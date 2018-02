Hoy por Hoy (01/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:17 buenos días esto se ha terminado dice Puigdemont poniendo palabras a una evidencia todos sabíamos ya que se había acabado ellos también aunque no lo dijeran faltaba la prueba de que lo sabían y los mensajes que ayer difundió el programa de Ana Rosa en Telecinco no dejan lugar a dudas la única duda sigue siendo cuánto sufrimiento más están dispuestos a provocar hasta asumirlo en público y encajar después las consecuencias de sus actos pero ojo cuando dice esto se ha acabado Se refiere a él como casi siempre a sus posibilidades de ser president de mantener el pulso al Estado de Derecho incluidas las instituciones catalanas hoy hoy es el día en que no se sabe cómo sigue la película de la legislatura porque el lío en el que han metido Cataluña están monumental que cumplido ayer el plazo para votar una investidura los letrados del Parlament estudian todavía qué se puede hacer a partir de ahí ahora se saldrá tarde o temprano se saldrá incluso en el hipotético caso de que condenen a los catalanes a nuevas elecciones saldrá maquillados desconfiados recelosos pero saldremos así que mientras la Justicia actúa los letrados se aclaran Esquerra aguanta o no el pulso que ahora le echa a ella Puigdemont el Gobierno se decide hacer política mientras todo eso ocurre y todo eso tiene muchos meses por delante una voz que se suma con prudencia el debate es la del cineasta británico Ken Loach director de películas como Yo Daniel Blake Lady Bird pero Tierra y libertad un hombre comprometido siempre con los perdedores del sistema está en Barcelona no ha querido entrar al fondo del asunto pero se ha hecho se ha hecho en voz alta y en declaraciones a la SER algunas preguntas básicas sobre el independentismo catalán

Voz 3 02:07 es el Grammy de espías

Voz 1772 02:10 es difícil ver un programa social detrás del independentismo la independencia fortalecerá los intereses de la clase trabajadora y cómo afecta eso a la solidaridad entre la clase trabajadora y la del resto del país esta cuestión no está tan clara

Voz 1727 02:27 bueno es jueves uno de febrero cambiamos de mes Montoro de estrategia el ministro de Hacienda no descarta ahora reestructurar la deuda de las comunidades autónomas no se trata dice de hacerles una quita un borrón y cuenta nueva aparte de sus deudas entre otras cosas porque Europa no lo consentiría pero sí de sentarse a ver cómo aligerar parte de la carga Aimar Bretos

Voz 0027 03:02 reconoce Montoro que parte del agujero de las comunidades se debe a los fallos del sistema de financiación

Voz 4 03:06 tenemos que ver qué hacemos con la deuda que las comunidades autónomas tienen contraída con el Estado y tenemos que ver eh por ejemplo que parte de esa deuda corresponde a insuficiencias del sistema de financiación

Voz 0027 03:23 actuaba ese alivio de la deuda a comunidades que Montoro no concreta por ahora podría pasar por rebajar los tipos de interés o ampliar

Voz 1727 03:30 los plazos a la ministra de Empleo Fátima Báñez dice que los jubilados no han perdido en España poder de compra desde que comenzó la crisis en el dos mil

Voz 4 03:39 la moderada subida de pensiones de los últimos años han hecho posible que los pensionistas hayan mantenido durante este tiempo el poder adquisitivo y los datos son tozudos están ahí fíjese las pensiones han mantenido su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis exactamente han ganado un cero coma cero dos por ciento

Voz 1727 04:02 pero los sindicatos Aimar dicen lo contrario

Voz 0027 04:05 denuncian que sólo en los últimos cuatro años los pensionistas han perdido

Voz 1727 04:08 un tres coma cinco por ciento de poder adquisitivo en Rajoy dudas sobre la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo candidatura que tendrían que formalizarán en los próximos días

Voz 0027 04:17 porque el plazo termina el miércoles que viven en el PP todos asumen que si Rajoy presenta De Guindos finalmente es porque tiene el puesto garantizado con el aval de Alemania Francia e Italia los populares consideran que en ese caso tendría que dejar inmediatamente el Gobierno

Voz 1727 04:29 el entorno del presidente el entorno de Rajoy asegura que en ese caso haría sólo un cambio quirúrgico en el Consejo de Ministros no una gran crisis de Gobierno

Voz 0027 04:37 hay una maldad un comentario que circula por el PP la posibilidad de que Montoro y los hermanos Nadal estén empujando para que se vaya Frankfurt por lo mal que se llevan

Voz 1727 04:48 se lo vamos a contar esta mañana en la SER uno de nuestros grandes problemas la tasa de abandono escolar temprano los chavales que dejan de estudiar con apenas titulación os situación ninguna esa tasa se había ido reduciendo en la UE aquí Madrid cada pero ojo ahora se estanca

Voz 5 05:04 el dieciocho con dos por ciento de los jóvenes de hasta veinticuatro años dejaron en dos mil diecisiete los estudios con el título de la ESO o ni siquiera el dato es idéntico a seis meses antes por primera vez en diez años no se mueve muchos expertos atribuyen a que antes en la crisis los jóvenes no tenían otra que seguir estudiando porque no había trabajo pero ahora esa tendencia cambia Lucas Cortázar UPV

Voz 6 05:22 la el abandono empezó en dos mil ocho dos mil nueve hay diversos estudios que lo relacionan con factores asociados a la economía y al empleo y por tanto que nada tienen que ver con méritos de la política educativa de la misma manera que cierra asistenta tampoco tienen que ver con de

