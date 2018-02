Hoy por Hoy (01/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:17 buenos días nadie habla en público de un plan B a Carles Puigdemont pero su ataque de sinceridad telemático ha terminado de complicar ou de allanar nunca se sabe el camino de los partidos independentistas hacia la realidad fuentes de ayer el mismo día en que rehúye Torrent de Esquerra decidió aplazar sin fecha el pleno de investidura de Puigdemont para no desobedecer al Constitucional fuese mismo martes cuando en una serie de mensajes al exconseller Coming pus Demon dice esto ha terminado que los suyos lo han sacrificado y que se va a dedicar a limpiar su nombre mensajes difundidos por el programa de Ana Rosa en Telecinco y que pus de Puigdemont atribuyo momento de duda debilidad como Puigdemont hablaba de sacrificar desde Bruselas June fieras pública von tuit ayer mismo contabilizando los días que lleva en la cárcel ahora que los mensajes significan que están buscando ya un nuevo candidato nadie lo dice abiertamente aunque la diputada de Esquerra Teresa Jordà pide una investidura real

Voz 3 01:19 nosotros estamos en lo que dijo el presidente Rehn eh es importantísimo tener un candidato que sea presidente que lo sea de manera efectiva

Voz 1727 01:27 el Gobierno central en el tono derrotista de los mensajes la confirmación de que tiene que haber un candidato alternativo a Puigdemont creo que el señor

Voz 0141 01:35 Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado señor no me puedo creer que entre los más de cien disputarse a no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso

Voz 1727 01:53 la justicia sigue trabajando el juez de Barcelona que investiga el referéndum del uno de octubre cree que el Bubble utilizó parte del dinero del FLA del fondo de liquidez autonómico para pagar los gastos de la consulta ilegal es jueves uno de febrero y el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha abierto la puerta reconsiderar la deuda de las comunidades peor financiadas Aimar Bretos

Voz 0027 02:17 no quiere decir quita que son contactó vetado en Bruselas pero sí analizar cómo aligerar la carga lo ha dicho en la Comisión de Hacienda del Congreso donde además Montoro ha amenazado con aprobar la financiación autonómica por decreto si no hay nuevos presupuestos en ese proceso según Montoro habría que ver qué se hace con la deuda de las autonomías sin financiadas

Voz 4 02:35 con la ayuda que las comunidades autónomas tienen contraída con el Estado tenemos que ver eh que parte de esa deuda corresponde a insuficiencias del sistema de financiación

Voz 1727 02:48 los años electorales hace milagros éste no lo es pero el próximo si por ejemplo otra reforma la del sistema electoral es la que quieren impulsar Podemos y Ciudadanos en su primer acercamiento en meses

Voz 0027 03:00 Iglesias y Rivera han acordado reunirse y abordar qué posibilidades hay de reformar la ley electoral para las generales de dos mil veinte posibilidades hay pocas PP y PSOE critican estos encuentros paralelos porque ya hay una subcomisión en el Congreso que estudia posibles cambios en la legislación

Voz 1727 03:13 en libertad con cargos el profesor de Palma de Mallorca acusado de abusar de quince alumnas el centro lo apartado del puesto y el juez le ha impuesto una orden de alejamiento del instituto

Voz 0027 03:24 ha sido el propio centro quien ha denunciado ante la Policía Nacional a ese hombre que según las víctimas solía hacer tocamientos y comentarios inapropiados a sus alumnas durante las tutorías

Voz 1727 03:34 huir del mundo del deporte dos noticias antes de contarles cómo ha ido la primera semifinal de la Copa del primero la justicia estadounidense eleva a doscientos sesenta y cinco el número de niñas de las que abusó el ex médico de la selección de gimnasia

Voz 0027 03:47 hace unas semanas se creía que el médico habría abusado de al menos ciento cincuenta y seis niñas según la jueza que dirige el proceso contra Nasar las víctimas son muchas más una de ellas la superestrella olímpicas Simón Weiss

Voz 5 03:57 hay fe en que cifró el de Samuel Sánchez en esta y más luz difícilmente que es para ella hablar de esos abusos

Voz 1727 04:06 quién la Fórmula uno ya no habrá azafatas dice la dirección del campeonato que la presencia durante las carreras de mujeres que por ejemplo sostienen la sombrilla de los pilotos está en desacuerdo con las normas sociales actuales en los más así Sampe con los resultados de la semifinal de la Copa del Rey

Voz 1161 04:23 en el aire queda a la que se pudo ver anoche en Butarque Leganés uno Sevilla uno en el partido de ida la vuelta el próximo miércoles Sáenz Sánchez Pizjuán del que saldrá el primero de los finalistas y la segunda esta noche desde las nueve y media en el Camp Nou Barcelona Valencia partido de ida Valverde no hará rotaciones salvo la habitual de Cillessen en la portería son bajas los lesionados Andre Gomes de y Vermaelen dejó fuera al lateral Semedo en el Valencia bajas importantes por Marcelino quedes Garay con Dovi Murillo arbitraria en el Camp Nou el colegiado murciano Sánchez Martínez

