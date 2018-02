Hoy por Hoy (02/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 buenos días el tiempo vuelve a ser noticia y noticia importante si despierta hasta ahora sí tiene la obligación con la intención de viajar está cortada y en la AP seis que es la autopista que une Madrid con Galicia y está cortada entre Madrid y Segovia fue la carretera del colapso en el mes de enero pero mañana muy complicada también en las vías de acceso y salida a Cantabria y Asturias en buena parte del interior de la península lleva toda la noche nevando y están bajo cero así que vamos a la DGT María Forner buenos días

Voz 1275 00:46 hola muy buenos días pues efectivamente continúa cortada la AP seis de hecho se ha ampliado el tramo de kilómetros afectados entre el cuarenta y siete hielo ochenta entre Madrid de Segovia entre Guadarrama Villacastín también está cerrada la AP sesenta y uno entre el sesenta y dos eh ya el ochenta y ocho ya en la provincia de Segovia entre las localidades de El Espinar y Ortigosa del Monte pero en general en España hay ochenta y nueve días afectadas por la nieve veintitrés están cerradas nueve de ellas pertenecen a puertos de montaña y las cadenas son necesarias en otras cuarenta y una vías lo veo roban a encontrar en Asturias y en Cantabria

Voz 1727 01:22 gracias María hay que nos dice el mapa del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 01:26 buenos días que son senos prepararon unas cuantas jornadas con complicaciones parecidas a las actuales de momento la nevada hoy sólo persistirá en el Cantábrico cuidado porque a ratos puede bajar hasta los trescientos metros de altura van desapareciendo los chubascos y las nevadas del sudeste de la Península pero tormentas muy fuertes hoy en Baleares mañana un día más o menos de tregua pero mucha atención con las heladas nocturnas que van a facilitar la formación de placas de hielo y atención el domingo porque las nevadas volverán a afectar muchos puntos de la península incluso al centro peninsular a la misma ciudad temas

Voz 1727 01:56 donde por cierto también está previsto que nieve hoy es en Waterloo la localidad belga en la que Puigdemont está en trámites de alquilar una casa según la prensa local no parece que tenga por tanto intenciones de volver a Cataluña Cataluña donde se suceden las declaraciones de políticos independentistas pero sin aclarar ni cómo ni cuándo ni con quién van a intentar una investidura lo más explícito de las últimas horas son unas palabras anoche de la presidenta del PDeCAT de Neus Munté ITB descartando nuevas elecciones

Voz 0027 02:27 estamos no por fin Yamón no puede ser investido la solución son elecciones otra vez

Voz 1910 02:31 cree que aquí aquí también hay un acuerdo importante

Voz 0127 02:33 es que no queremos unas segundas elecciones que no con Massa

Voz 0027 02:36 con a Laxe

Voz 1727 02:38 es viernes ya a dos de febrero y la crónica diaria de este país sigue escribiendo es en los tribunales el juez de la trama Púnica imputa al ex presidente de OHL a Villar Mir por los presuntos amaños en la adjudicación de las obras del Metro de Madrid

Voz 0027 02:52 dar Villar tendrá que declarar el seis de febrero junto a su yerno López Madrid también imputado en esta causa

Voz 1727 02:57 dos días después declarará ante el Supremo el diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones imputado por prevaricación y malversación

Voz 0027 03:05 el PSOE no había llegado a pedirle su renuncia argumentando que todavía no estaba imputado formalmente según la investigación Gutiérrez Limones conoció supuestamente durante su etapa como alcalde la corrupción en una empresa pública empresa que también supuestamente pagó a su familia Un viaje a Madrid a la Warner a Faunia

Voz 1727 03:20 el pacto contra la violencia de género alcanzado en el Congreso empieza ya tener consecuencias el CGPJ va a contabilizar como violencia machista todos los asesinatos agresiones y también los acosos se produzcan no en el ámbito de la pareja y todos aquellos que sufren las mujeres por el hecho de serlo enseguida les contaremos la última denuncia una presunta violación grupal a una soldado en el cuartel de Antequera y ha muerto a los sesenta y nueve años el artista extremeño Reyes Abades uno de los mayores especialistas en efectos especiales delfines

Voz 2 03:57 el trabajo nuestro es hacen que estamos en una habitación empieza a temblar todo esto a como un terremoto verdaderamente hacen lo imposible pues hacer lo que sea posible que sobre todo que tenga credibilidad

Voz 0027 04:08 Reyes avales que tenía ya en nueve premios Goya y este año está nominado por partida doble por las películas oro hizo una la cosa bastantes de los deportes Francia va a juzgar a Facebook por cerrar

Voz 1727 04:19 a cuenta de un usuario que subió una foto del cuadro el origen del

Voz 0027 04:22 Honda según este profesor francés Facebook le cerró la cuenta al considerar que era una foto obscena ese cuadro de Gustav Cuba general aparece una burda en primer plano Facebook lo niega la justicia francesa dictará sentencia el mes que viene

Voz 1727 04:33 ahora si el equipo español de Copa Davis disputa esta mañana Sampe la primera jornada de su eliminatoria en el Grupo Mundial ante Gran Bretaña

Voz 1910 04:41 la pista Manolo Santana en el complejo de la localidad de Puente Romano en Marbella y los dos tenistas españoles se medirán a los jugadores debutantes en los británicos inicia la eliminatoria desde las once de la mañana Albert Ramos ante Elián Brody número ciento sesenta y cinco en la ATP cuando finalice Roberto estará lo hará ante el honor ciento catorce debutante también a sus veintidós años no va estar Rafa Nadal lesionado y Sergi Bruguera reserva a nuestro top ten

Voz 1275 05:01 Pablo Carreño para dobles por problemas esto

Voz 1910 05:03 McCalebb claro

Voz 3 05:07 esta bueno buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y cuatro mil setecientos setenta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 4 05:44 el recién que hubo cuando éste concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de foto la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 5 05:57 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros con eco bonus de cinco mil setecientos euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 6 06:08 Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y supermercado El Corte Inglés ofertas increíbles para los más rápidos por ejemplo una gran selección de marisco nueve con noventa y cinco euros por kilo pieza o envase o salmón ahumado la mesa segunda unidad con el setenta por ciento de descuento Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor supermercado el Corte Inglés