Voz 1727 05:37 a las ocho y media vamos a hablar en Hoy por hoy con los consejeros de Educación de Baleares de Euskadi la primera Baleares es la comunidad con la tasa de abandono más alta de España un veintiséis y medio por ciento la segunda Euskadi la más baja un siete por ciento hablando de educación y de colegios escuchen la propuesta del sector pesquero para que los españoles comamos más pescado

Voz 5 06:02 una asignatura de educación nutricional en los planes de estudio Se lo van a proponer al Gobierno vamos a tratar

Voz 7 06:07 de que simplemente de que hay una asignatura obligatoria en Infantil Primaria otros países e consumidores grandes presumir de pescado como puede ese Japón ya la tienen implantada una asignatura obligatoria

Voz 0027 06:21 es José Antonio Suárez Llanos director de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo que es la mayor asociación pesquera de España

Voz 1727 06:28 Barça y Valencia se enfrentan esta noche por cuarta vez en la última década en una semifinal de Copa del Rey Sampe

Voz 1161 06:34 ETA que se está convirtiendo casi en habitual desde las nueve y media de la noche en el Camp Nou partido de ida Valverde no hacer concesiones saldrá con su once más fuerte con el único cambio de Cillessen por Ter Stegen en la portería son baja los lesionados Andre Gomes Dembélé y Vermaelen dejó fuera al lateral Semedo en el Valencia Marcelino lo tiene más complicado aparte de la diferencia de potencial se presenta con cuatro bajas claves en el once Guedes Garay con dos vía Murillo arbitrará en el Camp Nou el colegiado murciano Sánchez Martínez y anoche primera semifinal Leganés uno Sevilla uno

Voz 1727 07:02 Jordi Carbó Nos amenazó hoy con una nueva bajada de las temperaturas buenos días

Voz 0978 07:07 días si puede ser como una amenaza pero sobre todo va a ser un hecho lo vamos a notar ya en tan sólo veinticuatro horas pero quizá lo más significativo de esta situación va a ser su persistencia hace bastantes semanas que no hace un frío contundente incluso los últimos inviernos el frío no ha sido persistente pues ven con mimo la primera semana del mes de febrero vamos a tener temperar horas muy bajas por debajo de la media además con distintas situaciones de nieve de hecho el mapa de avisos por situación meteorológica de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología hoy se llena de color mucha atención en la cordillera Cantábrica nivel rojo nevadas que pueden superar los cuarenta centímetros en tan sólo un día ir en el resto de la cordillera también nevada copiosa en el interior del País Vasco a partir de quinientos metros sobre todo ya cuando oscurece y también al norte de Navarra en el interior de Cataluña especialmente en Barcelona también a partir de quinientos metros llegarán Aranibar un poco más arriba allí donde confluyen las provincias de Granada Jaén y al sur de Albacete en el resto del país veremos más nubes algún chubasco aislado el descenso de temperaturas a partir de esta noche

hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales

Voz 14 09:05 hay que dejar arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 15 09:16 la prueba nuclear norcoreana ha deslucido el inicio de la cumbre

Voz 14 09:19 no se va a consumar el desde catalán

Voz 5 09:23 la actualidad es una de ellas os queda los deportes en fútbol ayer en teme ser formuló un este Hora catorce les vamos a contar algunas cosas más han sido más de siete mil los inmigrantes que han jugado la vida en el mar para que no se pierda nunca en el olvido lo que ello significa de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es La Ser Deportivos vía

Voz 16 09:55 un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción deportiva de esta casa

Voz 13 09:59 estamos en todos los sitios os contamos todos

Voz 16 10:02 las las noticias de Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojó desde Sevilla Fran ratillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en la final más con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets qué tal Pacojó muy buenas su mejor temporada mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego González muy bonitos la noticia tiene nombre propio es Yeray que vuelta a entrenar con el grupo novedades de ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola

Voz 15 10:26 qué tal va cojo el mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres con Francisco José Delgado

Voz 13 10:36 las imágenes desagradables sólo se publicarán en la web de la Cadena SER cuando añadan información

Voz 4 10:41 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 17 10:50 corren nuevos tiempos vamos

Voz 1727 10:54 esta escucha

Voz 11 11:00 sí

Voz 5 11:04 a este viernes hay un bote de noventa millones de euros

Voz 14 11:14 yo me Eurojust Putin y noventa millones de euros este viernes

Voz 13 11:20 esto sitúa a ser millonario euro put de la ONCE

Voz 18 11:26 no se evita nada piscina caras cuida

Voz 14 11:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:49 son las ocho y doce las siete y doce en Canarias los mensajes de Puigdemont aún sumido en el desconcierto al independentismo ni los líderes de Junts per Catalunya ni los de Esquerra han hecho aún catarsis pública tras leer el contenido y el tono derrotista de esos mensajes esquivan los micrófonos como pueden pero en privado cada vez más dirigentes asumen que después de este episodio el futuro político de Puigdemont ha entrado en vía muerta Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 12:17 bon día en al independentismo ayer predominó el silencio con alguna excepción Carles Campuzano del PDeCAT por ejemplo insistía que el proceso soberanista ha llegado para quedarse

Voz 15 12:26 cómo puede comprender la posición política del Partido Demócrata ha ido hoy por supuesto la posición política del grupo parlamentario de Junts per Cataluña no va a variar por estos mensajes

Voz 19 12:35 el silencio también Esquerra pero después de las tensiones

Voz 0706 12:38 ante ayer con Junts per Catalunya a raíz del aplazamiento del pleno de investidura los republicanos mantenían el mensaje digamos oficial

Voz 1727 12:45 esto depende de los sesenta y ocho diputados en deben

Voz 20 12:47 dentistas de aumento el candidato Skaar lo Mon intentando que esta investidura sea real sea efectiva

