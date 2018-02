Hoy por Hoy (01/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:13 se acabó el silencio del presidente del Parlament dice que no han sacrificado a Puigdemont Aimar Si lo acaba de decir en una entrevista a Rac1 Busto cuyo abono está sacrificar

Voz 2 00:25 la escuche pones al candidato a la investidura al presidente de Habitat

Voz 0027 00:30 continuasen dijo en que estar sacrificados pregunta baste Carles Puigdemont es el candidato a la investidura les responde to rent la pregunta seguirá siéndolo

Voz 2 00:40 Iturra en contestar seguir haciendo

Voz 0027 00:45 un juez de Palma de Mallorca abre juicio oral a la gente de futbolistas que ejerció de intermediario en el fichaje de Iker Casillas por el Oporto la Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel por apropiación indebida la acusación pide seis Pedro Jiménez

Voz 3 00:57 dos Márquez se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida según los escritos de acusación de la fiscal Concepción Gómez del letrado Jaime Campanella Santos Márquez y el querellante Jorge Ignacio Sastre constituyeron una sociedad para intermediar en el mercado de fichajes el primero se comprometía a negociar salidas incorporaciones y el segundo a sufragar los gastos que ocasionaron esas gestiones en el verano de dos mil quince empiezan los contactos para que el ex portero del Real Madrid y de la selección española fiche por el Oporto en esas fechas Santos Márquez con la intención de obtener un beneficio económico según la fiscal creó otra empresa a espaldas de su socio para ejecutar el fichaje de Iker Casillas Puyol que se embolsó cuatrocientos cuarenta y cuatro mil euros en comisiones que es la cantidad que ahora le reclama al Ministerio Público y la acusación particular eleva en veintidós mil euros esa cifra al imputarle además los gastos que tuvo que abonar el agente en los dos meses que duraron las negociar

Voz 0027 01:51 el interior de Asturias y Cantabria está ahora mismo en alerta roja por previsión de fuertes nevadas la cota va a bajar muchísimo las próximas horas entre hoy y mañana se pueden acumular hasta veinte centímetros a partir de los quinientos metros ahora mismo Alfonso Martínez DGT cómo están las carreteras buenos días

Voz 4 02:05 buenos días de momento tenemos a tráfico intenso en entre las retenciones habituales en Madrid en las accesos a la capital de entrada a Madrid también hay tripulación congestionada en la M cuarenta en los tramos habituales y un accidente en la M50 en San Fernando de Henares genera ocho kilómetros de retenciones hacia la A uno en Catalunya tráfico intenso en las rondas B diez y B veinte en ambos sentidos en Sevilla dificultades en la ronda SE treinta y en Valencia tráfico intenso en la V30 en Quart de Poblet hacia las siete bien Chirivella sentido al puerto en el resto de la red vial de Nacional de momento se circula con normalidad eso sí tengan precaución porque hay previsión de nieve a lo largo de esta tarde

Voz 0027 02:42 organizaciones proderechos humanos piden a la ONU que presione a Egipto para eliminar la pena de muerte el año pasado bajo el régimen de Al Sisi El País ejecutó A49 de personas es el doble que en dos mil dieciséis y multiplica por siete la cifra de hace dos años informan desde El Cairo Nuria Tesón

Voz 5 02:57 en Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales ir centro justicia para los Derechos y las Libertades aseguran que en dos mil diecisiete los tribunales egipcios tanto civiles como militares emitieron un total de trescientos ochenta y ocho condenas a muerte estas y otras organizaciones denuncian que en ningún momento se respetaron los derechos de los condenados como explica Sara sheriff de la organización contra los juicios militares a civiles play exigible dice People ejecutaron a la gente sin ninguna notificación a sus familias lo supieron un día más tarde todas las víctimas y sus familiares tienen derecho a saber cuándo dónde morirán tras la sentencia pero no sólo al ejecutarse la sentencia se produjeron irregularidades los activistas denuncian los juicios militares a civiles y el componente político al menos otras veintiséis personas están pendientes de ejecución inmediata aunque sheriff denuncia que no se les facilitan los datos así que no pueden confirmar el número exacto de condenados

Voz 0027 03:47 en Estados Unidos la directora del principal organismo público encargado de velar por la salud ha tenido que dimitir después de que se conociera que estando ella en el cargo compró acciones de una compañía tabacalera ella era precisamente la encargada de impulsar las campañas de prevención del tabaquismo

Voz 0858 04:05 en la Bolsa Javier Alonso abren verde en toda Europa ahora mismo el IBEX treinta y cinco español está subiendo un cero coma ocho por ciento en el nivel de los diez mil quinientos puntos avanzas que resume en Austria registró ayer cuando sumó dos décimas en cuanto a las referencias internacionales acaba de cerrar hace unos minutos el Nikkei japonés allí con descensos del cero coma ocho por ciento y la prima de riesgo española sigue bajando está está ahora en setenta puntos básicos en la Cadena Ser

