Hoy por Hoy (01/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 3 00:12 son las diez las nueve en Canarias Inés Arrimadas en la SER la portavoz nacional de ciudadanos y líder de esta formación en Cataluña entiende que no puede ser presidente y que el esto se ha acabado que escribió en un mensaje difundido por Tele cinco Se refiere a todo el proceso que ese final era algo que se reconocía sin micrófonos desde hace tiempo aunque no le constan conversaciones en ese sentido

Voz 4 00:35 tú negociaciones y pactos no no me consta

Voz 5 00:38 es evidente que contactos pueden existir a todos los niveles al final la gente habla y los partidos políticos a diferentes niveles comentando ahora que hay un plan preconcebido para para que Esquerra se deshaga de punción momentos mira no lo sé pero lo que sí que sé es que mucha gente en privado desde hace mucho tiempo prefieran que Puigdemont pues no podía ser presidente lo que pasa que no lo podían es decir únicamente porque claro es que hay independentismo al al ilusionado al que ha alimentado como proyecto pues se les podría volver en contra

Voz 0019 01:07 y más Adrián Prado buenos días Pepa buenos días y porque el presidente del Parlamento catalán asegura que no sea sacrificado a Puigdemont quién sigue siendo el candidato Roger Torrent insiste en que habrá una sesión de investidura sin adelantar fechas declaraciones a RAC1

Voz 6 01:21 antes en tanto que presidente del Parlamento de Catalunya intentaré contribuir a encontrar una solución política para poder hacer la investidura con todas las garantías políticas creo que es entiende perfectamente la posibilidad de que el señor Puigdemont pueda someterse a este debate de investidura y que ésta sea efe

Voz 7 01:38 te iba vestido que esté investidura Ziggy afectiva

Voz 0019 01:42 sobre los mensajes en los que el ex president fugado da por finalizada su carrera política y el proceso Torrent se limita a decir que son de ámbito privado y a subrayar que ese proceso no ha terminado según el ministro de Justicia según Rafael Catalá la actitud del presidente del Parlament demuestra que la crisis en Cataluña ha cambiado de rumbo lo dicho en Antena tres Navarro

Voz 8 01:59 volvería a ser igual después de la acción de la justicia de la aplicación ciento cincuenta y cinco nada será igual sirve por ejemplo la el comportamiento que está haciendo el presidente del Parlamento de Cataluña yo creo que demuestra que quiere un camino distinto no no quiere estar querellado pasado mañana y volver a repetir el proceso creo que en ese sentido en nada será igual sí

Voz 0019 02:20 da récord de la llegada de turistas extranjeros a nuestro país en dos mil diecisiete el datos acaba de conocer y roza los ochenta y dos millones de personas pese a la caída de llegadas en Catalunya en el último trimestre del año Carlos Cala el número

Voz 0325 02:31 de visitante subió un ocho coma seis por ciento en el conjunto del año y en Cataluña a pesar del descenso del último trimestre también subieron un cinco por ciento los turistas en todo dos mil diecisiete los principales países de procedencia fueron por este orden Reino Unido Alemania y Francia en los dos primeros casos aumentaron las visitas más de un seis por ciento mientras que se redujo una décima en el caso de los franceses la principal comunidad de destino fue Cataluña seguida de Canarias Baleares y Andalucía el gasto de los turistas extranjeros en nuestro país también aumentó el año pasado en concreto un doce coma dos por ciento se acercó a los ochenta y siete mil millones de euros un diez y tres

Voz 0019 03:05 nueve y tres en Canarias

Voz 1915 03:08 SER Madrid Madrid hasta ahora comienza el pleno en la Asamblea regional en el que los grupos van a preguntar a la presidenta Cristina Cifuentes por las actas del Canal de Isabel Segunda ocultas durante medio año será en la sesión de control porque Cifuentes finalmente no estará mañana en la comisión que investiga la corrupción los grupos han aplazado la comparecencia prevista para estudiar el auto del juez del caso Lezo en el que determinaba quién no se puede entregar documentación requerida por dicha comisión Nani Moya PSOE Miguel Ongil podemos César Zafra ciudadanos

Voz 9 03:33 yo creo que el señor Garrido lo que tiene que hacer antes de acusar a los demás de mentir lo que tienen que hacer es explicar mañana como perdió el papel en el mes de agosto que todavía no lo sabemos a lo mejor quién ha mentido ha sido el Gobierno y no la Comisión precisamente

Voz 10 03:44 esto parece intolerable de todo este movimiento de ocultación que está haciendo el Gobierno de Cifuentes creemos que que tiene que dar explicaciones

Voz 11 03:53 a respetar el la decisión de los portavoces porque lo que queremos hacer desde el minuto uno que se abrió esta comisión es hacer las cosas bien incluso cuando el Partido Popular nos pone zancadillas día sí día no