Voz 0706 12:54 detrás de abordar que hablaba de Puigdemont como el único candidato aunque

Voz 1727 12:57 añadía este de momento esto en un día en que fue

Voz 0706 13:00 desde ambas formaciones aseguraban a la SER que ya el martes por la noche recuperaron los contactos que siguen viendo margen para el acuerdo para investir a algunas voces sin embargo aseguran en privado que ven imposible que puede acabar ejerciendo de

Voz 1727 13:13 con el protagonista no ha dado más explicaciones que un tuit en el que viene a decir que fue un momento de debilidad que sepamos tampoco se ha explicado ante los suyos no intervino Frederic por videoconferencia en la reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya ayer a última hora

Voz 0706 13:27 lo ha hecho en alguna ocasión pero de momento no se sabe si lo hizo ayer esta reunión se hizo en el mismo Parlament en una sala duró tres horas terminó con el grupo cerrando filas con el ex president catalán

Voz 21 13:37 investidura preside en fin digamos

Voz 14 13:41 comparte

Voz 21 13:42 en pleno andén a la trabajamos para no

Voz 0706 13:44 investidura del president jamón para que se pueda celebrar el pleno se limitaba a decir anoche el sarta de sus para Cataluña que recordaba que el presidente del Parlament también situaba a Puigdemont como único candidato más allá de esto no respondía a las preguntas de los medios de comunicación como decías PP respondió vía Twitter estos mensajes aseguró que su mano que tiene momentos de duda pero que no se arruga hará según decía por respeto y compromiso con

Voz 1727 14:06 Ciudadanos es comprensible el desconcierto de los independentistas tras constatar a través de la tele que su líder hizo dos cosas simultáneas la tarde del martes una difundir un vídeo pidiendo unidad en torno a su candidatura y otra mandar a la misma hora mensajes de teléfono diciendo que estaba acabado el vídeo proclamando su único candidato posible se difundió exactamente diez minutos después de que demandar el primer mensaje comen diciendo se ha terminado

Voz 22 14:32 a las ocho y treinta y seis del martes Carles Puigdemont colgaba este vídeo en sus redes sociales

Voz 23 14:37 ya capa otro candidato combinación y médico posible Ramón

Voz 22 14:41 vídeo para afirmar que él mismo es el único candidato posible para presidir la Generalitat en diez minutos antes de subir el vídeo Puigdemont enviaba su primer mensaje a volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana eh Comín no responde al menos no aparece una respuesta suya en las imágenes grabadas por la cámara y Puche Moll escribe el siguiente mensaje diez minutos después a el plan Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque sino el ridículo es histórico histórico pasan once minutos sin respuesta de Comín y pulmón Bahamas y supongo que tienes claro que esto sea terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis consellers espero y deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería tarda Comín sí sin responder todavía queda un último mensaje a lo que me queda de vida espero que mucha pero la dedicaré a poner en orden estos dos años en proteger protegerme reputación me han hecho mucho daño con calumnias rumores mentiras que ha aguantado por un objetivo común esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida

Voz 1727 15:43 la defensa propia en varios periodistas presentes en el

Voz 22 15:45 acto aseguran que Comín no tuvo especial celo a la hora de tapar su teléfono mientras recibía los mensajes uno de los asistentes llegó incluso avisarle de que su móvil estaba la vista

Voz 24 15:59 un cámara de Telecinco

Voz 1727 16:01 Ana Rosa lo grabó hemos visto tantas cosas ya que es difícil sorprenderse querido Juanjo López Burniol buenos días

Voz 19 16:08 hola buenos días Pepa estos mensajes son el salvo que

Voz 1727 16:10 ducto que necesitaba Esquerra para quitarse de encima la losa de Puigdemont o el comienzo de la campaña electoral de Bush

Voz 19 16:17 yo pienso que estos mensajes tienen una importancia relativa por una razón en la política catalana no se puede entender nada si no se parte de una base que gran parte del poder político desde el año dos mil doce está en la calle es decir no lo controlan los partidos más los novecientos cuarenta y ocho mil votantes de Puigdemont son prueba de ello son inmunes a la razón se mueven por sentimientos vertebrado básicamente eh por una animadversión a España como nación al Estado que el artícula jurídicamente y en el fondo todo lo hispánico es decir es un movimiento sentimental y anti esto por una parte y por otra parte también hay que tener muy presente la lucha fratricida entre los dos grandes partidos independentistas ahora catalanes por una parte lo que queda de Convergencia que PDeCAT que en el fondo es un partido burgués que originariamente era el también auto burgués y con un núcleo dirigente barcelonés Esquerra que es en el fondo pequeño burgués y de comarcas el núcleo dirigentes de comarcas están a matar desde siempre por tanto quién es el guapo que en estos momentos utilizando los mensajes de Puigdemont apuesta por la razón es decir un presidente independentista por supuesto que no esté encausado que presida un Gobierno para una legislatura larga hablando en prosa proponiendo cosas concretas quién es el guapo que se atreve frente este movimiento sentimental que lo impide por tanto guió Pepa pienso que esto tiene una importancia muy relativa coincido con el diagnóstico que hizo ayer Miguel Iceta

Voz 1727 17:46 pero el independentismo Juanjo necesita conservar el poder como sea el poder y todo lo que representa posibilita no van a hacer lo imposible por tener un candidato viable