Voz 21 09:00 Telecinco acaba de difundir unos mensajes enviados ayer por la tarde por Carles Puigdemont en los que el ex presidente catalán asegura que esto sea terminados mensajes son reveladores por ejemplo dicen los nuestros nos han sacrificado al menos a mí el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad porque sino el ridículo es histórico

Voz 23 09:21 buenos días bon día buen día buenos días qué tal como está estamos estamos a Madrid exactamente

Voz 2 09:29 no

Voz 23 09:33 que un parque Esquerra defienden pese a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat

Voz 22 09:42 sí la única salida que propone el independentismo se llama Puigdemont entonces es que no quieren salida hay

Voz 23 09:47 con soledades el señor Sánchez en construir una mayoría alternativa

Voz 2 09:56 creo que es momento de que en Cataluña se construye esto depende dos diputados independentistas yo creo que ha llegado el momento que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos entre igual

Voz 9 10:21 si ellos saben puesto está acabado desde hace mucho tiempo ya han mantenido una farsa en público

Voz 2 10:26 intentando que está investidura sea real vuelvan de Matrix que Urban una realidad el balance es hoy por hoy estamos peor toca pensar en el futuro no en el nuestro

Voz 24 10:47 pero yo eso su consejo que yo me aplico en poco estúpidos cartesianismo y que se lo aplico también al señor Puigdemont

Voz 23 10:54 no puede ser del Gobierno de Madrid quién decida quién puede ser presidente

Voz 24 10:59 lo ha visto presidentes son las mujeres tenemos derecho a nuestro apellido

Voz 2 11:06 bien

Voz 23 11:13 mente satisfecha Puigdemont solo tiene el único interés de sobrevivir sea así Mis

Voz 25 11:25 están alimentando una ilusión

Voz 18 11:27 las esperanzas que no se va a llevar a término

Voz 2 11:33 sobre el Partido Socialista yo creo que es momento para esta lealtad institucional desde el apoyo que prestamos al Gobierno que yo agradezco el presidente debe dar una respuesta política acabe ya con este culebrón actuación con Pepa Bueno una burda mentira

Voz 1 12:16 son las nueve y doce las ocho y doce en Canarias mañana de jueves en Hoy por hoy estrenando mes de febrero con Esther Palomera buenos días buenos días Pepa Ernesto Kaiser buenos días Javier González Ferrari buenos días buenos días y hoy es uno de esos días

Voz 1727 12:32 en los que conviene recordar datos básicos por ejemplo que en Cataluña sigue partida por la mitad entre quiénes han votado por irse de España y quiénes han votado por quedarse conviene recordarlo para no confundir el aventurerismo de un grupo de dirigentes con el problema de fondo que tenemos y es que al final no hubo investidura telemática pero sí aceptación telemática de la realidad pues de Mon en esos mensajes Esther por teléfono a su ex consejero comí entierra su aventura o empieza su campaña

Voz 0591 13:01 bueno yo creo que ayer efectivamente empezó o pudo haber empezado el inicio de la próxima campaña electoral en las elecciones catalanas porque hasta donde sabemos ahora el más interesado en que haya una repetición de las elecciones puede ser el propio ex president de la de la Generalitat en la medida en que en con esos mensajes ha quedado constatado que una cosa es lo que él dice a su parroquia y otra lo que realmente piensa hemos visto a un hombre que parece sentirse en el final de una escalada hacia ninguna parte Un camino hacia ninguna parte pero también es verdad que queda muy retratada Esquerra Republicana de Catalunya no los mensajes no desvela nada que no intuyó éramos que no supiéramos lo que no nos hubieran contado en los célebres of the récords con los que trabajamos tan a menudo en esta profesión pero es verdad que dejaron al descubierto

Voz 1727 13:53 eh no solamente el estado de ánimo

Voz 0591 13:55 como del que fue presidente de la Generalitat llevó a Cataluña un escenario tragicómico eh sí también revelan cuáles son los movimientos políticos que se han producido en los últimos tiempos en el independentismo sobretodo de esa fractura entre Esquerra Republicana de Catalunya y el PDeCAT las consecuencias de esa fractura también deja entrever un supuesto acuerdo entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Cataluña que es lo que en teoría iba a hacer caer a Push the money encontrar un candidato alternativo aquí todo esto está muy bien yo creo que tenemos que celebrar el éxito periodístico como no puede ser de de otra manera pero pero no seamos ingenuos esto no ha acabado o sea que que Push the moon reconozca su fracaso y cómo están el estado de la cuestión en en el mundo independentista no quiere decir que él es que se haya determinado ni que lo hayan enterrado porque todavía puede seguir haciendo mucho daño no solamente a Cataluña sino también al conjunto de España ya aprovecho

