del uno de octubre sigue citando testigos hoy

Voz 6 30:24 parecerá el alto cargo del Ministerio del Interior que organizó el operativo policial aquel uno de octubre y según ha podido saber la Cadena SER el coronel Diego Pérez de los Cobos va a cargar duramente contra el dispositivo de los Mossos que considera fue ineficaz Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 30:37 buenos días el coronel Diego Pérez de los Cobos va a declarar que hubo resistencia pasiva inactividad de los Mossos en la misma línea que los dos informes que ya ha presentado ante la justicia a los que ha tenido acceso la SER según las conclusiones que aparecen en uno de esos informes la ejecución del dispositivo policial de los Mossos resultó cuando menos

Voz 0141 30:53 el ineficaz para el cumplimiento del mandato judicial además según este documento en todas las intervenciones hubo de enfrentarse a una actitud

Voz 0125 31:01 los Ting y en ocasiones también violenta de las personas

Voz 0141 31:04 que se parapeta van para impedir esta actuación policial

Voz 0125 31:07 la secretaria de Estado carga además en este informe contra el Govern de la Generalitat y habla de lo que se conoce como comités de defensa del referéndum que operando como elementos de coordinación han sido dicen el nexo de unión entre organizadores personas que fueron a los colegios e informes del veintidós de noviembre y habla también de las cargas policiales del uno de octubre según este documento el contexto fue el de una resistencia pasiva organizada que la mayoría de los casos derivó en una mayor virulencia de las personas parapetada en el informe concluye resaltando que en ningún caso la actuación policial y las cargas

Voz 5 31:40 tuvieron como objetivo a los votantes

Voz 6 31:44 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro abre la puerta a aplicar quitas de deuda a las comunidades autónomas que están peor financiadas pero no concreta exactamente aparece además amenaza con aprobar por decreto la financiación autonómica si el resto de partidos Nole aprueban sus presupuestos si hay que prorrogar los el año pasado Nieves Goicoechea

Voz 0760 32:00 Castro de Hacienda no descarta realizar una quita de la deuda acumulada estos años por las comunidades autónomas y espera que Cataluña una vez que haya nuevo gobierno se siente a la mesa negociar el nuevo sistema

Voz 15 32:10 estamos convencidos de que llega un momento en que sus representantes políticos de Gan que hay que sentarse a defender los intereses de sus ciudadanos como hacen los demás dirigentes políticos en las comunidades autónomas y en definitiva fíjate dividiendo los principios el mandato de la Constitución

Voz 0760 32:30 Cristóbal Montoro también defiende subir las tasas medioambientales que gestionan las autonomías para conseguir más dinero en el sistema impide

Voz 1727 32:36 los grupos políticos que no hablen de agravios cuando acusan

Voz 0760 32:39 el País Vasco y Navarra de contribuir poco

Voz 1727 32:41 a común los partidos políticos le han reprochado

Voz 0760 32:44 el retraso en traer a la Cámara Baja el nuevo sistema hoy se reunirá la comisión técnica entre el Gobierno y las autonomías para intentar avanzar en ese modelo autonómico que debería estar aprobado este año los españoles comemos cada vez menos pescado

Voz 6 32:57 según los representantes del sector la solución podría pasar por crear una asignatura escolar de educación nutricional la Asociación pesquera más grande de España ha llegado a Madrid para pedirle al Gobierno que incentive el consumo de pescado con medidas concretas además se Babe

Voz 0605 33:10 el consumo doméstico de pescado en España se viene reduciendo progresivamente desde el año dos mil diez el sector pesquero cree que incentivar su consumo se ha convertido en uno de sus principales retos equiparan a las consecuencias del Brexit para que comamos más pescado la mayor asociación pesquera española la Cooperativa de Armadores de Pesca

Voz 0141 33:31 en el puerto de Vigo pedirá al Gobierno que integre una asignatura de educación nutricional en los planes de estudio de la ESO José Antonio Suárez Llanos es su director

