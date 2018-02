Hoy por Hoy (02/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

buenos días

Voz 0125 00:21 sus parejas o ex parejas para que se le puso

Voz 1727 00:23 da nombre a este horror violencia de género para que las autoridades se dieron por aludidas y elaborará una ley para que la sociedad dejara de considerar aquello un asunto privado entendiera que es un asunto de todos la Ley Integral contra la Violencia de género del año dos mil cuatro consideraba crimen machista aquel en que el auto por era el marido o ex marido de la víctima han hecho falta muchas mujeres más asesinadas por el simple hecho de serlo muchas acosadas muchas agredidas y sobre todo ha hecho falta el empuje de un movimiento imparable gritando ni una más para que por fin se considere también violencia de género el asesinato cuando el autor no ex marido ni pareja ni expareja y que incluyan este concepto las otras violencias psicológicas sexuales en la calle la oficina la fábrica el matrimonio forzado la mutilación genital el Consejo General del Poder Judicial anuncia que aplica ya el pacto de Estado recientemente firmado en el Congreso en España y que empezará a incluir en sus estadísticas los asesinatos y violencias de todo tipo en los que sede una prevalencia de dominación machista un desprecio de género sea cual sea la relación entre víctima y verdugo sea cual sea el escenario es un paso muy importante porque empezará a dar la dimensión real de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo es ser mujeres porque sólo lo que se nombra existe para que existan mencionamos dos casos muy concretos de hoy mismo la denuncia de una soldado sobre una violación en grupo en el cuartel de Antequera habrá que esperar lo que digan los jueces la denuncia acaba de ponerse pero ojo este dato de las ciento setenta y cuatro denuncias por distintos tipos de acoso presentadas en diez años ante tribunales militares en España se archivó o absolvió el setenta y seis por ciento a estas alturas ha habido que explicarle a los responsables de una discoteca de Cornellá en Barcelona que no es una gracieta anunciarse con un cartel que dice únete a la manada Iker remite inmediatamente al juicio por presunta violación en los Sanfermines qué difícil resulta explicar lo evidente

es viernes dos de febrero hoy hoy la SER les cuenta que los dirigentes independentistas sabían desde antes de las elecciones que un resultado como el del veintiuno de diciembre acababa con el proceso una mayoría parlamentaria pero sin mayoría de votos sin llegar siquiera al cincuenta por ciento Aimar Bretos

Voz 0027 03:18 la documentación incautada por la Guardia Civil en el despacho de su Josep Maria Juve enumeró ese Junquera Simply un documento firmado por Carles Viver uno de los arquitectos intelectuales de la independencia dice textualmente Si se convocarán nuevas elecciones concurriendo Esquerra y Convergencia por separado hice obtuviera mayoría absoluta de escaños sin el cincuenta por ciento de los votos se provocaría una crisis política entre los partidos independentistas lo que pondría lo que podría anticipar el final del proceso esto es literal pueden consultar el contenido de las temas anotaciones ya en cadenaser punto com

Voz 1727 03:50 ya está ahora la noticia está en las carreteras el hielo y la nieve han obligado a cortar la AP seis que es la autopista que une Madrid con Galicia y en la que miles de conductores quedaron atrapados en el fin de semana de Reyes hoy ahora mismo está cortada entre Madrid y Segovia no es la única portada nos vamos a la DGT María Forner buenos días

Voz 1275 04:13 hola buenos días pues efectivamente la AP seis continúa cortada entre el kilómetro cuarenta y siete hielo ochenta entre Madrid y Segovia entre la localidad madrileña de Guadarrama la segoviana de Villacastín atención porque la AP sesenta y uno también está interrumpida entre el kilómetro sesenta y dos y el ochenta y ocho entre las localidades segovianas del Espinar y Ortigosa del Monte mucho cuidado porque acaba de ser cerrada También la A uno en la localidad segoviana de las redes en sentido entrada a Madrid en estos momentos hay ciento nueve vías afectadas por nieve veintiocho están cerradas doce pertenecen a puertos de montaña y las cadenas son necesarias en otras cincuenta

Voz 1727 04:51 el frío y la nieve van a ir a más durante las próximas horas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:56 buenos días y no sólo en las próximas horas sino que se confirma que esta situación se va a alargar prácticamente una semana y especialmente a partir del domingo cuando la nieve va a ganar más protagonismo en más puntos de la Península Evento hoy la situación más complicada no por la nieve aparte de lo que hemos comentado sino por la lluvia el viento la complicada situación marítima en Baleares vientos que pueden superar los ochenta kilómetros por hora con olas de más de tres metros de altura y tormentas que pueden descargar con intensidad los chubascos y nevadas del Cantábrico poco a poco irán desapareciendo pero irán cayendo hasta el final de la jornada también mejora a lo largo del día de hoy la situación en el Mediterráneo así pues entre esta tarde y mañana es cuando podemos disfrutar de una cierta calma en el conjunto del país pero será breve porque a partir de mañana por la noche y sobre todo el domingo la nieve volverá a ganar protagonismo en cotas bajas en todo el Cantábrico en los Pirineos y atención porque hay que añadir el centro de la península la Comunidad de Madrid Castilla La Mancha el sur de Aragón vana

Voz 0027 05:50 a recibir nevadas el domingo a practicamente

Voz 0978 05:52 todas las cotas y algunas pueden ser copiosas

Voz 1727 05:56 y esta mañana vamos a conocer Aimar los primeros datos del paro registrado en el XVIII

