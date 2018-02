Hoy por Hoy (01/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 hola hola

Voz 0019 00:12 son las once las diez en Canarias Inés Arrimadas no se presentará a una sesión de investidura porque visualizará a la fuerza del independentismo la del líder de Ciudadanos en Cataluña hay portavoz de esta formación a nivel nacional acusa al Partido Popular de presionar la para tapar su derrota electoral declaraciones a Hoy por hoy

Voz 2 00:28 yo creo que están totalmente equivocados lo hace él no para visualizar que han cambiado las cosas sino para tapar su fracaso electoral para atrapar que no han cambiado la ley electoral en treinta y cinco años que me da la mayoría los quería que es al contrario si nosotros ahora presentamos Hasbro y se ve que sólo nos votan cincuenta y siete escaños se va a visualizar que el independentismo es mucho más en el Parlamento que el constitucionalismo es que la ley electoral no me la mayoría si tuviéramos una ley electoral justa si el PP hubiera hecho los deberes y me cambió la ley electoral es decir el PSOE pues me presentaría sin duda

Voz 0019 00:59 el responsable del operativo policial desplegado durante el referéndum ilegal del pasado uno de octubre comparece como testigo ante el Supremo la causa que investiga a los líderes del proceso soberanista por rebelión entre otros delitos Diego Pérez de los Cobos ha subrayado en varios informes la luna la nula colaboración de los Mossos en aquel despliegue leña con alto tribunal Alberto Pozas

Voz 0055 01:17 ha llegado a primera hora de la mañana sin hacer declaraciones y testifica ante el juez Llarena desde hace tres cuartos de hora Diego Pérez de los Cobos el coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo policial del uno de octubre en Cataluña llegaba con la intención de manifestar la pasividad de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal el informe elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad dice textualmente que la ejecución del positivo policial de los Mossos resultó inoperativo e ineficaz para cumplir las órdenes que tenían impedir la consulta destacando también el mismo informe según su versión que la Policía autonómica catalana actuó así respaldado por el Gubern

Voz 0019 01:48 más asuntos en Barcelona los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes uno de ellos menor por difundir presuntamente un vídeo de pornografía infantil en el que apareció una agresión sexual a un bebé de pocos meses informan a pum sin

Voz 0196 01:59 los detenidos difundieron el vídeo a través de un grupo de Whatsapp formado por estudiantes uno de los miembros de este grupo denunció a los Mossos que había recibido unas imágenes en las que se veía a un adulto agrediendo sexualmente a un bebé de escasos meses de unos veinticinco segundos de duración después de ser detenido los investigadores constataron que este joven había recibido las imágenes también a través de Whats App de otro joven que fue detenido este de diecisiete años pasó a disposición de la Fiscalía de Menores y el mayor de edad que tiene dieciocho quedó a disposición judicial ambos están en libertad con cargos y se enfrentan a penas de uno a cinco años de prisión por difundir imágenes de pornografía infantil

Voz 0019 02:39 el invierno con una rebaja notable de las temperaturas que se va a mantener a lo largo de los días la alerta es roja riesgo extremo por nevadas en Asturias y Cantabria pero el fenómeno se irá extendiendo ante la llegada de una masa de aire de procedencia ártica hasta veintisiete provincia

Cristina Cifuentes habla por primera vez en sede parlamentaria de la providencia supuestamente extraviada que daba vía libre al Gobierno regional para entregar documentación sobre el Canal de Isabel Segunda la oposición sesión de control en la que la presidenta ha respondido ya a las preguntas de su socio de investidura al portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado Cámara de Vallecas a Bañuelos buenos días buenos días la presidenta anegado

Voz 0861 03:21 categóricamente que haya habido algún tipo de obstrucción premeditada Cristina Cifuentes ha aclarado por primera vez porque de los dos documentos que envió la Audiencia Nacional su Gobierno sólo se percató de uno

Voz 0779 03:32 sabe porque un pack se conoció y en otros otras papeleo por quieren notificaciones de muy diferente naturaleza jurídica

Voz 0861 03:39 a mí de que el protocolo falló lo están revisando protocolo que para el portavoz de Ciudadanos si funciona pero sólo cuando beneficia al Gobierno de Cifuentes luego Porto protocolo

Voz 4 03:48 es bueno funciona lo vimos antes ayer llegó una a probidad

Voz 5 03:51 ya

Voz 4 03:52 una notificación de los juzgados veinticuatro aces

Voz 0779 03:54 los tenían todos los medios de toda España

Voz 0861 03:57 hago lo ha pedido a la presidenta que no pierda los papeles buscando enemigos donde no lo sabéis

y Madrid recibió un quince por ciento más de turistas extranjeros en dos mil diecisiete según los datos de la encuesta Frontur que acaba de ofrecer el Instituto Nacional de Estadística la cifra también aumentó en el último mes del año Diego Serradilla