Voz 19 17:57 vamos a ver el veintiséis de octubre que hizo Pepa

Voz 2 18:00 si hubiese convocado elecciones todo estaba todo estaba digamos

Voz 19 18:04 el orden es evidente es evidente que se tiene que conservar el independentismo tenía que conservar el instrumento que tiene que es el Estatuto el régimen autonómico como un tesoro legislativo que le permite mandan ir desarrollarse Hinault lo hizo es que hay razones del corazón que la razón no comprende Pepa y esta es la gran tragedia de la política catalana en estos momentos tú me dices que va a pasar lo normal sería lo que tu dices que los partidos viendo que al final el mismo pulmón reconoce que esto es el final de la escapada pues bueno pues que eligiese en un un presidente que pueda presidir durante durante cuatro años haciendo una política normal pero yo no lo veo claro el guión me temo yo me temo que que es muy posible que se vaya a unas nuevas elecciones pero entonces la pregunta que me hago es otra estas elecciones se pueden convocar de manera inmediata no corremos el riesgo de que los novecientos cuarenta y ocho mil votos de pulmón en este estadio de exaltación sentimental se convierta en en un millón ciento cincuenta mil quizá las elecciones se tendrían que haber aplazar durante un periodo de tiempo largo todo es verdaderamente dramático ahora bien me dices tienes alguna esperanza bueno pues la esperanza de que salga alguien que tenga el coraje suficiente para decir en público lo que hace tanto tiempo que dicen en privado

Voz 1727 19:24 te voy a hacer una pregunta para responder a esa pregunta que te hacías hace un momento sobre la hipotética posibilidad de nuevas elecciones y de que crezca el independentismo separatista de momento ni ese mundo ni el Gobierno aclaran que si ese plan Moncloa al que se refería Bush aún más bien niegan que haya existido nunca una estrategia negociada para quitar de en medio al ex president y facilitar nuevos escenarios entre el Ejecutivo central y el resto del independentismo Carolina Gómez buenos días Pepa lo que el Gobierno en los partidos no independentistas y le piden a Puigdemont es que no prorrogue la agonía que digan público esto que ha dicho motivados

Voz 0393 20:03 el propio ministro del Interior negaba ayer explícitamente que haya un plan Moncloa que incluya contactos con los independentistas de ninguna negocia el Gobierno cree que es el momento de explorar una candidatura viable Sáenz de Santamaría pide a Roger Torrent que habrá una nueva ronda de

Voz 1727 20:18 no me puedo creer que entre los más de cien diputados a cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo del consenso

Voz 0393 20:27 Ciudadanos insiste en que no presentarán candidatura porque no tiene posibilidades de salir adelante Albert Rivera pide a los independentistas que digan la verdad

Voz 25 20:35 yo le pediría a los separatistas que vuelvan de Matrix que vuelvan a la realidad que pisen con los pies en el suelo y simplemente que digan en público lo mismo que dicen por mensajes que dejen de engañar a la mitad la población de Cataluña

Voz 0393 20:47 los socialistas creen que comienza a asumir el principio de realidad Cristina Narbona espera que haya un plan B

Voz 21 20:52 los problemas llegan al límite aparecen soluciones que hasta ese momento no se han visto que dentro de los propios partidos independentistas sean capaces de imaginar un escenario distinto claro

Voz 0393 21:04 lo Iglesias lamenta que el debate sobre Catalunya haga invisibles las luchas sociales

Voz 15 21:08 a nosotros la situación de las bomberos y los bomberos forestales en Catalunya y en España nos parece más importantes que los SMS es que se mande en el señor puesta món del señor Comín

Voz 0393 21:19 el líder de Podemos insistía ayer en que el presidente de Catalunya tiene que estar

Voz 1727 21:23 en Cataluña Juanjo pregunta casi retórica que pensaba hacer en este momento ya has respondido un poco esto provoca un poco de desánimo no se equivocaría el Gobierno central se interpretara de los mensajes de Puigdemont son una derrota global del independentismo

Voz 19 21:40 yo creo que se equivocaría si lo pensase es más vuelvo a insistir hay una más del pueblo catalán que podemos cifrar como mínimo en los novecientos cuarenta y ocho mil votantes que votaron a Puigdemont que sentimentalmente están implicados de una manera muy profunda y que esto no va a cambiar por unas declaraciones entonces tú al principio

Voz 1389 22:00 es una cosa que es verdad

Voz 19 22:01 todo en esta vida a nivel individual y colectivo tiene una salida sí pero cuando ha caído muy hondo insisto tanto a nivel individual como general la salida va precedida siempre de una etapa de expiación a qué me refiero a que en definitiva la salida sólo apuntará cuando la mayor parte de los ciudadanos empiecen a percibir empiecen a percibir su vida ordinaria las consecuencias negativas de una situación como la actual que es verdaderamente a medio y largo plazo insostenible solamente solamente por la vía de de esta Expiación la palabra no me gusta pero no se me ocurre otra es decir de la percepción de que las consecuencias concretas de lo que está pasando empiezan afectaría nuestra vida ya nuestros intereses es entonces cuando amigo la realidad se impondrá prevalecerá sobre estos sentimientos más o menos exacerbada

Voz 1727 22:49 crees que ese momento era llevado sincero

Voz 19 22:52 que creo que no zanja

Voz 2 22:54 abrazo buenos días y adiós buenos y es un abrazo Manuel Jabois cómo estás

Voz 1389 22:58 en Pepa Haití que te subes

Voz 1727 23:01 eran los mensajes

Voz 1389 23:03 bueno a mi me parece que el programa de Ana Rosa Quintana ayer consiguió explicar lo que ha ocurrido en España en los últimos en los últimos años