Voz 0027 06:01 les espera un dato malo porque el desempleo ha aumentado en todos los senderos de la serie histórica al dos mil diecisiete cerró con seiscientos once mil afiliados más y casi trescientos mil parados

Voz 1727 06:09 los y el juez de la Púnica imputa el fundador de OHL a Villar Mir por supuestas mordidas en una adjudicación en las obras del metro de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre

Voz 0027 06:18 también tendrá que comparecer ante la justicia en su caso ante el Supremo porque es diputado el socialista Gutiérrez Limones investigado por malversación investiga si conocía la corrupción en una empresa pública esa sociedad municipal le pagó a su familia un viaje a Madrid a la Warner a Faunia

Voz 1727 06:32 desde hoy está prohibido cortar el rabo las orejas a perros y gatos para fines supuestamente estéticos

Voz 0027 06:38 a partir de ahora queda prohibido cortarles las cuerdas vocales a las mascotas que es algo que estaba permitido también desde hoy toda intervención en la que el animal pueda sufrir dolor va a tener que hacerse con anestesia

Voz 1727 06:48 en un estudio que publica la revista Science confirma que los osos polares van a desaparecer antes de lo previsto por el cambio climático

Voz 0027 06:55 el deshielo de los polos obliga a los mamíferos a trasladarse a otras zonas para buscar comida un desgaste físico que no reponen porque cada vez Kazán menos en la última década la población mundial de osos polares se ha desplomado un cuarenta por ciento

Voz 0027 07:35 el artista extremeño que durante décadas no se ha hecho creer que las tienes sucedía algo que realmente no estaba pasando estaba nominado a los Goya de mañana por las películas Foro hizo nada

Voz 1727 07:43 ir al cine al fútbol condicionado este fin de semana también por el temporal Sampe

Voz 1161 07:47 sí porque peligra la celebración de algunos partidos el primero avisado el posible aplazamiento es el que está previsto esta noche a miles de la jornada veinticinco en Segunda división desde las nueve en El Sadar Osasuna Rayo Vallecano podría haberse aplazado por el aviso de fuerte nevada en la zona y que también afectaría al previsto para mañana en la jornada veintidós en primera vuelta desde las seis y media de la tarde se libra el que inicia esta noche precisamente de esta jornada veintidós en Primera pese al frío previsto para las nueve en Anoeta el Real Sociedad de por sí

las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias

Voz 5 08:48 sí

Voz 1727 12:09 las ocho doce las siete y doce en Canarias La Ser avanza a esta hora las anotaciones de uno de los principales ideólogos del proceso y asesor personal de Puigdemont se llama Carlos Viver son anotaciones en las que asumía que el proyecto independiente independentista quedaría muerto si se convocaban unas elecciones el PDeCAT Esquerra era concurrían por separado el independentismo no conseguía mayoría absoluta no sólo de escaños sino de votos eso es exactamente lo que pasó en las autonómicas de diciembre por lo tanto los arquitectos del pluses asumían que si pasaba lo que finalmente sucedió la vía unilateral habría descarrilado Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 12:49 qué tal cómo estás buenos días el literal de esas

Voz 1727 12:51 en raciones Ana aparece entre la documentación de la que se incautó la Guardia Civil en el despacho del número dos de Junqueras de Josep Maria Juve

Voz 0125 12:59 sí más agendas que se están encontrando al número dos de Yunquera que están siendo desde luego según la Guardia Civil claves para avanzar en esta investigación por ejemplo en esa nueva agenda que no es amo les quien que ya conocíamos incluyen informes de los principales asesores de ese proceso de independencia que anticipaban lo que dices un escenario idéntico la actual en el que el proceso estaría completamente muerto por ejemplo un documento al que hace referencia el último informe de la Guardia Civil que ha sido ya remitido a la justicia plantea diferentes escenarios políticos para Cataluña el documento está firmado por Viver uno de los arquitectos intelectuales de ley dependencia fue asesor principal también para el proceso de más de Carles Puigdemont señala textualmente si se convocase nuevas elecciones concurriendo Esquerra y Convergencia por separado ISIS obtuviese mayoría absoluta de escaños sin del cincuenta por ciento de los votos Se provocaría dicen una crisis política entre los partidos independentistas lo que podría anticipar el final de el proceso hay más documentos y todos están anotados en esa agenda del número dos de Yunquera por ejemplo un otro de ellos dice Si se obtiene si no se obtiene más del cincuenta por ciento de los votos o no se aplaca las tensiones entre actores independentistas el proceso habrá finalizado por el contrario si se logra más del cincuenta por ciento de los votos se proclama la independencia que simplemente se había diferido como ves documentos ciudades que están anticipando este escenario que estamos viviendo además documentos que llegan a la misma conclusión a la que llegaba hace apenas tres días Puigdemont en aquellos mensajes enviados a su exconsejero Comic mensajes en los que por qué a mí los distintos vinculados a sin posibilidad de investidura digamos reconocía que Moncloa había ganado y que estos había tres

Voz 1727 14:40 la documentación Ana en la que también hay datos muy concretos del plan financiero que diseñaron estos asesores para esa hipotética Cataluña independiente proyectaron por ejemplo un banco central de Cataluña con una emisión de bonos canjeables