Voz 7 05:01 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy mejor preparar ropa que abriguen que abriguen mucho además porque van a bajar y mucho las temperaturas durante muchas jornadas de momento y con chubascos que ya caen en Galicia también Cantabria y el País Vasco se irán extendiendo al resto del Cantábrico cuidado porque durante la tarde nevará a partir de quinientos metros nevada copiosa en la Cordillera Cantábrica también nevada a partir de quinientos metros esta tarde en Cataluña durante

Voz 8 05:27 noche a partir de los ochocientos en el resto

qué tal aquí con el oro

Voz 1727 06:59 son las siete y siete las seis y siete en Canarias sólo diez minutos antes de subir a Internet un vídeo en el que se proclamaba único candidato posible a presidir la Generalitat sólo diez minutos antes pus de Mon mandó el primer mensaje Antoni Comín mensaje donde reconoce la vía muerta del proceso y que los suyos lo han sacrificado el independentismo se esfuerza ahora en contener las fugas que han abierto en su estrategia estos mensajes que el ex president atribuye a un momento de duda Radio Barcelona Frederic enseñe cuesta saber hoy veinticuatro horas después de que se publicara en Tele cinco el alcance real de en el corto plazo de esos mensajes

Voz 0706 07:39 así que en público como mínimo las reacciones han sido más bien escasas y las pocas que ha habido han sido para insistir en dos grandes mensajes por ejemplo es el caso del PDeCAT de esos para Cataluña estos mensajes son primero no cambiar su posición y segundo que el único candidato a presidir la Generalitat se sigue llamando Carles

Voz 9 07:57 envasadora

Voz 2 07:59 él

Voz 0706 08:02 trabajamos para la investidura de Puigdemont en que se pueda celebrar este pleno decía anoche Elsa Artadi de Cataluña después de una reunión de tres horas de su grupo parlamentario en el mismo Parlament en Esquerra tras apuntaba también que no hay otro candidato más allá de Puigdemont aunque añadía aún de momento también apuntaba

Voz 12 08:20 estamos a la espera de a ver qué pasa pero sí intentando que está investidura sea real

Voz 7 08:25 sea efectiva porque

Voz 12 08:27 con los simbolismos no vamos a ganar un país

Voz 0706 08:30 desde ambos partidos insistían ayer que no está todo roto que han vuelto a las reuniones entre ambos y que sirven margen de maniobra el propio pulmón respondía vía Twitter a los mensajes asegura que su mano qué duda pero que no se arrugan y dará marcha atrás decía por respeto y compromiso con los ciudadanos

Voz 1727 08:44 en un mensaje de Puigdemont que dice La Moncloa ha ganado provocó la lógica euforia en el atribulado Gobierno de España Carolina Gómez buenos días qué tal buenos días en un mensaje que dice es que el Gobierno ha ganado y que por lo tanto había una especie de maniobra da entender pues sí pero

Voz 0393 09:02 el Ejecutivo negaba que hubiera habido contactos si una posible negociación con los independentistas Sáenz de Santamaría sugería a Roger Torrent que abriera una ronda de contactos con los grupos políticos para encontrar un nuevo candidato que apostará por el consenso la vicepresidenta pedía además al ex president que reconociera públicamente que no será presidente de la Générale

Voz 1727 09:21 ETA yo creo que ha llegado el momento

Voz 13 09:24 en que sea suma públicamente lo que se ha dicho muchas veces informó

Voz 1727 09:30 muchos en privado

Voz 0393 09:31 en el PSOE confían en que los independentistas tengan un plan B

Voz 0141 09:35 todos los problemas llegan al límite aparece sólo CR que hasta ese momento no se ha visto que dentro de los propios partidos independentistas sean capaces de imaginar un escenario distinto

Voz 14 09:55 yo sólo le pediría a los separatistas que vuelvan de Matrix que vuelvan a la realidad que pisen con los pies en el suelo simplemente que digan en público lo mismo que dicen por mensajes que dejen de engañar a la mitad la población de Cataluña

Voz 0393 10:08 Ciudadanos insistía ayer en que no van a presentar una candidatura alternativa para que corran los tiempos porque no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y Pablo Iglesias

Voz 7 10:15 a nosotros la situación de las bomberos y los bomberos forestales en Catalunya y en España nos parece más importantes que los SMS es que se mande en el señor puesta del señor Comín

Voz 0393 10:26 el líder de Podemos cree que tiene que haber un presidente que esté en Catalunya pero critica que ese debate esté en visibilizando los colectivo social

Voz 1727 10:33 las sobreros mensajes ha hablado también el ex presidente Felipe González considera que su difusión suponen la segunda traición de Esquerra

Voz 0017 10:42 yo creo en eso

Voz 15 10:44 el segundo acto de aquello que en algún momento el eran trae suenan por ciento cincuenta y cinco monedas

Voz 1727 11:01 las palabras de Felipe González en un foro organizado por el diario país en Bruselas Un fueron el que el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker ha vuelto a alertar del peligro del nacionalismo corresponsal Griselda Pastor

Voz 16 11:15 citando a mí Teherán el presidente de la Comisión ha asegurado que el nacionalismo conduce a la y raíz defendido la transición española como una de las grandes contribuciones

Voz 7 11:25 Europa

Voz 16 11:27 me enamoré de España hay siempre ha mirado a este país puede haber sabido transformar un régimen dictatorial en un régimen sinceramente democrático y es una de las grandes acciones de Felipe