Voz 1727 15:00 para decir si me permites ya rápidamente

Voz 0591 15:03 me preocupa muchísimo los daños colaterales que todo esto está dejando en nuestro Estado de Derecho donde yo he intuido ver a más hombres de Estado que derecho

Voz 1727 15:13 bueno iremos a eso después Javier González Ferrari los mensajes bueno los mensajes

Voz 0881 15:18 lo único es que pude poner un momento de debilidad como dice él reconoce que él ya no es no puede ser no sé si está preparando una nueva campaña electoral pero en fin el seguirá estando en la misma

Voz 26 15:32 acción judicial sea

Voz 0881 15:35 vaya a unas elecciones no haya unas elecciones entonces yo creo que él está en un callejón sin salida Esquerra Republicana y si es verdad que está yo creo que es verdad que está hablando con el Partido del poder con el Partido Popular con el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que mover ficha tiene que mover pronto porque sino no Filipe vamos otras elecciones podemos estar en un bucle permanente del señor Puigdemont me voy puedo vuelvo telemático lo que sea eso no es eso insoportable

Voz 1727 16:07 cuando Ruiz Ernesto dice lo acabamos de escuchar en RAC1 esta mañana que puso sigue siendo su candidato bueno simplemente que esto es lo que hay ilegalmente porque es lo que se comunicó a a la cámara es sólo retórica hay un plan B S está buscando ya de verdad a alguien para que se pueda poner al frente de un Gobierno que gobierne

Voz 0587 16:26 bueno primero yo estoy absolutamente persuadido que no haber nuevas elecciones no lo contemplo para ninguna posibilidad y no lo digo de las perspectiva analítica por supuesto analítica mente también sino del punto de vista informativo no va a haber elecciones lo que se trata de ver es cómo consiguen digamos una negociación entre comillas para que Puigdemont dé un paso al costado esto es lo que va a estar concentrado por eso no va a haber información en los próximos días pública va a ser todo digamos alguien pendiente una reunión donde Marta Rubira tendría que viajará a Bruselas ella tiene bastante resistencia porque la última reunión con cuyo no terminó bien sobre todo lo que pasó después el problema con digamos de lo que ha pasado que lo ve es lo interesante de los de los mensajes es que hemos sabido eh en tiempo casi real unas horas depués lo que ya sabíamos lo que pasa que ha aceptado por Puigdemont mientras por un lado ante la cámara ahí ante sus adeptos decía que era Puyo Puigdemont en privado decía No obstante sacrificado nos han entregado ahora ese es un aspecto el segundo aspecto esto del pacto de gobierno esto es una invención de pulmón veamos veamos un poquito lo que refleja la la la el ese ese ese ese mensaje de Pujol considera que el señor Torrent no puede ir en la Mesa del Parlament no puede tomar una decisión autónoma que son unos marionetas del Gobierno y de la Señora Soraya Sáenz de esa no lo concibe no puede ser entonces sin inventa un pacto que no existe una cosa es que el Ministerio de Justicia cuando declara yunquera yo lo dije en su día le haga llegar unos mensajes lo que creen que podría ser interesa de que declare y eso fue así el día cuando declara Juncker hace el once de enero que Junquera por otra parte no no no utiliza porque Un Yunquera su sólo dice yo soy creyente soy un hombre el Concordia y buscó el pacto no dice que por respeto al orden constitucional probablemente porque pensara Junquera con razón de que si hubiera dicho eso es muy grandes saben salir de la prisión pero efectivamente existieron esos mensajes pero eso no es ningún pacto eso en este país un gobierno quién gobierna en este país un gobierno pero no corrupto como es el Gobierno de Rajoy o la Sala Segunda del Supremo o el Tribunal Constitucional está la historia de España de este período

Voz 1727 18:59 nueve ocho y diecinueve en Canarias Inés Arrimadas buenos días bon día hola buenos días qué tal cuando dice esto se ha acabado a que cree que se refiere con esto a sus posibilidades de ser president o a la vía unilateral

Voz 27 19:13 pues la verdad es que yo creo que se refiere a todo lo que es el cruces y todo lo que es este este juego que en el que llevan tantos años nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que curse se había acabado el curso escolar llegara una parte muchos de los que en público liberaban el Pursuit también al lado que yo no tenía la esperanza de de eso de que se pudiera tú lo bien no he para ellos en la independencia etcétera así que yo creo que se refiere a todo un poco no sólo a su carrera política como candidato a la presidencia que yo es evidente que no tenemos a sostiene sino que va mucho más allá

Voz 1727 19:48 análisis hace usted de todas las especulaciones que se han desatado lo comentábamos aquí hace un minuto en la mesa a propósito de una frase de los mensajes que habla ha ganado la Moncloa de un supuesto Plan supuestas negociaciones entre el Gobierno y Esquerra Republicana