Voz 0125 14:53 sí porque uno de los principales puntos que aparece desarrollado en la agenda de llueve era el de tratas la alcanzar una sostenibilidad financiera en el no

Voz 0393 15:00 postrado y entre esos puntos está

Voz 0125 15:02 eso la creación de un banco central de Cataluña que ella sabía oído pero que en este caso está muy detallado en esta agenda parte de estas ideas estaban apoyadas por contactos quizás esto sea lo más curioso que ya se habían realizado e incluso cerrado de hecho llover aseguran sus papeles que ya sabían realizado contactos con catalanes que trabajaban en el Banco Central Europeo para a crear dicen una autoridad catalana de inversiones y mercados el segundo de Yunquera revela también en estas notas que están obteniendo asesoramiento a través de contactos importantes en los mercados financieros confiesa importante que los próximos meses está cerrado ya un acuerdo de asistencia técnica con un importante banco de inversión y otro de los puntos sin duda que llama la atención previo esto paso es que se prepara hería documentación para los inversores hice encargaría a una agencia muy concreta a una canadiense a la DBRS un rating en la sombra

Voz 1727 15:53 incluso Romeva Raül Romeva el hombre al que Puigdemont encargó que internacionalizar el proceso viajó a Londres para explicarle este plan financiero

Voz 19 16:02 en algunos bancos sin tenemos

Voz 0125 16:05 los eh el escenario que fue Londres hizo varios viajes si tenemos sobretodo la fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis tenemos la fecha porque aparece también en esa agenda de llueve parece ser que serían Se fue a Londres el exconseller Raül Romeva de allí mantuvo encuentros con agencias como Morgan Stanley o Deutsche Bank como la como el banco Deutsche Bank el objetivo de los encuentros según escribe el número dos de Junqueras era explicar a los representantes de las principales instituciones financieras esa hoja de ruta catalana también las finanzas de la Generalitat

Voz 1727 16:36 en fin este era el plan se hubieran obtenido más del cincuenta por ciento de los votos decían esos documentos de los arquitectos intelectuales del proceso Ana Terradillos gracias

Voz 0125 16:46 un beso este informe lo va a recibir en breve el jueves

Voz 1727 16:48 dado número trece de Barcelona en el otro tribunal en el que se investiga el proceso en el Supremo el magistrado Pablo Llarena anunciará si deja en libertad al ex conseller de Interior Joaquim Forn El foro lo ha intentado todo en las últimas semanas para salir de la cárcel primero a través de su abogado

Voz 20 17:06 él no contemplado actualmente otra haría que no sea la de una reforma de la Constitución por los reconstitución

Voz 1727 17:14 tres días después renunciando a su acta de parlamentario con el argumento de que él se había comprometido ante el juez a cumplir la ley a huir de la vía unilateral y que no podía garantizar que todas las decisiones del grupo parlamentario fueran a estar dentro de esos márgenes pero el juez Llarena escuchó ayer un testimonio que le ponen las cosas muy difíciles a Joaquim Forn el del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Carolina Gómez buenos días

Voz 21 17:40 días Pérez de los Cobos fue el alto cargo del Ministerio

Voz 1727 17:42 el interior que coordinó todo el operativo policial en Cataluña el uno de octubre ayer como testigo aseguró ante Llarena que los Mossos trabajaron para facilitar el referéndum ilegal en lugar de para impedirlo hirió datos concretos y graves de la actuación de la policía catalana bajo el mando de foros

Voz 0393 17:59 el coronel de la Guardia Civil asegura que los Mossos no sólo facilitaron la votación sino que obstaculizar los trabajos de la Policía Nacional de la Guardia Civil según le ha dicho al juez el uno de octubre la policía catalana se dedicó a vigilar sus movimientos para después informar a los ciudadanos que estaban en los centros de votación Pérez de los Cobos afirma que hubo un concierto entre los Mossos el Govern y las asociaciones civiles para preparar ese referéndum que ya en los días previos notó la resistencia de Joaquim Forn Josep Lluís Trapero a impedir que se votara por mucho que este último dijera que iba a cumplir con las resoluciones judiciales el coronel considera que Trapero no actuaba por libre cumplía las órdenes del consejero de Interior sobre las cargas policiales Pérez de los Cobos asegura que la prioridad fue cumplir la ley por encima de la convivencia ciudadana y niega que se produjeran actuaciones después

Voz 1727 18:48 porción así que Pérez de los Cobos gracias Carolina de dio el error histórico de las cargas policiales del uno de octubre y que pasa mientras en el carril de la política el PDeCAT Junts per Cataluña se resisten a los intentos cada vez mayores de Esquerra por soltar amarras respecto a Puigdemont la presidenta del PDeCAT Neus Munté rechaza la propuesta que hizo ayer Junqueras desde la cárcel de una presidencia doble con un liderazgo simbólico y otro ejecutivo pero anoche cuando le preguntaron envite ve en la tele en Cataluña si la imposibilidad de investir a Puigdemont obligaría a ir a nuevas elecciones ella