Voz 6 04:15 en diciembre más de cuatrocientos setenta y cinco mil turistas extranjeros visitaron la Comunidad un diez por ciento más que en diciembre del año pasado lo que hace que Madrid sea la región que más aumentó su número de visitantes en el último mes del año en este mes los turistas se gastaron seiscientos cuarenta y nueve millones de euros un veintidós por ciento más que en diciembre de dos mil dieciséis y en todo dos mil diecisiete el gasto medio por turista en Madrid fue de mil trescientos veinte

mil euros jueves de cambios en el tiempo alerta por frío en toda la Comunidad con temperaturas que pueden alcanzar los tres grados bajo cero en algunas zonas y la cota de nieve bajará hasta los ochocientos novecientos metros durante el día a esta hora tenemos seis grados en el centro de la capital

Voz 1995 05:33 me gusta mucho la idea de pongamos un sistema de cifrado de mensajes en la nueva máquina que para que nadie pueda conocer lo que decimos Say si nadie sabrá lo que pensamos es bate exclusivas en tu cara exclusiva

Voz 0779 05:53 buenos días chicos que da cómo estáis ya sabéis

Voz 10 05:57 la melocotón bollo que se ahí está sintonía de en la que tal

Voz 0779 06:05 Guti alusiva exclusiva a Rosales visteis ayer nada que ver con lo que el Rosa Rosa mucho pues nada que ver no sólo sabemos algo todavía superior superior a eso exclusivo mayor sí

Voz 11 06:17 un poquito manipuladas a no es tan cierto como ordenar rosas un poquito manipulada pero sí que es mejor porque por lo menos trae sonido y es un poquito más larga en el tiempo en mano hasta una demanda no lo pienso si incluimos algún tipo de programas sí sí lo más seguro que sí yo creo que sí pero tú se fuerte Toni vamos a situar a la gente bajo la cortinilla vamos a situar de quién vamos a hablar pues posiblemente uno de los fugitivos más buscados por la Policía mirlo es decir te quiero la primera vale agarrarnos agarrar fuerte está en España

Voz 0779 06:48 están están España está en España tienes una audiencia tenemos una entrevista que lo hemos hecho en un sitio

Voz 9 06:54 comidos vale quieres escucharla vamos

Voz 0779 06:57 Guzmán venía dale Raúl

Voz 7 07:00 en día hoy hacemos el programa escondido era una antigua Iglesia enviada especial hoy nos acompaña uno de los expresident más buscado por la policía bueno otros entramos pero bueno eso ya lo he dicho dejó la alerta cuatro sobre cinco alertas policía da luz verde repito yo pero sí podemos comenzar por favor

Voz 12 07:28 voy para adelante de suena el teléfono presidente

Voz 9 07:30 sí

Voz 7 07:32 es más un abrazo y cien euros si hace falta pero lo que sí que le pido es que apaga el móvil durante la entrevista por favor pero pondrán condiciones previos quien le ponga una regla voy a atender cualquier llamada bueno venga que nos comemos el tiempo cuando usted ha comenzado ya

Voz 3 07:48 ah sí

Voz 7 07:50 los catorce correcto exitosa otra vez seguimos con más números y porcentajes para pedir un tres por ciento tienes que tener la cara dura muy bien

Voz 0779 08:03 no para de reflejos te has fumado un porro Amparo no es correcto futbolistas de la talla de José Vélez

Voz 7 08:13 tres complete la siguiente frase la honorabilidad de la familia Pujol al final era de Carlet que se suele contar para quedarse

Voz 13 08:23 dormido ovejas a ovejas ni como avalan son vez

Voz 7 08:29 he hecho nada malo Seal viernes el coche más pequeño de la marca Daewoo tiene un botín Marte correcto típica comida turca qué va correcto situado más al Max sport que es evidente que hay dos seguimos en dos mil diez la selección española a no el Mundial de fútbol todo el mundo por la calle gritaba el famoso yo soy yo soy yo que no te lo con el este aficionado español saltó pues va a tener suerte porque hemos terminado muchas gracias trabajado bien claro Nos alegramos cuidado Rajoy sus

Voz 9 09:21 ardía un poquillo verás yo les me lo merezco casi casi casi

Voz 1995 09:25 me parece verdad no no no no

Voz 0779 09:27 eh tú muy bien manipular pues si nota Gustavo esto traigo otra cosita pues venga han sido Sagrera la Legión y sus y sus canciones un poquito así mascarillas vamos a recordar las que gustó mucho miren por secuencias olvidamos esto la Legión ha hecho un punto y aparte nos ha convocado a unos letristas buenos Amy estamos trabajando en canciones trabajando con lo que no

Voz 11 09:57 es como no es noticia ya se está probando los cuarteles de la Legión las nuevas

Voz 0779 10:02 letras quieres que escuchemos venga venga un pequeño nuevas letras para que se adapten más inhóspitas más formativas más emprendedoras vale uno

Voz 14 10:15 estarme fueron tono más sartén dormir sobre las seis establecidos se dejan salir

Voz 0779 10:31 todo su legionario la bahía e Ito

Voz 1995 10:34 bien pues un mensaje a los niños

Voz 0779 10:36 pues esto pero que no es este el único contenido en el que están trabajando nuevo tienen más cositas quieres otra venga otra vez la dos