Voz 27 20:03 pues mire ve el independentismo está fracturado es una evidencia es una evidencia que como siempre hago lo intentan ocultar ya tienen mucha retórica hay muchas salidas retóricas para justificarlo pero está roto está roto no sé si ha habido algún plan por detrás pero tampoco me interesa mucho profundizar reporta tanto como se rompió no importa es como se rompe la sociedad catalana porque estos señores están rotos no tienen plan no tienen mayoría social no tiene un apoyo internacional siguen aquí diciendo que somos una República si siguen diciendo que los catalanes que no somos uno penaltis el senador de Esquerra decía básicamente que éramos ocupantes sino cantábamos observado sino teníamos como lengua propia el catalán no me parecen muy responsable e insisto no me no importa tanto saber exactamente cómo se pueden eso sí sino que me interesa mucho solucionar lo que se ha roto que la sociedad catalana

Voz 1727 21:00 a usted no le consta que existan negociaciones políticas que por otra parte sería lo más normal del mundo o contacto por lo menos entre el Gobierno de España algunos de los partidos independentistas en este caso Esquerra no le constan

Voz 27 21:13 bueno pues negociaciones y pactos no no me constan es evidente que contactos pueden existir a todos los niveles al final la gente habla y los partidos políticos a diferentes niveles van comentando ahora que hay un plan preconcebido para para que Esquerra se deshaga de Puche momentos miel no lo sé pero lo que sí que sé es que mucha gente en privado desde hace mucho tiempo decían que Puigdemont pues que no podía ser presidente de lo que pasa que no lo podían es decir únicamente porque claro ese independentismo al que al ilusionado al que ha alimentado como proyecto pues se les podría volver en contra

Voz 1727 21:46 en qué momento exacto estamos de la legislatura señor Arrimadas porque esperamos el informe jurídico sobre qué hacer una vez suspendido o aplazado el pleno de investidura de esta semana realmente está la legislatura en una especie de limbo no

Voz 27 22:00 los que llevamos en un limbo muchos años en Catalunya es que esto no es solamente la situación de de este mes sino en qué situación está Catalunya pues en Cataluña están frenadas muchas inversiones paralizado a escuchar oportunidades pues ha bajado datos de de de creación de empleo que que a los cosa frenado también estamos en un limbo social jurídico institucional lo que ellos creo que todo esto tiene que servir para que para que el pluses ya cosa no generó más capítulos de la historia de Cataluña dado no tenga más protagonismo me parece que hay que recordar que las elecciones han sido un punto importante es decir el el independentismo lo hemos dicho muchas veces y creo que ahora se está viendo ha salido roto de estas elecciones con menos porcentaje de votos con menos escaños en ningún ningún apoyo internacional portal esto yo creo que hay que poner en valor que la solución una nosotros apostamos era la mejor solución no significa que sea una barita mágica que lo solucione todo sigue habiendo dos millones de personas que apuestan por la independencia sigue habiendo un bloqueo institucional pero que se ha visualizado que el proceso no puede seguir adelante que tienen menos apoyos y que nunca han sido mayoría social por igual que hay dos millones y hay muchas más que no lo son pues me parece que ha sido una pieza en el camino que necesitamos para para volver a la normalidad y sobretodo con la revertido errores que han cometido en este país durante muchas décadas

Voz 1727 23:21 aquí para visualizar esa realidad que describe para que quede más claro va a reconsiderar su tu su negativa a presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat ya sabe que sólo reclaman desde el Gobierno desde el PP y con este argumento visualizar que han cambiado las cosas

Voz 27 23:35 bueno es que yo creo que están totalmente equivocados lo hacen no para visualizar que han cambiado las cosas sino para tapar su fracaso electoral para tapar que no han cambiado la ley electoral en treinta y cinco años que la mayoría quería que es al contrario si nosotros ahora preguntamos usabilidad símbolo y se ve que sólo nos votan cincuenta y siete escaños se va a visualizar que el independentismo Airways mucho tomado en el Parlamento que el constitucionalismo que sigue el PP es lo que tiene que hacer que ellos autocrítica de porque no reformado España porque no ha reformado la ley electoral porque ha pactado con partidos nacionalistas toda la vida sin mirar a lo que estaban haciendo en Cataluña porque no han tenido un proyecto ganador para para Cataluña en un momento como éste que los amigos que hemos sido capaces de ganar en urnas y en votos en la historia de Cataluña como partido nacional constitucionalistas y los ciudadanos

Voz 1727 24:22 por tanto yo entiendo que ellos tengan que buscar

Voz 27 24:25 alguna tapadera a sus errores pues me parece que todo un gobierno en España debería ser un poquito más autocrítica no dedicarse a intentar atacar a al principal partido constitucionalista en Cataluña que creo que en estos comicios

Voz 1727 24:37 pues aquí lo descarta prosigue descartando presentar su candidatura