Voz 27 33:41 vamos a tratar de que simplemente de que hay una asignatura obligatoria en Infantil Primaria otros países consumidores grandes posibilidades de pescado como puede ser Japón ya la tiene implantada una asignatura obligatoria

Voz 0605 33:55 además la asociación Pesquera ha solicitado al Consejo Económico y Social que redacte un informe sobre la dieta de los españoles y como el aumento del consumo de pescado contribuye a reducir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares o la diabetes

Voz 9 34:11 cómo está el tráfico Alfonso Martínez buenos días buenos días pues hasta la encontramos tráfico intenso en Madrid en las entradas a la capital en la dos y la tres a su paso por Santa

Voz 1269 34:20 venía en la IV en Pinto y en el cruce con la M treinta en la cinco a la altura de Móstoles Alcorcón y Campamento en la A42 en Parla y Getafe desea circulatoria además la M40 entre Vallecas y Coslada sentido A dos en Burgos un accidente en la AP uno complica la circulación a su paso por Grisaleña en sentido creciente de la kilómetros y además tengan precaución por nieblas en varias vías en Albacete en la XXXI desde Albacete hasta La Roda en Huesca en La dos a la altura de Fraga el a dos Entrepeñas cifra indirecta helados en Villagrasa recuerden que hay previsión de nieve para mañana en la zona norte del país desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos

Voz 6 35:01 enviar gracias Alfonso mañana nieve hoy bajan las temperaturas aunque lo notaremos por la tarde y eso si va a llover en toda España empezando por el norte

Voz 5 36:45 mira mi

Voz 1727 36:54 a las seis y treinta y siete cinco y treinta y siete en Canarias y comenzamos con dos acuerdos laborales que garantizan el futuro de las fábricas de coches más importantes de Aragón Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 0141 37:05 hola qué tal buenos días y de la Comunidad Valenciana Natalia

Voz 1727 37:08 bon día momia Pepa con un cincuenta y nueve por ciento de los votos los trabajadores de la fábrica zaragozana de Opel han aprobado el nuevo convenio colectivo pactado finalmente entre el comité de empresa en la dirección escénica

Voz 33 37:19 esto reconocen que el acuerdo era necesario y con el resultado de la votación se pone fin a unos días de mucha tensión como reflejaba el secretario del comité de empresa Juan Carlos Fandos

Voz 2 37:30 vez te puedo decir que hemos llorado mucho la mesa negociadora mucho de verdad la de este año no puedo hablar más copa de

Voz 33 37:38 la empresa el director general de Opel España Antonio juego ponía en valor el acuerdo con los sindicatos

Voz 34 37:42 el diálogo abierto la madurez también la paz social que son algunos de los valores históricos de la planta de Zaragoza han ayudado a superar una situación que ha sido muy compleja

Voz 0141 37:53 los trabajadores ahora esperan que Opel concrete el plan industrial de futuro para la planta de Figueruelas

Voz 1727 37:58 en Valencia el cincuenta y uno por ciento de la plantilla

Voz 0141 38:01 de la fábrica de Ford en Almussafes también ha dado luz verde a un nuevo convenio colectivo que éste si incluye una subida de los salarios sana sí han votado a favor casi tres mil cien de los cerca de siete mil seiscientos trabajadores de la factoría valenciana el Príncipe de acuerdo sobre el Plan de Competitividad prevé para los próximos tres años un aumento salario para la plantilla del dos y medio por ciento el año que viene del uno y medio en dos mil veinte entre otras condiciones Ice recupera la aportación por parte de la empresa al plan de previsión para la jubilación este plan ya estuvo activo anteriormente irá una especie de hucha para la jubilación los trabajadores aportaban un uno por ciento y la empresa otro uno por ciento del sueldo mensual de sus empleados

Voz 32 38:45 es sigue grave en el Hospital La mujer apuñalada ayer en la localidad mallorquina de Inca presuntamente por su marido no había denuncias previas por malos tratos Baleares Juan Antonio