Voz 21 19:25 priorizó no ir a nuevas elecciones

Voz 0978 19:28 como no puede ser investido la solución son otras elecciones

Voz 0127 19:33 cree que quizás me haya un periodo que aquí también hay un acuerdo muy importante y es que no queremos unas segundas elecciones un objetivo muy importantes acabar con el ciento cincuenta y cinco por todo lo que supone de parálisis de la administración de toma de decisiones que evidentemente no se hace desde Cataluña sino a muchos kilómetros de distancia creo que esto es una razón de peso como para que todos seamos muy conscientes de que tenemos que acabar con el ciento cincuenta y cinco unas segundas elecciones desgraciadamente suponen alargar el ciento cincuenta y cinco alarga

Voz 1727 20:00 en cuanto se lo que parece claro es que no tiene intención de volver a Cataluña porque está en trámites de alquilar una casa en Bélgica en Waterloo una localidad con reminiscencias napoleónicas cuesta cuatro mil cuatrocientos euros al mes según la prensa local aunque parece que ahora la operación puede estar en el aire Griselda Pastor buenos días una minusvalía porque al hombre que su sombra en Bélgica el empresario Matamala no les ha gustado nada que se haya filtrado y le han dicho a la inmobiliaria que se lo van a pensar

Voz 0738 20:29 bueno estoy habían conseguido mantener anónima su residencia usía que ve aireado a través de la prensa ese contrato de alquiler recién firmado debe haber sido para ellos una desagradable sorpresa pero así ha sido el diario les secó en Bélgica ha difundido la

Voz 0978 20:41 nación asegurando que el contrato los firmantes

Voz 0738 20:44 ayer el empresario amigo de Puigdemont Matamala según este periódico podría instalarse igual que la mujer y las dos hijas de Puigdemont en esta residencia de seis habitaciones rebajada porque batirlo es una zona cara ya que en Hilla a sólo treinta minutos en coche de Bruselas reside en un número importante de funcionarios de las instituciones europeas

Voz 1727 21:02 gracias Giralda buenos días

Voz 2 21:06 bueno Cadena SER ocho

Voz 1727 21:10 veintiuno siete y veintiuno en Canarias el Consejo General el poder judicial va a empezar a contabilizar como violencia de género todas las agresiones y acosos que sufren las mujeres por el hecho de serlo y que se produzcan dentro o fuera del ámbito de la pareja se empieza a aplicar por tanto el pacto de Estado que es alcanzó recientemente acaba con un agujero negro que existía en la Ley Integral Mario el herido buenos días

Voz 0125 21:32 buenos días Pepa Diana querer nuestra considerado oficialmente una víctima de la violencia de género tampoco la prosodia

Voz 1727 21:37 puta asesinada el pasado lunes en Madrid por un cliente

Voz 0125 21:39 esto va a cambiar el Consejo General del Poder Judicial ha empezado a trabajar en una de las medidas del Pacto de Estado para que los jueces amplíen el concepto de violencia machista no se limiten sólo a los casos en el ámbito de la pareja o ex pareja como establece la Ley Integral en sus informes los expertos analizarán también los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo el observatorio añadirá en sus boletines las denuncias por violaciones y agresiones sexuales acoso sexual trata mutilación genital matrimonios forzosos toda forma de violencia por el hecho de ser mujer nuevas estadísticas que permitirán conocer la dimensión del machismo para adoptar medidas de prevención y protección contra los ataques fuera de la pareja y reforzar así los recursos asistenciales a las víctimas

Voz 1727 22:23 Ángeles Carmona es la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial que ha tomado esta decisión que estamos contando muy buenos días

Voz 13 22:31 muy buenas ideas explíquenos es consecuencia

Voz 1727 22:33 prácticas de que la estadística incluya por fin todas las violencia sobre las mujeres por el hecho de ser

Voz 0027 22:39 no

Voz 13 22:40 con las las las consecuencias son muy importantes buenas pues Nerón paso adelante definitivo en la lucha contra la violencia de género estrangule pacto de Estado contempla la violencia de género en sentido amplio es decir que la violencia dentro de la pareja que es como hasta ahora lo hemos venido contemplando los resultado a la luz de la ley orgánica cuatro toda forma de violencia sobre una mujer por el hecho de ser mujer que es lo que el espíritu de los comunes que racional dos caña forma forma parte menos ha obligado a ello también el pacto de Estado es importante porque hay que visibilizar esa cita la mujer que existen en nuestro en nuestra sociedad y que desde luego necesitan de protección es cierto que hasta ahora la vigencia de la hemos trabajado lo hemos contabilizado dieciocho evolucionados hemos tenido exigió ni muchos recursos para para todas estas mujeres entre la teja pero hay que dar es de ese paso más adelante con el fin de que hay que evitar los delitos sobre todo más graves de asesinato que por dónde van a empezar vamos a empezar analizar esas datos de mujeres que se cometer como consecuencia de una dos han sexual en el ámbito de la trata de mujeres y niñas con fines rotación sexual que hasta ahora estaban absolutamente indecente luchadoras

Voz 1727 24:02 determinar los delitos que sufren las mujeres por el derecho de ser mujeres precisa de profesionales que sepan exactamente de qué estamos hablando Se va a dotar más y mejor a los Who

Voz 19 24:10 usados para la violencia de género se va formal

Voz 1727 24:13 en este tema

Voz 13 24:15 sin duda alguna una de las principales medidas que contiene el Estado es la formación como a todos los operadores jurídicos sobre todo las que encierra los otros como Consejo General del Poder Judicial es la formación de jueces en las a todo todo hace ya llevamos haciendo un compromiso muy importante en esta mató herida tenemos que seguir formando Mateos de Ferrari y eso implica a pillar ese concepto el de hecho en es precisamente en estos días de Granada con una frecuencia lo formación sobre esas otras formas de bienes de adoramos pero no lo que implica el matrimonio forzado la mutilación genital femenina la trata la el acoso textual lo según sucia Agustín textuales es importantísimo es importantísima a la formación