Voz 0887 11:39 Felipe Xisco aquello impedía ser serios

Voz 1915 11:41 va creo que puedo decir de verdad que antes

Voz 16 11:44 es de llegar a la democratización de España ayuda creía que para España Europa era la solución

Voz 0887 11:51 de la solución ha dicho Felipe González

Voz 16 11:53 en un fórum marcado por el contencioso catalán

Voz 7 11:56 en la distancia los errores cometidos en esta larga crisis

Voz 16 12:01 Antonio Caño director del país

Voz 7 12:04 tocado en algunos momentos una cierta confusión entre los amigos europeos respecto a la naturaleza ya la gestión del conflicto catalán

Voz 16 12:14 qué abierto viste Fórum con el que el diario El País ha querido resituar la imagen de una España moderna imagen penalizada hoy por la gestión de la crisis catalana

Voz 1727 12:26 crisis la catalana que ha perjudicado a la imagen de Cataluña eso es obvio pero también a la de España Soledad Gallego Díaz

Voz 7 12:33 España sigue figurando entre los veinte países del mundo que disponen de una democracia plena lo que es una muy buena noticia sin embargo está en el penúltimo puesto de esa lista sólo por delante de Malta porque ha bajado cero coma dos puntos respecto al año anterior que es cuatro décimas con respecto al con mejor puntuación en dormir ocho todo eso según el índice que elabora cada año The Economist obviamente el retroceso de este año está relacionado con la situación en Cataluña dijo la actuación del Gobierno en el remedo de referéndum del pasado primero de octubre la verdad es que no hacía falta esperar al estudio de la revista liberal británica para constatar que la crisis catalana contribuye al deterioro de las instituciones democráticas hay voces dentro de España que ya han advertido ese problema ya han llamado la atención sobre el riesgo que supone la teoría del mal menor si termina por retorcer tanto los procedimientos jurídicos que afecta a la credibilidad de las instituciones el mismo peligro rodea las instituciones españolas que la específicamente catalanas desde luego pero eso lo que hace es multiplicar el riesgo no disminuir lo de hecho el peligro es casi mayor en Cataluña porque las voces críticas son menos numerosas dentro del independentismo que dentro de los llamados constitucionalistas españoles donde se empieza a notar más preocupación por ese retorció ciento legal lo más importante de todo lo que permite que las de picar a España dentro de la democracia plena precisamente que Isabel voces existan y que se expresen libremente

Voz 1727 14:11 hace una semana escuchábamos decide esto al director general de negocio de La Caixa Juan Antonio Alcaraz

Voz 17 14:17 ahora no queremos

Voz 1727 14:22 los desahucios son una leyenda urbana decía bueno pues Alcaraz ha pedido disculpas Isabel Villar en declaraciones a la agencia Efe Alcaraz asegura que se retracta pública hay sinceramente de sus palabras dice que quiere pedir perdón a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas con esa frase que afirma es desafortunada y no se corresponde dicen ni con su carrera profesional ni con los valores de la empresa y sólo en los dos últimos es años al Instituto Nacional de Artes Escénicas al INAEM lo han condenado casi treinta veces por abusar de los contratos temporales para bailarines cantantes e incluso médicos Alberto Pozas

Voz 0055 14:55 buenos días desde dos mil dieciséis el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado veintiséis sentencias contra el Inaem dando la razón a un total de veintinueve trabajadores son dieciocho bailarines y una cantaora del Ballet Nacional seis cantantes del Coro Nacional dos sastres y un técnico algunos llevaban más de diez años trabajando para este organismo público encadenando contratos temporales el Ballet el Coro del Teatro Real el de la zarzuela El Valle Inclán o el María Guerrero y las sentencias explican que aunque no es ilegal contratarles por una parte concreta de la temporada todos había superado con creces el límite legal para que sean considerados trabajadores temporales los jueces les reconoce en la categoría de trabajador indefinido no fijo si fueran despedidos obliga a readmitir a indemnizarle con cantidades que en algunos casos superan los cincuenta mil euros y también incluso declaran probado que el Instituto Nacional de Artes Escénicas despidió a tres bailarines del Ballet Nacional como represalia por participar en una huelga de mediados de dos mil dieciséis algunas de estas sentencias ya han sido confirmadas por el Supremo otras están pendientes de recurso desde este organismo aseguran que máximo respeto a las decisiones judiciales

Voz 1727 15:55 algo más el hueco que deja Donald Trump lo compensa la Unión Europea esto es al menos lo que ha pasado con la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos Rafa Muñoz

Voz 1552 16:04 buenos días cuarenta y dos millones de euros para no dejar en el limbo al millón de Gaza es que subsisten gracias a la cooperación internacional dinero que servirá además para impulsar el desarrollo económico en Jerusalén Este y Cisjordania es la respuesta Bruselas a las continuas advertencias de Trump que amenaza con bloquear la ayuda financiera Palestina sino no negocia la paz con Israel la jefa de la diplomacia europea asegura que una negociación entre todas las partes es imposible sin esa negociación acordar la paz en Oriente Próximo suele Shetty diecisiete