Voz 1915 04:04 joven de veinte años entregado a la policía en Vallecas como uno de los presuntos autores de la trago y la agresión a un taxista el pasado lunes en Móstoles al menos dos personas entraron en el vehículo rajar en el cuello al taxista con una navaja y se llevaron la recaudación el GPS y el móvil el hombre ha sido detenido hoy a la policía busca a un segundo atracador y la policía ha sido esta noche a una chica de veintiuno años que supuestamente abandonó a su hija de sólo tres días en una parroquia de Tetuán sobre las nueve de la noche un vecino encontró a la niña en una puerta lateral de la parroquia de Santa Micaela Enrique ya avisó a los feligreses que estaban dentro de la Iglesia asistiendo a misa la cría llevaba incluso la pulsera del hospital y afortunadamente se encontraba en buen estado de salud Javier Quiroga es portavoz de Emergencias Madrid

Voz 13 04:45 me gustaba rosada calentita y todo hace indicar que haciendo es pocos minutos no que están fuera pues la alejado de la en la puerta de la

Voz 6 04:53 la familia tenemos cinco grados en el centro de la capital

de momento es todo cualquier novedad en Hoy por hoy con Toni Garrido y en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:23 el déficit de las pensiones alcanzan los dieciocho mil ochocientos millones de euros para que se hagan una idea es una cantidad de once dígitos que te consume la mitad de su mensaje de guasa porque la vida sus alegrías esos derrota se mide desde ayer en España en mensajes de móvil no me negarán que hubiera sido genial que en esos mensajes Puigdemont hubiera puesto esto se ha acabado Paul y la sevillana al final pero bueno no nos debíamos de lo importante porque llevamos demasiado tiempo desviando Nos de lo importante dieciocho mil ochocientos millones en déficit hoy que mañana será más y no les quiero ni contar el déficit que acumula haremos el día en el que millones de españoles quieran jubilarse y soliciten al Estado el dinero que le pidieron que le guardara para cuando lo necesitaran sobre eso me gustaría que escucharán con atención a la ministra Fátima Báñez

Voz 14 06:13 la moderada subida de pensiones de lo último año han hecho posible que los pensionistas hayan mantenido durante este tiempo el poder adquisitivo y los datos son tozudos están ahí

Voz 1995 06:26 los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo yo les pregunto a quién van a creer ustedes a la ministra o a sus propios ojos crees parece

Voz 2 06:37 con el mismo dinero hacen ustedes lo mismo ahora que hace

Voz 1995 06:39 cinco seis años si como saben gracias al firme tejido con el que está construida la red social española mucho se lo peor de la crisis estuvieron por eso Restrepo vernos ahora el nivel de vida de un pensionista español mediante datos inflados y por supuesto tozudos esta hasta impropio de gente de su categoría señora ministra una orden dos euros al mes vendría la inutilidad Celia Villalobos hace unos días ahorren para cuando sean aún más mayores y no estemos nosotros en el Gobierno para cuidarles define los próximos días llega algo de frío posiblemente algo de sentido común a nuestras vidas acaba el mes de enero mes que es como el pluses empezó con fuegos artificiales y termina con decadencia sin apenas un breve periodo de civilización entremedias escuchan

Voz 12 07:33 Trump es jueves nos cuesta Dios y ayuda eh Pedro rave está así que venga dale hay cinco motivos buenos buenos buenos para seguir viviendo Raúl Del Bosque motivo no

Voz 15 07:45 pero cinco por qué no se ha cansado de decir eso de

Voz 16 07:49 vaya días dacha ya cayera

Voz 15 07:53 pero hoy descubriremos si con el tema del Brexit son ellos los que lo dice no tapamos lo que algunos ya llaman el Gibraltar sexy celebrado el texto motivo número cuatro el jugador que antes el lujo era soñar con esto ahora un piso un ancho de banda ahora ella no abra el lujo es un chocolate que podría venderse con el eslogan de esto dijo pero señora aunque novias de pata porque se vende Cole coletilla de ser el mejor chocolate del mundo hoy nos visita al fundador de chocolates Bakari Santiago Peralta

Voz 1995 08:22 el mejor del mundo y les pedimos ayer a oscuras que no

Voz 1995 08:28 es para aprobar no podía es aficionado tenemos dos grandes oyentes muy buenos oyentes muy

Voz 12 08:34 aficionados a chocolate que van a dar cuenta si si es o no el mejor chocolate armónica poder no motivo número tres

Voz 15 08:41 por qué hemos encontrado al hombre más buscado hoy entrevista en exclusiva con Carles Puigdemont cuando famosas ya

Voz 17 08:50 siente por dos catorce está

Voz 15 08:55 bueno quien dice entrevista dice nueva entrega de entrevistas Mani claras con motivo número dos que en el siglo XXI del mundo ha cambiado y ahora sólo importa una cosa los Like a me cuenta medir Unai pero mucho antes hubo una revolución de verdad es un año que los cambio todo hoy nos visita al autor de mil novecientos sesenta y ocho en la teniente de un mundo nuevo Ramón Gonzalo es Berry la emotivo número uno porque así accionado el exconseller Toni Comín después de que le hayan pillado la conversación de Whatsapp con Puigdemont ha

Voz 19 09:29 a la gente más que nada la gente lo pudimos para familia también que a la gente a la gente que no soy arriba hombre de todo se sale y hasta aquí los motivos

