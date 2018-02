Hoy por Hoy (02/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las Zin

qué tal están muy buenos días Se ha cumplido la previsión

Voz 1727 00:20 con y durante la madrugada ha estado nevando de forma copiosa en todo el Cantábrico la Aemet mantiene en alerta roja todo el interior de Asturias y de Cantabria las dos principales carreteras que comunican estas comunidades con la meseta la autopista AP sesenta y seis mil autos día A67 están abiertas pero hay que circular con mucha precaución por ellas comienza por tanto un viernes complicado Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 00:46 buenos días no es un buen momento para salir de Asturias por carretera hacia la Meseta la autopista A66 está abierta pero la alerta extrema por nieve de nivel rojo aconseja extremar la precaución la otra vía el puerto de Pajares está cerrado para camiones circulan con cadenas los vehículos ligeros y hablamos de la red secundaria contamos a esta hora veintiún puertos con cadenas y uno cerrado los para el lema se extienden a multitud de carreteras de menor entidad con la nieve a quinientos metros y con espesores ya respetables tras una noche de precipitaciones con todo lo peor puede llegar todavía en las próximas horas el Servicio de Emergencias ha lanzado ya un aviso por riesgo de aludes en Picos de Europa y advierte del peligro que supone ante el fin de semana abordar rutas de esquí de larga distancia o prácticas como la escalada india

Voz 1727 01:28 gracias Ángel y abriga t'aime

Voz 1772 01:30 gracias Pepa

Voz 1727 01:33 pues vamos con el detalle de lo que nos espera en las próximas

Voz 0978 01:37 las Jordi Carbó buenos días buenos días hoy viernes y durante el fin de semana el frío va a tener protagonismo pero también en algunos momentos la nieve en cotas bajas hoy sobre todo en el Cantábrico a ratos en cotas de unos trescientos metros de altura copiosa de la nevada en la cordillera cantábrica alcanzando el extremo norte de Castilla León también en la Ibérica riojana así como el norte de Navarra en el Mediterráneo poco a poco irán desapareciendo las precipitaciones pero se mantendrán en Baleares con algunas tormentas que pueden descargar con intensidad durante la tarde en el interior de la península chubascos más aislados en forma de nieve prácticamente en cualquier cota y viento fuerte especialmente en el Ebro y en zonas de montaña mañana tiempo más soleado pero el domingo de nuevo los chubascos y la nieve en cotas medias y bajas ganará protagonismo en prácticamente todo el país

Voz 1727 02:27 en Cataluña la publicación de los mensajes de Puigdemont abierto definitivamente la espita entre los independentistas sobre la necesidad de buscar una alternativa su candidatura incluso desde su propio partido el PDeCAT anoche muy TVE la presidenta en funciones del partido Neus Munté tuvo que elegir entre repetición electoral o sacrificar apunta

Voz 3 02:47 bueno no dudo Rabadán

Voz 1727 02:53 cree que quítame allá una una cosa importante es que no hay un acuerdo importante y es que no queremos unas segundas elecciones hay que sumar también la estrategia de Esquerra de pedir al PDeCAT que sean ellos quienes digan cómo pretenden investida Puigdemont y por si acaso Junqueras ya sostiene en una entrevista por escrito en día de dieciséis la formula de una presidencia simbólica la que ostentaría el huido Puigdemont y otra efectiva en Cataluña para gobernar paradójicamente y por una vez mucho más rápidos parecen los tiempos de la justicia continúan las declaraciones en el Supremo ayer lo hizo el coronel Diego Pérez de los Cobos aquí en el gobierno de signo para coordinar la operación policial durante el uno de octubre declaró como testigo y fue demoledor acusó a los Mossos de trabajar para facilitar la consulta ilegal himno para impedir la como había ordenado la justicia y algo más el informe anual de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de expresión e información en el mundo dedica un capítulo este año

Voz 3 03:55 yo que ha elaborado a partir de las quejas de periodistas

Voz 1727 03:58 por el ejercicio de su profesión en Cataluña especialmente en el último trimestre del año dos mil diecisiete el acoso en las redes sociales y dificultades para ejercer su tarea desde el entorno del poder de la Generalitat no esté ahora dijo el periodista Xisco kuwaitíes pero en el último trimestre se agravó valles estuvo anoche hora25

Voz 4 04:19 cosas que guiones sitios es más menos progre once periodistas más Mario se derecho legal no catalanista no yo estoy de esquí de la forma descarada y abierta abiertamente buenas medios de comunicación es sobretodo baje dan Teodoro cuando son aún públicos no algunos periodistas negación se convierten en verdaderos panfletos si los periodistas que esté hecha para la ante pues es que convierten en propagandistas no esto es un poco doloroso no

es viernes dos

Voz 1727 04:51 de febrero y el Consejo General del Poder Judicial computará a partir de ahora como violencia de género todos los delitos contra mujeres por ser mujeres se cometan dentro o fuera de la relación de pareja Aimar Bretos buenos días

Voz 3 05:04 Nos días se incluirán por tanto todos esos delitos con componente machista independientemente de si existe o si existió una relación

Voz 1727 05:11 a partir de las ocho vamos a hablar en Hoy por hoy con Ángeles Carmona que es la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género y en Antequera en Málaga una soldado ha denunciado que unos compañeros la violaron en grupo en el cuartel

Voz 3 05:23 no es la primera vez dice en esta ocasión los investigadores creen que la drogar y después abusaron de ella la policía ha encontrado restos de narcóticos en su analítica y manchas de semen en sus medias ella apenas recuerda nada

Voz 1727 05:33 el Gobierno ultranacionalista de Polonia castigará con la cárcel la quiénes vinculen al país con el Holocausto no se podrá utilizar por ejemplo la expresión campos de exterminio polacos y estará penado insinuar alguna connivencia con los crímenes nazis