Voz 1727 16:34 de las seis y diecisiete en Canarias

Voz 18 16:36 es el

Voz 1727 17:54 Pepa Bueno y antes de los oyentes una recomendación la de Alfonso Cardenal sofá Sonoro que hoy trae avanza el segundo disco de James Hunter un disco de amor a la pareja que sale mañana a la venta Alfonso buenos días buenos días Pepa

Voz 9 18:08 de viernes llega a las tiendas el segundo disco para da Don recorte James Hunter un músico británico que fue parte de la banda de Van Morrison y que desde hace dos décadas vuela en solitario haciéndose un hueco en la música soul es el nuevo trabajo de Hunter un disco muy breve y que habla del amor a su pareja de cómo hará todo lo necesario para mantener esa relación viva

Voz 1161 18:31 este disco es la segunda entrega de Hunter para

Voz 9 18:33 el sello de Brooklyn es ellos responsable del resurgir del soul de la mano de Sharon Jones Branly ambos ya fallecidos ahora la responsabilidad de levantar esa bandera recae en el músico inglés que de momento ha respondido con su mejor disco así suena I Don't Wanna Be Without You James Hahn los mensajes depuso

Voz 21 19:06 en Motril lo que era evidente

Voz 7 19:09 sí que lo van a precipitar

Voz 21 19:11 unos mensajes robados

Voz 1161 19:14 Mons el etarra se pregunta ese chico sí pueden hace bueno Rafael Córdoba

Voz 9 19:20 lo dicho acuerdo

Voz 22 19:22 codo o por el por favor lo que no ha empezado todavía porque todo esto se montó para tapar la corrupción está de Cataluña en España

Voz 1161 19:32 también les hemos preguntado qué platos de la buena cocina echan hoy en falta Conchita Getafe Madrid

Voz 23 19:36 yo echo en falta es una tontería porque es un plato muy sencillo pero es que yo no me acuerdo como si hace falta que lo hacía mi madre unas empanadillas de bonitos riquísima unas rosquillas fritas riquísima también unos filetes de ternera con ajo y perejil y una salsa de vinagre y patatas fritas yo no hace eso cómo se hace pero de verdad platos

Voz 11 19:58 vale muchas gracias a todos

sí hoy por hoy hoy puro y las noticias de Madrid

Voz 1915 20:18 qué tal buenos días finalmente habrá comisión de investigación sobre Bicimad en el Ayuntamiento de la capital el PSOE ha apoyado la iniciativa del Partido Popular tras introducir algunos cambios como el tiempo que va a durar esa comisión que también ha contado con el apoyo de Ciudadanos Ahora Madrid estaba dispuesto a apoyarlo también si la investigación se extendía a los tiempos de Ana Botella pero no lo han conseguido escuchamos a los portavoces del PSOE Ignacio Benito del PP Álvaro González Debbie de Ciudadanos Begoña Villacís de Ahora Madrid Inés Sabanés

Voz 24 20:47 que de las pequeñas dudas que podían existir hace dos meses hemos pasado a la constatación de irregularidades con documentos desaparecidos otros que no están firmados y alguno más que incluso cuenta confirma fechas manipuladas y nosotros sí que podemos aportar esa documentación que de claridad usted ninguna usted querido y solucionar esta comisión de investigación

Voz 25 21:07 están ustedes el dinero que lo suyo y además no lo están haciendo con la responsabilidad que lo harían

Voz 1915 21:13 lo hizo es es su dinero

Voz 3 21:16 he aquí aceptar la enmienda enmiendas el Partido Socialista por todos ustedes saben que era un contrato mal planificado acepten esta demanda yodo jugó moco de Mina amores la Comisión oírlo

Voz 1915 21:34 Cifuentes tendrá que responder hoy en el pleno a las preguntas sobre el Canal de Isabel II ahí según ha sabido la SER el PP utilizó argumentos falsos para evitar la comparecencia de la presidenta en la comisión de corrupción titulares con Javier Jiménez Bas

Voz 0887 21:46 públicamente Cifuentes aseguró que los servicios jurídicos presentaron un informe que decía que su comparecencia era ilegal pero los letrados nunca dijeron eso lo acredita el acta de la asamblea en el que la máxima responsable de los servicios jurídicos aclaró a todos los grupos que la citación de Cifuentes no era contraria a derecho

Voz 1915 22:02 ya se conoce el número de afectados por el ERE de Heineken en España según ha sabido la Cadena SER la propuesta inicial contempla la salida de doscientos veinte trabajadores algunos de ellos en los servicios centrales de Madrid capital despidos que no afectarían a la planta de San Sebastián de los Reyes

Voz 0887 22:16 el Ayuntamiento de Madrid a través de la MD gestionara directamente el teleférico a partir de ahora unas instalaciones que estaban en manos de una concesión privada durante unos meses permanecerá cerrado para pasar una revisión a fondo

Voz 1915 22:28 en deportes queda abierta la eliminatoria de la semifinal de Copa del Rey entre el Leganés y el Sevilla tras el empate a uno en Butarque mientras en baloncesto el Real Madrid visita al líder de la euro

Voz 1161 22:36 la Liga el CSKA de Moscú será a partir de las seis de la

Voz 35 26:20 a nuestra llegada la niña estaba en perfecto estado estaba rosada

Voz 34 26:24 cita inmutó hace indicar que haciendo en pocos minutos no que

Voz 35 26:28 bueno pues la la puerta de la de la parroquia en todo caso a pesar de que lo hemos encontrado repleto de salud demostrada lavabos de la paz