Voz 27 24:40 que es que la ley electoral no me la mayoría si tuviéramos una ley electoral justa si el PP hubiera hecho los deberes a cambiar la ley electoral es decir el PSOE pues me presentaría sin duda pero es que presentarnos lo único que puede hacer ver es que el independentismo en escaños más si eso me parece que es injusto por supuesto por supuesto

Voz 1727 25:00 estoy electorales son justas y es injusto que ahora

Voz 27 25:02 ya que el independentismo sería claramente que está fracturado pues ahora planteamos nosotros una una candidatura que es fallida nosotros le pedimos al señor Rajoy intentar hacer negociaciones en las primeras en las primeras elecciones generales cuando sí que podía sumar con el Partido Socialista como sentido después en las segundas y no quiso no quiso ni intentarlo ni quiso negociar ni quiso presentar cuando sí que tenía posibilidades por tanto no entendemos que nos de lecciones ahora mucho más reciente que plantea el señor Albiol que que nos dejaran diputados para poder presentar una moción de censura cuando había muchas más opciones a ganar las porque había mucha gente en el independentismo que luego se dio de baja en ellas que decía que esto era una locura que no querían ir hasta el final y tal y también se negaron o sea que no entiendo el cambio del PP más allá de lo que necesitan es en vez de asumir el fracaso electoral y autocrítica necesitan presionar a Ciudadanos ganador estas en las urnas

Voz 1727 25:56 a propósito de la reforma de la ley electoral Albert Rivera y Pablo Iglesias han hablado por teléfono para tratar de impulsar la juntos lo tienen complicado porque PSOE y PP son imprescindibles uno de los dos para sacarlo adelante que el Congreso de los Diputados y en teoría son los beneficiarios de la ley actual lo tienen difícil pero acercamiento entre Unidos Podemos y Ciudadanos a nivel estatal puede traducirse en un acercamiento entre los comunes y ustedes para hacer una ley electoral propia de Cataluña que no tiene

Voz 27 26:24 la ley electoral en Cataluña requiere noventa escaños se blindó gracias al Partido Socialista blindaron el poder hacer una ley electoral y por tanto así lo tengo bastante más complicado que allí yo creo que cuando los partidos políticos tan diferentes como Podemos y nosotros tienen algún punto en común creo que no hay que avergonzarse decirlo oí obispo de nuestra bajar y podemos sacar algo juntos bienvenido sea la verdad es que los comunes aquí con sólo ocho escaños pues la verdad es que no nos permiten sumar gran un peso parecido al nuestro podríamos podríamos plantearnos una iniciativa que tuviera cierto recorrido pero la verdad es que el PSOE Podemos e igualmente inviable que con parada para tener una literal lo más importante de todo esto yo creo es que a pesar de ver cómo beneficia a los nacionalistas la ley electoral

Voz 1727 27:13 los partidos del bipartidismo el PP y el PSOE

Voz 27 27:15 siguen bloqueando una in dándole porque a ellos también les beneficia me parece que es increíble y me parece pero si no hacemos como país el aprendizaje colectivo de que hay que cambiar las cosas para que no vuelva a pasar lo mismo estaremos perdiendo una oportunidad de oro que desde luego nosotros lo vamos a intentar hemos impulsado estas conversaciones íbamos a Oscar también reuniones con con el PP con el Partido Socialista porque no podemos seguir teniendo un país donde se beneficia a determinados partidos políticos como los partidos nacionalistas o donde donde el peso de los gozos no sobre reflejado en los escaños en las Cámaras representativas a mí me parece tremendamente injusto como partido defensor de la igualdad creemos en la igualdad también incluso a la hora de votar

Voz 1727 27:59 seguirá compatibilizando su su cargo en en Cataluña con la portavocía nacional de ciudadanos en esta legislatura que va a ser difícil también en en su comunidad autónoma

Voz 27 28:11 pues bueno pues será difícil igual que ha sido la última legislatura y a mi me parece que es importante poder destacar que nosotros podemos tener una portavocía nacional desde de Cataluña somos el único partido probablemente que lo pueda hacer porque hay otros partidos dicen una cosa en Cataluña lo hice no para Galicia ya que hablamos de Madrid nosotros podemos decir lo mismo porque defendemos el proyecto pues que tiene sentido en toda España no hay que que está soluciones para los españoles en toda en toda España y por tanto si yo seguiré con con la portavocía hasta que no

Voz 1727 28:42 ya ningún cambio digamos de de funciones dentro de la gente

Voz 27 28:45 antigua que no se prevé por tanto con mucho orgullo voy a seguir siendo portavoz nacional del partido a nivel de toda España desde Cataluña desde Barcelona en un momento además en la que la soberanía la igualdad y la solidaridad del resto de los españoles extranjero

Voz 1727 28:58 pues una última cosa como portavoz nacional de Ciudadanos C's ha pasado de firmar un pacto con el PSOE para derogar la prisión permanente revisable hacer una enmienda a la totalidad de la ley ahora para para endurecer la oportunismo político