Voz 3 05:48 la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá la última palabra sobre el indulto que el actual Gobierno de Perú concedió al ex presidente Fuji

Voz 0027 05:55 por y condenado por delitos de lesa humanidad hoy saudí

Voz 3 05:57 hacia aunque el fallo puede tardar semanas

Voz 1727 06:02 bien los deportes el Barça toma ventaja en la semifinal de Copa con su victoria de anoche sobre el Valencia Juan Antonio San Pedro buenos días buenos días y es más

Voz 1161 06:09 abrir van a alcanzar la una nueva final copera tras el uno cero de anoche en el Camp Nou gol de Suárez en la segunda mitad a pase de Leo Messi con el que ambos equipos comenzarán el próximo jueves en Mestalla en el partido de vuelta de la Copa se funde una semana más con otra jornada liguera el inicio de la XXII desde las nueve de la noche con el Real Sociedad Depor primero en la Real sin Íñigo Martínez y también la Jornada XXV en Segunda con Osasuna Rayo Vallecano que podría peligrar por los avisos de fuertes nevadas en la zona para esta tarde

Voz 3 07:04 es muchas cosas es una canción de ABBA

Hoy por hoy mesa

Voz 0456 07:22 en Waterloo Napoleón perdió sus guerras en Waterloo moría definitivamente su sueño buenos días a todos a en media hora les contamos cómo es esa casa esa mansión en Waterloo Waterloo y Cataluña en la tertulia de las nueve ocho en Canarias hoy con Antón Losada Josep Cuní y Carmen Remírez de Ganuza media hora antes como les hemos adelantado entrevista Ángeles Carmona presidenta del Observatorio de Violencia de Género a partir de las diez repasamos la semana con Sergio Castro y con los mensajes mes audios y vídeos que nos llegan a través del whatsapp y recibimos en Radio Barcelona al campeón de Europa en doscientos metros a Bruno Hortelano casi dos años después de sufrir un accidente que le destrozó una mano a partir de las once la música del futuro que nuestra Javier Limón y nos ponemos a punto para la Superbowl que se celebra la madrugada del domingo al lunes con José Antonio Ponseti con Pablo Baptista es viernes así que abrimos la barra libre política no sobre no sólo sobre Cataluña pueden poner sobre la mesa ese asunto noticioso nacional o internacional que más les haya llamado la atención sobre el que quieran reflexionar lo hayamos contado no del nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y además hoy vamos a conocer los datos del paro registrado en el mes de enero así que vamos a abordar también como es la precarización que afecta especialmente a personas enfermas y les invitamos a que nos cuenten su experiencia personal su percepción del mercado laboral este pasado enero si han perdido su empleo si han encontrado trabajo y en qué condiciones nueve cinco dos dos dieciséis sesenta notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:08 bueno tiene prisa hoy a las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias

Voz 3 09:14 empieza este Hoy por Hoy de viernes con Jordi Fábrega en la producción y con Robert

Voz 0027 09:18 toma Jan y Elena Sánchez en la técnica

Voz 3 09:25 qué tal

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 10:35 Jones ser Cataluña la lista de Puigdemont trata de sostener al ex presidente después de que el propio Oriol Junqueras le haya insinuado desde la cárcel un retiro honorífico en forma de Presidencia simbólica de este Bruselas los republicanos están metiendo

Voz 1161 10:47 cada vez más presión para que el ex presidente catalán ceda

Voz 0027 10:49 el paso a otro candidato para empezar este en Cataluña que sí pueda ser investido PDeCAT rechazó anoche esa opción de una presidencia simbólica Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 11:00 día fuentes de Esquerra apuntan que investir a Puigdemont además de ser arriesgado porque supone desobedecer al Constitucional pueda servir de poco o de nada porque el tribunal lo va a suspender o el Rey entonces no firmaría el nombramiento es por eso que la número dos del partido reclamaba detalles concreciones a Jones para Cataluña de cómo plantear la investidura

Voz 12 11:18 esto yo en Cataluña a uno

Voz 0393 11:21 fórmula pensada aportan a las Pérez

Voz 12 11:24 la Santa estamos a la espera de que Qatar

Voz 0706 11:26 Doña Nos presente la fórmula para hacer efectiva la investidura de Puigdemont aseguraba Marta Rovira a la Agència Catalana de noticias no fue el último mensaje del día no fue el único mensaje del día el presidente del Parlament

Voz 13 11:36 veía un Gubern que gestionar plenamente

Voz 0027 11:39 lo que te perdonan cedía un Gobi

Voz 0706 11:42 ayer no para Cataluña que pueda gestionar gestionar las oportunidades después estaba Oriol Junqueras como decías que proponía esta doble presidencia una simbólica que no lo dice pero sería para Puigdemont y una ejecutiva que gestionaría estas y desde Barcelona fuentes de Jones Cataluña consultadas por la SER replican a Esquerra que lo que hay que empezar a hacer es trabajar dicen que hay que aparcar debates que en la formación califican de estéril