Voz 1915 26:36 esto anoche pero en las últimas horas también hemos conocido la detención de un hombre por dejar a su hijo de pocos meses varias horas dentro de un coche mientras estaba en un salón de juegos de Madrid Alfonso Ojea

Voz 16 26:45 el arresto se producía el martes por la tarde en un salón de juegos del distrito de Arganzuela donde el padre del bebé llevabas horas apostando la policía llegó hasta él tras una llamada de los vecinos que habían comprobado que un bebé de pocos meses permanecía desde hacía mucho tiempo en el interior de un vehículo el automóvil tenía una ventanilla un poco abierta las puertas no estaban cerradas el crío estaba en su silla de bebé en la parte trasera su estado de salud es perfecto una cuestión que fue la primera que comprobaron los agentes cuando los funcionarios entraron en el salón de juego el padre les recriminó su actitud e incluso llegó a agredirles ha sido detenido pero no es la primera vez ya que cuenta con Antena

Voz 1915 27:24 Fuentes por violencia doméstica la delegada del Gobierno Concepción Dancausa se libró por sorpresa de la reprobación en el pleno del Ayuntamiento de la capital por los constantes recursos que presenta contra decisiones del Ayuntamiento Ahora Madrid PSOE habían pactado finalmente un texto conjunto pero un fallo de la alcaldesa de Manuela Carmena a la hora de votar salvo a Dancausa información de Felipe Serrano un fallo a la hora de pulsar la tecla verde que Acció

Voz 16 27:46 ah sí es lo que salvó a Dancausa de ser reprobada básicamente por su hiperactividad contra el Ayuntamiento y la impugnación de los acuerdos municipales con los sindicatos la primera teniente de alcalde Marta Higueras fue la encargada de explicar el error de Carmena

Voz 36 28:01 me han dicho que expresamente lo diga ha sido un error mecánico en ella creía que había votado que sí por supuesto a esa reprobación a señora Dancausa ha fallado el sistema Nos hemos min porque ha fallado su calidad antes de que se activase oportuno con la suficiente fuerza pero solamente quería confirmar que por supuesto está a favor de esa reprobación lo que pasa es que el sistema de votación no lo reflejaba así

Voz 1915 28:20 Ahora Madrid PSOE ya han anunciado que para el PP

Voz 16 28:22 Ximo pleno llevarán una nueva moción en el mismo sentido aunque no igual que la fallida de ayer porque el reglamento no lo permite la portavoz socialista Purificación Causapié le pidió además a Carmena que se disculpe ante los empleados municipal

Voz 1915 28:37 es José Manuel Franco insiste y esta vez lo ha hecho en presencia de su jefe de Pedro Sánchez el secretario general del PSOE de Madrid mantiene su propuesta de sumar a las fuerzas de izquierda para las elecciones de dos mil diecinueve en la capital una idea que no gusta en Ferraz aunque Franco matiza ahora que esa oferta no pasa por renunciar a sus siglas no lo que Franco propone dejar las puertas abiertas a aquellos que quieran sumarse a la candidatura socialista

Voz 37 29:00 sigo apostando ida ahí no me va a mover nadie porque una posibilidad para poder ganar las elecciones en la ciudad de Madrid es que en nuestra lista en torno al proyecto socialista esto quiero dejarlo muy claro puedan sumarse todas aquellas personas y colectivos que compartan las líneas maestras de nuestro programa electoral

Voz 1915 29:21 y continúan las negociaciones para resolver el conflicto laboral de avanza bus los trabajadores de la empresa de autobuses que conecta la capital con más de veinte municipios del sur de la región y que llevan cuatro meses en huelga están negociando un preacuerdo con la compañía para mejorar sus condiciones laborales la plantilla asegura que el texto debe recoger exigencias de recuperación del poder adquisitivo aunque según el comité de empresa la compañía no lo está cumpliendo

Voz 7 29:42 tenemos cinco grados en el centro de la capital

Voz 1 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:18 te arroja en Asturias y Cantabria por nevadas en cotas muy bajas y ojo porque vuelven a caer las temperaturas en toda España y alerta roja también en el independentismo catalán al final de un modo imprevisible puso resultó ser el candidato telemático sus mensajes al ex consejero Toni Comín en los que reconoce la vía muerta del pluses y en los que dice que los suyos lo han sacrificado anden

Voz 1157 30:41 dado un terremoto político terremoto político sordo porque por ahora por parte de los suyos

Voz 1727 30:47 desconcierto y silencio pero la realidad no entiende de silencios ni de tiempos muertos y Cataluña es la comunidad autónoma con la lista de espera más larga para cobrar las ayudas a la dependencia de cada cien catalanes que tienen derecho a recibir esa ayuda para pagar en su residencia o a un cuidador hay XXXVII que aún la espera Radio Barcelona La Haya Colomer