Voz 0978 25:02 a todo

Voz 13 25:02 así así que están sufriendo estos delitos tan tan grave es sea lo más posible desde luego que las redes de protección están escupir a posibles para que evitar que se produzcan

Voz 21 25:15 esto es tan grave y hay presupuesto suficiente para todos

Voz 1727 25:18 esa tarea porque no es pequeña la que describe

Voz 13 25:21 en otros asuntos como como concejo cosas de poderes judicial materiales de formación están fuertemente el fuerte vamos a seguir haciendo es sin duda alguna desde luego el hecho de contemplar intentar extraer estadísticas sobre cuántas mujeres denuncian y sexuales violaciones porque así luego en eso nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzo hace falta recursos para para poner en marcha el plano el pacto de Estado que es un pacto muy muy generoso alguna nosotros estábamos muy esperanzados porque en el propio Pacto de Estado te contiene una previsión presupuestaria económica de de cuánto va a cortar por lo menos al al inicio no Sinde es es queremos que ese ese pongan de acuerdo para poder e implementar las medidas cuanto antes nada por lo que corre

Voz 1727 26:17 para imbatido

Voz 13 26:18 están sí que las palabras y las grandes declaraciones sí

Voz 1727 26:20 en memoria económica porque si no no hablamos de nada una última cosa señora Carmona me imagino que está al corriente de la noticia que hemos contado que venimos contando medios desde ayer una denuncia de una soldado de una presunta violación grupal en un cuartel de Antequera nos ha llamado la atención el dato de que durante una década once años en realidad el Observatorio de de la justicia militar dice que de todas las denuncias por acoso que se presentaron el setenta y seis por ciento acabaron o bien absoluciones o bien archivadas archivadas un porcentaje elevadísimo el cuarenta y seis por ciento de resulta llamativa esta proporción entre denuncias absoluciones y archivos

Voz 13 27:02 sí sí sin duda alguna es que precisamente en los inicios de la Samar Lord de la Ley Orgánica uno dos mil cuatro pasaba lo mismo con lo que se refería a la a la violencia en pareja hay que seguir avanzando muchísimo en formación en protección formación a las mujeres en acompañamiento de la mujer a lo largo de procedimiento esencial porque a las mujeres me cuesta muchísimo trabajo denunciar sobre todo socialistas tan tan tan tan graves no director que a veces ponen Adrián con su propia integridad física su propia vida por eso hay que seguir muchísimo muchísimo en formar informar y acompañar a la mujer sobre todo en Formación Especializada de los órganos judiciales que van a adoptar las decisiones para evitar la impunidad no queremos que ninguno de esos delitos quiere imponer

Voz 1727 27:53 y esto llega hasta la jurisdicción militar también

Voz 13 27:56 efectivamente efectivamente nos referimos a los porque al en todas las jurisdicciones tiene que cabeza especialización para que el procedimiento consiga lo que queremos es una una contenga Hyun un exhortado que ningún maltratador de esta categoría que buenas cifras los auténticos atentados encantadas otros humanos que ningún maltratador que imponer en esa sociedad

Voz 1727 28:18 Ángeles Carmona gracias buenos días

Voz 13 28:21 no residía a ser asesor más

Voz 22 28:26 buenos días

Voz 22 30:26 la Bank patrocina este espacio

Voz 0027 30:41 imputado por prevaricación y malversación según la investigación Gutiérrez Limones conoció durante su etapa como alcalde la corrupción en una empresa pública una empresa que supuestamente pagó un viaje a Madrid a la Warner a Faunia a pesar de que tuvo que dimitir como alcalde de Alcalá de Guadaíra en mayo del dos mil dieciséis amenazado por una moción de censura si concurrió un mes después a las elecciones generales Radio Sevilla SAR Armesto buenos días

Voz 30 31:03 bueno días el magistrado del Tribunal Supremo que investigará Gutiérrez Limones el ha llamado a declarar el próximo jueves tendrá que determinar si el ex alcalde socialista de Alcalá de Guadaira hoy diputado miró para otro

Voz 0978 31:13 Dolado cuando la Intervención municipal la advierte

Voz 30 31:15 en varios informes que no había medios para controlar las cuentas una empresa municipal la CEM una empresa que supuestamente pagaba gastos privados el exalcalde y su familia entre ellos un viaje privado a un parque de atracciones de Madrid en dos mil siete que costó casi mil euros

Voz 0027 31:31 el Consejo General del Poder Judicial le ha concedido amparo al juez que investiga al todopoderoso empresario de la noche de Mallorca Bartolomé cursa que el magistrado Manel penal el fiscal del caso habían denunciado múltiples episodios acoso desde que empezaron a investigar esa red de corrupción vinculada a las discotecas que supuestamente compró a políticos del PP y también a policías municipales cuyos sabores pagaba supuestamente con fiestas privadas a sus discotecas con prostitutas cocaína esos episodios de acoso que denunciaba el juez iban desde pintadas en la casa del propio juez hasta llamadas amenazantes el robo de sus vehículos incluso la convocatoria de una manifestación en sí contra para intimidar le ahora el órgano de gobierno de los jueces le da amparo constata que ha habido un hostigamiento continuo tratando de perturbar el ejercicio independiente de la justicia