Voz 0027 12:03 si el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena va a comunicar hoy si deja en libertad mantiene en prisión al ex conseller de Interior Joaquim Fornela ha renunciado ya su acta para para favorecer que le excarceló empeoró en las últimas horas horizontes ha complicado tras la declaración como testigo del coronel de la Guardia Civil responsable del operativo del uno de octubre según los presentes en esa declaración esas palabras de Pérez de los Cobos fueron demoledoras especialmente para for pero también para el ex jefe operativo de los Mossos Trapero Pérez de los Cobos aseguró que la policía catalana en lugar de impedir la celebración del referéndum ilegal participó activamente en su organización bajo las instrucciones de Ford Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 12:41 buenos días Pérez de los Cobos asegura que nada más llegar a Cataluña se dio cuenta de que sólo podía contar con dos cuerpos policiales sino con tres sí que desde el principio notó la resistencia de Ford y Trapero a impedir que se celebrará el referéndum del uno de octubre por mucho que este último dijera en las reuniones de trabajo y en los medios de comunicación que cumpliría con los mandatos judiciales según dijo Trapero no actuaba por libre cumplía las órdenes del consejero de interior el coronel de la Guardia Civil asegura que hubo un concierto entre el Gober los Mossos y las asociaciones para preparar el referéndum y que el papel de la policía autonómica fue no sólo participar no sólo facilitar la votación sino obstaculizar los trabajos de la Policía y la Guardia Civil y vigilar lo que éstos hacían para informar a los que estaban en los centros de votación sobre las cargas policiales Pérez de los Cobos asegura que la prioridad fue cumple la ley por encima de la convivencia ciudadana y niega que se produjeran actuaciones desproporcionadas ha justificado además el uso de pelotas de goma que según ha dicho están prohibidas para la policía autonómica pero no para la Policía Nacional y la Guardia Civil

Voz 0027 13:37 sobre Puigdemont una voz más una metáfora delicada habla en declaraciones a la SER el portavoz del PSOE Óscar Puente

Voz 9 13:46 cómico entre cómico o trágico hiló uno ve ya ciertos componentes de comportamiento de SEC

Voz 1275 13:51 no de una parte del independentismo no porque da la sensación de que este hombre es una especie de Charles Manson les tiene a todos metidos en una habitación nos irá a la sensación de que vana

Voz 0027 14:00 suicidio colectivo Charles Manson ha pasado a la historia por ser uno de los líderes sanguinarios de la historia después de organizar en el sesenta y nueve en Estados Unidos una espiral de violencia que terminó con nueve personas

Voz 3 14:12 las

Voz 0027 14:13 los bancos contra atacan después de que el Gobierno dejará en el limbo la indemnización del Castor el almacén de gas que se desactivó en la costa de Castellón por los terremotos que provocaba después de que el Tribunal Constitucional anulara la forma que decidió el Gobierno para devolverles a los bancos esa indemnización de mil trescientos millones de euros que ellos ya habían adelantado a la constructora ACS una fórmula que básicamente pasaba porque los ciudadanos lo pagaran en las facturas del gas después de que el Constitucional anulara ese mecanismo el Gobierno ha dicho esta semana que no va a buscar uno nuevo por lo tanto quién paga a los bancos que ya habían pagado a Florentino Pérez ahora los bancos dicen que van a llevar al Estado ante los tribunales han acordado en buenos días

Voz 0127 14:52 buenos días según cuenta hoy el diario Cinco Días la primera opción del Santander Bankia y Caixabank que son los tres bancos que adelantaron el dinero de la indemnización a la constructora ACS es buscar una solución política quieren convencer al Gobierno de que tramite una ley para cobrar lo que adelantaron aunque saben que eso es prácticamente misión imposible porque el Gobierno ya ha dicho que no quiere ir porque aunque quisiera no tendría la apoyo del resto de grupos para sacarla adelante así que en paralelo los abogados de los bancos están estudiando ya a quién demandan a Enagás por ceder los derechos de cobro de la indemnización de Castor a los bancos al Estado o a los dos sí demandan al Estado las tres entidades les reclamarán una responsabilidad patrimonial por haber legislado legislado mal para cobrar lo que les deben Easy el juicio lo ganan los bancos será el tesoro es decir todos nosotros todos los contribuyentes los que paguemos el dinero

Voz 0027 15:39 el juez de la Púnica imputa al fundador de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y a su ex consejero delegado Javier López madres les imputa por el supuesto pago de comisiones ilegales en algunas de las obras del metro de Madrid Miguel Ángel Campos

Voz 0706 15:52 es la tercera imputación para Juan Miguel Villar Mir después de la caja B del PP y la operación Lezo todas con un denominador común operaciones de pago de comisiones a cambio de obra pública y o para ganar el favor del Partido Popular el magistrado les cita como imputado en la púnica el seis de febrero para averiguar qué sabía sobre la implicación de sus empresas en el amaño de una adjudicación en el metro y el metro ligero de Madrid a favor del conseguidor de la Púnica David Marjaliza con el reparto de More

Voz 1552 16:19 a su yerno Javier López Madrid Ifrán

Voz 0706 16:21 disco Granados el grupo empresarial de Villar Mir puso las licencias que Marjaliza no tenía para ser adjudicatario del contrato ferroviario en la red corrupta se encontraban Javier López Madrid Un directivo de OHL el conseguidor Marjaliza

Voz 1552 16:35 sus trabada allí en la cúspide Francisco Granado

Voz 0706 16:38 a través de un testaferro y atentos a Ricardo Costa

Voz 0027 16:40 porque después de reconocer a las claras que el PP de la Comunidad Valenciana se financiaba de manera ilegal y que todo fue qué estado por Francisco Camps Costa da un paso más señala la financiación ilegal en las direcciones provinciales es según el diario punto es Costa le ha entregado al juez un informe en el que asegura que la Fiscalía se ha quedado corta con la cantidad de dinero negro que se movió en el PP señala a dirigentes de Castellón o Alicante como Carlos Fabra o Sonia Castedo Marina Fernández buenos días

Voz 0393 17:06 buenos días el ex secretario general del PP valenciano ha pedido perdón ha reconocido su responsabilidad en la financiación ilegal del partido en tiempos de Camps pero no quiere asumir más culpa de la que tiene para evitarlo está dispuesto a llevarse por delante a quien haga falta lo está demostrando este martes ha entregado a la Audiencia Nacional un informe que su defensa ha encargado a un perito judicial especialista en corrupción que señala que el PP balear ya no recibió mucho más dinero en negro mucho más dinero en B del que la Fiscalía calculaba en concreto ciento setenta y ocho mil euros que sirvieron para financiar de manera ilegal actos electorales del PP por toda la Comunidad Valenciana en Elda Orihuela Requena o Castellón como se puede comprobar en este informe que publica el diario punto es pero Costa no sólo hace números también aporta nombres de donde salieron esos ciento setenta y ocho mil euros pues fundamentalmente de los líderes provinciales del PP en aquella en aquella época que no eran otros que Carlos Fabra Sonia Castedo en concreto Fabra a título personal según el informe dio noventa mil euros para las municipales de dos mil siete Castedo ochenta y ocho mil