Voz 27 29:13 bueno más que para para endurecer la nosotros lo que queremos es solventar problemas que que las familias encuentran en el sistema penal español ahora mientras el Tribunal Constitucional resuelve porque quiero recordar que hay grandes dudas sobre la constitucionalidad de esta medida es pero que no va a ser ni el PP ni Podemos ni el Partido Nacionalista Vasco nosotros los que vamos a resolver este recurso nosotros vamos a esperar el cauce del Tribunal Constitucional como hemos dicho siempre pero mientras tanto mientras tanto no hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional nosotros queremos resolver problemas actuales les temo él quiere problemas actuales por ejemplo en dilaciones indebidas de los procesos ya en falta de menisco a la justicia como en cuanto a la prisión permanente revisable que a los quince años pues hay asesinos de bueno y delincuentes de delitos muy graves que pueden salir a la calle a los quince

Voz 28 30:00 a mi me parece que es de sentido común que sí

Voz 27 30:02 hay alguna deficiencia de porque lo dicen los técnicos

Voz 1727 30:05 con el lujo siempre el juez que lo claro claro

Voz 27 30:08 pero pero pero a los quince años personas que tienen una pena enorme pueden salir a la calle después de haber cometido delitos muy graves nosotros queremos con nuestro son bueno solucionar ese problema que han puesto de manifiesto muchísimos juristas de diferente ideología además muchísimos profesionales de del sistema penal español quieren los darle una solución ahora una opción técnica bien planteada y sensata no queremos hacer exacta poco ni ningún experimento pero me parece que si hay un error en el sistema un error detectado por muchísimos profesionales hay que intentar darle solución ahora mientras que el Tribunal Constitucional tendrá que resolver el recurso nosotros como constitucionalistas evidentemente pues consideramos que quién tiene que debatir sobre la constitucionalidad o no de una ley no puede ser el Partido Nacionalista Vasco ni ven en nosotros sino que tiene que ser el propio Tribunal Constitucional

Voz 1727 30:59 se ha leído el manifiesto del ocho de marzo apoya la huelga feminista

Voz 27 31:03 pues nos hemos leído ya que tenía razón que me habían dicho la verdad reside en los argumentarios en esas convocatorias que se han hecho a la respecto a la huelga si que se mezclan cuestiones ideológicas por ejemplo sala de luchar contra el capitalismo de mercado yo me parece me parece un error eludió como mujer que que lucha cada día por la igualdad nosotros respetamos esta huelga no me faltaría dando más conversamos sólo uno la respeté no respetarán porque consideramos que no es la mejor opción mezclar una reivindicación que es de todos que es la igualdad es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres una igualdad no ya de derechos obviamente sin Hodei real y efectiva con cuestiones ideológicas y por eso nosotros seguiremos luchando las instituciones ir consiguiendo cosas porque quiero recordar que la primera medida que Ciudadanos puso en marcha gracias a su apoyo a titulo a cambio de reformas fue la de permiso de paternidad en dos semanas y que estos presupuestos que están bloqueados tienen ya una semana más de permiso de paternidad gracias a Ciudadanos es decir nosotros vamos a seguir luchando por la igualdad lo que pasa que entendemos que la mejor manera de hacerlo es a veces hacer una una huelga en la que se reivindicar otras cuestiones ideológicas que no son tampoco mayoritarias como sigue creemos que es la igualdad sino desde las instituciones y consiguiendo cambia algunos para para las mujeres en un ámbito por ejemplo como el laboral nos parece tumbada

Voz 1727 32:27 entonces usted no va a hacer huelga verdad no

Voz 27 32:30 yo no voy a seguir la juez la huelga voy a seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres pues desde las instituciones ir consiguiendo mejoras desde luego sumando esfuerzos en lo que creo es que la lucha por la igualdad debe ser plural y no se puede creo yo Manet mezclar reivindicaciones ideológicas legítimas como la lucha contra el capitalismo comunismo lo que cada uno quiera con lo que creo que sí que es mayoritario que podemos sumar todos que es la lucha por la igualdad entre

Voz 1727 32:57 por su mujer agradezco que haya estado en la SER Inés Arrimadas buenos días

Voz 27 33:01 muchas gracias como siempre un placer buenos días a todos as

Voz 1 36:05 bueno las nueve y treinta y seis minutos de la mañana las ocho y treinta y seis en Canarias con Ernesto y Kaiser Esther Palomera Javier González Ferrari y saliendo de esa entrevista con Inés Arrimadas que insiste en que no se va a someter a un debate de investidura sino al eran los números como reclama insistentemente Javier el Gobierno el PP y no sólo eh no sólo había algunas voces que decían el resultado electoral del veintiuno de diciembre se visualiza con un discurso diferente

Voz 18 36:33 en el Parlament aunque esté condenado a no ser votado a mi me parece que es absurdo que Inés Arrimadas intente una misión imposible que tampoco que elevar sumar