Voz 38 31:08 a este ritmo tendrían que pasar once años para que se atenderá a todas las personas que están esperando una ayuda son más de ochenta tres mil los catalanes pendientes de recibir dinero para pagar la residencia centro de día o un cuidador para resolver este conflicto entidades como Cáritas pagan el coste de seiscientas personas dependientes sólo en Barcelona la ley dice que el Estado tiene que aportar el cincuenta por ciento de los fondos de ayuda a la dependencia pero la realidad es que la Generalitat está asumiendo el ochenta y dos por ciento de esta factura

Voz 1727 31:41 hoy Cristina Cifuentes va a responder en el Pleno de la Comunidad de Madrid a las preguntas sobre las actas del Canal de Isabel Segunda que no remitió a la oposición cuando se lo pidió responderá hoy en el pleno pero en no mañana cuando estaba previsto que acudiera a la comisión de corrupción de la Asamblea Radio Madrid Javier Jiménez más

Voz 0887 31:58 así lo ha decidido la oposición PSOE Podemos y Ciudadanos quieren estudiar más detenidamente el caso después de conocer el auto del juez del caso Lezo que niega la documentación del sumario a la oposición todo ello mientras en las últimas horas hemos sabido que esa comparecencia de Cifuentes no era ilegal como argumentó el PP en la máxima responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid le dijo a todos los grupos que la citación de Cifuentes no era contraria a derecho públicamente la propia presidenta Cifuentes aseguró que los servicios jurídicos presentaron un informe que decía que su comparecencia en la Comisión era ilegal algo que nunca ocurrió los letrados nunca dijeron eso

Voz 0017 32:35 lo acredita el acta de la asamblea a la que ha tenido acceso la Cadena SER un acta en el que también se desvela

Voz 0887 32:41 Ciudadanos cambió su voto literalmente porque no se sentía cómodo con lo que habían votado antes

Voz 1727 32:46 tormenta del Gobierno valenciano reconoce en la SER que tendrá que pagar una sanción una multa de un millón seiscientos mil euros a Bruselas por no tramitar a tiempo las ayudas europeas destinadas a productores ecológicos Radio Valencia valenciana

Voz 0141 32:59 la Generalitat lo justifica señalando que ocurrió en dos mil quince con el nuevo equipo de la Conselleria recién llegado lo atribuye a la falta de medios y de personal para hacer frente al abundante documentación verificar que las organizaciones habían realizado las acciones a subvencionar lo que provocó que se superara el plazo así que se adoptó la decisión política de asumir que la Unión Europea sancionara a la Comunitat no haberlo hecho dicen hubiera supuesto la pérdida total de la subvención diez millones de euros la Conselleria indica que ya se han realizado las correcciones oportunas para evitar que esto se repita la

Voz 1727 33:29 fiscalía pide once años de cárcel para el ex jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid acusado de auto adjudicarse cientos de obras municipales obras por valor de casi diez millones de euros en catorce años Radio Valladolid Eva Marín

Voz 7 33:44 juzgado Instrucción ya ha acordado la apertura de juicio oral contra Luis Alberto Samaniego que fuera jefe de mantenimiento entre dos mil y dos mil catorce con el Partido Popular al frente del gobierno municipal también están acusados uno de sus hijos un primo el contable del conglomerado de empresas creado para auto concederse más de mil trescientas facturas por un importe superior a los nueve millones y medio de euros la titular el Juzgado pide a los encausados una fianza de setecientos ochenta y cinco mil euros que deben aportar en las próximas horas se les acusa de negociación prohibida funcionarios tráfico de influencias prevaricación fraude a la Administración falsedad documental y estafa el hoy alcalde Óscar Puente denunció el caso el mismo día en que el principal acusado se jubiló tras catorce años al frente del departamento municipal

Voz 1727 34:30 vale en Burgos han detenido a un hombre buscado por genocidio durante la guerra de la antigua Yugoslavia fue localizado al registrarse en un hotel de la ciudad Radio Castilla de Burgos Francho Pedrosa

Voz 39 34:40 los hechos por los que se acusa al detenido que ya ha sido puesto a disposición judicial sucedieron en el año dos mil ocho cuando al parecer mintió al Tribunal Supremo del condado de Munich en Alemania en una causa penal con una contra una tercera persona en base al falso testimonio el tribunal condenó a esa tercera persona a prisión de por vida agentes de la Policía Nacional detectaron alojado como huésped en un establecimiento hotelero de Burgos a este hombre un croata de setenta y cuatro años que figuraba en las bases de datos con una orden de búsqueda y detención para extraditarlo estaba reclamado por las autoridades sala alemanas y también corbatas por un delito de genocidio durante la guerra en la antigua Yugoslavia

Voz 1161 35:19 en la Audiencia de Palma absuelto finalmente

Voz 1727 35:21 sí al ex párroco de Selva acusado de abusar sexualmente de una niña de doce años los magistrados creen que hay elementos que refuerzan la versión de la menor pero también otros que refuerzan la del párroco Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 35:36 el religioso seguro que el que en el juicio que el padre de la menor la había pedido sesenta mil euros a cambio de no presentar la denuncia el acusado negó en todo momento los hechos ya apuntó directamente al móvil económico la Audiencia argumenta que la versión exculpatoria que planteó el sacerdote de setenta y cuatro años la que defendieron las acusaciones son igualmente verosímiles la sentencia no es firme y se puede recurrir en el sur