Voz 0027 18:02 el Consejo General del Poder Judicial ha concedido amparo al juez que investiga al todo poderoso empresario de la noche de Palma Bartolomé cursa el magistrado Manuel penal by el fiscal del caso habían denunciado cantidad episodios acoso que iban desde desde pintadas en sus casas llamadas amenazantes el robo de sus vehículos e incluso hasta la convocatoria de manifestaciones en su contra para intimidar les el órgano de gobierno de los jueces constata que ha habido un hostigamiento continuo y que se esta intentando perturbar el ejercicio independiente de la justicia Radio Mallorca Juan Antonio Bausa buen día

Voz 1157 18:33 qué tal día la Comisión Permanente del Consejo considera que de todas las conductas descritas por el juez en su solicitud de amparo tiene una trascendencia particular la manifestación convocada por Vicente Campanella el abogado penitenciario de Bartolomé cursa que el pasado veintisiete de noviembre pidiendo la detención e inhabilitación de juez y fiscal del caso acusándoles de haber manipulado e inventado pruebas para encarcelar a personas inocentes decían en el citado procedimiento judicial el Consejo le dice al abogado que si tiene sospechas indicios como afirma de mala praxis judicial lo que debe hacer es acudir a los cocer legales para denunciar los sin dirigir hija LEAR a una multitud generando una duda generalizada sobre la independencia del juez que conocen dicen desde el consejo bien el caso de momento Campanella ha convocado una manifestación para este domingo

Voz 0027 19:18 el rapero Pablo Hojas el ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias al Rey no se ha retractado ha dicho que él no tiene la culpa de que el Rey haya usado dinero público para financiar jueves

Voz 9 19:30 las cacerías que para él los Grapo dice son ejemplos de resistencia

Voz 14 19:44 existencia por el hecho su impresión tan tan duras

Voz 3 19:49 Suecia

Voz 0027 19:57 el juicio a el ha quedado visto para sentencia el fiscal mantiene la petición de cárcel para el rapero que ya fue condenado en su día por un caso parecido pero que no llegó a entrar en prisión entonces porque no tenía antecedentes ahora sí los tiene

Voz 3 20:09 hoy entra en vigor la ley

Voz 0027 20:10 que prohibe cortarles el rabo las orejas los dientes son las cuerdas vocales a los animales de compañía por cuestiones estéticas también se prohíbe por ejemplo entregar animales como premiados Javier Gregori

Voz 0882 20:21 a partir de ahora ya está prohibido en España cortar el rabo las orejas los dientes las cuerdas vocales de nuestras mascotas como perros y gatos por fines estéticos además tampoco se permite regalar animales como premio según establece el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía que acaba de entrar en nuestro país como explica Juan López de Uralde diputado de Equo

Voz 15 20:41 porque en las amputaciones seleccionan cartílagos nervios vasos sanguíneos y otros tejidos además de la piel además uno de los argumentos más fuertes en contra de la amputación de la cola es el hecho del dolor

Voz 0882 20:54 además es de Convenio para la Protección de Animales de Compañía fija que también toda una inmersión en la que el animal pueda sufridor sólo podrá efectuarse con anestesia

Voz 0027 21:04 el CNIO el Centro Nacional de Inteligencia ha descifrado el código secreto del Imperio español según ABC la inteligencia de nuestro país a desentrañar la escritura en clave de las cartas entre Fernando el Católico y el gran capitán lo que permitiría revisar hechos fundamentales a la Historia de España Javier Alonso buenos días

Voz 0858 21:20 las al secreto ha durado cinco siglos pero el espionaje español ha conseguido sacar a la luz un código de ochenta y ocho símbolos doscientas XXXVII combinaciones

Voz 16 21:28 que si hacemos real descifrar el código nothing

Voz 0456 21:31 cifra ganar aquí como en la según

Voz 0858 21:33 la guerra mundial este código podría haber cambiado el curso de la historia se hubiera caído en las manos equivocadas lo utilizado Fernando el Católico para comunicarse con Gonzalo Fernández de Córdoba el Gran Capitán de los ejércitos de la Corona en Nápoles en plena guerra contra Frank Francia que al final salió derrotada lo han conseguido gracias a que el gran capitán cometió la imprudencia de descifrar parcialmente las líneas a pie de página aún así la tarea no ha sido fácil para evitar que se detectaran repeticiones se utilizaban hasta cinco o seis símbolos distintos para una misma letra a eso hay que añadir que las cartas están escritas en castellano antiguo hoy semana presentar los resultados en el Museo del Ejército en Toledo ya hay decenas de cartas cifradas a la espera de revelar nuevos secretos afortunadamente para el Rey Fernando Haimar esta vez los espías del bando aliados

Voz 3 22:17 seis y veintidós de la mañana gracias Javi sí cinco y veintidós en Canarias

Voz 0027 23:56 Juan Antonio San Pedro buenos días buenos días Aimar el Barça

Voz 1161 23:59 la fuerza su papel de favorito para alcanzar la final de la Copa del Rey con su victoria por la mínima anoche ante el Valencia uno cero en el Camp Nou renta corta pero importante al no recibir gol en casa gol de Luis Suárez a pase de Messi pasados los veinte