Voz 7 06:28 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos Piqué es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 8 06:42 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 06:52 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa

Voz 1727 06:59 son las siete y siete las seis y siete en Canarias despertar una mañana después de haber salido la noche anterior a tomar unas cervezas despertar con las medias bajadas manchadas de semen un hematoma y molestias en el pecho a recordar nada de la noche anterior así cuenta que se levantó el once de diciembre la soldado que ha denunciado una violación grupal en la base aérea de Antequera en Málaga cree que varios compañeros la derogaron para cometer la agresión ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 9 07:29 buenos días una denuncia por dos posibles agresiones sexuales cometidas por compañeros de ese acuartelamiento el primo

Voz 1727 07:35 uno de esos ataques en septiembre del año pasado

Voz 9 07:37 tendría un único autor en el segundo en diciembre pudieron participar varios agresores la soldado recuerda que la cervezas que tomó esa noche con sus compañeros les habían amargas no le dio importancia Laguna y cuando se despertó en su habitación del cuartel sufría un fuerte dolor de cabeza sospechó que había sido en la cotizada un test de barbitúricos dio positivo ahora se coteja el ADN de nueve militares con los restos de semen de su de sus medias el caso se investiga tanto por lo civil como por los militares

Voz 1727 08:07 a la espera de lo que digan los jueces la realidad es que un caso sucede otro caso pero Se acabó el tiempo dice esta mañana Soledad Gallego Díaz para quiénes bromean sobre las violaciones en manada

Voz 1910 08:20 la idea de que un grupo de hombres actúe

Voz 1874 08:22 con una manada de animales en su manera de Aprocom

Voz 1910 08:25 Marcy o de relacionarse con una mujer le ha hecho mucha gracia al propietario de una discoteca de la localidad catalana de Cornellà de Llobregat tanto que su publicidad se ha basado en el lema únete a la manada algo que rápidamente hacia el socia con el juicio que se llevó a cabo en Pamplona por la posible violación en grupo de una joven durante los Sanfermines de dos mil dieciséis afortunadamente hay otra consigna que dice Se acabó el tiempo lanzada por grupos feministas

Voz 1727 08:54 norteamericanos ha encontrado ya amplio eco

Voz 1910 08:56 en gran parte del mundo y significa exactamente eso se acabó el tiempo pero este tipo de consellers se acabó el tiempo para bromear con violaciones Se acabó el tiempo simplemente para las viejas costumbres machista es el Ayuntamiento de Cornellà con muy buen criterio ha pedido a su servicio jurídico que presente una demanda contra esa publicidad y es de esperar que nadie tenga el poco sentido reclamar la libertad de expresión para los autores de semejante cartel la violación en manada parece ser una modalidad de agresión sexual más frecuente de lo que se podía creer ayer mismo una soldado denunció haber sido drogada y violada por varios de sus compañeros de unidad según una compañera de la joven aquella noche formó colas en la puerta de la habitación de esa mujer y que necesitaban fuera esperaban el aullido de quiénes estaban dentro como señal para tomar el relevo la investigación judicial está ya en marcha y los hechos son ciertos exigirían una intervención inmediata de las autoridades militares no sólo para castigar a los culpables por supuesto sino para poner en marcha planes de prevención mucho más fuertes que los actuales las Fuerzas Armadas deben disponer de mecanismos para detectar rutinariamente a los grupos de hombres que se comportan como animales

Voz 1727 10:16 las siete diez las seis y diez en Canarias después de ese derrotista hilo de mensajes de Puigdemont Esquerra Republicana redobla la presión sobre Cataluña para que aclare cómo piensan investiga al ex presidente la número dos de los republicanos les pide que concreten ya esa fórmula hay su líder Oriol Junqueras propone una presidencia simbólica una simbólica desde Bruselas y otra efectiva desde Cataluña algo

Voz 0706 10:41 Barcelona Frederic piense con la de nuevo la Pepa buenos días

Voz 1727 10:44 algo que la dirección de PDeCAT no ve Fuentes d

Voz 0706 10:47 somos porque Cataluña piden a Esquerra que abandonen los debates que califican de estériles dicen que lo que hay que hacer es trabajar para investir a Puigdemont porque recuerdan es lo que acordaron aseguran que ellos también quieren un gobierno igual que los republicanos y es que como decías de Esquerra las últimas horas ha metido prisa para que haya un gobierno pronto

Voz 1275 11:02 Nuestras dos minutos Emma que no pueden perder al Team Room Max impusimos

Voz 0706 11:07 Marta Rovira pedía a no perder el tiempo y que haya un gobierno efectivo porque este es el término que usa Esquerra Un Govern efectivo es decir que pueda gobernar ya que fuentes republicanas cuestión en el recorrido que podría tener una investidura de Puigdemont incluso en el caso poco probable que se pudiera

Voz 0027 11:20 qué hacer para resolverlo

Voz 10 11:23 por culpa del State español español no Potts el número LOLLI

Voz 0706 11:28 Gabriel Rufián insistía si el número uno no puede ser número uno que lo sea el número dos en referencia a Oriol Junqueras el ex vicepresidente proponía esta doble presidencial una entrevista Diario dieciséis contestar a través de sus abogados donde también recomendaba Puigdemont textualmente conducir con las luces largas

Voz 1727 11:45 con las cosas lejos muy lejos de los debates estériles la realidad en menos de dos horas a las nueve se publican los datos de enero del paro registrado la novedad el tiempo que vivimos es que ya no es imprescindible estar en paro para vivir por debajo del umbral de la pobreza según datos de Eurostat un trece por ciento de los trabajadores españoles viven en hogares donde no alcanzan ni el sesenta por ciento de los ingresos medios del país es decir están en riesgo de exclusión como Teresa