Voz 1727 23:10 veamos eh el cámara Fernando Hernández

Voz 1389 23:12 el periodista Luis Navarro que son los autores de donde sin duda de una de las grandes exclusivas del año drama las imágenes del móvil de Toni Comín vale Telecinco anuncia que tiene un bombazo una exclusiva con unos mensajes privados de Puigdemont que según la cadena pueden llegar incluso acabar con el proceso que pasan entonces pues fíjate lo que el proceso de lo que ocurre se fija un rótulo en pantalla hice bombardea las redes sociales pero no se da la exclusiva no se cuenta los mensajes Se dice que se tiene este es un recurso televisivo habitual genera expectación como unas audiencia tienes a todo el mundo pendiente no es fácil de hacer hay que decir en breve las dos mensajes plantes una la publicidad ni antes bien un poco debate antes vamos a meter una información son las pensiones pero de verdad que el inglés ya los mensajes no la última de las razones era que no están contrastados fíjate tú al cien por cien pero de verdad que los vamos a dar ahora bueno pues estos el proceso estas son las dianas del proceso desde hace seis años cada una de ellas la última en el Estado español no sé si lo recuerdas llegue esta tensión anormal y está audiencia ya enloquecida delante de la televisión esperando esperando un anuncio es decir miles de personas y no cotizadas no por un hecho consumado sino por el anuncio inminente deshecho

Voz 1727 24:18 ya hecho que finalmente se produjo porque se difundieron los mensajes qué te parecido el contenido

Voz 1389 24:23 pues más que el contenido los mensajes a mí me ha llamado la atención la reacción al contenido de los mensajes de puse Mourinho que el tuit es lo que la escrito sintiendo que que él es humano y que el pasa por malos momentos para empezar esa volatilidad es decir ese esa ese ese cambio de aires que puede transcurrir un día otro cuando la reacción no es cuando las consecuencias pueden ser bastante más grandes que sea a mi me da un aire te digo Pepa me voy a Galicia a cultivar unas hay una voy a cultivar perdón voy a jugar riberas califica cultivar unas plantas Huélamo esa esa esa región uno tendrá muchas consecuencias como mucho a lo mejor podría sube la audiencia de este programa pero en el caso de en el caso de Podemos pues se vende entre otras cosas

Voz 0861 25:00 sí

Voz 1389 25:00 esto quiere decir que un día está eufórico y quiere romper España quiere continuar el chantaje la democracia que saltarse la ley por hicimos dos catalanes pero cuando está de bajón todos los ciudadanos catalanes entre los mismos derechos no se va a romper nada y todo va a seguir igual íbamos a tener la convivencia como estaba ayer por la tarde

Voz 1727 25:16 cuando hablábamos de todo esto me decías hay una traducción universal al mensaje de Puigdemont en el que se daba por sacrificado irregular

Voz 1389 25:28 sí esto es cortesía de mi de mi amigo doctor Jambrina yo cuando estaba leyendo ese mensaje de Puigdemont que diciendo que renunciaba en realidad estaba escuchando esto

Voz 14 25:39 oye dejó esto es muy

Voz 1389 25:46 gracias por dejarme sonriendo como este Jabois hasta mañana por eso está

Voz 14 25:53 Pepa Bueno Cadena SER

Voz 1727 25:57 este año dos mil dieciocho es el primero primer año sin elecciones en España desde hace cinco pero no se confíen porque estamos en vísperas de un súper domingo de mayo del dos mil diecinueve con municipales autonómicas y europeas Podemos y Ciudadanos quieren impulsar la reforma de la ley electoral los dos grandes partidos jóvenes se quejan de de que nacieron de lo mucho que les castiga la ley actual de que la Constitución fije la provincia como circunscripción electoral porque eso sobre representa a las zonas rurales y con unos votantes mayores Iglesias y Rivera se van a reunir la semana que viene para estudiarlo pero son conscientes de que difícilmente podrán convencer a PP y PSOE de cualquier otro tipo de reparto sin por lo menos uno de los dos no hay reforma más Ruiz

Voz 1441 26:43 la iniciativas de Albert Rivera que se ha marcado como objetivo unas muy

Voz 1915 26:46 las reglas del juego electorales de cara a las generales

Voz 1441 26:48 dos mil veinte pero en esta cuestión ciudadanos comparte con Podemos más intereses de los habituales ya que ambas formaciones sufren más que los grandes partidos la penalización en escaños de la actual ley electoral ambos grupos han concertado esa primera reunión para impulsar los trabajos de una subcomisión parlamentaria que está en marcha desde mayo del año pasado pero casi

Voz 1389 27:07 juicio no avanza al ritmo preciso por ahora solo

Voz 1441 27:10 Nos han alcanzado tímidos consensos para modificar el voto rogado o el sufragio de las personas con discapacidad pero el nudo gordiano de la reforma la proporcionalidad del voto las listas desbloqueadas o el reparto de escaños continúa sin avances PP y PSOE han cuestionado la conveniencia de esas agendas paralelas teniendo en cuenta que ya ya en marcha un foro en el que se sientan todos fuentes del PSOE apuntan en cualquier caso a que acudirán a cualquier invitación porque también apuestan por esa reforma de la ley electoral cambiar la exigiría mayoría absoluta del Congreso un panorama que se antoja complicado ante el actual clima político

Voz 1727 27:43 si Rajoy tiene que decidir en los próximos días y saca del Gobierno a Luis de Guindos para enviarlo a la vicepresidencia del Banco Central Europeo el miércoles que viene termina el plazo para que España presente candidato a un puesto que el Gobierno da casi casi por ganado María Jesús Güemes buenos días qué tal