Voz 11 32:18 eh tienes un minuto ahora claro now para para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí aquí es sobre todo ahora descubres a family

Voz 2 32:37 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 32:43 a partir de las nueve de la mañana vamos a conocer el dato del paro registrado en el mes de enero que nunca es bueno en la serie histórica no hay un solo enero positivo así que este tampoco probablemente lo será cortesía de la destrucción de empleo pos campaña de Navidad Rafa Bernardo

Voz 1762 33:00 el final de la temporada navideña siempre trae aumento de paro y destrucción de empleo así que enero siempre es negativo el enero anterior el de dos mil diecisiete que fue de los menos malos de la serie registró con todo un aumento del desempleo de cincuenta y siete mil personas y una caída en la afiliación de casi ciento setenta y cinco mil así que con total seguridad los datos que conoceremos hoy empeorarán los el cierre del año pasado que terminó con un total de tres millones cuatrocientos doce mil setecientos ochenta empleados y con un número de afiliados a la Seguridad Social ocupados de dieciocho millones cuatrocientos sesenta

Voz 1727 33:29 en España se calcula que ahora mismo hay por lo menos diez mil personas en paro y que además tienen cáncer la mitad no tienen ningún ingreso lo que convierte en aún más terrible uno de los momentos más difíciles en la vida de una persona el Gobierno se ha comprometido con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer a estudiar qué apoyos se les puede dar a esas personas también a los miles de empleados y autónomos que caen en la pobreza durante el tratamiento María Manjavacas

Voz 31 33:56 elegir entre pagar facturas a comprar medicinas es la situación a la que se ven abocadas a parte de las veinticinco mil

Voz 0978 34:02 personas que entran en exclusión cuando

Voz 31 34:05 su vida se cruza el cáncer de ellos once mil son autónomos abocados a vivir con trescientos noventa y cinco euros al mes y muchos reticentes a coger una baja aunque no puedan trabajar otro colectivo desprotegidos el de los trabajadores pobres que además ven reducido su sueldo un veinticinco por ciento por la baja o el de los parados unos diez mil el año pasado de ellos la mitad sin ingresos y sin que reciban nada cuando se acaba la prestación y ante esta situación de extrema vulnerabilidad la Asociación Española contra el Cáncer y ha pedido al Estado un plan de protección integral para las familias con cáncer la ministra de Sanidad ha dicho que lo va a estudiar

Voz 1727 34:43 Pilar Ruiz buenos días hola buenos días

Voz 21 34:46 Pilar es vecina de Madrid de Móstoles tiene treinta y nueve años una hija de once

Voz 1727 34:51 tiene desde hace tres tres años Un

Voz 21 34:54 cáncer de estómago que además de la salud le ha arrebatado también la independencia económica sobrevive gracias al apoyo de su madre Pilar cómo estás antes de nada

Voz 32 35:03 en diez mil aspecto está muy bien desde tú tenías

Voz 21 35:08 trabajo cuando te diagnosticaron la enfermedad verdad si en ese momento estaba trabajando luego fue a posteriori cuando me despidieron en la segunda baja pues aquí tenía un trabajo que llevabas tiempo si era un trabajo estable era responsable de salón el salón de peluquería de peluquería estética sí estuve trabajando allí medianos me llamaron para diagnosticar Carme el cáncer me operaron estuve trabajando hasta el día antes de la intervención a los cuatro meses me incorpore por qué la empresa lo necesitaba económicamente yo también necesitaba más ingresos estuve trabajando he de matizar que casi pedir el alta voluntaria porque mis doctores evidentemente en un cáncer de estómago yo ahora mismo estoy libre de cáncer mi problema son las secuelas en nombre no querían que trabajara como mucho me autorizaban a estar unas horas pero yo hacía mejor nada completa con el tiempo pues claro fue empeorando empeorando porque iba forzando la máquina hasta que el cuerpo dijo hasta aquí cogido un mes ella se plantaron los médicos dijeron hasta aquí hasta que no te ha matado un cáncer y te van a matar en trabajar así no vas a llegar a los cuarenta entonces ya un par de meses antes de que me despidieran empecé a tramitar la la incapacidad en un principio me la denegaron porque la persona que me valoro y consideraba que está bien fui cómo me ves ahora con lo cual no si no les los informes y me ves tal y como estoy pues no ves nada pero recurrí con misas mismos informes que tenía esa señora delante ese día sin volverme a valorar me concedieron una incapacidad total que que me de es una pensión de cuatrocientos cincuenta y ocho euros así que te diagnostiquen el canje de te operan vuelves a trabajar si tu cuerpo dice hasta aquí hemos llegado por lo tanto pierdes el empleo tramita la incapacidad la edad que son cuánto dinero al mes cuatrocientos cincuenta y ocho euros Tirso una niña de once años y esos son los ingresos que tú recibes ahora mismo sí sí sí sí porque esto les cite la discapacidad tengo un sesenta y cinco por ciento Mi si podía solicitar una ayuda y me dijeron que me pasaba de ingresos con esos cuatrocientos ochenta y cinco euros te puedes pagar porque qué gastos tiene una familia como la tuya bueno aparte que los gastos que tiene todo todas las personas que no además no tienen mi enfermedad y el alquiler y todas las facturas que tienen a la medicación que yo tengo hay uso unos sensores para mi calidad de vida la suma es casi trescientos euros al mes porque necesito de vitaminas que no hay muchísima meditación me la cubre la Seguridad Social pero hay otras lo que no como el sensor que es para la glucosa las vitaminas la glucosa en sí un parche unas enzimas la de la tasa y eso suma cuánto dinero los aproximadamente doscientos ochenta depende de las bajadas que tenga diarias porque si depende de una cosa u otra uso más glucosa o menos quién te ayuda a tu madre a esos hombre mi heroína Carlos la mejor sino para por ella no podría sostener me porque la niña va al colegio y quiere dos las dos Eliyahu doce años sí de hecho yo la he tenido que advertir que cuando esté una salido ella era consciente de lo que hay pero económicamente yo nunca le cuento los problemas entonces a lo mejor se enteraba de cosas si yo la he hecho de