Voz 1693 12:13 tres informes con distintos enfoques sobre la pobreza laboral el primero el de Intermón Oxfam hablamos con el economista Íñigo Macías coautor del informe hablamos también con el profesor de Sociología del trabajo de la Complutense Pablo López la calle inmerso en un estudio sobre cómo la precariedad laboral repercute en la periferia de las metrópolis y la tercera persona con la que hablamos es Joaquín Nieto director de la Organización Internacional del Trabajo que acaba de publicar el informe sobre Perspectivas de la pobreza laboral

Voz 11 12:45 vemos que España ocupa el tercer puesto en el ranking de trabajadores el riesgo de pobreza tan sólo por detrás de países como Rumanía Grecia son las mujeres que se llevan la peor parte no España también ocupa ese tercer puesto en el ranking de países con mayor porcentaje de trabajadoras en riesgo de pobreza ITA sólo Rumanía y Luxemburgo presentan tasas superiores

Voz 12 13:05 las condiciones de trabajo de tiempo parcial de trabajo por horas que cesen las empresas son inaceptables para para las mujeres no porque no quieren trabajar sino porque no pueden hacerlo no se siente culpable eso frustradas por no aceptar ofertas de trabajo que llevan persiguiendo mucho tiempo en algunas entrevistas nos ha parecido eso que el salario que le ofrecían a una chica en una empresa y así hay a las cuentan lo que le costaba ir a trabajar entre el transporte y la guardería perdía dinero

Voz 1825 13:32 no no hay ninguna razón

Voz 13 13:35 ahora que hoy día los niveles de trabajadores pobres que existen en España en España estamos asistiendo a una recuperación económica pero sin recuperación social ahora mismo la riqueza que se crea en España es superior a la que había al inicio de la crisis por lo tanto alguien se ha quedado con ese aumento de la riqueza

Voz 14 13:56 si no son los trabajadores yo soy vigilante de seguridad en Tenerife monoparental tengo dos niños he tenido que solicitar ayuda al Ayuntamiento Santa Cruz buenos ha tramitado unas ayudas de emergencia para no perder nuestras casas con estamos poniendo gracias a la a una ONG fueron y tío entraron en el colegio con el material escolar gracias a una ONG de algo veinte años antigua antigüedad osea tengo cuatro quinquenio pues yo estoy cobrando unos novecientos casi mil edad compás plateada irrisorio explíqueme a mí como propuesta las un alquiler la luz y el agua el teléfono el comedor escolar de los niños unos tenis pusimos unos libro no se puede imposibles

Voz 1727 14:41 mujer que acaba de hablar era Teresa en el reportaje de Paula Losada son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 15 14:48 en el subirnos al tren de la noticia REM Renfe tiene para Haití los descuentos de las tarifas promo ida y vuelta niños Familia no

Voz 16 14:58 melosa Tarjeta Dorada grupos Carné Joven aprovecha los hice de los primeros en viajar en el AVE Madrid Castellón una nueva conexión que reduce en más de media hora el viaje en tren entre ambas ciudades situándose en dos horas y treinta y dos minutos información y venta en Renfe punto com y en el nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte el Ministerio de Fomento Gobierno de España cariño tenía razón

Voz 17 15:25 lo de poner un futbolín en el salón no está en mala idea si total le ponen una madera encima y es como una mesa no el virtual

Voz 0027 15:32 el amor se demuestra llenó Opel lo demostramos

Voz 18 15:34 con Los Flechazos de Opel ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama sólo hasta el veinte de febrero date prisa visita tu concesionario Opel llega

Voz 19 15:42 bueno

Voz 3 15:46 no tenías que pagar los gastos de hipoteca que es probable que tengas cláusula suelo de la pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados Adan fácil

Voz 7 16:06 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 8 16:19 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 16:30 Tapie acuérdate de que esta noche tengo la fiesta en casa de mi amiga Celia me tienes que venir a buscar a las tres de la mañana pero esperan en el coche que ya salgo yo

Voz 3 16:38 la conducir a veces cuesta pero ahora te costará me llevo un Fiat híbrido a precio de gasolina ya hasta el cincuenta por ciento incombustible conduciendo Toulouse

Voz 1 16:50 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:54 son las siete diecisiete las seis y diecisiete años Canarias justo hoy se cumple un año desde que Libia e Italia firmaron un acuerdo para acabar con el flujo migratorio a través del Mediterráneo a un año de esa firma las ONG denuncian las condiciones terribles incluida la tortura que sufren los migrantes que acaban en centros de detención libios al no poder cruzar Europa informa desde Roma Ismael Monzón

Voz 0831 17:18 hace un año que ambos gobiernos firmaron ese acuerdo por el que Italia dotaba en Libia de medios logísticos y la instaba a aumentar el control de sus fronteras los resultados no se vieron realmente hasta el pasado verano cuando el ministro del Interior italiano se fue directamente negociar con los líderes tribales libios en cualquier caso eso redujo el número de llegadas en un treinta y cuatro por ciento y desde entonces como ahora las ONG condenaron unos acuerdos que desplaza en el problema a las fronteras africanas Amnistía Internacional calcula que el pasado año veinte mil personas fueron deportadas a centros de detenciones libios donde sufren tratos vejatorios por lo que piden a Europa que les ofrezcan unas condiciones vida mínimas antes de la extradición y mejoren su política de asentamiento desde Europa sin embargo lo que se ha hecho es sustituir la misión Tritón por otra denominada Themis que obliga trasladarán los migrantes rescatados a los puertos más cercanos lo que implicaría por ejemplo Malta amplía la vigilancia a costas argelinas egipcias albanesas y se preocupa más por la hipotética llegada de yihadistas retornados Italia aprobado una misión para mandará tropas a Níger y allí ha empezado ya a devolver a otros inmigrantes llegados a sus costas