Voz 1461 27:58 buenos días Pepa

Voz 1727 28:00 la presidenta del Banco Santander Ana Patricia Botín ha dicho en las últimas horas que sería muy buena noticia que el siguiente vicepresidente del BCE fuera de Guindos él no le ha hecho ascos nunca esa posibilidad sino todo lo contrario

Voz 1461 28:13 si en dos mil dieciséis Guindos ya llevaba tiempo queriendo marcharse porque pensaba que había dejado España encarrilada y no tenía intención de seguir una legislatura más pero noviembre Rajoy presentó su nuevo gabinete ya allí seguía él como ministro de Economía sumando a los monzones la cartera de Industria el presidente le llamó se lo pidió él por lealtad se quedó por eso mismo hora muchos populares opinan que Guindos será el elegido de Rajoy para la candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo que al presidente le devolverá el favor los que conocen bien alguien dos dicen que tiene el prestigio requerido para ese puesto creen que el jefe del Ejecutivo se puede apuntar un tanto que no se puede arriesgar a perder está aplazada porque apenas tenemos representación en los organismos internacionales además subrayan que el ministro está en tiempo extra de modo que esta sería una salida muy digna para él pero siempre se puede torcer pero algunos cuentan que en Frankfurt prefieren una mujer con el fin de paliar la desigualdad de género empezaron a sonar algunos nombres como el de Valle la directora de la Oficina Económica de La Moncloa también comentan que los círculos económicos preocupa mucho su marcha por quién vendrá su lugar y hay quien teme que los hermanos Nadal Montoro interfieran aunque muchos conservadores explican que esta mala su relación con Guindos que ellos son los primeros interesados en que se vaya

Voz 1727 29:21 por lo tanto es cuestión de días que Rajoy tome una decisión porque el proceso de elección es inminente

Voz 1461 29:27 ya no queda nada el próximo siete de febrero finaliza el plazo para presentar oficialmente la candidatura en el Parlamento Europeo el diecinueve se consensuará un nombre en la reunión del Eurogrupo en el encuentro del Consejo Europeo de los días veintidós y veintitrés de marzo se resolverá la incógnita aunque elegido no se en la silla del portugués constancia hasta que la deje vacante el próximo treinta y uno de mayo mientras el jefe del Banco Central Europeo seguirá siendo Mario Draghi en el PP todos piensan que si Rajoy da el paso es porque lo tiene bien amarrado es decir que su opción contará con el aval de Alemania Francia e Italia

Voz 1727 29:56 lo que es cierto es que De Guindos Güemes no podría hacer compatible ningún día siquiera su cargo en el BEC con el de ministro

Voz 1461 30:03 Se Rajoy se decanta finalmente por proponer a Guindos los populares piensan que debería dimitir de inmediato para no perder independencia por cierto que el ministro de Economía no está afiliado al PP

Voz 22 30:13 el a todos creen que lo mejor sería que dejara

Voz 1461 30:15 corriendo el Gobierno pero bueno siempre podría apurar hasta ese Consejo Europeo de marzo para que el presidente también tengo margen de maniobra porque entonces habría crisis de Gobierno y aunque desde las elecciones catalanas muchos populares reclaman a su jefe cambios profundos en el equipo los que le rodean consideran que sólo movimiento puntual porque no estas revoluciones y por eso mismo algunos cargos no tienen tan claro que su apuesta vaya a ser Guindos creen que es difícil sustituirle y además al presidente normal en nada los líos a Rajoy la incómoda que les aclare este asunto como siempre guarda el secreto hasta el último minuto pero algunos líderes del ámbito financiero ya han empezado a despedirse del ministro

Voz 1727 30:51 ya ven colocar a un español en el Banco Central Europeo puede ser un o para el Gobierno Rajoy gracias Güemes

Voz 5 31:00 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1727 31:06 cincuenta y ocho mil trescientos

Voz 5 31:11 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años así hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

ah bueno el aserto cuatro minutos pasan de las ocho y media de las

Voz 1727 33:37 las siete y media en Canarias Caixabank

Voz 19 33:40 en este espacio

Voz 1727 33:49 el Gobierno deja en el limbo el pago de los mil trescientos millones de euros que ella cobró ACS por el fiasco del almacén de gas

Voz 0027 33:57 el almacén que se paralizó por los terremotos que provocaba en la costa de Castellón el Constitucional ha suspendido la forma en la que se les estaba devolviendo los bancos la indemnización que ellos ya le adelantaron a la constructora una forma que pasaba por ir cobrando eres a los consumidores en las facturas buena parte de esa cantidad el Constitucional lo ha parado

Voz 22 34:14 el Gobierno dice ahora que no va a buscar

Voz 0027 34:16 otra fórmula para pagar así que se espera un rosario de juicios por parte de los bancos que en su día ya le adelantaron esa indemnización a la constructora de Florentino Pérez Eladio Meizoso

Voz 2 34:26 Álvaro Nadal se refirió en el Congreso a la suspensión de pagos ordenada por la comisión de Mercados y Competencia ya anunció que esa misma sentencia los usuarios de gas natural dejarán de pagar en el recibo la parte correspondiente ese coste y cuando ya al término de la sesión los periodistas le preguntamos si el Gobierno va a impulsar otra norma para retomar los pagos Ésta fue su respuesta

Voz 3 34:46 no no no vemos pues que la razón cierre en un momento determinado nosotros hemos aplicado una norma hemos hemos aprobado una norma esa norma sea declara inconstitucional pues aquí es sacaba el empecé aquí sacaba el asuntos e institucional