Voz 14 10:46 Ellos ofrece hablar inglés

Voz 3 11:03 y es que

Voz 0779 11:07 estamento de coladero ya los foros ahí sin duda pero sí con el tono legionarios es moderno edificio vanguardia guardia me gusta sus muy bien o mal oye me quedo yo vais vosotros no me voy yo me voy yo claro ya te digo me lo preferirías que va

Voz 3 11:23 tú claro

Voz 0779 11:25 se Benji Arenas así si tienes que tiene perdonan perfeccionar cosas de radio es propiedad la verdad es que estoy muy fuerte va de Pixar Bosco

Voz 0779 14:05 cultura que Tino Stone equidad amenazas y luego los jóvenes Tom

Voz 23 14:08 cuatro jóvenes otra de nuestras jóvenes

Voz 1995 14:12 Estados Unidos en Francia en Checoslovaquia Italia México y también en España gran parte de la sociedad tiene la sensación de guión el caos al borde de la debacle sin embargo tal vez no es para tanto el primer fin del mundo cumple ahora cincuenta años Nos vamos a mil novecientos sesenta y ocho jóvenes de todo Occidente se manifestaban contra el antiguo orden y buscaban crear un mundo nuevo Ramón es del setenta y siete si aquel sesenta y ocho Tuni floristería no estamos en ese mundo de sesenta y ocho hora algo

Voz 9 14:55 queda pero no no estaba

Voz 1995 14:58 bueno vivió el año sesenta y ocho pero ha construido un ensayo muy interesante en dos mil doce publicó el ensayo La revolución divertida y ahora está publicando mil novecientos sesenta y ocho el nacimiento de un mundo nuevo un libro que el que pretendes no no creo no sé si es volver a traer un tiempo que ya pasó o explicarnos que seguimos viviendo en ese mismo tiempo porque tampoco hemos cambiado

Voz 9 15:19 hemos cambiado un poco lo que lo que pretendían poco eran mitificar lo creo que el sesenta y estos ha convertido una especie de mito todos tenemos idea sobre el sesenta y ocho todo el mundo tiene percepciones sobre qué pasó la revuelta el mayo francés pero en realidad fue un año mucho más complicado de lo que el mito suele explicarnos no fue un año pues de muchas ilusiones de cambiar el mundo pero también un año extremadamente violento dramático y cruel entonces lo que lo que pretendía era un poco explicarlo rescatara a la realidad que que estaba un poco ocultada por por la mitología eso

Voz 1995 15:51 que el sesenta y ocho Ton pasó entre

Voz 3 15:54 Flores de canciones mensajes revolucionarios lo aparece

Voz 0779 16:00 pero la sangre no no está tanto en nuestra menos exigírselo

Voz 3 16:03 buenos Ramón tiene la capacidad de olvidar lo malo y quedarse solamente con lo bueno es eso está bien recordarlo lo bueno pero pero sí muchas veces se oculta no se fue un año muy divertido con mucho sexo hay mucho rock y mucha droga y es verdad las tres cosas estoy como para que quiera tuviera Tom para que lo tuviera no no

Voz 9 16:20 y al mismo tiempo pues fue un año de muchas muertes y de muchos asesinatos de carácter político y de los rusos invadiendo Checoslovaquia con los tanques y de del Gobierno mexicano matando a centenares de

Voz 1995 16:32 nunca hablamos de lo que

Voz 3 16:34 ocurrió en la plaza de de Tlatelolco

Voz 5 16:36 te lo sí sí es una es

Voz 1995 16:39 en forma parte de la iconografía no es una cosa que nos pasa un poco

Voz 9 16:41 con España que es que confundimos el sesenta y ocho con el mayo francés cuando en realidad en términos globales en mayo franceses casi lo menos importante que sucedió sesenta y ocho fue muchísimo más importante mucho más dramático lo que pasó en Checoslovaquia lo que pasó en México o lo que pasó en esto los ultrasonidos donde se cargaron no sólo a Martin Luther King que era el líder del movimiento de los de los ciudadanos negros por los derechos civiles sino también a Bobby Kennedy que probablemente habría sido el siguiente presidente lugar de Nixon ya había cambiado muchísimo el curso de la historia

Voz 1995 17:13 cuidado que hay un nuevo Kennedy en aras a que después el discurso sobre el estado de de la Unión que pronunció el pasado

Voz 3 17:20 el domingo o el lunes

Voz 1995 17:23 denuncio el pasado lunes el quite esto perdón

Voz 3 17:25 los demócratas no hay nada el nuevo nuevos son muy guapos y habla muy bien todos los Kennedy es algo dirán ustedes lo tenía un corte de pelo

Voz 9 17:35 su corte de pelo de los que no lo tenía es verdad que tiene una tendencia a morir jóvenes

Voz 0779 17:40 pero tiene de las formas más

Voz 1995 17:43 disparatado por cierto más disparatadas en serio textual de la palabra bueno hablamos un tiempo en el que la música que se instala rápidamente la memoria colectiva se representaba de esta manera

Voz 25 18:07 sí reivindicaba el amor libre e igualitario que fíjate tú pedante militarismo el pacifismo el hedonismo la libertad

