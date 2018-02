Hoy por Hoy (01/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once

Voz 1018 00:10 las propone combinar una presidencia simbólica con una ejecutiva al frente del futuro gobierno catalán Esquerra frente a esta fórmula una entrevista a Diario dieciséis realizada por escrito en respuestas dictadas a sus abogados desde la prisión de Estremera vamos a Radio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:26 en las últimas horas veníamos contando que los republicanos asumen que no queda más remedio que intentar investir a Puigdemont pero reconociendo los altos riesgos de esta operación que es casi imposible que pueda ejercer el cargo pues bien en esta entrevista Junquera por un poco de luz como podrían casar estos conceptos a priori contradictorios por un lado afirma que por un principio democrático elemental el Parlament tiene que poder hacer president a cualquier diputado electo pero por otro admite que las circunstancias podrían dificultar que esta presidencia fuera efectiva es por ello que plantea combinar un presidente legítimo que sería Puigdemont con un Ejecutivo que se entiende residirá en Catalunya estas Juncker asegura que respeta la postura del ex president aunque también reconoce que tienen distintos puntos de vista es más en un símil automovilístico recomienda poner las luces largas porque las cortas dice a menudo no dejan ver el dolor

Voz 1018 01:11 durante bueno pues esta declaraciones contrastan con lo dicho en el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent que reitera su intención de mantener la candidatura exclusivo de Puigdemont para que la Cámara la pueda votar en el momento en que pueda conseguir una investidura efectiva ya hace unos minutos en un acto de apoyo al Congreso medio de telefonía de Barcelona ha defendido la necesidad de un gobierno capaz de gestionar los retos de Cataluña como por ejemplo ese foro económico Sergi López

Voz 4 01:38 Torrejón ha dicho que confía en tener pronto un gobierno que pueda precisamente gestionar eventos como el Mobile Congress

Voz 5 01:46 sí gestionar plenamente tuvo su oportunidad que te portaban

Voz 2 01:50 a nuestro país

Voz 4 01:52 gestionar las oportunidades que tenga nuestro país como el Mobile World Congress antes de la intervención de Rusia en el máximo responsable del Mobile World Congress John Hoffman ha dicho que necesita que le convenzan de que Barcelona es el lugar ideal para acoger el congreso sino que hace falta que Barcelona recupere el auto confianza hacia perdido durante los últimos meses

Voz 1018 02:14 al margen de los movimientos estratégicos de los independentistas la realidad es que en cuestión de dos meses los dirigentes encausados por el Tribunal Supremo pueden verse inhabilitados antes incluso de que exista una sentencia judicial ya que la ley contempla esa opción para delitos de terrorismo o rebelión así lo ha apuntado en declaraciones Antena tres el ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 1764 02:32 así es hoy una interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas e rebeldes en ese momento antes de esperar incluso a la sentencia ya hay una inhabilitación por lo tanto más allá de lo que dicte la sentencia final cuando parece que para otoño para final de año puede haber una inhabilitación desde muy pronto cuando se dicte auto de procesamiento todas las personas que estén dentro de él serán habilitadas como consecuencia derivada de de esa circunstancia procesales

Voz 1018 03:02 el líder de Ciudadanos Albert Rivera tiene su propio diagnóstico sobre el protagonismo las contradicciones dispuso

Voz 6 03:08 mucho tiene que parar de hacer el indio tiene que volver a realidad hay dejar que gobierne Cataluña Un presidente de una presidenta que compras leyes es muy sencillo yo creo que se agotó el tiempo de Puigdemont ahora toca el tiempo otra vez de la Constitución

Voz 1018 03:26 hora doce y tres minutos lo más inmediato en este momento pasa por una carretera la nacional cuatrocientos treinta entre lucían hay Piedrabuena en Ciudad Real en la que en los últimos diez años han muerto cuarenta personas en doscientos sesenta accidentes elecciones de la zona e protestan por el elevado índice de siniestralidad sin que los responsable de Tráfico haya adoptado medidas para hacer más seguro ese tramo en el que se encuentra nuestro compañero Agustín Cacho

Voz 1234 03:50 según la organización unos tres mil vecinos de sesenta localidades de Ciudad Real y Badajoz cortan en estos momentos la Nacional cuatrocientos treinta la Levante Extremadura a la altura del kilómetro doscientos ochenta en Piedrabuena en Ciudad Real exigen el arreglo urgente de esta vía la tercera dicen más peligrosa de España además piden el desdoblamiento de la carretera y en un futuro convertirla en la A cuarenta y tres la carretera va a estar cortada sobre una hora y media más

Voz 1018 04:17 la Asociación gracias Agustín de Española de Lucha contra el Cáncer presenta hasta ahora su informe sobre el impacto económico contra esa enfermedad en familias yp pacientes la precariedad laboral y la exclusión social también son factores