Voz 15 34:59 por tanto no forma parte del sistema la constructora liderada por ACS ya cobró en su y el dinero íntegramente mil trescientos cincuenta millones financiada por los bancos que son los que ahora venían cobrando mes a mes el propio ministro prevé que habrá mucha litigiosidad es decir que los acreedores van a ir a los tribunales pero los pagos o una posible reclamación para que la constructora devuelve el dinero es según el ministro competencia

Voz 2 35:22 de de la comisión de los mercados Hinault de su departamento

Voz 0027 35:26 el Senado va a denunciar ante la Fiscalía una carta que el alcalde del PP de Pajares de la Laguna Salamanca le envió al presidente del Senado Pío García Escudero también del PP una carta en la que este alcalde de llama mamporros pero a García Escudero por tramitar una petición de Compromís para que se cambie el nombre de una calle franquista de esa localidad y no se queda ahí en esa misiva el alcalde habla de Podemos como matones pro terroristas y se refiere a Zapatero como el indigente mental de José Luis Rodríguez el rojo por haber promovido la Ley de Memoria Histórica el Partido Popular le ha abierto expediente a este alcalde el PSOE pide que dimita que como alcalde pero también como director de un colegio lo de Salamanca y en declaraciones a la SER este hombre Juan Antonio Benito de Dios pide perdón si es que ha ofendido

Voz 27 36:06 lo que sí se ha ofendido a alguna persona con los términos utilizados que en ocasiones han sido poco de alto tono que lo disculparlo momento no era mi intención molestar a nadie

Voz 2 38:13 veinte a la mutua en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 38:20 son las ocho y XXXVIII ahora a las siete y treinta y ocho en Canarias desde hace una década desde el comienzo de la crisis y el final de la burbuja cada vez menos jóvenes abandonan en España los estudios nada más terminar la ESO o incluso antes pero por primera vez esa tasa que se llama tasa de abandono escolar temprano ha dejado de reducirse está estancada y muchos expertos lo achacan a que con la recuperación económica algunos jóvenes que antes no tenían otra que seguir estudiando

Voz 2 38:47 que fuera hacía mucho frío ahora sí ven

Voz 1727 38:50 opciones laborales que les llevan a dejar las clases este nuevo Adela Molina el abandono educativo

Voz 0011 38:55 lo temprano la tasa que nos indica el porcentaje de jóvenes de dieciocho a veinticuatro años que como mucho tiene el título de Secundaria hay no sigue estudiando acabó dos mil diecisiete en el dieciocho con veintiocho por ciento son siete décimas menos que en dos mil dieciséis sin embargo lleva sin moverse de ese porcentaje desde hace seis meses han confirmado fuentes del Ministerio de Educación eso supone que les pues de una década de constante descenso el abandono educativos estancado Lucas Gortat azares investigador experto en Educación de la Universidad del País Vasco

Voz 6 39:23 trabajaba el abandono empezó en dos mil ocho dos mil nueve hay diversos estudios que lo relacionan con con factores asociados a la economía y el empleo y por tanto que que nada tienen que ver con con méritos de la política educativa de de la misma manera que se ahora se estanca tampoco tienen que ver con méritos sino que bueno es más bien inercia inacción la la que gnomos que no sé a qué pues ahora el abandono

Voz 0011 39:51 España ese país con la segunda tasa de abandono educativo más alta de Europa sólo por detrás de Malta la UE ha marcado como objetivo al Gobierno reducirlo al quince por ciento en dos mil veinte una meta que podría no alcanzarse si se consolida el estancamiento

Voz 1727 40:03 estos últimos meses y este porcentaje Adela de jóvenes que abandonan los estudios es muy diferente muy distinto según la zona de España

Voz 0011 40:09 aunque el abandono educativo ha caído de forma generalizada hay enormes diferencias entre comunidades autónomas las sabía antes de la crisis y no se han corregido la tasa oscila entre el veintisiete por ciento de Melilla o el XXVI y medio por ciento de Baleares y el siete por ciento del País Vasco que es la comunidad con el porcentaje más bajo menor incluso que el de países como Finlandia Francia o Alemania significativa también es la diferencia de la tasa de abandono temprano entre españoles un quince coma nueve por ciento extranjeros que rozan el treinta y seis por ciento hay veinte puntos de diferencia y una tercera brecha de género que en este caso beneficia a las mujeres ellas tienen una tasa de abandono temprano del catorce con quince por ciento es decir están por debajo del objetivo europeo mientras que los hombres rozan el XXII

Voz 1727 40:52 Martín Marc ex conseller de Educación de Baleares bon día

Voz 2 40:57 buenos días y Cristina Uriarte consejera de Educación de Euskadi uno buenos días

Voz 30 41:02 bueno tenemos al consejero de la

Voz 1727 41:05 comunidad con la tasa más alta de abandono escolar temprano que es Baleares y a la consejera de la comunidad con la tasa más baja consejero Marc porque Baleares que explica esta tasa tan alta en Baleares

Voz 31 41:18 a muy largo de explicar pero para nosotros hay una serie de factores en primer lugar es evidente que venimos de una la situación en que seguramente no ha habido la inversión educativa necesaria sobre todos los niveles y concretamente la formación profesional en segundo lugar porque tenemos en Baleares una situación económica que pro posibilita que la entrada al mercado trabajo sea muy significativa entre los jóvenes y en tercer lugar también hay que concretar que las Islas Baleares tenemos una situación en que la cuestión de la inmigración escolar suponen una un porcentaje muy significativo por tanto es evidente que tenemos todas las seres elementos que no ayudan a este porcentaje a bajar ese portento

Voz 1727 41:58 en todo caso hay que tener en cuenta que

Voz 31 42:00 desde el dos mil ocho hasta ahora ha habido una reducción significativa pero que no posibilidad de que no nos produce grandes satisfacciones teniendo en cuenta lo la situación que está en este momento