Voz 1995 18:14 Avital no dieron ningún y una generación la nuestra de hijos y nietos de estas canciones que cantan estado otro

Voz 3 18:25 ah sí

Voz 26 18:29 pero se trata

Voz 1995 18:36 sabes

Voz 26 18:37 el perro Danny

Voz 15 18:46 yo creo que tanto pan

Voz 26 18:52 eh

Voz 0779 19:00 cierto es que en España en el sesenta y ocho también hubo una canción que representaba lo mismo que ese San Francisco

Voz 29 19:10 Cara B dieciocho

Voz 1995 19:12 de mayo de mil siete me gusta el dieciocho de mayo de mil novecientos sesenta y ocho de seis mil estudiantes en la Complutense Raimon dio en

Voz 30 19:23 Clemente fue importante ese momento sí fue fue importante fue un acto minoritario porque debemos recordar que en los sesenta y ocho casi

Voz 17 19:31 todos los movimientos revolucionarios fueron minoritarios enredaron movimientos

Voz 9 19:35 bastante elitistas donde dijo

Voz 17 19:37 decía de porque sea clase media no chavales

Voz 9 19:40 de de de clase media universitarios pero lo sorprendente de España es que aunque era una dictadura claramente y eso lo cambiaba todo la las tendencias sociológicas en España sesenta hecho una muy parecidas al resto mundo no era no era no era muy distinto aunque insisto en la dictadura de lo que estaba pasando en Francia Estados Unidos Nora eran en pos de prosperidad eran jóvenes de clase media era mucha gente obrera que conseguía ascender a la clase media momentos de migración de de zonas rurales a zonas urbanas lo que España aunque fuera distinta lo que pasó en el sesenta y ocho no es tan tan tan distinto de lo que estaba pasando en Francia bonito mareado en Alemania vivir el

Voz 1995 20:22 junio del sesenta y ocho ETA cometía su primer asesinato

Voz 3 20:25 en Guipúzcoa un guardia civil

Voz 9 20:28 en eso también aunque a veces tendemos a ETA tenía algunos rasgos muy particulares y muy distintos de de los movimientos terroristas de esa época pero pero ETA también pertenecía ese movimiento global en Alemania o en Italia o en Estados Unidos también se formaron en esa época grupos terroristas ha a movimientos revolucionarios de la liberación de los pueblos que se veían a sí mismos notan distintos de Vietnam luchando contra Estados Unidos y ETAP aunque tiene sus singularidades pertenece a ese mundo del sesenta y ocho donde donde la gran discusión entre los grupos revolucionarios de Sí Se Puede hacer una revolución pacífica o no y algunas minorías dentro de esas minorías como como las va de haber Main jóvenes en Alemania o la Fracción del Ejército Rojo horas Brigadas Rojas en Italia en España deciden que no que no puedes hacer una revolución sin violencia lo mismo gas Panteras Negras en Estados Unidos este centro de ocho

Voz 31 21:23 mira el la rebelión

Voz 32 21:25 Bell sino aquellas es lo que lo que la diferencia hoy vivimos tiempos muy conformista que pasaron del retén el ojo que rebeldes de todo esto

Voz 3 21:34 se arrepentía pero eso

Voz 1995 21:36 dejemos la rebeldía de un sentimiento bohemio de libertad de de cambio había muchos grupos terroristas que es forma de en torno a

Voz 15 21:43 a una idea Trinidad

Voz 1995 21:45 sangre bueno

Voz 9 21:47 yo creo que convivía muchas cosas a veces una constante de todo lo que hacemos es que sabemos lo que hacemos pero no sabemos para qué lo hacemos había mucha gente joven que simplemente quería una vida más divertida una vida más libre veían a los gobernantes como gente vieja que no les entendía que no podía comprender la la cultura pop que en los sesenta está estallando y después había gente que quería algo bastante más radical que eso una una revolución en el sentido de la revolución cubana o en el sentido de la Revolución China convivir las dos cosas el lado más revolucionario en términos políticos fracasó el lado de buscar una sociedad más libre con un sexo más abierto con una cultura pop más desenfadada triunfo sucediera los dos

Voz 3 22:30 San Luis felices en el libro que lo que vivimos ahora frases como esta

Voz 33 22:38 basta

Voz 0779 22:38 mucho

Voz 34 22:42 no está tres We will make Galway

Voz 1995 22:49 esto que representa muy bien Antonio conexiones neoconservadurismo tú crees que esto realmente proviene es fruto de una anterior de de lo que ocurrió en el sesenta

Voz 9 22:58 nos acordamos mucho del sesenta y ocho como es el momento que decíamos revolución de cambio de transformación sexual de apertura de apertura de las costumbres de acabar con la disciplina jerárquica de las sociedades capitalistas pero

Voz 5 23:12 que no recordamos muchas veces es que lo que lo que provocó

Voz 9 23:16 mucho de lo cual vivimos todavía hoy es una reacción neoconservadora el neoconservadurismo nace en reacción A68 mucha gente incluida mucha gente de izquierdas conservadurismo nace de gente de izquierdas en Estados Unidos se asustó mucho eso se asustó muchísimo Bio Bio en esas conductas en esa manera de de enfrentarse al Estado de enfrentarse a las tradiciones