Voz 0881 36:42 va a ciudadanos que que es escenifica una una la presentación de una candidatura que no tiene ningún futuro vamos a ver aquí lo que se tiene que arreglar es que haya un candidato un candidato de la mayoría parlamentaria que la mayoría parlamentaria Nos guste o no guste es independentista que pueda gobernar y con el que a lo mejor se puede hablar se puede hablar y empezar a hacer política porque no podemos estar lo decía antes Ernesto yo estoy de acuerdo sí les si la política pasará a manos de los jueces estamos perdidos la desea aparición de la política

Voz 8 37:23 Lee ha pasadas

Voz 0881 37:26 bueno ya ya ya pero es que sí pero esto va mamás y siempre es la la la bola de nieve va creciendo puede llegar un momento en que la política desaparezca sobre todo si vemos que hay algunos líderes que en fin tampoco es que haga mucho verdad para que esto no ocurra

Voz 1727 37:40 dejado en el aire la pregunta Ernesto no quién manda aquí el Supremo el Constitucional quién tiene la dirección política de este país en el momento probablemente más delicado desde la Transición no porque

Voz 0587 37:50 sí creo que sí porque la dinámica de en que los jueces y los magistrados asumen las responsabilidades es una dinámica empírica es decir se va produciendo por la vida del hecho y en un momento determinado te encuentras en que regulan todo y además ya ni siquiera se plantean si tienen que entrar en esto no tiene que entrar en esto porque es una dinámica hay un vacío de poder en este país Catalunya lo que indica es que invasivo de poder invasivo de política por lo tanto los jueces han venido a asumir los que Celina decir oiga señor Rajoy esta gente en Catalunya ha construido un caballo de Troya la única diferencia con el caballo de Troya de la historia es que este era de cristal veíamos todo lo que había dentro entró ya no se veía lo que que estaban los soldados y había un ejército dentro del caballo según a la historia e ir leyenda en cambio este caballo de otro era de cristal vosotros lo habéis tolerado no habéis dicho nada frente a esto entonces en piensan asumir la idea queridos compañeros siguiente tenemos que conseguir que los próximos veinticinco años por una generación nadie vuelva a intentar lo que se ha intentado y los únicos que podemos hacerlo somos los jueces Ésta es la mentalidad que se está generando en este país

Voz 0591 39:15 pues es para hacérselo mirar que que se extienda esta mentalidad respecto a a ciudadanos y la demanda existente que que Arrimadas presente una candidatura para la investidura porque hemos dedicado muchas muchas muchísimas páginas y muchos programas Sala a la brecha que se ha abierto en el independentismo pero igual un día teníamos que dedicar un tiempito también a lo que está pasando en las derechas y entre las derechas españolas no porque es curioso que ahora eh Ciudadanos y Podemos intenten hacer piña para esa reforma de la ley electoral candente que el Partido Popular le pida a Inés Arrimadas lo que Mariano Rajoy no fue capaz de hacer cuando este país estuvo más de seis meses instalado en el bloqueo político institucional porque el señor Rajoy hizo una larga cambiada después de ganar las elecciones generales esto hay hay muchísimo desparpajo por parte del del partido en el Gobierno y hay un objetivo claro que es el de desgastar a su principal rival electoral en este momento no y que esto va a ir in crescendo a lo largo de los próximos meses no ha sido en las encuestas dando el resultado que están dando a a Ciudadanos porque decía yo antes lo del desgaste del Estado de derecho creo que fue Rubalcaba decía el otro día puso no será candidato pero el Estado pagará un precio un precio ya lo estamos pagando hay un desgaste el gobierno ha forzado tanto la máquina del Estado Caine desgaste de muchas instituciones como no ha habido nunca en este país cuando esto acabe que probablemente acabará tardaremos meses años igual es necesario reservar un poco las instituciones de este país porque lo que ocurrió el fin de el fin de semana pasado el debate público al que asistimos entre lo que es va ocurriendo en el Consejo de Estado en el Tribunal Constitucional las llamadas desde Moncloa a los magistrados del Tribunal Constitucional y claro la actualidad nos lleva tan deprisa que no hemos tiempo no hemos tenido tiempo de tenernos analizar qué supone exactamente esto en una democracia Yes vulnerar los principios básicos de una democracia que es que entre los que está la separación de poderes esto el Partido Popular no lo está practicando nos está dejando un país