Voz 7 04:28 incriminatorios la reine la ministra de Sanidad

Voz 1018 04:31 la de presentar los datos María Manjavacas

Voz 8 04:33 autónomos parados y trabajadores con pocos ingresos son los colectivos más vulnerables que al problema del cáncer además la añaden el problema económico hasta el punto de que al años la cifra que sagrado aquí veinticinco mil enfermos están en riesgo de exclusión tras el diagnóstico las bajas laborales suelen ser de larga duración y en el caso de los autónomos se pueden encontrar viviendo con trescientos noventa y cinco euros al mes al cotizar la mayoría por la base mínima en cuanto a los parados Se calcula que hay unos diez mil al año con esta enfermedad y la mitad sin ningún tipo de prestación económica ante esta realidad la Asociación Española contra el Cáncer acaba de pedir al Estado un plan de protección integral para las familias con cáncer

Voz 1018 05:12 un dato económico parece que muy positivo para el sector del automóvil uno de los pilares fundamentales de la economía española la venta de turismos creció en enero un veinte por ciento en tasa interanual según datos acaba de fallecer la patronal del sector Anfac Eladio Meizoso se han matriculado este enero ciento un mil turismos según nivel que no veíamos desde enero de dos mil ocho pero por debajo de la alcanzado ese mismo mes entre dos mil cuatro y dos mil siete las compras de particulares han aumentado desde enero un quince por ciento las de empresas un XXVI porción y las de las alquiladoras en Veinticuatro quiero decirle las de las empresas y un veintiséis las de las alquiladoras vinculadas al turismo sigue al alza la apuesta por los coches de gasolina suponen el cincuenta y uno por ciento del total frente a un cuarenta y uno del gasóleo

Voz 2 05:52 un seis y medio de híbridos y eléctricos

Voz 1018 05:55 estos reivindicativo los organizadores de la gala de los Goya que se va a celebrar el próximo sábado repartirán abanicos rojos a la entrada de la ceremonia para exigir la contratación de más mujeres denunciar la discriminación Pepa Blanes

Voz 7 06:05 esta gala de los Goya será un espacio para reivindicar

Voz 1463 06:08 como decías la situación de la mujer en el cine español por eso cima la Asociación de Mujeres Cineastas va a repartir abanicos rojos con el hashtag mujeres de esta manera quieren denunciar el desequilibrio en las nominaciones y en general en el cine por ejemplo en esta edición sólo hay un veintisiete por ciento de mujeres nominadas frente al ochenta y tres por ciento de hombres pero es que en ocho categorías como músico fotografía no existe ni una la Academia de Cine la Unión de actores y actrices se suman a esta iniciativa y aseguran que será una ceremonia con mucha presencia de moda

Voz 1018 06:34 tras en unos segundos dos apuntes más con Carlos Cala y Adrián Prado no

Voz 0019 06:38 alerta en veintisiete provincias por nieve lluvia o viento lo peor estará en el tercio norte peninsular especialmente en Asturias y Cantabria donde se esperan nevadas de hasta cuarenta centímetros de espesor el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos declara como testigo en el Supremo por la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal del uno de octubre en su informe previo ya habló de ineficacia a la hora de cumplir con el mandato judicial impedir la votación

Voz 1018 06:58 pues Toni de momento esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 2 07:01 ha quedado por el chocolate probarlo que va a hacer esto con doce y siete complica gracias sobre los temas hace siete es una hora menos en Canarias seguimos la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido una policía tiene sus cosas será que nosotros a veces no nos sabemos interpretarlo pero en fin la que se montó en el Reino Unido tiene que ver con un anuncio de pollo podrán decenas y decenas decenas de quejas el mis quejas oficiales presentadas por ciudadanos concretos en formularios compulsivas ante la ASA Advertising Standards Agency Eva cuéntanos cómo era ese anuncio tan ofensivo de pollo

Voz 7 07:58 no pues aparecía una Gallina Blanca y hermosa en un amplio y luminoso Corral marcándose un rap con twerking gallina Arceo sobre lo guay que es que Kentucky Fried Chicken te lleve el pollo frito a casa

Voz 3 08:08 el próximo día así rapera twerking de la gallina de la una delitos ya pero ha molestado mucho el terreno

Voz 7 08:20 los veteranos están enfurecidos Las Vegas las porque le falta el respeto a los pollos genera angustia en vegetarianos veranos niños sin embargo la ASA debe pensar que se estaban pasando no lo ha prohibido

Voz 2 08:31 la ASA a esta agencia tiene la capacidad para prohibir anuncios cita

Voz 7 08:35 no suele hacer fado Si el anuncio molesta mucho las marcas ya lo suelen retirar así ha pasado sólo con dos este año uno de el jabón Damm Dove en el que hablaban de darle el pecho en público declarando que hiciera es lo que hicieran esa era tu manera ahí estaba bien

Voz 2 08:49 te hoy una anécdota con con dos mil otro cuento tonta que han prohibido un anuncio que dice que haga lo que haga esta pero que