Voz 5 23:39 vio un verdadero problema que creían

Voz 9 23:42 muchos podía acabar con el orden en la sociedad podía acabar con con la sociedad tal como la entendemos con la familia con las costumbres con la religión y el neoconservadurismo que surgió un par de años más tarde en Estados Unidos y en Gran Bretaña fue una reacción al sesenta y ocho un tremendo susto importante dejen por parte de gente si venía de la izquierda en Estados Unidos no conservadores ahora lo olvidamos de la gente que venía del Trotsky mismo

Voz 1995 24:05 que la frustración es mal compañero de de viajes dos Ministerio volviendo a medida de que el mundo se acaba que era lo que estaba ocurriendo y la sensación que había en mil novecientos sesenta y ocho claro hemos aislado la violencia hemos sido capaces de de cauterizar la de nuestro entorno el parece que no existe pero tengo claro que el mundo sea menos violento ahora que muera menos gente por guerras hubo víctima de atentados lo que no de lo que lo hacía en mil novecientos sesenta y ocho en sentido no quiero placer cenizo eh pero el Barça que hayamos evolucionado así que somos nivel de todas las personas ahora yo creo que ese ese lamento y eso que se gritaba ahí esa esa búsqueda del sueño libertad el sesenta y ocho podría ser perfectamente un eslogan de campaña hoy

Voz 9 24:46 sí lo lo paradójico de sesenta y ocho y a la vez lo que lo hace interesante es que lo que entonces eran gritos revolucionarios ahora su un lenguaje de eslóganes publicita

Voz 1995 24:56 el eslogan de con la gama es decir bueno pero eso muy

Voz 9 24:59 muy muy pro junto a por ejemplo la gente se asustaba mucho a mediados de los sesenta a principios de los sesenta cuando Bob Dylan decía los tiempos están cambiando ya al cabo de dos o tres años

Voz 5 25:11 Cadillac decía los tiempo

Voz 9 25:14 que están cambiando un Cadillac

Voz 5 25:16 o sea que el el lenguaje político capitalista económico propagandístico asumió interioriza con enorme

Voz 9 25:26 me rapidez lo que en el sesenta y ocho era revolucionario muy poco después y harán normalidad establishment venta de hecho esto lo hemos visto casi todos en Mad Men no la la serie del mundo publicitario estadounidense que transcurren esos años como rápidamente se adaptan a los hippies no los quites que en un momento en tú de algunas en parte una respuesta a lo que creen que es la ineficiencia del sesenta y ocho desde estos hippies no han conseguido cambiar el mundo hagamos algo un poco más duro un poco más Violet eso se convirtió en el también al Sun se convierte en un lenguaje publicitario sí sí sí es es es una es una

Voz 3 26:02 es una mecánica de nuestro tiempo y volvemos

Voz 1995 26:04 dar God Save the Queen ahora en formato de serie de televisión exacto fin es lo de Michel misma cosas del año en esa mano es interesante libro el nacimiento de un nuevo mundo que es lo mismo de siempre mil ochocientos sesenta y ocho armón González

Voz 22 26:19 pues

Voz 1995 26:20 pues muchísimas gracias y eso que no naciones es en lo llegas gráfico en el funky volviera un aire

Voz 28 27:20 y la primera fuerza política del país Ramos

Voz 38 27:23 se llama Cataluña yo no

Voz 7 27:30 tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 39 27:33 así que nada me encontrara la utopía somos Berna donde intervino por el mundo de la divinidad menor dentro

Voz 0779 27:42 sin esta cita lo que Luis El Cabrón nuestras personas

Voz 22 27:47 eh

Voz 3 32:24 no benefician aseguraron esa confusión

Voz 1995 32:29 para esta mujer entendemos que hoy comienza una nueva e inesperada vida hay preso Nos queremos preguntar

Voz 30 32:36 cómo cambia la vida como cuántas vidas caben en una vida como cambiar tu vida

Voz 1995 32:43 queriendo sin querer subirá fuera de la radio por ejemplo en Las Palmas Gran Canaria precisamente entreguerras arquitecta urbanista buenos días el pero que tu vida

Voz 3 32:52 no no ha cambiado mucho desde la última vez que hablamos no bueno yo la verdad es que hay días en los que te parece que cada día te va cambiando la vida pero no vida en Barcelona Patricia ha tenido una vida como modelo en otro tiempo fue estudien el de sociología horas investigador hay divulgador a buenos días

Voz 1915 33:10 buenos días hemos

Voz 1995 33:13 un relato de cambiar la vida con algo que es más que hubo un insisto de lo que parece alguien que va al médico porque hasta que está embarazada esto aunque parezca muy curioso es bastante más común de lo que parece Elsa