Voz 1727 42:11 nunca hay unas horas a causa de las situaciones complejas y esta lo es sin duda que se pueda hacer desde la Administración para corregirlo nos decía en esta crónica que acabamos de escuchar de nuestra compañera Adela Molina el experto de la Universidad del País Vasco Lucas y ocurrió que se disparó esa esa tasa por razones ajenas al proyecto educativo tenía que ver con la economía y por lo tanto ahora sí se están cause dan situaciones como la de ustedes como nos está explicando muy bien hay muchos factores pero que se puede hacer desde una Administración autonómica como la suya consejero

Voz 31 42:46 bueno estamos haciendo bastantes cosas erija muy es muy difícil en poco tiempo explicarlo todo fueron va voy a ser muy breve en primer lugar estamos haciendo un plan de éxito educativo que supone intentar mejorar los resultados en la enseñanza obligatoria y los datos que tenemos en este momento van prometen camino en segundo lugar hemos hecho una acción clara por la formación profesional una formación profesional que ha supuesto en estos dos años y medio que llevamos menos gobierno incrementada en más de mil alumnos el los estudiantes que han entrado en la formación profesional y en tercer lugar es debía estamos preparando con agentes sociales económicos y de la propia Administración es una reuniones para intentar plantear cuáles son las soluciones que desde la educación pero también desde el mercado trabajos de todos los convenios colectivos de este a las empresas podemos aplicar para intentar bajar este este porcentaje de abandono educativo por lo tanto la Administración tiene que ser activa en este escaso aunque intentamos ser activos porque plantear que sólo las soluciones viene del mercado trabajo nos parece que es una solución bastante alejadas de todo lo que tiene que ser una solución global

Voz 1727 43:51 consejera de Educación de Euskadi Cristina Uriarte enhorabuena porque tienen ustedes la tasa más baja

Voz 30 43:56 gracias a ver yo creo que tal y como han estado comentando el yo sí creo que tiene que ver algo sistema educativo no sé si veces la influencia puede ser mucho o poco pero algo sí tiene que ver aquí en EE Cadí yo creo que se le da mucha importancia a la educación para nosotros no sólo es un aspecto muy importante y que influye también en las las decisiones de las Familias no entonces también tiene importancia Isabel perfil socio cultural y sobre todo pues bueno pues porque con con ese perfil y después a una situación económica con un sector empresarial y del bastante fuerte pues bueno eso también hace que la orientación de los propios alumnos hacen que quiera seguir estando en el sistema como ya es conocido también tenemos una buena formación profesional es una fue una formación profesional que a la gente Le Le atrae y que también está bien relacionada con el sector industrial entonces qué es esto hace que incluso los propios alumnos y alumnas y las propias familias apuesten un poco pues por esa finalidad profesionalizar que pueda que puede darlo

Voz 1727 45:00 quien a ese porcentaje de tienen ustedes que es muy bajo y y refleja no obstante también diferencias por ejemplo en el abandono entre jóvenes con la nacionalidad española y extranjeros

Voz 30 45:11 pues no hemos hecho el análisis en profundidad exactamente de en qué sectores se da ese ese abandono un abandonó o no lo que sí tenemos muy claro es que a través de una formación profesional potente y y que anima a muchos a ceder el hecho de que también estamos en estos momentos reforzando los ciclos de Formación Profesional Básica con itinerarios profesionalizado antes haciendo programas de especialización en la que los propios alumnos se están integrando las empresas con una tasa de inserción de media de un ochenta y dos por ciento pues yo creo que eso también es importante y luego eso complementado con una oferta a dar también superior universitaria que también pues bueno pues esa es una oferta amplia en la que pues bueno pues también se está dando un acercamiento al al sector socio económico pues bueno al fin y al cabo ver el el engarce que tienen un futuro hace que el propio alumnado pues bueno se siga las propias familias sigan apostando por por la educación

Voz 1727 46:09 el consejero consejera es un fracaso de toda la sociedad creo yo si no somos capaces de explicar a los jóvenes que aunque ahora empieza a ver contratos encima son contratos muy precarios tienen que seguir estudiando porque de esa formación depende dependen muchas cosas de su futuro su fracaso de toda la sociedad esto apela a las consejerías a la administración a las familias a los medios a todo el mundo no que no se estanque al primer indicio de recuperación de la aparición de contratos de trabajo esta tasa de abandono escolar temprano yo les agradezco que hayan estado con nosotros esta mañana seguiremos hablando Martín Marc consejero de Educación y Universidad de Baleares y Cristina Uriarte consejera de Educación de Euskadi buenos días un día

Voz 31 46:53 muchas gracias me has la cadena

Voz 1727 47:01 es probablemente el mayor cineasta social contemporáneo y una referencia cultural para la izquierda por su compromiso siempre han interrumpido con los perdedores del sistema hablamos de que han visto seguro alguna película suya la última Yo Daniel Blake lo también Lady Bird o Lillo ver hice ver o o Tierra y libertad y ayer en Cataluña Plantío preguntas no muy cómodas para los progresistas pro independencia

Voz 2 47:27 es el Independent suceda se pregunta que si la independencia fortalecería

Voz 1727 47:39 los intereses de la clase trabajadora y cómo afectaría a la solidaridad con los trabajadores del resto del país preguntas al aire en una entrevista en la sede en la que además explicó su tesis de que al poder le interesa que haya parados claro como Daniel Blake para conseguir la sumisión de todos Rafa Muñiz

Voz 1772 47:57 la última película de Ken Loach es una denuncia el estado de bienestar en Reino Unido