Voz 1727 35:56 sí pueden hacerlo metan se en nuestra web en Cadena Ser punto com para ver el vídeo de una furgoneta circulando por una carretera de Paterna con quince palés apilados en el techo quince palés de más de cinco metros de altura

Voz 2 36:10 la adelantarlo

Voz 7 36:12 Nos lo perseguidos el vídeos ha difundido a través de las redes sociales y el conductor

Voz 1727 36:18 ha sido identificado y hay se enfrenta ahora a una multa de hasta mil euros sana si ha sido

Voz 0141 36:24 denunciado por conducción temeraria se elevan a retirar seis puntos de carné como la furgoneta no ha pasado la ITV deberá pagar otro doscientos euros según el vídeo circuló durante varios kilómetros por la nacional doscientos veinte la autovía V30 en el municipio pollo de Paterna a la poli a la entrada del polígono industrial Fuente del jarrón se han abierto diligencias administrativas contra él

Voz 38 36:45 no

Voz 1727 36:46 Lee para suavizar Hungría que viene cargaditos un poco de música

Voz 8 37:03 bien Maika una mujer musical lunares y volantes

Voz 1727 37:08 con encaje comienza el Salón Internacional de la Moda Flamenca por el que van a pasar hasta el domingo cincuenta diseñadores Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 7 37:17 de mil quinientos trajes de flamenca vamos a poder ver Pepa XXXII pasarela así por delante cuatro jornadas intensas de moda en un salón internacional que cumple ya veinticuatro ediciones lo que veamos en la pasarela marcará la tendencia flamenco

Voz 1727 37:29 CAS de este año Raquel Revuelta es la diré

Voz 7 37:32 de Simó dan marcando pautas tarda más

Voz 41 37:34 cuando tendencia el trae flamenca no deja de ser un traje regional y punto y ahora es un ultraje que sirve de inspiración a diseñadores internacionales Salle

Voz 7 37:44 la frontera sesenta y cinco mil personas pasaron el año pasado por Simone además de pasarelas Se va a celebrar distintos encuentros empresariales entre empresas de moda flamenca que se reunirán con importadores y compradores de Japón Estados Unidos China o de Italia Arcángel será reconocido como mejor artista flamenco Niña Pastori a la que escuchamos va a recibir un premio honorífico por toda su trayectoria

Voz 7 39:18 con Pepa Bueno son las siete y treinta y nueve las seis y treinta y nueve

Voz 1727 39:21 Canarias deporte

Voz 1727 39:36 el Valencia buscará desde esta noche terminar con la hegemonía del Barça en la Copa del Rey Sampe campeón el Barça del torneo en las tres últimas ediciones

Voz 1161 39:45 en esta vuelve a ser una vez más el máximo favorito novedades de este partido de los de Valverde Adriá Albets buenos días

Voz 0017 39:50 qué tal buenos días el Barça saldrá con todo esta noche frente al Valencia para intentar dar un paso hacia la final de Copa volverá al equipo Sergio Busquets que descansó en Liga frente al Alavés y esperamos también en el once al resto de titulares Valverde ha dejado fuera de la convocatoria a Nelson Semedo por decisión técnica tampoco está Andre Gomes que sigue con problemas intestinales ni los lesionados Dembélé y Vermaelen en cambio vuelve Denis Suárez para un partido en el que Valverde tiene claro que no puede dejarse de nada cuatro esas hembras servicial te la tienes que jugar

Voz 9 40:17 prisión cifras oficiales una oportunidad de jugar una final

Voz 0017 40:19 día de nuestros tenemos que intentarlo todo sea acabaron por lo tanto las rotaciones porque está en juego una final pese a que el Barça el domingo tiene el derbi frente al Espanyol en Cornellá

Voz 1161 40:28 cómo se presentarán a esta semifinal dos de Marcelino Ximo más mano buenos días

Voz 44 40:31 hola buenos días el Valencia ha viajado a Barcelona sin cuatro de sus jugadores titulares que se quedan en casa lesionados Murillo Guedes con dos vía Garay sin embargo una alegría tras una recuperación Express vuelve Gabriel directamente al centro de la defensa titular junto a Vezo también volverá al once Carlos Soler con un doble lateral en la izquierda con Gayle Hato y todo apunta a que saldrá de inicio la pareja más goleadora en ataques Sasa y Rodrigo

Voz 1161 40:56 árbitro en el Camp Nou el colegiado murciano Sánchez Martínez anoche ya tuvimos la primera semifinal en Butarque partido de ida Leganés uno Sevilla uno deja todo abierto para el de vuelta el próximo miércoles en el Sánchez Pizjuán con polémica por el gol de su posible falta al portero Sergio Rico el sevillista mercado tiene sus dudas

Voz 45 41:10 la verdad que yo no me di cuenta falta o no lo veremos ahora en la semana que sí si hacer falta la próxima El Águila de una eh porque sabemos perdido el otro día dos puntos los guió y un y un ojo tumbó el más así que un intenta

Voz 7 41:22 veremos qué sucede en una situación Adif centrocampista del Leganés Gombau cree que es fallo del portero

Voz 46 41:27 pero tiene mucha ventaja no que puedes coger el balón

Voz 0887 41:29 las manos y creo que en las salidas tendría que

Voz 46 41:32 comerse todo lo que tiene por delante para no crear dudas no si es falta o no yo creo que no era falta y hemos podido meter gol