Voz 0027 24:10 los veinte minutos de la segunda parte Valverde

Voz 18 24:13 hemos trabajado para ser más goles y tener una renta mayor yo creo que hemos dominado el juego el pero bueno yo estoy en un plan vivirse con un marcador que les permita tenerla bien la eliminatoria abierta han defendido bien tenían bajas importantes Si se hubiese gustado llevar más renta hemos trabajado para ello no ha podido ser pues setentas hemos defender ahí

Voz 1161 24:32 entre los dos partidos coperos el Barça tiene el derbi liguero con el Espanyol Valverde dijo ayer valorar la posibilidad hacer rotaciones el domingo en Cornellà y en el Valencia Marcelino planteaban partido a no recibir goles pero se le escapó una ocasión en el segundo tiempo con creo que el partido mineros una sensación de ser más parejo de nosotros tener oportunidades de tener iniciativa de generales problemas ahora al Barça pero ellos también unas generan ahí en una grandísima acción individual pues nos metieron un gol que nos pone la eliminatoria muy difícil se marchó lesionado al descanso el valencianista Pereira por una dura entrada de Sergi Roberto que debió ser expulsado valencianista Gabriel Paulista su compañeros se quejaba la de

Voz 19 25:06 eh Roberto fue un para expulsión bueno estamos en el camino aquí sabemos que es difícil tenemos que jugaba contra va estoy contra arbitrar

Voz 1161 25:17 el partido de vuelta del próximo jueves en Mestalla con este uno cero de la ida y la eliminatoria copera hace sólo una semana más con la jornada liguera en este caso la XXII en primera división con el partido de Anoeta desde las nueve de la noche una Real Sociedad en mala racha con cuatro derrotas consecutivas en Liga Leganés Barça Celta Villarreal recibió de porque sufre por salir de los puestos de descenso Eusebio tiene las bajas de Carlos Martínez Zurutuza por lesión no ha convocado su último fichaje el central mexicano Héctor Moreno presentado ayer y que ha suplido la baja de Íñigo Martínez que por cierto la Real ofrecida a los aficionados que tengan su camiseta a cambiarla de forma gratuita por la de cualquier otro jugador de la plantilla el técnico cuestionado por la mala racha no piensa en el mismo

Voz 3 25:51 no es tan importante en estos momentos lo importante es que es real consiga una victoria mañana consigamos cambiar esta dinámica que que llevamos

Voz 1161 26:03 cuestionado llega también el técnico deportivista Cristóbal ratificado ayer por su presidente Tino Fernández podría introducir en el partido a dos de los tres refuerzos invernales Bóveda y Krohn Dehli que apuntan al once Se lo pierden Mosquera hay Sidney por lesión además de los sancionados Andone Borges Barberá el colegiado navarro Undiano Mallenco también arranca la jornada veinticinco segunda desde las nueve de la noche Osasuna Rayo Vallecano y con peligro de aplazamiento por los avisos de fuertes nevadas en la zona para esta tarde por lo demás

Voz 0027 26:27 también a esta tarde se disputa la tercera etapa de la Vuelta

Voz 1161 26:29 Comunidad Valenciana en ciclismo está está siendo dominada por Alejandro Valverde que ayer se llevaba la segunda lidera la general con cuatro segundos sobre Luis León Sánchez hoy crono por equipos treinta kilómetros entre él y Calpe en tenis desde las once de la mañana comienza en Marbella la eliminatoria de Copa Davis ante Gran Bretaña el primer partido lo disputará Albert Ramos ante Brody después Roberto Bautista lo hará frente a Norris dos debutantes en la competición en baloncesto dos

Voz 1275 26:53 partidos de la jornada veintiuno en la Euroliga desde las seis King

Voz 1161 26:55 Unicaja desde las ocho y media Baskonia Estrella Roja tras las tres derrotas de ayer del Real Madrid en Moscú el Valencia en Turquía el Barça en casa con el Armani Milán y en la NBA ya oficial que Nikola Mirotic deja los Bulls para fichar por los Pelicans The New Orleans en uno de los partidos esta madrugada han ha sido buena para el Espanyol los españoles derrota de Memphis en Detroit ciento cuatrociento dos pesa a los dobles números de Marc Gasol

Voz 0027 27:14 de puntos catorce rebotes también derrota de su hermano Pau

Voz 1161 27:17 Paul en casa San Antonio noventa y uno Houston ciento dos seis puntos siete rebotes de Pau y derrota de Toronto en Washington ciento veintidós ciento diecinueve con dieciséis puntos de Ibaka sigue en juego el Denver Oklahoma con Juancho Hernangómez y Abrines

Voz 0027 27:28 Sampe Time escucha regalo de viernes

Voz 9 27:30 era un poco de música pero China más amaba a Rafa Muñiz

Voz 1772 27:35 on si se volvió con las manos vacías de los Grammy aspiraba a tres premios aunque no consiguió ninguno ni siquiera el de mejor canción por despacito

Voz 2 27:45 es un campo punki

Voz 1772 27:47 el tema más reproducido en la historia de streaming sea ha cantado en portugués en inglés muchísimo y ahora también en chino mandarín

Voz 20 28:03 sí sí sí

Voz 1772 28:07 la música del puertorriqueño pretende hacer puente entre Occidente y Oriente aunque por suerte para nosotros ya hemos pasado del despacito a un nuevo te Mazo el examen la culpa en el que repite fórmula internacional cantando contra Emilio

Voz 0456 28:25 no

Voz 2 28:35 una carátula pero tanto Felipe León oro J pero stocka tan pronto

Voz 1 30:00 son las seis y media en las cinco

Voz 1727 30:02 media en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 esta mañana vamos a conocer Aimar los primeros datos del paro registrado en el año dos mil dieciocho

Voz 0027 30:17 Luis espera un dato malo porque el desempleo ha aumentado en todos los géneros de la serie histórica dos mil diecisiete cerró con seiscientos once mil afiliados más y casi trescientos mil parados menos Rafa Bernardo