Voz 11 33:25 sí bueno yo lo que creo es que de alguna manera la vida la vida es un cambio permanente no es verdad que hay determinados episodios acontecimiento circunstancias que hacen que tu vida pues cambia un mal no pero yo creo que por ejemplo cuando miramos nuestro álbum de fotos de digamos de de todo el transcurrir de nuestra vida Maze una vez descubrimos esa mucha vida a estas otras vida ni que lo curioso es que seamos capaces de apreciar la es como una unidad y como algo que es realmente una única vida no realmente casi el misterios que la presidía Morán como como una sola experiencia cuando son un cúmulo de experiencias no esa sensación que tenemos todas las personas alguna vez de no saber si vivimos soñamos

Voz 1995 34:12 no no tienes la sensación cuando ves esas fotos Patricia de que no eres tú

Voz 1915 34:18 bueno hay desde luego cuando miro las fotos mías de modelo estoy segura nos ya Betis lo digo de esto es el trabajo en otra que dice el otra vida no pero en realidad yo soy la estas personas que reflexiona mucho acerca de su vida y cuáles son las cosas que permanece ni intento como Aguilar historias coherentes sabes yo creo yo tengo un concepto de la identidad no como compartimentos estancos sino como algo en construcción pero claro como algo que evoluciona por lo tanto tiendo reflexionar mucho y atender eso sí los que que decía Elsa no yo creo que todos hacemos un esfuerzo para ser digamos mantener una idea de mis mida no no de que yo soy Joy Sigo siendo yo cualquiera que os haga sea lo que sea cómo definimos es obvio es ello no

Voz 1995 35:00 bueno vamos a poner ejemplos hemos estado pensando en todos los días preparando este tema hay gente que había cambiado su que había transformado su vida hablamos esa infancia me gente para que esa infancia de debe ser un territorio completamente lejano qué piensa que es otra vida pero cuando hay marcados momentos de tu vida empieza a ser otra cosa pues imagino que es la distancia que toma uno consigo mismo es notable por ejemplo escuchemos esta música y una mujer que estos días vuelve a estar de actualidad porque cierran la revista Interviú vuelve a ser portada

Voz 3 35:34 que es curioso que

Voz 1995 35:38 os acordáis de de esta canción La vida es una tómbola ninguna Marisol conduces hemos pensado que era uno de los grandes templos de de dos vidas no alguien que es muy popular extremadamente popular en su infancia adolescencia que culmina con una portada icónica en una revista que desaparece tristemente en estas semanas y que desde entonces tiene otra vida

Voz 1915 35:59 bueno ya dejó subida de verdosa prosigue otro otro claros querella de hecho ya era o otra vida cuando hacía perdón de Marisol no era una una una chica una niña a la que se la había conducido a un determinado estilo artístico hoy era una identidad creada Hyung era un personaje muy importante en la España franquista ella luego ella se sintió políticamente eh de otra manera creo que también hay un episodio de abuso sino recuerdo mal aquí decidió desaparecer de las cámaras es una manera bonita

Voz 0779 36:28 de de de de hacer tu vida no pero me desaparecer desaparecer hemos vuelto a saber nada si no es verdad

Voz 11 36:37 quizás yo creo que compartimos la mayor parte de las personas que el cambio de los cambios más importantes se producen en el momento en el que tuvo de alguna forma tomar las riendas de tu vida no que suele ser pues la juventud pasada la adolescencia de la juventud muchas de las veces termina la carrera cuando decide qué hace cuando empiezas a optar no iba a enfrentarse a lo mejor incluso a quitarte de encima determinadas ataduras Jo determinado tipo de estructura las cuales había transcurrido claro si además ha transcurrido tu infancia o adolescencia en manos de estructuras que era incapaz de controlar pues claro puede ser que el cambio sea mucho mayor

Voz 3 37:16 que ese cambio vamos

Voz 11 37:18 más que que compartimos no por la infancia ya después no

Voz 1995 37:23 qué pensar al verse de nuevo en la portada de Interviú que ahora ya sí que es otra persona

Voz 1915 37:27 me gustaría saberlo de verdad yo pensé que no le Nava Gustavo yo sé que vive felizmente en una casa muy bonita

Voz 31 37:32 Málaga IBI delante del mar

Voz 1915 37:35 porque a veces como yo viese que vive allá he preguntado por ella ya hay una exposición ahora sobrellevan la térmica de Málaga que es una institución cultural muy muy brillante que existen ciudad yo no creo que haya les gustara porque es como volver otra vez a esa clasificación de su cuerpo y no creo que nadie le pidiera permiso ni le Mile dijera ni tan sólo por cortesía que eso iba a ocurrir pero bueno no es una suposición

Voz 32 37:58 es algo muy interesante también esta fantasía que tenemos mucho este empezado de nuevo de simular su propio muerte en las Filipinas es Industria no en serio e fallando trescientos a partido trescientos dólares te pueden dar una nueva vida nueva identidad nuevo pasaporte todo pero no da fascinante empezar así de repente

Voz 1995 38:18 si hubiera sido muy útil Tom para eh Marcos Benavent de exalto cargo del PP valenciano entre dos mil y dos mil catorce arrepentido confesó violar