Voz 1727 39:14 hola cariño vas a oír cosas

Voz 21 39:17 eh tú no te preocupes porque estamos respaldados fue la ya ya o sea nunca no va a faltar nada siempre vamos a tener para comer todo lo que necesites ella me dice siempre ya lo sé ya lo sé

Voz 32 39:28 tu madre cómo lo vive Pilar Mi madre es super fuerte

Voz 21 39:33 la verdad que es la que ella cuando me de siempre es no pasa nada dijo el dinero no es problema allá no les obra evidentemente pero es que siempre me dice ya que tu enfermedad no puedo hacer nada déjame que te ayude a que puedas vivir mejor porque yo lo he llegado a decir mira me voy a vivir contigo me dice no no sea bastante te ha destrozado la vida esto como para que pierdas tu independencia también dicen no es que no quiera que vengas a mi casa vivir es que quiero que tú tengas tu vida y es la que me ayuda a osea es es que es super fuerte ella es no tiene precio verdad familia de luchadoras la Familia de Pilar un beso enorme Pilar muchísimas gracias a todos

Voz 4 40:23 el leyó tenemos un único interés tu negocio velan los cuatro días pero yo profesional del siete al diez de febrero y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiando con PSA Services importe restante al contado más ventajas para el vehículos en stock empellón punto es

Voz 1727 42:35 bueno la ONU confirma lo ha confirmado en las últimas horas que lleva dos meses sin poder distribuir ningún tipo de ayuda humanitaria en las áreas que quedan situadas en Siria es algo que debe sucedido nunca hasta ahora en esta guerra que va a cumplir ya siete

Voz 11 42:50 años

Voz 1727 42:51 informa desde Beirut Oriol Andrés buenos días

Voz 19 42:54 hola buenos días ahora mismo Oriol

Voz 1727 42:56 cimenta las adquiere un control enorme del país en los últimos meses

Voz 19 43:00 ha avanzado en zonas que había perdido durante los primeros años de la guerra ahora mismo en el mapa de la guerra en Siria predomina el color rojo del régimen con el apoyo de sus aliados principalmente Rusia Irán Bashar al Assad está ganando pero esto no quiere decir que el conflicto vaya a acabar pronto porque hay distintas bolsas de resistencia por todo el territorio la más importante Cilic en el noroeste del país donde predomina una facción liderada por la antigua filial de Al Qaeda otra zona importantes el ex de Guta en los suburbios de Damasco Ikeda también alguna bolsa residual de Estado Islámico finalmente la mayor parte del norte del país está gobernada por los kurdos

Voz 1727 43:36 desde hace una semana Turquía está atacar

Voz 19 43:38 esta región en las negociaciones de paz Oriol abre a que hablar

Voz 1727 43:42 es que de avances de retrocesos

Voz 19 43:44 Justo esta semana o a la Conferencia de Paz de Sochi que es una iniciativa de Rusia Irán y Turquía los dos primeros son aliados de Bashar al Assad Ankara da apoyo muchos grupos rebeldes así pues había esperanzas que pudieran forzarles a negociar pero no fue así y la semana anterior se había celebrado la novena ronda de negociaciones bajo paraguas Naciones Unidas es un proceso que cuenta con más legitimidad internacional pero que tampoco está consiguiendo resultados algunos escollos son pues la continuidad del presidente Assad la división entre opositores o cómo se reparten el pastel los actores internacional

Voz 1727 44:17 el parto mientras todavía hoy al este de Guta poco más de una decena de kilómetros del centro de Damasco cuatrocientos mil personas siguen viviendo en lo que el enviado especial de la ONU para Siria definió como el epicentro del sufrimiento es una zona controlada por milicias islamistas bombardeada constantemente por el régimen hoy el tú has podido hablar con varias personas que viven ahí en ese lugar exacto asediadas que te dicen

Voz 19 44:41 los habitantes de Guta describen hambre e insalubridad en un paisaje de edificios medio derruidos por las bombas la zona se encuentra bajo asedio desde abril de dos mil trece pero fue el año pasado cuando se hizo más insoportable el régimen destruyó las vías de contrabando desde septiembre pasado ha permitido a cuentagotas la entrada de convoyes con alimentos y medicamentos a la vez los bombardeos se han intensificado syrah Mahmoud es portavoz de los cascos las