Voz 1727 18:22 el Gobierno polaco quiere revisar la historia a su favor y quién dice revisión dice negación porque el país donde está el campo de concentración de Auschwitz ese país ha prohibido por ley que lo vinculen con el Holocausto la ley va a castigar con hasta tres años de cárcel a quién utilice la expresión campos de concentración polacos Isabel Villar buenos días

Voz 1874 18:43 buenos días además la ley que acaba de aprobar el Senado polaco también pena quien acuse a Polonia de complicidad con los crímenes nazis el Gobierno defiende que el proyecto sobre el Holocausto es necesario para proteger la reputación del país y que se reconozca que los polacos también fueron víctimas de los nazis dice la ex primera ministra

Voz 21 18:59 coloca el quién el cómo

Voz 1874 19:03 que los polacos deben defender el buen nombre de su país frente a los historiadores que señalan la complicidad de ciertos sectores de la sociedad con los nazis Israel ya ha puesto el grito en el cielo y a través del Ministerio de Exteriores ha alertado del intento de alterar la verdad histórica

Voz 22 19:21 el nivel negro en la AP seis en la AP sesenta y uno en la provincia de Segovia está provocando que decenas de segovianos estemos tirados sin poder coger el autobús hacia Madrid y la empresa La Sepulvedana no nos informa hay gente esperando el autobús en plena calle desde las seis y cuarto de la mañana más de un centenar de segovianos que tenemos que acudir a Madrid a trabajar o a estudiar es lo que ocurre ahora mismo en Segovia gracias

Voz 0027 19:43 Rubén hizo una reflexión política de la semana ayer abordamos el abandono escolar que se estanca

Voz 21 19:48 buenas día se Kika de Granada suyo docente y mi opinión es muy humilde pero mi opinión es que todo el fracaso se debe a un problema social en fracaso escolar fracaso social esa gente está ahí esa gente no va a hacer nada mientras el Eren todas las facilidades

Voz 0027 20:08 gracias bienvenida Kika

Voz 19 20:21 hoy

Voz 3 20:22 pero las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:27 qué tal buenos días están en carretera o cogen el coche ahora mismo tengan en cuenta la nieve el hielo y que la AP seis está cortada a esta hora de la mañana entre kilómetro cuarenta y siete y el ochenta entre Segovia y Madrid fue la carretera del colapso del fin de semana de Reyes estará en ese punto no se puede decir

Voz 1727 20:42 colar la cota de nieve baja hoy bastante

Voz 1275 20:45 Madrid entre los cuatrocientos setecientos metros bajan también los termómetros por quinta noche consecutiva una treintena de personas se han quedado sin plaza en los albergues de Madrid han tenido que buscarse la vida para sortear el frío invernal y las bajas temperaturas que se han registrado en la capital lo denuncie el párroco de San Carlos Borromeo Javier Baeza hasta su parroquia han llegado otra vez estas personas pidiendo auxilio Javier Jiménez las buenos días

Voz 0027 21:14 buenos días sí para este párroco para Javier Baeza no se trata de falta de previsión sino de una irresponsabilidad irresponsabilidad compartida dice

Voz 23 21:22 si el Estado español se puede escurrir su responsabilidad y me parece que el Ayuntamiento de Madrid hay que exigirle que habilite inmediatamente cualquier lugar cualquier centro aguantó el municipal un polideportivo o nos consta que hay colegios públicos vacíos para que estas personas puedan al menos pasar estas noches

Voz 0027 21:39 entre esas personas que se quedan en la calle entre la bajada de las temperaturas encuentra dice migrantes menores aunque lo hemos intentado en reiteradas ocasiones no hemos conseguido hablar hasta el momento con ningún responsable del Consistorio ni del Samur Social la Campaña contra el Frío puesta en marcha este año por el Consistorio tiene un coste de más de un millón cuatrocientos veintitrés mil euros y se prolongará hasta el mes de abril

Voz 1275 22:01 el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid exige de nuevo la cabeza de la concejala más polémica de Carmena de Romy Arce la portavoz del Grupo Socialista confirma que todavía no han visto el borrador de los presupuestos de este año y evita pronunciarse sobre si este cese podrían utilizarlo como moneda de cambio para sacar adelante las cuentas Purificación Causapié en La Ventana de Madrid aquí en la SER

Voz 1752 22:21 nosotros negociamos los presupuestos en función de si son mejores o peores para Madrid tú me dirás claro también es importante quién lo gestione efectiva es muy importante cosa que cero nosotros en este momento no como no estamos negociando los presupuestos lo único que estamos planteando es que Rumí arte tiene que salir de Usera sea cual sea la relación nuestra posición final respecto a los presupuestos

Voz 1275 22:47 el otro quebradero de cabeza de los socialistas madrileños la propuesta de su líder José Manuel Franco de aglutinar fuerzas de izquierda para las próximas elecciones dice adiós a pie que en ningún caso renuncie harían a las siglas del PSOE y suaviza si las palabras de Franco

Voz 1752 23:00 pero a mí me parece muy importante que confluye Amos en ese proyecto común de Izquierda en el contexto de la socialdemocracia europea con gente que si está en ese proyecto

Voz 1275 23:11 el viernes los de febrero la púnica asoman suma nuevos imputados viejos conocidos de otras tramas de corrupción titulares

Voz 0027 23:19 el juez ha citado como investigado al ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir en relación con las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a la constructora hay por posibles amaños en la concesión de obras del Metro de Madrid del metro ligero de Boadella

Voz 1275 23:31 PP y PSOE impiden la limitación del mandato del presidente regional propuesta impulsada por ciudadanos los dos partidos mayoritarios en la Asamblea justifican su oposición tachando la medida de oportunista y acusando a la formación de Ignacio Aguado de suelo buscar titulares

Voz 0027 23:43 el Ayuntamiento de Carmena anunciado el lanzamiento del bici par un nuevo sistema de estacionamiento de bicicletas que funcionará a partir del diez de febrero mediante bonos trimestrales de cuarenta y tres euros y medio la primera fase incluye la oferta de ochenta y seis Plaza