Voz 15 09:41 para seguir viviendo

Voz 12 09:45 hay una una historia de Padre Brown de gran Chesterton en donde el taxista es el asesino porque es invisible por el grupo entra y sale del edificio y nadie le echa cuentas por ella el cartero perder

Voz 1995 09:59 nadie echa cuentas al cartel señora invisible

Voz 12 10:01 sale destaca los carteros es una profesión en constante evolución

Voz 2 10:12 el cartero silbando con su bolso hombro con los tarta

Voz 20 10:15 sea una factura no sé que esto ya no es una realidad porque como pedimos todo viaje entre mucho de ello está entregado por correo a este artículo viene de de de la prensa sueca porque ahí se llama Manu poste pues no funciona también pero hablan de esto no como como tiene que llevar ya casi casi un pico porque hay en nuestra vida cotidiana ya cobró vamos a las tiendas y entregarlo a muchas veces cero así que Yukos no ha profesión que ha cambiado muchísimo imagino

Voz 12 10:51 hace unos años algunos dudaban del futuro de una profesión como la de cartel ahora mismo está claro que es una figura imprescindible para muchos de la gran ciudad por lo menos la verdad que sí bueno son las diez y once minutos extras una de las noticias por cierto que se incluyen en el resumen de noticias de Tom diez y once les decía una hora menos en Canarias Rosa Márquez muy buenos días

Voz 22 12:50 y las citas más pequeño dijo

Voz 12 12:53 han Luchino dormido muy

Voz 23 12:55 no quiso

Voz 25 13:06 en Siria la gente sigue corriendo con betún para que no tengan que hacerlo ellos el dieciocho de febrero corre por Siria información e inscripciones en que reportaría punto RG y tíquets por punto es gracias ATI seguimos

Voz 6 13:19 cariño tenía razón lo de poner un futbolín en el salón no está tan mala idea

Voz 1915 13:22 ah sí total le ponen una madera encima es como

Voz 6 13:24 mesa no el verdadero amor sede muerto

Voz 24 13:37 Moreno ya que al minuto de gloria Havel Coixet este resultado en el Camp Nou tenemos doce nominaciones nos van a dar cinco menos que la Liga no está sentenciada todavía pero cuando no te lo dan número pues muy bien elogió las Kucher

Voz 27 14:05 yo sí que me voy a tomar un extra con tanto grito tanta explotación el sábado a partir de las seis de la tarde Carrusel en redes sociales la web ya la una de la madrugada en riguroso directo hasta el Goya en la SER cite a pie de campo con el bueno yo la portería

Voz 28 14:20 lo que ha nominado al niño que abuela dijo es nominado que llevan hachas el cine cine en las La escribe

Voz 4 14:28 a Puerto Rico

Voz 7 14:30 yo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista quedan muy guay cuando vas en los congresos de bienes

Voz 17 15:00 o congresos el bienestar punto es con el patrón

Voz 2 15:03 medio de eran zoco

Voz 1995 15:05 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 6 15:08 ponemos en marcha agentes de la Guardia Civil ha acudido a primera hora con una orden

Voz 2 15:14 el lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos la decisión no es firme pero

Voz 7 15:22 a medida que ha ido avanzando la mañana ha ido tomando cuerpo síguenos también en Hora catorce punto es que apenas

Voz 19 15:32 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:36 es un referente hace unos minutos con Pepa escuchábamos lo que ocurrió ayer en la BBC nosotras vamos un poco más atrás en el tiempo casi daba la BBC la noticia de que el Reino Unido abandonaba la Unión Europea

Voz 30 15:47 cuál fue el Che ahí fui canas y que él no en Chifa

Voz 1995 15:55 esta mañana a las cinco menos veinte de la madrugada del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis en el Reino Unido una hora más en su territorio en Gibraltar donde el noventa y seis por ciento de la población el noventa y seis votó primen Brian Reyes buenos días

Voz 4 16:13 días Rioyo estoy como como recuerda ese momento fue Masó tú has dicho la comunidad Sabat permanecer en la Unión Europea así que cuando el resultado cedió a las cinco de la mañana eso noticias que éstas son un gran shock fue como un poco un sentido como de pérdida clásica casi no hay un momento muy triste muy fuerte

Voz 1995 16:39 Brian Reyes es el director de uno de los periódicos más antiguos del mundo el Gibraltar Chronicle que se publica en el Peñón desde mil ochocientos uno Brian lleva no desde mil ochocientos uno de origen todo además de éxito una reciente bueno han pasado muchas cosas Cameron dimitió Theresa May ascendió al poder nadie frase dimitió aunque sigue reivindicando su pensión europea porque se no merece ya hace un par de días infiltrar un documento interno de británico que certifica que el Brexit va a ser malo muy malo para el Reino Unido en todos los órdenes e sociales económico puramente económico claro eh cómo se recibió ese ese informen en Gibraltar

Voz 4 17:20 el informe de ayer diremos no

Voz 12 17:22 de ayer sacó bueno

Voz 4 17:25 pues estamos siguiendo las noticia del Reino Unido con mucha atención no pero son tantas las noticia que en su mayoría malas que es como una más no yo creo que todo el mundo aquí es comprende comprendía desde antes del referéndum que el Brexit no es bueno ni para el Reino Unido para nosotros no hay asustan