Voz 1727 41:39 una democracia muy tocada y muy lanzarme estamos forzando personalizado aquí lunes la tesis miércoles esto con más detenimiento no el el deterioro de las instituciones en un país además como España que necesita factores de cohesión que haya instituciones que estén a salvo de la batalla partidista partidista y desde luego de la injerencia pero la pregunta dónde nos lleva el el la evolución de la situación en Cataluña es decir si desaparece entre comillas como problema es decir hay otro candidato tuviese poner al frente de un Gobierno que gobierne aquella comunidad dato de una mayoría parlamentaria que es la que han elegido los catalanes y por lo tanto será independentista empieza a funcionar hay una vuelta entre comillas a la anormalidad hay dos millones de catalanes que han votado por irse de España qué queda CD España con Cataluña que quiere hacer el Gobierno de España cuál es la propuesta porque problema político no desaparece y entramos en un año peligrosísimo víspera del Súper Domingo que tengamos en el dos mil diecinueve electoral con esta subasta en la derecha para ver quién es más español no esto es lo que esto es lo que viene

Voz 0881 42:46 que se queda un año y quedan un año y medio para las elecciones municipales autonómicas del diecinueve ya empezamos a estar en campaña electoral es una cosa absolutamente insoportable

Voz 1727 42:56 primer año muchos que no tenemos ninguna declaró

Voz 0881 42:58 lo ponían como no tenemos ninguna ninguna elección vamos a crear un clima de de de precampaña electoral hombre

Voz 1727 43:07 todo eso sí tendrá tendrá el Gobierno de España en los partidos de ámbito estatal que responder a la pregunta efectivamente vamos a dejar en manos de los jueces la dirección política de este país o este país va a tener una dirección política haga propuestas concretas

Voz 0881 43:19 el debería tenerla debería tenerla pero dónde está ese liderazgo donde estas el liderazgo político para que se pueda hacer eso yo no lo veo en España ahora mismo

Voz 0587 43:30 el protagonismo de la justicia de los jueces es inevitable porque la agenda que tenemos de juicios en los próximos diez años es es una pesadilla es una pesadilla vamos a tener juicios todos los años por lo menos en los próximos ocho seis años algunos están fijados otros iban a fijar eso por un lado de la corrupción por lado de Catalunya tendremos en algún momento de aquí a finales de año un juicio que será en allí donde se abre el año judicial de la dices del juicio donde sea sobre todo el cuatro cinco de septiembre del año judicial en principio en la sala esa sala será la sala del juicio según una información que es de información de fuentes del Supremo en principio será ahí será una especie de nuevo 23F será una parafernalia magnífica para que durante veinticinco años no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido por así decir por lo tanto el protagonismo lo es inevitable es inevitable ir yo creo que el problema es que los políticos sepan habituado a esto no saben dar una solución por lo tanto que lo den aquellos que penalmente pueden darlo Éste es el gran problema que tenemos en nuestro país en Italia ocurrió en Italia ocurrió el fenómeno de mano publiquen vino y vino va a llenar un vacío político el vacío político aquí lo estamos digamos cavando entre todos desde hace varios años pero los próximos por las noticias espectaculares que ya no serán el juez de instrucción cita a declarar sentencia confirmación de la sentencia ahora vamos a tener la confirma el recurso de casación de la sentencia esta tan dura duran por lo buena de Gürtel Fitur la primera la vamos a tener en el primer trimestre de este año y probablemente incluso en algunos casos habrá aumento de penas de todo esto es lo que va a llenar el vacío político

Voz 0591 45:25 eh no no es verdad que que el protagonismo de los tribunales está aquí ya iba va a ir creciendo los próximos meses además en una democracia está bien que tengan protagonismo los tribunales siempre y cuando los tribunales

Voz 1727 45:39 eh funcionen o toman decisiones

Voz 0591 45:42 porque efectivamente nadie les ha ordenado or está derivado un problema político porque no han sido capaces de dar solución política tienen que recurrir a los jueces y a los tribunales de justicia pero respecto al proyecto de país es es es muy importante hablar de eso porque el Partido Popular que dura este mucho tiempo no quiso hablar del tema catalán porque supuestamente consideraban en su cuartel general que era un asunto que además cuanto más es para más enquistada más votos le daba la derecha en algún momento tendrá que decidir cuál es el proyecto que tiene para este país para la solución catalana no parece que el presidente de gobierno esté dedicado a ello porque recordemos que cuando el Partido Socialista le dio su apoyo al ciento cincuenta y cinco Pedro Sánchez salió contándonos que había conseguido un acuerdo con el presidente de gobierno para ahora sí sentarse a hablar de una reforma constitucional no parece que de los trabajos que han echado hoy a andar en el Congreso sobre la subcomisión del modelo territorial territorial vaya a haber un consenso básico que pueda llevarnos ahí pero tienen que acabar no solamente

Voz 1727 46:49 el Partido Popular el Partido Socialista y todos los actores

Voz 0591 46:51 es políticos tienen que salir de ese cortoplacismo es que ya no hay tiempo de la táctica hay que mirar al futuro el futuro desde luego con lo que nos están ofreciendo en este momento no es muy

Voz 1727 47:01 Nos tampoco tenemos mucho tiempo y a nosotros

Voz 0881 47:04 sí bueno enseguida