Voz 1275 23:55 diez Deportes peligra esta noche el Osasuna Rayo Vallecano por el aviso de fuertes nevadas en Pamplona mientras en baloncesto el Real Madrid pero en Moscú ante el CSKA por noventa y tres ochenta y siete en la jornada veintiuno de la Euroliga

Voz 3 24:06 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:15 la complicada en las carreteras hoy dgt María Forner buenos días hola buenos días pues sí bastante complicada porque de hecho continúa cerrada la APS y se ha ampliado el tramo de kilómetros afectados en este punto entre el cuarenta y siete hielo ochenta entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León entre las localidades madrileñas de Guadarrama y la segoviana de Villacastín también está cerrada la circulación la AP sesenta y uno entre el kilómetro seis Day dos Yell ochenta y ocho entre El Espinar y Ortigosa del Monte tengan mucho cuidado Se van a circular por aquí además acaba de producirse un accidente en la A cuatro a la altura de Pinto en sentido entrada a la capital que está complicando todavía más la hora punta van a encontrar retenciones en todos los principales accesos a la capital y también tráfico congestionado en la M40 gracias María como despierta el tráfico en la capital a Margarita Pérez buenos días

Voz 21 25:03 hola buenos días pues algún con algunos percances en concreto para los conductores que salgan por el Paseo de la Castellana indicar que en el enlace desnudo norte ya de la incorporación a la autovía de Colmenar Se estrecha la calzada debido a un accidente por lo tanto recomendamos mucha precaución en el enlace del Nudo Norte salida a la autovía de Colmenar pueda afectar como decimos a los conductores que se incorporan al Nudo Norte desde el Paseo de la Castellana y por otra parte se mueven por el centro debido a trabajos de mantenimiento hay un estrechamiento en el paso inferior de la

Voz 1727 25:35 Puerta de Toledo afecta al sentido

Voz 21 25:38 horita de embajadores

Voz 1275 25:40 el tiempo que no se espera para las próximas horas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:43 buenos días se empieza a notar ya el frío está el en gran parte de la comunidad en un día que será soleado pero con temperaturas que subirán poco las máximas apenas alcanzarán los diez grados donde suban más en la sierra seguirá nevando sobre todos los valles que miran hacia el norte con viento fuerte en el resto de la comunidad durante la tarde también el viento será anotar con rachas alrededor de los cincuenta kilómetros por hora las máximas mañana tiempo parecido

Voz 24 26:05 yo el domingo más nubes igual de frío

Voz 0706 26:08 chubascos de nieve

Voz 25 26:11 estupendo está tu corazón las emociones de un gran viaje si sientes esa necesidad viaja al corazón de un donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores

Voz 5 26:24 esa vena BMW Madrid concesionario filial BMW en la estables el corazón de BMW

Voz 26 26:30 si dijiste adiós Alfas a buscar una cabina para llamar a rebobinar tu música Billy adiós a la forma que tiene

Voz 3 26:38 entender la energía dile hola a ahogar por primera vez gas electricidad y carburante juntos para que ahorre es como nunca

Voz 10 26:50 más eficiente la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 27 26:55 de arrendamiento el tranquilizar al servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer

Voz 0027 27:12 con la agencia negociadora del alquiler tener

Voz 28 27:15 bueno gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 5 27:24 la última fotos de tus vacaciones alcanzó

Voz 0027 27:27 en la de tu hamburguesa favorita veintitrés la de la cena con tus amigos

Voz 3 27:31 sesenta y ocho pero sólo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de cero a ex segundo nunca pasa desapercibido equipamiento tampoco lleva te lo con Dynamics Select Service freno de emergencia activo y faros LED High Performance Mercedes Clase A de cero a mí lights

Voz 29 27:48 según los informes de los increíbles dos puntos y ofertas de financiación en motor mecha concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid lista hace basta

Voz 3 27:55 entre los reyes

Voz 30 27:56 veo un paso por delante con si por solo diez euros al mes Tel la tranquilidad de contar con ochocientos abogados muy llama al novecientos cinco seis seis tres o legal

Voz 31 28:06 este punto com no está la generación que quiere vivir el presente la que quiere tener su propio estilo y hay una que quiere decirlo todo y descubrir hasta dónde lo puede llevar el Audi Cup tres La Kline visión entra en la generación Cukor un Audi Q3 Black la inadmisión con sistema MM y navegación llantas de aleación Audi Sport de diecinueve pulgadas y paquete Black Light por ciento noventa euros al mes más información en tu concesionario oficial aunque

Voz 0027 28:29 bienvenido a la generación con red de concesionarios oficiales mía que veces pues compramos una más grande o mejor una casa con su jardín su sala de billar y con tres niñas

Voz 3 28:41 las mejores ofertas para tus grandes momentos empieza en ahorra más como la bolsa de de de cuatrocientos gramos por sólo cero coma ochenta y cinco euros ahorra más y lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:52 minuto para las siete y media la sardina de chocolate ideada por la alcaldesa Carmena como postre oficial del Carnaval de Madrid se consolida la receta ganadora del concurso convocado el año pasado va a llegar este año las pastelerías Israel Aranguez

Voz 0089 29:04 repostero ganador del concurso realizado hace un año David Cristóbal verá cómo su postre se distribuye por las pastelerías de referencia

Voz 6 29:11 hemos intentado representan Madrid Madrid multicultural hemos utilizado canela cacao que son productos de origen producirlo de otras zonas y lo hemos combinado con sabores tradicionales como la avellana en la almendra

Voz 0089 29:25 sí se convierte o no en una tradición gastronómica está ahora en manos de los madrileños Concha Villegas directora general de Comercio

Voz 23 29:31 luego cada Pastelero podrá hacer su propia sardina

Voz 1825 29:33 Justin al igual que lo preside dimos el roscón de Reyes yo espero que a partir de ahora en Madrid en la presentamos de carnaval