Voz 1762 30:27 el final de la temporada navideña siempre trae aumento de paro y destrucción de empleo así que enero siempre es negativo el enero anterior el de dos mil diecisiete que fue de los menos malos de la serie registro con todo un aumento del desempleo de cincuenta y siete mil personas y una caída en la afiliación de casi ciento setenta y cinco mil así que con total seguridad los datos que conoceremos hoy empeorarán los el cierre del año pasado que terminó con un total de tres millones cuatrocientos doce mil setecientos ochenta desempleados

Voz 0174 30:51 ni con un número de afiliados a la Seguridad Social ocupados de dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil

Voz 0027 30:56 cáncer empuja la pobreza a una media de veinticinco mil personas cada año son datos de la Asociación Española contra el Cáncer que señala que la situación de exclusión social es especialmente cruel para los enfermos en paro que no cobran prestación pero también para los autónomos María Manjavacas

Voz 1275 31:10 la ministra de Sanidad recogió el guante

Voz 1444 31:12 así lo dijo de la Asociación Española contra el Cáncer que al Estado le pidió un plan para proteger a las familias con cáncer en riesgo de exclusión y a las empresas les pidió que fueran más sensibles inflexibles con los enfermos o los cuidadores que compensen el veinticinco por ciento de la reducción del salario mientras dure la baja laboral que suele ser muy prolongada para evitar casos como el de Pilar despedida cuando le diagnosticaron un cáncer de estómago y ahora vive con otro

Voz 21 31:37 ciento cincuenta y ocho euros para hacer frente a mis trescientos euros de medicación MI6 Cien Perez de Artiles evidentemente no no se llega yo porque tengo a mi madres pero hay muchísima gente que está sin ética y sin tener una calidad de vida mejor porque no puede costas de todas estas cosas

Voz 1444 31:55 el caso de muchos autónomos que apenas se cogen bajas para no cerrar el negocio los expertos concluyen mientras avanzan medicinas está retrocediendo en capital social

Voz 3 32:05 y sobre medicina los pediatras han iniciado una recogida de firmas para exigir que haya al menos un especialista en cada centro de salud en estos momentos una de cada tres plazas en Atención Primaria Infantil está cubierta por médicos de otras especialidades Laura Marcos

Voz 0809 32:18 seis mil cuatrocientos pediatras para los más de trece mil consultorios y centros de salud que hay en España o lo que es lo mismo un especialista en pediatría por cada mil niños Éste es el déficit que denuncia a la Asociación de pediatras de Atención Primaria que pone el acento en que más de la mitad de las jubilaciones se quedan sin reponer Concha Sánchez

Voz 22 32:37 si queremos que los padres sepan que la pediatría de Atención Primaria ejercida por especialistas en pediatría puede extinguirse en los próximos años ha habido una política deficiente planificación de contratación de pediatras en las CCAA

Voz 0809 32:49 te indican que su papel es clave para detectar precozmente enfermedades y para atender al ocho por ciento de bebés prematuros que nacen hoy en España un porcentaje que ha crecido en los últimos años por el mal ambiente laboral de las mujeres expuestas a turnos nocturnos y a un alto nivel de estrés y también porque las técnicas de reproducción asistida favorecen los partos múltiples

Voz 0027 33:10 con todo el norte en alerta por nieve y bajas temperaturas sobre todo en Cantabria de Asturias que se despiertan con alerta roja la noticia a esta hora son las carreteras María Forner buenos días

Voz 23 33:18 hola muy buenos días pues sí ahora mismo tengan muchísima precaución porque van a encontrar cerrada a la circulación la AP seis entre el kilómetro cuarenta y siete y el sesenta es decir entre la Comunidad de Madrid Segovia entre el final is San Rafael también la AP sesenta y uno está intransitable entre el kilómetro sesenta y dos y el ochenta y ocho ya en la provincia de Segovia entre El Espinar y Ortigosa del Monte además son necesarias las cadenas en las siguientes vías en la Nacional trescientos treinta a en Huesca en la nacional seiscientos veintiuno en Santander en el puerto de San

Voz 1727 33:52 en Glorio en la nacional seiscientos veinticinco

Voz 23 33:54 León en Puerto Pontón en la nacional seiscientos treinta entre León y Asturias es decir en el puerto de Pajares en la Nacional seiscientos once en Santander al paso por Mata porque era hay en total ochenta y dos vías afectadas por la nieve diecinueve de ellas están cerradas y ocho pertenecen a puertos de montaña las cadenas son necesarias ahora mismo treinta y cinco vías tengan mucha precaución porque lo peor ahora mismo nos encontramos en Burgos están intransitables el Portillo de las si al de Lunada Estacas de Trueba y Bocos y también en Cantabria los puertos de Palombera Estacas de Trueba el puerto de Lunada y como decía ese también Asturias muchísimas complicaciones son obligatorias las cadenas en doce puertos de montaña

Hoy por hoy mesa

de España

Voz 28 36:15 que gira gira

Voz 1727 36:25 son las seis y XXXVI las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos en Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:30 hola buenos días la justicia ha condenado a una M

Voz 1727 36:32 pese a que despidió a una trabajadora por acudir a un juicio por violencia de género el empresario alegó que la mujer había disminuido su rendimiento y ahora el juez le obliga a pagarle casi veintitrés mil euros en daños readmitir la en el mismo puesto abonarle los salarios que ha dejado de cobrar desde que la despidiera

Voz 1275 36:50 si el Juzgado de lo Social señala en su sentencia que ha existido discriminación por razón de sexo daños materiales y morales y se ha vulnerado su derecho a recibir una retribución variable un bonus porque la directiva la empresa decidió el despido cuando esta mujer notificó que debía trasladarse a Mallorca para comparecer en un juicio por violencia machista en el que a la víctima enjuició que por cierto ganó la compañía decide entonces despedirla alegando que había disminuido había disminución el rendimiento laboral los jueces señala en el fallo que aunque los episodios de violencia que sufrió no tienen relación con su trabajo fue despedida por su condición de víctima de la violencia machista un delito recuerda la sentencia en el que sólo pueden ser víctimas