Voz 5 38:26 sus este es un corte de sonido para la

Voz 3 38:29 la Historia no son culpable de mis acciones

Voz 5 38:33 he vivido en la inconsciencia voy a intentar reponer todo lo que pueda asumir la pena que era un yonqui del dinero era un John no vive la esto es tan cierto no

Voz 1915 38:49 claro piensas qué explicación puede tener no esté amasar números en en paraísos fiscales además no

Voz 3 38:55 pero ahí también hay una crisis que tiene que ver con un desarrollo personal que pasa por irte a la India Gil ponerte ropa de lino muy drogada y pensar que te has transformado con ese viaje en fin yo ahí sí perdón

Voz 1995 39:10 mis dudas no hay otros casos como por ejemplo hemos visto

Voz 1915 39:14 Briatore una pregunta este señor fue la India o sencillamente hizo un acto de contrición reflexiona sobre la lo hizo después de es por algo claro

Voz 1995 39:23 si no es verdad eh

Voz 1915 39:25 pero con una demostrarse tan lejos para sentirse

Voz 1995 39:27 no digo que el cliché enorme fui a ella

Voz 3 39:30 ahí descubrí que bueno eh

Voz 1915 39:32 así en estas narrativas que existen no que hablabais antes sobre los sesenta no seis países exóticos para recibir lo tenemos quedamos sostiene que lo llevas a que barre barrio pobre las cifras de pobreza te puedes arrepentir sin salir de tu

Voz 1995 39:48 deseamos de aquí a diez minutos del centro de Madrid uno tres no hace falta irse más lejos bueno otro cambio importante fue el que el que vimos en el caso Toni Cantó y conocíamos como actor Paco cocinas sí ha con microondas

Voz 0779 40:01 dos

Voz 1995 40:02 que encontrar una de las grandes series Siete vidas escuchamos actualmente como representante de alta política encontró la UDEF indicios de que el Partido Popular se financiaba ilegalmente hemos visto que por ejemplo actores como Antonio Banderas este camión de Ciudad de país de continente pasó de ser un actor protagonista de cine

Voz 0779 40:21 de autor por así decirlo tengo veintitrés años cincuenta mil pesetas

Voz 1995 40:27 estos de Átame con Almodóvar bueno pues pasó a ser el estrella de películas taquilleras para niños

Voz 0779 40:35 el duende Childress dentro de fútbol

Voz 1995 40:38 yo se encontraba o no sé si este ejemplo nos va a gustar o no pero hemos encontrado alguien que cambió totalmente su vida y su vida hijo fruto del amor parece ser Tita Cervera es guapa guapa guapa oficial era actriz ocasional a mis acostumbrada a aguantar preguntas bastante ofensiva sobre la elegancia

Voz 17 40:56 el cree que hecho el hecho más que más que nada en exageran estabas allí también buscan las bonitas piernas unos agoniza algo doce boxer Ramón

Voz 1995 41:06 bueno pues ahora encontramos a la baronesa Thyssen gran coleccionista y mecenas de arte hablando por ejemplo de la colección de la reina de Inglaterra

Voz 43 41:12 daré impactará nunca hemos cuadro ella misma en los que tiene son muy buena colección pero no llega a tener la magnitud de la que tiene marido ni tampoco

Voz 1995 41:22 estonio vital que sorprendente

Voz 3 41:25 es muy llamativo

Voz 11 41:28 llamativo claro ahora estamos hablando de cambio hojas de a que dedicas tu vida no pasa esos cambios que tienen que vienen digamos que van llevados por la profesión por lo que a lo que dedicas todo tu día cómo es tu vida cotidiana y muchas de las veces acompañado efectivamente de un cambio de ciudad un cambio de paisaje yo creo que son aspectos que antes estamos hablando de cambios digamos que de alguna manera casi que decide cambiar de ideas enfrentarte a tu pasado y hacer una transformación en este otro en estos otros casos que estamos viendo aunque los cambios sean relevantes yo creo que son más comunes no que el cambio que se suele producir cuando bueno por ejemplo pasamos de estudiantes a profesionales en mi caso cuando veo cuando recuerdo mi época de estudiante casi eres otra persona no sin duda cuando vive en un lugar u vive en otro que para mí creo que es algo que que incide muchísimo en en en digamos en tu experiencia de la vida no o te recuerda casi otras vidas no

Voz 3 42:26 Patricia yo creo que más que la mudanza en sí

Voz 1915 42:29 a la mudanza ayuda pero la mudanza interior no es como terminado Camio profesión como dice el o lugar te transforma interiormente en Hoy por ejemplo para terminar con este señor y no ser tan dura con él es uno de los pocos que sea retenida y que realmente claro reconoce reconoce su error y dice que va a reponer el dinero no entonces bueno yo creo que esto es un ejemplo clásico no de repente pimiento perdón reconciliación renacimiento esta idea de muerte renacimiento yo creo que no es que es muy es una metáfora muy bonita de pensar durante la vida no porque hay muchas vidas pero están en esta

Voz 1995 43:04 llega al insisten no es bueno tener la oportunidad de vivir todas esas vidas y ser plenamente libre consciente de que nuestra la haciendo porque yo sí creo que algunos cambios que motivan ese nueva experiencia aunque sea el cambiar tu estatus profesional decidir cambiar de ciudad decidió cambiar dejará tu pareja o tener una pareja cierto de Soto modifique confirma por fin en otra persona