Voz 1161 41:37 más cosas noche se cerraba el mercado invernal de fichajes con diez contrataciones en Primera a los que máximo vieron fueron Levante Las Palmas y Málaga con dos cada uno Levante dos jugadores de ataque Pazzini Rochina los isleños de Paco Jémez los nigerianos se te y que los andaluces con el belga les tiene el nigeriano Success que vuelve a la Liga española como

Voz 7 41:53 no regresa también el central mexicano Héctor Moreno

Voz 1161 41:56 el estuvo en el Espanyol y ahora llega desde la Roma la Real Sociedad para suplir la baja de Iñigo Martínez otro que regresa nuestras ligas el colombiano Carlos las rocas Sánchez que estuvo en el Elche llega cedido ahora al español desde la Fiorentina hay también desde Italia desde el Torino llega al Celta el delantero argentino Lucas Boyer y al Eibar el central serbio Jovanovic cedido desde el Girondins aunque lo más llamativo estuvo en Segunda en él Córdoba que cerró en el en el último día a seis jugadores Aythami Araújo Quiles Montelongo Valentín y Quintanilla hay sorprendió la salida a última hora de Trashorras del Rayo Vallecano encontró el plano internacional lo más destacado fue la operación a tres bandas que llevó San Millán del Dortmund Ars al Arsenal a Giroud del Arsenal Chelsea allí del Chelsea al Dortmund el debut era por con el Manchester City en El Larguero con sus primeras impresiones como Citizen

Voz 0887 42:38 entrena ayer por la tarde el mejor así que que contento eh eh

Voz 7 42:44 se lo pregunto de escribirnos lo esperado pues no nos llevamos todo el que es un vestuario increíble nuestros muy bien bueno ha acogido muy bien y yo estamos encantados de trabajar juntos Si tenemos que seguir en esa dinámica que estamos siendo bien

Voz 1161 42:55 mal debut de la selección española de fútbol sala en el Campeonato de Europa empate a cuatro con Francia el próximo partido del domingo contra hace

Voz 7 43:01 que vayan en baloncesto derrota de UCAM Murcia

Voz 1161 43:03 Paco Victoria de Tenerife sobre el salón en la Champions FIBA hoy jornada veintiuno de la Euroliga a las seis CSKA de Moscú Real Madrid de la misma hora Efes Valencia y a las nueve de la noche Barça Armani Milán

Voz 9 43:13 G el mundo está lleno de contradicciones como que el posible

Voz 52 45:34 hola

Voz 7 45:38 no se confíe Puigdemont hay muchos dice esta mañana José Mari buenos días Pepa pues bien concedemos el absurdo Ayerra que asola Cataluña

Voz 1100 45:48 aceptemos como buenos los mensajes deben grito turista en Bruselas

Voz 1727 45:51 los hemos acabado Ruiz

Voz 1100 45:53 sus de Mont Finito adiós muy buenos días ha sido un horror conocer entienda que no levantemos para la despedida esperamos que comprenda que su futuro profesional político periodístico o cruzar callejero no os importe una reedite sumemos a tan lamentable pérdida para aquel ceviche no salga sabroso lío monumental en que ha metido a todo el mundo la decisión de Rusia de Torrente tanto que nadie sabe por dónde salir en siquiera Si el plazo para el de investidura ha empezado ya o vaya usted a saber cuándo lo hará y mientras no se olviden el Constitucional intentará en menos de diez días salvar los muebles del despropósito jurídico de la Brigada Acorazada de abogado del Estado a las órdenes de la vicepresidenta hagan cábalas tiren los dados lean los posos del café refugio enseña en el tarot pero nunca olviden un dato obvio y evidente son los secesionistas quienes tienen la mayoría en el Parlament así de siempre es la cosa hiciese sacrifica Puigdemont otro u otra mentira para recoger el testigo no se preocupen del nombre que nadie conocía al ex alcalde de Girona hace dos años en un pispás se convierten en titanes

Voz 53 47:11 el ojo izquierdo

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 47:42 diariodehoyporhoy del uno de febrero del año dos mil dieciocho escribe María al Mena unos días su hija pequeña hará el

Voz 7 47:49 y con ese examen nos cuenta se cierra un ciclo para toda la familia

Voz 53 47:53 mi nombre es María y me gustaría contaros que en unas semanas Elena la menor de mis dos hijas realizará el examen para Médico Interno Residente María la Mayor está ahora en su tercer año de residencia monarquía con ese examen dentro de unos días se cierra para nosotras tres una etapa importantísima en nuestras vidas una etapa muy satisfactoria por descontado ya que ha llevado a mis hijas a convertir San mujeres líderes fuertes valientes e independientes pero al mismo tiempo una etapa dura costear dos carreras de Medicina acusadas casi simultáneamente fuera de nuestra ciudad de residencia con un suelto apenas poco más que mil autista ha sido una verdadera odisea ha supuesto muchos artificios muchas privaciones muchas lágrimas en muchas ganas de tirar la toalla a veces es cierto que en momentos puntuales en que quedaba poco más que para comer he contado con el apoyo de mis padres pero es

Voz 6 48:55 sí