Voz 0141 38:57 a Bauzá bon día que los vecinos quienes dio la voz de alarma al uno uno dos al escuchar una fuerte discusión de pareja la Policía Local se desplazó hasta el lugar de los hechos encontraron ya a la mujer sangrando y con más heridas y lesiones al margen de la de arma blanca en el abdomen inmediatamente avisaron a los servicios sanitarios y Guardia Civil que fue quien detuvo a su marido como presunto autor de un delito de violencia de género la mujer fue operado de urgencia en el hospital de por excedencia donde consiguieron estabilizar su situación aunque sigue en la UCI muy grave el hombre no tiene antecedentes y como decíamos no había denuncias previas por maltrato está previsto que las próximas horas pase a disposición judicial a mediodía al ayuntamiento ha convocado una concentración silenciosa

Voz 1727 39:35 ahora al fondo y finalmente se ha entregado en Valencia el hombre que ayer se anticipa se atrincheró en una vivienda en su casa amenazando con suicidarse después de intentar violar a una compañera de piso ella la chica alertó por teléfono un amigo y pudo escapar decía

Voz 0141 39:50 poco después de que llegaran los agentes sana el detenido es un hombre de cincuenta y ocho años tiene antecedentes por delitos de estafa estaba reclamada por tres juzgados hace un mes que empezó a vivir alquilado en la casa donde se produjeron los hechos en la que la chica también es inquilina ayer ella de veinticinco años llama un amigo afirmando que había podido escapar el ya que en la estaba agrediendo la había agredido sexualmente cuando llegó la policía el donde se había atrincherado en la casa lanzaba objetos por la ventana y amenazaba con CC darse al estar en peligro una vida el juez autorizó a los agentes a entrar en la vivienda pero no fue necesario el uso de la fuerza al final el detenido

Voz 32 40:22 abrió la puerta el Ayuntamiento

Voz 0141 40:29 ha gobernado ahora por el PSOE ha tumbado la ordenanza del PP que prohibía la mendicidad en las calles de la ciudad ha sido sometida esta medida consulta popular Castilla y León Eva Marín buenos días buenos días era un asunto pendiente y es que salía de ojo un mendigo que estaba pidiendo en la calle tendría que haber hecho frente a multas de hasta setecientos cincuenta euros por ejercer la medir mendicidad según esa ordenanza anti vandalismo

Voz 1727 40:53 Partido Popular que ella se encargó de tumbar el eh

Voz 0141 40:56 la Superior de Justicia de Castilla y León ahora la ordenanzas a cambia totalmente en fondo y forma ya está en título pasa a denominarse de protección al medio urbano Luis Vélez es el concejal de Seguridad en el Ayuntamiento

Voz 35 41:08 eso le tanto plano ordenanzas va a ser desde luego que es mucho más social mucho más cercana mucho más humana pensando más en buscar una mayor convivencia más que la represión

Voz 0141 41:20 eliminan asuntos polémicos como la mendicidad o las multas por la desnudez o vestimenta cambios que han sido han salido adelante sin ningún voto encontró ya que PP y Ciudadanos han optado por la abstención

Voz 1727 41:30 en Madrid Sonia Palomino buenos días buenos días Pepa una mujer de veintiuno años ha sido detenida por abandonar a un bebé a su bebé se cree de tres días en la puerta de una iglesia naves esa va nada se sabe Sonia del padre de la criatura no no se sabe nada del padre la madre como decías una joven de veintiuno años ha sido detenida en su domicilio después de que la policía encontrara a su bebé de sólo tres días en la parroquia de Santa Micaela en el distrito de Tetuán de la capital los feligreses que salieron de misa a las nueve de la noche

Voz 0760 41:58 encontraron a la cría envuelta en un pañuelo llevaba

Voz 1727 42:00 incluso la pulsera del hospital y se cree que llevaba muy poco tiempo en la puerta de la iglesia porque no presentaba síntomas de hipotermia aun así los sanitarios de Emergencias la han trasladado al hospital de La Paz y ha quedado ya bajo custodia policial y en Gran Canaria una turista finlandesa también de veintiún años ha dado a luz a un bebé sin saber que estaba embarazada acudió al médico porque le dolía la tripa Héctor palmero buenos días