Voz 1915 43:25 sí pero son cambios que uno mismo genera no no sabéis lo que quiero decir no pueden ser cosas que te acontecen como esta chica que sorprendentemente estaba embarazada pero pero pero pueden ser cosas que tú mismo has generado no

Voz 11 43:37 tú mismo lo ha generado si también me estaba ocurriendo según pensábamos en la vida cuando te cambia imagínese por ejemplo cuando alguien está una ciudad un país de repente estalla una guerra o tiene que huir de tu país o desaparece tu vivienda

Voz 1995 43:51 ahí el cambio no lo ha decidido

Voz 11 43:53 tú ahí el cambio de brutal como te enfrentas a ese cambio no ha sido capaz antes ni siquiera imaginarlo ahí un realmente que no hablamos de que tenga bueno dos vida es de es que algo casi

Voz 1995 44:06 difíciles de conservarla no debe cambiar la de todas maneras por acabar como empezábamos que vivir esa chica cuando vela Finlandia cuando Maxwell el embarazo el tarda que era muy delicada

Voz 0779 44:17 pero hasta él había festival genera tipo Soria países la criatura sino hacer nuevos Logan venga a las clínicas de fertilidad recodáis aquel triste decía mamá que es un recuerdo de España

Voz 1995 44:40 la mía

Voz 0779 44:46 un beso

Voz 3 50:17 además ayer les Se decisivo

Voz 1995 50:20 hacer partícipes de de lo que estamos a punto de Santiago Peralta chocolatero pone tienes alguna tarjeta de visitas debe sí debo tener pone Chocolatero en lata

Voz 30 50:29 no me pongo fundador fundador que es don término bastante español pierdan quinientos años más tarde fue bueno apuntan a un lado

Voz 1995 50:37 fundador refundir chocolate no

Voz 30 50:40 fundar hace había fundido por perdón no hay diferencia entre un choque han hacedor de chocolate y alguien que lo diluye que se llama Ingles choque por eso es un fundido alguien que cogió en chocolate de alguien que Zeep procesa chocolate cacao hace trufas bien eso podría ser un fundido

Voz 3 50:57 T sería como el Willy Won K

Voz 30 51:00 es esta una versión horrible de un tipo muy rico no me gusta a un tipo

Voz 1995 51:07 el lenguaje no corría hacia bueno Santiago bueno alta en los últimos quince años ha situado a su país en el mapa de los grandes productores chocolate de la más alta calidad a través de una empresa social justa osea socialmente justa y ecológicamente sostenible esto ya en sí mismo parece como posible cada más cada día racimos noticias grandes compañías haciendo todo tipo de tropelías con tal de conquistar nuestro nuestra percepción en tu caso es puramente cierto entonces un tipo consciente de que tocar de puede cambiar la vida de las personas realmente de los sino también en el proceso de de hacerlo sí

Voz 30 51:44 estoy muy convencido de eso me me comienza a dar cuenta de eso

Voz 1995 51:47 ese es el mejor chocolate del mundo claro tú vas a decir que sí pero no lo dices tú lo decía también la International o Wars eso que es como

Voz 30 51:56 es un grupo de deben ser en este momento como seiscientos jueces es imposible comprar seiscientos jueces cuento es que es bastante bastante objetivo que se reúnen en catas en común ocho países hacer pequeñas rondas semifinales que después pueden obviamente hacen notas de cata después el computan las notas y salen ganadora después una hay una gran final en Londres y de las cuales hemos ganado seis años herido

Voz 1995 52:26 si es esto lo hice nosotros no tenemos motivo para dudar de tu palabra sendero pero tenemos con nosotros a Marina ya Francisco Marina Francisco bienvenidos

Voz 3 52:35 hola qué tal buenos días qué

Voz 1995 52:39 a ser nuestra juradas son seiscientos dos jueces apunta

Voz 3 52:42 no

Voz 1995 52:43 porque hemos pensado que sería muy bueno que no puede seguir alardeando que yo hago el mejor en este caso es fácil comprobar si tus palabras se ajustan a la realidad o no así que gracias a Marina Francisco por ser en este caso unos jueces espero que imparciales duros pero justos al año hora de juzgar el chocolate Packard y qué es lo que hace sentado en tu caso nos contabas Asunción que tú eres aficionado a hacer chocolate soy aficionados entonces mucho que decimos es tu diluye

Voz 5 53:11 con un fundido ese calor del el foro

Voz 31 53:14 a dormir algo perdería prima que el

Voz 5 53:19 que él me proporcionaría para que suele

Voz 3 53:22 es lo normal exacto en tu casa

Voz 1995 53:25 haces tu propio chocolatería claro

Voz 3 53:27 te desafiaría Marine a nosotros estaríamos más a nivel usuario no seríamos soy la que prueba la mezcla no os conocéis entre vosotros si algo os conocéis mucho por lo que de él negar el conocimiento eso es decir que se conocen vale tenéis en que van a aprobar