Voz 1275 29:42 cuenta atrás para el Carnaval de dos mil dieciocho pues a comer sardinas de chocolate aunque otros las prefieran en escrito tenemos tres grados en Gran Vía

Voz 32 30:00 sí

Voz 1727 30:01 las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1 30:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:16 comienza el viernes dos de febrero en invierno hace frío y nieva todo muy natural sí pero este es un país donde no estamos acostumbrados a la nieve así que la mañana del día Ernes viene complicada para los que tengan que coger el coche por obligación ahora mismo la AP seis está cerrada la autopista AP seis está cerrada entre Madrid y Segovia y la AP cincuenta y uno en la vertiente segoviana cortada también día complicado en Segovia día complicado también en las vías de acceso y salida a Cantabria y Asturias la A sesenta y seis está cortada hasta ahora para camiones entre Asturias y León se iban a coger el coche importante consulte el estado de la carretera y además del tiempo hoy también hablamos de Cataluña pero por los presupuestos de su capital en Barcelona la alcaldesa Ada Colau se somete a una moción de confianza para poder aprobar las cuentas del dos mil dieciocho Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 31:15 la alcaldesa no tiene apoyos suficientes por recurre a este sistema que prevé la ley una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos y a partir de hoy en un mes no sale un alcalde alternativo o alcaldesa con apoyos suficientes este si las cuentas quedan automáticamente aprobadas para el exalcalde de Barcelona Xavier Trías del PDeCAT el problema no es tanto la falta de apoyos

Voz 1727 31:35 misma activismo es incompatible ande aunque tensión

Voz 0706 31:41 dice Trías que el populismo y el activismo son incompatibles con dirigir una ciudad con coherencia lo asegura Trías del PDeCAT pese a que comprometieron

Voz 0027 31:49 abstención a los presupuestos municipales el pleno empieza esta mañana a las

Voz 1727 31:54 los funcionarios vascos tendrán que trabajar treinta y siete horas y media a la semana y no XXXV como hacían hasta ahora como en Andalucía el Tribunal Supremo ha tumbado la jornada de treinta y cinco horas porque dice las regulaciones autonómicas deben respetar a las centrales en materia de jornadas SER Vitoria Isabel como

Voz 7 32:11 la decisión era esperada tres ver lo sucedido en Andalucía el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del Superior de Justicia del País Vasco de finales del XVI que anuló el decreto autonómico que establecía una jornada de trabajo efectivo de treinta y cinco horas semanales para los funcionarios vascos el alto Tribunal declara que las administraciones públicas deben respetar los límites establecidos para todas las administraciones he estado jornada laboral de treinta y siete horas y media aunque no les sorprende el desenlace el Gobierno vasco muestra su total desacuerdo con la sentencia del Supremo el Ejecutivo de Vitoria califica la decisión de completo desatino cuando el propio Gobierno español está trasladando a las centrales sindicales la posibilidad de volver a las treinta y cinco horas lo dice Josu Erkoreka portavoz en un comunicado en el que lamenta que el alto tribunal de la razón al estado vulnerando la capacidad de auto organización de la función pública que recoge el Estatuto de Gernika

Voz 1727 32:57 Francisco Javier Medina no se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados por el doble crimen de Almonte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado su sentencia absolutoria Medina ha sido hasta ahora el único acusado por este doble crimen que ocurrió en Almonte en el año dos mil trece cuando un padre y su hija de ocho años fueron asesinados a puñaladas en su casa Radio Huelva Santiago González

Voz 33 33:20 el fallo del TSJA señala que poco o como poco probable que Francisco Javier Medina hubiese tenido tiempo para realizar los hechos que se le atribuyen y aplica así el principio de in dubio pro reo a defensa de Medina asegura que el está tremendamente feliz Juan Ángel Rivera el abogado

Voz 34 33:33 ya son cuatro años de sufrimiento sean durante los tres últimos años y medio y evidentemente el ahora mismo está nervioso tremendamente feliz tremendamente Geli tremendamente tranquilos lo ha estado desde el primer día

Voz 33 33:47 la acusación particular del doble crimen de Almonte ya anunciado en cualquier caso que va a recurrir ante el Supremo para que se repita de nuevo el juicio

Voz 1727 33:52 en Cataluña los Mossos alertan de la creciente banalización en la distribución de pornografía infantil a través de las redes sociales el último caso ha dejado dos detenidos en Barcelona dos chicos de diecisiete y dieciocho años que compartieron entre sus contactos como si fuera una gracia como quién comparte M un vídeo terrible de un hombre violando en vez de Radio Barcelona La

Voz 0821 34:15 ella Colomer las denuncias por este tipo de vídeos son puntuales porque a menudo las imágenes Se comparten en grupos donde todos se conocen el jefe de investigación de la comisaría de Nou Barris en Barcelona algo Rodríguez ha explicado que algunos estudiantes cuando vieron el vídeo escandalizado pero mucho muchos otros reaccionaron con pasotismo estos estudios que también estaban el grupo bancario llevaban a que algunos estudiantes que también estaban en el grupo analizaban este hecho hoy decían que igual que se envían imágenes de suicidio imágenes de personas que mueren pues será una imagen más fuerte que ese podía enviar los Mossos recuerdan que la difusión de pornografía infantil es un delito que puede conllevar penas de entre uno y cinco años de

Voz 0027 34:53 en la Casa de Alba colgó en un portal de pro

Voz 1727 34:55 de la Universidad de Sevilla el siguiente anuncio oferta apoyo paisajista el estudiante participará en un nuevo diseño de uno de nuestros jardines duración dos meses dotación mensual cero euros en definitiva becarios sin salario para rediseñar los jardines del palacio de Dueñas la ofertas hizo pública ayer se viral izó y unas horas después la Casa de Alba emitió un comunicado especificando que la dotación económica de los becarios es a definir pero que en ningún caso será a coste cero Radio Sevilla Sara Armesto