Voz 1995 17:50 de que que es ayer por ejemplo la madrugada veníamos ya tener difusas las líneas de del tiempo O'Brien bueno

Voz 4 17:58 Mister Kilombo estoy trabajando en diarios siempre voy hundía

Voz 12 18:02 bueno en otro

Voz 1995 18:04 esta exclusiva dependen esta misma semana el ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo asegura que Gibraltar podría vetar los aspectos del acuerdo del Brexit que no fueran beneficiosos para Gibraltar sin embargo Michael Barnier el negociador de la Unión

Voz 12 18:19 lo dejaba muy claro cinco de cinco

Voz 1995 18:25 Márquez está ahí una mezcla de inglés y francés Ryan es a la de siguen marcando vía laca el mercado único no puede ser a halagar al carta tiene sentido que el mercado único no pueda ser a la carta no puedo crear nuevos aspectos que me gustan los que no eso parece que tiene sentido O'Brien

Voz 4 18:42 claro mira en en primer lugar el tripulante de del instante hay que poner en Porto de contexto no porque eso no de Argo que escenificando ha dicho que lo dice no yo creo que lo que él está hablando de un poquito de que el constitucional que tiene con el Reino Unido entonces lo otorga competencias al Reino Unido las desayuno y lo son la mínima relación externa defensa seguridad el resto ah y competencias de desgobierno de Gibraltar que el Parlamento de ciberataques son los que implementan ella aquí no entonces yo creo que iba un poquito de nexo no pero está claro que la postura de la Unión Europea ante la negociación del Reino Unido y que en Reino Unido al negocian es que no se puede tener acceso al mercado único sin gobierno no está dispuesto a seguir con cuatro libertades entonces veremos cómo sale ese argumento yo si me permites varias aquí porque hay un dato que se pierde dentro de todo esto en lo que hagas libertad no en una de las cosas que pasa después de el voto de estarán no me dos mil seis porque las hacen lo vio muy rápidamente para entender cómo era la relación que tiene su economía con la Unión Europea entonces ahí se descubrió muy rápidamente de nuevo que más del noventa por ciento del negocio que se hacía con la Unión Europea dentro del mercado único con el Reino Unido entonces lo primero que se hizo desde aquí después de fotos y conseguir un compromiso ver el Reino Unido que ese acceso al mercado de Reino Unido seguiría existiendo después del Brexit

Voz 1995 20:32 en ese compromiso aunque fuese fue

Voz 4 20:34 a que el mercado único

Voz 12 20:37 entonces

Voz 1995 20:40 ese compromiso no solamente ido en cuanto a danés entre Gibraltar y el Reino Unido sino que la propia Theresa May vamos a escuchar en sede parlamentaria ha afirmado tener en cuenta Gibraltar en todos los aspectos de la negociación

Voz 31 20:52 bueno no vamos a excluir a Gibraltar de nuestras negociaciones ni durante el periodo de implementación ni en el futuro acuerdo Oracle al honorable caballero esa garantía y también hemos dejado claro en Europa que Gibraltar está cubierto por el artículo cincuenta de las negociaciones de salida por confirmar lo que dije el lunes negociamos asegurando que los acuerdos están ahí también para Gibraltar

Voz 12 21:12 pero ayer se fían de esos días

Voz 1995 21:15 palabras

Voz 4 21:16 hombre en el sentido de que estamos manteniendo una relación muy estrecha dentro de ese proceso con el Gobierno británico y ahí no soy famosa hasta el punto que no podemos pero es que está en una situación en la que estamos no tenemos claro no pero lo los mensaje que no están mandando el Reino Unido son bastante positivo y ahí también transmiten un poco como una sensación de calma a lo que es el mercado Nuestro ante esta esta situación que sin duda es una situación situación complicada

Voz 1995 21:49 sí que en estos tiempos de incertidumbre y esa complejidad no no da mucha esperanza para los nuevos tiempos se habla sobre todo cuando uno atiende las voces europeas ahora sobre todo de dos fronteras duras que despierta nuevamente con la implementación de la frontera con Irlanda en la frontera con con Gibraltar según debiera siempre Picardo que esa frontera sea dura o blanda depende sólo de España en algún momento tendrán ustedes también que hablar con el Gobierno español

Voz 4 22:17 bueno el señor Picardo ya ha dicho en su día que está dispuesto a hablar con el español tanto el Gobierno de El Reino Unido siguen por la labor de el Foro Tripartito que existía antes de actuar Gobierno de Partido Popular bajo el PSOE que consiguió mucho mucho me acuerdo para el beneficio a la comunidad de ambos era no yo creo que nosotros problema que tenemos es que siempre los titulares son muy sensacionalista in muy muy negativo no pero aquí la realidad que vivimos en libertad y en la comarca del Campo de Gibraltar y son nuestros vecinos son relaciones de convivencia y de normalidad no hay lazos empresariales laborales culturales sociales deportivos eso es lo que se busca mantener