Voz 1727 37:27 tres si el tufo machista asomado también en una discoteca de Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0027 37:33 buen día una discoteca que publicitó que público

Voz 1727 37:36 con varios carteles en los que aparecía una chica con el siguiente mensaje quedan pocos días para que te unas a la manada la manada es el apodo con el que se conoce al grupo de presuntos violadores de una joven en los Sanfermines

Voz 0706 37:49 es una discoteca de Cornellà de Llobregat dicen los responsables del local que han retirado el anuncio y han pedido disculpas que esto de la manada no iba por el caso de los Fermines sino por manada de elefantes textualmente y es que la discoteca sea afán y su logotipo parece la cabeza de un elefante sin embargo el Ayuntamiento de Cornellà les va a denunciar básicamente porque no les cree la imagen de una mujer con poca ropa con

Voz 29 38:12 actitud totalmente sexual yo creo que la discoteca se refería a lo que se referían no ha hecho ninguna referencia al animal al que dicen ahora referirse

Voz 0706 38:23 era la teniente de alcalde de igualdad de Cornellà Rocío García que asegura que además a partir de ahora van a seguir muy de cerca

Voz 1727 38:29 esta discoteca

Voz 28 38:31 la vida aquí ir al

Voz 1727 38:37 en Valencia un nombrar rociado con sal fumar y que son producto químico la cara de un médico jubilado el agresor que ya está detenido asegura que quería dejar ciego a la víctima a la que culpa de la muerte de su hijo

Voz 1157 38:49 con Ana Talens bon día manía que ETA al detenidas de ochenta y cinco años Se le imputan mérito de atentado contra la autoridad idea años por rociar como a fumando médico jubilado este médico hace cinco años operó al hijo de su agresor que después falleció el detenido que aguardó al facultativo la puerta del hospital confesó que su intención era dejarle ciego después entregarse a la

Voz 1727 39:12 decía la policía ha liberado a dieciséis mujeres nigerianas que eran obligadas a prostituirse en Zaragoza bajo un presunto juramento vudú los agentes han detenido a once hombres y mujeres a los que acusa de un delito de trata zaragozanas Sánchez

Voz 1280 39:27 hola buenos días buenos días con la promesa de una vida mejor en Europa eran transportadas en embarcaciones hasta las costas de Italia de allí las trasladaban a Zaragoza donde quedaban bajo la tutela de una madame que les exigía prostituirse para devolver el dinero del viaje todo esto bajo la presión de un ritual de vudú como explica Miguel Abad que es el jefe de la Brigada de Extranjería de Zaragoza

Voz 30 39:48 verdad es que las tienen completamente controlado pésimas con con este tema dialectos sea hace no viene Nigeria o una vez que lleguen aquí el sobre bueno tiene muchas variantes pero bueno Semes la sangre de animales muertos

Voz 0174 39:59 vivos con eh

Voz 30 40:01 te espero una desde ellas coger una bolsa será dice que si no pagan la deuda pues que pues Kobe no podrán tener hijos nunca se morirá noveles caerán maldiciones a su familia

Voz 1280 40:11 la operación todavía sigue abierta en busca de más responsables y de posibles víctimas todavía sometidas

Voz 1727 40:17 los análisis de ADN confirman que la mandíbula que se encontró en el pantano del Ebro en Palencia no corresponde a ninguna de las niñas de Aguilar que desaparecieron hace ya veinticinco años un hecho que deja sin esperanzas otra vez a las familias de Virginia y Manuela Mario Alejandre qué tal buenos días

Voz 0502 40:35 buenos días lo ha confirmado la Guardia Civil tras las pruebas de ADN que ha realizado el Instituto Nacional de Toxicología y el cotejo con el programa Fenix que cuenta con muestras genéticas de familiares de desaparecidos la conclusión del informe es que ese cotejo no refleja coincidencia alguna con los votos de familiares de personas desaparecidas aunque la investigación sobre este resto humano va a continuar para su procedencia el hallazgo de la mandíbula tuvo lugar a consecuencia de la bajada de Aragua en el embalse por la sequía ha sacado a la luz de nuevo el caso de la desaparición en Reinosa en Cantabria de dos niñas de Aguilar de Campo que tuvo lugar como decías hace veinticinco años

Voz 1727 41:05 en Mallorca Juan Antonio Bausa bon día que tal vez se eleva a cuarenta los afectados por hepatitis A un brote que comenzó a finales del año pasado en diciembre en un restaurante de Palma y que ha afectado a trabajadores y clientes

Voz 1157 41:17 sí son dos nuevos afectados del total de cuarenta veintinueve han sido clientes cinco trabajadores uno de ellos fue quien contagió el virus en los otros seis se han contagiado a través de otros enfermos la Dirección General de Salud ordenó el cierre del restaurante durante unos días entre el diez y el diecinueve de enero y en todo momento según han mostrado actitud colaborativa ahora el local se enfrenta a un expediente sancionador algunas de las personas afectadas ya han dicho que van a presentar la correspondiente denuncia contra el establecimiento que ya está abierto

Voz 1727 41:44 hice Ramos hoy la Mesa de España en Madrid donde la abrimos por cierto porque ya no va a ser necesario un examen para ser músico callejero el nuevo decreto que prepara a Manuela Carmena sólo se podrá Laura tocar música en ochenta y tres calles del centro

Voz 1275 42:05 a determinadas horas si desaparecen los polémicos exámenes que tenían que pasar los músicos para tocar en la calle agoniza hurona Botella pero tendrán ahora que seguir unos determinados horarios por zonas con la nueva regulación o músico podrá permanecer en una ubicación concreta un tiempo máximo de una hora para zonas de uso residencial de dos horas en zonas turísticas la música no podrá sonar antes de las diez de la mañana no después de las diez de la noche y en cómo no