Voz 7 08:56 sí sí yo no se lo cómo lo consigue la marca Dove cada vez que hace un anuncio se mete en un lío cada vez que intenta hacer algo así inclusivo y de buen rollo tocan la fibra sensible siempre pero hay otro anuncio que ascendido mucho a los británicos por agarrar la fibra sensible retorcer la y hacer un lazo con ella se trata de este anuncio de Mc Donalds en el que con esta música sensible Un niño rebusca entre antiguos objetos cartas unas gafas y luego le pregunta a su madre mientras ella está planteando

Voz 3 09:23 mamá cómo era Papa

Voz 2 09:27 sí que parece pasarlo en el cuerpo

Voz 7 09:30 el anuncio madre e hijo pasean por el barrio y todo lo que la madre le cuenta le hace sentirse mal al niño iba siempre hecho un pincel cuando iba todo desastradas a las chicas les encantaba cuando al no hacer caso la capitán del equipo de fútbol tenían los ojos marrones y lo azules como tú hasta que entran en McDonald's y su madre le dice

Voz 9 09:48 porque es hamburguesa también le encantaba a tu padre y también se les ocurría lavar la cara al padre chiquillo

Voz 7 09:59 se Mc Donalds rápidamente rectificó se dio cuenta de que había cometido un fallo de tono esos han sido los dos anuncios retirados uno de jabón y otro de hamburguesas pero ASA recibió casi treinta mil quejas por publicidad ofensiva o inapropiada las que los que más quejas recibieron aparte del pollo fueron uno de Mani Super Market en el que sale gente fea bailando se les gustó uno de Match punto com con dos lesbianas besándose apasionadamente a la ASA le pareció que no tenía porque ofender a los niños y no lo retiró y tampoco retiró anuncios de hombres besándose o de una mujer teniendo un espasmo órgano Mikko mientras se comía unos malteses

Voz 2 10:33 si los ingleses tiene problemas con con el contenido sexual de algunos anuncios la gran mayoría

Voz 7 10:38 el cáncer visto gráficamente tampoco gusta es de estos dos elementos ya ha molestado a ciento treinta y una personas este anuncio por materialista es una familia china dice estaréis a mí me dije sabéis qué época del año es y los niños exclaman entusiasmados Navidad y entonces dice la madre pues hemos decidido celebrarlas de forma más tradicional este año cantando villancicos y manteniendo largas conversaciones alrededor del fuego los niños horrorizados hasta que le dicen a vamos a los una tele enorme porque eso ya es que si yo supo

Voz 2 11:11 bueno pero es la verdad de la publicidad puede que no te guste pero reflejan el mundo prohibir anuncios

Voz 7 11:16 bueno Alex de la Iglesia les prohibieron este para la Fnac por fomentar la violencia

Voz 10 11:20 están oferta la última película de Kubrick la que se filmó en nombre no la rodó en Londres candidato como si fuese Nueva York esas ignorante Larraz del Nueva York con un equipo de Macron inglés está rodada en Londres tonto que Intertoto

Voz 7 11:34 a una resolución de conflictos muy típica del cine de Alex de la Iglesia no gustó otro anuncio censurado es este protagonizaba Porter Reina que es ofensivo a tantos niveles que seny por dónde empezar Sevilla a Pepe Reina el futbolista el medios de una tribu africana que en realidad son españoles gordos disfrazados de caníbales de tebeo le presentan al Rey de la tribu Coppola

Voz 3 11:57 tu reina racista Q3

arriba cadenas

Voz 2 17:06 ya antes de despedirnos Nos formularemos las preguntas que nos deja el día de hoy mira pregunta la mayor muestra de que Puigdemont es cosa del pasado excesiva Whatsapp están largos sin ningún emoticonos y poniendo porque en lugar de X esta legislatura que de Mariano pasará a la historia como aquella en la que Ana Rosa Quintana Dana hizo más que el Gobierno por por la que la mitad de sus ministros

Voz 3 17:33 pero bueno es preocupante

Voz 2 17:35 que de la vista de las doscientas personas más rica de España sólo conozcamos a cuatro cinco manifestaciones contra la desigualdad en Puerto Banús tras saberse que Amancio Ortega es siete veces más rico que el segundo en la lista de millonarios españoles siete veces tanto la Fórmula uno va a quitar a las azafatas en la entrega de premios notará Fernando Alonso alguna diferencia Estados Unidos niega el visado Diego Armando Maradona se tiene pinta de que se llevaría genial con Donald Trump lo que sorprende más que una funeraria americana ofrezca pizza gratis por planificar tu propio entierro o que la promoción haya sido un completo éxito qué demonios significa que Junquera es quiera combinar una presidencia simbólica con otra efectiva muy catalanes mucho cadáveres en fin sin internet se dice que el aceite de coco es el nuevo SUV el alimento cuanto súper alimentos nuevos salen cada mes es la mejor noticia del día es que por fin desde hoy es delito el maltrato animal pues puede ser que se nos vamos volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con más Hoy por hoy con Pepa Bueno hasta entonces