Voz 1995 23:05 sí afortunadamente la vida está por encima de la política varios pasos por parte de las veces me gustaría para termina siempre hayan que escucháramos algo que ocurría ayer mismo en la Cámara de los Lores Lord lo la Cámara de los Lores como dicen reunido es la forma que tienen de demostrar al mundo que saben cómo tratar a la gente mayor pero decía los Lisbeth trazaba una interesante metáfora para justificar un segundo referéndum escucho con atención Brian

Voz 32 23:33 tengo tres días ancianas muy miedosa a las que quiero mucho ha decidido regalarles un capricho les pido que decidan entre ellas que les apetece hacer así que los discuten y alcanzan una solución democrática deciden que quiere ni al cine mañana así que en el periódico local veo que las únicas dos películas que ponen son reservas Docs in La matanza de Texas se hizo más

Voz 15 24:00 digo yo ahora mismo dos

Voz 32 24:01 las incluso agresivas tías a las que sin embargo tanto quiero ahora tenéis que aguantar con vuestra decisión democrática lo ahora les digo ahora que sabemos lo que se ofrece qué opina Ice Cube

Voz 1995 24:18 Brian pórtico la metáfora eh sería Gibraltar una de esas tías medidas modosas

Voz 4 24:25 hombre yo creo que Gibraltar tenía claro lo que quería referéndum referéndum el resultado sería el mismo una declaración es muy buena y la llevamos en el periódico

Voz 1995 24:37 vale coincidimos entonces es una buena no sé si es muy precisa pero la madre de la Mata

Voz 12 24:43 alza de Texas y si contienen esta forma tan inglés además se emitió tampoco querría se sentaría a negociar y espérate que al final esclavismo el cine no no es una buena idea bueno queda un periodo de incertidumbre y de complejidad que la vida

Voz 1995 24:58 Areal afortunadamente no se traduce es verdad que en estos tiempos que vivimos la da certidumbre sería un buen aliado pero bueno es lo que nos ha tocado vivir y la normalidad en la vida como destaca Brian es es la de dos comarcas dos pueblos que se llevan bien y eso no va a cambiar ningún pasada Brian Reyes director de Gibraltar Chronicle uno de los códigos más antiguos del mundo que sigue editando se esto ya por sí es una buena noticia Brian

Voz 12 25:23 gracias por atender nuestra llamada vengan

Voz 4 25:25 el tratado procediese a Veinticinco sonoramente

Voz 21 25:39 de coche era uno más pero hoy soy

Voz 33 26:12 sí

Voz 22 26:19 a través del whatsapp menos una nota de voz seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 17 26:26 lo que quieras

Voz 1995 28:29 los diga que no querer posible

Voz 11 29:38 siete Gades no esa pasión en la vida nos apasiona a escucharla

Voz 7 29:43 la mencía

Voz 1995 29:44 ah

Voz 12 29:50 hoy

Voz 12 30:32 por el Kadima

Voz 1995 30:38 desde mil ochocientos uno editando de todos los días en Gibraltar

Voz 12 30:42 y eso nos lleva a las serie

Voz 1995 30:43 de reflexión como pueden los medios de comunicación tradicionales sobrevivir a la crisis económica y al mismo tiempo a un radical cambio de modelo con la llegada de las nuevas tecnologías que es una pregunta muy larga pero muy necesaria que estrategia desempeñan como contenedor de noticias impresas como Twitter Facebook Google estas empresas gritó gráficas de de de mensajería que luego te graban y ya está dices Julian Assange es todo más otro modelo que no debían los demás las News son son muchas todas las que tenemos

Voz 44 31:13 precisamente ayer en Madrid

Voz 1995 31:15 Historia maquillan reflexionaba sobre el futuro de los bulos decía que nunca ha sido tan importante la existencia del periodismo de calidad de buenos periodistas entonces debemos preguntarnos también que sigue sí pero que de que comer

Voz 45 31:30 sí

Voz 12 31:33 pero a final de mes

Voz 1995 31:35 en fin vivimos tiempos convulsos hace imprescindible tener cerca

Voz 12 31:39 a personas coristas esa con mucha inteligencia al Madrid Gonzalo Madrid dejas un poquito Toni Segarra muy buenos días días son dos de los pensadores

Voz 1995 31:51 las creativos Guille y curiosamente más lúcidos de desde país Gonzalo IC masivo que el periodismo ahora es más necesario que nunca en la historia coincides con eso

Voz 1819 32:01 solamente yo creo que es más importante que nunca lo va a ser es alucinante porque nos damos cuenta hace tres años no me he dado cuenta de esto y mira que ya ya era importante pero ahora vamos en una sociedad cada vez más donde la las falsas noticias ocupan todo pues el único contrapoder más allá de regularlo como propone que luego hablaremos supongo el futuro ministro de Economía Garicano más allá de cuanto a Google que es imposible supongo que el contrapoder a noticia falsa son noticia buenas

Voz 12 32:27 pero Toni noticias falsas ha habido siempre yo creo que es el periódico de hecho