Voz 31 42:29 te hacen el rastro se van instalar puntos concretos para que durante el famoso mercadillo de aquí de Madrid haya música callejera fuera de los horarios establecidos y otras ubicaciones marcadas no se puede tocar a partir de ahora los músicos van a recibir autorizaciones personales con una validez de seis meses que pueden perder señor respetan horas siga en dos saca a la hora de la siesta así en la calles obras que sí serán sí

Voz 1275 42:50 eh depende porque hay un horario dentro de este horario general empezamos a las diez termina una desde las diez hay unas horas concretas depende de uso residencial turístico que no se puede tocar habría que vino a ver en qué calles echan la siesta de haberse ahí la van a respetar hasta ahora

Voz 3 43:21 la región marroquí

Voz 1727 43:23 edad a que es una de las más pobres del país vuelve a la calle para pedir justicia por la muerte de otro joven en las minas clandestinas de esta localidad muchos vecinos se ven obligados a buscar carbón en las cuevas a pesar de que la mina lleva más de veinte años cerrada es que existe un fuerte desempleo en esta zona corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 32 43:44 es el tercer minero que muere en un mes otros sigue en el hospital en estado crítico y el tercer herido ya está fuera de peligro El fallecido tenía treinta y dos años

Voz 1275 43:52 a la mina para picar carbón y poder hacer frente a la pobreza

Voz 32 43:54 la por Ken Yerada cerca de la frontera con Argelia no hay trabajo el fallecido era amigo de Asís Rashad el líder de los mineros en las protestas

Voz 33 44:04 que son dos consiste

Voz 3 44:09 no tienen la ley que les proteja suelo están los patrones que tienen la explotación del carbón que abusan de los primeros entrega era el patrón IN que comercializa inmerso tienen una gran fortuna

Voz 33 44:20 hermana andaba cojitranca que

Voz 32 44:23 los propios compañeros rescataron el cuerpo debajo de los escombros y cientos de jóvenes enfadados organizaron una marcha protesta acompañando el cadáver al Ayuntamiento las autoridades habían prohibido el acceso a las minas de carbón que la población se ve obligada a seguir entrando porque no tiene otros recursos económicos

Voz 1727 44:44 Diego Armando Maradona se ha topado con el fuego y la furia de Donald Trump a Estados Unidos le ha denegado la visa por llamar al presidente Chile Lita un insulto común en Argentina para referirse a las personas que actúan bajo las órdenes de otras Rafa Muñoz

Voz 1772 45:00 lo ha confirmado el propio abogado del futbolista del ex futbolista ya cuando estaban a punto de recibir la visa para viajar a Estados Unidos los funcionarios de la embajada le prohibieron esa posibilidad de viajar a Estados Unidos por sus declaraciones contra el magnate estadounidense hace seis meses Maradona dijo esto de Trump

Voz 1727 45:17 eh

Voz 34 45:19 indicó

Voz 1772 45:26 como un dibujo animado aseguró el ex futbolista en rueda de prensa y más tarde en un programa de televisión se refirió a él de esta otra manera como si Lolita tenido

Voz 3 45:35 el nada hoy sí sí

Voz 1772 45:39 famoso títere de la televisión argentina que estamos escuchando de los años noventa no es la única vez que Estados Unidos le ha negado el permiso de viaje a Maradona ya ocurrió en mil novecientos noventa y cuatro cuando el ex futbolista dio positivo entonces en un control antidoping

Voz 1727 45:58 un estudio que publica hoy la revista Science confirma que al ritmo al que se derriten los pueblos los osos polares llevan a extinguir antes de lo que se pensaba cada vez tienen más problemas para cazar y se ven obligados a hacer recorridos más largos por la falta de

Voz 1628 46:13 el hielo Julia Mollina salen a buscar foca su principal alimento

Voz 35 46:17 no

Voz 1628 46:20 si hasta ahora la mecánica para hacerse con ellas era sencilla sentarse en el hielo y esperar a que apareciesen pero el cambio climático está haciendo que los pueblos de Rita que las focas ya no acudan a los mismos sitios que sus depredadores y que por tanto cada vez sea más difícil dar con alimento los osos se ven obligados a caminar más gastan más energía pero no las reponen no comen la suficiente grasa así los investigadores alertan de que estos mamíferos tienen cada vez más dificultades para sobrevivir Easy lo hacen sus condiciones corporales corporales son peores Si el Ártico continúa perdiendo hielo avisan de que la situación será cada vez más crítica sólo en los últimos diez años la población de osos polares ha disminuido un cuarenta por ciento

Voz 1727 47:25 abrimos la barra libre política de los viernes y empezamos a servir reflexiones que ya intuyó por dónde van

Voz 0456 47:32 sí las hay como Marina de Madrid atentas a Cataluña

Voz 36 47:35 el tema catalán no es el cruces es esa gente que tiene una vinculación muy dudosa con España ese asunto no está reglado no caigamos en el espejismo de ya todo está bien que es a lo que van a tender ciertos partidos

Voz 0456 47:54 vamos al viernes con la mayoría de nuestros oyentes cansados así que vamos con esos otros asuntos si por encima de todos ellos triunfa este momento de Fátima Báñez

Voz 37 48:01 la moderada subida de pensiones de los últimos años han hecho posible que los pensionistas hayan mantenido durante este tiempo el poder adquisitivo exactamente han ganado un cero coma cero dos por ciento

Voz 0456 48:13 desde Valencia no se presenta pero hay quién tiene algo que decir

Voz 3 48:17 sí señora ministra con esa subida Nos vamos a comer toda la familia primos son restaurante comer qué le parece usted este este este país es una