Voz 1874 35:29 el revuelo causado las redes sociales ha llevado a la Casa de Alba rectificara han retirado el anuncio del portal de prácticas en la Universidad de Sevilla y aseguran que la dotación económica de los becarios es a definir que la decidirán con la universidad y los estudiantes de Ingeniería Agrícola que seleccionen porque pertenece a un ámbito privado pero que en ningún momento la casa propone que sea a coste cero no obstante desde la Universidad Hispalense defienden que sean prácticas no remuneradas porque alegan que poner en el currículum que uno ha trabajado en el palacio de Dueñas es más importante que es el trabajo realizado ha contado con una dotación económica o no argumentó que el sindicato UGT rechaza porque recuerda que el objetivo de las prácticas en empresas es la formación iba a hacer un trabajo que debería estar remunerado

Voz 1727 36:11 pero el Gobierno de Aragón tendrá que pagar a las familias que llevan a sus hijos a dos colegios del Opus la cantidad de dinero que les supuso la rescisión del concierto educativo de esos centros la justicia dice ahora que estos dos colegios tienen derecho al concierto Radio Zaragoza Ana Sánchez borró y el Ejecutivo

Voz 0148 36:30 Fernanda Rudi había argumentado que estos colegios San sueña Montearagón no cubren necesidades educativas de la zona pero el Tribunal Supremo les ha reconocido su derecho a ser concertados en los cursos escolares dos mil catorce dos mil quince y esto a pesar de que son centros que diferencian al alumnado por sexo de familias de un elevado nivel económico aunque el director de estos centros dice que estos argumentos nunca se han utilizado para denegar los conciertos José María Godoy

Voz 1825 36:54 mediante con gente que tenga una situación económica más holgada que aún no está concertados construimos se cobraron las cuotas quizás la la gente que tiene más poder adquisitivo puede pagarlas y los que tienen menos poder adquisitivo pues no tienen tantas posibilidades de nuestros colegios

Voz 0148 37:12 no es la primera vez que el Gobierno aragonés debe abonar las cuantías de un concierto denegado a estos centros y quizá no sea la última porque la entidad que los dirige ha vuelto a solicitar los este curso de nuevo lo tienen denegado

Voz 1727 37:24 el Museo Guggenheim de Bilbao inaugura hoy es una exposición para alucinar literalmente exposición del artista belga Henri Michel que pintó muchas obras bajo la influencia de drogas alucinógenas con control médico decía que su propósito era unir arte y Lise regía para explorar la condición humana casi nada Isabel León Radio Bilbao uno

Voz 0821 37:47 qué tal bueno la exposición comienza con su análisis de la figura humana las caras sobre todo sigue con experimentos caligráficos a vueltas con el alfabeto termina con la parte dedicada a lo que se denomina así que alterada la etapa en la que su vinculación con los alucinógenos su experimentación le convirtió en referente de la primera revolución psicodélica Manuel hiciera aquí

Voz 35 38:05 comisario de la exposición el uso de las sustancias psicoactivas y no era un uso digamos descontrolado

Voz 1 38:12 a mí me dieron Istán ni casero

Voz 35 38:14 que había un gran trabajo de preparación y de control que porque precisamente de amistoso y desde ese punto de vista artístico no le interesaba estéticamente el descontrol

Voz 7 38:23 es el otro lado respecto al lenguaje a la representación ya la

Voz 0821 38:25 colaboración con fuerzas desconocidas algo que hace capaz que de una mancha decía el comisario emerja un rostro todo un viaje sin duda que podemos sumarnos hasta el trece de

Voz 1727 38:33 al ir Cebreros estrena en los cines con la película El hilo invisible será probablemente la última cinta del actor Daniel Day Lewis metódico hasta el extremo that con el hilo invisible su última puntada porque dice la invadido una enorme tristeza al rodarla estrenos con Pepa Blanes contrato

Voz 1874 38:52 todos esos jefes tiranos trabajadores obsesivos y maridos maltratadores psicológicos se posiciona el hilo invisible la nueva película del director Paul Thomas Anderson el mismo de demás cero Pozos de ambición en esta ocasión el actor Daniel Day Lewis interpreta a un modisto inspirado en el diseñador español Cristóbal Balenciaga

Voz 3 39:08 haga hundieron justo lo que Costa

Voz 1874 39:15 la cinta se convierte en un homenaje a la alta costura pero también en una terrorífica historia de amor con un personaje femenino que planta cara y estamos de suerte en esto todos los personajes femeninos porque esta semana se estrena el cuaderno de Sara una película protagonizada por Belén Rueda es la historia de una mujer que busca su hermana cooperante desaparecida en África en medio de las guerras del con

Voz 36 39:34 también estas son de los periodistas tomaron las fotos me parece Toronto

Voz 1874 39:38 también el cine de terror con una mujer protagonista hábil para los más pequeños animación con cavernícola hombres jugando al fútbol ya en la prehistoria

Voz 3 39:48 en Carrefour todo acuerdo por eso Artiles la segunda ronda el setenta por ciento de descuento en detergentes interferir al sensaciones y también en Carrefour Coto

Voz 37 40:02 las citas más pequeño dijo tienen dormido muy palito

Voz 5 40:16 en sería la gente sigue corriendo con retuvo para que no tengan que hacerlo ellos el dieciocho de febrero corre por Siria información e inscripciones en corre por Siria punto RG y tíquets por punto es gracias a seguimos sino te juro

Voz 3 40:31 esta deja los Cyrus ciudad te aburre Silver Spirit vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiuso picas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 38 40:41 lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan Depor setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por solo

Voz 16 40:48 treinta y nueve euros sólo en Moscú ópticas

Voz 1727 40:52 pero bueno son las siete y cuarenta y uno las seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 3 40:57 Volkswagen el deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 41:12 la historia del fútbol está llena de de películas la historias de futbolistas que se van al eterno rival Sampe