Voz 0621 32:33 de hecho sería una buena definición de la propaganda no las Fake News e hipotecar yo creo que la civilización a la educación está basada en la mentira afirmó uno no eso que se dice de mí yo voy con la verdad por delante es mentira situaron la verdad por delante acabas pegando con todo el mundo sea yo estamos estamos amparados por una cierta idea de mentira de educación no eh yo creo que lo que hay aquí es una batalla como siempre entre las Fake News de toda la vida porque siempre han existido en Washington Post de siempre y las Fake News nuevas hay una hay una lucha entre entre lo viejo que siempre ha existido siempre existirá y digamos en donde la la vieja parte de esa de esa ecuación ha lanzado la idea de Fake News con una campaña

Voz 1995 33:15 pero entiendo lo que decías es verdad desde el origen la mentira en sí misma como evolución lo que pasa es que nunca ha sido tan difícil discriminar una ciudad nosotros estamos hablando desde estuve de comunicación desde la Cadena Ser nuestra queridísimo en cadenaser cada vez es más difícil dirías que ha sido grita

Voz 0621 33:33 fíjate en la historia la Historia que como todos sabemos la escriben los que ganan es Fake News por definición no nos ha preocupado tanto decir aquí estamos hablando de regulación estamos hablando de De Gea cuando hablamos del Bloc Shane no hablamos de Fake Money hilo es decir eh final lo que queremos es que alguien en serio y el que el que podamos creer nos regule eso que consumimos y que hacemos no ya aquí el final lo que pedimos es oiga alguien puede asegurarnos que hay un periodismo en el que nos podemos fiar los regulación no es que discrepa eh me alegro

Voz 1819 34:06 es una guerra de modelos de nuevo viejo pero de otro tipo de modelo no sé que es es decir para mi Facebook es un medio de comunicación me da igual lo que diga Zuckerberg Higuero igual por definición editan su algoritmo decide de lo que es importante para mí lo que no es importante para mí eso es periodismo la única diferencia entre Facebook La Ser es que la SER para aquellos que hacen los contenidos Facebook no Sao gratis pero es un medio de comunicación yo creo que el problema a mí me sorprende cómo salimos todos emocional de ver la peli The Washington Post estemos que necesario Giulio desde que dijo que si volviese ayer entre detrás

Voz 1995 34:39 que el dueño de Amazon se compre el Washington Post y bandas aparezca una película el Washington Post donde se habla que bueno de Washington Post y que tenga

Voz 1819 34:47 la dices de poner debajo boceto bueno podemos volver con mis exacto cuando sales de ver todos los hombres del presidente disfruta de Dustin Hoffman y Robert Redford no pues todos estamos de acuerdo que el periodismo de calidad o el periodismo Arias nuestras vidas e el problema de los Facebook Google que haber no por supuesto que regulados pero el problema es que hacen periodismo pero un tipo de periodismo porque tiene un algoritmo que a abandonase matemática lo que hacen es que la la veamos mucho es una manera de contar las cosas que hay que contrarrestar esa manía de contar las cosas

Voz 0621 35:21 pero estaríamos de acuerdo en que tú dices Facebook asume de comunicación y yo estoy de acuerdo pero Facebook es una empresa de publicidad kilos diarios siempre siempre al policía de hecho el orígenes Diario de Avisos y noticias en realidad las noticias se colocaban

Voz 12 35:32 como contenido para atraer a gente a un diario

Voz 0621 35:35 enviado productos de la con tanto al otro lado

Voz 1819 35:40 bueno es que yo creo que uno de los males de la de los males que vivimos ahora mismo es probablemente la dependencia excesiva de la publicidad

Voz 12 35:48 adiós

Voz 1995 35:50 de esos ha sido pero mira lo digo por centrar un poco la detracción George Soros el otro día en de Davos alertaba del peligro de las redes sociales y de cómo están alterando nuestro comparó el comportamiento sin que nos demos cuenta bueno pero diga yo Soros como decíamos el otro día el hombre que reventó la libra por su propio difícil pues son país a él Cuerda ganaron pero yo creo que hasta en ladrones pero hay distintas modalidades el problema y lo ni que hay empresas que sólo se dedican a ganar dinero sólo se dedican a entonces a desempolvar esa línea editorial a lo único que quieren es que es mucha

Voz 1819 36:23 para aquí

Voz 1995 36:23 me da igual si es mentira si no tienen ningún tipo por más que digan que van a implementar herramientas para detectar las noticias falsas yo no elogió

Voz 0621 36:30 porque nadie advierte contra la lucha contra el poder de las escuelas que eso sí que es manipulación eso sí que es educación es y en cambio no ambos de Faye que escuelas no hilazón final muchas cosas que están trasladando mensajes de una determinada manera no lo hemos vivido aquí en Cataluña durante mucho tiempo ya que hay un debate sobre eso o la Iglesia católica que se queja mucho de la de las asignaturas de ciudadanía pero en el fondo es porque siempre han estado manipulando