Voz 35 45:08 dos en la zonas L'Estartit pues hay constantes bombardeos la gente no tiene otra opción que hacerle frente intentan protegerse con lo que tienen a mano damos les mi anual el régimen de todo tipo de armas gas bombas de racimo hace poco bombardearon con napa origen mojama le avale

Voz 19 45:31 es una zona que ya en dos mil trece sufrió uno de los peores ataques químicos de la historia moderna dejó entre doscientas ochenta mil setecientas personas muertas ahora después de cuatro años de asedio la pediatra a Maddie Balfour alerta de la rápida proliferación de enfermedades también de clínicas situadas bajo tierra saturadas con personal desbordado donde usan medicamentos caducados buscan alternativas para calentarse en invierno a falta de electricidad o como

Voz 1727 45:57 sí

Voz 36 45:59 tomaremos y estufas de leña en las habitaciones de los pacientes no es saludable pero no tenemos otra alternativa la mayor parte nuestros trabajadores no tiene cualificaciones la son voluntarios que cogieron experiencia durante la revolución la anal Zac trece Saura

Voz 19 46:13 el hambre también ha sido utilizado como un arma de guerra hay malnutrición el régimen ha denegado sistemáticamente la ONU el acceso para envíos humanitarios a la vez el comercio con las pocas provisiones que hay se ha convertido en un lucrativo negocio no sólo para el régimen sino también para los líderes rebeldes denuncian Amer es activista error porque el Hubble

Voz 37 46:35 no están en la capital son siete céntimos mientras que el de Utah por esa mismo pesa por esa cantidad pagar dos dólares el kilo de arroz por ejemplo pasar de cincuenta céntimos a siete dólares donó los dos Group

Voz 19 46:47 pues yihadistas que se reparten la zona Islam la cal Rahman resisten a su vez también lanzaron morteros indiscriminadamente sobre zonas del régimen matando civiles para el portavoz desde ahí sea al Islam Ahmed Hasan

Voz 0978 47:00 no hay posible salida política al conflicto una hayan

Voz 38 47:03 lo mismo Scream estuvo

Voz 0978 47:05 cuando ibas para nosotros son una venganza muy severa una larga temporada en una prisión Siria o solicitar asilo otro país así que para mí la única solución es la militar

Voz 38 47:15 por eso le da electoral de las quería

Voz 2 47:18 a Deloitte es difícil aventurarse sobre

Voz 19 47:20 su fin pero a medida que avanza al conflicto sirio nos sigue dejando muestras de hasta dónde llega la crueldad humana

Voz 1727 47:26 Oriol Andrés para la SER desde Beirut son las ocho y cuarenta y siete las siete y cuarenta y siete en Canarias

Voz 39 47:51 Die de esta ballena buenos días

Voz 1389 47:54 el buenos días un poco confuso por la polémica

Voz 39 47:57 que es general de España el artículo que publicó el diario británico The Sunday Times el veintidós de enero y que se Titi volaba como sede español un artículo satírico obviamente que recreaba todos los tópicos sobre los españoles no se olvidó ni uno nos dibujaba como maleducados gritó Tones inhibidores y que te confunde querido

Voz 1389 48:18 explica detuvo a un español lo ofendido lo que es la sátira eh a todo esto viene de tu grito tú fíjate tú fíjate el el deporte de riesgo más practicado en España es darle importancia a lo que la prensa extranjera dice de nosotros y entre eso que se dice de nosotros distinguir lo que está diciendo sede broma de realidad lo habitual es enfadarse porque además nunca el enfado tuvo tanto prestigio como hasta ahora ya lo sabe usted ese será el estereotipo habitual con que nos mira los extranjeros suele ser el de la siesta los toros el flamenco fíjate que que los que se ofenden con ese retrato son los mismos que cuando tienen que recordar la puse Monti Forcadell que son españoles los dibujan de torero bailaora pero para quieres cuenta de lo que ha hecho The Times ha sido una aportación propia que sólo puede entenderse desde desde la sátira y además desde el disparate bueno pues había comprenderse porque entre los ofendidos el que más destaca además en su familia ser ofendido patriótico vivimos en un tiempo en el que si llevas despertó una hora y no te ha dolido algo en el alma no eres persona antes nuevas personas y lo tomamos un café te acuerdas de aquellos tiempos horas Henares ahora se necesita un agravio para remontar el día para empezar para empezar el día desde ese día los periódicos para informarse ahora lo que estás haciendo es buscar algo que te moleste mucho para poder tener esa gasolina que se necesita otra excusa metido con los españoles unos dice no hubo bueno pues se han metido con los españoles y son cuarenta millones lo es una minoría históricamente oprimida oye fuimos tuvo un imperio eh tú conoces a todos los españoles que que además a ver si resulta que andamos ahora por la calle susurrando llegando antes a los sitios puntual es otra

Voz 39 49:47 hecho ese político británico que ha dimitido por llegar tarde a una sesión trataba de acordarme de esa canción del Canga que dice algo así que es muy feliz y por lo tanto despreciable pero está enfadado aquí ahora lo que está de moda es enfadarse

hasta el lunes por fin de semana este lunes hubo José viajas que la carretera Galicia está cortada ahora mismo la AP seis a muy bien pues bueno son las nueve menos diez las ocho primeros diez en Canarias

Voz 1727 50:47 tan