Voz 1910 41:19 es el caso más reciente el de Iñigo Martínez hilar

Voz 1727 41:21 qué tal ha ideado una campaña que ofrece

Voz 1910 41:24 desde hoy cambiar gratis la camiseta del jugador que se ha marchado al eterno rival al Athletic ante las quejas de varios aficionados y coincidiendo con el primer partido sino el jugador que se disputa esta noche en Anoeta el Real Sociedad de Iker con qué novedades llega a Roberto Ramajo buenos días

Voz 1825 41:37 hola qué tal San ve muy buenas Eusebio Sacristán es el protagonista en la previa del partido que abre esta noche en Anoeta la jornada en Primera el técnico de La Seca se juega su futuro en el banquillo de la Real porque todo lo que sea perder frente al conjunto gallego precipitará su destitución para ello para intentar evitarlo no repetirá la revolución en el once de la pasada jornada el argentino Jero Rulli volverá a la portería enfrente Cristóbal Parralo también con problemas pero ando con tantos apuros en el Deportivo que tiene la principal novedad en la convocatoria de Krohn Dehli su flamante fichaje de invierno partido con sabor a pelea por la permanencia arranca a las nueve con previsión de mucho frío arbitra el navarro Undiano Mallenco

Voz 1910 42:22 no hay peligro de aplazamiento en San Sebastián pese al frío pero sí cerca en Pamplona donde a la misma hora desde las nueve de la noche está previsto el Osasuna Rayo Vallecano de la jornada veinticinco en Segunda División que que está amenazado de posible aplazamiento por las fuertes nevadas que podrían caer hoy en la zona también está en riesgo el Alavés Celta de mañana en primera previsto para las seis y media de la tarde jornadas ligueras que se funden con las semifinales de la Copa del Rey anoche el Barça uno Valencia cero gol de Luis Suárez en la que se disputó en el Camp Nou y quejas de los valencianos por la decisión del colegiado unos pulsa Rosicky Roberto tras una dura entrada a Pereira que tuvo que retirarse lesionado habla su compañero Gabriel Paulista

Voz 40 42:52 a la de Sergio Roberto fue en para expulsión bueno estamos en el camino aquí sabemos que es difícil tenemos que jugar contra va estoy contra arbitral

Voz 1910 43:03 el partido de vuelta en el jueves en Mestalla y en tenis desde las once de la mañana comienza en Marbella la eliminatoria de Copa Davis ante Gran Bretaña el primer partido lo disputará Albert Ramos antes o después Roberto Bautista frente a dos debutantes en la competición

Voz 41 43:16 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura todo Rigby todo lo mantenimientos

Voz 42 43:23 el huido si presentamos el Polo no hubo Riis todos Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesitas sin entradas sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo

Voz 3 43:31 lo por seis euros al día hay renting

Voz 42 43:34 consulta condiciones aunque en punto es

Voz 6 43:38 Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés ofertas increíbles para los más rápidos Cordero elección de Castilla y León entero por medios con cabeza y con noventa y cinco euros

Voz 3 43:48 los o tinto Rioja Reserva López de Haro caja de seis botellas más seis copas a sólo treinta y nueve euros hasta el cuatro de febrero Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor Superman

Voz 6 43:56 el Corte Inglés

Voz 3 44:00 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 0127 44:11 buenos días la Sociedad Española de Otorrinolaringología ha publicado una guía para aprender a diagnosticar y tratar el vértigo un síntoma que el ochenta por ciento de la población ha sufrido en algún momento hace que sintamos que todo a nuestro alrededor

Voz 7 44:23 a vueltas y a veces es difícil distinguirlo de otros

Voz 0127 44:26 Tomás como el mareo suele ser imprevisible así que puede aparecer tanto de día como de noche en reposo trabajando o incluso conduciendo si Bustelo sufre acuda a su médico especialista para que le aconseje el tratamiento más adecuado dependerá del tipo de vértigo que tengamos de la frecuencia con la que lo suframos

Voz 3 44:43 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1275 44:49 a este viernes

Voz 0027 44:52 de noventa millones de euros

Voz 43 44:56 de

Voz 3 45:01 euro explote la ONCE botes de noventa millones de euros

Voz 5 45:06 esto sitúa puede ser millonario Eurojust pote la ONCE

Voz 44 45:12 el ojo izquierdo

Voz 16 45:13 hoy puro

Voz 6 45:16 José Mari despide la semana diciendo una competición de disparates buenos días Pepa hay que ver cuánto de si el conflicto catalán

Voz 1100 45:25 la mente nocivo para el comedimiento la prudencia definitiva

Voz 16 45:28 para la inteligencia

Voz 1100 45:30 cómo algunas drogas au diversas sustancias químicas el independentismo

Voz 0027 45:34 pero también su contrario el españolismo cañí

Voz 1100 45:37 ahí suelta la lengua de respetable hasta llegar a loca carrera de despropósitos en la que nos encontramos ayer oímos por ejemplo al muy honorable Oriol Junqueras allá preso en a defender la posibilidad de combinar en Cataluña una simbólica presidencia de la Generalitat con otras de efectiva pero no hace falta comentar el desvarío salte al PSOE medio tapado en este conflicto pase de mí este cáliz pues ayer su portavoz el alcalde de Valladolid Óscar Puente no ladrón los oídos y de sentido común comparando llamó con Charles Manson aquel loco de los nueve salvajes asesinatos portavoz socialista quiero ser exceso sólo conducen al ridículo pero vayamos hasta un escenario tan solemne como el Tribunal Supremo para escuchar la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos el responsable del dispositivo de seguridad del uno de octubre en Cataluña ha dicho el alto mando de la Benemérita que el cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana conviene digerir tan elaborada teoría filosófico política para entender el porqué de aquel estar implicado su fracaso la porra argumento supremo

Voz 45 46:55 en el ojo izquierdo

Voz 19 47:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno son huele desde dos con que conoces que eso es a Francia

Voz 1727 47:26 diariodehoyporhoy del dos de febrero del año dos mil dieciocho escribe Pilar es enfermera y nos cuenta que su vida laboral es como el libro gordo de Petete

Voz 1825 47:35 mañana se que ya te y cinco años las