Voz 6 36:54 es la primera formación uno cero fíjate yo no

Voz 0621 36:56 no sería lo mismo una ya entiendo que eso es una postura

Voz 1819 36:59 a y post moderna pero yo hago una pregunta sencilla y directa e cuando los medios han tenido que verse obligados a luchar por la Audiencia ya han priorizado audiencia la influencia porque es más fácil vender audiencia que vender influencia Ian han no se digamos haciendo poco autocrítica No somos convertido en espacios también donde ponemos gatitos para generar tráfico hecho ha hecho una sociedad mejor una sociedad yo no se las escuelas y seguro que también la educación adicción pero objetivamente que los medios prioricen única exclusivamente la Audiencia hice vayan a los códigos de esas nuevas plataformas que sólo genera audiencia no están haciendo la sociedad más educada y más libre ni más informada

Voz 1995 37:35 no creéis que existe no finalmente al pregunta Barreto

Voz 12 37:38 digamos que formula pero no creéis que

Voz 1995 37:40 debemos dar un paso adelante y que dos ciudadanos empecemos a valorar esa buena o mala información haremos que estemos dispuestos o no esto es una cuestión a pagar por ello

Voz 1819 37:50 me pregunto bueno

Voz 0621 37:51 sí indudablemente y yo creo que tenemos una sociedad más libre ahora que cuando había televisión que veíamos todos eh

Voz 12 37:57 sí seguro seguro ni eso

Voz 0621 38:00 yo me parece que el que lo de ahora con todos los efectos que tenga es más libros pero hacía referencia Gonzalo

Voz 1995 38:05 la Luis Garicano economista

Voz 12 38:08 la jefe de Ciudad futura ministra

Voz 1995 38:11 eh proponían preámbulo la regulación de algoritmos para imposibilitar la expansión de las sentencias de mentira

Voz 1819 38:18 a ver si de verdad con todo mi respeto señor algún día supongo que sea ministro pero cómo vamos a regular Google por Dios si es al primer lo vista del planeta le vamos a regular pues fenomenal vaya usted regule a Google Facebook

Voz 12 38:31 entiendo

Voz 1819 38:33 que contaba nuevas plataformas que no hay que regular porque bueno es maravillosa de la libertad y además yo lo defienden que harán lo que quieran en todo caso habrá que contrarrestar cómo contrarrestar las Fake News entiendo que con mayor educación con mayor espíritu crítico el ciudadano con medios que Ömer con entidades que de favores que te permitan enero otra fuente información ya pero la suciedad yo Itínere

Voz 1995 38:54 el asunto ni se mueve como se mueve por ejemplo hablamos hace

Voz 12 38:57 junto con con el redactor jefe del Llibre crónico

Voz 1995 39:01 cuando empezó la campaña del Brexit se dijo que el Reino Unido contribuya cada semana porque además lo de el efecto de cada semana recordemos que ahí se cobra cada semana de manera que se cuentan los ciclos son mucho más pequeños Gêres nuestros que son mensuales se decía que cada semana el Reino Unido contribuya a la Unión Europea con trescientos cincuenta y seis millones de euros es veinte no era verdad Lara Ston dato falso sacado de la manga se dijo era falso pero una vez que tú has instalado esa idea una vez que has puesto salida la cabeza esa idea ya no desaparece Toni

Voz 0621 39:32 no la realidad es absoluta osea partimos de la base de que la de que la material Madrid al sol que está ante que la realidad es interpretable derecho la filosofía los apuesta Golden que es después de veinticinco siglos el fracaso fracasó la filosofía

Voz 1819 39:43 yo discrepo con una constatación entonces yo

Voz 0621 39:45 lo estoy viendo aquí en Cataluña todos los días tú vas al lado mediático independentista los mismos datos y la misma realidad es interpretada Rabaneda y creí ida de una manera y en el otro lado de quería de de otra Ia y en ambos casos es perfectamente plausible lo que dicen

Voz 12 40:00 ya pero por ejemplo los mensajes de ayer de nada

Voz 1819 40:04 es que el hecho de que todos los americanos crean en campaña electoral que el Papa Francisco apoya al Trump en mentira no es interpretable es un hecho que mentira otra cosa es que lo crea y habrá que reflexionar qué es lo que pasa para que se lo crean será falta espíritu crítico probablemente que las únicas

Voz 0621 40:17 no olviden que el que lo quiere que lo que hoy que lo quieren que cree en un Dios que es un hoy tres a la vez es así

Voz 20 40:24 pero no no es no sólo la calidad la cantidad de noticia estamos bajo una tormenta noticias titular mira Kinca ha quitado la ropa tres veces en una este mes es muy cansina serio a las tres que lo ponen a once ancianos en Japón que no es noticia

Voz 6 40:50 a dos bajo este cataloga como seleccionamos

Voz 1819 40:53 bueno es que a mí me parece que hay una una reflexión ahí es nada tiene que ver con la falta autocrítica tienen que ver con que también los medios de alguna manera somos pues son culpables de la falta de credibilidad no es verdad que la gente no pague por las cosas la gente paga todos los días portó la cosa vivimos en la sociedad de pagar pagamos por la tele pagamos por HBO por lo que paga por aquello que es relevante la pregunta porque no va

Voz 12 41:11 promedio ahora mismo no parece que sea el tú estás dispuesto a pagar diez euros al mes para ver tu serie favorita suele estás dispuesto a pagar diez euros al mes o menos cinco euros al mes la mitad de ver tu series por tener una información rigurosa eso llegará