Voz 0760 42:22 qué tal Pepa buenos días la joven se encontraba pasando una semana de vacaciones junto a una amiga y acudió a urgencias simplemente por precaución aunque cuando los médicos le examinaron descubrieron que se trataba de contracciones una circunstancia que pilló por sorpresa a la mujer que no tenía ni idea de que estaba en cinta incluso según ha trascendido se puso a llorar al conocer su estado la calmaron la alentaron y finalmente esa confusión se tornó en alegría al tener a la niña en brazos desde el centro en el que nació han asegurado que la joven les expresó su agradecimiento por cómo se desarrolló el parto de su felicidad por el nacimiento de su bebé que pesó casi tres kilos

noticias historias increíbles verdad son las seis y cuarenta y tres cinco y cuarenta y tres en Canarias

Voz 36 43:05 me uno en ocho semanas

Voz 1727 43:16 la directora de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos encargada entre otras cosas de las campañas por ejemplo de la lucha antitabaco ha dimitido porque se ha desvelado que invirtió en una compañía tabaquera un mes después de asumir el cargo Marina Fernando

Voz 0760 43:32 si quisiéramos explica del significado de la expresión conflicto de intereses esta historia sería perfecta para ilustrarlo Brenda Fitzgerald nombrada en julio responsable de la principal agencia de Salud Pública de Estados Unidos con

Voz 1727 43:42 brumas después en agosto acciones de Japan Tobacco

Voz 0760 43:45 en una poderosa tabacalera que vende cuatro marcas de cigarrillos en Estados Unidos y no sólo eso antes de acceder al cargo ya tenía participaciones en muchas otras tabacaleras como Reynolds American imperial Brands o la famosa Philip Morris entre otras tres que aún hay más su avidez inversora no terminaban los cigarrillos la hasta ayer directora el principal organismo federal de Salud también tuvo en su poder acciones de una gran aseguradora de salud de dos farmacéuticas tan potentes como Meg iba ayer el secretario de Salud Pública estadounidense ha enmarcado la renuncia de Fitzgerald en estos complejos intereses financieros eufemismos textual la también ginecóloga de setenta y un años ha asegurado que no conocía esas inversiones y que lo vendió todo en octubre y aunque esto último es cierto no ha podido aguantar ni un día en el cargo tras estas revelaciones las ha publicado por cierto el portal político que ha conseguido los datos a través de una simple petición de documentos públicos gracias a la ley de transparencia que funciona en Estados Unidos

Voz 1727 44:44 los turistas en grupo deberán darle la espalda las ventanas del Barrio Rojo de Amsterdam donde se exhiben prostitutas la nueva normativa municipal

Voz 0141 44:53 hola las visitas guiadas que de evitar que la

Voz 1727 44:55 las prostitutas se sientan intimidados por los flashes Ana corbata

Voz 1269 45:00 de día y especialmente de noche las calles de este barrio que son bastante estrechas y pegadas a los canales se llenan de grupos de turistas que colapsan el poco espacio que hay junto a los escaparates de neones rojos más de treinta mil personas lo visitan cada semana acompañados de guías

Voz 2 45:13 el festín versión pocos yuca les

Voz 1727 45:19 dudas es de que separan frente a las ven

Voz 1269 45:22 buenas para dar detalles sobre cuánto hay que pagar o cómo funciona el servicio según cuenta hoy el diario El País a partir del mes de abril los turistas que vayan con el día tendrán que ser más respetuosos y no podrán hacer fotos a las prostitutas o gritar les dicen desde el Ayuntamiento que no es ninguna ley sin una disposición para que los vecinos de la ciudad y las bicis puedan pasar por allí más tranquilos para que las trabajadoras puedan estar más cómodas Se podrá mirar dice uno

Voz 1727 45:44 portavoz municipal pero con respeto Hinault fijamente

Voz 1269 45:47 Kenny demasiado rato además los días estarán obligados a tener una licencia no podrán llevar a más de veinte personas en cada grupo y no podrán hacer visitas más tarde de las once de la noche

Voz 0027 46:02 mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