Voz 1819 41:25 eso va a llegar indudable poniendo iba a llegar el día que van a nadie va a decir esto pero va a llegar el día que lo medios entiendan que en la portada a lo mejor no tiene que está aquí en relación porque eso no es relevante porque a gatitos perdemos contra Facebook y Google el día que los medios entiendan que tendrán que jugar otra baza que será la influencia de cara a vender y matiza que juegan otra la credibilidad vestigio TC inviten a portada a lo mejor yo estoy dispuesto a pagar por esa portada

Voz 0621 41:49 gatitos información porque la formación está ya vamos con cuando habían aparecido ansias

Voz 1819 41:54 la interior ya ayer los aparece

Voz 0621 41:56 inmediatamente y por tanto eso no es lo importante es la trascendencia que tiene la la la interpretación que eso tiene ya quién queremos creer en su interpretación no

Voz 1819 42:05 lo que es paradójico ahí está ya la digo esta publicidad es que dicen no llegó a medio me tengo que jugar a la audiencia por qué es lo que sí tengo audiencias como puedo traer a las marcas para tener audiencia pues probablemente bueno cambian un poco el dice que hace Facebook en audiencia hace Twitter fenomenal lo que es paradójico sorprendente es que audiencia vas a perder siempre

Voz 20 42:26 nunca vas a ganar audiencia contaba nuevas plataformas por tanto tu posicionamiento no

Voz 12 42:30 que estará ahí ya de muchas cosas no sirve y la publicidad perdones cómo valora de alguna manera la Audiencia decir que tengamos

Voz 1995 42:37 ha formado en IDEA adscrita

Voz 12 42:39 dio propio oí vi capaz de diferenciar lo bueno de lo malo cifra ese prestigio al medio y a su vez al anunciante Chipre esa es la

Voz 1819 42:46 cualificación de tu audiencia yo vivo de vender audiencias y no es verdad que vendas siempre aquello que tiene más audiencia puede tener más valor a lo con menos audiencia pero más cualificado

Voz 0621 42:56 pues lo que dice el otro Toni no muy caro cualificar yo creo que vamos aún un vamos a un de de audiencias cualificadas selectivo que era él

Voz 6 43:04 la media Stoner el único lunar pero que lo digas tú verdad de rotor que es el Fredrik Toni Nadal hablar al hablar tuyas una claro si se quiere ser hablabais y miman como Cristiano Ronaldo

Voz 1995 43:18 pero estaba hablando de arriba es un tema francamente interesante que por supuesto vamos a atrever a resolver ni aproximarse siquiera pero yo sí creo que hay un y eso es una opinión puramente personal aquí hay un movimiento de gente que necesita Yaiza o cuenta después de la explosión de las redes sociales cuando llegaron con Facebook Quili que empezamos a combatir fotos y bueno empieza a ver cada vez más serenidad para analizar ese entorno ese contexto y saber que lo que llega por ahí bueno pues vamos a cuestionarlo porque finalmente pues las mentes deben hacernos las lúcidas olas que dudan de todo y las que ponemos en el sexto y las que cogemos la información ha sido vamos en su momento la que es capaz de discriminar por más que el periódico haces no lo haga lo que es importante de lo que no es importante y Kim Kardashian

Voz 1819 44:03 pues no es lo importante es no tengo ninguna duda yo por acabar yo estaría encantado que con mi dinero con el dinero que yo pago los impuestos que es lo que hace el Gobierno es invertir en los medios a través de campañas institucionales que es una forma de controlar un medio Hince absurdo el nuevo Alcaraz pelos y Simao había mezclaban esta hayan dado que con mi dinero ese dinero fuera los medios para hacer un control del Gobierno que fuera justo al revés estoy yo no tengo problema por pagar pero es que mi dinero va publicidad institucional que es propaganda de los partidos y un mecanismo de control pues no era más razonable crear un pool que yo pague que paguemos entre todos que subvención hemos por un periodismo libre y de calidad coño

Voz 6 44:36 que ejerza control sobre los gobiernos ya de una app que bloquea cualquier noticia de bloquea en todo tu baila que bloquee todas las

Voz 1819 44:45 Mas hizo lo traiga la edad

Voz 6 44:48 hace ahora el paradigma ver la realidad estos días después de todo lo que hemos contado periodismo acabar hablando las Kardashian sería el tema de los tiempos que vivimos

Voz 0621 44:58 hasta que exista este debate me parece muy saludable donde que es la demostración de la demostración de que efectivamente las Fake News es cierto y es un tema que hay que tratar de pensar pero que lo estamos tratando lo pensamos que seguramente aparecerá efectivamente productos nuevos

Voz 1819 45:12 y pagaremos por ellos encantador y podremos jodidos

Nos gustaría yo tan tan seguro Toni Segarra un abrazo el otro tanto desde aquí le dice adiós adiós triste el tomo único muchísimas gracias Gonzalo Madrid seguimos diez y cuarenta y cinco una hora menos en Canarias

Voz 48 47:55 amigos de campeones

